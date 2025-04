093-2025

2 thoisu@phapluattp.vn Thường trực Chính phủ cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng Ngày 27-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ tiếp tục cho ý kiến về bốn nội dung quan trọng phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV chuẩn bị khai mạc đầu tháng 5-2025. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bảy luật (Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công); việc tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cuộc họp cũng cho ý kiến về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và một số nội dung liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận để giải quyết vấn đề trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu phát triển; rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà cùng thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp… PV • Tạm giữ người giả danh công an xin CSGT bỏ qua vi phạm. Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ ông Lê Văn T (34 tuổi) để làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả, giả danh lực lượng công an trong vụ việc xin CSGT bỏ qua hành vi điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn xảy ra vào khuya 25-4. LÊ ÁNH • Bắt 5 người trong đường dây đánh bạc qua mạng. Ngày 27-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông tin đã phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện thành công chuyên án mang bí số 268B, bắt giữ năm kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc online. MINH TRƯỜNG Chiều 27-4, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và phu nhân Ishiba Yoshiko cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29-4, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết Chính phủ Nhật Bản mong muốn qua chuyến thăm lần này sẽ là dịp để lãnh đạo Nhật Bản, cụ thể là Thủ tướng Ishiba Shigeru tiếp tục tăng cường củng cố hơn nữa mối quan hệ tin cậy cá nhân với các nhà lãnh đạo Việt Nam, cũng như khẳng định tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như: An ninh quốc phòng và kinh tế, ứng phó với các thách thức trong khu vực và quốc tế. Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung trao đổi sâu về các lĩnh vực hợp tác chiến lược. Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, giúp Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ song phương. Hai bên phấn đấu sớm mở cửa thị trường cho quả bưởi Việt Nam và nho Nhật Bản; đồng thời trao đổi về khả năng tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng hoa quả, nông sản khác của hai bên như chanh dây Việt Nam và đào Nhật Bản... Bên cạnh đó, hai bên sẽ trao đổi về những trụ cột mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nhằm phù hợp với tình hình mới. (Theo TTXVN) Ngày 27-4, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 29 thông qua năm nghị quyết về thuộc lĩnh vực pháp chế và kinh tế - ngân sách. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 77 đơn vị hành chính cấp xã (40 xã, 30 phường, 7 thị trấn). Theo nghị quyết, sau sắp xếp còn 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường, 18 xã và chuyển huyện Côn Đảo thành đặc khu Côn Đảo (giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỉ lệ 61,04%). Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương vào TP.HCM. Nghị quyết cũng giao UBND tỉnh phối hợp với UBND TP.HCM hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Phát biểu chỉ đạo và kết luận kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, yêu cầu UBND tỉnh hoàn chỉnh đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của tỉnh, trình Chính phủ trước ngày 304... T.KHÁNH Ngày 27-4, Công an TP Hà Nội cho biết nhân dịp 50 năm ngày thống nhất đất nước, ngày 3-3-2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định 266 về đặc xá năm 2025. Dự kiến ngày 1-5 sẽ tổ chức tha người được đặc xá. Theo Công an TP Hà Nội, quyết định đặc xá năm 2025 có một số điểm mới so với các năm trước. Theo đó, phạm nhân được xét đặc xá phải chấp hành được ít nhất 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn và ít nhất 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Trường hợp có tình tiết ưu tiên để được xét đặc xá thì thời gian chấp hành án phạt tù phải được ít nhất 1/4 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn và ít nhất 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Người bị kết án phạt tù không được đề nghị đặc xá khi thời hạn còn lại trên 8 năm đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật Đặc xá và trên 10 năm đối với trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 Luật Đặc xá. P.HÙNG Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN Ông Phan Đình Trạc thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị Ngày 27-4, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Dương Bá Quy, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy. Tại đây, ông Phan Đình Trạc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các thành viên trong đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. N.DO Thủ Đức họp mặt, tặng quà cho 480 người bị tai nạn lao động Ngày 27-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức buổi họp mặt với 480 công nhân, người lao động bị tai nạn lao động. Ông Trần Phước Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Thủ Đức, cho biết đây là hoạt động thường niên và là một trong những nội dung chăm lo thiết thực trong chuỗi hoạt động “Tháng công nhân” lần thứ 17 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Dịp này, LĐLĐ TP Thủ Đức đã trao tặng 67 phần quà trị giá 2 triệu đồng/phần cho các công nhân bị thương tật từ 61% trở lên; 413 phần quà trị giá 1 triệu đồng/phần cho các trường hợp bị thương tật từ 30% đến dưới 61% trên địa bàn TP Thủ Đức. H.NHI Hơn 5.000 chuyến bay đi và đến TP.HCM dịp 30-4 Ngày 27-4, đại diện Cục Hàng không cho biết dịp lễ 30-4, dự kiến các hãng bay sẽ thực hiện 7.536 chuyến bay nội địa, trung bình 685 chuyến mỗi ngày, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lượng ghế cung ứng đạt khoảng 1,5 triệu, tăng 22% so với cùng kỳ. Riêng các đường bay đi và đến TP.HCM chiếm phần lớn lưu lượng với 5.083 chuyến bay (trung bình 462 chuyến mỗi ngày), cung ứng hơn 1 triệu ghế. Chỉ tính trục bay Hà Nội - TP.HCM có đến 1.261 chuyến bay được lên kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lượng ghế cung ứng trên trục bay này đạt 305.000 chỗ, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. V.LONG Hàng trăm người đổi rác lấy cây xanh ở Đà Nẵng Ngày 27-4, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức ngày hội môi trường biển “Biển cần bạn - Bạn cần biển”. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ khai trương mùa du lịch biển 2025. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như chạy vì môi trường hành trình biển xanh, mô hình đổi rác lấy cây xanh và tổng vệ sinh bãi biển, thu hút 600 người đến từ ban quản lý, Xí nghiệp môi trường Sông Biển, sinh viên và cán bộ, công chức bệnh viện tham gia đổi rác lấy cây xanh. Ông Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, kêu gọi cộng đồng nói không với rác thải nhựa và ra mắt mô hình “Biển cần bạn - Bạn cần biển” - một sáng kiến huy động sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ và làm sạch môi trường biển. M.TRƯỜNG - B.HOÀNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng Nhật Bản đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam HĐND Bà Rịa-Vũng Tàu tán thành việc sáp nhập với Bình Dương và TP.HCM Công an TP Hà Nội triển khai công tác đặc xá năm 2025 Tin vắ n Thời sự - Thứ Hai 28-4-2025

3 thoisu@phapluattp.vn ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO “Thời khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập trưa 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện trọng đại - ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối”. Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, ngày 27-4. Nửa thế kỷ khôi phục, hàn gắn và phát triển Trong bài viết, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá trong hơn một thế kỷ qua, dân tộc Việt Nam đã trải qua những trang sử bi tráng, phải gánh chịu biết bao đau thương, mất mát dưới ách đô hộ, áp bức của thực dân, phong kiến và đặc biệt là hai cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài hơn ba thập niên. Chiến tranh không chỉ lấy đi sinh mạng của hàng triệu người, mà còn để lại những di chứng sâu sắc về thể chất, tinh thần, kinh tế - xã hội và môi trường, ảnh hưởng đến cả những thế hệ sinh ra khi tiếng súng đã ngưng. Không có vùng đất nào trên quê hương Việt Nam không có đau thương; không có gia đình nào mà không gánh chịu những mất mát, hy sinh và cho đến nay chúng ta vẫn còn phải khắc phục hậu quả chiến tranh và bom mìn, chất độc da cam… Nhưng thời gian, lòng nhân ái, đức vị tha đã giúp dân tộc ta từng bước vượt qua nỗi đau, chữa lành vết thương, gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt, hướng tới tương lai. “Sau 50 năm đất nước thống nhất, chúng ta đã có đủ bản lĩnh, đủ niềm tin, sự tự hào và đủ bao dung để vượt qua đau thương cùng nhau nhìn về phía trước - để cuộc chiến tranh đã qua không còn là hố ngăn cách giữa những người con cùng một dòng máu Lạc Hồng” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Trân trọng đóng góp của kiều bào Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trên hành trình phát triển ấy, chính sách hòa hợp dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước xác định là lựa chọn chiến lược lâu dài, là trụ cột trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư chia sẻ những năm qua, trong các chuyến công tác tới hầu khắp các châu lục, ông đã có nhiều dịp gặp gỡ hàng ngàn đồng bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài - từ những trí thức trẻ lập nghiệp tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Đại Dương đến những doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ nổi tiếng, người lao động bình dị ở các “miền đất mới”, kể cả nhiều người thuộc “phía bên kia” trước đây. Mỗi cuộc gặp đều để lại trong ông một ấn tượng sâu sắc là dù có thể khác biệt về quan điểm chính trị, trải nghiệm lịch sử hay điều kiện sống, họ đều mang trong lòng niềm tự hào dân tộc, đều là “con dân đất Việt” và nỗi nhớ da diết với hai tiếng quê hương. Ông từng chứng kiến nhiều cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa các cựu chiến binh Việt Nam và cựu binh Mỹ - những người từng đứng ở hai bên chiến tuyến, từng cầm súng đối đầu, nay có thể bắt tay, trò chuyện, chia sẻ với nhau bằng sự thấu hiểu chân thành và không còn mặc cảm. Ngày hôm nay, Việt Nam và Mỹ - từ cựu thù - đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện. “Vậy thì không có lý do gì để những người Việt Nam - cùng chung huyết thống, cùng một mẹ Âu Cơ, luôn đau đáu về một đất nước thống nhất, phồn vinh - lại còn mang mãi trong lòng nỗi hận thù, chia rẽ và ngăn cách” - theo Tổng Bí thư. Ông cũng khẳng định hòa hợp dân tộc không có nghĩa là quên lãng lịch sử hay xóa nhòa sự khác biệt, mà là chấp nhận những góc nhìn khác nhau trong tinh thần bao dung và tôn trọng, để cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn. Đó là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hùng mạnh, văn minh, thịnh vượng để các thế hệ mai sau không bao giờ phải chứng kiến chiến tranh, chia ly và hận thù, mất mát như cha ông từng đối mặt. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng mọi người con đất Việt - dù sinh sống ở đâu, dù quá khứ thế nào đều có thể đồng hành, chung sức, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn nhất quán mở rộng vòng tay, trân trọng mọi đóng góp, lắng nghe mọi tiếng nói xây dựng, đoàn kết từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài - những người đang góp phần kết nối Việt Nam với thế giới. Nhìn về phía trước, đổi mới và phát triển Theo Tổng Bí thư, thế hệ hôm nay hiểu rõ rằng độc lập và thống nhất không phải là cái đích cuối cùng, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, văn minh, phát triển và trường tồn. Nếu như thế hệ cha anh đã khắc ghi chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu tại Phủ Chủ tịch tháng 8-2024. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư: Hòa hợp dân tộc là chiến lược trụ cột Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, độc lập và thống nhất là điểm khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, văn minh, phát triển và trường tồn. là một” bằng những hy sinh, mất mát thì thế hệ hôm nay phải biến lý tưởng đó thành động lực phát triển, thành đôi cánh vươn lên trong thời đại mới. “Phải làm cho mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, dù làm gì, đều tự hào về đất nước, tin tưởng vào tương lai và có cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung” - ông viết và nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần có bản lĩnh vững vàng, tỉnh táo, không để bị cuốn vào những vòng xoáy địa chính trị hay rơi vào thế bị động trước các xung đột quốc tế. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng kêu gọi hơn lúc nào hết, chúng ta cần xây dựng một nền kinh tế tự lực, tự cường; một nền quốc phòng, an ninh toàn dân, toàn diện và hiện đại; một hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, một xã hội phát triển, đoàn kết, văn hóa và nhân văn. Muốn như vậy, theo ông, nhất thiết phải phát huy trí tuệ và sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân. Kỷ nguyên mới mà chúng ta đang bước tới - với công nghệ trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững đòi hỏi phải có tư duy mới, mô hình phát triển mới, con người mới. “Lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt Nam chưa từng lùi bước trước gian nan, khó khăn, thách thức. Vấn đề là chúng ta có đủ dũng khí để thay đổi, đủ ý chí để vươn lên và đủ đoàn kết để biến khó khăn thành động lực phát triển hay không” - Tổng Bí thư gợi mở. Ông kêu gọi thế hệ hôm nay - từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến mọi tầng lớp nhân dân cần ý thức sâu sắc về việc kế thừa di sản và có trách nhiệm làm rạng danh đất nước trong thời đại mới. “Mỗi hành động hôm nay phải xứng đáng với máu xương đã đổ xuống, với những hy sinh, mất mát mà cả dân tộc đã từng gánh chịu” - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh chúng ta không thể để đất nước tụt hậu. Chúng ta không thể để dân tộc đánh mất cơ hội. Chúng ta không thể để lặp lại những vòng xoáy của lịch sử, phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết. Chúng ta phải hành động vì tương lai lâu dài chứ không vì thành tích ngắn hạn. Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận thế kỷ 21 là thế kỷ của những dân tộc biết làm chủ vận mệnh của mình. Và dân tộc Việt Nam với tất cả những bài học từ quá khứ, với tất cả sự đoàn kết hôm nay nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển của mình. Vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế.• “Dân tộc Việt Nam - với tất cả những bài học từ quá khứ, với tất cả sự đoàn kết hôm nay - nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển của mình.” Tổng Bí thư Tô Lâm Trong suốt 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân và đế quốc (1945-1975), dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với muôn vàn gian khổ, hy sinh, mất mát nhưng chưa bao giờ ý chí về một nước Việt Nam độc lập, thống nhất bị lay chuyển. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, biết bao gia đình mất mát người thân, làng mạc, đô thị bị tàn phá, bao thế hệ thanh niên phải tạm gác ước mơ học tập, hoài bão tương lai để lên đường bảo vệ Tổ quốc với lời thề “chưa hết giặc là ta chưa về”… Đó là hình ảnh những người mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng ra trận mà không hẹn ngày trở lại, những em nhỏ lớn lên trong mưa bom, bão đạn, những bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã ngã xuống, những chiến sĩ biệt động thành chiến đấu giữa lòng địch, dân quân du kích... tất cả đều mang trong mình một niềm tin mãnh liệt vào ngày thống nhất đất nước, Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Chiến thắng 30-4-1975 là thành quả kết tinh từ lý tưởng và ý chí thép của một dân tộc không bao giờ bị khuất phục, từ máu xương của hàng triệu người con đất Việt, từ tình yêu quê hương, đất nước, từ bản lĩnh, niềm tin chiến thắng và quyết tâm không bao giờ lùi bước. Tổng Bí thư TÔ LÂM Thắng lợi của dân tộc anh hùng “Chúng ta không thể viết lại lịch sử nhưng chúng ta có thể hoạch định lại tương lai. Quá khứ là để ghi nhớ, để tri ân và để rút ra bài học. Tương lai là để cùng nhau xây dựng kiến tạo và phát triển. Đó là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống, là tâm nguyện chung của một dân tộc từng trải qua nhiều đau thương nhưng chưa bao giờ khuất phục”- theo Tổng Bí thư. Tiêu điểm Thời sự - Thứ Hai 28-4-2025

4 Thời sự - Thứ Hai 28-4-2025 thoisu@phapluattp.vn DƯƠNG KHANG - THẢO VY Sau 50 năm kể từ ngày non sông liền một dải, Việt Nam (VN) trải qua một hành trình đầy thăng trầm, từ vô vàn khó khăn thời hậu chiến đến có được thành tựu ổn định chính trị và phát triển vượt bậc trong đời sống xã hội. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Pháp Luật TP.HCM đã có những cuộc trao đổi, chia sẻ với nhiều nhà ngoại giao, chuyên gia quốc tế về hành trình vươn mình mạnh mẽ của đất nước. Ổn định sau những thăng trầm Đại sứ Cuba tại VN - ngài Rogelio Polanco Fuentes nhận định: “Sau thắng lợi lịch sử ngày 30-4-1975, nhân dân VN tiếp tục giành được một thắng lợi vĩ đại khác: Vượt qua tàn phá nặng nề của cuộc chiến tranh kéo dài hàng chục năm gây ra, để hôm nay có thể tự hào giới thiệu với thế giới một đất nước đẹp hơn gấp 10 lần như Bác Hồ hằng mong ước”. “Trong những thập niên gần đây, VN đã đạt được những bước tiến vượt bậc về kinh tế, gắn liền chặt chẽ với phát triển xã hội. Thành tựu này thể hiện rõ chiến lược đúng đắn của Đảng Cộng sản VN, Nhà nước và Chính phủ trong tầm nhìn đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045” - Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nói thêm. Với GS lịch sử Pierre Asselin thuộc ĐH San Diego State (Mỹ) và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh VN, con đường của VN từ năm 1975 đến nay là một hành trình đầy thăng trầm. VN đã trải qua gần 100 năm dưới sự cai trị của thực dân Pháp, sau đó là 30 năm chiến tranh vô cùng nghiên cứu chính trị VN tại ĐH New South Wales (Úc), đề cập những thách thức chính trị mà VN phải đối mặt sau ngày giải phóng. Theo đó, VN đã rất nỗ lực để đưa đất nước vượt qua những thách thức an ninh để duy trì sự ổn định chính trị trong suốt mấy chục năm qua. “Từ năm 1975 đến nay, nhìn tổng thể có thể thấy VN luôn duy trì sự ổn định của hệ thống chính trị, tổ chức thành công 10 kỳ bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội từ năm 1976 đến 2021 mà không gặp những khó khăn, gián đoạn nào” - GS Thayer nói. về chính trị. Đây là điều hiếm có trong lịch sử các nước đang phát triển” - bà Nann nhận xét. Xây dựng vững chắc đời sống xã hội Ổn định chính trị là tiền đề để VN từng bước nâng cao chất lượng đời sống xã hội. Theo Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), chỉ số phát triển con người (HDI) của VN năm 2022 đạt 0,726, xếp thứ 107/193 quốc gia và vùng lãnh thổ, với xu hướng liên tục tăng trong mấy chục năm qua. Cụ thể, giai đoạn 1990-2022 cho thấy chỉ số HDI của VN tăng mạnh mẽ từ 0,492 lên 0,726, cho thấy những tiến bộ rõ rệt về y tế, giáo dục và thu nhập toàn dân. GDP bình quân đầu người cũng tăng trưởng mạnh mẽ, từ chỉ khoảng 121 USD vào năm 1990 đến trên 4.600 USD vào năm 2024, tức tăng gấp khoảng 38 lần trong vòng 34 năm. Về giáo dục, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vào tháng 10-2024, phổ cập giáo dục tiểu học đạt trên 98% từ đầu những năm 2000. Giáo dục trung học cũng cải thiện đáng kể: Tỉ lệ nhập học THCS đạt 95%, THPT đạt 80% tính đến năm 2024. Số năm đi học trung bình của người VN là 10,2 năm, chỉ xếp sau Singapore ở Đông Nam Á. Y tế của VN cũng đạt nhiều tiến bộ lớn khi mức sống ngày càng cải thiện. Theo báo cáo của WB, tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm từ 32,6/1.000 ca sinh năm 1993 xuống còn 16/1.000 ca sinh vào năm 2022. Tuổi thọ trung Phố đi bộ Bùi Viện rực rỡ không khí Tết 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI khốc liệt và tất cả chỉ thực sự kết thúc vào năm 1975. “Tôi nghĩ sau năm 1975, VN và người dân vẫn phải đối mặt rất nhiều thử thách khiến cuộc sống thời bình ban đầu vô cùng khó khăn. Việc khắc phục hậu quả chiến tranh, cả ở miền Bắc lẫn miền Nam, thực sự không hề dễ dàng. VN đã trải qua một hành trình đầy thăng trầm, giống như một chuyến tàu lượn vậy. Có lúc thuận lợi, có lúc vô cùng khó khăn. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã ổn định. Để đạt được thành tựu ấy, thực sự người dân VN đã phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực trước những điều không dễ dàng” - GS Asselin nhận xét. GS Asselin cũng dành lời khen cho thế hệ trẻ VN ngày nay, những người mà ông mô tả là “hiện thân cho sự hội nhập quốc tế của VN”. “Điều làm cho VN trở nên đặc biệt trong mắt tôi, điều khiến đất nước này khác biệt, chính là lịch sử của đất nước các bạn. VN đã trải qua bao khó khăn trong quá khứ, tôi nghĩ rằng giới trẻ VN sẽ rất tự hào về lịch sử dân tộc”. Cùng quan điểm, GS Carlyle Thayer, chuyên gia Không chỉ giới học giả, nhiều bạn bè quốc tế từng đến VN cũng đánh giá cao sự phát triển ổn định của đất nước hiện nay. Bà Nann Khin Htwe Naing, một giáo viên khoa học xã hội tại Myanmar, không giấu được sự thán phục khi nói về sự ổn định chính trị - xã hội suốt 50 năm qua ở VN. Trong một thế giới mà sự bất ổn và chia rẽ diễn ra thường xuyên, VN nổi bật như một điểm sáng với trật tự bền vững, sự vận hành ổn định của hệ thống chính trị. “Trong 50 năm qua, tôi chưa từng nghe VN rơi vào những khó khăn hay bất ổn Cách thức Việt Nam hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội trong quá trình đổi mới đã trở thành hình mẫu đáng tham khảo cho thế giới. Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu sẽ sang dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ ngày 28 đến 30-4-2025. Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen dẫn đầu sẽ sang dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ ngày 29 đến 30-4-2025. Trước đó, ngày 21-4, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã có mặt tại tỉnh Bình Dương để tham gia huấn luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trưa 25-4, 118 cán bộ, chiến sĩ quân đội Trung Quốc cũng đến TP.HCM để tham gia diễu binh dịp lễ kỷ niệm này. Trong cuộc họp báo Bộ Ngoại giao ngày 24-4, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện vô cùng quan trọng, đặc biệt quan trọng không chỉ với VN mà còn với bạn bè quốc tế đã đồng hành, giúp đỡ VN trong giành được độc lập, thống nhất đất nước. Trung Quốc, Lào, Campuchia là ba nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, gắn bó lâu đời với VN. Người phát ngôn cho biết rất vui mừng có sự tham dự của lực lượng quân đội Lào, Campuchia và Trung Quốc trong lễ diễu binh, diễu hành, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các nước trong khu vực. Người phát ngôn cho biết thêm cho đến nay đã nhận được sự tham gia của đại diện nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, chính đảng, hội đoàn, tổ chức quốc tế, phong trào hòa bình, phong trào phản chiến trên thế giới cũng như nhiều nước, trong đó có Mỹ. Trong những ngày tới sẽ có nhiều đoàn đại biểu đến TP.HCM từ các nước Ấn Độ, Nepal, Úc, Mỹ, Nhật, Pháp dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một số đoàn quốc tế đã đến và dự kiến đến TP.HCM như đoàn đại biểu bạn bè Ủy ban Đoàn kết Philippinnes - Việt Nam vào từ ngày 29-4 đến 3-5, đoàn Quỹ Hòa giải và phát triển (FRD) và đoàn Hội đồng Quốc gia người cao tuổi (NCOE) vào từ ngày 15-4 đến 1-5, Đoàn Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình (VFP) vào từ ngày 26-4 đến 12-5... NGỌC DIỆP Nhiều đoàn quốc tế dự lễ 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Những bước phát Các nhân tố của đời sống xã hội như y tế, giáo dục, mức sống của người dân ở Việt Nam không ngừng được nâng cao từ sau khi đất nước thống nhất hơn nửa thế kỷ qua. LTS: Năm 2025 là cột mốc tròn 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025). Đây là chặng đường vô cùng ý nghĩa với lịch sử dân tộc khi chứng kiến những chuyển mình sâu sắc của Việt Nam trên hành trình phát triển và hội nhập. Nhân 50 năm Việt Nam trong mắt thế giới - Bài 1

5 Thời sự - Thứ Hai 28-4-2025 thoisu@phapluattp.vn triển toàn diện, thần kỳ THẢO VY Đặc biệt, bước ngoặt đến vào năm 1986, khi Việt Nam (VN) khởi động chương trình cải cách kinh tế lịch sử mang tên Đổi mới. Hành trình ấn tượng của VN từ một nước có thu nhập thấp vươn lên mức thu nhập trung bình đã giúp 40 triệu người thoát nghèo trong giai đoạn 1993-2014. Người dân VN ngày càng có trình độ học vấn cao hơn và tuổi thọ trung bình cũng cao hơn so với nhiều quốc gia có mức thu nhập tương đương. Từ đổi mới, thoát nghèo mạnh mẽ Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM - ngài Vipra Pandey đánh giá rằng hành trình 50 năm qua của VN là câu chuyện ấn tượng về sự kiên cường, đổi mới và phát triển vượt bậc. Việc khởi xướng công cuộc Đổi mới đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, giúp VN chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước chuyển này cùng với việc mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy thương mại đã mở đường cho nhiều thập niên tăng trưởng mạnh mẽ, đưa GDP bình quân đầu người từ 100 USD vào cuối những năm 1980 lên khoảng 4.700 USD vào năm 2024. “Ít quốc gia nào có thể giảm nghèo nhanh và mạnh mẽ như VN. Từ những năm 1990, nền kinh tế VN duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 6%-7% mỗi năm. Nhờ tăng trưởng kinh tế và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, người dân ngày càng được tiếp cận tốt hơn với giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện. Đây thực sự là một trong những câu chuyện thành công nhất về sự phát triển trên thế giới” - ông Vipra nhận định. Cùng quan điểm, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP.HCM - ngài Agustaviano Sofjan “hoàn toàn đồng tình rằng VN đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế năng động và sôi động nhất Đông Nam Á chỉ trong vài thập niên”. “Theo tôi, việc thực hiện chính sách cải cách Đổi mới từ năm 1986 là một cột mốc mang tính bước ngoặt, giúp VN đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong suốt 50 năm qua. Nhờ những chính sách đó, VN đã hiện đại hóa và mở cửa nền kinh tế, từng bước chuyển đổi sang mô hình kinh tế định hướng thị trường. Kể từ đó, sự kết hợp giữa các cải cách táo bạo, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hội nhập thương mại toàn cầu và lực lượng lao động có kỹ năng ngày càng cao đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng” - ông Agustaviano nhấn mạnh. Đến điển hình trong bảo vệ quyền con người Ngày 11-10-2022 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở TP New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có VN. Ngày 12-12-2024, phái đoàn VN tại LHQ cho biết VN sẽ tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028. Thông tin thêm về vấn đề này, ngày 19-12-2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong hai năm đầu của nhiệm kỳ 2023-2025, VN đã tích cực hoàn thành trách nhiệm thành viên. Trong đó, VN đã tham gia Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ 4, đón báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền phát triển tới thăm VN với những kết quả rất tích cực. “Đó là những nền tảng hết sức quan trọng để VN tiếp tục ứng cử làm ủy viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028. Việc ứng cử của VN khẳng định sự tiếp nối những đóng góp tích cực, cam kết mạnh mẽ và sự sẵn sàng đóng góp của VN vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, GS Thayer cho rằng VN đã đạt được nhiều tiến bộ lớn trong việc đảm bảo, nâng cao các quyền con người nói chung, bao gồm giảm nghèo, an ninh kinh tế, y tế công cộng, bình đẳng giới, quyền bình đẳng cho các dân tộc thiểu số và rất nhiều thành tựu khác. GS Thayer trích dẫn Hiến pháp VN năm 2013, Điều 14 Chương II trong đó quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Điều 15 nêu rõ: “Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước”.• Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại lễ công bố Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO Hành trình vượt khó, gặt hái nhiều kỳ tích Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từ năm 2018 đã nhận xét Việt Nam đã có những bước tiến nhanh chóng dù từng gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu những năm 1980. bình tăng từ 70,5 lên 75 tuổi trong giai đoạn 1990-2022. Chỉ số bao phủ y tế toàn dân của VN hiện ở mức 73, cao hơn trung bình khu vực và toàn cầu. 93% dân số được thụ hưởng dịch vụ BHYT tính đến năm 2023. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, VN nổi lên như một hình mẫu thành công trong việc phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh. Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định thành công của VN trong việc kiểm soát đại dịch và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế nhờ cách tiếp cận sớm, chủ động, minh bạch, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Chính phủ. Nhìn một cách toàn diện, Đại sứ Cuba tại VN - ngài Rogelio Polanco Fuentes nhận định các chỉ số phát triển con người - đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội - cùng với những thành quả trong công cuộc giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong những năm qua, là minh chứng cho quyết tâm của lãnh đạo VN trong việc đặt con người làm trung tâm của tiến trình chuyển mình kinh tế - xã hội của đất nước. “Cách thức VN hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội trong quá trình đổi mới đã trở thành hình mẫu đáng tham khảo cho thế giới. Đồng thời, những mục tiêu phát triển đầy khát vọng mà VN đề ra trong thời gian tới - dù còn không ít thách thức phía trước - sẽ đạt được bằng tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường, đã trở thành bản sắc lịch sử của dân tộc anh hùng này” - Đại sứ Fuentes nhận định. Bà Julia Babcock, nhà sáng lập tổ chức tư vấn New Rose City Consult (bang Oregon, Mỹ), có kinh nghiệm làm việc ở VN từ năm 2011 thông qua các sáng kiến của USAID (Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ) và liên kết Chính phủ Việt - Mỹ, tâm tình rằng trải nghiệm ở VN giúp bà hiểu hạnh phúc theo một cách hoàn toàn khác. “Ở phương Tây, người ta thường đồng nhất hạnh phúc với tiêu dùng hoặc thành tích - đôi khi vô thức. Ở VN, tôi nhận ra niềm vui thường bắt nguồn từ sự hiện diện trọn vẹn, khi con người thực sự kết nối với nhau trong từng khoảnh khắc. Ở VN, hạnh phúc không phải khái niệm trừu tượng mà là những hành động giản dị thường ngày: Lời mời ăn cơm, một câu chuyện kể, hay sự quan tâm âm thầm. Và tôi tin, chính điều đó đã đưa VN lên vị trí cao trong bảng xếp hạng hạnh phúc toàn cầu”. Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025 do Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững Liên hợp quốc công bố nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), VN tăng tám bậc, xếp hạng 46 - vị trí cao nhất kể từ khi báo cáo ra đời năm 2012, chỉ đứng sau Singapore tại khu vực Đông Nam Á.• sự kiện này, báo Pháp Luật TP.HCM gửi đến quý bạn đọc loạt bài viết nhìn lại hành trình nửa thế kỷ qua của Việt Nam dưới góc nhìn của bạn bè quốc tế từ ba lát cắt tiêu biểu: Đời sống người dân, sức bật của nền kinh tế và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các cơ chế đa phương và song phương. Nhân dân Cuba tự hào về mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với VN, các lãnh tụ của chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz khởi xướng và về một lịch sử đấu tranh cao quý mà hai dân tộc cùng chia sẻ. Vì vậy, chúng tôi ngưỡng mộ trí tuệ, sự sáng tạo và quyết tâm mà nhiều thế hệ lãnh đạo VN đã thể hiện khi dẫn dắt nhân dân vượt qua những hoàn cảnh lịch sử phức tạp, đạt được những thành tựu độc lập, giải phóng, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời đại đất nước vươn mình phát triển đặt ra những thách thức quan trọng nhưng nhân dân VN sẽ một lần nữa vượt qua tất cả”. Đại sứ Cuba tại VN ROGELIO POLANCO FUENTES Họ đã nói

6 Thời sự - Thứ Hai 28-4-2025 đón xe ra trung tâm quận 1 để chờ đoàn diễu binh. “TP.HCM khác nhiều lắm, khang trang, to đẹp hơn. Tôi thấy rất nhiều người dân cũng chờ xem tổng duyệt, thấy ai cũng yêu đất nước nên vui, phấn khởi lắm” - ông Cát giãi bày. Cũng vượt hơn 1.600 km từ tỉnh Thái Nguyên đến TP.HCM, ông Lê Kim Hà, 76 tuổi, cựu chiến binh sư đoàn 308, có mặt tại đường Lê Lợi (đoạn gần chợ Bến Thành) từ 3 giờ sáng. Thấy ông lớn tuổi, đi lại khó khăn, một nhóm thanh niên đã chủ động nhường cho ông vị trí đứng thuận lợi phía trước hàng. Sau khi được vị trí đứng ưng ý, ông Hà nói lời cảm ơn và cho biết phải cố gắng lắm mới kịp vào khu vực này với mong muốn tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ông cho hay đây lần thứ sáu ông đến TP.HCM, mỗi lần đến đều mang một cảm xúc khác khi thấy TP.HCM ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình. Tiếp nối ngọn lửa yêu nước, gìn giữ nền độc lập quý giá Chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-42025) diễn ra với sự tham gia 56 khối, trong đó khối văn nghệ sĩ tiêu biểu gồm NSND Kim Xuân, NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Phương Thanh, Quốc Đại, MC Quỳnh Hoa, NSUT Lê Tứ, Kim Tử Long, Tiến Luật, Ninh Dương Lan Ngọc... Để dành thời gian cho sự kiện đặc biệt của đất nước, Hoa hậu quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã dời lịch công du đến Indonesia. Chia sẻ về hành trình đáng nhớ này, Thanh Thủy cho biết: “Tháng 4 - tháng của lòng tự hào dân tộc - khiến trái tim Thủy rộn ràng. Sau mỗi buổi tập duyệt chuẩn bị cho đại lễ 30-4, giữa dòng người cùng chung một nhịp đập vì Tổ quốc, Thủy tin rằng mỗi chúng ta sẽ không chỉ tự hào mà còn sẵn sàng cầm lên lá cờ ấy, tiếp nối ngọn lửa yêu nước và gìn giữ nền độc lập quý giá”. NHÓM PHÓNG VIÊN Lịch tổng duyệt bắt đầu lúc 7 giờ ngày 27-4 nhưng theo ghi nhận của PV, từ 0 giờ sáng cùng ngày, rất đông người dân mang theo cờ Tổ quốc, tập trung về khu vực trung tâm của TP.HCM để xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ 30-4. Từ 7 giờ, lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) đã diễn ra. Đến dự buổi tổng duyệt có các ủy viên Bộ Chính trị: Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệ m các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo); ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo); ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM (Phó Trưởng ban Chỉ đạo), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tự may lá cờ Tổ quốc để đeo trên áo Hàng ngàn người dân, trong trật tự, phủ kín các góc đường ở trung tâm quận 1, quận 3. Có mặt từ 12 giờ đêm, bà Nguyễn Thị Minh Triết (56 tuổi) đi bộ từ quận Bình Thạnh qua đường Nguyễn Đình Chiểu để “xí” một vị trí đẹp. Bà cho biết bản thân chưa để sót buổi tập luyện nào. “Tôi thấy vui lắm, vui hơn cả Tết nữa. Chả biết bao năm nữa mới lại được chứng kiến cảnh này” - bà Triết nói. Hai chị em Đinh Thị Bảo Trân (21 tuổi), Đinh Thị Bảo Ngọc (16 tuổi, quận Bình Thạnh) cảm thấy rất tự hào, mong chờ được gặp các anh chị tham gia diễu binh, diễu hành. Ngọc cho biết đã tự may lá cờ Tổ quốc để đeo trên áo, thể hiện niềm tự hào dân tộc của mình. Còn Ngọc Tiên (18 tuổi, ngụ Trà Vinh) cho biết cả nhóm bạn đã bắt xe từ Trà Vinh lên TP.HCM để xem duyệt binh từ chiều 26-4. “Chúng em đến đây từ 12 giờ đêm, chọn cho mình góc đẹp nhất để xem trình diễn, chúng em cảm thấy rất háo hức và tự hào để chào đón đoàn duyệt binh” - Ngọc Tiên chia sẻ. Trong dòng người xem lễ tổng duyệt còn có nhiều người là chiến sĩ giải phóng năm xưa, nay trở lại miền Nam để chứng kiến khung cảnh hòa bình, thống nhất đất nước. Chuyến bay của ông Khuất Duy Cát, cựu chiến binh Chiến dịch Hồ Chí Minh, đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 1 giờ sáng. Ngay sau đó, ông cùng vợ là bà Lê Thị Nga Người dân đón chiến sĩ tham gia diễu binh tại lễ sơ duyệt ngày 25-4. Ảnh: NGUYỆT NHI MC Quỳnh Hoa xúc động: “40 năm trước cũng tại nơi đây, bé Quỳnh Hoa được cùng các bạn Đội ca Nhà thiếu nhi TP biểu diễn ca khúc Thành phố 10 mùa hoa trong lễ kỷ niệm 10 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước. 40 năm sau “bé” được cùng 50 anh chị em văn nghệ sĩ và vận động viên tiêu biểu tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước”. Ngoài khối văn nghệ sĩ thì khối thể thao cũng thu hút sự quan tâm của khán giả xem lễ diễu binh. Họ gồm nhiều VĐV, HLV ở nhiều bộ môn và các thời kỳ khác nhau, mang nhiều vinh quang về cho Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong 50 năm qua. Những cái tên quen thuộc như thủ môn Hồ Văn Ý (Futsal), đô cử Lê Văn Công (cử tạ), trung vệ Chương Thị Kiều (bóng đá), võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay Thái), Châu Tuyết Vân (Taekwondo)... cùng nhiều gương mặt khác xuất hiện trong buổi hợp luyện diễu hành đầy ý nghĩa này.• Lực lượng diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay nhân dân Niềm tự hào và tình yêu nước nhuộm thắm khắp các nẻo đường, góc phố của TP mang tên Bác. thoisu@phapluattp.vn Biên đội 3 tiêm kích SU-30MK2 cùng tách đội hình, thả đạn nhiệt trêm bầu trời TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN Khối nữ sĩ quan thông tin tại lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27-4. Ảnh: HOÀNG GIANG 56 khối diễu binh, diễu hành tham gia tổng duyệt Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30-4, đợt tổng duyệt lần này có 56 khối diễu binh, diễu hành cùng các trực thăng, máy bay chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) tiến về trung tâm TP để tổng duyệt trên bầu trời TP.HCM. Trong 56 khối diễu binh, diễu hành có 23 khối quân đội; 3 khối dân quân, tự vệ; 12 khối lực lượng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; các khối nghi trượng và ba khối quân đội các nước gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia. Hoa hậu Thanh Thủy tham gia diễu hành tại lễ tổng duyệt. Ảnh: HOÀNG GIANG

