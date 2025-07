153-2025

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự phải chặt chẽ, khách quan trang 4 SỐ 153 (7426) - Thứ Năm 10-7-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Quan hệ Việt - Mỹ: Vươn lên tầm cao mới sau 30 năm Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được thực hiện tại UBND cấp xã trang 14 trang 2+3 Hội đồng trường đại học 2 cấp trong bối cảnh mới Các cơ quan chức năng đang nỗ lực để ngăn chặn, xử lý tình trạng buôn bán hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng... Ảnh: PHẠM HẢI - HỒNG THẮM. Đồ họa: HÀ PHƯƠNG trang 10+11 3 GIẢI PHÁP CĂN CƠ DẸP HÀNG GIẢ • Hôm nay (10-7), báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và thông tin giả gây hại cho doanh nghiệp” trang 8+9 TỪ VỤ TAI NẠN TRÊN CAO TỐC VĨNH HẢO - PHAN THIẾT Khẩn cấp mở rộng cao tốc • Góc nhìn: “Tấm chắn” nào cho lái xe? trang 12+13 Xây dựng đội ngũ cán bộ TP.HCM có tinh thần phục vụ trang 5

2 Thời sự - Thứ Năm 10-7-2025 thoisu@phapluattp.vn DƯƠNG KHANG Ba thập niên qua, quan hệ Việt Nam (VN) và Mỹ đã không ngừng phát triển, nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho khu vực và trên thế giới. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ từ cả hai phía, Việt - Mỹ từng bước hàn gắn hậu quả chiến tranh, gỡ bỏ cấm vận, thiết lập ngoại giao, mở rộng hợp tác trên hầu hết lĩnh vực, từ thương mại, giáo dục, y tế, an ninh đến đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ… Những chặng đường quan trọng trong quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt - Mỹ, đã đặt nền tảng cho những bước tiến mạnh mẽ cho quan hệ hai nước trong tương lai. 30 năm nỗ lực vượt nhiều trở ngại . Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về quan hệ Việt - Mỹ trong suốt 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995? + Ông Ted Osius, cựu Đại sứ Mỹ tại VN, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN: Quan hệ hai nước trong thời gian qua đã đạt những bước tiến rất rõ rệt. Tháng 7-2013 đánh dấu một cột mốc lớn khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Barack Obama tại phòng Bầu dục. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã cùng khởi động quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ, thiết lập một khuôn khổ tổng thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. 10 năm sau, vào tháng 9-2023, một bước tiến quan trọng khác được ghi nhận khi Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bỏ qua cấp độ trung gian - nâng cấp gấp đôi quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong các mối quan hệ, tiến bộ là điều có thể đạt được khi ta thể hiện sự tôn trọng. Trong ngoại giao, mối quan hệ chứ không chỉ là quyền lực mới là điều cốt phương 30 năm qua giữa VN và Mỹ là gì? + TS Nguyễn Thành Trung: Có thể nói kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7-1995, hai nước đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Trụ cột đầu tiên là kinh tế, thương mại. Vào năm 2001, hai bên ký Hiệp định Thương mại song phương (BTA), có hiệu lực vào năm 2002. Cũng trong năm 2002, xuất khẩu của VN sang Mỹ tăng mạnh, tạo nền tảng cho quan hệ thương mại song phương phát triển như ngày nay. Đây cũng là bước đi quan trọng giúp VN đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ, đồng thời thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN trong những năm qua. Có thể thấy quan hệ hai nước trong lĩnh vực này đã tăng trưởng rất mạnh thời gian qua, bao gồm cả lĩnh vực đầu tư. Mặc dù số công ty đầu tư vào VN dưới danh nghĩa từ Mỹ có thể không trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc từng kêu gọi hai nước vượt ra khỏi khuôn khổ song phương, hướng tới hợp tác khu vực và toàn cầu - chiến lược mà cả hai Chính phủ đã kiên định theo đuổi suốt thập niên qua. Giờ đây, ý tưởng đó tiếp tục được mở rộng với triển vọng làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh khu vực, gìn giữ hòa bình toàn cầu, y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh... Dù đang đẩy mạnh đầu tư vào khoa học công nghệ như một động lực tăng trưởng, VN vẫn cần thêm những công cụ mới. Mỹ có thể là đối tác vững chắc trong đào tạo kỹ sư và phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và lượng tử. Cùng với đó, công nghệ điện toán đám mây có thể giúp VN tiếp cận nguồn dữ liệu toàn cầu, đào tạo đội ngũ nhà khoa học, tận dụng hiệu quả theo quy mô, qua đó tăng tốc trong các ngành công nghệ cao, đặc biệt là AI. + TS Nguyễn Thành Trung: Để trả lời câu hỏi này, trước hết cần nhìn vào bối cảnh thế giới hiện nay. Toàn cầu hóa đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Nhiều quốc gia có xu hướng đẩy mạnh khả năng tự chủ trong các ngành công nghiệp sản xuất, đồng thời ưu tiên bảo đảm tính bền vững và linh hoạt của chuỗi cung ứng. Chính vì vậy, bảo đảm chuỗi cung ứng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu trong các cuộc gặp cấp cao giữa các quốc gia. Trong thập niên tới, một trong những trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ Việt - Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục là hợp tác kinh tế, thương mại và bảo đảm chuỗi cung ứng. VN mong muốn trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nguy cơ đứt gãy hoặc bị ảnh hưởng vì các căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng. Bên cạnh chuỗi cung ứng, hợp tác về an ninh chính trị cũng sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, bởi điều này thể hiện mức độ tin cậy chiến lược và sự tin tưởng lẫn nhau - yếu tố mang tính nền tảng cho quan hệ song phương bền vững. . Xin cảm ơn các chuyên gia.• Quan hệ Việt - Mỹ vươn lên tầm sau 30 năm lõi. Để quan hệ Mỹ và VN có thể đạt được tiến bộ trong những vấn đề khó khăn, còn khác biệt thì chúng ta buộc phải tìm thấy điểm chung về tình người. Cùng nhau, người Việt và người Mỹ đã học cách hiểu và tôn trọng lẫn nhau tốt hơn. Mối quan hệ Việt - Mỹ đã được xây dựng trên nền tảng lòng tin và lợi ích toàn diện chứ không phải là điều hiển nhiên. Niềm tin là thứ phải được nuôi dưỡng không ngừng bằng việc làm đúng điều mình đã cam kết. Và chính nhờ sự kiên trì ấy, bất chấp những trắc trở, quan hệ đối tác giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo thời gian. + TS Nguyễn Thành Trung, giảng viên tại ĐH Fulbright VN: Quan hệ Việt - Mỹ là một trong những mối quan hệ được xem là kiểu mẫu cho quan hệ song phương, khi hai quốc gia từng ở hai chiến tuyến đã chuyển mình trở thành bạn bè, hơn thế nữa, trở thành những đối tác chiến lược toàn diện cả trong khu vực lẫn trên thế giới. Hai bên đã đạt được lòng tin để cùng nhau gặt hái nhiều thành tựu đáng kể. Những thành tựu này cũng hết sức đa dạng, không giới hạn trong lĩnh vực thương mại, đầu tư hay kinh tế mà còn mở rộng sang khoa học công nghệ, giáo dục, chính trị, an ninh, quốc phòng, cũng như hợp tác trong việc xử lý hậu quả chiến tranh. Có thể nói mối quan hệ giữa hai nước đã vươn lên một tầm cao mới sau 30 năm. Gặt hái nhiều thành tựu lớn . Theo ông, những trụ cột chính và thành tựu nổi bật nhất trong quan hệ song nhiều nhưng thực tế có rất nhiều công ty Mỹ đã mở văn phòng tại Hong Kong hoặc Singapore, sau đó từ các văn phòng này đầu tư vào VN. Vì vậy, dù nguồn vốn ghi nhận là từ Hong Kong hay Singapore thì bản chất vẫn là vốn đầu tư từ Mỹ. Về quốc phòng, hai bên cũng có nhiều hợp tác, từ nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải, phối hợp cứu hộ - cứu nạn đến khắc phục hậu quả chiến tranh. Mỹ đã hỗ trợ VN trong việc làm sạch đất nhiễm dioxin tại các sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa và xử lý các vấn đề liên quan đến chất độc da cam... . Đâu là lĩnh vực hợp tác có thể định hình quan hệ Việt - Mỹ trong thập niên tới, những cơ hội nào sẽ mở ra cho hai nước, thưa các chuyên gia? + Ông Ted Osius: Tại hội nghị đầu năm 2015 nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Thứ Mối quan hệ Việt - Mỹ đã được xây dựng trên nền tảng lòng tin và lợi ích chiến lược chứ không phải là điều hiển nhiên. Trong ba thập niên qua, Việt Nam và Mỹ đã từng bước vượt qua khác biệt, xây dựng lòng tin vươn lên trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Mỹ năm 2024. Ảnh: TTXVN Trong thập niên tới, một trong những trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ Việt - Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục là hợp tác kinh tế, thương mại và bảo đảm chuỗi cung ứng. Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn GE năm 2024. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Năm 10-7-2025 thoisu@phapluattp.vn DƯƠNG KHANG Ba thập niên sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam (VN) và Mỹ đã từng bước tạo ra nhiều nền tảng vững chắc về lòng tin lẫn hợp tác, thúc đẩy các mục tiêu phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, hướng tới tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Từ niềm tin chiến lược đến trụ cột kinh tế song phương Theo TS Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak - Singapore (ISEAS), một trong những yếu tố then chốt cho sự phát triển này là “sự hình thành và củng cố niềm tin chiến lược giữa hai nước”, đặc biệt từ năm 2003 khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đạt đỉnh cao mới vào năm 2023 với đối tác chiến lược toàn diện. Niềm tin ấy, theo TS Giang, không đơn thuần là thiện chí chính trị mà còn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và nhận thức sâu sắc về các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh khu vực và đứt gãy chuỗi cung ứng. Theo TS Giang, VN và Mỹ có khả năng bổ trợ cho nhau trên nhiều phương diện. “VN là điểm đến đầu tư tiềm năng với lực lượng lao động trẻ và vị trí địa chiến lược thuận lợi, trong khi Mỹ là quốc gia có nền tảng khoa học công nghệ hàng đầu thế giới. Chính sự bổ trợ này giúp tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ kinh tế song phương” - TS Giang nhận định. Cũng nhìn lại quá trình này, GS David Dapice, chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc ĐH Tufts (Mỹ), cho rằng động lực ban đầu đến từ các bước đi ngoại giao chủ động của VN, đặc biệt làm việc với các thượng nghị sĩ Mỹ để tái thiết lập quan hệ. Sau khi quan hệ thương mại được bình thường hóa, VN nhanh chóng gia nhập các nhóm thương mại quốc tế, đến năm 2007 chính thức trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO). “Tất cả điều đó sẽ không thể có nếu không có nỗ lực ngoại giao từ phía VN, không chỉ với Mỹ, dù Mỹ rất quan trọng, mà còn với nhiều nước khác. Chiến lược “ngoại giao cây tre” hiện nay của VN - cố gắng giữ quan hệ tốt với tất cả các bên - tôi cho là rất đúng đắn” - ông Dapice nhận định với báo Pháp Luật TP.HCM. Hệ thống pháp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương Những cơ hội mở ra trong kỷ nguyên mới cho quan hệ Việt - Mỹ cao mới mại xuất khẩu. GS Dapice nhận định rằng “cách đối xử với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở VN là một yếu tố quan trọng”, nhìn chung hệ thống hiện nay đang “có tính cạnh tranh ở khía cạnh này”. Hợp tác trong lĩnh vực mới Trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, VN và Mỹ đã cam kết đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi số, AI và bán dẫn. TS Giang đánh giá đây là “bước đi chiến lược của cả hai bên”. Theo ông, Mỹ tìm cách củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu an toàn và đa dạng, còn VN có cơ hội “nâng cấp nền kinh tế, vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị”. VN hiện sở hữu nhiều lợi thế để thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư, như nguồn nhân lực trẻ, nền tảng STEM (khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học) ngày càng được cải thiện, cùng tiềm năng trong một số lĩnh vực công nghiệp quan trọng… TS Giang cũng lưu ý rằng việc duy trì quan hệ hợp tác bền vững đòi hỏi cả hai phía phải có những cơ chế phối hợp linh hoạt, ổn định và mang tầm nhìn dài hạn, nhất là trong bối cảnh môi trường quốc tế luôn tiềm ẩn thay đổi. GS Dapice thì đưa ra góc nhìn cụ thể hơn về từng lĩnh vực hợp tác. Trong lĩnh vực công nghệ cao, ông cho rằng VN nên lựa chọn các khâu phù hợp trong chu trình sản xuất như thiết kế chip, kiểm thử và lắp ráp công nghệ cao. Ông Dapice đề xuất cần có “các đạo luật hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm và thu hút chuyên gia Việt kiều hồi hương” để thúc đẩy ngành công nghệ cao. Song song đó, “doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng lợi nếu có thể tiếp cận tốt hơn với thông tin và nguồn vốn để nâng cấp sản phẩm”. Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Mỹ có thể hỗ trợ VN ở các mảng như “hiệu suất năng lượng, quản lý lưới điện hiện đại và sử dụng pin lưu trữ để ổn định hệ thống”. Mặc dù điện giá rẻ không phải yếu tố quyết định nhưng cung cấp điện ổn định và chất lượng cao sẽ thu hút FDI lớn. Nhìn về dài hạn, TS Giang cho rằng để quan hệ kinh tế Việt - Mỹ tiến xa hơn, “cả hai nước cần chuyển từ lượng sang chất”. “Trong giai đoạn tới, VN cần tập trung nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp, đặc biệt về công nghệ, quản trị, khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Cả hai bên cần một tư duy hợp tác mới - coi nhau như đối tác cùng phát triển dài hạn thay vì đơn thuần là bạn hàng thương mại” - TS Giang nhận định. Trong khi đó, GS Dapice cho rằng suốt ba thập niên qua, kinh tế là chất keo bền vững trong quan hệ Việt - Mỹ. Trong kỷ nguyên mới, trụ cột này đang mở rộng theo chiều sâu với những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng và chiến lược. Nhưng để vượt lên “bậc thang giá trị”, cả hai quốc gia đều cần sự chuyển mình thực chất, không chỉ về năng lực nội tại mà còn ở tư duy hợp tác. Niềm tin chiến lược và sự bổ trợ lẫn nhau, nếu được duy trì và mở rộng sẽ tiếp tục là nền tảng cho một chương mới trong quan hệ kinh tế Việt - Mỹ: Bền vững, cùng có lợi và thích ứng với một thế giới đang biến động.• Tiềm năng lớn về chuyển đổi số, công nghệ cao Tại một cuộc tọa đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp do Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN tổ chức vào tháng 9-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tiềm năng lớn của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ, nêu bật các lĩnh vực hợp tác trọng tâm như chuyển đổi số, công nghệ cao và phát triển năng lượng bền vững. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Chính phủ VN coi chuyển đổi số và phát triển công nghệ là động lực chủ đạo cho giai đoạn phát triển tiếp theo. VN không muốn rơi vào bẫy thu nhập trung bình, mà đặt mục tiêu vươn lên bằng một nền kinh tế đổi mới sáng tạo. Họ đã nói Doanh nghiệp Mỹ tìm cơ hội, Việt Nam mở lối Ông Ted Osius, cựu Đại sứ Mỹ tại VN, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN, nhận định mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa khu vực tư nhân Mỹ và Chính phủ VN là một dấu hiệu tích cực. “Sự quan tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp Mỹ với VN thể hiện rõ trong phái đoàn kinh doanh thường niên năm 2024 do chúng tôi tổ chức với 64 công ty và 125 đại biểu tham gia, con số kỷ lục” - ông Ted Osius cho biết. Đặc biệt, phái đoàn đã có các cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành chủ chốt. Thông điệp của lãnh đạo VN rất rõ ràng và nhất quán: VN sẵn sàng hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp Mỹ và tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các rào cản trong chính sách và môi trường đầu tư. Vào tháng 6-2024, hai nước cũng đã tổ chức đối thoại kinh tế cấp cao đầu tiên trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, thảo luận về các định hướng hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế và chính sách công. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa VN và Mỹ đã tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, đồng thời làm sâu sắc thêm sự phối hợp trong các lĩnh vực như phát triển bán dẫn, kinh tế số, không gian mạng, năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Quyết tâm, niềm tin và thiện chí Có nhiều yếu tố quan trọng góp phần tạo nên mối quan hệ VN và Mỹ ở tầm chiến lược toàn diện như hiện nay. Trước hết là quyết tâm chính trị từ cả hai phía. May mắn thay trong những năm qua, hai nước đều có những chính trị gia thực sự quan tâm và thúc đẩy tiến trình hòa giải. Về phía Mỹ có thể kể đến các thượng nghị sĩ John Kerry, John McCain, Patrick Leahy, những người đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn quan hệ giữa hai dân tộc. Ở phía VN cũng có những nhà lãnh đạo thể hiện quyết tâm tương tự. Yếu tố thứ hai là niềm tin chính trị, sự tin tưởng lẫn nhau rằng hai quốc gia có thể vượt qua quá khứ, trở thành những đối tác tin cậy và bạn bè tốt. Những hiểu lầm trong quá khứ về vai trò, vị trí hay chính sách của nhau đã dần được hóa giải nhờ sự tin tưởng và đối thoại chân thành. Bên cạnh đó, thiện chí từ cả hai phía cũng đóng vai trò thiết yếu. Thiện chí này đã giúp thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển, không chỉ vì lợi ích của riêng hai nước, mà còn đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. TS NGUYỄN THÀNH TRUNG Trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, mối quan hệ Việt - Mỹ đứng trước nhiều cơ hội để phát huy nhiều tiềm năng hợp tác quan trọng, có giá trị cao. Suốt ba thập niên qua, kinh tế là chất keo bền vững trong quan hệ Việt - Mỹ. Trong kỷ nguyên mới, trụ cột này đang mở rộng theo chiều sâu với những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng và chiến lược. Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN năm 2023. Ảnh: VGP

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 10-7-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Khai mạc Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 Sáng 9-7, Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur với sự tham dự của bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước ASEAN và Timor-Leste, tổng thư ký ASEAN cùng đại diện quan chức cao cấp của các đối tác. Ngay sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng các bộ trưởng tham dự phiên họp toàn thể, tập trung trao đổi về triển khai quyết định của các lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 và định hướng sắp tới cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Phát biểu tại phiên họp, ông Bùi Thanh Sơn nêu bật những giá trị cốt lõi làm nên thành công của ASEAN, trong đó có đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Trong giai đoạn bất ổn hiện nay, sự đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, cùng cam kết mạnh mẽ về phát triển bao trùm và bền vững tiếp tục là kim chỉ nam dẫn dắt Cộng đồng ASEAN. Trên cơ sở đó, ông Bùi Thanh Sơn đã đề xuất ba định hướng trọng tâm cho ASEAN trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, các bộ trưởng tiếp tục chương trình làm việc với phiên họp hẹp của Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58. NGỌC DIỆP Tin vắn • Kịp thời cứu bé trai mắc kẹt trong căn nhà khóa cửa bị cháy. Ngày 9-7, Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 20 giờ 56 phút ngày 8-7, tại một căn nhà khóa cửa trên đường tỉnh 941 thuộc xã Vĩnh Hanh. Lực lượng chức năng đã phá khóa cứu được bé trai 10 tuổi là con chủ nhà ra ngoài an toàn. H.DƯƠNG • Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ pháo nổ quy mô lớn. Ngày 9-7, Công an TP Hà Nội cho biết Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 1 tấn pháo nổ liên tỉnh, thu giữ hơn 750 kg pháo hoa nổ và 44,1 kg nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ. P.HÙNG Ngày 9-7, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất để cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu rõ cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026. “Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, nhằm lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm kỳ QH và HĐND khóa mới” - Chủ tịch QH nhấn mạnh. Cũng theo Chủ tịch QH, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên các địa phương trong cả nước vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Do đó, phải có hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ về công tác chỉ đạo để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công. “Công tác bầu cử có phạm vi cả nước, khối lượng công việc rất lớn, thời gian ngắn, do đó phải được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Phải thiết lập cơ chế phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Hội đồng Bầu cử quốc gia với Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương các cấp” - Chủ tịch QH lưu ý. Chủ tịch QH cũng yêu cầu nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác bầu cử để đảm bảo triển khai một cách thực chất, hiệu quả. “Cốt lõi của công tác bầu cử vẫn là thực hiện công tác nhân sự một cách chặt chẽ, khách quan, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm cơ cấu, tỉ lệ đại diện hợp lý. Công tác nhân sự khi được làm chặt chẽ, khách quan, làm đúng ngay từ đầu sẽ hạn chế đơn từ khiếu nại, sẽ góp phần quyết định chất lượng đại biểu QH khóa mới” - Chủ tịch QH nhấn mạnh. Tại phiên họp, 100% các thành viên có mặt đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc các dự thảo nghị quyết trình tại phiên họp. Đ.MINH - N.THẢO UBND TP.HCM vừa phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, đợt thi đua từ ngày 1-7 đến 10-10 tập trung năm nội dung, trong đó triển khai, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước với tinh thần “đổi mới, hành động, khát vọng vươn lên”; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự xã hội “gắn trách nhiệm với thực tiễn”; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và triển khai công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp… L.THOA Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự phải chặt chẽ, khách quan TP.HCM thi đua cao điểm 100 ngày vì nền hành chính tinh gọn, hiện đại Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định này, cảng biển Đồng Nai gồm các khu bến như Phước An, Gò Dầu, Phước Thái (trên sông Thị Vải), Nhơn Trạch, Long Bình Tân (trên sông Đồng Nai), các bến phao, khu chuyển tải và các khu neo chờ, tránh, trú bão. Theo kế hoạch kết cấu hạ tầng, đến năm 2030 cảng biển Đồng Nai có 27-29 bến cảng với 49-52 cầu cảng, tổng chiều dài từ 9,7 km đến hơn 10,3 km để số hàng hóa thông qua cảng đạt 39,5-52 triệu tấn. Đồng thời, đến năm 2050 sẽ tiếp tục phát triển các bến cảng mới đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3,5%- 3,8%/năm. Để đầu tư hoàn thiện hệ thống cảng biển Đồng Nai theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh sẽ cần hơn 5.700 tỉ đồng. V.HỘI Cần hơn 5.700 tỉ đồng đầu tư cho hệ thống cảng biển Đồng Nai Thủ tướng: Phấn đấu từ 27-7 không còn người có công nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát Ngày 9-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31-8, đúng dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9; riêng việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ hoàn thành trước ngày 27-7 để tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Thủ tướng biểu dương 18 tỉnh, TP đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Còn 16 tỉnh, TP chưa hoàn thành, Thủ tướng nêu rõ bí thư, chủ tịch UBND các địa phương (hai cấp chính quyền) phải trực tiếp chỉ đạo công tác này, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ý nghĩa to lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên… (Theo TTXVN) Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học Ngày 9-7, tại kỳ họp thứ 22 HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh (HS) tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, TP sẽ dành hơn 3.063 tỉ đồng để triển khai chính sách này trong năm học tới 2025-2026. Với chính sách hỗ trợ mới, Hà Nội kỳ vọng nâng tỉ lệ HS tiểu học ăn bán trú lên hơn 99%, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh và cải thiện chất lượng chăm sóc HS trong ngày học hai buổi. Nghị quyết quy định hai mức hỗ trợ tùy theo địa bàn: 30.000 đồng/ngày cho HS tại các xã miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng; 20.000 đồng/ngày cho HS ở các địa bàn còn lại. Trường hợp mức tiền ăn thực tế cao hơn, phụ huynh sẽ tự chi trả phần chênh lệch. Nghị quyết không áp dụng với HS đang học tại các trường có vốn đầu tư nước ngoài. T.PHÚ 1 đơn vị đề xuất làm 4 cầu ở khu đô thị mới Thủ Thiêm Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất giao cho CII làm nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và xây dựng bốn cây cầu thuộc các khu chức năng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bốn cây cầu là số 5, 9, 12 và N4. Bên cạnh đó là dự án nạo vét rạch, đào hồ trung tâm và các kênh mới trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. CII cam kết hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trong vòng ba tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, bốn cây cầu dự kiến sẽ hoàn thành trong 12 tháng, đào hồ trung tâm và kênh mới sẽ hoàn thành trong 30 tháng. Đ.TRANG Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn Ngày 9-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc chuẩn bị bước vào một đợt mưa lớn diện rộng. Dự báo đợt mưa này kéo dài ít nhất đến ngày 13-7. Cụ thể, dự báo từ ngày 10 đến 12-7 là cao điểm của đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, có thể xảy ra hiện tượng mưa cực lớn, cường suất hơn 150 mm trong 3 giờ. Lượng mưa trung bình 70-150 mm, có nơi hơn 300 mm. Từ ngày 13-7 trở đi, mưa lớn ở Bắc Bộ mới có xu hướng giảm. A.HIỀN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 10-7-2025 THANH TUYỀN Chiều 9-7, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất; công bố quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thành lập cơ sở Đảng trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc. Tại hội nghị, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM đã công bố quyết định tiếp nhận 82 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 4.000 đảng viên từ Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM; chuyển giao 35 tổ chức Đảng với hơn 2.000 đảng viên từ Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM về trực thuộc Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP. Cùng với đó, thành lập 11 Đảng bộ cơ sở tại các đơn vị thuộc diện sắp xếp, sáp nhập. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM cũng quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, gồm Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy. Khẩn trương ổn định tổ chức, nhanh chóng đi vào hoạt động Tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tăng cường các giải pháp mới, đột phá để thi đua sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc để mô hình mới hoạt động tốt hơn. Xây dựng đội ngũ cán bộ TP.HCM có tinh thần phục vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu không để khoảng trống, không lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo khi sắp xếp tổ chức bộ máy. các cơ quan Đảng TP.HCM, nhìn nhận trong bối cảnh cả nước và TP.HCM đã và đang tập trung triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, tập trung cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội của Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng... nhiệm vụ của một Đảng bộ mới thành lập càng trở nên quan trọng và nặng nề hơn. Ông đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc vừa nhận quyết định thành lập mới khẩn trương ổn định tổ chức, nhanh chóng đi vào hoạt động. Trong đó, cần thành lập ngay các tổ chức Đảng trực thuộc; tập trung xây dựng quy chế làm việc; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; phân công, phân nhiệm rõ ràng cho tập thể, cá nhân. Song song đó, chủ động xây dựng các quy chế phối hợp trong Đảng bộ, các cơ quan chuyên môn của Thành ủy để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; rà soát kỹ để đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo tham mưu tốt nhất cho Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng yêu cầu ban hành và triển khai ngay chương trình công tác năm và các chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chủ đề năm 2025 của TP. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới Đi vào cụ thể, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu tăng cường các giải pháp mới, đột phá để thi đua sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc từ mô hình hoạt động trong thời gian qua để mô hình mới hoạt động tốt hơn. Cụ thể hóa Kết luận 14 của Bộ Chính trị theo tình hình từng cơ quan, đơn vị; phát huy sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị… Đảng bộ, chi bộ tiếp tục lãnh đạo hoàn thành các công việc, không để có khoảng trống, không lơ là lãnh đạo, chỉ đạo khi sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện và hoàn thành sớm, chất lượng, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; nhất là đối với các đơn vị thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý phải tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để nâng cao nhận Ông Nguyễn Thanh Nghị làm bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Tại hội nghị, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Cùng với đó, công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Nghị làm bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Sáu phó bí thư gồm: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập); ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước sáp nhập); bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THUẬN VĂN thức về trách nhiệm của mình trong thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Song song đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, quan tâm chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. “Phải nắm vững và thực hiện tốt phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với yêu cầu cao hơn. Từng tổ chức, cá nhân, người đứng đầu tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên; đảm bảo tính minh bạch, trung thực và công tâm trong mọi hoạt động...• Chủ tịch TP.HCM ông Nguyễn Văn Được: Cán bộ làm hết việc chứ không phải hết giờ Ông Nguyễn Văn Được hỏi thăm người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công (tỉnh Bình Dương cũ). Ảnh: LÊ ÁNH Chiều 9-7, đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP.HCM do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được chủ trì đã đi kiểm tra, làm việc với các xã, phường TP.HCM khu vực Bình Dương cũ. Buổi làm việc có lãnh đạo các ngành, 36 phường, xã (Bình Dương cũ) và một số công ty có vốn nhà nước. Tại đây, lãnh đạo các phường, xã đã nêu ra một số thuận lợi, khó khăn sau hơn một tuần vận hành chính thức chính quyền hai cấp. Các phường, xã đều cho biết do đã vận hành thử nghiệm nên khi đi vào vận hành chính thức đã không bỡ ngỡ, bộ máy vận hành tốt. Bên cạnh đó, một số phường, xã trung tâm ở các huyện, TP trước đây được thừa hưởng trụ sở, cơ sở vật chất của chính quyền huyện, TP nên khá khang trang, đồng bộ. Tuy nhiên, trong thời gian đầu vận hành vẫn còn một số khó khăn như cơ sở vật chất một số phường, xã còn chưa đáp ứng được nhu cầu, cần phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp… Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Được đề nghị toàn thể cán bộ, lãnh đạo các phường, xã xác định trách nhiệm của mình, mỗi cán bộ cần quyết tâm phấn đấu xây dựng TP, nỗ lực để đạt được kết quả tốt trong sứ mệnh mới. “Chúng ta về chung một mái nhà TP.HCM, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, hiện tại hơn. Chính vì vậy, mỗi cán bộ chúng ta xác định trách nhiệm, phải quyết tâm phấn đấu xây dựng TP, nỗ lực để đạt được kết quả tốt trong sứ mệnh mới” - ông nói. Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Chúng ta phải đoàn kết, toàn tâm, toàn lực cho công việc chung, làm hết việc chứ không hết giờ. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong bối cảnh mới phải có cách tiếp cận mới, địa bàn rộng nhưng công nghệ sẽ giúp chúng ta quản trị được tốt hơn, trong nguy có cơ”. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết qua đi khảo sát, kiểm tra một số phường, xã thì thấy cán bộ ở đây chưa rành về xử lý hồ sơ, thủ tục cho người dân. Ông đề nghị cần phải tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn để mỗi cán bộ phải hiểu, phải rành công việc của chính mình. Như vậy mới phát huy được vai trò, trách nhiệm và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. LÊ ÁNH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 10-7-2025 chiếm đoạt tổng cộng hơn 32 tỉ đồng. Mượn xe trưng bày ở showroom rồi bán cho người khác Cụ thể, tháng 1-2022, anh LHP mua của Phan Công Khanh một xe Mercedes-Benz G800 Brabus với giá 24 tỉ đồng. Đến ngày 3-6-2023, Khanh chủ động gọi điện thoại cho anh LHP thỏa thuận mượn ô tô McLaren và ô tô Mercedes-Benz G800 Brabus để trưng bày nhân dịp khai trương showroom K-Supper vào ngày 8-6-2023. Thời gian mượn hai ô tô trên từ ngày 6 đến 8-6-2023, trong thời gian mượn xe để trưng bày không được tự ý bán, sử dụng nên anh LHP đồng ý. Ngày 6-6-2023, anh LHP cho tài xế lái chiếc Mercedes-Benz G800 Brabus từ Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ) đến showroom K-Supper để giao xe cùng giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy đăng kiểm xe (bản chính) để Khanh mượn trưng bày. Đối với ô tô McLaren, do gầm xe thấp nên Khanh thuê xe cứu hộ chạy từ TP.HCM xuống Phú Quốc để chở về showroom K-Supper trưng bày. Hết thời hạn mượn xe, ngày 10-62023, Vấn bàn bạc với Khanh bán ô tô Mercedes-Benz G800 Brabus của anh LHP để lấy tiền trả nợ, Khanh đồng ý. Sau đó, Vấn liên hệ anh THP để bán ô tô của anh LHP với giá 24,5 tỉ đồng. Vấn nói với anh THP ô tô trên Vấn đã mua và thuộc quyền sở hữu của Vấn, nếu mua Vấn sẽ làm thủ tục sang tên ngay cho anh THP. Được Vấn cho xem giấy tờ bản chính của xe, anh THP tin là thật nên đồng ý mua. Ngày 13-6-2023, tại showroom K-Supper, Huỳnh Xuân Vấn với tư cách là phó giám đốc Công ty K-Supper ký hợp đồng (không công chứng) bán ô tô Mercedes-Benz G800 Brabus cho anh THP với giá 24,5 tỉ đồng với sự chứng kiến của Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha. Tại thời điểm ký hợp đồng, anh THP đã trả trước 4 tỉ đồng. Đến ngày 25-6-2023, anh THP đã thanh toán hết số tiền còn lại là 20,5 triệu đồng. Vấn đã ký biên bản bàn giao ô tô Mercedes-Benz G800 Brabus cùng giấy tờ kèm theo xe. Sau khi nhận số tiền 24,5 tỉ đồng, Vấn sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn. SONG MAI VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để đưa ra xét xử đối với bị can Phan Công Khanh (Khanh Supper) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Mohamach Da Pha bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ K-Supper (Công ty K-Supper). Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50%. Khanh làm giám đốc và người đại diện pháp luật, Vấn làm phó giám đốc, Mohamach Da Pha làm cộng tác viên. Do quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã bàn bạc cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối, thực hiện ba vụ lừa đảo để “Trùm buôn siêu xe” Phan Công Khanh bị truy tố tội lừa đảo Cộng tác viên tự ý cầm xe của khách Cũng theo cáo trạng, tháng 1-2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh LTS mua ô tô hiệu BMW với giá 1,8 tỉ đồng. Anh S nhờ anh NQT đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với ô tô trên. Tháng 4-2023, Mohamach Da Mohamach Da Pha liên hệ với anh S mượn ô tô hiệu BMW để làm phương tiện đi lại. Anh S đồng ý và thỏa thuận nếu có người mua lại ô tô trên được giá thì báo cho anh S biết. Đồng thời, Mohamach Da Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố ô tô của anh S. Ngày 14-6-2023, Huỳnh Xuân Vấn cần tiền nên nói với Mohamach Da Pha kiếm cho Vấn 1 tỉ đồng. Mohamach Da Pha đem ô tô hiệu BMW của anh S đi cầm 1 tỉ đồng rồi đưa toàn bộ tiền cho Vấn sử dụng. Sau đó, anh S gọi điện thoại cho Mohamach Da Pha hỏi về tình trạng xe có bán được hay chưa. Mohamach Da Pha nói là xe vẫn đang được Mohamach Da Pha sử dụng. Trên thực tế, Mohamach Da Pha đã đem xe đi cầm lấy 1 tỉ đồng rồi không chuộc lại xe. Thông qua mạng xã hội, anh S biết Khanh và Mohamach Da Pha bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, anh S phát hiện Mohamach Da Pha đã đem ô tô hiệu BMW của anh đi cầm lấy 1 tỉ đồng. Anh S đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.• Truy nã Huỳnh Xuân Vấn Theo cáo trạng, hành vi của bị can Phan Công Khanh đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS. Hành vi của bị can Mohamach Da Pha đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên và phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS và khoản 4 Điều 175 BLHS. Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Theo cáo trạng, do quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha đã bàn bạc cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối, thực hiện ba vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng cộng hơn 32 tỉ đồng. TAND Tối cao ban hành 1 nghị quyết sửa đổi, bổ sung 5 nghị quyết Mới đây, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung một số điều của một số nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Theo đó, Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung một số điều của năm nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP (hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản). Khi giải quyết vụ việc phá sản, thẩm phán phải nghiên cứu, áp dụng án lệ đối với vụ việc phá sản có tình huống pháp lý tương tự (bỏ đi cụm từ đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao công nhận theo hướng dẫn tại Nghị quyết 03/2015/ NQ-HĐTP ngày 28-10-2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ đối với vụ việc phá sản tương tự). Đồng thời, bãi bỏ Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP (hướng dẫn về tài sản ở nước ngoài, người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài, vụ việc phá sản có tính chất phức tạp). Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 04/2016/ NQ-HĐTP về đối tượng áp dụng gồm TAND Tối cao; TAND cấp tỉnh; TAND khu vực. Tương tự, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về tổ chức thực hiện giao dịch điện tử tại tòa án là việc áp dụng giao dịch điện tử tại TAND Tối cao, TAND cấp tỉnh, TAND khu vực được thực hiện khi có đủ điều kiện. Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐTP cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP. Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 (về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn xét, quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo) là thay cụm từ cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thành cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, chánh án TAND cấp huyện thành chánh án TAND khu vực. Đồng thời, sửa đổi khoản 6 Điều 11 như sau: Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải quyết đề nghị buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, tòa án phải gửi quyết định đó cho người bị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, cơ quan đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, VKS cùng cấp, VKS cấp trên trực tiếp, tòa án đã ra quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo (bỏ gửi cho Sở Tư pháp nơi tòa án đã ra quyết định có trụ sở). Đồng thời thay thế cụm từ “TAND cấp huyện” bằng cụm từ “TAND khu vực” tại khoản 1 Điều 8 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP. Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về trường hợp án lệ được xem xét thông qua khi “được Ủy ban Thẩm phán TAND cấp tỉnh đề xuất” (trước đây là được Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao đề xuất). Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐTP cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐTP. Cụ thể, thay thế cụm từ “TAND Cấp cao” bằng cụm từ “tòa án cấp phúc thẩm”; cụm từ “TAND tỉnh T” bằng cụm từ “tòa án cấp sơ thẩm” tại ví dụ khoản 3 Điều 3. Thay thế cụm từ “công an cấp huyện” bằng cụm từ “công an cấp tỉnh” tại các khoản 8 và 11 Điều 5. Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2025. YẾN CHÂU phapluat@phapluattp.vn Cáo trạng xác định sau khi mượn xe sang để trưng bày ở showroom, Phan Công Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha đã bán xe để trả nợ. Bị can Phan Công Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: CA Bị can Mohamach Da Pha. Ảnh: CA

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==