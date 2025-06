129-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 12-6-2025 thoisu@phapluattp.vn Quá trình sắp xếp đang ở giai đoạn “nước rút”; được thực hiện với tinh thần “thần tốc” nhưng lại vô cùng thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và chặt chẽ, đảm bảo đi bước nào chắc chắn bước đó. NHÓ M PHÓ NG VIÊN Sá ng 11-6, tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây được xem là cuộc cách mạng lớn nhất về sắp xếp bộ máy của cả hệ thống chính trị và ĐVHC kể từ khi thành lập nước đến nay. Đồng thuận rất cao Theo bộ trưởng Bộ Nội vụ, quá trình sắp xếp đang ở giai đoạn “nước rút”; được thực hiện với tinh thần “thần tốc” nhưng lại vô cùng thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học và chặt chẽ, đảm bảo đi bước nào chắc chắn bước đó. Theo bà Trà, điểm đáng quý nhất của cuộc cách mạng này là đã tạo được sự thống nhất và đồng thuận rất cao trong hệ thống chính trị và toàn thể tầng lớp nhân dân trong xã hội. Dù khối lượng công việc hết sức đồ sộ nhưng toàn hệ thống đều vượt qua được nhờ niềm tin, kỳ vọng, đặc biệt là quyết tâm chính trị rất cao từ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và mong đợi lớn của dân tộc. “Cuộc tái cấu trúc này được xem xét rất kỹ lưỡng, đa chiều từ nhiều khía cạnh như diện tích tự nhiên, quy mô dân số, lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tầm nhìn triết lý phát triển, tổ chức lực lượng, tư tưởng và tâm lý xã hội” - Bộ trưởng Trà nói. Theo người đứng đầu ngành nội vụ, việc sắp xếp các ĐVHC cấp tỉnh lần này cho thấy đã có một sự thay đổi rất lớn về tư duy. Không còn thuần túy là sắp xếp các ĐVHC liền kề với nhau, mà dựa trên hình thái lãnh thổ tự quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7. Việc này sẽ bao gồm việc công bố chính thức các nghị quyết và quyết định của cấp có thẩm quyền, trước hết là nghị quyết của Quốc hội, sau đó là quyết định về thành lập tổ chức Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 34 tỉnh, TP này. “Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và đặc biệt là Chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện” - Bộ trưởng Trà cho biết. Một trong những công việc lớn còn lại cần tập trung giải quyết là sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một vấn đề rất lớn đang được triển khai và sẽ tiếp tục thực hiện khi việc sắp xếp bộ máy được thực hiện. Thông suốt, không gián đoạn Theo bà Trà, liên quan đến công tác cán bộ, có đề xuất nghiên cứu việc trưởng các ban của HĐND không nhất thiết phải là đại biểu HĐND nhằm đảm bảo bố trí, sắp xếp cán bộ đối với các trường hợp đặc biệt, không chỉ riêng chủ tịch, phó chủ tịch HĐND. Ngoài ra, việc kiện toàn các chức danh, đặc biệt là theo Kết luận 128 của Bộ Chính trị, cũng là một nội dung quan trọng. “Dù Kết luận 128 không quá cứng nhắc nhưng có những địa phương còn cân nhắc trong thực hiện” - Bộ trưởng Trà nói và khẳng định Quyết tâm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7 nhiên sao cho hợp lý, đặc biệt là hình thái lãnh thổ hướng ra biển lớn. Mục tiêu là tận dụng tối đa lợi thế kinh tế biển và lợi thế hội nhập để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, đặc biệt là các vùng duyên hải Nam Trung Bộ, gắn kết với Tây Nguyên hoặc những vùng được tính toán để trở thành các trung tâm kinh tế lớn không chỉ ở Việt Nam, khu vực mà còn hướng tới tầm nhìn quốc tế lâu dài. Phù hợp với sự phát triển Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biế t Bộ Chính trị đã nghiên cứu kỹ lưỡng, chặt chẽ, bài bản và đi đến quyết định sắp xếp 52 ĐVHC để còn 23 ĐVHC, giữ nguyên 11 ĐVHC đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp được đánh giá là rất phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại và của nhiều quốc gia trên thế giới. Mô hình này nhằm tái cấu trúc hệ thống hành chính của Việt Nam để phù hợp với việc đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Bà Trà cho biết sau khi làm việc với các địa phương, Tổng Bí thư đã đặt ra quyết tâm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7. Bộ trưởng Trà thông tin theo chỉ đạo chung của Bộ Chính trị, toàn hệ thống chính trị quyết tâm vận hành ĐVHC mới với yêu cầu chính đối với các đơn vị sự nghiệp, cần đảm bảo vận hành thông suốt, không gián đoạn, nhất là các đơn vị cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu như y tế và giáo dục, không thể thiếu người quản lý. Về chế độ chính sách, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) để giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng quy định tại Nghị định 177 và các đối tượng khác nhằm tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Chính phủ đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 29 hiện hành liên quan đến tinh giản biên chế, Sau sáp nhập “không phải đưa tiền là xong” Thảo luận tại tổ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho hay đa số người dân và các địa phương được lấy ý kiến đều ủng hộ chủ trương này. Bở i vì tất cả đều nhận thấy mặt tích cực là giảm được một cấp trung gian, bộ máy tổ chức hợp lý hơn và tạo ra không gian kinh tế phát triển đủ mạnh, có sự kết hợp thế mạnh giữa các vùng miền, cả miền núi lẫn miền biển. “Ví dụ sáp nhập hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu với TP.HCM sẽ tạo ra không gian, tiềm lực kinh tế cực mạnh, có thể so sánh với Thượng Hải” - ông Bình nói. Ông Bình thông tin: “Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ đã triển khai, ngày 30-6, đồng loạt tất cả tỉnh sẽ công bố địa giới hành chính mới của tỉnh, xã và bộ máy lãnh đạo mới cả Đảng và chính quyền. Sáng 30-6, tất cả địa phương công bố các chức danh cấp tỉnh, cấp xã và ngày hôm sau 1-7, bộ máy mới của chính quyền hai cấp bắt đầu vận hành”. Ông Bình cũng khẳng định sau sắp xếp, sáp nhập ĐVHC sẽ tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến trụ sở, chế độ chính sách, bố trí con người. Về trụ sở, Chính phủ yêu cầu tổng rà soát tất cả trụ sở xã, huyện, tỉnh các cơ quan, sau đó các tỉnh tự đề xuất phương án theo thứ tự ưu tiên. Một là dành cho giáo dục (trường học, nhà trẻ), dành cho y tế (trạm xá, bệnh viện), dành cho công trình văn hóa, phúc lợi… Phần còn lại mới tính toán tiếp. “Việc này liên quan đến nhiều vấn đề nên chúng ta phải gỡ về mặt hành lang pháp lý, chuyển từ trụ sở huyện đội hay công an sang nhà trẻ là sai mục đích nên cần hành lang pháp lý để gỡ câu chuyện này”- ông Bình nói. Chính sách dành cho cán bộ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nói đã rất tốt nhưng việc triển khai chính sách phải đi kèm với công tác vận động và làm công tác chính trị tư tưởng để cán bộ khi nghỉ cũng vui vẻ, nhường cơ hội cho người trẻ hơn chứ“không phải đưa tiền là xong”. Phó Thủ tướng nói mong muốn có một chính sách chung và việc này còn phụ thuộc vào điều kiện, tiềm lực tài chính của từng địa phương. Việc bố trí nơi ở cho cán bộ sau sáp nhập cũ ng là câu chuyện rất đáng lưu ý. Sau sáp nhập, ngay lập tức không phải“bê nguyên đai, nguyên kiện”cán bộ từ tỉnh cũ sang tỉnh mới, mà vẫn cho phép để lại một bộ phận để hướng dẫn chính quyền địa phương giải quyết câu chuyện của chính quyền xã khi ban đầu chưa thể vận hành trơn tru, giải quyết các dự án tồn đọng hay nắm bắt tình hình dân cư. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết sau khi làm việc với các địa phương, Tổng Bí thư đã đặt ra quyết tâm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7. trong đó có bổ sung thêm đối tượng là cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở thôn bản, tổ dân phố vào diện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 29. Đối với đối tượng hợp đồng cũng sẽ được rà soát để bổ sung khi thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế. Tuy nhiên, các đối tượng này sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi như Nghị định 178. Chính sách cụ thể sẽ tùy thuộc vào tính chất đặc thù và công việc của từng đối tượng.• Tiêu điể m Còn nhiều nhiệm vụ khác liên quan đến các vấn đề lớn như sắp xếp tài sản, tài chính công sau sắp xếp thì tại hội nghị toàn quốc sắp tới tập huấn cho cả hệ thống chính trị và chính quyền địa phương, Bộ Tài chính sẽ nói rất kỹ về vấn đề này. Bộ Nội vụ sẽ làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương hai cấp, cũng như phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, như quy hoạch lại tỉnh, ngành, lĩnh vực, cũng sẽ có những hướng dẫn phù hợp với yêu cầu thực tiễn mới. Bộ trưởng PHẠM THỊ THANH TRÀ Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay Chính phủ đã chuẩn bị mọi điều kiện cho việc sáp nhập các đơn vị hành chính. Ảnh: HTQ Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại tổ. Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Năm 12-6-2025 thoisu@phapluattp.vn Dù đã có những chuẩn bị nhưng khi bước sang một mô hình tổ chức mới, làm việc tại trụ sở mới, cán bộ, người dân sẽ cần thời gian để làm quen. LÊ THOA - BẢO PHƯƠNG Theo dự kiến, sáng nay (126), đồng loạt 102 phường, xã mới tại TP.HCM sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ghi nhận của PV cho thấy tại các phường, xã mới, đội ngũ nhân sự cùng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật... đã “lên dây cót”, sẵn sàng vận hành thử nhưng với tinh thần “chạy thật, làm việc thật”. Người dân kỳ vọng thủ tục sẽ “chạy” nhanh hơn Trước thềm vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các bộ phận một cửa tại phường, xã, quận, huyện ở TP.HCM vẫn tất bật tiếp nhận và trả hồ sơ cho người dân. Không khí làm việc tại đây diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương. Có mặt tại UBND phường Võ Thị Sáu (quận 3), nhiều người dân ngồi kín khu vực chờ nộp hồ sơ. Trong số đó, ông Phạm Nguyễn Quân đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Ông Quân cho biết mình rất quan tâm đến việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp, kỳ vọng đây là bước cải tiến giúp tinh gọn bộ máy, rút ngắn các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. “Với kinh nghiệm từ những đợt sáp nhập trước, tôi tin cơ quan nhà nước đã nắm rõ người dân cần gì, khó ở đâu. Tôi mong lần này quá trình chuyển đổi giấy tờ sẽ được hỗ trợ tối đa” - ông Quân nói. Tại quận Bình Tân, ông Phạm Hùng Lâm (ngụ phường Tân Tạo) cũng bày tỏ một số băn khoăn khi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ để xin cấp giấy phép xây dựng. Theo ông, thời gian xử lý thông thường là 15 ngày và ông đã được hẹn ngày trả trình chuyển giao mô hình. “Chúng tôi đang thống kê, sắp xếp, bàn giao hồ sơ kỹ lưỡng để đảm bảo khi chuyển về trụ sở mới, toàn bộ hồ sơ được vận hành thông suốt, không thất lạc, không ảnh hưởng đến công việc của người dân” - ông Hoàng nói. Song song đó, ông Hoàng cũng chủ động hướng dẫn người dân làm dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà để giảm tải khối lượng công việc và hạn chế sai sót trong những ngày đầu chuyển giao. Hôm nay, 102 phường, xã ở TP.HCM đồng loạt vận hành thử mô hình mới kết quả. Ông Lâm lo lắng nếu quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền diễn ra trong lúc hồ sơ chưa hoàn tất thì việc tiếp nhận và trả kết quả sẽ diễn ra như thế nào. “Hồ sơ chưa xong mà TP không còn cấp quận thì tôi phải đến đâu nhận lại kết quả? Tôi mong TP có thông tin rõ ràng để người dân an tâm” - ông Lâm nêu. Dù vậy, ông Lâm kỳ vọng mô hình chính quyền hai cấp sẽ giúp bộ máy chính quyền gần dân hơn. “Hiện nay các hồ sơ đều dồn về quận nên đôi khi xử lý còn chậm. Nếu chuyển giao một phần nhiệm vụ về phường, tôi tin thủ tục sẽ được giải quyết nhanh hơn” - ông Lâm nói. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Sinh (ngụ phường Tân Tạo) mong việc chuyển sang mô hình mới sẽ thúc đẩy chuyển đổi số mạnh hơn, giảm tải công việc cho cả cán bộ và người dân. Dù vậy, ông Sinh cũng băn khoăn: “Chuyển sang mô hình mới thì trụ sở mới ở đâu, những thủ tục nào sẽ do phường giải quyết… Tất cả điều đó người dân cần được thông tin rõ ràng để chủ động hơn khi cần làm hồ sơ, thủ tục”. Vừa tiếp nhận hồ sơ vừa tất bật bàn giao Giai đoạn chuyển tiếp từ mô hình chính quyền ba cấp sang hai cấp tại TP.HCM đang diễn ra với cường độ cao, dù vậy công việc phục vụ người dân vẫn không gián đoạn. Tại UBND phường Võ Thị Sáu (quận 3), ông Trần Huy Hoàng, công chức tư pháp - hộ tịch, cho biết mỗi ngày phường vẫn tiếp nhận một khối lượng lớn hồ sơ từ người dân. Cán bộ, công chức vừa giải quyết thủ tục theo quy định vừa gấp rút hoàn tất các đầu việc phục vụ quá “Dù đã có sự chuẩn bị nhưng khi bước sang một mô hình tổ chức mới, làm việc tại trụ sở mới, sẽ cần thời gian để làm quen. Cách vận hành mô hình chính quyền hai cấp chắc chắn sẽ khác trước” - ông Hoàng chia sẻ thêm. Bà Trần Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận 3, nhìn nhận mô hình mới đặt ra yêu cầu cao hơn cho đội ngũ công chức. Không chỉ vững chuyên môn, cán bộ còn cần ứng dụng công nghệ thông tin linh hoạt, hiệu quả để nâng cao năng suất làm việc và phục vụ người dân tốt hơn. “Giai đoạn này, đội ngũ vừa tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hằng ngày vừa khẩn trương bàn giao, tiếp nhận hồ sơ mới, sắp xếp theo cách khoa học nhất. Mọi thứ đều phải diễn ra đồng thời, không để gián đoạn công việc của người dân” - bà Hương nhấn mạnh. Tại buổi làm việc với UBND quận Bình Tân chiều 10-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc vận hành thử mô hình chính quyền cấp xã mới trong giai đoạn từ ngày 12 đến 20-6 phải trên tinh thần“chạy thật”, “người dân đến làm việc thật, cán bộ nhận hồ sơ thật”. Theo ông Được, việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải đảm bảo liền mạch, không đứt quãng. Các thủ tục hành chính, công việc phục vụ cho người dân phải được đảm bảo, không vì bất cứ lý do gì liên quan đến sắp xếp bộ máy mà không thực hiện giải quyết công việc cho người dân. “Không để bỏ sót việc, không để công việc của người dân không có người giải quyết”- ông Được nói và đề nghị trước mắt tận dụng tối đa trụ sở đang có của các ngành, địa phương. Còn tại buổi làm việc với UBND quận 6, Chủ tịch Nguyễn Văn Được thống nhất việc sửa chữa nhỏ đối với các trung tâm hành chính công cấp phường để đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ cho người dân được liên tục. Theo đó, trung tâm hành chính công ở xã, phường sẽ giải quyết hồ sơ cho người dân, hộ gia đình. Trung tâm hành chính công cấp TP sẽ giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp và có sự liên thông giữa xã, phường và TP. Từ hôm nay (12-6), các phường/xã trên địa bàn TP.HCM vận hành thử mô hình chính quyền địa phương hai cấp - mô hình mới chưa từng có tiền lệ - với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chạy thử nhưng làm thật. Cán bộ đã sẵn sàng phục vụ người dân Hôm qua (11-6), Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp với UBND quận Tân Bình vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Chánh Văn phòng Quận ủy quận Tân Bình (dự kiến sẽ giữ chức chủ tịch UBND phường Tân Bình), mọi công tác chuẩn bị cơ bản của sáu phường mới đã hoàn tất. “Chúng tôi đã lên danh sách cán bộ tham gia vận hành thử từng vị trí công việc. Các phường cũng rà soát kỹ để bố trí vị trí làm việc, thiết lập sơ đồ phòng ban dựa trên cấu trúc cũ, sẵn sàng cho ngày chạy thử” - bà Phượng chia sẻ. Bà Phượng thông tin quận Tân Bình đã phân bổ lực lượng từ cán bộ không chuyên trách, cán bộ nghỉ hưu cho đến cán bộ, công chức chính thức về làm việc tại sáu phường mới. “Sau ngày 1-7, khi các phường chính thức có thẩm quyền, việc sắp xếp vị trí công tác sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực tế” - bà Phượng cho biết. Bà cũng tin tưởng dù khối lượng công việc tăng lên nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mô hình sẽ vận hành ổn định. Còn tại quận 3, bà Hứa Thị Mỹ Hương, Quyền Chánh Văn phòng UBND quận 3, cho biết trụ sở UBND quận cũ sẽ thành trụ sở UBND phường Xuân Hòa. Việc sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất tại đây đã hoàn tất vào cuối năm 2024, sẵn sàng trở thành trung tâm hành chính công hiện đại để phục vụ người dân. Cơ sở vật chất như bàn ghế, thiết bị, máy móc, hệ thống công nghệ thông tin… được trang bị đầy đủ. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, công chức đã được bố trí đủ điều kiện năng lực để tiếp nhận và xử lý công việc trơn tru, không bị gián đoạn. “Hiện cán bộ đã quen thao tác trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cũng như dịch vụ công trực tuyến” - bà Hương nói và thông tin quận đã quán triệt đến từng cán bộ, công chức về việc đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ trong thời điểm chuyển giao, từ ngày 30-6 sang 1-7. Cụ thể, các hồ sơ có thể giải quyết trong ngày sẽ được hoàn tất và trả kết quả trước ngày 30-6, còn hồ sơ dài hạn sẽ được bàn giao cho đội ngũ công chức tại trụ sở mới tiếp tục xử lý. Bà Hương cũng nhấn mạnh đội ngũ cán bộ cấp quận sẽ là lực lượng nòng cốt tại các phường mới. Những cán bộ này được đào tạo chuyên môn bài bản, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh và có đủ năng lực để vận hành mô hình mới.• Tiêu điểm Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã lập 10 tổ công tác do Thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng, trực tiếp dự và thường xuyên giám sát, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn, từ ngày 12-6 đến hết ngày 1-7. Trong đó, Tổ công tác số 1 do ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, làm tổ trưởng, sẽ giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường, xã vận hành thử nghiệm mô hình mới tại quận 11 và huyện Nhà Bè. Tổcôngtácsố2doôngNguyễn VănĐược,ChủtịchUBNDTP.HCM, làm tổ trưởng, trực tiếp giám sát, theo dõi, chỉ đạo các phường, xã vận hành thử nghiệm mô hình mới trên địa bàn quận 1 và huyện Cần Giờ… THANH TUYỀN Trong thời gian thí điểm mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Võ Thị Sáu vẫn duy trì tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THUẬN VĂN “Chạy thật, làm việc thật” Cán bộ, công chức tham gia buổi thử nghiệm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại quận Tân Bình vào sáng 11-6. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 12-6-2025 Không phải thiên tai, mà chính bàn tay của một số người - “nhân tai” với những chiếc bẫy giăng sẵn, những phát súng lạnh lùng và những bữa tiệc thịt rừng khoe mẽ “chiến tích”, tất cả… đang bóp nghẹt hơi thở của thiên nhiên. Vườn quốc gia Cát Tiên, viên ngọc sinh thái quý giá của Việt Nam và thế giới, là ngôi nhà của hơn 80 loài động vật quý hiếm được ghi danh trong Sách đỏ. Từ cheo cheo, chồn bay đến voọc chà vá chân đen… mỗi loài là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh sống động của hệ sinh thái. Nhưng bất chấp những nỗ lực từ Chính phủ, chính quyền các địa phương, các cơ quan, tổ chức bảo tồn thiên nhiên trong nước và quốc tế, lời cảnh báo về sự tuyệt chủng của một số loài vẫn tiếp tục bị thách thức. Những chiếc bẫy chết chóc, những khẩu súng vô tình và những bữa ăn xa xỉ mà đầy tàn nhẫn, đau đớn đang đẩy một số loài đến bờ vực biến mất mãi mãi. Hơn 30 chuyến thâm nhập rừng của PV báo Pháp Luật TP.HCM đã phơi bày một sự thật đau lòng: Hình ảnh con nai gục ngã trên trảng cỏ trong đêm mưa tầm tã, xác chồn bay bị giấu vội trong hốc cây, hay cheo cheo bị thui sống sau bếp lò của những quán nhậu ven rừng. Những cảnh tượng ấy không chỉ là tội ác đối với muông thú, mà còn là vết cứa sắc lẹm vào lương tri con người. Ở khía cạnh pháp lý, BLHS đã có nhiều điều luật/tội danh điều chỉnh vấn đề này. Theo đó, Điều 244 BLHS (Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm) nghiêm khắc trừng phạt các hành vi săn bắt, giết hại, vận chuyển, buôn bán động vật quý hiếm thuộc nhóm IB hoặc thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có thể bị xử phạt đến 15 năm tù (khung hình phạt cao nhất). Điều 234 BLHS (Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã) cũng quy định khung hình phạt cao nhất lên đến 12 năm tù cho các hành vi liên quan đến săn bắt, tàng trữ, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB hoặc thuộc Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Sử dụng súng, vũ khí trái phép để săn bắn, theo Điều 304 BLHS sẽ bị xử phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân… Ngoài ra, Việt Nam còn có Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp và nhiều quy định khác dưới luật để bảo vệ động vật hoang dã. Nhưng pháp luật, dù đầy đủ và nghiêm minh, cũng vẫn chưa đủ nếu lòng người vẫn thờ ơ. Kẻ săn trộm không chỉ có súng, mà còn có sự xảo quyệt. Người tiêu thụ không chỉ có tiền, mà còn có những thèm muốn méo mó, núp bóng dưới cái danh sành điệu. Chỉ vài triệu đồng, một con voọc quý hiếm có thể bị biến thành món ăn. Chỉ một cái gật đầu, thịt thú rừng đã nằm trên bàn tiệc. Đằng sau niềm vui, thỏa mãn ấy là nỗi kinh hoàng của muông thú, là vết thương rỉ máu của thiên nhiên, là khoảng trống lạnh lẽo trong lương tâm nhân loại. NSƯT Nguyễn Cao Minh, người từng cầm súng đi săn, đã bộc bạch trong nỗi ân hận: “Tôi từng săn bắn vài lần trong quá khứ và giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, tôi chỉ thấy xấu hổ”. Lời hối hận ấy như một tiếng chuông đánh thức, làm lay động Vườn quốc gia Cát Tiên - một trong những khu rừng nhiệt đới quý giá nhất Việt Nam và là mái nhà chung của hàng trăm loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó nhiều loài đã được ghi tên trong Sách đỏ Việt Nam và nhận được sự quan tâm bảo vệ đặc biệt của thế giới. Tuy nhiên, công tác gìn giữ sự đa dạng sinh học tại đây đang đối mặt với vô vàn gian nan. Những sinh vật mong manh này đang phải oằn mình sinh tồn trước nạn săn bắt và đặt bẫy trái phép ngày càng tinh vi, manh động. Kêu cứu giữa “ma trận bẫy” Dù lực lượng kiểm lâm kiên trì tuần tra và tháo gỡ bẫy mỗi ngày nhưng một “ma trận bẫy chết” vẫn hiện diện ở nhiều lối mòn và cánh rừng sâu khiến không ít sinh linh nhỏ bé phải trả giá bằng máu và mạng sống. Suốt nhiều tháng liền theo chân lực lượng kiểm lâm, nhóm PV đã tận mắt chứng kiến những chiếc bẫy được giăng mắc khắp nơi, từ ven đường mòn, các lối nhỏ tự phát cho đến sâu trong các khu rừng rậm rạp, nơi địa hình hiểm trở nhất. Những chiếc bẫy sắt lạnh lẽo, vô tri nhưng chứa sức hủy diệt kinh hoàng, âm thầm rình rập từng bước đi của thú rừng. Hành trình điều tra đã để lại nhiều hình ảnh ám ảnh đến xót xa. Những con cheo cheo nhỏ bé, loài thú quý hiếm, nhiều lần bị phát hiện mắc kẹt trong bẫy. Tiếng kêu bất lực vang vọng giữa đại ngàn cùng ánh mắt hoảng loạn cầu cứu của chúng như nhát dao cứa vào lòng người chứng kiến. Ký ức càng thêm khắc khoải khi nhóm PV nhớ lại đợt thả tám cheo cheo Nam Dương trở về tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên hồi cuối năm 2023. Những bước chân rón rén, run rẩy trở về với rừng già của các con vật đáng suy nghĩ biết bao. Thế nhưng cuộc chiến bảo vệ sự sống ấy vẫn chưa có hồi kết. Trong khi lực lượng chức năng kiên trì tháo gỡ từng chiếc bẫy thì ở đâu đó trong đại ngàn vẫn còn những kẻ lén lút tiếp tục giăng bẫy, bất chấp luật pháp và lương tri. Hai loại bẫy là nỗi ám ảnh của động vật hoang dã Lần theo dấu vết thợ săn, nhóm PV phát hiện các loại bẫy thú không chỉ được cài ở những khu vực bìa rừng mà còn len lỏi sâu vào những cánh rừng già hiểm trở. Ngay cả những kiểm lâm dày dạn kinh nghiệm cũng phải cẩn trọng từng bước đi khi vào hiện trường để không dính bẫy. Trong những ngày tìm hiểu, nhóm PV đã ghi nhận hai loại bẫy thường xuất hiện tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Thứ nhất là bẫy dây (bẫy thòng lọng). Đây là loại bẫy đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm và được thợ săn sử dụng phổ biến nhất. Một sợi dây thép hoặc dây cáp chắc chắn được giấu dưới lớp lá khô, chỉ để lộ phần thòng lọng. Khi thú rừng vô tình đi qua, chân hoặc cổ của chúng mắc vào vòng dây, càng giãy giụa vòng dây càng siết chặt. Loại bẫy này gây sát thương cao đối với thú nhỏ như thỏ, chồn, cầy hương khiến chúng có thể chết ngay tại chỗ do bị siết cổ ngạt thở. Riêng thú lớn như hươu, nai, heo rừng, gấu, việc vùng vẫy sẽ khiến dây cứa sâu vào da thịt, gây vết thương nghiêm trọng, nhiễm trùng và cái chết từ từ vì kiệt sức, đói khát và đau đớn. Loại thứ hai là bẫy kẹp (bẫy cá sấu, bẫy hàm sắt). Loại bẫy này có cấu tạo gồm hai miếng thép hình răng cưa, được thiết kế để sập lại ngay khi con mồi đạp trúng. Với lực ép mạnh và sắc bén, bẫy kẹp gây ra những vết thương kinh hoàng. Thợ săn dùng loại bẫy này để triệt hạ chồn, sóc. Khi bị kẹp, con thú bị gãy chân, chảy máu đến chết. Ngay cả thú lớn như cầy mực, mèo rừng, nai có thể bị dập nát chân, đứt gân. Đối với các loài linh trưởng như khỉ, vượn, bẫy kẹp có thể khiến chúng đau đớn tột cùng trước khi chết hoặc tàn phế suốt đời nếu may mắn thoát ra. Thực trạng khó khăn và thách thức dai dẳng Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên, từ năm 2015 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 1.100 vụ vi phạm liên quan đến săn bắt, đặt bẫy thú rừng, xử lý gần 1.400 đối tượng. Riêng năm 2015, kiểm lâm đã tháo gỡ hơn 15.600 bẫy các loại. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cát Tiên, cho biết năm 2015, trung bình mỗi năm tháo gỡ 15.700 bẫy nhưng đến năm 2024 chỉ còn khoảng 4.400 bẫy được tháo gỡ. Mặc dù số bẫy bị tháo gỡ đã giảm hơn 50% từ năm 2018 trở lại đây nhưng thực tế đó không đồng nghĩa với việc tình trạng đặt bẫy đã giảm bớt. Phần lớn các bẫy đều được phát hiện và tháo gỡ ngay khi vừa đặt xuống, nhờ vậy nhiều động vật kịp thời được trả về tự nhiên. Điều đáng lo ngại hơn là những nhóm săn trộm hiện nay hoạt động ngày càng liều lĩnh, manh động hơn. “Các đối tượng thường đi thành nhóm nhỏ, sử dụng vũ khí nguy hiểm. Đã có những kiểm lâm bị thương nặng khi làm nhiệm vụ, như vụ anh Vinh (Trạm kiểm lâm Đắk Lua) bị đâm trọng thương, hay vụ sáu đối tượng tấn công lực lượng kiểm lâm khiến ba kiểm lâm nhập viện trong năm 2023” - ông Long cho biết thêm. Mục sở thị “ma trận” bẫy Dù lực lượng kiểm lâm kiên trì tuần tra, tháo gỡ bẫy mỗi ngày nhưng cái gọi là “ma trận bẫy chết” vẫn xuất hiện nhiều nơi trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Bắn, bẫy thú rừng quý hiếm, nhìn từ luật pháp đến lương tâm Con cheo cheo và con sóc bị dính các loại bẫy của thợ săn. Ảnh trong bài: MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN Có lặn lội vào tận cùng đại ngàn, tìm đến nơi rừng thiêng nước độc, mới cảm nhận, thấm thía tiếng kêu thống thiết của muông thú khi “ngôi nhà” của chúng bị rình rập. MINH HẬU - NGUYỄN TIẾN Điều tra: Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh - Bài 4 Tiêu điểm Chồn bay, cheo cheo là hai trong hơn 80 loài động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam, cư ngụ ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Cheo cheo là loài động vật được Sách đỏ Việt Nam năm 2000 xếp bậc V. Loài này thuộc nhóm IIB theo Nghị định 06 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. (Tiếp theo trang 1)

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 12-6-2025 Anh Nguyễn Văn Sang, kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên, chia sẻ hiện nay Vườn quốc gia Cát Tiên đang bảo vệ nhiều loài quý hiếm trong Sách đỏ như voi, tê tê, bò tót, chồn bay, gà tiền. Tuy nhiên, công tác bảo vệ gặp khó khăn do lực lượng mỏng và đường biên dài giáp ranh khu dân cư. Đặc biệt, nhiều người dân thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên lòng người. Nếu một người từng lầm lỗi đã quay đầu thì tại sao chúng ta không thể dừng lại để lắng nghe! Bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của những kiểm lâm, dù họ phải chịu trách nhiệm chính khi rừng xanh chịu tổn thất. Theo số liệu do Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên cung cấp, kể từ năm 2015 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 1.100 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã liên quan đến đặt bẫy thú rừng, xử lý gần 1.400 đối tượng vi phạm. Cùng trong giai đoạn này, lực lượng kiểm lâm ở đây cũng phát hiện, gỡ bỏ hàng ngàn bẫy thú các loại mỗi năm. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều loài động vật rừng, thả về tự nhiên trong nhiều năm qua. Nỗ lực là có nhưng lý do để chúng ta lo lắng vẫn còn, ít nhất là sau những thước phim tài liệu “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” mà nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM vất vả nhiều tháng trời ghi nhận. Còn biết bao sinh linh muông thú ở rừng thiêng đã bị giết hại. Còn biết bao loài, nếu biến mất, sẽ mang theo cả một di sản sinh học vô giá vùi chôn mãi mãi. Mỗi người đều có thể chọn: Trở thành cánh tay nâng niu sự sống, hay mũi dao găm vào trái tim thiên nhiên. Pháp luật có thể trừng trị kẻ săn bắn nhưng chỉ lương tâm mới khiến con người tự dừng lại trước lằn ranh. Hãy chọn dừng lại, trước khi rừng mãi mãi mất đi tiếng gọi đầy thương yêu của cheo cheo, chồn bay, tiếng hót của voọc chà vá. Hãy chọn yêu thương với thiên nhiên, đó chính là cách chúng ta đang xây nền tảng bền vững cho sự sống của chính mình, cho con cháu chúng ta và bao thế hệ. MINH HẬU Lực lượng kiểm lâm tuần tra rừng, tháo gỡ các loại bẫy và “giải cứu” các loài thú, thả chúng về thiên nhiên. Theo TS Nguyễn Thị Ánh Hồng, Trưởng bộ môn Luật hình sự, khoa Luật hình sự (Trường ĐH Luật TP.HCM), về mặt pháp lý, có thể chia thành hai nhóm hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã quý hiếm: Nhóm thứ nhất là những người trực tiếp săn bắt, tàng trữ; nhóm thứ hai là những người mua những loài động vật này để chế biến thành thực phẩm hoặc sản phẩm như cao hổ cốt. TS Hồng nhấn mạnh chính sách của Nhà nước từ trước đến nay luôn nhất quán trong việc ưu tiên bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm. Điều này không chỉ nhằm bảo đảm cân bằng sinh thái mà còn thể hiện cam kết của Việt Nam khi tham gia nhiều công ước quốc tế về bảo vệ các loài động vật. Về pháp lý, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ. Cụ thể, hai điều luật trực tiếp áp dụng hiện nay là Điều 234 (Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã) và Điều 244 (Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm). Điều 234 áp dụng đối với các loài thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật hoang dã hoặc các loài thuộc Phụ lục II của Công ước CITES. Điều 244 áp dụng với các loài thuộc nhóm IB hoặc Phụ lục I của Công ước CITES. Theo TS Hồng, nguyên nhân trước hết đến từ nhận thức sai lầm của một bộ phận người dân, cho rằng các loài động vật hoang dã mang giá trị dinh dưỡng hoặc chữa bệnh. Thậm chí, một số người còn xem việc sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã là thể hiện đẳng cấp. Thêm vào đó, việc phát hiện và chứng minh hành vi phạm tội gặp nhiều khó khăn. Việc xử lý theo Điều 244 BLHS yêu cầu xác định chính xác loài động vật thuộc nhóm IB hoặc Phụ lục I của Công ước CITES, trong khi Điều 234 BLHS đòi hỏi các dấu hiệu định lượng rõ ràng. Lực lượng chức năng mỏng, việc giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống chưa chặt chẽ cũng góp phần khiến tình trạng vi phạm kéo dài. Ý kiến Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM: Mang súng, đặt bẫy trong rừng và rủi ro bị xử lý hình sự Các hành vi sử dụng, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép thường xảy ra trong các vụ săn bắn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 304 BLHS với khung hình phạt lên đến tù chung thân. Ngay cả khi chưa săn được con thú nào, chỉ cần có hành vi mang súng trái phép vào rừng là đã đủ yếu tố để xử lý hình sự. Bên cạnh đó, việc đặt bẫy thú rừng tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dân vào rừng. Trong những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người đặt bẫy có thể bị truy tố về tội vô ý gây thương tích hoặc thậm chí là vô ý làm chết người, tùy mức độ hậu quả. Bên cạnh pháp luật, theo tôi, việc tuyên truyền là vô cùng quan trọng, đặc biệt là với người dân vùng sâu, vùng xa, nơi mà việc phân biệt loài vật quý hiếm và được phép săn bắt còn rất mơ hồ. Phải giúp người dân hiểu rằng hành vi săn bắt động vật hoang dã là vi phạm pháp luật, là tội ác với thiên nhiên. Không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng mà cần sự tham gia của cả cộng đồng. PGS-TS NGUYỄN PHƯƠNG THẢO, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm (ĐH Quốc gia TP.HCM): Nguy cơ bùng phát dịch bệnh vì săn, giết mổ động vật hoang dã Xem những đoạn phóng sự điều tra “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” trên báo Pháp Luật TP.HCM, tôi phẫn nộ và lo lắng. Không chỉ bởi sự tàn nhẫn mà còn bởi sự nguy hiểm về dịch bệnh. Toàn bộ chuỗi từ giết mổ, vận chuyển, chế biến thú rừng đều không đảm bảo vệ sinh. Những hành vi này không chỉ gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh mà còn tổn hại đến kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Nhiều lời đồn đại về giá trị dinh dưỡng và dược liệu của động vật hoang dã hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Ví dụ, không có nghiên cứu nào chứng minh thịt hay vảy tê tê có hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, một số nghiên cứu tại Trung Quốc, Thái Lan cho thấy thịt rùa hoang dã chứa nhiều kim loại nặng, gây hại cho cơ thể. Trong khi đó, những loài động vật này chưa từng qua kiểm dịch và có thể là ổ chứa virus nguy hiểm. Những căn bệnh như SARS, Ebola hay COVID-19 đều có liên quan đến động vật hoang dã. WHO cho biết 60% bệnh truyền nhiễm và 75% bệnh mới nổi đều có nguồn gốc từ động vật hoang dã. TS NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG, Trưởng bộ môn Luật hình sự, khoa Luật hình sự (Trường ĐH Luật TP.HCM): Giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và bảo vệ thú rừng Trước đây chúng ta chỉ nghe nói về tình trạng săn bắt, buôn bán, giết mổ thú rừng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến hình ảnh thực tế trong phóng sự điều tra “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” trên báo Pháp Luật TP.HCM, tôi thực sự bàng hoàng. Những hành vi vi phạm pháp luật này lại diễn ra công khai và dường như không ai sợ sẽ bị xử lý. Đấu tranh với tội phạm động vật hoang dã là câu chuyện toàn cầu. Các đường dây buôn bán xuyên quốc gia khiến việc kiểm soát ngày càng khó khăn hơn. Để giải quyết vấn đề, cần tiếp cận từ nhiều góc độ. Trước hết, cần hoàn thiện khung pháp lý, đưa ra chế tài nghiêm khắc hơn và các dấu hiệu tội phạm cụ thể để xử lý kịp thời. Song song đó, Nhà nước cần đầu tư vào công tác giám định, tăng cường năng lực cho lực lượng điều tra. Quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của người dân. Mọi hành vi vi phạm đều bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng. Nếu không có nhu cầu sẽ không còn hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là về nguy cơ bệnh tật và hệ lụy từ việc sử dụng động vật hoang dã. NSƯT - ca sĩ NGUYỄN CAO MINH: Yêu thiên nhiên là cách tốt nhất để chữa lành Động vật quý hiếm, hoang dã cần những phương án bảo vệ quyết liệt để không bị tuyệt chủng. Dù pháp luật đã có nhưng tình trạng săn bắt vẫn không thuyên giảm. Đây là hồi chuông cảnh báo để chúng ta phải đồng lòng hành động mạnh mẽ hơn. Tôi từng mắc sai lầm vì hiếu kỳ. Khi xem những thước phim này, tôi thấy phía sau là cả những thói quen, suy nghĩ sai lệch cần phải thay đổi. Người ta coi việc săn thú như một biểu tượng sang trọng. Đó là suy nghĩ rất sai lầm. Yêu thiên nhiên là cách tốt nhất để chữa lành, không chỉ cho rừng mà còn cho chính con người. Về giải pháp bảo vệ thú rừng, tôi cho rằng phải làm cho người ta biết sợ - bằng luật. Nhưng cũng phải làm cho người ta biết thương - bằng lòng từ tâm. Nếu chỉ rình rập bắt người vi phạm thì khó lắm. Rừng rộng, kiểm lâm ít, mà bẫy thì im lặng, khi phát hiện thì thú đã chết rồi. Theo tôi, giải pháp bền vững phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ và cộng đồng dân cư sống gần rừng. vẫn chuộng các món đặc sản thú rừng nên các loài này vẫn bị săn bắt làm thức ăn. Lực lượng kiểm lâm không chỉ đối mặt với lâm tặc mà còn phải căng mình chống lại thói quen tiêu dùng vô trách nhiệm từ một bộ phận người dân. Việc sử dụng thịt thú rừng tiềm ẩn nguy cơ lây truyền các dịch bệnh nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến Coi chừng tù tội vì săn bắt, tàng trữ, mua bán động vật hoang dã sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh công tác tuần tra ngày đêm, kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên cũng tăng cường tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức bảo tồn như WildAid Việt Nam, WAR, VFBC... nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng vùng đệm, giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng.•

6 Thời sự - Thứ Năm 12-6-2025 thoisu@phapluattp.vn Khoảng 40.000 người tham gia lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2-9 Ngày 11-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9) của TP, chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành vào dịp 2-9. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội. Theo Ban tổ chức, dự kiến có khoảng 40.000 người tham dự. TP Hà Nội đang gấp rút triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như thiết kế xe mô hình quốc huy, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; lắp đặt hơn 600 nhà vệ sinh lưu động... Đặc biệt, TP cũng thiết kế, lắp đặt khán đài với khoảng 30.000 chỗ ngồi, lắp đặt hệ thống màn hình LED, trang trí tuyên truyền cổ động, trực quan. Ngoài ra, TP cũng triển khai phương án y tế, an toàn thực phẩm, cấp cứu lưu động tại các điểm tập kết và diễn ra lễ diễu binh… TRỌNG PHÚ Sáng 11-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân đã tới đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại TP Montreuil. Không gian Hồ Chí Minh nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống ở ngay trung tâm của Công viên Montreau thuộc TP Montreuil, cách Paris khoảng 15 km về phía đông. Đặt hoa thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi đặt chân vào Không gian Hồ Chí Minh. Thủ tướng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới; sống mãi trong tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam và Pháp; tình hữu nghị Việt Nam - Pháp mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thăm phòng trưng bày, nơi lưu giữ các hình ảnh, kỷ vật về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng gửi gắm và mong muốn nhân dân, chính quyền TP Montreuil luôn luôn gìn giữ, tôn tạo và làm cho Không gian Hồ Chí Minh ngày càng khang trang, sạch đẹp. (Theo TTXVN) Sáng 11-6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2025, có tên quốc tế là WUTIP. Lúc 13 giờ, bão số 1 ở vị trí khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, phía đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (6274 km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ (nhanh hơn hôm qua). Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo bão số 1 di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó chuyển hướng bắc về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc). Theo ông Khiêm, với kịch bản về hướng di chuyển của bão số 1 như hiện nay, có thể gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ đêm 11 đến ngày 14-6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động 1 và trên báo động 1. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã điều tàu BP 43.9801 cùng bảy cán bộ, chiến sĩ xuất phát từ cảng Tam Hiệp (huyện Núi Thành) triển khai công tác hỗ trợ, cứu kéo tàu cá QNa 92954 TS (công suất 715 CV) bị hỏng máy cách mũi An Hòa 40 hải lý. Một tàu cá ở gần hỗ trợ lai dắt nhưng khu vực tàu gặp nạn hiện có gió cấp 6, biển động. Tỉnh Quảng Nam cảnh báo từ 10 giờ ngày 11 đến 10 giờ ngày 13-6, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng trũng, nơi tập trung đông dân cư. A.HIỀN - T.NHẬT Ngày 11-6, Bộ Công an cho biết Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đã có thư khen gửi Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Văn phòng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Nội dung thư khen nêu rõ: Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. Thành tích trên là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực và quyết tâm cao của lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân… P.HÙNG Khai trương Trung tâm Công nghệ chiến lược Úc - Việt Nam Ngày 11-6, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, Đại sứ Úc tại Việt Nam (VN) Gillian Bird và hơn 300 khách mời từ Chính phủ VN, các trường ĐH và doanh nghiệp đã cùng dự lễ khai trương Trung tâm Công nghệ chiến lược Úc - VN. Trung tâm này sẽ cung cấp một nền tảng năng động để triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các nghiên cứu xuất sắc, hỗ trợ xây dựng chính sách và các ứng dụng thực tế của các công nghệ mới nổi và quan trọng như 5G/6G, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và an ninh mạng. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Bird nói: “Úc tự hào hợp tác với VN để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hai yếu tố thiết yếu cho tăng trưởng kinh tế của VN. Đây là minh chứng cụ thể cho cam kết của Úc trong việc hỗ trợ lĩnh vực khoa học và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”. N.DIỆP Chốt thời gian xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai Ngày 11-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình triển khai thực hiện dự án khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai sau khi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Tại buổi làm việc, ông Hà giao Sở Xây dựng lập kế hoạch khởi động dự án vào ngày 2-9 gửi Thường trực UBND tỉnh để xin ý kiến Tỉnh ủy trước khi ban hành triển khai thực hiện. Kế hoạch khởi động dự án phải thể hiện rõ tiến độ các công việc cần triển khai, thời điểm khởi công và thời điểm hoàn thành dự án. Dự án có quy mô khoảng 105 ha, bao gồm ba khối nhà hành chính, trung tâm hội nghị, quảng trường và các khu dịch vụ đô thị… tổng mức đầu tư khoảng 8.600 tỉ đồng. V.HỘI Khánh Hòa có bộ tiêu chuẩn du lịch xanh Ngày 11-6, lần đầu tiên UBND tỉnh Khánh Hòa công bố bộ tiêu chuẩn du lịch xanh. Theo ông Đinh Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bộ tiêu chuẩn du lịch xanh này có hai bộ tiêu chuẩn riêng biệt dành cho hai nhóm đối tượng chính là cơ sở lưu trú du lịch và điểm tham quan du lịch. Trong đó, bộ tiêu chuẩn du lịch xanh dành cho cơ sở lưu trú du lịch và du lịch xanh dành cho điểm tham quan sẽ có các nhóm tiêu chí như phát thải khí nhà kính, hành động xanh. Tỉnh Khánh Hòa cũng xây dựng thêm sổ tay hướng dẫn thực hiện du lịch xanh, phần mềm quản lý, đánh giá tiêu chuẩn du lịch xanh… X.HOÁT Ngăn hàng tấn thịt hết hạn sử dụng chuẩn bị tuồn vào quán ăn Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH Đầu tư kho vận miền Nam (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương) phát hiện hơn 11 tấn thịt động vật thực phẩm có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ sở hữu số thực phẩm nói trên thừa nhận thịt động vật này được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của hàng hóa. Các chủ hàng thừa nhận biết rõ tình trạng hết hạn sử dụng của số hàng hóa nhưng vẫn bán cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhà hàng, quán ăn, công ty chế biến suất ăn công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM. L.ÁNH ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Montreuil Bão số 1 có thể gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi thư khen nhiều đơn vị của Bộ Công an Tin vắn • Tài xế sử dụng ma túy lái xe gây tai nạn. Ngày 11-6, Công an xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, Tiền Giang đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 10-6 trên Tỉnh lộ 869, hướng Thiên Hộ - An Cư giữa xe bán tải và ba xe máy, khiến em NLQT (16 tuổi) tử vong. Tài xế xe bán tải Bùi Văn Nhật Duy (20 tuổi) khai trước đó đã sử dụng ma túy. H.DƯƠNG • 2 dân quân bắt nam thanh niên trộm xe máy. Ngày 11-6, Công an phường Hòa Lợi (TP Bến Cát, Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên trộm xe máy, bị hai dân quân thường trực phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng người dân phối hợp bắt giữ trong vụ việc xảy ra vào ngày 10-6. K.DOANH Tàu biên phòng vượt mưa bão số 1 ứng cứu tàu cá bị chết máy. Ảnh: TT

