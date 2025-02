043-2025

New Zealand thành Đối tác Chiến lược toàn diện thứ 10 của Việt Nam trang 4 trang 2+3+12 SỐ 043 (7316) - Thứ Năm 27-2-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay TP.HCM sốt ruột với tuyến đường sắt trên cao Bình Triệu - Hòa Hưng Tham gia BHXH tự nguyện 10 năm và cơ hội hưởng lương hưu trang 14 trang 13 trang 8 Cải cách điều kiện kinh doanh: Chìa khóa giảm chi phí trang 11 Êkíp bác sĩ BV Quân y 175 thực hiện ca ghép gan đầu tiên từ người hiến gan sống. Ảnh: CHÍNH NHÂN TP.HCM: Không gián đoạn cấp lý lịch tư pháp khi chuyển sang công an KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27-2-1955 – 27-2-2025) Đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên y tế, toàn xã hội sẽ hưởng lợi • Tự hào với hệ thống y tế rộng khắp, hội nhập quốc tế Nghề y cần cơ chế đặc thù Tôi có một anh bạn thế hệ đầu 9X đang làm bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện tuyến đầu tại TP.HCM. Hôm rồi gọi rủ anh ấy đi ăn tối trước thềm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) và như thường lệ, anh ấy chỉ kịp trả lời: “Bạn ơi, tôi sắp vào phòng mổ, bạn để tôi xếp lịch rồi báo lại nghen”… (Xem tiếp trang 2+3)

2 Thứ Năm 27-2-2025 NHÓM PV Cuối năm 2024, Bộ Y tế đã có đề xuất tăng phụ cấp trực, phẫu thuật, tiền ăn… đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Hiện các mức này đang được áp dụng tại Quyết định 73/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm áp dụng Quyết định 73 (năm 2012), mức lương cơ sở là 830.000 đồng. 13 năm đã qua, đến nay lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng (tăng 182%) song mức phụ cấp trên vẫn không thay đổi. Tăng cường đãi ngộ thu nhập… Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 26-2, PGSTS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, nhận định lao động trong ngành y tế là một loại lao động đặc thù, nhiều khó khăn song chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Bộ Y tế cũng từng đánh giá các phụ cấp hiện nay quá thấp, không còn phù hợp với tình hình thực tế đời sống. Thu nhập cũng là một trong những nguyên nhân dịch chuyển nhân lực từ công sang tư, dù không phải yếu tố tiên quyết. Đơn cử, bác sĩ V (khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Gan mật tụy của một bệnh viện (BV) hạng đặc biệt tại Hà Nội) cho biết đến nay đã bước sang năm thứ 11 từ khi anh vào nghề nhưng tăng tiền phụ cấp trực, chị và các nhân viên y tế ở trạm đều rất vui mừng. “Nếu được tăng dù ít thôi cũng đáng mừng vì chúng tôi thấy mình được quan tâm” - BS Nguyệt chia sẻ. … và chăm sóc sức khỏe tinh thần Năm 2024, tại một hội thảo về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế do Sở Y tế TP.HCM tổ chức, BS Bùi Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM, cho hay sở đã nghiên cứu về hiểu biết và thực trạng sử dụng dịch vụ sức khỏe tâm thần tại TP đối với 382 nhân viên y tế ở độ tuổi 18-60 tại các tuyến TP, quận, huyện, y tế tư nhân và trường đại học. Kết quả cho thấy gần 20% nhân viên y tế trầm cảm, 22,8% chất và sức khỏe tâm thần ở nhân viên y tế. Ngoài ra, hiện TP.HCM còn có hai phòng chăm sóc tâm thể cho nhân viên y tế, đặt tại BV huyện Bình Chánh và BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Đây là hai phòng thí điểm để từ đó các BV trong TP có thể xây dựng các phòng tương tự, nhằm “sạc pin” và nạp năng lượng cho nhân viên y tế. Tại BV tuyến quận, huyện, BV huyện Bình Chánh có một phòng chăm sóc tâm thể cho nhân viên y tế. Theo BS CKII Tô Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc BV này, ngoài áp lực công việc, nhân viên y tế còn áp lực gia đình, nếu không được giải tỏa thì từ stress sẽ thành rối loạn lo âu, rồi phát sinh thêm những vấn đề nghiêm trọng hơn.• Đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên phụ cấp mổ và tiền trực vẫn giữ nguyên trong khi công việc ngày càng nhiều. Nếu đề xuất tăng mức phụ cấp mổ, tiền trực được thông qua sẽ có ý nghĩa động viên rất lớn đối với nhân viên y tế làm việc tại các BV công. Chị Nguyễn Thị Vân, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi, Hưng Yên), cho biết mức phụ cấp trực hiện là 18.750 đồng/đêm, ca trực bắt đầu từ 6 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Nếu trực cuối tuần, mức này là 45.500 đồng/ngày; còn ngày nghỉ, ngày lễ là 60.000 đồng/ngày. “Hơn chục năm qua lương cơ sở được điều chỉnh tám lần nhưng phụ cấp trực, tiền ăn trong ca trực chưa được điều chỉnh tương ứng. Việc tăng phụ cấp thực sự rất cần thiết vì sẽ góp phần cải thiện cuộc sống, tiếp thêm động lực cho nhân viên y tế, cho thấy sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm của các cấp quản lý” - chị Vân tâm sự. BS Đỗ Minh Nguyệt, Trạm y tế phường Tương Bình Hiệp (TPThủ Dầu Một, Bình Dương), cho biết từ khi nghe thông tin lo âu và 14,2% căng thẳng. Đáng lưu ý, nhân viên y tế tuyến quận, huyện, khối công lập có nguy cơ trầm cảm, lo âu và căng thẳng cao hơn tuyến TP, tư nhân và trường đại học. TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng do đặc thù nghề nghiệp, nhân viên y tế thường xuyên bị áp lực rất lớn, dễ bị quá tải về thể chất, tinh thần khiến chất lượng cuộc sống giảm sút, có trường hợp bỏ việc. Để phần nào khắc phục tình trạng trên, Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tâm thần - tâm lý để biên soạn, ban hành 10 khuyến cáo triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần, hạn chế thấp nhất hội chứng kiệt sức về thể Việc tăng phụ cấp thực sự rất cần thiết vì sẽ góp phần cải thiện cuộc sống, tiếp thêm động lực cho nhân viên y tế. Nhân viên y tế - những người đang miệt mài chăm sóc sức khỏe cho người dân rất cần được quan tâm, bởi khi họ thực sự khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần thì bệnh nhân sẽ được chăm sóc tốt nhất. KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THẦY THUỐC Tiêu điểm Nhân viên y tế có thể chăm sóc tốt cho người bệnh khi chính họ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì thế, chăm lo sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo hiệu suất làm việc và chất lượng dịch vụ y tế. Y tế là ngành đòi hỏi sự chính xác rất cao. Tuy nhiên, nhân viên y tế cũng là con người, có lúc không tránh khỏi sai sót, quan trọng là chúng ta làm gì để ngăn ngừa sự cố. Nếu không may xảy ra thì xử lý làm sao, bảo vệ thế nào để nhân viên y tế không bị tổn thương, không thấy mình đơn độc. TS-BS NGUYỄN VĂN VĨNH CHÂU, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nghề y cần cơ chế đặc thù (tiếp theo trang 1) Êkíp bác sĩ BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 trong một ca thông van tim bào thai. Ảnh: BVCC Là bác sĩ ngoại lồng ngực, anh ấy phải tham gia mổ liên tục, có ngày đứng mổ cả chục tiếng đồng hồ, về nhà lúc rạng sáng, chưa kịp tròn giấc đã phải quay lại để chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo. Anh bác sĩ chưa đầy 35 tuổi tâm niệm: Theo nghề này thì phải hết mình, bởi lẽ bệnh nhân đặt hết hy vọng vào các y, bác sĩ. Chuyện các nhân viên y tế nhận cuộc gọi cấp cứu lúc nửa đêm, thức dậy từ 3-4 giờ sáng để đi làm hay rời bệnh viện về nhà lúc rạng sáng gà gáy là “chuyện thường ngày ở huyện”. Bệnh tật, ốm đau, tai nạn không bao giờ hẹn trước; không chỉ tuyến trên mà tuyến dưới, nơi nào cũng thường trực 24/7. Ngoài ra, nghề y còn phải chịu một áp lực rất lớn về chuyên môn. Mỗi bác sĩ cần đến ít nhất sáu năm để tốt nghiệp đại học, rồi đôi năm để có chứng chỉ hành nghề, chưa kể các khóa học ngắn hạn, dài hạn, số ngày thực hành… Các nhân viên y tá, điều dưỡng cũng chịu áp lực công việc rất lớn. Một nữ điều dưỡng ở một bệnh viện lớn tại TP.HCM cho biết mỗi ngày ngoài việc làm thủ tục, giấy tờ còn chăm sóc nhiều bệnh nhân. Chị ấy nói vui: Phải ba đầu sáu tay mới kịp, mệt nhưng vẫn phải nhẹ nhàng. Có hôm lỡ nói điều gì không phải, bệnh nhân sợ, khi về ngẫm lại thấy ray rứt vì nghĩ nếu có lúc mình nằm đó, ai vui vẻ chăm sóc mình?! Áp lực phải tìm ra giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân đã lớn, áp lực phải giao tiếp, lắng nghe, đáp ứng kỳ vọng của người nhà bệnh nhân cũng không kém. Thậm chí trong một số trường hợp, truyền thông, dư luận xã hội cũng dõi theo kết quả khám chữa bệnh. Có những ca bệnh thập tử nhất sinh, người nhà bệnh nhân tìm đủ cách, qua nhiều mối quan hệ để đặt “kỳ vọng” lên vai êkíp khám chữa bệnh. Thậm chí có người còn hỏi sao đọc trên mạng thấy không cần mổ mà bác sĩ kêu mổ, tại sao trên mạng nói vầy mà bác sĩ yêu cầu làm cái kia. Rồi những khi bệnh nhân cần phẫu thuật gấp nhưng lại không có người nhà ở đó… Những lúc như vậy, nếu không nhớ lại vì sao mình đã chọn nghề này thì khi cầm dao mổ tay sẽ run, lòng sẽ bất an. Cũng như bao nghề khác, nghề y cũng xảy ra những sự cố hay tai biến y khoa. Nguyên nhân của tai biến dù là chủ quan hay khách quan thì rủi ro, hệ lụy mà nhân viên y tế nhận lại thường rất cao. Nhẹ thì bị phàn nàn, khiếu nại, tường trình, kiểm điểm, nặng thì bị tấn công, bị đưa lên mạng xã hội rồi thanh tra, kiểm tra, kỷ luật… Gia đình bệnh nhân bức xúc vì y, bác sĩ không cứu được thân nhân hay đôi khi chỉ vì “người nhà tôi nằm đó mà không ai thăm hỏi”. Các y, bác sĩ cũng buồn vì đã rất trách nhiệm, thực hiện phương án tốt nhất nhưng vẫn bị trách đủ đường. “Dù vậy khi ngẫm lại, thấy bệnh nhân và thân nhân cũng rơi vào tình thế đau khổ, mất mát. Vậy nên chuyện gì cho qua được thì cho qua, mình vẫn may mắn hơn họ, không trách cũng không tranh cãi làm gì” - nói như cậu bạn tôi hay tâm niệm.

3 Thứ Năm 27-2-2025 ĐỖ THIỆN thực hiện Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nhận định: Việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho đội ngũ nhân viên y tế là rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc nâng cao chất lượng hệ thống y tế Việt Nam. Lý do cần có cơ chế, chính sách đặc thù . Phóng viên: Thưa ông, vì sao hiện nay cần xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho nhân viên y tế? + PGS-TS Đỗ Văn Dũng: Ngành y tế có những đặc thù về loại hình dịch vụ, đối tượng thụ hưởng, kỳ vọng xã hội, sức khỏe toàn dân, vì vậy chủ trương xây dựng, ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế là rất đúng. Thứ nhất, cơ chế đặc thù sẽ mở đường cho nhân viên ngành y tế nâng cao chuyên môn. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi ngành y tế ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân. Phải đảm bảo chuyên môn tốt thì rủi ro mới ở mức thấp nhất có thể. Thứ hai, các chính sách đặc thù sẽ tạo ra một môi trường làm việc tích cực hơn, thông thoáng hơn để các y, bác sĩ có thể an tâm phát huy hết tài năng. Ngoài ra, khi nhân viên y tế được ưu đãi hơn, ví dụ về thu nhập, điều kiện làm việc, họ sẽ chuyên tâm vào công việc hơn, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo, mưu sinh. Nói cách khác, ưu đãi tốt hơn cũng là một dạng thức “khế ước”, đặt để nhân viên y tế vào trọng trách mà họ buộc phải dốc sức, dốc lòng hoàn thành. Cần xây dựng chính sách đặc thù ra sao? . Theo ông, cơ chế, chính sách đặc thù với nhân viên y tế cần được xây dựng dựa trên những trụ cột chính nào? + Trước hết, hiểu theo ý của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đó là công tác đào tạo. Từ việc đào tạo ở các trường đại học đến việc khuyến khích cán bộ, nhân viên, người lao động trong lĩnh vực y tế không ngừng nâng cao kiến thức, chuyên môn để đáp ứng tốt nhu cầu công việc. Chuyên môn ở đây không chỉ là kiến thức hàn lâm, mà còn khả năng hay kỹ năng thực chiến, kỹ năng ứng dụng công nghệ mới vào nghiệp vụ, hay các kỹ năng nâng cao phục vụ cho những trường hợp đặc biệt, các ca bệnh hiếm. Làm sao để các nhân viên y tế không chỉ cặm cụi làm việc mà còn có không gian để học hỏi cái mới, cái tiên tiến, được cập nhật thường xuyên những tri thức mới. Thứ hai, đãi ngộ về thu nhập cũng là điều cực kỳ quan trọng, thậm chí theo tôi là cần mang tính đột phá. Tôi nghĩ khi chỉ đạo việc xây dựng, ban hành cơ chế đặc thù theo hướng nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm Hiến kế chính sách đặc thù cho nhân viên y tế Nghề nào cũng quý, cũng đáng trân trọng nhưng lĩnh vực y tế là công việc có nhiều điểm đặc biệt nên cần có những cơ chế đặc thù dành cho nhân viên y tế. y tế, toàn xã hội sẽ hưởng lợi PGS-TS PHẠM THANH BÌNH, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam: Cần sớm phê duyệt mức lương mới cho nhân viên y tế Công đoàn Y tế Việt Nam đang tiếp tục đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế và các cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt mức lương mới cho cán bộ y tế; sửa đổi quy định về giá viện phí theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; sửa đổi quy định chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho phù hợp. Chúng tôi cũng đề xuất đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ sở y tế. Đồng thời, kiến nghị bố trí nhân lực đảm bảo ca kíp, giảm việc làm thêm giờ quá quy định; cải cách tiền lương, thu nhập cho người lao động ngành y tế nhằm hỗ trợ đảm bảo đời sống cho nhân viên y tế và điều dưỡng viên theo đúng tinh thần của Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó phải thực sự coi “nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”. BS HUỲNH MINH CHÍN, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương: Cần xem xét hỗ trợ nhà, điều kiện làm việc Để giữ chân nhân viên y tế và đảm bảo đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác lâu dài cần có cơ chế lương đặc thù, bổ sung chính sách điều chỉnh phụ cấp hợp lý, hỗ trợ nhà ở, cải thiện điều kiện làm việc. Ngoài ra, cần xem xét tăng phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù theo từng chuyên ngành, đặc biệt là những lĩnh vực có cường độ làm việc cao như cấp cứu, hồi sức, ngoại khoa... Ngành y tế Bình Dương đang tích cực đề xuất cơ chế đãi ngộ phù hợp và kiến nghị Trung ương ban hành chính sách lương, phụ cấp đặc thù cho ngành y nhằm tạo động lực để đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Ngành cũng kiến nghị UBND - HĐND tỉnh ban hành các chính sách đặc thù và hiện đang tham mưu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng, bao gồm điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế, để đảm bảo công bằng và phù hợp với thực tế. việc trong các cơ sở y tế công lập thì lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cũng đồng thuận rằng thu nhập của đa số nhân viên y tế công lập hiện nay chưa tương xứng. Tôi thử phân tích thế này: Muốn tốt nghiệp ngành y, nhất là bác sĩ sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhiều ngành nghề khác; rồi muốn đi làm, trở thành bác sĩ có thể đảm đương công việc quan trọng thì mất cả chục năm nữa, thậm chí hơn. Các khóa học, chi phí học nâng cao nghiệp vụ ngành y cũng rất đắt đỏ, chiếm thời gian dài. Các y, bác sĩ không chỉ phục vụ bệnh nhân mà còn chịu kỳ vọng và trách nhiệm trước người nhà bệnh nhân, nhiều trường hợp là của cả xã hội. Thời gian làm việc của các y, bác sĩ rất áp lực, không kể sáng hay tối, ngày đêm hay. Có những đồng nghiệp gần như có rất ít thời gian dành cho gia đình, con cái vì phải làm nhiệm vụ. Hay có những đồng nghiệp rời phố về quê, làm việc ở những nơi có điều kiện khó khăn, đồng nghĩa với việc họ chịu thiệt thòi hơn ở nhiều khía cạnh như điều kiện sinh hoạt, làm việc, thậm chí vợ chồng, con cái của họ cũng thiệt thòi theo nhưng họ vẫn làm. Tôi nghĩ đó không chỉ là cống hiến mà còn là sự hy sinh thầm lặng. Ngoài ra, đặc trưng của ngành y tế là tính thiện (beneficience). Khi người ta mua hàng, dùng dịch vụ thì người ta trông chờ lợi ích từ món hàng, dịch vụ; còn với ngành y tế, bệnh nhân mong đợi, kỳ vọng, đặt mọi lợi ích của mình lên vai bác sĩ và các nhân viên chăm sóc sức khỏe, xem đội ngũ y tế làm việc vì lợi ích của bệnh nhân. Vì vậy, họ mong đợi các nhân viên y tế cần có chuẩn mực đạo đức cao hơn, tận tâm và tận tụy hơn. Vì những lẽ đó, việc nâng cao thu nhập không chỉ để xứng đáng với những gì nhân viên y tế bỏ ra, mà còn có giá trị động viên tinh thần, bù đắp để họ an tâm làm việc. . Còn về môi trường làm việc thì sao, thưa ông? + Việc xây dựng môi trường làm việc cũng rất quan trọng. Áp lực công việc của nhân viên y tế hiện nay là rất lớn, nhất là sau đại dịch COVID-19, việc kiêm nhiệm hiện nay nhiều, nhân viên y tế vừa chăm sóc bệnh nhân vừa làm thủ tục hành chính. Cần tìm cách cải thiện môi trường làm việc, thủ tục hành chính nào bỏ được thì bỏ, khâu trung gian nào không cần thì mạnh dạn tinh giản. Trung ương có chủ trương tinh giản, sắp xếp lại bộ máy thì các cơ sở y tế cũng cần rà soát lại, sắp xếp công việc theo hướng tinh - gọn - hiệu quả, giảm áp lực thời gian và công việc để nhân viên y tế toàn tâm toàn ý hơn cho bệnh nhân. Song song đó, cần tăng cường “tính bảo vệ” với nhân viên y tế. Bảo vệ ở đây là bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tư túi, vụ lợi; bảo vệ nhân viên y tế trước áp lực của bệnh nhân, thân nhân, dư luận xã hội. Có những trường hợp tai biến y khoa, phải thận trọng lắng nghe, xem xét trước khi kết luận, xử lý nhân viên y tế, tránh trường hợp vì quá lo sợ áp lực từ truyền thông, mạng xã hội mà vội vàng kết luận, gây tâm lý e ngại, tổn thương các y, bác sĩ đã tận tâm tận sức. . Xin cảm ơn ông.• VIỆT NAM (27-2-1955 – 27-2-2025) Họ đã nói Công nghệ, trong đó có các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp nhân viên y tế giảm một số công đoạn trong quy trình nghiệp vụ, tăng thêm độ chính xác hơn, dự báo và đề xuất phương án có thể tốt hơn. Tôi nghĩ với đội ngũ công nghệ thông tin ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ vào ngành y để tạo ra các đột phá là hoàn toàn khả thi, việc này cũng cần được tính toán khi xây dựng các cơ chế đặc thù cho nhân viên y tế. PGS-TS ĐỖ VĂN DŨNG Nhân viên y tế BV huyện Bình Chánh, TP.HCM đang “sạc pin, nạp năng lượng” bằng cách tô tranh tại phòng chăm sóc tâm thể của BV. Ảnh: THẢO PHƯƠNG Ngành y tế có những đặc thù về loại hình dịch vụ, đối tượng thụ hưởng, kỳ vọng xã hội, sức khỏe toàn dân, vì vậy chủ trương xây dựng, ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế là rất đúng. Trước những áp lực và cống hiến to lớn của đội ngũ y, bác sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã chỉ đạo: “Khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế”. Khi chủ trương này thành hiện thực, có lẽ cậu bạn tôi và hàng trăm ngàn nhân viên y tế trên cả nước sẽ cảm nhận được Nhà nước, xã hội đã ghi nhận, bù đắp xứng đáng những cống hiến to lớn của họ, tạo ra sự phấn khởi lớn, đồng thời hứa hẹn chúng ta ngày càng có thêm nhiều lương y. ĐỖ THIỆN Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật nội soi bằng robot cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 27-2-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Nhân sự mới Tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Bình Thuận diễn ra ngày 26-2, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, đã có tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh xem xét bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đồng ý bầu ông Đỗ Hữu Huy giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, cùng ngày, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. • Cũng trong ngày, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 22, HĐND TP Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Chí Tài, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy, được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP Huế. PHƯƠNG NAM - NGUYỄN DO Tin vắ n • Kêu gọi góp vốn kinh doanh gạo rồi chiếm đoạt 35 tỉ đồng. Ngày 26-2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Anhuenh (32 tuổi, trú huyện Mang Yang, Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anhuenh tìm gặp nhiều người dân ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), kêu gọi họ góp vốn kinh doanh gạo lợi nhuận cao với tổng số tiền lên đến 35 tỉ đồng. VÕ TÙNG • 2 nhóm hỗn chiến bằng bom xăng, 1 người tử vong. Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang phối hợp với VKSND tỉnh và Công an huyện Hàm Thuận Bắc phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương xảy ra tại thôn 3, xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc) vào sáng cùng ngày. PN Chiều 26-2, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai từ ngày 25 đến 28-2. Trong chuyến thăm chính thức, ông Christopher Luxon đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chào Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, chia sẻ những lợi ích chung và sự tin cậy lẫn nhau, hai Thủ tướng đã nhất trí chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong năm tới, hai bên sẽ xây dựng Chương trình hành động chung nhằm đề ra các sáng kiến cụ thể trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, tập trung tăng cường năm trụ cột hợp tác chính gồm: Hợp tác chính trị; quốc phòng, an ninh, hợp tác biển; kinh tế, thương mại và đầu tư; ứng phó với biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ; giáo dục và giao lưu nhân dân. Tại hội đàm, hai Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác thương mại là yếu tố then chốt trong quan hệ hai nước, vì lợi ích trực tiếp của nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Hai bên tái khẳng định cam kết về việc tăng cường hội nhập kinh tế khu vực; nhất trí ủng hộ vững chắc đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, tự do, rộng mở, minh bạch và toàn diện… Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo các nước dự Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2025. Thủ tướng đã chia sẻ về nhiều vấn đề mang tính chiến lược với ASEAN và thế giới như tự chủ chiến lược, duy trì trật tự dựa trên luật lệ, ứng phó với các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, cũng như vai trò, đóng góp của Việt Nam. PV Ngày 26-2, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã làm việc với TP.HCM về công tác chuẩn bị tổ chức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2025). Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc triển khai 61 dự án, công trình chào mừng 50 năm thống nhất đất nước; đồng thời đồng ý chủ trương với các đề xuất của UBND TP.HCM. Ông Nghĩa nhận định TP.HCM đã làm rất tốt công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm. Ông Nghĩa yêu cầu tăng cường công tác truyền thông cho các hoạt động trong khuôn khổ của sự kiện. Riêng hoạt động văn hóa nghệ thuật, dự kiến 500 đại biểu là các văn nghệ sĩ sẽ có cuộc hành quân vì hòa bình, từ Hà Nội vào Quảng Trị. Ông Nghĩa cho biết Ban Chỉ đạo thống nhất đề xuất mời Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, tổ chức trước Hội trường Thống Nhất vào sáng 30-4. THANH TUYỀN Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: VGP New Zealand trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam TP.HCM làm rất tốt công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm Ngày 26-2, Công an TP.HCM cho biết đang tổ chức tập huấn nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho các chiến sĩ thuộc đơn vị từ ngày 24 đến 28-2. Tại Trung tâm Sát hạch lái xe thuộc Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM, Công an TP.HCM đã khai mạc lớp tập huấn, tập trung trang bị kiến thức pháp luật, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng thực tế về công tác sát hạch lái xe. Hoạt động này nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý sát hạch, cấp GPLX, nâng cao kỹ năng, thao tác kỹ thuật, trình độ chuyên ngành của sát hạch viên trong sát hạch lái xe, chuẩn bị cho việc tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT. THY NHUNG Công an TP.HCM tập huấn sát hạch, cấp giấy phép lái xe ASEAN vẫn duy trì đoàn kết, thúc đẩy hợp tác Ngày 26-2, tại Penang (Malaysia), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin đã chủ trì Hội nghị hẹp bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp). Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao chủ đề Bộ Quốc phòng Malaysia lựa chọn cho các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN trong Năm ASEAN 2025: “ASEAN đoàn kết vì an ninh và thịnh vượng”. Trong bối cảnh các vấn đề an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng ASEAN vẫn duy trì đoàn kết, thúc đẩy hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ đề xuất một số định hướng đối với ADMM và ADMM+ trong việc tiếp tục duy trì, củng cố đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, kiên trì các chuẩn mực ứng xử và lập trường nguyên tắc của ASEAN trong các vấn đề quốc tế, khu vực. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng nêu rõ việc nâng cao năng lực tự cường của ASEAN về quốc phòng, kết hợp giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, cần thiết. Hội nghị ADMM hẹp đã thông qua Tuyên bố chung chuyên đề của bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong kênh quốc phòng. VIẾT THỊNH Ông Lê Hải Bình làm thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT, giữ chức thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký các quyết định điều động, bổ nhiệm các thứ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ GTVT, giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ GTVT, giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng; điều động, bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT, giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng. MINH TRÚC Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe thêm 18,8 km vào dịp 30-4 Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa cho biết sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bến Lức - Long Thành. Doanh nghiệp dự kiến sẽ thông xe thêm 18,8 km tuyến đường này trước ngày 30-4-2025, tiến tới thông xe toàn tuyến (57,1 km) trong năm 2026. Như vậy, tính đến ngày 30-4-2025, cao tốc Bến Lức - Long Thành có thể sử dụng được gần 33 km đoạn tuyến phía tây và phía đông dự án. Người điều khiển phương tiện có thể đi liên tục hơn 22 km từ nút giao với cao tốc Trung Lương (Bến Lức) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè). Giá vàng giảm mạnh Ngày 26-2, tại thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC vào đầu giờ chiều được Công ty SJC niêm yết ở mức 89 - 91,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối phiên hôm trước. Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý… cũng có mức giảm tương đương. Tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 90,2 - 91,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 300.000 đồng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên hôm trước. THÙY LINH

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 27-2-2025 Ngày 26-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy (CNMT) và quản lý sau cai nghiện từ ngành LĐ-TB&XH sang lực lượng Công an nhân dân. Thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), cho biết đến nay Bộ Công an đã hoàn thiện và ban hành Đề án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về CNMT và quản lý sau cai nghiện từ Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Công an, sẵn sàng công tác tiếp nhận từ ngày 1-3. Về chức năng quản lý nhà nước ở cấp bộ sẽ giao Cục C04; cấp tỉnh giao PC04 công an các địa phương. Về nhân sự, tiếp nhận một số nhân sự đang công tác trực tiếp tại cơ sở CNMT; không tiếp nhận các cán bộ công chức, viên chức công tác tại Sở LĐ-TB&XH và Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện. Cơ sở CNMT là đơn vị cấp đội thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy; có con dấu và tài khoản riêng, gồm tổ tham mưu, tổng hợp; tổ quản lý học viên và giáo dục, dạy nghề và tổ y tế. Đối với các địa phương có từ hai cơ sở cai nghiện trở lên, trong đó có những cơ sở cai nghiện đóng trên địa bàn của địa phương khác, thực hiện theo nguyên tắc cơ sở cai nghiện ma túy đóng tại địa phương nào thì giao công an địa phương đó tiếp nhận. Đồng thời sáp nhập các cơ sở cai nghiện, cụ thể: TP Hà Nội sáp nhập bảy cơ sở thành bốn cơ sở; TP.HCM Bộ Công an tiếp nhận quả n lý công tác cai nghiện từ 1-3 Bộ Công an đã hoàn thiện và ban hành đề án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma tú y và quản lý sau cai nghiện, sẵn sàng tiếp nhận từ ngày 1-3. sáp nhập ba cơ sở thành hai cơ sở; Nghệ An sáp nhập tám cơ sở thành ba cơ sở; Thái Nguyên sáp nhập sáu cơ sở thành một cơ sở; TP Hải Phòng sáp nhập ba cơ sở thành hai cơ sở, các địa phương còn lại có hai cơ sở ghép thành một cơ sở; Thanh Hóa giữ nguyên hai cơ sở. Cơ sở đang thực hiện đa chức năng (CNMT, điều trị tâm thần, bảo trợ xã hội...) tiếp nhận chức năng, cơ sở vật chất và nhân sự thực hiện công tác CNMT. Còn các chức năng khác do UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có phương án bố trí cơ sở vật chất, nhân lực. “Khi tiếp nhận 97 cơ sở CNMT là đơn vị tương đương cấp phòng hiện nay về ngành công an quản lý sẽ chuyển thành 77 đơn vị cấp đội và hiện chỉ còn hai địa phương chưa có cơ sở cai nghiện là TP Cần Thơ và Kon Tum” - Trung tướng Viện cho biết. Đối với nhân sự, Trung tướng Viện cho biết trước mắt giao công an địa phương tiếp nhận và ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn, sau đó tiến hành rà soát tiêu chuẩn, điều kiện để ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc tuyển chọn, tiếp nhận vào Công an nhân dân; đồng thời giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động không được tiếp nhận. Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi (nay là thứ trưởng Bộ Nội vụ) và Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký biên bản bàn giao công tác CNMT và quản lý sau cai nghiện. Ưu tiên nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh từ thời điểm 0 giờ ngày 1-3, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về CNMT và quản lý sau cai nghiện từ Bộ LĐ-TB&XH. Sau khi các cơ sở CNMT được chuyển về ngành công an quản lý, đề nghị UBND các địa phương tiếp tục duy trì chế độ, chính sách hỗ trợ và báo cáo HĐND tiếp tục duy trì các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, chiến sĩ công an, cán bộ công chức, người lao động và công tác phòng, chống ma túy theo thẩm quyền… Trước mắt đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo cùng ngành công an để hai bên tiếp nhận, bàn giao có hiệu quả, tiếp tục đưa vào hoạt động các cơ sở CNMT từ ngày 1-3. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tổ chức gặp gỡ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, sĩ thực hiện nhiệm vụ này… Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị lãnh đạo UBND các địa phương cần quan tâm hơn nữa, tăng cường chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác phòng, chống ma túy, nhấ t là công tác giảm “nguồn cầu” về ma túy. Các bộ, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quan tâm đến công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác CNMT nói riêng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để bảo vệ giống nòi, bảo vệ nguồn lực lao động của xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Ông nhấn mạnh công tác CNMT và quản lý sau cai nghiện là một lĩnh vực khó, để đạt hiệu quả cao cần có sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Vì vậy, đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho công tác CNMT nhằm làm giảm “nguồn cầu”, giảm số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để hạn chế các nguyên nhân phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. • Nhiều cơ sở cai nghiệ n đang quá tải và xuống cấp Theo thống kê của Bộ Công an, đến tháng 2-2025, tổng số người nghi sử dụng trái phép chất ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người bị quản lý sau CNMT là hơn 397.000. Trong đó, số ngoài xã hội là hơn 261.000 người (chiếm 65,6%); số trong trại tạm giam, nhà tạm giữ; cơ sở cai nghiện là gần 137.000 người (chiếm 34,4%). Cả nước có 97 cơ sở CNMT tại 60 địa phương. Ba địa phương chưa có cơ sở CNMT là Kon Tum, Đắk Nông, Hậu Giang. Nhiều cơ sở hiện nay đang quá tải và xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ học viên gây rối, bỏ trốn. Việc bố trí, sắp xếp bộ máy tại các cơ sở chưa đồng bộ, thống nhất. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi và Thứ trưở ng Nguyễn Văn Long ký biên bản bàn giao công tác cai nghiện ma tú y và quản lý sau cai nghiện. Ả nh: HP Ngày 26-2, đại diện Cục CSGT (C08), Bộ Công an cho biết lực lượng CSGT là đơn vị duy nhất có nhiệm vụ, thẩm quyền vận hành, khai thác, điều khiển đèn tín hiệu giao thông (THGT) nhằm phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa giải quyết ùn tắc giao thông. Đồng thời, CSGT phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, người quản lý, sử dụng đường bộ theo các quyết định phân công, đề án, dự án lắp đặt quản lý của UBND cấp tỉnh và Bộ GTVT quản lý, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, hạ tầng hệ thống đèn THGT, trung tâm đèn THGT và chia sẻ dữ liệu hệ thống đèn THGT theo quy định. Đơn vị CSGT được giao nhiệm vụ điều khiển đèn THGT hoặc chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống đèn THGT tại địa bàn nào thì chịu trách nhiệm vận hành, khai thác, điều khiển đèn THGT trên địa bàn đó. Đại diện Cục CSGT cũng cho biết trong quá trình vận hành, lực lượng chức năng sẽ chủ động điều chỉnh chu kỳ đèn, tín hiệu đèn, thời gian chuyển pha đèn THGT để phục vụ công tác trong các trường hợp hỗ trợ công tác dẫn đoàn hoặc tình hình trật tự, an toàn giao thông, ùn tắc giao thông phức tạp, hệ thống đèn, chu kỳ đèn, chương trình THGT bị hỏng, lỗi. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng chủ động điều khiển đèn THGT phù hợp với tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn quản lý và thiết lập chương trình tín hiệu đèn giao thông theo mô hình “làn sóng xanh” đối với các tuyến đường đủ điều kiện để tăng khả năng lưu thoát của phương tiện... PHI HÙ NG người lao động làm việc tại các cơ sở CNMT đồng thuận, đề cao trách nhiệm. Ngay sau hội nghị, công an các địa phương gửi các quyết định chuyển giao của UBND các địa phương về bộ để kịp thời ban hành quyết định tiếp nhận và tổ chức lại các cơ sở CNMT trực thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy của công an các địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức ngay lực lượng xuống các cơ sở cai nghiện để chuẩn bị các điều kiện phục vụ tiếp nhận; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến Theo Bộ trưở ng Lương Tam Quang, công tác cai nghiện ma tú y và quản lý sau cai nghiện là một lĩnh vực khó, để đạt hiệu quả cao cần có sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. CSGT sẽ chủ động điều khiển đèn tín hiệu phù hợp với tình hình giao thông PHI HÙ NG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 27-2-2025 X, Major, Cati… vẫn đang giữ nhiệt với hàng chục triệu người chơi. Những dự án này không đòi hỏi phần cứng mạnh, chỉ cần một chiếc điện thoại và chút kiên nhẫn. Hầu hết các dự án đều đã niêm yết trên các sàn giao dịch và người chơi kiếm được tiền tùy vào tốc độ khai thác, lượng người tham gia nhóm, mua các gói khai thác… và tùy giá niêm yết, thị trường. Đặc biệt, Pi đã ra mainnet vào tháng 2-2025 với giá hấp dẫn, nhiều người Việt đã kiếm được khá nhiều tiền từ những lần bấm điện thoại. Anh HTV (ngụ TP Đà Nẵng) cho biết: “Không cần phải mất quá nhiều thời gian, mỗi ngày bấm một lần và đến nay tôi có hơn 2.000 Pi đã về ví. Nếu giao dịch vào ngày 20-2 với giá 2 USDT trên sàn OKX, tôi có hơn 100 triệu đồng nhưng tôi đã khóa nó vì tin rằng giá trị sẽ còn tăng”. Chị ĐL thì cho biết chị khai thác đồng coin Pi trong mộ t năm và về ví được 350 Pi. Chị đã lên sàn bán được 15 triệu đồng. “Mỗi ngày một lần bấm tia sét nhưng rồi bỏ lửng quá lâu không khai thác nên chỉ được chừng ấy, chứ nhiều người được tiền trăm triệu” - chị L nói. Đó là đối với những trường hợp khai thác cá nhân nhỏ lẻ may mắn trúng dự án Pi, còn lại hầu hết các dự án chỉ khai thác cá nhân trên điện thoại thì họa hoằn lắm mới được vài trăm ngàn đồng. Trong khi đó, đối với các trại đào coin của dân chuyên nghiệp muốn được Airdrop nhiều thì phải đầu tư máy tính, màn hình, tiền điện, mua proxy, mua acc… và suốt ngày tập trung vào chống bắt cheat (gian lận - PV). Nghề làm Airdrop trở thành nghề nghiệp chính. Chăm chỉ thì đủ sống, còn trúng một dự án thì “ấm cả năm” dù chỉ là “nước mưa hay cứt chim” mà dân đào coin vẫn hay gọi. Ví như mùa 2024, rất nhiều anh em đào coin chuyên nghiệp trúng đậm các dự án Hot, Not và Dogs… do vượt qua được hàng rào chống cheat và dự án phân bổ token sau Airdrop rất lớn. Dân đào chuyên nghiệp, nhiều người trúng tiền tỉ đến vài chục tỉ/dự án coin. Tuy nhiên, công sức và tiền bạc đầu tư cũng không phải ít. Anh PTL (ngụ TP Đà Nẵng), một người đào coin chuyên nghiệp, chia sẻ: “Năm trước tôi trúng được kèo Not và Dogs. Tuy nhiên, sau đó các dự án khác chỉ đủ chi tiêu, bù tiền điện và các chi phí khác. Muốn khai thác phải tìm hiểu dự án rất kỹ mới đào, trên đó cũng đầy rẫy kẻ lừa đảo và các dự án “ma”. Mùa TON hết “nóng” nên đang chờ thêm các dự án khác, còn các dự án đang theo đuổi vẫn tiếp tục chờ ngày niêm yết”. Có thể thấy người Việt rất nhạy bén với xu hướng và tham gia crypto rất nhanh. Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn về pháp lý và tính bền vững của một số dự án cũng khiến không ít người rơi vào cảnh “đào mỏi tay chẳng thấy tiền”. Thậm chí nhiều dự án còn mang tính lừa đảo, đặc biệt là trên hệ TON. Giao dịch trên sàn: Tập trung hay phi tập trung Bên cạnh đào coin, giao dịch (trading) là sân chơi chính của người Việt trong thị trường crypto. Sàn tập trung (CEX) như Binance, OKX, Bybit vẫn là lựa chọn hàng đầu. Tôi từng gặp những trader Việt kiếm hàng ngàn USD mỗi tháng từ các cặp futures trên Bybit, trong khi OKX lại hút người dùng với staking ổn định. Nhưng sau vụ FTX sụp đổ năm 2022 thì niềm tin vào CEX đã lung lay, đẩy một bộ phận người chơi sang sàn phi tập trung (DEX). Uniswap, PancakeSwap hay SushiSwap đang dần quen thuộc với cộng đồng Việt. Họ kết nối ví MetaMask, swap token, farm yield, thậm chí săn IDO để tìm lợi nhuận khủng. Dù vậy, DEX vẫn là “món ăn” khó nhằn với người mới vì phí gas, thiếu hỗ trợ VND và yêu cầu tự quản lý tài sản. Một người bạn trader từng kể với tôi: “CEX nhanh gọn nhưng rủi ro mất tiền vì sàn, còn DEX an toàn hơn nhưng mệt đầu vì phải tự lo hết”. Anh HQ (ngụ Nghệ An) cho hay nếu không phải dân chuyên nghiệp và có tiền nhàn rỗi thì không nên giao dịch trên các sàn. LÊ PHI Trong khoảng sáu năm mò mẫm và tìm hiểu về cơn sốt crypto, tôi đã chứng kiến không ít lần người Việt tạo nên những làn sóng đáng chú ý trong thế giới tiền số. Từ những ngày đầu tiên khi bitcoin còn là khái niệm xa lạ, đến nay Việt Nam (VN) không chỉ có một nhóm người chơi, cộng đồng nhỏ, mà đã trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về crypto (dù chưa có hành lang pháp lý, chưa được chấp nhận - PV). Vậy thực trạng đào coin (tiền kỹ thuật số) và giao dịch của cộng đồng Việt hiện nay ra sao? Từ đào trên máy tính đến “tap-to-earn” Ngày trước, đào coin tại VN gắn liền với những dàn máy tính ngốn điện, kêu rù rù trong góc phòng. Bitcoin và ethereum từng là mục tiêu chính nhưng khi chi phí điện tăng cao, nhiều người đã bỏ cuộc và tham gia khai thác những đồng tiền mã hóa khác có công nghệ blockchain hiện đại hơn. Một xu hướng mới nổi lên, đó là đào coin trên điện thoại. Pi Network là ví dụ điển hình, thu hút hàng triệu người Việt chỉ bằng cách nhấn nút mỗi ngày. Hay như Grass, một dự án chia sẻ băng thông để kiếm điểm. Chưa dừng lại, hệ sinh thái TON của Telegram đã mang đến cơn sốt “tap-to-earn” cho cộng đồng, trong đó có người Việt. Các hội nhóm đào được lập rầm rộ trên mạng xã hội để chia sẻ và kéo Ref (kêu gọi người chơi vào nhóm của mình để tăng tốc độ khai thác). Hot, Notcoin, Dogs từng khiến cộng đồng Việt FOMO khi lên sàn Binance, trong khi Hamster Kombat hay TapSwap, Người Việt và cơn sốt crypto: Từ đào coin trên điện thoại đến giao dịch trên sàn lớn “Nó chẳng khác gì đánh bạc. Tiền lên xuống chỉ trong nháy mắt. Muốn kiếm được tiền từ các sàn thì phải dân chuyên nghiệp, có tiền nhàn rỗi mà đầu tư thua lỗ thì cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống mới được. Chưa kể phải vào team của cá voi, có hội có thuyền mới đầu tư được. Nhiều anh em mùa rồi đu đỉnh, tài khoản chia ba chia năm, thậm chí cháy tài khoản chứ không giỡn. Giao dịch coin không dành cho những người yếu tim và tiền đi vay” - anh Q nói. Theo anh Q, anh tham gia một thời gian làm trader nhưng thua lỗ nặng nên bỏ và tìm công việc khác. Hầu hết những người tham gia đều nổi lòng tham, ai cũng muốn làm giàu nhanh chóng nên rơi vào tâm lý FOMO và hầu hết thất bại, tán gia bại sản. Qua tất cả có thể thấy người Việt đang tham gia crypto một cách đa dạng và sáng tạo. Khai thác tiền mã hóa đang tồn tại một cách khách quan và nhiều người đang kiếm tiền bằng nghề đó. Họ đào coin từ dàn máy chuyên nghiệp đến ứng dụng điện thoại, giao dịch từ sàn tập trung đến phi tập trung, thậm chí xây dựng dự án tầm cỡ quốc tế. Nhưng đằng sau sự năng động ấy là những rủi ro không nhỏ về pháp lý, dự án thất bại và tâm lý FOMO dễ dẫn đến mất mát. Từ những gì tôi quan sát, crypto không chỉ là cơ hội mà còn là bài kiểm tra sự hiểu biết và kiên nhẫn của người Việt. Đào coin hay trading đều có chỗ đứng nhưng để thành công, mỗi người cần tỉnh táo và trang bị kiến thức vững vàng. Hành trình crypto của VN vẫn đang tiếp diễn và tôi tin sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước.• Tại Hội thảo về khung pháp lý quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào tháng 6-2024, Hiệp hội Blockchain Việt cho hay theo báo cáo của hãng Chainalysis (Mỹ), trong vòng 12 tháng (tính đến thời điểm tháng 7-2023), dòng tài sản mã hóa vào VN lên đến 120 tỉ USD. Lượng tiền này đã tăng 20% so với con số 100 tỉ USD ở giai đoạn 2021-2022. Trong đó, khoảng 60% lượng tiền mã hóa ở VN hiện được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung. Chainalysis cũng ước tính tổng lợi nhuận của các nhà đầu tư tài sản mã hóa toàn cầu là 37,6 tỉ USD vào năm 2023, trong đó VN hiện đứng thứ ba với khoảng 1,2 tỉ USD lợi nhuận. Trong khi đó, theo số liệu của Triple A (công ty thanh toán tiền mã hóa được cấp phép ở Singapore), có tới 20% dân số VN sở hữu tài sản ảo. Lượng người sở hữu tài sản ảo ở VN thậm chí đứng thứ ba toàn cầu. Lượng người sở hữu tài sản ảo ở Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu “Đào coin hay trading đều có chỗ đứng nhưng để thành công, mỗi người cần tỉnh táo và trang bị kiến thức vững vàng. Hành trình crypto của Việt Nam vẫn đang tiếp diễn và tôi tin sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước.” phapluat@phapluattp.vn Cộng đồng crypto Việt đang cho thấy sự đa dạng và năng động trong cơn sốt crypto. Một dàn khai thác tiền kỹ thuật số với nhiều acc của dân chuyên nghiệp. Ảnh: LP Tiêu điể m Điều thú vị là người Việt không chỉ khai thác, giao dịch mà còn góp mặt trong các dự án lớn. Axie Infinity, Coin98, Kyber Network - những cái tên do người Việt sáng tạo đều đã lên sàn Binance, OKX, khẳng định vị thế của cộng đồng Việt trên bản đồ crypto thế giới. Giao dịch đồng TON trên sàn Binance. Ảnh: LP

