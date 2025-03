069-2025

SỐ 069 (7342) - Thứ Bảy 29-3-2025 Tổng Bí thư Tô Lâm: Tương lai thuộc về những dân tộc biết khát vọng lớn Ngư dân KHÁT VỌNG LÀM GIÀU TỪ NGHỀ NUÔI BIỂN XA • Ngày mai, Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đến TP Hải Phòng TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ thanh niên thực hiện hoài bão lớn Hàng loạtngânhàngtung chiêuhútgiới trẻ mua nhà TP.HCM có kế hoạch khẩn về xây dựngmôhình chính quyền 2 cấp Sẵn sàng cuộc đua đánh giá năng lực lớn nhất cả nước Trung tâm tài chính quốc tế: Đột phá để vươn tầm khu vực Bà Trương Mỹ Lan nói về bữa trưa với lãnh đạo SCB

2 Thời sự - Thứ Bảy 29-3-2025 NHÓM PV Hải Phòng đang đẩy mạnh công nghiệp hóa nuôi biển nhằm thích ứng với quá trình đô thị hóa và yêu cầu bảo vệ cảnh quan du lịch. Theo ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, chăn nuôi và thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng), TP đã triển khai nhiều giải pháp như sắp xếp lại hệ thống lồng bè, hỗ trợ lãi suất vay cho ngư dân đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại. Những bước đi này góp phần bảo tồn hệ sinh thái biển, hướng đến phát triển bền vững. Làm giàu từ nuôi cá lồng bè trên biển Từng lênh đênh với nghề đánh bắt xa bờ, ông Nguyễn Văn Tuyên (quần đảo Cát Bà) hiểu rõ sự bấp bênh của cuộc sống ngư dân. Bước ngoặt đến với ông vào năm 2001, khi chính quyền huyện đảo kêu gọi bà con chuyển sang nuôi trồng thủy sản, ông Tuyên mạnh dạn tham gia, đầu tư 16 ô lồng để nuôi cá song, cá giò, cá vược - những loài sung túc, xây nhà, mua xe tải, xe con. “Hơn 30 năm gắn bó, tôi có thể nói mình là người thành đạt nhờ nghề nuôi cá lồng bè” - ông Toan chia sẻ. Tuy nhiên, những năm gần đây, số hộ nuôi tăng mạnh, nguồn nước bị ô nhiễm, dịch bệnh nhiều hơn khiến thu nhập giảm còn vài trăm triệu mỗi năm. Dẫu vậy, so với nhiều nghề khác, đây vẫn là mức thu nhập đáng kể. Nuôi biển xa - hướng đi tất yếu Những năm gần đây, môi trường nuôi trồng thủy sản tại Cát Bà ngày càng chịu áp lực. Dù chính quyền địa phương đã nỗ lực xử lý rác thải, nguy cơ ô nhiễm vẫn gia tăng khi số hộ nuôi tăng nhanh, mật độ Văn Luyện, gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng. Bè vỡ, cá trôi ra biển, gần như mất trắng. Sau cú sốc này, ông quyết định không đầu tư ở Quảng Ninh nữa mà quay về tập trung phát triển tại Hải Phòng. Không chỉ ông Luyện, nhiều hộ nuôi cá lồng bè tại Cát Bà cũng mong muốn chuyển sang mô hình nuôi biển xa, áp dụng công nghệ cao để giảm rủi ro. Một hộ nuôi lâu năm tại đây chia sẻ: “Nếu có quy hoạch phù hợp và hỗ trợ, tôi sẵn sàng giảm nuôi trong vịnh. Trước ít người nuôi thì được nhưng giờ mật độ quá dày, môi trường không còn đảm bảo. Nuôi xa bờ, nơi sóng to gió lớn sẽ giúp cá khỏe hơn, ít bệnh hơn, đồng thời giảm ô nhiễm”. Ông Luyện cũng khẳng định nuôi cá ngoài biển khơi mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt. Ông dẫn chứng cùng một loại cá, nếu nuôi trong vịnh kín phải mất hai năm mới đạt 2 kg nhưng ngoài biển xa có thể đạt 3 kg trong cùng thời gian, trong khi lượng thức ăn không đổi. Do đó, việc phát triển mô hình nuôi biển xa không chỉ giúp giảm áp lực lên môi trường mà còn mở ra hướng đi bền vững hơn cho ngành nuôi trồng thủy sản.• Một góc khu vực nuôi cá lồng bè trên biển tại huyện Cát Hải. Ảnh: NGỌC SƠN có giá trị kinh tế cao. Quy mô vừa phải giúp việc tiêu thụ thuận lợi, thương lái thu mua tận bè với giá 200.000 đồng/kg. Giữa những vịnh biển xanh biếc và núi đá vôi hùng vĩ của quần đảo Cát Bà, ông Đỗ Văn Toan đã dành gần nửa đời gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè, biến vùng biển quê hương thành nơi nuôi dưỡng giấc mơ làm giàu. Bắt đầu từ năm 1995 với 170 ô lồng, ông Toan từ một ngư dân khai thác đã chuyển sang nuôi trồng thủy sản, nắm bắt cơ hội khi địa phương tập trung phát triển ngành này. Những năm đầu, biển cả hào phóng, cá lớn nhanh, thương lái tìm đến tận nơi, giúp ông thu về 2-3 tỉ đồng mỗi năm. Nhờ đó, gia đình có cuộc sống lồng bè dày đặc. Không chỉ vậy, biến đổi khí hậu khiến dịch bệnh trên cá diễn biến phức tạp; hạn hán kéo dài làm độ mặn nước biển tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất cá nuôi. Trong bối cảnh đó, nhiều ngư dân đang hướng đến mô hình nuôi biển xa bờ - một giải pháp bền vững hơn cho tương lai ngành thủy sản địa phương. Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè, ông Nguyễn Văn Luyện, một trong những người tiên phong tại Cát Bà, đã chứng kiến bao thăng trầm của nghề biển. Từ những ngày đầu thử nghiệm với một ô lồng nhỏ, tự tay ghép can, lưới để nuôi cá, ông dần mở rộng quy mô, tạo việc làm cho hàng chục lao động, thậm chí có thời điểm lên đến vài trăm người khi đầu tư vào nhà máy chế biến sứa. Tuy nhiên, nghề nuôi cá lồng bè không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thiên tai là một trong những rủi ro lớn nhất với người nuôi cá lồng bè. Năm 2024, bão số 3 quét qua Quảng Ninh đã phá hủy 80% lồng cá của ông Nguyễn Việc phát triển mô hình nuôi biển xa không chỉ giúp giảm áp lực lên môi trường mà còn mở ra hướng đi bền vững hơn cho ngành nuôi trồng thủy sản. thoisu@phapluattp.vn Ngư dân khát vọng làm giàu nuôi biển xa Với bờ biển dài 126 km cùng hệ thống vịnh, cửa sông đa dạng, Hải Phòng có lợi thế lớn để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển xa. TP đã ban hành Kế hoạch 11 ngày 12-12023 về phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch đặt mục tiêu ổn định nghề nuôi cá lồng bè tại huyện Cát Hải, đồng thời từng bước phát triển nuôi biển xa bờ theo hướng công nghiệp, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại khu vực Cát Bà - Bạch Long Vĩ. Dù còn nhiều thách thức nhưng nuôi biển xa bờ vẫn được xem là hướng đi tất yếu, giúp đảm bảo phát triển bền vững cho ngành thủy sản Hải Phòng. Ông ĐỖ ĐỨC THỊNH, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, chăn nuôi và thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng): Hướng đi chiến lược nhưng còn nhiều thách thức Ngày mai (30-3), Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đến TP Hải Phòng, cùng với chính quyền góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Hải Phòng là địa phương có biển thứ 20 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình này. Chương trình có sự tham sự của lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo TP Hải Phòng, các đại diện từ các nhà tài trợ... Tại chương trình, Ban tổ chức sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân (mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng), gồm: Bình ắc quy + bóng đèn LED + túi thuốc + hộp combo pin Con Ó + một cuốn cẩ m nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” (do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên). Đồng thời, trao tặng 15 suất học bổng (mỗi suất gồm 2 triệu đồng và một bộ dụng cụ học tập) cho con em của các gia đình ngư dân hiếu học. Trước đó, sau lễ ra mắt vào tháng 4-2023, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã được tổ chức tại 19 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tiền Giang, Ngày mai, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân Hải Phòng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Ông Đỗ Văn Toan, một trong những hộ nuôi cá lồng bè trên biển đầu tiên tại Cát Bà. Ảnh: NGỌC SƠN

3 Thời gian qua, Hải Phòng đẩy mạnh chống khai thác thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, chăn nuôi và thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng). Ông Xuân (ảnh) cho biết: TP xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện nghiêm chỉ đạo từ Trung ương. UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị triển khai sáu giải pháp cấp bách các nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng về Luật Thủy sản 2017, các quy định chống khai thác IUU và chính sách hỗ trợ ngư dân; hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho ngư dân tự nguyện không tham gia khai thác bất hợp pháp hoặc tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Địa phương cũng tích cực kiểm tra, rà soát toàn bộ tàu cá, đảm bảo đăng kiểm, giấy phép khai thác hợp lệ, hướng dẫn chủ tàu thực hiện đúng quy định; giám sát 24/7 tất cả tàu cá từ 15 m trở lên hoạt động trên biển. Bên cạnh đó là truy xuất nguồn gốc 100% sản phẩm khai thác tại cảng cá; tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là tàu cá mất kết nối giám sát hành trình. Kiên quyết không cho tàu xuất bến nếu chưa đủ điều kiện. . Phóng viên: Những thách thức lớn nhất trong công tác chống khai thác IUU của TP là gì? + Ông Nguyễn Hữu Xuân: Hải Phòng đang đối mặt với một số khó khăn về thói quen của ngư dân. Một số thuyền Thời sự - Thứ Bảy 29-3-2025 thoisu@phapluattp.vn từ nghề trưởng chưa quen với việc ghi chép nhật ký khai thác, dẫn đến sai sót trong báo cáo. Thiết bị giám sát hành trình đôi khi mất kết nối do sóng yếu hoặc chất lượng chưa đảm bảo, gây khó khăn trong theo dõi. Nhiều tàu cá vi phạm hoạt động ngoài địa phương, cản trở công tác xác minh, xử lý… . Để góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng trong lần thanh tra thứ năm của EC, hoạt động trọng tâm của TP sẽ là gì? + Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, phổ biến Nghị quyết 04/2024 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao về xử lý hình sự vi phạm IUU, công khai các trường hợp vi phạm để răn đe. Đồng thời, theo sát kế hoạch thanh tra của EC, chuẩn bị đón và làm việc hiệu quả; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc điện tử; giám sát, phát hiện sớm và xử lý nghiêm tàu có dấu hiệu vi phạm IUU, đặc biệt các trường hợp lợi dụng nghề cá để buôn lậu. Đặc biệt, địa phương chú trọng kiểm tra chặt chẽ tàu cá khi ra vào cảng, khu neo đậu; thu nhật ký, báo cáo khai thác, kiểm đếm sản lượng; thông qua giám sát 24/24 giờ trên VMS, xử lý nghiêm tàu không duy trì kết nối, hoạt động sai vùng. . Xin cảm ơn ông.• Hải Phòng quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU Lời cảm ơn Ban Tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình: 1. Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam (PINACO). 2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 3. Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần. 4. Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm. 5. Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Ý kiến • Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng: Tiềm năng lớn trong chế biến thủy sản Hải Phòng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển ngành chế biến thủy sản, đặc biệt là sản xuất nước mắm với công suất đạt 7,5 triệu lít/năm. Ngoài ra, TP còn nổi tiếng với các sản phẩm đặc trưng như bột rau câu, sương sáo từ rong câu, cá thu một nắng, chả cá, chả mực, tôm, ngao, sứa, rươi… Một số mặt hàng chế biến phục vụ xuất khẩu gồm mực sơ chế đông lạnh, bạch tuộc gia công cho Nhật Bản (nguyên liệu nhập khẩu) và các sản phẩm từ cá rô phi, ngao (nguồn nguyên liệu trong nước). Toàn TP hiện có gần 60 cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản và muối đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, trong đó 12 cơ sở áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như HACCP, ISO 22000. Dù mới chỉ có hai cơ sở xuất khẩu, ngành chế biến thủy sản của Hải Phòng vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng và phát triển trong tương lai. • Ông HOÀNG TRUNG CƯỜNG, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cát Hải: Phải bảo vệ môi trường biển Nuôi trồng thủy sản tại huyện Cát Hải, chủ yếu ở khu vực Cát Bà và xã Gia Luận, không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ngư dân. Dự kiến năm 2025, sản lượng đạt trên 1,5 ngàn tấn, với mục tiêu duy trì ổn định hằng năm. Để giảm thiểu ô nhiễm, huyện yêu cầu các hộ nuôi thực hiện phân loại rác tại nguồn, thu gom nước thải đạt chuẩn. Ban quản lý các vịnh Cát Bà đảm nhận việc thu gom rác thải từ các cơ sở nuôi trồng hằng ngày. Huyện cũng duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tổ chức vệ sinh môi trường tại các vùng vịnh, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển. Bên cạnh nuôi trồng thủy sản, sản xuất nước mắm cũng là một trong những nghề chủ lực tại huyện Cát Hải. Ảnh: NGỌC SƠN ” đến TP Hải Phòng Quảng Ngãi, Kiên Giang, Thái Bình, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Cà Mau, Trà Vinh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức diễn ra tại 28 tỉnh, TP giáp biển trên cả nước với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam. BAN TỔ CHỨC Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ cùng các cơ quan liên quan phối hợp tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU. Ảnh: VĂN HÀ Cá được nuôi tại các lồng bè được bày bán tại chợ cá Cát Bà. Ảnh: NGỌC SƠN Sau khi đánh bắt xa bờ hợp pháp, tàu cá về neo đậu tại bến cảng Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Ảnh: NGỌC SƠN Ngư dân ở Hải Phòng đã ý thức được lợi ích của việc đánh bắt hợp pháp, mong sớm được gỡ thẻ vàng IUU để hải sản có giá tốt hơn. Ảnh: NGỌC SƠN Những con số ấn tượng về chống khai thác IUU ở Hải Phòng - 100% tàu cá đã được kẻ biển, đánh dấu. - 100% tàu cá từ 15 m trở lên (295/295 tàu) lắp thiết bị giám sát hành trình. - 100% tàu cá diện “ba không” đã đăng ký, cấp phép khai thác và cập nhật trên phần mềm Vnfishbase… - Hơn 99% tàu cá có giấy phép khai thác thủy sản. - Gần 92% tàu được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Quyết liệt thực hiện chống khai thác IUU Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới để đánh giá kết quả chống khai thác IUU. Để chuẩn bị, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU đã ban hành Quyết định 728 ngày 18-2-2025, xây dựng kế hoạch tổng thể tiếp đón và làm việc với đoàn thanh tra lần thứ năm. Chính quyền và ngư dân Hải Phòng cũng đang quyết liệt thực hiện chống khai thác IUU để cùng cả nước chung tay gỡ thẻ vàng, để hải sản có giá xuất khẩu tốt hơn.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 29-3-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ông Trần Trí Quang được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Ngày 28-3, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu chức danh chủ tịch UBND tỉnh. Với 100% phiếu bầu, ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, được tín nhiệm bầu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê quán TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trình độ chuyên môn thạc sĩ xây dựng công trình giao thông, thạc sĩ quản lý kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. - Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 66 để bầu bổ sung, kiện toàn chức danh phó bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Vũ Quyết Tiến giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Kết quả, ông Vũ Quyết Tiến trúng cử chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20202025, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (44/44 phiếu). H.DƯƠNG - N.SƠN Tin vắ n • Bắt nhóm đưa ma túy tổng hợp và heroin vào Việt Nam. Ngày 28-3, thông tin từ Biên phòng tỉnh Long An, các lực lượng phối hợp vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, thu giữ 26 kg ma túy tổng hợp và 12 bánh heroin. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Võ Văn Mai (49 tuổi), Bùi Ngọc Lân (68 tuổi) và Đàm Quang Thương (55 tuổi) và tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra. H.DU • Xử phạt người chơi bóng bàn ngay giữa đường. Ngày 28-3, Phòng CSGT (PC08) tổ địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM đã triệu tập làm việc, lập biên bản hai trong số bốn người đàn ông đã dựng bàn, căng lưới giữa đường để đánh bóng bàn trong hẻm 417 đường Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp). Cảnh sát đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành vi “đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ”. Mỗi người sẽ bị phạt tiền 200.000-250.000 đồng. N.TÂN Ngày 28-3, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát biểu trước 300 đại biểu đến từ 13 tỉnh, TP miền Trung, Tây Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh từ một nước nghèo bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây cô lập, đến nay Việt Nam đã trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình; hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu. Tổng Bí thư cho hay theo kế hoạch, Đại hội lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra trong quý I-2026. Đây là đại hội đánh dấu khởi điểm kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng. Mục tiêu đến năm 2045 khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao… Tổng Bí thư khẳng định trong thành tựu chung của đất nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt là sự hy sinh to lớn, vĩ đại của các chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển. Tổng Bí thư mong muốn với nhiệt huyết, trách nhiệm, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta. “Lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn. Chúng ta sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống của dân tộc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được những kỳ tích mới trong tương lai” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. TẤN VIỆT Ngày 28-3, tại Luang Prabang, Lào diễn ra Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ năm, do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Thượng tướng Vongkham Phommakone (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào) đồng chủ trì. Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, đánh giá cao vai trò của khu vực và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, khẳng định cùng nhau nỗ lực đóng góp tích cực vào việc tăng cường, củng cố sự đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã ký kết giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả một số nội dung trọng tâm như tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; giáo dục, đào tạo; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; pháp luật quân sự; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế cũng như các sự kiện do mỗi bên tổ chức... Kết thúc đối thoại, hai bên ký biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ năm. VIẾT THỊNH Ngày 28-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2025. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đề nghị TP phải tập trung, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2021-2025, vừa phải thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp... Ông Bình giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian qua. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP trong quý II-2025. Theo đó, TP phấn đấu tăng trưởng GRDP quý II-2025 10%-11% trở lên vì nếu quý II không đạt mức này thì cả năm nay sẽ không đạt 9,5% theo nghị quyết. NHẪN NAM Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu các tỉnh, TP. Ảnh: TẤN VIỆT Tổng Bí thư: Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 5 Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng GRDP quý II-2025 từ 10%-11% trở lên Chính phủ Brazil công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Brazil thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27 đến 29-3. Sáng 28-3, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau lễ đón chính thức diễn ra trọng thể, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thống Lula da Silva. Tổng thống Lula da Silva thông báo Chính phủ Brazil quyết định gia nhập nhóm hơn 70 quốc gia đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Brazil công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trườ ng, thể hiện sự ghi nhận tiến bộ của Việt Nam trong đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, hướng đến đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 15 tỉ USD vào năm 2030. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ giao các bộ trưở ng tiếp tụ c trao đổ i, cụ thể hó a các biện pháp triển khai quyết định quan trọ ng này. Hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; chia sẻ về tầm nhìn phát triển quốc gia, ủng hộ các giá trị đa phương, hợp tác cùng phát triển và nâng cao vai trò của các nước đang phát triển tại các cơ chế quản trị toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương và liên khu vực… Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cườ ng và Tổng thống Lula da Silva cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác song phương. Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng hội kiến Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. (Theo TTXVN) Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận nhiều tư liệu quý Ngày 28-3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức buổi họp mặt tưởng niệm 45 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30-3-1980 – 30-3-2025). Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng khai mạc trưng bày chuyên đề “Bác Tôn - Ngày trở về”. Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng vinh dự tiếp nhận phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình (90 tập) và nhiều ảnh quý về Bác Tôn từ hãng phim Tài liệu và Điện ảnh nhân dân cũng như từ bà Tôn Thị Bạch Tuyết, cháu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng. • Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng; công bố dự án xây dựng tượng Bác Hồ tại Thư viện khoa học tổng hợp TP. V.HÀ - T.VIỆT Phú Thọ khai mạc chương trình nghệ thuật “Âm vang nguồn cội” Vào lúc 20 giờ ngày 29-3, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang nguồn cội”. Đây là chương trình khai mạc cho chuỗi hoạt động về giỗ tổ Hùng Vương 2025 và Tuần Văn hóa - du lịch đất tổ năm Ất Tỵ 2025 diễn ra từ ngày 29-3 đến 7-4 (tức từ ngày 1 đến 10-3 âm lịch). Chương trình được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì. Dự kiến có hơn 300 nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc giỗ tổ Hùng Vương 2025. Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Quảng cáo Tuấn Linh là đơn vị trúng thầu gói thầu tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc giá trị gần 2,8 tỉ đồng. X.NGUYỄN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 29-3-2025 LÊ THOA - THANH TUYỀN Sáng 28-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị đối thoại của lãnh đạo UBND TP.HCM với thanh niên năm 2025. Sẽ có công viên điện ảnh đầu tiên tại Thủ Đức Tại hội nghị, anh Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư đoàn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC), cho rằng TP còn thiếu các điểm vui chơi cho người dân, nhất là vào ban đêm. Ngoài phố đi bộ, công viên bờ sông Thủ Thiêm, bến Bạch Đằng, anh đề xuất nên có nhiều thiết chế văn hóa, giải trí cho người dân nói chung và người trẻ nói riêng. “Chúng ta đã và sắp có các dự án kinh tế lớn như Trung tâm tài chính quốc tế, metro, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thì cũng nên tính toán có các dự án văn hóa xứng tầm” - bí thư đoàn HFIC đề nghị và mong TP sớm đưa vào sử dụng công trình xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo TP, bởi đây là mong muốn của nhiều thanh niên. Tại buổi đối thoại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy bày tỏ tâm huyết với các ý kiến của thanh niên về việc phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn TP. Theo bà Thúy, dự án nhà thiếu nhi, nhà văn hóa thanh niên là công trình trọng điểm chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sở VH&TT TP.HCM sẽ cùng Thành đoàn TP.HCM nỗ lực đeo bám, tham mưu lãnh đạo TP để triển khai đúng tiến độ. Bà Thúy cho biết dịp này, TP sẽ nỗ lực khánh thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ hơn 1.500 tỉ đồng - được xem là rạp xiếc có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Bà Thúy cũng chia sẻ bờ sông Sài Gòn là di sản vô giá, mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế. TP.HCM đã có đề án quy hoạch bờ sông Sài Gòn và TP Thủ Đức đã có công viên sáng tạo bờ sông. Hiện Sở VH&TT TP.HCM đang phối hợp với UBND TP Thủ Đức đề xuất xây dựng công viên điện ảnh đầu tiên của Việt Nam. Đây sẽ là cụ thể hóa cam kết của TP khi gia nhập mạng lưới các TP sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh. Tăng 3% trong tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ đến năm 2030 Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến nêu rằng cần có chính sách ưu đãi TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ thanh niên thực hiện hoài bão lớn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhắn nhủ: “Phải có khát vọng. Nếu các bạn có khát vọng thì hành động của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, hiệu quả công việc sẽ tốt hơn”. học phí cho sinh viên ngành y tế. Bởi ngành y tế có thời gian đào tạo dài, có những khoa sinh viên phải theo học đến sáu năm, thêm 18 tháng thực hành lâm sàng; sau đó học lên thạc sĩ CKI, CKII… thì mới có thể thực hành được nghề y. Đồng thời, kiến nghị đến lãnh đạo TP quan tâm việc đào tạo, thu hút, giữ chân nhân nhân viên y tế trẻ ở cấp cơ sở; tạo điều kiện cho đội ngũ này có cơ hội học tập, đào tạo chuyên sâu hơn, nâng cao năng lực tay nghề cho nhân viên y tế trẻ tuyến cơ sở. Cùng với đó, cần triển khai, hỗ trợ kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học một cách sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - TS-BS Nguyễn Anh Dũng thông tin từ sau đại dịch, vấn đề phát triển nguồn lực của y tế cơ sở và phát triển y tế cộng đồng là hai trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. TP đã đưa vào những đề án để xây dựng và phát triển hệ thống y tế cơ sở. Từ năm 2022, HĐND TP cũng đã ban hành Nghị quyết 01, “hà hơi, tiếp sức” cho hệ thống y tế cơ sở trong giai đoạn vừa qua đại dịch có chính sách hỗ trợ kinh phí cho bác sĩ thực hành lâm sàng để lấy giấy phép hành nghề 18 tháng, tạo điều kiện để bác sĩ trẻ tham gia chương trình này. “Năm đầu tiên chương trình thu hút nhiều người tham gia. Bước sang năm thứ hai, qua hai đợt tổ chức, số bác sĩ xung kích sau khi tốt nghiệp thực hành về với y tế cơ sở tăng gấp đôi, đợt gần nhất là 51 bác sĩ trẻ đã về các tuyến y tế cơ sở” - ông Dũng thông tin. Nhiều chính sách thu hút nhân tài Nêu ý kiến tại buổi đối thoại, PGS-TS Lê Thanh Long, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, đặt câu hỏi TP.HCM sẽ có những kế hoạch gì cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển cũng như thu hút và giữ chân nhân tài trong thời gian sắp tới, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở KH&CN Võ Minh Thành cho biết TP ban hành nhiều chính sách về đào tạo, thu hút nhân lực như đề án đào tạo nhân lực có trình độ quốc tế cho tám ngành trọng điểm của TP. Song song đó, TP có chính sách tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên; chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học theo Nghị quyết 98, chính sách về chế độ tiền lương… Về chính sách tài chính, TP cũng hỗ trợ cho giảng viên tham gia vào các dự án đổi mới sáng tạo, hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. “TP.HCM cũng sẽ cố gắng tăng mức tổng chi cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 3% trong tổng chi ngân sách. Đây là điểm mà TP sẽ thực hiện từ đây cho đến năm 2030” - ông Thành cho hay.• Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại hội nghị đối thoại. Ảnh: NGUYỆT NHI Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những đề xuất, ý tưởng, hiến kế của thanh niên để xây dựng và phát triển TP trong thời gian tới. Từ những chia sẻ của người trẻ sẽ giúp lãnh đạo TP nắm bắt, hỗ trợ thanh niên thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, để làm tròn nghĩa vụ của thanh niên. “Ta đang nói rất nhiều về công nghệ 4.0 là phương tiện để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Vấn đề là suy nghĩ và hành động của chúng ta có bắt kịp công nghệ 4.0 này không, có bắt kịp con tàu này, mua vé lên con tàu này không chính là nhờ vào lực lượng thanh niên” - ông Được nói và nhấn mạnh tuổi trẻ có nhiều ước mơ, hoài bão, sức khỏe, năng lực, được đào tạo bài bản, bắt được cái mới rất tốt. Từ đó, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng thanh niên cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong sự phát triển của TP.HCM và của cả nước; giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, yêu và có trách nhiệm với TP này. “Phải có khát vọng, khát vọng không có tốn tiền. Nếu các bạn có khát vọng thì hành động của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. Nếu chúng ta làm theo cách trả bài cho xong công việc, không có tâm, không có khát vọng thì thành quả mang lại sẽ không cao, không tạo ra được sự đột phá... Có ý tưởng đem lại giá trị là tốt nhưng có giải pháp để biến ý tưởng ấy thành hiện thực, đem lại hiệu quả cho xã hội thì quan trọng hơn” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. Chủ tịch UBND TP.HCM nhắc đến định hướng phát triển theo mô hình 1-4-1, trọng tâm là chiến lược phát triển xanh và số, xây dựng trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu với trung tâm đổi mới sáng tạo, startup; trung tâm dữ liệu lớn; trung tâm về trí tuệ nhân tạo. Từ đó nhấn mạnh: “Đây là chiến lược vừa trước mắt vừa lâu dài, tận dụng và phát huy nguồn nhân lực đặc biệt để TP phát triển trong thời gian tới. Lãnh đạo TP sẵn sàng hỗ trợ thanh niên thực hiện ước mơ, hoài bão, góp phần phát triển TP”. Anh Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư đoàn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM, mong muốn có nhiều công trình văn hóa xứng tầm. Ảnh: NGUYỆT NHI “Chúng ta đã và sắp có các dự án kinh tế lớn như Trung tâm tài chính quốc tế, metro, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ thì cũng nên tính toán có các dự án văn hóa xứng tầm.” Tiêu điểm Người trẻ muốn mua nhà nhưng khó... Trung úy Bùi Thái Trung, Hải đội 2 Bộ đội biên phòng TP.HCM, nêu vấn đề, hiện nay người trẻ có nguyện vọng cư trú tại TP lâu dài rất mong sẽ có điều kiện để mua nhà, căn hộ. Nhưng giá nhà, căn hộ hiện nay rất cao so với thu nhập bình quân của lao động tại TP. “TP.HCM có những chính sách nào để tiếp tục phát triển nhà ở xã hội và lộ trình thực hiện trong thời gian tới như thế nào? TP.HCM đã có cơ chế hỗ trợ cho vay mức kinh phí lớn (đủ để đáp ứng việc mua nhà) với lãi suất ưu đãi cho người dân mua nhà lần đầu hay chưa?” - Trung úy Trung hỏi. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cho biết hiện nay đã có việc nghiên cứu triển khai Quỹ nhà ở quốc gia theo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đây là một hy vọng cho những người có thu nhập thấp có thể mua nhà. Thanh niên TP.HCM phải bắt kịp con tàu công nghệ 4.0

6 Thời sự - Thứ Bảy 29-3-2025 “Phân cấp, phân quyền không phải làm giảm sút vai trò của chính quyền Trung ương mà ngược lại Trung ương cần đủ mạnh để xây dựng chính sách pháp luật, giải quyết các vấn đề tầm chiến lược” - PGS-TS Thới nói và cho rằng lúc này chính quyền Trung ương cũng phát huy tính tự chủ, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm của cấp chính quyền địa phương. Từ đó, phân cấp, phân quyền phải minh định về thẩm quyền, rành mạch về công việc, rõ ràng về trách nhiệm, gắn với địa vị pháp lý của mỗi cấp. Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng với việc sắp xếp quá nhanh nếu không có bước chuyển sẽ có nguy cơ đứt gãy trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Bà Thảo đề nghị Trung ương cần phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp tỉnh; thậm chí bộ máy Trung ương nên gọn lại, hướng về việc hoạch định chính sách. Lúc này chức năng quản lý của cấp tỉnh sẽ cấp mạnh, còn cấp cơ sở nên là một cấp chính quyền hoàn chỉnh, có đầy đủ HĐND, UBND. “Phân cấp, phân quyền cho rõ ràng, cái gì thẩm quyền chung, cái gì thẩm quyền tập thể, cái gì riêng của chủ tịch UBND để quyết cho nhanh chứ thông qua tập thể sẽ chậm đi” - bà đề xuất và cho rằng cơ chế “xin - cho”, Trung ương cứ “gom về trên” sẽ không phù hợp với tình hình mới. Theo bà, Trung ương nên mạnh dạn giao quyền cho cấp tỉnh về tài chính, cán bộ, quy hoạch… AI giúp kết nối chủ tịch tỉnh đến người dân TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM, cho rằng điều kiện trước tiên và quan trọng nhất để bỏ cấp huyện là phải đạt đủ trình độ phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI. “AI có thể cho phép nói chuyện trực tiếp từ chủ tịch tỉnh đến bà bán rau, trồng rau” - TS Nguyên nói và gợi ý hỗ trợ hộ nghèo mua sắm điện thoại thông minh để tăng tỉ lệ giao tiếp hai chiều giữa người dân với chính quyền bằng công nghệ. Ông ví von mô hình chính quyền địa phương ba cấp như bậc tam cấp, nếu bỏ bậc giữa thì mỗi người phải có bước chân dài để bước từ bậc 1 lên bậc 3 và ngược lại. Do đó, đôi chân nối dài chính là công nghệ thông tin. Trong quá trình sáp nhập, TS Nguyên cho rằng phải sáp nhập các cơ quan tương thích với nhau bởi nếu không thì sẽ có tình trạng “ông nào làm việc ông nấy”. Ông cũng đề nghị phải có cuộc điều tra xã hội học nghiêm túc để đánh giá mức độ đồng thuận trong xã hội về một chủ trương lớn chưa từng có tiền lệ. Trong đó phải điều tra cả người dân lẫn cán bộ, công chức. Ngoài ra, để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất cao hơn cả về đạo đức lẫn chuyên môn, TS Nguyễn Hữu Nguyên nhấn mạnh nguyên tắc phải loại trừ nạn chạy chức, chạy quyền và tình trạng bổ nhiệm người thân, bè phái, nhóm lợi ích. “Chưa có ngành khoa học nào, kể cả AI hiện đại nhất có thể làm được việc xét nghiệm đạo đức cán bộ. Do đó phẩm chất của người đứng đầu như thế nào thì họ sẽ chọn người cùng hệ với họ” - ông nhìn nhận. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, TS Bùi Quang Tiến, Phó Trưởng khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho rằng năng lực cán bộ, công chức ở trung tâm và vùng LÊ THOA Chiều 28-3, Học viện Cán bộ TP.HCM, Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng Sản tại miền Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ “Nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện) và sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Từ thực tiễn TP.HCM”. Phân quyền không làm giảm vai trò của Trung ương PGS-TS Huỳnh Văn Thới, nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP.HCM, nhấn mạnh bỏ cấp huyện phải được tiến hành đồng thời với việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải phân cấp, phân quyền cho bằng được với bất cứ giá nào mà phân quyền, phân cấp đúng đắn. Đồng thời, khi tiến hành phân cấp, phân quyền cần tránh cả hai thái cực: Không dám phân quyền, phân cấp viện lý do chính quyền địa phương không có khả năng thực hiện hay tiến hành đại trà là không định liệu khả năng, điều kiện thực hiện. PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản chủ trì hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ ven có chút chênh lệch. Từ đó, thời gian tới khi sáp nhập cấp xã, cần tổ chức đào tạo, tập huấn để cán bộ làm quen với mô hình mới, bao gồm cập nhật kiến thức về quản lý đô thị hiện đại. “Không đào tạo cho có, theo phong trào, nặng hình thức” - TS Tiến nhìn nhận và cho rằng nên ưu tiên tuyển dụng người có chuyên môn cao về công tác tại cấp xã, ngay cả cán bộ quận, huyện xuống xã phải có chọn lọc, đáp ứng được yêu cầu công việc. TS Tiến đề nghị một phường, xã nên có một chuyên viên phụ trách tin học trong bối cảnh công nghệ thông tin mạnh mẽ hiện nay. Theo ông, cần tăng cường giám sát công việc trên nền tảng số để giảm bớt thủ tục giấy tờ và tối ưu hóa quy trình làm việc. Việc quản lý hồ sơ điện tử không chỉ giúp giảm thất lạc hồ sơ mà còn giúp người dân theo dõi tiến độ hồ sơ. Bên cạnh đó, bắt buộc phải cải cách hành chính và quy trình làm việc ở cấp xã để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện chất lượng dịch vụ công. TS Bùi Quang Tiến cũng nhìn nhận đây cũng là lúc xây dựng lại hình ảnh văn hóa của cán bộ phường, xã, làm sao để người dân lên phường, xã không có tâm lý nặng nề.• “Phân cấp, phân quyền không phải làm giảm sút vai trò của chính quyền Trung ương mà ngược lại Trung ương cần đủ mạnh để xây dựng chính sách pháp luật, giải quyết các vấn đề tầm chiến lược.” PGS-TS Huỳnh Văn Thới TP.HCM có kế hoạch khẩn về sáp nhập xã, xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp thoisu@phapluattp.vn Ngày 28-3, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ tham mưu quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành và tổ giúp việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Thời gian thực hiện trong tháng 3. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thực hiện khảo sát, thăm dò dư luận xã hội trên địa bàn TP trong tháng 3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện việc xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong tháng 4. HĐND TP.HCM, TP Thủ Đức, năm huyện và 63 xã, thị trấn ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, trước ngày 5-5. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đề án tham mưu UBND TP trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10-5. UBND TP yêu cầu chậm nhất 60 ngày làm việc, sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương phải tổ chức công bố nghị quyết; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư và sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới khi hình thành đơn vị hành chính mới. Thời gian thực hiện trước ngày 10-6. L.THOA - T.TUYỀN Phân quyền mạnh cho địa phương để phù hợp với tình hình mới Các đại biểu cho rằng cơ chế “xin - cho” không còn phù hợp với tình hình mới mà Trung ương phải phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho cấp tỉnh. Tôi ủng hộ việc sáp nhập tỉnh bởi điều này sẽ mở ra không gian phát triển cho địa phương mới thành lập, khai thác các tiềm năng lợi thế biển, khu công nghiệp… tạo động lực phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình. Dù vậy, việc này cũng đặt ra áp lực lớn lên Đảng bộ, chính quyền của các địa phương mới, đòi hỏi sự lãnh đạo, quản lý đa diện. Đồng thời, phải phản ứng chính sách nhanh nhạy, nhất là trong bối cảnh có nhiều vấn đề phi truyền thống. Việc quản lý một địa phương có quy mô lớn, vừa có đô thị vừa có đồng bằng, hải đảo, đặc khu trong khi nguồn lực mỏng cũng là áp lực lớn, đòi hỏi phải chuyển đổi tư duy, nhận thức, hành động để tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới lớn hơn. Chính vì vậy, Trung ương phải phân quyền mạnh cho địa phương để kiến tạo những kịch bản mới cho phát triển. TS BÙI NGỌC HIỀN, Học viện Cán bộ TP.HCM Áp lực lớn khi quản lý địa phương đa diện Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề xuất cấp chính quyền cơ sở nên có đầy đủ HĐND, UBND. Ảnh: HÀ THƯ

