2 Thời sự - Thứ Bảy 12-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Đại tá Trần Hồng Minh làm ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM Ngày 11-4, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành quyết định về chỉ định ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP nhiệm kỳ 20202025 đối với Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, đề nghị Đại tá Trần Hồng Minh tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP và Đảng ủy Công an TP tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đặc biệt là TP.HCM đang tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng. NGUYỄN TÂN Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 15-4. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, đánh giá về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là kết quả đạt được trong việc thực hiện những thỏa thuận chung cấp cao, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. “Kế thừa truyền thống hữu nghị và thông lệ giữa hai bên, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm, sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em” - ông Bình nhấn mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đại sứ Phạm Thanh Bình tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ để lại dấu ấn lịch sử, tiếp thêm động lực mạnh mẽ và tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới. Hai bên cũng tiếp tục đưa ra những bố trí chiến lược, những định hướng quan trọng, đưa quan hệ Việt - Trung tiếp tục phát triển vững chắc, bền chặt, gặt hái nhiều thành tựu mang tính đột phá vì lợi ích phát triển của mỗi nước. Đây là lần thứ tư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam sau ba chuyến thăm vào các năm 2015, 2017 và 2023. NGỌC DIỆP Chiều 11-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ trưa và chiều 12-4. Tại Bắc Bộ, từ đêm 12-4, trời chuyển lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét. Trong các đêm 13 và 14-4, thời tiết rét sẽ xảy ra vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm còn 17-20 độ C. Tại Hà Nội, từ đêm 12-4 trời chuyển lạnh, đêm và sáng 13, 14-4 trời rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-19 độ C. Trong ngày 12-4, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác kèm theo giông, gió đông bắc cấp 3-4. AN HIỀN Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Điểm đáng chú ý trong dự thảo này là việc cơ quan nhà nước đưa ra quy định tiến tới thực hiện cấp cho người lao động sổ BHXH điện tử, thay vì sổ giấy như hiện nay. Sổ BHXH điện tử chứa thông tin như bản giấy và được mã hóa theo quy định, bao gồm mã số; thông tin cơ bản về nhân thân như ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, căn cước hoặc hộ chiếu; quá trình đóng BHXH như thời gian đóng, căn cứ đóng, tỉ lệ đóng vào các quỹ BHXH, nghề nghiệp, công việc, đơn vị; thông tin hưởng, giải quyết các chế độ... Sổ điện tử sẽ được liên kết với tài khoản VNeID mức độ 2 của người tham gia BHXH. Thời gian tiến hành cấp sổ cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 1-7, hoàn thành chậm nhất vào đầu năm 2026. V.LONG Ra mắt website số hóa chân dung 3.000 mẹ Việt Nam anh hùng Ngày 11-4, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Sở KH&CN TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu với họa sĩ Đặng Ái Việt và giới thiệu website “Chân dung mẹ Việt Nam anh hùng”. Sự kiện là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống gắn với kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2025) đến đoàn viên, thanh thiếu nhi TP.HCM. Đây là dự án được đánh giá mang tính nhân văn cao khi số hóa hơn 3.000 bức vẽ chân dung các mẹ Việt Nam anh hùng từ Nam ra Bắc do họa sĩ Đặng Ái Việt thực hiện từ năm 2010 đến nay qua nhiều hành trình xuyên Việt. H.NHI Hà Nội phê duyệt làm hầm chui Hoàng Quốc Việt - Trần Vỹ UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 1966/ QĐ-UBND ngày 10-4, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hầm chui Hoàng Quốc Việt - Trần Vỹ. Vị trí triển khai dự án tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng, kết nối tới phố Trần Vỹ. Hầm chui có tổng chiều dài khoảng 600 m, được thiết kế theo hướng từ Hoàng Quốc Việt đi Trần Vỹ. Hầm chui sẽ có mặt cắt ngang rộng 22,1 m với sáu làn xe, trong đó mỗi bên gồm hai làn xe cơ giới rộng 3,5 m và một làn xe thô sơ rộng 2,5 m. Ngoài hạng mục hầm chui, dự án còn bao gồm việc mở rộng và cải tạo các tuyến đường liên quan. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng. Thời gian chuẩn bị đầu tư dự kiến trong năm 2025, thi công từ năm 2026 đến 2028. T.PHÚ Lập ban chỉ đạo triển khai định hướng sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam Ngày 11-4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo quý I-2025 thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và trả lời các câu hỏi liên quan nhiều vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm. Về định hướng của Trung ương sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Lê Phú Nguyện cho biết các cấp đang làm rất quyết liệt, vừa chạy vừa xếp hàng. Đến nay, chưa có kết luận cuối cùng về tên gọi và trung tâm hành chính đặt ở đâu. Theo định hướng của Trung ương, hai địa phương đã lập ban chỉ đạo và họp bàn để triển khai những nội dung liên quan đến sáp nhập với rất nhiều việc phải chuẩn bị. “Sáng 11-4, hai sở Nội vụ họp trực tuyến phân công nhiệm vụ và hướng dẫn các sở, ban ngành làm việc, cùng nhau xây dựng đề án trình Trung ương vào ngày 1-5” - ông Nguyện thông tin. TẤN VIỆT TP.HCM tuyển hơn 70.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập Trưa 11-4, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập. Theo đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập là 70.070 học sinh. Trong đó, 110 trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT có chỉ tiêu là 68.830, năm trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc ĐH, trường ĐH tuyển 1.240 chỉ tiêu. Qua thống kê, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) có chỉ tiêu vào lớp 10 nhiều nhất với 1.060 học sinh. Xếp thứ hai là Trường THPT Hùng Vương (quận 5) với 1.035 chỉ tiêu. Xếp thứ ba là Trường THPT Marie Curie (quận 3) với 1.000 chỉ tiêu. Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6. Thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng gồm 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp. N.QUYÊN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét, nhiều nơi mưa to Sẽ cấp sổ BHXH điện tử thay cho giấy từ ngày 1-7 Tin vắn • Biên phòng, công an cứu người 2 lần tự tử. Ngày 11-4, UBND phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP Huế cho biết các lực lượng tại địa phương vừa phối hợp, cứu một người đàn ông tên HTV có biểu hiện bất thường, có ý định tự tử. Trước đó, vào ngày 8-4, ông V từng nhảy cầu ở Huế và được lực lượng CSGT đường thủy cứu sống. NGUYỄN DO • Khởi tố 9 người chơi đá gà ăn tiền. Ngày 11-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, sáng 5-4, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại khu vực trại chăn nuôi thuộc thôn Lộc Trung (xã Quế Lộc) có hơn 40 người tụ tập xung quanh hai con gà đang đá để cá cược. THANH NHẬT Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc vào tháng 8-2024. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Bảy 12-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Ông Hoan nhìn nhận từ giai đoạn đổi mới (năm 1986) đến nay, TP.HCM đã thể hiện vai trò “cánh chim đầu đàn” trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ở cấp địa phương. BẢO PHƯƠNG Ngày 11-4, Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “TP.HCM - 50 năm triển khai đường lối đối ngoại Việt Nam”. Hội thảo là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước tại TP.HCM. Đồng thời, là dịp TP.HCM tổng kết những thành tựu, rút ra bài học thực tiễn, đề xuất những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. “Cánh chim đầu đàn” trong đối ngoại địa phương Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết ngay sau ngày đất nước thống nhất, TP.HCM đã sớm nhận thức rõ vai trò chiến lược của công tác đối ngoại trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Năm 1985, khi cả nước còn đang trong thời kỳ bao cấp, TP.HCM đã mạnh dạn đón đoàn gần 70 doanh nhân Mỹ đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Ông Hoan đánh giá đó là một sự kiện “mở đường” mang tính biểu tượng cho tư duy đối ngoại đổi mới, chủ động, dám nghĩ, dám làm của TP. “Từ đó đến nay, TP.HCM đã không ngừng khẳng định vai trò là nơi khởi nguồn của nhiều mô hình hợp tác quốc tế mới mẻ, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng; từ xúc tiến đầu tư quy mô lớn đến các hình thức giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường” - ông Hoan khái quát. làm được, TP.HCM xác định đối ngoại phải được nâng tầm, triển khai chủ động, hiệu quả, sáng tạo, mang bản sắc riêng. “Tôi xin đặt hàng các chuyên gia, nhà nghiên cứu, tổ chức quốc tế… cùng tham gia đóng góp ý tưởng, kiến nghị các giải pháp, chính sách cụ thể để TP.HCM phát huy vai trò là “đầu tàu đối ngoại” của cả nước, là trung tâm giao lưu quốc tế năng động, hiệu quả và có thương hiệu” - ông Hoan đề nghị. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đánh giá trong quá trình 50 năm phát triển, TP.HCM luôn là biểu tượng của tinh thần đổi mới, năng động và hội nhập. Trong 20 năm trở lại đây, TP.HCM đã từng bước vươn mình, phối hợp linh hoạt giữa ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, thúc đẩy ngoại giao chính trị - kinh tế - văn hóa. TP.HCM - “Cánh chim đầu đàn” trong đối ngoại ở cấp địa phương Ông Hoan nhìn nhận từ giai đoạn đổi mới (năm 1986) đến nay, TP.HCM đã thể hiện vai trò “cánh chim đầu đàn” trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ở cấp địa phương. Những thành tựu TP.HCM đạt được có sự đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại. Ông Hoan thông tin trong giai đoạn năm 2025-2045, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Để Qua đó, nâng tầm hình ảnh TP.HCM trên trường quốc tế. “Vai trò tiên phong ấy không chỉ là mang lại kết quả phát triển vượt bậc cho TP, mà còn góp phần hình thành phương thức triển khai đường lối đối ngoại của Đảng ở cấp địa phương” - ông Tuấn nói. Thiếu một hình ảnh, thông điệp xuyên suốt Góp ý tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận trong giai đoạn hội nhập sâu rộng (từ năm 2000 đến 2020), TP đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác đối ngoại. Tuy nhiên, ông Phong cũng nêu thực tế còn nhiều hạn chế và bất cập. Đáng chú ý, TP.HCM còn hạn chế về mặt chiến lược, định hướng và thiếu một chiến lược tổng thể, dài hạn. “TP.HCM dù được biết đến là TP năng động nhưng thiếu 50 năm TP.HCM hội nhập và phát triển Sau gần 50 năm phát triển, TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị - hợp tác với 58 địa phương trên thế giới, là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Những thành tựu nổi bật về đối ngoại của TP.HCM gắn liền với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội quan trọng. Chỉ tính riêng trong năm 2024, TP.HCM đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 7,17%, thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 500.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 27% tổng thu ngân sách quốc gia. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 104 tỉ USD. TP.HCM tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng và quy mô các dự án FDI với hơn 13.000 dự án, tổng vốn đăng ký đạt trên 58 tỉ USD. Khi cả nước còn trong thời kỳ bao cấp, TP.HCM đã mạnh dạn đón gần 70 doanh nhân Mỹ đến tìm hiểu môi trường đầu tư. Đó là sự kiện “mở đường” cho tư duy đối ngoại đổi mới của TP.HCM. một hình ảnh, thông điệp xuyên suốt để định vị trên trường quốc tế giống như TP Seoul là Smart City hay Singapore là Green Hub” - ông Phong nói và gợi mở TP.HCM cần một tư duy đột phá, hiện đại và chuyên nghiệp hơn trong triển khai công tác đối ngoại. Ông Trần Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Ngoại giao, đề xuất TP tăng cường hợp tác quốc tế và tham gia vào các sáng kiến phát triển đô thị như mạng lưới các TP có khả năng chống chịu, Liên minh các TP C40… “Việc tham gia các sáng kiến giúp siêu đô thị như TP.HCM tiếp cận kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và huy động nguồn lực quốc tế cho các dự án cụ thể hơn” - ông Hải nhìn nhận. ÔngHảicũnggợimởTP.HCM ưu tiên kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các đô thị có đặc điểm tương đồng. Chẳng hạn như đẩy mạnh hợp tác với các TP như Rotterdam (Hà Lan), Singapore, Bangkok (Thái Lan) về quản lý nước và chống ngập hoặc Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản) về phát triển giao thông công cộng và đô thị thông minh. “Các chương trình hợp tác cần tập trung vào chuyển giao công nghệ và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm quản lý trong những lĩnh vực ưu tiên cụ thể của TP” - ông Hải nói thêm. TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đánh giá vị thế của TP.HCM so với các TP khác thuộc khu vực Đông Nam Á còn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh mới, tình hình mới, ông Vũ kiến nghị TP.HCM triển khai các chương trình đột phá về quản lý, phát triển hạ tầng, về chuyển đổi mô hình kinh tế… “Việc tập trung vào những chương trình này sẽ giải quyết các vấn đề cốt lõi, chắc chắn rằng TP sẵn sàng với tâm thế bước vào kỷ nguyên mới và nâng tầm vị thế của TP trên bản đồ khu vực Đông Nam Á, châu Á” - ông Vũ kỳ vọng.• Toàn cảnh Hội thảo khoa học “TP.HCM - 50 năm triển khai đường lối đối ngoại Việt Nam”. Ảnh: BP Thông báo về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 11 Chiều tối 11-4, Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông báo về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII. Theo đó, buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Trung ương thảo luận nhóm vấn đề về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp đó Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, gồm đề án và báo cáo: (1) Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (2) Dự thảo báo cáo “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam”. (3) Dự thảo báo cáo đánh giá năm năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026-2030. (4) Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (5) Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. (6) Sửa đổi, bổ sung, thay thế Chỉ thị 35/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. (7) Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Buổi chiều, Trung ương tiếp tục làm việc tại tổ, thảo luận nhóm vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ Chính trị họp cho ý kiến về tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương đã thảo luận ngày 10-4 và sáng 11-4, các nội dung về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể là sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của chính quyền cấp tỉnh và cấp xã; về hệ thống tổ chức Đảng, đoàn thể, TAND, VKSND; về bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; về quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp. Đ.MINH - N.THẢO

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 12-4-2025 NGỌC DIỆP Ngày 11-4, tại sự kiện “Trực diện thách thức, hành động kịp thời” do Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam (VN) tổ chức, các đại biểu đã đưa ra một số nhận xét về tình hình thương mại thế giới, tác động đến doanh nghiệp (DN) châu Âu và kinh tế VN. Đồng thời, các diễn giả cũng đưa ra một số giải pháp hướng đến thương mại cân bằng và củng cố hơn nữa các hiệp định thương mại đã ký kết. EU là đối tác tin cậy Ông Julien Guerier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại VN, nhìn nhận các biện pháp thuế quan mà Mỹ đưa ra sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, sản xuất. Phía châu Âu trước tiên sẽ cố gắng tìm kiếm giải pháp để đàm phán với Mỹ, với mong muốn có thời gian và tập trung vào ba lợi thế. Một là bảo vệ quyền lợi thông qua biện pháp đối ứng và đối kháng, EU đã đồng ý thuế đối kháng với thép. Hai là nếu như không có giải pháp thực sự thỏa mãn trong 90 ngày, EU sẽ tiếp tục phải đa dạng hóa đường dây thương mại với các nước như Qua khảo sát các DN, có thể khẳng định DN châu Âu có quan điểm giữ vững đầu tư mạnh mẽ tại VN. Dù có bất cứ tác động nào, DN châu Âu vẫn không rời khỏi VN. Doanh nghiệp châu Âu cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam Doanh nghiệp châu Âu khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam kể cả trong kịch bản rất nhiều thách thức. VN, Singapore, Hàn Quốc, đồng thời đàm phán FTA với một số nước khác như Singapore, Mexico, Chile. Ba là đảm bảo rằng có một số điều chỉnh trong hoạt động DN. Cũng theo đại sứ EU, EU là một đối tác ổn định đáng tin cậy và VN - EU cần phối hợp với nhau vì sự thịnh vượng chung. Nhận xét về bối cảnh hiện nay, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham tại VN, chia sẻ qua khảo sát các DN, có thể khẳng định DN châu Âu có quan điểm giữ vững đầu tư mạnh mẽ tại VN. “Dù có bất cứ tác động nào, DN châu Âu vẫn không rời khỏi VN” - ông Bruno Jaspaert dẫn kết quả khảo sát. Cũng theo chủ tịch EuroCham, VN là nền kinh tế có khả năng chống chịu rất cao và sức bật lớn và ông tin vào khả năng đạt mức tăng trưởng 8% trong năm nay. Chủ tịch EuroCham cho rằng VN hãy sử dụng đòn bẩy trong nước, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, tập trung vào chuyển đổi năng lượng và phát triển hệ thống giao thông bền vững. VN cũng cần phải lưu ý cải thiện các thủ tục hành chính theo hướng gọn gàng và hiệu quả hơn. Cần làm gì trong 90 ngày tới? Ông Nguyễn Lương Hiền, Phó Tổng Giám đốc PwC VN, hy vọng với 90 ngày hoãn áp thuế từ Mỹ sẽ có dư địa thời gian để các DN lập kế hoạch. DN sẽ cân nhắc khả năng cạnh tranh với thị trường hàng hóa Mỹ với các thị trường khác ra sao. “DN xuất khẩu cần tận dụng 90 ngày này để sắp xếp lại mạng lưới xuất khẩu của mình” - ông Hiền khuyến nghị. Ngoài ra, theo ông Tùng Nguyễn, luật sư cộng sự Công ty Luật BakerHostetler, việc chuẩn bị trước kịch bản, kế hoạch kinh doanh là cần thiết. Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm với các khách hàng quốc tế, trong đó có rất nhiều DN Mỹ và EU, ông Tùng Nguyễn khuyên các DN VN nên đàm phán với nhà cung ứng của họ để tính toán xem việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng như thế nào, đồng thời bảo vệ quyền lợi của DN.• Doanh nghiệp châu Âu có quan điểm giữ vững đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam. Ảnh: NGỌC DIỆP Đề xuất Mỹ miễn trừ thuế cho thủy sản, tiêu, điều, cà phê, rau quả Việt Nam Ngày 11-4, Bộ NN&MT cho biết bên lề chuyến công tác của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tới Mỹ, Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung đã có cuộc gặp, trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Jason Hafemeister. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Trung khẳng định Bộ Nông nghiệp Mỹ là đối tác tin cậy của Bộ NN&MT và nông dân Việt Nam (VN). Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường hợp tác, mang lại lợi ích hơn nữa cho cả hai quốc gia, cho nông dân và DN hai nước. Tiếp tục chia sẻ, Thứ trưởng Hoàng Trung cho hay hiện bộ đang khẩn trương hoàn tất báo cáo đánh giá nguy cơ (PRA) và các thủ tục khác theo luật định để quýt, mận, chanh không hạt từ Mỹ có thể vào thị trường VN trong năm 2025. Đồng thời, bộ cũng đã hoàn tất đánh giá và cấp phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cho toàn bộ các hồ sơ sự kiện biến đổi di truyền. Trong tinh thần hợp tác song phương, Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị phía Mỹ nhanh chóng xem xét mở cửa thị trường cho chanh leo của VN. Đối với đề xuất giảm thuế của Mỹ, Thứ trưởng Hoàng Trung thông báo Chính phủ VN vừa ban hành Nghị định 73/2025 sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng. Theo đó, về cơ bản các sản phẩm gỗ và đồ gỗ đã được giảm thuế trung bình từ 15%-25% xuống 0%, ngô và đậu tương giảm từ 2% xuống 0%, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Mỹ xuất khẩu sang VN. Thứ trưởng Hoàng Trung cũng đề cập việc hai nước đã thống nhất đàm phán một thỏa thuận thương mại và đầu tư song phương, tạo điều kiện cho DN, nhà đầu tư Mỹ được hưởng nhiều ưu đãi hơn và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi về việc Chính phủ Mỹ thông báo áp thuế đối ứng rất cao tới 46% với hàng hóa VN xuất khẩu sang Mỹ. Điều này có thể gây bất lợi lớn không chỉ với nông dân và DN VN, mà còn với DN và người tiêu dùng Mỹ. Trong khi đó, hàng nông sản VN tiếp cận thị trường Mỹ có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Do vậy, Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị Bộ Nông nghiệp Mỹ ủng hộ đề xuất của Bộ NN&MT VN với các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ về việc xem xét miễn trừ thuế một số nhóm hàng nông thủy sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng Mỹ và không cạnh tranh trực tiếp là thủy sản, tiêu, điều, rau quả, cà phê. Trao đổi lại, Thứ trưởng Jason Hafemeister, Bộ Nông nghiệp Mỹ, cảm ơn và khẳng định Bộ NN&MT là đối tác tốt và uy tín của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Ông ủng hộ các đề xuất của VN và thông báo bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến sẽ sang thăm VN trong tháng 5-2025 để tiếp tục thảo luận và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo Bộ NN&MT, ngoài cuộc họp giữa hai thứ trưởng, đoàn VN cũng có trao đổi kỹ thuật Cục Đối ngoại (Bộ Nông nghiệp Mỹ) về kế hoạch triển khai cụ thể dự án sử dụng phân bón đúng với mục tiêu nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng phân bón, tăng thu nhập cho nông dân và giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa từ việc sử dụng phân bón đúng. Đoàn cũng làm việc với Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) để tăng cường hợp tác thúc đẩy mở cửa thị trường cho nông sản từ Mỹ sang VN cũng như từ VN sang Mỹ. PV Lạng Sơn điều tiết giao thông phục vụ giao lưu quốc phòng Việt - Trung Từ 18 giờ ngày 14 đến hết 17-4, tất cả xe chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ được điều tiết di chuyển vào Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn (tại hai xã Phú Xá và Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để dừng đỗ, sắp xếp luồng tuyến xuất khẩu. Đây là nội dung chính trong Thông báo 43 do Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành mới đây, nhằm phục vụ chương trình “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới VN - Trung Quốc lần thứ 9” tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn có trách nhiệm bố trí điểm đỗ xe, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng xe khoa học, minh bạch. Tránh tình trạng ùn tắc và tuyệt đối không để các xe dừng đỗ trên tuyến Quốc lộ 1A. Trong thời gian thực hiện điều tiết, công viên không thu phí bến bãi đối với các xe. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó phòng Chính sách sản phẩm Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, cho biết để chuẩn bị cho việc này, đơn vị đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ như chỉnh trang diện mạo công viên theo hướng xanh - sạch - thân thiện với môi trường, xây dựng kịch bản trình diễn vận hành cửa khẩu thông minh, đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi cho tài xế. BẮC NINH Cuộc tiếp song phương giữa Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung và ông Jason Hafemeister, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ. Ảnh: ICD

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 12-4-2025 Bị tráo sổ hồng khi rao bán nhà, 1 người dân ở TP.HCM đã được cấp lại Ngày 11-4, bà Nguyễn Ngọc Liên (75 tuổi, Việt kiều Philippines) đã đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận 10, TP.HCM để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng). Cầm sổ hồng trên tay, bà Liên bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến báo Pháp Luật TP.HCM, Sở TN&MT TP.HCM đã có những chỉ đạo kịp thời và Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 đã hỗ trợ, hướng dẫn bà nộp hồ sơ làm lại sổ hồng. Bà Liên là trường hợp mà báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin qua bài viết “1 Việt kiều mòn mỏi chờ cấp lại sổ hồng bị đánh tráo gần sáu năm” vào ngày 11-3. Cụ thể, năm 2019, bà Liên rao bán căn nhà của mình trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, TP.HCM. Bà bị một số đối tượng đến xem nhà để sổ hồng giả vào hồ sơ và lấy đi sổ hồng thật của bà. Sau khi bài viết được đăng tải, trong chiều cùng ngày, giám đốc Sở TN&MT TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10 phải khẩn trương cấp lại sổ hồng cho bà Liên. SONG MAI Vụ đánh ghen cô gái làm ngân hàng ở TP Cần Thơ: Công an đã khởi tố 4 bị can Chiều 11-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi họp cơ quan báo, đài quý I-2025. Liên quan vụ lột đồ đánh ghen xảy ra khu vực hồ Xáng Thổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vào ngày 3-1, Đại tá Vũ Thanh Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đối với 4 người. Về tội làm nhục người khác, công an đang tiếp tục điều tra vụ án, khi có kết quả cụ thể, công an sẽ thông tin đến báo, đài. Trước đó, như Phá p Luậ t TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 1-1, NNN dự tiệc tất niên tại cơ quan (một ngân hàng ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Sau đó, N về nhà ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tuy nhiên khi tới nhà, N bỏ quên đồ ở cơ quan nên gọi điện thoại cho anh NMT (chung cơ quan) lấy giùm. Sau khi lấy đồ N bỏ quên, anh T đem đến cho N. Khi đến nơi, N nhờ anh T đưa đến bờ hồ Xáng Thổi, đường Huỳnh Cương để lấy tiếp đồ cá nhân. Khi đến nơi, vừa bước xuống ô tô thì N bị vợ anh T cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, mắt. Vợ anh T còn xé áo, xé quần của N; em vợ anh T cũng phụ đánh N… Tại thời điểm này, có một nhóm người tụ tập xem, sử dụng điện thoại cá nhân quay clip lại, sau đó clip này lan truyền trên mạng xã hội. NHẪ N NAM Công an triệu tập tài xế cầm rựa chặn xe ngược chiều trên Quốc lộ 27 Ngày 11-4, thông tin từ Công an xã Krông Nô, huyện Lắk, Đắk Lắk cho biết đã triệu tập tài xế NTCK đến trụ sở làm việc. Ông K là người đã cầm rựa chặn và đập phá xe khác trên Quốc lộ 27 đoạn qua địa phận xã Krông Nô vào hôm 9-4. Theo đơn trình bày của anh N (ngụ Đắk Nông), khoảng 9 giờ ngày 9-4, anh điều khiển xe tải 48C067.24 di chuyển trên Quốc lộ 27 theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk. Khi di chuyển đến địa phận xã Krông Nô, anh N bị tài xế xe tải 49C-164.37 chặn lại, chửi bới. Sau đó, tài xế xe tải 49C-164.37 mang rựa ra dọa, thách thức đánh nhau. Vì lo sợ, anh N chốt cửa ngồi trong xe và đánh lái tấp sát bên phải đường. Dù vậy, tài xế 49C-164.37 đã chặn trước đầu xe, không cho di chuyển. Đồng thời, người này dùng rựa chém vào xe của anh N rồi rời đi. Theo anh N, sau vụ việc, xe của anh bị hư đèn, gương chiếu hậu. Anh N đã đến trình báo Công an xã Krông Nô để được giải quyết. Từ trình báo của anh N, Công an xã Krông Nô đã xác minh người cầm rựa chặn và đập phá xe là ông K nên mời đến làm việc. TIẾ N THOẠ I đầu đường dây làm giả con dấu này đang hoạt động tại các tỉnh phía Nam. Do đó, ban chuyên án đã cử ba tổ công tác gồm 12 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Phan Minh Viên, Phó Trưởng phòng CSHS, trực tiếp chỉ đạo đến các tỉnh Lâm Đồng, Long An và TP.HCM để xác minh và giám sát các đối tượng trong chuyên án. Đồng loạt phá án tại các tỉnh, TP Tổ công tác tại tỉnh Long An đã phát hiện Huỳnh Trọng Hiệp (ngụ Long An) chính là người nhận tiền từ PVT (ngụ Đà Nẵng). Hiệp cũng là đối tượng được Nguyễn Phạm Duy (28 tuổi, ngụ Long An) là một trong các đối tượng cầm đầu đường dây thuê làm việc tại tiệm cầm đồ để làm bình phong. Cụ thể, Duy phân công cho Hiệp lên mạng rao bán, chốt đơn các loại giấy tờ, chứng chỉ giả, sau đó chuyển mã đơn cho bộ phận khác để vận chuyển đến người đặt mua trên phạm vi cả nước và nhận tiền từ các “đại lý” như PVT qua số tài khoản. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng phát hiện thêm hai người liên quan là Phạm Viết Vinh và Nguyễn Thành Đạt đều ở TP.HCM. Ngoài ra, đường dây làm giả con dấu này còn tàng trữ và mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn. Vì vậy, để tránh tình trạng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bị các đối tượng bán ra ngoài thị trường gây mất an ninh trật tự, các tổ công tác đã báo cáo và được lãnh đạo ban chuyên án cho tổ chức đồng loạt phá án. Ngày 7-4, tại xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, Long An), công an đã bắt giữ Hiệp, thu giữ nhiều loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CCCD... giả. Bên cạnh đó, thu giữ nhiều chủng loại vũ khí thô sơ tự chế như mã tấu, dao lưỡi lê, dao ống dài, dao ống ngắn, súng hơi... cùng hàng trăm bình xịt hơi cay, gậy điện, gậy ba khúc... với số lượng lên đến 837 kiện. Một tổ công tác khác cũng đồng thời tiến hành bắt giữ Vinh tại nhà riêng ở quận 12, TP.HCM và Đạt tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Riêng Nguyễn Phạm Duy đang lẩn trốn nên Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục củng cố chứng cứ đối với Duy và người khác có liên quan để truy bắt. Khai thác nhanh, Hiệp thừa nhận toàn bộ giấy tờ giả, vũ khí công cụ hỗ trợ được Duy mang đến để Hiệp “chốt đơn”. Tính từ tháng 1 đến nay, số tiền giao dịch trong tài khoản của các đối tượng ước tính hàng tỉ đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.• MINH TRƯỜNG Ngày 11-4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” kết hợp với tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, quy mô trên cả nước. Đường dây hoạt động có tổ chức trên phạm vi cả nước Công an đã bắt giữ bốn người cùng hàng trăm loại giấy tờ, chứng chỉ, văn bằng giả và hàng ngàn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại… Trước đó, đầu tháng 3, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Đội 2, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số người nghi vấn liên quan đến hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” thông qua hình thức mua bán các văn bằng giả, giấy xác nhận giả, giấy phép lái xe giả… nên xác minh, thu thập thông tin. Phòng CSHS phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ xác định PVT (27 tuổi, quận Cẩm Lệ) là một “mắt xích” quan trọng, giữ vai trò là đầu mối tiếp nhận, vận chuyển và giao dịch các loại “hàng hóa” này tại Đà Nẵng nên đã giám sát, theo dõi. Phòng CSHS nhận thấy đường dây làm giả con dấu này hoạt động có tổ chức (phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận như chuyển phát, bộ phận quảng cáo dịch vụ, bộ phận tài chính…), phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Trong đó, PVT là đầu mối nhận bưu phẩm chứa giấy tờ, tài liệu giả từ một đối tượng ở TP.HCM gửi đến, sau đó chuyển giao cho những người đặt mua tại Đà Nẵng. Được sự phối hợp của phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an TP Đà Nẵng) và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng CSHS đã nhanh chóng lần ra các đầu mối giữ vai trò chủ mưu, cầm Hàng loạt vũ khí thô sơ được công an thu giữ. Ảnh: CA Công an Đà Nẵng phá đường dây làm giả con dấu, mua bán vũ khí liên tỉnh Các tổ công tác được tung ra nhiều địa điểm trên cả nước để bắt giữ những người liên quan trong đường dây làm giả con dấu này. Để tránh tình trạng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ bị các đối tượng bán ra ngoài thị trường gây mất an ninh trật tự, các tổ công tác đã báo cáo và được lãnh đạo ban chuyên án cho tổ chức đồng loạt phá án. Nhiều loại giấy tờ giả bị thu giữ. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 12-4-2025 xã; giao dịch điện tử, bưu chính (từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng) và bổ sung mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến 30 triệu đồng. Theo Bộ Tư pháp, lý do tăng mức phạt tiền tối đa nêu trên để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác xử phạt VPHC, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay. Đồng thời, tăng tính răn đe đối với đối tượng vi phạm. Đối với quy định về việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính theo Điều 126, dự luật đã bổ sung quy định về việc bán ngay tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ nếu có căn cứ cho rằng tang vật, phương tiện không xử lý ngay sẽ bị hư hỏng, không bán được hoặc hết thời hạn sử dụng. Theo Bộ Tư pháp, quy định trên góp phần rút ngắn thời gian, quy trình xử lý tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, khắc phục những bất cập kéo dài xuất phát từ tình trạng “tồn đọng”, “quá tải” trong bảo quản, quản lý tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ thời gian qua. Đồng thời, giúp tránh thất thoát, lãng phí, tạo điều kiện để “khơi thông nguồn lực” cho công tác quản lý nhà nước và phát triển đất nước. Điều chỉnh mức phạt tiền không lập biên bản Một trong những nội dung đáng chú ý khác của dự thảo là việc điều chỉnh mức phạt tiền được áp dụng hình thức xử phạt không lập biên bản. Theo quy định hiện hành, xử phạt không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng (với cá nhân), 500.000 đồng (với tổ chức). Người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt VPHC tại chỗ. Riêng trường hợp VPHC được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản. HUỲNH THƠ Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) do cơ quan này chủ trì soạn thảo. Tăng mức tiền phạt tối đa Một trong những nội dung mới tại dự thảo là việc điều chỉnh tăng mức phạt tiền tối đa đối với nhiều lĩnh vực. Cụ thể, tăng mức phạt tiền tối đa với các lĩnh vực như an ninh trật tự, an toàn xã hội (từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng); lĩnh vực cản trở hoạt động tố tụng; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác Đề xuất trường hợp được bán ngay tang vật, phương tiện vi phạm hành chính Trong dự thảo luật sửa đổi, Bộ Tư pháp đề xuất theo hướng xử phạt không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi có mức tối đa của khung tiền đến 2,5 triệu đồng (với cá nhân), 5 triệu đồng (với tổ chức)… Như vậy, thay vì căn cứ vào mức phạt đối với hành vi vi phạm (để áp dụng việc phạt tại chỗ) như Điều 56 Luật Xử lý VPHC 2012 thì dự luật sử dụng mức tối đa của khung phạt tiền đối với hành vi vi phạm làm căn cứ. Bộ Tư pháp giải thích rằng hiện nay các hành vi VPHC trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước đang được quy định theo hướng tăng khung tiền phạt, đồng thời, dự thảo luật đang dự kiến quy định tăng mức tiền phạt tối đa đối với một số lĩnh vực trong xử phạt VPHC. “Bên cạnh đó, việc tăng mức tối đa của khung tiền phạt làm cơ sở để xác định xử phạt VPHC không cần lập biên bản góp phần đơn giản hóa thủ tục xử phạt, giảm thiểu tối đa các trường hợp phải lập biên bản VPHC, tiết kiệm thời gian và nguồn lực” - bản thuyết minh kèm theo tờ trình của Bộ Tư pháp nêu rõ.• Về thời hiệu xử phạt hành chính, dự thảo luật thống nhất chung là hai năm thay vì phân loại một năm và hai năm như hiện nay. Đồng thời cho phép thực hiện theo các luật khác nếu luật khác có quy định về thời hiệu xử phạt nhưng giới hạn tối đa không quá năm năm. Việc quy định cho phép các luật khác quy định thời hiệu xử phạt nhằm nâng cao tính chủ động trong việc quản lý nhà nước theo các ngành, lĩnh vực, tạo cơ chế, chính sách chủ động, linh hoạt, phù hợp với các yêu cầu, đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trên thực tế. Đồng thời, việc tăng thời hiệu xử phạt nhằm tăng cường hiệu quả, bảo đảm trật tự quản lý nhà nước, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa, xử lý triệt để hành vi vi phạm trong bối cảnh VPHC diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp. Cho phép các luật khác quy định thời hiệu xử phạt Theo Bộ Tư pháp, lý do tăng mức phạt tiền tối đa nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác xử phạt vi phạm hành chính, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội hiện nay, đồng thời tăng tính răn đe đối với đối tượng vi phạm. Cựu chủ tịch Tổng Công ty Chè và những sai phạm gây thiệt hại hơn 38 tỉ đồng Theo lịch xét xử, ngày 14-4, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thiện Toàn (cựu chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Chè), Đặng Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Khánh (cùng là cựu thành viên HĐQT Tổng Công ty Chè) cùng năm bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng vụ án, bị cáo Trần Hồng Điệp (cựu kiểm soát viên Tổng Công ty Chè) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo buộc, Tổng Công ty Chè được Nhà nước giao quản lý, sử dụng 11 cơ sở nhà đất. Quá trình quản lý, sử dụng các khu đất trên, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè và các cá nhân liên quan đã có hành vi trái pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước ở ba khu đất. Cụ thể, tại nhà đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM), tháng 6-2006, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 2682/ QĐ-UBND cho Công ty Chè Sài Gòn (trực thuộc Tổng Công ty Chè) được tiếp tục sử dụng 446 m2 đất, hình thức thuê đất, thời hạn sử dụng đến hết năm 2020. Sau đó, Sở TN&MT TP.HCM ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho Công ty Chè Sài Gòn. Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau cổ phần hóa vẫn là đất thuê trả tiền hằng năm, không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; giao cho Công ty Chè cổ phần tiếp tục được thuê đất và đứng tên trên giấy chứng nhận QSDĐ. Tuy nhiên, khi đang thực hiện cổ phần hóa, các bị cáo Toàn, Khánh, Cầm ký nghị quyết HĐQT thống nhất chuyển QSDĐ trong tương lai đối với nguồn tiền nộp cho ngân sách nhà nước từ Công ty Chè Sài Gòn cho Công ty GB-TEA. Bị cáo Toàn ký giấy ủy quyền cho Bành Thương Trí, giám đốc Công ty Chè Sài Gòn, trưởng Tiểu ban cổ phần hóa Công ty Chè Sài Gòn, ký hợp đồng vay 27,9 tỉ đồng của Công ty GB-TEA để nộp tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần. Cùng với đó, cam kết chuyển QSDĐ thuê cho Công ty GB-TEA. Phương án sử dụng đất tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau cổ phần hóa là đất thuê trả tiền hằng năm; tiếp tục giao cho Công ty Chè cổ phần được thuê đất và đứng tên trên giấy chứng nhận QSDĐ. Nhưng ngày 8-12-2015, bị cáo Toàn, Cầm, Khánh ký ban hành các nghị quyết HĐQT vốn bằng QSDĐ tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cấn trừ số tiền 27,9 tỉ đồng đã vay của Công ty GB-TEA nộp tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần. Đồng thời, bị cáo Toàn ký các hợp đồng, văn bản cho phép Công ty GB-TEA đứng tên trên giấy chứng nhận QSDĐ. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT TP.HCM ký hợp đồng thuê đất và Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận QSDĐ cho Công ty GB-TEA và công ty này giữ giấy chứng nhận QSDĐ này đến nay. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn có vi phạm trong quản lý, sử dụng khu đất 1.500 m2 Trần Khát Chân (Hà Nội), khu đất 11.635 m2 đường Chè Hương (TP Hải Phòng). Tổng thiệt hại liên quan đến ba khu đất là hơn 38,3 tỉ đồng. Trong đó, VKS xác định bị cáo Toàn là chủ mưu, chỉ đạo, ký nghị quyết vay tiền, nộp tiền sử dụng đất thuê 50 năm… dẫn đến thiệt hại nói trên. Trong giai đoạn điều tra, truy tố, bị cáo Toàn nộp khắc phục 300 triệu đồng. BÙI TRANG phapluat@phapluattp.vn Bộ Tư pháp đề xuất được bán ngay tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ nếu có căn cứ rằng không xử lý ngay sẽ bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng… Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định tăng mức tiền phạt tối đa ở một số lĩnh vực từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng. Ảnh minh họa: PHI HÙNG Hai bị cáo Đặng Ngọc Cầm (trái) và Nguyễn Quốc Khánh. Ảnh: BCA

