128-2025

SỐ 128 (7401) - Thứ Tư 11-6-2025 Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Thú rừng bị xẻ thịt để chế biến phục vụ thực khách tại các quán ăn bình dân. Ảnh: MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN. Đồ họa: HỒNG THANH Ngày 12-6, Quốc hội chốt việc sáp nhập tỉnh, thành phố Đề xuất giảm nửa thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: TP.HCM đã chuẩn bị kỹ lưỡng TP Thủ Đức vẽ lại bản đồ phát triển phân khu số 1 TỌA ĐÀM "LOẠI BỎ NHỮNG RÀO CẢN ĐỂ KINH TẾ TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN THEO NGHỊ QUYẾT 68": 2 rào cản lớn nhất cần quyết liệt tháo gỡ trong so nay trang 12 trang 10+11 trang 8 trang 3 trang 2 Điề u tra TIẾ NG KÊU AI OÁN GIỮ A RỪ NG XANH - BÀI 3 XẺ THỊT THÚ RỪNG QUÝ HIẾM TẠI QUÁN ĂN BÌNH DÂNtrang 4+5 trang 6 Biểu tình ở Los Angeles: Leo thang và chia rẽ trang 16

2 Thời sự - Thứ Tư 11-6-2025 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch nước gặp mặt các nghệ nhân làng nghề tiêu biểu toàn quốc Chiều 10-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt thân mật các nghệ nhân làng nghề tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành, địa phương, Hiệp hội Làng nghề và các nghệ nhân cần đặc biệt quan tâm việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và của toàn xã hội. Theo Chủ tịch nước, sự sáng tạo và tài hoa của các nghệ nhân là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự độc đáo và giá trị bền vững cho những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống; các nghệ nhân không chỉ là những thợ lành nghề mà còn mang trong mình khát vọng sáng tạo, niềm đam mê và tình yêu lớn với nghề. Chủ tịch nước lưu ý cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nghề, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ; không ngừng quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân các làng nghề… (Theo TTXVN) • Khởi tố vụ bé gái 10 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ. Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người liên quan đến vụ bé gái 10 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ không phép của bà BTH ở huyện Tân Phước. HẢ I DƯƠNG • Thủ quỹ chiếm đoạ t hơn 100 triệu đồ ng củ a công ty. Ngày 10-6, Công an tỉnh Bình Phước đã di lý Nguyễn Hồng Hải từ Đồng Tháp về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của mộ t công ty khi là m thủ quỹ tạ i đây. TỰ SANG • Thuốc tân dược bị vứt bỏ tại bãi rác ở Đà Nẵ ng. Chiều 10-6, UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang phối hợp kiểm tra, làm rõ nguồ n gố c số thuốc tân dược bị vứt bỏ tràn lan tại một bãi rác trên địa bàn. MINH TRƯỜ NG Ngày 10-6, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình về nhiều nội dung quan trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là ba vùng đất với ba bản sắc riêng biệt, như ba mạch nguồn văn hóa - lịch sử - con người của dân tộc Việt Nam, đã cùng chảy xuyên suốt qua chiều dài hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đây cũng là cái nôi của nền văn hóa Việt và nay đang hội tụ, gắn kết chặt chẽ trong một không gian phát triển mới đầy triển vọng. Sự gắn kết giữa đồng bằng công nghiệp - trung du lịch sử - miền núi sinh thái tạo điều kiện thuận lợi về mặt địa giới hành chính, đồng thời mở ra cơ hội hình thành một mô hình phát triển đa trung tâm, tích hợp cao, vừa đảm bảo tính kế thừa truyền thống, vừa hướng đến tương lai hiện đại. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc hợp nhất không đơn thuần là một quyết định hành chính, mà là bước chuyển chiến lược trong tư duy quản trị quốc gia, từ mô hình phát triển phân mảnh sang tư duy không gian tích hợp, từ đơn vị địa phương sang liên kết vùng với tầm nhìn chiến lược vì sự phát triển bền vững, bản sắc và thịnh vượng chung. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Phú Thọ (mới) chủ động đề xuất với Trung ương một số cơ chế, chính sách đặc thù để tận dụng tốt quy mô, vị thế và đặc điểm đa dạng của tỉnh sau hợp nhất, từ đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, phân cấp tài chính - ngân sách đến đào tạo nhân lực và bảo tồn văn hóa, bản sắc dân tộc. XUÂN NGUYỄ N Ngày 10-6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, giữ chức phó giám đốc Công an TP Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chú c mừ ng tân phó giám đốc Công an TP và đề nghị ông Nguyễn Đức Long trên cương vị công tác mới, phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, đóng góp những thành tích, chiến công vang dội vào truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng công an thủ đô. Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác chuyên môn và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được phân công… PHI HÙ NG Sáng 10-6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tiếp xúc cử tri chín phường thuộc quận Hải Châu nhằm chuẩn bị cho kỳ họp HĐND TP vào giữa năm. Trao đổi với cử tri, ông Lê Trung Chinh cho hay Đà Nẵng đã tích cực tháo gỡ các khó khăn qua kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Đặc biệt, qua các kết luận của Bộ Chính trị, một số đầu việc đã ra sản phẩm, một số dự án sẽ được khơi thông nguồn lực, như dự án Đa Phước 181 ha, các dự án trên bán đảo Sơn Trà cũng như một số dự án ven biển sẽ được tháo gỡ, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và tư nhân. Với ba dự án treo dai dẳng trên đường Hùng Vương, Đà Nẵng đã nỗ lực yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án. Riêng dự án của Công ty Vũ Châu Long đang xin TP giới thiệu nhà đầu tư để chuyển nhượng… TẤ N VIỆ T Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Ảnh: LÊ HOÀNG Việt Nam tham dự sự kiện đặc biệt liên quan đến hiệp định về biển cả Ngày 9-6 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội nghị Đại dương lần thứ ba của Liên hợp quốc (UNOC 3) tại Nice (Cộng hòa Pháp), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham gia sự kiện đặc biệt để cổ vũ và thúc đẩy tiến trình ký kết hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (hiệp định về biển cả), văn kiện quan trọng nhất về biển từ đầu thế kỷ đến nay. Sự kiện “Điều ước quốc tế đặc biệt” được Liên hợp quốc tổ chức long trọng nhằm đề cao hiệp định về biển cả cũng như thúc đẩy các nước trở thành thành viên của văn kiện quan trọng này. Sự kiện có sự tham gia của 35 quốc gia là những nước đã ký hoặc nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn, phê duyệt hiệp định trong thời gian diễn ra UNOC 3. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký hiệp định ngay ngày đầu mở ký và nằm trong nhóm những nước đi đầu trong việc hoàn thành các thủ tục nội bộ để trở thành thành viên của hiệp định. Điều này truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chung tay cùng các quốc gia trên thế giới giải quyết các vấn đề toàn cầu liên quan đến biển và đại dương. (Theo TTXVN) Quảng Nam đề xuất chi hơn 280 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ ra Đà Nẵng làm việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam vừ a có văn bản gửi Sở Tài chính về việc xây dựng chính sách chi hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động thay đổi nơi làm việc sau sắp xếp. Sở Nội vụ đề xuất làm hai nhóm hỗ trợ. Đối với nhóm về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sắp xếp theo hai phương án. Phương án 1: Hỗ trợ hằng tháng chi phí đi lại; chi phí thuê chỗ ở; chi phí sinh hoạt 6,32 triệu đồng/ người/tháng; thời gian hỗ trợ hai năm; tổng kinh phí gần 286 tỉ đồng. Phương án 2: Hỗ trợ hằng tháng chi phí đi lại, chi phí thuê chỗ ở 5 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ một lần chi phí sinh hoạt 30 triệu đồng/người. Thời hạn hỗ trợ hai năm với tổng kinh phí dự kiến 283 tỉ đồng. Đây là phương án chính Sở Nội vụ đề xuất chọn. Đối với CBCCVC cấp tỉnh được điều động về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, nếu khoảng cách từ trụ sở trước đến trụ sở sau khi sắp xếp trên 30 km được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng, thời hạn trong hai năm; tổng kinh phí dự kiến gần 5 tỉ đồng. THANH NHẬ T Giá cát xây dựng ở Đắk Nông tăng gấp đôi, lên mức 1 triệu đồng/m3 Ngày 10-6, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã công bố giá cát xây dựng và giá một số vật tư khác trên địa bàn. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, giá cát xây dựng trên địa bàn hiện dao động từ 780.000 đến 1,2 triệu đồng/m3, cao gấp đôi so với thời điểm tháng 4. Cụ thể, giá cát xây dựng tại khu vực huyện Đắk Glong dao động ở mức 1,1-1,2 triệu đồng/m3. Các khu vực khác dao động 1-1,1 triệu đồng/m3. Giá cát xây dựng tại nơi sản xuất (các mỏ cát) hiện dao động khoảng 780.000-800.000 đồng/m3. Bảng giá cát xây dựng và các vật liệu khác được xác định dựa trên khảo sát mặt bằng giá trung bình tại địa phương, tập trung tại khu vực trung tâm huyện, TP. Việc công bố bảng giá cát xây dựng nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, áp dụng khi lập hồ sơ đầu tư các công trình xây dựng. TIẾ N THOẠ I ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình Đại tá Nguyễn Đức Long giữ chức phó giám đốc Công an TP Hà Nội Chủ tịch Đà Nẵng: Sẽ khơi thông nguồn lực tại dự án Đa Phước 181 ha Tin vắ n

3 Thời sự - Thứ Tư 11-6-2025 thoisu@phapluattp.vn CHÂN LUẬN - PHẠM QUANG Sau sáu ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, chiều 10-6, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH đã bế mạc phiên họp thứ 46 hoàn tất việc xem xét, cho ý kiến 39 nội dung thảo luận tại phiên họp và năm nội dung cho ý kiến bằng văn bản. Các dự án, dự thảo cơ bản đủ điều kiện trình QH thông qua tại đợt 2 Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu rõ phiên họp thứ 46 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều vấn đề vừa cấp thiết vừa mang tính dài hạn, chiến lược, có những việc mới phát sinh, đòi hỏi cao về chất lượng, sự phối hợp giữa các cơ quan. Tại phiên họp này, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến đối với việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 28 dự thảo luật đã được QH thảo luận tại đợt 1, chuẩn bị trình QH thông qua tại đợt 2 kỳ họp thứ 9. Thống nhất trình QH ba nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM. Thông qua một pháp lệnh (sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số), được dư luận xã hội quan tâm nhiều và sáu nghị quyết thuộc thẩm quyền; xem xét, thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Chủ tịch QH cho biết tại phiên họp này, UBTVQH cũng đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước. Tuy nhiên, nội dung này chưa đủ điều kiện để trình QH và Chính phủ cần chuẩn bị lại hồ sơ. Nhấn mạnh phiên họp được diễn ra trong thời gian rất gấp nhưng các dự án, dự thảo được xem xét đã cơ bản đủ điều kiện trình QH thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ 9, Chủ tịch QH đề nghị cơ quan soạn thảo bám sát kết luận tại phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng, sớm gửi đến các đại biểu QH, đảm bảo đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu trước khi biểu quyết thông qua. “Việc tiếp thu ý kiến không chỉ chỉnh sửa câu chữ, mà phải đi sâu vào nội dung, loại bỏ những điểm chưa thuyết phục, làm rõ các nội dung còn ý kiến khác nhau, đảm bảo mỗi văn bản trình ra trước QH chặt chẽ về pháp lý và khả thi trong thực tiễn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nội dung “chưa chín, chưa rõ”, giải trình còn chung chung, nhất là với các vấn đề đã được UBTVQH lưu ý” - Chủ tịch QH đề nghị. Nêu rõ kết quả của phiên họp là một bước rà soát tổng thể để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt 2 của kỳ họp thứ 9 sẽ bắt đầu vào ngày 11-6, dự kiến bế mạc vào ngày 27-6; nhiều vấn đề lớn đã được làm rõ, những nội dung còn ý kiến khác nhau cũng đã được định hướng xử lý cụ thể; Chủ tịch QH cho biết đây là cơ sở rất quan trọng để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng trình QH, đảm bảo mỗi quyết sách khi được ban hành thực sự đi vào cuộc sống, thiết thực với người dân, phục vụ cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Chủ tịch QH nêu rõ trong thời gian diễn ra đợt 2 của kỳ họp, UBTVQH sẽ tổ chức phiên họp để cho ý kiến về một số nội dung, trong đó có việc giải trình tiếp thu các dự thảo luật, nghị quyết còn lại trước khi trình thông qua và một số nội dung khác để kịp thời xử lý các vấn đề do yêu cầu thực tế đặt ra. Có thể thay đổi chương trình họp, đẩy lên sớm Chủ tịch QH chia sẻ thêm ngày 9-6, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đã họp phiên thứ ba, tiếp thu việc lấy ý kiến của nhân dân và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Theo đó, có thể xin ý kiến của đại biểu QH thay đổi chương trình họp, Toàn cảnh bế mạc phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH Ngày 12-6, Quốc hội “chốt” việc sáp nhập tỉnh, thành phố Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ phiên họp thứ 46 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều vấn đề vừa cấp thiết, có những việc mới phát sinh, đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan. đẩy lên sớm ngày 12-6 trình QH thông qua việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Dự kiến ngày 16-6 trình QH thông qua dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ngày 12-6, QH “chốt” việc sáp nhập tỉnh, TP Trước đó, sáng cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến vào dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch. Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn lưu ý khi thực hiện sáp nhập tỉnh, TP lần này, người dân kỳ vọng vào việc sửa Luật Quy hoạch. Chủ tịch QH cho hay vừa qua họp Trung ương, thảo luận tổ, lãnh đạo nói Luật Quy hoạch hiện nay vướng nhiều thứ. Vướng chỗ nào thì phải chỉ ra để lần này sửa căn cơ, bài bản. Chủ tịch QH đề nghị Thường vụ QH phải bàn ngay về các vướng mắc, tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu QH theo tinh thần khó đâu tháo đó, tắc đâu thông đó. Ông cho biết: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch này nhằm triển khai thực hiện ngay việc sáp nhập tỉnh, TP. “Ngày 12-6, QH sẽ thảo luận, thông qua sáp nhập 63 tỉnh, TP còn 34 tỉnh, TP. Nếu QH đồng ý thông qua thì ngày 13-6 sẽ ký nghị quyết nhập tỉnh, TP” - Chủ tịch QH nói. Ông cho rằng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch lần này rất quan trọng vì phải phục vụ được yêu cầu quy hoạch ở địa phương. Luật này đã được QH sửa rất nhiều lần, thậm chí lập đoàn giám sát việc thực hiện. QH cũng có nghị quyết giám sát để tháo gỡ khó khăn nhưng địa phương vẫn kêu khó. “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch lần này chúng ta đã bàn, đã có kế hoạch. Qua quá trình thảo luận tổ, các địa phương kêu ca, nói nhiều thứ, liệu mình có tiếp thu sửa hay không? Cần thiết bàn chỗ đó để giải quyết” - Chủ tịch QH nói và lưu ý các vị trong UBTVQH đã có kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương thì nêu khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ. “Tránh tình trạng QH nhấn nút thông qua, cuối cùng lại báo cáo lãnh đạo là luật vướng, không thực hiện được” - Chủ tịch QH lưu ý.• UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến đối với việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 28 dự thảo luật đã được QH thảo luận tại đợt 1, chuẩn bị trình QH thông qua tại đợt 2 kỳ họp thứ 9. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay Luật Quy hoạch đã được QH thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Luật đã thay đổi căn bản, toàn diện so với các luật về quy hoạch trước đây. Các quy hoạch đều được chi phối bởi luật này. “Ngay lúc đầu thực hiện đã có những vướng mắc khi 63 tỉnh, TP triển khai lập quy hoạch, các đơn vị tư vấn và lập quy hoạch không đủ. Nhiều nơi không đạt yêu cầu nên khi vào thực hiện thì vướng” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói. Ông Thắng cho biết theo nhiệm vụ phát triển kinh tế của các địa phương, nhiều địa phương năng động, mời được các nhà đầu tư lớn. Các nhà đầu tư lớn lại có các đơn vị tư vấn quy hoạch tầm cỡ thế giới, rất chuyên nghiệp rà soát thì thấy quy hoạch không phù hợp. “Không còn cách nào khác hơn là phải điều chỉnh quy hoạch. Quy định thì nơi nào phê duyệt quy hoạch, nơi đó điều chỉnh và Trung ương phải điều chỉnh” - ông Thắng nói. Ông Thắng cũng cho hay chưa lần nào Luật Quy hoạch được sửa đổi căn bản. “Sáp nhập tỉnh, TP xong thì chắc chắn Chính phủ phải rà soát để sửa đổi toàn diện Luật Quy hoạch. Các quy hoạch hiện đang có vấn đề nên phải theo tinh thần vướng ở đâu thì sửa ở đó”- Bộ trưởng NguyễnVănThắng nói. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nói ngay từ những ngày đầu ra nhận nhiệm vụ tại QH, ông đã thống nhất với các bộ sửa Luật Quy hoạch theo tinh thần của Kết luận 127 để giải quyết các vướng mắc cấp bách trước mắt. “Sửa luật lần này có giải quyết được các vướng mắc về quy hoạch không thì câu trả lời là chỉ được một phần. Sắp tới sẽ sửa toàn diện Luật Quy hoạch vì ước lượng khi sửa Luật Quy hoạch, phải sửa ít nhất 60 luật, trên dưới 1.000 văn bản dưới luật” - ông Phan Văn Mãi nói và đề nghị cả Đảng ủy QH và Đảng ủy Chính phủ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Sẽ sửa toàn diện Luật Quy hoạch Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

4 Thời sự - Thứ Tư 11-6-2025 thoisu@phapluattp.vn MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN Những nội dung trong bài 1 và bài 2 tuyến bài “Điều tra: Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” trên Pháp Luật TP.HCM phơi bày tình trạng sử dụng súng, các loại bẫy để săn bắt phi pháp động vật rừng, trong đó có những loài quý hiếm giữa rừng xanh đại ngàn ở khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên. Chưa dừng lại ở đó, nhóm PV tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho những bạn đọc thắc mắc: Những con vật xấu số bị bắn hạ, mắc bẫy ở rừng sẽ đi đâu, về đâu? Quá trình tìm kiếm đáp án, chúng tôi càng ngỡ ngàng khi những con vật bị bắn, mắc bẫy mà chúng tôi ghi nhận được suốt mấy tháng lặn lội, săn tìm thông tin trong rừng, vẫn chưa thấm vào đâu so với quy mô tàng trữ, mổ thịt, mua bán thú rừng, bất kể các loài quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam ở các địa điểm núp bóng quán ăn bình dân. Chào bán nhiều loại thịt rừng quý hiếm Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi kết nối được với những người thạo tin trong lĩnh vực mua bán thịt rừng. Từ đó, nhóm PV tiếp cận các tụ điểm được cho là chuyên cung cấp động vật hoang dã. Chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể lên bàn nhậu, cho dù là động vật có tên trong Sách đỏ. Vào một buổi trưa cuối tháng 2-2025, lựa lúc đông khách, chúng tôi đến nhà hàng 9999 ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Đây là một địa chỉ nổi tiếng chuyên bán các thịt rừng. Điều đáng nói là nơi này từng bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt về hành vi mua bán động vật hoang dã. Tại thời điểm chúng tôi tiếp cận, nhà hàng này đổi tên thành AAA nhưng không hiểu vì sao vẫn giữ tên cũ 9999 đi kèm. Biển hiệu đơn giản, không quảng cáo rình rang nhưng bên trong là cả một “chợ thịt cuối cùng PV cũng tiếp cận được khu nhà bếp. Camera giấu kín ghi lại cảnh người phụ nữ làm thịt con vật giống cheo cheo. Người phụ nữ như muốn khẳng định uy tín của quán: “Ở đây không bao giờ giả dối, đừng có sợ, uy tín từ hồi nào đến giờ”, rồi cạo lông con vật. Cũng trong gian bếp tanh tưởi, thấy vẻ mặt chúng tôi chú ý đến bịch thịt đỏ hồng đặt sẵn trên bàn, một người đàn ông sớm hiểu ý bèn đáp gọn lỏn: “Thịt”. Chúng tôi có chút hoài nghi nên cố nài hỏi: “Có phải thịt voọc không?” thì ông ấy xác nhận: “Dạ”, khiến chúng tôi nửa tin nửa ngờ. nhiên diễn ra giữa ban ngày. Một buổi trưa cuối tháng 2-2025, chúng tôi có mặt tại quán Hương Quê (ấp 3, xã Phú Lý). Thoạt ngoài nhìn vào, đây không khác một quán ăn giản dị, chân chất, đậm đà hương đồng gió nội, giới thiệu các món nướng, lẩu, cháo... Nhưng chỉ vài phút tiếp xúc, chủ quán là một người đàn ông tên Cương, không ngần ngại quảng bá thịt rừng đồng thời vui miệng tiết lộ luôn mánh khóe vận chuyển các loài động vật rừng nhằm qua mặt lực lượng thực thi công vụ. Khi chúng tôi hỏi về cách vận chuyển heo rừng, ông Cương nói: “Nếu anh muốn con sống, heo nhỏ, heo mù tọt, đúng rạch, khi đi nó kêu thì bó miệng lại. Nhưng đi một cặp thì hơi khó, lâu lâu được một con, tầm mười mấy, 20 kg thôi. Đi thì bó miệng cho kỹ, ra trạm đừng để nó hét là được. Đi đường rừng hoặc lén đi đường tắt, bọc vòng đường rừng ra để né trạm. Nếu bị bắt thì cứ nói heo lai”. Ông Cương cũng giới thiệu thêm đầy đủ các loại thịt rừng khác. Như khi chúng tôi hỏi về nhím, ông Cương nhanh nhảu: “Nhím có chứ. Nhím nếu lóc thịt thì 350.000, nếu còn xương thì 250.000 đồng/kg”. Cũng theo ông Cương, nếu khách muốn ăn thịt nai rừng thì: “… Lấy bao nhiêu mình báo thì người ta lấy cho mình. Còn giao chỗ khác, chứ đâu ôm hết con nai cả 100 kg được”. Khi chúng tôi gạ hỏi cheo Camera giấu kín ghi lại cảnh người phụ nữ tại quán ăn 9999 (đã đổi tên thành AAA) rót nước sôi lên con vật giống cheo cheo còn sống để làm thịt. Ảnh trong bài: MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN rừng” được chào mời, mua bán công khai. Theo một số nhân vật am tường về thú rừng mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, nơi này được nhiều người có tiền và thích thưởng thức đặc sản rừng trực tiếp tìm mua các loại thức ăn chế biến từ động vật hoang dã như kỳ đà, cheo cheo, heo rừng. Vừa đến nơi, một nhóm người đon đả chào mời chúng tôi ngồi vào bàn. Khách chưa kịp gọi món, một phụ nữ tiếp thị chúng tôi thực đơn đặc biệt gồm: Chồn, cheo, thỏ, rắn, cu đất, le le… Tất cả đều là động vật còn sống. Khi thử hỏi chi phí thanh toán các món ăn, người này rành rọt báo giá, cùng lúc gợi ý cách thức chế biến các món ăn để thực khách có nhu cầu lựa chọn. Ngay cả khi chúng tôi giả vờ “thử thách” bằng cách hỏi về món “nhạy cảm” như “bi đông, bi đan” (đây là tiếng lóng, ám chỉ các bộ phận tay, chân của voọc dùng nấu cháo), người phụ nữ này cũng trả lời vanh vách chi tiết khiến nhóm PV không khỏi bất ngờ. “Voọc thì 800.000 đồng/ kg, ở đây không có khỉ, khỉ làm sao mà ăn, chỉ có voọc thôi” - người phụ nữ khẳng định. Khi chúng tôi vẫn giả vờ tỏ ra nghi ngại chất lượng, để minh chứng hàng thật và thuyết phục khách yên tâm gọi món, người phụ nữ dẫn đoàn ra phía sau nhà hàng, nơi được xây dựng kiên cố, tách biệt. Một thế giới thật khó tin dần dần hé lộ… Giết mổ thú rừng trước mặt thực khách Trong khoảng không gian chật hẹp, ẩm thấp, quán này nuôi nhốt nhiều loài động vật trông giống như các loài chồn, cheo cheo, gà rừng, cho thực khách “mục sở thị” để tin tưởng. Người phụ nữ còn quảng cáo có thể ship thức ăn tận nơi, dù ở Đồng Nai hay Bình Dương, kèm theo những cam kết chắc nịch rằng đây là thú rừng 100%, không phải thú nuôi và chắc chắn còn sống. Bằng kỹ năng nghiệp vụ, Chỉ khách cách “qua mặt” cơ quan chức năng Giữa lằn ranh của khu bảo tồn và bàn nhậu, những món đặc sản rừng như cheo cheo, chồn, voọc... đang được chào bán công khai tại một nhà hàng ở địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hoạt động giết mổ tại chỗ, vận chuyển hàng sống, thậm chí giao hàng tận nơi ngang Trong khoảng không gian chật hẹp, ẩm thấp, quán này nuôi nhốt nhiều loài động vật trông giống như các loài chồn, cheo cheo, gà rừng, cho thực khách “mục sở thị” để tin tưởng. Xẻ thịt thú rừng quý tại quán ăn bình dân Cứ tưởng những con vật quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam chỉ được xem qua trong những thước phim tài liệu nhưng thực tế chúng được rao bán ở nhiều quán ăn. Điều tra: Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh - Bài 3 Thực khách tận mắt xem những con thú rừng bị nuôi nhốt tại khu vườn rộng bên trong quán Cò Lâu. Ngày 29-5, từ phối hợp của báo Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã giao Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc kiểm tra, xử lý các quán ăn có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mua bán thú rừng. Chiều cùng ngày, cơ quan này phối hợp với Công an thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) và Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu kiểm tra quán ăn gia đình AAA ở thị trấn Vĩnh An. Khi phát hiện công an vào kiểm tra, nhân viên quán đã đem nhiều thịt động vật vứt ra bãi đất bên cạnh để phi tang. Sau khi yêu cầu thu gom lại và kiểm tra quán, công an phát hiện có 2 cheo cheo, 20 cu xanh và 4 rắn hổ trâu (tất cả còn sống); cùng với đó là 17 sóc, 1 cheo cheo và 1 nhím (nặng 8 kg) đã chết. Thấy công an, nhà hàng vội vứt thú rừng sang nhà bên cạnh Nhân viên quán ăn AAA đã đem nhiều thịt động vật vứt ra bãi đất bên cạnh để phi tang.

5 vết khiến cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi hoàn tất, L được ông S chuyển khoản 7 triệu đồng. Công an xác định người chở hàng đến giao cho L là TVC (34 tuổi, quê Quảng Ngãi). Tài xế này khai chở năm chuyến hàng từ phường Đông Hưng Thuận, quận 12 đến nhà L ở xã Phong Phú và được ông S chuyển khoản 7,2 triệu đồng. C cho biết không biết hàng hóa là gì do đã được đóng thùng và dán kín. Hàng giả mua từ hệ sinh thái công ty bị Bộ Công an khởi tố PC03 xác định người tổ chức tiêu hủy số hàng là NPS, giám đốc Công ty TNHH SKXNC (quận 12). Ông này thừa nhận nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và một trang bán thuốc sỉ. Nguồn gốc số thực phẩm chức năng bị tiêu hủy được xác định do ông S mua lại từ ĐVA (44 tuổi) - đại diện Công ty CP Liên doanh VP, trụ sở ở Hà Nội, có chi nhánh tại quận 12. Sau khi được cung cấp danh mục khoảng 100 mặt hàng và các tệp tài liệu kèm theo, ông S ký hợp đồng với hai công ty phân phối gồm Công ty CP Dược phẩm MU và Công ty CP Dược phẩm liên doanh M. Công an ban đầu xác định từ giữa năm 2023 đến nay, ông S mua khoảng 150 loại sản phẩm, tổng giá trị 20 tỉ đồng. Ông S cho rằng không biết số hàng là giả. Đến cuối tháng 4-2025, khi xem tin thời sự, ông S phát hiện hai công ty trên bị Bộ Công an điều tra về hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng giả nên sợ bị xử lý, ông đã thu hồi một phần sản phẩm và thuê người tiêu hủy để tránh bị phát hiện. Lô hàng này có trị giá khoảng 500 triệu đồng.• cheo, ông Cương cũng giới thiệu rành mạch: “Cheo giao ngoài Bùi Chu (huyện Trảng Bom) có 900.000 đồng/kg chứ bao nhiêu, ăn không hết thì đem về. Còn ngoài quán thì giá khác, 1 triệu mấy một con. Mỗi lần đi giao tầm 5-10 con, chứ một con thì em không giao đâu”. Tương tự, ông Cương cũng khẳng định quán có bán chồn hương nhưng giá cao: “Chồn hương mắc lắm á, 1 triệu đồng/kg, 2 kg cũng có, 3 ký mấy cũng có”. Rồi ông ta chỉ tay ra phía sau quán nói tiếp: “Đằng sau có hai con kìa!”. Dẫn chúng tôi đi xem phía sau khu vệ sinh là một căn nhà gỗ nhỏ như kho chứa, bên trong có hai con vật giống chồn hương còn sống được nhốt trong lồng sắt, ông Cương mời mọc: “Chồn cây, chồn đèn, chồn bạc má, chồn bay, nhiều loại lắm. Chỉ có con chồn này là mắc tiền nhất, giá 1,8 triệu đồng/kg”. Hứa cung cấp cao khỉ, khô voọc Trên địa bàn xã Phú Lý còn có một nhà hàng nổi tiếng khác chuyên bán thịt rừng tươi sống tên Cò Lâu. Vào một chiều cuối tháng 5-2025, chúng tôi đến quán này trong vai đầu tư bất động sản, tỏ ra đói bụng sau khi dắt khách đi xem đất và gọi một con gà nấu cháo. Quan sát, bắt gặp ông Lâu gọi người đến làm thịt một con vật giống cheo cheo cho khách, chúng tôi dò hỏi, chủ quán nói khách đặt cheo cheo, heo rừng trước để tối ghé ăn. Nhận cuộc điện thoại xong, ông Lâu lấy cái bao, tiến ra mở cửa sắt bước vào khu vườn rộng khoảng 400 m2, được rào kín bằng lưới cước, bên trong là nhiều chuồng trại nuôi nhốt các con vật giống chim chích cồ, hàng chục con vật giống cheo cheo chạy dưới gốc bưởi quanh vườn. Ông Lâu mở thêm một lớp cửa sắt nữa và cho biết vào đó để bắt cheo cheo. Khi chúng tôi thắc mắc sao không bắt bên ngoài, chủ quán nói: “Trong này là cheo cheo rừng”. Lẹ làng dồn cheo cheo vào một góc, mở rộng miệng bao cước rồi lùa vào, túm chặt lại, ông Lâu vừa chạm tới cửa sắt, chúng tôi hỏi cheo cheo này đặt bẫy phải không thì nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Bắn”. Để giải tỏa hoài nghi của khách, ông Lâu nâng cheo cheo lên, chỉ cho xem một vết đạn sượt trên lưng nó thay cho lời giải thích. Ông chủ quán Cò Lâu cũng hứa hẹn cung cấp cao khỉ, khô voọc cho khách hàng. “Khô voọc hiện còn nửa ký để ngoài kia để nhậu thôi. Tết thì làm được 5 kg khô. Khô của tôi nổi tiếng, làm sấy luôn ngoài đó đó. Đến Tết muốn đặt từ nửa ký đến 1 kg thì gọi điện trước mấy bữa hoặc một tuần”. Không những thế, chủ quán còn khẳng định ở quán còn có “khô nai tầm 700.000 đồng/kg, voọc thì 1 triệu rưỡi/kg. Voọc thì tầm 10 đến mười mấy ký/con”.• Thời sự - Thứ Tư 11-6-2025 Giao nộp thêm 238 hộp chưa kịp tiêu hủy Ngoài số hàng đã đốt tại Bình Chánh, ông S còn giao nộp cho công an năm thùng carton thực phẩm chức năng chưa kịp tiêu hủy, tổng cộng 238 hộp gồm 47 loại như Kim Tiền Thảo Râu Mèo, Ultra Omega, Natural’s Health Mediphar, Pedia Baby… Phòng PC03 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám định toàn bộ hàng hóa và xác minh, làm rõ hành vi tiêu hủy trái phép, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về môi trường. Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm bị thu giữ đều liên quan đến vụ án hình sự do Cục C03 - Bộ Công an thụ lý, trong đó Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu đường dây sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả, đã bị khởi tố ngày 26-4. thoisu@phapluattp.vn hiếm NGUYỄN TÂN Trước đó, ngày 6-6, PC03 phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) và Công an xã Phong Phú kiểm tra khu đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh, ấp 12, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, phát hiện nhiều điểm có dấu vết tiêu hủy thực phẩm chức năng. Đốt hàng nhưng gặp trời mưa Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu gom được hơn 3.000 hộp thực phẩm chức năng các loại, với 95 nhãn hiệu khác nhau như Pharvita Plus, Entoro Plus, Zin C, Canxi Nano, Pedia Baby, Ginkgo Natto, Alphavit, Vitamin C… Nhiều sản phẩm còn nguyên tem, bao bì, hạn sử dụng đến năm 2027-2028. Diện tích khu vực tiêu hủy khoảng 20 m², có dấu hiệu bị đốt dở dang. Công an truy xét, xác định người trực tiếp đốt số hàng là NML (32 tuổi, ngụ xã Phong Phú). L khai khoảng 11 giờ ngày 28-5 được một người tên P giới thiệu dọn kho cho người quen. Sau đó, L được một người đàn ông tên NPS (36 tuổi, ngụ quận 12) gọi điện thoại, thuê mang hàng đi tiêu hủy. Từ ngày 28-5 đến 3-6, L nhận hàng từ xe tải do tài xế C chở tới nhà, gồm 80 thùng carton chứa vỏ hộp và 167 thùng chứa thực phẩm chức năng. Sau đó, L đem số hàng trên đến bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh để đốt. Tuy nhiên, do trời mưa, hàng không cháy hết, để lại dấu Công an ban đầu xác định từ giữa năm 2023 đến nay, ông S mua khoảng 150 loại sản phẩm, tổng giá trị 20 tỉ đồng. Công an thu giữ lượng lớn thực phẩm chức năng. Ảnh: CA Số thực phẩm chức năng ở bãi rác tại huyện Bình Chánh là hàng giả Ngày 10-6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đang làm việc với nhiều người liên quan trong vụ đổ bỏ thực phẩm chức năng tại bãi rác ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã vào cuộc Ông Cương, chủ quán Hương Quê chào mời và tiết lộ mánh khóe vận chuyển các loài thú rừng nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Báo Pháp Luật TP.HCM vừa khởi đăng loạt bài điều tra “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh”, phản ánh tình trạng nhiều loài thú rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên bị săn bắn trái phép. Ngay sau khi báo khởi đăng, loạt bài đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trong cả nước và các cơ quan quản lý, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sáng 10-6, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ngay khi nhận được phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, cục đã yêu cầu Vườn quốc gia Cát Tiên báo cáo sự việc. “Hiện tại chúng tôi đã yêu cầu vườn báo cáo thêm các thông tin báo phản ánh để nắm thông tin. Chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương, các cơ quan chức năng để rà soát, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm” - ông Bảo nói. Như loạt bài điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM đã và đang phản ánh, từ tháng 7-2024 đến cuối tháng 5-2025, nhóm PV của báo đã có hàng chục lần đi sâu vào vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi có rất nhiều loài động vật hoang dã như cheo cheo, chồn hương, chồn bay, voọc, nai, nhím… và ghi lại những khoảnh khắc đau lòng về thú rừng bị săn bắn, bẫy bắt và xẻ thịt tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ống kính của chúng tôi cũng ghi nhận được cảnh các quán ăn xẻ thịt nhiều loài thú rừng, trong đó có quán còn giới thiệu là phục vụ loài thú rừng có tên trong Sách đỏ Việt Nam. AN HIỀN Mời quý bạn đọc quét mã QR để xem phiên bản Emagazine và video.

6 Ngày 13-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xử phú c thẩ m vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương) khiến 32 người chế t. Phiên tòa được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán), Nguyễn Thành Luân (giám đốc Công ty Thái Bình Anh) và các bị cáo khác là cựu cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng. Còn bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó đội trưởng của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) kháng cáo kêu oan. Tòa phúc thẩm cũng xem xét kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự và tăng mức bồi thường... của đại diện hợp pháp của tám bị hại đã mất. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Chung Văn Kết, hai thẩm phán là Phạm Công Mười và Hoàng Minh Thịnh. Xét xử sơ thẩm hồi tháng 10-2024, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Xuân 8 năm tù; Luân 5 năm tù; Hồng 7 năm 6 tháng tù, Hùng 7 năm tù, Sơn 5 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về PCCC. Về phần dân sự, HĐXX buộc năm bị cáo (trừ bị cáo Nguyễn Văn Võ) bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi các con chưa thành niên của bị hại đến năm 18 tuổi. Theo bản án sơ thẩm, tối 6-9-2022, quán karaoke An Phú bị cháy khiến 32 người chết. Nguyên nhân cháy do chập mạch điện; hệ thống chuông báo cháy và vòi phun nước không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Quá trình điều tra xác định cơ sở có lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhưng Xuân không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nên không phát hiện hệ thống không hoạt động được. Các bị cáo là cựu cán bộ PCCC Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng đã vi phạm trong quá trình ban hành giấy chứng nhận thiết kế thẩm duyệt hồ sơ PCCC và kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC đối với cơ sở này. Bị cáo Phạm Thị Hồng không nhận tội và kêu oan trong quá trình điều tra và xét xử. Bị cáo Hồng cho rằng mình quen biết bị cáo Xuân và chỉ đứng ra giới thiệu mà không nhận thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú. Cấp sơ thẩm đã căn cứ vào lời khai của bị cáo Xuân cùng những người liên quan, có đủ căn cứ xác định bị cáo Hồng không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC nhưng đã nhận thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú. Bị cáo Hồng đã thuê Nguyễn Nhất Linh lắp đặt thiết bị PCCC, nhờ bị cáo Luân đại diện Công ty Thái Bình Anh ký hợp thức hóa vào biên bản nghiệm thu để đảm bảo thủ tục pháp lý. Bên cạ nh đó , nhờ bị cáo Hùng nghiệm thu, tạo điều kiện cho quán karaoke An Phú đi vào hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện về PCCC. Hậu quả của việc này dẫn đến khi vụ cháy xảy ra khiến 32 người thiệt mạng. Bị cáo Nguyễn Thành Luân vì nể nang bị cáo Hồng nên đã ký vào biên bản kiểm tra, nghiệm thu do các bị cáo là cựu cán bộ PCCC lập khống để hợp thức hóa hồ sơ và không hưởng lợi gì về việc này. SONG MAI Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 11-6-2025 tạo điều kiện cho người dân, dự thảo luật sửa đổi đã quy định thời hạn cấp phiếu LLTP chỉ còn năm ngày. Trường hợp công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài hoặc trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày. Đối với người chưa đủ 14 tuổi thì thời hạn cấp phiếu LLTP là ba ngày làm việc. Thủ tục cũng đơn giản hơn rất nhiều khi công dân chỉ cần nộp tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP và bản sao thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu. Trường hợp cha mẹ/người giám hộ yêu cầu cấp phiế u LLTP cho người dưới 14 tuổi thì nộp bản sao thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu của cha mẹ/người giám hộ. Trường hợp người dân yêu cầu cấp phiế u LLTP trực tuyến thì chỉ cần nộp tờ khai, không cần thêm bất cứ giấy tờ nào khác. Theo quy định hiện hành, trong hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP thì người dân cần cung cấp sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh về nơi thường trú, tạm trú. Cơ sở dữ liệu do một cơ quan quản lý Theo quy định hiện nay, cơ sở dữ liệu LLTP được xây dựng theo mô hình cơ sở dữ liệu hai cấp được quản lý tại Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp. Tuy nhiên, quy định này đã được đề xuất sửa đổi thành chỉ có một cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu này đó là Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an. Do hoạt động quản lý, cấp LLTP đã được chuyển từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an nên dự thảo lần này đã sửa đổi một số cụm từ như “Trung tâm LLTP quốc gia” thành “Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an” và sửa đổi “Sở Tư pháp” thành “Công an cấp tỉnh” để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý. Nguồn thông tin LLTP về án tích cũng được bổ sung, mở rộng. Bên cạnh thông tin về án tích được lấy từ các nguồn hiện nay như bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật và bản án hình sự phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự; quyết định thi hành án hình sự... thì bổ sung thêm bốn nguồn mới. Cụ thể là: Quyết định tổng hợp hình phạt; quyết định bác đơn xin xóa án tích; quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; quyết định trả tự do cho bị cáo.• HỮ U ĐĂNG Mới đây, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) 2009. Theo Bộ Công an, Luật LLTP đã có hiệu lực hơn 14 năm, đến nay đã bộc lộ những hạn chế khi chưa kịp thời đồng bộ với các luật tố tụng, khả năng khai thác sử dụng dữ liệu về LLTP còn hạn chế. Trong bối cảnh hiện nay, cần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời cần thiết phải sửa đổi, điều chỉnh vì hoạt động cấp LLTP đã chuyển từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an quản lý. Thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ còn năm ngày Theo quy định hiện hành tại Điều 48 Luật LLTP 2009 thì thời hạn cấp phiếu LLTP không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài hoặc trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày. Nhằm cắt giảm thời gian xử lý, Người dân có thể yêu cầu cấp lý lịch tư pháp trực tuyến với thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG Trường hợp người dân yêu cầu cấp phiế u lý lị ch tư phá p trực tuyến thì chỉ cần nộp tờ khai, không cần thêm bất cứ giấy tờ nào khác. Các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: LA 5/6 bị cáo vụ cháy quán karaoke An Phú kháng cáo, có bị cáo kêu oan phapluat@phapluattp.vn Đề xuất giảm nửa thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp Với đề xuất mới, thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đã đơn giản hơn rất nhiều, thời gian giảm một nửa, giấy tờ chỉ cần thẻ căn cước/CCCD và tờ khai. Cơ quan, tổ chức (cơ quan tiến hành tố tụng; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội) khi có yêu cầu cung cấp thông tin LLTP của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu đến công an cấp tỉnh nơi người đó thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an. Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an, công an cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin LLTP theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức. Văn bản cung cấp thông tin LLTP có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản. Thời hạn cung cấp thông tin LLTP giống như áp dụng đối với trường hợp công dân yêu cầu. Trường hợp cung cấp thông tin LLTP khẩn cấp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thì thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. Điều 50a của dự thảo (điều mới) Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trong 24 giờ với yêu cầu khẩn cấp Từ ngày 1-3, Công an TP.HCM chính thức tiếp nhận và cấp phiếu LLTP thay vì Sở Tư pháp TP.HCM trước đây. Người dân có thể làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở 258 Trần Hưng Đạo, quận 1 hoặc đăng ký cấp phiếu LLTP online qua ứng dụng VNeID nếu đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Khi làm trên ứng dụng VNeID, phiếu LLTP được cấp bằng bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. Ngoài VNeID, người dân cũng có thể thực hiện thủ tục qua cổng dịch vụ công TP.HCM mà không cần đến trụ sở. Việc cấp phiếu LLTP online giúp tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiêu điểm

