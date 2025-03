049-2025

Thủ tướng: Tập trung hoàn thành đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện trang 5 SỐ 049 (7322) - Thứ Năm 6-3-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Việt Nam ghép tạng nhiều nhất Đông Nam Á "Giấc mơ Mỹ" của ông Trump qua bài phát biểu 100 phút trước Quốc hội Đề nghị cấp giám đốc thẩm xem xét vì 2 cấp tòa không áp dụng án lệ trang 13 trang 14 trang 16 trang 6 Tăng mức giảm trừ gia cảnh để thuế không còn là gánh nặng trang 11 GS-TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá phạm vi, mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy lần này là sâu rộng, toàn diện chưa từng có, tốc độ triển khai cũng rất nhanh. Trong ảnh: Cán bộ UBND quận Tân Bình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI Gọi điện đòi nợ tiền nước, ép tải ứng dụng giả Khu tái định cư vành đai 3: Có nhà mới ai cũng vui trang 8 Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy: TIẾN HÀNH TOÀN DIỆN VỚI QUYẾT TÂM RẤT CAO trang 2+3

2 Thời sự - Thứ Năm 6-3-2025 thoisu@phapluattp.vn NGHĨA NHÂN thực hiện Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về Kết luận 127 của Bộ Chính trị về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, GS-TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá phạm vi, mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy lần này là sâu rộng, toàn diện chưa từng có, tốc độ triển khai cũng rất nhanh. Phạm vi toàn diện, sâu rộng . Phóng viên: Đến thời điểm này, với Kết luận 127-KL/ TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông cảm nhận thế nào về phạm vi, cấp độ của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà Đảng ta đang triển khai? + GS-TSKH Phan Xuân Sơn: Giai đoạn 2 của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được đẩy lên rất nhanh. Trước đó, cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 14-2, thể hiện qua Kết luận 126 yêu cầu các cơ quan tham mưu chuẩn bị định hướng tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, sáp nhập xã để tăng chậm nhất là ngày 9-3. Tiếp đó hoàn thiện, lấy ý kiến các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng các ban Đảng Trung ương, rồi tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thành, trình Ban Chấp hành Trung ương trước ngày 7-4. Như vậy, đến lúc này, có thể hiểu ưu tiên cao là tất cả nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ hoàn tất trước Đại hội XIV. Nếu coi bài viết “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” của Tổng Bí thư Tô Lâm đầu tháng 11-2024 là pháo hiệu thì đến nay hẳn Yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cấp; sắp xếp lại các đơn vị hành chính chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số; hợp nhất một số bộ đã được đặt ra một cách toàn diện tại Nghị quyết 18 năm 2017. Ngoài ra, yêu cầu xem xét nhập một số tỉnh, giảm cấp chính quyền ở một số địa phương đã được Đại hội XIII đặt ra và nhắc lại tại Nghị quyết 27 về nhà nước pháp quyền. Như vậy, tất cả nội dung đều không mới. Nếu có mới chính là cách làm toàn diện, đồng bộ, triệt để, thay vì làm từng phần lẻ mẻ như trước. Cùng với đó là mức độ quyết liệt chưa từng có. . Giai đoạn 2, liên quan nhiều đến địa phương và theo Kết luận 127, các cơ quan tham mưu chỉ có thời gian rất ngắn để chuẩn bị và chỉ còn một tháng nữa là trình Trung ương, vậy có gấp quá không, liệu có đảm bảo chất lượng? + Tôi cho rằng các lãnh đạo đã tư duy, đã hình dung cơ bản mô hình tổng thể hệ thống chính trị cho giai đoạn mới, kỷ nguyên mới. Như tôi nói ở trên, các vấn đề cụ thể đều được Trung ương đặt ra từ lâu. Các cơ quan chuyên môn và giới khoa học chúng tôi đã tham gia, góp ý nhiều đề án tương tự. Giờ đủ quyết tâm, đủ thuận lợi thì Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị với quyết tâm chính trị cao, đi vào bàn cụ thể để triển khai. Chúng ta đang ở một nhiệm kỳ đặc biệt. Trung ương, Quốc hội họp bất thường đã trở thành bình thường. Giờ ở cấp cao nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhìn thẳng vào sự thật, nêu rõ thực trạng của đất nước. Chúng ta đã thấy rõ với kết quả phát triển kinh tế - xã hội những năm qua khiêm tốn như vậy thì không thể đạt được mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đặt ra cho mốc năm 2030, năm 2045. Nếu vẫn kiên trì mục tiêu đó, muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thì thể chế cùng bộ máy cần được điều chỉnh cho phù hợp. Cả hệ thống chính trị phải tự sửa đổi mình, phải được sắp xếp lại, để tạo động Cuộc cách mạng tinh gọn Tiến hành toàn diện với quy mô cấp cơ sở, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; tổ chức lại hệ thống tòa án, VKS theo yêu cầu cải cách tư pháp; sắp xếp lại trong nội bộ khối MTTQ và các tổ chức thành viên. Khi ấy, thời hạn báo cáo là trong quý II và quý III-2025, tinh thần là triển khai đến năm 2030, tức là sau Đại hội XIV của Đảng. Tuy nhiên, đến phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 28-2, qua nghe báo cáo kết quả công tác chuẩn bị, đánh giá tình hình, bối cảnh, sự sẵn sàng của các cấp và sự hưởng ứng của xã hội, các nhiệm vụ nêu trên đã được đẩy tiến độ lên rất nhanh. Theo Kết luận 127, các đề án sẽ phải được báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương chúng ta đều thấy rõ phạm vi, mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy lần này là sâu rộng, toàn diện chưa từng có, tốc độ triển khai cũng rất nhanh. Cách làm: Quyết liệt, triệt để . Các nội dung, phạm vi cải cách giai đoạn 2 này có gì mới không, thưa ông? + Về chi tiết, từng hạng mục thì tôi thấy không mới. Tất cả đều đã được Đảng ta đặt ra bàn thảo. Tất cả đầu việc đều đã từng được đặt ra trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, thậm chí trong văn kiện Đại hội toàn quốc. Những đánh giá về bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chồng chéo, thiếu hiệu quả, cần tinh gọn, tinh giản thì Đảng đã đặt ra hàng chục năm nay. Cải cách tư pháp lấy tòa án làm trung tâm, yêu cầu tổ chức tòa án theo cấp xét xử và tổ chức tòa sơ thẩm khu vực thay vì theo huyện cũng đã được Bộ Chính trị đặt ra từ năm 2005. Bất cập của mô hình chính quyền địa phương ba cấp đã được nêu ra và đã được tháo gỡ bằng chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường từ năm 2008. Tôi cho rằng thách thức lớn nhất trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là năng lực và quán tính cũ của đội ngũ cán bộ. Tri thức, kỹ năng, thái độ của cán bộ các cấp, nhất là ở địa phương, là theo mô hình cũ, phương thức cũ. Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy này tạo ra sự thay đổi lớn thì cán bộ cũng cần có thời gian mới thích ứng được. Tỉnh quy mô lớn hơn, xã quy mô lớn hơn và không còn cấp huyện trung gian nữa thì yêu cầu đối với cán bộ ở chính quyền địa phương hai cấp sẽ rất cao. Hệ thống chính trị địa phương ba cấp dù cồng kềnh, tầng nấc nhưng đã vận hành trơn tru nhiều năm theo cách của nó. Trơn tru thôi, chưa nói đến hiệu lực, hiệu quả. Giờ thay đổi, chắc chắn sẽ có những bỡ ngỡ, vận hành thiếu đồng bộ, chưa nhịp nhàng và sẽ cần thời gian để con người và bộ máy thích nghi. Hoạt động của một bộ máy nào, kể cả bộ máy của hệ thống chính trị, đều theo các bước gồm lắp đặt, vận hành và phát huy tính năng của nó. Chúng ta đang ở giai đoạn sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị. Tiếp đến phải vận hành cho thông suốt, từ đó mới phát huy tác dụng, công năng của bộ máy mới. Cần thời gian nhưng nếu tổ chức tốt, vừa chạy vừa xếp hàng đúng cách, chúng ta sẽ sớm gặt hái được thành công. GS-TSKH PHAN XUÂN SƠN “Nội dung, phạm vi cải cách giai đoạn 2 của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy chính là cách làm toàn diện, đồng bộ, triệt để, thay vì làm từng phần lẻ mẻ như trước”. “Chỉ đạo mới nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận 127 cho thấy quyết tâm rất lớn của lãnh đạo chủ chốt, đẩy nhanh cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, hoàn thành cơ bản trước Đại hội XIV” - theo GS-TSKH Phan Xuân Sơn. Thay đổi quán tính, nâng cao năng lực đội ngũ Kết luận 127 của Bộ Chính trị đã giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thiện trình Trung ương trước 7-4. Ảnh: CTV GS-TSKH Phan Xuân Sơn.

3 Thời sự - Thứ Năm 6-3-2025 thoisu@phapluattp.vn bộ máy: quyết tâm rất cao lực mới thúc đẩy đất nước tăng trưởng hai con số trong liên tục nhiều năm tới. Hiện chúng ta cũng có đủ điều kiện và thời gian để sửa đổi Hiến pháp, các luật liên quan đến bộ máy của hệ thống chính trị theo phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”. Dự đoán bước đi, cách làm . Ông hình dung thế nào về cách làm và các bước triển khai tới đây? + Tôi tin rằng Bộ Chính trị khi đưa ra chủ trương lớn như vậy thì các cơ quan chuyên môn khi nghiên cứu, tham mưu sẽ phải xác định trọng tâm, trọng điểm. Trước mắt có thể báo cáo Trung ương để quyết định mô hình tổng thể. Trên cơ sở đó sửa Hiến pháp, một số luật liên quan. Tiếp theo, đi vào cụ thể sẽ được thảo luận trong quá trình sắp xếp lại chính quyền địa phương. Tuy nhiên ngay cả như vậy, tôi cho rằng với quan điểm mới, luật chỉ quy định những vấn đề chung, thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn Chính phủ trong thẩm quyền của mình sẽ quy định cụ thể. Chúng ta sẽ từng bước vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương phù hợp với từng khu vực. Theo Kết luận 127, các đề án phải cơ bản hoàn thành trong tháng 3 để trung tuần tháng 4 Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định về chủ trương. Mục tiêu trước mắt là hoàn thành sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp chậm nhất vào cuối tháng 6. Như vậy, Luật Tổ chức chính quyền địa phương khả năng cũng sẽ được chuẩn bị song song, để khi Quốc hội thông qua việc sửa đổi Hiến pháp thì Chính phủ có thể trình dự thảo sửa đổi luật. . Vậy theo ông, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tới đây sẽ thế nào? + Sẽ chỉ còn đơn vị hành chính lãnh thổ cấp tỉnh và đơn vị hành chính lãnh thổ cấp cơ sở, tương ứng là chính quyền cấp tỉnh và chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, thiết kế chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác thế nào thì cần phù hợp với bối cảnh mới và đặc thù từng địa phương. Đặc thù ở đây không chỉ là giữa đô thị với nông thôn, đồng bằng với miền núi, đất liền với hải đảo mà còn ở cấu trúc kinh tế - xã hội. Chẳng hạn giữa những tỉnh kinh tế phát triển mạnh, tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút lực lượng lao động từ nhiều tỉnh xa tới, với những tỉnh mà dân cư thưa thớt, có xu hướng giảm, đi lại khó khăn, kinh tế khó phát triển, phải dựa nhiều vào hỗ trợ của Trung ương... Những nội dung lớn có thể cần sửa đổi . Vậy theo ông, Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung như thế nào? + Hiến pháp 2013 về cơ bản đã là một bản hiến pháp hiện đại. Tuy nhiên, một số nội dung còn quy định cứng, cụ thể, một số nội dung còn giữ cách tiếp cận cũ, nếu không sửa đổi sẽ khó cho các cải cách, trong đó có cải cách bộ máy của hệ thống chính trị. Chẳng hạn như chương về chính quyền địa phương hiện hành quy định rất cụ thể nên gây khó cho việc tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Vậy thì giờ nên sửa đổi theo hướng quy định chung, khẳng định nguyên Tiêu điểm Có thể triệu tập đại hội các cấp muộn hơn Theo khoản 1 Điều 15 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đại hội đại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập thường lệ năm năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm. Còn khoản 1 Điều 18 Điều lệ Đảng cũng quy định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Đảng bộ huyện, quận, thị xã, TP trực thuộc tỉnh do cấp ủy cùng cấp triệu tập thường lệ năm năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm. Điều lệ, Cương lĩnh và Hiến pháp cho kỷ nguyên mới của dân tộc Những kết quả quan trọng của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được triển khai trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII sẽ được đưa vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV. Hiến pháp sẽ được xem xét, sửa đổi ngay để phục vụ cho công cuộc cải cách. Điều lệ Đảng, Cương lĩnh sẽ được nghiên cứu để Trung ương chuẩn bị, trình Đại hội XIV sửa đổi, bổ sung. Cũng như vậy, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, dự thảo văn kiện Đại hội XIV sẽ đánh giá những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn, nút thắt nổi cộm trên hành trình đổi mới, đồng thời khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Đây có lẽ là nội dung đáng chú ý nhất trong Kết luận 126 và Kết luận 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với thường trực Tiểu ban văn kiện hôm 27-2. Tuy nhiên, có thể nói mọi chuyện đã có những chuyển động từ trước đó. Tháng rưỡi trước, vào những ngày trước Tết Nguyên đán, Hội đồng Lý luận Trung ương đã họp để lên kế hoạch cho năm 2025 này, với một nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị cung cấp luận cứ xây dựng Cương lĩnh mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang đặt ra nhu cầu về sửa đổi những văn kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước. Với Điều lệ Đảng, vốn quy định cứng mô hình Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn thì thực tiễn cho thấy mô hình ấy không còn phù hợp. Để rồi Ban Chấp hành Trung ương thống nhất kết thúc hoạt động để chuyển sang mô hình các Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Đảng ủy trực thuộc các Tỉnh ủy, Thành ủy ở địa phương như những ngày qua. Với Hiến pháp, những yêu cầu về đổi mới về mô hình chính quyền địa phương, về tổ chức và hoạt động và đặc biệt về việc tổ chức lại hệ thống đơn vị hành chính - lãnh thổ theo hướng không còn cấp huyện trung gian, cũng đặt ra các vấn đề hiến định. Khách quan mà nói thì Hiến pháp 2013 trên thực tế đã mở ra những không gian cải cách, chẳng hạn nếu chúng ta mạnh dạn triển khai mô hình tòa án tổ chức theo cấp xét xử, trong đó cấp sơ thẩm có thể là tòa án khu vực, thay vì là tòa án huyện truyền thống. Hiến pháp 2013 cũng không có rào cản nào với việc kết thúc nhiệm vụ của công an huyện như ngành công an đang quyết liệt triển khai. Cũng hoàn toàn hợp hiến để tổ chức lại hệ thống VKSND hay thanh tra theo định hướng tinh gọn. Nhưng chủ động đặt ra nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở lý luận, nghiên cứu, đề xuất về khả năng sửa Điều lệ Đảng, Cương lĩnh và Hiến pháp lúc này là rất cần thiết để chúng ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu chiến lược 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. NGHĨA NHÂN Góc nhìn tắc về mô hình chính quyền địa phương hai cấp là được. Ngoài ra, lần này đặt ra đổi mới mô hình tổ chức MTTQ và các tổ chức thành viên thì cũng cân nhắc sửa thêm quy định liên quan. Chẳng hạn, trước đây, Hiến pháp 1992 chỉ đề cập tới MTTQ và công đoàn. Năm 2013, sửa Hiến pháp thì có ý kiến công đoàn vào Hiến pháp được thì các tổ chức chính trị - xã hội khác cũng phải có tên trong Hiến pháp, tương tự như Hiến pháp 1980. Nay chúng ta nhận thức rõ hơn về mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gồm ba khối Đảng - Nhà nước - MTTQ và các tổ chức thành viên thì nên chăng trong Hiến pháp chỉ cần quy định chung về MTTQ và các tổ chức thành viên thay vì phải gọi tên tất cả. . Còn Điều lệ Đảng thì sao? + Mỗi kỳ đại hội chúng ta đều tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng để đánh giá nhu cầu về sửa đổi, bổ sung. Lần sửa gần nhất là năm 2011. Từ đó đến nay, đặc biệt là diễn biến của cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy những tháng qua cho thấy có những quy định trong Điều lệ Đảng không còn phù hợp nữa. Chẳng hạn, về mô hình tổ chức, bên cạnh mô hình chung là cấp ủy thì Điều lệ Đảng còn quy định cứng về mô hình Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng. Nay trên thực tế chúng ta đã kết thúc hoạt động của các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng để tổ chức thống nhất theo mô hình cấp ủy. Vậy thì phải xem xét sửa đổi nội dung này. Cũng như vậy, chúng ta đang xem xét bỏ cấp huyện. Hệ thống tổ chức Đảng ở địa phương chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã. Trong khi Điều lệ Đảng hiện hành vẫn quy định về tổ chức Đảng địa phương ba cấp. Vậy nếu tới đây, Trung ương quyết định bỏ cấp huyện thì cũng phải trình Đại hội XIV để sửa các nội dung liên quan. Ngoài ra, theo tôi, đặt ra sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng lần này cũng nên rà soát, làm rõ hơn, phù hợp hơn vấn đề bản chất của Đảng. Bởi Đảng ta không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà của cả dân tộc, mọi quyết sách của Đảng đều đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Đảng cũng thu hút mọi thành phần nhân dân đứng vào hàng ngũ và lãnh đạo chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự tính toán phù hợp . Trong Kết luận 127, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định tạm dừng tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện. Theo ông, tại sao và việc này có ảnh hưởng gì đến hoạt động của hệ thống chính trị địa phương? + Với những chủ trương lớn về sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số xã, thực hiện mô hình địa phương hai cấp cả về tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể như thế thì hẳn nhiên không thể tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện theo thời gian mà Chỉ thị 35 đã đưa ra. Việc này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bình thường của cấp ủy, chính quyền địa phương. Còn công tác đại hội, sau khi Trung ương có quyết định chính thức thì sẽ được tính toán phù hợp. Chẳng hạn, các xã sau khi nhập lại sẽ đại hội như cách làm với các Đảng bộ mới. . Còn Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh và Đại hội XIV của Đảng? + Quyết tâm chính trị, mức độ tập trung cao và đà cải cách đang lên như thế này thì khả năng những vấn đề cơ bản nhất về tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị sẽ được triển khai trước Đại hội XIV. Còn thời gian tổ chức Đại hội XIV có thể như thường lệ vào tháng 1, tháng 2-2026 hay cũng có thể lùi một chút thì cũng đã có cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý. . Xin cảm ơn ông.• Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: PHẠM THẮNG

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 6-3-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Phê chuẩn ông Đỗ Hữu Huy giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Hữu Huy. Trước đó, ngày 26-2, Ban Bí thư quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng ngày, tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Bình Thuận, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Đỗ Hữu Huy giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Hữu Huy sinh năm 1980, từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương; phó vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương; chánh văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. PHƯƠNG NAM Tin vắ n • Nam thanh niên tử vong tại phòng trọ. Ngày 5-3, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của Hồ Văn AD (25 tuổi) với nhiều vết thương ở vùng cổ tại một khu phòng trọ thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương vào khuya 4-3. L.ÁNH • Khởi tố 2 người trong vụ nữ sinh bị đánh. Ngày 5-3, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với NPA (17 tuổi) và ĐMD (17 tuổi) về tội cố ý gây thương tích trong vụ một nữ sinh bị đánh, bắt quỳ gối vào ngày 15-2. P.HÙNG • Khởi tố tài xế xe ôm đốt nhà dân. Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông tin đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Đức (34 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ) về tội giết người. Đức là người đã đốt nhà dân ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội vào tối 19-2 với mục đích trả thù. P.HÙNG Ngày 5-3, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án theo Quyết định 1568/QĐ-TTg ngày 12-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ (Ban Chỉ đạo 1568). Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết Bộ KH&ĐT, Thường trực Ban Chỉ đạo 1568 (nay là Bộ Tài chính) đã ban hành văn bản yêu cầu về việc báo cáo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án. Đến nay, bộ nhận được 89 báo cáo của các cơ quan Trung ương và địa phương. Tổng số các dự án được báo cáo đang gặp khó khăn, vướng mắc là 1.136 dự án. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cụ thể về các nội dung, nhiệm vụ tháo gỡ đối với các dự án, nhóm dự án; việc phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; việc thành lập các đoàn kiểm tra làm việc với các bộ, ngành, địa phương trên tinh thần kiểm tra, tháo gỡ phải quyết liệt, tích cực khẩn trương; kiểm tra và làm việc phải có lời giải để phục vụ mục đích tháo gỡ. (Theo Chinhphu.vn) Ngày 5-3, tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra các đơn vị phía Nam về công tác phòng, chống khai thác IUU. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các chỉ thị, kế hoạch, điện chỉ đạo của cấp trên về chống khai thác IUU trong đợt cao điểm, nhằm tháo gỡ thẻ vàng của EC. Trong đó, kiên quyết, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; xử lý đúng người, đúng pháp luật… Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xử lý vi phạm, nhất là đối với tàu cá mất tín hiệu VMS. Đồng thời, kiên quyết không để tàu công vụ nước ngoài lên phía bắc đường phân định và trong vùng chồng lấn bắt tàu cá Việt Nam. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền về hậu quả pháp lý đối với các hành vi cố tình vi phạm IUU, nhất là hành vi vượt ranh vi phạm vùng biển nước ngoài; tắt, gửi thiết bị VMS… Qua đó, góp phần cảnh báo, răn đe và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. CHÂU ANH Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐỨC THÁI Kiểm tra và làm việc phải có lời giải để phục vụ mục đích tháo gỡ Kiểm tra các đơn vị phía Nam về công tác phòng, chống khai thác IUU Ngày 5-3, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tổ chức hội nghị công bố nghị quyết thành lập và trao quyết định về công tác cán bộ. Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc thuộc UBND TP. Đây là sở duy nhất tại TP.HCM được thành lập mới khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính thức hoạt động từ ngày 1-3. Sở có giám đốc là ông Nguyễn Duy Tân; năm phó giám đốc gồm: Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, ông Trần Xuân Điền, ông Đinh Văn Hòa, ông Tăng Phước Lộc, bà Đặng Thị Tuyết Mai. Sở có các đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ 1, 2, 3, 4. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công công chức lãnh đạo quản lý, công chức chuyên môn thuộc sở. Trong đó, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Nga làm chánh văn phòng sở. Thời gian tới, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Duy Tân cho biết sở sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất. L.THOA Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM bổ nhiệm cán bộ sau khi thành lập Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Kyrgyzstan Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm chính thức Việt Nam vào ngày 6 và 7-3. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Kyrgyzstan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Kyrgyzstan, tạo xung lực để hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng và thế mạnh. (Theo TTXVN) Bộ Công an công bố 13 thủ tục hành chính trong an ninh hàng không Bộ Công an vừa ban hành Quyết định 1211 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đảm bảo an ninh hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Quyết định này kèm theo 13 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đảm bảo an ninh hàng không. Trong đó, sáu thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay (trừ các địa phương có cảng hàng không, sân bay thuộc quản lý của Cục Quản lý xuất nhập cảnh); bảy thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Trước đó, thực hiện Nghị quyết 18, Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không kể từ ngày 1-3. ĐẮC LAM Nhà đầu tư cam kết rót chục ngàn tỉ đồng vào tỉnh Quảng Nam Sáng 5-3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề án phát triển và hình thành Trung tâm Công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xúc tiến đầu tư năm 2025. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho sáu dự án tiêu biểu, với tổng vốn đầu tư hơn 1.071 tỉ đồng. Ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư bốn dự án trọng điểm giữa lãnh đạo tỉnh với nhà đầu tư đang đầu tư, nghiên cứu và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư hai dự án giữa chủ đầu tư khu công nghiệp với các nhà đầu tư thứ cấp. Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến năm 2050 trở thành TP trực thuộc Trung ương, chỉ số phát triển con người và thu nhập của người dân ở mức cao; đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương. THANH NHẬT Giá vàng trong nước tăng mạnh Cập nhật vào đầu giờ sáng 5-3 trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 90,70 - 92,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 90,70 - 92,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với phiên hôm trước. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 9999 giao dịch ở mức 91,50 - 92,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ vàng rồng Thăng Long giao dịch ở mức 91,60 - 92,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Quy đổi theo tỉ giá bán USD của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 91,30 triệu đồng/lượng. NGỌC DIỆP

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 6-3-2025 Sáng 5-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2025. Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất cho rằng tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng tốt hơn cùng kỳ. Cụ thể, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng được thúc đẩy, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục phát triển tốt với xu hướng khả quan; đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Nhiều địa phương tích cực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến hết tháng 2 đã hỗ trợ xóa gần 115,5 ngàn căn. Kiện toàn tổ chức bên trong các bộ, ngành, cơ quan Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng còn khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, còn 77,6 ngàn tỉ đồng vốn kế hoạch chưa phân bổ chi tiết. Các biện pháp kích cầu tiêu dùng chưa phát huy hiệu quả. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực phục vụ các ngành mới nổi, động lực tăng trưởng mới còn hạn chế. Việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mới đạt được những kết quả bước đầu, chưa tạo được chuyển biến rõ nét. Chỉ rõ sáu nhóm nhiệm vụ lớn mang tính trọng tâm và cấp bách, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo hướng sáp nhập một số tỉnh để mở rộng địa giới cấp tỉnh phù hợp, không tổ chức cấp huyện, giảm đầu mối để mở rộng quy mô của cấp xã. Song song đó, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành kiện toàn tổ chức bên trong trong tuần này. Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu điều chỉnh giảm lãi suất điều hành bằng các công cụ như lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, thị trường mở; lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên... Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính thúc đẩy đầu tư công mạnh quyết liệt hơn; rà soát, hoàn thiện Thủ tướng: Tập trung hoàn thành đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo hướng sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện... phương án phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung nguồn lực; tăng thu, tiết kiệm chi; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Thủ tướng yêu cầu dứt khoát không để thiếu điện, năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; không để ách tắc liên quan khai thác dầu, khí, than, nếu thiếu cơ chế, chính sách thì phải báo cáo. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành chuẩn bị cho cuộc họp của Chính phủ về các đối sách với các vấn đề phát sinh trên thế giới có liên quan tới Việt Nam. Trong đó có giải quyết vướng mắc của các dự án, doanh nghiệp Mỹ và thúc đẩy cân bằng thương mại giữa hai nước. Khẩn trương trình ban hành quy định về tài sản số Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện thể chế đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét mở rộng áp dụng một số cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù. Các bộ, ngành đẩy nhanh hoàn thiện thể chế cho các động lực tăng trưởng mới liên quan đến đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi. Bộ Tài chính được giao khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành quy định về quản lý tài sản số, tiền kỹ thuật số. Bộ Công an chủ trì tăng cường triển khai Đề án 06, đẩy nhanh việc chia sẻ dữ liệu, nhất là đất đai, khoáng sản. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất việc phân bổ toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 trước ngày 15-3. Trường hợp không phân bổ đúng hạn, Chính phủ sẽ thu hồi số vốn ngân sách chưa phân bổ để bố trí cho các dự án khác. Thủ tướng cũng biểu dương Bộ GTVT xử lý ngay cán bộ liên quan chậm triển khai dự án thành phần 4 tại sân bay Long Thành. Thủ tướng giao bộ trưởng Bộ Công Thương, bộ trưởng Bộ Tài chính, các cơ quan tiếp tục tiếp xúc, trao đổi chính sách với các đối tác phía Mỹ. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL nghiên cứu chính sách visa phù hợp, nhất là với các nước bạn bè truyền thống, đa dạng hóa việc miễn visa với một số quốc gia và đối tượng như tỉ phú trên thế giới. Đặc biệt, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào ngay vùng ĐBSCL chủ trì làm việc về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu lúa gạo, bảo đảm nguyên vật liệu, thúc đẩy các dự án cao tốc, ứng phó với hạn mặn tại khu vực này. Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì thúc đẩy chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, tập trung cho một số đối tượng như người trẻ dưới 35 tuổi, triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.• Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách. Ảnh: VGP Thủ tướ ng yêu cầ u Bộ Tài chính thúc đẩy đầu tư công mạnh quyết liệt hơn; rà soát, hoàn thiện phương án phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung nguồn lực; tăng thu, tiết kiệm chi; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Trướ c đó , báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết kinh tế - xã hội hai tháng tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, thách thức. Ví như động lực tăng trưởng chưa có sự bứt phá rõ nét; sức ép cạnh tranh gia tăng ở cả thị trường xuất khẩu và trong nước; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu. Thể chế, pháp luật mặc dù đã được quan tâm, chỉ đạo nhưng vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông tại các TP lớn... Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã đề xuất một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cần tiếp tục khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, duy trì và bảo đảm hoạt động thông suốt, phát huy ngay hiệu quả của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Về hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cần tập trung khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản pháp luật. Về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng, Bộ Tài chính cần trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất... năm 2025 trước ngày 15-3. Hoàn thiện phương án phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm trong quý I. Cùng với đó, tổng hợp, theo dõi giải ngân vốn đầu tư công của từng bộ, ngành, địa phương theo từng quý; kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm. Đồng thời, Bộ Tài chính đề xuất Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, cắt giảm thủ tục, tạo điều kiện cho vay, đẩy nhanh vốn tín dụng đối với các đề án, dự án, lĩnh vực. Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng gói tín dụng cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II-2025. Nhóm giải pháp tiếp theo mà Bộ Tài chính đưa ra là tập trung phát triển thị trường trong nước và kích cầu du lịch. Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng Bộ Công Thương cần tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả 17 FTA đã ký kết; đẩy nhanh việc đàm phán, ký kết FTA với Trung Đông, Thụy Sĩ, Na Uy, Ấn Độ, Brazil... Chủ động giải pháp phòng vệ thương mại, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện chống bán phá giá; nghiên cứu mô hình “cảng miễn thuế”. Các địa phương cần đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch; có phương án quản lý giá vé máy bay phù hợp, thúc đẩy người dân tiêu dùng, du lịch trong nước. Tiêu điểm Thủ tướng lưu ý việc phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8% trở lên vẫn còn là thách thức lớn; theo kịch bản phải phấn đấu tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng khoảng 9,5% trở lên; khu vực dịch vụ 8,1% trở lên; khu vực nông nghiệp 3,9% trở lên; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 12% trở lên; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 12% trở lên; thặng dư thương mại khoảng 30 tỉ USD… Đề xuất xây dựng gói tín dụng cho người trẻ mua nhà ở Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP MINH TRÚ C

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 6-3-2025 mẹ ông Sáu chết thì việc cấp giấy là đúng quy định nên không có cơ sở thu hồi giấy chứng nhận. Xét xử sơ thẩm ngày 22-4-2022, TAND TP.HCM đã ban hành Bản án sơ thẩm 495/2022/DS-ST, chấp nhận yêu cầu chia thừa kế của bà L và bà E. Tòa xác định tài sản để chia thừa kế là các thửa đất theo ba giấy chứng nhận nêu trên và xác định có sáu đồng thừa kế. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của các nguyên đơn và các đồng thừa kế; tính công sức giữ gìn và bảo quản cho ông Sáu tương đương một suất thừa kế được chia. Cụ thể, thửa đất có căn nhà mà bà Nơi và các con sinh sống được chia thành bảy phần: Các thừa kế của ông Sáu (bà Nơi và các con) nhận hai phần, năm phần còn lại chia cho năm đồng thừa kế khác. Bà Nơi và các con được quản lý, sử dụng nhà đất này nhưng có trách nhiệm hoàn trả bằng tiền cho các đồng thừa kế khác trong thời hạn bốn tháng. Đối với các thửa đất còn lại cũng chia làm bảy phần, bà Nơi và các con được hai phần; còn năm đồng thừa kế khác được năm phần. Sau đó, bà Nơi và con gái kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm có nhiều vi phạm về tố tụng lẫn nội dung… Xử phúc thẩm hồi tháng 11-2022 (Bản án phúc thẩm 751/2022/DSPT), TAND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng cấp sơ thẩm xác định các thửa đất là di sản thừa kế của cha mẹ ông Sáu và chia theo pháp luật là đúng. Tuy nhiên, phần quyết định nêu “trong thời hạn bốn tháng, nếu bà Nơi và các con không thanh toán đủ số tiền cho năm thừa kế còn lại thì các đồng thừa kế này có quyền yêu cầu phát mại tài sản” là chưa đúng, cần sửa lại cho chính xác. Bên cạnh đó, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Nơi cung cấp chứng từ về việc nộp tiền sử dụng hơn 73 triệu đồng. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của bà L, bà E và các đồng thừa kế khác tự nguyện thanh toán cho bà Nơi số tiền này. Từ đó, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bà Nơi, bà L; giữ nguyên bản án sơ thẩm (bỏ phần thời hạn bốn tháng và ghi nhận việc trả hơn 73 triệu đồng cho bà Nơi). Bà Nơi đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm Theo bà Nơi, các thửa đất xuất phát từ tài sản của cha mẹ ông Sáu nhưng năm 1976, cha mẹ ông Sáu đã tặng cho ông Sáu, bà Nơi quản lý, sử dụng. Thời điểm này, pháp luật không cấm tặng cho bằng miệng. Tất cả anh chị của ông Sáu đều biết và thừa nhận việc tặng cho, nhất là bà L là người cùng sống trên thửa đất này. Cho đến năm 1992, ông Sáu, bà Nơi đã đập bỏ nhà cũ, xây lại nhà mới kiên cố, đã kê khai và có tên trong sổ mục kê. Đây chính là tài liệu quan trọng xác định từ thời điểm 1992 nhà đất đã thuộc sở hữu của ông Sáu, bà Nơi và thời điểm này cha mẹ ông Sáu không phản đối. Đến năm 1998, UBND huyện Hóc Môn đã cấp giấy chứng nhận cho vợ chồng ông Sáu. Công văn của UBND huyện Hóc Môn thể hiện rõ nguồn gốc như trên. Ông Sáu, bà Nơi đã nhiều lần sửa chữa nhà, khai phá, canh tác trên đất nhưng không gặp sự phản đối của ai. Bằng chứng là không tồn tại tranh chấp nào tại cơ quan nhà nước từ năm 1976. Ông Sáu là con trai út nên nuôi dưỡng cha mẹ. Cho đến năm 2014, khi ông Sáu mất thì các anh chị em mới quay về kiện đòi đất. Bên cạnh đó, năm 2013, ông Sáu, bà Nơi đã lập hợp đồng tặng cho con gái một thửa đất và đã được sang tên hợp pháp. Lúc tặng cho anh em ông Sáu đều biết và cũng không phản đối. Vì vậy, bà Nơi cho rằng việc xác định các thửa đất là di sản của cha mẹ ông Sáu để chia thừa kế là không đúng sự thật vụ án, không phù hợp với ý chí của cha mẹ ông Sáu lúc sinh thời và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông Sáu, bà Nơi cùng các con. Theo phản ánh của bà Trần Thị Nơi (TP.HCM), bà và chồng là ông Trần Văn Sáu được cha mẹ chồng cho các thửa đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Các thửa đất này đã được cấp ba giấy chứng nhận vào các năm 1998, 2004 và 2010. Năm 2013, vợ chồng bà đã tặng cho con gái một mảnh đất (cấp giấy năm 2004). Đã được cấp giấy nhưng tòa vẫn chia thừa kế Năm 2014, ông Sáu mất nên các thửa đất còn lại được khai nhận di sản thừa kế cho bà Nơi. Sau đó, năm 2017, hai chị em ruột của ông Sáu (bà L - mất năm 2023 và bà E) khởi kiện yêu cầu hủy các giấy chứng nhận trên, chia thừa kế theo pháp luật. Theo đơn khởi kiện, bà L và bà E cho rằng UBND huyện Hóc Môn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Sáu, bà Nơi không tuân thủ trình tự, thủ tục luật định; toàn bộ diện tích nhà đất là di sản của cha mẹ... UBND huyện Hóc Môn thì cho rằng thửa đất cấp năm 1998 tuy có nguồn gốc từ cha mẹ ông Sáu nhưng phần đất này đã được cấp giấy chứng nhận cho ông Sáu; sau đó đã được điều chỉnh biến động năm 2010 và năm 2014 bà Nơi đã nhận thừa kế phần đất này. Căn cứ khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014, UBND huyện Hóc Môn không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho chồng bà Nơi. Đối với các thửa đất còn lại đã được vợ chồng bà Nơi sử dụng ổn định từ khi cha Đề nghị cấp giám đốc thẩm xem xét vì 2 cấp tòa không áp dụng án lệ Bên cạnh đó, Án lệ 03/2016/AL xác định trường hợp cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện tích đất và vợ chồng người con đã xây dựng nhà kiên cố trên diện tích đất đó để làm nơi ở khi vợ chồng người con xây nhà thì cha mẹ và những người khác trong gia đình không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng người con đã sử dụng nhà đất liên tục, công khai, ổn định và đã tiến hành việc kê khai đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xác định vợ chồng người con đã được tặng cho quyền sử dụng đất. Theo bà Nơi, việc cha mẹ ông Sáu cho vợ chồng bà đất và vợ chồ ng bà đã xây nhà kiên cố, sống ổn định, cha mẹ và các anh chị em không ai phản đối, đã được cấp giấy chứng nhận thì phải xác định vợ chồng bà đã được tặng cho quyền sử dụng đất. Tình huống pháp lý vụ án có tính chất tương tự Án lệ 03/2016. Thế nhưng hai cấp tòa lại không áp dụng Án lệ 03/2016 mà lại buộc bà phải thanh toán bằng tiền cho các đồng thừa kế là không đúng. Bà Nơi cũng dẫn chứng Quyết định giám đốc thẩm 212/2023/DS-GĐT ngày 14-9-2023 của chính TAND Cấp cao tại TP.HCM. Quyết định giám đốc thẩm 212/2023 đã tuyên hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm tại tỉnh Tây Ninh vì đi ngược với Án lệ 03/2016 với tình huống pháp lý tương tự như vụ án của bà. Vì vậy, bà Nơi đã làm đơn đề nghị cấp giám đốc thẩm hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm.• Bà Trần Thị Nơi cho rằ ng bản án phúc thẩm đã bỏ thời hạn bốn tháng và ghi nhận bà L, bà E và các đồng thừa kế tự nguyện thanh toán cho bà hơn 73 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phần quyết định của bản án phúc thẩm lại tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm là tự mâu thuẫn. Bên cạnh đó, tòa không triệu tập người liên quan tham gia vụ án. Trên các thửa đất có những người thuê nhà và đất để canh tác, bà Nơi đã cung cấp thông tin của những người thuê này. Tòa đã đến thẩm định tại chỗ nên biết trên đất có người thuê. Thế nhưng hai cấp tòa đã không triệu tập họ tham gia. Một đồng thừa kế đã chết nhưng tòa không đưa những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của người này vào tham gia tố tụng mà vẫn để người được ủy quyền trước đây tham gia tố tụng. Đây là vi phạm nghiêm trọng nhưng cấp phúc thẩm lại cho rằng việc hủy án sơ thẩm vì lý do trên là không cần thiết, chỉ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Bị đơn cho rằ ng vụ á n có nhiều vi phạm về tố tụng Tiêu điể m Theo ghi nhận của PV, hiện nay đối với thửa đất có căn nhà, bà Nơi đang sinh sống và có các phòng cho thuê. Còn đối với các thửa đất nông nghiệp, bà đang cho hai người thuê, trên đất có hai căn nhà bằng tôn và lá và đang canh tác hoa màu. Trao đổi với PV, hai người đang thuê đất cho biết họ đã thuê đất từ năm 2016, 2017 và trả tiền hằng năm. Họ đã đầu tư rất nhiều trên đất. Tuy nhiên, họ không được tòa triệu tập tham gia làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của họ. phapluat@phapluattp.vn Bị đơn đề nghị giám đốc thẩm vì nhiều lý do, trong đó có lý do “tình huống pháp lý vụ án có tính chất tương tự Án lệ 03/2016 nhưng hai cấp tòa không áp dụng”… Căn nhà bà Nơi và các con đang sinh sống. Ảnh: TRẦN LINH Theo bà Nơi, việc cha mẹ ông Sáu cho vợ chồng bà đất và vợ chồ ng bà đã xây nhà kiên cố, sống ổn định, cha mẹ và các anh chị em không ai phản đối, đã được cấp giấy chứng nhận thì phải xác định vợ chồng bà đã được tặng cho quyền sử dụng đất. Các thửa đất nông nghiệp bà Nơi cho hai người thuê (trên đất có hai căn nhà bằng tôn và lá) đang canh tác hoa màu. Ảnh: TRẦN LINH YẾ N CHÂU

