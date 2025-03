048-2025

SỐ 048 (7321) - Thứ Tư 5-3-2025 Thủ tướng chủ trì tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn NHIỀU ĐIỂM MỚI trong quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước Quyết định đặc xá năm 2025 thể hiện chính sách khoan hồng, giúp nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình. Trong ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn trao quyết định cho những phạm nhân đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024. Ảnh: TTXVN CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: Giao thông có thể tháo gỡ "cục máu đông" của nền kinh tế Chiêutròquảng cáo: Sá ng tạ o hay phả n cả m? Giá thịt heo lập đỉnh mới: Người nội trợ méo mặt Người thầy 36 năm đi tìm“ánh sáng” cho học trò khiếm thị Bỏ cấp huyện: Bước đột phá tư duy nền hành chính trong so nay trang 6 trang 11 trang 2+3 trang 13 trang 9 trang 12 trang 4 Huyện Cần Giờ chuẩn bị gì để đón hàng loạt siêu dự án? trang 8

2 Thời sự - Thứ Tư 5-3-2025 LÊ THOA thực hiện Kết luận 126 và 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện). TS Nguyễn Đức Quyền, chuyên gia quản lý công, Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận điều này sẽ mang tính đột phá, thể hiện tinh thần cách mạng tiến bộ, phá bỏ tư duy cũ để thực sự hướng đến một nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bỏ tổ chức chính quyền địa phương ở cấp huyện?! . Phóng viên: Thưa ông, có thể hiểu việc bỏ cấp hành chính trung gian là bỏ những và phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hiểu đúng về việc bỏ cấp hành chính trung gian không chỉ đơn thuần là việc bỏ bộ máy hành chính cấp huyện (các phòng, ban chuyên môn) mà còn bao gồm cả việc xem xét, nghiên cứu mô hình bỏ tổ chức chính quyền địa phương ở cấp huyện. Mục tiêu là giảm bớt tầng Nhiều quốc gia phát triển như các nước Bắc Âu (Đan Mạch, Thụy Điển), Canada, Úc... đã thực hiện việc tinh gọn bộ máy hành chính. Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế là cần thiết để áp dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, cần phân cấp, trao quyền rõ ràng cho cấp xã và nâng cao năng lực cho cấp tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ được giao khi tinh gọn bộ máy. Tại Việt Nam, chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở pháp lý, nguồn lực và đội ngũ cán bộ. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi và thời gian thực hiện việc bỏ cấp huyện, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp hành chính, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thực tiễn, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tôi cho rằng chúng ta cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, đảm bảo sự kết nối và thông suốt giữa các cấp như xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, kinh tế... để phục vụ cho quản lý. Việc thấy rõ nhất trong thời gian tới là chính sách phải phù hợp để giải quyết vấn đề cán bộ dôi dư cũng như nâng cao năng lực của đội ngũ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Cần thay đổi rất nhiều văn bản pháp lý . Theo định hướng, ngành công an sẽ thí điểm trước việc này, sau đó có thể tới tòa án, viện kiểm sát… + Nếu đi theo lộ trình này Việc bỏ cấp hành chính trung gian hướng tới đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo sự kết nối và thông suốt giữa các cấp. Ảnh minh họa: HOÀNG GIANG TS NGUYỄN THỊ THIỆN TRÍ Sáp nhập một số tỉnh, bỏ hẳn cấp huyện và tăng cường cấp xã theo chỉ đạo của Bộ Chính trị là chủ trương chiến lược, có tính cải cách trên quy mô chưa từng có từ trước đến nay ở nước ta. Chủ trương này mở ra cơ hội để tiếp tục hoàn thiện toàn diện hệ thống chính trị và đặc biệt là tổ chức chính quyền địa phương. Dù vậy, công cuộc cải cách này phải giải quyết những thách thức không nhỏ, nhất là trước yêu cầu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, từ nghiên cứu đến triển khai cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi phương diện. Từ lý luận và thực tiễn, chúng ta dễ dàng thống nhất với nhau rằng đơn vị hành chính lãnh thổ cấp trung gian nặng tính nhân tạo, chủ yếu là cấp kết nối giữa cấp đầu và cấp cuối của địa phương. Vậy nên vai trò không quá quan trọng mà còn có thể dẫn tới tầng nấc, làm giảm hiệu quả công tác điều hành, quản lý. Nhưng nếu bỏ cấp trung gian này thì cấp cơ sở, tức cấp xã phải được tăng cường thành cấp chính quyền mạnh, đáp ứng những nhu cầu dịch vụ công phổ biến nhất của người dân. Cấp tỉnh cũng phải được củng cố để có thể tương tác, triển khai công việc trực tiếp tới cấp xã, đồng thời tổ chức được dịch vụ công trên phạm vi toàn địa bàn. Cùng với việc bỏ cấp huyện, chủ trương sáp nhập và giảm đầu mối cấp tỉnh sẽ tạo ra những đơn vị kinh tế lãnh thổ rộng lớn hơn. Các chính sách kinh tế - xã hội quy mô lớn sẽ cải thiện tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp. Đó là tiền đề để dần hình thành một chính quyền địa phương theo hướng phân quyền mạnh, tự chủ cao và cũng là điều kiện tiền đề để tạo nên mô hình chính quyền gần dân, thu hút dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước cấp cơ sở. Đây cũng là giải pháp để tiếp tục tinh gọn bộ máy, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính địa phương. Để triển khai chủ trương có tính cách mạng này, cần đặc biệt chú ý đến tính tự nhiên của lãnh thổ, tôn trọng các ranh giới tự nhiên, được phân chia sẵn có qua thời gian. Chú ý những cộng đồng dân cư, lãnh thổ có kết nối đồng bộ, ổn định, lâu dài, tránh sáp nhập hoặc phân chia cơ học, làm chia cắt, phá vỡ cấu trúc ổn định của lãnh thổ. Cùng với đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan nào (bỏ bộ máy hành chính cấp huyện hay chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp huyện…)? + TS Nguyễn Đức Quyền (ảnh): Định hướng bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện) là một chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu, tôi cho rằng việc bỏ cấp hành chính trung gian cần được hiểu một cách toàn diện theo tinh thần Kết luận 126 và 127 của Bộ Chính trị nấc trung gian, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, giảm chi phí hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Như vậy, xem xét mô hình tổ chức chính quyền quốc gia ba cấp (Trung ương, tỉnh, xã) hoặc bốn cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) là một phần trong quá trình nghiên cứu bỏ cấp hành chính trung gian. . Tổng Bí thư Tô Lâm có đề cập đến việc 80% các nước trên thế giới đang áp dụng mô hình tổ chức chính quyền ba cấp? + Việc bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện) là một xu hướng đang được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin như hiện nay. TP.HCM và Hà Nội có quy mô và mật độ dân số rất lớn, đòi hỏi bộ máy hành chính phải đủ năng lực để quản lý hiệu quả. Việc bỏ cấp huyện cần đảm bảo tính đô thị hóa cao, với nhiều hoạt động kinh tế - xã hội phức tạp, tránh gây ra tình trạng quá tải cho cấp TP và cấp phường, xã. Do vậy, theo tôi, cần lập các ban chỉ đạo chuyên trách để theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện việc bỏ cấp huyện, tạo điều kiện cho người dân giám sát hoạt động của chính quyền. Công khai, minh bạch thông tin, tạo cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ, thống nhất để phục vụ cho việc quản lý đặc biệt là trong các lĩnh vực như quản lý đô thị, quản lý dân cư, quản lý đất đai khi bỏ cấp trung gian để đánh giá rõ khi thực hiện. Ngoài ra, phải ứng dụng giải pháp thông minh và công nghệ thông tin vào quản lý đô thị hiện đại ngay và luôn. Qua đó, phân cấp, phân quyền rõ ràng cho cấp TP và cấp phường, xã, tạo sự phối hợp, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý… TS NGUYỄN ĐỨC QUYỀN Đảm bảo tính đô thị hóa tại TP.HCM, Hà Nội thoisu@phapluattp.vn Bỏ cấp huyện: Bước đột phá nền hành chính Bỏ cấp huyện: Cơ hội để hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương Chủ trương bỏ cấp hành chính trung gian đang mở ra không gian cải cách toàn diện hệ thống chính trị, đặc biệt là tổ chức chính quyền địa phương. Việc định hướng bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện) là bước đi mang tính lịch sử, mở ra một chương mới cho nền hành chính Việt Nam.

3 thì đây sẽ là một bước đi chiến lược, tạo tiền đề quan trọng, vững chắc để tiến tới bỏ bộ máy hành chính/chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi toàn quốc. Theo tôi, ngành công an có tính đặc thù cao, có hệ thống tổ chức dọc từ Trung ương đến địa phương, nếu thực hiện tốt việc bỏ cấp huyện sẽ tạo tính thống nhất cao, thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành từ Trung ương. Việc thí điểm trong ngành công an sẽ giúp đánh giá một cách toàn diện những tác động của việc bỏ cấp huyện đối với một hệ thống dọc; tạo ra mô hình hoạt động hiệu quả, chứng minh tính khả thi của việc bỏ cấp huyện, xóa bỏ những lo ngại về sự xáo trộn, gián đoạn trong hoạt động quản lý nhà nước. Yếu tố then chốt để thí điểm thành công đó là sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, sự tham gia của chính quyền địa phương và đồng thuận của người dân. . Vậy việc bỏ cấp huyện sẽ đặt ra những thách thức ra sao? + Bên cạnh những thuận lợi như tôi đã phân tích ở trên thì thách thức lớn nhất UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo đó, chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, thực hiện và giải quyết TTHC tại Công văn 1109/2025 của UBND TP.HCM về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện và giải quyết TTHC. UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy (gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở KH&CN, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở TN&MT, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Thanh tra TP và Sở An toàn thực phẩm) kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND TP, HĐND TP có quy định TTHC cần điều chỉnh do tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện TTHC căn cứ Nghị quyết 190/2025 của Quốc hội để hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện TTHC liên tục, thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND TP, HĐND TP có quy định TTHC cần điều chỉnh do tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới. Đồng thời, cử nhân sự làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị, gửi Văn phòng UBND TP tổng hợp, tham mưu chủ tịch UBND TP kiện toàn. Các cơ quan, đơn vị quán triệt đến từng phòng, ban, cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chỉ đạo theo quy định. Cùng với đó, bố trí nhân sự bộ phận một cửa đúng tiêu chuẩn; kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh tiếp nhận TTHC không phụ thuộc vào địa giới trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Nghiêm túc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; đảm bảo giải quyết TTHC thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số điều chỉnh nội dung TTHC trên hệ thống. Tổ chức bàn giao, hướng dẫn cách thức giải quyết hồ sơ TTHC và thao tác trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP để đơn vị nhận chuyển giao dễ tiếp cận và thực hiện. LÊ THOA Thời sự - Thứ Tư 5-3-2025 Bỏ cấp hành chính trung gian không chỉ đơn thuần là việc bỏ bộ máy hành chính cấp huyện mà còn bao gồm cả việc xem xét, nghiên cứu mô hình bỏ tổ chức chính quyền địa phương ở cấp huyện. thoisu@phapluattp.vn tư duy Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới cấp chính quyền, công tác tổ chức, cán bộ phải được phân bổ lại sao cho hợp lý. Bảo đảm không quá tải với cấp tỉnh, không quá sức với cấp xã. Công tác cán bộ lúc này cần được đặc biệt chú trọng, bởi đây luôn là vấn đề phức tạp trong các cuộc sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Nếu không có giải pháp hợp tình hợp lý thì dễ dẫn đến nguy cơ gây mất lòng tin, sự nghi ngờ, chia rẽ, mất đoàn kết. Trong quá trình sắp xếp, cần đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của chính quyền các cấp, giảm thiểu xáo trộn cuộc sống bình thường của người dân. Việc tinh gọn bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính lãnh thổ theo hướng bỏ cấp trung gian là bước đi cần thiết trong hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Tuy nhiên, việc này phải được chuẩn bị và triển khai khoa học để giảm thiểu những hệ lụy tiêu cực. Muốn vậy phải có sự chuẩn bị về tâm thế bên trong ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức. Điều cuối cùng rất quan trọng, đó là cần có những phương án đề phòng rủi ro và tiêu cực. Đó là phát hiện, xử lý sớm tư duy cục bộ, lợi ích nhóm trong từng quyết sách. Xây dựng tinh thần vì đại cuộc, xả thân, để huy động nguồn lực nội lực, tạo nên sức mạnh và động lực cải cách thắng lợi. THANH TUYỀN ghi là vấn đề thời gian để đảm bảo ổn định nguồn lực và thông suốt trong hoạt động. Sẽ có một chút áp lực về thời gian, dôi dư cán bộ ở một vài nơi nhưng không có vấn đề gì nếu chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và quyết tâm cao thực hiện từ các cấp, các ngành cũng như sự ủng hộ của toàn dân. Thách thức tiếp theo là việc này sẽ cần thay đổi và bổ sung rất nhiều các văn bản pháp lý liên quan, do vậy cần thời gian nghiên cứu kỹ càng và thực hiện chuẩn xác. Dẫu vậy, định hướng bỏ cấp huyện là một quyết định mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nên cần tận dụng được thời cơ và vượt qua thách thức để hướng đến một nền hành chính nhanh, mạnh, thông suốt từ các cấp, các ngành liên quan. Phá bỏ tư duy cũ . Như vậy, đây sẽ là cuộc cải cách theo tinh thần cách mạng tiến bộ? + Đúng vậy. Đây sẽ là một bước đi táo bạo, mang tính đột phá, thể hiện tinh thần cách mạng tiến bộ. Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này và kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng cho nền hành chính Việt Nam với việc phá bỏ tư duy cũ. Việc duy trì bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội hiện đại. Nhất là khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, rất cần thay đổi phương thức quản lý hành chính, hướng tới sự tinh gọn, hiệu quả theo hướng quản lý công mới (NPM-New Public Management). Nếu bỏ cấp huyện sẽ thúc đẩy quá trình phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho cấp tỉnh và cấp xã, tạo điều kiện chủ động, linh hoạt hơn trong việc giải quyết các vấn đề của địa phương, phát huy tính tự chủ, sáng tạo. Ngoài ra, điều này còn giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tiết kiệm được một số nguồn lực đáng kể để đầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên khác như giáo dục, y tế, hạ tầng… Khi định hướng quan trọng này được triển khai trên thực tế, chúng ta kỳ vọng vào một nền hành chính thực sự tinh gọn, hiệu quả, hoạt động theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bộ máy hành chính sẽ được tổ chức một cách khoa học, hợp lý, đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với công việc. Chính quyền địa phương năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng linh hoạt với những thay đổi của môi trường. Tôi cho rằng cuộc cải cách này sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta sẽ có một xã hội công khai, minh bạch, nơi người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và tham gia vào quá trình quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho người dân giám sát hoạt động của chính quyền. Một lần nữa, tôi nhấn mạnh đây chính là bước đi mang tính lịch sử, mở ra một chương mới cho nền hành chính Việt Nam. . Xin cảm ơn ông.• Thành ủy TP Thủ Đức, TP.HCM vừa có văn bản đề nghị UBND TP Thủ Đức rà soát, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường. Văn bản này nhằm triển khai Kết luận 1251 ngày 1-3 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, liên quan đến việc nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thành ủy TP Thủ Đức đề nghị UBND TP Thủ Đức rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng 34 phường trên địa bàn theo các tiêu chí quy định hiện hành, trong đó xác định rõ những phường chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, đánh giá cụ thể về diện tích, dân số, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch chung của TP Thủ Đức với chín phân vùng, đặc điểm địa lý, lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và các yếu tố đặc thù khác của từng phường. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND TP Thủ Đức xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng sáp nhập các phường chưa đạt tiêu chuẩn. Thành ủy Thủ Đức lưu ý phương án sắp xếp phải đảm bảo các yêu cầu “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ngoài ra, cần lưu ý đến các yếu tố như mật độ dân số, hạ tầng giao thông, liên kết vùng và các yếu tố kinh tế - xã hội khác. TP Thủ Đức rộng hơn 211 km2, trước đây là huyện Thủ Đức, đến năm 1997 tách ra thành ba quận (2, 9 và Thủ Đức). Đến đầu năm 2021, theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chính thức sáp nhập ba quận này trở thành TP Thủ Đức. Đây là TP trong TP đầu tiên của cả nước, với 34 phường. Từ tháng 1-2025, TP.HCM sáp nhập 80 phường ở 10 quận (3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp và Phú Nhuận), giảm 39 phường so với trước đây. Hiện toàn TP.HCM hiện có 273 phường. THANH TUYỀN TP Thủ Đức rà soát đơn vị hành chính cấp phường chưa đạt tiêu chuẩn

4 Thời sự - Thứ Tư 5-3-2025 thoisu@phapluattp.vn Ưu tiên hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tiếp cận, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo Ngày 4-3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam và bà Michaela Bauer, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị UN Women tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, trong khuôn khổ Chiến lược Việt Nam UN Women giai đoạn 20222026. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, dự án hợp tác tại Việt Nam, ưu tiên các nội dung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận khoa học công nghệ; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nâng cao năng lực của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các công việc chất lượng cao. Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam hy vọng Việt Nam sẽ huy động sự đoàn kết toàn cầu để có những thay đổi chính sách có ý nghĩa, hành động cụ thể cho hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện, công bằng hơn cho tất cả mọi người, bảo đảm rằng phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là người tham gia mà còn là người dẫn đầu trong việc định hình tương lai của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. • Nam thanh niên vào tiệm vàng cướp giật tài sản. Ngày 4-3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi) để điều tra hành vi cướp giật mộ t chiếc nhẫn vàng tại tiệm vàng trên địa bàn vào ngày 24-2. LÊ KIẾ N • Tạ m giữ thanh niên đánh người sau va chạm giao thông. Ngày 4-3, Công an phường Hố Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Huynh (36 tuổi) để lập hồ sơ xử lý về hành vi lao vào đấm đá tú i bụ i ngườ i đàn ông đi xe máy sau va chạm giao thông sáng 3-3. VŨ HỘI Sáng 4-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) lớn của Hàn Quốc. Tại tọa đàm, ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham), cho biết hiện có khoảng 10.000 DN Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Trong tương lai, để Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, việc thu hút đầu tư FDI vào lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh… ngày càng quan trọng. Các DN Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ thúc đẩy những lĩnh vực này. Chủ tịch KoCham cũ ng mong rằng các DN Hàn Quốc có thể tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân… từ các khâu thiết kế, chế tạo đến đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Hàn Quốc, các DN Hàn Quốc đã luôn đồng hành, hợp tác với Việt Nam, đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và sự phát triển của Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập. Thủ tướng mong các DN, nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục làm tốt hơn nữa hoạt động hợp tác, đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; tích cực mở rộng đầu tư kinh doanh, coi Việt Nam là cứ điểm phát triển, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng; góp phần chuyển giao công nghệ tiên tiến, tiến bộ khoa học công nghệ... Thủ tướng cũng mong muốn các tập đoàn lớn của Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; xem xét đưa chuyên gia, nhân lực chất lượng cao của Hàn Quốc sang làm việc tại Việt Nam… MINH TRÚ C Chiều 4-3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy đã công bố quyết định về bổ nhiệm công chức lãnh đạo của Bộ Công Thương. Theo đó , bổ nhiệm ông Tạ Hoàng Linh giữ chức vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài; bà Nguyễn Thị Lâm Giang giữ chức cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công; ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức cục trưởng Cục Điện lực; ông Trần Việt Hòa giữ chức cục trưởng Cục Công nghiệp; ông Trần Hữu Linh giữ chức cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước. AN HIỀ N Ngày 4-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao kết quả hoạt động của trung tâm trong một năm qua. Cụ thể như số lượng hồ sơ giải quyết trả kết quả đúng hạn và trước hạn chiếm tỉ lệ rất cao, trên 98%. Thống kê, thu thập đánh giá của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm đạt tỉ lệ hài lòng 100%. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng chỉ ra mộ t số hạ n chế cầ n khắ c phụ c và đề nghị trung tâm tiếp tục đẩy mạnh và làm có hiệu quả mô hình dịch vụ công không giấy tờ (đối với 77 TTHC), thực hiện liên thông đối với 159 TTHC nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại trung tâm… NHẪ N NAM Thủ tướng Phạm Minh Chính với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Ảnh: VGP Thể hiện sự chính quy, sức mạnh của Quân đội sau 50 năm đất nước thống nhất Sáng 4-3, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) tổ chức hợp luyện cụm. Kiểm tra và theo dõi hợp luyện tại các cụm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương thành tích luyện tập, hợp luyện của các lực lượng tham gia. Đại tướng nhấn mạnh thời gian đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm (30-4) không còn dài, đòi hỏi các lực lượng cần tập trung với tinh thần trách nhiệm cùng sự nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tương xứng với quy mô, tầm vóc của lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy kinh nghiệm, kết quả từ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý quá trình hợp luyện, mỗi cá nhân, mỗi hàng, mỗi khối cần thể hiện tinh thần đoàn kết, bảo đảm thống nhất, trang nghiêm, thể hiện sự chính quy, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam sau 50 năm đất nước thống nhất. Từng cán bộ, chiến sĩ phải cảm thấy vinh dự, tự hào khi được tham gia lễ kỷ niệm, từ đó xác định trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Theo TTXVN) Truy thăng cấp bậc hàm vượt bậc cho cảnh sát cơ động hy sinh ở Vũng Tàu Sáng 4-3, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ hạ sĩ lên thượng sĩ nghĩa vụ cho chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình anh Nhật nhằm động viên, sẻ chia với mất mát lớn lao của gia đình. Trong tối 3-3 và sáng 4-3, Ban Giám đốc công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, đơn vị và các đồng đội, chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh đã đến viếng, thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình Thượng sĩ Nhật. Trướ c đó, sáng 3-3, trong quá trình làm nhiệm vụ, anh Nhật bị một đối tượ ng có biểu hiện ngáo đá dù ng tao tấ n công bị thương nặ ng. Anh Nhậ t đượ c đưa đi cấp cứ u nhưng đã hy sinh. TRÙ NG KHÁ NH Bình Thuận lên phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Để triển khai hiệu quả phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khoáng sản trái phép khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức và cá nhân phản ánh, kiến nghị. Việc xử lý phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý khoáng sản, quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản vùng giáp ranh. Đặc biệt, công an tỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền các cấp tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, chế biến, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản. PHƯƠNG NAM ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng chủ trì tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc Công bố các quyết định nhân sự Bộ Công Thương Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ đạt tỉ lệ hài lòng 100% Tin vắ n

5 UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo xử lý tình trạng người lang thang, xin ăn, bán hàng rong, “chặt chém”, chèo kéo du khách trên địa bàn TP. Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức đánh giá toàn diện thực trạng trên địa bàn, nhất là các địa bàn công cộng, điểm du lịch. Đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê, lên danh sách người chăn dắt ăn xin, bán vé số, các trường hợp thường xuyên có mặt tại các địa bàn công cộng, lang thang, xin ăn, buôn bán hàng rong “chặt chém”, chèo kéo, gây phiền hà, xâm phạm sở hữu tài sản của du khách tại các điểm du lịch, khu trung tâm gây mất an ninh trật tự... Qua đó, tập trung chỉ đạo triển khai các lực lượng có liên quan phối hợp xử lý dứt điểm. Sở Y tế và các địa phương phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên bố trí lực lượng, kiểm tra xử lý tình trạng trên theo đúng quy định. Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong toàn xã hội thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật. Trong đó khuyến khích người dân phản ánh qua VNeID hoặc kịp thời báo cho lực lượng chức năng hoặc công an cấp xã nơi có các đối tượng trên hoạt động để đồng hành xử lý. Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Du lịch, Sở Y tế chủ trì quan tâm đến việc phối hợp với lãnh đạo cấp huyện chỉ đạo, tổ chức các lực lượng tham gia hỗ trợ tuần tra, khép kín tại các địa điểm đã được xác định phức tạp về tình trạng chèo kéo khách du lịch; việc tiếp nhận tin báo, phản ánh qua đường dây nóng, trên phương tiện thông tin đại chúng... và các nguồn tin khác để kịp thời phối hợp xử lý. Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức, sắp xếp, quản lý hoạt động buôn, bán hàng rong tại các địa bàn du lịch, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị vừa đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách. Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong, trật tự đô thị tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đồng thời, tiến hành điều tra, xác minh khám phá các vụ án, bắt giữ các đối tượng hoạt động lưu động, đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố; xử lý các hành vi chăn dắt, đeo bám, chèo kéo khách, xâm phạm sở hữu của du khách tại địa bàn công cộng và các điểm du lịch trên địa bàn. LÊ THOA Thời sự - Thứ Tư 5-3-2025 thoisu@phapluattp.vn UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý tình trạng lang thang, xin ăn, bán hàng rong, “chặt chém”, chèo kéo du khách trên địa bàn. Ảnh: NGUYỆT NHI HUỲNH HẢI Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận mới đây, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết tỉnh được giao làm chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng (GPMB), di dân tái định cư của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Mở rộng khu tái định cư để đảm bảo sinh kế Theo ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan phải ưu tiên đẩy nhanh tiến độ GPMB để bàn giao cho nhà đầu tư đúng thời hạn. “Tôi đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phải rà soát, có phương án kỹ việc GPMB, hỗ trợ, tái định cư, định canh tốt nhất cho người dân và đúng theo quy định của pháp luật” - Phó Chủ tịch Trịnh Minh Hoàng nói. Cũng theo ông Hoàng, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã rà soát, xác định số hộ phải di dời, GPMB, di dân tái định cư; đồng thời rà soát để điều chỉnh các quy hoạch liên quan. Theo Ban Chỉ đạo điện hạt nhân Ninh Thuận, trên cơ sở số liệu tính toán theo chế độ, chính sách hiện hành, tỉnh Ninh Thuận xác định sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng gần 12.400 tỉ đồng. Trong đó, khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam dự kiến có tổng diện tích khoảng 64,8 ha. Khu tái định cư này có phần diện tích theo ranh giới cũ khoảng 40,6 ha và phần bổ sung khoảng 24,2 ha nhằm bổ sung xây dựng khu sản xuất, thương mại, dịch vụ nhằm giải quyết chuyển đổi nghề cho người dân vùng dự án ổn định sinh kế. Đối với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, tổng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án hơn 4.100 tỉ đồng. Trong đó, khu tái định canh Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải có diện tích quy hoạch 318,8 ha. Theo quy hoạch, khu tái định canh sẽ dành 159 ha để phân lô, mỗi lô từ 1.500 m2 đến 3.500 m2 và khu không phân lô 159 ha nhưng có xây dựng công trình hạ tầng. UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của tỉnh về thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Trong đó có bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm 33 nhiệm vụ chi tiết phân công cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Bồi thường ở mức cao nhất nhân với 1,5 lần Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và các dự án thành phần. Nghị quyết này quy định chín cơ chế, chính sách đặc biệt áp dụng cho tỉnh Ninh Thuận để thực hiện dự án. Theo đó, hằng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Ninh Thuận 70% số tăng thu từ triển khai dự án nhưng không vượt quá tổng số tăng thu ngân sách Trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước và ngân sách Trung ương không hụt thu. Tỉnh Ninh Thuận được vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và nội chi ngân sách tỉnh hằng năm do Quốc hội quyết định Khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được mở rộng. Ảnh: Đ.C Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án điện hạt nhân Tỉnh Ninh Thuận xúc tiến giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư để thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Phân bổ thêm 40% số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền được quyết định áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, phí tư vấn, mua sắm, xây lắp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Cho phép nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon là nguồn thu ngân sách tỉnh được hưởng 100%. Các khoản thu này không dùng để xác định tỉ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Được áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án ở mức cao nhất theo quy định nhân (x) với 1,5 lần. Được áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đối với người đang sử dụng đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận như đối với người sử dụng đất đã có giấy chứng nhận. Được phép triển khai đồng thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư song song với việc điều chỉnh dự án đầu tư dự án di dân, tái định cư của dự án. • Tỉnh Ninh Thuận đã rà soát, xác định số hộ phải di dời, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; đồng thời, rà soát để điều chỉnh các quy hoạch liên quan. TP.HCM lên danh sách người chăn dắt ăn xin, bán hàng rong... để xử lý Hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trong năm 2025 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 35/ TB-VPCP ngày 7-2-2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trong đó, về công tác GPMB, UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương triển khai ngay công tác GPMB, di dân tái định cư cho cả hai nhà máy điện hạt nhân để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng của dự án trong năm 2025 cho chủ đầu tư. Đồng thời, khẩn trương kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng sân bay Ninh Thuận; hoàn thành các thủ tục trong năm 2025 theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Tài chính bố trí, cấp đủ vốn để UBND tỉnh Ninh Thuận hoàn thành việc di dời và ổn định nơi ở, sinh kế cho người dân, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ trên tinh thần vì lợi ích chung, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 5-3-2025 sống, làm ăn lương thiện, tỉ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp. Đó chính là dấu ấn nhân văn lớn nhất của chủ trương đặc xá, phản ánh rõ nhất ưu tiên bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo ông Hà, từ năm 2009 đến nay, Nhà nước đã tiến hành 10 đợt đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng, xã hội. Kết quả các đợt đặc xá đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao. Đồ ng thờ i, tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù. Nhiều điểm mới so với năm 2024 Trả lời câu hỏi của PV về số lần đặc xá trong năm 2025, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước quyết định. Đặc xá một hay hai đợt do Chủ tịch nước quyết định việc này, khi Chủ tịch nước có quyết định thì sẽ có thông báo chính thức. Trước mắt, trong dịp 30-4, Chủ tịch nước đã có Quyết định 266 ngày 3-3 cho những phạm nhân đủ điều kiện đợt này. Về số phạm nhân dự kiến có đủ điều kiện đặc xá lần này, theo Trung tướng Lê Văn Tuyến, tính đến ngày 31-1-2025, tổng số phạm nhân đang chấp hành án tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ của công an các đơn vị địa phương là hơn 197.000 phạm nhân. Căn cứ vào điều kiện trong quyết định của Chủ tịch nước thì Hội đồng đặc xá Trung ương giao cho cơ quan chức năng tiến hành rà soát, các trường hợp đủ điều kiện để xem xét quyết định”. Trung tướng Lê Văn Tuyến cũng thông tin nhiều điểm mới trong quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm nay. Cụ thể, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có đủ điều kiện: Đã chấp hành án phạt tù ít nhất 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn (năm 2024 là 1/2 thời gian), đã chấp hành án phạt tù ít nhất 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn (năm 2024 quy định ít nhất 15 năm). Người bị kết án phạt tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất 1/4 thời gian (năm 2024 là 1/3 thời gian) và người bị kết án phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời gian đã chấp hành ít nhất 12 năm (năm 2024 quy đị nh ít nhất 13 năm)... cũng được đề nghị đặc xá khi: Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù; người có công với cách mạng; người đang mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên; người đủ 70 tuổi trở lên; người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình... ĐẮ C LAM Sáng 4-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TAND Tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Thể hiệ n chính sách khoan hồng Theo đó, nhân dịp 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 304-2025. Đối tượng được đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh bằng các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng chục ngàn người đã hưởng niềm vui khoan hồng, trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP Theo Thứ trưởng Bộ Công an, việc mở rộng chính sách đối với những người được đặc xá năm nay thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, đồng thời ghi nhận kết quả trong công tác cải tạo, giáo dục phạm nhân của lực lượng Công an nhân dân. Căn cứ vào kết quả đặc xá các đợt trước đây, những người được đặc xá về đã chấp hành rất tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tỉ lệ tái phạm rất thấp. Đây cũng là một trong những điểm ưu tiên, năm nay mở rộng chính sách. Đối với trường hợp không được đề nghị đặc xá, năm nay có quy định trường hợp thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là trên tám năm đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Đặc xá và trên 10 năm đối với trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 Luật Đặc xá...• Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỉ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp. Đó chính là dấu ấn nhân văn lớn nhất của chủ trương đặc xá. phapluat@phapluattp.vn Gây án khi thấy vợ đang hát với người đàn ông khác Ngày 4-3, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Trần Văn Thông (35 tuổi) chín năm sáu tháng tù, Lê Ngọc Dũng (36 tuổi, cùng ngụ huyện Tuy An, Phú Yên) năm năm sáu tháng tù cùng về tội giết người. Bản án sơ thẩm xác định trưa 3-12-2023, vợ chồng ông Bùi Chấn cùng các con và một số người khác tổ chức ăn nhậu, hát karaoke tại nhà ở xã An Dân, huyện Tuy An. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Thông đến nhà ông Chấn để tìm vợ. Đến nơi, Thông thấy anh Bùi Minh Tâm (con ông Chấ n) đang hát song ca cùng vợ mình, tay ông Tâm đụng chạm vào vai vợ Thông nên người này bực tức. Thông quay về nhà lấy một cây gậy bằng kim loại, một cây rựa rồi quay lại nhà ông Chấn tìm đánh anh Tâm nhưng không gặp nên đi về. Sau đó, Thông kể lại sự việc cho Lê Ngọc Dũng rồi cả hai chạy xe máy quay lại nhà ông Chấn. Khi vào sân, thấy anh Tâm đang ngồi nhậu, Thông cầm gậy đánh trúng vai trái anh Tâm. Dũng lao đến dùng tay đánh vào mặt anh Tâm. Vợ chồ ng ông Chấn vào can ngăn cũng bị Thông, Dũng đánh gây thương tích ở vùng trán và cổ tay. Anh Bùi Thái Lâm (con ông Chấn) còn bị Thông dùng gậy đánh hai cái trúng đầu. Đánh xong, Dũng chở Thông bỏ đi, anh Lâm được đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định cho thấ y ông Chấn bị thương tích 6%, vợ ông Chấ n 1%, anh Tâm 0%. Cả ba đều có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án. Riêng anh Lâm bị thương tích 77%. X.HOÁT - T.MINH Truy tố nam thanh niên đổi 12 tờ vé số giả lấy tiền thật VKSND TP Thủ Đức, TP.HCM vừ a ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Nguyễn Hồng Tiến (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, ngày 9-7-2023, Tiến vào trang web “Tìm mua chứng minh giả, Mua vé số giả” để đặt mua vé số giả. Tiến đã đặt mua 50 tờ vé số giả mở ngày 4-7-2023 in dãy số 623313 với giá 1 triệu đồng. Trưa cùng ngày, Tiến đến một đại lý vé số trên đường Tam Bình, TP Thủ Đức đổi 12 tờ vé số giả để đổi lấy tiền mặt. Mỗi tờ vé số giả trúng giải 5 (tương đương 1 triệu đồng). Tổng cộng Tiến đổi 12 tờ vé số giả lấy 12 triệu đồng. Do sợ bị phát hiện, Tiến đã vứt bỏ 38 tờ vé số giả còn lại. Đến ngày 16-7-2023, Tiến tiếp tục mua 276 tờ vé số giả với mục đích mang đi đổi thành tiền. Khi đến trước hẻm 144 Gò Dưa, phường Tam Bình, TP Thủ Đức, Tiến bị Tổ công tác 363 - Công an TP Thủ Đức phát hiện, bắt giữ. SONG MAI Nhiều điểm mới trong quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước Bằng các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng chục ngàn người đã hưởng niềm vui khoan hồng, trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Liên quan đến điều kiện đặc xá cho phạm nhân là người nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết điều kiện xét đặc xá đối với phạm nhân là người Việt Nam và phạm nhân là người nước ngoài là như nhau. “Nguyên tắc căn bản của quá trình xét, quyết định đặc xá là không có sự phân biệt đối xử giữa phạm nhân quốc tịch Việt Nam và phạm nhân quốc tịch nước ngoài” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh. Hai bị cáo Trần Văn Thông (phả i) và Lê Ngọc Dũng tại tòa. Ảnh: T.MINH

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==