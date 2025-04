074-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 4-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Đại tướng Phan Văn Giang động viên lực lượng Việt Nam cứu hộ tại Myanmar Ngày 3-4, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã có thư động viên lực lượng Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Bộ Quốc phòng đã cử 80 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng trang thiết bị sang hỗ trợ Myanmar. Theo đại tướng, với bản lĩnh, kinh nghiệm, trình độ và ý chí quyết tâm cao, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã không quản khó khăn, gian khổ và hy sinh, chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút, mang hết trí lực, phương tiện hiện có để phối hợp tìm kiếm, đưa được nhiều nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Myanmar. “Hoạt động đó của các đồng chí đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả của các đồng chí… Chính phủ và nhân dân Myanmar đang mong chờ sự giúp đỡ của các đồng chí. Tổ quốc và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tự hào, đồng hành cùng các đồng chí” - thư của Đại tướng Phan Văn Giang nêu. V.THỊNH • Phát hiện thi thể trên sân thượng chung cư. Ngày 3-4, Công an TP.HCM tổ địa bàn quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ người dân phát hiện thi thể nam thanh niên tên NHHT (28 tuổi) trên sân thượng một chung cư tại phường 14. Người này tử vong nhiều ngày trước, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. N.TÂN • Cháy dữ dội ở bãi chứa túi nylon. Sáng 3-4, Công an xã Phạm Văn Hai phối hợp với Công an TP.HCM tổ địa bàn huyện Bình Chánh phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi chứa túi nylon trên đường Trần Hải Phụng. Vụ cháy xảy ra vào tối 2-4 đã được lực lượng chức năng dập tắt. N.TÂN Chiều 3-4, tại thủ đô Vientiane, Lào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào Khamtay Siphandone. Trước đó, theo thông báo đặc biệt tối 2-4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào, nhà cách mạng lão thành của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã từ trần lúc 10 giờ 30 ngày 2-4, hưởng thọ 102 tuổi. Đại tướng Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo nòng cốt thế hệ đầu tiên của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước. Sự ra đi mãi mãi của Đại tướng Khamtay Siphandone là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. PV Ngày 3-4, tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã hội kiến Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. Ông Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn nhà vua Vương quốc Bỉ và hoàng hậu cũng như Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Bỉ trong suốt những năm qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội... tại Việt Nam. Ông Nên đặc biệt đánh giá cao việc Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên thông qua nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam vào tháng 10-2023, góp phần thúc đẩy sự quan tâm cộng đồng quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các địa phương, đối tác của Bỉ trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ…, biến những tiềm năng này thành các dự án để hiện thực hóa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Bỉ, cũng như tình cảm đặc biệt của nhà vua Vương quốc Bỉ và hoàng hậu đối với nhân dân Việt Nam. Qua chuyến thăm Việt Nam lần này, nhà vua Vương quốc Bỉ nhận thấy hai nước còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Riêng với TP.HCM, nhà vua cho biết Bỉ sẽ có kế hoạch thúc đẩy hơn nữa các dự án mang tính xã hội với mục tiêu không chỉ là vấn đề đầu tư mà còn nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng người dân, góp phần cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước. Bỉ cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những lĩnh vực Bỉ có tiềm năng. B.PHƯƠNG Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa ký ban hành quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm và bốn phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam (NNVNVN) ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao (sau khi tổ chức lại). Theo đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Kiên, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ủy ban NNVNVN ở nước ngoài, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban NNVNVN ở nước ngoài. Ông Kiên là đại sứ Việt Nam tại Áo nhiệm kỳ 2021-2024. Lãnh đạo bộ cũng ký ban hành các quyết định bổ nhiệm có thời hạn bốn phó chủ nhiệm Ủy ban NNVNVN ở nước ngoài đối với các bà Phạm Thị Kim Hoa, Ngô Thị Thanh Mai, Nguyễn Quỳnh Mai và ông Nguyễn Hoài Anh. N.DIỆP Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên hội kiến nhà vua Vương quốc Bỉ và hoàng hậu. Ảnh: BP Việt Nam nhất quán xem Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu Ngày 3-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam (VN) Ito Naoki. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng thời gian gần đây, VN nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn chân thành và tin cậy, đồng hành cùng VN trong quá trình phát triển; mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất, hiệu quả nội hàm khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Đại sứ Ito Naoki sau gần một năm nhậm chức, vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện VN - Nhật Bản, triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Đại sứ Ito Naoki khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương hai nước để thúc đẩy hơn nữa các nội dung hợp tác thực chất giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện VN - Nhật Bản phát triển ngày càng toàn diện và sâu rộng trên tất cả lĩnh vực. N.DIỆP Hơn 10.000 người dân sẽ được hỗ trợ khám bệnh Ngày 3-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng ngày Sức khỏe thế giới năm 2025. Tại lễ mít-tinh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, BV Phụ sản Trung ương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức khám, sàng lọc, tư vấn chăm sóc sức khỏe và tặng quà cho hơn 1.000 người dân và thiếu nhi, thanh niên trong độ tuổi tiền hôn nhân; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Dự kiến trong tháng 4-2025, hơn 10.000 người dân tại các địa phương trên cả nước sẽ tiếp tục được tư vấn và hỗ trợ trong các chương trình khám bệnh của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. V.THỊNH Hà Nội phê duyệt 2 dự án hơn 20.000 tỉ đồng UBND TP Hà Nội đã phê duyệt hai dự án giao thông quan trọng để tăng cường sự kết nối giao thông giữa khu vực nội đô lịch sử với huyện Đông Anh, tâm điểm là cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng. Dự án thứ nhất là đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa. TP Hà Nội giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến trên 15.000 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2025-2027. Dự án thứ hai là đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh. Dự án do UBND huyện Đông Anh làm chủ đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư 5.413 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2025-2028. T.PHÚ Giá xăng lên gần 21.000 đồng/lít Chiều 3-4, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Xăng E5RON92 không cao hơn 20.373 đồng/lít, tăng 341 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 546 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 20.919 đồng/lít, tăng 495 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.478 đồng/lít, tăng 261 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 18.735 đồng/lít, tăng 211 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.026 đồng/kg, tăng 124 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành. A.HIỀN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư Tô Lâm viếng nguyên chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên hội kiến nhà vua Bỉ và hoàng hậu Nhân sự mới Tin vắ n

3 Thời sự - Thứ Sáu 4-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Việt Nam cần tận dụng hiệu quả các cam kết, thỏa thuận, liên kết kinh tế quốc tế, nhất là các FTA thế hệ mới, để tăng cường đan xen lợi ích, không để phụ thuộc vào một số ít đối tác. NGUYỄN THẢO - ĐỨC MINH Ngày 3-4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết với tựa đề “Vươn mình trong hội nhập quốc tế”. Ông cho biết trong lịch sử cách mạng Việt Nam (VN), hội nhập và phát triển của đất nước luôn gắn liền với những biến chuyển của thời đại. Ngay từ những ngày đầu lập nước, trong bức thư gửi tới Liên hợp quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ tinh thần là VN muốn làm bạn với tất cả các nước, bày tỏ mong muốn “thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực”. “Đây có thể được coi là “bản tuyên ngôn” đầu tiên về cách tiếp cận của nước VN Dân chủ Cộng hòa với cộng đồng quốc tế” - Tổng Bí thư khẳng định. Bước ngoặt có tính lịch sử trong hội nhập quốc tế Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định muốn hòa bình và phát triển thì phải mở cửa với bên ngoài, hợp tác với các quốc gia khác, trong đó hội nhập quốc tế là hình thức, trình độ phát triển cao của hợp tác quốc tế. Nói cách khác hội nhập quốc tế là “đặt đất nước vào dòng chảy chính của thời đại, đập cùng nhịp đập, thở cùng hơi thở của thời đại”, gia tăng sức mạnh của mình thông qua việc gắn kết với thế giới. Tổng Bí thư nhìn nhận VN đang bước vào kỷ nguyên vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi phải có tâm thế, vị thế mới và tư duy, cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế. Sự ra đời của Nghị quyết 59/2025 của Bộ Chính trị về “hội nhập quốc tế trong tình hình mới” là “quyết sách đột phá” đánh dấu bước ngoặt có tính lịch sử trong quá trình hội nhập của đất nước với việc định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong 40 năm đổi mới, tiến trình hội nhập quốc tế của VN đã đạt những kết quả quan trọng, mang tầm vóc lịch sử. Từ một đất nước bị bao vây cô lập, VN đã thiết để đặt đất nước vào đúng dòng chảy của thời đại trong 10 năm, 20 năm tới, nguy cơ tụt hậu sẽ hiện hữu hơn bao giờ hết” - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh đứng trước thời điểm lịch sử, đất nước cần những quyết sách lịch sử. Bộ ba chiến lược Cùng với quốc phòng, an ninh, “đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế” là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tinh thần trọng yếu, thường xuyên trong hội nhập quốc tế theo Tổng Bí thư Tô Lâm là phải tranh thủ nguồn lực, điều kiện thuận lợi bên ngoài cho mục tiêu bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước từ sớm, từ xa; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, đảm bảo tốt nhất lợi ích của nhân dân. Hội nhập quốc tế phải trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực. Hội nhập quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, “hợp tác để đấu tranh và đấu tranh để hợp tác. Chú trọng phần đối tác, hạn chế phần đối tượng”. Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng nhìn nhận hội nhập quốc tế phải mang tính chất “đồng bộ, toàn diện, sâu rộng”, trong đó các lĩnh vực phải gắn kết chặt chẽ, bổ sung cho nhau trong một chiến lược tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình và bước đi phù hợp. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đất nước đang đứng trước yêu cầu phải có một Hội nhập quốc tế: Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 34 nước, trong đó có tất cả thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước lớn. VN còn là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế, có quan hệ chính trị, quốc phòng, an ninh phát triển sâu rộng, thực chất. Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhìn nhận chủ trương hội nhập quốc tế vẫn còn những điểm chưa thực sự như mong đợi. Thế giới đang đứng trước những thay đổi căn bản mang tính thời đại, biến đổi sâu sắc về mọi mặt dưới tác động của các chuyển dịch lớn của chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ. Giai đoạn từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để định hình và xác lập trật tự thế giới mới. “Trong lần chuyển đổi này, nếu không kịp thời bắt nhịp với thế giới, nhận diện và tranh thủ cơ hội cuộc cách mạng với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện cho phát triển. Cùng với “tinh thần đổi mới” về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của Nghị quyết 18; “tư tưởng đột phá” về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Nghị quyết 57; định hướng về hội nhập quốc tế là “cẩm nang hành động” của Nghị quyết 59 sẽ tạo nên “bộ ba chiến lược” trong trọng tâm “ổn định lâu dài - phát triển bền vững - đời sống nâng cao” do Đảng đã vạch ra. Giai đoạn cách mạng hiện nay, ông yêu cầu cần triển khai quyết liệt và hiệu quả theo một số định hướng quan trọng. Trong đó, tư duy, nhận thức và hành động mới trong hội nhập quốc tế phải được quán triệt sâu rộng, đi vào cuộc sống. Nhận thức về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đồng bộ, toàn diện, Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực phát triển nhanh lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất theo tinh thần của Nghị quyết 57. Hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải hướng tới việc đưa các chuẩn mực, quy định về khoa học công nghệ trong nước tiệm cận với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến. Qua đó, nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển của đất nước, huy động, tranh thủ được nguồn lực quốc tế và phát huy mạnh mẽ nguồn lực trong nước để phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn, các ngành mới nổi và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Coi công tác cán bộ là “gốc”, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập, có chuyên môn, kỹ năng cao, ngang tầm quốc tế, có khả năng tham gia hòa giải, giải quyết tranh chấp quốc tế. Đổi mới, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của địa phương, người dân và doanh nghiệp trong tham gia hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư TÔ LÂM Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, hội nhập quốc tế phải trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực. sâu rộng và hiệu quả là một định hướng chiến lược lớn của Đảng, là một động lực quan trọng để phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Hội nhập kinh tế được xác định là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế với ưu tiên hàng đầu là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số. “Cần tận dụng hiệu quả các cam kết, thỏa thuận, liên kết kinh tế quốc tế, nhất là các FTA thế hệ mới để tăng cường đan xen lợi ích, không để phụ thuộc vào một số ít đối tác” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Xây dựng vị thế cao hơn, vững chắc hơn Tổng Bí thư cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế trong nước nhằm nâng cao năng lực thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút FDI chất lượng cao; chính sách cần phù hợp để thúc đẩy nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ, quản trị, kỹ năng chuyên môn cho doanh nghiệp và lao động VN… Hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng, theo Tổng Bí thư Tô Lâm phải hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực, vị thế đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Hội nhập quốc tế phải phát huy hiệu quả mạng lưới các quan hệ đối tác đã được xác lập để gia tăng tin cậy chính trị, tranh thủ nguồn lực cho phát triển, giải quyết các vấn đề còn tồn tại bằng biện pháp hòa bình. Tổng Bí thư nhấn mạnh với thế và lực mới, VN có thể vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải trong những lĩnh vực phù hợp; đóng góp tích cực hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu hộ, cứu nạn quốc tế… “Trong thế giới phụ thuộc lẫn nhau như ngày nay, sự phát triển của mỗi quốc gia - dân tộc không thể biệt lập, đứng bên ngoài những tác động của thế giới và thời đại, của thời cuộc và cục diện của nó” - Tổng Bí thư viết và khẳng định VN phải bắt nhịp với sự vận động của thế giới, tìm ra con đường mang lại hòa bình, ổn định, thịnh vượng, phát triển và xây dựng vị thế cao hơn, vững chắc hơn cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Đất nước đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình nhưng thách thức cũng vô cùng to lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định Nghị quyết 59 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Đảng ta về tư duy và định hướng hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới, tạo động lực đưa đất nước tiến tới đài vinh quang của độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn thịnh, trường tồn.• Tiêu điểm VN hiện là một trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986, thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD... Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: TTXVN

4 Chiều 3-4, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý I. Trả lời câu hỏi của PV liên quan đến chính sách thuế đối ứng của Mỹ với hàng hóa Việt Nam (VN), ông Trương Bá Tuấn, Cục phó Cục Chính sách thuế, thuế, lệ phí (Bộ Tài chính), khẳng định mức thuế 46% của Mỹ với hàng hóa VN là mức thuế suất cao hơn rất nhiều so với thuế suất hiện hành của hàng VN khi xuất khẩu sang Mỹ. Ông Tuấn cũng cho biết chính sách thuế này sẽ tác động tiêu cực tới nhiều ngành xuất khẩu lớn như thiết bị điện tử, nông nghiệp, dệt may, da giày… Thời gian qua, để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời với tình hình kinh tế trên thế giới và để đạt được mục tiêu tăng trưởng, Bộ Tài chính đã thực hiện việc rà soát mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), từ đó tham mưu Chính phủ điều chỉnh phù hợp. Theo đó ngày 31-3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73, trong đó đã điều chỉnh giảm đáng kể mức thuế suất nhập khẩu của một số mặt hàng được các đối tác thương mại VN quan tâm, trong đó có Mỹ. “Việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu theo Nghị định 73 cho thấy chúng ta cũng cố gắng cân bằng và cải thiện cán cân thương mại với các đối tác lớn. Từ đó giúp cho doanh nghiệp, người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận hơn với các sản phẩm tốt hơn, chi phí thấp hơn” - ông Tuấn nói. Cũng theo ông Tuấn, khi tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 73, Bộ Tài chính đã chủ động rà soát các mức thuế đang áp dụng với mặt hàng nhập khẩu như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường… Tuy nhiên, đối chiếu với con số tính toán mà phía Mỹ đã công bố sáng 3-4, ông Tuấn khẳng định cần phải làm rõ cơ sở hay căn cứ gì để Mỹ đưa ra con số như vậy? Chia sẻ thêm, ông Tuấn cho hay báo cáo mới nhất của Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ thì mức thuế suất Thời sự - Thứ Sáu 4-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Cũng liên quan đến vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay VN đã rất chủ động để rà soát, điều chỉnh mức thuế nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu từ Mỹ. Mục tiêu nhìn vào tương lai giúp tăng kim ngạch nhập khẩu hướng tới cân bằng thương mại tốt hơn. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định việc này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác chứ không chỉ phụ thuộc riêng vào thuế. “Nguyên nhân thì Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng đang tích cực nghiên cứu và tìm hiểu” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói và cho biết sâu xa là chúng ta hướng tới cân bằng thương mại chứ không ai muốn chênh lệch. “Cân bằng thương mại thì phải phát triển, tức là kim ngạch lớn hơn nhưng không cần phải giải quyết bằng biện pháp thuế. Đó mới là giải pháp” - ông Chi nói. Chính vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng VN cần kiên trì tìm ra giải pháp, kiên trì trao đổi, chia sẻ với các đối tác thương mại để hướng tới cân bằng thương mại. “Cân bằng thương mại theo nghĩa phát triển vừa tăng kim ngạch vừa không tăng thuế để người dân cả hai nước cùng được hưởng lợi từ việc phát triển thương mại đó mới là quan trọng” - ông Chi nói. Đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân Kiên trì đàm phán, hướng tới tăng kim ngạch nhưng không tăng thuế Để chủ động thích ứng linh hoạt kịp thời với tình hình, Bộ Tài chính đã thực hiện việc rà soát mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), từ đó tham mưu Chính phủ điều chỉnh phù hợp. NGỌC DIỆP Theo chính sách thuế mới công bố từ phía Mỹ, mức thuế áp với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam (VN) cao thứ hai trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ, chỉ sau Campuchia (mức thuế 49% đối với 97% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ). Nhóm ngành nào sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất? Trong nhận định mới nhất, TS Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV cho rằng với động thái trên, Chính phủ Mỹ thể hiện rõ quan điểm thương mại quốc tế phải cân bằng và công bằng hơn. Tuy nhiên, ông Lực chia sẻ còn có thể đàm phán đến ngày 9-4 nhưng VN cũng cần có kịch bản cho các mức thuế khác nhau. Theo TS Cấn Văn Lực, những tác động từ chính sách thuế của Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến năm lĩnh vực chủ chốt của VN. Cụ thể, tại năm nhóm ngành chính (chiếm 64,3% tổng kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ năm 2024) là điện tử (các mặt Nhóm ngành gỗ và sản phẩm gỗ sẽ chịu tác động trung bình, do chuỗi cung ứng khá ổn định và nhu cầu tại Mỹ ở mức cao. Song các doanh nghiệp (DN) trong nước cũng cần lưu ý đây là mặt hàng lâu bền và có độ nhạy giá khá cao (như dệt may, da giày) nên khi kinh tế khó khăn thì người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm, với năm trước. Với mức thuế 46%, hàng thủy sản VN vào Mỹ có thể phải chịu thêm số tiền 0,92 tỉ USD trong năm 2025. Nhóm ngành điện tử chịu tác động hạn chế do đặc thù quy mô sản xuất và đầu tư lớn, công nghệ cao, phụ thuộc nhiều vào DN FDI, do đó mức thuế mới có thể tác động tiêu cực tới các quyết định đầu tư dự án sản xuất bán dẫn vào VN trong tương lai. Chính sách tăng thuế của Mỹ còn khiến giá tăng, áp lực lạm phát và tỉ giá gia tăng, thị trường chứng khoán và tiền tệ trong nước sẽ biến động nhiều hơn (như nhiều quốc gia khác đang gặp). Chính vì vậy sẽ cần đến quyết sách điều hành chính sách của Chính phủ cần nhanh nhạy, chủ động và kịp thời hơn. Hành động của VN trong bối cảnh mới Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta VN, cho rằng nhìn từ cuộc họp của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thấy ông sẽ không áp thuế 20% với tổng hàng hóa vào Mỹ. Ngành gỗ sẽ chịu tác động mạnh do áp lực cạnh tranh quốc tế cao. Ảnh: QUANG HUY hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện) chiếm 28,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ; dệt may, da giày chiếm 21,9%; gỗ và sản phẩm từ gỗ chiếm 7,6%; nông, thủy, hải sản chiếm 3,5%; thép và nhôm chiếm 2,7%. Nhóm ngành dệt may, da giày sẽ chịu tác động mạnh do áp lực cạnh tranh quốc tế cao, khả năng dịch chuyển chuỗi sản xuất dễ dàng hơn và độ nhạy giá ở mức cao. Việc bị áp thuế quan cao hơn tại thị trường Mỹ sẽ khiến ngành sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi chi phí và hàng rào xuất khẩu tăng lên. Hơn nữa, đây là mặt hàng có thể sử dụng lâu dài, có độ nhạy giá cao khi giá tăng lên cộng thêm kinh tế khó khăn bất định. vì vậy có thể giảm sức mua. Đặc biệt là nhóm ngành nông, thủy, hải sản, năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu nông thủy sản lớn nhất của VN với giá trị đạt 4,16 tỉ USD, chiếm 3,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Dự báo xuất khẩu thủy sản của VN sang Mỹ năm 2025 có thể đạt hơn 2 tỉ USD, tăng 10%-12% so Việt Nam vẫn còn thời gian để thỏa thuận, đàm phán đáp ứng các thỏa thuận thương mại từ phía Mỹ để đôi bên cùng có lợi. Trong tuyên bố mới nhất sau khi các biện pháp thuế quan mới của chính quyền Mỹ được công bố, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các đối tác thương mại không nên đánh thuế đáp trả Mỹ bởi việc đó sẽ gây leo thang thêm. “Lời khuyên của tôi dành cho từng nước vào lúc này là đừng trả đũa. Ngồi lại, hít thở sâu và xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Bởi nếu các bạn trả đũa sẽ có sự leo thang. Nếu các bạn không trả đũa, đây sẽ là giới hạn cao nhất” - ông Bessent khuyên. Ông Bessent nói rằng bất kỳ phản ứng cứng rắn nào vào lúc này cũng sẽ là không khôn ngoan. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khuyên các quốc gia nên bình tĩnh Mỹ tuyên bố áp thuế 46% và của Việt Nam Chiều 2-4 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố áp thuế đối ứng 46% đối với 90% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

5 Trước tình hình nóng bỏng, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp (DN) và các cơ quan quản lý nhà nước đang khẩn trương tìm kiếm giải pháp ứng phó. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để giảm thiểu thiệt hại trước mắt, mà còn là cơ hội để Việt Nam (VN) nhìn nhận lại chiến lược phát triển xuất khẩu một cách bền vững hơn. Một trong những ưu tiên hàng đầu là tăng cường đối thoại và đàm phán với phía Mỹ để làm rõ vấn đề, phân tích tác động và tìm kiếm sự điều chỉnh phù hợp. Chính phủ cần chủ động cung cấp thông tin, số liệu chứng minh rằng hoạt động thương mại giữa VN và Mỹ là công bằng và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả VN, cho rằng việc xác định cụ thể nhóm hàng nào bị ảnh hưởng là rất quan trọng. “Mỹ là thị trường quan trọng nhưng chúng ta cũng nhập khẩu nhiều rau quả từ nước này. Nếu Mỹ áp thuế lên hàng VN, chúng ta có thể cân nhắc các biện pháp đối ứng một cách hợp lý để bảo vệ DN trong nước nhưng cần tránh leo thang căng thẳng thương mại” - ông Tùng nói. Về phía DN, giải pháp ngắn hạn được nhiều người tính đến là chia sẻ một phần chi phí thuế với đối tác nhập khẩu, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường ngoài Mỹ như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada... Đây là một giải pháp tình thế nhưng có thể giúp DN duy trì hoạt động trong ngắn hạn trước ảnh hưởng của thuế Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đều nhấn mạnh rằng về lâu dài, các DN VN cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất, không chỉ dựa vào giá rẻ. Điều này bao gồm việc đầu tư vào công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Bên cạnh đó, việc tăng cường liên kết giữa các DN trong chuỗi cung ứng, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, đạt tiêu chuẩn quốc tế cũng là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa VN trên thị trường quốc tế. Chính phủ cũng cần đóng vai trò định hướng và hỗ trợ DN trong quá trình chuyển đổi này. Các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại cần được triển khai một cách hiệu quả và thiết thực. Đồng thời cần rà soát và hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến thương mại quốc tế, đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho DN. TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, cho biết mức thuế của Mỹ nếu áp dụng sẽ ảnh hưởng lớn đến các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của VN, không chỉ những DN VN và cả DN FDI. Khi thuế nhập khẩu tăng, lợi thế cạnh tranh giảm, buộc DN FDI phải điều chỉnh chiến lược đầu tư, tác động đến dòng vốn vào nông nghiệp, sản xuất và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, dòng vốn FDI vào VN vẫn tăng mạnh, phản ánh niềm tin vững chắc của nhà đầu tư. Theo ông Nhân, VN cần tăng cường kiểm tra các dự án FDI để đảm bảo hiệu quả, đồng thời duy trì môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn nhằm thích ứng với chính sách thuế quan toàn cầu và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. QUANG HUY Sáng 3-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình, thảo luận về các giải pháp trước mắt và lâu dài sau khi Mỹ công bố áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam (VN). Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành và lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tình hình hiện nay cho thấy cạnh tranh thương mại diễn ra gay gắt hơn, phức tạp hơn, khó đoán định hơn. Thời gian qua, VN đã rất nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ, tổng thể về chính trị, ngoại giao, kinh tế, giao lưu nhân dân để ứng phó với tình hình. Việt Nam mong muốn phía Mỹ có chính sách phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của VN trong thời gian qua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam là nước đang phát triển, vẫn đang phải tiếp tục khắc phục hậu quả nặng nề, kéo dài sau nhiều năm chiến tranh. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành bình tĩnh, bản lĩnh, có đối sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với mọi diễn biến để tiếp tục vượt qua những khó khăn và cú sốc từ bên ngoài như đã làm những năm qua. Cùng với việc chỉ đạo một số biện pháp tổng thể, hài hòa, hợp lý, hiệu quả, vừa trước mắt vừa lâu dài, Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh về vấn đề này do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu; giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì, chỉ đạo các bộ, ngành tổ chức lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu lớn. Thủ tướng nhấn mạnh đây cũng là cơ hội khẳng định bản lĩnh, sức mạnh của dân tộc; cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, xanh hóa, số hóa, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; thúc đẩy mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; thúc đẩy nội địa hóa; thúc đẩy khai thác thị trường, tài nguyên trong nước. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên là không thay đổi. MINH TRÚC bình quân của VN là 9,4%. Và báo cáo cũng nêu rõ phần lớn các mặt hàng của Mỹ khi xuất khẩu sang VN đang chịu mức thuế nhập khẩu 15% hoặc thấp hơn, trừ một số ít mặt hàng. “Như vậy, nghĩa là mặt bằng thuế quan của chúng ta đang thấp hơn rất nhiều so với mức 46% mà Mỹ đang tính toán” - ông Tuấn nói và cho hay cần phải làm rõ ngoài yếu tố thuế thì lý do gì mà phía Mỹ cân nhắc đưa ra con số áp thuế đối ứng 46%, từ đó sẽ có những giải pháp phù hợp để giải quyết tình hình này. M.TRÚC Thời sự - Thứ Sáu 4-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Các doanh nghiệp khẩn trương tìm cách thích ứng Thủ tướng: Lập ngay tổ phản ứng nhanh Sau khi Mỹ công bố sẽ áp thuế đối ứng với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh về vấn đề này do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu. giải pháp Trước đây trong lịch sử vào năm 1933, chính quyền Mỹ đã từng áp thuế 20% lên tổng hàng hóa vào Mỹ, gây ra cuộc đại suy thoái kinh tế Mỹ, có lẽ vì thế nên lần này chính quyền ông Donald Trump không áp dụng lại. Với lần này, ông Donald Trump áp mức thuế quan riêng với từng quốc gia, như vậy có thể nói ông đang để cửa đàm phán để đạt được những thỏa thuận về thương mại của Mỹ trong tương lai. Con số mức thuế 46% có thể gây sốc nhưng phải nhấn mạnh đến việc con số này không phải là con số chính thức được áp dụng và cũng không phải áp với tất cả loại hàng hóa. Ngoài ra, VN vẫn còn thời gian để thỏa thuận, đàm phán đáp ứng các thỏa thuận thương mại từ phía Mỹ để đôi bên cùng có lợi. Phải chờ đến ngày 15-4 mới có con số về thuế quan chính thức, thông cáo báo chí khi đó mới đưa ra cụ thể. Với VN, trước tiên cần giảm thuế hàng hóa nhập khẩu với hàng hóa Mỹ. Mức thuế quan trung bình với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ hiện là 9,5% trong khi Mỹ chỉ áp dụng với VN là 3,3%, như vậy mức thuế quan trung bình này cần phải giảm xuống. Phía VN cũng đã rất nhanh nhẹn có những giải pháp ứng phó với tình hình mới. Ngoài ra, VN cũng cần tăng cường mua nhiều hơn nữa hàng hóa Mỹ, trong đó nổi bật có lĩnh vực hàng không. Đồng thời, phía VN cũng tạo ra cơ chế ưu đãi hơn nữa cho các DN VN. Đối với các thị trường tài sản như vàng hay cổ phiếu, giám đốc phân tích khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta VN cho rằng các quỹ phòng hộ họ sẽ vẫn phòng hộ và trú ẩn vào tài sản an toàn như vàng hay trái phiếu. Tuy nhiên, cũng phải nhìn vào thực tế là vàng đã tăng giá lên ngưỡng rất cao, vì thế việc mua ở hiện tại cũng rất rủi ro. Cũng theo ông Minh, có vẻ như nhà đầu tư vẫn đang có tâm lý lo ngại về biến động chính sách của ông Donald Trump. Vì vậy, từ nay đến ngày 15-4, các quốc gia đồng thuận và đưa ra giải pháp ứng phó, có khả năng rủi ro liên quan đến các chính sách thuế mới của chính quyền Mỹ sẽ giảm mạnh. Đồng thời có một tín hiệu tích cực là dòng tiền vẫn đang ở lại thị trường trái phiếu, đây là tín hiệu tích cực của dòng tiền. Với những nhà đầu tư mà tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục chiếm khoảng 30%-40%, họ không nên vội bán tháo trong thời điểm này. Với những nhà đầu tư có tỉ trọng tiền mặt cao, trong những đợt sập thị trường như thế này, có thể cân nhắc mua nhưng tuyệt đối không nên dùng đòn bẩy tài chính. Cần nhớ là cho đến giờ chưa có mức thuế quan nào cuối cùng được đưa ra mà vẫn có thời gian đàm phán, chính vì vậy nhà đầu tư không nên hoảng loạn.• Ông Trương Bá Tuấn, Cục phó Cục Chính sách thuế, thuế, lệ phí (Bộ Tài chính), nói về việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam. Ảnh: MINH TRÚC Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành sau khi Mỹ công bố sẽ áp thuế đối ứng 46% với Việt Nam. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

6 Thời sự - Thứ Sáu 4-4-2025 tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính tại một số nước. Trên cơ sở đó, hoàn thiện các hồ sơ, văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét. TP.HCM, Đà Nẵng tích cực, chủ động chuẩn bị các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, bố trí diện tích đất, nguồn lực, xúc tiến làm việc với nhà đầu tư, định chế tài chính lớn, tiềm năng để tham vấn chính sách cũng như kêu gọi đầu tư. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thảo luận, cho ý kiến về việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, các đại biểu thảo luận về định vị chiến lược trung tâm tài chính tại Việt Nam so với các trung tâm tài chính trong khu vực; hệ thống pháp luật, các điều kiện, tiêu chuẩn quốc tế; cơ cấu quản lý, cơ chế giám sát… Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội Kết luận hội nghị, Thủ tướng cho rằng việc xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế là vấn đề khó và mới đối với Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan bám sát kết luận của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về vấn đề này; tiếp tục hoàn thiện các văn bản, đề án, đồng thời giải trình thêm về các nội dung cần làm rõ. Nhấn mạnh chính sách phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, Thủ tướng yêu cầu đề xuất xây dựng mô hình trung tâm tài chính quốc tế phù hợp với tình hình và điều kiện phát triển của Việt Nam. Xây dựng các cơ chế, chính sách độc lập, đặc thù, đặc biệt, vượt trội, hiện đại, có sức cạnh tranh, còn địa giới hành chính của trung tâm thì mang tính chất tương đối, bảo đảm thuận lợi, triển khai tốt nhất, hiệu quả nhất. Tăng cường hợp tác công tư, thu hút và sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp, người dân; xây dựng trung tâm tài chính tiên tiến, hiện đại, tăng cường số hóa, tổ chức hoạt động và quản lý thông minh bằng các giải pháp khoa học, công nghệ. Đảm bảo an ninh, an toàn, có cơ chế giám sát và giải quyết các tranh chấp hiệu quả; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cả trong và ngoài Nhà nước, trong và ngoài nước… Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý đề xuất các quy định phải CHÂN LUẬN Trưa 3-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo về trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để rà soát các công việc đã thực hiện, nhiệm vụ trong thời gian tới. TP.HCM, Đà Nẵng tích cực, chủ động chuẩn bị các nguồn lực Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã triển khai nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội; xây dựng các nghị định hướng dẫn, kế hoạch hành động. Ban Chỉ đạo đã xây dựng khung đề án; xin ý kiến bộ, ngành, địa phương; tổ chức hội thảo, tham vấn chuyên gia, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, công ty luật, công ty tư vấn, kiểm toán... Bên cạnh đó, Thủ tướng: Cân nhắc xây dựng 1-2 trung tâm tài chính tại Việt Nam rõ thẩm quyền trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là xử lý những vấn đề phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh hoặc có quy định nhưng bị thực tiễn vượt qua; cùng với hoàn thiện các văn bản trình Bộ Chính trị, Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành soạn thảo các nghị định hướng dẫn thực hiện. Chỉ rõ lộ trình thực hiện thí điểm trung tâm tài chính quốc tế có thời hạn năm năm trở lên, Thủ tướng yêu cầu cân nhắc việc xây dựng 1-2 trung tâm tài chính hoạt động đảm bảo các quy định của pháp luật Việt Nam, điều kiện, tiêu chuẩn, luật pháp quốc tế. Đảm bảo chính sách phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, đảm bảo an ninh, an toàn; có cơ chế giám sát đảm bảo độc lập, với cơ cấu hợp lý, hiệu quả; quy định rõ việc giải quyết các tranh chấp nếu có...• Thủ tướng yêu cầu cần quy định rõ thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh do chưa có quy định pháp luật hoặc các vấn đề đã bị thực tiễn vượt qua để trung tâm tài chính khu vực và quốc tế hiệu quả. Sở Nội vụ TP.HCM thông tin về việc sắp xếp 273 phường, xã Chiều 3-4, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Hưng, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ, đã thông tin về lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Hưng cho biết sau khi Bộ Nội vụ trình dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch về nội dung này. Theo ông Hưng, hiện nay Sở Nội vụ đang phối hợp với các sở, ngành liên quan và 21 quận, huyện, TP Thủ Đức khẩn trương rà soát trên các tiêu chí để phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, xây dựng dự thảo các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hình thành đơn vị hành chính mới theo Kết luận 127 của Bộ Chính trị, đảm bảo bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Các tiêu chí gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, các yếu tố đặc thù, lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, liên kết vùng, quy mô, trình độ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí nguồn lực, có cơ chế, chính sách phù hợp cho cán bộ, công chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. “Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, không để khoảng trống pháp lý và xây dựng phương án, đề án để khi sắp xếp xong thì bắt tay ngay vào công việc” - ông Hưng thông tin. Ông Nguyễn Hoàng Hưng cho biết Sở Nội vụ đang tổng hợp các phương án mà địa phương gửi về, thẩm định theo tiêu chí của Trung ương. Dự kiến tuần sau Sở Nội vụ sẽ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP, Sở Nội vụ sẽ hoàn chỉnh phương án, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. “Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, sở sẽ tham mưu UBND TP.HCM thực hiện các quy trình xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND TP thông qua nghị quyết sắp xếp. Sau đó, hoàn chỉnh bộ hồ sơ trình Bộ Nội vụ để trình Trung ương” - ông Hưng cho biết việc sắp xếp cấp tỉnh sẽ trình Quốc hội và sắp xếp cấp xã sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tính đến thời điểm hiện nay, TP.HCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 16 quận, 5 huyện, 1 TP) và 273 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 210 phường, 58 xã, 5 thị trấn). Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Minh Phú, Phó phòng Quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về dư chấn động đất tại căn hộ chung cư Diamond Riverside, quận 8. Ông Phú cho biết sau khi xảy ra tình trạng rung lắc do ảnh hưởng của động đất từ Myanmar, Sở Xây dựng đã tiếp nhận thông tin và phối hợp với UBND quận 8 khảo sát thực tế chung cư Diamond Riverside vào ngày 31-3. “Đánh giá bước đầu, các vết nứt, bong tróc được ghi nhận có độ sâu và chiều dài khác nhau” - ông Phú nói. Theo ông Phú, ban quản trị chung cư sẽ phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá an toàn đối với các cấu kiện, hạng mục công trình có xảy ra hiện tượng nứt theo phản ánh của cư dân. Việc kiểm tra, đánh giá và xử lý để đảm bảo an toàn sẽ được thực hiện theo quy trình bảo trì công trình được quy định tại Nghị định 06/2021. “Chúng tôi sẽ yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho đến khi có kết luận chính thức” - ông Phú thông tin và bày tỏ mong muốn người dân an tâm về tính an toàn tại chung cư. Vị đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết ngoài trường hợp xảy ra tại chung cư Diamond Riverside ở quận 8, đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được phản ánh khác tương tự. “Kết quả kiểm tra ngày 31-3 cũng như thông tin trên các phương tiện truyền thông cho thấy mới phát hiện các vết nứt trên tường, chưa phát hiện nứt kết cấu (cột, dầm, sàn)” - ông Phú cho biết thêm. LÊ THOA thoisu@phapluattp.vn Thủ tướng yêu cầu cân nhắc việc xây dựng 1-2 trung tâm tài chính hoạt động đảm bảo các quy định của pháp luật Việt Nam, điều kiện, tiêu chuẩn, luật pháp quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP Sở Nội vụ TP.HCM thông tin về việc sắp xếp cấp xã. Ảnh: HÀ THƯ

