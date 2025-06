131-2025

SỐ 131 (7404) - Thứ Bảy 14-6-2025

2 Thời sự - Thứ Bảy 14-6-2025 thoisu@phapluattp.vn • • Ông Trương Việt Dũng được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngày 13-6, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 23) để xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó sẽ bầu một phó chủ tịch UBND TP và một phó chủ tịch HĐND TP... Đa số đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết bầu bà Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV; đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Tương tự, đa số đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết bầu ông Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội, đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 20212026, làm phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trương Việt Dũng sinh năm 1980, là kiến trúc sư, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Bà Phạm Thị Thanh Mai sinh năm 1975, là tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân tài chính - tín dụng và cử nhân luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp. T.PHÚ Cháy cửa hàng lưu niệm ở TP Hội An. Ngày 13-6, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng lưu niệm nằm trên đường Trần Quý Cáp (TP Hội An, Quảng Nam). Sau gần 1 giờ, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy, không có thiệt hại về người, còn tài sản hư hại chưa được thống kê. T.NHẬT 2 vợ chồng mất tích khi đi cất vó trên sông Dinh. Ngày 13-6, tin từ UBND xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm hai vợ chồng là ông NVC và bà TTN bị mất tích khi đi cất vó trên sông Dinh, đoạn qua địa bàn xã Nhân Trạch, trong vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. B.THIÊN Sáng 13-6 (theo giờ địa phương, chiều cùng ngày giờ Hà Nội), trong chương trình thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Borje Ekholm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển). Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự ủng hộ và hợp tác hiệu quả của Ericsson trong việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại Việt Nam; cho biết Việt Nam muốn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn với Ericsson trong giai đoạn mới phát triển đất nước. Cho biết các vướng mắc thể chế đã được tháo gỡ, Thủ tướng mong Ericsson đầu tư, hợp tác mạnh hơn, sâu rộng, toàn diện hơn, hiệu quả hơn tại Việt Nam, cụ thể là đẩy nhanh quá trình hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, VNPT, Mobifone, cạnh tranh lành mạnh với các đối tác khác, phát triển đột phá trong thời gian tới. Trong bối cảnh Việt Nam vẫn là nước đang phát triển và trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển, Thủ tướng đề nghị Ericsson tập trung hợp tác để thí điểm những nội dung mới trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu hướng tới mạng 6G; xây dựng cơ sở dữ liệu để phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam; tin tưởng chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; ưu tiên hỗ trợ các tập đoàn viễn thông - công nghệ của Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong thời gian tới. Tổng Giám đốc Ericsson Borje Ekholm khẳng định hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng làm những gì có thể làm được để hỗ trợ Việt Nam phát huy các nguồn lực, đi tắt đón đầu trong số hóa và không lặp lại những vấn đề từng gặp phải trong quá trình này. (Theo Chinhphu.vn) UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Theo đó, chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở KH&CN chủ trì phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM tiếp tục thực hiện thí điểm hợp nhất cổng dịch vụ công quốc gia, bỏ cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, sớm hơn dự kiến bắt đầu từ ngày 1-7. Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát, xây dựng phương án kiện toàn bộ phận một cửa các cấp (nhân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng mạng máy tính, trang thiết bị, quy chế làm việc...), triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính khi kết thúc hoạt động. Chủ động bố trí số lượng quầy và vị trí quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện nhưng phải đảm bảo hợp lý, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. “Chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế, không được để tình trạng quá tải hay người dân, doanh nghiệp chờ đợi quá 20 phút để nộp hồ sơ thủ tục hành chính” - chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo. LÊ THOA Ngày 13-6, ông Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy, cùng đoàn đại biểu quận 1 đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025). Tại cuộc gặp, Bí thư Quận ủy quận 1 mong báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục giữ vững bản sắc, duy trì tính tích cực, chuyển tải thông điệp của lãnh đạo TP đến người dân và ngược lại. Đặc biệt, báo sẽ tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến chính quyền để hai bên hiểu nhau cùng phát triển. Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Bí thư Quận ủy quận 1, chủ tịch UBND quận cùng các phòng, ban vì luôn hỗ trợ báo trong suốt thời gian qua. Ông khẳng định báo Pháp Luật TP.HCM sẽ luôn phục vụ cho chính quyền và nhân dân TP.HCM, trong đó có quận 1. N.QUYÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Borje Ekholm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson. Ảnh: VGP Lập đường dây nóng để địa phương phản hồi về phân cấp, phân quyền Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 87 về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các ngành, lĩnh vực. Để chuẩn bị vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7, các bộ, ngành đã xây dựng 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo các ngành, lĩnh vực phân công quản lý. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, TP nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định tại các nghị định để triển khai đầy đủ, bảo đảm hiệu quả, không để ngắt quãng, không gián đoạn. Cùng với đó, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có ý kiến tại hội nghị tập huấn toàn quốc, bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, tổ chức ngày 14 và 15-6. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo dõi sát việc triển khai các nghị định, hoàn thành và công bố các thông tư hướng dẫn nghị định (nếu có) trước ngày 30-6. Lập đường dây nóng và thông báo để các địa phương phản hồi các khó khăn, vướng mắc (nếu có); giải đáp trực tiếp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương tại hội nghị toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15-6. MINH TRÚC TP.HCM mở lớp đào tạo đặc biệt cho hơn 100 KOL, KOC… Ngày 13-6, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, chương trình đào tạo đặc biệt với chủ đề “Người ảnh hưởng có trách nhiệm - Làm nghề tử tế trong kỷ nguyên số” diễn ra với sự tham dự của 100 người sáng tạo nội dung số (KOL, KOC, streamer…) và đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, truyền thông. Chương trình nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đạo đức hành nghề, kỹ năng xử lý truyền thông và quản trị rủi ro cho những người hoạt động trong lĩnh vực nội dung số. Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM, cho biết lớp học là nơi cung cấp thông tin chính thống để người làm nội dung số hiểu luật, tự tin hành nghề, tránh rủi ro pháp lý và góp phần lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. L.THOA Đắk Nông: Gần 500 người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc Ngày 13-6, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho biết đến nay tỉnh có gần 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67. UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định bổ sung dự toán năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện chế độ, chính sách với tổng số tiền là 35,2 tỉ đồng. UBND tỉnh còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, TP thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng nghỉ chế độ. V.LONG Công binh lắp phà quân sự phục vụ dân qua cầu Phong Châu Ngày 13-6, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên Huấn, Binh chủng Công binh, cho biết Lữ đoàn 249 đã tổ chức thử phà không tải để chuẩn bị cho việc vận hành phà chính thức vào chiều cùng ngày. “Lưu tốc dòng chảy hiện nay tại khu vực cầu phao Phong Châu là 3,2 m/giây, 14 giờ chiều 13-6 đơn vị sẽ bảo đảm phà phục vụ nhân dân qua sông” - Đại tá Chiến cho biết. Đây là lần thứ hai Lữ đoàn 249 triển khai phà quân sự phục vụ người dân qua sông Hồng tại khu vực cầu Phong Châu khi mực nước sông Hồng lớn, không đảm bảo vận hành cầu phao. X.NGUYỄN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ericsson sẽ giúp Việt Nam đi tắt đón đầu trong số hóa Nộp hồ sơ tại phường, xã mới ở TP.HCM: Không để dân chờ quá 20 phút Bí thư Quận ủy quận 1: “Mong báo Pháp Luật TP.HCM luôn giữ được bản sắc” Tin vắ n

3 Thời sự - Thứ Bảy 14-6-2025 thoisu@phapluattp.vn ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO Chiều 13-6, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường lần hai về dự thảo Nghị quyết của QH sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Tại phiên thảo luận, các đại biểu bày tỏ quan tâm, nêu ý kiến về việc tổ chức đơn vị hành chính (ĐVHC) (Điều 110), quyền chất vấn của đại biểu HĐND (khoản 2 Điều 115) hay về vấn đề chỉ định nhân sự chủ tịch các địa phương sau sắp xếp sáp nhập. Bảo đảm tính ổn định của Hiến pháp Khoản 1 Điều 110 dự thảo quy định các ĐVHC của Việt Nam gồm tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các ĐVHC dưới tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Theo đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa), đây là nội dung được rất nhiều đại biểu, cử tri, nhân dân quan tâm và Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (Ủy ban) cũng có báo cáo tiếp thu, giải trình vấn đề này. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng quy định về dưới cấp tỉnh vẫn chưa rõ, chưa khẳng định nhất quán mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vẫn để trong tương lai phát triển có thể hình thành ĐVHC mới. “Nên quy định cụ thể các ĐVHC của Việt Nam gồm hai cấp là cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và cấp xã, phường, đặc khu” - ông Mai Văn Hải đề xuất. Còn đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) khẳng định cách viết như dự thảo sẽ tạo ra một không gian rộng hơn để sau này có thể có những điều chỉnh hợp lý hơn mà không bị vướng, không phải sửa đổi Hiến pháp. Theo ông, trong việc thực hiện chính quyền hai cấp, đang có một thực tế là TP trực thuộc cấp tỉnh và các thị xã bị tách nhỏ thành phường trực thuộc tỉnh. Trong khi đó, đô thị hóa là xu hướng chung trên toàn cầu; ở nước ta, quá trình đô thị hóa có thể thấy rất rõ từ năm 1975 đến nay. Bên cạnh những TP có tuổi đời lâu như Vinh, Nam Định, Nha Trang, Đà Lạt… đã xuất hiện nhiều TP mới như Đồng Hới, Hải Dương… đã làm giàu mạnh các tỉnh, TP, làm đẹp thêm cho đất nước. “Quá trình đô thị hóa vẫn đang và sẽ tiếp tục, vì thế việc quy định như khoản 1 Điều 110 là rất hợp lý và có tầm nhìn xa” - đại biểu đoàn Hà Nội nói. Giải trình về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết quy định về ĐVHC gồm hai cấp như dự thảo là một nội dung tiếp thu rất quan trọng. “Điều này giúp làm rõ ở địa phương có hai cấp ĐVHC, không phải ba cấp như trước đây” - ông Tùng nói. Về đề nghị “dưới tỉnh, TP trực thuộc Trung ương” cần quy định cụ thể là xã, phường, đặc khu, ông Tùng cho hay từ khi thành lập nhà nước đến nay, các ĐVHC của Việt Nam thường xuyên có sự thay đổi, điều chỉnh về tên gọi, cấp hành chính, tính chất, quy mô. “Nhìn lại bốn lần sửa đổi toàn diện Hiến pháp thì đều sửa điều mà bây giờ là Điều 110 về các ĐVHC. Lý do là các bản Hiến pháp đều quy định rất cụ thể từng cấp có những loại ĐVHC nào nên không ổn định” - ông Tùng nói và cho hay lần sửa đổi này đưa ra phương án quy định khái quát hơn, để quá trình phát triển có thể đáp ứng được yêu cầu khi cần thiết chúng ta có thể có loại ĐVHC mới. “Loại ĐVHC chứ không phải thêm một cấp ĐVHC. Vẫn là ĐVHC cấp xã thôi nhưng rất có thể trong quá trình phát triển thêm một hình thức nào đó nữa, khi đó sẽ được quy định ở Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm tính ổn định của Hiến pháp, không phải sửa” - ông Tùng nói và nhấn mạnh đây là kinh nghiệm từ thực tiễn. Giữ nguyên quyền chất vấn chánh án, viện trưởng của đại biểu HĐND Ở một khía cạnh khác, đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc), đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) hay đại biểu Trần Nhật Minh (Nghệ An) đánh giá ban soạn thảo rất cầu thị, tiếp thu và giữ nguyên để HĐND chất vấn chánh án TAND và viện trưởng VKSND. Tuy nhiên, các đại biểu nêu vấn đề TAND và VKSND không tổ chức ở cấp xã mà tổ chức theo khu vực. Do vậy, đại biểu HĐND cấp xã không thể chất vấn chánh án TAND và viện trưởng VKSND khu vực. Đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị làm rõ đại biểu HĐND cấp xã thực hiện quyền chất vấn đối với chánh án TAND, viện trưởng VKSND theo cơ chế nào? Đại biểu HĐND cấp nào có quyền chất vấn chánh án TAND khu vực, viện trưởng VKSND khu vực? Bởi nếu giữ nguyên quy định hiện hành của Hiến pháp năm 2013 thì đại biểu HĐND cấp xã vẫn có quyền chất vấn đối với chánh án TAND và viện trưởng VKSND. Cho rằng cơ chế chất vấn của đại biểu HĐND với các chức danh nêu trên không thể quy định chi tiết được tại dự thảo nghị quyết này, đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị cần được cụ thể hóa Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên thường trực Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (giữa) cùng đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội - bên trái) và đại biểu Trần Nhật Minh (Nghệ An) tại phiên thảo luận chiều 13-6. Ảnh: QH Lý do chỉ định chức danh chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, xã sau sáp nhập Để đảm bảo tính ổn định của Hiến pháp, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 chỉ quy định mang tính khái quát mà không nêu chi tiết các vấn đề. tại các văn bản luật khác có liên quan. Cụ thể là Luật Tổ chức TAND, Luật Tổ chức VKSND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương… đang được QH xem xét thông qua tại kỳ họp này, hay như Luật Giám sát hoạt động của QH và HĐND đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Ông Minh cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 115 Hiến pháp theo hướng bổ sung cụm từ “theo quy định của QH” tại cuối cụm từ “thủ trưởng cơ quan thuộc UBND”. Theo đó, khoản 2 Điều 115 được viết lại như sau: “Đại biểu HĐND có quyền chất vấn chủ tịch UBND, các thành viên khác của UBND, chánh án TAND, viện trưởng VKSND và thủ trưởng cơ quan thuộc UBND theo quy định của QH”. Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên thường trực ủy ban, cho hay Hiến pháp chỉ quy định những điều khái quát, chung nhất làm cơ sở cụ thể hóa bằng các văn bản luật. “Đây là vấn đề cụ thể, thẩm quyền của HĐND cấp nào chất vấn đối với chánh án TAND tỉnh và khu vực, viện trưởng VKSND tỉnh/khu vực là nội dung sẽ được quy định cụ thể trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức TAND, Luật Tổ chức VKSND và Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND” - ông Tùng nói và đề nghị được giữ quy định khái quát như dự thảo.• TAND và VKSND sẽ được tổ chức theo khu vực, do vậy cần làm rõ đại biểu HĐND cấp xã thực hiện quyền chất vấn đối với chánh án, viện trưởng theo cơ chế nào, ai được quyền chất vấn. Trình bày báo cáo giải trình, ông Hoàng Thanh Tùng thông tin có nhiều ý kiến tán thành với quy định chỉ định các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp tại điều khoản chuyển tiếp của dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, quá trình thảo luận, lấy ý kiến sửa Hiến pháp, cũng có ý kiến băn khoăn khi cho phép chỉ định các chức danh của UBND mà không đưa ra để HĐND bầu như bình thường. Lý giải điều này, ông Tùng nói “do tính chất hết sức đặc biệt của việc sắp xếp ĐVHC trong năm 2025 này”. Tuy hình thức là chỉ định nhưng công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự vẫn phải được tiến hành hết sức chặt chẽ và do cấp ủy có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện theo đúng quy định của Đảng. Theo ông Tùng, cơ chế này chỉ thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021-2026 để phục vụ việc sắp xếp các ĐVHC trong năm 2025 gắn với nội dung được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp (không tổ chức đơn vị cấp huyện). Sau đó, việc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các năm tiếp theo tiếp tục thực hiện bầu nhân sự bình thường theo đúng quy định hiện hành. Ông Tùng cũng cho hay có một số ý kiến đề xuất nghiên cứu chỉ định không chỉ trưởng ban mà cả phó ban của HĐND cấp tỉnh, xã; kể cả chỉ định trong trường hợp đặc biệt không phải là đại biểu HĐND để giữ chức danh này. Về vấn đề này, ông Tùng cho biết sẽ ghi nhận ý kiến của các đại biểu để báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét báo cáo ủy ban xem ngoài chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND thì có thực hiện chỉ định đối với các chức danh nêu trên hay không? “Sau khi đã chỉ định được chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, tức là đã hình thành được thường trực HĐND. Và theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sẽ được thông qua vào thứ Hai tới, thường trực HĐND có thẩm quyền phê chuẩn luôn đối với phó trưởng ban HĐND nên không đặt ra vấn đề chỉ định. Riêng chỉ định trong trường hợp đặc biệt như đại biểu đề xuất là vấn đề lớn, chúng tôi sẽ ghi nhận, báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét” - ông Tùng nói thêm. Chỉ định do “tính chất hết sức đặc biệt” Đảm bảo bộ máy mới vận hành từ ngày 1-7 Ủy ban cũng đề nghị xác định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết sử a đổ i, bổ sung mộ t số điề u củ a Hiế n phá p năm 2013 là từ ngày được QH thông qua (dự kiến là ngày 16-6). Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương có thêm thời gian, kịp thời triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý hiến định cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sớm đưa tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương ở các ĐVHC chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7. Ông HOÀNG THANH TÙNG, Ủy viên thường trực Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 Họ đã nói

4 Thời sự - Thứ Bảy 14-6-2025 thoisu@phapluattp.vn HỮU ĐĂNG - YẾN CHÂU Sáng 13-6, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) nhìn từ luật pháp và lương tâm” nhằm cảnh báo, phân tích và đề xuất giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững trước thực trạng nạn săn bắt, mua bán và tiêu thụ ĐVHD trái phép đang diễn biến phức tạp và nhức nhối. Quy định pháp luật còn bất cập PGS-TS Lê Huỳnh Tấn Duy, Phó Trưởng khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, đánh giá nguyên nhân dẫn đến các tội phạm liên quan đến ĐVHD đó chính là nhu cầu tiêu thụ cao, lợi nhuận cao và tính rủi ro thấp. Bên cạnh đó là về pháp luật và công tác phòng, chống vi phạm rất khó khăn, lực lượng PGS-TS Lê Huỳnh Tấn Duy cũng chỉ ra điểm hạn chế lớn nhất hiện nay là chưa có một hệ thống văn bản riêng biệt điều chỉnh về các vấn đề như giám định, định giá và đặc biệt là xử lý vật chứng là ĐVHD, sản phẩm của chúng. Vấn đề giảm giá trị tối thiểu của tang vật vi giải pháp đồng bộ trong đó có pháp luật. Khi có khung pháp lý hoàn thiện cũng sẽ thuận lợi hơn trong vấn đề bảo vệ ĐVHD. Một vấn đề bất cập liên quan đến pháp luật đó là trong danh mục hàng hóa cấm kinh doanh hiện nay chỉ quy định ở nhóm động vật thuộc nhóm IB, còn đối với nhóm IIB không thuộc hàng hóa cấm kinh doanh, vẫn cho phép thực hiện một số hoạt động liên quan. Điều này chỉ ra một vấn đề rằng đối với nhóm động vật sống trong môi trường ĐVHD với số lượng nhất định cũng cần phải có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn ngay từ đầu. Đặc biệt là cần có chính sách bảo vệ đối với nhóm động vật IIB ngay từ sớm để tránh trường hợp khi những động vật này xếp vào nhóm IB thì số lượng lại rất ít, thậm chí là không còn để bảo vệ nữa. TS Hồng cũng đề xuất sửa đổi dấu hiệu cấu thành tội phạm theo hướng quy định “xâm phạm từ hai lớp, loài trở lên...” là đủ cấu thành tội phạm. Hoặc sử dụng căn cứ về nhân thân xấu (đã bị xử phạt hành chính) để làm căn cứ xử lý hình sự. Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh trong bài: THUẬN VĂN Phát biểu tổng kết buổi tọa đàm, PGS-TS Lê Huỳnh Tấn Duy, Phó Trưởng khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết rất bất ngờ khi nhiều người quan tâm về mảng này. Tọa đàm đạt được các kết quả như đã phân tích, làm rõ các chính sách, quy định, khung pháp lý về bảo tồn, bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD); các cơ quan về bảo tồn đã nói lên những khó khăn, vướng mắc, thách thức trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD; cách tiếp cận để phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm về ĐVHD; các chuyên gia, nhà thực tiễn, người dân, doanh nghiệp đã đưa ra các biện pháp, sáng kiến trong công tác bảo vệ ĐVHD... Qua đó cũng cho thấy để nâng cao hiệu quả của hoạt động này cần có cách thức tiếp cận đa ngành, liên ngành và sự nỗ lực của toàn xã hội để thay đổi nhận thức và hành vi của toàn xã hội. Nó sẽ gắn liền với nhiều thế hệ. Sau hội thảo, ông Duy tin rằng mỗi người sẽ có đóng góp nhất định, sẽ lan tỏa kiến thức, tinh thần của tọa đàm hôm nay trong lĩnh vực, công tác mà mình đang thực hiện. Về phía báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập, nhấn mạnh báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục truyền thông mạnh mẽ các thông điệp từ buổi tọa đàm hôm nay, ghi nhận đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia để gửi tới các cơ quan chức năng nhằm góp thêm tiếng nói bảo vệ ĐVHD. Bên cạnh đó, báo cũng cam kết tiếp tục đồng hành và sẽ có thêm nhiều tuyến bài để ghi nhận, phản ánh về thực trạng, bất cập khó khăn trong công tác bảo vệ ĐVHD cũng như các bất cập về quy định của pháp luật. Từ đó đề xuất các giải pháp về chính sách pháp luật, giải pháp về truyền thông để kêu gọi tiếng nói của cộng đồng trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD. Cả cộng đồng cần chung tay thì rừng, ĐVHD mới được bảo vệ. “Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở việc kiểm soát săn bắt, mà còn ở việc kiểm soát nhu cầu. Hiện đang tồn tại một thực tế đau lòng: Nhiều người dân vẫn chuộng các món đặc sản thú rừng. Chính thói quen tiêu dùng này đã tiếp tay cho nạn săn bắt trái phép và tiềm ẩn nguy cơ lây truyền các dịch bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Một khi nhu cầu về ĐVHD giảm thì nguồn cung cũng sẽ giảm theo” - ông Đinh Đức Thọ nói. HỮU ĐĂNG - YẾN CHÂU thiếu, vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kiến thức pháp luật… Khi phát hiện vi phạm sẽ có hai chế tài, xử lý là chế tài hành chính và hình sự. Trong đó, về xử lý hình sự, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hai tội danh liên quan đến ĐVHD gồm: Tội vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD (Điều 234) và tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm (Điều 244). Tuy nhiên, tội phạm quy định tại Điều 234 có khách thể bị xâm phạm là trật tự quản lý kinh tế. Điều này là chưa phù hợp mà nên xếp tội danh này vào nhóm tội phạm về môi trường cho phù hợp với tính chất của hành vi phạm tội, phù hợp với CITES (Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) và các văn bản khác của Nhà nước. phạm để cấu thành tội phạm cũng cần được khảo sát, xem xét. Đồng quan điểm, TS Nguyễn Thị Ánh Hồng, Trưởng bộ môn Hình sự, khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng để quản lý, bảo vệ và phòng ngừa tốt trong vấn đề bảo vệ ĐVHD, cần có các PGS-TS Lê Huỳnh Tấn Duy cũng chỉ ra điểm hạn chế lớn nhất hiện nay là chưa có một hệ thống văn bản riêng biệt điều chỉnh về các vấn đề như giám định, định giá và đặc biệt là xử lý vật chứng là động vật hoang dã, sản phẩm của chúng. Bảo vệ động vật hoang dã đến nhận thức của người Báo Pháp Luật TP.HCM cam kết đồng hành bảo vệ động vật hoang dã Thay đổi nhận thức của người dân, sửa đổi chính sách pháp luật cho phù hợp để góp phần bảo vệ động vật hoang dã. Hầu hết các hành vi vi phạm đều diễn ra trong rừng sâu, khó phát hiện, một khi đã phát hiện được thì đối tượng vi phạm phi tang vật chứng, nếu lực lượng kiểm lâm không có hình ảnh, chứng cứ quay lại được thì cũng rất khó xử lý. Tiếp đến là kẽ hở của pháp luật khi bắt được người vi phạm nhưng số lượng động vật lại không đủ theo quy định thì cũng không thể khởi tố để xử lý nghiêm. Bên cạnh đó về đối tượng vi phạm thường là những người dân có hoàn cảnh khó khăn, khi xử phạt hành chính thì những người này không có tiền đóng phạt. Công tác tạm giữ người vi phạm cũng gặp nhiều khó khăn khi lực lượng kiểm lâm không có nhà tạm giữ, tạm giam nên thường phải phối hợp với lực lượng công an trong quá trình giải quyết. Bảo quản vật chứng cũng là vấn đề nan giải khi tang vật là những ĐVHD, môi trường sống trong tự nhiên nhưng liên quan đến vụ án thì phải niêm phong, nuôi nhốt trong môi trường nhân tạo. Trong công tác giáo dục, tuyên truyền cũng nên đưa ra xét xử lưu động những vụ án liên quan đến ĐVHD để cộng đồng, dư luận và người dân cùng lên tiếng bảo vệ ĐVHD. Nếu chúng ta không lên tiếng thì không ai lên tiếng thay cho những nạn nhân (ĐVHD). Ông NGUYỄN VĂN MINH, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên Cùng lên tiếng để nói thay những nạn nhân không thể nói

5 Ý kiến Thời sự - Thứ Bảy 14-6-2025 thoisu@phapluattp.vn PGS-TS Lê Huỳnh Tấn Duy, Phó Trưởng khoa Luật Hình sự, ĐH Luật TP.HCM nhìn nhận tọa đàm đã đạt được nhiều kết quả. Là một người rất yêu quý thiên nhiên, NSƯT - ca sĩ Cao Minh cho rằng các cháu nhỏ rất yêu động vật thiên nhiên. Vì vậy, muốn bảo vệ ĐVHD, hãy bắt đầu từ chính trẻ em. Theo ca sĩ Cao Minh, chính muông thú đã “chữa lành” cho ông. Và ông sẽ tiếp tục khơi gợi tình yêu thương động vật của mọi người bằng chính lời ca tiếng hát của mình. “Rừng gọi nắng, rừng gọi gió, rừng gọi mưa về...”- ông cất lời ca của ca khúc do mình viết để thể hiện tình cảm với thiên nhiên, với con vật và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD. Tiêu điểm phải đi từ pháp luật dân kinh tế cho cả thôn, chỉ cần một hộ gia đình vi phạm thì cả thôn không được hưởng khoản tiền đó, cả thôn được đánh giá như một hộ gia đình. Bên cạnh đó, là nhận thức của thế hệ sau này, việc tuyên truyền phải từ bé, từ những đứa trẻ, từ thế hệ mầm non, tiểu học mới hiệu quả. TS LÊ MINH THÔNG, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia HCM: Cần duy trì và bảo vệ đa dạng sinh học Như đã biết sự tiến hóa giữa người với động vật thì chúng ra đã tách khỏi môi trường hoang dã từ rất lâu. Bản thân con người cũng có những virus vi sinh trong cơ thể để bảo vệ khỏi các tác nhân bên ngoài. ĐVHD cũng như vậy nhưng có nhiều virus trên ĐVHD tiến hóa và lây sang người gây ra hậu quả rất thảm khốc (đại dịch COVID-19, HIV). Chúng tôi trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy vẫn nhấn mạnh với sinh viên về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen. Hoạt động săn bắt, mua bán trái phép ĐVHD dẫn đến hậu quả số lượng quần thể, cá thể của loài đó thu hẹp dần, mà khi số lượng quần thể thu hẹp dần dẫn đến giao phối cận huyết và gây ra triệt tiêu dần. Do vậy cần giáo dục về nhận thức cho mọi người cần bảo vệ đa dạng sinh học. Ông PHÙNG MỸ TRUNG, chuyên gia bảo vệ ĐVHD: Cần xây dựng ý thức về bảo vệ ĐVHD cho trẻ em Pháp luật thì đã có nhưng lương tâm thì không đong đếm được dù đây là một trong những yếu tố căn cơ ảnh hưởng đến vấn đề săn bắn thú rừng. Những người săn bắt ĐVHD ít quan tâm đến pháp luật, mà thường quan tâm đến “miếng ăn” hơn. Các hoạt động bảo tồn hay chỉ nói đến người lớn nhưng đã ai nhắc nhở với những đứa trẻ về việc cứu hộ các ĐVHD hay chưa? Nếu không dạy cho những đứa trẻ thì lớn lên làm sao có thể bảo vệ ĐVHD. Trong khi đó, qua nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ yêu thương ĐVHD thường rất nhân hậu. Ở một số quốc gia, việc tham gia các hoạt động bảo hộ ĐVHD phải trả tiền. Tại Việt Nam, hoạt động này hoàn toàn miễn phí nhưng vẫn chưa thể thu hút được nhiều người. Vấn đề lương tâm phải ngay từ bé để các cháu hiểu và tham gia hoạt động bảo vệ ĐVHD, hiểu được việc bảo vệ đó có tương lai rất lớn về sau thì khi đó pháp luật sẽ nhẹ nhàng hơn.• Trung tá BÙI TRƯỜNG SƠN, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai: Không để người dân phụ thuộc nguồn sống vào rừng Nhóm thợ săn phần lớn là đồng bào dân tộc có trình độ học vấn thấp, có cuộc sống khó khăn, với họ rừng là nguồn sống, là nơi họ kiếm sống. Do đó cần có giải pháp căn cơ để người dân bớt bị lệ thuộc vào nguồn sống từ rừng, nghĩa là để họ không vào rừng mà vẫn có công ăn việc làm, có thể thuê mướn, đào tạo nghề cho họ. Đây là một vấn đề chúng ta cần quan tâm, đây là gốc rễ để giảm thiểu tình trạng săn bắt thú rừng. Ngoài chuyện bảo vệ ĐVHD thì cũng cần đặt ra cả vấn đề bảo vệ con người khỏi ĐVHD tấn công. Đã có một số vụ việc thương tâm xảy ra như bò húc chết người, voi vật chết người. Biện pháp hàng rào không hiệu quả khi voi đã vượt qua được hàng rào. Vì vậy, cũng cần có giải pháp về việc sống hài hòa giữa con người và ĐVHD. Ông TRẦN ĐÌNH HƯNG, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng Giải pháp căn cơ phải từ tư tưởng, nhận thức của người dân Cuộc chấm dứt nạn săn bắt ĐVHD trái phép sẽ còn rất lâu, chừng nào người dân còn dùng các loài ĐVHD làm thức ăn thì công cuộc bảo vệ ĐVHD còn tiếp tục và sẽ còn rất lâu nữa mới có hồi kết. Các chế tài hiện nay không thiếu tính răn đe (bị truy cứu trách nhiệm hình sự tới 15 năm tù), dù công tác bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD đã có tiến triển thể hiện qua số liệu về số lượng, tính chất, mức độ, hậu quả giảm. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn về việc tuyên truyền, việc đào tạo và thu hút nhân sự cho hoạt động về bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD còn hạn chế (số lượng sinh viên theo học ngành lâm nghiệp không nhiều…). Công tác bảo vệ rừng con người vẫn là cái gốc, dù có các công nghệ nhưng không thể thay thế con người được. Việc bảo vệ phải là sự phối hợp giữa các cơ quan liên ngành như quản lý thị trường, kiểm lâm, an toàn thực phẩm chứ độc lập kiểm lâm thì không thể làm được. Tư tưởng cũng là gốc rễ để bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD. Tôi rất ấn tượng với mô hình đã được áp dụng tại Vườn quốc gia Cát Tiên đó là đưa người dân ở khu vực gần rừng tham gia vào công tác bảo vệ rừng để hưởng dịch vụ môi trường rừng. Số tiền tuy không nhiều nhưng gắn liền với trách nhiệm. Mỗi hộ gia đình tham gia phải cam kết không ai phá rừng, không được sử dụng thú. Hỗ trợ môi trường Đại biểu, khách mời, nhóm tác giải trao đổi tại tọa đàm. Kiểm lâm gặp khó vì người dân xem ĐVHD là món ăn sang chảnh “Người dân xem bữa ăn thú rừng là bữa ăn cho vui, sang chảnh, làm cho kiểm lâm chúng tôi rất vất vả” - ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, chia sẻ. Vườn quốc gia Cát Tiên có 82.600 ha, 571 loài có xư ơ ng số ng trên cạ n trên tổ ng số 1.730 loài độ ng vậ t rừ ng, 65 loài nguy cấ p, quý hiế m. Mặc dù diện tích rừng rất lớn nhưng lại chỉ có 19 trạm kiểm lâm địa bản, 1 trạm kiểm lâm cơ động và 111 kiểm lâm viên. Trong giai đoạn 2023-2025, vườn đã phát hiện 166 vụ với 227 đương sự; thu hồi 1015 khẩu súng/năm; tháo gỡ 3.000-4.000 bẫy/năm; giảm tỉ lệ 77% về số vụ và 73% về đối tượng từ năm 2015. Với sự hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin đã phần nào giúp cho việc quản lý và bảo vệ ĐVHD tốt hơn. Song ông Thịnh cũng chỉ ra quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng kiểm lâm đi tuần tra rừng rất nguy hiểm, anh em kiểm lâm vào rừng bị bò tót rượt đuổi phải leo lên cây, voi tấn công là chuyện bình thường, thậm chí đã có kiểm lâm bị bò tót húc tử vong. Hằng ngày họ làm một công việc ở môi trường nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Còn ông Nguyễn Tài Tú, Trưởng phòng Xử lý vi phạm Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, cho rằng lực lượng kiểm lâm có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tài nguyên, hạn chế về chuyên môn điều tra, phá án, công cụ hỗ trợ cũng hạn chế nên khi phát hiện vi phạm thường sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để xử lý nghiêm các đối tượng. Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, cho rằng cần thực hiện tuyên truyền để tác động mạnh vào lòng trắc ẩn của người dân, tránh săn bắt ĐVHD trái phép. Theo ông Hảo, một trong những nguyên nhân người dân ven rừng săn bắt trái phép là vì cuộc sống quá khó khăn, họ cũng rất yêu rừng nhưng cũng vì cuộc sống mưu sinh.•

6 Ngày 13-6, TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử vụ án giết người, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng tại Bến xe Vĩnh Niệm xảy ra hồi tháng 10-2024. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Bình (thường gọi là Bình “đen”, trú tại quận Lê Chân) 12 năm tù về tội giết người và sáu tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Ngoài ra, bị cáo Bình còn phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 76 triệu đồng. Bả y bị cáo khác bị tuyên án về tội gây rối trật tự công cộng, trong đó Nguyễn Đình Vọng (Hải Dương) và Hoàng Viết Tiến (Thanh Hóa) cùng bị tuyên phạ t mứ c á n bố n năm tù; các bị cá o khá c bị tuyên phạ t từ 30 tháng tù đế n 42 tháng tù. Tại phiên tòa, bị hại là anh NTA (trú quận Kiến An, Hải Phòng) vắng mặt. Theo cáo trạng, khoảng năm 2006, Bùi Đức Bình và anh A làm chung Công ty TNHH Vận tải TL. Sau đó, Bình góp thêm cổ phần vào Công ty TNHH Vận tải ĐX, còn anh A tách ra làm riêng nên phát sinh nhiều mâu thuẫn. Bình cho rằng anh A hay nói xấu mình nên nảy sinh ý định đánh anh A. Chiề u 17-10-2024, Bình rủ chí n ngườ i khác, trong đó có Vọng, Tiến điều khiển ô tô 16 chỗ và ba mô tô cầm theo hai khẩu súng săn bắn đạn chì và hai con dao găm tập trung ở cổng Bến xe Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) để tìm đánh anh A. Đế n 21 giờ 30, khi thấy anh A điều khiển ô tô từ trong bến ra ngoài cổng, Bình cầm mộ t khẩu súng đi về phía anh A, Vọng điều khiển mô tô chờ đón Bình, số còn lại đế n đợ i ở khu vực vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Bùi Viện. Khi ô tô của anh A cách Bình khoảng 3 m, Bình giơ súng ngắm bắn hai phát về phía vùng đầu anh A nhưng không trúng mà làm vỡ cửa kính ghế phụ phía trước gây thiệt hại gần 3,8 triệu đồng. Anh A sau đó điều khiển xe bỏ chạy, cò n Bình lên mô tô của Vọng cùng cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo VKSND TP Hải Phòng, việc sử dụng súng ở khoảng cách gần, bắn liên tiếp hai phát về phía vùng đầu anh A, bị hại không trúng đạn và thoát chết là ngoài ý muốn của Bình. Cũng theo VKS, các bị cáo còn lạ i không được Bình bàn bạc, thống nhất về việc sẽ dùng súng bắn anh A, hậu quả chết người không xảy ra. Tuy nhiên, hành vi tham gia cùng Bình cầm theo hung khí, tụ tập trước cổng Bến xe Vĩnh Niệm để đánh anh A đã gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Trong vụ án này, hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Bá Chung và Đỗ Thế Tùng hiện đã bỏ trốn nên chưa thể đưa ra xét xử, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định truy nã hai bị can này. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình và mong muốn HĐXX cân nhắc các tình tiết để giảm nhẹ tội. HĐXX cho biết đã xem xét kỹ lưỡng nội dung vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cũng như đề nghị của VKS, các tình tiết giảm nhẹ trước khi tuyên án như trên. NGỌ C SƠN Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 14-6-2025 nghề đối với hai lĩnh vực: Đấu giá tài sản và hành nghề luật sư. Cụ thể, trong lĩnh vực đấu giá tài sản, chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá theo khoản 2 Điều 14 Luật Đấu giá tài sản; thu hồi theo điểm b và điểm c khoản 2 Điều 16 và cấp lại theo quy định tại Điều 17 của luật này. Đối với lĩnh vực quản lý luật sư, theo Điều 9 Nghị định 121/2025, chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân quyền cấp chứng chỉ hành nghề luật sư theo khoản 3 Điều 17 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung các năm 2012 và 2015); thu hồi theo khoản 2 Điều 18; cấp lại theo Điều 19. Ngoài ra, việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật Luật sư thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi luật sư là thành viên Đoàn Luật sư. Cũng theo Nghị định 121/2025, chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền: Bổ nhiệm công chứng viên được quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Công chứng, Điều 4 Nghị định 104/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; miễn nhiệm công chứng viên được quy định tại Điều 16 Luật Công chứng, Điều 6 Nghị định 104/2025; bổ nhiệm lại công chứng viên được quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Công chứng, Điều 7 Nghị định 104/2025. Việc công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài được quy định tại khoản 6 Điều 11 Luật Công chứng cũng thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh. UBND tỉnh xây dự ng mạng lưới tư vấn viên pháp luật Ngoài ra, Nghị định 121/2025 cũng quy định cụ thể về việc xây dựng, quản lý và sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, mạng lưới này được thành lập dựa trên quy định tại khoản 3 Điều 3 và Điều 9 của Nghị định 55/2019, do UBND cấp tỉnh công bố công khai để phục vụ nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm huy động nguồn lực, tổ chức xây dựng và quản lý hiệu quả mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Đồng thời, cơ quan này cũng bố trí kinh phí và chỉ định đầu mối tiếp nhận, xử lý thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể dễ dàng tiếp cận mạng lưới này thông qua danh sách tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. Về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quy định cụ thể. Trong trường hợp ngân sách địa phương đủ điều kiện, UBND cấp tỉnh sẽ báo cáo HĐND cùng cấp để xem xét, quyết định áp dụng mức hỗ trợ cao hơn nhằm khuyến khích, thu hút tư vấn viên pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định 121/2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 và hết hiệu lực từ ngày 1-3-2027, trừ hai trường hợp. Cụ thể là trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài hiệu lực. HUỲ NH THƠ Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Chủ tịch tỉnh có thẩm quyền bổ nhiệm công chứng viên Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh để thực hiện phân quyền, phân cấp. Nghị định quy định rõ thẩm quyền quản lý trong nhiều lĩnh vực quan trọng như đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản lý luật sư, công chứng, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý... Theo quy định tại Nghị định 121/2025, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao thẩm quyền trong việc cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành Các luật sư đang hoạt động nghề nghiệp tại TAND TP.HCM. Ảnh minh họa: TRẦN LINH Bên cạ nh đó, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục quy định tại nghị định này được thông qua hoặc ban hành kể từ ngày 1-7-2025 và có hiệu lực trước ngày 1-3-2027 thì các quy định tương ứng trong nghị định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực. Người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên trước ngày 1-72025 được tiếp tục hành nghề công chứng theo quy định tại Luật Công chứng 2024, Nghị định 104/2025/ NĐ-CP và Nghị định 121/2025. Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng trước ngày 1-7-2025, khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên không phải nộp phí theo quy định.• Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao thẩm quyền trong việc cấp, thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với lĩnh vực đấu giá tài sản và hành nghề luật sư… Bị cáo Bùi Đức Bình (giữa) và các bị cáo trong vụ án. Ảnh: NS Giang hồ đất cảng Bùi Đức Bình lãnh án vụ nổ súng tại bến xe phapluat@phapluattp.vn Từ 1-7, chủ tịch UBND tỉnh sẽ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư Từ ngày 1-7, Nghị định 121/2025 sẽ chính thức áp dụng, quy định mới nhiều thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh. Hiện hành, khoản 3 Điều 17 và Điều 18 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi năm 2012) quy định: Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Tương tự, bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng là người có thẩm quyền bổ nhiệm công chứng viên theo quy định tại Luật Công chứng.

