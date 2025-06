126-2025

Điề u tra “MA TRẬ N THỦ TỤ C” HÀNH DOANH NGHIỆ P: Có khi mấ t 8 năm mớ i ra mắ t đượ c sả n phẩ m trang 11 SỐ 126 (7399) - Thứ Hai 9-6-2025 Thủ tướng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Nhóm phóng viên Pháp Luật TP.HCM thâm nhập rừng sâu, đặt camera giấu kín ghi lại cảnh săn bắt động vật trái phép ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN. Đồ họa: HỒNG THANH TP.HCM: Đề thi không đá nh đố , điể m chuẩ n và o lớ p 10 ra sao? Niề m an ủ i cho ngườ i tố Công ty C.P bán thị t heo bệ nh Vụ nhậ n hố i lộ ở TAND Cấ p cao tạ i Đà Nẵ ng: Cầ n rà soát các bả n á n liên quan Ngườ i đànông2lầ n hiế n đấ t trong Khu kinh tế Dung Quấ t trong so nay trang 2+3 trang 6 trang 12 trang 13 trang 14 trang 4 Chính phủ ông Trump vàcáccôngtycủa tỉ phúMusk có dễ “nghỉ chơi”? trang 16 TIẾ NG KÊU AI OÁN GIỮ A RỪ NG XANH - BÀI 1 CHẠ M MẶ T THỢ SĂN, thú rừ ng trúng đạ n và bị xẻ thị t

2 Thời sự - Thứ Hai 9-6-2025 thoisu@phapluattp.vn PV phát hiện con nai bị thợ săn bắn hạ và xẻ thịt, lấy đi các phần quan trọng. MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN Trong nhiều năm, khoảng 30 lần thâm nhập vào Vườn quốc gia Cát Tiên, không ít lần chúng tôi bắt gặp cảnh thú rừng mắc bẫy hoặc bị chết với dấu hiệu trúng đạn. Trải dài trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước với diện tích hơn 71.000 ha, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO chính thức công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2001. Thế nhưng hệ sinh thái đa dạng ở đây đang bị đe dọa, mà một trong những nguyên nhân chính là nạn săn bắt trái phép thú rừng. Vào rừng cài bẫy ảnh, ghi hình lâm tặc săn thú đêm Từ tháng 7-2024 đến cuối tháng 5-2025, nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có hàng chục lần đi sâu vào vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên từ nhiều hướng. Vùng rừng này vốn là môi trường trú ngụ lý tưởng cho rất nhiều loài động vật hoang dã như cheo cheo, chồn hương, chồn bay, voọc, nai, nhím… Muốn tiếp cận được hiện trường, nhóm PV đã dày công khảo sát và nhiều lần phải lội bộ hàng chục cây số đường rừng vào ban đêm. Để thu thập những hình ảnh chân thực nhất, phơi bày nạn săn bắt trái phép, chúng tôi không ngại dầm mưa rừng nhiều giờ liền, băng qua các lối mòn lẫn những khu vực hiểm trở, đặt một loạt camera giấu kín ở nhiều vị trí khác nhau. Anh NVV, một người dân chuyên bắt ong, hái lá thuốc và nhặt quả ươi ở các vùng rừng đệm, cho biết từ mép sông Đồng Nai hoặc khu vực giáp ranh vườn rẫy, đối tượng săn thú rừng thường Phú, Đồng Nai. Vượt qua các nhánh đường hẹp, men theo các cung đường mòn mà cánh thợ săn để lại những ám hiệu riêng khi băng rừng săn thú, chúng tôi đến trảng cỏ Ka Jít rộng hàng trăm hecta nằm sâu trong các cánh rừng nguyên sinh. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ băng rừng vất vả, khoảng 20 giờ, khi trảng cỏ đang đón cơn mưa rừng tương đối nặng hạt, chúng tôi bí mật đặt các camera giấu kín trên nhánh cây rồi tìm chỗ an toàn ẩn nấp, kiên nhẫn vùng vẫy bỏ chạy nhưng chỉ được một đoạn rồi gục xuống, cánh thợ săn sẽ lao theo để nhặt “chiến lợi phẩm”. Khoảng nửa đêm, chúng tôi giật mình bởi âm thanh chát chúa như tiếng súng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Anh V khẳng định với chúng tôi đó là tiếng súng săn. Nhanh chóng chạy trở lại phía trảng cỏ, khi cách khoảng 100 m, chúng tôi làm theo lời mách nước của anh V, dùng đèn pin có ánh sáng trắng (khác với ánh sáng vàng của nhóm thợ săn) để quét lên không trung. Cánh thợ săn lâu nay mặc định gặp ánh sáng trắng thì lập tức rời khỏi hiện trường, tìm chỗ lẩn trốn. “Các nhóm bắn súng phản ứng rất nhanh, họ thu xác con vật rồi rút ngay đi chỗ khác. Nếu phát hiện có điều gì bất thường, họ rút trước rồi tùy tình hình mà quyết định có quay lại tìm xác con vật hay không” - anh V cho hay. Sau một lúc tìm kiếm trên trảng cỏ, chúng tôi tìm thấy xác con nai, ước chừng 40 kg, nằm thoi thóp. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện con nai bị trúng ba phát đạn. Theo anh V mô tả, con nai khi gặp ánh đèn pha của thợ săn chỉ biết đứng im, giương đôi mắt vàng xanh ngơ ngác cho đến khi bị kết liễu. Các góc máy ghi lại cảnh thợ săn đi vào rừng săn bắt thú vào ban đêm. Ảnh trong bài: MINH HẬU – NGUYỄN TIẾN men theo đường mòn, dùng đèn pin đội đầu truy tìm những con thú đi ăn đêm. Cánh thợ săn thường dùng ánh sáng đèn màu vàng để phân biệt với đèn pin có ánh sáng trắng của lực lượng bảo vệ rừng. “Thợ săn rất thích đi bắn vào những hôm tối trời, mưa càng to càng tốt. Lúc này, bước chân của họ không phát ra tiếng động và dễ dàng tiếp cận con thú” - anh V vừa nói vừa thận trọng dẫn PV vạch rừng tìm đến khu vực thợ săn thường hoạt động. Theo người đàn ông này, thợ săn thường dùng hai loại súng, là súng thể thao (bắn đạn từng viên, có gắn tia laser) và súng săn bắn đạn chùm. “Đi rừng vào ban đêm sợ nhất là bị thợ săn hiểu lầm, tưởng là thú rừng. Khi thấy lùm cây rung rinh, họ thường hướng về vị trí đó để bóp cò, mà nếu họ bắn đạn chùm thì càng nguy hiểm” - anh V cảnh báo chúng tôi. Vì lẽ đó, trước khi thực hiện tuyến bài này, nhóm PV phải tìm hiểu kỹ địa hình, có phương án ẩn nấp cẩn thận, không một phút chủ quan, bất cẩn. Trời mưa, lên trảng cỏ là bắn được nai Vào chiều tối một ngày cuối tháng 4-2025, từ huyện Đạ Huoai, PV bơi xuồng qua Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận huyện Tân hướng mắt về trảng cỏ để chờ đợi. Theo lời kể của anh NVV, cánh thợ săn thường đi từng nhóm khoảng 3-4 người, trong đó có người chuyên đi theo để gùi xác thú rừng. Khi gặp nai, thợ săn chỉ cần ngắm và điều chỉnh tia laser chính xác vào vị trí ức của con vật, nơi có vạt lông màu trắng trước ngực rồi lạnh lùng bóp cò. Nếu gặp con nai lớn trên 70 kg thì phải bắn nhiều phát đạn mới có thể hạ gục. Có trường hợp sau khi trúng đạn, con nai Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO chính thức công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2001. Thế nhưng hệ sinh thái đa dạng ở đây đang bị đe dọa, mà một trong những nguyên nhân chính là nạn săn bắt trái phép thú rừng. Ngày 30-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết theo đánh giá, hiện nay các đối tượng vi phạm không còn hoạt động công khai, manh động như trước. Thay vào đó, họ chủ yếu lợi dụng những thời điểm lực lượng chức năng sơ hở để lén lút xâm nhập vào rừng. “Dù có giảm nhưng trong vài năm gần đây, số lượng thú rừng bị săn bắt trái phép cũng như các loại bẫy, thiết bị săn bắt vẫn còn. Các hành vi vi phạm vẫn tồn tại với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý, đặc biệt trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp” - ông Minh nói. Vị này cho biết thời gian qua, cơ quan này đã phối hợp với các tỉnh như Đồng Nai, Bình Phước tiến hành hàng loạt giải pháp đồng bộ, bao gồm các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng “Nói không với sản phẩm động vật hoang dã”. Cơ quan quản lý rừng nói gì? Chạm mặt thợ săn, thú và bị xẻ thịt Những lần vào rừng giữa đêm, thi thoảng chúng tôi lại nghe âm thanh chát chúa như tiếng súng vang lên và sau đó, những con vật gục xuống, thậm chí bị xẻ thịt tại chỗ. LTS: Sau khoảng 30 lần thâm nhập vào khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên, camera của nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận được những âm thanh chát chúa như súng nổ và xác chết của những con thú rừng đáng thương. Ống kính của chúng tôi cũng ghi nhận được cảnh các quán ăn xẻ thịt nhiều loài thú rừng, bất kể những loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Loạt bài phóng sự điều tra đa phương tiện “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” sẽ Điều tra: Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh - Bài 1

3 Thời sự - Thứ Hai 9-6-2025 thoisu@phapluattp.vn Phát hiện vô số bẫy thú trong khu bảo tồn Từ năm 2023 đến tháng 5-2025, lực lượng kiểm lâm tại Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cũng kiểm tra, phát hiện, tháo gỡ, phá bỏ tại rừng: 4.035 sợi bẫy các loại; 201 bẫy kẹp; 76 bẫy lò xo; 1.117 m bẫy vòng; 2 m lưới bẫy; 400 lồng bẫy sóc; 42 đú nước; 6 đú khô; 27 chòi tạm; 19 tum bẫy khỉ; yêu cầu 64 trường hợp làm cam kết không săn bắt trái phép và tuyên truyền yêu cầu 2.738 lượt người vào rừng trái phép ra khỏi rừng. Giao nộp cho lực lượng chức năng 20 khẩu súng các loại; 143 viên đạn; 2 dao tự chế, trong đó 10 khẩu súng các loại và 6 viên đạn phát hiện trong quá trình tuần tra rừng; 10 khẩu súng và 2 dao tự chế từ công tác vận động người dân tự nguyện giao nộp. Tiêu điểm rừng trúng đạn Lúc 2 giờ 30 ngày 8-6, khi hai phạm nhân Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc đang lẩn trốn ở khu vực đồi núi thị xã Thái Hòa (Nghệ An) thì bị vây bắt. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 7-6, hai phạm nhân này lợi dụng thời tiết mưa gió nên đã khoét thủng tường buồng giam tại Trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để bỏ trốn. Sau đó, cán bộ Trại giam Thanh Xuân phát hiện hai phạm nhân trốn khỏi phòng giam nên đã báo cáo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để tổ chức truy bắt. Theo hồ sơ, Khiêm (38 tuổi, quê Tiên Long, huyện Châu Thành, Bến Tre) đang thụ án 26 năm 4 tháng 14 ngày với các tội danh chống người thi hành công vụ, tội bắt giữ người trái pháp luật, tội cố ý gây thương tích, tội cướp giật tài sản, tội trộm cắp tài sản, tội trốn khỏi nơi giam. Còn Chúc (40 tuổi, quê huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang thi hành án phạt 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện hai phạm nhân di chuyển về phía nam nên Trại giam Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã, thông báo cho công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt và thông báo để người dân cảnh giác. Sau khi Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông báo từ Bộ Công an về việc phối hợp xác minh, truy bắt hai đối tượng truy nã là Chúc và Khiêm, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường, thị trấn triển khai lực lượng tiến hành xác minh, chốt chặn trên các ngả đường, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Đến khoảng 2 giờ 10 ngày 8-6, người dân ở xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã phát hiện hai người đàn ông khả nghi đi taxi hướng vào Nam nên đã báo cho lực lượng công an. Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng xác minh và nhận dạng chính xác đây là hai phạm nhân vừa trốn trại giam đang bị truy nã. Ngay sau đó, CSGT đã phối hợp với Tổ công an địa bàn khu vực thị xã Thái Hòa, Công an xã Đông Hiếu để tổ chức vây bắt. Đến khoảng 2 giờ 30, khi Chúc, Khiêm đang lẩn trốn ở cánh rừng bên đường tại xã Đông Hiếu thì bị khống chế, bắt giữ. Bước đầu Chúc, Khiêm khai nhận khi đang chấp hành án phạt tù đã lợi dụng thời tiết mưa gió và đã trèo hàng rào bỏ trốn. Cả hai cùng bắt xe khách từ Hà Nội di chuyển hướng vào Nghệ An. Đến khoảng 1 giờ 40 ngày 8-6, cả hai xuống xe khách ở địa phận ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh (thị xã Thái Hòa) rồi bắt taxi để đi về hướng Quốc lộ 1A với mục đích di chuyển vào miền Nam nhưng bị phát hiện và bị bắt giữ. ĐẮC LAM Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc bị bắt giữ. Ảnh: PV Hành trình bắt 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Hà Nội Người dân phát hiện hai hành khách đi taxi khả nghi giống hai phạm nhân trốn trại nên đã báo cho cơ quan chức năng. Xẻ thịt nai tại chỗ, lấy đi phần giá trị nhất Trong một lần khác vào rừng, chúng tôi chọn một trảng cỏ xa hơn trảng cỏ Ka Jít khoảng 2 km, sau đó tìm cách đặt nhiều camera trong các hốc cây dọc theo luồng mà cánh thợ săn hay tìm cách len lỏi qua các cánh rừng hiểm trở để thâm nhập vào; đồng thời đặt thêm các camera tại khu vực rìa trảng cỏ - nơi tiếp giáp giữa rừng rậm và bãi cỏ rộng. Đến khoảng 23 giờ, dưới trời mưa rả rích, chúng tôi lại nghe âm thanh rít lên từ phía trảng cỏ như tiếng súng. Ngay lập tức, chúng tôi tắt đèn. Sau một thời gian nghe ngóng kỹ lưỡng, chúng tôi nhẹ nhàng trở lại vị trí đã đặt camera giấu kín. Trời tối om như mực, địa hình khó di chuyển, không may chúng tôi bị lạc hướng một đoạn dài. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ sau chúng tôi mới xoay xở để định hướng được vị trí trảng cỏ. Chúng tôi cố tình quét đèn pin ánh sáng trắng lên không trung như thể có ai đang đi tuần tra, kiểm tra rừng. Sau đó, nhóm PV cẩn thận tiếp cận đến khu vực có âm thanh lớn như tiếng súng phát ra khi nãy, cố gắng tìm xem liệu có con vật xấu số nào bị trúng đạn hay không. Tuy nhiên, những gì chúng tôi tìm thấy không khỏi khiến chúng tôi sốc nặng. Đó là một bộ nội tạng với vết xẻ thịt còn mới nguyên, cạnh bên là đầu, chân của con nai bị vứt lại. Chúng tôi nhìn nhau cảm thán: Có lẽ gã thợ săn nào đó sau khi lạnh lùng bắn hạ con nai, ra tay xẻ thịt nhanh chóng, chuyên nghiệp rồi chọn những phần có giá trị nhất để mang về như thể không một động tác thừa. Camera gắn ở đường đi trước đó của chúng tôi đã kịp ghi lại cảnh gã thợ săn phản ánh những “tiếng cầu cứu” khắc khoải từ nhiều loài thú rừng dù lâu nay các ngành chức năng đã và đang có nhiều nỗ lực bảo tồn. vác trên lưng một cái bao to, tìm cách quay về. Lo ngại bị lộ và nguy hiểm, nhóm PV đổi ánh sáng đèn màu vàng rồi tìm cách rời khỏi khu rừng khi trời (có lẽ) đã bắt đầu sang ngày mới. Rừng xanh vẫn im lặng, chúng tôi cảm nhận được sự bất lực của núi thiêng rừng thẳm, khi những loài thú hoang dã đã và đang bị săn bắn một cách nhẫn tâm, có khi còn kinh hoàng hơn những gì chúng tôi vừa chứng kiến.• Nhóm PV Pháp Luật TP.HCM thâm nhập rừng sâu, đặt camera giấu kín ở nhiều vị trí để ghi lại những hình ảnh săn bắt trái phép. Phát hiện cơ sở giết mổ heo xả thải vượt quy chuẩn ở Trà Vinh Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Trà Vinh cho biết qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một hộ kinh doanh giết mổ gia súc tại ấp Long An, thải rắn thông thường, cũng như hồ sơ kiểm nghiệm chất lượng nước sử dụng từ ao để phục vụ hoạt động giết mổ heo. Lực lượng công an đã lấy mẫu nước thải tại kênh cấp 2 nội đồng - rạch Cây Cách để gửi kiểm định tại Trung tâm Kỹ thuật và thông tin thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh. Kết quả cho thấy có hai thông số gồm tổng nitơ (N) và tổng coliform vượt quy chuẩn kỹ thuật. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. HẢI DƯƠNG Lực lượng chức năng làm việc với cơ sở giết mổ heo. Ảnh: CA xã Nhị Long, huyện Càng Long, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất Mời quý bạn đọc quét mã QR để xem phiên bản Emagazine và video.

4 Thời sự - Thứ Hai 9-6-2025 thoisu@phapluattp.vn • • • Sôi nổ i cá c hoạ t độ ng trong chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” Ngày 8-6, hoạt động trải nghiệm hóa thân thành người lính cứu hỏa, PCCC&CNCH tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) tiếp tục thu hút hàng ngàn người tham gia. Ngoài các hoạt động trải nghiệm thực tế, ban tổ chức còn bố trí nhiều không gian trưng bày phương tiện khí tài, triển lãm hiện vật, trình chiếu phim về chiến công của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ. Chuỗi sự kiện nằm trong chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành, do Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức. Việc vào vai là người lính cứu hỏa, khoác lên mình bộ quần áo chuyên dụng và trải nghiệm cùng sự hướng dẫn của các chiến sĩ khiến nhiều người thích thú. Bên cạnh đó, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, du khách còn được trải nghiệm hệ thống mô phỏng đào tạo lái xe với các tình huống thường gặp, tạo phản xạ và hướng dẫn mọi người tham gia giao thông an toàn hơn. THUẬ N VĂN - PHẠ M HẢ I Khởi tố 5 bị can vụ lừa hơn 10.000 tỉ đồng đầu tư tiền ảo. Công an tỉnh Đồng Nai vừ a khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Hùng và bố n bị can khác để điều tra hành vi lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia đầu tư tiền ảo, lừa hơn 10.000 tỉ đồng. VŨ HỘI Nhậ n hố i lộ bộ bà n ghế để tiếp tay cho “cá t tặ c”. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can Lê Minh Tứ (cựu trưởng Công an huyện Quan Sơn) để làm rõ hành vi nhận hố i lộ một bộ bàn ghế gỗ Bi (Phay) trị giá 150 triệu đồng để tiếp tay cho “cát tặc”. ĐẶ NG TRUNG Tìm thấy thi thể người mất tích ở cảng Phan Thiết. Thi thể anh NVT (20 tuổ i, người tắm biển tại cảng Phan Thiết và mấ t tích vào chiều 2-6) đã đượ c tìm thấy sau năm ngày mất tích, cách vị trí gặp nạn ban đầu đến gần 100 km. PHƯƠNG NAM Sáng 8-6 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3), theo lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Hoạt động đầu tiên của Thủ tướng trong khuôn khổ Hội nghị UNOC 3 là tham dự phiên toàn thể 4 và phiên bế mạc Diễn đàn Tài chính và Kinh tế xanh, được tổ chức tại Công quốc Monaco. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã tham dự lễ đón các trưởng đoàn và phu nhân, phu quân tham dự Hội nghị UNOC 3, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grimaldi, Công quốc Monaco, do Hoàng thân Monaco Albert II chủ trì. Diễn đàn Kinh tế và Tài chính xanh diễn ra từ ngày 7 đến 8-6 tại Monaco, là một sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị UNOC 3. Sự kiện được đồng tổ chức bởi hoàng gia Monaco, Quỹ hoàng thân Albert II của Monaco và Viện Hải dương học Monaco. Diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới, nhằm nhấn mạnh và đề cao vai trò thiết yếu của các khoản đầu tư bền vững, phát minh hiện đại và các chính sách vượt thời đại nhằm đảo bảo sức khỏe và thịnh vượng của đại dương và các nền kinh tế. NGỌC DIỆP Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 cho biết đến nay tiến độ tổng thể dự án đã hoàn thành hơn 87%, vượt tiến độ khoảng 2% so với kế hoạch. Trong đó, đơn vị thi công đang thi công 14 km đường và đang dỡ tải được 9,6 km, thi công lớp cấp phối đá dăm được 13,8 km, rải bê tông nhựa theo từng phân đoạn được 12 km. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành toàn bộ đường dẫn lên cầu phía tỉnh Bến Tre trước ngày 30-6. Đối với năm cầu trên đường dẫn, hiện đã hoàn thành bốn cầu; phấn đấu hoàn thành cầu còn lại trong tháng 6-2025… Theo chủ đầu tư dự án, các đơn vị đang duy trì triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, với khoảng 30 mũi thi công, 150 đầu thiết bị và hơn 580 công nhân, kỹ sư. Phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 8-2025 và đưa vào khai thác trước ngày 2-9. Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, tổng mức đầu tư hơn 6.810 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. CHÂU ANH Chiều 8-6, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết đêm 7-6, một ngư dân tỉnh Quảng Nam bị viêm ruột thừa cấp khi đang khai thác hải sản trên biển đã được các bác sĩ quân y tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa tiếp nhận và tiến hành cấp cứu, cắt bỏ ruột thừa kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, khi đang làm việc trên tàu cá QNa 94952TS, ngư dân Trần Công Nhanh (50 tuổi, thường trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) phát bệnh với các triệu chứng đau bụng hố chậu phải, sốt nhẹ. Ông Nhanh được tàu cá đưa vào sơ cứu tại đảo Thuyền Chài, sau đó chuyển đến đảo Trường Sa lúc 20 giờ cùng ngày 7-6. Qua thăm khám, xét nghiệm và hội chẩn trực tuyến với BV Quân y 175 (TP.HCM), các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 21, có nguy cơ biến chứng viêm phúc mạc. Các bác sĩ lập tức tiến hành truyền dịch, dùng kháng sinh và thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cho ông Nhanh. T.TRG Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế và Tài chính xanh, trong khuôn khổ Hội nghị UNOC 3. Ảnh: VGP Hoàn thiện các nghị định phân cấp, phân quyền trước ngày 10-6 Tại Công điện 83/CĐ-TTg ngày 7-6-2025 của Thủ tướng về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền trong các ngành, lĩnh vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo các ngành, lĩnh vực phân công quản lý của bộ, ngành mình trình Chính phủ ban hành; thời gian hoàn thành trước ngày 10-6. Bên cạnh đó , giao các phó thủ tướng Chính phủ được phân công phụ trách lĩnh vực rà soát kỹ, thông qua các dự thảo Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trước khi trình Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký ban hành; thời gian hoàn thành trước ngày 12-6. Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ quan thuộc thẩm quyền tiếp nhận các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không để khoảng trống pháp lý, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm không ngắt quãng, không gián đoạn và không gây phiền hà, sách nhiễu, tăng chi phí, thời gian, công sức... (Theo TTXVN) Công an Lai Châu dầm mưa, xuyên đêm cứu trợ các hộ dân bị cô lập do mưa lũ Mưa to kéo dài từ ngày 7 đến 8-6 đã khiến nhiều khu vực ở tỉnh Lai Châu bị ngập nặng, nhiều tuyến tỉnh lộ bị chia cắt do sạt lở đất đá. Theo Công an tỉnh Lai Châu, trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm sạt lở như: Tỉnh lộ 136, khu vực đầu cầu Bản Thẳm (xã Bản Hon) bị sạt lở nghiêm trọng, ô tô không thể lưu thông; Tỉnh lộ 129 (đoạn Km13+400, tuyến TP Lai Châu - Sìn Hồ) sạt lở taluy dương gây tắc đường hoàn toàn. Tỉnh lộ 133 đoạn giáp ranh giữa xã Nậm Cần và xã Thân Thuộc cũng bị chia cắt do sạt lở lớn. Tại phường Tân Phong (TP Lai Châu) xuất hiện nhiều điểm sạt lở và ngập úng cục bộ. Đặc biệt, tại huyện Tam Đường, mưa lớn kéo dài, nước lũ đổ về nhanh khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh nguy hiểm, trong đó có nhiều nhà bị cô lập cục bộ… Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cùng lực lượng cơ động Công an tỉnh Lai Châu đã có mặt kịp thời, dầm mình giữa mưa lũ, khẩn trương hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. XUÂN NGUYỄ N Du khách mãn nhãn với các tác phẩm tạo hình bằng trái cây Sáng 8-6, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp với Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức lễ trao giải Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây. Với chủ đề “Việt Nam - Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, hội thi năm nay đã quy tụ 24 tác phẩm dự thi đến từ các nghệ nhân các tỉnh: An Giang, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM. Đến đây, du khách vô cù ng thích thú khi đượ c mãn nhãn vớ i nhữ ng tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, được tạo hình từ các loại trái cây qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Theo ban tổ chức, những tuyệt phẩm như “TP.HCM - Động lực đổi mới, điểm đến toàn cầu”, “Theo chân Bác - Vững bước tương lai”, “50 năm giải phóng - Non sông liền một dải”, hay “Suối Tiên - 30 năm hội nhập và phát triển” không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà là những bài ca về khát vọng, niềm tự hào và bản sắc dân tộc. Hội thi tạo hình bằng trái cây là một trong những hoạt động chính của Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 21. Lễ hội sẽ tiếp tục kéo dài đến hết mùa hè với những hoạt động đặc sắc. THU TRINH ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc Dự án cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ Cấp cứu kịp thời cho ngư dân bị viêm ruột thừa trên biển Tin vắ n

5 Ngày 8-6, Công an Hà Nội tổ chức thi tập trung kết thúc khóa học trực tuyến đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo báo cáo, đã có 7.121 đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương thuộc Công an Hà Nội đăng ký tham gia chương trình đào tạo “Thanh niên Công an thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số”. Bên cạnh đó, một số đơn vị khuyến khích toàn thể cán bộ, chiến sĩ ngoài độ tuổi đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia. Cán bộ, chiến sĩ Công an TP đã tham gia đào tạo trên nền tảng “Bình dân học vụ số” với bốn chuyên đề: Tổng quan về chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản; kỹ năng an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu; giới thiệu trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật Prompt cơ bản; ứng dụng AI trong sáng tạo và xử lý hình ảnh, video cơ bản. Các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành và đạt kết quả tối thiểu 50% số điểm của khóa học sẽ được tham gia thi đánh giá kết quả học tập. Sau các khóa đào tạo, Công an TP Hà Nội tổ chức triển khai các điểm thi tập trung kết thúc khóa học nhằm đánh giá kết quả học tập nghiêm túc, thực chất, đúng với năng lực của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên. Trong ngày thi đầu tiên, có 1.500 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị làm bài. Với tinh thần “Chủ động học tập - Vững bước chuyển đổi số - Xứng danh thanh niên Công an thủ đô”, kỳ thi lần này không chỉ là bước đánh giá kết quả học tập mà còn là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thủ đô trong hành trình hoàn thiện tri thức, bắt nhịp xu thế thời đại. Các thí sinh tuân thủ tốt quy định, nhanh chóng ổn định vị trí thi; điều này thể hiện rõ sự quyết tâm làm chủ tri thức công nghệ của thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ, cũng như tinh thần “Chủ động học tập - Vững bước chuyển đổi số” của tuổi trẻ Công an thủ đô. PHI HÙNG Thời sự - Thứ Hai 9-6-2025 thoisu@phapluattp.vn Các cán bộ, chiến sĩ tham gia kỳ thi. Ảnh: CA Hướng dẫn của UBKT Trung ương cũng nhấn mạnh nhân sự được giới thiệu để bầu hoặc chỉ định tham gia UBKT cấp ủy (chức vụ cao hơn), phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm (liền kề) hoặc chức vụ tương đương ít nhất một năm (12 tháng). Trường hợp đặc biệt, nếu nhân sự chưa đảm bảo thời gian giữ chức vụ thì giao cấp ủy có thẩm quyền quản lý cán bộ phải tiến hành đánh giá, nhận xét về phẩm chất, năng lực, uy tín, sản phẩm, kết quả cụ thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với nhân sự… Riêng với những nhân sự đang giữ chức vụ, chức danh có cơ cấu tham gia UBKT các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 thì không áp dụng thời gian giữ chức vụ ít nhất một năm theo quy định để giới thiệu tham gia UBKT các cấp. NGUYỄN THẢO Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương ngày 6-6 đã có hướng dẫn công tác nhân sự UBKT các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. UBKT Thành ủy Hà Nội, TP.HCM có 13-15 ủy viên chuyên trách Cụ thể, UBKT tỉnh ủy, thành ủy có 11-13 ủy viên chuyên trách, riêng UBKT Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM số lượng 13-15 ủy viên chuyên trách (do cấp ủy quyết định). Chủ nhiệm là ủy viên Ban Thường vụ, có 3-4 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên; riêng UBKT Thành ủy Hà Nội, TP.HCM không quá 5 phó chủ nhiệm. UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương có 9-11 ủy viên; riêng UBKT Đảng ủy Chính phủ 11-13 ủy viên (do cấp ủy quyết định). Trong số này có một số ủy viên kiêm nhiệm và chủ nhiệm UBKT là phó bí thư hoặc ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm nhiệm. Các ủy viên chuyên trách có 2-3 phó chủ nhiệm và một số ủy viên (riêng UBKT Đảng ủy Chính phủ có 3-4 phó chủ nhiệm), phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên. Hướng dẫn này cũng nêu rõ về số lượng ủy viên UBKT Quân ủy Trung ương và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Ngoài ra, văn bản đã nêu cũng hướng dẫn về nhân sự UBKT Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở. Cụ thể, UBKT Đảng ủy xã, phường trực thuộc cấp tỉnh có số lượng 3-7 ủy viên chuyên trách, trong đó phó bí thư hoặc ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm chủ nhiệm và 1-2 phó chủ nhiệm (trong đó 1 phó chủ nhiệm là cấp ủy viên). Theo đó, Đảng bộ xã không thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và đặc khu (có quy mô tương đương) thì bố trí số lượng 3-5 ủy viên. Đảng bộ của xã, phường hợp nhất, sáp nhập và đặc khu (có quy mô tương đương) thì bố trí 5-7 ủy viên. UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, TP; UBKT Đảng ủy UBND tỉnh, TP và UBKT Đảng ủy cấp trên trực tiếp khác có 5-7 ủy viên, có 2-3 ủy viên kiêm nhiệm (do cấp ủy quyết định), trong đó phó bí thư hoặc ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm chủ nhiệm và 1-2 phó chủ nhiệm. Các ủy viên chuyên trách gồm phó chủ nhiệm là cấp ủy viên và một số ủy viên. UBKT Đảng ủy cơ sở có 3-5 ủy viên, gồm ủy viên chuyên trách và kiêm nhiệm, chủ nhiệm là phó bí thư hoặc ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, có 1 phó chủ nhiệm. UBKT Đảng ủy đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, TP trong trường hợp đủ điều kiện thành lập Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, thực hiện như quy định UBKT Đảng ủy xã, phường trực thuộc cấp tỉnh… Tiêu chuẩn của ủy viên UBKT các cấp Liên quan đến tiêu chuẩn ủy viên UBKT các cấp, hướng dẫn nêu rõ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, giữ gìn Quang cảnh một kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTW Hướng dẫn tiêu chí chọn nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp Hướng dẫn đã nêu cụ thể về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và độ tuổi về nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp. đoàn kết nội bộ. Những cán bộ này cũng phải cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; kê khai tài sản, thu nhập trung thực, minh bạch; không cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, bè phái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”... Đặc biệt, không để vợ hoặc chồng, con, cha, mẹ ruột bên vợ hoặc bên chồng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Đồng thời, có tư duy đổi mới, tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; nói đi đôi với làm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. “Có thành tích, kết quả công tác và “sản phẩm” công việc cụ thể, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hiểu biết về lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng” - Hướng dẫn 17 nêu. Bên cạnh đó, những người này cũng phải có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp. UBKT Trung ương cũng quy định với địa phương hợp nhất, sáp nhập, ngoài những tiêu chuẩn trên, trong trường hợp cần cân nhắc, ưu tiên lựa chọn chức danh chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy, thành ủy đáp ứng tiêu chuẩn khác. Cụ thể, có thời gian tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy, chủ nhiệm UBKT; kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng (thâm niên nghề; thời gian giữ ngạch kiểm tra viên cao cấp...); có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý ở các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm (quản lý đất đai, tài chính, tài sản...). Địa phương, đơn vị thuộc trách nhiệm cá nhân được phân công phụ trách trực tiếp không có tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động trong phòng ngừa, ngăn chặn phát hiện và khắc phục triệt để các vi phạm, khuyết điểm (nếu có). Với những người đã được quy hoạch chức danh cao hơn, cán bộ trẻ; cán bộ có trình độ về khoa học, công nghệ; có thành tích, khen thưởng; kết quả, sản phẩm công tác trong thực hiện nhiệm vụ… cũng là đối tượng được ưu tiên.• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, TP trong trường hợp đủ điều kiện thành lập Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, thực hiện như quy định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường trực thuộc cấp tỉnh… Công an Hà Nội chủ động học tập, vững bước chuyển đổi số

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 9-6-2025 Cơ chế để lật lại những bản án có dấu hiệu bị thao túng Hiện nay, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam có ba luật tố tụng, đó là BLTTDS, BLTTHS và Luật Tố tụng hành chính. Cả ba luật này đều quy định: Bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới theo quy định... thì được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Hai thủ tục tố tụng đặc biệt này không chỉ đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động tư pháp mà còn giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong đó, tái thẩm là để xét lại các bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi có những tình tiết mới, chưa được phát hiện trong quá trình xét xử trước đó, có thể làm thay đổi bản chất của vụ án. Giám đốc thẩm cũng là một thủ tục tố tụng đặc biệt, xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện kết luận trong bản án, quyết định của tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng; có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Theo Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức VKSND thì TAND Tối cao, VKSND Tối cao có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ đối với tòa án, VKS cấp dưới. Như vậy, với việc phát hiện vụ việc tiêu cực vừa qua tại Đà Nẵng, tuy rằng không phải vụ nào cũng bị tác động để làm sai lệch kết quả giải quyết vụ án thì đây vẫn là lý do để TAND Tối cao và VKSND Tối cao cần thiết lập đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra sẽ nghiên cứu lại những hồ sơ vụ án, vụ việc mà những bị can trên có liên quan, để minh định lại xem chúng có được giải quyết đúng pháp luật không, có bất công xảy ra hay không... Trong quá trình rà soát đó, nếu phát hiện có những vi phạm thì người có thẩm quyền (Chánh án TAND Tối cao hoặc Viện trưởng VKSND Tối cao) ban hành quyết định kháng nghị để làm rõ những vi phạm theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Ngoài ra, tòa án, VKS còn chịu sự giám sát của nhân dân, Quốc hội, HĐND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Cũng chính từ những thông tin tiêu cực này mà các cơ quan có chức năng, thẩm quyền giám sát cần thiết thành lập đoàn giám sát để thực hiện chức năng giám sát của mình. Nếu phát hiện sai phạm thì đoàn giám sát kiến nghị cơ quan có thẩm quyền (Chánh án TAND Tối cao hoặc Viện trưởng VKSND Tối cao) kháng nghị theo thẩm quyền. Thông điệp mạnh mẽ về quyền được xét xử công bằng Một khi việc giải quyết án đã bị thao túng bởi đồng tiền thì lẽ tất nhiên sẽ gây ra sự bất công khiến đương sự khiếu kiện kéo dài, dẫn đến mất niềm tin vào công lý. Xem xét lại các vụ việc có dấu hiệu bị chi phối là việc cần làm để chứng minh rằng hệ thống pháp luật không bao che và không bất lực trước tham nhũng tư pháp. Việc lật lại các vấn đề còn nhiều khuất tất cho thấy hệ thống pháp luật bảo đảm quyền được xét xử công bằng của các đương sự; pháp luật được thượng tôn; việc kết án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời cũng đưa ra một thông điệp rằng sự thật và công bằng có thể bị trì hoãn nhưng không bị bỏ quên. Ngoài ra, việc kích hoạt và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ ngành tố tụng, lật lại các Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM Liên quan vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và một số đơn vị ở các tỉnh, thành miền Trung, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố 23 bị can. Trong đó, một bị can bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, 17 bị can bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ, năm bị can bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Trong số 23 bị can, có nhiều bị can là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư; có người có chức vụ như phó chánh án TAND Cấp cao, phó viện trưởng VKSND Cấp cao, phó chánh tòa cấp tỉnh, chánh án cấp huyện... Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định các bị can thực hiện hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để giúp các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen được xét xử theo hướng có lợi trong 18 vụ việc. Từ câu chuyện này, một vấn đề đáng chú ý được đặt ra là các phán quyết có dấu hiệu bị “mua bán” nêu trên sẽ được rà soát lại như thế nào? Cơ sở pháp lý, ý nghĩa của việc cần phải rà soát?... bản án có dấu hiệu bị mua bán có ý nghĩa trong việc đảm bảo công lý, giữ vững kỷ cương pháp luật và phòng, chống tham nhũng trong hệ thống tư pháp. Không thể chỉ trông chờ vào tố giác của người dân hoặc việc điều tra vụ án hình sự của cơ quan điều tra thì mới phát hiện sai phạm; mà chính các cơ quan tố tụng phải kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, hậu kiểm các bản án, quyết định của mình thì sẽ tạo được sức ép buộc người công chức tư pháp phải hết sức giữ mình. Đây là cơ chế phòng ngừa chủ động, giúp phát hiện sai phạm và ngăn chặn hậu quả từ khi mới nhen nhóm. Từ đó, người dân, đương sự sẽ cảm thấy an tâm hơn khi gửi gắm thân phận pháp lý của mình, bớt đi nỗi lo lắng muộn phiền không đáng có khi “đáo tụng đình”; rồi dần dần sẽ phục hồi niềm tin vào chốn công đường.• Xem xét lại các vụ việc có dấu hiệu bị chi phối là việc cần làm để chứng minh rằng hệ thống pháp luật không bao che và không bất lực trước tham nhũng tư pháp. Bị hủy án vì bỏ quên đơn kháng cáo của bị hại phapluat@phapluattp.vn Mới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã công bố quyết định giám đốc thẩm vụ án bị cáo PTB phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quyết định giám đốc thẩm, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM, tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Hậu Giang để xét xử phúc thẩm lại. Theo nội dung vụ án, năm 2004, bị cáo PTB làm chủ hụi cho nhiều dây hụi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ. Đến năm 2013, PTB nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hụi. Bị cáo đã mạo danh hụi viên để hốt hụi và chiếm đoạt tiền của 42 hụi viên vớ i tổ ng số tiề n hơn 186 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo còn nợ tiền của 43 hụi viên khác vớ i số tiề n hơn 1,8 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo đã chiếm đoạt và nợ tiền củ a bị hại ĐTND vớ i số tiề n tổng cộng gần 260 triệu đồng. Xét xử sơ thẩm ngày 2-7-2024, TAND huyện Châu Thành, An Giang tuyên phạ t bị cáo PTB mứ c á n mộ t năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 10-7-2024, bị cáo PTB kháng cáo bả n á n sơ thẩ m củ a TAND huyện Châu Thành, xin tòa phúc thẩ m xem xét cho mình đượ c hưởng án treo. Sau đó, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và quyế t đị nh bác kháng cáo xin hưở ng án treo củ a bị cá o. Đến tháng 3-2025, TAND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản gửi TAND Cấp cao tại TP.HCM để kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm do HĐXX cấp phúc thẩm không biết bị hại D có đơn kháng cáo nên đã không xem xét, giải quyết. Theo Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM, ngày 18-7-2024, thừa phát lại đã tống đạt bản án đến cho bà D và người nhận bản án là cha của bà. Ngày 3-8-2024, bà D có đơn kháng cáo gửi đến TAND tỉnh Hậu Giang, theo dấu bưu điện xác định ngày gửi là ngày 5-8-2024. Tại đơn kháng cáo, bà D xác nhận bà nhận được bản án vào ngày 23-7-2024. Ngày 6-8-2024, TAND tỉnh Hậu Giang nhận được đơn kháng cáo của bà D nhưng không xử lý kháng cáo theo quy định mà lưu đơn tại văn phòng. Sau đó, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và chỉ xem xét kháng cáo của bị cáo PTB. Bà D đã liên hệ với TAND tỉnh Hậu Giang về việc bà có gửi đơn kháng cáo nhưng chưa được được xem xét, giải quyết. Đến ngày 4-2-2025, Văn phòng TAND tỉnh Hậu Giang mới chuyển đơn kháng cáo của bà D đến Tòa Hình sự TAND tỉnh Hậu Giang sau khi vụ án đã được xét xử phúc thẩm. Theo Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM, đơn kháng cáo của bà D chưa được cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bà, cần phải hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để xét xử phúc thẩm lại vụ á n. SONG MAI Vụ nhận hối lộ ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: Cầ n rà soát các bản án liên quan Liên quan vụ đưa, nhận hối lộ ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, cần rà soát các bản án, quyết định liên quan để đảm bảo các vụ, việc này được xét xử, giải quyết đúng pháp luật.

7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 9-6-2025 phapluat@phapluattp.vn YẾ N CHÂU Vừa qua, VKSND Tối cao ban hành thông báo rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp di sản thừa kế, tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vô hiệu, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà T với bị đơn là vợ chồng ông Th. Khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế Theo hồ sơ, vợ chồng cụ X có sáu người con, trong đó có bà T và ông Th. Hai cụ tạo lập được khối tài sản chung là ngôi nhà cấp 4 gắn liền với thửa đất có diện tích hơn 777 m2. Năm 2003, chồng cụ X mất không để lại di chúc. Cụ X làm thủ tục đăng ký và được cấp giấy chứng nhận. Năm 2019, cụ X làm thủ tục tách thửa đất này thành hai thửa nhỏ là thửa số 149, thửa số 150 và lập hợp đồng tặng cho thửa đất số 150 cho vợ chồng ông Th. Bà T sau đó khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cha là thửa đất 777 m2 và hai ngôi nhà cấp 4 trên đất; tuyên hợp đồng tặng cho giữa cụ X với vợ chồng ông Th vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu; tuyên hủy các giấy chứng nhận đã cấp cho cụ X, vợ chồng ông Th… Sau đó, bà T có đơn rút phần yêu cầu chia di sản thừa kế của cụ X. Vợ chồng ông Th (bị đơn) có yêu cầu phản tố, đề nghị tòa án chia di sản thừa kế, đề nghị căn cứ vào hợp đồng tặng cho và bản cam kết của cụ X, tôn trọng quyền định đoạt của cụ X. Xử sơ thẩm tháng 2-2022, TAND tỉnh Q tuyên bố hợp đồng tặng cho giữa cụ X và vợ chồng ông Th vô hiệu. Công nhận quyền sử dụng đất diện tích 777,2 m² là tài sản chung của vợ chồng cụ X, mỗi người được sở hữu theo phần là 338,6 m² đất. Đồng thời, tòa án chấp nhận yêu cầu chia di sản thừa kế của ông Th và chia theo pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm, bà T, cụ X, ông Th và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều kháng cáo. Xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau khi xét xử phúc thẩm, vợ chồng ông Th có đơn đề nghị và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Q có văn bản kiến nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm trên. Ngày 5-8-2024, Viện trưởng VKSND Tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Ngày 5-12-2024, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, hủy cả bản án phúc thẩm và sơ thẩm, giao hồ sơ cho TAND tỉnh Q xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm Theo VKSND Tối cao, hợp đồng tặng cho giữa cụ X với vợ chồng ông Th bảo đảm về hình thức. Tuy nhiên, về nội dung, diện tích 480,2 m2 đất mà cụ X tặng cho vợ chồng ông Th, nằm trong tổng diện tích đất là tài sản chung của vợ chồng cụ X (chết năm 2003). Việc cụ X tự định đoạt tặng cho vợ chồng ông Th diện tích đất trên là vượt quá phần tài sản của cụ X. Do vậy, hợp đồng tặng cho trên chỉ có hiệu lực đối với phần tài sản của cụ X (là 444,11 m²), không có hiệu lực đối với phần diện tích đất vượt quá phần tài sản của cụ X trong khối tài sản chung với chồng cụ X (là 36,09 m²). Sau khi được tặng cho, vợ chồng ông Th đã được cấp giấy chứng nhận. Do đó, tòa án xác định hợp đồng tặng cho trên vô hiệu toàn bộ là không đúng, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông Th. Vợ chồng ông Th hiện đang quản lý, sử dụng ổn định và đã xây dựng các công trình kiên cố trên đất tranh chấp như nhà, quán, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, giếng nước… Trong khi đó, cụ X hiện không ở trên đất tranh chấp. Do vậy, việc tòa án chia cho ông Th một phần của thửa số 150, buộc vợ chồng ông Th phải tháo dỡ tất cả tài sản thuộc sở hữu của mình trên thửa số 150 để trả lại đất cho cụ X, đặc biệt tháo dỡ hiên nhà của ông Th, làm ảnh hưởng kết cấu ngôi nhà và không thể thi hành án được là chưa hợp tình, hợp lý. Tòa cần giao cho ông Th toàn bộ thửa đất số 150 có diện tích 480,2 m2 và ít nhất 19,4 m² đất thuộc thửa số 149 (trên đất có nhà bếp, công trình phụ, mái hiên, nhà vệ sinh của ông Th) để ông Th không phải tháo dỡ tài sản trên đất. Buộc ông Th phải thanh toán giá trị đất do chênh lệch cho cụ X (nếu có), nhằm bảo đảm sự ổn định của các công trình mà vợ chồng ông Th đã xây dựng trên đất, phù hợp với thực trạng sử dụng nhà đất đang sử dụng hiện nay và nhu cầu sử dụng đất thực tế của các đương sự. VKSND Tối cao thông báo đến các VKSND cấp dưới để tham khảo và rút kinh nghiệm khi kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc tương tự.• Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, hủy cả hai bản án. Ảnh minh họa: YC Việc tòa chia cho ông Th một phần thửa số 150, buộc tháo dỡ tài sản để trả lại đất cho cụ X, đặc biệt tháo dỡ hiên nhà củ a ông Th làm ảnh hưởng kết cấu ngôi nhà và không thể thi hành án được là chưa hợp tình, hợp lý. Thi hành án “bó tay” vụ chia di sản thừa kế, tòa hủy án Cơ quan thi hành án dân sự không thể thi hành án vụ chia di sản thừa kế, VKSND Tối cao kháng nghị, TAND Tối cao chấp nhận, tuyên hủy cả hai bản án sơ và phúc thẩm. Đề xuất thẩm quyền của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao từ 1-7 TAND Tối cao đã công bố dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định về tiếp nhận, thực hiện thẩm quyền của các TAND. Nghị quyết này dự kiến áp dụng từ ngày 1-7-2025. Theo dự thảo nghị quyết, TAND Tối cao tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện thẩm quyền sau: - Giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật. - Giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật mà TAND Cấp cao chưa giải quyết xong. - Giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã có hiệu lực pháp luật về các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự và các vụ việc khác. - Giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của TAND Cấp cao đã có hiệu lực pháp luật. - Giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục đặc biệt. - Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, yêu cầu liên quan đến chánh án, thẩm phán, thẩm tra viên tòa án, thư ký tòa án của TAND Cấp cao hoặc liên quan đến bản án, quyết định, văn bản của TAND Cấp cao. - Giải quyết các vụ việc khác theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của TAND Cấp cao, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 nghị quyết này về nhiệm vụ, thẩm quyền của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao. - Giải quyết các vụ việc khác theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của TAND Tối cao. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao sẽ tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện thẩm quyền theo lãnh thổ như sau: - Phúc thẩm vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự mà TAND Cấp cao chưa giải quyết xong; những vụ việc mà bản án, quyết định phúc thẩm của TAND Cấp cao bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. - Phúc thẩm vụ án hình sự đã được TAND cấp tỉnh thụ lý theo thủ tục sơ thẩm trước ngày 1-7-2025 mà bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. Phúc thẩm vụ án hình sự mà bản án, quyết định sơ thẩm của TAND cấp tỉnh bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm nhưng sau đó bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. Phúc thẩm vụ án hình sự mà TAND cấp tỉnh thụ lý theo thủ tục sơ thẩm từ ngày 1-7-2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 268 BLTTHS. - Phúc thẩm vụ án hành chính, vụ việc dân sự đã được TAND cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm mà bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. - Giải quyết các vụ việc khác đã được TAND cấp tỉnh giải quyết mà có yêu cầu, đề nghị, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật. - Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thuộc thẩm quyền của TAND Cấp cao; giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản của TAND cấp tỉnh. - Giải quyết các vụ việc khác thuộc thẩm quyền của TAND cấp cao, gồm: Giải quyết đơn đề nghị hoặc văn bản kiến nghị xem xét lại quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành đã được hòa giải, đối thoại tại TAND cấp tỉnh theo Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm của TAND cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị. Ví dụ: Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù; quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù... Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, yêu cầu liên quan đến chánh án, thẩm phán, thẩm tra viên tòa án, thư ký tòa án của TAND Cấp cao hoặc liên quan đến bản án, quyết định, văn bản của TAND Cấp cao theo thủ tục phúc thẩm. - Giải quyết các vụ việc khác theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao. SONG MAI Quang cảnh một phiên tòa tại TP.HCM. Ảnh: SM

