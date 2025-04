073-2025

Sắp xếp bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo các tỉnh được sáp nhập trang 3 SỐ 073 (7346) - Thứ Năm 3-4-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay GỠ KHÓ ĐỂ ĐẠI HỌC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIỎI - BÀI CUỐI Những giải pháp tiếp sức cho giảng viên cống hiến lâu dài Tập trung chăm lo cho nạn nhân trong vụ cháy ở quận 8 trang 11 trang 6 trang 5 trang 12+13 Hàng trăm tỉ USD đổ vào đường sắt, cơ hội cho doanh nghiệp Việt trang 8+9 Tình hình kinh tế của TP.HCM trong quý I-2025 tăng 7,51% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Người dân mua sắm hàng hóa tại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG Tranh cãi về đề xuất miễn thuế hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng Cần tội phạm hóa các hành vi nguy hiểm mới cho xã hội TP.HCM: TĂNG TRƯỞNG QUÝ I-2025 CAO NHẤT TỪ NĂM 2020 ĐẾN NAY trang 4

2 Thời sự - Thứ Năm 3-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Nhà vua Bỉ thăm và làm việc tại Quảng Ninh Ngày 2-4, Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde cùng đoàn đại biểu đã đến thăm, làm việc tại Quảng Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng bày tỏ mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa từ phía Nhà vua, Hoàng hậu, Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Vương quốc Bỉ trong việc khuyến khích, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư tăng cường đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh. Đánh giá cao những đề xuất của tỉnh, Nhà vua Philippe khẳng định sẽ kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đưa các chương trình hợp tác với Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng lên tầm cao mới; đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Bỉ có cơ hội hợp tác, đầu tư, nhất là trong phát triển logistics và cảng biển. Cùng ngày, Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ đã tham dự lễ khai trương Tổ hợp văn phòng dịch vụ Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Tổ hợp có tổng mức đầu tư 5 triệu USD, do Tập đoàn Hateco và DEEP C (Vương quốc Bỉ) đầu tư. NGỌC SƠN Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia, sáng 2-4 (giờ địa phương), tại thủ đô Yerevan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Armenia. Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Hakob Arshakyan chào mừng và khẳng định chuyến thăm là động lực đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Kim ngạch thương mại giữa hai nước ngày càng tăng cao nhưng tiềm năng và dư địa hợp tác còn rất lớn, cần được thúc đẩy và khai thác mạnh mẽ với quy mô lớn hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực như thực phẩm, giáo dục, khoa học công nghệ, công nghệ cao... Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khuyến khích các doanh nghiệp hai bên hợp tác phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) và giải pháp công nghệ cho giáo dục, y tế, quản lý đô thị thông minh. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp hai bên cùng nghiên cứu, đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, điện gió và thủy điện nhỏ, tận dụng công nghệ tiên tiến của Armenia và nguồn tài nguyên dồi dào của Việt Nam… “Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định pháp luật để các doanh nghiệp Armenia hợp tác đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. (Theo TTXVN) Ngày 2-4, UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ tổ chức động thổ dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Dốc Đá Trắng. KCN Dốc Đá Trắng có diện tích 288 ha, nằm trong Khu kinh tế Vân Phong, có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Phát biểu tại lễ động thổ, ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ, lưu ý chủ đầu tư KCN Dốc Đá Trắng triển khai đúng tiến độ, áp dụng công nghệ mới, tập trung nguồn lực, nhân lực để sớm hoàn thành dự án. “Tỉnh Khánh Hòa cần bảo đảm việc tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có cuộc sống mới tốt đẹp hơn; có các kế hoạch chuyển đổi ngành nghề cho các hộ bị ảnh hưởng. Cần có các chính sách về hướng dẫn đào tạo nhân lực địa phương, ưu tiên giải quyết công ăn việc làm cho con em địa phương khi dự án triển khai, cũng như các dự án thứ cấp sau này” - Phó Thủ tướng yêu cầu. XUÂN HOÁT Sáng 2-4, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 34 (VIETNAM EXPO 2025) chính thức được khai mạc. Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, VIETNAM EXPO 2025 kỳ vọng mang đến một làn gió công nghệ mới thổi vào một hoạt động xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế không chỉ bắt tay hợp tác từ những cơ hội truyền thống. Đồng thời, các doanh nghiệp còn tận dụng và khai thác tối ưu các nền tảng, các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng và tạo dựng nên các cơ hội giá trị hơn. Đến với VIETNAM EXPO 2025, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm nông sản, thực phẩm và đồ uống đặc trưng của các tỉnh, TP khắp các vùng miền cả nước. VIETNAM EXPO 2025 cũng sẽ diễn ra các diễn đàn cấp cao như “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Belarus”, “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cuba” và các hội nghị xúc tiến như “Chương trình xúc tiến toàn cầu Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22 (Việt Nam)”, “Tọa đàm Xúc tiến kinh tế thương mại Trung Quốc (Thanh Hải) - Việt Nam 2025” trong ngày 2-4. NGỌC DIỆP TP.HCM ban hành kế hoạch tổng thể lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp 30-4 Ngày 2-4, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổng thể lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Theo đó, lễ kỷ niệm cấp quốc gia sẽ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM tổ chức, diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 30-4 tại tuyến đường Lê Duẩn, quận 1 và một số tuyến đường trung tâm TP.HCM. Các hoạt động kỷ niệm trọng tâm do TP.HCM chỉ đạo thực hiện sẽ có lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào 8 giờ ngày 29-4 tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi, Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn)… Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng cấp Trung ương dự kiến diễn ra vào chiều 29-4 và cấp TP.HCM vào sáng cùng ngày. Đặc biệt, chương trình bắn pháo nghệ thuật sẽ diễn ra vào tối 30-4 cùng nhiều hoạt động khác. LÊ THOA Giao nhiệm vụ xây dựng 2 dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận Ngày 2-4, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tỉnh đã nhận được văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Theo đó, Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1; giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Thủ tướng giao tỉnh Ninh Thuận thực hiện dự án thành phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng hai dự án nhà máy điện hạt nhân theo thẩm quyền và phù hợp với quy định pháp luật. Các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đầu tư được giao theo cơ chế, chính sách đặc biệt đã được Quốc hội thông qua… HUỲNH HẢI TP Đà Lạt long trọng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Ngày 2-4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tôn vinh các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu và gặp mặt nguyên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng TP (3-4-1975 – 3-4-2025). 50 năm phát triển, Đà Lạt đã vươn lên mạnh mẽ, từ một TP chịu nhiều hậu quả của chiến tranh trở thành đô thị hiện đại, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng trong nước và quốc tế. Dịp này, TP đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Lâm Đồng” cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời khẳng định cam kết của lãnh đạo TP trong việc tiếp tục chăm lo đời sống cho các gia đình có công với cách mạng, xây dựng Đà Lạt ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. VÕ TÙNG Đà Nẵng đón chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Kazakhstan Ngày 2-4, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã long trọng tổ chức chương trình chào đón những du khách từ Kazakhstan đến Đà Nẵng trên chuyến bay trực tiếp đầu tiên được kết nối. Chuyến bay đầu tiên bắt đầu từ Almaty (Kazakhstan) đến Đà Nẵng chở gần 300 hành khách tham quan và trải nghiệm du lịch tại TP. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nghi thức phun nước, biểu diễn nghệ thuật chào mừng, tặng hoa và nón lá lưu niệm cho tất cả hành khách, cùng với hoạt động chụp ảnh lưu niệm. Theo kế hoạch, các đơn vị lữ hành sẽ khai thác đường bay từ Kazakhstan đến Đà Nẵng với tần suất bốn chuyến mỗi tuần. MINH TRƯỜNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Armenia Khánh Hòa động thổ dự án khu công nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong Trải nghiệm đặc sản 3 miền tại VIETNAM EXPO 2025 Tin vắn • Công an phá chuyên án, thu giữ gần 30.000 viên ma túy. Ngày 2-4, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án 325L, thu giữ gần 30.000 viên ma túy tổng hợp, bắt giữ ba người cùng nhiều tang vật. BẢO THIÊN • Bắt giữ 1 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Ngày 2-4, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Trên phương tiện có khoảng 200 m3 cát lẫn nước. PHI HÙNG • Nhóm người chặn ô tô, xô xát làm bé 2 tuổi bị thương. Ngày 2-4, Công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đang xác minh thông tin một nhóm người chặn ô tô, đe dọa gia đình ông ND, xô xát với người ngồi trong xe làm bé hai tuổi chấn thương vùng đầu tối 30-4. VŨ HỘI Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Armenia. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Năm 3-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục sắp xếp các tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; bảo đảm “tinh - gọn - mạnh” hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian. VIẾT THỊNH Sáng 2-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, tới dự và chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13. Hội nghị xem xét, cho ý kiến vào đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Bảo đảm “tinh - gọn - mạnh”, giảm đầu mối trung gian Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, nhận định đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với các chiến lược về quân sự, quốc phòng và đường lối quân sự quốc phòng. Đặc biệt, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kế thừa quan điểm và tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã được xác định trong các nghị quyết, kết luận của Đảng; bảo đảm quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trên cơ sở kết quả thực hiện Cùng với đó, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức cơ quan quân sự địa phương, bộ đội biên phòng tỉnh qua các thời kỳ và truyền thống lịch sử, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời bình, sẵn sàng mở rộng lực lượng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Quá trình điều chỉnh, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của quân đội. Tiếp tục nghiên cứu về tổ chức của ban chỉ huy quân sự xã, phường Tổng Bí thư cũng yêu cầu sắp xếp theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước; sắp xếp các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh theo các tỉnh được sáp nhập. Quá trình điều chỉnh mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chiến lược bảo Sắp xếp bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo các tỉnh được sáp nhập các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục sắp xếp các tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; bảo đảm “tinh - gọn - mạnh” hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian, thực sự là nòng cốt trong xây dựng và thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Bảo đảm được sự chỉ huy, thống nhất trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, giữ được sự ổn định; sau điều chỉnh bảo đảm hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng phù hợp với hệ thống; với quan điểm đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Xây dựng tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng tỉnh thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ liên hoàn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Chủ động định hướng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tướng Nguyễn Tân Cương trình bày dự thảo đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp xây dựng đề án. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp chỉ đạo xây dựng đề án; Thường vụ Quân ủy Trung ương đã họp cho ý kiến nhiều lần, hoàn thiện dự thảo đề án, báo cáo Quân ủy Trung ương. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, chắc chắn, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động định hướng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức quân sự địa phương sau khi giảm đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức cấp huyện. Các nội dung chỉ đạo nêu rõ yêu cầu việc nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức quân sự địa phương phải xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; các chủ trương chỉ đạo chiến lược của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng… Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục sắp xếp các tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng; sắp xếp các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh theo các tỉnh được sáp nhập. Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương giao Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tiếp thu nội dung kết luận của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Sau khi được Bộ Chính trị thông qua đề án, chỉ đạo xây dựng nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo triển khai thực hiện đề án; chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu điều chỉnh bổ sung về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, tác chiến khu vực phòng thủ, hệ thống tài liệu huấn luyện phù hợp với tổ chức biên chế mới; chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đồng thời chỉ đạo cơ quan tiếp tục nghiên cứu về tổ chức của ban chỉ huy quân sự xã, phường cho phù hợp với quy mô đơn vị hành chính cấp xã, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.• Chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng: Cập nhật thêm nhiệm vụ của đơn vị được sáp nhập, hợp nhất Ngày 2-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban, chủ trì hội nghị. Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều trong khi khối lượng công việc của tiểu ban rất lớn, do đó các cơ quan, đơn vị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Ở những đơn vị vừa được sắp xếp lại cần cập nhật thêm nhiệm vụ của đơn vị được sáp nhập, hợp nhất, trong đó có nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng để thực hiện đúng tiến độ, không bỏ sót nhiệm vụ được giao. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan là rất quan trọng, với tinh thần làm việc khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ, rõ ràng từng việc để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Với những việc nào vượt thẩm quyền thì báo cáo chứ đừng chờ đợi quá nhiều, ông Trần Cẩm Tú đề nghị công tác tham mưu phải nhanh chóng, dứt khoát để giải quyết công việc, tránh bị động. “Do có đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nên nhiệm vụ, yêu cầu cũng khác. Nhiều công việc đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, không thể rập khuôn theo cách thức như trước mà phải năng động, linh hoạt và đổi mới cách làm, bám sát tình hình thực tiễn để triển khai nếu không sẽ không theo kịp yêu cầu của nhiệm vụ...” - ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh. Nhấn mạnh nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng là rất quan trọng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan hữu quan chủ động đề xuất nội dung tuyên truyền, đồng thời nêu rõ yêu cầu cần hướng đến nội dung thiết thực, tránh lãng phí, hình thức. Thông tin, tuyên truyền cần gắn với việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8% trở lên trong năm 2025, tạo tiền đề đạt mức tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Cùng với đó là công tác tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia - một trong những động lực lớn để thực hiện đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế - xã hội… NGUYỆT THẢO Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị. Ảnh: QĐND Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban, chủ trì hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 3-4-2025 LÊ THOA Chiều 2-4, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp về kết quả kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II-2025. Tăng trưởng 7,51% Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM trong quý I, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính đạt 457.617 tỉ đồng, tăng 7,51% so với cùng kỳ. “Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay” - giám đốc Sở Tài chính thông tin. Theo đó, quý I-2020 tăng 0,42%, quý I-2021 tăng 4,58%, quý I-2022 tăng 1,88%, quý I-2023 tăng 0,7% và quý I-2024 tăng 6,54%. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng cũng nhìn nhận mức tăng trưởng 7,51% là con số cao nhất trong năm năm qua. Trong khi đó, Hà Nội tăng 7,35%, Cần Thơ tăng 7,15%, Bình Dương tăng 6,7% và Đồng Nai tăng 6,8%... Đi sâu vào một số chỉ số, ông Hoàng cho biết công nghiệp của TP tăng 5,9% là mức tăng cao nhất trong năm năm qua nhưng chưa đạt bứt phá như kỳ vọng trước dịch (7%), còn giải ngân đầu tư công đạt khoảng 5,5% so với kế hoạch, trong khi quý I-2024 đạt 7%. Dịch vụ vẫn là động lực tăng trưởng chính TP.HCM: Tăng trưởng quý I-2025 cao nhất từ năm 2020 đến nay Có những chỉ tiêu tăng cao nhất so với cùng kỳ trong bốn năm qua, tạo tinh thần phấn khởi, động viên cho các cơ quan, đơn vị. của TP, có mức tăng cao nhất trong bảy năm qua, du lịch bùng nổ… Về thu ngân sách, ông Nguyễn Khắc Hoàng nhìn nhận chỉ tăng 7,37% là mức khiêm tốn nhưng nếu nhìn tín hiệu tích cực bên trong thì thu ở khu vực nhà nước tăng tới 27,8% và thu thuế từ thu nhập cá nhân đạt 26,4%, cho thấy sự phục hồi tốt về thu nhập của người dân… Bên cạnh những điểm sáng nêu trên, chi cục trưởng Chi cục Thống kê cho biết theo nhận định của các tổ chức quốc tế và chuyên gia kinh tế, chính sách thuế đối ứng của Mỹ có khả năng sẽ làm tăng căng thẳng, gián đoạn thương mại, ảnh hưởng đến các quốc gia có độ mở kinh tế lớn giống như Việt Nam và TP.HCM. “Năm nay, xu hướng kinh tế có thể ngược lại các năm trước là sáu tháng cuối năm sẽ khó khăn hơn sáu tháng đầu năm, trong khi các năm trước có xu hướng quý sau tăng cao hơn quý trước” - ông Hoàng nêu. Đáng chú ý, theo ông Hoàng, môi trường kinh doanh của TP chưa có chuyển biến tích cực. Quý I-2025, một doanh nghiệp gia nhập thị trường thì có 1,4 doanh nghiệp rời khỏi thị trường. Những năm trước tỉ lệ này thấp hơn, cho thấy xu hướng gia nhập vào thị trường ngày càng thấp hơn rút khỏi thị trường. “Bước chạy đà của TP khá tốt trong quý I nhưng chưa có những cú hích, đòn bẩy lớn mà động lực chủ yếu dựa vào động lực truyền thống là tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư” - ông Hoàng nêu. Do đó, để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8,5%, sáu tháng đầu năm phải đạt trên 8,61% và để cả năm đạt trên 10% thì sáu tháng đầu năm phải đạt trên 10%. “Đây là chỉ tiêu vô cùng thách thức, do đó trong quý II phải tăng tốc để bù đắp khả năng suy giảm trong quý III, IV” - ông Hoàng nhận định. Phải thực hiện một cửa tại cấp TP và ba ban quản lý dự án Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận TP có bước tạo đà tốt trong quý I, giúp TP tự tin đi tiếp quý II và hết năm 2025. “Nói vậy để TP có niềm tin làm tiếp chứ không phải thấy vậy mà chủ quan” - ông Được nói và nhìn nhận để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5%-10%, TP phải phấn đấu rất nhiều, đảm bảo tăng trưởng liên tục, quý sau cao hơn quý trước. Ông nhấn mạnh song song với việc phát triển kinh tế hai con số, TP phải hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính trong bối cảnh phải tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Để tăng trưởng kinh tế hai con số, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng phải dựa trên tư duy quản trị theo kết quả, giao nhiệm vụ gắn với chỉ tiêu. “Nói cách khác là khoán tăng trưởng đối với từng ngành, từng cấp” - ông nói và đề nghị Chi cục Thống kê, Viện Nghiên cứu phát triển TP xây dựng các kịch bản cụ thể cho từng quý, gửi các sở, ngành đóng góp, làm sao để các chỉ tiêu cụ thể phải có địa chỉ cụ thể. Sau đó, từng đơn vị phải cụ thể ra từng tháng, từng quý. Đáng chú ý, ông Được nhấn mạnh phải thực hiện một cửa tại cấp TP và ba ban quản lý dự án để không phải xin ý kiến sở, ngành. “Nếu phải xin ý kiến sở này, sở kia thì đã hết một cửa rồi khiến nhà đầu tư chán nản” - ông nhấn mạnh và đề nghị phải tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng. Về đầu tư công, ông đề nghị các đơn vị phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư từ cuối năm này để sang năm sau triển khai ngay khi được cấp vốn. Tránh tình trạng có nhiều dự án đã được bố trí vốn nhưng chưa hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm những Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HÀ THƠ Lúc này phải phấn đấu nỗ lực trên từng cương vị, làm tới phút cuối cùng để chứng minh rằng mình vẫn là người có trách nhiệm và làm tốt cho đất nước, cho TP. nhà thầu thi công kém năng lực, trễ hẹn do chủ quan, tạo môi trường lành mạnh. Trong đấu thầu phải thực hiện đúng quy định pháp luật, công tâm, khách quan…• “Phải nỗ lực trên từng cương vị, làm việc tới phút cuối cùng” Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận kết quả kinh tế - xã hội trong quý I-2025 là sự nối tiếp những kết quả đã đạt được trong năm 2024 với tinh thần tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của TP cũng như triển khai các chủ trương lớn của Trung ương với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, vừa chạy vừa xếp hàng. Đặc biệt, TP đã tổng kết Nghị quyết 18 và triển khai nhanh các kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị. “TP đã vừa triển khai nghiêm, kịp thời những chủ trương của Trung ương, đồng thời có nghiên cứu và báo cáo đề xuất những nhân tố đặc thù đểTrung ương nghiên cứu và chỉ đạo”- ông NguyễnVăn Nên nói và khẳng định TP.HCM đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp bước đầu về tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh TP phải thực hiện khẩn trương và kịp thời các chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp bộ máy. Theo ông, việc này không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Do đó, phải quán triệt kịp thời, thấu đáo, vừa làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ trong hệ thống và người dân vừa vận hành bộ máy hoạt động thông suốt, không để ảnh hưởng. Ngoài ra, phải quan tâm, động viên, có chính sách hỗ trợ kịp thời với đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ không chuyên trách, người lao động bị tác động. Trong đó, phải có chính sách chuyển nghề, nhà ở, hỗ trợ vốn để cán bộ an tâm rời khỏi hệ thống chính trị trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại mà không có trách nhiệm”. Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị TP.HCM phải chuẩn bị các kịch bản sắp xếp, để Quốc hội quyết thì có thể làm ngay. “Lúc này phải phấn đấu nỗ lực trên từng cương vị, làm tới phút cuối cùng để chứng minh rằng mình vẫn là người có trách nhiệm và làm tốt cho đất nước, cho TP” - ông nêu. Họ đã nói Cần khoán tăng trưởng cho các địa chỉ cụ thể Theo dự báo từ đầu năm, quý I phải đạt 8,38%-8,54%, kéo dài liên tục đến cuối năm mới đạt 8,5%. Việc tăng trưởng 7,51% trong quý I là rất tốt nhưng so với mục tiêu 8,5% thì không đạt. Để tăng trưởng đột biến nhanh với nền kinh tế quy mô 1,7 triệu tỉ đồng mà tăng rất ngắn hạn thì không có cách nào khác là phải kích tổng cầu, dồn lực đầu tư với khoảng 600.000 tỉ đồng. Phải dùng đòn bẩy đầu tư công để đầu tư, từ đó kích thích đầu tư tư nhân vào khoa học công nghệ. Trung ương đã khoán tăng trưởng cho các địa phương. Trên tinh thần đó, UBND TP.HCM cần khoán tăng trưởng cho các sở, ngành, địa phương và cả các doanh nghiệp tư nhân. Chúng ta muốn làm đường sắt thì mời một tập đoàn lớn vào cùng trao đổi, giao nhiệm vụ. Đồng thời, mở rộng cách làm này cho các ngành nghề khác để làm nhà ở xã hội, nhà ven kênh rạch, phát triển đường thủy, đường bộ… Về cực tăng trưởng, TP Thủ Đức cùng các TP Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), Biên Hòa (Đồng Nai) tạo thành cụm đô thị rất phát triển, cần được đầu tư mạnh. Bên cạnh đó, phía nam có khu đô thị quận 7, huyện Bình Chánh cũng là một cực tăng trưởng, gắn với cảng logistics, sông Soài Rạp... Phải có các dự án liên kết hai cụm đô thị này, xem đây là hai cực tăng trưởng quan trọng. Ông TRƯƠNG MINH HUY VŨ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƠ

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 3-4-2025 Bộ Công an khen thưởng Công an tỉnh Quảng Nam Ngày 2-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay tại Hội nghị sơ kết công tác công an quý I-2025 diễn ra vào chiều 1-4, thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự 20 triệu đồng, Phòng Kỹ thuật hình sự 15 triệu đồng và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ 15 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ nghi phạm sát hại vợ, phi tang xác xuống biển. UBND tỉnh Quảng Nam cũng thưởng đột xuất ban chuyên án đã có thành tích trong đấu tranh triệt phá, thu giữ hơn 1,5 kg ma túy và ban chuyên án điều tra khám phá thành công vụ án trên. Theo đó, mỗi ban chuyên án được UBND tỉnh thưởng 20 triệu đồng và thưởng đột xuất bốn cá nhân thuộc công an tỉnh, mỗi cá nhân 5 triệu đồng. Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, hôm 8-2, Công an xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một phần thi thể nữ giới, không đầu trôi dạt vào bờ biển... Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nạn nhân là TTTTr (41 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và nghi phạm của vụ án là Trần Bảo Uyên (63 tuổi, chồng của chị Tr). Theo điều tra, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, sáng 6-2, Uyên đánh chị Tr tử vong rồi dùng dao phân thi thể nạn nhân, mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà cất giấu. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể vợ và hung khí ra khu vực gần cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà) vứt xuống biển phi tang. THANH NHẬT 1 phụ nữ mất hơn 1,3 tỉ đồng sau cuộc gọi video Ngày 2-4, Công an TP Hà Nội cho biết dù đã cảnh báo nhiều lần về thủ đoạn sử dụng công nghệ Deepfake để giả mạo video, hình ảnh và giọng nói người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn có người mất cảnh giác, bị chiếm đoạt tiền. Theo Công an TP Hà Nội, hiện công nghệ Deepfake có thể tạo ra những video giả mạo với hình ảnh và giọng nói giống như người thật. Đặc biệt, để che giấu những sai sót như hình ảnh mờ, âm thanh không khớp hoặc biểu cảm khuôn mặt thiếu tự nhiên, người lừa đảo thường viện cớ bận công việc, sóng yếu… để nhanh chóng kết thúc cuộc gọi khiến nạn nhân không kịp phát hiện. Điển hình nhất, mới đây là trường hợp của một phụ nữ ở quận Long Biên, TP Hà Nội đã bị lừa hơn 1,3 tỉ đồng khi nhận được cuộc gọi “chuyển tiền cho con”. Theo đó, vào ngày 28-3, bà T (ở quận Long Biên, Hà Nội) thấy cuộc gọi nhỡ từ tài khoản Viber của con gái. Bà T gọi lại bằng video call thì hiển thị người nói chuyện là hình ảnh con gái nhưng cuộc gọi bị ngắt quãng. Sau đó tài khoản trên nhắn lại “sóng yếu”, hình ảnh kém nên phải ngắt cuộc gọi, đồng thời người gọi trao đổi với bà là “con đang cần tiền đổi ngoại tệ lấy phí chiết khấu”. Tin tưởng là con gái mình nhắn tin, người phụ nữ này đã chuyển tiền theo hướng dẫn mà không kiểm tra lại. Tổng số tiền bà T chuyển là hơn 1,3 tỉ đồng. Sau khi phát hiện tin nhắn của tài khoản con gái bị xóa hết, bà T nghi ngờ tài khoản của con gái đã bị hack nên đến cơ quan công an trình báo. Công an TP Hà Nội khuyến cáo khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay, mượn tiền, phải luôn bình tĩnh xác minh, nhất là các cuộc gọi có nội dung cần tiền gấp, chuyển tiền ngay. Gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng. Tránh bấm vào các đường link lạ, dù người gửi là những người quen. Khi chuyển tiền, luôn kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng để chắc chắn tên người nhận khớp với người mà bạn dự định chuyển. PHI HÙNG NGUYỄN TÂN Ngày 2-4, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 66B Mạc Vân (phường Xóm Củi, quận 8) khiến ba người mắc kẹt, tử vong. Các nạn nhân tử vong là ông HAD (46 tuổi), bà LTBTr (27 tuổi), cháu VĐK (sáu tuổi, con bà Tr.). “Giờ cháy hết rồi, chẳng còn gì” Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 23 phút sáng cùng ngày. Ngay lập tức, Trung tâm chỉ huy 114 - PC07 điều động Tổ địa bàn quận 8 gồm ba xe cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy vào lúc 2 giờ 30 và dập tắt hoàn toàn sau đó 10 phút. Sau khi vụ cháy xảy ra, Công an phường Xóm Củi đã phối hợp với Công an TP.HCM tổ địa bàn quận 8 phong tỏa hiện trường, phối hợp khám nghiệm điều tra. Đứng tựa vào tường, mắt hướng về căn nhà của mình, bà Trần Thị Chánh (67 tuổi, chủ hộ) liên tục quẹt nước mắt than khóc. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa đã khiến bà Chánh mất đi con trai, con gái và cháu trai. Lúc xảy ra cháy, bà Chánh vừa đi phụ việc về, mới ngả Tập trung chăm lo cho nạn nhân trong vụ cháy ở quận 8 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trực tiếp đến hiện trường ở phường Xóm Củi, quận 8 để thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình là nạn nhân trong vụ cháy. lưng nghỉ ngơi ở tầng trệt thì nghe tiếng nổ, khói lửa bùng lên. Căn nhà 27 m2 ngay mặt tiền đường, phía trên có gác tạm chia thành ba phòng ngủ và bảy người đang say giấc. “Tôi nghe tiếng nổ, khói lửa liền bốc lên sau đó vài giây. Tôi hô hoán “cháy nhà, cháy, cứu cứu cứu…” rồi ẵm cháu nhỏ chạy ra. Các con, cháu ở trên gác cũng tung cửa thoát ra nhưng… Giờ cháy hết rồi, chẳng còn gì” - bà Chánh òa khóc. Cháu nhỏ được bà Chánh ẵm ra ngoài là cháu ngoại, mới vài tháng tuổi. Theo bà Chánh, thời điểm đó trên lầu có bảy người đang ngủ. Phát hiện cháy, tất cả mạnh ai nấy chạy. Anh Trần Ngọc Sinh (36 tuổi, con trai bà Chánh) nói lúc này đang ngủ trên lầu cùng với vợ thì nghe mùi khét, sức nóng và tiếng kêu của mẹ nên choàng tỉnh. “Thấy lửa phực lên, tôi hô hoán, cùng vợ tung cửa, nhảy xuống dưới” - anh Sinh nói và cho biết có ba người mắc kẹt, không thoát kịp. Chính quyền, địa phương chia sẻ cùng gia đình Trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến hiện trường vụ cháy. Chủ tịch UBND TP.HCM đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát to lớn của gia đình bà Trần Thị Chánh trong vụ cháy, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua mất mát để cố gắng sớm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Được đã trao hỗ trợ một phần kinh phí Phó Thủ tướng chia buồn với gia đình người bị nạn Trong ngày, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện 27 về vụ cháy nhà dân tại số 66B và 66C Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8, TP.HCM. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Đồng thời, Phó Thủ tướng thường trực có ý kiến chỉ đạo, giao UBND TP.HCM tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND các tỉnh, TP, đặc biệt là các đô thị lớn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị 01 về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Chính quyền, công an địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC&CHCN, các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn; chủ động phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, đặc biệt là dịp nghỉ giỗ tổ Hùng Vương, chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 sắp tới. MT Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, chia sẻ, gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát to lớn của gia đình trong vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN Tổng số tiền chăm lo cho gia đình nạn nhân vụ cháy là 140 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương cũng đã sắp xếp, bố trí chỗ ở tạm cho các nạn nhân tại Trạm y tế phường 12. của TP.HCM đến gia đình nạn nhân và hộ gia đình kế bên bị ảnh hưởng từ vụ cháy để khắc phục một phần hậu quả, vượt qua khó khăn trước mắt. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhắn nhủ gia đình nạn nhân có khó khăn gì kịp thời báo cáo, TP.HCM và địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa để gia đình sớm ổn định lại cuộc sống. Ngay trong sáng cùng ngày, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận 8 đã vận động để lo hậu sự cho các nạn nhân đã tử vong và hỗ trợ, chăm lo cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Theo đó, tổng số tiền chăm lo cho gia đình nạn nhân vụ cháy là 140 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương cũng đã sắp xếp, bố trí chỗ ở tạm cho các nạn nhân tại Trạm y tế phường 12 (số 986 Bùi Huy Bích, phường Xóm Củi, quận 8).•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 3-4-2025 của các loại tài sản theo quy định của BLDS ở dạng vật, tiền, giấy tờ có giá… Do đó, không đủ cơ sở pháp lý để xác định tài sản KTS là một loại tài sản. Trường hợp này không thể quy định cụ thể tài sản KTS là đối tượng tác động vào dấu hiệu định tội của các tội xâm phạm sở hữu mà cần dẫn chiếu đến khung pháp lý cho đối tượng này. Do vậy, cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản KTS vì còn liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp lý khác và từ đó có thể áp dụng quy định của BLHS. Hiện nay, khoản 1 Điều 53 dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số (dự thảo 5.8, ngày 2-3-2025) quy định: “Tài sản số là tài sản theo quy định tại BLDS, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử. Tài sản số bao gồm tài sản ảo trên môi trường điện tử, tài sản mã hóa và các loại tài sản số khác”. Nếu Luật Công nghiệp công nghệ số được thông qua và có hiệu lực pháp luật thì tài sản KTS sẽ được xem là một loại tài sản, từ đó việc áp dụng quy định của BLHS về các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt sẽ đảm bảo về lý luận và pháp lý. Trên thực tế, tài sản KTS còn có thể là đối tượng tác động của các hành vi tổ chức các sàn giao dịch tài sản KTS bất hợp pháp và BLHS năm 2015 chưa có quy định các tội phạm cụ thể liên quan đến dạng hành vi này. Tài sản KTS là công cụ, phương tiện để thực hiện các hành vi phạm tội khác như rửa tiền, tổ chức đánh bạc, các tội phạm liên quan đến hành vi mua bán người, tội phạm ma túy hoặc buôn bán vũ khí quân dụng. Đối với vấn đề này cần có các sửa đổi, bổ sung quy định của BLHS về biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm (Điều 47 BLHS năm 2015) và quy định về xử lý vật chứng theo quy định của BLTTDS năm 2015. Tập trung các loại hàng cấm trong danh mục hàng cấm Nghị quyết 173/2024/QH15 quy định “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội…”. Nghị quyết 173/2024 thể hiện chủ trương chung nhưng để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến các đối tượng này cần có khung pháp lý quy định liên quan một cách đồng bộ từ quy định trong danh mục hàng cấm đến xử lý vi phạm hành chính và các quy định của BLHS. Sau khi có nghị quyết thì hiện nay chưa có các sửa đổi, bổ sung liên quan đến danh mục hàng cấm theo quy định của Luật Đầu tư. Về lý luận, trên cơ sở của nghị quyết, BLHS năm 2015 có thể bổ sung đối tượng tác động là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các định lượng cụ thể vào dấu hiệu định tội quy định tại khoản 1 Điều 190, Điều 191 BLHS năm 2015 tương tự như các loại hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu hay pháo nổ. Tuy nhiên, cách thức này sẽ dẫn đến tình trạng quy định của BLHS phải thường xuyên sửa đổi, bổ sung khi xuất hiện các loại hàng cấm mới. Do vậy, sẽ hiệu quả hơn khi quy định tập trung các loại hàng cấm trong danh mục hàng cấm và quy định của BLHS sẽ dẫn chiếu đến. Đối với các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người cần quy định cụ thể các loại khí hoặc chất gây nghiện nào là chất ma túy để có cơ sở pháp lý để áp dụng quy định của BLHS. Xây dựng cấu thành chung cho vi phạm trật tự quản lý kinh tế BLHS 2015 đã bãi bỏ tội cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế (QLKT) gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS 1999) và thay thế bằng các tội vi phạm quy định về QLKT trong các lĩnh vực cụ thể như tội vi phạm quy định về cạnh tranh (Điều 217), tội vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp (Điều 217a)... Tuy nhiên, cách thức quy định này đã bộc lộ điểm hạn chế khi các tội phạm cụ thể đã không bao quát được hết các lĩnh vực QLKT. Thời gian qua, xuất hiện các vụ việc mà người thực hiện đã có hành vi vi phạm các quy định về QLKT trong các lĩnh vực như kiểm toán, thẩm định giá, kiểm định, đăng kiểm... và đã gây ra các hậu quả nghiêm trọng nhưng BLHS 2015 chưa có các điều luật quy định cụ thể cho các tội phạm này. Do vậy, BLHS cần được sửa đổi theo hướng quy định bổ sung các tội vi phạm các quy định về QLKT gây hậu quả nghiêm trọng trong các lĩnh vực khác. TS NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG (*) Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1-12018 và đã phát huy được các hiệu quả tích cực trong đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, sau hơn bảy năm có hiệu lực áp dụng, BLHS năm 2015 đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc nhất định trong quy định về các tội phạm cụ thể. Đặc biệt, trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự đổi mới trong chính sách quản lý kinh tế - xã hội và yêu cầu hội nhập với pháp luật quốc tế đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tội phạm hóa một số hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm cao cho xã hội. Việc tội phạm hóa một số hành vi vi phạm pháp luật có tính nguy hiểm cao cần đảm bảo về cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn. Quy định tài sản kỹ thuật số là một loại tài sản Các hành vi nguy hiểm cho xã hội trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cụ thể là các hành vi nguy hiểm liên quan đến tài sản kỹ thuật số (KTS). Hiện nay, Việt Nam chưa quy định khung pháp lý cho tài sản KTS nên không thể xác định tài sản KTS có phải là tài sản ở dạng vật, tiền, giấy tờ có giá. Tài sản KTS liên quan đến các hành vi nguy hiểm cụ thể sau: Tài sản KTS là đối tượng của các hành vi chiếm đoạt với các hình thức chiếm đoạt như cướp hoặc lừa đảo. Trong trường hợp này không thể xử lý về các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt vì tài sản KTS không thỏa mãn các đặc điểm GÓP Ý SỬA BỘ LUẬT HÌNH SỰ Cần tội phạm hóa các hành vi nguy hiểm mới cho xã hội Tuy nhiên, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các lĩnh vực hoạt động kinh tế ngày càng phong phú, đa dạng, phức tạp, nếu BLHS chỉ dừng lại ở việc bổ sung các tội vi phạm quy định về QLKT trong các lĩnh vực cụ thể mà không có quy định cho cấu thành chung sẽ dẫn đến quy định của BLHS sẽ nhanh chóng lạc hậu khi kinh tế phát triển và hành vi vi phạm cũng gia tăng cả về phạm vi và quy mô. Do vậy, nhà làm luật cần cân nhắc phương án quy định một cấu thành chung cho hành vi vi phạm quy định về QLKT gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, một số hoạt động kinh tế có tính đặc thù do quá trình xã hội hóa một số dịch vụ công như chứng thực, đăng kiểm, kiểm định đã xuất hiện các hành vi vi phạm có tính nguy hiểm cao nên BLHS cần có quy định về các tội phạm cho các hành vi này.• (*) Trưởng bộ môn Luật hình sự, khoa Luật hình sự, Trường ĐH Luật TP.HCM Quá trình sửa đổi, bổ sung quy định của BLHS 2015 cần tập trung nghiên cứu để tội phạm hóa các hành vi có tính nguy hiểm cao khác. Cụ thể như các hành vi xâm phạm an toàn công cộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông như các hành vi xâm phạm an toàn về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số, hành vi của tổ chức cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông mà không tuân thủ các quy định của Nhà nước theo Luật An ninh mạng và các quy định khác gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, các hành vi gian lận trong hoạt động thương mại điện tử như buôn bán hàng hóa kém chất lượng, gian dối trong quảng bá công dụng, chất lượng của sản phẩm đã gây ra các hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển bền vững. Tội phạm hóa hành vi gian lận trong thương mại điện tử Nếu BLHS chỉ dừng lại ở việc bổ sung các tội vi phạm quy định về quản lý kinh tế trong các lĩnh vực cụ thể mà không có quy định cho cấu thành chung sẽ nhanh chóng lạc hậu khi kinh tế phát triển và vi phạm cũng gia tăng cả về phạm vi và quy mô. phapluat@phapluattp.vn Cần quy định tài sản kỹ thuật số là một loại tài sản, tập trung các loại hàng cấm trong danh mục hàng cấm, tội phạm hóa các hành vi gian lận thương mại điện tử... Tại buổi tọa đàm “Xây dựng khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số” (do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sáng 8-3), có đại biểu đề nghị cần có thêm tội danh liên quan đến tài sản kỹ thuật số, tài sản mã hóa quy định trong BLHS (sửa đổi). Ảnh: HOÀNG GIANG Tiêu điểm Thực tiễn xét xử thể hiện trong Bản án số 841/2023/HS-PT ngày 1-11-2023 của TAND Cấp cao tại TP.HCM về tội cướp tài sản, HĐXX nhận định các bị cáo đã khống chế nạn nhân, chuyển thành công 168 bitcoin, rồi quy đổi 86,91 bitcoin được 18,88 tỉ đồng và đã chiếm đoạt ba điện thoại di động, một camera hành trình. Do đó, hành vi của các bị cáo phạm tội cướp tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 168 BLHS. Nội dung của bản án đã khẳng định tài sản KTS bitcoin không phải là tài sản mà chỉ là vật trung gian để các bị cáo chiếm đoạt được 18,88 tỉ đồng của nạn nhân. Cách lập luận này có thể giải quyết được vụ án chủ yếu ở khía cạnh xác định số tiền chiếm đoạt để định khung hình phạt nhưng đã không giải quyết trọn vẹn vụ án như xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt, xử lý vật chứng đối với số bitcoin còn lại.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==