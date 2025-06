124-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 6-6-2025 thoisu@phapluattp.vn • • • Chủ tịch nước: Quảng Ninh cần bố trí cán bộ đúng người, đúng việc trong mô hình mới Ngày 5-6, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gắn với việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện và công tác nhân sự. Về thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch nước đánh giá đây là nhiệm vụ chiến lược, không tránh khỏi sự xáo trộn về bộ máy, về tư tưởng một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong nhân dân. Do đó, tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, khát vọng phát triển, xứng đáng là địa phương đi đầu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Về tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh quán triệt nguyên tắc tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, tổ chức công việc hiệu quả trong mô hình mới. NGỌ C SƠN Tài xế trả lại hơn 1,7 tỉ đồng cho người chuyển nhầm. Ngày 5-6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hướng dẫn anh TVQH (tài xế công nghệ) trả lại 1,77 tỉ đồng cho ngườ i chuyển nhầm vào tài khoản. Trướ c đó , anh đã báo công an để trả lại số tiề n. XUÂN HOÁ T Đột nhập tiệm tạp hóa lấy 80 triệu đồng. Ngày 5-6, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao Nguyễn Ngọc Thăng cho công an tỉnh để làm rõ hành vi đột nhập tiệm tạp hóa lấy 80 triệu đồng. PHẠ M HẢ I Khở i tố nữ giám đốc vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả. Chiều 5-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can Hoàng Thị Ngọc (giám đốc Công ty TNHH Sản xuất tân thảo dược Nam Hoa) để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng chục ngàn hộp thực phẩm chức năng giả. ĐẶ NG TRUNG Ngày 5-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới ngài Lee Jae Myung được bầu làm Tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc. Tổng Bí thư khẳng định luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới của Hàn Quốc, tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thực chất quan hệ hai nước trong việc mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy triển khai hiệu quả “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam kết hợp chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Chính phủ mới của Hàn Quốc sẽ tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. (Theo TTXVN) Chiều 5-6, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Huỳnh Thái Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đã có thông tin về kế hoạch đấu giá các lô đất Thủ Thiêm. “Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành các công việc tiếp theo, dự kiến đầu tháng 12-2025 sẽ tổ chức phiên đấu giá các lô đất Thủ Thiêm” - ông Ngọc thông tin và cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai ráo riết để có thể đấu giá trong tháng 11 nhưng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 để đủ thời gian chuẩn bị. Ông Ngọc cũng cho biết ngày 21-5, UBND TP cũng đã ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư từ lô R1 đến lô R5, phường An Khánh, TP Thủ Đức. Các căn chung cư này thuộc khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Chủ trương chuyển mục tiêu từ nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại đã được cơ quan trung ương chấp thuận” - ông Ngọc cho biết. BẢO PHƯƠNG - LÊ THOA Trong hai ngày 6 và 7-6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra tại nhiều điểm thi trên toàn TP.HCM. Để phục vụ kỳ thi diễn ra suôn sẻ, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã lên kế hoạch phân công lực lượng điều tiết giao thông từ sớm, đặc biệt tại các điểm thi trọng yếu. Theo ghi nhận của PV sáng 5-6, lực lượng Đội CSGT Hàng Xanh đã có mặt từ sớm tại các giao lộ và khu vực trước cổng Trường THCS Rạng Đông (quận Bình Thạnh) và THCS Phan Văn Trị (quận Gò vấp) là những điểm thi có lượng thí sinh đông. Lực lượng CSGT chủ động điều tiết xe, hạn chế tình trạng ùn ứ, đảm bảo lưu thông thông suốt cho phụ huynh và thí sinh, hỗ trợ xe ưu tiên như xe chở đề thi, bài thi đến đúng thời gian quy định… PHẠ M HẢ I Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Thủ tướng và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Estonia Lúc 6 giờ 25 theo giờ địa phương (10 giờ 25 giờ Hà Nội) ngày 5-6, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Tallinn, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Estonia từ ngày 5 đến 7-6, theo lời mời của Thủ tướng Estonia Kristen Michal. Cộng hòa Estonia là chặng đầu tiên trong chuyến công tác tại ba nước châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính gồm Estonia, Pháp, Thụy Điển. Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng và phu nhân đã có những hoạt động tại nước này bằng việc tham quan không gian, kiến trúc, lịch sử khu phố cổ Tallinn với lịch sử 800 năm tuổi của Estonia. Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Estonia, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Estonia, thăm một số cơ sở kinh tế - xã hội, văn hóa của Estonia. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, kinh tế số, an ninh mạng, logistics thông minh, cảng biển số, phát triển chính phủ điện tử. NGỌ C DIỆ P Tạo ứng dụng trên di động cho cán bộ, công chức TP.HCM sau khi sắp xếp Tổ giúp việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan làm tổ trưởng) vừa ban hành kế hoạch làm việc củ a tổ . Trong đó , Trung tâm Chuyển đổi số và Sở KH&CN đượ c giao phụ trách tham mưu triển khai đảm bảo vận hành các hệ thống thông tin trước, trong và sau khi sắp xếp, hợp nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Hai đơn vị này khẩn trương hoàn thiện cấu hình hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho các đơn vị đảm bảo công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, số hóa tài liệu của các cơ quan, tổ chức trước khi sắp xếp các đơn vị hành chính tài liệu cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 30-6 đối với cấp xã, cấp huyện và trước ngày 15-8 đối với cấp tỉnh. Trung tâm Chuyển đổi số TP cũng được giao xây dựng ứng dụng trên di động dành cho cán bộ, công chức, hoàn thành trong tháng 8-2025; đảm bảo vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính; đảm bảo vận hành các nền tảng số dùng chung khác của TP. LÊ THOA Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Sáng 5-6, tại Hà Nội, Cục Báo chí và báo Văn Hóa (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME) tổ chức Hội thảo Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa DN trong kỷ nguyên mới. Tạ i hội thảo, ông Mạc Quốc Anh (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP Hà Nội) khẳng định những nội dung trao đổi, thảo luận trong hội thảo đã gửi gắm một thông điệp chính thức: “Báo chí không chỉ là tiếng nói của sự thật, mà còn là động lực thúc đẩy văn hóa DN, truyền cảm hứng cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số”. Ông Mạc Quốc Anh cho rằng trong bối cảnh mới, báo chí cần tiếp tục đổi mới, tiên phong trong lan tỏa giá trị đạo đức, chuẩn mực văn hóa DN, đồng hành cùng DN tư nhân trên con đường khẳng định vị thế, góp phần đưa kinh tế Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. 3 Thời sự - Thứ Sáu 6-6-2025 thoisu@phapluattp.vn Ban Chỉ đạo không chỉ đóng vai trò định hướng mà phải hành động quyết liệt để tạo ra sự thay đổi một cách thực chất. Đây là nhiệm vụ lớn lao nhưng cũng là cơ hội để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên nền tảng thể chế pháp luật chất lượng cao. Tổng Bí thư TÔ LÂM Sáng 5-6, Đoàn UBND TP.HCM đã tổ chức lễ dâng hoa, báo công dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình tuyên dương “Tập thể tiêu biểu làm theo lời Bác” và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025. Chương trình nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, thể hiện tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau quá trình thẩm định hồ sơ, Ban Thường vụ Đoàn UBND TP.HCM đã tuyên dương 135 tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có 50 tập thể và 85 cá nhân được vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Thành Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, ghi nhận, biểu dương những thành tích của các gương “Tập thể tiêu biểu” và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025 đã đạt được trong thời gian qua. “Đây là những gương điển hình có nhiều nỗ lực trong học tập, rèn luyện và công tác, biết vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công việc và đời sống hằng ngày” - ông đánh giá. Trong giai đoạn tới, ông Tuấn kỳ vọng các thanh niên sẽ tiếp tục học tập và làm theo Bác Hồ. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ông Tuấn cũng đề nghị các tập thể, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác không ngừng rèn luyện cả “đức” lẫn “tài”; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Sau lễ tuyên dương, Đoàn UBND TP.HCM đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các ba má phong trào trên địa bàn quận Phú Nhuận và quận 1. Dịp này, Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM được tuyên dương “Tập thể tiêu biểu làm theo lời Bác”. BẢO PHƯƠNG - NGỌC THƯƠNG Đ.MINH - N.THẢO Ngày 5-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, để xem xét, cho ý kiến về sáu nội dung, gồm: Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; dự thảo Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo; báo cáo về tình hình lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013; báo cáo về tình hình, kết quả hoàn thiện pháp luật thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và dự thảo Kế hoạch chỉ đạo rà soát, tháo gỡ “điểm nghẽn” do quy định pháp luật. Phiên họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, khẳng định phiên họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là dấu mốc thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta trong việc đổi mới tư duy, cách thức lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Qua đó, tháo gỡ nhanh nhất các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế đang cản trở tiến trình phát triển bứt phá của đất nước. Sau khi nghe các ý kiến góp ý, Ban Chỉ đạo nhất trí thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; dự thảo Chương trình công tác năm 2025; dự thảo Kế hoạch chỉ đạo việc rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” do quy định pháp luật. Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) khẩn trương tiếp thu ý kiến kết luận của trưởng Ban Chỉ đạo và các ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, chỉnh lý các dự thảo và trình trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành. Sáu nhiệm vụ trọng tâm Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, yêu cầu trong quá trình triển khai chương trình công tác, kế hoạch chỉ đạo cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, tạo ra sự đột phá mang tính chất lan tỏa để thực hiện các nhiệm vụ khác. Ông cũng yêu cầu trong các quý còn lại của năm 2025 các thành viên Ban Chỉ đạo phải xác định những nhiệm vụ cụ thể để đôn đốc, thúc đẩy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau theo chương trình công tác và kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Cụ thể, các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo toàn diện, trực tiếp việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác này. Người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách, pháp luật Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Ảnh: NHÂN DÂN Tổng Bí thư: Gỡ nhanh nhất các nút thắt thể chế cản trở phát triển Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, các ngành tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn do quy định pháp luật, nhất là những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, các quy định bất hợp lý, không khả thi... thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình. Các cấp, các ngành tập trung rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, nhất là những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, các quy định bất hợp lý, không khả thi, các quy định không rõ ràng, tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau trong hệ thống pháp luật. “Năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật là chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ bị động sang chủ động. Pháp luật phải trở thành lợi thế cạnh tranh, góp phần đánh thức mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước, nắm bắt mọi cơ hội phát triển. Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thi hành pháp luật. Xóa bỏ tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong tổ chức thi hành pháp luật. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ các thành viên Ban Chỉ đạo phải nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, bản lĩnh, am hiểu thực tiễn, có tư duy cải cách và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhạy bén với những xu thế phát triển của thời đại. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo hướng dễ truy cập, thuận tiện khai thác, sử dụng. Một nhiệm vụ nữa là phát huy vai trò giám sát, kiểm tra của Đảng và giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 66. “Không có gì thiết thực hơn là lắng nghe từ chính người dân, doanh nghiệp, những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của pháp luật để nhận biết những vướng mắc bất cập nhằm hoàn thiện pháp luật và đưa hệ thống pháp luật đáp ứng được yêu cầu cuộc sống thực tiễn” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.• “Năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” - Tổng Bí thư nói. TP.HCM tuyên dương 50 tập thể và 85 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Chị Lê Thị Kim Thoa, đại diện Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM, nhận tuyên dương “Tập thể tiêu biểu làm theo lời Bác”. Ảnh: HẢI NHI

4 Thời sự - Thứ Sáu 6-6-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN THẢO - ĐỨC MINH Ngày 5-6, tiếp tục phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh năm 2025. Thực hiện sắp xếp 447.657 cán bộ, công chức Trình bày tóm tắt tờ trình về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết trên cơ sở hiện trạng, định hướng phát triển của 63 tỉnh, TP trong cả nước, Chính phủ xây dựng 23 phương án sắp xếp đối với 52 ĐVHC cấp tỉnh để hình thành 23 ĐVHC cấp tỉnh mới. 23 tỉnh, TP sau sắp xếp gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hưng Yên, TP Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang. 11 đơn vị cấp tỉnh giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp gồm: TP Hà Nội, TP Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) theo định mức được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh thuộc 52 tỉnh, TP thực hiện sắp xếp là 447.657 người. Trong đó, 2.321 cán bộ, 79.118 công chức, 366.218 viên chức. Sau sắp xếp, số lượng CBCCVC của cấp tỉnh tối đa không vượt quá tổng số CBCCVC (số có mặt) của cấp tỉnh trước sắp xếp và thực hiện tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ Tài chính của QH Phan Văn Mãi đề nghị cần ổn định tổ chức bộ máy, lựa chọn cán bộ thực hiện được nhiệm vụ ở tỉnh và xã mới sau sáp nhập. Cùng với đó là giải pháp ổn định đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, gồm cả cán bộ tiếp tục công việc và cán bộ thuộc diện sắp xếp. “Có hàng trăm ngàn cán bộ tới đây sẽ không tiếp tục công việc” - ông Mãi nói và khẳng định đây là vấn đề lớn. Đề cập đến các giải pháp xử lý tài sản công, ông Mãi đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu lập một đề án về xử lý tài sản công, trình QH xin cơ chế. “Nếu không làm ngay từ bây giờ thì có lẽ sau ba năm chúng ta sẽ không thể giải quyết hết” - ông Mãi nhấn mạnh. Cũng theo ông Mãi, khi sáp nhập tỉnh, cần rà soát để điều chỉnh quy hoạch, đây là nội dung rất quan trọng. “Việc điều chỉnh quy hoạch cần đi liền với xây dựng báo cáo chính trị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trình Đại hội Đảng XIV” - ông Mãi nêu. Phó Bí thư Đảng ủy QH giải quyết phù hợp, ông Hải đề nghị quan tâm, giữ gìn không để các trụ sở công xuống cấp, gây lãng phí. Ông Hải cũng đề nghị cho các địa phương trong khả năng chủ động sắp xếp, có chế độ đặc thù để hỗ trợ cán bộ dôi dư, cán bộ phải di chuyển từ tỉnh cũ sang tỉnh mới làm việc để họ ổn định đời sống về lâu dài. Đã giải quyết chế độ cho 23.000 cán bộ, viên chức ảnh hưởng Phát biểu tiếp thu, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định việc sáp nhập tỉnh, sắp xếp xã lần này là một thời khắc mang tính lịch sử, mang tính cách mạng. Nói về sắp xếp CBCCVC ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy, bà Trà cho hay Chính phủ đã ban hành các nghị định liên quan để giải quyết vấn đề và đang trong quá trình triển khai. Đến thời điểm này, Chính phủ, các địa phương cũng như các bộ, ngành đã giải quyết chế độ cho 23.000 CBCCVC ảnh hưởng trong giai đoạn 1 và đang bước vào một phần giai đoạn 2. “Theo đăng ký của các bộ, ngành, địa phương, từ nay đến ngày 31-12-2025, còn khoảng 90.000 CBCCVC cần được giải quyết chế độ theo Nghị quyết 178 sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67” - bà Trà thông tin và cho biết bộ đã trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định 29 về tinh giản biên chế. Khi nghị định được ban hành sẽ giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Ảnh: QUỐC HỘI CBCCVC, bảo đảm trong thời hạn năm năm cơ bản bố trí theo đúng quy định. Sau khi chính quyền địa phương cấp tỉnh đi vào hoạt động, Chính phủ sẽ căn cứ vào dân số, diện tích, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh để xây dựng vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền giao biên chế CBCCVC cho địa phương. Cũng qua tổng hợp, tổng số trụ sở công cấp tỉnh của 52 tỉnh, TP thực hiện sắp xếp là 38.182 trụ sở (tiếp tục sử dụng 33.956 trụ sở, dôi dư 4.226 trụ sở). Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết cơ quan này cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của QH quy định về một số trách nhiệm cụ thể của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương trong việc sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh. Cùng với đó, không quy định về trách nhiệm của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao trong dự thảo Nghị quyết của QH vì không có trách nhiệm thực hiện trực tiếp. Đề xuất lập đề án về xử lý tài sản công Góp ý tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Vũ Hải Hà cho biết vừa qua ông có đi thực tế cùng Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát tại năm cặp tỉnh thực hiện sáp nhập. Quá trình thực tế này có nhiều vấn đề đặt ra và Tổng Bí thư cũng đã lưu ý. Cụ thể như giải quyết công tác cán bộ, trụ sở dôi dư, nơi ăn ở cho CBCCVC, xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp để đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra… Đáng chú ý về quy hoạch, các địa phương kiến nghị rất nhiều đến kết nối giao thông, quốc lộ, cao tốc, sân bay… Các địa phương cũng đề nghị đưa hoạt động của các ĐVHC cấp tỉnh, xã cùng một thời điểm để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. “Vấn đề này sẽ được trình Bộ Chính trị cho ý kiến vào hôm nay” - ông Hà nói. Còn theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải, khi chia tách, sáp nhập tỉnh, xã cần lưu ý đến tài chính công bởi tài chính công là việc thu chi ngân sách của đơn vị mới, phân định ngân sách của các đơn vị được sáp nhập… Về tài sản công, trong thời gian chờ được bố trí, Đến thời điểm này, Chính phủ, các địa phương cũng như các bộ, ngành đã giải quyết chế độ cho 23.000 cán bộ, công chức, viên chức ảnh hưởng trong giai đoạn 1 và đang bước vào một phần giai đoạn 2. Sắp xếp ĐVHC cấp xã, cấp tỉnh là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và phức tạp, đòi hỏi cân nhắc kỹ lưỡng để tính toán đúng. Đây là chủ trương lịch sử, Thường vụ QH, QH quyết định những vấn đề lịch sử của đất nước. Người dân rất kỳ vọng vào đợt sắp xếp hành chính này để tạo ra động lực mới, diện mạo mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chủ tịch QH TRẦN THANH MẪN Tiêu điểm Bộ trưởng Nội vụ nói về thời khắc của cuộc cách mạng tinh gọn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đến thời điểm này đã có 23.000 cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết chế độ do sắp xếp bộ máy, hiện còn khoảng 90.000 người chờ được giải quyết.

5 tái hiện những chiến công tiêu biểu và gương chiến sĩ dũng cảm trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự. Ngoài ra, nhiều thiết bị công nghệ cao, phương tiện nghiệp vụ trong các lĩnh vực như PCCC, cứu hộ, cứu nạn, hình sự, an ninh mạng, phòng chống ma túy… cũng được trưng bày để người dân tham quan, trải nghiệm. Người dân TP.HCM sẽ có dịp chứng kiến nhiều màn biểu diễn kỹ thuật nghiệp vụ đặc sắc như khí công, võ thuật chiến đấu tay không, sử dụng công cụ hỗ trợ, mô tô hộ tống đoàn, trình diễn cảnh khuyển… Lan tỏa hình ảnh chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, tận tụy Đây là lần đầu lực lượng CAND mang huấn luyện thực chiến ra không gian công cộng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận trực tiếp, qua đó hiểu hơn về công việc và sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an. Tối 8-6, chương trình sẽ khép lại bằng đêm gala nghệ Thời sự - Thứ Sáu 6-6-2025 Chương trình biểu diễn võ thuật, nghiệp vụ CAND trong hai ngày 6 và 7-6 Từ 16 giờ 33 đến 16 giờ 43: Biểu diễn trống hội tại giao lộ Pasteur - Lê Lợi tới mặt sân khấu Lê Lợi. Từ 16 giờ 43 đến 17 giờ 13: Biểu diễn nhạc kèn tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi tới mặt sân khấu Lê Lợi. Từ 17 giờ 13 đến 17 giờ 28: Biểu diễn dân vũ tại cổng chợ Bến Thành tới mặt sân khấu Lê Lợi. Từ 17 giờ 28 đến 17 giờ 30: Chào đầu đội hình: Dẫn đoàn + hộ tống + bảo vệ nguyên thủ, lãnh tụ tại cổng chợ Bến Thành tới mặt sân khấu Lê Lợi. Từ 17 giờ 30 đến 17 giờ 45: Biểu diễn đội hình mô tô hộ tống tại cổng chợ Bến Thành tới mặt sân khấu Lê Lợi. Từ 17 giờ 45 đến 18 giờ: Biểu diễn tình huống bảo vệ nguyên thủ, lãnh tụ tại cổng chợ Bến Thành tới giao lộ Pasteur - Lê Lợi. Từ 18 giờ đến 18 giờ 45: Biểu diễn võ thuật, khí công, tình huống tấn công tội phạm tại giao lộ Pasteur - Lê Lợi tới mặt sân khấu Lê Lợi. Từ 18 giờ 45 đến 19 giờ 30: Biểu diễn huấn luyện cảnh khuyển tại giao lộ Pasteur - Lê Lợi tới mặt sân khấu Lê Lợi. Từ 20 giờ đến 21 giờ 30: Biểu diễn ca nhạc đường phố và dân vũ tại sân khấu Lê Lợi và giao lộ Pasteur - Lê Lợi tới mặt sân khấu Lê Lợi. thoisu@phapluattp.vn lịch sử bộ máy thuật “Vinh quang CAND Việt Nam” tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với các tiết mục âm nhạc, múa, hình ảnh và tư liệu, tái hiện hành trình lịch sử của lực lượng CAND. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng số của Bộ Công an, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo TP.HCM và đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước. Những ngày qua, trên trục đường Lê Lợi (quận 1), lực lượng Cảnh vệ tổ chức diễn tập tình huống giả định bảo vệ yếu nhân trước một vụ tấn công khủng bố, thu hút hàng ngàn người dân đứng hai bên đường theo dõi. Tình huống diễn tập được đánh giá sát thực tế, thể hiện khả năng tổ chức, điều hành, phối hợp và năng lực chiến đấu của lực lượng Cảnh vệ trong những tình huống phức tạp. Thông qua chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam”, lực lượng CAND mong muốn truyền tải thông điệp về một đội ngũ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của xã hội. Đây cũng là dịp để nhân dân hiểu hơn, tin tưởng và đồng hành cùng lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, tận tụy vì nhân dân phục vụ trong thời kỳ mới.• NGUYỄN TÂN Chương trình “Vinh quang Công an nhân dân (CAND) Việt Nam” do Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức, hướng tới chào mừng 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (116-1948 – 11-6-2025), tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (198-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-82005 – 19-8-2025). Nhiều hoạt động gần gũi, hấp dẫn dành cho người dân Với chủ đề “Vinh quang CAND Việt Nam - Vì bình yên cuộc sống”, chương trình diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi (quận 1), mang đến chuỗi hoạt động gần gũi, hấp dẫn dành cho người dân. Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, từ triển lãm hiện vật, công nghệ nghiệp vụ hiện đại đến biểu diễn nghệ thuật và huấn luyện thực chiến. Đây là dịp để lực lượng CAND tôn vinh truyền thống, trình diễn kỹ năng nghiệp vụ, kết nối và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND trong thời đại mới. Sẽ có các khu trưng bày triển lãm được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, tương tác thông minh. Nội dung tập trung giới thiệu chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, Thông qua chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, lực lượng công an mong muốn truyền tải thông điệp về một đội ngũ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của xã hội. Lực lượng Cảnh vệ tấn công tiêu diệt khủng bố một cách nhanh chóng nhất trong buổi diễn tập. Ảnh: THUẬN VĂN Chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” lần đầu tổ chức tại TP.HCM Chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM với quy mô lớn, kéo dài trong ba ngày từ 6 đến 8-6. ngũ cũng như giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách. Tuy vậy, bà Trà cũng nhìn nhận khi sắp xếp ĐVHC cấp xã mới thì tính chất, đặc điểm, yêu cầu mục tiêu của xã mới rất đặc biệt, nhiệm vụ rất nặng nề. Cấp có thẩm quyền đã ban hành Kết luận 150 để định hướng rất rõ về quy định nguyên tắc, tiêu chuẩn đối với cán bộ các cấp. “Đây là cơ sở để các địa phương triển khai, hiện các địa phương cũng đã sẵn sàng” - bà Trà nói. Chính phủ cũng đã có hướng dẫn cụ thể để các địa phương bố trí phương án, hỗ trợ cán bộ phải di chuyển về làm việc tại trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh mới sau sáp nhập. Riêng về vấn đề tài sản công, bà Trà nhận định đây là vấn đề “rất nóng bỏng”. Chính phủ đã ban hành hai công điện (08 và 68), trong đó giao nhiệm vụ rất cụ thể cho từng bộ, ngành. Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể về vấn đề này cho các địa phương tại hội nghị toàn quốc về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp vào ngày 14 và 15-6. “Tuy nhiên, xử lý vấn đề tài sản công không thể ngày một ngày hai, sẽ phải mất vài năm” - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.• Đặc biệt quan tâm về cán bộ chủ chốt cấp xã Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn yêu cầu nghị quyết thể hiện sao cho gọn nhưng phải rõ, đảm bảo tính pháp lý. Ông đề nghị Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục rà soát từng ĐVHC, các thông số… để khi nghị quyết ban hành đảm bảo chính xác. Ông Mẫn cũng cho rằng điều quan trọng nhất là sắp xếp cán bộ. “Trong 3.321 xã này, chọn ai làm bí thư, phó bí thư thường trực và chủ tịch HĐND, phó bí thư là chủ tịch UBND là điều cần quan tâm. Chủ tịch UBND phải là người am hiểu về quản lý nhà nước, có kinh nghiệm” - ông nói và đề nghị chú ý nhân sự chủ tịch của xã, phường, đặc khu. “Tôi đặc biệt quan tâm đến cán bộ chủ chốt của cấp xã” - ông Mẫn nói và nhấn mạnh mục tiêu phải làm sao xã mạnh thì tỉnh mới mạnh, tỉnh mạnh thì Trung ương mới mạnh. Tất cả chủ trương bây giờ đưa về cấp xã thực hiện, không nói chung chung nữa. Chủ tịch QH yêu cầu Bộ Nội vụ quán triệt để địa phương thấy nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì có thể thay. “Chủ tịch xã nhưng chưa chắc điều ở tỉnh xuống mà làm được” - Chủ tịch QH nói thêm và cho biết sẽ có tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương. Về việc tất cả xã bắt đầu hoạt động từ ngày 1-7, cấp tỉnh kết thúc vào ngày 15-8, ông Mẫn yêu cầu các bộ, ngành phối hợp để hoàn tất công việc còn lại. Chủ tịch QH cũng thông tin nghị quyết ĐVHC cấp tỉnh lần này khác với trước đây, chỉ quy định nguyên tắc chung. Sau đó, Chính phủ sẽ có nghị định, các bộ liên quan có thông tư hướng dẫn để các địa phương thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QUỐC HỘI

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 6-6-2025 Giờ đây, tôi chỉ còn nhớ lại những trường hợp đặc biệt hoặc rất đặc biệt song cũng chỉ nhớ về các sự kiện chứ không còn nhớ nội dung vụ án, tên đương sự. Phần nhiều những kỷ niệm còn lưu giữ trong ký ức là những kỹ năng nghề nghiệp khi đi thu thập tài liệu, chứng cứ hoặc kỹ năng xử lý tình huống trước khi xét xử hay tại phiên tòa. Bản lĩnh thẩm phán . Trong gần 40 năm làm nghề, câu chuyện nào, vụ án nào khiến ông ấn tượng nhất? + Mỗi vụ án được viết trong hồi ký có những kỷ niệm lý thú, ấn tượng khác nhau nhưng tôi muốn nói về một vụ án. Trong vụ này, bị cáo là một nông dân, nhiều lần không nộp sản phẩm theo nghĩa vụ, đã bị thu một phần ruộng. Năm ấy cũng vậy, bị cáo không tự giác thực hiện nghĩa vụ, chính quyền địa phương, hợp tác xã đã thành lập một tổ công tác chuyên đi đôn đốc thu sản phẩm. Vốn đã có mâu thuẫn âm ỉ, căng thẳng từ lâu, hôm tổ công tác đến nhà, bị cáo vác súng nhắm vào tổ công tác siết cò làm bị thương ba người. Bị cáo bị truy tố về tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng. Tòa sơ thẩm xử phạt với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Tôi được phân công làm chủ tọa phiên tòa xử phúc thẩm vụ án này. Nghiên cứu hồ sơ vụ án, tôi nhận thấy tòa án cấp sơ thẩm đã xử đúng tội danh, áp dụng đúng điều luật, các tình tiết tăng nặng. Duy chỉ có tình tiết giảm nhẹ là tôi có cách nhìn khác với cấp sơ thẩm một chút. Tôi cho rằng cần nhìn nhận cho đúng những thiếu sót của chính quyền cơ sở và hợp tác xã khi đi thu sản phẩm của xã viên theo nghĩa vụ. Từ đó, tôi nhận định dù bị cáo phạm tội với hai tình tiết tăng nặng nhưng may mà hậu quả chết người chưa xảy ra. Cùng với tình tiết giảm nhẹ là thiếu sót của cơ sở trong quá trình xử lý (thu bớt ruộng…) khiến bị cáo với nhận thức chưa đúng, bức xúc nên đã manh động. Quá trình điều tra, xét xử bị cáo khai báo thành khẩn, nhận ra sai lầm của mình. Do đó, tôi cho rằng cần giảm án cho bị cáo, nếu nghiêm khắc cũng chỉ xử bị cáo mức án tù chung thân. Tuy nhiên, tôi và hai thành viên còn lại của HĐXX có quan điểm khác nhau về vụ án này. Do không thống nhất được, chúng tôi báo cáo chánh tòa Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội. Chánh tòa kết luận y án sơ thẩm. Thấy vậy tôi nói: Nếu lãnh đạo tòa yêu cầu với tư cách đảng viên phải chấp hành thì tôi sẽ chấp hành nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nếu diễn biến phiên tòa không có gì mới so với hồ sơ. Sau một lúc suy nghĩ, chánh tòa nói “ra phiên tòa tùy tình hình hội đồng quyết định”. . Vụ án đã khép lại thế nào, thưa ông? + Tôi đã tuyên bản án thế nào, vụ án kết thúc ra sao thì xin mời khi sách phát hành các bạn tìm đọc sẽ rõ (cười). Tôi chỉ muốn nói thêm rằng từ vụ này có thêm minh chứng về việc có hay không án “bỏ túi” xôn xao một thời. Án “bỏ túi” hay “không bỏ túi” phụ thuộc vào bản lĩnh thẩm phán và có trách nhiệm của vài chánh án địa phương, đồng thời cũng có thể chứa đựng yếu tố cá nhân. Vụ án cũng làm sáng tỏ một điều mà người ngoài hệ thống tòa án đôi khi hiểu không đúng về báo cáo án, cứ nghĩ rằng thẩm phán hay HĐXX mất quyền độc lập khi xét xử… Sau khi xét xử vụ án này, tôi còn viết một bài gửi báo Nông nghiệp Việt Nam. Báo đăng và gửi báo biếu tác giả, tờ báo biếu này tôi đã cho Đức Hiển, PV báo Pháp Luật TP.HCM (nay là phó tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM), để Hiển làm tư liệu viết về án tử hình. Về vị sếp “khó tìm được người thứ hai ở Việt Nam” . Được biết trong cuốn hồi ký Chuyện nghề phán xử, ông có bài viết về cố Chánh án TAND Tối cao Trịnh Hồng Dương. Vì sao trong rất nhiều vị sếp, ông lại chọn viết về ông Trịnh Hồng Dương? + Tôi không chỉ viết về anh Dương mà viết về tất cả chánh án từ địa phương đến Trung ương tôi từng có thời gian làm việc chung. Từ đôi ba kỷ niệm trong công việc với các anh, tôi khắc họa chân dung các chánh án gắn với biểu tượng tòa án là cán cân công lý. Với cố Chánh án Trịnh Hồng Dương, anh Dương làm chánh án TAND Tối cao một nhiệm kỳ (từ năm 1997 đến 2002). Anh có bằng tiến sĩ luật học và tôi nghĩ anh là một trong những người thực sự có quyền tự hào về học vị của mình. Anh là người tư duy tốt, sắc sảo về chuyên môn, bao giờ cũng xuất phát từ thực tiễn. Trong cuộc sống, anh rất liêm khiết và vô cùng giản dị. Có lẽ ít người có thể biết được bữa trưa đạm bạc của chánh án TAND Tối cao được mang từ nhà đến cơ quan, chỉ với cặp lồng cơm đơn giản. Bà con lối xóm không hiếm lần nhìn thấy anh quét dọn quanh nhà. THU NGUYỆT - BÙI TRANG Nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Tưởng Duy Lượng là một trong những tác giả “best seller” sách chuyên khảo dành cho nghề luật. Sau gần 40 năm trong nghề, ông đã xuất bản trên 10 cuốn sách chuyên khảo được nối bản, tái bản nhiều lần, có cuốn tái bản tới lần thứ sáu nhưng vẫn chưa dừng lại. Chỉ ít ngày tới, sau hơn 10 năm nghỉ hưu, ông sẽ ra mắt độc giả cuốn hồi ký Chuyện nghề phán xử. Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trò chuyện với ông về cuốn sách rất được trông đợi này. Ký ức về những vụ án đặc biệt . Phóng viên: Ông ấp ủ ý định viết và xuất bản hồi ký từ khi nào, thưa ông? + Ông Tưởng Duy Lượng: Ý định xuất bản cuốn hồi ký này đến bất chợt thôi. Khi là thẩm phán TAND tỉnh Bình Trị Thiên những năm 1980, mỗi năm tôi làm chủ tọa xét xử tới hơn trăm vụ án. Nếu tính cả những vụ ngồi “cánh gà” với tư cách là thành viên HĐXX thì khoảng 300 vụ án các loại trong một năm. Gần chín năm làm thẩm phán Tòa phúc thẩm TAND Tối cao, tôi cũng đã tham gia giải quyết hàng ngàn vụ án các loại. Trong giai đoạn làm thẩm phán TAND tỉnh hay thẩm phán Tòa phúc thẩm TAND Tối cao, tôi hiếm khi hủy bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. Không ít trường hợp tôi tự đi, nếu bận việc, tôi cử thư ký đi hay ủy thác thu thập thêm tài liệu, chứng cứ trong các vụ án về dân sự. Do không có ý định viết hồi ký nên dù nhiều vụ việc có tình tiết, sự kiện phải xử lý rất thú vị nhưng liên quan đến chứng cứ, tài liệu, không ghi chép lại, không lưu trữ không còn nhớ được chính xác nên không thể viết ra. Nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Tưởng Duy Lượng. Ảnh: NVCC Với riêng tôi, có lẽ sự khác biệt của anh với các chánh án khác là phẩm chất khoa học của anh nổi trội hơn, đã lấn át cả yêu cầu ẩn dấu mang tính chính trị - dù ai ngồi ở ghế đó luôn được mặc định là “chính khách”. Tôi không có ý định đưa ra định nghĩa hay giải nghĩa từ “chính khách” nhưng có lẽ nhiều người, trong đó có tôi, khi nghĩ đến từ “chính khách” là gắn với sự đánh bóng bản thân, là hình thức... Tóm lại, với những tính từ không được hay ho. Anh Dương không bao giờ là “chính khách” theo nghĩa nói trên. Tôi còn nhớ hai câu phát biểu ở cơ quan khi anh nhậm chức chánh án. Một trong hai câu đó là anh tự nhận là người “khẩu xà tâm Phật”. Suốt nhiệm kỳ anh làm chánh án, tôi nghiệm thấy câu này anh nói đúng. Trong mối quan hệ với cán bộ, ngoài tính hòa đồng, nói năng, tranh luận thoải mái, không câu nệ quan cách, đôi khi anh có vẻ ác khẩu nhưng không ác trong hành động. Anh sống rất gần gũi. Trong thời gian anh Dương là chánh án, tôi có nhiều dịp báo cáo trực tiếp với anh về án tử hình. Cảm nhận của tôi về anh là “ở Việt Nam khó tìm được người chánh án thứ hai như thế”. Tôi nhận thấy anh Dương không chỉ giỏi về chuyên môn mà luôn hành động theo phương châm: Pháp lý là tối thượng. Theo thiển nghĩ của tôi, làm được như thế mới là chỗ dựa cho những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, những người rất cần sự chở che của công lý. Giờ anh cũng đã đi xa, khi anh còn làm việc, tôi chưa bao giờ bày tỏ công khai, giờ viết những dòng này để bày tỏ lòng tôn kính một người lãnh đạo giản dị, công tâm, luôn coi trọng thượng tôn pháp luật, như một nén tâm nhang gửi tới anh. . Xin cảm ơn ông.• Vụ án làm sáng tỏ một điều mà người ngoài hệ thống tòa án đôi khi hiểu không đúng về báo cáo án, cứ nghĩ rằng thẩm phán hay HĐXX mất quyền độc lập khi xét xử… phapluat@phapluattp.vn Nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Tưởng Duy Lượng ra hồi ký về nghề phán xử Trong cuốn hồi ký Chuyện nghề phán xử, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Tưởng Duy Lượng gửi tới bạn đọc những câu chuyện đời, chuyện nghề của chính ông... Cuốn Chuyện nghề phán xử dài gần 500 trang, gồm 9 chương: Chương 1: Quê hương - gia đình và tuổi thơ; Chương 2: Chọn nghề hay nghề chọn; Chương 3: TAND tỉnh Quảng Trị; Chương 4: TAND tỉnh Bình Trị Thiên; Chương 5: TAND Tối cao - một hành trình mới; Chương 6: Kỷ niệm với các chánh án; Chương 7: Nghề tay trái; Chương 8: Nghỉ hưu làm gì; Chương 9: Tâm linh hay ngẫu nhiên.

