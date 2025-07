152-2025

SỐ 152 (7425) - Thứ Tư 9-7-2025 Những thành công trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Brazil CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Doanh nghiệp chân chính THIỆT HẠI vì HÀNG GIẢ,HÀNGNHÁI Các sản phẩm đồng hồ có dấu hiệu giả mạo hàng chính hãng bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện khi kiểm tra tại Trung tâm thương mại Saigon Square (TP.HCM) vào cuối tháng 5-2025. Ảnh: TÚ UYÊN Đề xuất làm đường sắt vượt biển ở TP.HCM Hoa chuối tẩm hóa chất: Kiếm lợi nhuận trên sức khỏe người dân Hà Nội: Kinh tế tăng trưởng mạnh, dẫn đầu về chuyển đổi số Đại sứ Mỹ Marc Knapper: Cải cách mới giúp môi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn hơn trong so nay trang 11 trang 3 trang 4 trang 9 trang 13 trang 4 Nhiều nước khẩn trương đàm phán sau thư báo thuế của Mỹ trang 16 Công tác đặc xá được triển khai nghiêm túc, dân chủ,khách quan trang 6

2 Thời sự - Thứ Tư 9-7-2025 thoisu@phapluattp.vn Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Bộ VH-TT&DL vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Theo đó, các hoạt động kỷ niệm gồm: Xây dựng kịch bản điều hành lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt; tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội cấp quốc gia với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam, 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về sự kiện… Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định hiện hành và hướng tới nhân dân để nhân dân được tham gia và thụ hưởng… (Theo TTXVN) Tin vắn • Cảnh sát đeo mặt nạ, phá cửa khống chế đám cháy. Sáng 8-7, kho chứa vải ở phường An Khê xảy ra cháy lớn. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng phải đeo mặt nạ chống độc, phá cửa xông vào trong để khống chế đám cháy. MINH TRƯỜNG • Đuổi cô gái đứng chờ xe, chủ hàng nước bị phạt. Ngày 8-7, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà LTK 2,5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm vỉa hè. Bà K là chủ hàng nước đuổi cô gái đứng chờ xe trên đường Phạm Hùng vào ngày 4-7. PHI HÙNG • Giải cứu bé trai 5 tuổi bị kẹt chân trong ống thoát nước. Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa giải cứu thành công bé trai năm tuổi mắc kẹt trong ống thoát nước ở xã Lao Bảo. Bé được đưa ra ngoài an toàn, không bị thương. NGUYỄN DO Sáng 8-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2025. Thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết trong sáu tháng đầu năm, NHNN đã giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, hỗ trợ nền kinh tế. Dựa trên mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát năm 2025 do Quốc hội, Chính phủ giao, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 16%, có điều chỉnh linh hoạt theo thực tế. Nhờ các giải pháp đồng bộ tăng trưởng tín dụng cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2024, theo ông Hà, tính đến ngày 30-6, tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt trên 17,2 triệu tỉ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm ngoái, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất, kinh doanh. “Nếu so với cùng kỳ năm 2024, con số này đã tăng 19,32%, cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2023 đến nay” - đại diện NHNN cho hay. NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. MINH TRÚC Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Chính phủ bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất của tỉnh Ninh Bình về việc xây dựng cảng hàng không tại địa phương này sau khi thực hiện xong việc sáp nhập với Nam Định và Hà Nam. Trước mắt, Bộ Xây dựng đề xuất giao UBND tỉnh Ninh Bình lập đề án nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không tại Ninh Bình gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng. Trong quá trình trên, Bộ Xây dựng sẽ thành lập tổ công tác chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền Ninh Bình và tư vấn lập, trình duyệt đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đang đề xuất Thủ tướng cho phép điều chỉnh quy hoạch mạng lưới sân bay trên toàn quốc, trong quá trình này sẽ xem xét đưa một số sân bay vào quy hoạch nhằm đáp ứng tình hình mới. VIẾT LONG Ngày 8-7, theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), đơn vị chủ đầu tư, đến nay tiến độ tổng thể dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 đã đạt trên 96,5%. Phần đường đã cơ bản hoàn thành toàn tuyến, các đơn vị đang thi công lắp dải phân cách, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường và hoàn tất những đoạn ngắn còn lại phía tỉnh Đồng Tháp, dự kiến xong trước ngày 20-7. Hiện trên công trường, các đơn vị thi công duy trì làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp” mỗi ngày, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình trong đầu tháng 8 để kịp đưa vào khai thác trước ngày 2-9 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng Bộ Xây dựng. HẢI DƯƠNG Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, chỉ sau nửa năm đã có gần 1,55 triệu tỉ đồng dư nợ tín dụng được bơm ra nền kinh tế, tương đương gần 260.000 tỉ đồng/tháng. Ảnh: MT Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Quảng Trị có cơ hội lịch sử để trở thành cực tăng trưởng mới Ngày 8-7, tại trụ sở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV, đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, QH khóa XV cùng Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Trị. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh kỳ họp thứ 9 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thể chế, với nhiều quyết sách mang tính nền tảng. Việc QH thông qua hàng loạt luật, nghị quyết đã tạo dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại, hướng đến nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập sẽ có quy mô lớn hơn, tiềm lực mạnh hơn và có cơ hội lịch sử để trở thành cực tăng trưởng mới, đầy triển vọng của vùng Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, bước vào một giai đoạn phát triển mới, đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới, tỉnh cần có sự đồng thuận xã hội, chiến lược quy hoạch bài bản và cơ chế, chính sách linh hoạt, lấy người dân và nhà đầu tư làm trung tâm. BẢO THIÊN Phê duyệt xây dựng nhà máy điện rác đầu tiên của Đồng Nai UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh An. Theo đó, nhà máy rộng 12 ha nằm giáp hai khu xử lý rác của Công ty CP Môi trường Sonadezi, khu xử lý rác thuộc Công ty CP Môi trường xanh Long Thành và giáp khu đất dự kiến xây dựng nhà máy xử lý rác và tái chế rác thải của Công ty CP Môi trường Đồng Xanh. Nhà máy xử lý rác bằng công nghệ cao đốt rác, phát điện với công suất xử lý hơn 23.000 tấn rác/năm và công suất phát điện đạt 30 MW. Dự án này được đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư trên 2.286 tỉ đồng từ nguồn chủ sở hữu và huy động, không dùng vốn ngân sách. VŨ HỘI Người dân Quảng Nam cũ có thể sở hữu mã biển số xe 43 Sáng 8-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị tiếp tục cấp song song hai mã biển số xe 92 và 43 cho công dân TP Đà Nẵng mới. Theo ông Hồng, căn cứ theo Thông tư 51 của Bộ Công an (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 79/2024 của Bộ Công an) thì “không bắt buộc, không yêu cầu và không khuyến khích công dân đổi mã biển số nếu như không làm thủ tục đổi biển hoặc chuyển sang quyền sở hữu”. “Đối với xe đăng ký biển số mới, không phân biệt Quảng Nam cũ hay Đà Nẵng cũ” - ông Hồng nói. THANH NHẬT Thảo Cầm Viên: Hổ trắng Ngộ Không qua đời sau nhiều nỗ lực cứu chữa Đại diện Thảo Cầm Viên (TP.HCM) cho biết hổ trắng Bengal tên Ngộ Không (10 tuổi) đã chết vào đêm 7-7, sau gần hai tuần được điều trị do mắc nhiều bệnh lý. Trong thời gian điều trị, hổ có dấu hiệu bỏ ăn, suy yếu nhanh. Các bác sĩ thú y của Thảo Cầm Viên đã phối hợp cùng chuyên gia và Chi cục Thú y TP.HCM tiến hành hội chẩn và xác định hổ mắc cùng lúc nhiều bệnh, trong đó có suy tụy và viêm gan. Ngộ Không là một trong ba hổ trắng Bengal ra đời tại Thảo Cầm Viên vào ngày 8-7-2015. Chúng là kết quả từ quá trình lai tạo, chăm sóc đặc biệt trong điều kiện nuôi nhốt. Tuy nhiên tính đến nay, Bò Sữa là hổ trắng duy nhất còn lại. Hổ trắng Bengal là loài mang gen đột biến lặn hiếm gặp. Chính vì đột biến này, chúng thường mắc các khiếm khuyết sinh học như suy giảm thị lực, rối loạn chức năng thần kinh thị giác, sức đề kháng yếu... HẢI NHI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tín dụng tăng trưởng cao nhất từ năm 2023 đến nay Bộ Xây dựng ủng hộ đề xuất xây sân bay ở Ninh Bình Dự án cầu Rạch Miễu 2 sẽ thông xe trước Quốc khánh 2-9 Ngày 8-7, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết từ ngày 1 đến 7-7, công an phường đã thu giữ 30 xe điện và xe điện cân bằng hai bánh không rõ nguồn gốc, do các cá nhân sử dụng để kinh doanh trái phép tại khu vực Quảng trường Lâm Viên. Theo cơ quan này thì hoạt động kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của UBND phường Xuân Hương từ ngày 1-7. Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp cho thuê xe điện không phép, không có giấy tờ nguồn gốc xe. Ngoài việc tạm giữ xe, các cá nhân vi phạm đã được mời về trụ sở công an làm việc và ký cam kết không tái phạm. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG Thu giữ hàng chục xe điện kinh doanh trái phép tại Quảng trường Lâm Viên

3 Thời sự - Thứ Tư 9-7-2025 TRỌNG PHÚ Sáng 8-7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 25 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính ngân sách sáu tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025 và thảo luận, thông qua nhiều cơ chế, chính sách lớn, trong đó có các nội dung cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2024. Kinh tế Hà Nội tăng trưởng mạnh Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định kỳ họp diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt khi Hà Nội đã chính thức chuyển sang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7. “Chính quyền mới ở các xã, phường đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định và bước đầu phát huy hiệu quả” - bà Hoài nói. Trong khi đó, báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025 cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội của thủ đô tiếp tục khởi sắc, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và bền vững. Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng cho hay GRDP của Hà Nội trong sáu tháng đầu năm tăng 7,63%, vượt kịch bản đề ra (7,59%) và cao hơn cùng kỳ năm ngoái (6,13%). Đáng chú ý, tốc độ GRDP 8%, TP Hà Nội xác định tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý có nhóm nhiệm vụ kích cầu tiêu dùng nội địa: Tổ chức các hội chợ lớn, chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn lãi suất ưu đãi, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua hội thảo chuyên ngành… Chính quyền hai cấp, chịu trách nhiệm trực tiếp hơn Chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận tại tổ về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và thu chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2025 của TP Hà Nội và một số nội dung chuyên đề quan trọng trình tại kỳ họp. Phát biểu tại tổ thảo luận, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy phường Đống không khí làm việc tại cơ sở đã rất khác: Chủ động hơn, trực tiếp hơn. Việc tái lập HĐND phường cũng diễn ra suôn sẻ nhờ sự chỉ đạo kịp thời từ Trung ương và Thành ủy Hà Nội, tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền cơ sở tổ chức kỳ họp, phân bổ ngân sách và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, ông đề xuất UBND TP Hà Nội cần được trao quyền linh hoạt hơn trong điều hành ngân sách, tránh phải chờ kỳ họp HĐND điều chỉnh, gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi thường xuyên ở cấp phường. Về vấn đề quy hoạch, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn cho hay thời gian qua TP đã rất khẩn trương triển khai các quy hoạch lớn như quy hoạch sông Hồng, không gian ngầm, đường vành đai 4… Sau khi quy hoạch thủ đô được điều chỉnh, TP cần tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch chi tiết. Có quy hoạch rõ ràng thì mới thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội và triển khai hạ tầng đồng bộ cho các đơn vị hành chính mới. “Cuối cùng, tôi đề nghị TP sớm cụ thể hóa 28 nghị định của Chính phủ liên quan đến bộ máy chính quyền hai cấp. Đây là những quy định rất quan trọng, liên quan đến tất cả lĩnh vực, đặc biệt là tổ chức, biên chế, tài chính, đầu tư công… Địa phương rất mong sớm có hướng dẫn cụ thể, phù hợp với thực tiễn từng quận, huyện, xã, phường để triển khai đồng bộ, hiệu quả” - ông Tuấn nói.• Kỳ họp thứ 25 HĐND TP Hà Nội khóa XVI khai mạc vào sáng 8-7. Ảnh: TP Ngày 8-7, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn chỉ đạo về việc triển khai giai đoạn 2 sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo đề án tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, TP. Theo đó, đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, chủ tịch UBND TP.HCM giao thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc căn cứ đề án tổng thể đã được phê duyệt, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án tổ chức lại các cơ quan và đơn vị sự nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý phù hợp với thực tiễn của TP. Sau đó, tham mưu UBND TP trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đối với các cơ quan hành chính khác, UBND TP yêu cầu căn cứ Nghị quyết 190/2025 của Quốc hội, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định việc sắp xếp. Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, thủ trưởng các cơ quan hành chính khác phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình phù hợp với quy định và thực tiễn, trình UBND TP xem xét, quyết định. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị này chủ động rà soát, thực hiện sắp xếp theo đề án tổng thể đã được phê duyệt. Trong đó, giám đốc Sở Xây dựng tham mưu sắp xếp các ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan. Giám đốc Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề án hợp nhất các quỹ phát triển KH&CN và các đơn vị khác có liên quan. Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng đề án sắp xếp các trường ĐH, CĐ, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Giám đốc Sở VH&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề án sắp xếp Đài Truyền hình TP.HCM, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu; sắp xếp, tinh gọn các báo, tạp chí do UBND TP làm chủ quản… Để đảm bảo tiến độ, chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng đề án gửi về Sở Nội vụ trước ngày 21-7 để tổng hợp tham mưu UBND TP trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. LÊ THOA UBND TP.HCM ra chỉ đạo khẩn, xúc tiến sắp xếp bộ máy giai đoạn 2. Ảnh: NGUYỆT NHI tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 392.000 tỉ đồng, bằng 77,6% dự toán năm và tăng 51,4% so với cùng kỳ. Đây là con số ấn tượng, khi thu nội địa đạt tới 373.700 tỉ đồng, riêng thu từ tiền sử dụng đất đã vượt dự toán 73,7%. Hà Nội đang đóng góp gần 30% tổng thu ngân sách cả nước. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 223.000 tỉ đồng, tăng 10,5%, trong đó đầu tư công do địa phương quản lý đạt 33.500 tỉ đồng, cao nhất cả nước. Đặc biệt, Hà Nội thu hút hơn 3,67 tỉ USD vốn FDI, tăng gấp hơn hai lần so với cùng kỳ. Bên cạnh kinh tế, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. “TP đã kết nối hơn 21 triệu lượt khám chữa bệnh lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng thời triển khai học bạ điện tử cho gần như toàn bộ học sinh tiểu học” - ông Trương Việt Dũng cho hay. Để cán đích tăng trưởng Đa, cho biết với kinh nghiệm từng công tác trong cả hai mô hình - chính quyền địa phương ba cấp và nay là hai cấp - ông nhận thấy sự chuyển đổi lần này là bước thay đổi rất căn bản. “Với mô hình hai cấp, chính quyền xã, phường trở thành chính quyền hành động, kiến tạo và chịu trách nhiệm trực tiếp” - ông Việt nhấn mạnh. Dù mới vận hành trong thời gian ngắn, ông cho biết Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025 cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội của thủ đô tiếp tục khởi sắc, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kiến nghị HĐND và UBND TP hàng loạt giải pháp cụ thể, trong đó kiến nghị HĐND TP Hà Nội đẩy nhanh ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô, đặc biệt là triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Đồng thời, tăng cường giám sát, tái giám sát đối với các dự án chậm tiến độ, quy hoạch đô thị, quản lý tài sản công, chính sách với cán bộ dôi dư sau sáp nhập, việc cấp sổ hồng và quyền sở hữu căn hộ chung cư… Chính quyền TP cũng phải đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể và các kênh bán hàng trực tuyến. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm. “Xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là thuốc giả, thuốc kém chất lượng”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nói. Xử lý nghiêm hàng giả và lừa đảo qua mạng thoisu@phapluattp.vn Hà Nội: Kinh tế tăng trưởng mạnh, dẫn đầu về chuyển đổi số Kinh tế Hà Nội tăng trưởng vượt kịch bản đề ra, nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước, nhất là chuyển đổi số. UBND TP.HCM ra chỉ đạo khẩn về việc tiếp tục sắp xếp bộ máy giai đoạn 2

4 Thời sự - Thứ Tư 9-7-2025 thoisu@phapluattp.vn NGỌC DIỆP Ngày 8-7, Đại sứ Mỹ Marc Knapper (ảnh) có cuộc gặp gỡ báo chí, chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt - Mỹ trong 30 năm qua, đồng thời đưa ra nhiều nhận định về triển vọng trong tương lai. Trụ cột chính trong quan hệ Việt - Mỹ . Phóng viên: Theo ông, những trụ cột chính của quan hệ Việt - Mỹ trong 30 năm qua là gì? + Đại sứ Mỹ Marc Knapper: Quan hệ Việt - Mỹ phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian qua, trên rất nhiều lĩnh vực. Trong đó, kinh tế là một trụ cột quan trọng. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh. Và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ. Minh chứng của điều này là trong tháng 5 vừa qua, tại diễn đàn Select USA, đoàn công tác hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dẫn đầu đã tham gia để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên có một đại diện từ Chính phủ Việt Nam tham gia dẫn đầu đoàn doanh nghiệp đến Mỹ. Điều này phản ánh doanh nghiệp Việt Nam ngày một quan tâm hơn đến việc đầu tư vào thị trường này. Một trụ cột quan trọng khác chính là hợp tác về giáo dục. Việt Nam là nước có du học sinh theo học tại Mỹ cao thứ 6 trên thế giới, ước tính khoảng 30.000 người. Nếu tính cả số du học sinh Việt Nam tham gia các hình thức học tập khác nhau trong hệ thống giáo dục Mỹ thì con số đó có thể lên đến 300.000, một con số vô cùng ấn tượng. Các trường ĐH Mỹ cũng đang quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam. Mới đây, vào tháng 4, phái đoàn 21 trường ĐH Mỹ đã sang tìm hiểu cơ hội hợp tác với các trường ĐH Việt Nam. Tôi cho rằng hoạt động hợp tác giáo dục giữa các cơ sở đào tạo Mỹ và Việt Nam sẽ giúp hai bên trao đổi, đưa thêm các nhà nghiên cứu, học giả và giáo sư Việt Nam sang Mỹ và ngược lại. Trụ cột thứ ba - một bệ đỡ rất chắc chắn và quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ là sự hợp tác về y tế. Cùng với đó là những hợp tác về quốc phòng. Phía Mỹ cũng mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong các nỗ lực phát triển công nghệ cao bằng nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như các doanh nghiệp Mỹ có thể đến đầu tư vào Việt Nam, hợp tác nghiên cứu, cùng hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ. Hiện có nhiều doanh nghiệp “đại bàng” của Mỹ như Marvel, Nvidia… đang muốn tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao ở Việt Nam... Cải cách giúp môi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn hơn . Có quan điểm cho rằng đầu tư hai chiều Mỹ - Việt Nam cần tương xứng hơn nữa với mức độ phát triển của quan hệ hai nước. Vậy theo ông, cần làm gì để đầu tư tăng trưởng mạnh hơn nữa? + Thời gian gần đây, Chính phủ Việt Nam có một số thay Cuộc trao đổi giữa Đại sứ Mỹ Marc Knapper và báo chí vào ngày 8-7. Ảnh: NHẬT HỒNG Đại sứ Mỹ Marc Knapper: Cải cách mới giúp môi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn hơn Theo Đại sứ Mỹ Marc Knapper, những đổi mới gần đây của Việt Nam đã thể hiện mạnh mẽ cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc đơn giản hóa thủ tục, giúp thu hút thêm đầu tư nước ngoài. đổi chính sách rất lớn. Những thay đổi mới nhất gần đây của Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc đơn giản hóa thủ tục, giúp thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Có thể kể đến như việc Việt Nam vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập còn 34 tỉnh, thành... Tôi cho rằng hàng loạt chính sách mới này sẽ giúp nhiều thủ tục hành chính được xử lý nhanh gọn hơn, tiết kiệm thời gian, công sức cho nhà đầu tư ngoại. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều chính sách giúp tăng cường phát triển đầu tư tư nhân, trong đó đẩy mạnh trọng tâm vào các ngành công nghệ cao và hạ tầng số... Tất cả chính sách này sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn. Các doanh nghiệp Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư mạnh hơn nữa vào Việt Nam. Đối với đầu tư từ Việt Nam sang Mỹ, như tôi đã nói ở trên, năm 2025, nước Mỹ đã đón đoàn hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam sang Mỹ tìm hiểu cơ hội làm ăn kinh doanh. Bản thân phía Mỹ cũng đang nỗ lực để đầu tư hai chiều giữa hai nước tăng trưởng mạnh hơn. . Xin cảm ơn ông.• Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều chính sách giúp tăng cường phát triển đầu tư tư nhân, trong đó đẩy mạnh trọng tâm vào các ngành công nghệ cao và hạ tầng số... Tất cả chính sách này sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn. Việt Nam đã rất nhanh, quyết liệt trong đàm phán thuế quan với Mỹ Có thể khẳng định rằng mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là đảm bảo được mối quan hệ thương mại cân bằng, có lợi cho cả nước Mỹ và các nước đối tác, từ đó đóng góp cho sự thịnh vượng chung của tất cả quốc gia. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các doanh nghiệp Mỹ được đối xử bình đẳng và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ cũng có thể thành công. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng những nông dân, người chăn nuôi, nhà sản xuất, ngư dân Mỹ và Việt Nam đều được hưởng lợi. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã hành động rất nhanh và quyết liệt trong vấn đề thuế quan với Mỹ. Phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đến Mỹ rất sớm sau khi các mức thuế được công bố. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lãnh đạo Việt Nam chắc chắn thuộc nhóm đối thoại sớm nhất với phía chính quyền Mỹ. Chúng tôi luôn mong muốn quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển theo hướng có lợi cho cả hai quốc gia. Đại sứ Mỹ MARC KNAPPER Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam vừa kết thúc chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025 và có các hoạt động song phương tại Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva từ ngày 4 đến 8-7. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã có chia sẻ với báo chí về những thành công lớn trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, chuyến công tác của Thủ tướng là nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, là bạn và là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế. Từ đó, tạo nên những màu sắc mới cho quan hệ đối tác chiến lược, mở ra chương hợp tác mới, đáp ứng nhu cầu, mong muốn và lợi ích hai nước... Về song phương, Thủ tướng đã có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Lula da Silva và các lãnh đạo Brazil, có các cuộc tiếp xúc, làm việc với các giới, các doanh nghiệp hàng đầu của Brazil và đạt được nhiều kết quả thực chất. Thứ nhất, thông qua chuyến thăm, Việt Nam đã làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, các mặt hợp tác giữa hai nước, nhất là trong bối cảnh vai trò của Brazil đang ngày càng cao ở khu vực và thế giới. Hai bên đã thống nhất những định hướng lớn trong quan hệ, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Nếu cách đây hơn một thập niên, vào năm 2011, kim ngạch thương mại hai nước mới chỉ đạt 1,5 tỉ USD thì ngày nay con số này đã đạt gần 8 tỉ USD. Thứ hai, một trong những điểm nổi bật nhất của chuyến công tác hợp tác nông nghiệp. Đây là lĩnh vực được hai nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm và dành nhiều thời gian trao đổi. Hai bên cũng khẳng định đẩy mạnh hợp tác trong ngành cà phê, thúc đẩy hình thành liên minh sản xuất và xuất khẩu cà phê, hướng tới xây dựng thương hiệu cà phê chung và nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê gắn với văn hóa hai dân tộc. Thứ ba, trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Brazil, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác được hai bên thống nhất và ký kết. Đáng chú ý là các bản ghi nhớ về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác giữa đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước cũng đã được ký kết với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD. Với lịch làm việc hiệu quả, thực chất với gần 40 hoạt động trong khuôn khổ hội nghị và các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Brazil, lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025, có thể nói chuyến công tác đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác, bạn bè truyền thống… NGỌC DIỆP Những thành công trong chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Brazil Thông qua chuyến thăm đến Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam đã làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị và các mặt hợp tác giữa hai nước.

5 Thời sự - Thứ Tư 9-7-2025 Ông Phạm Hưng Quốc Bảo, Bí thư phường Phú Thọ Hòa, cho biết chính quyền cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong khoảng 200 triệu đồng. Các gia đình bị ảnh hưởng từ vụ cháy cũng được hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Bí thư Thành ủy TP.HCM viếng các nạn nhân Ngày 8-7, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến viếng các nạn nhân và thăm hỏi thân nhân trong vụ cháy xảy ra vào tối 6-7 tại cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM khiến tám người tử vong, gồm sáu người lớn và hai trẻ em. Đoàn đã đến dâng hương, viếng các nạn nhân tại nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm (335A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa) và nhà tang lễ BV Nguyễn Tri Phương (336 Trần Phú, phường An Đông, TP.HCM). Tại nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và đoàn đã thắp hương, chia sẻ mất mát với thân nhân và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bày tỏ sự xót xa trước sự việc đau lòng. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên động viên các gia đình sớm vượt qua đau thương. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ toàn diện cho các gia đình bị ảnh hưởng cả về vật chất lẫn tinh thần. “Chính quyền sẽ đồng hành, hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn này” - ông Nên khẳng định. Ngày 8-7, theo ghi nhận của PV, tại một số phường (khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đã có báo cáo gửi Sở KH&CN TP.HCM về việc đề xuất trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) tại phường sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trước đó, ngày 4-7, Sở KH&CN TP.HCM có công văn gửi UBND các phường, xã và đặc khu về việc đề xuất trang thiết bị, hạ tầng CNTT tại UBND phường, xã sau sắp xếp. Ghi nhận tại phường Rạch Dừa, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công phường cho biết sau một tuần vận hành, trung tâm hoạt động cơ bản ổn định để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Về trang thiết bị, máy móc, hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động của trung tâm và UBND phường, trung tâm đã khảo sát kỹ nhu cầu và có báo cáo, đề xuất UBND phường. Từ đó phường cũng có báo cáo Sở KH&CN tổng hợp. Qua khảo sát, phường cần đầu tư một số trang thiết bị liên quan đến tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính mới được giao thẩm quyền về cho cấp xã, như máy scan A3 khi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Trước đó, nhiệm vụ này của cấp huyện nên khi chuyển về cấp xã còn thiếu trang thiết bị. Trong thời gian chờ trang bị, phường đã có những giải pháp linh động để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân. Ngoài ra còn một số trang thiết bị khác phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân và cán bộ, công chức của phường như màn hình tra cứu bản đồ, thông tin quy hoạch TP; ki-ốt tra cứu thông tin và kết quả thủ tục hành chính, hệ thống lấy số tự động… Trong khi đó, ngày 7-7, phường Phước Thắng cũng có công văn gửi Sở KH&CN TP.HCM đề xuất trang thiết bị, hạ tầng CNTT. Theo đó, phường cũng đề xuất trang thiết bị cần đầu tư giống như tại phường Rạch Dừa với mục tiêu để Trung tâm phục vụ hành chính công phường hoạt động hiệu quả, thuận lợi cho người dân cũng như cán bộ, công chức làm nhiệm vụ... KHÁNH LY NGUYỄN TÂN - THANH TUYỀN - PHẠM HẢI Ngày 8-7, Phòng Tham mưu (PV01) cho biết Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã điều tra nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ngày 6-7 tại căn hộ 0.19 và 0.20, chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM, khiến 8 người tử vong. Thảm kịch vì không có lối thoát hiểm Nguyên nhân bước đầu được xác định là do đường dây dẫn điện cung cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện tại căn hộ 0.20 (do chủ hộ tự ý đấu nối) bị chạm chập gây cháy lan sang căn hộ liền kề 0.19. Cả hai căn hộ này đều nằm ở tầng trệt của cư xá được xây dựng từ năm 2008, không có thiết kế lối thoát hiểm. Ngoài ra, nhiều căn hộ tại cư xá cũng đã cơi nới, lắp đặt các “chuồng cọp” tại ban công, gây cản trở lối thoát nạn khi xảy ra sự cố. Ngay sau khi tiếp nhận vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và giải cứu được một số người mắc kẹt tại các căn hộ khác. Tuy nhiên, hai căn hộ nói trên chỉ có lối thoát duy nhất ở phía trước, nơi lửa bùng phát nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Khi lực lượng cứu nạn tiếp cận được bên trong thì các nạn nhân đã tử vong. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục lập hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM và cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Dù chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý đấu nối nguồn điện không bảo đảm an toàn; cần sử dụng thiết bị điện, dây dẫn điện có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với công suất và thường xuyên kiểm tra tình trạng dây dẫn sau thời gian dài sử dụng. Khi thiết kế, thi công nhà ở, người dân cần tuân thủ quy định về an toàn PCCC, đặc biệt bảo đảm có lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra... Khẩn trương tháo dỡ “chuồng cọp”, phần cơi nới Trao đổi với PV, ngày 8-7, ông Phạm Hưng Quốc Bảo, Bí thư phường Phú Thọ Hòa, cho biết đã giao UBND phường khẩn trương kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các phần cơi nới, “chuồng cọp” tại các căn hộ ở cư xá Độc Lập. Ông Bảo cũng cho biết trước thời điểm xảy ra vụ cháy, UBND phường Phú Thọ Hòa (cũ) đã kiểm tra và vận động người dân tháo dỡ các phần cơi nới, “chuồng cọp” nhằm đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH. Theo ghi nhận, cư xá Độc Lập là khu nhà ở lâu năm, xây dựng theo mô hình cư xá cũ với kết cấu nhiều tầng, hành lang dài và các lối thoát hiểm chung. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều hộ dân đã tự ý lắp khung sắt bảo vệ ban công (thường gọi là “chuồng cọp”) để mở rộng không gian sinh hoạt. Một số hộ còn dựng mái che, rào chắn bằng cửa cuốn, tôn, lưới sắt để làm nơi để xe, chứa đồ, thậm chí sinh hoạt ngay trong hành lang, chiếm dụng lối thoát nạn chung của cả cư xá. Những phần cơi nới này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn biến các hành lang vốn là lối thoát hiểm thành “hẻm cụt” khiến công tác cứu Bí thư Thành ủy TP.HCM chia buồn với gia đình nạn nhân vụ cháy cư xá Độc Lập vào sáng 8-7. Ảnh: CTV Nguyên nhân ban đầu vụ cháy cư xá Độc Lập Theo Công an TP.HCM, đường dây điện do chủ căn hộ tự đấu nối bị chạm chập gây cháy lan hai căn hộ tầng trệt, nơi không có lối thoát hiểm, khiến 8 người tử vong. nạn, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn khi xảy ra cháy. Ông H (58 tuổi, cư dân cư xá) cho biết hôm xảy ra cháy, xe cứu hỏa có ba hướng tiếp cận nhưng một hướng không thể vào được vì vướng mái hiên lấn chiếm. Sáng hôm sau, gia đình này đã chủ động tháo dỡ. Lãnh đạo phường Phú Thọ Hòa cho hay ngay sau vụ việc, chính quyền đã tổ chức họp khẩn với tổ dân phố và yêu cầu các hộ dân tháo dỡ toàn bộ những công trình vi phạm hành lang chung, đặc biệt là “chuồng cọp” tại ban công các tầng. Trong sáng 8-7, người dân đã thuê nhân công tháo dỡ các khung sắt, “chuồng cọp” và phần cơi nới không phép tại cư xá. Tại các hành lang, nhiều phần rào chắn sắt, cửa cuốn bị cắt bỏ. Một số hộ chủ động tháo “chuồng cọp” để ban công thông thoáng, tạo lối thoát hiểm đề phòng cháy nổ.• Nguyên nhân bước đầu được xác định là do đường dây dẫn điện cung cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện tại căn hộ 0.20 (do chủ hộ tự ý đấu nối) bị chạm chập gây cháy lan sang căn hộ liền kề 0.19. Người dân đã tháo dỡ “chuồng cọp”, các phần cơi nới... ở cư xá trong sáng 8-7. Ảnh: HT TP.HCM: Phường đề xuất thêm các trang thiết bị để phục vụ người dân CHÚ THÍCH ẢNH: Người dân

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 9-7-2025 ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước đối tác quan trọng và được các nước đánh giá cao. Đồng thời, việc thực hiện tốt công tác đặc xá đã có tác dụng động viên, khuyến khích những người đang chấp hành án phạt tù yên tâm chấp hành bản án, thi đua học tập cải tạo tiến bộ để có đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Đặc xá năm 2025 (đợt 30-4) cũng khẳng định kết quả của sự nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân của cán bộ, chiến sĩ công tác tại các cơ sở giam giữ phạm nhân. Trong quá trình triển khai, Chính phủ và Hội đồng tư vấn đặc xá đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân tin tưởng và hiểu rõ hơn về chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền… Những bài học kinh nghiệm Theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, qua các đợt đặc xá thực hiện theo Luật Đặc xá năm 2018, trong đó có đặc xá năm 2025 (đợt 30-4), có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, công tác đặc xá nói chung và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá nói riêng phải được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ thì mới huy động được sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. Các bộ, ngành là thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và các bộ, ngành có liên quan phải có sự thống nhất để phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước thì công tác đặc xá mới đạt hiệu quả, chất lượng, bảo đảm tiến độ đề ra. Một bài học kinh nghiệm khác là cần tăng cường công tác giáo dục phạm nhân để họ hiểu rõ ý nghĩa chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước; giúp phạm nhân yên tâm cải tạo, tránh các biểu hiện tiêu cực. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đầy đủ, cụ thể cho cán bộ làm công tác xét, đề nghị lập hồ sơ ở các trại giam, trại tạm giam và cán bộ các tổ thẩm định liên ngành; phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công tác đặc xá cũng như hạn chế sai sót. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những cố gắng, nỗ lực và kết quả PHI HÙNG Chiều 8-7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2025 (đợt 30-4) và triển khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2). Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Bộ Công an tới công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Tỉ lệ tái phạm sau đặc xá thấp Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho hay tổng số người được đặc xá (đợt 30-4-2025) là 8.055 người, trong đó có 8.054 phạm nhân và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Tỉ lệ tái phạm sau đặc xá thấp, đến nay mới ghi nhận 4 người được đặc xá đợt 30-4 có hành vi vi phạm pháp luật, chiếm tỉ lệ 0,05%, trong đó xử lý hình sự 3 người, xử lý hành chính 1 người. Theo Bộ Công an, việc đặc xá cho số phạm nhân là người nước ngoài đã góp phần thực hiện công tác đối Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP công tác đặc xá đợt 30-4 của các bộ, ban ngành, địa phương và các cá nhân tham gia. Theo Phó Thủ tướng thường trực, đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta với những người lầm lỗi biết ăn năn, hối cải, tích cực sửa chữa lỗi lầm để trở thành người lương thiện. Để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác đặc xá đợt 2 năm 2025 đúng quy định, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương rút kinh nghiệm, phát huy kết quả đã đạt được của đợt đặc xá dịp 30-4, tiếp tục thực hiện tốt bảy nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đặc xá, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn, khoan hồng về đặc xá... Cùng với đó, kết hợp đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu, hành vi chống phá, tiêu cực, đi ngược lại chủ trương, chính sách về đặc xá.• Tỉ lệ tái phạm sau đặc xá thấp, đến nay mới ghi nhận 4 người được đặc xá đợt 30-4 có hành vi vi phạm pháp luật, chiếm tỉ lệ 0,05%, trong đó xử lý hình sự 3 người, xử lý hành chính 1 người. Áp dụng chuyển đổi số để tổ chức hòa giải trực tuyến phapluat@phapluattp.vn Ngày 8-7, tại Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng diễn ra tọa đàm “Hòa giải tại năm châu lục và vai trò của luật sư” với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân của Việt Nam và quốc tế. Tại tọa đàm, các chuyên gia nước ngoài đã chia sẻ kinh nghiệm để quản lý và kiểm soát các vấn đề liên quan về xây dựng bộ quy tắc đạo đức của hòa giải viên, chương trình khung để đào tạo kỹ năng hòa giải cho luật sư, đánh giá kết quả hòa giải tại các tòa án quốc gia... Các chuyên gia khẳng định vai trò của luật sư như một yếu tố quan trọng trong quy trình hòa giải. Để tham gia hòa giải, luật sư không chỉ cần có kiến thức chuyên môn mà còn phải được đào tạo bài bản về kỹ thuật hòa giải, giúp họ hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả, đảm bảo quá trình giải quyết tranh chấp diễn ra suôn sẻ. Từ đó tạo ra những thỏa thuận lâu dài và bền vững. Đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho rằng các hoạt động trao đổi pháp lý giữa Pháp và Việt Nam đang được thúc đẩy nhiều hơn trong những năm gần đây nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn pháp lý và môi trường kinh doanh, thương mại minh bạch. Bà Christiane Feral-Schuhl, Phó Chủ tịch Hội đồng hòa giải quốc gia Pháp, khẳng định việc hòa giải không phải là đàm phán, không phải là giao dịch mà định nghĩa nó là một quy trình tự nguyện hợp tác với nhau. “Các bên liên quan làm việc với nhau trong khuôn khổ bí mật, giải quyết bằng cách ngoài tòa” - bà Christiane Feral-Schuhl nói. Bà cũng cho rằng hòa giải viên cũng không phải là đi mời các bên ngồi lại, không phải là người đề xuất mà phải tạo ra cuộc đối thoại để tìm ra phương án tốt nhất. Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia TP Đà Nẵng, cho hay vai trò của luật sư trong hoạt động hòa giải không chỉ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các vụ việc tố tụng. Mà các luật sư còn giữ vai trò then chốt trong hoạt động hòa giải. Một phương thức giải quyết tranh chấp ngày càng được khuyến khích trong xã hội hiện đại. “Việc luật sư tích cực tham gia hòa giải không chỉ giúp hạn chế các tranh chấp kéo dài, giảm tải cho hệ thống tòa án. Nó còn góp phần hình thành và lan tỏa văn hóa pháp lý dựa trên đối thoại, tôn trọng và thỏa thuận” - ông Sơn phân tích. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, luật sư còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các mô hình hòa giải mới như hòa giải thương mại xuyên biên giới, hòa giải trực tuyến, hòa giải trong lĩnh vực môi trường và nhân đạo. Tuy nhiên, công tác hòa giải vẫn còn nhiều bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện. Chất lượng hòa giải viên chưa đồng đều. Cần có một chương trình đi kèm hệ thống đào tạo hòa giải viên thống nhất. Từ đó chuẩn hóa chất lượng hòa giải viên theo từng lĩnh vực. Đồng thời, cần có cơ chế công nhận hòa giải viên là chức danh pháp lý theo ủy quyền của pháp luật. Mặt khác, cần có cơ chế pháp lý công nhận và thi hành thỏa thuận hòa giải ngoài tố tụng. Các mô hình hòa giải mới như hòa giải trực tuyến, hòa giải môi trường, hòa giải nhân đạo chưa có hành lang pháp lý rõ ràng, cần có những quy định bổ sung để điều chỉnh các quan hệ này. Luật sư Huỳnh Phan Thiên Phúc (Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) chia sẻ việc ban hành luật hòa giải thương mại là hết sức cần thiết. Không chỉ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn giúp pháp luật về hòa giải thương mại của Việt Nam tương thích với các quốc gia phát triển trên thế giới. MINH TRƯỜNG Công tác đặc xá được triển khai nghiêm túc, dân chủ, khách quan Công tác đặc xá năm 2025 phản ánh kết quả của sự nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân của cán bộ, chiến sĩ ở các cơ sở giam giữ phạm nhân. Ngày 3-7, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định 1244 về đặc xá năm 2025 đợt 2, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Triển khai Quyết định 1244 của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, tại hội nghị, đại diện Bộ Công an đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo về đặc xá năm 2025 (đợt 2); quyết định ban hành biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu để thực hiện công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2) và quán triệt một số nội dung cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2).

