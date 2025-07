149-2025

2 Thời sự - Thứ Bảy 5-7-2025 thoisu@phapluattp.vn OCOP cần vươn tầm trở thành thương hiệu hàng hóa quốc gia Sáng 4-7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp cho ý kiến đối với đề xuất sửa đổi bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sản phẩm OCOP cần được nhìn nhận như một thương hiệu quốc gia, không chỉ dừng lại ở quy mô địa phương. Do đó, việc tổ chức đánh giá, công nhận phải đảm bảo tính chuyên môn, khách quan, liên ngành và nhất quán, gắn với tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng cao. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quyết định 148. Về lâu dài, phối hợp xây dựng Chương trình OCOP bài bản, có tầm nhìn dài hạn. OCOP phải được triển khai liên tục, ngày càng hoàn thiện. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng hàng ngàn sản phẩm Việt Nam đặc thù, khác biệt, đạt chuẩn quốc tế, chinh phục thị trường toàn cầu. (Theo baochinhphu.vn) Chiều 4-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil. Chuyến công tác diễn ra từ ngày 4 đến 8-7, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Lula da Silva. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS với tư cách quốc gia đối tác, khẳng định vai trò, mong muốn và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong cơ chế đa phương này, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước thành viên BRICS. Và đây là lần thứ ba trong ba năm liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Brazil trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Trong chuyến thăm này, cùng với tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil, nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Brazil - đối tác chiến lược quan trọng, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ La-tinh. NGỌC DIỆP Sáng 4-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí giới thiệu hành trình và lễ trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025. Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ vinh danh 20 thanh niên tiêu biểu là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ. Tại sự kiện, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cho biết năm 2024 vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến và truyền cảm hứng từ 20 câu chuyện sống đẹp phi thường. Những tấm gương đó đã cho thấy “sống đẹp” là một giá trị không có giới hạn về không gian, thời gian hay lĩnh vực. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm gửi gắm đến các bạn thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước: Đừng chỉ ngưỡng mộ những tấm gương sống đẹp, hãy trở thành một phần của hành trình sống đẹp. Mỗi việc tốt các bạn làm, dù nhỏ bé, đều góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng của bạn đều là một viên gạch xây dựng nên một Việt Nam hùng cường. VIẾT THỊNH Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa ký văn bản giao Sở Tư pháp chủ trì, nghiên cứu đề xuất của Sở Y tế về phân công, phân cấp quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh nhằm kịp thời điều chỉnh các quy định đang bộc lộ bất cập. Trước đó, Sở Y tế đã đề nghị xây dựng quyết định mới theo trình tự, thủ tục rút gọn để đảm bảo quản lý an toàn thực phẩm xuyên suốt, hiệu quả, tuân thủ nguyên tắc “một cửa, một sản phẩm, một cơ sở - một cơ quan quản lý”. Từ ngày 1-7, khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và bỏ cấp huyện, mô hình chính quyền hai cấp có thể phát sinh áp lực về khối lượng công việc, dẫn đến nguy cơ có thể gián đoạn tạm thời trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn. Hiện tại, ngành y tế Lâm Đồng đang phải tiếp nhận toàn bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm trên địa bàn dẫn đến tình trạng quá tải. Để khắc phục tình trạng này, cần phân cấp việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm về các sở, ngành chuyên môn. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG Liên hợp quốc đánh giá cao lập trường và cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương Ngày 3-7, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã đến chào xã giao ông Philemon Yang, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 79, nhân dịp mới bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Đại sứ Đỗ Hùng Việt chúc mừng Chủ tịch Philemon Yang về những kết quả tích cực Đại hội đồng đã đạt được trong khóa 79, đánh giá cao chủ đề “đoàn kết trong đa dạng” trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và LHQ đứng trước nhiều thách thức. Từ kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam, Đại sứ Đỗ Hùng Việt mong muốn đóng góp thực chất cho các nỗ lực hòa giải và hàn gắn sau xung đột, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và phát huy hơn nữa vai trò của Việt Nam trong xây dựng hòa bình bền vững. Chủ tịch Đại hội đồng Philemon Yang hoan nghênh những thành tựu phát triển và đối ngoại, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại LHQ; đặc biệt đánh giá cao lập trường và cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. (Theo TTXVN) Cặp đôi đầu tiên đăng ký kết hôn ở xã mới, được chủ tịch tỉnh chúc phúc Là cặp đôi đầu tiên đến đăng ký kết hôn tại xã Hướng Hiệp sau sáp nhập, anh Hồ Văn Hiếu (23 tuổi, xã Đakrông) và chị Hồ Thị Nhất (xã Hướng Hiệp) tình cờ được ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trao giấy chứng nhận và gửi đến những lời chúc phúc tốt đẹp. Theo đó, chuẩn bị tổ chức lễ cưới, anh Hiếu và chị Nhất đã đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hướng Hiệp để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Khi lấy số thứ tự, anh Hiếu được cán bộ thông báo rằng họ chính là cặp đôi đầu tiên đến làm thủ tục tại trung tâm hành chính xã mới. Khoảnh khắc đáng nhớ ấy càng thêm ý nghĩa khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cùng đoàn công tác bất ngờ có mặt để kiểm tra việc vận hành và cách thức phục vụ người dân của trung tâm. Ngay khi cán bộ trung tâm hoàn tất thủ tục, chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trao giấy chứng nhận kết hôn và gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ. Anh Hiếu xúc động chia sẻ: “Chúng em thật sự rất vui và may mắn khi khởi đầu được suôn sẻ như thế này”. BẢO THIÊN - NGUYỄN DO Các địa phương rà soát, đề xuất bổ sung nhu cầu sử dụng đất trước 20-7 Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đề xuất bổ sung nhu cầu sử dụng đất phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch sử dụng đất quốc gia). Theo đó, các địa phương có đề xuất điều chỉnh, bổ sung cần gửi báo cáo trước ngày 20-7 về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đất đai). Báo cáo phải nêu rõ căn cứ pháp lý, cơ sở lập đề xuất kèm theo số liệu, bản đồ, tài liệu liên quan, thể hiện rõ định hướng phát triển của địa phương trong tình hình mới. Bộ cũng lưu ý các địa phương tổng hợp đầy đủ danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất; diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Đồng thời cần đánh giá rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất và đề xuất giải pháp phù hợp. XUÂN NGUYỄN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025 Lâm Đồng: Cấp bách sửa quy định quản lý an toàn thực phẩm Tin vắn • Người lái ô tô trên bãi biển Đắk Lắk bị phạt 5 triệu đồng. Ngày 4-7, Đội CSGT đường bộ số 4 Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa xử phạt người đàn ông 40 tuổi lái ô tô bảy chỗ trên bãi biển ở phường Bình Kiến 5 triệu đồng về hành vi chạy ô tô vào khu vực cấm xe chiều 3-7. VŨ LONG • Bé 10 tuổi phải nhập viện vì bị khỉ tấn công. Ngày 4-7, Trung tâm Y tế khu vực Cam Lộ (Quảng Trị) đang tiếp nhận, điều trị cho cháu BTNQ (10 tuổi) bị khỉ tấn công khi cùng người nhà vào suối Rào Vịnh chơi. Hiện sức khỏe cháu Q đã ổn định. NGUYỄN DO • Dùng dao uy hiếp, cướp tiền của 1 phụ nữ. Ngày 4-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Trần Tấn An (29 tuổi) là nghi phạm dùng dao uy hiếp, cướp tiền của bà NTT (42 tuổi) ở xã Thăng Bình rạng sáng 3-7. THANH NHẬT Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Brazil. Ảnh: VGP

3 Thời sự - Thứ Bảy 5-7-2025 thoisu@phapluattp.vn Với những xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh phải bố trí, tăng cường kịp thời, đầy đủ, hỗ trợ, giúp đỡ để bảo đảm thực hiện công việc hiệu quả. N.THẢO Ngày 4-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; dự thảo báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 18-NQ-TW của Trung ương khóa XII từ tháng 11-2024 đến tháng 7-2025. Hỗ trợ cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các công việc theo thẩm quyền của hai cấp (tỉnh, xã) phải được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc, mục tiêu xuyên suốt là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tổng Bí thư cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy khẩn trương rà soát toàn bộ công tác phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ, Ông lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân nắm được những quy định mới và địa điểm, cách thức làm việc mới của các cơ quan nhà nước ở địa phương; củng cố và duy trì sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với việc triển khai đơn vị hành chính hai cấp. Tổng Bí thư cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy chủ trì triển khai việc đưa đoàn viên thanh niên là sinh viên có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin hỗ trợ cán bộ, công chức, nhân dân các xã, phường, đặc khu (nhất là vùng xa, vùng khó khăn) trong vận hành bộ máy, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính... trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình Tổng Bí thư: Sửa đổi chế độ tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã. Với những xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ chuyên môn, cấp tỉnh phải bố trí, tăng cường kịp thời, đầy đủ, hỗ trợ, giúp đỡ để bảo đảm thực hiện công việc hiệu quả. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm tình hình để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp xã khi vận hành bộ máy mới. Các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, nghỉ hưu sớm, thôi công tác theo hướng dẫn của Trung ương. đơn vị hành chính hai cấp. Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng gắn với việc chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Báo cáo tình hình cán bộ, công chức nghỉ công tác Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ kiểm tra nắm chắc tình hình, thống kê đầy đủ, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị về tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác khi sắp xếp tổ chức và việc giải quyết chế độ chính sách Ghi dấu một giai đoạn phát triển mới Theo báo cáo tại cuộc họp, kết quả vận hành thử nghiệm mô hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 20 đến 30-6 cho thấy các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, TP đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, TP. Ngày 1-7, bộ máy đơn vị hành chính hai cấp chính thức đi vào hoạt động đã ghi dấu một giai đoạn phát triển mới được mở ra với mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Các địa phương đồng loạt triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm vận hành bộ máy hiệu quả, ổn định như bố trí phương tiện đi lại đưa đón cán bộ, công chức làm việc giữa các trụ sở hành chính trên địa bàn tỉnh, TP mới… Dư luận những ngày qua cho thấy cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính không đơn thuần là thay đổi về địa giới hay tổ chức cán bộ, mà sâu xa là thay đổi tư duy, nâng cao trình độ, trách nhiệm và đạo đức công vụ. Đại đa số đội ngũ cán bộ, công chức đã thể hiện tinh thần cầu thị, tích cực học hỏi, rèn luyện chuyên môn và kỹ năng, luôn tận tâm, tận tụy với công việc. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tổ chức mới. theo quy định, đảm bảo đúng người, đúng việc, giữ được người có năng lực trình độ. Cùng với đó, tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tổ chức mới. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống cơ quan hành chính ở Trung ương và các địa phương. Tổng Bí thư cũng lưu ý Đảng ủy MTTQ và các tổ chức chính trị đoàn thể Trung ương tập trung rà soát sắp xếp tổ chức lại các đầu mối đảm bảo hoạt động thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và bám cơ sở. Kịp thời sắp xếp lại các hội quần chúng thật tinh gọn và theo dõi nắm chắc tình hình, triển khai hoạt động các mô hình của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, các hội quần chúng theo mô hình đơn vị hành chính hai cấp… Về dự thảo báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết 18, Tổng Bí thư yêu cầu cần nhấn mạnh đây là kết quả của sự đoàn kết thống nhất nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Cùng với đó, giải quyết các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo tăng trưởng, phát triển đất nước; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị khác.• Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 4-7. Ảnh: TTXVN Cử tri kiến nghị tăng cường bác sĩ giỏi lên miền núi Ngày 4-7, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 (khóa XV) tại xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng). Tại hội nghị, cử tri đồng tình chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sáp nhập xã, phường, đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời đề nghị cấp trên có cơ chế đặc thù cho bà con vùng miền núi… Theo cử tri Ngô Duy Chánh (xã Nam Trà My), ông phấn khởi khi đất nước vào kỷ nguyên mới, kỳ vọng quê hương sẽ phát triển, đời sống người dân hạnh phúc, ấm no. Ông kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm để bà con vùng sâu, vùng xa có nơi ăn chốn ở, an tâm sinh sống; chính quyền đẩy nhanh thủ tục hành chính... Cử tri Nguyễn Văn Tuế (thôn 2, xã Nam Trà My) cho rằng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát đang thực hiện hết sức nhân văn. Tuy nhiên, với mức hỗ trợ sửa chữa nhà hiện nay 30 triệu đồng/nhà còn thấp, kiến nghị tăng thêm để phù hợp với mức kinh phí thực tế. Một số cử tri băn khoăn hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trà My (cũ) không có trường THPT dân tộc nội trú. Nhiều em học sinh ở xa đi học rất khó, đề nghị có cơ chế để các em có nơi ăn chỗ ở ổn định, học hành hiệu quả. Cùng với đó, cấp trên cần tăng cường đội ngũ y, bác sĩ giỏi lên miền núi, tăng đầu tư trang thiết bị, hạ tầng để khám chữa bệnh cho người dân. Thông tin đến cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, thành lập TP Đà Nẵng nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương, phát triển hài hòa, cân bằng giữa miền núi, đồng bằng, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của đất nước. Đối với xã Nam Trà My, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng xã này kế thừa cơ sở vật chất, con người của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ. Do đó, xã cần có trách nhiệm với các xã xung quanh, trở thành trung tâm phát triển của cả vùng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận những ý kiến của cử tri xã Nam Trà My, đề nghị UBND TP Đà Nẵng quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. “Cần đầu tư giao thông chiến lược trục ngang để kết nối miền núi và đồng bằng, kết nối với Tây Nguyên để phát triển du lịch, dược liệu. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, chuyển đổi số, hệ thống mạng và nâng cao năng lực cán bộ để rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng” - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà. THANH NHẬT Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trả lời cử tri xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 5-7-2025 kỳ năm 2024. Nếu tính chung cả TP.HCM (mới), GRDP sáu tháng đầu năm tăng 6,56%, nếu trừ dầu thô thì tăng 7,49%. Ông Nguyễn Công Vinh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM đã đạt một số kết quả tích cực. Bên cạnh tốc độ tăng dự ước tính đạt khá thì sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn TP được mở rộng quy mô; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt cao so với kế hoạch, góp phần đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế TP. Nói sâu hơn về việc tăng trưởng kinh tế, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM, nhìn nhận suy thoái kinh tế ngày càng rõ nét, tăng trưởng kinh tế ở các nước đều hạ dự báo 0,2%-0,5% do chính sách thuế quan của Mỹ. Ông Hoàng cho biết quy mô GRDP của TP.HCM (mới) tương đương với Jakarta, Bangkok, Myanmar. Việc tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong sáu tháng đầu năm đạt 7,49% là con số rất đáng trân trọng và ghi nhận. Tuy nhiên, nếu tính cả dầu thô vào thì GRDP còn 6,56%. Do đó, trước mắt, TP.HCM phải có nhiều giải pháp để đẩy mạnh động lực tăng trưởng truyền thống. Ông Hoàng nhìn nhận tỉ lệ giải ngân đầu tư công sáu tháng đầu năm đạt 32,9% là con số tương đối tốt so với các năm. Song mục tiêu mới mà Chính phủ giao cho TP.HCM phải đạt 100% vào cuối năm. Vì vậy, trong sáu tháng còn lại, mỗi tháng phải đạt giải ngân trên 11%. Sẽ sắp xếp bộ máy ở 168 phường, xã, đặc khu Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết từ ngày 1-7, TP.HCM đã hoàn thành xong việc kiện toàn bộ máy để vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp. HĐND TP.HCM và HĐND 168 phường, xã, đặc khu đã tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ nhất để thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND; bổ nhiệm cán bộ chủ chốt để bộ máy để hoạt động hiệu quả. Bà Hiền thông tin tính đến ngày 30-6, TP.HCM có 2.081 người nghỉ việc theo các chính sách với tổng số kinh phí hỗ trợ là 773,5 tỉ đồng. “Như vậy, TP.HCM đã hoàn thành rất tốt giai đoạn 1 trong đề án tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, TP” - bà Hiền nói. Theo giám đốc Sở Nội vụ, sở này sẽ tham mưu UBND TP.HCM tiếp tục sắp xếp bộ máy giai đoạn 2, được thực hiện trong nội bộ các cơ quan chuyên môn và 168 phường, xã, đặc khu. Bà Phạm Thị Thanh Hiền nhấn mạnh đây là giai đoạn rất quan trọng, mang tính chất quyết định cho quá trình sắp xếp bộ máy, giúp bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu quả. Người đứng đầu phải công tâm, khách quan, quan tâm sát sao để đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ đúng chức năng, nhiệm vụ, sở trường công tác. Bà Hiền cho biết dù toàn TP.HCM đã nỗ lực rất lớn nhưng mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong ba ngày đầu triển khai vẫn có những khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đường truyền chưa ổn định, hệ thống phần mềm, văn bản điện tử chưa được cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. LÊ THOA Sáng 4-7, UBND TP.HCM họp về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025. Kiểm tra những ngày đầu vận hành mô hình mới Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đây là hội nghị quan trọng để điểm lại những gì làm được, làm chưa được và kiểm tra những ngày đầu vận hành mô hình mới trên địa bàn TP, nhất là ở 168 xã, phường, đặc khu. “Qua ba ngày vận hành, mô hình mới có gì vướng mắc không? Các chức năng, nhiệm vụ được phân công về cấp xã có được thực hiện trơn tru không? Cấp xã có kiến nghị gì không? Tỉ lệ người dân đến thực hiện thủ tục hành chính thế nào, thái độ phục vụ của cán bộ ra sao? Người dân có hài lòng không? Phần mềm có đảm bảo không…?” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được đặt ra hàng loạt câu hỏi. Theo ông Nguyễn Văn Được, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong sáu tháng đầu năm đạt khá, nếu không tính dầu thô thì đạt 7,49%, góp phần cho tăng trưởng chung cả nước. Tuy nhiên, vừa qua, Mỹ đã có thông tin chính thức về chính sách thuế quan, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế TP. “Với mức thuế này, liệu có ảnh hưởng đến GRDP quý III, IV của TP không, có đạt được 8,5% như chỉ tiêu Trung ương giao?” - ông Được gợi mở. Chủ tịch TP.HCM cũng nhấn mạnh việc thực hiện quy hoạch tới đây cần thực hiện ở góc nhìn rộng hơn, tâm thế mới, dư địa mới, tầm nhìn chiến lược mới. Từ đó, phấn đấu TP.HCM vào top 100 TP đáng sống nhất thế giới… Hoạt động thương mại của TP được mở rộng quy mô Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết trước khi sáp nhập, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn TP.HCM trong sáu tháng đầu năm tăng 7,82% so với cùng Thường trực UBND TP.HCM chủ trì phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ TP.HCM: Kinh tế 6 tháng đầu năm phát triển tích cực Trong sáu tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM có nhiều kết quả tích cực, GRDP tăng 6,56%, nếu trừ dầu thô thì tăng 7,49%. Sắp công bố danh mục thủ tục phi địa giới Thông tin tại hội nghị, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM, cho biết hiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP có 2.238 thủ tục hành chính, trong đó có 1.877 thủ tục cấp tỉnh, 406 thủ tục cấp xã, 344 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.283 dịch vụ công trực tuyến một phần… Để thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính trong thời gian tới, bà Võ Thị Trung Trinh cho biết trước mắt, Trung tâm chuyển đổi số đã phối hợp với Văn phòng UBND TP thống nhất sử dụng danh mục 344 dịch vụ công trực tuyến toàn trình để đánh giá nhu cầu, tỉ lệ phát sinh hồ sơ thực tế. Sau đó, TP.HCM sẽ công bố danh mục dịch vụ công được thực hiện phi địa giới hành chính. “Tuần này, sẽ ban hành danh mục 344 dịch vụ công trực tuyến toàn trình” - bà Trinh nói và cho biết từ đây đến cuối năm, toàn bộ thủ tục hành chính của TP phải được thực hiện phi địa giới hành chính. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong sáu tháng đầu năm đạt khá, nếu không tính dầu thô thì đạt 7,49%, góp phần cho tăng trưởng chung cả nước. Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền khẳng định sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM để có hỗ trợ tốt nhất cho 168 xã, phường, đặc khu hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin dùng chung, gồm hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 1022. Sở cũng sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cán bộ có hoàn cảnh, di chuyển khó khăn. Qua đó, giải quyết cho từng trường hợp cụ thể theo nguyện vọng, phù hợp với sở trường công tác, điều kiện công tác… Cử biên chế sở, ngành về phường, xã để nhận thủ tục Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh 100% thủ tục hành chính của TP phải được thực hiện phi địa giới vào cuối năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM sẽ xây dựng Trung tâm hành chính công cấp TP có trụ sở chính ở Sở Nội vụ tại 159 Pasteur. “Việc này đã được thiết kế xong, giờ chỉ cần xây dựng” - ông nói và cho biết TP còn tổ chức 38 chi nhánh tại 38 trụ sở quận, huyện cũ thuộc ba địa phương TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây. Ông đề nghị mỗi chi nhánh có năm biên chế thuộc các sở, ngành như Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng… để thực hiện tiếp nhận thủ tục cấp TP từ người dân, doanh nghiệp. “Trước mắt, TP.HCM chưa thể bố trí ở cả 168 phường, xã, đặc khu và chỉ chọn mỗi quận, huyện cũ một điểm để thực hiện, thông tin cho bà con, doanh nghiệp để ai nộp hồ sơ về TP thì đến đây” - ông nói và cho biết sau này, khi đủ nguồn lực sẽ bố trí đủ cho 168 phường, xã, đặc khu. Ông cũng giao Sở Nội vụ trình đề án nhân sự, trụ sở của Trung tâm hành chính công cấp TP với một trụ sở chính và 38 chi nhánh. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo TP.HCM tình hình hoạt động của các trung tâm hành chính công. Trung tâm chuyển đổi số, Ban dân dụng xây dựng quy chuẩn mẫu về trụ sở, máy móc, trang thiết bị, phần mềm cho các trung tâm này. “Tốn bao nhiêu tiền TP cũng làm” - ông Được nhấn mạnh và đề nghị tháng 7 phải xây dựng xong đề án, tháng 8 thực hiện đầu tư hoàn thiện trên tinh thần “bàn làm chứ không bàn lùi”.• Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thị sát phường Dĩ An và nhấn mạnh việc thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính tại buổi làm việc này. Ảnh: THUẬN VĂN Tiêu điểm Trong ba ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận 60.277 hồ sơ (gồm 17.744 hồ sơ trực tuyến và 42.527 hồ sơ trực tiếp). Ngoài ra, phát sinh 28.236 hồ sơ ở cấp xã.

5 Hà Nội lên kế hoạch tổ chức diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 173/KHUBND về tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025). Theo kế hoạch, chương trình lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 2-9-2025, tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội. Chương trình gồm các nghi lễ truyền thống như rước đuốc, chào cờ, đọc diễn văn, diễu binh - diễu hành và màn đồng diễn nghệ thuật. Bộ Quốc phòng là đơn vị xây dựng đề án diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 30.000 đại biểu và người dân. TP Hà Nội được Ban Chỉ đạo Trung ương các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 20232025 giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động. Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà phụ trách phối hợp với các sở, ngành TP và Trung ương, chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo tiến độ. Các phó chủ tịch UBND khác được phân công chỉ đạo theo lĩnh vực chuyên trách. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu tổ chức, lập danh sách khách mời, thiết kế lễ đài, khán đài, màn hình LED, chuẩn bị điều kiện hậu cần, địa điểm tập luyện, tổ chức tổng duyệt và khen thưởng sau lễ. Để tổ chức thành công lễ kỷ niệm, UBND TP Hà Nội cũng đề nghị nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương phối hợp thực hiện… TRỌNG PHÚ Đà Nẵng: Xây bãi đáp trực thăng ở miền núi để phòng, chống thiên tai Ngày 4-7, Thượng tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, xác nhận đơn vị đang triển khai xây dựng dự án bãi đáp trực thăng ở xã Trà Tập (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) với kinh phí 7 tỉ đồng. Vị trí xây dựng là ở địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, dễ bị chia cắt, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Bãi đáp trực thăng sẽ phục vụ trong trường hợp các tuyến đường bị chia cắt, thật sự cần thiết, cấp bách. Bộ Chỉ huy Quân sự TP đã tham mưu lãnh đạo ban bố lệnh khẩn cấp để triển khai xây dựng bãi đáp trực thăng với mục đích khi các xã miền núi bị cô lập, chia cắt vùng núi sẽ đưa lương thực, thực phẩm và vận chuyển cho người dân, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đang tham mưu UBND TP ra lệnh khẩn cấp xây dựng bãi đáp trực thăng ở xã Hùng Sơn (xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) với mức kinh phí đề xuất 7-10 tỉ đồng. Dự án nhằm ứng phó trong mùa mưa bão năm nay và sắp tới đối với nhân dân ở các huyện Nam Giang và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Dự án đã được khảo sát và thống nhất xây dựng với Sư đoàn Phòng không 372. Trước đó, sau trận sạt lở, chia cắt nhiều ngày xảy ra tại huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam cũ, một bãi đáp trực thăng được xây dựng tại xã Phước Thành (huyện Phước Sơn cũ) vào năm 2021. Bãi đáp trực thăng này đã phát huy hiệu quả việc cứu nạn, cứu hộ trong những năm qua, trở thành điểm tập kết lương thực, thực phẩm khi cần thiết. THANH NHẬT Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Ngày 4-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vùng áp thấp hoạt động trên khu vực phía đông bắc đảo Lu-Dông (Philippines) đã đi vào khu vực phía bắc Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,0°N; 119,0°E, trên khu vực đông bắc của bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm và hoạt động chủ yếu ở vùng đông bắc Biển Đông. Tuy nhiên, cơn áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão trong khoảng 24 giờ tới. Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 2 từ đầu năm đến nay trên khu vực Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực đông bắc Biển Đông theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cần chủ động phòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; 115,5E-120,0E. Cơ quan chức năng hoạt động trên biển và các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện. AN HIỀN thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 5-7-2025 XUÂN HOÁT - HUỲNH HẢI Ngày 4-7, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin về việc Bộ Công an khám xét hai trụ sở giải trí nổi tiếng ở phường Nha Trang vào ngày 3-7. Kinh doanh dịch vụ massage có dấu hiệu hoạt động mại dâm Theo đó, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, đã có thông tin ban đầu về vụ việc liên quan khám xét hai cơ sở massage quốc tế ở số 9 Nguyễn Thiện Thuật và cơ sở karaoke, massage Quinter Central Nha Trang ở số 86/4 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, lúc 16 giờ ngày 3-7, tổ công tác của các cục nghiệp vụ, Bộ Công an tiến hành kiểm tra đối với một số hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại cơ sở massage quốc tế ở số 9 Nguyễn Thiện Thuật và cơ sở khách sạn, karaoke, massage Quinter Theo Thượng tá Tuấn, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ để thực hiện các hoạt động điều tra mở rộng. Công an Khánh Hòa thông tin vụ khám xét khách sạn Quinter ở Nha Trang Lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã khám xét khách sạn Quinter xuyên đêm 3-7, một số thùng tài liệu đã được đưa đi để phục vụ công tác điều tra. ở số 86/4 Trần Phú. Trong đó, nổi lên là tình trạng kinh doanh dịch vụ massage có biểu hiện hoạt động mại dâm. Theo Thượng tá Tuấn, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ để thực hiện các hoạt động điều tra mở rộng. Sau khi có kết quả chính thức, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí sau. Cảnh sát thu giữ một số thùng tài liệu Trước đó, tối 3-7, nhiều cảnh sát đã có mặt tại cơ sở Quinter. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều cảnh sát vào bên trong khách sạn để làm việc, bên ngoài là lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ. Đến hơn 19 giờ 30 cùng ngày, việc khám xét vẫn còn diễn ra đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, cảnh sát đưa một số thùng tài liệu ra bên ngoài Khách sạn Quinter Nha Trang. Ảnh: XH Các thùng tài liệu được lực lượng chức năng đưa lên ô tô, rời đi. Ảnh: HH Người dân TP.HCM theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dịp 30-4. Ảnh: PLO khách sạn. Các thùng tài liệu này được lực lượng chức năng đưa lên ô tô, rời đi. Khách sạn Quinter Central Nha Trang khai trương tháng 9-2018. Trên trang web của khách sạn giới thiệu Quinter Central Nha Trang là khách sạn 5 sao, có 168 phòng ngủ; hai trung tâm hội nghị tiệc cưới, khu spa, bể bơi vô cực, 50 phòng ngâm tắm dược liệu, hơn 20 phòng karaoke. Khách sạn Quinter Central Nha Trang của Công ty CP Hoàng Thành Nha Trang là địa điểm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí nổi tiếng ở Nha Trang.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 5-7-2025 định tội phạm là heroine, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA. Cụ thể, tội sản xuất trái phép chất ma túy quy định người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào mà có khối lượng các chất heroine, cocaine, methamphetamine, amphetamine, ketamine, fentanyl, MDMA hoặc XLR-11 từ 5 g đến dưới 30 g thì bị phạt tù 7-15 năm. Sản xuất ma túy có chứa các chất trên mà khối lượng từ 100 g đến dưới 3 kg thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân; trường hợp sản xuất trên 3 kg thì bị phạt tù chung thân hoặc tử hình. Trong khi đó, trước ngày 1-7-2025, BLHS quy định chỉ cần sản xuất ma túy mà có các chất heroine, cocaine, methamphetamine, amphetamine, MDMA có khối lượng từ 100 g trở lên đã có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung tội danh mới là tội sử dụng trái phép chất ma túy tại Điều 256a. Theo đó, người sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong bốn trường hợp sau thì bị phạt tù 2-3 năm. Một là đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế. Hai là đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy. Ba là đang trong thời hạn hai năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Bốn là đang trong thời hạn hai năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế. Trường hợp tái phạm về tội này thì bị phạt tù từ ba năm đến năm năm. Tăng mức hình phạt của nhiều tội Đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy, luật sửa đổi đã nâng mức hình phạt tù ở khoản 1 (khung hình phạt nhẹ nhất của tội danh) so với quy định cũ. Theo đó, người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thì bị phạt tù 3-5 năm (trước đó, hình phạt là 1-5 năm tù). Về mặt khối lượng, người nào tàng trữ lá cây côca; lá khát (lá cây catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy có khối lượng từ 1 kg đến dưới 10 kg là đã phạm tội (trước đó, khối lượng quy định để cấu thành tội phạm là từ 10 kg đến dưới 25 kg). HỮU ĐĂNG Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS (luật sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7. Luật đã sửa đổi, bổ sung năm tội danh liên quan đến ma túy gồm: Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248); tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251) và tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252). Bổ sung nhiều loại chất ma túy Theo đó, luật sửa đổi đã bổ sung ketamin, fentanyl, XLR-11 là những loại chất ma túy để làm căn cứ xác định tội phạm. Hiện nay, trong các tội phạm về ma túy, các chất được căn cứ tính định lượng để xác Những điểm mới về hình phạt đối với tội phạm về ma túy Tương tự, đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy, luật sửa đổi cũng đã tăng hình phạt đối với người phạm tội ở khoản 1 lên thành phạt tù 3-7 năm (trước đó, hình phạt là 2-7 năm). Đáng chú ý, ở tội vận chuyển trái phép chất ma túy, luật sửa đổi đã bỏ hình phạt tử hình ở khoản 4. Vì vậy, khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân đối với trường hợp vận chuyển heroine, cocaine, methamphetamine, amphetamine, ketamine, fentanyl, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 g trở lên hoặc vận chuyển lá cây côca; lá khát (lá cây catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy có khối lượng 75 kg trở lên. Ở tội mua bán trái phép chất ma túy, luật sửa đổi cũng tăng mức nhẹ nhất của khung hình phạt đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy là phạt tù 3-7 năm (trước đó là phạt tù 2-7 năm).• Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS đã bổ sung tội danh mới là tội sử dụng trái phép chất ma túy tại Điều 256a. Bộ Tư pháp công bố về công tác tổ chức cán bộ trong hệ thống thi hành án dân sự Ngày 4-7, Bộ Tư pháp tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ hệ thống thi hành án dân sự (THADS) và ra mắt phần mềm biên lai điện tử THADS. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì lễ công bố. Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp Phan Thị Hồng Hà đã công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý THADS. Theo đó, Cục Quản lý THADS là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về THADS, THA hành chính và thừa phát lại theo quy định pháp luật và phân cấp của bộ. Về cơ cấu tổ chức và biên chế, cục được tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể, ở cấp Trung ương có sáu ban chức năng và văn phòng. Ở cấp địa phương, gồm 34 cơ quan THADS tỉnh, TP, với tổng cộng 355 phòng THADS khu vực, các phòng và tương đương khác theo quyết định của bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cũng tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định thành lập THADS 34 tỉnh, TP. Cơ quan THADS cấp tỉnh đảm nhiệm vai trò chỉ đạo trực tiếp, toàn diện cả về tổ chức nhân sự và nghiệp vụ trên địa bàn, giúp kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đặc biệt là đối với hoạt động của chấp hành viên. Đồng thời, mô hình mới phân tách rõ ràng chức năng quản lý hành chính và chuyên môn. Lãnh đạo Phòng THADS khu vực không còn thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và ban hành quyết định THA, nhờ đó có điều kiện tập trung chỉ đạo nghiệp vụ, giảm thiểu các sai sót do hạn chế trong năng lực quản lý trước đây. Tổ chức bộ máy theo hướng mới cũng giúp rút ngắn quy trình nghiệp vụ, loại bỏ được cơ chế ủy thác giữa các khu vực trong cùng một tỉnh, qua đó nâng cao tốc độ và hiệu quả THA. Cùng với đó, việc tập trung đầu mối quản lý tài chính, tài sản ở cấp tỉnh không chỉ tăng hiệu lực kiểm tra, giám sát mà còn là biện pháp hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc tập trung nguồn lực, biên chế và khối lượng công việc tại cấp tỉnh cũng từng bước nâng cao vị thế của cơ quan THADS, tiệm cận với vai trò, chức năng của các cơ quan ngang cấp sở, góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành và thực thi pháp luật tại địa phương. Đồng thời, với việc lược bỏ cấp trung gian, hệ thống THADS cũng tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục THADS. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý THADS, cho biết đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với hệ thống THADS, đánh dấu sự vận hành chính thức mô hình mới của hệ thống THADS hai cấp, gồm cơ quan quản lý THADS ở Trung ương và một cấp THADS tại 34 tỉnh, TP, trong đó có 355 phòng THADS khu vực. Cũng tại buổi lễ, Bộ Tư pháp chính thức khai trương hệ thống biên lai điện tử. Theo đó, chỉ trong tuần vận hành đầu tiên, tính từ ngày 23-6, hệ thống đã ghi nhận gần 3.000 biên lai điện tử được phát hành, tương đương gần 2.000 tỉ đồng thu - nộp. BÙI TRANG phapluat@phapluattp.vn Nhóm bị cáo vận chuyển hơn 118 kg ma túy thoát án tử hình theo quy định mới của BLHS. Ảnh: SONG MAI Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS, năm tội phạm về ma túy đã có những thay đổi mới về hình phạt, cấu thành tội phạm. Bộ Tư pháp chính thức khai trương hệ thống biên lai điện tử. Ảnh: CTV

