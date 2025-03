065-2025

SỐ 065 (7338) - Thứ Ba 25-3-2025 Chủ tịch Quốc hội: Sẽ lấy ý kiến nhân dân về việc sửa Hiến pháp 2013 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn CẦN SỚM KHAI THÁC KHÔNG GIAN các nhà ga metro số 1 Các chuyên gia nhận định không gian các nhà ga tuyến metro số 1 cần được quy hoạch một cách khoa học, bài bản, đồng bộ, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của hành khách. Trong ảnh: Người dân tham quan ga Ba Son. Ảnh: NGUYỆT NHI Sàng lọc, thi tuyển để cán bộ cấp xã mạnh hơn Có thể xem xét công nhận liệt sĩ đối với anh Đồng Đại Cường Chuyên gia cảnh báo về rủi ro nếu “xuống tiền” mua vàng Sẽ xử phúc thẩm vụ Vạn ThịnhPhátgiai đoạn 2 trong gần 1 tháng Phải có cơ chế ưu tiên để sinh viên theo đuổi đam mê trong so nay trang 8 trang 11 trang 2+3 trang 7 trang 5 trang 12 trang 3 “Bùayêu”trênmạng: Một chiêu trò trục lợi trang 14

2 Thời sự - Thứ Ba 25-3-2025 VIẾT THỊNH Ngày 24-3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Sự kiện được tổ chức nhân Tháng Thanh niên năm 2025 và chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cá nhân Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc và đầy tinh thần dấn thân không ngại khó khăn và không ngừng sáng tạo, trở thành lực lượng kế thừa sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Điều đó được thể hiện đầy đủ trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó tác động sâu sắc, tích cực hiệu quả vào sự phát triển của thanh niên, nhất là trong bối cảnh xây dựng xã hội số, công dân số, phát triển kinh tế số. Mở đầu cuộc đối thoại, Chủ tịch CLB Xúc tiến thương mại trên nền tảng số (EPC) Bùi Thế Quyền mong muốn được Thủ tướng Chính phủ chia sẻ các giải pháp của Chính phủ để số doanh nghiệp (DN) Việt Nam đạt tiêu chí DN khoa học công nghệ và số DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng gấp hai lần so với năm 2020 mà chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đề ra? Với câu hỏi này, Thủ tướng ủy quyền cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trả lời. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, tiếp thu và triển khai các văn bản chỉ đạo cũng như các chương trình, chiến lược phát triển ở Việt Nam cho thấy có một số giải pháp mang tính nền tảng để chúng ta tăng nhanh số lượng này và cốt lõi nhất chính là thanh niên thực sự tham gia vào quá trình này. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng liệt kê ra các giải pháp cụ thể. Trong đó có các giải pháp về môi trường. Ở đây, Chính phủ đã có chương trình, chiến lược khuyến khích, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc đối thoại. Ảnh: VGP Phó Thủ tướng BÙI THANH SƠN: Ngoại giao khoa học công nghệ là nòng cốt trong ngoại giao kinh tế Chính phủ đã ban hành chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 57, trong đó có cả nội dung về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ Ngoại giao coi ngoại giao khoa học công nghệ là nòng cốt trong ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước trong kỷ nguyên mới với ba thành tố chính. Thứ nhất, cùng với các bộ, ngành xây dựng mạng lưới đối tác toàn cầu. Thứ hai, trong thời gian vừa qua, việc chúng ta tiến hành ngoại giao khoa học công nghệ để thu hút các tập đoàn lớn về khoa học công nghệ lớn trên thế giới vào làm việc tại Việt Nam là thành công. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, của các cấp, các ngành, vừa qua rất nhiều tập đoàn lớn đã đặt trụ sở tại Việt Nam hoặc coi Việt Nam là quê hương thứ hai của họ. Cuối cùng, chúng ta kết nối đội ngũ trí thức, thanh niên của chúng ta với trí thức kiều bào, các nhà khoa học của chúng ta ở nước ngoài. Chúng tôi gặp gỡ rất nhiều trí thức kiều bào rất trẻ, chỉ mới 28 và 29 tuổi nhưng đã làm chủ các chương trình khoa học công nghệ rất lớn tại Nhật Bản, Mỹ… Hiện nay, Thủ tướng đã giao cho Bộ Tài chính làm việc kết nối này. Tôi cho rằng tới đây sẽ mở ra cơ hội rất lớn để chúng ta kết nối thường xuyên trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ, đội ngũ trí thức tiếp tục chủ động trau dồi kiến thức, mở rộng tầm nhìn, tăng cường kết nối với các đối tác bên ngoài để chúng ta vươn mình trong kỷ nguyên mới, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT NGUYỄN KIM SƠN: Triển vọng phía trước đầy lạc quan Ở một (26-3-1931 – 26-3-2025). Thủ tướng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà bày tỏ chương trình đối thoại rất có ý nghĩa để Thủ tướng Chính phủ lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong học tập, lập nghiệp và khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để phát triển đất nước. Đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, đủ về vai trò và trách nhiệm của thanh niên, Đảng ta luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, hoài bão lớn, Chúng ta phải có cơ chế, chính sách ưu tiên như chính sách vinh danh, chính sách học bổng để các sinh viên, nghiên cứu sinh theo đuổi đam mê. thoisu@phapluattp.vn Thủ tướng: Phải có cơ chế để sinh viên theo đuổi đam Ý kiến Chương trình đối thoại rất có ý nghĩa để Thủ tướng Chính phủ lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong học tập, lập nghiệp và khát vọng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để phát triển đất nước. Tối 23-3, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2025) và trao giải Hồ Hảo Hớn năm 2025. Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, chia sẻ: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập hợp, tổ chức thanh niên, đưa phong trào yêu nước từ tự phát sang tự giác với nhiều hoạt động như “Xếp bút nghiên”, “Thanh niên tiền phong”, “Hát cho dân tôi nghe”, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất, thanh niên TP tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tham gia xây dựng cuộc sống mới, xóa mù chữ, khôi phục sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự”. Dịp này, Thành đoàn TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng và cờ thi đua của Chính phủ nhằm ghi nhận những nỗ lực trong tổ chức, triển khai thực hiện các chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TP, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thành đoàn TP.HCM đã vinh danh 13 mô hình, giải pháp đoạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2025 nhằm ghi nhận sáng kiến đóng góp tạo dấu ấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. HẢI NHI Thành đoàn TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Thành đoàn TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng. Ảnh: HN

3 Thời sự - Thứ Ba 25-3-2025 Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đảng, Nhà nước ta có hai mục tiêu lớn là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Việt Nam vừa tăng tám hạng trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới, xếp thứ 46 toàn cầu, là mức cao nhất từ trước tới nay và cao thứ hai ở Đông Nam Á. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn ưu tiên mê “Theo quy định, việc sửa Hiến pháp sẽ phải lấy kiến nhân dân. Dự kiến việc lấy ý kiến nhân dân diễn ra trong một tháng, tổng hợp trong năm ngày. Thời gian lấy ý kiến diễn ra trong tháng 5, tháng 6” - Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết. Họp liên tục, họp tới chừng nào đã chín và đã rõ Nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy QH rất quan tâm, sau cuộc họp ngày 17-3 đến nay, chỉ trong vòng sáu ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy QH đã họp trở lại lần thứ hai về nội dung này. “Chúng ta sẽ không tính họp bao nhiêu lần mà sẽ họp liên tục, họp tới chừng nào đã chín, đã rõ thì sẽ tổng hợp trình báo cáo các cơ quan. Không chỉ mỗi Ban Thường vụ QH họp mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng, các cơ quan Mặt trận, VKSND… cũng họp liên tục” - Chủ tịch QH nêu rõ. Chủ tịch QH cho biết trong những ngày qua, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã chủ trì, phối hợp khẩn trương, gấp rút nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo đề án tập trung ở sáu nhóm vấn đề. Dự thảo báo cáo cũng đã tập trung rà soát 58 văn bản của Đảng, 12 điều khoản Hiến pháp năm 2013, 421 văn bản pháp luật. Dự thảo đề án, rất công phu, gồm chín loại tài liệu; dự thảo báo cáo rõ các phương án đề xuất và hệ thống ba phụ lục. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn khẳng định đến thời điểm này dự thảo đề án rà soát, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và dự thảo báo cáo về công tác hoàn thiện thể chế phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được xây dựng rất công phu, bài bản. Cùng với đó, sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức có liên quan đã trách nhiệm hơn, ý kiến gửi về đủ, chủ động, bảo đảm tiến độ. “Đến nay đã có 16 cơ quan, tổ chức gửi lại ý kiến và đều tán thành với nội dung cơ bản của đề án; việc tiếp thu, giải trình kỹ, bước đầu có thể yên tâm hơn” - Chủ tịch QH cho biết. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy QH đã nghe đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình bày tóm tắt dự thảo tờ trình đề án, dự thảo báo cáo. Các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy QH và các đại biểu đại diện của các ban đảng, Đảng ủy các cơ quan, bộ, ngành đã tập trung cho ý kiến đối với các nội dung của dự thảo tờ trình đề án, dự thảo báo cáo và các vấn đề liên quan.• ĐỨC MINH Ngày 24-3, Bí thư Đảng ủy Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp thứ hai của Ban Thường vụ Đảng ủy QH về dự thảo đề án rà soát, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và dự thảo báo cáo về công tác hoàn thiện thể chế phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tính chất nội dung công việc rất hệ trọng Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu rõ về mặt tiến độ, theo yêu cầu của Bộ Chính trị, hạn gửi Văn phòng Trung ương để trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến về các nội dung trên là rất gấp; khẩn trương báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (dự kiến vào đầu tháng 4-2025). Theo ông Mẫn, tính chất nội dung công việc rất hệ trọng, khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, gắn với chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. “Yêu cầu là thận trọng, khách quan, dân chủ, khoa học, cụ thể, hiệu quả, đòi hỏi quy trình, thủ tục cần chặt chẽ, bảo đảm, chất lượng, trên cơ sở tính đổi mới, tư duy đột phá. Về cơ chế, bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và ý kiến nhân dân” - Chủ tịch QH nhấn mạnh. “Theo quy định, việc sửa Hiến pháp sẽ phải lấy kiến nhân dân. Dự kiến việc lấy ý kiến nhân dân trong một tháng. Thời gian lấy ý kiến diễn ra trong tháng 5, tháng 6.” Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH Chủ tịch Quốc hội: Sẽ lấy ý kiến nhân dân về việc sửa Hiến pháp 2013 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết việc sửa Hiến pháp năm 2013 sẽ phải lấy ý kiến nhân dân. Thời gian dự kiến lấy ý kiến là một tháng. thời điểm chúng ta mong muốn phát triển nhanh và bền vững, thu hút các DN FDI cũng như các DN trong nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt kỹ thuật cao thì yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực mà chúng ta hay gọi là STEM, bao gồm khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học, cần số lượng lớn hơn. Thủ tướng Chính phủ đang giao cho ngành GD&ĐT chuẩn bị đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó rất nhiều chính sách sẽ được đưa ra để động viên, khuyến khích các bạn trẻ tham gia học các lĩnh vực này, bao gồm những chính sách hỗ trợ học bổng cho người học, các chế độ khuyến khích cũng như các chế độ thu hút các chuyên gia ở nước ngoài vào làm việc. Và đặc biệt quan trọng là sẽ có định hướng đầu tư phát triển các trường ĐH bởi phải có môi trường ĐH tiên tiến thì chúng ta mới có thể tạo ra cả số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, rất nhiều trường ĐH ngoài công lập đã nắm bắt được xu thế phát triển của thế giới, định hướng của Việt Nam và nhiều trường đã đầu tư phòng thí nghiệm, tăng cường tuyển sinh, mời các chuyên gia. Chúng ta đang tập trung cao độ, ưu tiên cho lĩnh vực phát triển về nhân lực, có thể nói triển vọng phía trước đầy lạc quan.• xây dựng các môi trường, tạo cơ hội cho DN khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là vườn ươm, trung tâm R&D, trung tâm đổi mới sáng tạo để tạo môi trường tốt cho thanh niên hoạt động trong khu vực này, Một điểm hết sức quan trọng là chính sách khuyến khích để tạo đầu ra cho DN khởi nghiệp là sản phẩm của DN được ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tham gia thương mại hóa… Ba đột phá chiến lược Thủ tướng Phạm Minh Chính nói thêm muốn phát triển DN mạnh hơn, nhiều hơn, trước hết phải phát triển hệ sinh thái cho các DN phát triển, với một số nội dung quan trọng. Theo đó, thực hiện ba đột phá chiến lược: Thứ nhất, thể chế phải thông thoáng, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm khâu trung gian, phân cấp, phân quyền, làm sao để đăng ký DN đơn giản, chi phí tuân thủ giảm đi. Thứ hai, phát triển hạ tầng chiến lược vừa tạo không gian phát triển mới, vừa tạo giá trị gia tăng mới của đất đai, tạo các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch mới; đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng năng lượng… Tất cả điều này giúp giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm và tạo nhu cầu phát triển DN. Thứ ba, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, thích ứng với các ngành mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức… Ngoài ra, chúng ta đang xây dựng đề án phát triển kinh tế tư nhân với quan điểm kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế; cởi trói cho DN tư nhân để phát triển; cùng với cơ chế, chính sách thì phải luật hóa. Tạo thuận lợi cho mỗi người theo đuổi đam mê, hoài bão TS Hoàng Anh Đức, ĐH RMIT, nêu vấn đề: Hiện nay, sinh viên và lực lượng có trình độ sau ĐH theo học các lĩnh vực toán học, vật lý, sinh học, hóa học, kỹ thuật và công nghệ then chốt chưa nhiều. Trong khi đó, đây là nhóm đối tượng và lĩnh vực quan trọng để tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ đó, TS Hoàng Anh Đức đặt câu hỏi: Chính phủ đã và sẽ có những cơ chế, chính sách gì mang tính đột phá để có thể gia tăng nhiều hơn nữa đối tượng này theo học các lĩnh vực trên? Trả lời về câu hỏi này, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận chúng ta chưa phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực khoa học, trong đó các ngành khoa học cơ bản chưa phát triển đúng yêu cầu phát triển đất nước và xu thế phát triển của thời đại. Do đó, chúng ta phải có cơ chế, chính sách ưu tiên như chính sách vinh danh, chính sách học bổng để các sinh viên, nghiên cứu sinh theo đuổi đam mê. Tương tự như vậy với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, thể dục thể thao, văn hóa, công nghiệp giải trí. Tinh thần là tạo thuận lợi nhất cho mỗi người theo đuổi đam mê, hoài bão, thế mạnh của mình. Đồng thời, đào tạo đội ngũ giáo viên với tinh thần nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực, học sinh - sinh viên là trung tâm. Nếu tôi có đam mê với khoa học cơ bản nhưng tôi có khó khăn thì tôi rất dễ chuyển sang học các lĩnh vực khác. Về câu hỏi liên quan đến hợp tác quốc tế, Thủ tướng cho biết chúng ta đang thúc đẩy hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, trong đó có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ví dụ, chúng ta kêu gọi, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với các cơ chế, chính sách phù hợp thì bao giờ cũng đề nghị phải đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị… Chúng ta cũng đề nghị các nước cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam; xây dựng mạng lưới khoa học công nghệ. Tóm lại là chúng ta làm rất nhiều biện pháp để thúc đẩy hội nhập và chúng ta đang làm rất tích cực.•

4 Thời sự - Thứ Ba 25-3-2025 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch nước Lương Cường tiếp viện trưởng VKS Tối cao Azerbaijan Chiều 24-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp ông Kamran Bayram Aliyev, Viện trưởng VKS Tối cao Azerbaijan, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm lần này của đoàn có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Azerbaijan nói chung, hợp tác song phương giữa cơ quan tư pháp hai nước nói riêng. Chủ tịch nước khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô, trong đó có Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong quá trình xây dựng đất nước hiện nay. Hai nước tuy cách xa về địa lý nhưng tình cảm gần gũi, gắn bó, mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tích cực, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác song phương cùng có lợi. Thông báo với Chủ tịch nước về kết quả làm việc với VKSND Tối cao Việt Nam, viện trưởng cho biết hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, qua đó sẽ góp phần đưa quan hệ giữa hai VKS đi vào chiều sâu và thực chất hơn. (Theo TTXVN) • Lừa 60 người xuất khẩu lao động lấy hơn 4 tỉ đồng. Ngày 24-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thành (50 tuổi) để điều tra hành vi đưa thông tin gian dối, cam kết đưa người đi xuất khẩu lao động nước ngoài, qua đó chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng của 60 người. HẢI DƯƠNG • Triệt xóa tụ điểm đánh bạc, thu giữ hơn 446 triệu đồng. Ngày 24-3, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc tại căn nhà ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, bắt quả tang 20 người đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền, thu giữ hơn 446 triệu đồng. HẢI DƯƠNG Sáng 24-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Tây Bắc và phụ cận”. Thủ tướng khẳng định Tây Bắc và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại, là địa bàn “phên dậu”, “cửa ngõ” phía Bắc của đất nước và gắn liền với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện vào năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xuyên suốt, trong đó phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện ngay từ cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng. Cùng với đó là thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm...; thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn… PHI HÙNG Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “TP.HCM - Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”. Hội thảo sẽ diễn ra vào sáng 25-3. Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 tham luận cùng nhiều ý kiến phát biểu của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, TP bạn; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu… Các tham luận tập trung vào nội dung phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu của đại thắng mùa xuân 1975 vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình với phương châm “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”. Cùng với đó, làm rõ những thành tựu đổi mới và phát triển của TP.HCM trong 50 năm qua (1975-2025) trên các lĩnh vực; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần thực hiện trong thời gian tới… THANH TUYỀN Ngày 24-3, Công an phường Phú Trinh (TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã mời bà Hoàng Thị Thanh Nga đến nhận lại số tiền 5 triệu đồng tưởng đã mất. Trước đó, đầu tháng 3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip bà Nga đến rút tiền tại trụ ATM. Do thấy quá lâu không rút được tiền nên bà Nga rời đi. Cùng lúc, một phụ nữ vào rút tiền thì số tiền 5 triệu đồng bà Nga đã rút mới ra khay. Người này đã lấy số tiền trên rồi rời đi. Clip được chia sẻ chóng mặt trên Facebook và hầu hết đều kêu gọi người “lấy nhầm tiền” trả lại cho bà Nga do gia cảnh bà Nga khá khó khăn. Công an phường Phú Trinh vào cuộc xác minh và xác định vụ việc xảy ra từ ngày 24-1. Người phụ nữ trên đã liên lạc và mang 5 triệu đồng giao nộp cho công an phường trả lại cho bà Nga. Nhận được số tiền đã mất hơn hai tháng, bà Nga xúc động cảm ơn người phụ nữ trên và Công an phường Phú Trinh đã tích cực xác minh dù số tiền bị mất không lớn. PN Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: CA Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà người có công tại Đồng Nai Ngày 24-3, đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm thương binh nặng, đại diện gia đình người có công tại huyện Xuân Lộc và thăm, làm việc với Sư đoàn 302 (Quân khu 7, đóng tại huyện Cẩm Mỹ). Tại huyện Xuân Lộc, Phó Chủ tịch nước đã tặng quà cho ba mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Vệ, Nguyễn Thị Bê và Đỗ Thị Miên. Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, giáo dục, động viên con cháu và thế hệ trẻ kế thừa xứng đáng truyền thống của gia đình, góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Xuân Lộc tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa việc chăm sóc chu đáo mọi mặt đời sống người có công, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tri ân thế hệ cha ông, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng tặng quà cho thương binh nặng, bệnh binh và đại diện gia đình chính sách huyện Xuân Lộc… VŨ HỘI Bí thư Huyện ủy Bến Cầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh Sáng 24-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu, tham gia Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và giữ chức chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 29-4-2020, khi đang làm phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Vinh được điều động làm bí thư Huyện ủy Bến Cầu. Ngày 12-3, ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu, được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. NGUYỄN TIẾN Ra mắt sổ tay hướng dẫn thực hành bền vững cho các doanh nghiệp Sáng 24-3, sổ tay hướng dẫn khung triển khai ESG và lập báo cáo ESG đã được Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (APED) phối hợp với Đại sứ quán Anh, Quỹ châu Á Việt Nam, Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam công bố tại hội thảo “Giới thiệu sổ tay hướng dẫn khung triển khai ESG, lập báo cáo ESG và hướng dẫn áp dụng triển khai cho ba ngành”. Ông Nguyễn Đức Trung (Phó Cục trưởng APED) nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu sắc, việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG không chỉ là một yêu cầu tất yếu mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế. Việc triển khai ESG không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh Bộ Tài chính cùng các tổ chức quốc tế tiếp tục cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai ESG, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, hướng tới một nền kinh tế minh bạch, trách nhiệm và hội nhập sâu rộng. NGỌC DIỆP ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng: Tây Bắc và phụ cận có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng TP.HCM tổ chức hội thảo về thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển Bất ngờ nhận lại 5 triệu đồng tưởng đã mất sau 2 tháng Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Ba 25-3-2025 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN Theo chủ trương, cũng với bỏ cấp huyện thì 10.035 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay sẽ được sắp xếp, tổ chức lại và giảm khoảng 60%-70%. Điều này cũng đồng nghĩa khối lượng công việc của cấp xã ngày càng tăng và đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ. Nhiều chuyên gia cho rằng ngay từ bây giờ cần chú trọng việc nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã theo hướng đa nhiệm, linh hoạt và hiệu quả. Được phân quyền, trách nhiệm lớn hơn TS Bùi Ngọc Hiền, Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận tới đây chính quyền cấp xã có nhiều thay đổi sau khi bỏ cấp huyện, nhất là khi cả nước thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Khi đó, mỗi xã sẽ như một huyện nhỏ và tiếp nhận khoảng 2/3 các chức năng, nhiệm vụ của cấp huyện chuyển xuống. Cấp xã lúc này không còn đơn thuần là cấp chính quyền gần dân nhất, thực hiện cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trên địa bàn. “Quan trọng hơn, cấp xã sẽ là cấp chính quyền được phân quyền thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm lớn hơn, nhiều hơn” - TS Hiền đánh giá. Vì lẽ đó, theo TS Hiền, cần thống nhất nhận thức rằng xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền cấp xã và cán bộ, công chức cấp xã là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có tính cấp bách để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng sẽ là yếu tố trung tâm, quyết định tiến trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh phát triển mới. Về tổ chức bộ máy, TS Hiền nói cần phân định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức cấp xã một cách rõ ràng, tránh trùng lắp, chồng chéo, đảm bảo mỗi chức năng, nhiệm vụ giao cho một cơ quan, đơn vị, mỗi nhiệm vụ, hoạt động công vụ được giao cho một cá nhân cụ thể thực hiện. “Tôi cho rằng nên thống nhất phương thức làm việc của UBND cấp xã theo chế độ thủ trưởng” - TS Hiền đề xuất. Nên phân quyền đủ mạnh cho cấp xã Cũng theo TS Hiền, khi bỏ cấp huyện, yêu cầu cấp bách là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngang tầm với nhiệm vụ. Phân tích cụ thể, ông nói sự phát triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng khắp trong hầu hết các ngành, lĩnh vực, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những cuộc cách mạng. Bên cạnh đó, Nhà nước, chính quyền đang cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ (Big Tech), mạng xã hội trong định hướng, quản lý xã hội. Chính vì vậy, nếu không chuyển đổi nhanh, các cấp chính quyền sẽ trở nên thất thế khi đối thủ nắm giữ nhiều dữ liệu hơn, thấu hiểu cư dân hơn và có thể định hướng, dẫn dắt các nhóm xã hội bằng việc ứng dụng hiệu quả các thành tựu của khoa học công nghệ. Hơn nữa, sự lớn mạnh của khu vực ngoài nhà nước, mức độ quan tâm và năng lực kiểm soát của công dân đối với chính quyền tăng lên. Khi đó, chính quyền cũng chịu nhiều áp lực hơn trước sự chi phối, tác động hoặc cạnh tranh trực tiếp trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cũng như cung ứng các dịch vụ công. Thực tế này đòi hỏi chính quyền các cấp phải thay đổi để ngày càng hoạt động minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới phục vụ công dân, xã hội, chịu sự giám sát toàn diện của xã hội trên cả môi trường thực và môi trường số. TS Hiền cho rằng cần tiếp cận việc xây dựng chính quyền cấp xã nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên quan điểm là một cấp chính quyền quan trọng, nơi triển khai, đóng góp quan trọng vào sự thành công của các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. “Xác định mục tiêu và các nhiệm vụ - giải pháp xây dựng chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ, công chức một cách căn cơ, toàn diện, không có sự phân biệt với chính quyền cấp tỉnh, cấp Trung ương là điều tất yếu. Từ đó giúp khẳng định vai trò, sứ mệnh của từng cấp, tạo thuận lợi trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức” - TS Hiền nói. TS Nguyễn Thị Thiện Trí, Trường ĐH Luật TP.HCM, cũng cho rằng khi bỏ cấp huyện thì chính quyền cấp xã phải được phân quyền toàn diện, đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ, sứ mạng đúng với vị trí, vai trò tương ứng. Phân quyền ở đây không chỉ về bộ máy mà còn về nhân sự chuyên môn, chế độ tổ chức, hoạt động và thẩm quyền quản lý địa phương. “Trung ương nên giao cho chính quyền cấp tỉnh là đầu mối và chủ động, tự quyết việc tổ chức phân định lại thẩm quyền cho cấp cơ sở” - TS Trí nói. Sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ hằng năm Để nâng cao năng lực đội ngũ cấp xã, theo TS Bùi Ngọc Hiền, cần chuẩn hóa tiêu chuẩn của từng chức danh bằng những tiêu chí cụ Sau khi bỏ cấp huyện, các công chức chuyên môn xã, phường cần được tăng cường cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: NGUYỆT NHI Sàng lọc, thi tuyển để cán bộ cấp xã mạnh hơn Khi bỏ cấp huyện, quy mô chính quyền cấp xã sẽ lớn hơn, nhiều thẩm quyền hơn, đòi hỏi cán bộ cấp xã phải có khả năng làm việc đa nhiệm, linh hoạt và hiệu quả. thể, rõ ràng, dễ dàng nhận biết. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến tư duy, năng lực tác nghiệp trong môi trường số, môi trường toàn cầu hóa; năng lực dự báo, nhận diện các vấn đề công trong tình hình mới. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã không chỉ đáp ứng về năng lực lãnh đạo, quản lý, am tường chuyên môn mà còn phải là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới. Chuyển đổi trọng tâm trong các hoạt động của đội ngũ cấp xã phải là thừa hành tác nghiệp sang chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức phát triển địa phương, đồng thời chuyên nghiệp trong điều hành, tác nghiệp và chuyên tâm phụng sự nhân dân. “Xây dựng tiêu chí cụ thể để phân biệt năng lực chuyên môn với năng lực lãnh đạo, quản lý khi đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý” - TS Hiền nói và nhấn mạnh phải công tâm, khách quan, vì lợi ích chung trong “cân tài, trao chức, trao nhiệm vụ” để nhìn thấy đúng người thực tài, bố trí đúng vị trí với mỗi cán bộ. Công chức lãnh đạo, quản lý nên được bổ nhiệm chủ yếu thông qua thi tuyển cạnh tranh; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của các bên liên quan trong tuyển dụng công chức và bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý. Mặt khác phải thiết lập cơ chế khoa học, hiệu quả để thường xuyên rà soát, thanh lọc đội ngũ cán bộ, công chức..., đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm đảm bảo hệ thống công vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh mới. TS Hiền cũng cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng mở, liên thông giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng… “Nên nghiên cứu thay việc cử cán bộ, công chức đi học như hiện nay bằng quy định hằng năm hay định kỳ, công chức bắt buộc phải trải qua kỳ sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ. Toàn bộ quá trình sát hạch thực hiện trên các nền tảng công nghệ số” - TS Hiền đề xuất. Còn theo TS Nguyễn Thị Thiện Trí, các công chức chuyên môn xã, phường hiện nay cần tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời hướng đến hình thành các bộ phận chuyên môn có thể thực hiện các giao dịch ở cấp cơ sở trên phạm vi diện tích, dân số và cả thẩm quyền quản lý địa phương. Việc tăng cường cho cấp cơ sở phải được bảo đảm bằng chế độ thủ trưởng để bảo đảm sự chủ động, phản ứng nhanh, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ở địa phương. “Đề cao tính chuyên môn của chính quyền cơ sở là quan trọng nhưng cũng phải chú ý vai trò kết nối với dân nhằm tránh tình trạng quan liêu hóa chính quyền cơ sở, xa dân…” - TS Trí nêu thêm.• Để nâng cao năng lực đội ngũ cấp xã trong bối cảnh mới cần chuẩn hóa tiêu chuẩn của từng chức danh bằng những tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ dàng nhận biết. Tôi cho rằng cần mạnh dạn giao thẩm quyền về cho cấp xã, đồng thời có cơ chế mang tính kiểm soát. Cùng với đó là tăng tính tự quyết, tự chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã. Trong phạm vi, thẩm quyền của mình họ phải tự quyết mà không cần xin ý kiến, họp bàn; chỉ với các vấn đề cần đưa ra quyết sách phù hợp thì lúc đó mới họp bàn, lấy ý kiến tập thể nhưng người quyết phải là lãnh đạo cấp xã. Cán bộ, công chức cấp xã cũng cần tự ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình. Quá trình đó cũng là sự sàng lọc cán bộ hiệu quả, ai không làm được, không theo kịp tiến độ, khối lượng công việc của bộ máy mới, nhiệm vụ mới thì xem xét cho nghỉ. Ngoài ra, cần giao KPI cụ thể cho từng người trong đội ngũ và có theo dõi, giám sát. Từ đó, xử lý nghiêm tình trạng bê trễ trong công việc, chậm giải quyết thủ tục. Về nhân lực trong bối cảnh hiện nay thì xem xét, bố trí cán bộ cấp huyện về tăng cường cho cấp xã vào các vị trí việc làm phù hợp, cùng làm và cùng đào tạo lẫn nhau. TS CAO VŨ MINH, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM Giao KPI cụ thể cho từng cán bộ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 25-3-2025 được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi ký chuyển nhượng, vợ chồng nguyên đơn chỉ bán đất, không bán nhà. Thời điểm hoàn thành thủ tục chuyển nhượng sang tên đất cho bà D đến nay, nguyên đơn vẫn quản lý căn nhà. Hiện nguyên đơn được biết bà D đã thế chấp hai thửa đất và căn nhà cho ngân hàng để vay vốn. Nguyên đơn biết ngân hàng đang xử lý tài sản này để thu hồi nợ, việc này ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn. Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu công nhận căn nhà nằm trên hai thửa đất này thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn. Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn đồng ý hợp tác với ngân hàng để phát mại nhà đất. Sau khi bán được tài sản, yêu cầu bà D và phía ngân hàng trả lại giá trị nhà cho nguyên đơn theo giá đã định là hơn 814 triệu đồng. Bà D là bị đơn, đồng thời là đại diện theo pháp luật của Công ty HDCT vắng mặt suốt quá trình xét xử vụ kiện. Phía ngân hàng không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn vì bà D đang thế chấp căn nhà và đất để đảm bảo khoản vay của Công ty HDCT (do bà D làm giám đốc). Bà D có văn bản xác nhận thế chấp căn nhà. Khi cho vay, ngân hàng đã đi thẩm định tài sản, khi đó không ai phản đối việc nhận thế chấp của ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng có yêu cầu độc lập với Công ty HDCT, yêu cầu công ty trả nợ gốc 5,5 tỉ đồng và lãi. Trường hợp công ty không trả nợ, ngân hàng yêu cầu phát mại tài sản là hai thửa đất và căn nhà mà bà D đã thế chấp. Hai cấp tòa đều bác yêu cầu khởi kiện Xử sơ thẩm, TAND quận Ninh Kiều đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Ngoài ra, tòa chấp nhận yêu cầu độc lập của ngân hàng, buộc Công ty HDCT phải trả nợ vay và lãi hơn 6,7 tỉ đồng, nếu công ty không trả nợ thì ngân hàng được phát mại hai thửa đất và tài sản trên đất. Sau đó, phía nguyên đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện nguyên đơn giữ nguyên quan điểm chỉ bán đất, không bán nhà nên yêu cầu tòa công nhận căn nhà thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn, khi phát mại thì bà D và ngân hàng trả lại giá trị nhà cho nguyên đơn là hơn 814 triệu đồng. Tòa phúc thẩm cho rằng căn nhà được xây dựng kiên cố trên một thửa đất và một phần thửa đất còn lại. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà D chưa cập nhật nhà trên đất. Tại văn phòng công chứng, vợ chồng ông T ký chuyển nhượng hai thửa đất cho bà D, các bên không lập biên bản xác nhận nội dung liên quan căn nhà trên đất. Theo quy định của BLDS, bất động sản là các tài sản không di dời được bao gồm đất đai, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai. Vì vậy, tòa xác định căn nhà là bất động sản gắn liền với đất, không di dời được. NHẪN NAM Mới đây, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là vợ chồng ông T, bị đơn là bà D, người liên quan là một ngân hàng. Yêu cầu bị đơn trả lại giá trị nhà hơn 814 triệu Phiên phúc thẩm được mở để xem xét kháng cáo của nguyên đơn. Nguyên đơn cho rằng mình chỉ bán đất, không bán nhà nên yêu cầu tòa buộc bị đơn trả lại giá trị nhà hơn 814 triệu đồng. Theo hồ sơ, nguyên đơn trình bày, vào ngày 10-9-2019, tại văn phòng công chứng, vợ chồng ông ký chuyển nhượng hai thửa đất cho bà D. Trên hai thửa đất này có một căn nhà, nguyên đơn cho con của bạn sinh sống. Thời điểm ký chuyển nhượng căn nhà chưa hoàn công nên chưa Theo tòa, hiện trạng thực tế căn nhà xây trên toàn bộ một thửa đất và một phần thửa còn lại. Căn nhà nằm chiếm hết mặt tiền của hai thửa đất, nếu bà D chỉ nhận chuyển nhượng đất mà không nhận chuyển nhượng nhà thì bà không thể sử dụng đất. Hơn nữa, nếu ý chí của nguyên đơn chỉ bán đất, không bán nhà thì đã không giao cho bà D giấy phép xây dựng căn nhà bản chính để bà D làm thủ tục thế chấp vay vốn tại ngân hàng. Qua đó cho thấy ý chí của nguyên đơn là bán cả đất và nhà. Từ đó, tòa cho rằng yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có cơ sở nên đã bác kháng cáo, giữ y bản án sơ thẩm như trên.• Theo tòa, nếu ý chí của nguyên đơn chỉ bán đất, không bán nhà thì đã không giao cho bà D giấy phép xây dựng căn nhà bản chính để bà D làm thủ tục thế chấp vay vốn tại ngân hàng. Qua đó cho thấy ý chí của nguyên đơn là bán cả đất và nhà. Hôm nay xử phúc thẩm vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán phapluat@phapluattp.vn Hôm nay (ngày 25-3), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) và các đồng phạm trong vụ thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo liên quan đến Tập đoàn FLC. Ngoài 25 bị cáo kháng cáo, có 135 bị hại và 387 người liên quan cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Phiên tòa sẽ kéo dài nhiều ngày, HĐXX gồm chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Võ Hồng Sơn và các thẩm phán Nguyễn Hải Thanh, Hồ Sỹ Hưng. Có khoảng 40 luật sư tham gia phiên tòa. Trước đó, tháng 8-2024, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán. Cùng bị kết án về hai tội danh này, hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga lần lượt bị tuyên phạt 14 năm tù và tám năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Hai em gái ông Quyết và các bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản… Bên cạnh đó, 135 bị hại và 384 người liên quan kháng cáo yêu cầu xác định lại số tiền bồi thường và xem xét lại một số nội dung trong bản án sơ thẩm đã tuyên. Tháng 12-2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội từng mở phiên tòa phúc thẩm nhưng sau đó HĐXX đã ra quyết định hoãn phiên tòa do bị cáo Trịnh Văn Quyết đang điều trị nhiều bệnh, không thể có mặt tại phiên tòa. Nhiều luật sư và bị hại cũng xin hoãn. Đơn xin hoãn phiên tòa của ông Quyết nêu ba lý do, thứ nhất là tình trạng sức khỏe của bị cáo rất xấu. Thứ hai, các luật sư mà gia đình mới mời tham gia bào chữa ở giai đoạn phúc thẩm cần thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án. Thứ ba, ông Quyết đã cố gắng, quyết tâm khắc phục bằng được toàn bộ hậu quả trong thời gian sớm nhất có thể. Do đó, ông Quyết đề nghị HĐXX phúc thẩm cho thêm thời gian để khắc phục hậu quả vụ án. Ông Quyết đề nghị tòa án xem xét và căn cứ Nghị quyết 164/2024/QH15 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2025) về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự để ra quyết định cho áp dụng biện pháp mua bán, chuyển nhượng toàn bộ tài sản để có tiền khắc phục hậu quả. Ngoài ra, ông Quyết cũng cam kết trong đơn sẽ tự nguyện dùng toàn bộ khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản trên để khắc phục hậu quả vụ án. Trước đó, anh em ông Quyết đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho 133 bị hại. Hai em gái ông Quyết cũng đã khắc phục thêm 300 tỉ đồng. Tính đến chiều 24-3, ông Quyết đã khắc phục tổng cộng hơn 645 tỉ đồng. Tổng cộng, ba anh em ông Quyết đã khắc phục gần 1.000 tỉ đồng. Theo cáo buộc, ông Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo các bị cáo khác gian dối, tăng khống vốn góp chủ sở hữu rồi niêm yết bán cổ phần, chiếm đoạt 3.621 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Ông Quyết còn chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế sử dụng nhiều tài khoản thao túng giá năm mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART; thu lợi bất chính số tiền 723 tỉ đồng. BÙI TRANG Kiện đòi giá trị căn nhà sau khi bán đất Nguyên đơn khởi kiện đòi lại giá trị căn nhà hơn 814 triệu đồng vì cho rằng chỉ bán đất, không bán nhà nhưng cả hai cấp tòa đều khẳng định không có cơ sở. Trong vụ án này, tòa còn đánh giá về giá chuyển nhượng. Theo đó, giá chuyển nhượng hai thửa đất theo hợp đồng công chứng là 400 triệu đồng, giá chuyển nhượng tại hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển nhượng có công chứng cùng ngày là 7 tỉ đồng. Tại tòa, đại diện nguyên đơn xác nhận giá trị chuyển nhượng thực tế là 7 tỉ đồng. Từ đó, tòa kiến nghị Chi cục Thuế quận Cái Răng (TP Cần Thơ) rà soát tiền thuế đương sự đã nộp khi chuyển nhượng hai thửa đất. Trường hợp đương sự thực hiện nghĩa vụ thuế chưa đầy đủ cần truy thu bổ sung để tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Kiến nghị rà soát tiền thuế chuyển nhượng đất Ông Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==