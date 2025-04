076-2025

2 Thời sự - Thứ Ba 8-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch Quốc hội và phu nhân thăm ĐH Phương Đông Tashkent Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng 7-4 theo giờ địa phương, tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã đến thăm ĐH Phương Đông Tashkent, gặp gỡ giáo viên và sinh viên học tiếng Việt tại đây. Khẳng định ngôn ngữ là cầu nối quan trọng để gắn kết con người với con người, dân tộc với dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ việc học tiếng Việt không chỉ giúp các sinh viên hiểu về một ngôn ngữ, mà còn giúp khám phá một nền văn hóa giàu bản sắc của một dân tộc với hơn 100 triệu dân, có truyền thống kiên cường và sáng tạo, thân thiện và bao dung. Hơn tất cả, các bạn sinh viên đang góp một phần không nhỏ thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Uzbekistan. Chủ tịch Quốc hội hy vọng sau khi hoàn thành chương trình học, nhiều bạn sinh viên sẽ trở thành những nhà ngoại giao, doanh nhân, giáo viên, phiên dịch viên hoặc chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, trở thành cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và đất nước Uzbekistan, đóng góp vào sự phát triển chung của cả hai nước. “Việt Nam chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các bạn” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. (Theo quochoi.vn) Tin vắn • Tham gia giải chạy ở Huế, 1 người phụ nữ tử vong. Ngày 7-4, lãnh đạo BV Trung ương Huế cho biết BV đã tiếp nhận bốn bệnh nhân từ giải chạy trên địa bàn, trong đó một bệnh nhân nữ 53 tuổi đã tử vong. Bệnh nhân này đột ngột ngã quỵ, ngưng tuần hoàn hô hấp. NGUYỄN DO • Thanh niên chở hơn 15 kg thuốc lắc trong hộp mỹ phẩm. Ngày 7-4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp bắt giữ Đoàn Vũ Anh Hoàng (32 tuổi) khi đang vận chuyển hơn 15 kg thuốc lắc (dạng viên nén) đi tiêu thụ. Thuốc lắc được giấu trong các túi bánh kẹo, chai đựng mỹ phẩm. LÊ ÁNH Ngày 7-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng và dự lễ truy điệu đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone. Tại các cuộc hội kiến, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Khamtay Siphandone. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ khâm phục trước những đóng góp to lớn với những dấu ấn không bao giờ phai mờ trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước Lào và phong trào cách mạng ba nước Đông Dương của đồng chí Khamtay Siphandone, người đảng viên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi vai trò, đóng góp của đồng chí Khamtay Siphandone, người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung, nghĩa tình và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Các nhà lãnh đạo cấp cao Lào chân thành cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động lớn khi Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chia buồn về việc đồng chí Khamtay Siphandone từ trần. Đặc biệt đã cử đoàn đầu tiên, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm sang viếng và nay là đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính sang dự lễ truy điệu cũng như việc Việt Nam quyết định để quốc tang hai ngày đồng chí Khamtay Siphandone. Qua đó, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như tình cảm cá nhân giữa các lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục làm hết sức mình gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. (Theo baochinhphu.vn) Ngày 7-4, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã thành lập nhiều tổ tuần tra trên tuyến đường Lê Quang Đạo để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Mỗi trường hợp vi phạm bị phạt 150.000250.000 đồng. Mặc dù tại các giao lộ đều có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ qua đường nhưng một số người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm, còn ngại phải đi vòng xa, dẫn đến cố tình qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Ngoài ra, một số người còn tự ý leo qua dải phân cách để qua đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là các tuyến đường lớn, phương tiện lưu thông cao. Thông qua công tác xử lý vi phạm, PC08 cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là người đi bộ phải tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông. PC08 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, các địa bàn khu dân cư… để nâng cao ý thức cho người dân qua đường đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn khi qua đường. PHẠM HẢI Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: VGP Tổ chức khởi công, khánh thành trực tuyến đồng loạt các công trình lớn Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa chung trong không khí phấn khởi của cả nước trong ngày lễ lịch sử, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam các công trình, dự án quan trọng và các công trình lớn để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Dự kiến tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng loạt trên cả nước vào 19-4-2025” - công điện nêu và nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Do đó, Thủ tướng yêu cầu trưởng ngành, lãnh đạo địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp các công trình, dự án quan trọng, các công trình lớn của ngành, lĩnh vực và của các tỉnh (giao thông, năng lượng, công nghiệp, bệnh viện, trường học, thủy lợi, cơ sở hạ tầng số, ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa…) đủ điều kiện theo quy định dự kiến khởi công, khánh thành để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nội dung này gửi về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12-4. N.THẢO Cứu 4 thuyền viên trên tàu chở xi măng đâm phải đá ngầm Ngày 7-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Đồn biên phòng Cát Bà (Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa cứu nạn thành công bốn thuyền viên trên tàu chở xi măng bị đâm phải đá ngầm khi đi vào vùng biển Cát Bà. Theo đó, tối 6-4, Đồn biên phòng Cát Bà nhận được tin báo từ ông Nguyễn Văn Đăng (44 tuổi) là thuyền trưởng tàu vận tải Hải Nam 68 bị đâm phải đá ngầm. Trên tàu có bốn thuyền viên, đang vận chuyển 2.720 tấn xi măng, từ Hà Nam đến Quảng Ninh. Khi chạy đến khu vực Cát Bà, tàu đâm phải đá ngầm tại khu vực Cồn Ruốc làm nước tràn vào khoang mũi, nguy cơ chìm đắm rất cao, cần cứu nạn khẩn cấp. Đồn biên phòng Cát Bà đã cử sáu cán bộ, chiến sĩ; hai xuồng và trưng dụng một tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần đó để phối hợp cứu nạn. Tại hiện trường, tàu Hải Nam 68 đang bị mắc cạn, nước tràn vào khoang mũi, tàu nghiêng 40 độ, có nguy cơ chìm. Tổ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận và đưa bốn thuyền viên vào bờ an toàn. NGỌC SƠN Làm rõ trách nhiệm vụ bờ kè tan hoang sau 1 năm sử dụng Ngày 7-4, Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Hải Lăng kiểm tra hệ thống kè chống xói lở thôn Mỹ Thủy, xã Hải An bị hư hỏng sau phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM. Theo văn bản này, để làm rõ các nội dung theo phản ánh của báo, Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND huyện Hải Lăng kiểm tra, đánh giá thực tế các nội dung theo phản ánh. Đồng thời, rà soát, kiểm tra, đánh giá quy trình đầu tư xây dựng từ khâu thiết kế, thẩm định, giám sát chất lượng, thi công xây dựng công trình, công tác quản lý, sử dụng... qua đó xác định nguyên nhân hư hỏng và trách nhiệm các bên liên quan. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch, có phương án xử lý, khắc phục kịp thời tình trạng hư hỏng trước mùa bão, mưa lũ năm 2025. Trao đổi với PV, ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, cho biết công trình này do UBND xã Hải An thực hiện, quản lý nên huyện yêu cầu xã báo cáo cụ thể, từ đó sẽ có hướng xử lý. NGUYỄN DO ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ truy điệu đồng chí Khamtay Siphandone Nhiều người bị xử phạt vì đi bộ qua đường không đúng nơi quy định

3 Thời sự - Thứ Ba 8-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Thủ tướng: Chúng ta phải vươn lên mạnh mẽ, không được phép yếu đi Trước việc Mỹ áp dụng thuế đối ứng với Việt Nam lên tới 46%, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều phiên họp để bàn giải pháp tháo gỡ. NGUYỄN THẢO (Theo TTXVN) Ngày 7-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan đại diện Việt Nam (VN) ở nước ngoài để chủ động thích ứng với tình hình mới về thương mại quốc tế. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và lãnh đạo 94 cơ quan đại diện VN ở nước ngoài. Tình hình khó khăn, cần đủ bản lĩnh để thích ứng linh hoạt Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hiện nay tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Thủ tướng cũng cho rằng điều này là bình thường như từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ những khó khăn do đại dịch COVID-19 đến xung đột tại các khu vực gây đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, thiên tai, bão lũ… Hiện nay, việc Mỹ áp dụng chính sách thuế quan mới, ảnh hưởng tới kinh tế thế giới nói chung, trong đó có nước ta. Theo Thủ tướng, tình hình có thể có khó khăn song không khó khăn bằng những năm đầu đổi mới và càng không khó khăn bằng thời kỳ VN phải kháng chiến giành độc lập dân tộc, bị bao vây, cấm vận. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mỗi khi có khó khăn, dân tộc ta, đất nước ta lại càng có bản lĩnh, kinh nghiệm để trỗi dậy, ứng phó hiệu quả hơn với tình hình thực tiễn. Hiện nay, đất nước ta đã trưởng thành hơn, lớn mạnh, đủ bản lĩnh để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bất cứ sự kiện, biến động gì xảy ra trên thế giới và khu vực; “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể”. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết mặc dù có khó khăn song tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong quý I-2025 tiếp tục đà phát triển tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. GDP quý I-2025 tăng 6,93%. Thu ngân sách nhà nước quý I đạt 36,7% dự toán năm, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát tốt. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 13,7%, xuất siêu ước tính đạt 3,16 tỉ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt gần 11 tỉ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ… Cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận VN là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, độ mở cao, do đó những biến động trên thế giới đều có thể ảnh hưởng đến nước ta. Việc Mỹ áp dụng chính sách thuế quan mới có thể có khó khăn, thách thức cho kinh tế VN song đây cũng là cơ hội để chúng ta tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. “Chúng ta phải vươn lên mạnh mẽ, không được phép yếu đi, lưu ý càng khó khăn càng phải đoàn kết, càng phải chung sức, đồng lòng” - Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu đánh giá tình hình, phân tích khó khăn, thách thức phải đối mặt, đồng thời chỉ ra cơ hội và kiến nghị giải pháp để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; trước mắt đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025. Từ đó tạo đà, tạo lực, tạo thế để đạt mức tăng trưởng hai con số trong thời gian tới để đạt hai mục tiêu 100 năm, đưa nước ta bước vào thời kỳ vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.• Toàn cảnh hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hiệp hội, doanh nghiệp về thương mại quốc tế. Ảnh: TTXVN “Việc Mỹ áp dụng chính sách thuế quan mới có thể có khó khăn, thách thức cho kinh tế song đây cũng là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng.” Thủ tướng Phạm Minh Chính Tiêu điểm VN và Mỹ là đối tác chiến lược toàn diện. Hai nền kinh tế Việt - Mỹ có cơ cấu bổ sung cho nhau. VN không cạnh tranh trực tiếp với Mỹ mà cạnh tranh với nước thứ ba và hướng tới thương mại cân bằng. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của VN. Kim ngạch thương mại song phương VN - Mỹ năm 2024 đạt gần 150 tỉ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023 và thặng dư thương mại 123,5 tỉ USD. VN là một trong ba nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Ngày 5-4, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định nhân sự của trường. Tại buổi lễ, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đã trao quyết định bổ nhiệm PGS-TS Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc BV Thống Nhất kiêm giữ chức phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học sức khỏe. Đồng thời, trường cũng công bố quyết định của hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học sức khỏe về việc phân công thực hiện nhiệm vụ trưởng/phó trưởng bộ môn thuộc khoa của trường cho bốn nhân sự. Cụ thể, phân công TS - dược sĩ Nguyễn Quốc Bình, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, giữ nhiệm vụ trưởng bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng thuộc khoa Dược. Phân công TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, giữ nhiệm vụ phó trưởng bộ môn Nội thuộc khoa Y. Phân công TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc BV Tai Mũi Họng, giữ nhiệm vụ phó trưởng bộ môn Tai Mũi Họng thuộc khoa Y. Phân công TS-BS Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, giữ nhiệm vụ phó trưởng bộ môn Ngoại thuộc khoa Y. Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Vũ Hải Quân đã chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ. Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết có năm khó khăn, thách thức đối với Trường ĐH Khoa học sức khỏe là đội ngũ nhân lực mỏng; việc tích hợp khoa học công nghệ mới vào chương trình đào tạo còn chậm; chưa có BV thực hành; cần đào tạo sinh viên tốt nghiệp vừa sáng về y đức vừa giỏi về y thuật; việc đào tạo ngành y và dược có khoảng cách giữa các trường ĐH. Do đó, PGS-TS Vũ Hải Quân mong muốn tân Phó Hiệu trưởng - PGS-TS Võ Thành Toàn sẽ kết nối giữa trường với các BV, doanh nghiệp bên ngoài và là đầu mối trao đổi để ĐH Quốc gia TP.HCM xây dựng BV ĐH Quốc gia TP.HCM, vừa là nơi thực tập của sinh viên vừa là nơi điều trị của người dân. Ông cũng kỳ vọng các trưởng/phó trưởng bộ môn sẽ nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao giúp Trường ĐH Khoa học sức khỏe có những bước phát triển mới, mạnh mẽ trong tương lai. Được biết Trường ĐH Khoa học sức khỏe mới thành lập vào tháng 6-2024, trên cơ sở khoa Y trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM và trở thành trường thành viên thứ tám của ĐH Quốc gia TP.HCM. Đầu năm 2025, trường đã trao quyết định cho 80 trưởng và phó trưởng bộ môn thuộc năm khoa của trường gồm: Y, Dược, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng. Đáng chú ý, có gần 30 người đang là giám đốc, phó giám đốc các BV lớn, viện trưởng viện nghiên cứu và nguyên lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM tham gia phụ trách các bộ môn của khoa Y và khoa Dược. PHẠM ANH Thêm 5 lãnh đạo các bệnh viện lớn ở TP.HCM nhận nhiệm vụ mới tại 1 trường ĐH Hôm 2-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách mới về thuế quan. Theo đó, Mỹ áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa nhập khẩu của tất cả các nước từ ngày 5-4, áp các mức thuế đối ứng với 60 nước kể từ ngày 9-4. Với VN, mức thuế đối ứng Mỹ công bố là 46% - thuộc nhóm các nước chịu mức thuế cao gồm Trung Quốc, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan. Ngay sau đó, vào sáng 3-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình, thảo luận về các giải pháp trước mắt và lâu dài sau khi Mỹ công bố áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa VN. Tại cuộc họp này, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành bình tĩnh, bản lĩnh, có đối sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với mọi diễn biến để tiếp tục vượt qua những khó khăn và cú sốc từ bên ngoài như đã làm những năm qua. Cùng với việc chỉ đạo một số biện pháp tổng thể, hài hòa, hợp lý, hiệu quả, vừa trước mắt vừa lâu dài, Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh về vấn đề này do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu. Ông cũng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì, chỉ đạo các bộ, ngành tổ chức lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu lớn. Ngày 5-4, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác cũng đã lên đường sang Mỹ để đàm phán nhằm đưa mức thuế về 0% đối với hàng hóa nhập từ Mỹ. Đồng thời, phía VN cũng sẽ đề nghị Mỹ áp mức thuế tương tự. Phản ứng nhanh, kịp thời

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 8-4-2025 Sông Trà Khúc đoạn qua TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, các ghe hút cát lậu hoạt động rầm rộ. Nhiều thời điểm, số ghe tập trung rút ruột sông Trà Khúc tại khu vực này lên đến hàng chục chiếc. Trước thực trạng này, giữa tháng 3-2025, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu chấm dứt tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép trên sông Trà Khúc. Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) đồng thời có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu để xảy ra tình trạng này. Những điểm rút ruột lòng sông Trà Khúc Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc diễn ra kéo dài từ nhiều năm qua và các lực lượng chức năng đã nhiều lần xử lý nhưng vẫn tồn tại. Ghi nhận tại công trình thi công xây dựng kè chống sạt lở, kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đường dẫn vào công trình được sa tặc sử dụng làm đường xuống điểm khai thác cát. Khoảng 17 giờ 30 hằng ngày, các ghe hút cát từ phía cầu Cổ Lũy và phía đập dâng sông Trà Khúc bắt đầu đổ về phía “bãi đáp” ngay trước công trình để hoạt động. Các nhóm khai thác cát này hoạt động liên tục từ 18 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Hơn 18 giờ ngày 14-3, nhiều ghe lớn được trang bị máy bơm, vòi hút bắt đầu hoạt động. Một trong hai người trên ghe sẽ cầm ống cắm xuống lòng sông tìm cát, người còn lại canh ống dẫn để cát chảy vào khoang thuyền. Trời càng tối, ghe trộm cát tập trung về càng đông, tiếng máy nổ rền cả đoạn sông. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhiều ghe đầy cát, trực chỉ vào bờ và xuống hàng cho các xe vận chuyển đi nơi khác. Không chỉ hoạt động về đêm, nhiều thời điểm việc trộm cát trên sông Trà Khúc còn được thực hiện vào ban ngày. 17 giờ 30 ngày 15-3, ống Dày đặc ghe trộm cát trên một đoạn sông Trà Khúc vào chiều tối 17-3. Ảnh: N.YÊN kính PV ghi nhận nhiều ghe hút cát hoạt động giữa dòng sông. Trong một nhánh nhỏ cách đó không xa, hai ghe hút cát của sa tặc đang hoạt động rút ruột lòng sông Trà Khúc. Hơn 17 giờ ngày 13-3, trên sông Trà Khúc đoạn qua phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi có ba ghe của sa tặc hoạt động. Tại “công trường” này, tiếng máy hút cát ầm ầm vang lên. Chỉ trong vòng khoảng 15 phút, ba ghe trộm cát trên đã đầy khẳm, nhổ neo rồi cho ghe xuôi theo dòng nước về hướng cầu Thạch Bích thuộc xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh và xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi. Khi đến bờ, máy đào đưa cát từ ghe lên bãi tập kết rồi chuyển lên xe tải. Hiện giá cát ở mức 300.000 đồng/m³ và sông Trà Khúc đang là “mỏ vàng” của các ghe cát lậu. Điểm tập kết cát lậu trong khu dân cư Để chuyển số cát trộm từ lòng sông Trà Khúc đi, nhóm sa tặc tại khu vực này dùng nhiều xe ba gác để vận chuyển cát. Ước chừng mỗi xe ba gác đầy cát chở 1-2 m3 và mỗi đêm cát bị trộm từ sông Trà Khúc lên đến hàng trăm mét khối. Các xe này sẽ chuyển cát đến các điểm tập kết nằm sâu trong khu dân cư dọc theo đường Hoàng Sa rồi được các xe tải chuyển đến nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi. Gần 20 giờ ngày 15-3, xe ba gác chở cát từ điểm khai thác cát lậu trên sông Trà Khúc di chuyển men theo đường bê tông, vượt qua nhiều dãy nhà rồi chạy thẳng vào một bãi đất sâu trong khu dân cư. Đến nơi, xe lùi vào, đổ vào đống cát lớn ở đây rồi tiếp tục chạy về phía bờ sông Trà Khúc. Hơn 20 giờ 30 ngày 14-3, theo một xe ba gác chở đầy cát, chúng tôi tiếp cận điểm tập kết cát lậu khác cũng trong khu dân cư dọc theo đường Hoàng Sa, cách điểm khai thác cát lậu khoảng 800 m. Điểm này tập kết một lượng lớn cát rút từ sông Trà Khúc chuyển về. Ngay trên đường Hoàng Sa, một điểm tập kết cát lậu cũng hoạt động rầm rộ. Liên tục trong một thời gian ngắn, “Công trường” hút trộm cát trên Hằng đêm các ghe trộm cát trên sông Trà Khúc hoạt động rầm rộ, biến sông này thành “mỏ vàng” cho sa tặc. Theo luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TP.HCM), cát là khoáng sản và hành vi khai thác cát khi chưa được cấp phép là vi phạm quy định pháp luật. Việc khai thác cát trái phép, tùy vào tính chất, mức độ, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị khởi tố vụ án hình sự. Cụ thể, có thể bị phạt tiền 20-30 triệu đồng, nếu khối lượng cát đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm dưới 10 m3. Số tiền xử phạt có thể lên đến 200 triệu đồng nếu số lượng cát khai thác từ 50 m3 trở lên. Nếu đủ căn cứ cấu thành thì hành vi này có thể bị khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 227 BLHS năm 2015. Cá nhân vi phạm có thể bị phạt đến bảy năm tù; pháp nhân vi phạm có thể bị phạt đến 7 tỉ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ sáu tháng đến ba năm. Đối với những cá nhân, tổ chức mua cát bất hợp pháp để bán lại hoặc phục vụ cho những công trình, có thể bị truy cứu trách nhiệm về hình sự theo Điều 323 BLHS năm 2015 với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, khẳng định khu vực sa tặc hoạt động xung quanh công trình xây dựng bờ kè chống sạt lở đều là khu vực cấm khai thác cát. Các nhóm sa tặc đã lợi dụng đường ra vào của công trình xây bờ kè để làm điểm trung chuyển cát lên bờ. Theo ông Khương, địa phương đã tổ chức truy quét và thu giữ hàng loạt xe ba gác chở cát, bè hút cát trên sông Trà Khúc, tạm giữ nhiều xe tải liên quan. Công an xã cũng thường xuyên tuần tra, chốt chặn, xử lý như phá lối đi tự mở nhằm ngăn chặn sa tặc hoạt động trên địa bàn. Xã tổ chức tuần tra từ 18 giờ đến 4 giờ sáng, phối hợp với công an tỉnh, sử dụng ca nô để truy bắt các đối tượng sử dụng ghe và bè hút cát trên sông. Phối hợp với phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Long xử lý, đẩy đuổi, ngăn chặn các nhóm trộm cát dọc theo sông Trà Khúc. Đồng thời cho tháo dỡ các tuyến đường để các nhóm sa tặc không có lối đi để hoạt động. Xã cũng mời những người vận chuyển cát đến tuyên truyền, răn đe và hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho những người này. “Chúng tôi xác định tập trung bắt giữ các phương tiện khai thác cát vì đây là phương án hiệu quả nhất để ngăn chặn” - ông Khương khẳng định. Còn lãnh đạo Công an xã Tịnh An cho hay lực lượng thường xuyên tổ chức truy bắt, phối hợp với công an tỉnh tổ chức tuần tra, trấn áp các nhóm khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc nhưng xử lý các ghe khai thác cát trộm khó khăn. Lý do là khi lực lượng công an có mặt, các ghe này chạy ra giữa dòng, đổ cát xuống sông để phi tang. “Công an xã cũng có đề xuất UBND xã về việc sử dụng ghe để phục kích, tuy nhiên lại có nguy cơ gây nguy hiểm cho lực lượng và người vi phạm nên cũng không thể triển Công an, chính quyền vào cuộc Lực lượng chức năng phá bỏ con đường đất mà sa tặc dùng để chở cát trộm từ bờ sông Trà Khúc. Ảnh: N.YÊN Cận cảnh hút trộm cát trên sông Trà Khúc vào chiều 15-3. Cát trộm từ lòng sông Trà Khúc được các xe ba gác chở đến các điểm tập kết nằm sâu trong khu dân cư, sau đó xe tải chuyển đến nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi. NGUYỄN YÊN Có dấu hiệu tội phạm

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 8-4-2025 bãi này tiếp nhận hàng chục xe cát được chuyển đến và các xe ba gác chạy đi chạy lại điểm này như con thoi. Cát sông Trà Khúc chuyển đi tiêu thụ Cát được khai thác trái phép từ sông Trà Khúc sau khi được chuyển đến các điểm tập kết thì ngay trong đêm, số cát này sẽ được chuyển lên các xe tải và chở đi nhiều nơi tiêu thụ. Đêm 14-3, nhiều xe tải trọng của các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu đổ về các bãi tập kết để thu mua hàng. Gần 21 giờ cùng ngày, xe tải biển số 76H-029.13 lùi vào một bãi tập kết cát sâu trong thôn Long Bàn. Tại đây, xe tải này được một máy múc đổ đầy cát lên thùng xe sau sông Trà Khúc đó chạy ra đường Hoàng Sa rồi thẳng hướng về xã Tịnh Châu, huyện Bình Sơn. Đến bãi đất thuộc địa phận xã Tịnh Châu, xe đổ cát xuống rồi quay trở lại khu vực tập kết cát trộm. Địa điểm xe tải đổ cát xuống là bãi đất của một cửa hàng vật liệu xây dựng. Tối 15-3, tại một điểm tập kết khác, xe tải loại 5 tấn lùi vào cho máy múc đổ cát lên thùng. Sau khi đầy, xe chạy về hướng Quốc lộ 24B rồi trực chỉ về hướng Quốc lộ 1A, sau đó rẽ vào một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi. Đổ xong số cát xuống bãi của cửa hàng, xe này nhanh chóng quay lại điểm tập kết cát thuộc thôn Long bàn, xã Tịnh An. Theo tìm hiểu của khai. Thậm chí có thời điểm chúng tôi nổ súng nhưng ghe, bè vẫn dửng dưng vì họ biết không có phương tiện để bắt họ nên chỉ đánh ghe ra xa. Với các ghe hút cát có gắn động cơ công suất lớn, lực lượng công an xã không có phương tiện truy bắt” - vị này chia sẻ. Với tài xế xe ba bánh, công an xã đã mời và cho viết cam kết với nhiều người. Một số đã chuyển đổi ngành nghề. Tuy nhiên, còn một số người không có việc làm, sẵn sàng bất chấp quy định về hoạt động và ở các địa phương khác di chuyển tới để làm việc nên việc tuyên truyền cũng gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi khẳng định các ghe khai thác cát hoạt động ở khu vực cạnh công trình xây bờ kè chống sạt lở đều hoạt động trái phép. Về thực trạng sa tặc hoạt động trên sông Trà Khúc, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, UBND TP Quảng Ngãi cho hay từ tháng 12-2023 đến nay, TP Quảng Ngãi đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan cùng UBND các xã, phường tăng cường quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản và khai khoáng trên địa bàn, tuy nhiên vẫn diễn ra phức tạp tại một số khu vực. Lý do là lợi nhuận cao, sa tặc cắt cử người canh lực lượng chức năng, tuyến đường Hoàng Sa không có rào chắn, dễ bị lợi dụng làm điểm đấu nối… Ngoài việc tuần tra của các xã, TP Quảng Ngãi cũng đã báo cáo, đề nghị công an tỉnh hỗ trợ tuần tra, xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép; yêu cầu chủ đầu tư dự án kè chống sạt lở Tịnh An - Tịnh Long lắp đặt barie, camera, ngăn chặn đối tượng lợi dụng đường công vụ để khai thác, vận chuyển cát trái phép. Thời gian tới, TP Quảng Ngãi sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý đồng thời khuyến khích người dân ghi hình, báo cáo vi phạm qua mạng xã hội hoặc chính quyền địa phương. NGUYỄN YÊN Cảnh sát kiểm tra các ghe có dấu hiệu hút trộm cát trên sông. Một điểm tập kết cát trộm ở khu dân cư thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi. Một xe chở cát đổ vào bãi cát nằm sâu trong khu dân cư thôn Long Bàn vào tối 15-3. Tiêu điểm Bắt giữ 11 vụ vận chuyển cát trái phép Từ ngày 15-12-2024 đến nay, Công an xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi đã bắt giữ 11 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép, tịch thu 3 xe ba gác, 3 bè hút cát công suất lớn, tạm giữ 7 xe tải và khoảng 25 m3 cát. Công an xã đã tham mưu UBND xã phá dỡ đoạn đường đất đấu nối giữa đường Hoàng Sa và khu vực công trình thi công dự án kè chống sạt lở. Tham mưu UBND xã phối hợp với các đơn vị thi công công trình lắp barie và camera tại các địa điểm giao nhau để ngăn việc chở cát trộm. PV, với số cát được các xe tải chở về các cửa hàng vật liệu xây dựng, cát này sẽ được bán cho người dân sử dụng vào các công trình riêng lẻ. Khoảng 18 giờ ngày 17-3, tại bãi tập kết cát nằm trên đường Hoàng Sa, xe tải biển số 76C-109.36 sau khi nhận cát đã chạy về hướng Quốc lộ 1 rồi rẽ vào Khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, đổ cát vào khu vực đang xây nhà xưởng của một công ty trong khu công nghiệp này.• Truy tìm người dùng mũ bảo hiểm đập bể kính xe tải Nhóm “săn mây” mất trật tự trên đèo Vi Ô Lắk bị phạt Ngày 7-4, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực để xác minh, mời những người liên quan đến làm việc. Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính xe tải trên đường. Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 6-4, tại đường Phan Văn Khải (Quốc lộ 22 cũ) đoạn qua huyện Củ Chi, TP.HCM. Trao đổi với PV, chị G (người quay clip) cho biết chiều 6-4, chị chạy xe trên đường Phan Văn Khải, hướng huyện Củ Chi đi huyện Hóc Môn. Khi đang chạy trên đường Phan Văn Khải, chị G thấy người đàn ông chạy xe máy lời qua tiếng lại với tài xế xe tải chạy cùng chiều. Khi cả hai đến gần điểm giao Phan Văn Khải - Tỉnh lộ 2, người đàn ông chạy xe máy chặn xe tải, sau đó dùng mũ bảo hiểm đập cửa kính phía bên hông tài xế. Vụ việc khiến cửa kính xe tải bị vỡ, nhiều mảnh kính văng xuống đường khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. • Chiều cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã vào cuộc làm rõ vụ một tài xế ô tô dùng gậy tấn công người đi xe máy ở TP Hà Tĩnh. Vài ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video “đậu xe gây ách tắc giao thông còn dùng hung khí đánh người đi đường”. Đoạn clip của camera hành trình ô tô người dân ghi lại vào sáng 6-4, tại ngõ 10 đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh. Clip ghi nhận có hai ô tô cùng mang biển số đăng ký ở Nghệ An là 37C-527... (xe tải) và 37C-458... (xe bán tải) đậu song song ở ngõ 10 khiến các xe khác không thể đi qua. Xe tải nhỏ lúc dừng có bật đèn cảnh báo để bốc dỡ hàng hóa. Một lúc sau, người đàn ông đi xe máy biển số 75F5-70... chạy tới. Nhưng hai ô tô đang đậu chắn ngang ngõ gây ách tắc giao thông nên người đi xe máy phải xuống xe và yêu cầu nhường đường. Sau một hồi tranh cãi, tài xế xe bán tải đã lùi xe thông đường. Tuy nhiên, tài xế xe tải đã dùng gậy tấn công người đi xe máy. Bị đánh đau, người đàn ông đi xe máy phản kháng và một số người dân đã đến can ngăn. Ngày 7-4, Đội CSGT số 5 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) mời những người liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc. NGUYỄN TÂN - ĐẮC LAM Ngày 7-4, Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên tổ chức “săn mây” gây mất trật tự, an toàn giao thông trên khu vực đèo Vi Ô Lắk thuộc địa phận xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Người dân khu vực bức xúc kể lại mỗi buổi sáng khoảng 3 giờ đến 5 giờ, có các đoàn thanh thiếu niên chạy xe máy đi thành đoàn, nẹt pô gây mất an ninh trật tự dọc tuyến Quốc lộ 24. Ngày 5-4, Trạm CSGT Đức Phổ phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tơ triển khai lực lượng chốt chặn, xử lý nhóm thanh thiếu niên tổ chức đi “săn mây”. Rạng sáng 6-4, tổ công tác phát hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên đi “săn mây” nên cho dừng 45 xe và kiểm tra các giấy tờ có liên quan. Nhóm thanh thiếu niên độ tuổi 14-23. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện các hành vi vi phạm như không gắn biển số xe theo quy định; thay đổi đặc tính xe (độ chế pô nổ); không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe; không kính chiếu hậu bên trái người điều khiển; giao xe cho người không đủ điều kiện. CSGT đã lập biên bản 10 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 102 triệu đồng. Trước đó, ngày 4-4, Trạm CSGT Đức Phổ cũng xử lý một trường hợp điều khiển xe chạy một bánh đối với xe hai bánh, điều khiển xe không gắn biển số vi phạm trên khu vực đèo Vi Ô Lắk. NGUYỄN YÊN Người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập bể kính xe tải ở huyện Củ Chi, TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 8-4-2025 Sau đó, ba người này được thay đổi biện pháp ngăn chặn, được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Năm 2020, VKSND huyện Đắk Glong ban hành cáo trạng, truy tố ba bị can trên tội hủy hoại rừng. Xử sơ thẩm hồi tháng 9-2020, TAND huyện Đắk Glong tuyên phạt bị cáo Dương một năm ba tháng tù, Lim một năm tù, Khoa tám tháng 20 ngày tù, cùng về tội hủy hoại rừng. Sau đó, cả ba đều kháng cáo kêu oan. Tháng 3-2021, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vì nhiều vấn đề chưa được làm rõ, chưa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo. Tháng 11-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với các ông Dương, Khoa, Lim. Lý do: Hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa có kết quả giám định vị trí, diện tích, trạng thái rừng, giá trị thiệt hại tài nguyên rừng đối với diện tích rừng bị phá trong và ngoài hồ sơ. Đến tháng 8-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện có quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với các bị can nói trên. Mong ngày kết thúc điều tra Theo kết luận điều tra mới nhất hồi tháng 1-2025 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong, năm 2014, ông Dương ký kết hợp đồng huy động vốn trồng rừng với Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa, với diện tích 23 ha, tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong. Cùng năm đó, ông Dương nhờ ông Nguyễn Ngọc Sơn đứng tên, ký kết hợp đồng huy động vốn trồng rừng với Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha với tổng diện tích 22 ha cũng tại xã Quảng Sơn. Do xảy ra tranh chấp với một công ty khác nên từ năm 2014 đến 2016, ông Dương không thực hiện dự án trồng rừng. Đầu tháng 2-2017, ông Dương thuê ông Lim và ông Khoa tìm thêm người chặt phát trên diện tích đất ký hợp đồng để trồng rừng. Nhóm người do ông Dương thuê phát rừng từ ngày 6 đến 16-2-2017 thì bị ông Nguyễn Duy Chúc cùng nhóm cán bộ bảo vệ rừng kiểm tra, phát hiện. Sau đó, ông Lim, ông Khoa cung cấp hồ sơ giao khoán trồng rừng của ông Dương thì được nhóm bảo vệ rừng đồng ý cho tiếp tục chặt phát cây rừng. Quá trình phát dọn, nhóm người do ông Dương thuê xảy ra tranh chấp với nhóm của bà Mai Thị Thái. Vì vậy, ông Dương liên hệ, nhờ nhân viên bảo vệ rừng đo đạc, xác định ranh giới vị trí theo hai hợp đồng huy động vốn trồng rừng đã ký kết. Ngày 22 và 23-2-2017, ông Chúc cùng nhiều nhân viên bảo vệ rừng trực tiếp vào hiện trường, sử dụng máy định vị GPS, bản đồ, la bàn, hồ sơ giao khoán của ông Dương để đo đạc, xác định ranh giới theo hồ sơ giao khoán, làm căn cứ để không chồng lấn diện tích rừng tranh chấp với bà Thái. Căn cứ ranh giới được nhóm bảo vệ rừng xác định, nhóm người được ông Dương thuê tiếp tục chặt phát cây rừng nhưng vẫn xảy ra tranh chấp với nhóm của bà Thái. Vì vậy, ông Dương cho nhân công nghỉ. Ngày 30-3-2017, Công an huyện Đắk Glong tiếp nhận tin báo có vụ phá rừng nên phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nhóm của ông Dương chặt phát 88.710 m2 rừng. Công an xác định thời điểm phát dọn rừng, hiện trạng trên đất giao khoán cho ông Dương là rừng lồ ô, lác đác có cây gỗ tái sinh; không phải là đất trống không có cây gỗ tái sinh. Khi phát rừng, ông Dương không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để được kiểm tra, hướng dẫn. Vì vậy, đủ cơ sở xác định diện tích rừng bị nhóm người do ông Dương thuê chặt phát là rừng lồ ô, loại rừng sản xuất, mức độ thiệt hại 100%. TIẾN THOẠI Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết viện này vừa quyết định trả hồ sơ vụ án hủy hoại rừng liên quan đến bị can Nguyễn Hữu Dương cùng đồng phạm. Tòa phúc thẩm hủy án vì chưa đủ cơ sở buộc tội Trước đó, cuối tháng 1-2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong có kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Hữu Dương (58 tuổi), Nguyễn Thành Lim (63 tuổi) và Nguyễn Văn Khoa (62 tuổi, cùng ngụ Đắk Nông) tội hủy hoại rừng. Tuy nhiên, sau đó, VKSND huyện Đắk Glong quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông (cơ quan tiếp tục thụ lý điều tra vụ án trên sau khi Công an huyện Đắk Glong kết thúc hoạt động) điều tra bổ sung. Nội dung điều tra bổ sung là thu thập bổ sung những bút lục, tài liệu còn thiếu; trưng cầu giám định để xác định trạng thái rừng, giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng... Theo lãnh đạo VKSND huyện Đắk Glong, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông chưa có kết luận điều tra bổ sung vụ án. Theo hồ sơ, năm 2017, Công an huyện Đắk Glong khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông Dương, Lim, Khoa để điều tra tội hủy hoại rừng. Ba bị can liên quan vụ án trong một phiên xét xử. Ảnh: NN Công an cũng xác định ông Dương giữ vai trò chủ mưu trong việc phá rừng. Ông Lim và ông Khoa giữ vai trò đồng phạm giúp sức, tổ chức thực hiện việc phá rừng. Quá trình điều tra, các ông Dương, Lim và Khoa đều cho rằng việc thuê người phát rừng là thực hiện theo hợp đồng huy động vốn trồng rừng. Ngoài ra, quá trình phát rừng đã được nhóm nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha xác định ranh giới để thực hiện việc chặt phát rừng nên không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định hành vi thuê người chặt phát rừng của các ông Dương, Khoa, Lim là hành vi phá rừng trái pháp luật. Trong hợp đồng huy động vốn trồng rừng và các tài liệu kèm theo, không có nội dung nào cho phép ông Dương phá rừng để trồng rừng. Chia sẻ với PV, ông Dương nói vụ án kéo dài tám năm qua khiến ông rất mệt mỏi, suy sụp cả kinh tế lẫn tinh thần. Vì vậy, ông mong mỏi công an sớm kết thúc điều tra, khép lại vụ án. “Vụ án kéo dài quá lâu khiến gia đình chúng tôi điêu đứng. Nếu chúng tôi có tội thì cứ xử, phạt tù theo quy định pháp luật. Còn nếu chúng tôi không có tội thì sớm đình chỉ, trả tự do, phục hồi danh dự cho chúng tôi” - ông Dương nói.• Tháng 3-2021, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vì nhiều vấn đề chưa được làm rõ, chưa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp mới áp dụng từ ngày 20-5 phapluat@phapluattp.vn Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 08/2025/QĐ-TTg ngày 4-4-2025 về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (GĐTP), có hiệu lực thi hành từ ngày 20-5-2025. Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng GĐTP theo ngày công được áp dụng đối với việc GĐTP trong các lĩnh vực: Kỹ thuật hình sự; tài chính; ngân hàng; văn hóa; xây dựng; nông nghiệp và môi trường; khoa học và công nghệ; công thương; tư pháp và các lĩnh vực khác mà không thuộc quy định tại Điều 3 quyết định này. Chế độ bồi dưỡng GĐTP theo vụ việc được áp dụng đối với giám định trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần. Trong đó, mức bồi dưỡng đối với người thực hiện giám định trong lĩnh vực pháp y quy định như sau: Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định trên người sống theo yêu cầu của người giám định là 400.000 đồng/nội dung yêu cầu giám định; 500.000 đồng/nội dung yêu cầu giám định đối với trường hợp hội chẩn chuyên môn sâu là chuyên gia ở các chuyên khoa thực hiện. Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định tử thi mà không mổ tử thi và tử thi không được bảo quản theo quy định hoặc ở trạng thái thối rữa tự nhiên là từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tử thi đối với người chết trong vòng 48 giờ đến quá bảy ngày. Mức bồi dưỡng cho một người thực hiện giám định mổ tử thi mà tử thi không được bảo quản theo quy định hoặc ở trạng thái thối rữa tự nhiên là 2-6 triệu đồng/tử thi đối với người chết trong vòng 48 giờ đến quá bảy ngày và phải khai quật… (Theo baochinhphu.vn) 8 năm chưa xử lý xong vụ án phá rừng, 3 người điêu đứng Ba người đàn ông ở Đắk Nông lâm vào điêu đứng khi vụ án phá rừng điều tra suốt tám năm qua vẫn chưa xong. 13 người được đình chỉ điều tra Theo hồ sơ, năm 2017, thời điểm mới xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong khởi tố bị can tổng cộng 16 người. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến 2021, VKSND huyện đã đình chỉ điều tra đối với 13 người. Lý do là các bị can nhận thức pháp luật hạn chế, mục đích chặt phát cây để lấy tiền công, không nhằm mục đích nào khác. Ngoài ra, do chuyển biến tình hình, hành vi của các bị can không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Đối với nhóm người nguyên là nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của xí nghiệp, cơ quan điều tra xác định họ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng phạm giúp sức thực hiện hành vi hủy hoại rừng nên tách để điều tra trong vụ án khác. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp mới sẽ áp dụng từ ngày 20-5. Ảnh: Baochinhphu.vn

