SỐ 038 (7311) - Thứ Sáu 21-2-2025 Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Quốc phòng CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: THUẬN VĂN Sáp nhập tỉnh tạo động lực phát triển cho các vùng Nghị quyết 170 của Quốc hội làm sống dậy nguồn lực đất đai Đà Nẵng Chuẩn bị xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án thứ 5 TP.HCMchiagiai đoạn di dời gần40.000căn nhà ven kênh Không kỷ luật người sinh con thứ 3: Phù hợp với thực tiễn trong so nay trang 7 trang 13 trang 9 trang 5 trang 8 trang 4 Hơn120.000thísinh đăng ký thi đánh giá năng lực trang 12 Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: TẬN TÂM, TẬN LỰC... VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TP • TP.HCM có 16 sở, ngành sau sắp xếp trang 2+3

2 Thời sự - Thứ Sáu 21-2-2025 THANH TUYỀN - LÊ THOA Chiều 20-2, HĐNDTP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 20212026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua 27 nghị quyết. Trong đó có 11 nghị quyết liên quan đến công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; 11 nghị quyết liên quan lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội; 5 nghị quyết về nhân sự. Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng Nội dung trọng tâm của kỳ họp là quyết nghị việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM theo tinh thần của Nghị quyết 18; công bố các quyết định liên quan đề án sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, xem xét chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị trên địa bàn TP… Theo đó, HĐND TP thống nhất với phương án thành lập bảy sở mới gồm: Sở Tài chính (sau khi sáp nhập Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư), Sở Giao thông công chánh (sáp nhập Sở GTVT và tiếp nhận một số chức năng từ Sở Xây vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm. HĐND TP.HCM cũng xem xét, thống nhất cơ cấu bộ máy TP Thủ Đức sẽ giảm từ 16 cơ quan xuống còn 14 cơ quan trực thuộc là các phòng: Nội vụ; Quy hoạch - Đất đai; Giao Các quận, huyện còn lại sẽ giảm từ 12 xuống 10 cơ quan cấp phòng gồm: Nội vụ; Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra quận, huyện; Văn phòng UBND ở quận (hoặc văn phòng HĐND và UBND ở huyện); Kinh tế, Hạ tầng và đô thị; Văn hóa, Khoa học và Thông tin; TN&MT quận (hoặc phòng Nông nghiệp và Môi trường ở huyện); Y tế; GD&ĐT. Bên cạnh đó, HĐND thống nhất chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị; người phụ trách công tác Đảng tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ. Trong đó, quy định rõ chế độ hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước tuổi và với người nghỉ, thôi việc; hỗ trợ người bị tác động do sắp xếp tổ chức Đảng và các chế độ hỗ trợ khác. TP đã bố trí lại đội hình mới sau sắp xếp Tham dự kỳ họp, Bí thư Các nghị quyết đã được các đại biểu HĐND TP được thông qua. Ảnh: THUẬN VĂN Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP đã thống nhất cho ông Nguyễn Hồ Hải, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, do đã chuyển công tác, làm bí thư tỉnh Cà Mau. Cùng với đó, HĐND TP tiến hành miễn nhiệm bảy ủy viên UBND TP.HCM đối với các ông: Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Văn Nam; ông Nguyễn Thanh Nhã, nguyên Giám đốc Sở QH-KT; Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Việt Dũng; nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Đinh Minh Hiệp; Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Hoàng Hải; Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Văn Thinh; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP. Đồng thời, HĐND bầu bổ sung hai ủy viên UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, và ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Như vậy, tổng số ủy viên UBND TP, nhiệm kỳ 20212026 sau sắp xếp bộ máy là 18 người; trong đó có 16 người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của UBND TP.HCM, 2 người còn lại là giám đốc Công an TP và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Chiều cùng ngày, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ ngay sau khi HĐND TP.HCM thông qua các dự thảo nghị quyết về thành lập bảy sở chuyên môn sau sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Được, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ… Theo đó, UBND TP.HCM đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc bảy sở gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở KH&CN, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở TN&MT. Cụ thể, ông Võ Ngọc Quốc Thuận làm giám đốc Sở Nội vụ. Bốn phó giám đốc sở là: Ông Nguyễn Bắc Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, bà Phan Kiều Thanh Hương, bà Lượng Thị Tới. Bà Lê Thị Huỳnh Mai làm giám đốc Sở Tài chính. Bảy phó giám đốc sở là: Ông Nguyễn Hoàng Hải (Giám đốc Sở Tài chính trước khi sắp xếp), ông Đinh Khắc Huy, ông Phạm Trung Kiên, bà Trần Mai Phương, ông Nguyễn Ngọc Thảo, ông Quách Ngọc Tuấn, ông Đỗ Đăng Ái (Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận). Ông Nguyễn Toàn Thắng làm giám đốc Sở TN&MT. Bảy phó giám đốc sở gồm các ông Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Hữu Hoài Phú, Huỳnh Văn Thanh, Dương Đức Trọng, Võ Trung Trực và Nguyễn Thị Thanh Mỹ. Ông Trần Hoàng Quân làm giám đốc Sở Xây dựng. Năm phó giám đốc sở gồm các ông Huỳnh Thanh Khiết, Trương Trung Kiên, Phạm Minh Mẫn, Phan Ngọc Phúc và Phan Văn Tuấn. Ông Trần Quang Lâm làm giám đốc Sở Giao thông công chánh. Bốn phó giám đốc gồm ông Bùi Hòa An, ông Võ Khánh Hưng, ông Nguyễn Thành Lợi và ông Đặng Phú Thành. Ông Lâm Đình Thắng làm giám đốc Sở KH&CN. Ba phó giám đốc là: Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, ông Lê Thanh Minh và ông Võ Minh Thành. Ông Nguyễn Duy Tân làm giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Bốn phó giám đốc là: Ông Trần Xuân Điền, dựng, Ban An toàn giao thông); Sở KH-CN (Sở KH&CN và Sở TT&TT). Sở TN&MT (sáp nhập Sở TN&MT và Sở NN&PTNT); Sở Xây dựng (sáp nhập Sở Xây dựng và Sở QH-KT); Sở Nội vụ (Sở Nội vụ và Sở LĐ-TB&XH); Sở Dân tộc và Tôn giáo (sáp nhập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc). Tám đơn vị chỉ tinh gọn đầu mối, tổ chức bên trong là: Sở Du lịch, Sở VH&TT, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Văn phòng UBND TP.HCM, Thanh tra TP.HCM. Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm TP tiếp tục được duy trì theo Nghị quyết 98. Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng thông qua Nghị quyết về quy định chức năng, nhiệm thông công chánh; Văn phòng HĐND và UBND; Tư pháp; Thanh tra; Y tế; GD&ĐT; Tài chính; Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư; VH-TT&DL; Khoa học - Công nghệ và Thông tin; Thanh tra xây dựng; Trung tâm Hành chính công. Năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết các nghị quyết được thông qua đã góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để UBND TP chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra. Đồng thời, chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn phát triển mới, đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII cũng như nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và TP. Do đó, HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP khẩn trương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả những nghị quyết mà HĐND TP đã thông qua và tham mưu các nội dung theo quy định kịp trình trong kỳ họp sắp tới. Trong đó, chú ý các nội dung liên quan đến quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và chủ đề năm 2025. Đặc biệt là hoàn thành phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá thoisu@phapluattp.vn TP.HCM có 16 sở, ngành sau TP.HCM trao quyết định điều động, bổ nhiệm giám đốc 7 sở sau sắp xếp HĐND TP.HCM thống nhất phương án sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.HCM còn 16 sở, ngành, giảm năm so với trước. TP.HCM đã điều động, bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc của bảy sở chuyên môn được thành lập sau khi sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương.

3 ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, bà Đặng Thị Tuyết Mai, ông Tăng Phước Lộc. Cũng tại buổi lễ, UBND TP.HCM công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, giữ nhiệm vụ phó giám đốc Sở Y tế. Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH, giữ nhiệm vụ phó giám đốc Sở GD&ĐT. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT&TT, giữ nhiệm vụ phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. LÊ THOA - THANH TUYỀN Thời sự - Thứ Sáu 21-2-2025 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trao quyết định cho bảy giám đốc sở. Ảnh: THUẬN VĂN thoisu@phapluattp.vn sắp xếp phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Về lâu dài, ông Nguyễn Văn Được cam kết tập trung vào các mục tiêu căn cơ, giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế, cực tăng trưởng, mô hình phát triển tiên phong của TP.HCM trong vùng động lực phía Nam. Cùng với đó, TP khắc phục hạn chế, khó khăn đã được nhận diện; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung vào sáu nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, bên cạnh thực hiện Nghị quyết 98/2023, TP sẽ tổng kết Nghị quyết 131/2020 về chính quyền đô thị TP.HCM và đề xuất ban hành nghị quyết mới hoặc luật về chính quyền đô thị đặc biệt. Đồng thời, TP triển khai xây dựng năm vùng đô thị theo quy hoạch, gồm TP trung tâm, TP Thủ Đức và các khu đông - nam - tây - bắc; đề án hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM, dự án cảng trung chuyển quốc tế gắn với không gian phát triển vịnh Gành Rái và khu thương mại tự do tại Cần Giờ… Đặc biệt, triển khai các chương trình, giải pháp để huy động nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030, dự ước gần 5 triệu tỉ đồng… Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ vinh dự, vui mừng khi được đại biểu HĐND TP tín nhiệm, bầu giữ vai trò, trọng trách chủ tịch UBND TP.HCM. Ông cho rằng đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân mà còn là trách nhiệm nặng nề do Đảng, Nhà nước giao phó, đòi hỏi phải luôn phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định sẽ kế thừa kinh nghiệm, phát huy thành quả, tinh thần đoàn kết của các thế hệ đi trước và người tiền nhiệm - nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi - đã gầy công xây dựng. Qua đó, sẽ không ngừng rèn luyện, học hỏi, trau dồi kiến thức, giữ gìn phẩm chất đạo đức, dốc sức trí tuệ, năng lực, tâm huyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đồng thời, hoàn thành với kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11 và Nghị quyết HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026. “Tôi xin hứa trước HĐND TP, đồng bào, cử tri TP sẽ luôn tận tâm, tận lực, bằng cả trái tim, khối óc của mình để phụng sự cho lợi ích của nhân dân và sự phát triển của TP.HCM” - tân Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy và sự giám sát chặt chẽ của HĐND TP, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như sự đồng lòng, đoàn kết của các thành viên UBND TP.HCM, thủ trưởng sở, ngành, hệ thống chính trị… Trước đó, ngày 19-2, ông Nguyễn Văn Được nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 20202025. Ông cũng tham gia Ban Chấp hành, giữ chức bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Như vậy, Thường trực UBND TP.HCM hiện có Chủ tịch Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch thường trực Dương Ngọc Hải và các phó chủ tịch là Võ Văn Hoan, Bùi Xuân Cường, Nguyễn Văn Dũng và Trần Thị Diệu Thúy.• LÊ THOA - THANH TUYỀN Chiều 20-2, tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 20212026, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, để bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Văn Được trình bày chương trình hành động và tiến hành bầu cử. Với 83/84 (đạt 98,8%) đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu, ông Nguyễn Văn Được đã trúng cử chức chủ tịch UBND TP.HCM. Trước đó, trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Văn Được cho biết nếu trúng cử, trong năm 2025, ông sẽ cùng với tập thể Thường trực UBND TP.HCM tập trung rà soát, bổ sung, triển khai giải pháp đột phá thực hiện 22 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Trọng tâm là tăng trưởng GRDP 8,5% trong năm 2025 và chuẩn bị các điều kiện cho tăng trưởng TP.HCM đạt và vượt trên 10% trong những năm tiếp theo. Đồng thời, ông sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết 18, Nghị quyết 57…, giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài trên địa bàn và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải “Tôi xin hứa trước HĐND TP, đồng bào, cử tri TP sẽ luôn tận tâm, tận lực, bằng cả trái tim, khối óc của mình để phụng sự cho lợi ích của nhân dân và sự phát triển của TP.HCM.” Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được Các lãnh đạo TP.HCM tặng hoa, chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: THUẬN VĂN Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Tận tâm, tận lực... vì sự phát triển của TP Với 83/84 (đạt 98,8%) số phiếu bầu, ông Nguyễn Văn Được đã trúng cử chức danh chủ tịch UBND TP.HCM. Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao và hoan nghênh chính quyền TP đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tham mưu ban hành chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động và chuẩn bị chặt chẽ để đảm bảo trong quá trình chuẩn bị vận hành bộ máy sau sắp xếp. “Nhiều người nói rằng đợt sắp xếp này là một cuộc cách mạng nhưng chúng ta làm nhanh quá và các chính sách cũng ban hành có lúc chưa đầy đủ, chưa toàn diện, chưa kịp thời. Nhưng cái nhanh này không phải là chúng ta không chủ động. Trung ương đã nói là chúng ta vừa chạy vừa xếp hàng, vì thời điểm này là thời điểm mà chúng ta phải nhanh chóng để thực hiện trước Đại hội XIV của Đảng, chúng ta có những quyết sách quan trọng, chiến lược cách mạng để chuẩn bị cho tâm thế, chuẩn bị điều kiện để bước vào kỷ nguyên mới” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói. TP.HCM cũng đã bổ nhiệm 45 giám đốc, phó giám đốc các sở mới. Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, qua đợt sắp xếp này, TP đã bố trí lại đội hình mới, có những cán bộ mới, cũng có cán bộ cũ nhưng nhiệm vụ mới. “Tất nhiên có một số ít người phải sắp xếp lại, tạm thời chấp nhận một vị trí rất khiêm tốn và có người cũng chịu thiệt thòi vì lợi ích chung. Chúng ta phải sẵn sàng đón nhận cương vị được giao, bất luận là điều đó là cao hay thấp. Quan trọng nhất là có nhiệm vụ để làm, để cống hiến, cố gắng làm đúng và làm tốt trên từng cương vị được giao” - Bí thư TP.HCM chia sẻ. Mục tiêu của việc sắp xếp lần này, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên là hướng tới bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn. “Nếu nơi nào đó thiếu cái “hơn” này sau sắp xếp, chưa đảm bảo được, có trục trặc, có vướng, có vấn đề gì đó thì phải xem lại, xem kỹ lại để chúng ta điều chỉnh, coi vướng ở đâu” - ông nói và cũng lưu ý việc vận hành bộ máy sau sắp xếp; quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện. “Hiện nay, cho dù còn nhiều khó khăn nhưng với những thành quả chúng ta đạt được. Đặc biệt, khi Trung ương đang có những hành động quyết liệt, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, phương thức mạnh mẽ, quyết sách đúng đắn, tạo cho chúng ta những điều kiện thuận lợi, kiến tạo cho chúng ta những nền tảng về mặt cơ chế để chúng ta thực hiện trong thời gian tới. Cùng với nguồn lực nội sinh của TP, những tâm huyết, những quyết tâm, những sáng tạo của đội ngũ; trong đó có cái đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nhân tư vấn, cộng đồng doanh nghiệp thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua chặng đường này để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình và dân tộc” - Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định.•

4 Thời sự - Thứ Sáu 21-2-2025 thoisu@phapluattp.vn Thành lập các đoàn kiểm tra đối với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội Ngày 20-2, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra (ĐKT) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập các ĐKT năm 2025 đối với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội. Tại hội nghị, các ĐKT của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố Quyết định thành lập ĐKT số 1910, kế hoạch kiểm tra đối với Đảng ủy Chính phủ và Quyết định thành lập ĐKT số 1908, kế hoạch kiểm tra với Đảng ủy Quốc hội. Việc kiểm tra nhằm nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn một số chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ các cơ quan liên quan cần quán triệt, thực hiện đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo đúng yêu cầu về thời gian; bám sát nội dung, yêu cầu kiểm tra theo đúng kế hoạch của Bộ Chính trị. PHI HÙ NG Chiều 20-2, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chủ tịch nước chỉ rõ đến hết năm 2024, tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã cơ bản tinh, gọn, mạnh; có cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; vượt tiến độ một năm so với mực tiêu Nghị quyết 05-NQ/ TW đề ra. Quá trình thực hiện có sự quan tâm giải quyết chế độ chính sách hợp lý, tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, rà soát lại tình hình đất nước trong bối cảnh có sự phát triển mạnh mẽ và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời đánh giá tình hình thế giới hiện nay để có những đề xuất, kiến nghị về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 05-NQ/TW cho phù hợp; tiếp tục hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Chủ tịch nước nhấn mạnh quân đội cần gương mẫu trong quán triệt và cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả… (Theo TTXVN) Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba khóa X, tổ chức ngày 20-2, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Nhiều đại biểu đề xuất sớm giải quyết vấn đề quốc tịch cho người Việt Nam ở nước ngoài để thu hút nhân tài. Trong đó , góp ý về nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ông Nguyễn Văn Thân (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) cho rằng muốn làm được điều này, đất nước cần tập hợp được đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, đặc biệt là những nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam, quay trở về quê hương để đóng góp cho đất nước, trong số đó có nhiều nhà khoa học. Do đó, cần có chính sách thu hút người tài, tạo điều kiện cho kiều bào sớm được nhập quốc tịch Việt Nam… MINH TRÚ C Sáng 20-2, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao quyết định khen thưởng của chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong việc truy bắt kẻ cướp tiệm vàng. Vụ cướ p xảy ra chiều 13-2, trên địa bàn huyện Di Linh gây hoang mang trong dư luận. Với sự nỗ lực, quyết tâm truy bắt bằng được nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) (PC02) Công an tỉnh đã phối hợp với Cục C02 - Bộ Công an, Công an huyện Di Linh và các đơn vị liên quan khẩn trương truy bắt hung thủ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ và sự hỗ trợ từ người dân, vụ án nhanh chóng được làm rõ, mang lại niềm tin và sự yên bình cho người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khen thưởng ba tập thể gồm: Phòng CSHS, Công an huyện Di Linh và Phòng Trọng án thuộc Cục CSHS (Bộ Công an). VÕ TÙNG Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN Các nước cam kết ủng hộ Việt Nam tổ chức lễ ký Công ước Hà Nội Ngày 19-2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã phối hợp với phái đoàn Úc và Văn phòng LHQ về phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC) đồng tổ chức tọa đàm “Hướng tới Hà Nội: Lễ ký Công ước của LHQ về tội phạm mạng”. Tại tọa đàm, Đại sứ Đặng Hoàng Giang (Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ) nhấn mạnh việc LHQ thông qua Công ước về tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý ở phạm vi toàn cầu cho hợp tác quốc tế phòng, chống các hành vi tội phạm trên không gian mạng. Đồng thời, đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UNODC, Văn phòng pháp lý LHQ (OLA) và các nước thành viên trong việc thúc đẩy Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và được thực thi hiệu quả trong thời gian tới. Đại diện của UNODC và OLA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, đồng thời cung cấp thông tin về quá trình đàm phán, nội dung chính của công ước và các bước thủ tục cần thiết trong hành trình hướng tới lễ ký tại Hà Nội. Đại diện nhiều nước và một số nhóm khu vực đánh giá cao và cam kết ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công lễ ký tại Hà Nội trong năm 2025. NGỌ C DIỆ P Bộ đội biên phòng khen thưởng các ngư dân cứu 5 thuyền viên nước ngoài Ngày 20-2, Thượng tá Đỗ Thanh Thuần (Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre) thừa ủy quyền Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh công bố quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn trên biển. Tập thể, cá nhân được khen thưởng là tàu cá Nguyễn Phát do ông Nguyễn Văn Liễn làm chủ và thuyền trưởng Võ Hữu Tính. Trước đó, ngày 29-12-2024, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thông báo đến các tàu cá hoạt động xung quanh khu vực để hỗ trợ, giúp đỡ tàu cá JIN CALMANNOM.8 bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, trên tàu có năm thuyền viên là người nước ngoài. Tàu cá Nguyễn Phát do ông Võ Hữu Tính làm thuyền trưởng đang hoạt động cách Côn Đảo khoảng 60 hải lý đã phát hiện và cứu vớt năm thuyền viên trên. ĐÔNG HÀ 30 CSGT Đồng Nai được tập huấn sát hạch, cấp giấy phép lái xe Ngày 20-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ cho lực lượng CSGT công an tỉnh. Tạ i buổ i lễ , Thượng tá Trần Trọng Thủy (Trưởng phòng CSGT) nhấn mạnh nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp GPLX từ Sở GTVT về công an tỉnh đồng bộ, hiệu quả, lực lượng CSGT phải khẩn trương hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có công tác đào tạo sát hạch viên. Trong năm ngày, 30 cán bộ CSGT sẽ được các giáo viên Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Sở GTVT quán triệt nội dung quy định của pháp luật về sát hạch GPLX, các văn bản quy định về công tác tổ chức sát hạch GPLX; quy trình tổ chức, thực hiện khóa sát hạch GPLX, cấp GPLX… Thực hành nhiệm vụ của sát hạch viên thực hiện sát hạch lý thuyết, sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch lái xe trong hình và bảo hiểm tay lái sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng. Sau đợt tập huấn, Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ tổ chức kiểm tra, cấp thẻ sát hạch viên cho cán bộ, chiến sĩ tham gia lớp tập huấn. VŨ HỘI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Quốc phòng Đề xuấ t tạo điều kiện cho kiều bào nhập quốc tịch Việt Nam để thu hút người tà i Tặng bằng khen 3 tập thể phá án nhanh vụ cướp tiệm vàng Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Sáu 21-2-2025 thoisu@phapluattp.vn CHÂN LUẬN thực hiện Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hôm 14-2 đã ký ban hành Kết luận 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025. Trong kết luận này, một nội dung rất quan trọng là tiếp tục nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh để hình thành chính quyền hai cấp trên toàn quốc. Bên lề Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa X, TS Nguyễn Tiến Dĩnh (ảnh), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh nội dung này. Cấp trung gian tạo độ trễ, đôi khi thành lực cản . Phóng viên: Kết luận 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đây giao các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu việc sáp nhập tỉnh và bỏ chính quyền cấp huyện. Ông đánh giá thế nào về việc này? + TS Nguyễn Tiến Dĩnh: Tỉnh quyết nhiều vấn đề, huyện chỉ là cấp trung gian truyền tải xuống, xã là cấp trực tiếp thực hiện hoặc các quyết sách từ Trung ương đến tỉnh và xã là thực hiện. Cấp huyện gần như không quyết được gì, ngân sách thì tỉnh, chính sách cũng tỉnh và huyện chỉ truyền tải đến cơ sở thôi. Nếu qua cấp trung gian này thậm chí có thể còn có độ trễ và nếu huyện có quyết gì thì cũng không nằm ngoài phạm vi những việc tỉnh đã quyết. Độ trễ thậm chí còn có lực cản, vì khi thực hiện có thể còn bị biến tướng. Nếu bỏ cấp huyện thì thông suốt. Vấn đề là bảo đảm cho cấp xã các điều kiện thế nào về bộ máy cũng như các điều kiện khác. Kết luận 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nói vấn đề này. Chưa bỏ cấp huyện đã phải tăng cường cho cấp xã rồi, bỏ cấp huyện càng cần phải tăng cường. Bộ Nội vụ mới đây cũng đã đề nghị không còn “công chức cấp xã”. Thực ra cũng không có sự khác biệt giữa công chức với công chức cấp xã về các điều kiện và tuyển dụng mà tất cả đều giúp cho việc nếu bỏ cấp trung gian thì xã vẫn hoạt động tốt. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là củng cố, nâng cao chất lượng cho chính quyền cơ sở đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao. Bộ máy cấp xã 21-25 nhân sự tới đây chắc phải hơn, vì cấp xã có thay đổi, chế độ chính sách, lương cũng phải khác đi. Ngay cả việc luân chuyển từ tỉnh xuống xã hay từ xã lên tỉnh cũng sẽ dễ hơn vì cùng là “công chức” trong hệ thống. Mục tiêu cuối cùng là tinh, gọn nhưng phải hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, mà cái gốc vẫn là hiệu lực, hiệu quả. . Khi tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều người ngại vì “đụng chạm” và mất nhiều vị trí. Bài toán này cần được giải quyết thế nào? + Từ trước đến nay, chúng ta đã có nhiều cuộc cải cách hành chính, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Cũng có nhiều chính sách được đưa ra như gần đây là Nghị định 178 để giải quyết vấn đề này. Chúng ta cần xác định một quyết tâm chính trị rất cao, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ. Phải thấy đây là thời cơ để đất nước vươn mình. Tựu trung lại, nhân dân đã đồng tình ủng hộ thì thái độ của công chức, cán bộ, đảng viên cũng nên ủng hộ chủ trương của Đảng. Phải tiếp tục thần tốc . Quá trình triển khai sáp nhập các bộ, ngành rất thần tốc. Tới đây sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện có nên duy trì tính thần tốc đó không, thưa ông? + Tôi tin chắc là phải tiếp tục thần tốc. Chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn Khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện thì sẽ theo mô hình tổ chức chính quyền hiện đại các nước. Ảnh: HOÀNG GIANG Sáp nhập tỉnh tạo động lực phát triển cho các vùng Khi thực hiện sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện nên duy trì tính thần tốc như quá trình sắp xếp các bộ, ngành vừa qua. quốc. Như vậy, phải chuẩn bị nhân sự cho đại hội các cấp và phải ổn định bộ máy các cấp. Vừa rồi, chúng ta sáp nhập bộ, ngành và đã làm tới cấp sở, phòng. Kết luận 126 mới đây cũng nói kể cả VKS, thanh tra, các tổ chức, đoàn thể… cũng phải làm đồng bộ. Chúng ta có sự ủng hộ của nhân dân, sự đồng lòng của cán bộ, công chức, đảng viên, tinh thần kiên quyết, triệt để, vừa chạy vừa xếp hàng, Trung ương gương mẫu địa phương làm theo. . Kết luận 126 cũng vừa nói rằng trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần phải ngăn chặn tình trạng “chảy máu chất xám”. Chúng ta cần làm gì để giữ lại được những người tài cho bộ máy? + Đó là vấn đề được nhiều người quan tâm, Tổng Bí thư cũng đề cập đến việc này. Chúng ta nói tinh gọn nhưng phải mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Muốn mạnh thì đội ngũ, con người phải có năng lực. Bài học của tinh giản biên chế trước đây không thành công là vì chỉ giảm về số lượng, còn nhiều người có năng lực, trình độ lại về và có những lời mời từ nơi khác. Hồi đó, cứ thấy người ta làm đơn là chấp thuận cho về. Trả lời câu hỏi cần làm gì để giữ lại được những người tài cho bộ máy thì theo tôi, mấu chốt vẫn là cách làm và trách nhiệm của người đứng đầu. Người phải về thì không xin cũng phải cho về. Ngược lại, có những người xin về nhưng phải giữ lại, vì có lợi cho công việc chung. Các cấp quản lý khác cũng phải làm như vậy theo quy định của Đảng. Muốn như vậy người đứng đầu phải dám chịu trách nhiệm, vì đó là người giao nhiệm vụ, họ phải đánh giá được nhân sự của mình. Thủ trưởng tài phải biết sử dụng người tài . Ngoài việc giữ lại được những cán bộ, công chức, đảng viên tài năng, theo ông làm sao để thu hút đươc người tài từ bên ngoài vào để bảo đảm bộ máy mới hoạt động trơn tru? + Việc thu hút người tài đã được bàn luận rất nhiều, rất lâu rồi. Vừa qua, Chính phủ cũng có nghị định về vấn đề này. Điểm đáng nói là thu hút người tài phải trọng dụng họ bằng cơ hội và môi trường làm việc. Người tài được thu hút về có được giao việc, giao đề tài không? Rồi cơ sở vật chất thế nào? Kỷ luật hành chính được áp dụng ra sao? Môi trường làm việc của chúng ta nhiều khi nặng nề về các quy định, họp hành. Ngoài ra còn thái độ của người thủ trưởng. Thủ trưởng tài phải biết sử dụng người tài, phải giao được việc và tạo điều kiện làm việc cho họ. Điều quan trọng nhất vẫn là môi trường làm việc cho người tài và một thủ trưởng - người đứng đầu giỏi biết sử dụng người tài. . Xin cảm ơn ông.• Chúng ta có sự ủng hộ của nhân dân, sự đồng lòng của cán bộ, công chức, đảng viên, tinh thần kiên quyết, triệt để, vừa chạy vừa xếp hàng, Trung ương gương mẫu, địa phương làm theo. GS TRẦN NGỌC ĐƯỜNG, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Sáp nhập tỉnh, bỏ chính quyền cấp huyện là rất phù hợp Hiến pháp 2013 không nói cả nước phải có 63 tỉnh, thành. Hiến pháp cũng không quy định rõ tỉnh phải có huyện, mà chỉ dùng chữ“cấp chính quyền”. Vì vậy, việc bỏ cấp huyện, chỉ có tỉnh với xã, phường cũng hợp lý và không cần phải sửa hiến pháp. Đây là chủ trương tôi cho rằng rất phù hợp với tổ chức chính quyền các nước trên thế giới. Họ chú trọng chính quyền hai đầu, tỉnh mạnh, xã mạnh. Còn chính quyền trung gian thì do chính quyền tỉnh đưa đại diện về một khu vực hay vùng nào đó để thay tỉnh nắm chính quyền cơ sở. Đây cũng là mô hình chính quyền hiện đại. Đại biểu Quốc hội VŨ TRỌNG KIM, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam: Chỉ cần 10 vùng là đủ Việc sáp nhập tỉnh, theo tôi chia theo vùng, cụ thể chia thành bảy vùng, cùng với một số TP lớn, khu vực đặc biệt trực thuộc Trung ương. Như vậy, chỉ cần hơn 10 vùng là được. Đồng thời, cần nghiên cứu các yếu tố bên trong, tạo động lực phát triển để hình thành các vùng. Hiện nay, việc liên kết vùng đang chưa hiệu quả. Ví dụ, cầu Cát Lái nối kết TP.HCM và Đồng Nai có làm được đâu. Đồng Nai rất muốn làm mà chưa làm được, trong khi sân bay Long Thành đang làm rồi. Nếu tính toán theo vùng sẽ giải quyết được bài toán liên kết vùng. Chính quyền vùng phát huy được lợi thế của vùng về nông nghiệp, lâm nghiệp như thế nào, không phải liên kết với ai cả và có thể phát huy ngay. Ông NGUYỄN TÚC, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Lúc đất nước mới thống nhất đã tính không tổ chức quận, huyện Để tránh những vấp váp đã gặp phải trong việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện thì cố gắng cần có bước nghiên cứu, thí điểm. Cần tham khảo ý kiến nhân dân xem dân đồng thuận không vì dân là gốc. Không duy ý chí áp đặt cho dân. Về bỏ cấp huyện, khi bầu Quốc hội thống nhất cả nước thì TP.HCM và các tỉnh phía Nam không có cấp quận, tuy nhiên Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thì có cấp quận. Hồi đó mình đề nghị “hai cấp rưỡi” như quận Hai Bà Trưng hiện nay thì thành khu phố thôi. Bây giờ đề xuất điều này cũng phải tổng kết, không duy ý chí được. GS Trần Ngọc Đường cho rằng khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện thì sẽ theo mô hình tổ chức chính quyền hiện đại các nước. Ảnh: QUANG VINH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 21-2-2025 phủ cho rằng tình trạng khẩn cấp là trạng thái xã hội đặc biệt được thiết lập khi tính mạng của nhân dân, tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, quốc phòng, an ninh quốc gia đến mức phải áp dụng biện pháp đặc biệt. Do đó, các đại biểu đề xuất căn cứ tính chất, mức độ quy định thẩm quyền, trách nhiệm công bố tình trạng khẩn cấp với mức độ, phạm vi phù hợp. Còn với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các đại biểu thảo luận nội dung chính sách liên quan đến quy định về đổi mới việc xác định sản phẩm hàng hóa và hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cùng với đó là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; triển khai đầy đủ các cam kết quốc tế, phù hợp thông lệ quốc tế; vai trò, hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm soát viên chất lượng; phân công, phân cấp quản lý để phù hợp tình hình thực tế. Xây dựng cơ sở pháp lý chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù Đối với dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, các thành viên Chính phủ cho rằng việc hoàn thiện pháp luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự đáp ứng tình hình mới của Việt Nam và quốc tế. Từ đó, các đại biểu làm rõ và bổ sung nội dung liên quan phạm vi tương trợ tư pháp; quy định về giá trị pháp lý của kết quả tương trợ tư pháp do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện và quy định về áp dụng pháp luật nước ngoài. Các thành viên Chính phủ cũng thảo luận về quy định việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế tương trợ về dân sự; cơ chế để từng bước xã hội hóa hoạt động tống đạt giấy tờ để giảm tải công việc cho cơ quan nhà nước, rút ngắn thời gian; phương thức thực hiện tương trợ tư pháp mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự… Cũng trong phiên họp, các đại biểu đồng nhất cho rằng việc xây dựng “Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù” là cần thiết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Tương trợ tư pháp và tạo cơ sở pháp lý hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Do đó, các đại biểu đã thảo luận về nguyên tắc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; áp dụng nguyên tắc có đi có lại; các trường hợp đặc biệt khi xem xét điều kiện về thời hạn chưa chấp hành án phạt tù; điều kiện hợp lệ của hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù… Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 9 Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết các dự án luật này có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tương trợ tư pháp ở các lĩnh vực hình sự, dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án phạt tù; tăng cường tính chủ động trong việc ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, tạo ra không gian mới phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; bảo vệ dữ liệu cá nhân; góp phần bảo đảm MINH TRÚC Ngày 20-2, Phó Thủ tướng Lê Thành Long thay mặt Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2-2025. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với bảy dự án luật gồm: Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách phát triển đường sắt Đối với dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), Chính phủ thảo luận về kết cấu hạ tầng đường sắt; phát triển công nghiệp đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt; về kinh doanh đường sắt; quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt… Đặc biệt, các thành viên Chính phủ đề nghị hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách phát triển đường sắt đảm bảo phát huy vai trò giao thông vận tải đường sắt, đáp ứng yêu cầu hiện đại, đồng bộ. Đồng thời, đảm bảo sự tương thích với các điều ước quốc tế; mục tiêu, lợi ích, giá trị, nguồn lực phát triển đường sắt. Cùng với đó là phát triển kết cấu hạ tầng, kinh doanh đường sắt, công nghiệp đường sắt; tăng cường công tác phân quyền, huy động tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt… Đối với dự án Luật Tình trạng khẩn cấp, các thành viên Chính Phó Thủ tướng Lê Thành Long thay mặt Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên họp. Ảnh: VGP quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tương thích với pháp luật quốc tế… Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu những bộ chủ trì các dự án luật tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5-2025. Các bộ rà soát kỹ nội dung, tránh chồng chéo, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các luật khác, tương thích các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết; phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm; cắt giảm thủ tục hành chính. Các luật đảm bảo ngắn gọn, súc tích, chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, vấn đề cụ thể giao Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành; nguyên tắc áp dụng luật khi luật khác có quy định khác thì áp dụng quy định có mức cao hơn, mới hơn...• Các thành viên Chính phủ đề nghị hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách phát triển đường sắt đảm bảo phát huy vai trò giao thông vận tải đường sắt, đáp ứng yêu cầu hiện đại, đồng bộ. Cầ n thiế t xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cho rằng việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là cần thiết, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và ngăn chặn hành vi xâm phạm dữ liệu. Phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và nhiều luật khác nhau. Do đó, cần quy định chi tiết các thuật ngữ pháp lý liên quan tới dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân; quy định cụ thể các quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu; quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu; quy định bảo đảm các điều kiện, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân… VKS trả hồ sơ để điề u tra bổ sung vụ Công ty Bấ t độ ng sả n Nhật Nam phapluat@phapluattp.vn VKSND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam cho Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung một số nội dung. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (chủ tịch kiêm tổ ng giám đố c Công ty Nhật Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, năm bị can khác bị đề nghị truy tố gồm: Trần Thiện Tâm (phó tổ ng giám đố c chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP.HCM), Trịnh Văn Tôn (phó tổ ng giám đố c Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (trưởng ban chiến lược), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Sơn (thành viên ban chiến lược). Theo kết luận điều tra, bị can Thúy từng có mộ t tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7-2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỉ đồng nhưng thực tế không có vốn góp. Để có tiền sử dụng cá nhân, bà Thúy đã quảng bá sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận theo ngày với mức 7%-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau hai năm là 168%-192% giá trị hợp đồng. Hằng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, bà Thúy còn đưa ra các chính sách tặng thưởng như tặng voucher, tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng, được cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược, được trả cổ tức ba tháng/lần... Các chính sách này được đưa ra trong thời gian ngắn 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay để không bỏ lỡ ưu đãi và nhà đầu tư không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ. Thực tế, Công ty Nhật Nam đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi, hoạt động nhà hàng, khách sạn lỗ phải đóng cửa. Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7-2019 đến tháng 6-2023, bà Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hơn 9.113 tỉ đồng. Bà Thúy sử dụng hơn 4.297 tỉ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại 4.816 tỉ đồng, bà Thúy chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả. BÙI TRANG Chính phủ họp, cho ý kiến về 7 dự án luật Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

