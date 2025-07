166-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 25-7-2025 thoisu@phapluattp.vn Trước 30-8, Bộ Nội vụ báo cáo về tuyển dụng, quản lý công chức,viênchức Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định 1581 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Kế hoạch nêu rõ 32 nhiệm vụ cụ thể, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm và thời hạn phải hoàn thành. Trong đó, Bộ Nội vụ được giao thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các trường THCS, tiểu học, mầm non, trạm y tế) theo hướng tinh gọn đầu mối, bảo đảm cung ứng nhiều dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành trước ngày 31-12. Bộ Nội vụ chủ trì, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương đối với những nội dung lớn trước khi trình Chính phủ ban hành nghị định và các văn bản liên quan hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, xếp loại, cho thôi việc đối với công chức, viên chức, hoàn thành trước ngày 30-8… N.THẢO Tin vắn • 3 tàu của hải quân Ấn Độ tới Đà Nẵng. Ngày 24-7, ba tàu hải quân Ấn Độ, gồm tàu khu trục INS Delhi, tàu hộ vệ chống ngầm Kiltan và tàu chở dầu Shakti do Chuẩn đô đốc Susheel Menon, Chỉ huy Hạm đội miền Đông hải quân Ấn Độ, làm trưởng đoàn cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị Đà Nẵng trong bốn ngày (từ ngày 24 đến 27-7). Hải quân Ấn Độ sẽ có buổi giao lưu bóng chuyền, đồng thời đội tàu tiến hành huấn luyện song phương trên biển với lực lượng Vùng 3 Hải quân. M.TRƯỜNG • Công an ngăn kịp thời thanh niên có ý định nhảy cầu Rạch Miễu tự tử. Ngày 24-7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an phường Thới Sơn vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời thanh niên tên TMH (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) định nhảy cầu Rạch Miễu tự tử. Sau khi được lực lượng chức năng động viên, H đã ổn định tinh thần. H.DƯƠNG Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), ngày 24-7, tại Hà Nội, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Dự lễ tưởng niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn - Hà Nội), trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả máu xương, anh dũng, kiên cường, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã tới đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta… VIẾT THỊNH Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo các sở, ngành rà soát, bố trí nhân sự làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP, Trung tâm phục vụ hành chính công khu vực Bình Dương, Bà RịaVũng Tàu cũ và 38 tổ địa bàn để sẵn sàng hoạt động từ ngày 31-7. Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu nơi đặt 38 tổ địa bàn bố trí sắp xếp nơi làm việc của tổ địa bàn tại trrung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Trong đó, bố trí tối thiểu năm quầy giao dịch, tủ hồ sơ; bố trí đủ bàn, ghế cho người dân, doanh nghiệp ghi chép hồ sơ; hoàn thành trước ngày 26-7. Trước đó, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh 100% thủ tục hành chính của TP phải được thực hiện phi địa giới vào cuối năm 2025. LÊ THOA Ngày 24-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành làm việc với ông NQH và bà LTTH để thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác bà LTTH (thường gọi là mẹ bé Bắp) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2024 tại thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. Qua xác minh, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định để có tiền chi trả việc chữa bệnh ung thư máu cho con là NPMH (bé Bắp), ngày 2-11-2024, bà H đăng bài viết trên Facebook cá nhân kêu gọi mọi người ủng hộ tiền qua hai tài khoản ngân hàng. Ngày 4-112024, ông Phạm Văn Thoại (TikToker Phạm Thoại) cũng đăng bài trên trang Facebook cá nhân kêu gọi mọi người ủng hộ. Tổng số tiền mọi người gửi vào ba tài khoản của ông Thoại và bà H là hơn 19,4 tỉ đồng. Bà H đã sử dụng hơn 20,4 tỉ đồng (gồm 19,4 tỉ đồng được ủng hộ và 1 tỉ đồng do ông Thoại chuyển từ tiền Quỹ hỗ trợ đồng bào khó khăn do ông Thoại vận động trước đó) để chi trả viện phí và chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con trong thời gian điều trị cho bé Bắp tại Singapore. Công an xác định mẹ bé Bắp đã đưa thông tin đúng về việc con bị bệnh lên mạng xã hội, đồng thời sử dụng toàn bộ số tiền trên để chi trả trong quá trình điều trị cho con, không sử dụng vào việc khác. Do đó, hành vi của bà H không cấu thành tội phạm. H.HẢI Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Senegal Chiều 23-7 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Senegal, tại phủ Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye. Tổng thống Bassirou Diomaye Faye mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế của Senegal, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số. Tổng thống Bassirou Diomaye Faye đề nghị Việt Nam sớm xem xét mở cơ quan đại diện ngoại giao tại Thủ đô Dakar. Đánh giá cao vị trí chiến lược của Senegal tại châu Phi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Senegal, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, khoa học - công nghệ… và thông tin về việc một số tập đoàn có uy tín của Việt Nam đang mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Senegal trong các lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm hỗ trợ các hoạt động hợp tác, trước mắt cần đẩy nhanh quá trình đàm phán các hiệp định nền tảng như hiệp định bảo hộ đầu tư và hiệp định tránh đánh thuế hai lần… PV TP.HCM: Rà soát, xử lý cây xanh nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa Ngày 24-7, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tin “Mưa to gió lớn, cây đổ hàng loạt đè nhiều ô tô ở TP.HCM”, UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường về việc khẩn trương xử lý và phòng ngừa nguy cơ cây xanh gãy đổ. Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP và các đơn vị liên quan tổng rà soát hệ thống cây xanh đô thị, đặc biệt là các cây già cỗi, trong khu dân cư, trường học, bệnh viện… để lập danh sách, cắt tỉa hoặc trồng thay thế theo thẩm quyền. Sở Xây dựng cần rà soát quy trình trồng, chăm sóc, kiểm tra và cắt tỉa cây xanh theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro trong mùa mưa bão. Lực lượng duy tu cây xanh được yêu cầu tổ chức ứng trực, nhanh chóng khắc phục hậu quả, thu dọn cây ngã đổ khi có thời tiết cực đoan... N.TÂN Việt Nam lọt top 10 có kết quả cao nhất tại Olympic Vật lý Quốc tế Ngày 24-7, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2025 (IPhO 2025), tổ chức tại Cộng hòa Pháp. Theo đó, đội tuyển Việt Nam có năm học sinh dự thi và tất cả học sinh đều đoạt huy chương, trong đó có 1 HCV và 4 HCB. Đoàn Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có kết quả cao nhất tại IPhO 2025. Kết quả của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông cũng như hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi. T.THANH Giá xăng A95 giảm còn gần 20.000 đồng/lít Chiều 24-7, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Cụ thể, giá xăng E5 giảm 202 đồng/lít so với kỳ trước, xăng A95 giảm 216 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 không cao hơn 19.279 đồng/lít, giá xăng A95 không cao hơn 19.709 đồng/lít. Các mặt hàng dầu tăng từ gần 200 đồng đến hơn 300 đồng/lít. Theo đó, dầu diesel tăng 330 đồng/lít so với kỳ trước, đẩy giá mới lên 19.129 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 199 đồng/lít, giá mới không cao hơn 18.628 đồng/lít. A.HIỀN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương các anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh TP.HCM: 38 trung tâm hành chính công cấp xã tiếp nhận thủ tục hành chính Công an Khánh Hòa thông tin vụ tố cáo liên quan đến mẹ bé Bắp

3 Thời sự - Thứ Sáu 25-7-2025 thoisu@phapluattp.vn Trị để thắp hương cho các đồng đội đã mãi nằm lại nơi thành cổ. Chúng tôi bảo nhau còn sức khỏe là còn đến thắp hương cho các anh, để tỏ lòng biết ơn, bởi đồng đội đã không tiếc máu xương để chúng tôi được trở về bên gia đình” - ông Chinh nói. Còn ông Lê Đức Luân, từng là chiến sĩ pháo cao xạ thuộc Sư đoàn Phòng không Không quân 367, cũng không quên được những trận đánh năm xưa. Trong đó, kỷ niệm lớn nhất là bắn rơi một số máy bay F105 của địch, đó là loại thần sấm của Mỹ lúc bấy giờ. Đánh xong trận, đơn vị ông tiếp tục nhận lệnh của Trung ương Đảng, phải đi sâu vào trong vì có khả năng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh sắp tới. “Đường tuyến lúc ấy rất khó khăn, xe kéo pháo rất nặng, đường đi rất trơn trượt, biệt kích, máy bay quần thảo trên bầu trời, chúng tôi tiến một bước lại bị lùi một bước” - ông Luân nhớ lại. Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định lịch sử dân tộc Việt Nam là bản hùng ca bất diệt về ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần yêu nước nồng nàn và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ. Tổng Bí thư tri ân gần 1,2 triệu liệt sĩ - những người con ưu tú đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình. Nhiều người tuổi đời mới 18, đôi mươi, đã gác lại bao ước mơ, hoài bão, những trang sách, giảng đường, gia đình, người thân nơi hậu phương để lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. “Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do…” - Tổng Bí thư xúc động. Song song đó, vị lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng tri ân biết bao người đã mãi mãi không trở về, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ ở khắp các chiến trường ác liệt, từ Bắc vào Nam. Tổng Bí thư đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với biết bao nỗi đau vẫn in hằn, biết bao vết thương vẫn ngày đêm đau nhức; biết bao ánh mắt mòn mỏi ngóng trông, khắc khoải đợi chờ của những người thân chưa có thông tin, chưa được biết phần mộ của con, của em, của vợ, chồng, của cha, mẹ mình… Sự hiện diện của các đại biểu là người có công và nhân chứng lịch sử, đại diện cho trên 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên toàn quốc là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, đức hy sinh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. “Các bác, các mẹ, các anh, các chị không chỉ là những tấm gương đẹp trong quá khứ, mà còn là tấm gương sáng trong hiện tại, đã vượt lên thương tật, vượt qua mọi khó khăn, mất mát, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp…” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Nhìn lại quá trình 78 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn VIẾT LONG Ngày 24-7, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), lãnh đạo Đảng, Nhà nước có buổi gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử. Tại đây, những câu chuyện của người lính là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, đức hy sinh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Tin vào ngày mai toàn thắng Một trong những nhân vật đặc biệt giao lưu tại sự kiện gặp mặt, tri ân người có công là ông Lê Xuân Chinh, 71 tuổi, đến từ tỉnh Điện Biên. Ông là nhân vật trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên thành cổ Quảng Trị” của nhà báo khoác áo lính Đoàn Công Tính. Bức ảnh được chụp vào sáng 15-8-1972, ghi lại hình ảnh các chiến sĩ cười nói vui vẻ trong phút dừng bắn hiếm hoi giữa hai trận đánh tại thành cổ Quảng Trị dịp trận chiến 81 ngày đêm giữa mùa hè đỏ lửa. Xem lại những hình ảnh đó, ông Chinh nói nụ cười trước bom đạn là minh chứng cho niềm tin mãnh liệt vào sự thắng lợi của chúng ta. “Dù có nhiều đồng đội đã ngã xuống vào giờ phút đó nhưng chúng tôi vẫn không nao núng, vẫn tin vào ngày mai sẽ giành được thắng lợi” - ông Chinh nhớ lại. Hòa bình lập lại, ông Chinh vẫn không quên được những tháng ngày phải giành nhau với địch từng tấc đất ở thành cổ Quảng Trị và cũng không quên những hy sinh của đồng đội. “Vào dịp này, năm nào cũng vậy, tôi và những anh em còn sống lại vào Quảng Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: N.GIÁP Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đền ơn đáp nghĩa” là mệnh lệnh từ trái tim Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là một chính sách lớn mà còn là mệnh lệnh từ trái tim... quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là: “Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc”, là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý Việt Nam. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bảo đảm quyền lợi người có công với cách mạng Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn chứng hiện có hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công và thân nhân đã được cải thiện. Ngoài chế độ trợ cấp, phụ cấp, Đảng và Nhà nước ta còn chăm lo người có công bằng các chính sách cụ thể, như chăm sóc sức khỏe, ưu tiên giao đất sản xuất, hỗ trợ cải thiện về nhà ở, đất ở, các chương trình dạy nghề, tạo việc làm; thực hiện chính sách về giáo dục, đào tạo. Đáng chú ý, hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết cơ bản, trong đó có hơn 2.400 liệt sĩ và hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được Nhà nước công nhận. “Ngay ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được tin đã có năm liệt sĩ được trở về với gia đình nhờ xác định danh tính bằng những công nghệ hiện đại” - Tổng Bí thư cho hay. Để tiếp tục chăm lo cho người có công, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, kết hợp mở rộng hợp tác quốc tế nhằm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các bộ, ngành liên quan tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và kỹ thuật giám định ADN tiên tiến để phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Các đơn vị cần quan tâm chăm lo y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở... trước hết là đối với những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. “Thực hiện tốt việc giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người có công với cách mạng…” - Tổng Bí thư lưu ý.• Các nhân chứng lịch sử chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: V.LONG Riêng sáu tháng đầu năm, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng cấp, trao thêm 325 bằng Tổ quốc ghi công. Đặc biệt, ngay trong những ngày tháng 7 lịch sử này, đã hoàn thành 100% việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng… Tiêu điểm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện với quyết tâm cao nhất. Có 3.000 nghĩa trang và 4.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước được đầu tư xây dựng, tu bổ trở thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác điều dưỡng, chăm sóc thương, bệnh binh và người có công được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu cả về điều kiện vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách. Đặc biệt, bộ trưởng cho biết đến nay có trên 98,6% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại khu dân cư nơi cư trú. “Đây là kết quả quan trọng vừa thể hiện sinh động chủ trương của Đảng đã đi vào thực tiễn cuộc sống cho người có công trên cơ sở các chính sách của Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội đối với người có công…”- bà Trà cho hay. Trên 98,6% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình

4 Thời sự - Thứ Sáu 25-7-2025 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN - LÊ ÁNH Hôm qua (24-7), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 2, kỳ họp thường lệ giữa năm 2025. Cụ thể hóa các chính sách sau sáp nhập Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chia sẻ sau 25 ngày kể từ khi hợp nhất ba địa phương TP.HCM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, có rất nhiều bộn bề của công việc nhưng cũng đầy ắp niềm vui, sự hứng khởi, quyết tâm và kỳ vọng về tương lai tươi sáng của địa phương và đất nước. Ông Minh cho biết TP.HCM hiện nay với diện tích gấp 3,25 lần so với trước đây, dân số xấp xỉ 15 triệu người đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một siêu đô thị hiện đại, đa chức năng. TP cũng giữ vai trò trung tâm kinh tế - tài chính, dịch vụ - thương mại, công nghiệp - logistics, cảng biển và du lịch lớn của quốc gia và khu vực; trở thành cực tăng trưởng mạnh mẽ, không chỉ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là sự kỳ vọng và niềm tin trao gửi của cả nước. “Trong bối cảnh đó, việc HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển sau sáp nhập. Bảo đảm cho TP và các phường, xã, đặc khu nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, mạnh mẽ và bền vững” - ông Võ Văn Minh khẳng định. Chủ tịch HĐND TP.HCM nhìn nhận trong sáu tháng đầu năm 2025, TP gặp không ít khó khăn và thách thức, một số vấn đề vượt quá dự báo ban đầu. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao và trách nhiệm của trò của TP.HCM càng trở nên đặc biệt quan trọng. Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết kỳ họp HĐND TP.HCM lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách, mang tính chiến lược và thực tiễn cao, góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường hiệu lực quản lý và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Hiện vẫn còn các tồn tại, sát việc thực hiện nhiệm vụ tại 168 xã, phường, đặc khu Côn Đảo và 15 sở, ngành đảm bảo ổn định, thông suốt phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt nhất. Song song đó, tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, thông minh. Lãnh đạo Thành ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh đầu tư, xây dựng hai trung tâm động lực quan trọng là Trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm kết hợp với hệ sinh thái tài chính ngân hàng hiện hữu, tạo động lực mới đưa TP.HCM tăng tốc phát triển. Nâng tầm và mở rộng Trung tâm logistics TP với thế mạnh cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải gắn với kết nối với các cảng hiện hữu. Xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trở thành hệ thống cảng hiện đại mang tầm khu vực và quốc tế; tiếp tục tái cơ cấu kinh tế TP.HCM. Ngoài ra, TP cũng cần khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng các dự án giao thông, công trình trọng điểm; đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sớm có chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức đi làm xa Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Thành Trọng kiến nghị TP.HCM sớm có chính sách hỗ trợ, phụ cấp chỗ ở, đi lại cho các đại biểu, cán bộ, công chức, được điều động từ Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: LÊ ÁNH cấp ủy, chính quyền ba địa phương trước khi sáp nhập; sự cố gắng, nỗ lực, chủ động và linh hoạt của các cấp, các ngành, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM đã có nhiều tín hiệu tích cực. “Đặc biệt, chính quyền TP và 168 xã, phường, đặc khu đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay thực hiện ngay chức năng, nhiệm vụ được phân công và đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ, hướng tới mục tiêu tối thượng là xây dựng chính quyền phụng sự đất nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn” - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết kỳ họp HĐND TP.HCM diễn ra trong thời điểm đánh dấu khoảnh khắc chuyển mình lịch sử của dân tộc Việt Nam. TP.HCM với tổ chức không gian phát triển mới rộng lớn hơn, hình thành một siêu đô thị - hạt nhân động lực tăng trưởng của quốc gia, có sức lan tỏa, cạnh tranh toàn cầu; vị trí, vai hạn chế như một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp, giải ngân đầu tư công chậm; việc tham mưu một số nhiệm vụ có lúc còn bị động, chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng… Vì vậy, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đại biểu làm rõ để đánh giá sát hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng vừa qua. Từ đó, tìm ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng yêu cầu tiếp tục quan tâm triển khai bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra, giám Chính quyền TP và 168 xã, phường, đặc khu đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay thực hiện ngay chức năng, nhiệm vụ được phân công và đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính tăng 7,82%; thu ngân sách ước thực hiện 322.000 tỉ đồng, đạt hơn 62% dự toán và tăng 20,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước tính tăng trên 13%, tổng doanh thu du lịch ước tính tăng 27,3%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tính tăng 10,3%. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP sau hợp nhất đạt 46.686 tỉ đồng, bằng 39,2% kế hoạchThủtướnggiaovàcaohơn mức bình quân chung cả nước. Tiêu điểm Tại kỳ họp đã thông qua dự thảo nghị quyết nhân sự, bỏ phiếu, thống nhất bầu phó chủ tịch UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Với việc HĐND TP thống nhất với kết quả này, UBND TP.HCM có các phó chủ tịch là ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Xuân Cường, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Minh Thạnh và ông Nguyễn Mạnh Cường. Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ được chủ tịch UBND TP giao; thực hiện nghiêm các quy trình, quy định công tác của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế tổ chức, hoạt động của UBND TP về nguyên tắc làm việc, trách nhiệm công vụ của bản thân, trách nhiệm, quyền hạn của phó chủ tịch UBND TP. Ông Cường cũng sẽ thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực được phân công. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để năng lực chỉ đạo, điều hành. Ông Cường cũng sẽ chủ động, kịp thời đề xuất Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND TP, những giải pháp mới, phù hợp để chỉ đạo các giải pháp phát triển TP trong giai đoạn phát triển mới; thực hiện hiệu quả quy chế làm việc của UBND TP… Cùng với đó, thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, các cơ quan liên quan, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhằm phát huy tối đa hiệu quả của nghị quyết phục vụ cho sự phát triển của TP… Những cam kết của tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TP.HCM KHÓA X: Thúc đẩy mạnh mẽ nhiều nhiệm trọng điểm Kỳ họp góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa các chính sách sau thời điểm sáp nhập, liên quan trực tiếp và tác động toàn diện tới đời sống nhân dân và hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp... Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: LÊ ÁNH

5 Thời sự - Thứ Sáu 25-7-2025 thoisu@phapluattp.vn Dự kiến chi gần 176 tỉ đồng hỗ trợ nghỉ việc cho Đội Quản lý trật tự đô thị, Hội Chữ thập đỏ Tại kỳ họp, UBND TP.HCM có tờ trình HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị và người ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Hội Chữ thập đỏ cấp huyện (cũ) nghỉ việc do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi sáp nhập, TP.HCM có 703 cộng tác viên của Đội Quản lý trật tự đô thị và 154 người ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Hội Chữ thập đỏ. Hai lực lượng này đã chấm dứt hoạt động từ ngày 1-7. Để đảm bảo chính sách, chế độ đối với số lượng lớn người lao động trong hai lực lượng này, sau khi sáp nhập, UBND TP.HCM đã bố trí tạm thời về công tác tại các phường, xã, đặc khu để chờ giải quyết chế độ. Trong kỳ họp này, UBND TP.HCM đã trình dự thảo để giải quyết chính sách cho hai lực lượng này. Theo tờ trình, dự kiến trợ cấp thêm ba tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc (dự kiến chi gần 15 tỉ đồng); trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác (dự kiến chi gần 161 tỉ đồng). Tổng dự kiến chi hỗ trợ cho hai lực lượng này là khoảng 176 tỉ đồng. Các chế độ, chính sách dự kiến được giải quyết, hoàn thành vào ngày 30-9-2025. Trước đó, thời điểm các đoàn khảo sát của TP.HCM đến khảo sát tại các địa phương, lãnh đạo các phường, xã cũng đã có kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chính sách và có quy định cụ thể đối với hai lực lượng Đội Quản lý trật tự đô thị và Hội Chữ thập đỏ cấp huyện (cũ). Sau một ngày làm việc, kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành và thông qua 19 nghị quyết quan trọng. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết kỳ họp thứ 2, HĐND TP.HCM khóa X đã thành công tốt đẹp. “Đây là biểu hiện sinh động của sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng và vận hành chính quyền đô thị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại” - ông Minh cho biết. Cũng theo ông Minh, tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết rất quan trọng, phản ánh trung thực yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với sự phát triển của TP trong bối cảnh sau hợp nhất. Các nghị quyết đều được thông qua với sự thống nhất rất cao, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, hướng đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và vì sự phát triển của TP. Ông Minh cho biết thêm tại kỳ họp lần này, HĐND TP đã thông qua bảy báo cáo chuyên đề và nhiều nghị quyết quan trọng để cụ thể hóa các quy định của pháp luật và cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. “Đây là cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân” - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh và yêu cầu nhanh chóng thực hiện đồng bộ, có kết quả tám nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu khẩn trương rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn và xử lý vấn đề bất cập trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. “Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, kịp thời để các nghị quyết của HĐND TP đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực”- ông Minh nhấn mạnh. vụ trọng tâm, NHÓM PV Chiều 24-7, HĐND TP.HCM khóa X tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 2, thông qua nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với lực lượng cộng tác viên, nhân viên hợp đồng Đội Quản lý trật tự đô thị. 10 năm hoạt động rất hiệu quả Từ ngày 1-7-2025, cấp quận, huyện chấm dứt hoạt động đồng nghĩa Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Kinh tế - hạ tầng - đô thị không còn hoạt động. Tuy nhiên, nêu ý kiến tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nhung cho rằng Đội Quản lý trật tự đô thị sau 10 năm thành lập đã hoạt động rất hiệu quả. Khi bỏ cấp quận, huyện, UBND phường, xã lại chưa có chủ trương thành lập đội trật tự đô thị địa bàn. Theo bà, việc duy trì Đội Quản lý trật tự đô thị rất cần thiết, nhất là với những phường đông dân. Dẫn chứng, nữ đại biểu HĐND TP.HCM cho hay phường Tân Uyên hiện nay có diện tích hơn 94 km2 với dân số trên 81.000 người. Trước khi chấm dứt cấp quận, UBND phường Tân Uyên tạm thời duy trì Đội Quản lý trật tự đô thị bằng cách sử dụng lại nhân sự của Đội Quản lý trật tự đô thị TP Thủ Dầu Một cũ. Tuy nhiên, hiện lực lượng này chưa có cơ chế quản lý, sử dụng nhân sự rõ ràng, chưa có chủ trương chính thức về việc thành lập đội, quy chế hoạt động hay tổ chức bộ máy. Theo đại biểu, đây là khu vực có tốc độ phát triển đô thị rất nhanh với nhiều cụm công nghiệp, dự án nhà ở. Nếu không có Đội Quản lý trật tự đô thị chuyên ngành thì rất khó để quản lý. “Từ thực tế trên, tôi kiến nghị sớm xem xét, nghiên cứu ban hành cơ chế phù hợp để tiếp tục duy trì và kiện toàn đội ngũ quản lý trật tự đô thị tại cấp cơ sở. Việc này là hết sức cần thiết nhằm giúp các phường chủ động, hiệu quả hơn trong công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn” - đại biểu Nhung nói thêm. Vì vậy, bà Nhung kiến nghị có chủ trương để UBND phường, xã, đặc khu được thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị chuyên ngành. Rất cần thiết để duy trì Trả lời ý kiến đại biểu, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, thông tin khi bỏ cấp huyện, mô hình chính quyền cấp xã không còn lực lượng thực hiện chức năng như Đội Quản lý trật tự đô thị trước đây. Hiện chức năng này được giao về cho các phòng như Kinh tế, Hạ tầng đô thị ở phường, xã thực hiện quản lý chung. Trả lời thêm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Võ Hoàng Ngân nhấn mạnh đến tính cần thiết của Đội Quản lý trật tự đô thị tại chính quyền cơ sở. Theo ông, hiện nay chức năng quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tại phường, xã chưa rõ nét, biên chế tại các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ ít, khó đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm. Trong khi đó, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đã giải tán, chuyển thành phòng kiểm tra chuyên ngành, không còn tính chất như lực lượng thanh tra trước đây. Thời gian qua, Sở Xây dựng đã tạm thời phân bố các lực lượng phối hợp với các phường để kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt. “UBND phường, xã, đặc khu gần dân và giải quyết yêu cầu của người dân sớm nhất thì cần thiết phải có lực lượng này” - ông Ngân nhìn nhận. Trước tình hình này, ông Ngân cho biết Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Nội vụ đã nhiều lần trao đổi để tham mưu UBND TP.HCM có cơ chế để UBND phường, xã, đặc khu được tổ chức lực lượng phù hợp để kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng.• Việc duy trì Đội Quản lý trật tự đô thị rất cần thiết, nhất là với những phường đông dân. Kiến nghị duy trì đội quản lý trật tự đô thị ở phường, xã Cần có cơ chế để phường, xã, đặc khu được tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng. Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương (cũ) về công tác tại trung tâm TP.HCM mới. Theo ông Trọng, với quãng đường xa, thời gian di chuyển 3-4 giờ mỗi ngày, cường độ công việc cao sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, hiệu quả công tác và tinh thần làm việc của cán bộ. Vì vậy, UBND TP.HCM sớm giao các cơ quan tham mưu nghiên cứu, đề xuất chế độ phù hợp để cán bộ, công chức an tâm công tác. Đại biểu Trọng cũng mong muốn UBND TP.HCM sớm kiến nghị Trung ương về lộ trình tăng lương tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. “Đây là vấn đề cần thiết trong bối cảnh tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy, khối lượng công việc của mỗi cán bộ tăng cao so với trước đây. Nếu không có cơ chế, chính sách phù hợp, các cơ quan hành chính sẽ khó giữ chân cán bộ có năng lực, có tâm huyết” - ông Trọng nói. Vị đại biểu cũng mong muốn TP tiếp tục phát huy, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. “Các cơ quan cần nhất quán nguyên tắc miễn trừ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức đã thực hiện đúng quy trình, quy định, không có tư lợi cá nhân nhưng không may xảy ra rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ” - đại biểu Trần Thành Trọng nêu. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận các đề xuất của đại biểu liên quan việc sớm ban hành chế độ phụ cấp, hỗ trợ đi lại, chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức từ các huyện ngoại thành, thuộc tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây về công tác tại trung tâm TP. Đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề được lãnh đạo TP.HCM đặc biệt quan tâm. Ông Dũng thông tin TP đã có chủ trương và giao Sở Xây dựng cùng các sở, ngành rà soát, tham mưu chính sách liên quan đến nhà công vụ, nhà ở cho cán bộ. “Một số chính sách hỗ trợ đưa đón cán bộ, công chức, viên chức cũng đã được triển khai bước đầu. TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để sớm có chế độ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ yên tâm công tác, tận tụy, trách nhiệm với công việc chung” - ông Nguyễn Văn Dũng cho hay. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định TP nhất quán trong việc bảo vệ và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Cán bộ, công chức, viên chức cần mạnh dạn, tự tin thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy định, miễn là không vụ lợi cá nhân thì sẽ được bảo vệ, tạo điều kiện yên tâm cống hiến.• Kỳ họp thông qua 19 nghị quyết quan trọng Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nhung nêu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: LÊ ÁNH Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết trên app. Ảnh: LÊ ÁNH

6 Thời sự - Thứ Sáu 25-7-2025 xác, tuyệt đối an toàn. Tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị phải duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu cao, theo dõi sát mưa lũ, đồng thời chủ động lực lượng cơ động, phương tiện ứng cứu khi có lệnh” - ông nhấn mạnh. Từ trực thăng, hàng hóa thiết yếu, lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao… được thả xuống năm điểm tập kết tại các xã đang bị cô lập nặng nề nhất ở phía tây tỉnh Nghệ An để kịp phát cho bà con nhân dân. Trung tướng Hà Thọ Bình đã đi cùng đoàn cứu trợ, trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng do mưa, bão. Nhiều người bật khóc, cảm động khi nhận được nước uống, mì tôm, lương thực. Cuối chiều 24-7, máy bay trực thăng mang đồ tiếp tế đến xã Mường Típ nhưng không thể đáp xuống do mưa giông lớn. Sau một thời gian xoay xở, trực thăng phải hạ cánh xuống xã Tương Dương. “Nhà mẹ con tôi đâu rồi?” Chiều 24-7, những dòng nước lũ đỏ đục mang theo bùn, đất ở thượng nguồn sông Nậm Mộ, Nậm Nơn, sông Cả, sông Lam đang rút dần về hạ nguồn. Bà Nguyễn Thị Ngọc (trú xã miền núi Con Cuông) ngồi gào khóc bên Quốc lộ 7A: “Nhà mẹ con tôi đâu rồi? Trời ơi”. Nước lũ rút nhưng ngôi nhà cấp 4 của bà Ngọc và căn nhà của vợ chồng anh Cao Tiến Lành đã bị lũ dữ cuốn trôi theo dòng sông Lam. “Lũ lên quá nhanh, chúng tôi không kịp trở tay, mấy mẹ con bà cháu chỉ kịp chạy lên quốc lộ để thoát chết. Mẹ, con chúng tôi trắng tay rồi” - bà Ngọc nói. Cũng hoàn cảnh như bà Ngọc, gia đình chị Nguyễn Thị Lan, gia đì nh chị Nguyễn Thị Huệ (cùng trú thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông) cũng lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi lũ đã cuốn trôi nhà vào đêm 22-7. Chị Huệ nói trong nước mắt: “Chưa bao giờ thấy lũ lớn thế này, chúng tôi chỉ còn bộ quần áo mặc trên người khi chạy thoát thân”. Không còn nhà để ở, gia đình chị Huệ, bà Ngọc… đang được xóm làng ở nơi cao hơn cưu mang, giúp đỡ. 30 hộ dân đồng bào dân tộc Mông bản biên giới Phá Mựt, xã Nhôn Mai (Nghệ An) ĐẮ C LAM Hàng ngàn người dân miền núi Nghệ An đang gượng dậy sau bão số 3, lũ dữ nhưng “chúng tôi đã trắng tay, nhà cửa tài sản bị cuốn trôi hết rồi”. Trự c thăng quân độ i cứ u trợ khẩ n cấ p Sáng 24-7, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt thuộc xã Con Cuông (Nghệ An) và các hộ dân đang sơ tán tại Vườn quốc gia Pù Mát. Tại những nơi đến thăm, Phó Thủ tướng chia sẻ, động viên bà con khắc phục khó khăn, nước rút đến đâu, tập trung vệ sinh môi trường, từng bước ổn định đời sống. Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền địa phương phải chủ động di dời các hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, dành ưu tiên cao nhất cho công tác hỗ trợ người dân vùng ngập lụt và ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 sử dụng máy bay trực thăng để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, nước uống tiếp tế cho người dân, không để người dân nào phải đói, khát trong lũ lụt. Ngay trong sáng 24-7, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371) triển khai tổ bay vào vùng thiệt hại nặng sau bão số 3 và lũ lụt tại miền Trung. Tại sân bay Vinh, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ. “Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Cứu trợ phải nhanh, chính Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên người dân vùng ngập lụt xã Con Cuông. Ảnh: ĐẮC LAM kịp chạy tránh lũ nhưng đã bị lũ quét cuốn trôi hơn nửa số nhà ở. Bả n làng bị tàn phá tan hoang, nhiều vườn, nhà dân bị san phẳng. Cả bản không còn nhà nào nguyên vẹn. Qua điện thoại, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng gùi lương thực, thực phẩm thiết yếu lên với bà con sớm nhất. Nhưng điều lo lắng là chỗ ở trước mắt do nhân dân bị sập hết nhà cửa”. Theo ông, hiện chưa thể nắm được tình hình người dân ở sá u bản là Na Hỉ, Có Hạ, Na Lợt, Phá Kháo, Na Hang, Piêng Cọoc vì giao thông sạt lở khắp nơi, thông tin liên lạc gián đoạn. Chính quyền địa phương mong muốn máy bay trực thăng Bộ Quốc phòng khảo sát, thả hàng cứu trợ, lều bạt xuống các khu dân cư nói trên. Bả n làng tan hoang, đổ nát trong bùn đấ t Ngược lên dòng lũ, hàng trăm ngôi nhà ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) cũng bị cuố n trôi. Trận lũ đêm 22 và sáng 23-7 đã cuốn trôi hầu hết nhà người dân ở bản Xiềng Tắm. Một ngày sau trận lũ quét, nước vẫn chưa rút hết. Người dân thất thần đứng bên bờ sông, ánh mắt vô vọng dõi theo những vật dụng còn sót lại đang trôi lềnh bềnh. Không ai còn phân biệt được đâu là đồ dùng của nhà mình nữa. Tất cả tan hoang, chỉ còn lại “Chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng gùi lương thực, thực phẩm thiết yếu lên với bà con sớm nhất. Nhưng điều lo lắng là chỗ ở trước mắt do nhân dân bị sập hết nhà cửa.” Ông Mạc Văn Nguyên Thủ tướng: Bằng mọi cách tiếp cận địa bàn bị chia cắt, tiế p tế cho người dân thoisu@phapluattp.vn Chiều 24-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia lần thứ nhất về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025. Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân, gia đình người bị nạn do thiên tai, đặc biệt là thân nhân, gia đình các nạn nhân thiệt mạng, mất tích trong vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58 (Quảng Ninh) và trong cơn bão số 3 những ngày qua. Thủ tướng cũng chia sẻ nỗi đau, sự mất mát, thiệt hại to lớn về tài sản đối với nhân dân các xã miền núi tại tỉnh Nghệ An đang hứng chịu bởi đợt lũ lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Thủ tướ ng nhắc nhở tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước tình hình thiên tai, đặc biệt không để tình trạng “dân đang bị chia cắt mà lãnh đạo nói không lên được”. “Đang chia cắt mới cần lãnh đạo, cần lực lượng chủ công bằng mọi cách để nắm tình hình, bằng mọi cách để tiếp cận địa bàn bị chia cắt, bằng mọi cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân” - Thủ tướng nhấn mạnh. Trướ c đó , các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính là trưởng Ban Chỉ đạo. AN HIỀ N Không để người dân vùng lũ phải chịu cảnh đói khát Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu dành ưu tiên cao nhất cho công tác hỗ trợ, không để người dân nào phải đói, khát trong lũ lụt. một đống đổ nát và bùn đất. Chị Lô Thị Bích khóc nói: “Lũ đã lấy đi của chúng tôi tất cả, không còn bất cứ thứ gì nữa. Ngôi nhà, quần áo, gạo, tiền không còn. Từ giờ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các lực lượng, nhân dân trong bản”. Gần nhà chị Bích, nhiề u gia đình khác cũ ng trắng tay, không còn nơi trú ngụ. Trướ c cả nh tượ ng bả n là ng bị tàn phá tan hoang, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, không cầ m đượ c nướ c mắt. Ông phải chạy đi tìm nơi có sóng điện thoại để báo cáo lên tỉnh đề nghị hỗ trợ người dân khẩn cấp. Theo ông Bảy, khu vực xã Mỹ Lý thường xuyên hứng mưa, lũ và làm tốt công tác cảnh báo, tuyên truyền nên bà con nhân dân đã kịp thời chạy thoát nạn khi lũ lớn tràn qua. Không thiệt hại về người nhưng có 165 ngôi nhà của người dân bị cuốn trôi rồi, 189 ngôi nhà bị hư hỏng. “Trước mắt chúng tôi cần cứu trợ nước uống, lương thực, thực phẩm cho người dân, tương lai cần nguồn ngân sách lớn của Nhà nước để “hồi sinh” cho bà con. Hiệ n trực thăng đã thả xuống cho bà con một ít lương khô và mì tôm, nước uống. Những gia đình đã bị trôi nhà, chúng tôi đang bố trí ở trong trụ sở UBND xã và ở tạm trong nhà các hộ dân khác” - ông Bả y cho hay.• Nhiề u xã bị cô lậ p sau mưa lũ Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, tính đến trưa 24-7, toàn tỉnh Nghệ An có 30 xã bị cô lập hoàn toàn và cô lập một phần với hơn 22.300 hộ, hơn 100.000 người. Trong đó, số xã bị cô lập hoàn toàn là 6 xã với 107 thôn, gần 10.000 hộ với hơn 47.000 khẩu. Bão số 3 và mưa lũ đã làm 3 người tử vong, 1 cháu bé bị lũ cuốn trôi mất tích; 4 người bị thương. Một góc xã Mỹ Lý tang hoang sau mưa lũ. Ảnh: ĐẮC LAM

