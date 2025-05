118-2025

SỐ 118 (7391) - Thứ Sáu 30-5-2025 T ổng Bí thư: Tập trung tháo gỡ 65 nhiệm vụ quá hạn ngay trong tháng 6 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Từ chỉ đạo “nóng”, GIẢI PHÓNG THỊ TRƯỜNG VÀNG BẰNG CÁCH NÀO? Sau loạt chỉ đạo quyết liệt từ Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, thị trường vàng trong nước bắt đầu có những chuyển biến rõ nét, giá vàng miếng SJC giảm mạnh, chênh lệch với giá vàng thế giới thu hẹp dần. Trong ảnh: Hoạt động mua vàng của người dân ở TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG Nhiều vấn đề đặt ra khi VKS khởi kiện dân sự bảo vệ lợi ích công Mỹ dừng phỏng vấn visa du học: Chuyên gia lưu ý gì? Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Chi Giảm nhiều thủ tục hành chính khi xây nhà ở xã hội Điều tra: THÂM NHẬP NHỮNG BÃI XE KHÔNG GIẤY “KHỦNG” Ở VÙNG BIÊN - BÀI 2 Ra vùng biên mua “xế độc” từ Campuchia trong so nay trang 2+3 trang 4 trang 5 trang 10 trang 6+7 trang 14 trang 3

2 Thời sự - Thứ Sáu 30-5-2025 THÙY LINH Sau hàng loạt chỉ đạo quyết liệt từ Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, thị trường vàng trong nước bắt đầu có những chuyển biến rõ nét, giá vàng miếng SJC giảm mạnh, chênh lệch với giá vàng thế giới thu hẹp dần. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần thay đổi cấu trúc thị trường một cách căn cơ, bằng cách xóa thế độc quyền, phát hành tín chỉ vàng và xây dựng sàn giao dịch vàng hiện đại để kiểm soát và huy động hiệu quả nguồn lực quý giá đang “ngủ yên” trong dân. Vàng vừa giảm vừa lắng nghe chính sách Mở cửa phiên giao dịch ngày 29-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp đồng loạt giảm mạnh đến 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm trước, đưa giá về 114,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua, 117,2 triệu đồng/ lượng ở chiều bán. Nhưng đến 11 giờ, mỗi lượng vàng miếng tại Công ty SJC đã phục hồi dần về 115,5 triệu đồng/lượng (mua) và 118 triệu đồng/lượng (bán), chỉ còn giảm 700.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 cũng đáng chú ý đã xuất hiện. Một trong những thay đổi rõ nét nhất là khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới bắt đầu thu hẹp. Từ mức chênh lệch kỷ lục 18-20 triệu đồng/lượng vào đầu tháng, đến sáng 29-5, khoảng cách này giảm còn khoảng 15 triệu đồng/lượng. Dù vậy, đây vẫn được đánh giá là mức chênh lệch “vô lý”, phản ánh sự méo mó trong cung - cầu và cấu trúc thị trường. Ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM trong phiên giao dịch sáng cùng ngày cho thấy thị trường vàng vẫn chưa hạ nhiệt. Tại Công ty SJC, điểm giao dịch quen thuộc của người mua bán vàng tại TP.HCM cho thấy số lượng khách hàng đến mua tiếp tục cao hơn nhiều so với số người bán. Đại diện Công ty SJC cho biết do lực cầu tăng trong khi nguồn cung vẫn hạn chế, công ty buộc phải áp dụng hơn với giá thế giới. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, TS Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho rằng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cung cầu thực tế trên thị trường. “Về nguyên tắc, khi cầu vượt cung, giá sẽ tăng, vàng cũng không phải ngoại lệ. Nếu nguồn cung vàng được bổ sung, giá vàng trong nước sẽ giảm nhưng mức giảm đến đâu sẽ phụ thuộc vào lượng vàng được bổ sung thêm vào thị trường” - ông Hùng phân tích. Một điểm nghẽn lớn hiện nay, theo ông Hùng là hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức. Dù Nghị định 24/2012 cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu nhưng hơn 10 năm qua, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không được cấp hạn ngạch nhập khẩu. Hệ quả là họ phải mua vàng trôi nổi trên thị trường với giá cao và không rõ nguồn gốc, điều này đồng nghĩa đẩy rủi ro cuối cùng về phía người tiêu dùng vì họ sẽ phải mua vàng với giá cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới. Dẫn chứng từ số liệu của Hội đồng Vàng thế giới, ông Hùng cho biết trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 40-50 tấn vàng, tương đương khoảng 5 tỉ USD theo giá hiện nay. “Trong khi đó, các Khách hàng xếp hàng chờ gọi tên vào mua vàng miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vào sáng 29-5. Ảnh: THÙY LINH Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 29-5, đại biểu Trần Anh Tuấn (TP.HCM) cho rằng việc xóa độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp nhập khẩu vàng là cần thiết và lẽ ra cần làm từ vài năm trước. “Với quy trình vừa kiểm soát sản xuất, phân phối, nhập khẩu vàng miếng hiện nay thì chưa đúng với nguyên tắc hoạt động của thị trường; đồng thời rất khó để xử lý, giải quyết những chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, kể cả câu chuyện buôn lậu vàng qua biên giới” - ông Tuấn nhìn nhận. Theo ông Tuấn, khi các doanh nghiệp được tạo điều kiện nhập khẩu vàng (kể cả sản xuất, bán) như những hàng hóa khác thì khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới sẽ được rút ngắn. Từ đó, ông Tuấn cho rằng cần tạo điều kiện, cấp phép cho nhiều doanh nghiệp nhập khẩu vàng miếng, tạo nguồn cung dồi dào, giúp cân bằng lại mức chênh lệch của giá vàng trong nước với thế giới. “Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong bình ổn vàng, kiểm soát và hạn chế được vấn đề buôn lậu vàng miếng qua biên giới” - đại biểu Tuấn nhấn mạnh và cho rằng có thể mở rộng sản xuất vàng miếng nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện chứ không chỉ dừng ở việc chỉ định như hiện nay. Còn đại biểu Trịnh Xuân An (Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại) cho hay việc Tổng Bí thư yêu cầu xóa độc quyền vàng miếng, nghiên cứu lập sở giao dịch vàng quốc gia, mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát… là bước đi cần thiết, có cơ sở pháp lý và thực tiễn. “Vàng không phải là lĩnh vực quá to tát như bất động sản hay chứng khoán nhưng lại trở thành điểm nóng vì không được quản lý đúng với bản chất là một loại hàng Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (TP.HCM). Ảnh: MAI MAI có diễn biến tương tự nhưng mức phục hồi không đáng kể. Trên thị trường quốc tế, giá vàng rơi khỏi mốc 3.300 USD/ounce, xuống còn 3.267 USD/ounce, giảm khoảng 50 USD/ounce, tương ứng giảm gần 1,6 triệu so với phiên gần nhất. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá Vietcombank vào khoảng 103 triệu đồng/lượng chưa bao gồm các loại thuế, phí. Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quản lý thị trường vàng cuối tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, nhanh chóng đưa chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới xuống mức chỉ còn khoảng 1%-2%, không thể để trên 10% như vừa qua. Đồng thời, có giải pháp tăng cung và giảm cầu, quản lý, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra và ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, ngăn chặn việc thao túng, găm hàng, đội giá, làm lũng đoạn thị trường... Người dân mua vàng kiểu “hên xui” Sau hàng loạt chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thị trường vàng, những chuyển động hạn mức mua đối với từng khách hàng. Mỗi người chỉ được mua tối đa 1 lượng vàng miếng SJC/ngày, còn vàng nhẫn 9999 chỉ được mua 1 chỉ/người/ngày. Một nhân viên cửa hàng tiết lộ: “Có khoảng 30 người lấy số thứ tự và ngồi chờ nhưng phần lớn đều không chắc chắn liệu đến lượt mình còn vàng để mua hay không, do người bán quá ít”. Khi thị trường vàng bị “nhốt trong lồng” chính sách Một số nhiều chuyên gia cho rằng để bình ổn thị trường một cách bền vững, cần sớm hiện thực hóa yêu cầu “xóa độc quyền vàng miếng” như Tổng Bí thư đã chỉ đạo. Chỉ khi có thêm doanh nghiệp được tham gia sản xuất, nhập khẩu vàng miếng hợp pháp và minh bạch, thị trường mới có thể đạt được trạng thái cạnh tranh lành mạnh, kéo giá vàng trong nước tiến gần Chỉ khi có thêm doanh nghiệp được tham gia sản xuất, nhập khẩu vàng miếng hợp pháp và minh bạch, thị trường mới có thể đạt được trạng thái cạnh tranh lành mạnh, kéo giá vàng trong nước tiến gần hơn với giá thế giới. thoisu@phapluattp.vn Từ chỉ đạo “nóng”, giải thị trường vàng bằng Xóa độc quyền vàng miếng là “mồ chôn” của buôn lậu và Theo các chuyên gia, cần thay đổi cấu trúc thị trường một cách căn cơ, bằng cách xóa thế độc quyền, phát hành tín chỉ vàng và xây dựng sàn giao dịch vàng hiện đại để kiểm soát và huy động hiệu quả nguồn lực vàng đang “ngủ yên” trong dân.

3 hóa” - ông An nhận định. Ông An cho rằng Nghị định 24 về quản lý vàng đã lỗi thời, cần được sửa đổi theo hướng bỏ độc quyền một cách có kiểm soát. Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng nhưng nên cho phép nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh vàng, thay vì chỉ giao cho một tổ chức. Đại biểu An cũng cảnh báo không nên biến vàng thành tài sản trú ẩn, nơi cất giấu dòng tiền bất hợp pháp hoặc công cụ để rửa tiền. Đồng thời, ông ủng hộ thúc đẩy phát triển vàng trang sức mỹ nghệ - lĩnh vực còn nhiều dư địa và có thể tăng thu cho ngân sách. “Giao các tổ chức tín dụng bán vàng là không đúng nguyên tắc thị trường” - ông An nói và cho rằng cần để thị trường vàng vận hành theo cung - cầu, không nên áp đặt cơ chế hành chính ai được bán, ai được mua. Về đề xuất thành lập sở giao dịch vàng quốc gia, ông An đồng tình nhưng nhấn mạnh đây phải là sàn giao dịch minh bạch, có kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, tránh biến tướng thành “sàn vàng ảo” như từng xảy ra trước đây.• mặt hàng tiêu dùng không tái tạo được ngoại tệ như thuốc lá, ô tô, điện thoại... có kim ngạch nhập khẩu tới 8-10 tỉ USD/năm. Thậm chí, ngay cả khi vàng “ngủ yên” trong dân vẫn là tài sản, là ngoại tệ tiềm tàng nên không thể xem việc nhập khẩu vàng nguyên liệu là hao tổn hay chảy máu ngoại tệ. Thất thoát ngoại tệ chỉ xảy ra khi vàng bị nhập lậu qua biên giới mà thôi” - ông Hùng nói. Một bất cập khác được ông Hùng chỉ ra là thuế xuất khẩu 1% đang áp dụng với vàng trang sức. Doanh nghiệp nhập vàng nguyên liệu với giá thế giới nhưng khi xuất khẩu lại bị đánh thuế, khiến giá thành cao hơn giá thế giới, không thể cạnh tranh nổi. Trong khi đó, họ còn phải gánh thêm hàng loạt chi phí như nhân công, máy móc, khấu hao… Nếu được gỡ bỏ thuế xuất khẩu và đảm bảo nguồn cung vàng nguyên liệu sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho xuất khẩu vàng trang sức, thu hút nguồn thu ngoại tệ về cho quốc gia.• Thời sự - Thứ Sáu 30-5-2025 Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất việc triển khai thành lập sở giao dịch vàng quốc gia hoặc cho phép đưa vàng vào giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa, hoặc lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Bàn về vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia tài chính ngân hàng, nêu quan điểm: Xóa độc quyền vàng miếng cũng chưa thực sự tạo nên bước ngoặt hoàn toàn mới cho thị trường vàng trong nước. Trước khi có Nghị định 24/2012, nhiều doanh nghiệp trong nước được phép sản xuất vàng miếng. Tuy nhiên, điều này đã đặt ra không ít lo ngại về chất lượng vàng, đặc biệt là vấn đề hàm lượng vàng không đạt chuẩn, tức tình trạng vàng thiếu tuổi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Đó cũng chính là lý do Ngân hàng Nhà nước phải siết chặt quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường. Cho dù xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng SJC và cho phép cả 100 doanh nghiệp tham gia sản xuất vàng miếng thì cũng không thể giải quyết được vấn đề chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đang cao. Bởi nguyên nhân của tình trạng này không đến từ việc độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, mà nó đến từ việc khan hiếm nguồn cung vàng nguyên liệu. Để đưa giá vàng trong nước về sát với giá vàng thế giới, chúng ta phải giải quyết được bài toán về nguồn cung. Nhưng chúng ta không thể dùng nguồn ngoại tệ dự trữ hiện nay để nhập khẩu vàng nguyên liệu. Tuy nhiên, để giảm áp lực lên thị trường vàng vật chất, Ngân hàng Nhà nước có thể nghiên cứu phương án phát hành tín chỉ vàng và sớm thành lập sàn giao dịch vàng. Việc này vừa giải quyết được vấn đề giao nhận vàng vật chất và vừa đáp ứng được nhu cầu của những người đầu tư lướt sóng vàng. Ngoài ra, chúng ta cần có chính sách thu hút vàng trong dân bằng cách Ngân hàng Nhà nước đứng ra trực tiếp huy động vàng và trả lãi cho người dân bằng VND. Và khi đáo hạn, người dân vẫn được quyền nhận lại vàng vật chất. Với nguồn lực này, Nhà nước có thể dùng để đầu tư cơ sở hạ tầng, thay vì đi vay ngoại tệ từ nước ngoài. Cần phải nói rõ rằng tín chỉ vàng này vẫn giao dịch được trên sàn giao dịch vàng hoặc sang tay mà không vi phạm pháp luật. Xây dựng thị trường giao dịch vàng tín chỉ được xem là một mũi tên trúng nhiều mục tiêu, bởi nó vừa giúp cởi trói về mặt pháp lý trong việc giao dịch vàng miếng, vừa tăng thanh khoản cho thị trường vàng miếng, vừa giải quyết được gốc rễ là vàng trong dân quá nhiều mà không huy động được. Một mũi tên bắn trúng nhiều mục tiêu thoisu@phapluattp.vn phóng cách nào? chênh lệch giá vàng Đ.MINH - N.THẢO Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết phiên họp nhằm đánh giá về việc thực tế triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đánh giá mặt được, mặt chưa được và phương hướng tiến hành trong thời gian tới. Đồng thời phiên họp cũng nhằm đưa ra một số chủ trương, định hướng về danh mục công nghệ chiến lược. Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, không có quốc gia nào trở thành hùng cường với một nền khoa học công nghệ yếu kém. “Nếu chúng ta cứ chậm rãi trong việc triển khai sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại của thế giới. Đây là những vấn đề hết sức cấp bách” - Tổng Bí thư nêu rõ. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định nếu không có khoa học công nghệ thì năm 2025 không có tốc độ phát triển trên 8%, không hoàn thành được nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và không có cơ sở phát triển hai con số ở những nhiệm kỳ sau. Theo Tổng Bí thư, qua đánh giá của cơ quan thường trực, đến nay các bộ, ngành, địa phương đã triển khai và hoàn thành 103/600 nhiệm vụ, đã có những điểm sáng tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, điểm nghẽn, còn những nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại một số tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn mà nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ trở thành nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ đó, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trước hết tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra. Qua báo cáo của cơ quan thường trực, các bộ, cơ quan, địa phương vẫn còn 65 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, đây là điểm nghẽn cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ ngay trong tháng 6. “Cần gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu, xem xét xử lý trách nhiệm khi nhiệm vụ không hoàn thành mà không có lý do chính đáng” - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Về hoàn thiện thể chế, chính sách, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật đang trình Quốc hội để xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, ông yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện mô hình hợp tác “3 nhà”, phát triển TP thông minh và phát triển các khu công nghệ cao. Xây dựng nghị định quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số… Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu từ nay đến hết tháng 6-2025 phải hoàn thành việc xây dựng và ban hành quy định về cơ chế thu thập, cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. “Tiếp tục đầu tư, thu hút và phát triển nguồn nhân lực. Đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị” - Tổng Bí thư nói và yêu cầu sớm ban hành chính sách giao cho doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tham gia thực hiện đối với những dự án trọng điểm quốc gia.• Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP Tổng Bí thư: Tập trung tháo gỡ 65 nhiệm vụ quá hạn ngay trong tháng 6 Ngày 29-5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo. Xây dựng thị trường giao dịch vàng tín chỉ được xem là một mũi tên trúng nhiều mục tiêu. Ảnh: PV

4 Thời sự - Thứ Sáu 30-5-2025 thoisu@phapluattp.vn • • TP.HCM lập Tổ công tác “truy quét” tội phạm buôn lậu, hàng giả Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác của UBND TP.HCM về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Tổ công tác). Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng (Trưởng ban Chỉ đạo 389 TP) làm tổ phó thường trực, cùng bốn tổ phó và thành viên Tổ công tác là các thành viên ban Chỉ đạo 389 TP và lãnh đạo các sở, ngành. Nhiệm vụ của Tổ công tác là chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, lực lượng chức năng trong việc triển khai, thực hiện Công điện 65/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… Đồng thời, chỉ đạo việc kiểm tra, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, buông lỏng quản lý, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… LÊ THOA Lũ quét qua nhiều bản miền núi ở Nghệ An. Đêm 28 và rạng sáng 29-5, một số xã miền núi ở Nghệ An như bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch (huyện miền núi Quế Phong) đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, cuốn trôi một số tài sản, làm hư hỏng hoa màu, cây trồng của người dân. Chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang đã vận động người dân ở một số khu vực sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Đ.LAM Vận động bị can bỏ trốn ra đầu thú. Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa vận động thành công Phạm Duy Thịnh (28 tuổi) bị truy nã bỏ trốn ra nước ngoài về nước đầu thú. Trước đó, ngày 17-4, Thịnh bị khởi tố bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và bị truy nã toàn quốc. P.NAM Ngày 29-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29-5. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong triển khai đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống khu vực Trung Đông Âu, trong đó Hungary là một ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Sulyok Tamas khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary trong ASEAN. Tổng thống hoàn toàn nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về sáu nhóm biện pháp hợp tác cần tăng cường nhằm đưa quan hệ hai nước, gồm: Tăng cường tin cậy chính trị thông qua tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, qua đó thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; hai bên cần tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Tăng cường trụ cột hợp tác thương mại - đầu tư trong quan hệ hai nước, sớm họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế hai nước, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 2 tỉ USD; Tăng cường hợp tác phát triển giữa hai nước, đề xuất và triển khai hiệu quả các dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary dành cho Việt Nam; tăng cường hợp tác giáo dục là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước; tăng cường hợp tác về lao động; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, trong đó tập trung phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Tổng thống Hungary khẳng định sẽ thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam… (Theo TTXVN) Ngày 29-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ 56 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các địa phương, đơn vị gồm Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Đồng Nai, Hậu Giang. Qua xem xét, UBKT Trung ương nhận thấy bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thị ủy Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bà Chi cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT Trung ương cũng xem xét với ba cán bộ gồm các ông: Trần Ngọc Thuận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Võ Văn Chánh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Tiến, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Kim Chi và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật với ba ông Trần Ngọc Thuận, Võ Văn Chánh, Nguyễn Văn Tiến. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến dự thảo quy trình mẫu thực hiện kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng năm trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác. Đ.MINH - N.THẢO Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. Ảnh: VGP Việt Nam hoan nghênh nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc Ngày 29-5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của PV liên quan đến việc ASEAN và Trung Quốc chính thức hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: Việt Nam hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 hay còn gọi là ACFTA 3.0. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng và khẳng định cam kết mạnh mẽ của các nước ASEAN và Trung Quốc bảo đảm cho ACFTA luôn phù hợp và sẵn sàng cho tương lai và sẵn sàng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Phiên bản nâng cấp này được kỳ vọng mang lại giá trị gia tăng thông qua việc bổ sung một số lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh và kết nối chuỗi cung ứng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan của Việt Nam đang khẩn trương tiến hành các thủ tục trong nước theo quy định của pháp luật để ký nghị định thư nâng cấp ký Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), dự kiến vào tháng 10-2025. (Theo TTXVN) Đoàn viên công đoàn không phải đóng phí công đoàn từ 1-6 Ngày 29-5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi các công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty về việc sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 60/2025 của Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu dừng thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn đối với các công đoàn cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách nhà nước từ ngày 1-6. Đồng thời, kết thúc hoạt động của các đơn vị này trước ngày 25-6. V.LONG Giá xăng tăng nhẹ Liên bộ Công Thương - Tài chính đã công bố điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 29-5 với mức tăng giảm khác nhau. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 74 đồng/ lít so với kỳ trước, lên mức 19.196 đồng/lít; xăng RON95III tăng 33 đồng/lít, lên mức 19.565 đồng/lít; dầu diesel giảm 269 đồng/lít, giá mới còn 17.136 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.108 đồng/lít, giảm 206 đồng/lít so. Dầu mazut không cao hơn 16.264 đồng/kg, giảm 248 đồng/kg. A.HIỀN Khởi tố vụ án liên quan mỹ phẩm công ty của chồng Đoàn Di Băng Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (huyện Trảng Bom) để điều tra, xử lý theo quy định. Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng) là người đại diện theo pháp luật đã ký hợp đồng với Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất hai lô sản phẩm mỹ phẩm Hanayuki Shampoo và Hanayuki Sunscreen Body. Số lượng sản phẩm bán ra thị trường là 1.652, tương đương 163.548.000 đồng, có dấu hiệu tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại khoản 2 Điều 192 BLHS năm 2015. V.HỘI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Việt Nam ưu tiên hàng đầu tăng cường quan hệ với Hungary Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Chi Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Sáu 30-5-2025 thoisu@phapluattp.vn “Gắn đại cái biển số nào đó mà chạy” Ngoài các tiệm xe của ông Lâm, tiệm Thanh Phước, chúng tôi còn phát hiện một số cửa hàng khác cũng kinh doanh xe không giấy tờ. Tại cửa hàng Út Vinh ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh, chúng tôi cũng ghi nhận việc bán xe không giấy. Tại đây, người đàn ông tên Vinh chỉ vào chiếc Sirius đang đậu bên trong cửa hàng, ra giá“gần 5 triệu đồng”và cho biết “nó là xe không giấy”và cho hay ông có khoảng chục chiếc. Ông Vinh cũng cho biết nguồn gốc của các xe đang bán là mua từ nhiều nơi, xe thanh lý…“Xe không giấy thì cứ gắn đại cái biển số nào đó mà chạy” - ông Vinh nói. MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN Cùng với việc bán xe không giấy tờ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, những người ở các bãi xe gần khu vực biên giới còn móc nối, bán cả các loại xe máy nhập lậu từ Campuchia. Hé lộ đường dây xe lậu từ Campuchia về Việt Nam Chiều 18-3, chúng tôi có mặt tại cửa hàng chuyên mua bán xe máy cũ và phụ tùng Thanh Phước ở xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tiệm sửa xe này nằm cách cửa khẩu Phước Tân hơn 10 km. Bên ngoài, cửa hàng treo bảng quảng cáo “Mua xe cũ giá cao - Đổi máy”. Khi bước vào, đập vào mắt chúng tôi là hàng chục xe máy cũ đủ loại đã qua sửa chữa, tân trang được bày la liệt. Những chiếc xe này được rao bán với giá chỉ 2-3 triệu đồng. Khi chúng tôi hỏi mua xe thanh lý, một người đàn ông khoảng 35 tuổi chỉ tay ra phía ngoài: “Có hai chiếc ba ga đậu sẵn ngoài đó, mới làm xong, ba triệu rưỡi một chiếc, có ba ga sẵn, bình đề đầy đủ”. Về giấy tờ của chiếc xe, ông này nói: “Xe không giấy tờ nhưng chạy bình thường”. Khi chúng tôi đề cập đến các dòng xe khác như Air Blade, Sirius, ông này gọi điện thoại cho một người tên Lợi. Khoảng 5 phút sau, một thanh niên khoảng 30 tuổi xuất hiện trước cửa tiệm. Chúng tôi ngỏ ý muốn mua xe “xì rô” (Dream lùn), người này lại gọi điện thoại cho ai đó rồi quay lại nói: “Để lại số điện thoại, chờ bên đó hỏi giá vì xe và người bán đều ở bên Campuchia”. Lợi chào giá xe Dream lùn: “Tùy loại thôi, đủ giá hết, hai mấy, bốn mấy, năm mấy triệu cũng có, tùy anh chọn. Tiền nào của đó. Thậm chí có xe trăm mấy chục triệu cũng có luôn, xe mới trong kho, còn trong thùng”. Lợi còn cho biết nếu đặt trước sẽ có xe trong vòng 3-4 ngày. “Đặt thì tôi mới lấy về. Tôi gửi hình ảnh trước. Ok thì lấy, không thì thôi” - Lợi nói. Sau đó, Lợi giải thích thêm về xe “xì rô” chưa xăng và có xăng: “Xe chưa xăng là xe mới, còn trong thùng, xe có xăng là xe đã qua sử dụng”. Lợi dò hỏi: “Anh mua xe có xăng hay chưa xăng?” và giải thích thêm rằng chưa xăng là xe mới, lúc nào cũng rẻ hơn xe trong nước khoảng 100 triệu đồng. “Việt Nam mình bán xe chưa xăng một trăm sáu mấy hoặc một trăm bảy mấy triệu”. Lợi cũng cho biết muốn mua xe phải đặt cọc trước một nửa và phải chờ 3-4 ngày. Lợi cũng tranh thủ gợi ý cho chúng tôi: “Mua con MD đi, cái này có sẵn, phù hợp chạy trên rẫy”. Qua tìm hiểu, xe MD hay Honda MD là dòng xe chuyên dùng để chở hàng tại Nhật Bản, từng xuất hiện tại Việt Nam vào những năm 1980, 1990 với các phiên bản 50 cc, 90 cc, sau này có thêm phiên bản 50 cc Fi và 110 cc Fi. Lợi tiếp tục khuyên: “Xe Dream lùn chạy dở, cặp phuộc nhún thua xa con MD”. Lợi cũng báo giá: “Ba mươi mấy triệu, xe này là xe chưa xăng, mới vừa đổ xăng, con này mới về hôm qua, biển số Campuchia, xe không có giấy, rẻ một nửa so với xe có giấy ở Việt Nam”. “Xế độc” và cách nhập lậu về Việt Nam Sáng hôm sau, chúng tôi quay lại cửa hàng Thanh Phước. Lợi liền dẫn chúng tôi đến một căn nhà sát tiệm bảo chờ, Lợi đi vào trong dắt chiếc MD ra ngoài, nổ máy. “Nó đây nè, để trong nhà chứ không dám đem ra đâu” - Lợi nói. Theo quan sát của chúng tôi, chiếc Honda MD màu đỏ, biển số Campuchia được Lợi giấu sau nhà. Sau khi lau qua lớp bụi trên yên xe, Lợi ném chìa khóa cho chúng tôi, nói chạy thử: “Hàng này rin nguyên bên Campuchia mang Tiệm xe Thành Phước ở xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh bán xe không giấy và móc nối mua xe bên Campuchia. Ảnh trong bài: M.HẬU - N.TIẾN Tiệm xe Út Vinh ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành cũng bán xe không giấy. Ra vùng biên mua “xế độc” từ Campuchia Những người thích sưu tầm xe Dream lùn, Freeway, MD hay các dòng mô tô phân khối lớn giá rẻ không giấy tờ, dễ dàng mua ở khu vực biên giới Tây Ninh. về, hàng độc đó”. Lợi giục chúng tôi chạy thử và hất hàm: “Chạy thoải mái đi, không cần lo”. Sau khi chúng tôi chạy thử, Lợi chốt giá chiếc MD 35 triệu đồng và từ chối giao xe ở huyện Bến Cầu. Quay lại chuyện nhu cầu mua xe Dream lùn 125, Lợi vào thẳng vấn đề: “Đời 2025 là 90 triệu, xe mới 100%, xe nguyên bản từ trong thùng, vận chuyển về tới đây. Ở bên đó xe chưa đổ xăng nhưng từ Campuchia về đây thì phải đổ xăng để chạy, phải đi đường rừng, đường hẻm mới về được”. Chúng tôi hỏi thêm về việc mua bán, vận chuyển và giao xe, Lợi trả lời: “Giao xe tại đây rồi anh muốn chở đi đâu thì tùy. Nếu anh đặt cọc hơn nửa tiền, khi nào có xe tôi sẽ báo anh đến lấy”. Lợi cho biết thêm: Khi chạy từ bờ đê về đây sẽ có khoảng 10 km trên đồng hồ và phải chẻ đường rừng, đi lối hẻm, không dám chạy ngoài đường lớn, phải canh đường, canh giờ mà về, lỡ bị tóm là đền xe. “Lỡ bị bắt là đền tới hơn 80 triệu… Tối hôm bữa lấy xe MD này về, chỉ cách 3 km đường trường mà tôi phải đi đường vòng tới 10 km” - Lợi vừa nói vừa chỉ vào chiếc MD đang đậu. “Đi 8 giờ tối, hôm đó lủi ra gặp công an, phải quẹo vào, chạy về hướng chợ Hòa Bình, đi nhiều đường vòng ra tới bờ ruộng mới dám chạy về đây” - Lợi nói thêm. Về xe “xì rô”, Lợi cho biết nếu muốn mua thì Lợi sẽ đưa tới gặp một người khác rồi chuyển khoản cho người này. Xe về sẽ báo chúng tôi đến nhận và trấn an chúng tôi: “Anh đừng sợ, tôi làm hồi giờ rồi, nhận tiền anh rồi thì đâu làm bậy được”. Sau đó, Lợi tiếp tục giới thiệu chúng tôi mua xe lướt (xe cũ) cho đỡ tốn. Để tạo lòng tin, Lợi liền gọi điện thoại cho ai đó và nói: “Vì giá xe mới cao quá nên mấy ông này tính mua xe lướt”. Khoảng 10 phút sau khi rời tiệm, Lợi gọi lại báo giá: “Một cặp Dream lùn xe lướt mà đẹp đàng hoàng thì hơn 2.000 USD, nếu hai chiếc thì một trăm mốt đến một trăm hai triệu, xe mới còn rin, đời 2022”. Chúng tôi hẹn Lợi sẽ quay lại sau…• Kỳ sau: Kết nối qua Zalo mua bán “xế độc” từ Campuchia. Hầu hết những người ở các bãi bán xe không giấy ở khu vực biên giới mà chúng tôi tiếp cận đều kiêm luôn việc móc nối để bán xe nhập lậu từ Campuchia. Điều tra: Thâm nhập những bãi xe không giấy “khủng” ở vùng biên - Bài 2 Thanh niên tên Lợi chào bán chiếc xe MD không giấy, biển số Campuchia với giá 35 triệu đồng. Ông Lợi nói về việc đưa xe từ Campuchia về Việt Nam bằng đường mòn, lối mở.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 30-5-2025 giải quyết vụ án dân sự công ích, thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật TTDS”. Đồng thời, dự thảo cũng quy định kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa, công bố quyết định khởi kiện, trình bày chứng cứ, tranh luận, phát biểu ý kiến và có thể rút yêu cầu khởi kiện. “Vấn đề phát sinh từ dự thảo, VKS là nguyên đơn, người đại diện hay người bảo vệ quyền lợi và tham gia tố tụng với tư cách pháp lý như thế nào? VKS vừa khởi kiện vừa tham gia tranh tụng, vừa kiểm sát hoạt động tố tụng thì có xung đột vai trò không?” - bà Dung nêu vấn đề. Từ phân tích trên, bà Dung đề nghị bổ sung trong dự thảo quy định: “VKS trong vụ án dân sự công ích là người khởi kiện có quyền và nghĩa vụ như nguyên đơn theo quy định tại Bộ luật TTDS”, với những cơ chế khác biệt về vai trò tham gia tố tụng của VKS như trong dự thảo nghị quyết. Bà Dung cũng đề xuất bổ sung quy định: “Trong các vụ án do VKS khởi kiện, VKS cấp trên thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tố tụng”. Về lâu về dài, theo bà Dung, chúng ta cần xây dựng một cơ chế đặc biệt “nguyên đơn công” như mô hình của một số quốc gia (Đức, Pháp), nơi công tố có quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích công nhưng không đồng thời giám sát tố tụng. Trước vấn đề đại biểu Dung nêu, phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng “đây là câu hỏi rất hay”, đã được thảo luận kỹ trong nhiều diễn đàn. Theo ông Tiến, khởi kiện dân sự, theo cách hiểu thông thường là bảo vệ quyền lợi của mình, thường là lĩnh vực tư. Trường hợp này, khởi kiện của VKS khác khởi kiện dân sự, đây là thực hiện công quyền, bảo đảm trật tự xã hội nhưng chưa đến mức hình sự. “VKS không làm đơn, không xin, mà đại diện cho công quyền ra quyết định khởi kiện để bảo vệ trật tự pháp luật công, trong đó có các lĩnh vực liên quan đến đa số như môi trường sống…” - ông Tiến nói. Về ý kiến băn khoăn liệu có xung đột lợi ích, xung đột pháp lý khi “VKS vừa là người ra quyết định khởi kiện, vừa tham gia tố tụng, vừa kiểm sát hoạt động xét xử”, ông Tiến cho hay đây là câu chuyện đã được bàn đến. NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 29-5, theo nghị trình, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của QH về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Theo dự thảo, nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026 và được thực hiện trong ba năm tại các tỉnh, TP: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đắk Lắk. Đại biểu lo chuyện VKS “vừa đá bóng vừa thổi còi” Nêu ý kiến, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) cho rằng việc cho phép VKS khởi kiện trong các vụ án dân sự công ích là điểm mới, có ảnh hưởng lớn đến cơ chế tố tụng dân sự. Bà Dung dẫn Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự (TTDS) hiện hành quy định VKS chỉ kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong TTDS, không có quyền khởi kiện, không phải là nguyên đơn hay người bảo vệ quyền lợi. Trong khi đó, theo dự thảo nghị quyết, VKS thực hiện việc “kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong Từ trái sang: Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến và đại biểu Phạm Văn Hòa tại phiên thảo luận sáng 29-5. Ảnh: QH Theo ông Tiến, VKS có chức năng tham gia tố tụng và kiểm sát hoạt động xét xử, hoạt động tư pháp. Việc này để đảm bảo quá trình tòa án xét xử, ra phán quyết minh bạch, bảo đảm khách quan, bảo đảm công lý, bảo đảm quyền con người… Ông Tiến ví von đây là “hai con mắt nhìn” và không ảnh hưởng đến kết quả vì tòa án mới là người quyết định, ra phán quyết cuối cùng. VKS thua kiện, ai chịu án phí? Trong phát biểu của mình, bà Dung cũng nêu câu hỏi: VKS có phải nộp tiền bảo đảm khi yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như phong tỏa tài sản, cấm chuyển dịch tài sản... hay không? Theo dự thảo nghị quyết, VKS có quyền yêu cầu tòa án áp dụng “VKS vừa khởi kiện vừa tham gia tranh tụng, vừa kiểm sát hoạt động tố tụng thì có xung đột vai trò không?” Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) Tranh luận việc nới lỏng quy định nhập quốc tịch Việt Nam phapluat@phapluattp.vn Chiều 29-5, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (VN). Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là việc mở rộng các trường hợp được nhập, được trở lại quốc tịch VN đối với công dân VN đang định cư ở nước ngoài. Đại biểu đề nghị mở rộng việc cho giữ hai quốc tịch Phát biểu tại hội trường, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) cho hay dự thảo luật (khoản 3 Điều 19) đang sửa theo hướng người xin nhập quốc tịch VN được giữ quốc tịch nước ngoài nếu điều đó phù hợp pháp luật nước ngoài, không gây phương hại đến an ninh trật tự, lợi ích quốc gia và được Chủ tịch nước cho phép. “Nội dung này có ý mở rộng, nới lỏng quy định cho người nước ngoài được nhập quốc tịch VN so với hiện hành nhưng quy định như thế này là chưa rõ ràng và chưa thể hiện được nguyên tắc, tôn chỉ VN là đất nước mà công dân có một quốc tịch, trừ một số trường hợp đặc biệt” - bà Dung nói. Theo bà Dung, điều này có thể gây hiểu nhầm rằng cứ đáp ứng các điều kiện hình thức là được giữ cả hai quốc tịch. Trong khi đó, luật hiện hành nêu rõ: Người nhập quốc tịch VN phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt nếu được Chủ tịch nước cho phép. Theo đó, bà Dung đề nghị sửa nội dung này theo hướng khẳng định rõ nguyên tắc một quốc tịch, chỉ cho phép giữ quốc tịch gốc nếu đáp ứng điều kiện cụ thể; đồng thời trong trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định chi tiết và được Chủ tịch nước cho phép. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Lạng Sơn) cho rằng cần mở rộng việc người VN có hai quốc tịch. Bởi hiện người VN ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người và quan điểm của Đảng, Nhà nước đang muốn thu hút lực lượng trí thức, tinh hoa của người VN về để cống hiến cho đất nước. “Việc để cho những người VN trở về nhập quốc tịch VN có hai quốc tịch là một điều hoàn toàn hợp lý và là chủ trương nên khuyến khích. Tôi cho rằng hoàn toàn bảo đảm được quyền của các cá nhân đó, cũng như bảo đảm việc hội nhập của đất nước” - ông Thành nói. Còn theo đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình), hiện nay có hàng triệu người VN ở nước ngoài quan tâm đến dự thảo luật này. Tuy nhiên, theo ông Thân: “Các quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 5 của dự thảo có thể tạo cảm giác như rào cản, khiến người trẻ, người già gốc Việt ở nước ngoài e ngại khi muốn nhập quốc tịch VN. Trong khi đó, chúng ta đang muốn thu hút người tài, người có tâm huyết về cống hiến cho đất nước”. Đại biểu Nguyễn Văn Thân nêu ví dụ nhiều bạn trẻ đang có quốc tịch nước ngoài, học tập, làm việc tại các trường ĐH lớn, rất muốn về VN giảng dạy, nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu buộc họ từ bỏ quốc tịch gốc thì sẽ là rào cản lớn cho sự trở về của họ; nhất là khi gia đình, cha mẹ họ vẫn đang sống ở nước ngoài. Việc này chỉ nên áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt, như làm việc trong các cơ quan an ninh, quốc phòng… “Có một số khu vực công cần phải có những điều kiện đặc biệt” Giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết việc sửa đổi Luật Quốc tịch lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về công tác với người VN ở nước ngoài, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nội dung sửa đổi không nhiều, trong đó đáng chú ý là khoản 5 Điều 5 dự thảo luật sửa đổi quy định một số nhóm đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang… phải có một quốc tịch là quốc tịch VN và thường trú tại VN. Nhiều vấn đề đặt ra khi VKS bảo vệ lợi ích công Đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo phải làm rõ nhiều vấn đề như đối tượng khởi kiện, vai trò của VKS trong vụ án mà VKS khởi kiện để bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==