Tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ trang 3 SỐ 114 (7387) - Thứ Hai 26-5-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay "Việt Nam đang trải qua những bước tiến lịch sử về kinh tế" Tạm giữ hình sự người đàn ông đập phá ngai vàng ở Huế trang 9 trang 12 trang 4 Gần 1,2 triệu người cao tuổi không có lương hưu sắp được nhận trợ cấp trang 13 Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Ảnh: QH Việc chậm cấp sổ hồng ở TP.HCM: Giải quyết dứt điểm trước 30-6 Bỏ thuế khoán: Kỳ vọng hộ kinh doanh sẽ chuyển mình trang 11 Bỏ tử hình với 8 tội danh: CÂN ĐỐI, HÀI HÒA ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI trang 6+7

2 Thời sự - Thứ Hai 26-5-2025 thoisu@phapluattp.vn Tuần làm việc thứ 4, Quốc hội quyết nhiều nội dung quan trọng Trong tuần làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 9 (từ ngày 26 đến 29-5), Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự. Quốc hội thảo luận về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS; Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Phá sản và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Quốc hội cũng thảo luận về các dự thảo nghị quyết như Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng; Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công… Theo chương trình, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội... PV Ngày 25-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do bà Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào, làm trưởng đoàn viếng và dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou bày tỏ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí; Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào cũng mất đi một người đồng chí, người bạn lớn vô cùng gắn bó, thân thiết. Phó Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp, gìn giữ, củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, cùng quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và XIV của mỗi Đảng. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh sinh thời nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn dành sự quan tâm đặc biệt với cách mạng Lào và có nhiều công lao to lớn, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào. Chủ tịch nước nhấn mạnh một số nội dung chính trong triển khai quan hệ hợp tác Việt - Lào thời gian tới, trong đó có việc triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước cũng như kết quả chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước. Chủ tịch nước tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, hai nước sẽ đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa. Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Men Sam On, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. NGỌC DIỆP Ngày 25-5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh có công điện yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và sân bay Tân Sơn Nhất khẩn trương khắc phục các tồn tại của nhà ga T3. Trong đó, ông Minh giao ACV phải xử lý dứt điểm tình trạng nước mưa rò rỉ từ mái kính xuống sàn khu vực sảnh checkin và phòng chờ; có kế hoạch và phương án đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Chủ đầu tư dự án nhà ga cần chỉ đạo các nhà thầu, phối hợp với chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình rà soát tổng thể công trình, phát hiện kịp thời vấn đề có thể phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng công trình để có biện pháp ngăn ngừa, tránh xảy ra tình trạng tương tự, đảm bảo công năng và an toàn vận hành của công trình. ACV cần khẩn trương hoàn thiện những công việc chưa hoàn thành, nhất là hạng mục ốp lát đá khu vực nhà ga… V.LONG Ngày 25-5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vừa tiến hành lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng tại các hầm đường sắt Đèo Cả, đoạn giữa hai ga Hảo Sơn - Đại Lãnh (thuộc hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa), trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Hệ thống điện mặt trời gồm các tấm pin được lắp đặt ngoài cửa hầm, kết hợp với thiết bị lưu trữ và chuyển đổi năng lượng đặt bên trong hầm. Đèn chiếu sáng được bố trí hợp lý để phục vụ công tác kiểm tra, thi công, bảo trì một cách hiệu quả, liên tục và an toàn. Công trình hiện cung cấp điện chiếu sáng cho các hầm Vũng Rô 2, 3, 4 và một số nhà gác hầm trong khu vực chưa có điện lưới. Công trình đi vào hoạt động góp phần cải thiện môi trường làm việc cho công nhân; nâng cao hiệu quả công tác thi công, sửa chữa trong hầm, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người lao động tại khu vực hiểm trở trên Đèo Cả. V.LONG Đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp đi vào thực chất Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25 đến 27-5. Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao Pháp đối với việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào thực chất và hiệu quả. Đây là cơ hội tuyệt vời để lãnh đạo hai nước cùng thống nhất những bước đi mới để cụ thể các khuôn khổ đã định ra trong đối tác chiến lược toàn diện. Nhiều lĩnh vực, dự án cụ thể đang được hai bên bàn thảo sâu để thúc đẩy các ưu tiên kinh tế - thương mại - đầu tư, tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác mới trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ tạo động lực và cơ sở pháp lý quan trọng cho các hoạt động hợp tác giữa hai nước những năm tới… (Theo TTXVN) Bình Định tổ chức lễ hội du lịch đón mùa hè 2025 Ngày 25-5, UBND tỉnh Bình Định cho biết vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2025. Mục đích chương trình nhằm phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 20202025; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên và sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch Bình Định đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Sự kiện cũng hướng đến việc kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch, góp phần tăng tốc phát triển du lịch Bình Định. Dự kiến chương trình khai mạc sẽ diễn ra ngày 13-6. L.KIẾN Sinh viên Việ t Nam giành 3 giải cao tại cuộ c thi ICT Huawei 2025 Ngày 24-5 (giờ địa phương), lễ công bố và trao giải cho các đội tuyển tham dự cuộc thi ICT Huawei 20242025 đã được tổ chức tại TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cuộc thi lập kỷ lục về quy mô khi có hơn 210.000 giáo viên và sinh viên của hơn 2.000 trường, học viện đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Ban tổ chức đã trao 18 giải đặc biệt, 4 giải vinh danh phụ nữ khoa học - công nghệ, 1 giải phát triển xanh và các giải nhất, nhì và ba ở các hạng mục. Nhóm sinh viên Bùi Quốc An (Học viện Kỹ thuật mật mã), Đậu Văn Khoa (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) và Trần Hải Đăng (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) giành giải nhất ở hạng mục điện toán đám mây. Nhóm sinh viên Mai Thị Phượng, Nguyễn Tú Kiên (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), Dương Văn Hiệp (Trường ĐH FPT) giành giải nhì ở hạng mục máy tính. Nhóm sinh viên Lê Như Quỳnh, Đinh Hoàng Anh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), Nguyễn Lê Hồng Khanh (ĐH Bách khoa Hà Nội) giành giải ba ở hạng mục thực tiễn mạng. PV 2 trận động đất liên tiếp ở Kon Tum và Quảng Nam Ngày 25-5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, phát thông báo ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,2 độ Richter xảy ra lúc 11 giờ 57 phút tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ rủi ro thiên tai cấp 0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cùng ngày, một trận động đất khác được ghi nhận có độ lớn 2,6 độ Richter tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. L.KIÊN Ngày 25-5, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk dự lễ tổng kết năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Buôn Ma Thuột. Năm nay trường có lượng học sinh đoạt giải quốc gia nhiều nhất từ trước đến nay với 247 giải, gồm 3 HCV, 19 HCB, 41 HCĐ và 185 giải khuyến khích. V.LONG • Công an điều tra vụ thi thể đang phân hủy. Ngày 25-5, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông tên G (40 tuổi, ở Tiền Giang) tại khu đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên). K.DOANH Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou. Ảnh: TTXVN Yêu cầu ACV xử lý dứt điểm sự cố nhà ga T3 bị dột nước

3 Thời sự - Thứ Hai 26-5-2025 thoisu@phapluattp.vn “Đồng chí ra đi nhưng tên tuổi, sự nghiệp, công lao và phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí sẽ mãi là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, đồng chí và đồng bào học tập, noi theo.” Chủ tịch nước Lương Cường NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 25-5, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Hội trường Thống Nhất TP.HCM và quê nhà Quảng Ngãi. Tấm gương sáng tận tụy vì nước, vì dân Tại Nhà tang lễ Quốc gia, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và đông đảo nhân dân. Đọc lời điếu, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là vị lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta và gia quyến. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trải qua rất nhiều cương vị, ở nhiều lĩnh vực từ khoa học kỹ thuật đến thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đối ngoại… “Trên cương vị là phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 2-1987 đến tháng 8-1992), phó thủ tướng Chính phủ (từ tháng 9-1992 đến tháng 8-1997), đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần đưa nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ đầu đổi mới” - Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ. Trên cương vị Chủ tịch nước, ông Trần Đức Lương đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực “Chúng con sẽ sống xứng đáng với những gì ba đã dạy dỗ” Phát biểu đáp từ, ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, thay mặt gia quyến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành và đoàn thể Trung ương cũng như địa phương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các vị khách trong nước và quốc tế đã gửi vòng hoa, điện chia buồn, đến trực tiếp để viếng và tiễn đưa cha ông - nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với tập thể các giáo sư, chuyên gia, y, bác sĩ, điều dưỡng của ngành y, đặc biệt là của BV Trung ương Quân đội 108 đã hết sức tận tình và trách nhiệm chăm sóc, điều trị chu đáo kịp thời cho cha mình suốt thời gian qua. “Gia đình tôi vô cùng trân trọng những tình cảm đặc biệt của đồng bào quê hương Quảng Ngãi, nơi ba tôi sinh ra, lớn lên và đi theo cách mạng. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ hiện thành công đường lối đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa, mở ra những cơ hội lớn cho phát triển của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam... Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có tầm nhìn xa trông rộng, quyết đoán, điềm đạm, cẩn trọng, tâm huyết, trí tuệ. Ông là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, có lối sống mẫu mực, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế quý trọng, yêu mến. “Đồng chí ra đi nhưng tên tuổi, sự nghiệp, công lao và phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí sẽ mãi là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, đồng chí và đồng bào học tập, noi theo” - Chủ tịch nước Lương Cường đọc điếu văn. quê hương đã dành những tình cảm trân quý và tiễn đưa ba tôi trong những giờ phút cuối” - ông Trần Tuấn Anh chia sẻ. “Suốt cuộc đời mình, ba tôi đã sống, làm việc và cống hiến không mệt mỏi vì lý tưởng cách mạng cao đẹp, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù ở bất cứ cương vị nào, từ người cán bộ địa chất đến Chủ tịch nước, ba tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công việc, gần gũi với nhân dân và giản dị trong lối sống... ... Ba ơi! Ba đã sống một đời trọn vẹn nghĩa tình với Đảng, với dân, với nước, với quê hương và với cả gia đình. Di sản của ba để lại không chỉ là những thành tựu trong sự nghiệp cách mạng mà còn là tình yêu thương, trí tuệ, sự tận tụy, lòng nhân ái và cả đức khiêm nhường. Chúng con xin hứa sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì ba đã dạy dỗ...” - ông Trần Tuấn Anh xúc động nói. Trong nền nhạc trầm hùng của bài Hồn tử sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Tại Hội trường Thống nhất (TP.HCM), từ 7 giờ sáng, nhiều đoàn đại biểu và nhân dân TP.HCM đã có mặt để dự lễ truy điệu, đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng. Phát biểu cảm tạ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP.HCM, thông tin trong hai ngày 24 và 25-5, lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhận được sự quan tâm, tình cảm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và nhân dân. Theo đó, có 428 đoàn đại biểu với 3.604 lượt viếng, chia buồn cùng gia quyến tại Hội trường Thống Nhất. Tại Hội trường T50, TP Quảng Ngãi, từ 7 giờ sáng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân Quảng Ngãi đã có mặt để dự lễ truy điệu, đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại Liên hợp quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước như Lào, Nga, Bỉ, Anh, Cộng hòa Czech, Ý, Úc, Algeria, Hàn Quốc... cũng đã tổ chức lễ viếng, mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được an táng tại quê nhà ở Quảng Ngãi vào chiều 25-5. Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của ông với Đảng, Nhà nước, nhân dân sẽ mãi được ghi nhớ. Nhà nước đã cùng đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra cỗ linh xa, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương an nghỉ ở quê nhà Sau lễ truy điệu, linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đi qua các tuyến phố ở Hà Nội, ra sân bay Nội Bài vào Quảng Ngãi để thực hiện nguyện vọng trở về an nghỉ tại quê hương Quảng Ngãi của ông. Lúc 11 giờ ngày 25-5, máy bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đáp xuống sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Đúng 15 giờ ngày 25-5, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Nhiều người dân ở tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định đã đến tận khu an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, trong đó có nhiều người dân vượt hơn 100 km đến sớm, chờ đợi để tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với đất mẹ. Phát biểu cảm ơn tại đây, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức lễ quốc tang, nêu rõ trong những ngày qua, lễ quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhận được tình cảm quý trọng, niềm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Thay mặt Ban tổ chức lễ quốc tang và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng thường trực gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban ngành, địa phương, đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước đến nơi an nghỉ cuối cùng. “Cầu chúc hương hồn đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước, yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương” - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình xúc động nói.• Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đưa linh cữu của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra linh xa. Ảnh: VGP Ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, phát biểu đáp từ tại buổi lễ. Ảnh: VOV Nhiều người dân đã tới khu vực nhà tang lễ từ sớm để tỏ lòng tiếc thương, thành kính, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: PHI HÙNG

4 Thời sự - Thứ Hai 26-5-2025 thoisu@phapluattp.vn NGỌC DIỆP Chiều 25-5, Thủ tướng Chính phủ Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 24 đến 28-5. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã hội đàm và chủ trì họp báo về kết quả cuộc hội đàm. Hợp tác quan trọng về năng lượng, chuyển đổi số Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhắc lại rằng từ thời trai trẻ, ông đã tập hợp một nhóm trí thức tại Malaysia, phối hợp với những người bạn từ Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore để ủng hộ Việt Nam. “Về mặt cá nhân, tôi vui mừng đón tiếp ngài như một người bạn; cũng như chúng tôi coi Việt Nam là người bạn rất thân thiết với Malaysia” - ông nói. Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết tại hội đàm, hai bên đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Ông đặc biệt đánh giá cao thỏa thuận về hợp tác lưới điện, trong đó đường dây cáp ngầm truyền tải từ Việt Nam tới Malaysia sẽ là dự án lớn minh chứng cho sự thành công cho ASEAN cũng như hợp tác giữa hai nước, giúp hiện thực hóa, cụ thể hóa những chương trình hợp tác rất phù hợp với chính sách chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo của hai nước và cả khu vực. Đặc biệt, Thủ tướng Anwar Ibrahim đánh giá Việt Nam đang trải qua những bước tiến lịch sử về kinh tế. Về mặt này, Việt Nam đã làm rất tốt, thế hệ trẻ Malaysia đặc biệt ngưỡng mộ những bước tiến của Việt Nam từ một nước bị tàn phá bởi chiến tranh nhưng đã phát triển vượt bậc chỉ trong vài thập niên và những người Malaysia có thể học hỏi nhiều điều từ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên đã nhanh chóng hoàn thành chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030; trong đó một số điểm nổi bật là nhất trí phối hợp tổ chức các cuộc gặp gỡ thường niên giữa hai Thủ tướng; thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, góp phần vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, lúa gạo, lương thực, thực phẩm; đặc biệt Việt Nam có nhiều tiềm năng, điều kiện phát triển ngành thực phẩm Halal nhưng cần sự hỗ trợ của Malaysia và thúc đẩy hợp tác với các nước vùng Vịnh trong lĩnh vực này. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kết nối dữ liệu giữa hai nước và cả trong ASEAN để phát triển trí tuệ nhân tạo, đây là trụ cột mới hợp tác hết sức quan trọng để hai nước tăng năng suất lao động, góp phần giữ vững ổn định trong khu vực và phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Việt Nam và Malaysia tái khẳng định lập trường nhất quán về việc giữ vững đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ Việt Nam - Malaysia đã trở thành một hình mẫu hợp tác khu vực, “bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa và rộng về tầm nhìn; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, đóng góp thiết thực vào lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Việt Nam cam kết bảo đảm quyền tự do kinh doanh Cũng trong ngày 25-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Diễn đàn Lãnh đạo và đối tác ASEAN (ALPF). Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng, tiên phong của doanh nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu chung là xây dựng ASEAN tự cường, phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân ASEAN, không ai bị bỏ lại phía sau. Về những việc phải làm, Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp phải tăng cường kết nối với nhau, qua đó kết nối các nền kinh tế ASEAN và ASEAN với thế giới; góp phần xây dựng thể chế, chính sách theo hướng hài hòa giữa THỦ TƯỚNG MALAYSIA ANWAR IBRAHIM: “Việt Nam đang trải qua những bước tiến lịch sử về kinh tế” Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan hệ Việt Nam - Malaysia đã trở thành một hình mẫu hợp tác khu vực, “bền về chính trị, mạnh về kinh tế, sâu sắc về văn hóa và rộng về tầm nhìn”. các nước ASEAN và với các nước trên thế giới; kết nối các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất bị đứt gãy, ảnh hưởng trong thời gian qua; kết nối đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng để ứng phó tình hình, tránh việc phụ thuộc vào một thị trường hay một địa bàn; kết nối đẩy mạnh hợp tác công tư; kết nối phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, số là trụ đỡ của nền kinh tế. Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; không hình sự hóa các quan hệ dân sự - kinh tế, ưu tiên biện pháp kinh tế trong xử lý các vụ việc. Với quan điểm “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có sản phẩm cụ thể, hiệu quả cân đong đo đếm được”, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “ba cùng” gồm: Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào. Tại diễn đàn, Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á-Thái Bình Dương (KSI) đã vinh danh Thủ tướng là nhà lãnh đạo ASEAN tiêu biểu năm 2025. Thủ tướng trân trọng cảm ơn và cho rằng đây là giải thưởng dành cho nhân dân, đất nước Việt Nam mà ông là người thay mặt để đón nhận. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng làm việc với các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam.• Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Malaysia Sáng 25-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Tại buổi gặp mặt, bà con đề nghị cơ quan hữu quan Việt Nam trao đổi với phía Malaysia tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Malaysia làm ăn, sinh sống, học tập, công tác thuận lợi, được hưởng một số quyền lợi như người Malaysia; mong muốn kết nối doanh nghiệp, sinh viên; kết nối văn hóa và thành lập trung tâm dạy tiếng Việt tại Malaysia... Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia nói riêng vì cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Trong các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Malaysia, Thủ tướng sẽ đề nghị phía Malaysia tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định, tiếp tục hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của sở tại và quan hệ hai nước. NGỌC DIỆP Thủ tướng Malaysia đánh giá Việt Nam đang trải qua những bước tiến lịch sử về kinh tế. Ảnh: VGP Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Ảnh: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo và đối tác ASEAN. Ảnh: VGP

5 Thời sự - Thứ Hai 26-5-2025 Lượng mưa tại các trạm đo mưa tự động tại trạm hồ Kẻ Gỗ là 524,4 mm; hồ Sông Rác 406,8 mm; hồ Thượng Sông Trí 599,2 mm; hồ Khe Xai 416,2 mm; hồ Mạc Khê 327,8 mm; hồ Thượng Tuy 392,8 mm... Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Chiều 25-5, sau một ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi bị nước cuốn trôi tại khu phố 2 (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa). Lãnh đạo UBND phường Long Bình cho biết đến 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé NTKN (11 tuổi) tại sông Đồng Nai, gần khu vực cầu An Hảo (TP Biên Hòa), cách hiện trường khoảng 4 km. Lực lượng tìm kiếm đã đưa thi thể bé N về cho gia đình. Được biết gia đình bé N rất khó khăn, ba mẹ ở nhà trọ, làm thuê. Địa phương đã vận động hỗ trợ gần 40 triệu đồng lo hậu sự cho bé. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 24-5, trời mưa lớn, bé N cùng một số em nhỏ tắm mưa tại khu đất gần phòng trọ. Chẳng may, bé N bị nước cuốn trôi xuống suối Linh hướng ra sông Đồng Nai, mất tích. Ngay sau đó, nhiều người đã tìm kiếm khu vực suối nhưng không thấy. VŨ HỘI ĐẮC LAM Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, từ 13 giờ ngày 24 đến 7 giờ sáng 25-5, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa rất lớn gây ra lũ, ngập bất ngờ nhiều nơi. Lũ cuốn trôi tài sản từ nhà ra ngoài đồng Cụ bà Hoàng Thị Thái (80 tuổi) và nhiều người già ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết: “Chưa bao giờ gặp mưa như trút nước, gây ngập lũ vào đầu tháng 5 như năm nay. Trước đây, mưa lũ thường xảy ra bắt đầu từ tháng 10”. Sau nhiều ngày nắng nóng đầu hè, mưa giông lớn kéo dài từ chiều 24 đến sáng 25-5 khiến nước dâng nhanh, nhiều hộ dân ở huyện Cẩm Xuyên đã không kịp trở tay để kê cao tài sản. Tại xã Cẩm Duệ và xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên), lũ ống bất ngờ xuất hiện cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Ông Võ Tá Kỷ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, cho biết có bảy thôn trên địa bàn xã bị ngập, trong đó có khoảng 150 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu thôn Tân Duệ và thôn Quang Trung bị ngập sâu. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự, dân quân… thức trắng đêm khẩn trương sơ tán người già, trẻ em ở hai xã Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ và di chuyển, kê cao tài sản cho dân. Thời điểm này, người dân miền Trung đang vào mùa thu hoạch lúa, nhiều hộ dân đã kịp gặt đưa lúa về nhà nhưng lại bị lũ cuốn trôi và ngập hỏng. Trong khi đó, lúa chín trĩu bông ngoài đồng cũng bị chìm trong nước lũ. Ông Phan Thanh Hùng (trú thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ) nói trong nước mắt: “Đêm qua, lũ ống bất ngờ kéo về khiến gia đình tôi không kịp trở tay, lũ xô đổ 35 m hàng rào quanh nhà. Nhiều vật dụng sinh hoạt như tủ gỗ, nồi niêu, chăn màn… bị ngâm nước, vùi trong bùn đất. Lúa vừa thu hoạch về được chất tạm trong góc sân chưa kịp kê cao đã bị nước lũ tràn vào nhấn chìm rồi”. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết mưa lũ diễn biến phức tạp khiến 2.250 ha vụ lúa đông xuân chưa thu hoạch của người dân Hà Tĩnh bị ngập, 2.076 tấn lúa đã thu hoạch bị ướt, 397 ha cây trồng các loại bị ngập. Riêng huyện Cẩm Xuyên có 690 ha lúa bị ngập, hơn 1.800 tấn lúa bị ướt, hơn 175 ha hoa màu bị hư hỏng, hơn 11.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, 11 tấn phân bón bị ướt, 80 m tường rào bị đổ. Tại huyện Kỳ Anh, ngập 150 hộ ở xã Kỳ Văn, mức độ ngập từ 30 cm đến 1 m. TP Hà Tĩnh có xã Tân Lâm Hương bị ngập cục bộ tại một số nhà dân. Ba tàu cá nhỏ của ngư dân ở xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) bị chìm. Tập trung cứu người, cứu tài sản Thấy mưa xối xả, sáng 25-5, ông Nguyễn Văn Hòa (trú xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đi qua sông đến gò đất ở khu vực Đượng Chợ (ven sông Rào Xé thuộc thôn Yên Bình) để dắt bò của gia đình chăn thả trước đó về chuồng. Tuy nhiên, lũ lên quá nhanh khiến ông Hòa mắc kẹt trong lòng nước đục ngầu. Công an xã Lộc Yên phối hợp với lực lượng Ban chỉ huy Quân sự xã Lộc Yên nỗ lực ra cứu được ông Hòa vào bờ an toàn. Nước lũ dâng kéo theo một lượng rất lớn lục bình trôi xuống vùi lấp cả những cánh đồng lúa người dân ở xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh). Ông Võ Tiến Sửu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong, cho biết: “Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, người dân mang dụng cụ ra để đẩy bèo ra khỏi ruộng, cứu lúa. Sau đó, chúng tôi sẽ thuê máy múc bèo lên khỏi vùng nước để tránh bèo tiếp tục trôi dạt xuống ruộng lúa khi có mưa to, nước sông dâng lên”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử lực lượng xuống trực tiếp giúp dân sơ tán tài sản và dọn dẹp sau mưa lũ. Tại huyện Cẩm Xuyên - địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân di dời tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 phối hợp cùng lực lượng Ban chỉ huy Quân Rạng sáng 25-5, nước lũ dâng lên nhanh ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khiến nhiều hộ dân ở xã Cẩm Duệ không kịp trở tay. Ảnh: ĐL Mưa lũ lớn ở Hà Tĩnh: Nỗ lực cứu người, tài sản Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện khẩn triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục. sự huyện Cẩm Xuyên và dân quân tự vệ tại chỗ triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Thượng tá Trần Danh Thắng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên, cho biết: “Chúng tôi đã chủ động phối hợp với chính quyền các xã để rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, từ đó bố trí lực lượng dân quân ứng trực suốt đêm 24-5 và rạng sáng 25-5. Ngoài việc hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn, chúng tôi còn cử các tổ công tác đến từng hộ bị ngập để hỗ trợ vận chuyển tài sản, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết và đang giúp dân khắc phục hậu quả”. Trong ngày 25-5, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại Cẩm Xuyên và các địa phương trong tỉnh. Ông Lĩnh đã yêu cầu rà soát, nắm rõ các vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, vùng trũng thấp để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có công điện khẩn do Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ký ban hành, yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ tỉnh Hà Tĩnh đến cơ sở khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Cho đến chiều tối 25-5, lượng mưa ở địa bàn Hà Tĩnh đã giảm, tuy nhiên một số địa phương vẫn bị ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến diện tích lúa vụ đông xuân ngoài đồng chưa thu hoạch, cũng như công tác bảo quản lúa đã thu hoạch về nhà. Mưa lũ cũng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực vùng trũng thấp.• Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự, dân quân… thức trắng đêm khẩn trương sơ tán người già, trẻ em ở hai xã Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ và di chuyển, kê cao tài sản. Nhà máy thủy điện Hố Hô bắt đầu vận hành xả tràn Ông Trần Đức Thịnh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa tại các trạm đo mưa tự động từ 13 giờ ngày 24-5 đến trưa 25-5 dao động 333-420 mm. Do ảnh hưởng mưa lớn, Nhà máy thủy điện Hố Hô (giáp ranh tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh) bắt đầu vận hành xả tràn lúc 20 giờ 30 đêm 24-5 với lưu lượng xả 174 m3/giây; thời điểm lớn nhất 347 m3/giây và lúc 10 giờ ngày 25-5 xả với lưu lượng 12 m3/giây. Tìm thấy thi thể bé gái tắm mưa bị nước cuốn trôi ra sông Đồng Nai Cơ quan chức năng tiến hành đưa thi thể bé gái vào bờ. Ảnh: VŨ HỘI Nước lũ ngập lúa ngoài đồng của người dân chưa kịp thu hoạch. Ảnh: ĐL Công an giúp người dân sơ tán tài sản lên vị trí cao, khô ráo. Ảnh: ĐL

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 26-5-2025 phapluat@phapluattp.vn NGUYỄN THẢO thực hiện Sáng mai (27-5), theo nghị trình, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV sẽ dành trọn thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS. Liên quan đến dự luật này, một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm, thảo luận là đề xuất bỏ tử hình với 8 tội danh. Ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã có những trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này. Tỉ lệ áp dụng án tử hình giảm dần . Phóng viên: Thưa ông, BLHS 1985 quy định 44 tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình, đến BLHS 1999 giảm còn 29 tội và đến BLHS 2017 giảm còn 18 tội. Sửa đổi BLHS lần này, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an tiếp tục đề xuất bỏ hình phạt tử hình tại 8/18 tội danh. Ông bình luận gì về những con số này? + Ông Đỗ Đức Hiển (ảnh): Nếu nhìn vào những con số thống kê nêu trên có thể thấy từ năm 1985 đến nay, số tội có pháp nhằm hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng quy định rõ ràng, chặt chẽ, cụ thể các điều kiện áp dụng để tòa án cân nhắc, áp dụng trong từng trường hợp cụ thể... Tại lần sửa đổi này, Chính phủ tiếp tục đề xuất bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh và bổ sung một số trường hợp không thi hành án tử hình. Tôi cho rằng điều này phản ánh chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay tranh chống tội phạm; mặt khác cũng thể hiện chính sách của Đảng, Nhà nước trong xử lý người phạm tội, thể hiện mục tiêu hướng đến hệ thống pháp luật hình sự nhân đạo hơn. Bỏ hẳn án tử hình - cân nhắc, thận trọng . Nhưng vì sao chúng ta chưa thể bỏ hẳn án tử hình? + Tử hình là chế tài nghiêm khắc nhất, là hình phạt tước đi quyền sống - quyền cơ bản, quan trọng nhất của con người, tước bỏ cơ hội tái hòa nhập cộng đồng và phục thiện của người bị kết án. Do đó, xu hướng chung của thế giới là hạn chế dần và tiến tới bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình. Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình ra khỏi hệ thống hình phạt nói chung và bỏ hình phạt tử hình đối với từng tội phạm cụ thể nói riêng là một vấn đề hết sức hệ trọng. Vì vậy, mỗi quốc gia xuất phát từ thực tiễn của mình sẽ áp dụng chính sách phù hợp liên quan đến hình phạt tử hình. Điều này lý giải tại sao ở nhiều nước hiện nay, thậm chí có trình độ phát triển cao nhưng vẫn tiếp tục duy trì hình phạt tử hình, chẳng hạn như Trung Quốc, Nhật Bản. Có những nước tái quy định hoặc mở rộng phạm vi việc áp dụng hình phạt tử hình, chẳng hạn Ấn Độ ban hành Luật Hình sự (sửa đổi) năm 2013 quy định việc áp dụng hình phạt tử hình đối với người phạm tội hiếp dâm nhiều lần hoặc Bỏ tử hình với 8 tội danh: Cân đối, để bảo vệ quyền con người khung hình phạt cao nhất là tử hình trong BLHS có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, nếu xét theo từng lần sửa đổi, bổ sung BLHS thì thực tế số lượng các tội danh có hình phạt tử hình có lúc giảm, lúc tăng. Đáng lưu ý, qua ba lần sửa đổi, bổ sung gần đây nhất, số lượng tội danh cũng như tỉ lệ các tội có quy định hình phạt tử hình đã giảm đáng kể. Cụ thể, năm 1999 còn 29/263 tội danh, trên 11%; năm 2009 còn 22/272 tội danh, trên 8% và năm 2017 còn 18/314 tội danh, gần 6%. Bên cạnh đó, BLHS qua các thời kỳ này còn được sửa đổi theo hướng mở rộng hơn đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình, bãi bỏ quy định liên quan đến việc thi hành án tử hình ngay sau khi xét xử. Đồng thời, chú trọng hơn về kỹ thuật lập là hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng hạn chế áp dụng hình phạt tử hình, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong xử lý người phạm tội. Đặc biệt, tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Đây là định hướng cơ bản, một mặt yêu cầu BLHS phải là công cụ sắc bén trong quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu Qua nghiên cứu pháp luật hình sự của các nước, việc giữ hay bỏ hình phạt tử hình đối với một tội phạm cụ thể cần được cân nhắc trên cơ sở đánh giá toàn diện năm tiêu chí cơ bản. Thứ nhất là tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm cũng như đặc điểm nhân thân của người phạm tội. Theo tôi, chỉ nên áp dụng hình phạt tử hình đối với một số ít tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức với quy mô lớn, có sự câu kết chặt chẽ giữa các băng nhóm tội phạm trong việc thực hiện tội phạm. Hoặc trường hợp phạm tội đơn lẻ mà có tính chất chuyên nghiệp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người hoặc hành vi phạm tội mang tính bạo lực, dã man, tàn bạo gây bất bình trong xã hội. Về đối tượng phạm tội thì chỉ nên áp dụng hình phạt tử hình đối với người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc những đối tượng lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm mà tòa án xét thấy khả năng cải tạo, giáo dục họ thấp. Thứ hai, xét về tầm quan trọng và yêu cầu bảo vệ khách thể bị xâm hại thì cần giữ lại hình phạt tử hình với một số tội đặc biệt nghiêm trọng có tính chất dã man, tàn bạo xâm phạm tính mạng con người; đe dọa sự ổn định, tồn vong của Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia… Riêng với các tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, xâm phạm sở hữu..., có thể từng bước bãi bỏ hình phạt tử hình. Thứ ba, hình phạt tử hình có ý nghĩa răn đe và phòng ngừa chung rất cao. Do vậy, những lĩnh vực có yêu cầu cao về đấu tranh phòng, chống tội phạm thì chưa nên bỏ hình phạt tử hình đối với các tội phạm trong lĩnh vực đó, mặc dù có thể trên thực tế tòa án chưa hoặc ít áp dụng hình phạt tử hình đối với loại tội phạm này. Thứ tư, khả năng trấn áp tội phạm bằng các biện pháp ngoài tử hình là yếu tố quan trọng cần phải được xem xét, cân nhắc kỹ khi lựa chọn phương án bỏ hay giữ lại hình phạt tử hình trong từng tội danh cụ thể. Điều này để bảo đảm rằng nếu bỏ hình phạt tử hình thì cũng đã có biện pháp khác thay thế nên không ảnh hưởng đến đấu tranh phòng, chống loại tội phạm đó. Thứ năm, thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình cũng là một yếu tố hết sức quan trọng cần được tính đến trong quá trình xem xét bỏ hình phạt tử hình đối với từng tội danh cụ thể. Theo đó, một số tội danh tuy BLHS có quy định hình phạt tử hình nhưng trên thực tế đã nhiều năm không xảy ra, rất ít xảy ra hoặc tuy có xảy ra nhưng tòa án không áp dụng hình phạt tử hình thì cũng có thể nghiên cứu, cân nhắc để xem xét bỏ hình phạt tử hình. Ông ĐỖ ĐỨC HIỂN, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Tử hình là chế tài nghiêm khắc nhất, vì vậy mỗi quốc gia xuất phát từ thực tiễn của mình sẽ áp dụng chính sách phù hợp liên quan đến hình phạt này. Xem xét 5 tiêu chí khi bỏ hoặc giữ án tử hình Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (hàng đầu thứ hai từ trái sang), là người bị tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản. Ảnh: HOÀNG GIANG Bị cáo Vũ Hoàng Oanh, chủ mưu cầm đầu đường dây ma túy bị tuyên án tử hình. Ảnh: HOÀNG GIANG

