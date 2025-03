058-2025

2 Thời sự - Thứ Hai 17-3-2025 thoisu@phapluattp.vn BẢO PHƯƠNG - LÊ THOA - HỒNG THẮM Thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị, TP.HCM đã cơ bản hoàn thiện việc sắp xếp bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM, TP Thủ Đức và các quận, huyện. Đến nay, các cơ quan chuyên môn, quận, huyện đã bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Theo ghi nhận của PV báo Pháp Luật TP.HCM tại bộ phận một cửa của các sở chuyên môn và địa phương, sau khi sắp xếp bộ máy, việc làm thủ tục hành chính (TTHC) của người dân diễn ra thông suốt, trôi chảy, cán bộ bắt nhịp với nhiệm vụ mới. Người dân được hướng dẫn tận tình Chị Lê Thị Hương (ngụ TP Thủ Đức) đến bộ phận một cửa Sở TN&MT (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở TN&MT, Sở NN&PTNT) để nhờ tư vấn về thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất. Tại đây, chị Hương chỉ chờ trong ít phút là đến lượt và được cán bộ giải đáp thắc mắc, tư vấn nộp hồ sơ. Trước khi đến làm việc, chị Hương có phần lo vì cho là khi sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức giữa Sở TN&MT với Sở NN&PTNT sẽ bị ách tắc nhưng thực tế không như chị nghĩ. “Tôi sợ mới sắp xếp thì cán bộ chưa vào việc được ngay nhưng đến làm việc thì thấy quy trình tư vấn, làm hồ sơ nhanh chóng, thông suốt” - chị Hương nhận xét. Cùng ngày, anh Đinh Văn Thành (ngụ huyện Bình Chánh) cũng đến Sở TN&MT thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường cho công ty. Anh Thành đánh giá dù mới sắp xếp bộ máy giữa các sở nhưng quy trình làm việc và mọi thứ diễn ra nhanh gọn, chuyên nghiệp. “Tôi được cán bộ hướng dẫn tận tham mưu UBND TP ban hành các quyết định công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC và các quyết định có liên quan để đảm bảo tính kịp thời, liên tục trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Về nhân sự, sau khi hợp nhất hai sở, Sở TN&MT có 1.910 công chức, viên chức (gồm 730 công chức, 1.180 viên chức). Ông Thắng đánh giá thời gian đầu đội ngũ cán bộ đã thích nghi tương đối tốt với sự thay đổi. Tất cả phòng, ban, đơn vị trực thuộc đều hoạt động ổn định, đảm bảo công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC diễn ra thông suốt. trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của tập thể lãnh đạo sở và toàn thể cán bộ, đến nay mọi hoạt động của Sở TN&MT đã đi vào nền nếp, không có sự gián đoạn trong công tác quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp” - ông Thắng nhấn mạnh. Cán bộ nhanh chóng bắt nhịp với việc mới Có mặt tại trụ sở Sở KH&CN (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở TT&TT và Sở KH&CN), PV đã ghi nhận một không khí làm việc khẩn trương, cán bộ vào guồng công việc với tâm thế đón nhận sự thay đổi. Tại trụ sở làm việc mới, ông Nguyễn Minh Huấn, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cho biết ông là một trong những cán bộ được điều chuyển trong đợt sắp xếp bộ máy các sở, ngành tại TP.HCM. Trước đó, ông Huấn công tác tại Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở TT&TT. Tuy chuyển sang lĩnh vực có phần khác biệt so với chuyên môn trước đây nhưng với kinh nghiệm làm việc, ông Huấn nhanh chóng tiếp cận công việc mới. Sau những ngày đầu triển khai sắp xếp, công việc của ông cũng như các cán bộ Sở KH&CN diễn ra bình thường, thông suốt. “Dù có sự thay đổi nhưng tôi không cảm thấy bất ngờ hay bỡ ngỡ nhiều. Việc di chuyển nơi công tác đòi hỏi tôi có một số điều chỉnh nhưng các cuộc họp, trao đổi chuyên môn vẫn được duy trì liên tục” - ông Huấn cho biết. Liên quan đến quá trình sắp xếp bộ máy, ông Huấn đánh giá việc này đã diễn ra quyết liệt, đúng thời gian theo chỉ đạo từ cấp TP đến cấp sở, ngành. Theo ông, trong quá trình sắp xếp, điều quan trọng nhất là đảm bảo công việc không bị gián đoạn, đặc biệt trong xử lý TTHC cho người dân và doanh nghiệp. “Bên cạnh sắp xếp tổ chức, công tác chuyên môn vẫn là yếu tố cốt lõi. Các TTHC cần được duy trì liên tục, mọi khó khăn phát sinh phải được xử lý ngay. Sau những ngày đầu làm việc, sắp xếp trụ sở, chúng tôi đang nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới” - ông Huấn nói. Còn với bà Nguyễn Thị Thu Sương, Trưởng phòng Phát triển khoa học công nghệ, công việc những ngày sau sắp xếp bộ máy có phần tất bật với trách nhiệm lớn hơn. Trước đó, bà Sương là trưởng Phòng Quản lý khoa học Sở KH&CN (cũ). “Tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để chào đón công việc mới. Theo tôi, việc sắp xếp bộ máy là chủ trương đúng đắn để tập trung nguồn lực, tránh chồng chéo các chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Như trước đó cả Sở KH&CN và Sở TT&TT đều có nội dung liên quan đến chuyển đổi số, giờ hợp nhất như hội tụ hai nguồn tri thức để làm việc ngày càng tốt hơn” - bà Sương bày tỏ. Với cương vị mới, công việc của bà Sương tập trung chủ yếu vào tháo gỡ, triển khai thực hiện Nghị quyết 57. Bà khẳng định bản thân không sợ ra khỏi vùng an toàn mà sẽ tập trung vào công việc để cống hiến. Tại trụ sở UBND các quận, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: THUẬN VĂN tình, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ rõ ràng, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi” - anh Thành nói. Cũng đến làm hồ sơ đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường, chị Đinh Ngọc Hân (ngụ quận 6) cho biết quy trình làm việc rất nhanh, trước đó chị đã tìm hiểu và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công. “Tôi cũng nghe thông tin sắp xếp bộ máy các sở nhưng lần này đến làm việc thì thấy không ảnh hưởng gì, cán bộ làm việc niềm nở và nhanh gọn. Bản thân tôi cũng đồng tình với việc sắp xếp bộ máy vì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong giải quyết các TTHC” - chị Hân nói. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết sau khi hợp nhất, sở có 13 phòng, ban chuyên môn (giảm 4/17 phòng chuyên môn trực thuộc hai sở); bảy chi cục trực thuộc và 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (giảm 6/16 đơn vị). Giám đốc Sở TN&MT thông tin thời gian tới sẽ Tuy nhiên, ông Thắng nhìn nhận do sở vẫn duy trì hai cơ sở làm việc nên ít nhiều gây khó khăn trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp. Một số cán bộ được điều động, luân chuyển cần thời gian để nắm bắt nhiệm vụ mới... “Dù có những thách thức ban đầu nhưng với tinh thần “Tôi sợ mới sắp xếp thì cán bộ chưa vào việc được ngay nhưng đến làm việc thì thấy quy trình tư vấn, làm hồ sơ nhanh chóng, thông suốt” - chị Hương nhận xét. Trước đó, báo cáo Chính phủ về kết quả sắp xếp bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM, TP Thủ Đức và các quận, huyện, UBND TP.HCM cho biết sau sắp xếp, cơ quan chuyên môn của UBND TP giảm từ 21 xuống 15 cơ quan. Gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chánh, Sở KH&CN, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở TN&MT, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Văn phòng UBND TP, Thanh tra TP.HCM. Riêng Sở An toàn thực phẩm vẫn thí điểm thành lập theo Nghị quyết 98. Đồng thời, giảm các tổ chức bên trong của 16 sở này. Đối với các cơ quan thuộc UBND quận, huyện, thực hiện sắp xếp 12 cơ quan còn 10 cơ quan; TP Thủ Đức sắp xếp 16 phòng. Ngoài ra, TP.HCM cũng sắp xếp các cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập... Bên cạnh đó, UBND TP.HCM vừa qua có công văn chỉ đạo liên quan đến thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo chỉ đạo này, các cơ quan, đơn vị cần bố trí nhân sự bộ phận một cửa đúng tiêu chuẩn; kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh tiếp nhận TTHC không phụ thuộc vào địa giới trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Nghiêm túc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; đảm bảo giải quyết TTHC thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số điều chỉnh nội dung TTHC trên hệ thống. Tổ chức bàn giao, hướng dẫn cách thức giải quyết hồ sơ TTHC và thao tác trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP để đơn vị nhận chuyển giao dễ tiếp cận và thực hiện. Sở GTVT thay đổi biển hiệu thành Sở Giao thông công chánh sau khi sắp xếp bộ máy từ ngày 1-3. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm Sau sắp xếp, cán bộ TP.HCM nhanh, công việc thông suốt Sau khi sắp xếp bộ máy từ ngày 1-3, các sở, ngành, địa phương đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn.

3 Thời sự - Thứ Hai 17-3-2025 thoisu@phapluattp.vn dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực của TP.HCM. Với người muốn tự khởi nghiệp, chuyển đổi công việc, TP sẽ thông tin và hỗ trợ tiếp cận các chương trình hỗ trợ thúc đẩy vay vốn ưu đãi, hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh kết nối với các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường thông tin, giới thiệu việc làm với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận nhân sự. “TP.HCM sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ cán bộ dôi dư có nhu cầu tìm kiếm việc làm” - ông Nguyễn Bắc Nam nói. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết địa phương đã đề ra nhiều giải pháp như triển khai đề án xây dựng nền công vụ hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn, chuyên sâu. Năm 2025, TP.HCM sẽ tổ chức 55 lớp bồi dưỡng, kể cả trong nước và ngoài nước cho khoảng 32.000 cán bộ, công chức. TP.HCM cũng chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí các lớp đào tạo bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị; tham gia các lớp đào tạo do Trung ương và TP.HCM tổ chức. Trong đó, TP ưu tiên đội ngũ tiếp nhận nhiệm vụ mới hoặc có sự chuyển đổi nhiệm vụ từ đơn vị này sang đơn vị khác. Không bắt buộc thay đổi giấy tờ khi sắp xếp Cử tri tại chương trình cũng thắc mắc về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn sau khi sắp xếp. “Như Sở Tài chính và Sở KH&ĐT sau khi sáp nhập có tên là Sở Tài chính thì các thủ tục đăng ký trước đây thuộc Sở KH&ĐT có thay đổi gì hay không?” - cử tri Phan Văn Phụng (ngụ quận 8) thắc mắc. Cử tri Lâm Thúy Ái (quận Gò Vấp) đặt vấn đề nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn sắp xếp, tinh gọn. Bà cũng đặt câu hỏi về việc có thay đổi giấy tờ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, thông tin UBND TP đã chỉ đạo cho các sở, ban ngành sau khi sắp xếp phải chủ động công khai lại các bộ thủ tục hành chính trên các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, niêm yết tại đơn vị để người dân theo dõi, nắm và thực hiện. Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết theo quy định thì các loại giấy tờ được cấp trước khi các đơn vị sắp xếp mà chưa hết thời hạn vẫn tiếp tục áp dụng. Chính quyền không được yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải thay đổi giấy tờ khi chưa hết hạn. Do đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính không bắt buộc phải điều chỉnh giấy tờ chưa hết hạn. Tuy nhiên, nếu người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thì có thể liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn điều chỉnh. Thông tin thêm, ông Nguyễn Bắc Nam cho biết hiện nay TP đã hoàn thành giai đoạn 1 về việc sắp xếp cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp từ cấp TP đến quận, huyện. Các đơn vị đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3. Đến thời điểm này, quá trình thực hiện, giải quyết hồ sơ thủ tục đảm bảo thông suốt theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. “Việc sắp xếp không có nghĩa là bỏ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan được sắp xếp, hợp nhất mà chuyển từ cơ quan này sang cơ quan kia và có sự tổ chức lại cho phù hợp. Quá trình chuyển đổi công việc, cán bộ vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà TP đã đề ra. Do đó, các nội dung công việc vẫn được đảm bảo” - ông Nam khẳng định.• THANH TUYỀN Sáng 16-3, HĐNDTP.HCM phối hợp với Sở KH&CN, Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” với chủ đề tháng 3-2025: “Tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM”. Giới thiệu việc làm cho cán bộ, người lao động bị tinh giản Tại chương trình, cử tri quan tâm đến việc số lượng cán bộ, người lao động bị tinh giản sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Nhiều cử tri đề đạt TP cần có chính sách hỗ trợ cho nhóm này. Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam cho biết Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND TP.HCM tiếp tục thực hiện chế độ chính sách có liên quan Nghị định 178/2024 của Chính phủ và Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ tăng thêm đối với cán bộ công chức, viên chức dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy. TP.HCM đang triển khai một số giải pháp giúp người lao động dôi dư được tiếp tục làm việc. Cụ thể, TP.HCM huy động doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn sẽ tham gia tuyển dụng cán bộ, người lao động dôi dư, tạo điều kiện trưng Việc sắp xếp đơn vị hành chính không bắt buộc phải điều chỉnh giấy tờ chưa hết hạn. Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cấp vẫn đảm bảo việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp một cách thông suốt. Ảnh: THUẬN VĂN TP.HCM sẽ giới thiệu việc làm cho cán bộ thuộc diện tinh giản TP.HCM sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho cán bộ dôi dư do sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Trong những ngày đầu tháng 3-2025, Sở TN&MT đã tiếp nhận hơn 4.600 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp, hồ sơ tập trung chủ yếu tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai.“Việc tiếp nhận TTHC vẫn đảm bảo tính liên tục, thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn” - ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, khẳng định. Tiêu điểm thích ứng “Bây giờ TP đang cần những cán bộ thích ứng nhanh, năng động và đây là thời điểm vàng để thay đổi. Nếu không làm, không thay đổi thì chắc chắn mình sẽ thụt lùi, vì vậy mỗi cán bộ đều nỗ lực rất nhiều. Trong cuộc cách mạng này tất yếu sẽ có lo lắng việc cạnh tranh và đào thải nhưng mỗi người phải chấp nhận và thay đổi để ngày một tốt hơn” - bà Sương khẳng định. Đảm bảo hồ sơ không gián đoạn Bên cạnh sắp xếp các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND quận, huyện cũng thực hiện sắp xếp bộ máy. Bà Hứa Thị Mỹ Hương, Quyền Chánh Văn phòng UBND quận 3, cho biết trước và sau khi bộ máy mới vận hành, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của người dân trên địa bàn vẫn diễn ra bình thường. Sau khi sắp xếp bộ máy, quận 3 từ 12 phòng chuyên môn giảm còn 10 phòng. Cán bộ, công chức được phân công phụ trách tiếp nhận, giải quyết hồ sơ vẫn đảm bảo ổn định, không thay đổi. Trường hợp công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội ở phòng LĐ-TB&XH cũ sẽ chuyển về phòng Y tế hay công chức phụ trách lĩnh vực người có công chuyển về phòng Nội vụ. “Đây chỉ là thay đổi đơn vị quản lý, còn người tiếp nhận hồ sơ vẫn là công chức đó” - bà Hương nói. Bà Hương thông tin thường trực UBND quận 3 đã chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, công chức đảm bảo tiếp nhận hồ sơ cho người dân không bị gián đoạn. Đồng thời, đảm bảo 100% hồ sơ phải được xử lý, đưa lên hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP.HCM, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Sắp tới, quận sẽ kiểm tra tình hình thực hiện nội dung này. Bên cạnh đó, đối với việc thay đổi các phòng, ban, quận 3 sẽ tổng hợp danh sách cán bộ, công chức sau khi cập nhật cơ quan mới có các tài khoản đăng nhập trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP.HCM để trình Sở KH&CN cấp lại tên tài khoản mới. Dù vậy, trong thời gian chờ đợi, hồ sơ của người dân vẫn bảo đảm được cập nhật trên hệ thống bình thường. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo quận Bình Tân cho biết ngay khi nhận được chỉ đạo của UBND TP.HCM về triển khai thực hiện kiểm soát TTHC sau sắp xếp bộ máy, quận đã rà soát, thống kê lại tất cả TTHC thuộc thẩm quyền phòng LĐ-TB&XH, phòng Kinh tế và Văn phòng UBND quận để chuyển về các đơn vị sau sắp xếp. Quận Bình Tân cũng chỉ đạo trưởng phòng các đơn vị sau sắp xếp phân công lãnh đạo phụ trách, cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ các lĩnh vực tiếp nhận mới để kịp thời giải quyết TTHC, tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, không để gián đoạn quy trình giải quyết. Đồng thời, thực hiện công khai lại các TTHC thuộc thẩm quyền của đơn vị mới cũng như kiện toàn lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị; chủ động phối hợp Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các thay đổi trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo chỉ đạo của TP. Lãnh đạo quận Bình Tân cũng cho biết các đơn vị đã triển khai thực hiện đầy đủ công việc và chủ động phối hợp, do đó không gây ảnh hưởng đến kết quả giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp sau sắp xếp bộ máy. Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa các TTHC thuộc thẩm quyền của quận. “Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, công chức khi thực hiện giải quyết TTHC” - lãnh đạo quận Bình Tân thông tin.•

4 Thời sự - Thứ Hai 17-3-2025 thoisu@phapluattp.vn Dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát Sáng 16-3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 – 163-2025). Cách đây 57 năm, tại làng quê Sơn Mỹ, chỉ trong một buổi sáng, 504 người dân Sơn Mỹ, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em đã bị sát hại, 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị chết, lương thực mùa màng bị đốt sạch, phá sạch. Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thành, khi nhắc đến vụ thảm sát Sơn Mỹ, mỗi người dân chúng ta đều dâng lên niềm cảm thương sâu sắc. Sơn Mỹ đã trở thành nỗi đau không thể quên trong mỗi người dân Quảng Ngãi, nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới. “Chúng ta cùng khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai, kết thân bè bạn với các quốc gia, các dân tộc cùng khát vọng hòa bình, tiến bộ. Đây là lẽ sống, là đạo lý thấm đậm trong cách ứng xử của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có những người dân Sơn Mỹ còn mang trên da thịt và cả tâm hồn mình những vết thương chiến tranh” - ông Thành nhấn mạnh. PV • Khởi tố 3 thanh niên đánh người trong quán bar ở Quảng Bình. Ngày 16-3, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam ba tháng đối với Lê Quý Linh (27 tuổi), Trương Thành (26 tuổi) và Nguyễn Quang Tuấn (25 tuổi) để điều tra hành vi đánh người trong quán bar ở thị xã Ba Đồ n rạng sáng 15-3. BẢ O THIÊN • Công an truy tìm 1 phụ nữ liên quan vụ lừa đảo qua mạng. Ngày 16-3, Công an TP.HCM đang điều tra vụ lừ a đảo qua mạng và xác định Hoàng Thị Thu Hằng (38 tuổi) là người có liên quan. Hiện công an đang thông báo truy tìm đối với Hằng. NGUYỄ N TÂN Sáng 16-3 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Heathrow, thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại ba nước châu Âu, gồm: Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đại công quốc Luxembourg và Cộng hòa Liên bang Đức. Theo dự kiến chương trình thăm và làm việc tại Anh từ ngày 16 đến 19-3, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo của Anh và lãnh đạo một số bộ, địa phương, tổ chức tài chính của Anh. Bên cạnh đó, dự các tọa đàm về xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, xúc tiến và thu hút đầu tư; gặp gỡ đại diện Hội Trí thức Việt Nam tại Anh; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh; thăm thị trường chứng khoán London; thăm và làm việc tại một số cơ sở giáo dục-đào tạo của Anh… Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11-9-1973. Hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh vào tháng 9-2010. Hai bên đã ra Tuyên bố chung mới về đối tác chiến lược ngày 30-9-2020 với bảy lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hai bên hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh năm 2024 đạt 8,424 tỉ USD, tăng 18% so với năm 2023. (Theo baochinhphu.vn) Ngày 16-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, cứu được hai ngư dân bị rơi xuống biển, trôi dạt trên vùng biển Tây Nam. Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, Sở Chỉ huy thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tin báo từ tàu cá KG-1320-TS về việc khoảng 5 giờ ngày 15-3, tàu phát hiện có hai ngư dân trên tàu mất tích. Sau khi nhận được báo cáo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã nhanh chóng chỉ đạo cho các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên thực địa tăng cường quan sát, tổ chức tìm kiếm, sẵn sàng hỗ trợ cứu nạn. Đến 17 giờ ngày 15-3, tàu KN-203 đã phát hiện và cứu được hai ngư dân đang trôi dạt trên biển. Hiện sức khỏe và tinh thần của hai ngư dân đã ổn định. ND Trưa 16-3, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực rừng thông dưới tuyến cáp treo Đà Lạt, gần đèo Prenn khiến khói đen bốc cao và lan rộng ra khu dân cư lân cận, gây nên tình trạng ngột ngạt, khó thở cho người dân. Ông Nguyễn Như Việt, Trưởng Ban quản lý rừng Lâm Viên (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết đám cháy xuất phát tại tiểu khu 266B, thuộc phạm vi dự án Sài Gòn - Lâm Đồng lúc gần 13 giờ. Nguyên nhân ban đầu có thể do người dân đốt cỏ tại vườn khiến lửa lan sang thực bì trong rừng. Trong khi đó, ông Võ Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, đưa ra khả năng vụ cháy có thể bắt nguồn từ tàn thuốc lá vô ý của du khách. Cùng với lực lượng bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm đã khẩn trương đến hiện trường dập lửa và đến khoảng 13 giờ 30, cơ bản đã khống chế được lửa, ngăn chặn cháy lan rộng. VÕ TÙNG Đại sứ Việt Nam tại Anh quốc Đỗ Minh Hùng đón Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và đoàn tại sân bay. Ảnh: VGP Ông Nguyễn Thanh Tú được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Tư pháp Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm là năm năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16-3-2025. Ông Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1978, quê Quảng Bình; là tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, cao cấp chính trị. Ông Tú là cán bộ được thu hút từ Trường ĐH Luật TP.HCM về Bộ Tư pháp vào năm 2011. Khi đó, ông được bổ nhiệm chức phó vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế. Tháng 9-2015, ông được điều động đến công tác tại Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, lần lượt trải qua các vị trí phó vụ trưởng, quyền vụ trưởng rồi vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế. Với việc bổ nhiệm này, Bộ Tư pháp có năm thứ trưởng là các ông, bà: Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Tú. Bộ trưởng là ông Nguyễn Hải Ninh. N.THẢ O Cảnh sát cứu 6 người thoát khỏi đám cháy khách sạn ở Thủ Đức Ngày 16-3, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã cứu được sáu người trong vụ cháy ở TP Thủ Đức. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 53 phút cùng ngày, đám cháy xuất phát từ khách sạn trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ. Người dân xung quanh và nhân viên tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy liền điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tổ cảnh sát chữa cháy địa bàn TP Thủ Đức, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, khu vực 2 thuộc Phòng PC07 đến nơi triển khai công tác dập lửa. Lúc này, bên trong có sáu người đang mắc kẹt la hét kêu cứu. Cảnh sát phá cửa, tiếp cận nhiều phòng cứu sáu người, trong đó có hai trẻ em ra ngoài an toàn.Đồng thời, lực lượng cảnh sát triển khai các vòi nước phun vào đám cháy, dập tắt lửa. Bước đầu lực lượng xác định đám cháy chủ yếu gây thiệt hại một số vật dụng như nệm, bàn ghế, tủ gỗ... trong phòng khách sạn. PHẠM HẢI Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lên tiếng vụ 2 cô gái nhún nhảy trên đường ray Ngày 16-3, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đang phối với cơ quan chức năng làm rõ trường hợp hai cô gái nhún nhảy trên đường ray khi đoàn tàu hỏa đang lao tới. Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 ngày 12-3, tại Km54, đoạn nối giữa hai ga Hướng Lại - Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Theo clip người dân ghi lại, đoàn tàu mang số hiệu 3206 đang di chuyển thì lái tàu phát hiện hai cô gái nhún nhảy phía trước đường ray. Lập tức, lái tàu kéo còi liên tục và thắng gấp nhưng cả hai vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sự việc trên được đăng lên mạng xã hội khiến người xem thót tim và phẫn nộ, vì khoảng cách giữa đầu tàu và hai cô gái chỉ khoảng 15 m, mãi đến khi tàu đến sát, người phụ nữ mặc váy đen mới nhảy xuống khỏi đường ray. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng nếu lái tàu không kịp thời xử lý thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. VIẾ T LONG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tới London Cứu 2 ngư dân bị trôi dạt trên vùng biển Tây Nam Cháy rừng thông dưới cáp treo Đà Lạt, khói đen bao trùm khu dân cư Tin vắ n Lính cứu hỏa cứu bé gái bị ngạt khói trong vụ cháy. Ảnh: PC07

5 Thời sự - Thứ Hai 17-3-2025 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA Trước áp lực của một địa phương đông dân nhất TP.HCM, bên cạnh nỗ lực hết mình, tận tâm hết sức để phục vụ người dân thì các cán bộ, công chức xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, sáng kiến, tìm mọi cách giúp dân giảm bớt phiền hà, cán bộ cũng “khỏe” hơn trong hỗ trợ thủ tục cho dân. Với tinh thần đó mà bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương này cũng dần được số hóa để hướng đến nền hành chính số hiện đại, tiện lợi, vì dân. Chị Nguyễn Thị Như An, công chức tư pháp - hộ tịch xã Vĩnh Lộc A, tổ trưởng Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (còn gọi là tổ một cửa), chính là một trong những người góp phần số hóa bộ phận một cửa của địa phương này. Liên tục sáng kiến để số hóa thủ tục hành chính Theo ghi nhận, trong căn phòng một cửa nhỏ của xã Vĩnh Lộc A được trang bị nhiều mã QR. Có mã QR dùng để đánh giá sự hài lòng của người dân về việc giải quyết hồ sơ của cán bộ; có mã dùng để kết nối thẳng đến các trang Zalo, trang thông tin điện tử của xã; đặc biệt có nhiều mã QR số hóa 133/133 bộ thủ tục hành chính mà người dân cần biết. Những sáng kiến này đều đến từ chính những cán bộ, công chức trực tiếp nhận, trả hồ sơ của người dân mỗi ngày và một trong những người quyết liệt nhất chính là chị Nguyễn Thị Như An. Chị An cho biết đây chính là những mô hình đồng hành cùng người dân trên địa bàn xã thực hiện chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số. Việc số hóa các bộ thủ tục hành chính vừa giúp người dân dễ truy cập, nghiên cứu vừa giúp địa phương tiết kiệm các chi phí in ấn và bảo quản hồ sơ thuận lợi thay vì in cả bộ thủ tục bằng giấy như trước đây. “Với mã QR này, người dân có thể chụp, lưu lại và có thể coi ở bất kỳ nơi đâu” - chị An chia sẻ. Chị An cũng là người tham mưu xã trang bị màn hình tivi trình chiếu video đơn giản hướng dẫn người dân đăng nhập, thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến bằng VNeID, giúp người dân có thể tự làm dịch vụ công trực tuyến ở nhà hoặc bất kỳ đâu. Đồng thời, đề xuất lãnh đạo xã trang bị máy tính và cử cán bộ chuyên hỗ trợ, hướng dẫn đăng nhập, thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại UBND xã. “Thời gian đầu người dân còn bỡ ngỡ nhưng qua hơn một năm kiên trì, đến nay đã dần tạo được không khí mới - không khí của chính quyền số trong thói quen sử dụng dịch vụ của người dân” - chị An nói. Nỗ lực giải quyết hồ sơ trong ngày cho dân Nói về ấp ủ để liên tục tìm tòi các cách làm mới, chị An cho biết xuất phát từ áp lực trong chính công việc của mình khi mỗi ngày, riêng mảng hộ tịch, một mình chị tiếp nhận 30-40 hồ sơ, ngày cao điểm lên đến 50 hồ sơ. Với số lượng hồ sơ lớn như vậy, chị An cũng như các cán bộ, công chức khác ở bộ phận này không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chạy đua với thời gian. “Chúng tôi phải làm 12-13 giờ/ngày mới giải quyết hồ sơ đúng hạn được, nhiều hôm ở lại đến 22 giờ đêm, đến cơ quan vào thứ Bảy, Chủ nhật là chuyện bình thường” - chị An nói và cho hay phương châm làm việc của cán bộ làm ở bộ phận một cửa là “nhận hồ sơ ngày nào sẽ giải quyết xong trong ngày đó”, không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài dù có những hồ sơ có thời hạn 5-7 ngày. Chị cho biết hôm nay mình tiếp dân không có nghĩa là ngày mai mình được nghỉ, với số hồ sơ lớn nếu để dồn ngày sẽ chỉ làm cán bộ áp lực nhiều hơn. “Tôi muốn bắt đầu một ngày mới với con số 0 hồ sơ, tức không có hồ sơ bị nợ của ngày trước” - chị Như An nói thêm. Gắn bó với bộ phận một cửa của xã Vĩnh Lộc A hơn 10 năm, trong đó có đến tám năm phụ trách công tác hộ tịch, chị An được nhiều đồng nghiệp đánh giá là người tâm huyết, toàn tâm toàn ý dành thời gian cho công việc. “Chưa giải quyết xong cho dân là tôi còn trăn trở” Bên cạnh những nỗ lực số hóa nền hành chính, chị Nguyễn Thị Như An còn là một trong những nhân sự “đinh” của chiến dịch rà soát, hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A. Đây là những người dù đã trưởng thành, thậm chí tuổi già vẫn chưa có giấy khai sinh, CCCD… “Nhiều người sống đến 60 tuổi mà chưa có giấy khai sinh. Khi cầm được giấy khai sinh, căn cước trên tay, họ vui lắm và đây là cũng là niềm vui lớn nhất của tôi trong suốt 10 năm tiếp dân” - chị An tâm sự. Dẫu vậy, cũng có lúc chị An gặp những trường hợp khó dù đã nỗ lực nghiên cứu hồ sơ, xin ý kiến cấp trên, phòng tư pháp… để gỡ vướng. Bà Nguyễn Thị Như An (bìa trái, ngoài cùng), công chức tư pháp - hộ tịch xã Vĩnh Lộc A, cùng cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ cho người dân. Ảnh: LÊ THOA Nữ công chức hộ tịch ở xã đông dân nhất TP.HCM Các công chức xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền số bằng việc cung cấp các bộ hồ sơ ngắn gọn, dễ hiểu đến người dân. Chị cho biết có lần tiếp nhận trường hợp người dân sinh ra, lớn lên ở Campuchia, sau mới về Việt Nam và sinh sống trên địa bàn xã nên việc xác định quốc tịch Việt cho họ gặp rất nhiều khó khăn. “Việc chưa giải quyết được cho bà con khiến tôi cũng thấy nhiều trăn trở” - chị An chia sẻ. Hay những lần tiếp nhận hồ sơ báo tử, chị An cho biết lòng mình cũng nặng trĩu khi thấy gia đình người dân có chuyện buồn. “Lúc đấy mình hiểu tâm lý các bác đang bối rối, đôi lúc vì chờ đợi sẽ khó chịu nên bản thân cũng chủ động đọc từng câu chữ cho người dân ghi đơn nhanh chóng, hướng dẫn chi tiết, chia sẻ với tâm trạng của họ” - chị An nói.• “Phương châm làm việc của cán bộ làm ở bộ phận một cửa là “nhận hồ sơ ngày nào sẽ giải quyết xong trong ngày đó”, không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài…” Chị Nguyễn Thị Như An LTS: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới để vươn mình. Để đáp ứng tình hình ấy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về các quyết định của mình vì sự phát triển của đất nước là một trong những điều tất yếu. Đây cũng là những điều đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong bài viết “Học tập suốt đời” mới đây của ông. Tại TP.HCM, rất nhiều cán bộ, công chức phường, xã từ thực tiễn công tác đã luôn tìm tòi, học hỏi nhằm tìm ra những phương thức hỗ trợ tốt nhất trong giải quyết quyền lợi cho người dân, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Cán bộ TP.HCM mạnh dạn đổi mới vì dân - Bài 1: Đeo bám các hồ sơ khó để giúp dân Công chức Nguyễn Thị Như An là cán bộ có thái độ làm việc cần mẫn, trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu chuyên sâu các văn bản, quy định pháp luật để tìm cách giải quyết các trường hợp hộ tịch đặc biệt, có vướng mắc, phát sinh. Bên cạnh hướng dẫn tận tình cho người dân khi tiếp nhận hồ sơ, An cũng đeo bám các hồ sơ khó để có hướng giải quyết tốt nhất cho người dân. Có lần phải xác minh địa chỉ sinh sống trước đây của người dân ở Campuchia, An cũng liên tục gửi văn bản xác minh mỗi khi hết thời hạn mà chưa nhận được phản hồi. Để góp phần xây dựng nền hành chính số, công chức Như An luôn nỗ lực cùng các cán bộ khác tích cực tuyên truyền đến người dân bằng nhiều cách. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu câu chuyện chuyển đổi số nền hành chính không phải là chuyện “một ngày, một bữa” mà cần sự kiên trì để người dân thấu hiểu, thay đổi tư duy. Đáng mừng, cán bộ của xã cũng nhận thức được điều đó. Với địa bàn dân đông mà 80% là người dân nhập cư, đa số là công nhân lao động nên việc tiếp cận đến chính quyền số tất nhiên không thể nhanh được. Với những nỗ lực của An cùng cán bộ, công chức xã, tới đây chúng tôi sẽ xây dựng các cẩm nang thủ tục hành chính sao cho ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất. Chẳng hạn như bằng các trailer 30 giây-1 phút, rất ngắn gọn nhưng cung cấp đầy đủ thông tin mà người dân cần. Đồng thời, phát huy cả các phương pháp tuyên truyền truyền thống như áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại cộng đồng dân cư, khu nhà trọ. Chúng tôi dự tính làm các tờ bướm nhỏ ghi ngắn gọn danh mục hồ sơ khai sinh, khai tử… để người dân đọc vào sẽ hiểu liền, nhớ liền. Chúng tôi tin rằng với tâm huyết của từng cán bộ, người dân sẽ dần có sự chuyển đổi, hòa mình cùng thời đại số. Ông ĐOÀN VĂN THẢO, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM Bà Nguyễn Thị Như An, công chức tư pháp - hộ tịch xã Vĩnh Lộc A, đang tận tình hướng dẫn cho người dân làm các hồ sơ, thủ tục. Ảnh: LÊ THOA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 17-3-2025 Căn cứ khoản 2 Điều 61 BLLĐ 2019, tập nghề là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc, hay nói cách khác là cầm tay chỉ việc. Thời hạn tập nghề được quy định không quá ba tháng. Căn cứ khoản 5 Điều 61 BLLĐ 2019, việc học nghề, tập nghề vẫn được trả lương. Theo đó, trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận. Trên thực tế, quá trình tập nghề, nếu người đó trực tiếp làm việc hoặc tham gia một phần công việc được phân công thì đã hội tụ đủ yếu tố trực tiếp hoặc tham gia lao động để được người sử dụng lao động trả lương theo mức hai bên thỏa thuận. Theo quy định, lương tối thiếu chỉ áp dụng với người lao động và đang tồn tại quan hệ lao động. Đối với quan hệ học nghề, tập nghề chỉ là quan hệ liên quan đến quan hệ hợp đồng; không phải là người lao động theo đúng nghĩa. Do vậy, khoản 5 Điều 61 BLLĐ quy định hai bên sẽ tự thỏa thuận mức lương. Nghĩa là trong trường hợp này mức này không bắt buộc theo lương tối thiểu và có thể thấp hơn lương tối thiểu. Đa phần, khi sinh viên ra trường và được tuyển vào học việc, các bạn chỉ được hỗ trợ một khoản tiền, tạm gọi là tiền xăng xe, chi phí đi lại. Theo PGS-TS Đoàn Thị Phương Diệp, việc áp dụng từ học việc có thể nhằm “né” quy định của việc học nghề, tập nghề được quy định cụ thể trong BLLĐ. Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa người học việc và người tuyển dụng học việc thì tòa án vẫn có quyền xem xét bản chất pháp lý của quan hệ để áp dụng đúng quy định pháp luật. “Cần lưu ý bản chất của Điều 61 BLLĐ là người đó được đơn vị tuyển dụng tuyển vào công ty để học việc hay nói cách khác là tập nghề để sau này tuyển dụng. Lúc này, quan hệ lao động mới xác lập và bên tuyển dụng mới có nghĩa vụ trả lương theo mức hai bên thỏa thuận. Khác với trường hợp người học việc tự đến xin học việc, học nghề và lúc này người tuyển dụng lao động không có nhu cầu tuyển dụng nên không cần chi trả tiền lương. Trong trường hợp người tập nghề, học nghề gây thiệt hại, sẽ áp dụng tương tự Điều 600 BLDS, theo đó cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật” - PGS-TS Đoàn Thị Phương Diệp nói. Nói thêm, luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết bất cứ ai hành nghề giỏi đều trải qua quá trình học nghề. Theo quy định của BLLĐ hiện hành, việc học nghề phải có giao kết hợp đồng đào tạo nghề. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không được thu học phí nhưng phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định. Cần xem sự thỏa thuận của các bên Ông Lê Anh Tú (Giám đốc điều hành iGem Agency) cho biết tại công ty của ông, vị trí nhân viên học việc hay thực tập sinh đều được chi trả một khoản chi phí hỗ trợ. Mức chi phí hỗ trợ được dựa trên việc mà các bạn làm được và mỗi tháng công ty sẽ thu lập dữ liệu, đánh giá năng lực của các bạn để điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp. Ông Tú cho rằng nếu mong muốn mọi người làm việc lâu dài, gắn bó SONG MAI Hiện nay, bên cạnh việc tuyển dụng người lao động làm việc ở các vị trí chính thức, nhiều đơn vị đăng tin tuyển nhân sự học việc. Tùy nơi, ngườ i học việc sẽ không đượ c trả lương hoặc được hỗ trợ một khoản chi phí. Việc tuyển dụng học việc không lương gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn. Mộ t bên cho rằng điề u này là bình thườ ng khi ngườ i họ c việ c chưa có kinh nghiệm, doanh nghiệp phải đào tạo… Ngượ c lạ i, số khác cho rằng dù là học việc nhưng nếu họ tạo ra giá trị thì cũng cần phải trả lương, thù lao xứng đáng. Không nên dùng “mác” học việc để quy giá trị sức lao động của họ về con số không, như thế là không công bằng. Phá p Luật TP.HCM đã trao đổi với mộ t số chuyên gia để tì m hiể u pháp luật quy định ra sao về vấn đề này. Quy định tại Bộ luật Lao động PGS-TS Đoàn Thị Phương Diệp (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết trong Bộ luật Lao động (BLLĐ) không quy định cụ thể về học việc và hợp đồng học việc mà dùng từ học nghề hoặc tập nghề và trong trường hợp này nên dùng từ tập nghề là phù hợp. Sinh viên tham khảo, lắng nghe chia sẻ, tư vấn từ các nhà tuyển dụng. Ảnh: HẢI NHI với công ty cũng cần công bằng và tôn trọng sức lao động của các bạn đã bỏ ra. “Không nên nhìn từ một phía việc không trả lương người học việc mà phải dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp cả người học việc và đơn vị tuyển dụng có thỏa thuận và đồng ý việc học việc không lương thì điều này là hoàn toàn phù hợp” - ông Tú nêu quan điểm. Luật sư Nguyễn Chí Thiện, Công ty Luật TNHH John Nguyễn và các cộng sự, cho rằng trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, sinh viên mới ra trường thường mang tâm lý cần việc làm. Khi được tạo điều kiện làm việc, đa số đều xem đây là cơ hội để trau dồi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Lợi dụng tâm lý này, một số doanh nghiệp đã tuyển dụng các bạn sinh viên năm 3, 4 hoặc mới ra trường với phương án không trả lương hoặc chi phí khác. Về mặt pháp lý, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các bạn học việc, thực tập sinh được xem là quan hệ lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp hai bên có sự thỏa thuận về việc làm việc không nhận lương thì không vi phạm quy định của pháp luật về quan hệ giao dịch dân sự hoặc quan hệ lao động.• Các chuyên gia cho rằ ng trường hợp cả người học việc và đơn vị tuyển dụng có thỏa thuận và đồng ý việc học việc không lương thì điều này là hoàn toàn phù hợp, không vi phạ m quy đị nh phá p luậ t. Đòi chia tài sản, con gái bị cha đánh thương tích 16% phapluat@phapluattp.vn VKSND TP Thủ Đức, TP.HCM vừ a ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Nguyễn Văn Lan (65 tuổi, ngụ Hải Phòng) về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Lan và chị NTTH là cha con ruột, sống tại căn nhà trên đường số 10, khu phố 1, phường Cát Lái, TP Thủ Đức. Chiều 24-9-2024, khi ông Lan đang ở nhà thì có một phụ nữ không rõ lai lịch đến nhà yêu cầu trả 50 triệu đồng do chị H mượn. Ông Lan không đồng ý trả và đuổi người này về. Đế n 19 giờ 15 cùng ngày, thấy chị H về nhà, ông Lan liền nói: “Mượn tiền của người ta thì đừng để người ta đến nhà đòi tôi”. Lúc này, chị H liền đòi cha phải chia tài sản là căn nhà đang ở. Hai bên cự cãi nhau từ trong nhà ra ngoài sân. Ông Lan đuổi con gái ra khỏi nhà nhưng chị H không đi và thách thức cha đánh mình. Lúc này, ông Lan lấy một khúc tre đánh trúng đỉnh đầu phía bên trái của chị H, dẫn đến bị chấn thương. Ngày 25-9-2024, chị H đến công an trình báo sự việc. Theo kết luận giám định, chị H bị thương tích 16%. Bị can Nguyễn Văn Lan bị VKSND TP Thủ Đức truy tố về tội cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS với khung hình phạt 2-6 năm tù. Hiện bị can đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. SONG MAI Người “học việc” có được trả lương? Việc tuyển dụng học việc không lương gây tranh cãi khi một bên cho rằng đó là chuyện bình thường, một bên lại nói như vậy không công bằng. Cần ghi nhận công sức của người “học việc” Cũng từng là sinh viên nên tôi hiểu tâm lý của các bạn sinh viên mới ra trường và đi tìm việc làm. Tôi cho rằng cả trong giai đoạn học việc thì các bạn đều xứng đáng nhận được một khoản hỗ trợ, phụ cấp nhất định như chi phí đi lại, ăn trưa... Dưới góc độ quản trị doanh nghiệp, điều này giúp người học việc duy trì động lực, cởi mở vì được công ty tôn trọng, ghi nhận giá trị đóng góp và khi đó chính công ty cũng có thể nhận lại được những kết quả tốt đẹp. Luật sư NGUYỄN CHÍ THIỆN, Đoàn Luật sư TP.HCM Luật sư Nguyễn Chí Thiện. Ảnh: NVCC

