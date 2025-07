159-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 17-7-2025 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC Sáng 16-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Phải xác định các trụ cột, động lực tăng trưởng Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nêu rõ từ đầu năm đến nay, chúng ta đã và đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ mang tính đột phá, chiến lược, cơ bản cả trước mắt và lâu dài. Đây là những định hướng lớn để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo Thủ tướng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức to lớn, như đại dịch COVID-19, xung đột, chiến tranh, cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh thương mại, đứt gãy chuỗi cung ứng... gây khó khăn cho sản xuất trong nước; thiên tai khốc liệt, biến đổi khí hậu phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, chúng ta đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế… cơ bản thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. Riêng về mục tiêu tăng trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025. Theo đó, kịch bản 1 xác định tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8%. Cụ thể, tăng trưởng quý III đạt 8,3%; tương đương với kịch bản tại Nghị quyết 154/ NQ-CP; quý IV đạt 8,5%. Quy mô GDP cả năm khoảng trên 508 tỉ USD, GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD. Các động lực tăng trưởng sáu tháng cuối năm, gồm tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng cuối năm khoảng 108 tỉ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 12% trở lên; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2025 tăng 16% trở lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%-5%. hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương gấp rút hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm công địa thi công các dự án đường bộ cao tốc. Các địa phương được giao thực hiện dự án cũng cần giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng… Về chỉ tiêu nhà ở xã hội và thúc đẩy thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng sớm ban hành Quyết định điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030. Cũng tại hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết NHNN nhất trí với kịch bản tăng trưởng năm 2025 mà Bộ Tài chính đề xuất. Về định hướng, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới, thống đốc NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Cùng với đó là điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, ổn định lãi suất tiền gửi, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Cũng tại hội nghị, căn cứ kết quả sáu tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng của cả năm 2025. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực. Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để triển khai các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 và khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Thương mại điện tử để trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp và năng lượng bằng Tăng trưởng 8,3%-8,5% không bất khả thi GDP, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã xác định năm nay phải đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên. Vừa qua, dưới sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, sáu tháng đầu năm, kinh tế đã đạt mức tăng trưởng 7,52%. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tại hội nghị này, Chính phủ đưa ra con số cụ thể là cả nước cần đạt mức tăng trưởng năm 2025 khoảng 8,3%-8,5%, tạo nền tảng vững chắc để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, qua đó đạt hai mục tiêu chiến lược phát triển 100 năm. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, đánh giá về khả năng đạt mức tăng trưởng 8,3%-8,5% trong năm 2025; muốn đạt được mục tiêu này thì phải làm gì. Từ đó phải xác định các trụ cột tăng trưởng, các động lực tăng trưởng. Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Với kịch bản 2, tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8,3%-8,5%, bộ ước tính tăng trưởng quý III đạt 8,9%-9,2% so với cùng kỳ; quý IV đạt 9,1%-9,5%. Quy mô GDP năm 2025 khoảng trên 510 tỉ USD, GDP bình quân đầu người khoảng trên 5.020 USD. Các động lực tăng trưởng sáu tháng cuối năm với kịch bản 2 gồm tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội sáu tháng cuối năm khoảng 111 tỉ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13% trở lên; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 tăng 17% trở lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%-5%. Theo Bộ Tài chính, cùng với việc khai thác cơ hội thị trường, đầu tư tiếp tục được xác định là động lực chủ yếu, còn nhiều dư địa, tiềm năng để đẩy mạnh, giúp nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn trong nửa cuối năm 2025. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn hơn, vượt mọi khó khăn, thách thức thực hiện cao hơn mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành, địa phương phấn đấu thực hiện theo kịch bản 2 (8,3%-8,5%). Hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực Để bảo đảm mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công và Để tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3%-8,5%, theo Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội sáu tháng cuối năm khoảng 111 tỉ USD. Tiêu điểm Đây là mục tiêu rất khó và có nhiều thách thức lớn nhưng chúng ta không thể không làm và mục tiêu này cũng không phải bất khả thi. Nếu chúng ta không thực hiện được mục tiêu này trong năm nay thì sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng những năm tới và hai mục tiêu 100 năm đã đề ra. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH Để đạt mục tiêu đề ra, Bộ Tài chính cho rằng các địa phương cần đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 cao hơn so với mục tiêu tại Nghị quyết 25/ NQ-CP. Nhất là các địa phương đầu tàu, động lực tăng trưởng của cả nước như: Hà Nội tăng 8,5%, TP.HCM 8,5%, Quảng Ninh 12,5%, Thái Nguyên 8%… Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước cũng cần tăng trưởng cao hơn khoảng 0,5% so với chỉ tiêu đầu năm. Về giải pháp cho kịch bản tăng trưởng, theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8,3%-8,5% năm 2025 và từ 10% trở lên năm 2026. Đồng thời, trong thúc đẩy đầu tư, cần huy động vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng cuối năm là khoảng 111 tỉ USD. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công sáu tháng cuối năm đạt khoảng 28 tỉ USD. Các bộ, ngành, địa phương phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 và số vốn được giao bổ sung năm 2025. Đầu tư tư nhân khoảng 60 tỉ USD; thu hút FDI đạt 18,5 tỉ USD, vốn FDI thực hiện khoảng 16 tỉ USD; đầu tư khác khoảng 7 tỉ USD. Về giải ngân vốn đầu tư công, các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu giải ngân vốn hằng tháng đến từng chủ đầu tư; kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh của từng dự án. Phấn đấu tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý III đạt 60% kế hoạch. Cần thúc đẩy đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công NHNN chỉ đạo ổn định tỉ giá, tiếp tục giảm lãi suất, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và sinh kế cho người dân, kiểm soát dòng vốn tín dụng đi vào các động lực tăng trưởng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nhà ở xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tăng trưởng 8,3%-8,5% năm 2025 không là mục tiêu bất khả thi. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

3 Thời sự - Thứ Năm 17-7-2025 thoisu@phapluattp.vn NGỌC SƠN Sáng 16-7, tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 3 năm 2025 của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC 2025 (ABAC III) và các sự kiện liên quan. Hợp tác đa phương, đối thoại công - tư ngày càng quan trọng Phát biểu trước hơn 200 đại biểu quốc tế và trong nước, bao gồm các thành viên ABAC từ 21 nền kinh tế APEC, Chủ tịch nước khẳng định trên suốt chặng đường 36 năm hình thành và phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu của khu vực, là đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập, bảo đảm hòa bình, ổn định, kết nối và thịnh vượng cho khu vực. Chủ tịch nước cho rằng hợp tác đa phương và đối thoại công - tư càng trở nên quan trọng và cần phải được đẩy lên một tầm cao mới trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những chuyển biến địa chính trị sâu sắc. Bên cạnh đó là sự phục hồi kinh tế hậu đại dịch với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, sự thay đổi về chính sách thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng. Với các chủ đề về thương mại tự do và đầu tư bền vững; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; tài chính xanh và phát triển bền vững; an ninh y tế và đổi mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại kỳ họp lần này, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây đều là những ưu tiên lớn của Việt Nam (VN) trong chiến lược phát triển quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện những ưu tiên đó, theo Chủ tịch nước, VN đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, cạnh tranh và ổn định. “VN luôn coi trọng hợp tác APEC và tích cực đóng góp vào nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn APEC 2040 về một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì thịnh vượng của tất cả người dân và thế hệ tương lai. Điều này được thể hiện rõ qua những nỗ lực của VN kể từ khi gia nhập APEC năm 1998, tự hào đã tổ chức thành công năm APEC 2006 và 2017” - Chủ tịch nước khẳng định. Chủ tịch nước nhấn mạnh với vai trò trung tâm trong mạng lưới liên kết kinh tế khu vực và các hiệp định thương mại tự do đa phương, VN mang đến cho các nhà đầu tư lợi thế tiếp cận đa dạng thị trường và chuỗi cung ứng toàn khu vực. Vì thế, đầu tư vào VN không chỉ là đầu tư vào một nền kinh tế năng động, ổn định và đang phát triển nhanh chóng, mà còn là bước đi chiến lược để kết nối với các đối tác lớn và tiềm năng trên thế giới, cũng như các khu vực tự do thương mại khác. Chủ tịch nước: Mong doanh nghiệp APEC hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp APEC cùng nhau tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất. phải mục tiêu việc tháo gỡ vướng mắc với các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ ngành năng lượng tái tạo… Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ. Chủ động nghiên cứu, đàm phán, ký kết hợp tác với các thị trường mới... Tăng cường kinh phí xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển, chi phí đầu vào, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Kiểm soát lạm phát khoảng dưới 4,5% Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp khẳng định mục tiêu tăng trưởng 8,3%-8,5% năm 2025 hoàn toàn có khả năng thực hiện. Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá bối cảnh, tình hình thời gian tới, nhất là những khó khăn, thách thức, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn trong thúc đẩy tăng trưởng. Thảo luận các kịch bản, mục tiêu tăng trưởng quý III, quý IV và sáu tháng cuối năm của từng địa phương, ngành, lĩnh vực. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để điều chỉnh, giao mục tiêu tăng trưởng quý III, quý IV và sáu tháng cuối năm. Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu, theo đó, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng dưới 4,5%; tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3%-8,5% và năm 2026 đạt 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tổng đầu tư xã hội năm 2025 khoảng 2,8 triệu tỉ đồng; trong đó đầu tư công khoảng 1 triệu tỉ đồng và các nguồn khác khoảng 1,8 triệu tỉ đồng. Thúc đẩy giải ngân 1 triệu tỉ đồng vốn đầu tư công Chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. NHNN chỉ đạo ổn định tỉ giá, phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và sinh kế cho người dân, kiểm soát dòng vốn tín dụng đi vào các động lực tăng trưởng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nhà ở xã hội. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công 100% (khoảng 1 triệu tỉ đồng). Mở rộng nguồn thu, đẩy mạnh tiết kiệm chi, phát hành trái phiếu Chính phủ dài hạn. Thủ tướng lưu ý chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải phối hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả, hỗ trợ, nương tựa nhau để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Về thực hiện ba đột phá chiến lược, Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành các mục tiêu về đường cao tốc, đường ven biển, khởi công các dự án đường sắt; các địa phương được giao công trình, dự án cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan tháo gỡ các nút thắt về thể chế. Về nhân lực, Tạo nền tảng cho các doanh nghiệp tăng tốc phát triển Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Chủ tịch nước nhấn mạnh VN đã ban hành các cơ chế hỗ trợ toàn diện từ tiếp cận vốn, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số đến hỗ trợ đổi mới công nghệ, khuyến khích đầu tư vào các ngành nghề ưu tiên. Đây là bước đi cụ thể thể hiện cam kết mạnh mẽ của VN trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững. Chủ tịch nước khẳng định VN đang hướng tới một tương lai phát triển toàn diện, tạo nền tảng cho các doanh nghiệp tăng tốc phát triển. Chia sẻ về APEC, Chủ tịch nước đánh giá một khu vực APEC phát triển bền vững không thể thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp. Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp APEC hãy cùng nhau tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất, chia sẻ công nghệ, nâng cao khả năng thích ứng trước các cú sốc toàn cầu. Đồng thời khuyến khích các tổ chức như ABAC, các doanh nghiệp lớn trong khu vực tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (MSMEs). Thông qua đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác thị trường để họ có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển bao trùm và bền vững của khu vực. Chủ tịch nước khẳng định trong thời gian tới, VN sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác APEC theo hướng lấy con người làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm động lực và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng ABAC trong việc xây dựng các khuyến nghị chính sách thiết thực, phản ánh đúng kỳ vọng và nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp.• Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 3 năm 2025 của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC 2025 (ABAC III). Ảnh: NS Việt Nam đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, cạnh tranh và ổn định. tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhân lực cho các ngành mới nổi. Để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện bốn nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chuẩn bị tốt việc tham gia triển lãm quốc gia về “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc”. Về nông nghiệp, Thủ tướng lưu ý bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ… Về văn hóa - du lịch, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; có chính sách visa phù hợp; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch để đạt mục tiêu 25 triệu du khách trong năm 2025. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải phấn đấu tăng trưởng cao hơn trung bình cả nước, đạt mức trên dưới 10% trong năm nay. Về an sinh xã hội, tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31-8, trong đó xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng trước ngày 27-7; quyết liệt, hiệu quả triển khai chương trình nhà ở xã hội. Song song với đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trình nghị quyết của Chính phủ để giải quyết các vướng mắc liên quan quy hoạch, vốn ODA, giao mỏ vật liệu xây dựng thông thường, hoàn thành trong tháng 7.• Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 17-7-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Quyết định 1532/QĐTTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng Ban Chỉ đạo. Phó trưởng ban là Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng. Các ủy viên ban chỉ đạo gồm 13 thành viên. Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển du lịch. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia, trọng điểm về phát triển du lịch theo đúng các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao… PV Tin vắn • Bắt giữ bị can trốn khỏi trại tạm giam. Ngày 16-7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Ung Ngọc Ẩn (33 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Ẩn bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng chỉ sau chưa đầy 5 giờ trốn khỏi nơi giam giữ, sau khi bị tạm giam để phục vụ điều tra hành vi cướp tài sản. P.NAM - V.TÙNG • Phát hiện kho chứa 13,5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc. Ngày 16-7, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ phát hiện và thu giữ 13,5 tấn chân gà ngâm hóa chất, không rõ nguồn gốc tại kho xưởng của Công ty TMCP Thanh Bình có trụ sở tại phường Sầm Sơn. Đ.TRUNG Ngày 16-7, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với nhân dân và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ này, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31-8; trong đó hỗ trợ nhà ở cho người có công, gia đình liệt sĩ hoàn thành trước ngày 24-7, nhằm thiết thực kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, phát động mạnh mẽ phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trên tinh thần “ai có gì giúp nấy; ai có công giúp công; ai có của giúp của; ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”; mỗi căn nhà là “một món quà, một mái ấm, một tình thương”, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” tốt đẹp của dân tộc ta. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng các nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi của địa phương để hỗ trợ khởi công mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ… (Theo Chinhphu.vn) Ngày 16-7, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý vận hành của cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Buổi tập huấn có sự tham dự của hơn 1.100 đại biểu tại điểm cầu chính và hơn 1.300 đại biểu tham dự trực tuyến tại các xã, phường, đặc khu. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhấn mạnh lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức mới liên quan đến hoạt động của HĐND, cùng những kỹ năng cơ bản và chủ yếu đại biểu dân cử và cơ quan dân cử. Từ đó, giúp các đại biểu cập nhật kịp thời, nắm vững các quy định mới, các kỹ năng tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, thẩm tra, xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND. Lớp tập huấn diễn ra với năm chuyên đề gồm: Khái quát vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã; công tác xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã; công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động giám sát của HĐND cấp xã; kỹ năng, kinh nghiệm thẩm tra các nội dung về kinh tế - ngân sách thuộc thẩm quyền của cấp xã. THANH TUYỀN Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP Thủ tướng yêu cầu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công trước 24-7 HĐND TP.HCM tập huấn cho 2.400 đại biểu cấp xã Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành quyết định giao quyền giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM cho ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc sở, kể từ ngày 15-7 cho đến khi chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm giám đốc sở này. Trước đó, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND TP.HCM đã bổ nhiệm phó giám đốc Sở NN&MT TP.HCM. Những người được bổ nhiệm gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Nhựt, Võ Trung Trực, Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Xuân Hoàng; Dương Đức Trọng, Ngô Quang Sự, Võ Thành Giàu, Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Xuân Ngọc, Hồ Trúc Thanh, Nguyễn Ngọc Thúy, Nguyễn Văn Đa, Nguyễn Thái Sinh, Phạm Quốc Đăng, Phạm Thị Na, Nguyễn Hồng Nguyên. Ông Nguyễn Minh Nhựt, 52 tuổi, quê TP.HCM; trình độ: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành kỹ thuật công trình, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị. LÊ THOA Ông Nguyễn Minh Nhựt được giao quyền giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ở Côn Đảo Ngày 16-7, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến viếng và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương, nghĩa trang Hàng Keo ở đặc khu Côn Đảo (TP.HCM). Lễ dâng hương được tổ chức nhân cuộc làm việc giữa Thường trực Thành ủy TP.HCM với Thường trực Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo về kiện toàn bộ máy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025-2030. Đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương tại hai nghĩa trang Hàng Keo và Hàng Dương, thắp hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại đài tưởng niệm liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. B.PHƯƠNG TP.HCM không thu phí khi chuyển đổi giấy tờ Sở Tài chính TP.HCM vừa có công văn gửi các sở, ban ngành, 168 phường, xã, đặc khu và Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM về phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ khi sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) và tổ chức chính quyền hai cấp. Theo đó, Sở Tài chính TP.HCM đề nghị các sở, ban ngành TP, UBND 168 phường, xã, đặc khu thực hiện miễn thu phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ liên quan của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi sắp xếp ĐVHC và tổ chức chính quyền hai cấp. Trước đó, trong kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết Quốc hội về sắp xếp ĐVHC các cấp trên địa bàn TP năm 2025, UBND TP.HCM đã đề nghị các sở, ban ngành TP.HCM hướng dẫn các phường, xã hình thành sau sắp xếp thực hiện tốt công tác điều chỉnh giấy tờ liên quan cho tổ chức, cá nhân do thay đổi tên ĐVHC và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới ĐVHC. H.KIM Bộ Công an tiếp nhận FPT Telecom Ngày 16-7, Bộ Công an tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an. Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Quốc Huy, Tổng Giám đốc SCIC, cho biết việc chuyển giao này thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Chuyển giao vốn lần này là quyết sách chiến lược về an ninh, dữ liệu, chuyển đổi số quốc gia trong kỷ nguyên mới. Thiếu tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính Bộ Công an, cho biết việc chuyển giao này tuân theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Công an trong thời gian tới. P.HÙNG Biển Đông sắp có bão số 3 Ngày 16-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một vùng áp thấp trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,1 độ vĩ bắc; 131,8 độ kinh đông. Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão (bão số 3). “Sau khi mạnh lên thành bão ở khu vực phía bắc của đảo Lu-Dông, bão sẽ đi vào Biển Đông vào những ngày cuối tuần này, khoảng ngày 19, 20-7” - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết. A.HIỀN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 17-7-2025 BẢO THIÊN Dự án đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc cũ (nay là xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, được đầu tư với tổng mức 210 tỉ đồng từ nguồn vốn của Trung ương, thời hạn thi công từ năm 2021-2025. Mối nguy lớn rình rập trên tuyến đường mới Sau thời gian thi công, hiện tuyến đường nhựa bốn làn xe (hai chiều), dài 5,5 km này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, một thực trạng đáng báo động trên tuyến đường này do báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận đó là hầu hết hố ga cống thoát nước đều không có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Qua kiểm đếm sơ bộ trong ngày 15-7, PV phát hiện có tới 189 hố ga trên tuyến đường này hoàn toàn không có nắp, chỉ còn trơ lại khung hố. Mỗi nắp hố ga có đường kính khoảng 70 cm, miệng hố nằm lộ thiên với độ sâu 1,8-2 m. “Hố ga không có nắp mà lại nằm trải dài cả tuyến đường như vậy là quá nguy hiểm. Lỡ có người hoặc trẻ con rơi xuống đây thì đúng là họa lớn” - ông Võ Quốc Thuần (65 tuổi, ngụ xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) cho biết. Cùng chung nỗi lo, ông Hoàng Đình Doan (52 tuổi, ngụ xã Lệ Thủy) cho hay từ khi tuyến đường đi vào sử dụng, ông thường xuyên đạp xe thể dục qua đây. Ban đầu chỉ thấy một vài hố ga không Ông Nguyễn Tiến Dũng đề nghị các cơ quan chức năng làm đến cùng, truy ra người lấy cắp để xử lý theo quy định pháp luật vì đây là hành vi coi thường pháp luật, phá hoại tài sản nhà nước. Nguy hiểm trên tuyến đường bị đánh cắp gần 200 nắp hố ga Gần 200 nắp hố ga bằng gang trên tuyến đường nhựa dài hơn 5 km ở Quảng Trị đã “bốc hơi”, để lại những miệng hố sâu hoắm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. có nắp nhưng đến nay hầu hết nắp hố ga đã “bốc hơi”. “Tuyến đường dài, đẹp như vậy mà hố ga hầu như không có nắp như những cái bẫy với người đi đường. Cơ quan chức năng cần phải có phương án xử lý ngay chứ quá nguy hiểm” - ông Doan nói. Chia sẻ với PV, một cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy thông tin trong chiều 15-7, qua kiểm đếm số nắp hố ga trên tuyến đường dài 5,5 km, hiện có 189 hố ga không có nắp, chỉ còn khung hố. Mỗi nắp hố ga (bao gồm khung và nắp đậy) có giá hơn 5 triệu đồng. Chủ đầu tư đau đầu vì nạn trộm cắp Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy, xác nhận các nắp hố ga bằng gang tại tuyến đường nói trên đã bị kẻ gian lấy cắp. Ông Dũng thông tin vào khoảng tháng 3-2025, ban quản lý dự án đã phát hiện tình trạng mất cắp nắp cống tại tuyến đường này nên có đơn trình báo cơ quan công an. Các cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc và thu hồi được 54 nắp hố ga, đúng với số lượng nắp hố ga mất tại hiện trường. Số nắp hố ga này hiện vừa được đưa về để lưu tại kho chuẩn bị cho lắp đặt lại. Ngoài ra, ông Dũng đề nghị các cơ quan chức năng làm đến cùng, truy ra người lấy cắp để xử lý theo quy định pháp luật vì đây là hành vi coi thường pháp luật, phá hoại tài sản nhà nước. “Tôi sẽ cho rà soát lại cụ thể số lượng để làm đơn trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ, sớm tìm ra hướng khắc phục, đảm bảo an toàn cho tuyến đường” - ông Dũng thông tin.• Sẽ giao công an vào cuộc điều tra làm rõ Về phía địa phương, bà Trần Thị Ngọc Trâm, Chủ tịch UBND xã Cam Hồng, cho biết: “Tôi mới nhận nhiệm vụ sau khi sáp nhập chính quyền cấp xã mới sau khi bỏ cấp huyện. Tôi đã tiếp nhận được phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM và sẽ giao cho công an xã, các phòng ban liên quan vào cuộc điều tra làm rõ ngay và sẽ sớm thông tin lại với báo”. Hàng loạt hố ga không có nắp đậy tiềm ẩn nguy hiểm khiến người dân lo lắng. Ảnh: CTV Ngày 16-7, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản đối với chín thanh thiếu niên liên quan vụ việc xảy ra tại khu vực khóm Đông Thịnh 8. Trước đó, công an phường tiếp nhận tin tố giác tội phạm từ anh Trần Hữu Sang (31 tuổi) về việc bị nhóm người dùng hung khí chặn đường, đe dọa và chiếm đoạt số tiền 2,5 triệu đồng tại khu vực vắng người thuộc khóm Đông Thịnh 8. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lập hồ sơ, truy xét nhóm nghi phạm. Lực lượng chức năng đã làm rõ chín người liên quan là các thanh thiếu niên độ tuổi 12-16. Theo điều tra ban đầu, tối 5-7, nhóm này mang theo mũ bảo hiểm, lượm thêm gạch, gỗ làm hung khí rồi chia thành hai nhóm ẩn nấp tại khu vực khóm Đông Thịnh 8 để cướp tài sản. Từ khoảng 20 giờ 40 đến 21 giờ 30, nhóm đã thực hiện ba vụ chặn người đi đường, đe dọa chiếm đoạt gần 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Hiện các thanh thiếu niên đã được gia đình bảo lãnh. Công an phường Long Xuyên thông báo các nạn nhân bị nhóm này chặn đường chiếm đoạt tài sản (nếu có) cần đến trụ sở công an phường để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc. HẢI DƯƠNG Dân được lợi nhờ trợ lý ảo ở phường Mới đây, chị Phạm Thị Huyền (ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Hưng (quận 7 cũ) với xấp hồ sơ trên tay để chứng thực bản sao giấy kết hôn và cà vẹt ô tô. Ngay khi vừa đến, chị Huyền được các bạn đoàn viên phường chào đón và hướng dẫn truy cập vào ứng dụng ChatGPT “Trợ lý ảo hỏi - đáp phường Tân Hưng” để tra cứu quy trình, giấy tờ cần thiết. “Tôi còn đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu thì được trợ lý ảo của phường Tân Hưng hướng dẫn rất chi tiết từng bước làm hồ sơ. Rất tiện lợi, dễ hiểu và đỡ mất thời gian” - chị Phạm Thị Huyền nhận xét. Anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ phường Tân Hưng) cho biết trước đây anh sống tại phường Tân Quy (quận 7 cũ). Sau khi các phường được sắp xếp lại, có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh, anh phải tự tra cứu thông tin, địa điểm nộp hồ sơ và quy trình thực hiện, điều này đôi lúc gây mất thời gian. “Nay có trợ lý ảo rồi thì việc tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn nhiều. Khi tôi hỏi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh gồm có những gì, làm thế nào thì trợ lý ảo cung cấp cho tôi rất chi tiết” - anh Tùng nói. Ông Khưu Thiên Thành, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng, cho biết ứng dụng “Trợ lý ảo hỏi - đáp phường Tân Hưng” được triển khai nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, giải đáp thắc mắc nhanh chóng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn. Thông qua trợ lý ảo tích hợp trên nền tảng ChatGPT, người dân có thể dễ dàng đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời liên quan đến tổ chức bộ máy phường; địa chỉ, trụ sở làm việc và thông tin hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công... Không chỉ vậy, trợ lý ảo còn hướng dẫn chi tiết quy trình, hồ sơ cho toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phường giải quyết; đồng thời cho phép người dân tra cứu các nghị quyết, quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy, tổ dân phố, khu phố… “Trợ lý ảo giống như một cán bộ phường Tân Hưng hoạt động 24/7, người dân có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời bất cứ lúc nào. Ứng dụng này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, không cần trực tiếp đến UBND phường mà vẫn được hỗ trợ thủ tục hành chính, mà còn góp phần giảm tải khối lượng công việc lặp lại cho bộ phận tiếp nhận” - ông Thành đánh giá. Theo ông Thành, sau khi sáp nhập, dân số phường Tân Hưng tăng mạnh, khối lượng công việc của cán bộ cũng nhiều hơn. Việc đưa vào vận hành trợ lý ảo giúp giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ, đồng thời giúp người dân chủ động nắm thông tin, giảm tình trạng chờ đợi hay phải đi lại nhiều lần. BẢO PHƯƠNG 9 thanh thiếu niên chặn đường cướp tài sản ở Long Xuyên Đoàn viên phường Tân Hưng giới thiệu với người dân về ứng dụng trợ lý ảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 17-7-2025 dân tộc VN. Thứ ba, biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng VN. Thứ tư, đang thường trú ở VN. Thứ năm, thời gian thường trú ở VN từ năm năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch VN. Cuối cùng là có khả năng bảo đảm cuộc sống tại VN. Trong đó, Nghị định 191/2025 đã hướng dẫn rõ “biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng VN” là khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch VN. Khả năng bảo đảm cuộc sống tại VN của người xin nhập quốc tịch VN được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại VN. Người xin nhập quốc tịch VN mà không được miễn điều kiện về thường trú phải là người đang thường trú tại VN và đã được cơ quan công an có thẩm quyền của VN cấp thẻ thường trú. Thời gian thường trú tại VN của người xin nhập quốc tịch VN được tính từ ngày người đó được cấp thẻ thường trú. Đối tượng đặc biệt được miễn một số điều kiện Cũng theo Luật Quốc tịch VN 2008 (sửa đổi năm 2025) với một số đối tượng đặc biệt thì luật quy định họ được miễn một số điều kiện. Trong đó, người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN; có lợi cho Nhà nước CHXHCN VN chỉ cần đáp ứng hai điều kiện đầu tiên là có năng lực hành vi dân sự và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật... Theo hướng dẫn tại nghị định, người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN phải là người được tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước VN dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN, Nhà nước CHXHCN VN hoặc được cơ quan có thẩm quyền của VN xác nhận về công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định của pháp luật chuyên ngành. Ngoài ra, các trường hợp có lợi cho Nhà nước CHXHCN VN bao gồm: Người có tài năng vượt trội trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục hoặc các lĩnh vực khác đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về tài năng; hoặc được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương và có cơ sở cho thấy người đó sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của VN. Doanh nhân, nhà đầu tư là cá nhân có hoạt động kinh doanh, đầu tư tại VN đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ xác nhận về việc người đó sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển của VN. Được cam kết về điều kiện giữ quốc tịch nước ngoài Một trong những điểm mới tại Luật Quốc tịch (sửa đổi) năm 2025 đó là luật quy định với những đối tượng đặc biệt như người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN... thì sẽ được giữ quốc tịch nước ngoài nếu đáp ứng hai điều kiện sau và được Chủ tịch nước cho phép. Một là việc giữ quốc tịch nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước đó. Hai là không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật HUỲNH THƠ Chính phủ vừa ban hành Nghị định 191/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (VN). Nghị định gồm 6 chương, 38 điều, hướng dẫn nhiều quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch 2025 mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9. Hướng dẫn về điều kiện nhập quốc tịch VN Điều 19 Luật Quốc tịch VN 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định năm điều kiện để công dân nước ngoài và người không quốc tịch được nhập quốc tịch VN. Thứ nhất, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật VN, trừ trường hợp là người chưa thành niên xin nhập quốc tịch VN theo cha hoặc mẹ, người chưa thành niên có cha hoặc mẹ là công dân VN. Thứ hai, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật VN; tôn trọng văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán của Hướng dẫn mới về điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam tự, an toàn xã hội của Nhà nước CHXHCN VN. Để chứng minh các điều kiện này, khoản 3 Điều 13 Nghị định 191 quy định người xin nhập quốc tịch phải nộp giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp về việc giữ quốc tịch nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước đó. Đáng chú ý, trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp loại giấy tờ này thì người đó phải có bản cam đoan về việc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không quy định việc cấp loại giấy tờ này và việc xin giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch VN là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó. Ngoài ra, người xin giữ quốc tịch phải làm bản cam kết không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước CHXHCN VN. Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện, giấy tờ nêu trên thì sẽ phải thôi quốc tịch nước ngoài khi xin nhập quốc tịch VN.• Có thể nói việc nhập/trở lại quốc tịch VN mà vẫn được giữ quốc tịch nước ngoài là nhu cầu hiện hữu của nhiều người. Bởi việc còn giữ quốc tịch nước ngoài sẽ giúp họ thuận tiện hơn trong công tác, học tập, có thể giữ các mối quan hệ làm ăn... Do đó, việc nới lỏng các quy định về cho phép giữ quốc tịch nước ngoài là đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Quy định về “bản cam đoan” là một giải pháp hợp lý và thực tiễn, xuất phát từ các nguyên tắc pháp lý và thông lệ quốc tế. Thứ nhất, người yêu cầu có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để chứng minh mình đủ điều kiện. Ở đây, người xin giữ quốc tịch nước ngoài phải chứng minh rằng việc đó là hợp pháp theo quy định của quốc gia đó. Thứ hai, đây là một giải pháp giải quyết các vấn đề xung đột pháp luật giữa các quốc gia. Nhiều quốc gia không cấp một loại giấy tờ chính thức nào để xác nhận việc họ cho phép công dân mang hai quốc tịch. Pháp luật của họ có thể không đề cập hoặc đơn giản là không có thủ tục để cấp loại giấy này. Bản cam đoan tạo ra một phương án thay thế linh hoạt và quan trọng, giúp hồ sơ không bị bế tắc. Cách tiếp cận này cũng được một số nước như Mỹ, Canada sử dụng. Luật sư CAO NHẬT ANH, Đoàn Luật sư TP.HCM Giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn Với một số đối tượng đặc biệt (như người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam), luật quy định họ được miễn một số điều kiện. Lãnh 12 năm tù vì tông hàng xóm gãy 5 xương sườn Ngày 16-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Hậu 12 năm tù về tội giết người. Về phần dân sự, bị cáo Hậu phải bồi thường 80 triệu đồng cho bị hại. Theo nội dung vụ án, nhà của Hậu ở cạnh nhà bà Trần Thị Chấp tại đường Nguyễn Xiển (TP Thủ Đức cũ). Đường đi nội bộ nhà bà Chấp cặp hông nhà của Hậu. Đường đi nội bộ này do bà Chấp tự mở để đi vào các thửa đất của gia đình bà. Năm 2017, bị cáo Hậu xin phép bà Chấp cho mở cửa để đi nhờ con đường này, chủ yếu là đi xe máy và được bà Chấp đồng ý. Sau đó, gia đình Hậu đã sử dụng đường này để đưa xe tải nhỏ ra vào phía sau nhà nhưng chưa được sự đồng ý của bà Chấp. Lo ngại Hậu tiếp tục đi chung con đường này sẽ dễ nảy sinh tranh chấp nên đến tháng 3-2018, bà Chấp không cho Hậu tiếp tục sử dụng con đường trên. Vào sáng 15-4-2018, các con bà Chấp đã yêu cầu Hậu đưa xe ra khỏi nhà và đưa trụ lưới B40 để rào lối đi bên hông nhà của Hậu. Do Hậu không đồng ý nên các bên phát sinh cự cãi. Khi bà Chấp đang dẫn xe đạp từ đường vào nhà, Hậu lái xe nhanh ra đường và va chạm vào người của bà Chấp. Bà Chấp té ngã và bị bánh sau ô tô của Hậu cán qua chân trái, bị thương tích nặng. Theo kết luận giám định, bà Chấp bị thương tích 67%, gãy năm xương sườn, gãy xương đòn, tràn máu màng phổi... SONG MAI phapluat@phapluattp.vn Đoàn kiều bào từ 24 quốc gia trong chuyến thăm đảo Trường Sa. Ảnh:NVCC Bị cáo Dương Tấn Hậu tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI Chính phủ ban hành Nghị định 191/2025 hướng dẫn rõ các điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài trong một số trường hợp.

