087-2025

Đại thắng mùa xuân 1975 - nền tảng đưa dân tộc vào kỷ nguyên mới trang 3 SỐ 087 (7360) - Thứ Hai 21-4-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện rà soát việc kê đơn thuốc trang 11 trang 12 Kiều bào cống hiến rất lớn cho TP.HCM và cả nước trang 4+5 Người dân làm thủ tục lên máy bay tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong ngày khánh thành. Ảnh: NGUYỆT NHI Trí tuệ nhân tạo giúp xanh hóa các khu công nghiệp Việt Nam Luật và đời Đặt tên cho xã, phường và tâm nguyện từ người dân Không phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã có lời khen về cách đặt tên đơn vị hành chính mới của TP.HCM vẫn giữ lại các địa danh đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Khi nhắc đến những địa danh như Gia Định, Chợ Lớn, An Đông, Hóc Môn, Bà Điểm..., mỗi chúng ta đều thấy thân quen, dạt dào cảm xúc. Địa danh là nơi neo ký ức và sự tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn của bao người, bao thế hệ. (Xem tiếp trang 7) Những dự án, công trình TẠO BỨT PHÁ CHO TP.HCM trang 8+9 Thủ tướng: Cần thần tốc, táo bạo và sáng tạo trong khởi nghiệp trang 13

2 Thời sự - Thứ Hai 21-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Đoàn tàu đặc biệt chở đội nghi lễ quân đội tham gia diễu binh dịp 30-4 Rạng sáng 20-4, hàng trăm người dân Đồng Nai đã có mặt tại Ga Biên Hòa đón chào đoàn tàu đặc biệt chở các chiến sĩ trong đội hình nghi lễ của quân đội hành quân từ Bắc vào Nam, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-41975 - 30-4-2025). Khoảng 4 giờ 20, tiếng còi tàu vang lên, đoàn tàu SE5 chầm chậm tiến vào Ga Biên Hòa. Trên sân ga, hàng trăm người vỗ tay, reo hò, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay chào đón gần 200 chiến sĩ trong trang phục chỉnh tề, mang ba lô quân trang vào Nam để thực hiện nhiệm vụ chào mừng lễ kỷ niệm. Theo kế hoạch, sau khi tới Ga Biên Hòa, các chiến sĩ trong đoàn nghi lễ sẽ tiếp tục hành trình đến tỉnh Bình Dương đóng quân, tiếp tục tập luyện tạo hình chiếc xe tăng, cánh chim bồ câu, 30-4. Thiếu tá Hoàng Thị Dung, đoàn nghi lễ quân đội, Bộ Tổng Tham mưu, cho biết: “Hôm nay được đặt chân vào Nam để thực hiện nhiệm vụ, tôi rất vui khi được người dân ở đây chào đón rất nhiệt tình. Bản thân tôi và những đồng đội đang sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng sắp tới”. PV Ngày 20-4, tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, động viên các lực lượng thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan thúc đẩy tiến độ dự án này và khẩn trương triển khai dự án cao tốc từ Cà Mau tới Đất Mũi và nối tới cảng Hòn Khoai. Đặt mục tiêu chậm nhất ngày 19-12 năm nay phải khánh thành dự án Cần Thơ - Cà Mau, để chào mừng kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án, nhà thầu, đơn vị tư vấn huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, thi công ba ca bốn kíp, xuyên lễ, xuyên Tết, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”. Các địa phương tập trung huy động về công trường nốt vật liệu còn thiếu theo tiến độ dự án, bảo đảm đủ, kịp thời, tuyệt đối không để dự án chậm tiến độ. Trong giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 các dự án cao tốc tại ĐBSCL từ năm 2026 đến 2030. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai đoạn cao tốc từ Cà Mau tới Đất Mũi và từ Đất Mũi tới cảng Hòn Khoai có vị trí rất chiến lược, theo hướng tuyến ngắn nhất, thẳng nhất có thể… P.QUANG (Theo VGP) Chiều 20-4, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà các khối tham gia diễu binh, diễu hành tại Trường Quân sự Quân khu 7. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt đoàn công tác biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Ông cho rằng thời gian qua các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương luôn theo dõi và đánh giá cao việc huấn luyện, luyện tập của tất cả lực lượng vũ trang và khối quần chúng của các đơn vị quân đội, công an của TP.HCM và nhiều địa phương trong cả nước. “Và đặc biệt lần này cũng có các khối quân đội các nước láng giềng tham gia, cũng là dịp chúng ta vừa phục vụ nhân dân và giao lưu với bạn bè quốc tế. Với một tinh thần như thế, chúng tôi mong tất cả lực lượng, đặc biệt là các khối tiếp tục giữ bản lĩnh vững vàng với niềm tin vững chắc bước vào luyện tập phục vụ lễ bằng một niềm tin, lòng tự hào, tri ân bao thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập chủ quyền và chúng ta có một sự nghiệp cơ đồ, vị thế sau 50 năm thống nhất” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. Cũng trong ngày, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương đến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ đội pháo lễ (Lữ đoàn 96, Binh chủng pháo binh) đang làm nhiệm vụ tại Công viên bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM. H.GIANG - T.VĂN Hôm nay (21-4), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành. Trong đó, bị cáo Hoàng Quốc Vượng cùng tám bị cáo khác bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có ba bị cáo bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi trái chỉ đạo của Chính phủ, gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỉ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài chín ngày, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. B.TRANG Phó chủ tịch Quốc hội dự lễ tiếp nhận 6 con sếu đầu đỏ Ngày 20-4, tại Vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tiếp nhận sáu con sếu đầu đỏ (Sarus Crane). Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, sáu con sếu đầu đỏ, gồm ba trống, ba mái, khoảng bảy tháng tuổi, được nhân nuôi tại vườn thú Nakhon Ratchasima được vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không từ ngày 10-4, hoàn thành cách ly kiểm dịch tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nói sự kiện tiếp nhận đàn sếu đầu đỏ mang ý nghĩa rất lớn trong việc khôi phục đa dạng sinh học; đồng thời là minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức, đối tác quốc tế, đặc biệt là Vương quốc Thái Lan. Đây không chỉ là hoạt động khoa học mà còn là sự kiện truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa thông điệp trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái. H.DƯƠNG Quảng Nam thu hút đầu tư 2 đường sắt đô thị kết nối với Đà Nẵng UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh này trong năm 2025. Theo đó, tỉnh Quảng Nam kêu gọi, thu hút đầu tư 277 dự án ở nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, công nghiệp, hạ tầng công nghiệp… Trong đó, tỉnh Quảng Nam ưu tiên kêu gọi đầu tư hai dự án rất mới tại địa phương này là đường sắt đô thị Hội An - Đà Nẵng và đường sắt đô thị Chu Lai - Đà Nẵng. Tỉnh Quảng Nam kêu gọi đầu tư hai đường sắt đô thị trên nhằm phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh với năm loại hình giao thông là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không theo hướng hiện đại, phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia. T.NHẬT TP.HCM tiếp tục nắng nóng gay gắt Những ngày qua, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ, một số nơi nắng nóng đến 37 độ C. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới nắng nóng xảy ra diện rộng trên khu vực miền Đông Nam Bộ và mở rộng hơn trên khu vực miền Tây Nam Bộ. Từ ngày 22-4 trở đi, trên khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, mưa xu hướng tăng cả về diện và lượng trong ngày 25-4 đến 27-4. Nắng nóng sẽ thu hẹp từ ngày 25-4 trở đi. Tại TP.HCM, ngày 21-4 tất cả khu vực ở TP ban ngày trời nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36 độ C. N.CHÂU 1 đại úy công an bị thương khi tham gia phá đường dây ma túy Ngày 20-4, tin từ BV đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết Đại úy Hà Duyên Sơn, cán bộ Công an xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, đã được các bác sĩ mổ cấp cứu do bị đâm rách mí mắt trái, đứt lệ quản. Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cùng đại diện một số đơn vị đã đến BV thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của Đại úy Sơn. Trước đó, ngày 19-4, Công an xã Thuận Quý tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp mật phục tại khu vực rẫy thanh long của Nguyễn Đình Mến (24 tuổi) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến một đường dây ma túy. Trong lúc bị khống chế, Mến chống trả quyết liệt làm Đại úy Sơn bị thương. P.NHUẬN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chậm nhất 19-12 phải khánh thành tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà khối diễu binh 30-4 Hôm nay, cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng hầu tòa Tin vắn • Sập công trình đang tháo dỡ, 1 người chết. Trưa 20-4, Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường vụ tai nạn lao động. Sáng cùng ngày, ba người thợ đang tháo dỡ bức tường tại căn nhà trong hẻm đường Trường Chinh thì tường sập khiến anh Q (46 tuổi) bị gạch đá đè trúng, vùi lấp và tử vong. N.TÂN • Người đàn ông bị xe cuốc cán tử vong. Ngày 20-4, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động tại xã Đạ Kho, huyện Đạ Huoai. Trưa cùng ngày, trong lúc lên đồi để trồng sầu riêng, ông M trượt chân ngã xuống taluy phía dưới, bị xe cuốc san ủi mặt bằng do ông T điều khiển vô tình cán trúng khiến nạn nhân tử vong. V.TÙNG Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại buổi kiểm tra công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: VGP

3 Thời sự - Thứ Hai 21-4-2025 thoisu@phapluattp.vn Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định đại thắng mùa xuân 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo. LÊ THOA - THANH TUYỀN Ngày 20-4, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đại thắng mùa xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam” nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Thắng lợi vĩ đại Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định đại thắng mùa xuân 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. “Đại thắng mùa xuân 1975 là minh chứng khẳng định đường lối cách mạng chủ động, sáng tạo, phương pháp lãnh đạo đúng đắn của Đảng; là thắng lợi của sức mạnh chiến tranh nhân dân, biểu hiện sinh động của chủ nghĩa yêu nước kết hợp chặt chẽ với ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, của sức mạnh đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại” - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Phát huy thành quả và bài học kinh nghiệm của đại thắng mùa xuân 1975, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định nửa thế kỷ qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. vươn mình của dân tộc vì hòa bình dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội” - ông Nghĩa nói. Định hình tương lai phát triển TP.HCM trên một không gian mới Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ kế thừa và tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TP đã nỗ lực kiên cường, bền bỉ vì cả nước, cùng cả nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, Đại thắng mùa xuân 1975 - nền tảng đưa dân tộc vào kỷ nguyên mới Qua đó, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như lời căn dặn của Bác Hồ; đưa cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước lên tầm cao mới. “Thông qua hội thảo lần này, chúng ta tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn nữa tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân 1975. Đúc rút những kinh nghiệm, bài học lịch sử để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh. Trong phát biểu đề dẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định nửa thế kỷ qua, phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân 1975, quân và dân ta từng bước dựng xây, phát triển toàn diện đất nước và giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, kinh tế luôn được phát triển, là điểm sáng kinh tế toàn cầu; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia luôn được giữ vững; vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội ngày càng được khẳng định. “Đó là nền tảng vững chắc để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đó là kỷ nguyên mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. “TP.HCM đã và đang tập trung triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các nhiệm vụ đột phá chiến lược, phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” - ông Nên nói. TP cũng tập trung nỗ lực với quyết tâm cao nhất để đến năm 2030 trở thành một Chủ tịch nước: Tinh thần đại thắng mùa xuân 1975 đưa đất nước phát triển thịnh vượng Trong bài tham luận có chủ đề“Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân 1975 phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường”gửi tới hội thảo. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đại thắng mùa xuân 1975 là chiến công chói lọi, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam, là sự kiện có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Theo Chủ tịch nước, 50 năm đã trôi qua, những bài học được tổng kết, đúc rút từ đại thắng mùa xuân 1975 vẫn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Do đó, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát huy hiệu quả, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Cũng trong tham luận, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh đại thắng mùa xuân 1975 là kết quả của đường lối cách mạng đúng đắn, do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đó là đường lối tiến hành chiến tranh cách mạng thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp chặt chẽ với tăng cường đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh của thời đại. Để vận dụng hiệu quả bài học kinh nghiệm trong tình hình mới, Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng về kết hợp sức mạnh tổng hợp của dân tộc với sức mạnh thời đại được thể hiện trong các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngoài ra, phải bám sát thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc gia với sức mạnh quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định thông qua hội thảo về đại thắng mùa xuân 1975 giúp đúc rút những kinh nghiệm, bài học lịch sử để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ hai từ trái qua), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (thứ ba từ phải qua), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN Họ đã nói Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường. Ảnh: PHẠM THẮNG Bản lĩnh Việt Nam đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn Đại thắng mùa xuân 1975 đã để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị to lớn cả về lý luận lẫn thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, hun đúc trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta niềm tin mãnh liệt, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, với bản lĩnh Việt Nam đã làm nên đại thắng. Nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc. Đại tướng LƯƠNG TAM QUANG, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu kết luận hội nghị Quyết tâm xây dựng TP.HCM phát triển ngày càng hiện đại Phát huy thắng lợi của đại thắng mùa xuân 1975, với tinh thần “một ngày bằng 20 năm”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đồng lòng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, luôn bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân, quyết tâm xây dựng TP.HCM trở thành đô thị hiện đại, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM NGUYỄN THANH NGHỊ đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị phát triển ngang tầm các TP lớn trên thế giới, là điểm đến hấp dẫn trên toàn cầu... TP cũng đã tập trung triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, mang tính đột phá và cấp bách của Trung ương, chuẩn bị tâm thế và điều kiện bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, tập trung định hình lại tương lai trên một không gian mới, nguồn lực mới với định hướng là TP toàn cầu, phát triển thông minh, hiện đại, năng động, hội nhập, tăng trưởng xanh, bền vững, xã hội gắn kết, mở rộng, văn minh, kết tinh các giá trị tiến bộ, văn hóa của thế giới. “Chúng tôi đã và đang thực hiện các nhiệm vụ để huy động sự nghiệp đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, đã và đang làm hết sức mình để xây dựng, vun đắp khối đại đoàn kết; phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, bao dung gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng và hiệu quả” - Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.•

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 21-4-2025 Trong hành trình 50 năm kể từ ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 304-2025), TP.HCM đã từng bước đạt được những phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, đóng vai trò tiên phong và dẫn dắt trong nhiều hoạt động cải cách, đổi mới sáng tạo. Ngoài sự quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, dựa trên các nền tảng chính sách cởi mở, cùng sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP và trên cả nước thì tiếng nói, sự đồng hành cả về trí tuệ lẫn tài lực của hàng triệu kiều bào từ hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt trội của TP, của đất nước. Những thôi thúc “ngày trở về”… Một trong những kiều bào hiện đã rất quen thuộc đó là TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu. Ông Hiếu rời quê hương từ năm 1966 và trở về nước sau 25 năm trau dồi tri thức, làm việc ở nước ngoài. Trở về Việt Nam (VN) vào năm 1991, giai đoạn VN vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế vừa bước vào giai đoạn đổi mới chưa lâu, còn nhiều khó khăn, trong khi đất nước vẫn chịu cấm vận từ một số quốc gia. Ông Hiếu kể: “Năm đó, tôi trở về nước và may mắn được gặp, trò chuyện với bác Nguyễn Cơ Thạch, là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khi ấy. Đất nước lúc đó còn khó khăn, điều ấy thôi thúc tôi phải làm gì đó cho quê hương của mình”. Gần 35 năm qua kể từ lần đầu trở về quê hương, ông Hiếu cũng trải qua nhiều vị trí khác nhau, làm việc tại nhiều quốc gia, nhưng VN luôn là điểm đến thân thuộc nhất - nơi mà ông luôn nuôi dưỡng tâm niệm sẽ gắn bó và cống hiến. Ông Hiếu là người thành lập ngân hàng thương mại đầu tiên của người VN trên đất Mỹ. Nhiều năm qua, ông Hiếu đã có nhiều góp ý, phản biện mang tính xây dựng, thúc đẩy các chính sách tiến bộ về kinh tế vĩ mô, nhất là các cơ chế tài chính ngân hàng cho VN, đặc biệt là việc hiến kế để phát triển hệ sinh thái tài chính tại TP.HCM. “Nhớ lại hình ảnh đất nước những năm đầu 1990 và hình ảnh TP.HCM khi ấy còn đối diện nhiều khó khăn, bị cấm vận; và nhìn lại một đất nước đang phát triển mạnh mẽ, một TP.HCM đang dẫn đầu cả nước Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, gặp gỡ kiều bào nhân dịp mừng xuân 2025. Ảnh: HOÀNG GIANG Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng kiều bào sau hội nghị góp ý về Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối” tháng 1-2025. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Đoàn kiều bào tham quan đền tưởng niệm các vua Hùng (TP Thủ Đức) trong khuôn khổ chương trình họp mặt đầu xuân 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI về phát triển kinh tế - xã hội với hạ tầng, giao thông, đô thị hiện đại, thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh, tôi cảm thấy rất vui mừng, bởi tôi cũng đã nỗ lực để hòa mình vào dòng chảy phát triển ấy trong nhiều năm qua” - ông Hiếu nói. Đặc biệt, ông Hiếu càng phấn khởi khi nguyện vọng trở về, cùng xây dựng quê hương không chỉ của cá nhân ông hay một nhóm người, mà là từ tấm lòng của hàng triệu kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều đồng bào đang ở nước ngoài mong muốn cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung bằng nhiều cách khác nhau. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù là trí tuệ hay tài lực, dù là đầu tư hay kết nối…, tất cả đều xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quê hương. Cũng giống ông Hiếu, TS Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp VN - Đài Loan trở về VN, không chỉ vì nỗi nhớ nhà mà còn là khát vọng được cống hiến, nhất là khi đất nước ngày càng có các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện đến mức tốt nhất cho bà con kiều bào trở về xây dựng quê hương. “Khoảng gần chục năm trước, khi TP.HCM bắt đầu triển khai các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và mời gọi kiều bào hiến kế, tôi thấy đã đến lúc cần trở về để thử sức, biến những điều mình tích lũy được sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài thành lợi ích thiết thực cho quê hương mình” - bà Trân bộc bạch. Vị này cho biết thêm khát vọng “được làm điều gì đó” cho đất nước được vun đắp suốt hàng chục năm bà chứng kiến sự trở về ngày càng nhiều, đóng góp ngày càng lớn của đông đảo kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. “Tôi có dịp được gặp những kiều bào lớn tuổi đã ở nước ngoài 50, 60 năm, trong đó có những trí thức rất tài giỏi, đã trở về TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực cho TP. Điều đó đã truyền cảm hứng khiến tôi nghĩ rằng mình cần hành động, mình cần làm gì đó cho quê hương” - bà Trân nói. Những đóng góp quý báu, bền bỉ Nói về sự đóng góp rất to lớn của kiều bào dành cho TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về người VN ở nước ngoài TP.HCM, khẳng định: “TP nhớ ơn, nợ ân tình kiều bào rất nhiều”. Bà Mai bày tỏ TP.HCM luôn tri ân sự đóng góp của kiều bào trong từng giai đoạn phát triển của TP. Từ năm 1975 khi đất nước mới thống nhất đến năm 1986 khi bước vào giai đoạn đổi mới, nhiều kiều bào, từ các giáo sư, bác sĩ đến các nhà nghiên cứu… đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống ổn định ở nước ngoài để trở về TP.HCM cống hiến theo lời kêu gọi của đất nước. Sau đó, khi TP.HCM bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, kiều bào tiếp tục Kiều bào cống hiến rất lớn cho Vào lúc 8 giờ ngày 22-4, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức Tọa đàm “Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM” nhằm lắng nghe góp ý của kiều bào giúp TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới. Suốt hành trình phát triển của đất nước, kiều bào ta là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và đã có những đóng góp tích cực, thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM. Tại TP.HCM đang có khoảng 500 chuyên gia, trí thức người Việt Nam từ nhiều quốc gia trở về hợp tác, làm việc dài hạn. Hơn 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư đang hoạt động với tổng số vốn vượt 45.000 tỉ đồng. Từ năm 2012 đến 2024, kiều hối chuyển về TP.HCM qua các kênh chính thức đạt hơn 77 tỉ USD. Riêng năm 2024, con số này là 10,03 tỉ USD (tương đương khoảng 260.000 tỉ đồng). Thực tế cho thấy cộng đồng kiều bào không chỉ đóng góp về tài chính, đầu tư, chuyên môn… mà còn là nguồn lực quý giá với nhiều sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của TP.HCM. TP.HCM - với vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước, đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cũng đang hướng đến phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng xanh, bền vững, nhằm trở thành trung tâm tài chính, khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu trong khu vực. Đáng chú ý, theo định hướng chung của Đảng và Nhà nước, cùng với kỳ vọng của nhân dân, TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển, kết nối với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong tiến trình này, vai trò và đóng góp, hiến kế của kiều bào sẽ càng trở nên thiết yếu. Từ nhu cầu thực tiễn đó, Tọa đàm “Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sẽ là dịp để lắng nghe những hiến kế mang tính chiến lược và hành động từ các chuyên gia kiều bào. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong dịp này, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ ra mắt chuyên mục mới“Pháp lý cho kiều bào”nhằm giúp giải đáp các thắc mắc pháp luật của kiều bào đối với các vấn đề về kinh doanh, hành chính, tư pháp, hộ tịch, dân sự, hình sự… Tọa đàm “Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM” sẽ được tổ chức tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM, số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. HUỲNH THƠ Ông Hiếu càng phấn khởi khi nguyện vọng trở về, cùng xây dựng quê hương không chỉ của cá nhân ông hay một nhóm người, mà là từ tấm lòng của hàng triệu kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. BẢO PHƯƠNG Ngày mai (22-4), báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM” Từ khắp năm châu, hàng triệu kiều bào Việt Nam luôn mong muốn viết tiếp giấc mơ cống hiến vì sự phát triển của TP.HCM, của đất nước.

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 21-4-2025 đồng hành bằng nhiều hình thức như chuyển giao tri thức, công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng hàng Việt ra thị trường quốc tế. “Đặc biệt, kiều hối do kiều bào gửi về TP.HCM không ngừng tăng, chiếm 40%-53% tổng kiều hối về cả nước. Dòng kiều hối này đã góp phần rất lớn vào việc dịch chuyển dòng vốn, kích thích đầu tư, tiêu dùng và phát triển kinh tế TP” - bà Mai nhận xét. Đến nay, TP.HCM đã có khoảng 500 chuyên gia, nhà khoa học là kiều bào tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các trường ĐH, viện nghiên cứu lớn của TP. Không chỉ trực tiếp đứng lớp, họ còn mang về những kiến thức mới, phương pháp giáo dục hiện đại và kết nối quốc tế cho thế hệ trẻ. Kiều bào cũng thường xuyên tham gia các hội thảo, đóng góp ý kiến cho những chính sách lớn của TP, nhất là các chính sách lớn của TP.HCM như Nghị quyết 98, định hướng quy hoạch phát triển đô thị, kinh tế để xây dựng, kiến tạo TP ngày càng phát triển hơn. Bà Mai cũng bày tỏ sự cảm kích vì kiều bào đã đồng hành cùng TP.HCM vượt qua những lúc khó khăn nhất như giai đoạn đại dịch COVID-19, với vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thuốc men… Các chuyên gia y tế là kiều bào cũng sẵn sàng góp ý kiến, hiến kế cho lãnh đạo TP tìm ra hướng đi phù hợp để phòng, chống dịch. Điều đó giúp TP.HCM vượt qua giai đoạn đầy cam go, trở lại giai đoạn “bình thường mới” như hiện nay. “Hay như mỗi khi đất nước gặp thiên tai, bão lũ; khi người nghèo cần được sẻ chia; khi trẻ em, phụ nữ khó khăn cần được nâng đỡ… thì kiều bào luôn có mặt, là “cánh tay nối dài” của các chính sách từ Nhà nước. Điển hình như đợt bão Yagi hồi năm ngoái, kiều bào đã đóng góp hơn 16 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai” - bà Mai cho biết. Tri ân kiều bào bằng hành động thiết thực Không chỉ tri ân kiều bào bằng lời nói, bà Vũ Thị Huỳnh Mai khẳng định TP.HCM luôn tìm nhiều giải pháp để tìm đến, lắng nghe, chia sẻ, hành động, kết nối sức mạnh từ kiều bào từ khắp năm châu. Lãnh đạo, chính quyền TP luôn chủ động tổ chức chương trình họp mặt kiều bào hằng năm; thường xuyên tổ chức những hội nghị gặp gỡ kiều bào. Đây không chỉ là dịp để TP.HCM và cả nước Kiều bào lan tỏa bản sắc Việt khắp năm châu Tôi xin gửi lời cảm ơn cộng đồng kiều bào vẫn luôn bền bỉ giữ gìn và lan tỏa tiếng nói, bản sắc Việt ở khắp năm châu. Có lần đi thăm kiều bào ở nước ngoài, tôi gặp một cô giáo sáng mở quán ăn, sau giờ làm lại lặng lẽ tổ chức lớp dạy tiếng Việt cho kiều bào thế hệ thứ ba, thứ tư với mong muốn giữ gìn nguồn cội, tiếng nói của mình. Khi gặp gỡ bà con kiều bào, dù ở đâu, tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp và mong muốn cống hiến mãnh liệt của họ với TP và đất nước. Bà VŨ THỊ HUỲNH MAI, Chủ nhiệm Ủy ban Về người VN ở nước ngoài TP.HCM Vì TP.HCM hào sảng, nghĩa tình Sự gắn bó của kiều bào với TP.HCM không chỉ đến từ tình cảm của một người con xa quê mà còn vì sự hào sảng, nghĩa tình của TP.HCM. Sự hào sảng, nghĩa tình đó khiến cho ai, dù đi đâu, về đâu đều cảm thấy yêu TP này. Như bản thân tôi dù đã đi nước ngoài gần 25 năm nhưng gần như không có sự chia cắt về địa lý hay tinh thần với nơi đây. Sợi dây gắn kết với TP.HCM đã thúc đẩy tôi cần có những hành động cụ thể vì sự phát triển của TP. Đó cũng là lý do mà nhiều kiều bào hàng chục năm qua vẫn miệt mài cống hiến. TS LÊ VÕ PHƯƠNG NGA, Giám đốc Tài chính và đối tác AVSE Global Họ đã nói lắng nghe những sáng kiến hay, những gợi ý tích cực, mà còn là cơ hội để khơi gợi niềm tin, sự gắn bó và mong muốn tiếp tục cống hiến của kiều bào với TP. Ngoài ra, TP còn cụ thể hóa sự trân trọng đó bằng những đề án, chính sách bài bản, mang tính chiến lược và lâu dài. Cụ thể, TP.HCM đã ban hành Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2030”. Đây là đề án trọng điểm, nhằm “nắn dòng” kiều hối phục vụ cho các dự án, công trình đầu tư công quan trọng. Bà Mai cho biết từ đề án này, TP.HCM sẽ thành lập Hiệp hội các công ty kiều hối, hình thành tổ tư vấn kiều hối và phát hành trái phiếu kiều hối nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực này. Trong giai đoạn tới, Ủy ban Về người VN ở nước ngoài TP.HCM sẽ tham mưu lãnh đạo đưa những ý kiến, hiến kế của kiều bào vào các chương trình, kế hoạch phát triển của TP. “Chúng tôi cũng sẽ rà soát lại toàn bộ các chính sách thu hút chuyên gia, trí thức VN ở nước ngoài và để từ đó làm cơ sở xây dựng những cơ chế thật sự hấp dẫn, tạo động lực mạnh mẽ để kiều bào tiếp tục hào hứng quay về đóng góp cho TP, cho đất nước” - bà Mai nhấn mạnh. Ngoài ra, Ủy ban Về người VN ở nước ngoài TP.HCM dự kiến xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu người VN ở nước ngoài. Qua đó, giúp TP.HCM nắm rõ được năng lực chuyên môn của từng nhóm kiều bào trong các lĩnh vực khác nhau và khi TP cần tham vấn, nghiên cứu hay mời gọi đầu tư, có thể kết nối đúng người, đúng việc. “Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành để lựa chọn khoảng năm dự án trọng điểm hằng năm để làm công tác truyền thông có trọng tâm, tạo niềm tin và động lực đầu tư rõ ràng để thu hút kiều bào. Như câu nói “muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”, TP.HCM luôn luôn trân trọng từng bước đồng hành của kiều bào trên chặng đường phát triển của mình” - bà Mai khẳng định.• Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kết luận phiên họp cho ý kiến về chuẩn bị các hồ sơ liên quan việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành nội dung của các hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và đề nghị thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp được giao thực hiện thủ tục đề nghị các cơ quan cử đại diện tham gia làm thành viên Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ tiếp thu, hoàn thiện các hồ sơ trình lãnh đạo Quốc hội ký ban hành, gửi tài liệu đến các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, chậm nhất ngày 25-4. Tại phiên họp trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các tài liệu thuộc trách nhiệm chuẩn bị của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, gồm hồ sơ dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và dự thảo kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo nghị quyết này. Để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan trong quá trình nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và các luật, nghị quyết có liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, kết hợp đề xuất phương án xử lý để thể chế hóa quy định liên quan việc bầu cử một số chức danh. Cụ thể, thể chế hóa quy định về việc khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc thành lập mới đơn vị hành chính cấp xã thì không bầu cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; trưởng, phó đoàn đại biểu Quốc hội; trưởng các ban của HĐND và ủy viên UBND theo quy định. Những chức danh này sẽ được giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng, Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp xã căn cứ thông báo của cấp ủy có thẩm quyền quản lý cán bộ, tiến hành chỉ định, bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm các chức danh liên quan nêu trên. Trường hợp đặc biệt, cho phép chỉ định nhân sự không phải là đại biểu HĐND giữ các chức danh lãnh đạo HĐND cấp tỉnh, cấp xã mới thành lập. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp thu, hoàn thiện các tài liệu để báo cáo Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 ngay khi được thành lập để kịp thời xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Cơ quan thường trực của Quốc hội thống nhất xác định kể từ ngày 15-4, các hồ sơ, tài liệu nêu trên là tài liệu công khai để bảo đảm điều kiện thuận lợi cho việc xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 9 và lấy ý kiến nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013. ĐỨC MINH Hồ sơ liên quan sửa đổi Hiến pháp 2013 là tài liệu công khai Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP) hai cấp, đã ban hành Kế hoạch 40 phân công sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản liên quan đến việc kết thúc hoạt động của CQĐP cấp huyện và tổ chức CQĐP hai cấp. Theo kế hoạch, các bộ, cơ quan liên quan rà soát các nghị quyết, kết luận của Đảng, văn bản về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để đánh giá các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và việc tổ chức CQĐP hai cấp. Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định các nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản để kết thúc hoạt động của CQĐP cấp huyện và tổ chức CQĐP hai cấp. Các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc rà soát, đề xuất phương án, xác định nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20-4. Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Chính phủ trước ngày 30-4. Trên cơ sở kết quả rà soát và ý kiến của Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý có liên quan đến việc kết thúc hoạt động của CQĐP cấp huyện và tổ chức CQĐP hai cấp. Đồng thời, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý có liên quan đến việc kết thúc hoạt động của CQĐP cấp huyện và tổ chức CQĐP hai cấp; ban hành nghị định về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý ngành, lĩnh vực được phân công. Kế hoạch nêu rõ đối với các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì phải thực hiện chậm nhất trước ngày 30-6-2025. Đối với nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hoặc nghị định về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý ngành, lĩnh vực được phân công, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động soạn thảo; gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 10-5-2025, trình Chính phủ trước ngày 30-5-2025. N.THẢO Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: QH Chỉ đạo mới về việc bỏ cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 21-4-2025 hậu quả nghiêm trọng, năm bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 11 bị can bị đề nghị truy tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Theo kết luận điều tra, Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân do bị can Huỳnh Tuấn Ân thành lập và giữ chức chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc. Tập đoàn có hai nhà máy, 26 công ty thành viên chủ yếu sản xuất, kinh doanh, cung ứng các vật tư, thiết bị, phụ kiện ngành điện. Nhà máy Tuấn Ân Long An hoạt động từ năm 2010 nhưng đến năm 2016, Tập đoàn Tuấn Ân mới cung cấp thiết bị cho Điện lực Bình Thuận với số lượng ít, giá trị nhỏ. Cuối năm 2016, Huỳnh Tuấn Ân chủ động gặp, đề nghị Trần Ngọc Linh (khi đó là giám đốc Điện lực Bình Thuận) nhờ tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân (một thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân) trúng các gói thầu cung cấp thiết bị. Ông Ân cam kết sẽ chi tiền ngoài hợp đồng 5%-6% cho Điện lực Bình Thuận, trong đó riêng cá nhân ông Linh là 1,5% (từ năm 2019 là 2%); số tiền chi ngoài hợp đồng này không cố định mà thay đổi tùy thuộc lợi nhuận của Tập đoàn Tuấn Ân đối với mỗi gói thầu. Ông Ân còn hứa hẹn cho cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận góp vốn 500 triệu đồng vào Tập đoàn Tuấn Ân làm cổ đông chiến lược. Mỗi năm ông Ân trả cho ông Linh khoảng hơn 20% tiền lãi. Ông Linh đồng ý và hứa sẽ chỉ đạo cấp dưới là Trương Tấn Đạt liên hệ, trao đổi để đảm bảo Tập đoàn Tuấn Ân sẽ trúng thầu. Trong giai đoạn ông Linh làm giám đốc, Điện lực Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng tổng 23/26 gói thầu, trị giá đã quyết toán 90 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 45 tỉ đồng. Chi 9,4 tỉ đồng hối lộ lãnh đạo Điện lực Bình Thuận Đến cuối năm 2021, bị can Nguyễn Thành Ngôn được bổ nhiệm giám đốc Điện lực Bình Thuận. Nguyễn Trung Quân, Giám đốc Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân, đến gặp Nguyễn Thành Ngôn đề nghị tiếp tục kế thừa từ giai đoạn Trần Ngọc Linh tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân được trúng thầu và đề cập đến việc chi tiền ngoài hợp đồng đã có trước đó. Ông Ngôn đồng ý và giới thiệu gặp cấp dưới là Lê Quang Nghĩa để làm việc. Sau đó, hai bên thống nhất tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng thầu, tỉ lệ chi ngoài hợp đồng là 21% và 25% trên tổng giá trị của hai gói thầu. Ông Ngôn sẽ trực tiếp nhận số tiền này để phân bổ. Trong giai đoạn ông Ngôn làm giám đốc, Điện lực Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng hai gói thầu, tổng giá trị là 9,3 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước 4,5 tỉ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra phối hợp với VKSND Tối cao và các đơn vị liên quan tổ chức thực nghiệm điều tra tại Nhà máy Tuấn BÙ I TRANG Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn (cùng là cựu giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận), Huỳnh Tuấn Ân (chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân) và 23 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan. Hứ a chi tiền ngoài hợp đồng 5%-6% Vụ án này, bị can Huỳnh Tuấn Ân bị đề nghị truy tố về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn bị can bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ gồm Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn, Trương Tấn Đạt (cựu phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận), Lê Quang Nghĩa (cựu trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận). Năm bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây Đề nghị truy tố 2cựugiámđốc Điện lực Bình Thuận Ân Long An để xác định khả năng sản xuất, cấu thành giá vốn của 391 mặt hàng thuộc các gói thầu. Kết quả thực nghiệm xác định giá vốn của 391 mặt hàng là hơn 48,7 tỉ đồng, giá trị quyết toán hơn 97,6 tỉ đồng. Như vậy, thiệt hại tài sản nhà nước là hơn 49,7 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, Huỳnh Tuấn Ân đã đưa hối lộ hơn 9,4 tỉ đồng cho nhiều cá nhân tại Điện lực Bình Thuận như đã thỏa thuận. Trong đó, các bị can Trần Ngọc Linh nhận tổng cộng hơn 2,3 tỉ đồng, Nguyễn Thành Ngôn nhận hơn 1,3 tỉ đồng, Trương Tấn Đạt nhận 4,1 tỉ đồng, Lê Quang Nghĩa nhận 460 triệu đồng. Bị can Tạ Thúc Thông (cựu nhân viên phòng Kế hoạch vật tư) nhận 1,1 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 875 triệu đồng nhưng không thỏa thuận đưa nhận tiền với Tập đoàn Tuấn Ân. Bị can Thông bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, số tiền phân bổ chi chung (đối ngoại, lễ, Tết, hội nghị, du lịch…) từ năm 2017 đến 2023 là 1,1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền trên đã bị các đối tượng sử dụng chi tiêu cá nhân.• Theo cá o buộ c, các bị can Trần Ngọc Linh đã nhậ n hơn 2,3 tỉ đồng, Nguyễn Thành Ngôn hơn 1,3 tỉ đồng, Trương Tấn Đạt 4,1 tỉ đồng, Lê Quang Nghĩa 460 triệu đồng từ Huỳnh Tuấn Ân. Đề xuất 2 phương án xử lý văn bản quy phạm pháp luật khi bỏ cấp huyện Bộ Tư pháp vừa tiếp nhận hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để thẩm định theo thẩm quyền. Luật Ban hành VBQPPL có hiệu lực từ ngày 1-4. Tuy nhiên, dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương sau khi sửa đổi sẽ không còn đơn vị hành chính trung gian (cấp huyện), chỉ còn cấp xã và cấp tỉnh. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL là cần thiết. Khi bỏ cấp chính quyền huyện, cấp xã sẽ đảm nhận các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã và nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện hiện nay. Do đó, chính quyền địa phương cấp xã được ban hành VBQPPL để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan phạm vi, nhiệm vụ quản lý của chính quyền địa phương cấp xã. Vì vậy, tại Điều 4 của dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ thẩm quyền ban hành VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện; bổ sung vào là HĐND, UBND cấp xã được quyền ban hành VBQPPL. Theo đó, HĐND cấp xã ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao UBND cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao. Đối với những nghị quyết hoặc quyết định của HĐND, UBND cấp huyện được ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ của cơ quan, người có thẩm quyền. Về phương án xử lý VBQPPL của cấp huyện, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất hai phương án. Phương án 1: HĐND, UBND cấp tỉnh tự bãi bỏ VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện. Phương án 2 là HĐND, UBND cấp xã khi ban hành VBQPPL đồng thời đề xuất HĐND, UBND cấp tỉnh bãi bỏ VBQPPL có liên quan do cấp huyện ban hành. Việc này được thực hiện theo lộ trình chậm nhất hai năm kể từ ngày luật có hiệu lực. Về vấn đề xử lý các VBQPPL của cấp huyện thì hiện nay trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) cũng đang có nhiều quy định chuyển tiếp liên quan đến thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã; trong đó có việc xử lý văn bản do cấp huyện ban hành. Trong khi đó, dự thảo Luật sửa đổi luật ban hành VBQPPL cũng quy định về vấn đề này. Do đó, để bảo đảm tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết riêng để xử lý các vấn đề chuyển tiếp liên quan đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh, cấp xã). Một vấn đề khác cũng được sửa đổi trong dự thảo luật lần này là xử lý VBQPPL hết hiệu lực quy định tại Điều 57. Theo quy định hiện nay, VBQPPL hết hiệu lực thì VBQPPL quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền công bố giữ lại toàn bộ hoặc một phần còn phù hợp. Khoản 2 Điều 57 được sửa đổi theo hướng VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do có VBQPPL khác thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành văn bản đó tiếp tục có hiệu lực trong trường hợp không trái với VBQPPL thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung và văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung vẫn giao quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các nội dung đó. HỮU ĐĂNG phapluat@phapluattp.vn Hai cựu giám đốc Điện lực Bình Thuận bị cáo buộc nhận hối lộ, tạo điều kiện cho công ty thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân trúng thầu, gây thiệt hại hơn 49,7 tỉ đồng. Các bị can Huỳnh Tuấn Ân, Trần Ngọc Linh, Nguyễn Thành Ngôn (từ trái sang). Ảnh: BCA Một kỳ họp của HĐND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==