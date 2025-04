075-2025

SỐ 075 (7348) - Thứ Bảy 5-4-2025 Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Khamtay Siphandone CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn ĐỂ DOANH NGHIỆP VIỆT THAM GIA CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỈ USD Bộ Xây dựng đang tham mưu cho Chính phủ quyết định và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp Việt đầu tư vào lĩnh vực đường sắt. Ảnh: THUẬN VĂN Bộ Chính trị kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật cán bộ cấp cao Thủ tướng chỉ đạo tấn công mạnh tội phạm lừa đảo trênkhônggianmạng TP.HCM khẩn trương triển khai nhiều dự án trọng điểm Mỹ áp thuế 46%: Cần quyết sách mạnh để “biếnnguythànhcơ” Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh trong so nay trang 8+9 trang 10 trang 2+3 trang 11 trang 5 trang 6 trang 4

2 Thời sự - Thứ Bảy 5-4-2025 SONG MAI - CHÂU YẾN Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo tờ trình, dự thảo BLHS sửa đổi do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Dự kiến dự thảo sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10-2025). Nhiều án tử hình chưa thi hành Theo tờ trình của Bộ Công an, sau tám năm thi hành, BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 góp phần quan trọng trong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của các tổ chức và của công dân. Tuy nhiên, tình hình đất nước có nhiều thay đổi lớn về mọi mặt nên quy định của BLHS đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Hiện nay, BLHS vẫn quy định 18 tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo Bộ Công an, thực tiễn cho thấy một số tội danh có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không cần thiết phải duy trì hình phạt tử hình. Tòa án cũng không áp dụng hình phạt tử hình đối với các tội danh này như tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421). Việc này thực hiện theo đề án rà soát, đánh giá những bất cập trong BLHS, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật THA hình sự liên quan đến áp dụng hình phạt tử hình và THA tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù mà Đảng ủy VKSND Tối cao đã trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Bên cạnh đó, tiếp tục đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay thế hình phạt tử hình bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án ở các tội: Gián điệp (Điều 110), tham ô tài sản (Điều 353) và nhận hối lộ (Điều 354). Như vậy, dự kiến bỏ hình BLHS hiện hành, số tội có khung hình phạt tử hình đã giảm xuống còn 18 tội danh. Đến nay, Bộ Công an tiếp tục đề xuất bỏ hình phạt tử hình ở tám tội danh. Đây là một bước tiến đáng kể trong quá trình nhân đạo hóa pháp luật hình sự. “Theo tôi, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án đối với tám tội danh là sự phù hợp với xu hướng của thời đại, mang tính nhân văn của nhà nước ta, giúp cho người phạm tội cải tạo tốt, có ý chí phấn đấu tốt, khả năng hoàn lương cao. Khi vẫn còn cơ hội được sống, người phạm tội thấy được cuộc sống này vẫn còn “màu hồng”. Họ vẫn còn cơ hội để thay đổi, để hoàn lương. Người phạm tội sẽ giảm những phản ứng tiêu cực. Nếu người phạm tội có trình độ thì trong quá trình cải tạo, họ sẽ yên tâm và hết lòng cống hiến lại những kiến thức mà họ đã học cho Nhà nước khi cần thiết. Một bộ luật mang tính nhân văn cũng sẽ ảnh hưởng tới hành vi của người phạm tội. Tội phạm cũng sẽ ít tái phạm hay có những bất hợp tác khi họ thụ án” - luật sư Vũ nói. Chi tiết hơn về các tội danh, Theo Bộ Công an, thực tiễn cho thấy một số tội danh có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không cần thiết phải duy trì hình phạt tử hình. Ảnh minh họa: Một phiên tòa xét xử tội phạm có khung hình phạt đến tử hình. Ảnh: HOÀNG GIANG Theo số liệu về xu hướng hạn chế và tiến tới xóa bỏ án tử hình trên thế giới được trích dẫn từ các báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), Liên hợp quốc cũng như thông tin trên báo chí thì tính đến năm 2022, thế giới có 112 quốc gia đã hoàn toàn bãi bỏ án tử hình, 55 quốc gia vẫn áp dụng hình phạt này và 32 quốc gia chưa bãi bỏ hoàn toàn án tử hình nhưng đã đặt nó dưới lệnh tạm hoãn. Việt Nam đã phê chuẩn Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) vào ngày 24-9-1982. Đây là một trong những công ước cơ bản về quyền con người, cho phép các quốc gia áp dụng án tử hình nhưng phải giới hạn trong những tội “nghiêm trọng nhất”. Tuy Việt Nam chưa cam kết quốc tế về việc xóa bỏ án tử hình hoàn toàn nhưng đang dần nội luật hóa xu hướng nhân đạo hóa hình phạt. Ngoài ra, các lần kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Liên hợp quốc, Việt Nam có tiếp nhận khuyến nghị từ các quốc gia về giảm phạm vi áp dụng hoặc hướng đến xóa bỏ án tử hình. Nhiều quốc gia châu Âu, Nam Mỹ và một số nước châu Phi đã gia nhập Nghị định thư số 2 của ICCPR (Optional Protocol 2) - về xóa bỏ án tử hình. Tuy nhiên, Việt Nam chưa tham gia nghị định thư này. phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh. Một số tội khác thì tòa ít áp dụng hình phạt tử hình như tội tham ô tài sản, nhận hối lộ… Về phạm vi không áp dụng hình phạt tử hình, trường hợp người bị bệnh hiểm nghèo như ung thư giai đoạn cuối, nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS đang có nhiễm trùng cơ hội, tiên lượng xấu là những căn bệnh như một bản án tử hình nhưng vẫn phải tạm giam kết hợp điều trị tích cực để chờ thi hành án (THA) mà chưa có quy định không áp dụng hình phạt tử hình hoặc không THA tử hình với những đối tượng này. Đề xuất hình phạt tù chung thân không xét giảm án Dự thảo BLHS dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án (vẫn bảo đảm cách ly người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội) tại với năm tội danh. Cụ thể gồm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114); tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh (Điều 194); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); tội phá hoại phạt tử hình tại 8/18 tội danh (44,44%) có khung hình phạt tử hình ở BLHS hiện hành. Ngoài ra, bổ sung quy định về việc tòa án có thể tuyên hoãn THA tử hình hai năm đối với người bị kết án tại thời điểm tuyên bản án tử hình. Phù hợp xu hướng toàn cầu Góp ý về đề xuất trên của Bộ Công an, luật sư Nguyễn Hoài Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhìn nhận hình phạt tử hình là biện pháp chế tài nghiêm khắc nhất nhằm trừng trị các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc giữ hay loại bỏ án tử hình là vấn đề tranh cãi nhiều năm nay. BLHS qua các thời kỳ đã có giảm về số tội danh có khung hình phạt tử hình. Đến Bộ Công an đề xuất thay thế hình phạt tử hình bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án ở các tội gián điệp, tham ô tài sản và nhận hối lộ. thoisu@phapluattp.vn Bộ Công an đề xuất bỏ hình với 8 tội danh Phương án góp phần thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại Tại dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình tại 8/18 tội có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Phiên tòa xét xử tại TAND TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

3 Việc“giảm tội bị áp dụng hình phạt tử hình” là một trong những nội dung được đưa ra trong Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đối với các tội danh được xác định phải bỏ hình phạt tử hình thì cần đảm bảo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của các tội phạm này không cần thiết phải duy trì hình phạt tử hình. Theo tôi, đa số các tội danh mà Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình là hợp lý bởi vì việc quy định hình phạt tử hình đối với các tội danh này là không cần thiết và không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Chẳng hạn các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh (Điều 194 BLHS), tội tham ô tài sản (Điều 353 BLHS) và tội nhận hối lộ (Điều 354 BLHS) là các tội phạm mang tính vụ lợi, được thực hiện nhằm mang lại những lợi ích vật chất cho người phạm tội. Việc áp dụng hình phạt tử hình đối với những người phạm tội này là quá nghiêm khắc, không phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250 BLHS) thì tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi thấp hơn so với tội mua bán trái phép hoặc tội sản xuất trái phép chất ma túy, người phạm tội thường là những người lao động nghèo… nên việc áp dụng hình phạt tử hình đối với tội phạm này cũng không hợp lý. Bên cạnh đó, đối với tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421 BLHS) thì kể từ khi ban hành BLHS năm 1985 đến nay, quy định về tội phạm này chưa từng áp dụng tại Việt Nam nên việc bỏ hình phạt đối với tội phạm này là phù hợp với thực tiễn. Riêng đối với các tội phạm còn lại thuộc nhóm tội xâm phạm đến an ninh quốc gia, bao gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109 BLHS), tội gián điệp (Điều 110 BLHS) và tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114 BLHS) thì việc bãi bỏ hình phạt tử hình đối với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109 BLHS) cần nên xem xét cẩn thận. Bởi so với hai tội phạm còn lại thì đây là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cao hơn khi mục đích của người phạm tội là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Do đó, đối với tội phạm này thì vẫn nên duy trì hình phạt tử hình nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa, bảo vệ sự tồn tại, vững mạnh của chính quyền nhân dân. TS TRẦNTHANHTHẢO, Trường ĐH Luật TP.HCM lực, sẽ hợp tác để cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời, việc này còn tăng khả năng thu hồi được tài sản tham nhũng, có cơ sở cho việc khắc phục hậu quả thiệt hại gây ra.• theo ông Vũ, trong tám tội danh dự thảo BLHS (sửa đổi) đề xuất bỏ hình phạt tử hình có tội tham ô tài sản (Điều 353) và tội nhận hối lộ (Điều 354). Đối với hai tội danh này, chủ thể của tội phạm là những người có chức vụ, quyền hạn. Sau khi bị phát hiện hành vi phạm tội, họ sẽ luôn có xu hướng tìm mọi cách để che giấu hành vi phạm tội, tiêu hủy những chứng cứ để không bị “án tử”. Vì vậy, nếu giảm xuống chung thân thì người phạm tội có động Thời sự - Thứ Bảy 5-4-2025 Một phiên tòa xét xử tội phạm tham ô tài sản. Ảnh: HOÀNG GIANG Đề xuất phù hợp thực tiễn thoisu@phapluattp.vn phạt tử hình THS NGUYỄN ĐỨC HIẾU (ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) Xu hướng toàn cầu về giảm thiểu và bãi bỏ hình phạt tử hình dựa trên nhiều cơ sở khoa học và nhân văn sâu sắc. Nhiều nghiên cứu so sánh về tỉ lệ tội phạm giữa các quốc gia đã bãi bỏ và còn duy trì án tử hình cho thấy không có mối liên hệ rõ ràng giữa việc duy trì hình phạt này với tỉ lệ giảm tội phạm nghiêm trọng. Về khía cạnh tư pháp, việc tuyên các án tử hình về mặt thực tế chúng ta chưa phát hiện trường hợp nào sai lầm. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết mà nói, khó có điều gì là mãi mãi. Trong khi đó, khi đã thi hành án tử hình, khó mà có cơ hội sửa chữa. Ngoài ra, đối với các tội phạm kinh tế và tham nhũng tại Việt Nam, các nghiên cứu về tội phạm học hiện đại đã chỉ ra rằng hiệu quả răn đe không chỉ đến từ mức độ nghiêm khắc của hình phạt mà còn phụ thuộc vào sự quyết liệt và mạnh mẽ của việc phát hiện và xử lý. Hơn thế nữa, các cơ quan chức năng cũng đã chỉ ra rằng đối với những loại án này, việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có là một trong những ưu tiên, bởi vì mục đích của loại tội phạm này suy cho cùng là các lợi ích về vật chất và khách thể mà tội phạm này xâm phạm có chứa đựng các giá trị về mặt vật chất và tài sản, làm thiệt hại hoặc thất thoát tới các lợi ích của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Khi xem xét việc bãi bỏ án tử hình tại Việt Nam, cần đánh giá đa chiều dựa trên đặc thù của từng loại tội phạm và điều kiện xã hội cụ thể của đất nước. Đối với tội phạm kinh tế và chính trị không có yếu tố bạo lực, việc bãi bỏ án tử hình kết hợp với các biện pháp thu hồi tài sản, phạt tù chung thân và các chế tài kinh tế nghiêm khắc có thể mang lại hiệu quả tích cực hơn. Các đối tượng phạm tội kinh tế thường cân nhắc lợi ích và rủi ro trước khi hành động. Do đó, chính sách cho phép giảm nhẹ hình phạt khi tự nguyện khắc phục hậu quả có thể thúc đẩy việc thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả hơn cho ngân sách nhà nước Việt Nam. Việc bãi bỏ án tử hình cần đi kèm với việc củng cố đồng bộ các yếu tố khác của hệ thống tư pháp Việt Nam. Cần có sự kết hợp giữa hình phạt tù chung thân không giảm án và cả hình phạt tù có hệ thống giám sát sau khi mãn hạn tù nghiêm ngặt và cơ chế phòng ngừa tội phạm từ gốc. Đây là những yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn xã hội khi không còn hình phạt tử hình. Riêng về tội nhận hối lộ, phân tích thực tế tại Việt Nam cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa mức độ nghiêm khắc của hình phạt và hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, với đặc thù về tình hình tham nhũng và yêu cầu tăng cường kỷ cương, pháp chế thì việc duy trì hình phạt tử hình đối với tội nhận hối lộ ở mức đặc biệt nghiêm trọng vẫn nên được coi như một biện pháp hữu hiệu đối với đấu tranh phòng và chống tham nhũng. Bên cạnh đó, cũng cần có các nghiên cứu kỹ hơn để có một lộ trình loại bỏ hình phạt tử hình đối với loại tội phạm này trong tương lai nếu như phù hợp.• Việc duy trì hình phạt tử hình đối với tội nhận hối lộ ở mức đặc biệt nghiêm trọng vẫn nên được coi như một biện pháp hữu hiệu đối với đấu tranh phòng và chống tham nhũng.” ThS Nguyễn Đức Hiếu BàtrùmmatúyOanhHàbịtuyênántửhìnhvềtộimuabántráiphépchấtmatúy.Ảnh:HOÀNGGIANG Xây dựng cơ chế phòng ngừa tội phạm từ gốc Khi xem xét việc bãi bỏ án tử hình tại Việt Nam, cần đánh giá đa chiều dựa trên đặc thù của từng loại tội phạm và điều kiện xã hội cụ thể của đất nước. Thông tin liên quan án tử hình ở ba quốc gia đông dân nhất: Trung Quốc vẫn còn mức án tử hình, thi hành nhiều nhất thế giới, xu hướng giảm dần nhưng vẫn duy trì. Mỹ: Còn tử hình, chỉ một số bang thi hành, xu hướng giảm và phân hóa giữa các bang. Ấn Độ: Còn tử hình, rất hiếm thi hành, xu hướng nhân đạo hóa, chủ yếu tuyên rồi chuyển tù chung thân. Theo tôi, cần thiết giảm hình phạt tử hình liên quan một số tội danh và tiến dần đến việc loại bỏ hình phạt tử hình. Vì các lý do: Thứ nhất: Mạng sống con người là tối cao. Việc xét xử có thể bị sai lầm, nếu THA tử hình thì không thể khắc phục được. Thứ hai: Các nước trên thế giới có xu hướng bỏ tử hình. Việc THA tử hình không chứng minh được hiệu quả vượt trội trong phòng ngừa tội phạm. Thứ ba: Có thể áp dụng hình phạt tù chung thân không giảm án thay cho hình phạt tử hình. Cho phép người phạm tội có cơ hội cải tạo, đóng góp vào việc thu hồi tài sản, bồi thường thiệt hại. Người bị kết án có thể tham gia lao động tạo ra giá trị tài sản hoặc hợp tác trong điều tra để giúp điều tra thêm tội phạm khác. Luật sư NGUYỄN NGÔ QUANG NHẬT, Đoàn Luật sư TP.HCM

4 thoisu@phapluattp.vn Nhà vua và hoàng hậu Bỉ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam Trưa 4-4, Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ rời TP.HCM, kết thúc tốt đẹp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân. Tại các buổi tiếp, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh, đánh giá cao và tin tưởng chuyến thăm của nhà vua sẽ tạo động lực mới, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Nhà vua Bỉ Philippe trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam; cho rằng với điểm tương đồng về vị trí địa lý nằm ở trung tâm châu Âu và Đông Nam Á, hai bên cần thúc đẩy hợp tác trở thành cửa ngõ của nhau tại mỗi khu vực; tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường... Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, thương mại, biến đổi khí hậu, hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam. (Theo TTXVN) • Chuyển cơ quan điều tra vụ tài xế tông rào chắn đường sắt. Ngày 4-4, Phòng CSGT Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ vụ Huỳnh Văn Quang (29 tuổi) điều khiển xe tải vượt rào chắn đường ngang, làm hỏng rào chắn đường sắt cho Cơ quan CSĐT Công an TP do có dấu hiệu cố ý làm hư hỏng tài sản. Đ.LAM - P.HÙNG • Cặp đôi “nổ” làm bằng lái không cần thi để lừa tiền. Ngày 4-4, Công an TP Huế cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Chín (52 tuổi) và Nguyễn Đình Minh (51 tuổi) để điều tra hành vi tung tin có thể làm bằng lái xe mô tô hạng A1 mà không cần thi để lừa tiền của nhiều người. NGUYỄN DO Sáng 4-4, đoàn đại biểu cấp cao (ĐBCC) Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu, đoàn ĐBCC Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu và đoàn ĐBCC Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào. Sau lễ viếng, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Phó Chủ tịch Quốc hội đã xúc động ghi vào sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương đồng chí Khamtay Siphandone, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào. “Sự ra đi của đồng chí Khamtay Siphandone là tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của hai nước Lào - Việt Nam anh em và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đồng chí Khamtay Siphandone là nhà lãnh đạo tiền bối, nhà cách mạng kiệt xuất kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Lào” - Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi trong sổ tang. • Cùng ngày, tại Tổng lãnh sự quán Lào ở TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng Đại tướng Khamtay Siphandone. Ghi trong sổ tang, ông Nghị bày tỏ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, trong đó có TP.HCM, đã mất đi một người đồng chí thân thiết, một người bạn lớn thủy chung son sắt, đã có công lao to lớn vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. TP.HCM sẽ mãi ghi nhớ những tình cảm đặc biệt và thắm thiết mà Đại tướng Khamtay Siphandone đã dành cho TP và quyết tâm hết mình củng cố, vun đắp hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung như anh em một nhà giữa TP.HCM và các địa phương Lào. Cùng ngày, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng và ghi sổ tang Đại tướng Khamtay Siphandone. TTXVN - BẢO PHƯƠNG Sáng 4-4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định của UBND TP.HCM về tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lê Trường Duy làm giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR). Thời hạn giữ chức vụ là năm năm. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết sau sáu tháng thành lập, trung tâm đã đảm bảo cơ bản đầy đủ về lực lượng và tài chính để triển khai công việc. Ông Võ Văn Hoan cho biết C4IR không chỉ hoạt động trong phạm vi TP.HCM mà còn ở cả nước, giải quyết những vấn đề của quốc gia. “Trung tâm có quan hệ quốc tế rộng khắp, nằm trong mạng lưới các tổ chức thành viên, hệ sinh thái của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và có đội ngũ chuyên gia rộng. Do đó, HCMC C4IR cần phát huy tốt những điều này” - ông Hoan nhấn mạnh. Phó chủ tịch TP.HCM khẳng định HCMC C4IR có sứ mệnh rất lớn đối với sự phát triển của TP.HCM, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới và tin tưởng ông Duy sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. HOÀNG KIM Chủ tịch nước Lương Cường viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye Sáng 4-4, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Burundi Évariste Ndayishimiye đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng và tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước châu Phi, trong đó có Burundi, những người bạn luôn ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Tổng thống Évariste Ndayishimiye vui mừng khi tuy cách xa nhau về địa lý, nhân dân hai nước luôn đoàn kết, dành cho nhau những tình cảm nồng ấm, hữu nghị và ủng hộ lẫn nhau. Tổng thống nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Burundi trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, khai khoáng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao trên tất cả kênh nhằm củng cố tin cậy chính trị, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế tham vấn chính trị giữa hai bộ Ngoại giao. (Theo TTXVN) Công an TP.HCM trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân Sáng 4-4, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân, nguyên cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an huyện Hóc Môn. Liệt sĩ Nhân hy sinh ngày 2-10-2020 trong khi thi hành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hóc Môn. Theo Công an TP.HCM, đây là sự ghi nhận, tôn vinh, biểu dương của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao, đóng góp quý báu của liệt sĩ Nhân trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, liệt sĩ Nhân đã tận hiến thanh xuân vì bình yên cuộc sống. Gương hy sinh của liệt sĩ Nhân góp phần tô thắm thêm truyền thống của Công an TP.HCM anh hùng, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. NGUYỄN TÂN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Khamtay Siphandone Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM có tân giám đốc Cùng bạn đọc Kính thưa quý bạn đọc, Sau số báo này, ấn bản báo in báo Pháp Luật TP.HCM xin phép được tạm nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và hẹn gặp lại quý bạn đọc trên số báo ra ngày 8-4. Trong thời gian này, báo điện tử Pháp Luật TP.HCM (plo.vn) và các nền tảng số của báo vẫn cập nhật liên tục tin tức thời sự, cùng nhiều bài viết hấp dẫn khác trên tất cả lĩnh vực chính trị, pháp lý, kinh tế, đô thị, văn hóa, xã hội, quốc tế, thể thao… Cảm ơn quý bạn đọc đã luôn tin cậy, ủng hộ và đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM suốt thời gian qua. Kính chúc quý bạn đọc có một kỳ nghỉ lễ an vui, hạnh phúc! Trân trọng. BAN BIÊN TẬP Tin vắ n Thời sự - Thứ Bảy 5-4-2025

5 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa có thông cáo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức Đảng, ba đảng viên. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025. Lý do là thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy trường; thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020-2025 còn buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để nhiều đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật. Liên quan đến trách nhiệm của cá nhân đối với các khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với hai đảng viên. Theo đó, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Minh Xuân, đảng viên Chi bộ 2 khoa Y, Đảng bộ Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ĐH, CĐ TP. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Huỳnh Văn Toàn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk. Lý do, ông Toàn đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk. N.THẢO Cứu kịp thời 3 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển Ngày 4-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết lực lượng cứu hộ Đồn biên phòng cửa khẩu Giao Long vừa cứu hộ thành công ba ngư dân bị chìm tàu cá trên biển. Trước đó, sáng 4-4, tàu đánh cá KG-93633-TS gặp nạn, bị chìm trên biển ở vị trí cửa sông Cửa Đại. Trên phương tiện lúc này có ba ngư dân đang gặp nguy hiểm. Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long đã cử năm cán bộ, chiến sĩ, huy động một tàu đánh cá trong đội tìm kiếm cứu nạn trên biển ra ứng cứu được ba ngư dân đưa vào bờ an toàn. Quân y đơn vị đã thăm khám, động viên tinh thần, chăm sóc ba ngư dân gặp nạn, hiện tại sức khỏe ổn định. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tàu cá bị chìm do sóng to, gió lớn, tàu cá bị nước phá gây chìm. ĐÔNG HÀ thoisu@phapluattp.vn N.THẢO - X.NGUYỄN Ngày 4-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Đề nghị Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật Theo đó, Bộ Chính trị nhận thấy ông Trương Hòa Bình trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Trương Hòa Bình còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong thời gian giữ chức vụ bí thư Thành ủy Cần Thơ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngoài ra, ông Hiếu vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Hiếu và cho thôi giữ các chức vụ. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho thôi giữ chức ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII. Bộ Chính trị cũng đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. UBKT Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao Sáng cùng ngày, UBKT Trung ương phát thông cáo về kỳ họp thứ 55, diễn ra trong ngày 31-3 và ngày 3-4 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Qua xem xét, UBKT Trung ương nhận thấy ông Trương Hòa Bình trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Ban cán sự Đảng, phó thủ tướng thường trực Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, ông Trương Hòa Bình vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình. UBKT Trung ương cũng xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Dũng, nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Quang cảnh kỳ họp thứ 55 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTƯ Bộ Chính trị kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật cán bộ cấp cao Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo. UBKT Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Văn Hiếu trong thời gian giữ chức vụ bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Việt Trường trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các ông này vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ông Nguyễn Mạnh Dũng trong thời gian giữ chức vụ bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Dũng cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ông Phạm Ngọc Nghị đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Việt Trường, Phạm Ngọc Nghị. UBKT Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Hiếu. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo, xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác. • Bộ Chính trị cũng đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Thời sự - Thứ Bảy 5-4-2025

6 Thời sự - Thứ Bảy 5-4-2025 đơn vị, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương (không tổ chức công an cấp huyện). Đồng thời, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo, cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoIP, ứng dụng OTT... Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng tổ chức trinh sát, giám sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, nắm chắc tình hình trên không gian mạng để kịp thời có biện pháp đối phó với các hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ KH&CN chủ động phát hiện, nhận diện, ngăn chặn, xử lý các trang web, địa chỉ IP, ứng dụng, phần mềm độc hại sử dụng trong hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, hải quan và chính quyền địa phương thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, nhất là các đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép… Cảnh báo các tài khoản giao dịch bằng IP ở nước ngoài Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khẩn trương kiểm tra, đối chiếu xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối với các giao dịch trực tuyến của tài khoản doanh nghiệp. Cùng với đó là loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch; triển khai giải pháp kỹ thuật để phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài. Khẩn trương tổ chức kết nối thông tin, dữ liệu về tài khoản (cá nhân, doanh nghiệp) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, phòng ngừa tội phạm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với Bộ Công an kết nối hệ thống, tiếp nhận thông tin về danh sách tài khoản, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn thiệt hại xảy ra. Cùng với đó là kết nối hệ thống tiếp nhận, trả lời yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản điện tử để tiết kiệm nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ KH&CN rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có phương án đối khớp thông tin chủ tài khoản, người đại diện hợp pháp với thông tin chủ thuê bao di động theo số điện thoại HỒNG CHÂU Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 29 ngày 3-4-2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao Theo công điện, thời gian qua, Thủ tướng có nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện và đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự. Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Công điện 139 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng. Bộ Công an chỉ đạo công an các Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tấn công mạnh tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: PV di động đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ví điện tử. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện xác thực, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao viễn thông và xử lý SIM có thông tin thuê bao viễn thông chưa đầy đủ, không chính xác theo quy định. Phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp số hóa quy trình cung cấp thông tin thuê bao, thông tin chủ thể tên miền… được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi được yêu cầu. Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất biện pháp tăng cường kiểm tra việc góp vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định thành lập doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh nghiệp. Đồng thời chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho Bộ Công an nhằm phòng ngừa, xử lý việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật. Tổ chức kết nối thông tin, dữ liệu về thuế của cá nhân, doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, phòng ngừa tội phạm…• Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội. Thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận thuộc Sở Công Thương tỉnh trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Cục Quản lý thị trường tỉnh thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan liên quan thuộc Bộ Công Thương. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức gồm: Chi cục trưởng và các phó chi cục trưởng cùng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và năm đội quản lý thị trường. Giao giám đốc Sở Công Thương: Chỉ đạo việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức, người lao động, tài chính, tài sản công, hồ sơ, tài liệu, thông tin dữ liệu; thực hiện thủ tục về con dấu và các vấn đề pháp lý khác có liên quan của chi cục sau khi thành lập… Giao giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các vấn đề về tổ chức bộ máy trong quá trình bàn giao, tiếp nhận và hoạt động của chi cục; tham mưu việc điều chỉnh biên chế công chức của Sở Công Thương sau khi tiếp nhận chi cục. Giao giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn các vấn đề về xử lý chuyển tiếp các nội dung liên quan tài chính, tài sản của chi cục để đảm bảo liên tục hoạt động sau bàn giao. PHƯƠNG NAM Thủ tướng chỉ đạo tấn công mạnh tội phạm lừa đảo trên khônggianmạng Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường phòng ngừa, tấn công mạnh tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo. Bộ VH-TT&DL chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường các hình thức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả, thực chất các biện pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đổi mới công tác tuyên truyền, phù hợp với đặc thù từng địa phương; quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị công nghệ hiện đại cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các địa phương có đường biên giới đất liền chỉ đạo lực lượng công an, bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường tuyên truyền để người dân cảnh giác Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==