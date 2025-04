072-2025

2 Thời sự - Thứ Tư 2-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam phục hồi mạnh trong tháng 3 Ngành sản xuất của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng trở lại trong tháng 3 khi cả sản lượng và tổng số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại. Đây là thông tin đáng chú ý trong kỳ công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 3-2025 của S&P Global - tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thông tin và dữ liệu tài chính. Cụ thể, trong tháng 3, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam ghi nhận đạt mức trên ngưỡng 50 điểm lần đầu tiên trong thời gian bốn tháng, báo hiệu sự cải thiện các điều kiện kinh doanh vào thời điểm cuối quý I-2025. Theo S&P Global, với kết quả 50,5 điểm, chỉ số PMI đã tăng so với 49,2 điểm của tháng 2, cho thấy sức khỏe ngành sản xuất đã mạnh lên. Sản lượng ngành sản xuất đã tăng lần đầu trong ba tháng và mức độ tăng là lớn nhất kể từ tháng 8-2024. Số lượng đơn đặt hàng mới tăng khi có các dấu hiệu cải thiện nhu cầu khách hàng nhưng mức tăng chỉ là nhẹ. (Theo TTXVN) • Nhóm thanh niên từ TP.HCM lên Bình Dương cướp giật. Ngày 1-4, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Phương Bảo, Nguyễn Văn Kỳ Đan trong nhóm thanh niên từ TP.HCM lên Bình Dương cướp giật tài sản. Trong tháng 3, nhóm này đã thực hiện chín vụ cướp giật. LÊ ÁNH • Tạm giữ nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Vĩnh Long. Ngày 1-4, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ HTT (16 tuổi) là nghi phạm sát hại hai mẹ con ông TQ (47 tuổi) ở huyện Tam Bình vào sáng 31-3. HẢI DƯƠNG • Làm rõ vụ thanh niên hành hung bác sĩ ở Gia Lai. Chiều 1-4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khẩn trương trình báo, phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ thanh niên hành hung bác sĩ tại trung tâm vào tối 31-3. Công an thị trấn Chư Sê đang điều tra, làm rõ vụ việc. LÊ KIẾN Chiều 1-4, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn và phu nhân rời Hà Nội lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia. Các chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Thượng viện QH Uzbekistan Tanzila Narbaeva, Chủ tịch QH Armenia Alen Simonyan. Việc người đứng đầu QH Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-150 lần này là minh chứng sống động cho thấy Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, coi trọng vai trò của IPU, cũng như tiếp tục khẳng định QH Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của IPU. Chuyến công tác là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch QH trong năm 2025, nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam về độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chuyến thăm Uzbekistan, Armenia của Chủ tịch QH mang ý nghĩa chính trị sâu rộng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống với Uzbekistan, Armenia và mong muốn cùng hai nước củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ với mỗi nước lên tầm cao mới. ĐỨC MINH Sáng 1-4, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH), chủ trì lễ công bố và trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Đại Thắng công bố Nghị quyết 1579/NQUBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ QH về việc phê chuẩn phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khóa XV. Theo đó, nghị quyết quyết nghị phê chuẩn ông Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu QH tỉnh Hà Nam, đại biểu QH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương chúc mừng và tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Quốc Hùng sẽ cùng với thường trực ủy ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. ĐỨC MINH Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore (Bộ Công Thương), Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore (SFA) đã có văn bản chính thức chấp thuận mở cửa thị trường nhập khẩu một số loại sản phẩm chăn nuôi từ Việt Nam. Các sản phẩm được chấp thuận gồm thịt gia cầm đã qua chế biến nhiệt; trứng gia cầm và thịt (không gồm thịt bò) đóng hộp/tiệt trùng ở nhiệt độ cao và áp suất cao theo khuyến nghị của Cục Chăn nuôi và Thú y. Đây là kết quả mà Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Bộ NN&MT thông qua các buổi làm việc cấp lãnh đạo bộ, cấp kỹ thuật để vận động chính sách, đề nghị phía Singapore mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam. Để được chấp thuận xuất khẩu sang thị trường Singapore, các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore tiến hành các cuộc khảo sát, kiểm định, đánh giá thực địa và trực tuyến nghiêm ngặt. TÚ UYÊN Chủ tịch Quốc hội và phu nhân rời Hà Nội lên đường tham dự IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia. Ảnh: TTXVN Belarus sẽ ưu tiên nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam Ngày 1-4, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Belarus, do Thứ trưởng Ivan Smilgin làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết những năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus luôn được duy trì tốt đẹp, tuy nhiên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển thương mại khi kim ngạch song phương năm 2024 mới đạt khoảng 60 triệu USD. Một trong những dư địa này là thủy sản. Đại diện Bộ NN&MT kiến nghị Belarus tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Belarus. Ông Ivan Smilgin khẳng định Belarus sẽ ưu tiên xử lý các đơn đăng ký nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam nếu nhận được đề xuất chính thức từ Bộ NN&MT. Một trong những nội dung quan trọng tại buổi làm việc là vấn đề đẩy nhanh quy trình xuất khẩu thịt bò Belarus sang Việt Nam. Phía Việt Nam sẽ sớm thống nhất mẫu giấy kiểm dịch thú y về thịt bò để tạo điều kiện cho phép nước bạn xuất khẩu sang Việt Nam trong năm 2025. AN HIỀN TP.HCM dự kiến tuyển hơn 70.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập Chiều 1-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết năm học 2024-2025, TP có hơn 88.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, không phải toàn bộ con số này sẽ thi vào lớp 10, các em có thể đi học nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, học ngoài công lập. Qua rà soát, các trường THPT công lập có thể đáp ứng hơn 70.000 chỗ học (tương đương 80%), tăng hơn 10% so với năm ngoái. Năm ngoái, Sở GD&ĐT chỉ tuyển gần 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên, do số học sinh lớp 9 năm nay ít hơn nên tổng chỉ tiêu thấp hơn năm ngoái 6.000. NGUYỄN QUYÊN Ninh Thuận tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư Ngày 1-4, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tỉnh đã ban hành kế hoạch phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Ninh Thuận năm 2025. Mục tiêu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng; nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. UBND tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư FDI vào Việt Nam. Qua đó, xác định rõ nhu cầu của từng đối tác để có phương thức, kênh liên lạc và hình thức xúc tiến hiệu quả. Tỉnh cũng chủ động kết nối vùng trọng điểm phía Nam, vùng kinh tế Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và các tỉnh, TP lớn để nghiên cứu tiềm năng, mở rộng hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. HUỲNH HẢI 1 thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị kẻ trộm tấn công tử vong Sáng 1-4, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Ngô Tấn Việt (38 tuổi, trú Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Tối 31-3, nhận tin báo, Công an thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch đã nhanh chóng xuống hiện trường cùng người dân tổ chức truy bắt nghi phạm vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại tổ 11 là Ngô Tấn Việt. Trong quá trình truy bắt và áp giải, anh Huỳnh Chí Phúc (thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thị trấn Hiệp Phước) bị Việt dùng dao chống trả quyết liệt làm anh tử vong. Sau khi gây án, Việt bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó 3 giờ. VŨ HỘI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch Quốc hội lên đường dự IPU-150, thăm Uzbekistan và Armenia Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng làm phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Singapore chính thức mở cửa nhập khẩu thịt gia cầm, trứng gia cầm Việt Nam Tin vắ n

3 Thời sự - Thứ Tư 2-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Sắp tới, khi địa phương thiết lập cấp tỉnh, cấp xã mới thì họ phải biết thẩm quyền của cấp huyện nay ai làm, tỉnh làm gì, xã làm gì và Trung ương phân cấp gì cho cấp tỉnh. Bộ trưởng đề xuất mỗi bộ cần xây dựng nghị định về phân định thẩm quyền trong lĩnh vực mình quản lý. Ví dụ như Bộ Tài chính, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước như thế nào cho cấp tỉnh, cấp xã. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sau khi rà soát văn bản theo định hướng sửa đổi Hiến pháp thì Bộ Tài chính cần phải sửa đổi 195 văn bản quy phạm pháp luật. “Khối lượng rất lớn. Hiện các đơn vị của Bộ Tài chính làm việc ngày đêm, cả thứ Bảy, Chủ nhật” - ông Lê Tấn Cận nói. Theo Thứ tưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, thời gian rất gấp, chỉ có thể bàn làm, không thể bàn lùi. Trong sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp, cần lưu ý việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình trọng điểm để làm sao việc chuyển tiếp nhịp nhàng, không bị gián đoạn. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Tiến Đạt cho biết TTCP đang khẩn trương xây dựng dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), để đáp ứng yêu cầu sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. TTCP đã trình dự thảo luật lên Chính phủ vào ngày 28-3 vừa qua để trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 9. Trong luật này, có sửa quy định tại một số luật chuyên ngành về chức năng của Thanh tra bộ. Báo cáo tổng quát về quá trình rà soát, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết các bộ, ngành, địa phương đã rà soát 19.224 văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, cơ PV Ngày 1-4, Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật đã họp phiên thứ 5, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Trưởng ban Thường trực. Quan trọng nhất là phân định được thẩm quyền Tại cuộc họp, các bộ, ngành báo cáo tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, liên quan đến xử lý các vướng mắc về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. “Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, quan trọng nhất là phân định được thẩm quyền, thẩm quyền của cấp huyện sau khi bỏ thì cái gì lên trên tỉnh, cái gì xuống cấp xã” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nói. Cần phân cấp cụ thể những nội dung từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các bộ chuyên ngành cho cấp tỉnh. Trong sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp, cần lưu ý việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình trọng điểm để làm sao việc chuyển tiếp nhịp nhàng, không bị gián đoạn. Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Trưởng ban Thường trực, chủ trì họp phiên thứ 5 Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật. Ảnh: VGP Ngày 1-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghe báo cáo cập nhật kiến thức và cho ý kiến hoàn thiện chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp. Tại buổi nghe báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây là hoạt động cụ thể, khẳng định quyết tâm cao nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công nghị quyết này, chính các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư tiên phong trong cập nhật kiến thức với lĩnh vực mới, khó và thay đổi liên tục này. Theo Tổng Bí thư, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn bắt buộc, là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống cho nhân dân. Tới đây phải triển khai thật mạnh để đạt hai mục tiêu cao nhất là quản trị xã hội tốt hơn và phải đi vào sản xuất, tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, từ trước tới nay, chủ yếu ứng dụng vào việc quản trị xã hội, chưa quan tâm đúng mức tới việc đưa vào quá trình sản xuất để tăng năng suất lao động. Trong thực tế, các doanh nghiệp tư nhân rất nhanh nhạy trong việc tiếp cận những vấn đề này và tổ chức triển khai rất linh hoạt, hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, quản lý dữ liệu và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; do vậy, cần phải bám sát thực tiễn để mở rộng cách tiếp cận. Tại cuộc họp, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đã đóng góp thêm ý kiến để hoàn thiện chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh báo cáo chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là rất quan trọng, góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII theo đúng kế hoạch. Trong số đó, Tổng Bí thư yêu cầu báo cáo cần chú trọng cập nhật những xu hướng mới trên thế giới về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, chỉ ra những vấn đề cụ thể, những giải pháp để triển khai thực hiện nhằm khắc phục hạn chế, tránh việc nêu chung chung, nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động để tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch để tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. NGUYỆT THẢO Khẩn trương hoàn thiện các văn bản về tổ chức bộ máy Các bộ, ngành báo cáo tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tổng Bí thư Tô Lâm: Chuyển đổi số là lựa chọn bắt buộc Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... để tiếp tục hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII theo đúng kế hoạch. quan, tổ chức, đơn vị, chức danh có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã và một số vấn đề khác liên quan đến cấp huyện, cấp xã cần nghiên cứu, xác định phương án xử lý theo định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Để thực hiện hiệu quả hoạt động rà soát, tháo gỡ vướng mắc, bất cập, Bộ Tư pháp đã lập tổ công tác về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật. “Không còn thời gian để lùi” Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh công việc trước mắt rất lớn. Văn phòng Chính phủ cần xây dựng văn bản trình Thủ tướng để giao việc cụ thể cho các bộ, ngành với thời hạn cụ thể vì “không còn thời gian để lùi”. Các bộ, ngành tiếp tục rà soát, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. Lưu ý nguyên tắc, quan điểm, cách thức xử lý các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp, tổ chức bộ máy, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp nghiên cứu các đề xuất mới cũng như một số cơ chế đặc thù như xử lý các vấn đề về quy hoạch. Đối với những văn bản mới được trình sau ngày 1-4-2025 thì thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025. Theo đó, quy trình sẽ đơn giản hơn nhưng trách nhiệm của các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành sẽ nặng hơn, phải theo đến cùng. Đối với các văn bản sẽ trình tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào đầu tháng 5), liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, liên quan đến xử lý các vướng mắc về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng thì các bộ, ngành cần trình Chính phủ trước ngày 6-4. Bộ KH&CN cần tập trung cao độ để hoàn thiện các dự án luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm đầy đủ, toàn diện, bao quát cả các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.• Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp.Ảnh: TTXVN

4 Thời sự - Thứ Tư 2-4-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐỨC MINH Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân, Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 31-3 đến ngày 4-4. Sáng 1-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã chủ trì lễ đón Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới; là dấu mốc lịch sử quan trọng, đưa quan hệ hai nước bước vào chặng phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác được thúc đẩy thực chất, hiệu quả hơn. Mặt khác, chuyến thăm thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde đối với Việt Nam. Chuyến thăm là dấu mốc lịch sử quan trọng Sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức long trọng tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Bỉ Philippe đã hội kiến. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Nhà vua Bỉ Philippe cùng đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Bỉ lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước muốn Bỉ cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng. Trong không khí chân thành, hữu nghị và tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước nhằm đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Bỉ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Bỉ đã thông qua nghị quyết của Quốc hội Bỉ về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của nghị quyết này đối với Việt Nam và đề nghị hai nước tích cực triển khai nghị quyết trong thời gian tới, góp phần tăng cường nhận thức của cộng đồng quốc tế về vàng IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo… Tại cuộc hội kiến, Nhà vua Bỉ Philippe mong muốn các doanh nghiệp Bỉ trong các lĩnh vực xử lý nước thải, năng lượng, khai thác khoáng sản quý hiếm... được tham gia vào các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược về nông nghiệp. Cụ thể là thông qua phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, tăng cường chuyển giao công nghệ giữa các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản… Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, quốc phòng - an ninh, khoa học và công nghệ, hợp tác địa phương; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật quốc tế. Hai bên nhấn mạnh giải quyết các tranh chấp trong vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực và trên thế giới, vì hợp tác và thịnh vượng chung toàn cầu. Cũng tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Bỉ đã dành sự quan tâm cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn, học tập tại Bỉ. Ông đề nghị chính quyền các cấp của Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công vào sở tại, đóng góp cho sự phát triển của Bỉ và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Sau hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường và Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành, cơ quan của hai nước.• Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe. Ảnh: Nhandan.vn Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sớm gửi thư chính thức mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào và Campuchia tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), cũng như mời Bộ Quốc phòng ba nước cử các khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm. Đây là thông báo của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại cuộc làm việc với tùy viên Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia tại Việt Nam vào sáng 1-4, tại Hà Nội. Trao đổi với tùy viên Quốc phòng ba nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị các công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam, đồng thời cũng là niềm vui chung đối với các bạn bè quốc tế đã dành sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình đối với cách mạng Việt Nam. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn đó, nhất là của Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam rất mong đợi và tin tưởng rằng sự tham gia của Bộ Quốc phòng ba nước sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của lễ kỷ niệm, cũng như thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với ba nước láng giềng có biên giới liền kề. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia không ngừng được quan tâm thúc đẩy trên các lĩnh vực, nổi bật là trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam, tùy viên Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia khẳng định sẽ nhanh chóng báo cáo về nước, tham mưu với các cơ quan chức năng trong nước thúc đẩy những nội dung mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã nêu. Trước đó, hôm 25-3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã kiểm tra buổi hợp luyện hơn 5.200 người của bốn cụm cả nước phục vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia số 4. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dự kiến có hơn 13.000 người tham gia, diễn ra trọng thể lúc 8 giờ sáng 30-4 tại TP.HCM. PV Hợp luyện tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: HOÀNG GIANG Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Ông khẳng định chuyến thăm là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra một trang mới cho quan hệ hữu nghị hai nước. Nhà vua Philippe bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, sau ba chuyến thăm trước đây trên cương vị thái tử. Nhà vua trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân ông và hoàng hậu, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bỉ. Nhà vua Bỉ cũng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Khẳng định coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhà vua mong hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam. Về kinh tế, thương mại, một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bỉ, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa doanh nghiệp hai nước; các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, hạ tầng chiến lược. Đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị Bỉ có tiếng nói để Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới. Chủ tịch nước đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Bỉ có tiếng nói để Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Việt Nam mời Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh lễ 30-4

5 Thời sự - Thứ Tư 2-4-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN TÂN Ngày 1-4, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động đợt thi đua đặc biệt 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấn công tội phạm liên tục Dự buổi lễ có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM... Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi lễ. Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tạo khí thế tấn công tội phạm liên tục, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong tháng 4 và tháng 5-2025, trên địa bàn TP sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đây là các sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về đối nội, đối ngoại, là niềm tự hào của người dân TP và nhân dân cả nước. Lực lượng Công an TP đã và đang phát huy bản lĩnh của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục kế thừa, nâng cao hơn nữa những thành tích qua các đợt cao điểm. Nhằm thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt này, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu mỗi đơn vị, địa phương, mỗi lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ nắm rõ các mục tiêu đã đề ra. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống Cụ thể, triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội quan trọng của đất nước; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế… tổ chức trên địa bàn TP và các đoàn khách ở các tỉnh, TP và nhân dân cả nước về TP tham gia các chuỗi sự kiện. Kết hợp việc thực hiện đợt thi đua đặc biệt với các cao Lễ ra quân chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NT Công an TP.HCM ra quân thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, yêu cầu tập trung đấu tranh với năm loại tội phạm còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp... điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, triển khai đồng bộ, đúng tính chất cao điểm (mục tiêu đặt ra cao hơn, cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt hơn). “Đặc biệt là năm loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp. Đó là tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm tín dụng đen, tội phạm đường phố, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm có yếu tố nước ngoài” - Trung tướng Lê Hồng Nam nói. Giám đốc Công an TP.HCM cũng yêu cầu thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; cơ sở hoạt động biến tướng có nguy cơ phức tạp về hình sự, ma túy; thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố và đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, hứa toàn bộ lực lượng sẽ thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, xử lý nghiêm các loại tội phạm với quyết tâm cao nhất, đảm bảo an toàn các sự kiện trước, trong và sau dịp lễ. “Lực lượng Công an TP.HCM mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND TP.HCM, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và sự ủng hộ của người dân TP.HCM để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nói.• Lực lượng sẽ thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, xử lý nghiêm các loại tội phạm với quyết tâm cao nhất, đảm bảo an toàn các sự kiện trước, trong và sau dịp lễ. Chiều và tối 31-3 (theo giờ Việt Nam), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh về an ninh biên giới được tổ chức tại London, Vương quốc Anh. Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tham gia các phiên họp về đấu tranh chống tội phạm buôn bán người, tội phạm trên không gian mạng và ngăn chặn nguồn tài chính của các nhóm tội phạm. Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết tại Việt Nam, thời gian gần đây, tội phạm triệt để lợi dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến để lừa gạt, dụ dỗ người Việt Nam đi nước ngoài làm việc với hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, “thu nhập ổn định”, sau đó ép buộc làm việc trong các cơ sở kinh doanh sòng bạc hoặc lừa đảo trực tuyến. Trước tình hình trên, Việt Nam ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật, chương trình, kế hoạch quan trọng về phòng, chống mua bán người và di cư bất hợp pháp, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, kiên quyết đẩy lùi loại tội phạm này, góp phần thực hiện mục tiêu “bảo vệ an ninh con người”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, lao động ở nước ngoài; cảnh báo rủi ro, hậu quả và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thường sử dụng để dụ dỗ, lừa gạt, lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân… Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thực thi pháp luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hoạt động phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm mua bán người, phải được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế. Đồng thời, tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia trên không gian mạng; rà soát, hoàn thiện các văn bản thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương, tạo cơ sở pháp lý cho đấu tranh với loại tội phạm này. Các cơ quan thực thi pháp luật các nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, chia sẻ kịp thời các thông tin và phối hợp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phạm tội, ngăn chặn nguồn tài trợ và các kênh lôi kéo, lừa gạt, dụ dỗ người dân di cư trái phép, nhất là các hội, nhóm kín trên không gian mạng. Tập trung xác minh, làm rõ bản chất, nguyên nhân, điều kiện, địa bàn, xu hướng hoạt động của loại tội phạm mạng này để thực hiện công tác phòng ngừa “từ sớm, từ xa”. Tăng cường công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ mỗi quốc gia, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến di trú, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn cho người nước ngoài trên lãnh thổ của nhau. Các quốc gia có kinh nghiệm cần quan tâm hỗ trợ, đào tạo, nâng cao năng lực, tổ chức hội nghị, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chương trình, dự án phòng, chống mua bán người; cung cấp thiết bị, phương tiện chuyên dụng hiện đại cho các quốc gia khác nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời và rút ngắn khoảng cách về năng lực phòng, chống tội phạm mạng. PHI HÙNG Bộ trưởng Lương Tam Quang: Các nước cần phối hợp ngăn chặn các hoạt động phạm tội Chú trọng công tác phát hiện từ sớm mâu thuẫn trong dân cư Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, nhấn mạnh năm 2025 có nhiều cột mốc quan trọng trên địa bàn TP, đòi hỏi phải có sự chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân. “Lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao tinh thần chủ động của Công an TP.HCM trong việc ra quân trấn áp tội phạm với phương châm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trên phạm vi toàn TP, tạo sự an tâm cho người dân và du khách khi đến thămTP.HCM trong dịp này”- ông Dương Ngọc Hải nói. Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cũng yêu cầu Công an TP.HCM chú trọng thực hiện công tác phát hiện từ sớm mâu thuẫn trong dân cư, không để trở thành điểm nóng. Các tuyến đường có diễn ra các hoạt động phải đảm bảo sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường... Bộ trưởng Lương Tam Quang và bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh. Ảnh CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 2-4-2025 Giữ nguyên để đảm bảo răn đe và phòng ngừa Luật sư (LS) Trương Nguyễn Công Nhân (Đoàn LS TP.HCM) cho rằng việc nhà làm luật quy định TTĐK hình phạt này là nhằm đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi giết người trong trường hợp liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một TPRNT đã tăng lên đáng kể, cao hơn so với các trường hợp giết người thông thường khác. Bởi người phạm tội tuy đã thực hiện một TPRNT nhưng không biết ăn năn hối cải, nhận thức rõ lỗi lầm của mình mà lại tiếp tục thực hiện hành vi giết người. Hoặc người phạm tội tuy đã thực hiện hành vi giết người, tước đoạt quyền được sống của con người nhưng không biết ân hận, day dứt mà còn tiếp tục thực hiện một TPRNT khác. Trong trường hợp này, người phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người và TPRNT mà mình đã thực hiện. “Tôi ủng hộ quan điểm vẫn giữ các trường hợp quy định tại điểm e, g khoản 1 Điều 123 nêu trên là TTĐK đối với tội giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS. Có như thế mới bảo đảm tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung của pháp luật đối với người phạm tội” - theo LS Nhân. Cần đánh giá toàn diện các tình tiết khách quan Theo LS Phùng Văn Hiệu (Đoàn LS tỉnh Bình Dương), đây là một ý kiến cần phải được nghiên cứu, đánh giá cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố khác nhau của hệ thống pháp lý và mục đích của hình phạt. Hai TTĐK nêu trên không phải là những TTĐK mới theo BLHS 2015 mà đã xuất hiện trong BLHS 1999 (Điều 93). So với BLHS 1985 (Điều 101), TTĐK giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một TPRNT hoặc TPĐBNT có sự thay đổi đáng kể so với quy định trước đó ở chỗ trước đây chỉ áp dụng khi giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội nghiêm trọng khác (Điều 101 BLHS 1985). Sự thay đổi này cho thấy việc xuất hiện hai tình tiết định khung này tại Điều 123 là cần thiết và chưa xuất hiện nhiều bất cập trong quá trình thi hành BLHS và công tác xét xử các vụ án hình sự liên quan đến các TTĐK này. Cần thiết giữ lại hai TTĐK này bởi nó mang lại một số ý nghĩa nhất định. Thứ nhất: Tăng cường tính răn đe và phòng ngừa chung đối với tội phạm. Việc giữ các TTĐK này có thể có tác dụng răn đe đối với những cá nhân có ý định thực hiện các tội phạm nghiêm trọng và sử dụng giết người để che giấu tội phạm. Đây là những hành vi rất nguy hiểm cho xã hội và cần phải xử nghiêm để ngăn ngừa tội phạm, duy trì sự ổn định của xã hội và đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về tính mạng đã được hiến định. Thứ hai: Đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và xét xử đúng mức nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Các tình tiết này phản ánh mức độ nguy hiểm cao của hành vi giết người trong một bối cảnh phạm tội phức tạp và góp phần thực hiện tốt các chính sách phòng ngừa tội phạm của quốc gia. Việc giữ lại các tình tiết này có thể giúp xét xử đúng mức độ nghiêm trọng của hành vi, không chỉ dựa trên hành vi giết người mà còn trong bối cảnh phạm tội liên quan. Thứ ba: Đảm bảo hình phạt tương xứng ý thức và mục đích của người phạm tội. Tình tiết giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác thể hiện một ý thức phạm tội rất rõ ràng và mục đích xấu, có thể ảnh hưởng đến tính chất của hành vi giết người. Việc giữ các tình tiết này sẽ giúp đảm bảo rằng người phạm tội sẽ chịu hình phạt tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Do đó, việc bỏ hay giữ lại các TTĐK nêu trên phụ thuộc vào quan điểm về mục đích của hình THẢO HIỀN - HỮU ĐĂNG - TRẦN LINH Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương mới đây, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu giảm bớt hình phạt tử hình. Nhiều ý kiến đề xuất ý ngoài việc bỏ án tử hình ở một số tội danh thì cần rà soát để thu hẹp phạm vi các trường hợp áp dụng hình phạt tử hình đối với một số tội. Chẳng hạn, đối với tội giết người, cân nhắc bỏ các trường hợp là tình tiết định khung (TTĐK) tại điểm e khoản 1 Điều 123 BLHS như giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng (TPRNT) hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (TPĐBNT); giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác. Bởi người phạm tội đã phải chịu hình phạt đối với những tội độc lập nên không coi tội này là TTĐK tăng nặng của tội kia, biết rằng quy định này có cân nhắc ý thức của người phạm tội khi thực hiện tội giết người. Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu một số ý kiến góp ý cho đề xuất trên. TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Đoan về tội giết người. Ảnh: TRẦN LINH phạt trong hệ thống pháp luật và tình hình về tội phạm liên quan tới hành vi giết người. Hiện nay mục đích quan trọng của hình phạt vẫn là duy trì sự nghiêm khắc và răn đe đối với các hành vi phạm tội liên quan đến giết người nên theo tôi thì việc giữ lại các tình tiết này là hợp lý. Tuy nhiên, khi vận dụng các TTĐK này, cơ quan tố tụng cần đánh giá toàn diện các tình tiết khách quan thông qua chuỗi hành vi khách quan của người thực hiện tội phạm và động cơ, mục đích của họ.• Một số ý kiến cho rằng cần giữ các tình tiết định khung nêu trên để bảo đảm tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung của pháp luật đối với người phạm tội… phapluat@phapluattp.vn GÓP Ý SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ Bàn về đề xuất bỏ 2 tình tiết định khung của tội giết người Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về đề xuất bỏ các trường hợp là tình tiết định khung như giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm... Giữ nguyên vì đã quy định phù hợp Ở hai TTĐK này, việc che giấu tội phạm hoặc để thực hiện một tội phạm khác phải có mối quan hệ, liên quan mật thiết với tội giết người. Ví dụ: Giết người để cướp tài sản hoặc giết người để bịt đầu mối, tránh bị người khác phát giác. DùquyđịnhlàTTĐKởkhoản1(khung hình phạt cao nhất là tử hình) nhưng tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi, tội phạm khác mà tòa án sẽ quyết định mức hình phạt phù hợp. Do đó, không nhất thiết trường hợp nào khi rơi vào hai TTĐK này cũng bị áp dụng mức án tử hình. Theo tôi, cần giữ nguyên TTĐK này vì vẫn phù hợp. LS TRẦN VĂN GIỚI, Đoàn LS TP.HCM Tiêu điểm BLTTHS đã quy định nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. Điều này đồng nghĩa với việc một người chỉ bị xét xử một lần đối với một hành vi phạm tội. Trên thực tế, một người có thể thực hiện nhiều hành vi phạm tội, mỗi hành vi phạm tội đủ dấu hiệu để cấu thành một tội phạm theo quy định của BLHS thì khi đó người này sẽ bị xét xử về nhiều tội danh. Tuy nhiên, cũng có trường hợp một hành vi phạm tội lại thỏa mãn dấu hiệu của nhiều tội danh thì khi đó việc xác định tội danh cần dựa trên khoa học pháp lý hình sự. Theo đó, hành vi phạm tội có dấu hiệu cấu thành tội danh có khung hình phạt nặng hơn sẽ có xu hướng thu hút tội danh có khung hình phạt nhẹ hơn để xử lý về tội có khung hình phạt nặng thay vì xử lý về cả hai tội. Ngoài ra, trường hợp này cần đáp ứng điều kiện đủ là TTĐK ở tội danh nặng hơn phải lớn hơn tổng khung hình phạt ở cấu thành cơ bản nếu xử lý hai tội. Điều này đúng với tinh thần tại Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ số 233/TANDTC-PC năm 2019 của TAND Tối cao: “Trường hợp người thực hiện một hành vi nhưng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành nhiều tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nặng hơn”. Trở lại với TTĐK này, rõ ràng TPRNT hoặc TPĐBNT được thực hiện liền trước hoặc liền sau tội giết người thì đã cấu thành một tội phạm độc lập. Tức người phạm tội đã liên tiếp trong thời gian ngắn phạm hai tội. Và TPRNT/TPĐBNT là căn cứ, tình tiết để định khung hình phạt đối với tội giết người. Tuy nhiên cũng cần cân nhắc, xem xét lại bởi hành vi phạm tội RNT/ĐBNT đã được xử lý, chịu trách nhiệm về một tội phạm độc lập. Sau đó cũng vì hành vi của tội phạm độc lập đó dùng làm tình tiết để định khung tội giết người. Xét sâu xa thì hành vi phạm tội RNT/ĐBNT đang phải chịu trách nhiệm hai lần, có gì đó chưa phù hợp đối với nguyên tắc xử lý của pháp luật hình sự. Do vậy, theo tôi thì cần xem xét điều chỉnh lại hoặc loại bỏ tình tiết này. ThS-LS HOÀNG KIM MINH CHÂU, Đoàn LS TP.HCM Cần bỏ để một hành vi không bị kết án hai lần

