Kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp: CÁN BỘ TẬN TÌNH, NGƯỜI DÂN HÀI LÒNG • TP.HCM mang theo khát vọng lớn cùng cơ hội lịch sử Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền hai cấp tại phường Dĩ An sáng 1-7. Ảnh: THUẬN VĂN Sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đặcthùchoTP.HCM Nhiều chính sách mới về thuế được áp dụng từ tháng 7 "Đề thi tốt nghiệp THPT 2025 không vượt quá chương trình" TÌM ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐỂ SỞ HỮU NHÀ - BÀI 3 An cư cho người trẻ: Không chỉ trông vào tín dụng ngân hàng "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" được trao Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM Từ 1-7, người dân TP.HCM đóng tiền điện, nước ra sao?

2 Thời sự - Thứ Tư 2-7-2025 NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 1-7, cả nước bắt đầu vận hành bộ máy mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Phấ n khở i ngà y đầ u là m việ c Ngay trong ngày đầu làm việc, tại các phường mới ở TP.HCM, không khí làm việc khẩn trương, cán bộ, công chức phường có mặt từ sớm ở khu vực tiếp dân, sắp xếp bàn hướng dẫn và các điểm hỗ trợ. Hơn 8 giờ, anh Nguyễn Đình Tình (ngụ phường Sài Gòn) có mặt tại Trung tâm hành chính công phường Sài Gòn để cập nhật thông tin địa chỉ của doanh nghiệp. “Vì cơ sở dữ liệu đã có sẵn từ trước nên mọi thứ làm rất nhanh, có đội tình nguyện viên và cán bộ hướng dẫn rất tận tình” - anh Tình nhận xét. Ông Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Sài Gòn, cho biết trong ngày 1-7 các thủ tục của người dân thực hiện nhiều nhất là đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký kết hôn. “Cán bộ đã được tập huấn từ trước, đường truyền thông suốt nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Phường cũng bố trí các tình nguyện viên hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến để nhanh chóng hơn huấn cho cán bộ, công chức và vận hành thử các phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ. “Toàn bộ quy trình xử lý và thao tác trên hệ thống mới đều đã được cán bộ phường nắm vững và thực hiện thuần thục” - ông Thảo khẳng định… phường Hiệp Bình đã tiếp nhận gần 100 lượt người dân đến làm thủ tục hành chính. Người dân rất chủ động “bắt nhịp” với đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập phường, xã. Khi người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ, công chức hỏi về tên phường cũ để rà soát lại hồ sơ trên hệ thống. Hiện nay, phường Hiệp Bình gần như đã hoàn tất việc chỉnh lý, số hóa các dữ liệu, hồ sơ của người dân từ các phường. Ông Nguyễn Văn Lành đến phường Hiệp Bình để làm giấy xác nhận độc thân. “Tôi không thấy trở ngại gì nhiều, cảm giác rất yên tâm vì không có nhiều xáo trộn hay phiền toái. Thắc mắc gì thì cũng được giải thích tận tình và hướng dẫn chi tiết” - ông Lành chia sẻ. Ông Trần Quốc Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình, cho biết toàn bộ công chức của trung tâm đã sẵn sàng cho nhiệm vụ khi vận hành bộ máy mới. “Người dân ở Bà Rịa-Vũng Tàu hay Bình Dương đang công tác tại TP.HCM, cần gấp hồ sơ có thể đến bất kỳ phường nào để làm” - ông Hưng thông tin. Người dân bất ngờ vì làm thủ tục nhanh Ghi nhận tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, các thủ tục hành chính được triển khai thông suốt, ổn Cán bộ phường Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: BẢO PHƯƠNG và không phải chờ đợi” - ông Giang đánh giá. Còn tại phường Tân Sơn Nhất, không khí trong ngày làm việc rộn ràng hơn thường lệ. Mọi khâu chuẩn bị, tiếp dân, xử lý hồ sơ đều được cán bộ triển khai nhanh chóng, nhịp nhàng. Từ sớm ông Lưu Thái Minh (ngụ phường Tân Sơn Nhất) đã có mặt tại UBND phường để làm thủ tục hộ tịch. “Tôi thấy cán bộ làm việc rất nhanh nhẹn, không phải chờ đợi lâu. Mong rằng phường sẽ tiếp tục có thêm nhiều cách làm mới để việc giải quyết thủ tục hành chính cho dân ngày càng thuận tiện hơn” - ông Minh bày tỏ. Ông Lâm Việt Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, thông tin ngay khi có chỉ đạo triển khai mô hình mới, phường đã tổ chức tập Tại phường Hiệp Bình, trong buổi sáng đầu tiên vận hành bộ máy mới, cán bộ, công chức phường đã nghiêm túc, chỉnh tề, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Chỉ trong buổi sáng, Trung tâm phục vụ hành chính công “Người dân ở Bà Rịa-Vũng Tàu hay Bình Dương đang công tác tại TP.HCM, cần gấp hồ sơ có thể đến bất kỳ phường nào để làm.” Ông Trần Quốc Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình Sáng 1-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Nguyễn Văn Lợi khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại UBND phường Dĩ An. Đây là phường đông dân nhất TP.HCM mới với gần 228.000 dân. Sau khi khảo sát, tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An, ông Nguyễn Văn Được và ông Nguyễn Văn Lợi đã làm việc với lãnh đạo phường này. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức có trách nhiệm cải cách, đổi mới, phục vụ người dân tốt hơn; sẵn sàng, chuyên nghiệp, đạo đức công vụ… Đặc biệt, phải số hóa thủ tục hành chính, thực hiện cho bằng được việc giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính cho người dân, lấy sự hài lòng, đồng tình của người dân làm thước đo cho hiệu quả của bộ máy, sự lãnh đạo của chính quyền. Đây cũng là tiêu chí để chọn lãnh đạo. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Trước đây đã làm tốt rồi thì giờ làm tốt hơn, đặc biệt trong thời kỳ chuyển giao, không thể chấp nhận chậm hơn, phiền toái hơn. Nói sâu hơn về thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính cho người dân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu phải thực hiện cho bằng được việc này trên toàn TP. “Thậm chí người dân ở nước ngoài vẫn nộp hồ sơ được, ở Hà Nội, Cà Mau, Đà Nẵng nộp hồ sơ cho TP.HCM đều được” - ông nói và khẳng định việc này khó mấy cũng phải làm vì đó là mệnh lệnh. Phải làm bằng được thủ tục hành chính phi địa giới thoisu@phapluattp.vn Ngày đầu vận hành chính quyền Cán bộ tận tình, người dân hài Trong ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp, người dân được hướng dẫn tận tình, thủ tục được xử lý thông suốt. Chiều 1-7, ngày đầu tiên chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra thực tế tại Hà Nội. Tham gia đoàn có các ủy viên Bộ Chính trị: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung cùng các lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Bộ Nội vụ và nhiều bộ, ban ngành Trung ương. Về phía TP Hà Nội, cùng tham gia có Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ban ngành. Tại xã Phúc Thịnh, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao công tác tổ chức bộ máy chính quyền trong ngày đầu vận hành theo mô hình mới. Đây là xã có quy mô lớn, được sáp nhập từ năm xã và một phần thị trấn của huyện Đông Anh cũ, với diện tích hơn 42,6 km², gần 91.000 dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh Phúc Thịnh giữ vai trò chiến lược khi nằm trọn trong trục phát triển Nhật Tân - Nội Bài, cửa ngõ thủ đô kết nối sân bay quốc tế. Chính quyền xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, xác định rõ chín nhiệm vụ trọng tâm ngay từ ngày đầu hoạt động. Đặc biệt, Tổng Bí thư đánh giá cao việc địa phương đã hoàn thành các quy hoạch, triển khai tới 12 dự án lớn, thu hút hàng ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đặt mục tiêu thu ngân sách “tương đương quy mô của một tỉnh nhỏ trước đây”. Kiểm tra thực tế điểm phục vụ hành chính công của xã, Tổng Bí thư bày tỏ sự hài lòng khi thấy người dân phấn khởi, đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. “Nếu mỗi xã đều vận hành tốt như Phúc Thịnh thì toàn bộ 126 xã, phường mới của Hà Nội sẽ vận hành hiệu quả” - Tổng Bí thư lưu ý. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã Phúc Thịnh tập trung xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ vững mạnh, đủ năng lực phục vụ tốt nhất cho người dân. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo đảm các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục và các chính sách an sinh. “Phải bám sát cơ sở, nắm chắc dân cư, quan tâm đến từng con người, từng số phận. Không để ai bị bỏ lại phía sau” - Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư cũng yêu cầu chính quyền cấp xã phát huy hiệu quả mô hình mới, thực hiện tốt phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý và quản trị hiệu quả, gần dân, sát dân và giải quyết nhanh nhất, tốt nhất các vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đến Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động chính quyền 2 cấp tại Hà Nội

3 Thời sự - Thứ Tư 2-7-2025 thoisu@phapluattp.vn 2 cấp: lòng THANH TUYỀ N - LÊ THOA Chiều 1-7, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định nhân sự chủ chốt tại 15 cơ quan chuyên môn. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Thường trực UBND TP.HCM. Ngày đặc biệt của đất nước và TP.HCM Chúc mừng các nhân sự, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ hôm nay là ngày lịch sử trọng đại, ngày đặc biệt của đất nước và của TP.HCM. Kể từ ngày 1-7-2025, TP.HCM trở thành một thực thể hành chính - kinh tế với vai trò, tầm vóc và vị thế mới trên bản đồ các TP lớn của khu vực và thế giới. TP.HCM mang theo khát vọng lớn cùng cơ hội lịch sử tối ưu hóa tiềm năng phát triển kinh tế vượt trội, để sớm trở thành “siêu đô thị quốc tế” - là trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển quy mô khu vực. “TP.HCM không chỉ là đầu tàu kinh tế quốc gia, mà còn là đô thị hiện đại có ảnh hưởng trong mạng lưới các TP toàn cầu” - ông nói. Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định các nhân sự được nhận quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc sở, ngành thuộc UBND TP.HCM được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo chủ chốt tại 15 cơ quan chuyên môn là kết quả của quá trình đánh giá khách quan, toàn diện về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm công tác của từng người. “Tin tưởng rằng với kinh nghiệm, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi người sẽ phát huy tối đa khả năng của mình, cùng với tập thể cán bộ, công chức, viên chức của sở đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao hết sức nặng nề trong thời gian tới” - ông Nguyễn Văn Được chia sẻ. Luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, TP có nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Ông nhắc lại kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, rằng việc hợp nhất không gian ba địa phương không phải là sự cộng gộp đơn thuần mà là sự kết tinh trí tuệ và ý chí phát triển chung để hình thành một siêu đô thị, trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới. Để cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu này và phấn đấu lọt vào Top 100 TP đáng sống trên thế giới đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, ông Nguyễn Văn Được nói mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, phấn đấu rèn luyện kiên trì, bền bỉ, có đủ “tâm, tầm, tài”, “tâm trong, trí sáng”, gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết trong mọi quyết định và hành động. “Phải quyết tâm cao độ đổi mới tư duy, nhận thức và chuyển hóa đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức TP, phải biến cơ chế xin-cho thành phục vụ. Chính quyền TP phải thực sự “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, lấy hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu, làm thước đo đánh giá công việc” - Chủ tịch TP.HCM giao nhiệm vụ. Ông cũng yêu cầu mỗi người cần nhanh chóng nắm bắt công việc, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm. Đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đột phá, hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của TP. Ông cũng mong đội ngũ cùng đoàn kết để xây dựng một tập thể vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích cán bộ, công chức phát huy tối đa năng lực. Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị phải quan tâm đến công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57; luôn xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phục vụ; xem doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển…• “Chính quyền TP phải thực sự “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, lấy hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu, làm thước đo đánh giá công việc” - Chủ tịch TP.HCM giao nhiệm vụ. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao các quyết định nhân sự. Ảnh: THUẬN VĂN TP.HCM mang theo khát vọng lớn cùng cơ hội lịch sử Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM đang mang theo khát vọng lớn cùng cơ hội lịch sử tối ưu hóa tiềm năng phát triển kinh tế vượt trội để sớm trở thành “siêu đô thị quốc tế”. định. Người dân, doanh nghiệp muốn giải quyết thủ tục hành chính đều được hướng dẫn nhanh chóng, đúng quy trình. Anh Trần Đáng (ngụ phường An Hải) cho hay sáng 1-7 anh đến bộ phận một cửa Trung tâm hành chính TP để làm thủ tục về đất đai. “Ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp tại Đà Nẵng nên tôi nghĩ sẽ đợi lâu nhưng bất ngờ là các thủ tục làm rất nhanh chóng, cán bộ hướng dẫn cũng rất nhiệt tình” - anh Đáng chia sẻ. Tại UBND phường Hải Châu, người dân cũng đến làm thủ tục hành chính khá đông. Theo ghi nhận, các công việc hỗ trợ thủ tục hồ sơ cho người dân được triển khai thông suốt, liền mạch, đảm bảo cho người dân yên tâm khi liên hệ với trung tâm phục vụ hành chính công. Tạ i Hà Nộ i, từ sáng sớm 1-7, nhiều người dân đã có mặt tại các trụ sở hành chính; công an phường, xã mới để làm các thủ tục liên quan đến cư trú, chứng thực... Không khí làm việc tại các trụ sở mới diễn ra khẩn trương nhưng trật tự, cán bộ được bố trí hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp. Lực lượng công an chính quy tại các xã, phường cũng trực tiếp tiếp dân ngay từ sáng sớm. Từ việc hướng dẫn khai báo tạm trú, đăng ký phương tiện đến tiếp nhận tin báo về trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội... đều được triển khai rõ ràng, không xảy ra tình trạng quá tải hay ách tắc. Bà Phạm Thị Lan (phường Đông Ngạc) cho biế t rấ t phấn khởi khi chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn tất các thủ tục hành chính tạ i công an phườ ng. “Tôi thấy việc chính quyền hai cấp rất tốt, nhanh gọn, chuyên nghiệp. Công dân chúng tôi vừa tiết kiệm được thời gian đi lại, vừa được hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để làm các thủ tục hành chính nhanh chóng nhất có thể” - bà Lan chia sẻ . Thiếu tá Lê Anh Thế, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ, cho biết: “Tinh thần cán bộ, chiến sĩ rất hồ hởi, phấn khởi trước việc cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, để bộ máy ngày càng hiện đại, chính quy hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây là một chủ trương lớn, cán bộ chiến sĩ tham gia rất nhiệt tình”. Tạ i Khánh Hòa, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết trung tâm phục vụ hành chính công phường đã hoạt động hết công suất ngay trong ngày đầu chính thức vận hành chính quyền hai cấp. Có mặt tại đây từ sớm để làm thủ tục đăng ký kinh doanh, ông Trần Hiền được cán bộ hướng dẫn bốc số thứ tự, ngồi chờ. “Cán bộ ở trung tâm hướng dẫn nhiệt tình, thái độ rất nhã nhặn. Cảm giác thân thiện, gần gũi trái ngược với những gì tôi lo lắng trước khi đến đây. Tôi rất hài lòng” - ông Hiền bày tỏ. Trong khi đó, tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cam Ranh, từ sá ng sớ m đã có rất đông người dân đến để làm các thủ tục hành chính và được cán bộ nhiệt tình hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết. Theo ông Huỳnh Văn Khang (ngụ phường Cam Linh), từ sớm ông đã đến lấy số để làm thủ tục hành chính về đất đai. Dù không ở phường Cam Ranh nhưng ông vẫn được cán bộ nhiệt tình hỗ trợ, các thủ tục được giải quyết rất nhanh chóng.• Lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành của TP.HCM Tại buổi lễ, UBND TP.HCM đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 14/15 giám đốc sở và các phó giám đốc sở, ngành chuyên môn. Trong đó: - Ông Dương Hồng Thắng làm Chánh Văn phòng UBND TP.HCM. - Bà Phạm Thị Thanh Hiền làm Giám đốc Sở Nội vụ. - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc Sở Tư pháp. - Ông Nguyễn Công Vinh làm Giám đốc Sở Tài chính. - Ông Trần Văn Bảy làm Chánh Thanh tra TP.HCM. - Ông Võ Hoàng Ngân làm Giám đốc Sở Xây dựng. - Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Giám đốc Sở GD&ĐT. - Ông Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế. - Bà Phạm Khánh Phong Lan làm Giám đốc Sở An toàn thực phẩm. - Ông Bùi Tá Hoàng Vũ làm Giám đốc Sở Công Thương. - Ông Lâm Đình Thắng làm Giám đốc Sở KH&CN. - Ông Trần Thế Thuận làm Giám đốc Sở VH&TT. - Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa làm Giám đốc Sở Du lịch. - Ông Nguyễn Văn Đồng làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. thăm, kiểm tra hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội, Chi nhánh số 1 tại đường Võ Chí Công và công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Tây Hồ. TRỌ NG PHÚ Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với người dân tại điểm phục vụ hành chính công xã Phúc Thịnh. Ảnh: TP

4 Thời sự - Thứ Tư 2-7-2025 thoisu@phapluattp.vn • • Thành ủy TP.HCM trao quyết định nhân sự chủ chốt Ngày 1-7, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ chủ chốt các cơ quan tham mưu, giúp việc. Tại buổi lễ, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Với các cơ quan tham mưu, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Phân công ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Phân công bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Phân công ông Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ quân sự TP.HCM, Đảng bộ Công an TP.HCM, Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND TP.HCM, thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM. T.TUYỀN Khởi tố kẻ cướp sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa. Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi) về tội giết người, cướp tài sản. Trước đó, ngày 19-6, Phúc đến tiệm tạp hóa TH (Đồng Nai) sát hại nữ chủ tiệm tên LLTC (59 tuổi) để cướp tiền. V.HỘI Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ. Công an phường Tân Tạo đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế treo cổ ở một phòng trọ nằm trên địa bàn phường Tân Tạo trong vụ việc xảy ra vào tối 30-6. N.TÂN Ngày 1-7, tại tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 – 1-7-2025). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986, trước muôn vàn khó khăn của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, trước sự trì trệ, bao cấp kéo dài, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã thể hiện một bản lĩnh hiếm có. Đồng chí khẳng định: Không thể tiếp tục làm theo lối cũ. Nếu không đổi mới, đất nước sẽ không thể phát triển, nhân dân sẽ không thể ấm no. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khởi xướng các chủ trương cải cách mạnh mẽ, tháo gỡ những rào cản về cơ chế, giải phóng sức sản xuất, mở rộng quyền tự chủ cho cơ sở, thí điểm và sau đó củng cố các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, thiết lập cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng đổi mới của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để lại cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc, có giá trị bền vững trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay… Cùng ngày, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang TP.HCM. Sau đó, đoàn đến khu mộ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để dâng hoa và dâng hương. Tại Công viên Lam Sơn, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng tổ chức khai mạc triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của cách mạng Việt Nam”. PV - V.HÀ - D.LINH Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Văn Hiền sinh ngày 22-2-1967, quê quán Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên); có trình độ lý luận chính trị cao cấp và trình độ chuyên môn là cử nhân khoa học quân sự. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân từ tháng 5-2023… V.THỊNH Ngày 1-7, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm lộ bí mật nhà nước (theo Điều 338 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra làm rõ vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại Hà Nội vào ngày 26-6. Trước đó, báo chí và mạng xã hội phản ánh nghi vấn liên quan đến việc lọt đề thi môn toán. Theo đó, ảnh chụp một phần đề thi đã được đăng tải trên ứng dụng giải toán bằng trí tuệ nhân tạo (AI) khi chưa kết thúc thời gian làm bài (từ 14 giờ 30 đến 16 giờ ngày 26-6). Ngay sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng bước đầu xác định thí sinh NVK đã lén mang điện thoại di động vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề thi môn toán, đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải đề thi nhưng chỉ chép được đáp án của hai câu hỏi thi. Ngoài ra, NVK còn chụp ảnh và đăng tải đề thi môn hóa học, vật lý trong buổi thi vào ngày 27-6. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện một trường hợp tương tự khác cũng sử dụng điện thoại để gian lận thi cử… P.HÙNG Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TTXVN Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ Ngày 1-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có đề án liên quan phát triển văn hóa để chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đề án với tên gọi theo hướng quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới; đồng thời tiếp tục làm rõ hơn về nội hàm, phạm vi, đối tượng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của đề án. Trong đó, Thủ tướng cho rằng cần xác định các mục tiêu tới năm 2030 và tới năm 2045; có mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; mục tiêu trên các lĩnh vực văn hóa. Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện hai mục tiêu 100 năm; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân; đột phá về thể chế để huy động nguồn lực; các sản phẩm văn hóa có thể thương mại hóa và những người làm văn hóa sống được bằng nghề với thu nhập cao… (Theo Chinhphu.vn) Giảm 46 khoản phí, lệ phí Từ ngày 1-7 đến hết năm 2026, Bộ Tài chính chính thức giảm 50% đối với 46 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Thông tin trên được đưa ra tại Thông tư 64 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025 đến hết 31-12-2026. Các loại phí, lệ phí được giảm 50% như phí đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, hộ chiếu; phí trong lĩnh vực y tế, chứng khoán... MINH TRÚC Hà Nội dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 ngày 4-7 Theo Sở GD&ĐT TP Hà Nội, hiện đơn vị đang rà soát các công đoạn cuối cùng để công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT, dự kiến vào ngày 4-7 tới. Đến thời điểm này, khâu chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 của Hà Nội đang được khẩn trương hoàn thiện. Dự kiến chậm nhất ngày 8-7, các trường sẽ nhận phiếu báo kết quả thi để cấp cho học sinh. Những học sinh có nguyện vọng phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo từ ngày 4 đến 10-7. Từ ngày 10 đến 12-7, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học. Trung tướng Nguyễn Văn Hiền giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng Khởi tố vụ án làm lộ đề toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội Ban biên tập cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên báo Pháp Luật TP.HCM xin thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Minh Truyền và gia đình.

5 Thời sự - Thứ Tư 2-7-2025 Chiều cùng ngày, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc lập bốn ban của HĐND TP.HCM. Cụ thể, các ban chuyên trách, gồm Ban Pháp chế, do bà Phạm Quỳnh Anh làm trưởng ban; Ban Kinh tế - Ngân sách do ông Nguyễn Công Danh làm trưởng ban; Ban Văn hóa - Xã hội do ông Cao Thanh Bình làm trưởng ban; Ban Đô thị do bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm trưởng ban. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Ngày 1-7, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X sau sáp nhập tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất dưới sự điều hành của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Mi. HĐND tỉnh đã công bố các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chỉ định chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ định ông Trần Văn Mi, Tỉnh ủy viên, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, chỉ định ông Nguyễn Thanh Thuyên giữ chức Trưởng ban Pháp chế; ông Huỳnh Việt Cường giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; bà Huỳnh Ngọc Kim Mai giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Điểu Điều giữ chức Trưởng ban Dân tộc. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết về thành lập các ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai. Theo đó, HĐND tỉnh đã quyết định thành lập các ban gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc. Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Phước. Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước; nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2025… VŨ HỘI THANH TUYỀN - LÊ THOA Chiều 1-7, HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ nhất sau sáp nhập. Đây cũng là ngày đầu tiên TP.HCM cũng như cả nước vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kỳ họp đặc biệt Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, chia sẻ trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã khẳng định vị trí là ba cực phát triển mạnh mẽ của phía Nam, nơi quy tụ những thành tựu vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, tiền tệ, cảng biển… “Việc hợp nhất không gian ba địa phương không chỉ đơn thuần là sự hợp lại mà là sự kết tinh trí tuệ, ý chí để hình thành một siêu đô thị, trung tâm tài chính quốc tế, sản xuất, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới” - ông Minh nói. “Đây là kỳ họp rất đặc biệt, trong thời khắc vô cùng ý nghĩa, đánh dấu TP.HCM và cả nước hoàn thành việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025” - Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, HĐND ba tỉnh đã phát huy trí tuệ tập thể, ban hành các nghị quyết quan trọng của địa phương, nhất là các nghị quyết nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của khu vực, các dự án trọng điểm thúc đẩy kinh tế - xã hội, các chính sách quan trọng nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh - xã hội. “Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để mỗi đại biểu của TP.HCM hiện nay tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các quyết sách chiến lược đưa TP.HCM thực sự trở thành một siêu đô thị xứng tầm, thuộc top 100 TP đáng sống của thế giới” - ông Minh tin tưởng. Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho rằng nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng của HĐND TP.HCM là kiện toàn bộ máy của HĐND và UBND, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền TP trong giai đoạn mới của nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn tất việc thành lập tổ chức và kiện toàn nhân sự Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết đây là kỳ họp mở đầu có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành một siêu đô thị mang tên TP.HCM và đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. HĐND TP.HCM đã hoàn tất việc thành lập tổ chức và kiện toàn nhân sự của TP mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính với nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý ban đầu để chính quyền TP.HCM triển khai hoạt động ổn định, hiệu quả trong thời gian tới. “HĐND TP.HCM tin tưởng rằng trong bộ máy chính quyền TP mới, với các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, đặc biệt là lãnh đạo HĐND và UBND TP mới sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - ông Minh nói. Ông Võ Văn Minh cho biết trong thời gian trước mắt, HĐND TP.HCM cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả của chính quyền TP trong giai đoạn mới. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí hợp lý cán bộ, công chức, viên chức sau hợp nhất; sớm ổn định nơi làm việc, nơi ở cho công chức và người lao động. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết về kiện toàn tổ chức HĐND, UBND, các ban HĐND, Văn Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: Sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đặc thù cho TP Ông Nguyễn Văn Minh đề nghị HĐND TP.HCM tiếp tục kiến nghị, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và vai trò đầu tàu kinh tế của TP. phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND TP trong việc ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả hành chính công. Ông Võ Văn Minh cũng đề nghị HĐND TP.HCM tập trung đánh giá và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước mà Trung ương đã tin tưởng giao phó cho TP. “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của TP, tạo động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh TP được tổ chức lại theo đơn vị hành chính mới” - ông Minh nhấn mạnh và cho biết HĐND TP.HCM cũng sẽ rà soát, điều chỉnh các nghị quyết đã ban hành tại các địa phương trước khi hợp nhất, bảo đảm phù hợp với tình hình tổ chức hành chính mới, không trùng lặp chính sách, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.• “Đây là kỳ họp rất đặc biệt, trong thời khắc vô cùng ý nghĩa, đánh dấu TP.HCM và cả nước hoàn thành việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025” - Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết. HĐND tỉnh Đồng Nai kiện toàn nhân sự chủ chốt, thành lập các cơ quan chuyên môn Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết nội dung kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

6 Thời sự - Thứ Tư 2-7-2025 các khuyến cáo, thẻ vàng sẽ bị xóa. Ngược lại, nếu vẫn còn tình trạng vi phạm, sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam sẽ bị rút thẻ đỏ, bị cấm tuyệt đối xuất khẩu vào châu Âu. Khi đó, ngành thủy sản Việt Nam sẽ mất khoảng 500 triệu USD mỗi năm. Việc xóa bỏ thẻ vàng giúp không chỉ để tăng xuất khẩu sang EU mà còn tạo cơ hội phát triển ngành nuôi trồng và khai thác hải sản bền vững tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động tổ chức từ tháng 4-2023. Về quy mô, chương trình được tổ chức tại các tỉnh, thành có biển trên cả nước trong thời gian ba năm, từ 2023 đến 2025. Từ năm 2023 đến nay, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức chương trình tại 22 tỉnh, thành có biển. Tại các địa phương, chương trình đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, phổ biến những kiến thức từ đơn giản đến phức tạp, bằng những cách thức gần gũi, dễ tiếp cận nhất đến bà con ngư dân; thăm hỏi và tặng quà để động viên bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Năm nay, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đang tiếp tục đến với bà con ngư dân ở những tỉnh, thành còn lại. Bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy các giải pháp gỡ thẻ vàng của EC, chương trình đang tập trung vào việc truyền thông, phổ biến chính sách của Trung ương và địa phương trong việc khuyến khích bà con ngư dân “giảm đánh bắt, tăng nuôi trồng, đa NHÓM PV Tối 1-7, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã được trao Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 4 năm 2025. Trước đó, chương trình cũng đã đoạt giải nhất công trình tập thể Giải Báo chí TP.HCM năm 2024. Góp phần chung tay gỡ thẻ vàng IUU Từ năm 2017, Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EC) gắn thẻ vàng với ngành thủy hải sản trong việc không tuân thủ quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Từ đó đến nay, Việt Nam chịu thiệt hại hàng tỉ USD do bị hạn chế xuất khẩu. Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tập trung, nỗ lực, phấn đấu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để gỡ thẻ vàng. Nếu Việt Nam thực hiện tốt dạng hóa các sản phẩm làm từ thủy sản, phát triển kinh tế biển xanh hóa và bền vững”. Giúp ngư dân đánh bắt hải sản đúng luật Trao đổi với chúng tôi, chị Mai Thị Ngọc Kiều (ngụ xã Cần Giờ, TP.HCM) cho biết chồng chị đi ghe đánh bắt hải sản nhiều năm nay, là người trụ cột chính của gia đình. Những năm gần đây, vì thủy sản Việt Nam bị EC gắn thẻ vàng IUU nên giá trị thủy sản giảm, từ đó thu nhập của gia đình cũng bị sụt giảm theo. “Khi được báo Pháp Luật TP.HCM tặng cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, chồng tôi đọc và hiểu được khi ngư dân đánh bắt hải sản hợp pháp là góp phần chung tay gỡ thẻ vàng IUU, giúp gia tăng giá trị hải sản của Việt Nam, giúp đời sống ngư dân đỡ nhọc nhằn hơn”. Chương trình cũng đã trao tặng gia đình chị phần quà gồm bình ắc quy, các loại thuốc cần thiết khi đi biển, tặng học bổng cho con gái Vinh danh các công trình, giải pháp... tiêu biểu, đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM thoisu@phapluattp.vn Tối 1-7, UBND TP.HCM long trọng tổ chức lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 4 năm 2025. Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM do UBND TP.HCM xét và trao tặng cho các tổ chức, cá nhân có công trình, giải pháp, tác phẩm, đề tài sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của TP trên bảy lĩnh vực. Mức tiền thưởng cho giải nhất là 200 triệu đồng, giải nhì là 150 triệu đồng, giải ba là 100 triệu đồng. Theo đó, có 51 tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc, công trình, giải pháp tiêu biểu đạt Giải thưởng Sáng tạo lần 4 năm 2025. Cụ thể: Lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế) giải nhất là Lễ hội sông nước TP.HCM (Sở Du lịch); lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh) giải nhất thuộc về giải pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu điện tử trong phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi sai phạm” (nhóm tác giả thuộc Công an TP.HCM); lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước) giải nhì được trao cho “Ứng dụng công dân số TP.HCM” (Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM); Lĩnh vực 4 (truyền thông) có 6 sản phẩm đoạt giải. Giải nhất được trao cho chương trình “Ngày của Phở 12/12” (báo Tuổi Trẻ); giải nhì được trao cho chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” (báo Người Lao Động); giải ba được trao cho Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” (báo Pháp Luật TP.HCM)… Ngoài ra còn có lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật) với 9 sản phẩm đoạt giải nhất, nhì và ba; lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật) có 9 sản phẩm đoạt giải nhì và ba; lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo) có 6 sản phẩm đoạt giải nhì và ba. VĂN HÀ “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” được trao Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM Sau hơn hai năm triển khai, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cho hàng ngàn bà con ngư dân. Để chung tay sớm gỡ thẻ vàng IUU, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tổ chức nhiều hoạt động: + Chủ biên cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” gần 200 trang với 40 câu hỏi về các tình huống thường gặp của ngư dân và câu trả lời dựa trên quy định của pháp luật. Đây là cuốn cẩm nang pháp luật “bỏ túi” được chúng tôi trao tận tay cho ngư dân nhằm cung cấp những kiến thức căn bản, dễ hiểu về các quy định quan trọng, liên quan trực tiếp đến hoạt động đánh bắt hải sản, những vấn đề ngư dân thường gặp trên biển và toàn bộ những khuyến nghị để ngư dân có thể “vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an”. + TổchứcTọađàm“Chungtaygỡthẻvàng cho hải sản Việt” để doanh nghiệp, bà con ngư dân, chuyên gia trong nước và quốc tế góp ý và đưa ra sáng kiến nhằm giúp thủy sản Việt Nam gỡ thẻ vàng và phát triển kinh tế biển. + Tổ chức Diễn đàn “Đáp lời ngư dân” tại Phú Yên để ngư dân hỏi - chính quyền đáp về đời sống, sinh kế và hoạt động khai thác thủy hải sản. + Đến 22 tỉnh, thành, trao 3.800 phần quà cho ngư dân, trao 650 suất học bổng cho con em ngư dân học giỏi vượt khó, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 3.000 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 600 thiếu nhi dịp Trung thu và Quốc tế Thiếu nhi 1-6, chăm lo cho 600 người già neo đơn dịp Tết, cùng Hoa hậu Phương Khánh thực hiện các clip góp phần quảng bá du lịch, đặc sản địa phương… Mỗi phần quà cho ngư dân trị giá hơn 5 triệu đồng, bao gồm 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 1 bộ ắc quy + đèn LED, 1 túi thuốc + các loại thuốc cần thiết, cuộn dây thừng chuyên dụng, phiếu mua hàng... Quý bạn đọc có thể xem toàn bộ thông tin về chương trình tại địa chỉ: https://plo.vn/ den-tren-bien/. Những dấu ấn của Chương trình của anh chị… Ngư dân Võ Văn Tư (ngụ xã Cần Giờ, TP.HCM) cho hay ông đã đọc không bỏ sót trang nào trong cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” của chương trình trao tặng. Qua đó, ông hiểu hơn về việc đi biển cần đánh bắt hải sản ra sao cho đúng luật. “Cuốn sách giúp tôi biết rõ khu vực nào tuân thủ pháp luật, khu vực nào không. Tôi đã hành nghề mấy chục năm, nắm rõ quy tắc rồi. Định vị, máy móc, la bàn tôi sử dụng thành thạo, giờ có thêm cuốn sách này giúp tôi hiểu thêm nhiều điều” - ông Tư nói. Bên cạnh cuốn cẩm nang, ông Tư còn được Ban Tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao các phần quà là bình ắc quy, thuốc... “Nhận được quà, tôi mừng lắm. Bình ắc quy rất hữu ích và hỗ trợ tôi đi ghe rất nhiều. Đi biển gặp bệnh, có thuốc là dùng ngay”. Gia đình chị Kiều, ông Tư… là hai trong số 3.800 gia đình ngư dân trên cả nước mà báo Pháp Luật TP.HCM tuyên truyền đánh bắt hải sản đúng pháp luật, góp phần gỡ thẻ vàng IUU của EC; trao tặng quà để động viên bà con vươn khơi bám biển.• Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đạt giải ba Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần 4 - năm 2025. Ảnh: THUẬN VĂN Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho ngư dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: VPHN Từ năm 2023 đến nay, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức chương trình tại 22 tỉnh, thành có biển.

