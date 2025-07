151-2025

Mở rộng đối tượng được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 trang 6 trang 2+3 SỐ 151 (7424) - Thứ Ba 8-7-2025 Cấp xã giải quyết thủ tục đất đai phải thống nhất, đồng bộ Công ty Việt đau đầu với tỉ giá Ngừng bắn Gaza: Cơ hội và rào cản Đại gia đình ở Đắk Lắk có 5 dân tộc trang 11 trang 16 trang 13 trang 10 Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại cư xá Độc Lập trang 8 Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ trì phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư: Cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII, cơ bản giải quyết xong các vụ việc tồn đọng

2 Thời sự - Thứ Ba 8-7-2025 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN THẢO Ngày 7-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 28. Phiên họp nhằm thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong sáu tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm cùng một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng thành việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật PCTN và các luật có liên quan; sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cơ bản không còn tồn đọng những vụ, việc cũ. Nhất là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, dự án sân bay Nha Trang, hai dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 BV Bạch Mai và BV Hữu nghị Việt Đức. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác bố trí, sắp xếp cán bộ và quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trong và sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khẩn trương kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu Tổng Bí thư: Cuối nhiệm kỳ Đại hội cơ bản giải quyết xong các vụ việc ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực, chủ trì phiên họp. Chấn chỉnh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy công việc Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm về PCTN, lãng phí, tiêu cực được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Trong đó, tập trung hoàn kinh tế, kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi. Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc rà soát, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, chỉ đạo xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với hai dự án BV trung ương; các dự án năng lượng tái tạo; dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM. Tổng Bí thư đề nghị tập trung điều tra, phấn đấu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “Chấn chỉnh tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc, gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, của người dân, doanh nghiệp” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư đề nghị tập trung điều tra, phấn đấu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cơ bản không còn tồn đọng những vụ, việc cũ. “Cương quyết không dung thứ, xử nghiêm cán bộ tiếp tay cho thực phẩm, thuốc giả” Cũng tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 10 vụ án, 6 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; thống nhất đưa 4 vụ án và 2 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cụ thể, vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung và các đơn vị có liên quan. Vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; môi giới hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan. Vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Zholding. Vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương liên quan. Vụ việc có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ xảy ra tại Công ty Khoa học và công nghệ Avatek. Vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 10 vụ án, 6 vụ việc Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì phiên họp 28 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: NHÂN DÂN Tại buổi thông báo về kết quả phiên họp 28 vào chiều 7-7, PV đề nghị lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với tình trạng sản xuất hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả, trong đó có một số vụ án, vụ việc đã được bổ sung vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trả lời báo chí, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết phiên họp Ban Chỉ đạo sáng cùng ngày đã thống nhất đưa sáu vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Trong đó có bốn vụ án, vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm chức năng giả, thuốc chữa bệnh giả, trong đó có liên quan đến Công ty Zholding và Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Ông Đông nêu rõ quan điểm của Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo là những vấn đề liên quan đến tính mạng, sức khỏe của người dân thì cương quyết không dung thứ và phải tuyên chiến với loại tội phạm này. Ban Chỉ đạo Trung ương cũng giao các cấp, các ngành ba nhiệm vụ. Một là, các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật. Thứ hai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra những hành vi có dấu hiệu vi phạm, tiếp tay, tham nhũng, tiêu cực trong việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện kiểm định, sản xuất và buôn bán hàng giả, thực phẩm giả, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân. Nhiệm vụ thứ ba, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu hoàn thiện thể chế và khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể là Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 15/2018 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm. “Các quy định này có những sơ hở, bất cập dẫn đến cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng để thực hiện các hành vi trái pháp luật, có những hành vi tham nhũng, tiêu cực” - ông Đông nói. Liên quan đến sai phạm tại hai dự án BV Bạch Mai và BV Việt Đức Cơ sở 2, phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho hay đến thời điểm này, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can liên quan. Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra, do đó các thông tin cần phải được bảo mật. Cũng theo ông Đông, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra và hoàn thành việc thanh tra trong hơn hai tháng, qua đó chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tại phiên họp sáng cùng ngày của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khen Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ khi hoàn tất thanh tra hai dự án chỉ trong 2,5 tháng và coi đây là hình mẫu thực hiện với các dự án lãng phí khác. Thông tin thêm, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết cùng với diễn biến về tố tụng, các bộ, ngành hiện đang tích cực phối hợp nhằm đưa hai dự án BV vào hoạt động từ tháng 11-2025, sớm hơn một tháng so với nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo giao. Dự án Cơ sở 2 BV Bạch Mai và BV Hữu nghị Việt Đức có quy mô 1.000 giường mỗi BV, với tổng mức đầu tư mỗi cơ sở lên tới hơn 4.500 tỉ đồng. Tháng 10-2018, khu khám bệnh của hai cơ sở được khánh thành nhưng sau đó “đắp chiếu” suốt nhiều năm. Ngày 31-3, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của hai BV trên, đồng thời chuyển hai nội dung đến Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý theo quy định. Đáng chú ý, giá trị lãng phí được phát hiện qua thanh tra tại hai dự án lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Thanh tra Chính phủ đánh giá hiện tượng lãng phí tại hai dự án diễn ra rất phổ biến, dưới nhiều dạng thức khác nhau, gây ra nhiều hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng, có hệ lụy về vật chất như suy giảm nguồn lực, tăng gánh nặng chi phí do quản lý, sử dụng tài sản công không hiệu quả. XUÂN NGUYỄN

3 Thời sự - Thứ Ba 8-7-2025 thoisu@phapluattp.vn PHI HÙNG Ngày 7-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm 2025 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác trong sáu tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an sáu tháng đầu năm 2025; đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025. Đây là hội nghị rất quan trọng, diễn ra trong thời khắc có tính lịch sử khi cả nước vừa thực hiện hệ thống chính quyền hai cấp, trong đó lực lượng công an sau sáp nhập được bố trí thành 34 công an cấp tỉnh và 3.319 công an cấp xã. Đây cũng là đang trong thời điểm chúng ta tổ chức các hoạt động chào mừng 80 năm ngày thành lập Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật, đồng thời chuyển mạnh và đổi mới tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, nhất là tư duy mới về quản trị, chuyển từ quản lý sang phục vụ, góp phần kiến tạo, phát triển; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trong sáu tháng cuối năm 2025… Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích to lớn của lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua. Đồng tình với chủ trương, giải pháp mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Lực lượng CAND cần chủ động nắm chắc tình hình; tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng nghiên cứu, dự báo, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp, xử lý từ sớm, từ xa âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương lực lượng Công an nhân dân Trao huân chương cao quý tặng Bộ Công an và các tập thể, cá nhân xuất sắc Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tập thể Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau giai đoạn 2021-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. XIII, tồn đọng cực cấp tỉnh và các cơ quan chức năng PCTN, lãng phí, tiêu cực ở các địa phương sau hợp nhất, sáp nhập. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát quyền lực, PCTN, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức và hoạt động ở cấp cơ sở, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. “Chấn chỉnh tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc, gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, của người dân, doanh nghiệp” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ. Đồng thời khẩn trương xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia, tích hợp các dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dễ khai thác, sử dụng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trên dữ liệu nhằm phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn chặn kịp thời vi phạm… Kỷ luật 43 người đứng đầu tại địa phương do tham nhũng, tiêu cực Báo cáo trước đó tại phiên họp, từ đầu năm 2025 đến nay, công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong sáu tháng đầu năm 2025, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 100 văn bản về xây dựng Đảng và PCTN, lãng phí, tiêu cực. Quốc hội đã sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2013, thông qua 38 luật, ban hành 45 nghị quyết; Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trên 300 nghị định, nghị quyết, chỉ thị, các bộ, ngành, địa phương ban hành hơn 3.277 văn bản. Công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh, gắn với khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Ngành thanh tra, kiểm toán đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm toán những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề, vụ việc Ban Chỉ đạo giao. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 9.533 tỉ đồng và 617 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 381 tập thể và 1.083 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 28 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.776 vụ/4.038 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã ngành, các lực lượng, các địa phương trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt là thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; không để việc kiện toàn bộ máy ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội, phục vụ cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; tuyệt đối “không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm”. Tập trung trấn áp quyết liệt, có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tính mạng, tài sản, sức khỏe cho người dân; đặc biệt, là tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng; tội phạm có tổ chức... Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng CAND với các đối tác, các tổ chức quốc tế trong bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và chuyển đổi số. Lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại... • kết luận điều tra 7 vụ án/127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/87 bị can; xét xử sơ thẩm 7 vụ án/94 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/221 bị cáo… Công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả. Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trong sáu tháng đầu năm 2025, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 53 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng địa phương đã xử lý kỷ luật 43 người đứng đầu do tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 21 trường hợp bị xử lý hình sự; đã khởi tố mới 416 vụ án/1.207 bị can về các tội tham nhũng, tiêu cực. Nhiều địa phương đã xử lý kỷ luật, khởi tố bị can là cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Trong những tháng cuối năm 2025 và trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2025.• Tiêu điểm Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 230 tổ chức Đảng và 7.235 đảng viên; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý. Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ảnh: XUÂN NGUYỄN Chủ tịch nước Lương Cường gắn huân chương lên lá cờ truyền thống và trao bằng Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bộ Công an. Ảnh: BỘ CÔNG AN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 8-7-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngày 7-7, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong 81 ngày đêm “đỏ lửa” từ ngày 28-6 đến 16-9-1972. Trong giây phút thiêng liêng, đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ đã ngã xuống, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Thành cổ Quảng Trị đã hứng chịu lượng bom đạn tương đương bảy quả bom nguyên tử trong 81 ngày đêm khốc liệt. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, thống nhất, quân và dân ta đã làm nên tượng đài bất tử, khắc sâu vào lịch sử dân tộc. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. NGUYỄN DO Tin vắn • Bắt 1 thẩm phán của TAND tỉnh Đắk Lắk. Ngày 7-7, một lãnh đạo Văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk cho hay TAND tỉnh đã nhận thông báo từ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về bắt, khởi tố ông Hoàng Kim Khánh, thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk. Ông Khánh bị bắt vào ngày 4-7, để phục vụ điều tra mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. TIẾN THOẠI • Động đất xảy ra ở Quảng Ngãi. Ngày 7-7, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết vào lúc 0 giờ 22 phút 22 giây cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3,3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. NGUYỄN YÊN Chiều 6-7 (giờ địa phương), tại Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 và có phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về “tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo”. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra ba đề xuất quan trọng, thiết thực. Thứ nhất, BRICS và các nước phương nam cần tiên phong làm sống động lại chủ nghĩa đa phương, kiên trì đối thoại, hợp tác trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế… Thứ hai, tiên phong trong thúc đẩy tự do hóa thương mại, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các quốc gia. Để nâng cao tự chủ chiến lược, BRICS và các nước phương nam cần tăng cường mở cửa thị trường, đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, huy động và chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án y tế, giáo dục, hạ tầng số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ ba là tiên phong phát huy sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ con người, chứ không thay thế con người. BRICS cần cùng các cơ chế đa phương thúc đẩy xây dựng hệ thống quản trị AI toàn cầu công bằng, an ninh, an toàn, dễ tiếp cận. Hợp tác xây dựng hạ tầng số, các trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn xanh và hiệu năng cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các chương trình AI vì cộng đồng, giúp mọi người dân tiếp cận và hưởng lợi từ AI… Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel; hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa; gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahime; tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus… NGỌC DIỆP Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ nhất xem xét thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Theo Tỉnh ủy Gia Lai, trong sáu tháng đầu năm, mức tăng trưởng GRDP tỉnh Gia Lai đạt 7,4%. Tỉnh ủy Gia Lai đặt mục tiêu sáu tháng cuối năm 2025 tăng trưởng kinh tế 8% trở lên. Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, yêu cầu gấp rút lập nhiệm vụ quy hoạch tổng thể tỉnh Gia Lai mới thời kỳ 2025-2030 tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với việc mở rộng không gian, tiềm năng, lợi thế có được sau sáp nhập. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi của người bị ảnh hưởng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm như đường cất hạ cánh số 2, các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Khu công nghiệp Hoài Mỹ… LÊ KIẾN Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về “tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế - tài chính và trí tuệ nhân tạo”. Ảnh: VGP Thủ tướng nêu 3 đề xuất quan trọng tại Thượng đỉnh BRICS mở rộng Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Gấp rút lập quy hoạch tổng thể phù hợp tiềm năng Ngày 7-7, Bệnh xá đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Đoàn Tính (37 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) bị đột quỵ khi đang đánh bắt hải trên vùng biển Trường Sa. Tại đây, các y, bác sĩ đã thăm khám, hội chẩn từ xa với BV Quân y 103 (TP Hà Nội) và BV Quân y 175 (TP.HCM). Theo đó, bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não giờ thứ 25, liệt nửa người trái, kèm theo tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa lipid máu. Các bác sĩ đánh giá tình trạng của bệnh nhân nặng và cần chuyển tuyến càng sớm càng tốt khi có phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại đảo. X.HOÁT – N.ÁNH Hải quân cấp cứu ngư dân bị đột quỵ, liệt nửa người trên biển Chuẩn bị kỹ các hoạt động đối ngoại quốc phòng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Ngày 7-7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng sáu tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2025. Tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội cũng như các sự kiện, hoạt động cấp cao trên kênh quân sự, quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác đối ngoại quốc phòng... (Theo TTXVN) Khen thưởng chuyên án bắt hơn 1,3 tấn thuốc nổ Ngày 7-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh chuyên án, bắt giữ đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ, tạm giữ 1.306 kg thuốc nổ, 3.895 kíp nổ. Thay mặt giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Võ Văn Dương, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao giấy khen cho hai tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh chuyên án. Trước đó, ngày 8-7-2025, tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang Trương Thị Bé (sinh năm 1979) và Phạm Thành An (sinh năm 2002) đang thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. N.YÊN Bộ đội công binh xuyên đêm nối lại cầu phao Phong Châu Ngày 7-7, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh, cho biết Lữ đoàn 249 đã nối lại cầu phao Phong Châu (tỉnh Phú Thọ). Trước đó, Lữ đoàn 249 phải tạm dừng hoạt động cầu phao Phong Châu từ sáng 2-7 do nước lũ dâng cao, đồng thời chuyển sang phương án bảo đảm phà quân sự phục vụ chuyên chở người dân qua sông. Đêm 6-7, trên cơ sở theo dõi thời tiết thủy văn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 đã thức trắng xuyên đêm, nối lại cầu phao Phong Châu sau năm ngày gián đoạn do nước lũ lên cao. Từ 6 giờ ngày 7-7, Lữ đoàn 249 đảm bảo cầu phao phục vụ nhân dân đến 21 giờ. X.NGUYỄN Công an TP.HCM lập 8 Tổ tuần tra 363 tại khu vực Bình Dương cũ Công an TP.HCM vừa tổ chức lễ ra quân tám Tổ tuần tra 363 để tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tại khu vực Bình Dương cũ. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, tình hình nổi cộm, các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật khác của các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ đó, kéo giảm tình hình tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. L.ÁNH

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 8-7-2025 LÊ THOA thực hiện Mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành đồng bộ trên cả nước từ ngày 1-7, sau hơn một tuần các hoạt động đã cơ bản đi vào nề nếp, ổn định. Mô hình này cũng là dấu mốc thể chế đặc biệt quan trọng trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, giúp phân định rõ chức năng giữa các cấp chính quyền, tăng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn bản lề, đầy thách thức trong tổ chức thực thi. Nhân thời điểm lịch sử này, TS Nguyễn Đình Thái, chuyên gia quản lý công, ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), đã chia sẻ những nhìn nhận về cơ hội, thách thức và những điều kiện “bản lề” để cải cách không chỉ dừng lại ở việc đổi mô hình, mà đi vào thực chất, hiệu quả, vì người dân. Xây dựng Nhà nước kiến tạo, hành động . Phóng viên: Thưa ông, đất nước đã bước vào thời khắc lịch sử khi từ ngày 1-7, cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cảm xúc của ông vào thời điểm này ra sao? + TS Nguyễn Đình Thái: Tôi vô cùng xúc động, phấn khởi nhưng cũng có trăn trở. Xúc động, phấn khởi bởi từ đầu, bản thân tôi đã cùng các đồng nghiệp kiên trì nghiên cứu, đề xuất, phản biện và đối thoại chính sách đối với một chủ trương lớn. Đây không chỉ là một dấu mốc hành chính, mà còn là một bước ngoặt thể chế, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy quản trị của Đảng và Nhà nước, hướng tới một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục Tiêu điểm 3 “trao” để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả Giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp là giai đoạn “bản lề” quan trọng, cơ hội để các địa phương thích ứng với một thời kỳ quản trị mới, chuyên nghiệp, vì dân. vụ nhân dân tốt hơn. Còn trăn trở bởi đằng sau sự kiện lịch sử này là vô vàn thách thức trong tổ chức thực thi: Từ phân cấp, phân quyền, phân định rõ ràng giữa cấp tỉnh và cấp xã; từ hoàn thiện thể chế tài chính, nhân sự đến đổi mới công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực. Những điều này đòi hỏi không chỉ quyết tâm chính trị, mà còn là năng lực quản trị, sự đồng thuận và tự hoàn thiện, học hỏi liên tục của cả hệ thống chính trị. Dù vậy, tôi tin rằng với một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ là nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục tiến mạnh hơn trên con đường đổi mới, xây dựng một nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính và hành động. Trao quyền, trao trách nhiệm, trao năng lực . Như ông nói, việc tinh giản bộ máy và phân định rõ chức năng giữa cấp tỉnh và cấp xã được kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, cần làm gì để tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong thực tế? + Đúng vậy, trên thực tế, nếu không làm tốt thì nguy cơ chồng chéo, né tránh, thậm chí đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp vẫn có thể xảy ra. Do vậy, trước hết việc phân quyền phải đi kèm với hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ kỹ thuật. Ở cấp xã, nhiều nhiệm vụ vốn trước đây do cấp huyện “gánh đỡ”, nay phải thực hiện trực tiếp. Chính vì thế, khi chúng ta có quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu chuẩn hóa và hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ thì cấp xã sẽ không còn gặp lúng túng, dễ làm sai hay phải đẩy ngược lên cấp trên. Cùng với đó là có quy chế phối hợp rõ ràng và cơ chế chịu trách nhiệm cuối cùng; mỗi nhiệm vụ quản lý nhà nước từ cấp giấy tờ, giải quyết đơn thư đến xử lý vi phạm hành chính… được quy định rõ cấp tỉnh chỉ đạo, cấp xã thực hiện, ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra chậm trễ hay sai sót. Bởi trách nhiệm không thể là “tập thể hóa”. Một việc không kém quan trọng là đầu tư nâng cao năng lực cho chính quyền cấp xã. Tôi cho rằng đây là điểm mấu chốt bởi nhiều xã hiện nay thiếu cán bộ chuyên môn, kiêm nhiệm nhiều việc, thậm chí không đủ trang thiết bị làm việc cơ bản… Ngoài ra, cũng phải thúc đẩy công khai, minh bạch và ứng dụng số hóa. Khi người dân biết rõ dịch vụ công nào do xã giải quyết, thời hạn bao lâu, kết quả được công khai trên cổng thông tin… thì chính người dân sẽ giám sát, qua đó giảm tình trạng né tránh, đùn đẩy. Mô hình mới sẽ thực sự hiệu quả khi được trao quyền đi liền với trao trách nhiệm và trao năng lực. Làm rõ, làm đúng, làm đến nơi, đó là cách duy nhất để tránh chồng chéo và đưa cải cách đi vào thực chất. Cần “điểm chạm” cải cách cụ thể . Người dân được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình cải cách hành chính. Với mô hình mới, cần làm gì để họ cảm nhận rõ được sự thay đổi này? + Tôi cho rằng người dân sẽ thực sự được phục vụ tốt hơn khi mô hình tổ chức thay đổi cả về hình thức và cải thiện thực chất trong cách vận hành, trong từng thủ tục hành chính cụ thể. Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nếu được tổ chức bài bản, đồng bộ, hoàn toàn có thể tạo ra bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng phục vụ. Trong đó, khi mô hình mới giúp rút ngắn tầng nấc trung gian thì xử lý công việc nhanh hơn, rõ trách nhiệm hơn. Đây cũng là cơ hội để chuẩn hóa, số hóa các dịch vụ công. Khi quyền hạn và trách nhiệm được xác lập rõ ràng giữa các cấp, sẽ thuận lợi hơn trong việc xây dựng quy trình xử lý thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch và có thể thực hiện qua mạng. Điều này đặc biệt quan trọng với người dân vùng sâu, vùng xa. Thời gian gần đây, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM đã đề cập đến yêu cầu phải chuyển nền hành chính từ quản lý sang phục vụ và lúc này là thời điểm vàng để thực hiện. Tuy nhiên, để người dân cảm nhận rõ sự thay đổi, cơ quan nhà nước cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình công khai, minh bạch thông tin để người dân biết họ được quyền gì, đến đâu để giải quyết, ai chịu trách nhiệm. Đồng thời, đo lường sự hài lòng một cách định kỳ và thực chất, không phải bằng phiếu hình thức, mà bằng phản hồi trực tiếp qua nhiều kênh như online, Cần cơ chế phối hợp Giai đoạn đầu vận hành mô hình mới chắc chắn sẽ có những bỡ ngỡ, thậm chí là va vấp. Chính vì vậy, tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”phải đi liền với sự chủ động thích ứng và linh hoạt điều chỉnh trong khuôn khổ pháp luật, sự phối hợp trơn tru giữa các cơ quan liên ngành… Trong đó, vai trò của người đứng đầu cấp chính quyền địa phương phải thực sự quyết liệt, cầu thị và biết tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giúp quá trình chuyển đổi sẽ suôn sẻ hơn. Một nội dung quan trọng nữa là chúng ta cần nhận diện sớm các điểm nghẽn và có hướng xử lý hiệu quả một số vấn đề về thể chế, nguồn lực con người, tư duy và văn hóa hành chính, phương thức đánh giá hiệu quả công việc… để vận hành mô hình mới đi vào thực chất. Đặc biệt, phân cấp, phân quyền mạnh nhưng không buông lỏng, trao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực… TS NGUYỄN ĐÌNH THÁI Sáng 7-7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân toàn quốc các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm đồng hành cùng chính quyền và người dân trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình hai cấp. Theo Trung ương Đoàn, chương trình triển khai trong hai tháng (từ tháng 7 đến hết tháng 8-2025) với mục tiêu huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ hành chính và chuyển đổi số, giúp người dân tiếp cận hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Riêng trong sáng 7-7, hơn 4.800 đội hình với gần 241.400 đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân tại 3.321 xã, phường và đặc khu trên toàn quốc. Cùng với đó, 728 đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh đến từ 286 trường ĐH, CĐ cũng có mặt tại các địa phương. Trung ương Đoàn xác định rõ trọng điểm ưu tiên nguồn lực cho 286 xã, phường và đặc khu ở khu vực biên giới. Đây là các địa bàn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp bộ Đoàn nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động. NHÓM PHÓNG VIÊN Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính phường Thủ Đức, TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục. Ảnh: THANH TUYỀN tổng đài, mạng xã hội… Đặc biệt phải tạo ra những “điểm chạm” cải cách cụ thể, chẳng hạn như cấp xã làm được căn cước, giải quyết nhanh hồ sơ đất đai…; cấp tỉnh ra quyết định chủ trương, chính sách nhanh chóng, hiệu quả… Khi người dân trải nghiệm được những thay đổi này, niềm tin và sự hài lòng sẽ đến một cách tự nhiên.• Với mô hình mới, nhiều nhiệm vụ được giao trực tiếp cho cấp xã thực hiện, người dân không phải đi lại nhiều lần, tạo ra niềm tin và sự hài lòng cho chính họ. Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tại điểm phục vụ hành chính công. Ảnh: VIẾT THỊNH Hơn 240.000 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 8-7-2025 phapluat@phapluattp.vn tịch nước, công bố Quyết định 1244 về đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước. Theo đó, thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-2025). Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31-8-2025. Đối tượng được đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Về điều kiện được đề nghị đặc xá, quyết định nêu rõ điều kiện với các đối tượng nêu trên. Đơn cử, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn phải có các điều kiện như có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; đã chấp hành án phạt tù được một khoảng thời gian nhất định (chi tiết tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định 1244); đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, đã nộp án phí... Nhiều điểm mới Theo phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đặc xá đợt 2-9-2025 sắp tới một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Về điểm mới của đặc xá đợt 2 năm 2025, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: “Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều đợt đặc xá. Đặc xá thể hiện sự khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước, được Chủ tịch nước quyết định trong những sự kiện đặc biệt của đất nước. Đặc biệt năm nay diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Vì vậy, đối tượng, điều kiện đặc xá dịp 2-9 tới có những điểm mới, mở rộng hơn dịp 30-4 vừa qua”. Cụ thể, trước đây có những loại tội phạm thuộc nhóm đối tượng không đủ điều kiện được đặc xá nhưng đợt này được đặc xá. Ví dụ với đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích nhiều lần đối với một người, hoặc một lần đối với nhiều người hoặc cố ý gây thương tích từ hai lần trở lên, chống người thi hành công vụ hai lần trở lên, cướp tài sản nhiều lần... thì lần này thuộc diện được xem xét đặc xá. Nhóm thứ hai là những đối tượng phạm từ hai tội do cố ý trở lên, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt hoặc đang chấp hành hình phạt tổng hợp do bị kết án phạt tù từ hai lần trở lên về cùng một tội. Trước đây ĐẮC LAM Chiều 7-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TAND Tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì buổi họp báo. Điều kiện, đối tượng được đặc xá Tại buổi họp báo, ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ Mở rộng đối tượng được đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 chưa được đặc xá thì lần này được xem xét đặc xá. Ngoài ra, người có một tiền án mà lại bị kết án phạt tù về tội do cố ý hoặc từng bị kết án phạt tù, kể cả trường hợp đã được xóa án tích hoặc từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, kể cả cơ sở giáo dục trước đây, mà bị kết án phạt tù về một trong các tội về ma túy, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, cho vay lãi nặng... cũng được xem xét đề nghị đặc xá dịp này, trong khi dịp 30-4 thì không. Một điểm mới nữa về điều kiện được đề nghị đặc xá lần này là phân loại thi đua. Hiện phân loại xét thi đua đã được mở rộng hơn so với trước. Ngoài ra, hội đồng tư vấn đặc xá cũng đã có hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Từ đó các đơn vị, trại giam sẽ có tiêu chí, nhận diện cụ thể hơn để xem xét.• Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã ký Hướng dẫn số 94 về việc triển khai thực hiện Quyết định 1244/2025/ QĐ-CTN ngày 3-7-2025 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2). Theo hướng dẫn, tổ chức tha người được đặc xá được thực hiện vào ngày 1-9-2025. Về thời gian thực hiện, từ ngày 20-7 đến 2-8, các tổ thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét đặc xá. Từ ngày 24-7 đến 8-8, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp hồ sơ, danh sách chuyển đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm định. Từ ngày 8 đến 18-8, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, TAND Tối cao tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và chuẩn bị hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá, danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Hội đồng tư vấn họp xét duyệt. Từ ngày 24 đến 26-8, Hội đồng tư vấn đặc xá họp xét duyệt danh sách đặc xá. Từ ngày 27 đến 28-8, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định. Tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30-8. Tổ chức tha người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1-9-2025. Hướng dẫn đặc xá đợt 2 năm 2025 Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, đối tượng, điều kiện đặc xá dịp 2-9 tới có những điểm mới, mở rộng hơn dịp 30-4 vừa qua. Nhiệm vụ, thẩm quyền của VKSND khu vực VKSND Tối cao đã ban hành Thông tư 03/2025 quy định về tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền của VKSND các cấp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-7, áp dụng đối với VKSND Tối cao, đơn vị thuộc VKSND Tối cao; VKSND tỉnh, TP và VKSND khu vực; người có thẩm quyền tố tụng của các đơn vị này và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Theo đó, VKSND khu vực tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền sau: Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết vụ việc, vụ án hình sự theo quy định tại các Điều 10, 11 và 12 Thông tư 02/2025/TT-VKSTC về thẩm quyền của VKSND các cấp trong thực hiện hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự. Tiếp nhận nhiệm vụ giải quyết vụ việc, vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự, vụ việc phá sản và các vụ việc khác mà VKSND cấp huyện chưa giải quyết xong; những vụ việc, vụ án mà bản án, quyết định của TAND cấp huyện bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. Kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, vụ việc phá sản và những vụ việc khác theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của TAND khu vực. Kiểm sát việc TAND xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; quyết định trưng cầu giám định pháp y, pháp y tâm thần đối với phạm nhân, áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người đang chấp hành án phạt tù; các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong thi hành án theo quy định của pháp luật. Kiểm sát việc giải quyết vụ việc phá sản, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, vụ án hành chính về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ thuộc thẩm quyền của TAND. Kiểm sát việc giải quyết đối với vụ việc bắt giữ máy bay, tàu biển thuộc thẩm quyền của TAND mà TAND cấp tỉnh đã nhận đơn yêu cầu trước ngày 1-7-2025 nhưng chưa thụ lý. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp theo thẩm quyền. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của phó viện trưởng, kiểm sát viên, kiểm tra viên của VKSND cấp huyện, VKSND khu vực và những trường hợp khác theo quy định pháp luật… SONG MAI Theo phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đặc xá đợt 2-9 sắp tới một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam... Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, phát biểu và công bố Quyết định về đặc xá năm 2025 (đợt 2-9-2025) của Chủ tịch nước. Ảnh: CHINHPHU.VN Tiêu điểm Trước đó, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), ngày 29-4-2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định 767/QĐ-CTN đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện, được hưởng đặc xá năm 2025. Một phiên xét xử tại TAND quận 8 (cũ). Ảnh: AN BÌNH

