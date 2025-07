155-2025

2 Thời sự - Thứ Bảy 12-7-2025 thoisu@phapluattp.vn Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long được thăng cấp bậc hàm lên thiếu tướng Ngày 11-7, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2025. Tại hội nghị, lãnh đạo công an tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra. Thượng tá Đoàn Văn Thuận, Sơn Việt Hùng, Trương Thế Hiển và Hồ Châu Thành giữ chức phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh. Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết trong sáu tháng qua, Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, an ninh cơ sở được củng cố. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2024... HẢI DƯƠNG • Bắt giữ kẻ sát hại tài xế xe ôm. Ngày 11-7, Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai đã bắt nghi phạm Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Trước đó, ngày 10-7, Công dùng dao tấn công tài xế xe ôm PLH (55 tuổi) nhằm cướp tài sản và khiến nạn nhân tử vong. T.VIỆT • Tìm thấy thi thể cháu bé 6 tuổi bị sóng biển cuốn trôi. Ngày 11-7, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã đưa thi thể cháu NNM (sáu tuổi, quê Phú Thọ) vào bờ. Cháu M bị sóng biển cuốn trôi mất tích trong vụ việc xảy ra tại bãi biển Sầm Sơn vào ngày 8-7 và một tàu cá của ngư dân phát hiện thi thể cháu trôi dạt trên biển thuộc khu vực đảo Mê. Đ.TRUNG Ngày 11-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam (VN) Sergio Narea Guzman đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Chúc mừng Đại sứ Sergio Narea Guzman đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại VN, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân đại sứ trong việc thúc đẩy, phát triển, tăng cường quan hệ đối tác toàn diện VN - Chile ngày càng mở rộng, tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Khẳng định VN luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende đặt nền móng, Chủ tịch nước khẳng định hơn năm thập niên qua, mối quan hệ hữu nghị đối tác toàn diện VN - Chile đã được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước gìn giữ, không ngừng vun đắp để ngày càng phát triển vững chắc, sâu rộng. Cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sergio Narea Guzman cho biết trong nhiệm kỳ công tác đã nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giao lưu nhân dân, cũng như mở rộng hợp tác về nông nghiệp, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Đại sứ nhấn mạnh sau khi kết thúc nhiệm kỳ và dù ở bất cứ cương vị nào cũng tiếp tục đóng góp những hiểu biết và tình cảm của mình cho mối quan hệ truyền thống giữa hai nước. Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Sergio Narea Guzman, Chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe, lời mời Tổng thống Gabriel Boric sắp xếp thời gian thăm VN vào thời điểm thích hợp. (Theo TTXVN) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bảo đảm thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông suốt khi sắp xếp đơn vị hành chính. Văn bản nêu rõ qua theo dõi và tổng hợp phản ánh, kiến nghị ngày 9-7 cho thấy người dân, doanh nghiệp thường xuyên gặp khó khăn, lỗi; thậm chí ách tắc không thực hiện được các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến về thuế... Để việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục lỗi của các hệ thống và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu. Bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp được thông suốt, không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Hoàn thành trước 23 giờ ngày 11-7. M.TRÚC Ngày 11-7, Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới 2025 với chủ đề “Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi”. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang tập trung xây dựng Luật Dân số và Chương trình mục tiêu chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Tại dự thảo Luật Dân số trình Chính phủ để trình Quốc hội có ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025), Bộ Y tế đề xuất ưu đãi về chế độ nghỉ thai sản; hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật khi sinh con; hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, sinh con khi sàng lọc trước sinh và sơ sinh... Bộ Y tế cũng đề xuất ưu đãi tài chính hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật đối với gia đình sinh con một bề, có hai con gái; quy định các biện pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh phù hợp với mỗi địa phương và cả nước. Đề xuất xây dựng và phát triển cơ sở hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi; phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi như cấp học bổng, học phí người học chuyên ngành lão khoa... cùng nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ khác để thực hiện việc duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh... T.THANH TP.HCM sẽ khởi công một số cầu vượt thép ở các nút giao lớn Với mục tiêu giảm giao cắt, xung đột phương tiện giao thông tại các khu vực nút giao thông đồng mức (vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông), UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cầu vượt bằng thép. Trước mắt, có hai dự án đang được nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trong quý IV-2025 là cầu vượt thép tại ngã sáu Nguyễn Tri Phương - Ngô Gia Tự và dự án xây dựng nút giao thông tại ngã tư Bốn xã. Theo Sở Xây dựng, sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, công trình dự kiến khởi công vào quý II đến III-2027 (sau khi có mặt bằng xây dựng). Thời gian thi công hoàn thành công trình khoảng 12-15 tháng. Ngoài ra, TP còn có kế hoạch xây dựng cầu vượt thép tại vòng xoay ngã bảy Điện Biên Phủ theo hướng trục đường Lý Thái Tổ và các nhánh theo đường Lê Hồng Phong. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 420 tỉ đồng. Thời gian qua, cầu vượt thép đã góp phần giải quyết nhiều điểm kẹt xe cho TP.HCM như nút giao Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức, nút giao Cây Gõ, Lăng Cha Cả, Hoàng Hoa Thám… ĐÀO TRANG Khánh thành tuyến đường kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp Ngày 11-7, UBND xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Nguyễn Văn Mỹ. Tuyến đường Nguyễn Văn Mỹ có điểm đầu giao với Đường tỉnh 833, điểm cuối nối với đường Cao Thị Mai, từ đó liên kết trực tiếp với dự án Đường tỉnh 827E trục giao thông chiến lược TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho tuyến Đường tỉnh 833 trục chính xuyên qua nội ô xã Tân Trụ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. H.DU Thanh tra phát hiện vi phạm kinh tế gần 130.000 tỉ đồng Ngày 11-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2025. Phó Tổng Thanh tra thường trực Trần Đức Thắng cho hay trong sáu tháng đầu năm 2025, toàn ngành đã triển khai 2.799 cuộc thanh tra hành chính và 39.533 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 129.888 tỉ đồng, 722 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 101.519 tỉ đồng và 617 ha đất. Toàn ngành thanh tra đã kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 671 tập thể, 2.596 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 118 vụ, 49 đối tượng… B.TRANG Sở Y tế TP.HCM công bố đường dây nóng Ngày 11-7, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở Y tế vừa khẩn trương triển khai hàng loạt hoạt động, trong đó có việc giới thiệu rộng rãi các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, đường dây nóng của Sở Y tế TP.HCM là 096.777.1010. Đây là kênh tiếp nhận trực tiếp các phản ánh của người dân liên quan đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, cũng như các bất cập phát sinh tại cơ sở y tế trên địa bàn TP. Đường dây nóng số 0989.401.155 là kênh tiếp nhận phản ánh chuyên biệt về các hành vi tiêu cực liên quan đến hành vi “vẽ bệnh”, “moi tiền”, tư vấn không đúng chuyên môn nhằm trục lợi người bệnh hoặc hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp… T.PHƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng phát triển vững chắc, sâu rộng Bộ Tài chính khẩn trương khắc phục lỗi hệ thống Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tiền mặt hoặc hiện vật khi sinh con Tin vắ n Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Chile. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Bảy 12-7-2025 THANH TUYỀN Ngày 11-7, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đã đến khảo sát mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại hai phường Phú Thọ và Bình Thới. Cần phân cấp, ủy quyền cho cấp phường cụ thể hơn Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Thọ, ông Nghị đã hỏi thăm về tình hình hoạt động của trung tâm sau 10 ngày vận hành, có vướng mắc, khó khăn gì cần TP hỗ trợ, tháo gỡ không. Sau đó, ông thăm hỏi trực tiếp người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường về phong cách phục vụ, thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục cho dân, người dân có hài lòng với mô hình mới? Ông cũng mong muốn người dân trong quá trình làm thủ tục, có thấy vướng mắc, điều gì chưa hài lòng thì phản ánh để phường và TP.HCM khắc phục. Sau khi đi khảo sát, ông Nghị đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của phường. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đinh Chí Thịnh, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ, cho biết 10 ngày qua, có hơn 600 lượt người dân đến làm thủ tục, lượng hồ sơ chủ yếu tập trung ở lĩnh vực hộ tịch. Ông Thịnh thông tin thời gian đầu do còn bỡ ngỡ nên đội ngũ phải cố gắng nhiều để đáp ứng nhu cầu giải quyết cho người dân. Riêng về hệ phường cụ thể, rõ ràng hơn để từng bước có thể khắc phục những khó khăn hiện hữu. Phải tận tình, tận tâm, giải quyết cho người dân Kết luận buổi làm việc, ông Nghị cho biết buổi làm việc nhằm lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn địa phương làm tốt hơn, đảm bảo mục tiêu yêu cầu đặt ra. Theo ông, sau sắp xếp, mục tiêu cao nhất là việc vận hành phải hiệu quả hơn, với mục tiêu là gần dân, sát dân, đảm bảo liên tục, thông suốt. Ông đánh giá cao quyết tâm, trách nhiệm của phường Phú Thọ trong việc vận hành đảm bảo thông suốt, liên tục thời gian qua. Ông cũng lưu ý cần tiếp nhận “Trong bối cảnh mới vận hành, mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, giữ gìn đạo đức công vụ để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, không để ách tắc, phiền hà, tận tình, tận tâm, giải quyết thấu đáo vấn đề mà người dân kiến nghị…” - ông Nghị nhấn mạnh. Cùng với đó, ông Nghị yêu cầu phường cần tập trung vào công tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng; công tác đền ơn đáp nghĩa, lĩnh vực an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho đời sống người dân... Về công tác chuẩn bị đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu đảm bảo tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đặt trong bối cảnh mới của TP.HCM và của phường. Lắng nghe ý kiến người dân để khắc phục những điểm chưa tốt Đến khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Thới, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cũng đã dành thời gian khảo sát về sự hài lòng của người dân trong 10 ngày vận hành bộ máy mới. Sau đó, ông Nghị cũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt của phường. Bà Trần Hải Yến, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thới, cho biết bộ máy mới của phường đã vận hành ổn định sau 10 ngày qua. Phường cũng ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân để khắc phục những điểm chưa tốt. Sau khi nghe các báo cáo, kiến nghị, ông Nghị đánh giá cao sự nỗ lực của phường Bình Thới trong 10 ngày qua, giữ được sự ổn định trong quá trình phục vụ người dân; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra, không gây phiền hà cho người dân. Ông Nghị cũng cho rằng hiện đã phân cấp về cho cấp phường thực hiện hết nhiều thủ tục nên trách nhiệm rất nặng nề. Ông Nghị cũng lưu ý trong quá trình vận hành bộ máy mới, cũng phải đảm bảo không để bỏ trống địa bàn, lơ là nhiệm vụ; vừa tập trung phục vụ người dân trong điều kiện mới nhưng cũng phải chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, rà soát quy hoạch đô thị để phát huy tối đa khả năng, tiềm năng phát triển của phường… Ông cũng mong lãnh đạo phường quyết tâm vượt khó để hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. • Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị trao đổi cùng người dân trong thời gian chờ bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại phường Bình Thới. Ảnh: THUẬN VĂN thống mạng, đường truyền, cơ sở hạ tầng, công nghệ cũng đang dần hoàn thiện hơn. Còn một số khó khăn trong việc quản lý văn bản nhưng phường đang xây dựng quy trình để khắc phục dần. Chủ tịch UBND phường Phú Thọ cũng cho rằng cần phân cấp, ủy quyền cho cấp các phản ánh, kiến nghị của người dân trong quá trình vận hành; khâu nào, quy trình nào người dân phản ánh thì phải ghi nhận theo thẩm quyền, nội dung nào vượt thẩm quyền thì báo cáo cho sở, ngành, UBND TP… Ông cũng yêu cầu phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò giám sát của HĐND, các đoàn thể, phục vụ người dân tốt hơn, không có ách tắc, phiền hà cho người dân. Tiếp tục rà soát những cơ sở, quy chế theo thẩm quyền để đảm bảo quá trình vận hành cần bổ sung gì thêm, chủ động nêu đề xuất, kiến nghị trong thẩm quyền từ thực tiễn địa phương; kể cả trang thiết bị, cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Trong bối cảnh mới vận hành, mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, giữ gìn đạo đức công vụ để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, không để ách tắc, phiền hà… Cán bộ tận tình, dân hài lòng Khi được ông Nghị hỏi thăm về thái độ phục vụ, thời gian xử lý thủ tục hành chính, người dân tại các phường đều bày tỏ sự hài lòng, cán bộ hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn. Các phường cũng phân công thanh niên túc trực, hỗ trợ người dân điền thông tin với thủ tục nộp trực tiếp, thao tác trên các phần mềm với thủ tục có thể nộp trực tuyến. Người dân cũng góp ý hiện nay là do mới thay đổi tên phường, địa chỉ, trụ sở nên gặp khó khi cập nhật thông tin và tìm đúng nơi để đến. Tiêu điểm Sở Nội vụ TP.HCM vừa thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị hành chính sau 10 ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Sở Nội vụ, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, TP.HCM đã khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục 322 thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện đề xuất cắt giảm, phân định thẩm quyền cấp tỉnh, cấp xã. Trong đó, đề xuất cắt giảm 51 TTHC, đề xuất phân định thẩm quyền cấp tỉnh đối với 45 TTHC, đề xuất phân định thẩm quyền cấp xã đối với 231 TTHC. Đồng thời, công bố danh mục TTHC (tạm thời) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn TP.HCM (gồm 1.997 TTHC cấp tỉnh và 368 TTHC cấp xã). Thời gian qua, đường truyền kết nối đã đảm bảo công tác thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại 168 UBND phường, xã, đặc khu. Qua đó, đảm bảo tính xuyên suốt, đồng bộ trong thực hiện lãnh chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM. Cũng theo Sở Nội vụ, qua 10 ngày chính thức đi vào hoạt động của mô hình chính quyền cấp xã mới, các địa phương đã hoàn thành việc tổ chức kiện toàn bộ máy, phân bổ, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức về nhận nhiệm vụ tại các phòng. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã bước đầu ghi nhận những tín hiệu khả quan, người dân và doanh nghiệp hài lòng với việc phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính mới được rà soát, sắp xếp lại phù hợp quy mô tổ chức. Các lĩnh vực quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, đất đai, tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh cơ bản duy trì ổn định. Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC được triển khai kịp thời. Dù vậy, trong thời gian đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định mới, mô hình mới. Sở Nội vụ cho biết một số địa phương ghi nhận đường truyền chưa ổn định, hệ thống phần mềm văn bản điện tử chưa cập nhật đầy đủ; địa bàn rộng, khoảng cách đi lại xa, trụ sở làm việc một số nơi chưa đảm bảo cơ sở vật chất. Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. LÊ THOA 10 ngày vận hành chính quyền 2 cấp: Người dân, doanh nghiệp hài lòng thoisu@phapluattp.vn Chính quyền 2 cấp tại TP.HCM: Đảm bảo thông suốt, tránh phiền hà Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đã khảo sát mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại phường Phú Thọ và phường Bình Thới sau 10 ngày vận hành. Tại phường Bình Thọ, người dân được cán bộ hỗ trợ tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả. Ảnh: THUẬN VĂN

4 Thời sự - Thứ Bảy 12-7-2025 thoisu@phapluattp.vn NGỌC DIỆP Nhân dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ - Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Đại sứ Việt Nam (VN) tại Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nói với báo Pháp Luật TP.HCM: Nhìn lại 30 năm qua, hai nước đã trải qua một hành trình dài phát triển quan hệ, từ cựu thù trở thành đối tác, đối tác toàn diện, rồi cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Kết quả này là trái ngọt của quá trình dài hai nước nỗ lực tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin để cùng “khép lại quá khứ”, cùng hợp tác, cùng nhau phát triển. Xây dựng niềm tin, tăng cường gắn bó Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, hành trình 30 năm qua với nhiều thành quả vượt trội không dễ dàng. Mỗi bước đi đều cần rất nhiều nỗ lực từ cả hai bên. Xây dựng sự hiểu biết và lòng tin giữa VN và Mỹ là một câu chuyện đặc biệt. Hai bên đã từ chỗ không hiểu nhau cho đến việc tin cậy, tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Nhìn sâu vào thành quả này có thể thấy được sự tổng hòa nhiều yếu tố: Quyết tâm chính trị của hai nước; lợi ích đan xen; chủ trương đổi mới và hội nhập của chính VN. hai bên đều rất cần nhau trong các lĩnh vực hợp tác, rõ nhất là buôn bán thương mại hai chiều ngày một phát triển. Cũng theo ông Vinh, một yếu tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ phát triển ngày càng có nhiều điểm tương đồng hơn, buôn bán hai chiều ngày càng gia tăng. Cùng nhau hướng đến tương lai Chia sẻ về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết hợp tác Việt - Mỹ mở rộng trên tất cả lĩnh vực nhưng phải nhìn nhận động lực của sự phát triển này đan xen lợi ích về kinh tế, thương mại, đầu tư, bên cạnh địa chiến lược. Có thể nói trụ cột phát triển kinh tế là động lực cho quan hệ Việt - Mỹ trong bối cảnh hai nước đều thúc đẩy hợp tác cả trên bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Tính riêng về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều ban đầu chỉ nửa tỉ USD cho đến bây giờ là gần 150 tỉ USD, tăng đến gần 300 lần, theo Đại sứ Phạm Quang Vinh đây là một câu chuyện rất lớn. Tuy nhiên trong những Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Giám đốc USABC Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày 18-3-2025 trong sự kiện Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN thăm, làm việc tại Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hai năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Ảnh: TTXVN Những nỗ lực bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ đã bắt đầu trong lòng nước Mỹ từ thập niên 1970, vì nhiều lý do mà chưa thể thành công. Phải chờ đến thời điểm ông George H W Bush trở thành Tổng thống Mỹ, những nỗ lực bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ được nối lại từ cả hai phía. Năm 1992, ông Bill Clinton trở thành Tổng thống Mỹ, các nỗ lực bình thường hóa quan hệ tiếp tục được đẩy cao. Tháng 2-1992 chứng kiến một sự việc mà nhiều người vẫn nhớ đến giờ. Đó là khi mà ông John McCain và ông John Kerry, một chính trị gia đảng Cộng hòa và một chính trị gia đảng Dân chủ cùng đi với nhau trên chuyến bay đến Kuwait. Trước chuyến bay này họ chưa từng nói chuyện với nhau và thậm chí có lập trường chính trị trái ngược nhau. Nhưng chuyến bay này đã khiến họ vỡ lẽ rằng họ có quá nhiều điểm chung, một trong số đó là từng tham chiến tại VN. Sau nhiều giờ nói chuyện, họ cùng nhất trí với nhau rằng việc Mỹ và VN bình thường hóa quan hệ sẽ tốt cho quyền lợi của cả hai nước. Và họ cùng hành động. Đây là bước khởi đầu để xây dựng lòng tin. Đến ngày 10-7-1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã lên tiếng: “Chúng ta có thể xây dựng quan hệ với VN dựa trên sự tin tưởng. Chúng ta có thể làm việc với phía VN để hàn gắn các vết thương chiến tranh và xây dựng một tương lai khác biệt”. Tháng 11-2000, Tổng thống Clinton có chuyến thăm lịch sử đến VN. Tại Hà Nội, ông đã có bài phát biểu quan trọng đặt nền móng Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam ngày 11-7-1995 tại Nhà Trắng. Ảnh: Thư viện Tổng thống Bill Clinton “Nhìn lại chiều dài 30 năm, hai nước đã thực hiện các chuyến thăm cấp cao thường xuyên. Phía VN đã có rất nhiều đoàn sang Mỹ. Về phía Mỹ, tất cả đời tổng thống đều sang thăm VN. Các chuyến thăm đã tạo ra khuôn khổ, khung hợp tác giữa hai nước, càng về sau càng hợp tác, càng toàn diện và đầy đủ hơn. Điều này thể hiện rõ nhất qua các dấu mốc: Thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, lần đầu tiên có chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN đến Mỹ vào năm 2015, nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023” - Đại sứ Phạm Quang Vinh nói và cho rằng ngày qua ngày, câu chuyện đan xen lợi ích trong quan hệ càng rõ. VN cần sự hỗ trợ của Mỹ với tư cách nền kinh tế lớn với công nghệ, tiềm lực kinh tế, thị trường xuất khẩu quan trọng. Với Mỹ, VN là một thị trường hấp dẫn, có vị trí địa chiến lược ở khu vực. Có thể nói rực rỡ cùng thời gian là quá trình đổi mới và hội nhập của VN. Chính sự đổi mới và hội nhập đã nâng tầm sự hợp tác chung giữa VN với cả thế giới trong đó có Mỹ. Đổi mới đã giúp VN và Mỹ Một yếu tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ phát triển rực rỡ cùng thời gian là quá trình đổi mới và hội nhập của Việt Nam. Giao lưu nhân dân có vai trò vô cùng quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ. Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đối ngoại, giai đoạn còn cấm vận, giai đoạn quan hệ hai bên chưa thực sự hệ sâu sắc, giao lưu nhân dân chính là cầu nối giữa hai nước, theo Đại sứ Phạm Quang Vinh. Giao lưu nhân dân và đối ngoại nhân dân thời gian qua dựa nhiều vào những người từ hai phía biết đến chiến tranh VN, nhiều người đã không còn, nhiều người tuổi đã lớn. Thế hệ từng tham chiến trước đây giờ đã lớn tuổi, có những người đã không còn có thể đi lại nhiều nữa. Hoạt động này trong kỷ nguyên mới cũng cần có những thay đổi so với thời gian trước. Sắp tới, đối ngoại nhân dân và giao lưu nhân dân cần được thúc đẩy trên tất cả lĩnh vực, trước tiên là giáo dục, văn hóa và các lĩnh vực mà hai bên cần quan tâm. Đại sứ PHẠM QUANG VINH Giao lưu nhân dân Việt - Mỹ trong kỷ nguyên mới 30 năm Việt - Mỹ: Những nỗ không ngừng từ 2 phía 30 năm và 3 kết quả quan trọng Từ hành trình 30 năm quan hệ Việt - Mỹ, có thể thấy hai nước đã tăng cường sự hiểu biết xây dựng lòng tin, vượt qua nhiều thách thức để gặt hái nhiều thành tựu.

5 NGỌC THANH Sáng 11-7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp nhà hoạt động xã hội và nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào không gian Amanda Nguyễn. Tạo cảm hứng về tinh thần không ngừng vươn lên Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng và biểu dương việc cô Amanda Nguyễn trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian thể hiện tinh thần không ngừng khám phá, vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần tạo cảm hứng cho phụ nữ và giới trẻ Việt Nam (VN). Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của cô Amanda Nguyễn trong việc phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, cũng như vai trò trong thúc đẩy thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào năm 2022, về quyền của những người sống sót sau bạo lực tình dục. Phó Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của VN trong thúc đẩy bình đẳng giới và tạo môi trường an toàn, công bằng cho phụ nữ, đồng thời nhấn mạnh VN luôn coi trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, trong đó có các quyền được nêu trong nội dung nghị quyết. Thông tin về chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước VN đối với cộng đồng người VN ở nước ngoài, coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc VN, Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh và thành công của cộng đồng người Việt tại Mỹ, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của sở tại và vẫn luôn hướng về quê hương đất nước. Phó Chủ tịch nước đồng thời đề nghị cô Amanda Nguyễn tiếp tục phát huy vai trò cá nhân trong việc thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa VN và Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mong góp sức thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ Việt - Mỹ Cô Amanda Nguyễn cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và chia sẻ niềm vinh dự và xúc động khi được trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian, khẳng định mọi thành tích đạt được đều là nhờ nguồn cội VN mà cô luôn tự hào mang trong mình. Chia sẻ về cảm xúc khi được nhìn ngắm Trái đất từ khoảng không vũ trụ, cô Amanda Nguyễn bày tỏ cảm nhận sâu sắc về tình yêu và trách nhiệm gìn giữ mái nhà chung của nhân loại, đặc biệt là tình yêu dành cho VN. Đề cập về những nỗ lực phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, cô Amanda Nguyễn cảm ơn sự hỗ trợ của VN đối với nghị quyết về quyền của những người sống sót sau bạo lực tình dục đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2022, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của VN trong lĩnh vực này. Phó Chủ tịch nước chia sẻ một số thông tin về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của VN thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh VN xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu. Khẳng định bản thân luôn lưu giữ VN ở vị trí quan trọng trong trái tim mình, cô Amanda Nguyễn cam kết sẽ đóng góp sức mình để thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ VN - Mỹ, tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Tham dự buổi tiếp, Đại sứ Mỹ tại VN Marc Knapper báo cáo Phó Chủ tịch nước về những bước tiến tích cực của quan hệ VN - Mỹ thời gian gần đây, khẳng định Mỹ chia sẻ những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của VN và sẽ luôn đồng hành cùng VN trong quá trình thực hiện những mục tiêu này. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chứng kiến cô Amanda Nguyễn bàn giao lại các hạt sen giống của VN đã tiếp nhận từ Trung tâm Vũ trụ VN (VNSC) để mang lên không gian trong chuyến bay như biểu tượng của tình yêu và tinh thần say mê nghiên cứu, khám phá khoa học.• Thời sự - Thứ Bảy 12-7-2025 thoisu@phapluattp.vn Các doanh nghiệp VN và Mỹ đang tăng cường hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực như đào tạo nhân lực tại VN, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cho ngành bán dẫn. Hai nước có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phát triển hệ thống cáp ngầm dưới biển, hạ tầng số, y tế, dược phẩm, chuyển dịch năng lượng xanh, dịch vụ tài chính, du lịch… Cựu Đại sứ Mỹ tại VN TED OSIUS Họ đã nói lực Cô Amanda Nguyễn cam kết sẽ đóng góp sức mình để thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ VN - Mỹ, tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chứng kiến cô Amanda Nguyễn bàn giao lại các hạt sen giống của Việt Nam đã tiếp nhận từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) để mang lên không gian trong chuyến bay như biểu tượng của tình yêu và tinh thần say mê nghiên cứu, khám phá khoa học. Ảnh: VGP năm qua, hợp tác kinh tế Việt - Mỹ dù phát triển rất mạnh mẽ nhưng chủ yếu tập trung vào thương mại hàng hóa. Thời gian tới cần đặc biệt lưu ý quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Theo Đại sứ Quang Vinh, đầu tư của Mỹ đến nay vào VN dường như chưa tương xứng với quan hệ hai nước. Đầu tư của Mỹ vào VN chủ yếu qua lĩnh vực tư nhân và Mỹ mới đứng thứ 11 trong nhóm các nước đầu tư vào VN, trong khi tiềm năng còn rất nhiều. Để thu hút đầu tư của Mỹ, điều quan trọng hàng đầu là VN phải xây dựng hành lang pháp lý. Bước sang giai đoạn mới, việc thu hút đầu tư của Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao và mang tính bền vững lại càng quan trọng nên vì vậy cần thúc đẩy hơn nữa. Sự chuyển giao công nghệ từ Mỹ sang VN cho đến giờ còn rất khiêm tốn. Trong hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước cũng nhấn rất mạnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy phía VN cần có những trao đổi với phía Mỹ hướng tăng cường những lĩnh vực này. “Phía VN cũng cần chủ động và tích cực hơn trong việc tham gia vào các chuỗi cung ứng của Mỹ, tăng gắn kết với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp VN tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu” - Đại sứ Phạm Quang Vinh khuyến nghị.• Phó Chủ tịch nước tiếp nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào không gian Phó Chủ tịch nước biểu dương việc cô Amanda Nguyễn trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian thể hiện tinh thần không ngừng vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới. cho mối quan hệ Việt - Mỹ trong 25 năm tiếp theo. Tôi nghĩ rằng quyết định bình thường hóa là quyết định dũng cảm. Chính trị gia của cả hai phía đều dũng cảm. Nhìn lại 30 năm qua, VN và Mỹ đã làm được ba điều lớn nhất. Thứ nhất, hai nước đã thể hiện sự tôn trọng với nhau. Thứ hai, hai nước đã xây dựng được sự tin tưởng và hợp tác, phục vụ tốt cho quyền lợi của cả hai nước và có lợi cho châu Á cũng như toàn thế giới. Thứ ba, hai nước làm lợi cho cả thế giới khi cùng nhau nỗ lực trong nhiều lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, y tế và môi trường toàn cầu. Ông TED OSIUS, cựu Đại sứ Mỹ tại VN, hiện là Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp gỡ kiều bào dịp Tết tháng 1-2018. Ảnh: PV Amanda Nguyen nói “Xin chào Việt Nam” khi bay vào không gian. (Ảnh chụp màn hình)

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 12-7-2025 bộ, đảng viên nguyên là các lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh; làm mất niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền; đe dọa đến sự tồn vong của chế độ ở từng địa phương. Hành vi của bị cáo Hậu là tiền đề dẫn đến hành vi sai phạm của các bị cáo khác. Hành vi của mỗi bị cáo là một mắt xích, một khâu trong chuỗi các hành vi phạm tội gây ra hậu quả, thiệt hại. Do đó, việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo, ở từng tội danh, dựa trên tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của các bị cáo là cần thiết. Qua đó nhằm xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về kinh tế, tham nhũng nói riêng và các tội phạm khác nói chung trong giai đoạn hiện nay. Đưa hối lộ các lãnh đạo 132 tỉ đồng Theo cáo buộc, với vai trò là chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện ba nhóm hành vi phạm tội. Ở hành vi đưa hối lộ, lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc, Hậu đã đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành hai tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền 132 tỉ đồng. Từ đó, các bị cáo này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Hậu cùng Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long được thực hiện các dự án, tham gia đấu thầu và trúng thầu thi công các gói thầu. Đồng thời, Công ty Thăng Long được điều chỉnh, giảm giá trị định giá đất từ BÙI TRANG Sáng 11-7, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn), bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) và 39 bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu, kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại một số địa phương. Hành vi gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 9 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 14 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Với tội nhận hối lộ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh (cựu giám đốc Sở Xây dựng) 8 năm tù; Nguyễn Văn Khước (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh) 7 năm tù; Hoàng Văn Nhiệm (cựu phó giám đốc Sở Tài chính) 4 năm tù; Chu Quốc Hải (cựu phó giám đốc Sở TN&MT) 4 năm tù… HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội; là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận không nhỏ cán Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: HOÀNG HUY 708 tỉ đồng xuống còn 507 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Hậu còn chỉ đạo cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư trong dự thầu, chấm thầu. Cụ thể là chỉ đạo cấp dưới gian lận hồ sơ năng lực trong đấu thầu, vi phạm công bằng, minh bạch; thiết lập, sử dụng ba công ty Tự Lập, Miền Trung, Yên Lạc tham dự thầu với vai trò “quân xanh, quân đỏ” để đảm bảo Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu. Sau khi trúng thầu, Hậu đã chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt cho Nhà nước tổng số tiền 459 tỉ đồng. Để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, đồng thời có tiền để chi dùng phục vụ các hoạt động kinh doanh, đấu thầu, thực hiện dự án trái pháp luật và sử dụng mục đích cá nhân, Hậu đã chỉ đạo bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án bất động sản để doanh thu ngoài sổ sách. Hậu thiết lập hai hệ thống sổ sách kế toán, tài chính để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, kê khai, hạch toán nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, gây thiệt hại cho Nhà nước 504 tỉ đồng.• HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội; là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… 4 trường thông tin của đương sự sẽ được cập nhật vào phần mềm quản lý án phapluat@phapluattp.vn TAND Tối cao mới đây ban hành Công văn 243/ TANDTC-PC về việc cập nhật thông tin số định danh cá nhân của đương sự vào phần mềm quản lý án. Theo công văn, để thực hiện nhiệm vụ kết nối, đồng bộ dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, TAND Tối cao yêu cầu các TAND thực hiện việc cập nhật thông tin của đương sự trong vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Cụ thể, kể từ ngày 1-7, khi nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu thì tòa án phải thu thập để lưu hồ sơ, cập nhật, bổ sung ngay lên phần mềm quản lý án bốn trường thông tin của đương sự. Đó là họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân; nơi cư trú. Việc này áp dụng đối với các vụ việc: Tranh chấp, yêu cầu về ly hôn; yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; tranh chấp, yêu cầu về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi… Khi thực hiện các yêu cầu tại tòa trong các vụ việc nêu trên, đương sự cần xuất trình, cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu) để lưu vào hồ sơ vụ án và phục vụ cho việc cập nhật, bổ sung thông tin lên phần mềm quản lý án. Đối với những vụ việc chưa giải quyết xong tính đến ngày 31-5-2025 thì các tòa án cần thu thập, bổ sung thông tin để bảo đảm các bản án, quyết định ban hành sau ngày 31-52025 đủ điều kiện đồng bộ sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp không thu thập được đầy đủ thông tin của đương sự thì cập nhật đầy đủ những thông tin hiện có trong hồ sơ vụ việc. Các tòa án cần rà soát, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến UBND cấp xã nơi đăng ký kết hôn để ghi chú vào sổ hộ tịch. Các quyết định tuyên bố hoặc hủy bỏ việc tuyên bố một người mất tích, đã chết phải được gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố theo đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, BLDS, Luật Hộ tịch. YẾN CHÂU Cựu bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan lãnh 14 năm tù HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Về khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã nộp 880 tỉ đồng, có 285 tỉ đồng bị phong tỏa trong tài khoản và hơn 300.000 USD bị thu giữ cùng với hơn 5 tỉ đồng các bị cáo nộp khắc phục hậu quả chung của vụ án. Chưa kể 501 lượng vàng bị thu giữ, bị cáo Hậu đã khắc phục 1.179 tỉ đồng, thừa so với nghĩa vụ bị cáo phải thực hiện là hơn 1.160 tỉ đồng. Tiêu điểm Theo cáo buộc, tại tỉnh Vĩnh Phúc, khi dự án chợ đầu mối đứng trước nguy cơ bị thu hồi, chấm dứt hoạt động, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan ba lần nhận tiền của bị cáo Hậu, tổng cộng 25 tỉ đồng và 1 triệu USD để tạo điều kiện cho dự án được tiếp tục thực hiện. Bị cáo Lê Duy Thành nhận bốn lần, tổng số tiền 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD. Bị cáo Phạm Hoàng Anh nhận năm lần, tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD. Các bị cáo Nguyễn Văn Khước, Hoàng Văn Nhiệm, Chu Quốc Hải cũng đều nhận tiền. Sau đó, họ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, tạo điều kiện cho Công ty Thăng Long ba lần được điều chỉnh giảm giá trị định giá đất từ 708 tỉ đồng xuống còn 507 tỉ đồng trái quy định. Tại Quảng Ngãi, bị cáo Đặng Văn Minh (cựu giám đốc Sở GTVT) thực hiện chủ trương của bị cáo Cao Khoa (cựu chủ tịch UBND tỉnh) can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi thông thầu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng các gói thầu số 12 dự án đường bờ nam sông Trà Khúc trong khi doanh nghiệp này không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công. Bị cáo Minh nhận tiền của bị cáo Hậu tám lần với tổng số hơn 22 tỉ đồng và 240.000 USD, đưa cho hai bị cáo Cao Khoa và Lê Viết Chữ (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh) mỗi người 6 tỉ đồng. Bản thân bị cáo Minh hưởng lợi cá nhân 10,6 tỉ đồng và 40.000 USD. Nhận tiền để giúp doanh nghiệp trúng thầu Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

