SỐ 167 (7440) - Thứ Bảy 26-7-2025 Ngành nội vụ gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa có tiền lệ CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Những người "không nghỉ hưu với đất nước" Tổng Bí thư dự Hội nghị gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025). Ảnh: TTXVN Siết chặt an toàn PCCC, TP.HCM tạm đình chỉ 344 nhà cho thuê Biểu thuế 5 bậc, thuế suất cao nhất 35% đã hợp lý? Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vào chung kết U-23 Đông Nam Á Thách thức và kỳ vọng trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP.HCM KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ (27-7-1947 – 27-7-2025) Người đang sống bị tuyên đã chết

2 Thời sự - Thứ Bảy 26-7-2025 LÊ THOA thực hiện Báo cáo với HĐNDTP.HCM khóa X tại kỳ họp thứ 2 ngày 24-7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định TP.HCM kiên định với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 8,5%, dẫu bối cảnh trong và ngoài nước có rất nhiều thách thức. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ThS Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% trong năm 2025 là đầy thách thức nhưng vẫn có thể đạt được nếu TP kịp thời kích hoạt các động lực mới và tận dụng hiệu quả lợi thế sáp nhập. Thách thức từ con số 8,5% . Phóng viên: Sau khi sáp nhập, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 của TP.HCM có thay đổi gì không, thưa bà? + ThS Nguyễn Trúc Vân: Sau sáp nhập, TP.HCM có tổng diện tích 6.773 km², chiếm 2,04% diện tích cả nước, tạo thuận lợi cho quy hoạch đô thị tích hợp. Dân số ước tính đạt 13,71 triệu người (13,5% cả nước), với khoảng 7,4 triệu lao động, tương ứng 13,8% lực lượng lao động toàn tổng thu cả nước, trong khi chi ngân sách là 237.500 tỉ đồng (10,4% tổng chi). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 179 tỉ USD (22,8% cả nước), trong đó xuất khẩu 89 tỉ USD, nhập khẩu 90 tỉ USD. Ngoài ra, tổng vốn đầu tư xã hội của TP đạt 631.800 tỉ đồng (17,1% cả nước); doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 1,683 triệu tỉ đồng, tương đương 26,3% cả nước, điều này phản ánh sức mua lớn và mạng lưới phân phối phát triển mạnh. Những chỉ số trên cho thấy tiềm lực kinh tế hợp nhất của TP là kết quả cộng hưởng từ ba vùng kinh tế năng động. Với diện mạo mới, TP.HCM có nhiều cơ hội kích hoạt các động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, để tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn tình hình thế giới tiếp tục biến động khó lường, đặc biệt là chính sách kinh tế của Mỹ và phản ứng dây chuyền từ các quốc gia. Cùng với đó là các bất ổn địa chính trị, xung đột quân sự lan rộng và căng thẳng thuế quan khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức quốc tế đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025. Cụ thể, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong báo cáo tháng 4-2025 dự báo tăng trưởng toàn cầu chỉ đạt 2,8%, giảm 0,5 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Ngân hàng Thế giới (World Bank) trong báo cáo ngày 10-6 cũng hạ dự báo xuống còn 2,3%, giảm 0,4 điểm phần trăm. Hoạt động sản xuất tại Công ty Datalogis trong Khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: HOÀNG QUÂN Mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% năm 2025 đặt ra nhiều thách thức cho TP.HCM. Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM cần một “cú hích chiến lược”, tức những giải pháp đồng bộ, có trọng tâm và có tính đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong ngắn hạn và nền tảng bền vững cho dài hạn. GRDP sáu tháng đầu năm 2025 của TP.HCM chỉ đạt mức tăng trưởng 6,56%, thấp hơn kỳ vọng so với mục tiêu cả năm là trên 8% vì nhiều nguyên nhân nên đạt tăng trưởng trên 9% trong sáu tháng cuối năm đặt ra áp lực rất lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, TP.HCM đang tập trung nguồn lực vào năm trụ cột tăng trưởng chủ lực. Gồm đầu tư công và hạ tầng chiến lược; công nghiệp hiện đại và đổi mới sáng tạo; xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và hội nhập toàn cầu; thúc đẩy chuyển đổi số gắn với phát triển xanh và cải cách thể chế đi đôi với huy động nguồn lực xã hội. Đây không chỉ là các giải pháp phục vụ mục tiêu tăng trưởng trước mắt trong năm 2025 mà còn là nền móng để định hình mô hình phát triển mới cho TP. Tuy nhiên, để các trụ cột này phát huy hiệu quả, TP.HCM cần khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển. Thách thức lớn nhất hiện nay là nhiều dự án trọng điểm bị chậm tiến độ và thiếu nguồn cung cát san lấp. TP cần mạnh dạn triển khai các giải pháp thi công “3 ca, 4 kíp”, đồng thời đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các khu công nghiệp mới, tái cấu trúc các khu cũ để tạo ra quỹ đất sạch, thu hút đầu tư. Song song đó, việc giải ngân đầu tư công cần được tăng tốc, với các chỉ tiêu cụ thể giao cho từng sở, ngành. TP.HCM nên áp dụng cơ chế khoán tiến độ thi công, tăng cường giám sát và xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong từng dự án cụ thể. Có như vậy, các nguồn vốn đầu tư mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng. Cùng với hạ tầng, môi trường đầu tư cũng là điểm cần cải thiện đáng kể. TP phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện các quy trình liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường - đảm bảo sự minh bạch, đơn giản và thuận tiện. TP cần triển khai ngay các gói tín dụng xanh, các chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu để tạo lực đẩy mới cho khu vực tư nhân. Việc khai thác nguồn lực đất đai cũng cần được thực hiện một cách chiến lược hơn. TP cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với quỹ đất hiện có, quy hoạch lại đất công chưa sử dụng hiệu quả và phát triển các mô hình đô thị mới gắn với giao thông công cộng (TOD), đặc biệt tại các khu vực ven biển như Cần Giờ - nơi đang được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng xanh trong tương lai. Cuối cùng, TP.HCM vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào các động lực truyền thống, trong khi chưa khai thác hiệu quả các tiềm năng từ công nghệ, tài chính, sáng tạo và văn hóa. Việc phát triển những động lực tăng trưởng mới là điều kiện tiên quyết để TP.HCM không chỉ đạt mục tiêu ngắn hạn mà còn vững vàng trong hành trình dẫn dắt cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Để phát huy vai trò đầu tàu kinh tế và tạo đà bứt phá cho cả nước trong giai đoạn quốc. Đây là nguồn nhân lực lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Về kinh tế, GRDP hợp nhất của TP đạt khoảng 2,716 triệu tỉ đồng (113 tỉ USD), tương đương 23,6% GRDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 198,1 triệu đồng (8.244 USD), cao hơn 1,74 lần mức trung bình toàn quốc. Về ngân sách, TP đóng góp 681.000 tỉ đồng, chiếm 33,4% 2026-2030 và góp phần vào mức tăng trưởng chung của cả nước (8,3%-8,5%), TP vẫn kiên định mục tiêu GRDP năm 2025 đạt từ 8% trở lên. . Với bối cảnh trong và ngoài nước hiện nay, việc kiên định mục tiêu này có là thách thức đối với TP.HCM? + Sáu tháng đầu năm 2025, Mục tiêu tăng trưởng 8,5% là áp lực rất lớn nhưng lãnh đạo TP.HCM vẫn kiên định theo đuổi như một quyết tâm chính trị, một cú hích chiến lược để tạo đà bứt phá cho giai đoạn 2026-2030. Một nội dung đáng chú ý khác, HĐND TP.HCM đã quyết nghị dành hơn 150.000 tỉ đồng trong tổng số hơn 282.000 tỉ đồng tổng chi ngân sách địa phương năm 2025 để chi cho đầu tư phát triển. Đây là một khoản ngân sách khá lớn, mang tính chiến lược để tạo xung lực mới cho tăng trưởng kinh tế của TP. Theo tờ trình của UBND TP.HCM, số tiền này sẽ được phân bổ trọng tâm vào các lĩnh vực cụ thể. Đầu tiên là đầu tư hạ tầng giao thông với các dự án cầu, đường bộ, đường sắt đô thị hay ưu tiên các tuyến metro, đường vành đai, cầu vượt nhằm giảm ùn tắc và kết nối vùng… Lĩnh vực tiếp theo là phát triển đô thị và nhà ở gồm cải tạo hạ tầng đô thị, chỉnh trang các khu dân cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Về giáo dục, y tế và an sinh xã hội, sẽ đầu tư nâng cấp trường học, bệnh viện, trung tâm y tế và đầu tư vào các chương trình hỗ trợ người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, TP sẽ chi hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao; phát triển hạ tầng số, thúc đẩy kinh tế số và công nghiệp chủ lực… TP.HCM cũng dự kiến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và vay thêm nếu không đủ ngân sách thường xuyên để triển khai các dự án cấp thiết nhưng có khả năng hoàn vốn hoặc tạo ra giá trị lâu dài, đảm bảo thực hiện đầy đủ các dự án trọng điểm. Đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thoisu@phapluattp.vn Thách thức và kỳ vọng trong mục kinh tế của TP.HCM Để TP.HCM là bàn đạp chiến lược cho cả nước cùng bứt phá TP.HCM sau khi tái cấu trúc hành chính đã mang một diện mạo mới với nhiều lợi thế và để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5%, chính quyền TP cần tập trung vào bốn nhóm giải pháp trọng tâm. ThS Nguyễn Trúc Vân.

3 Thời sự - Thứ Bảy 26-7-2025 Để đạt được mức tăng trưởng GRDP cả năm là 8,5%, theo tính toán của Thống kê TP.HCM, TP.HCM cần bảo đảm các chỉ tiêu kinh tế chủ lực, như tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 778.450 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,2%; xuất khẩu tăng 24,3%, kéo theo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21,3%. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn tiêu tăng trưởng công trình sư là người ngoài hệ thống chính trị. Trường hợp người không trong hệ thống chính trị (bao gồm người Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài) được tuyển chọn làm tổng công trình sư thì được hưởng tiền lương và thu nhập theo thỏa thuận trong hợp đồng, bảo đảm không thấp hơn mức lương và thu nhập đã hưởng. Được miễn thuế thu nhập cá nhân cùng nhiều ưu đãi Trong khi đó, kiến trúc sư trưởng cần có ít nhất bảy năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc chuyển đổi số, có đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được chứng minh qua các công trình, sáng chế, sản phẩm thực tiễn có giá trị cao hoặc từng giữ vai trò quản lý kỹ thuật hoặc điều phối chuyên môn trong các dự án khoa học công nghệ phù hợp. Kiến trúc sư trưởng đã chủ trì hoặc tham gia chính thực hiện thành công tối thiểu hai chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có phạm vi tác động rộng (liên vùng, liên ngành); từng tham gia xây dựng hoặc tư vấn chính sách: Chiến lược khoa học công nghệ, bản đồ công nghệ, quy hoạch đổi mới sáng tạo, chiến lược chuyển đổi số… Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được tuyển chọn làm kiến trúc sư trưởng thì được xếp lương chuyên gia cao cấp bậc 1 và được hưởng thu nhập bổ sung theo thỏa thuận trong hợp đồng, bảo đảm tương đương với mức thu nhập của kiến trúc sư trưởng là người ngoài hệ thống chính trị. Trường hợp người không trong hệ thống chính trị (bao gồm người Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài) được tuyển chọn làm kiến trúc sư trưởng thì được hưởng tiền lương và thu nhập theo thỏa thuận trong hợp đồng, bảo đảm không thấp hơn mức lương và thu nhập đã hưởng. Tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và hưởng các chính sách ưu đãi khác như quy định.• NGUYỄN THẢO Bộ Tư pháp đang thẩm định tờ trình của Bộ Nội vụ về việc ban hành Nghị định quy định việc tuyển chọn, sử dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất quy định một số tiêu chí chung để nhận diện khi tuyển chọn tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng và gắn với vai trò, nhiệm vụ của tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng khi triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết 57-NQ/TW. Tổng công trình sư được xếp lương tương đương bộ trưởng Theo đó, tổng công trình sư phải là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chương trình, nhiệm vụ được giao, trong đó có đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được chứng minh qua các công trình, sáng chế, sản phẩm thực tiễn có giá trị phù hợp với chương trình, nhiệm vụ. Tổng công trình sư cũng là người đã chủ trì thực hiện thành công tối thiểu ba chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ quy mô lớn, liên ngành, thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao được quốc tế công nhận; hoặc chủ trì thành công ít nhất hai sản phẩm khoa học công nghệ đã được ứng dụng thành công trong thực tế. Họ cũng là người đã từng quản lý hoặc điều phối trực tiếp chương trình, dự án có quy mô lớn, có tác động liên ngành hoặc liên vùng, với kinh phí tối thiểu từ 300 tỉ đồng trở lên hoặc từ 500 tỉ đồng trở lên đối với các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ lõi, chuyển đổi số cấp quốc gia… Về tiền lương hằng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được tuyển chọn làm tổng công trình sư thì được xếp lương chuyên gia cao cấp bậc 3 (tương đương chức danh bộ trưởng) và được hưởng thu nhập bổ sung theo thỏa thuận trong hợp đồng, bảo đảm tương đương với mức thu nhập của tổng Tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và hưởng các chính sách ưu đãi khác như quy định. Tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng khi được tuyển chọn sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi. Ảnh: NGUYỆT NHI Đề xuất tổng công trình sư hưởng lương như bộ trưởng Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức được tuyển chọn làm tổng công trình sư thì được xếp lương tương đương chức danh bộ trưởng và được hưởng thu nhập bổ sung theo thỏa thuận trong hợp đồng... 2026-2030, TP.HCM cần triển khai đồng bộ những nỗ lực chiến lược, có trọng tâm và mang tính đột phá; chủ động mở rộng hợp tác liên kết vùng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, triển khai siêu cảng Cần Giờ và quy hoạch các đô thị ven biển sẽ tạo nên động lực mới cho tăng trưởng xanh và bền vững. Điều quan trọng hơn cả là TP.HCM cần khơi dậy và lan tỏa tinh thần hành động mạnh mẽ, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm trong toàn hệ thống. TP.HCM đang kiến tạo nên một “siêu đô thị” đầu tiên của Việt Nam. Mô hình này là cơ hội chiến lược để vực dậy đà tăng trưởng kinh tế trong sáu tháng cuối năm 2025 và mở rộng không gian phát triển trong dài hạn. TP.HCM (cũ) được xác định là trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghệ và là đầu mối logistics, tiêu dùng lớn, nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao. Sau sáp nhập, TP.HCM cần chủ động thiết lập mô hình “tam giác tăng trưởng” gồm: Khu công nghệ cao và TP phía đông (TP.HCM cũ), kết nối với VSIP - Becamex (Bình Dương) và hệ thống cảng quốc tế Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu). Đây sẽ là trục phát triển chiến lược, vừa phân bổ hợp lý nguồn lực, vừa tạo ra sự cộng hưởng về kinh tế - công nghệ - logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng. TP.HCM cũng cần phát triển chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối tài nguyên du lịch nội đô với hệ sinh thái biển - cảng - nghỉ dưỡng tại khu vực lân cận để kích thích tiêu dùng, lan tỏa giá trị văn hóa - xã hội vùng. TS TRẦN QUANG THẮNG, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP.HCM Tại TP.HCM, tăng trưởng quý II đạt 7,24% và bình quân sáu tháng đầu năm là 6,56% (không tính dầu thô), thấp hơn mức trung bình cả nước. Do đó, việc đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm 2025 là một thách thức rất lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, khó đoán định. Bốn nhóm giải pháp trọng tâm . Nếu đặt mục tiêu 8,5% của TP.HCM trong mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước 8,3%-8,5% thì TP cần nỗ lực ra sao cùng cả nước tạo đà bước vào giai đoạn 2026-2030? + Năm 2025 là năm bản lề, đặc biệt với TP.HCM - nơi mang diện mạo mới sau quá trình tái cấu trúc hành chính, tạo nền tảng để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Trước những thách thức khó lường, mục tiêu tăng trưởng 8,5% như tôi nói ở trên là áp lực rất lớn nhưng lãnh đạo TP vẫn kiên định theo đuổi như một quyết tâm chính trị, một cú hích chiến lược để tạo đà bứt phá cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu này, TP.HCM cần tập trung vào bốn nhóm giải pháp trọng tâm, gồm thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tăng hấp thụ vốn đầu tư xã hội; kích cầu tiêu dùng và phát triển mạnh khu vực dịch vụ; thúc đẩy xuất nhập khẩu bền vững và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh TP mở rộng. TP cần ưu tiên đẩy nhanh giải ngân các dự án có vốn lớn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo tinh thần “vướng đâu gỡ đó”. Đồng thời, cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong từng mốc thời gian cụ thể, đặc biệt là quý III và cả năm 2025, kết hợp cơ chế thưởng phạt rõ ràng để tạo áp lực và động lực cho tiến độ. Song song đó, TP.HCM cũng cần có giải pháp tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ, đẩy nhanh các dự án hạ tầng kết nối phục vụ tổ chức sự kiện, không gian lễ hội và mở rộng đô thị. Một giải pháp nữa, tôi cho rằng TP cần hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ba dự án mang tính động lực vùng như đường vành đai 4, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu thương mại tự do TP.HCM; đẩy nhanh các dự án quan trọng trong thẩm quyền của TP như chỉnh trang đô thị, metro 2, cầu Thủ Thiêm 4, cao tốc Mộc Bài - TP.HCM... Đặc biệt, chúng ta cần xây dựng phương án quản trị rủi ro với các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, tận dụng các FTA để nâng cao khả năng chống chịu; đề xuất chính sách tạm hoãn nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm “Made by Vietnam” nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị. TP phải tái cơ cấu 17 doanh nghiệp nhà nước trọng điểm, định hướng phát triển thành các tập đoàn mạnh trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, công nghệ, đủ sức dẫn dắt thị trường và vươn ra quốc tế; rà soát, đề xuất tối ưu hóa khai thác quỹ đất công đang được các công ty, tổng công ty sử dụng. Ở góc độ động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh TP mở rộng, theo tôi, nhiệm vụ này không chỉ mang tính trọng yếu mà còn đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, do vậy cần cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án then chốt gắn với định hướng của Nghị quyết 57 và chương trình tổng thể 1-4-1. Cụ thể như trung tâm dữ liệu, đổi mới sáng tạo, trạm sạc xe điện, điện đốt rác, điện áp mái, cam kết tài chính xanh, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, sàn giao dịch hàng hóa và tín chỉ carbon. TP cũng cần triển khai các nghiên cứu chiến lược dựa trên đánh giá cực tăng trưởng và mô hình chính quyền hai cấp, rà soát việc thực hiện Nghị quyết 98/2023 để đề xuất cơ chế đặc thù phù hợp với thực tiễn mới, đảm bảo an toàn tài khóa và chuẩn bị nền tảng tài chính - đầu tư công cho giai đoạn trung hạn 2026-2030… . Xin cảm ơn bà.•

4 Phiên tham khảo chính trị lần thứ 8 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cuba dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Peñalver Portal vừa diễn ra tại Hà Nội. Phiên tham khảo chính trị lần này là một phần trong chương trình thăm Việt Nam của Thứ trưởng Gerardo Peñalver Portal từ ngày 22 đến 25-7. Tại phiên tham khảo chính trị, Thứ trưởng thườ ng trự c Nguyễn Minh Vũ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba. Thứ trưởng Gerardo Peñalver Portal khẳng định Cuba luôn coi trọng, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng; trân trọng cảm ơn tình đoàn kết và sự hỗ trợ chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba trong suốt thời gian qua. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác như Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ, tham khảo chính trị giữa hai bộ Ngoại giao; tăng cường trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước… Sau phiên tham khảo chính trị, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerardo Peñalver Portal đã thay mặt Bộ Ngoại giao hai nước ký kế hoạch tham khảo chính trị giai đoạn 2026-2028 giữa hai bộ Ngoại giao. (Theo TTXVN) Thời sự - Thứ Bảy 26-7-2025 thoisu@phapluattp.vn Phó Thủ tướng làm việc với Viện Nghiên cứu hạt nhân Lâm Đồng Sáng 25-7, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến làm việc với Viện Nghiên cứu hạt nhân (Lâm Đồng). Phó Thủ tướng nhấn mạnh phát triển năng lượng nguyên tử là tầm nhìn chiến lược, cần cách tiếp cận toàn diện từ thể chế, cơ sở hạ tầng, hệ thống quản trị, công nghệ, đến con người, trong đó con người là quyết định. Phó Thủ tướng đề nghị viện tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả lò phản ứng và hệ thống thiết bị nghiên cứu; tiếp tục nâng cao tiềm lực để vươn lên tiệm cận trình độ các nước tiên tiến. Việc vận hành lò phản ứng phải tuyệt đối tuân thủ quy định vận hành của quốc tế, coi đây là điều kiện tiên quyết tạo niềm tin với cộng đồng quốc tế; mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực. Bên cạnh đó , tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu cho lãnh đạo Bộ KH&CN trong xây dựng quy chuẩn về an toàn hạt nhân cho hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của cả nước… PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG • 6 thanh niên xông và o quá n nhậ u đá nh ngườ i. Ngày 25-7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Hoài Ân (24 tuổi) và năm ngườ i khác để điều tra hành vi xông vào mộ t quán nhậu ở xã Truông Mít đánh bị thương nhiều ngườ i hồ i đầu tháng. N.TIẾ N • Liên tiếp phát hiện “tiệc ma túy” trong quán karaoke. Ngày 25-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết liên tiếp phát hiện các vụ sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke. Trong tháng 7 đã bắt giữ 12 vụ với 40 người cù ng tang vậ t. THANH NHẬ T • Giám đốc công ty du lịch bị bắt vì lừ a đả o. Ngày 25-7, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tài Linh (giám đốc Công ty Du lịch Nguyễn Linh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vớ i số tiền hơn 2,36 tỉ đồng. HẢ I DƯƠNG Ngày 25-7, Ban Chỉ đạo 138, UBND TP.HCM tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quố c (BVANTQ) năm 2025. Tham dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ Trung ương. Ông Tuyến ghi nhận những kết quả nổi bật của phong trào toàn dân BVANTQ tại TP.HCM. Ông Tuyến nhấn mạnh việc giữ vững an ninh trật tự đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân và đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an TP.HCM xác định phong trào toàn dân BVANTQ là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, TP.HCM cần nhân rộng các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại cộng đồng và cơ sở giáo dục; khuyến khích câu lạc bộ thanh niên, sinh viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự; phát huy vai trò cựu chiến binh, cựu công an trong giám sát, hòa giải tại địa bàn dân cư… LÊ Á NH Ngày 25-7, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (C08, Bộ Công an), đã trao giấy khen cho tổ công tác thuộc Đội 1 của cục và Công an tỉnh Lào Cai vì có thành tích đột xuất khi bắt giữ Vũ Xuân Bình (thường gọi là Bình “gold”) - người sử dụng ma túy, lạng lách, đánh võng, chèn ép các xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào tối 23-7. Theo đó, nhằm động viên tinh thần kiên quyết trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của cán bộ, chiến sĩ, cục trưởng Cục CSGT đã quyết định tặng giấy khen cho 12 người, gồm các cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục CSGT, Bộ Tư lệnh Cả nh sá t cơ độ ng và Công an tỉnh Lào Cai. Được biết Bình “gold” là một rapper. Khoảng năm 2018-2019, cái tên Bình “gold” bắt đầu phổ biến với các bài rap, hầu hết xoay quanh việc khoe mẽ cuộc sống giàu có, ăn chơi, thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Tại thời điểm kiểm tra, Bình “gold” không xuất trình được giấy phép lái ô tô, xét nghiệm chất ma túy cho kết quả dương tính. PHI HÙ NG Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Cuba Gerado Penalver Portal. Ảnh: TTXVN Thủ tướng có công điện sau vụ tai nạ n lật xe khách ở Hà Tĩnh Ngày 25-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện 121/CĐ-TTg việc về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua phường Sông Trí, Hà Tĩnh). Công điện nêu lúc 2 giờ 10 ngày 25-7 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 do ô tô chở khách biển số 43F-007.xx bị lật, hậu quả làm 10 người chết và 14 người bị thương. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn… Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn trên. Lưu ý xử lý nghiêm đối với tài xế, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của xe trong vụ tai nạn trên... ĐẮ C LAM TP.HCM khen thưởng tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia Ngày 25-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH&TT, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ khen thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ XIX năm 2024 và các tác phẩm báo chí hay viết về TP trong quý II-2025. Năm nay, các cơ quan báo chí TP.HCM đạt thành tích cao với ba giải A thuộc về báo Tuổi Trẻ và Đài Truyền hình TP.HCM, một giải B của báo Người Lao Động, một giải C của báo Pháp Luật TP.HCM cùng nhiều giải khuyến khích khác. Ngoài ra, TP cũng quyết định khen thưởng và hỗ trợ kinh phí cho 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP trong quý II-2025. Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM có hai tác phẩm “Phản bác những luận điệu xuyên tạc về ngày thống nhất đất nước” của tác giả Lê Thị Kim Thoa và “Đi trong vòng tay nhân dân” của nhóm tác giả Nguyễn Nguyệt Nhi - Huỳnh Trường Giang - Văn Thuận được khen thưởng. NGUYỄN TÂN - THUẬN VĂN Hà Nội phát động chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ chuyển đổi số Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừ a ký ban hành chỉ thị triển khai chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số (CĐS) tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp”. Theo đó , tất cả xã, phường trên địa bàn TP đều phải bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) và CĐS. Đối với các địa phương chưa có nhân sự phù hợp, TP cho phép chủ động ký hợp đồng thuê cán bộ CNTT theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Đây là điều kiện tiên quyết để các xã, phường triển khai hiệu quả nhiệm vụ CĐS, vận hành tốt mô hình chính quyền hai cấp, phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn. Cùng với đó, mỗi xã, phường sẽ được bố trí tối thiểu hai nhân sự hỗ trợ kỹ thuật đến từ các doanh nghiệp viễn thông, CNTT hoặc sinh viên CNTT từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” - nơi người dân được hướng dẫn tận tay cách sử dụng các nền tảng số để làm thủ tục hành chính, truy cập thông tin và dịch vụ công… TRỌ NG PHÚ ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tham khảo chính trị lần thứ 8 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cuba Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quố c tại TP.HCM Cục trưởng Cục CSGT khen thưởng lực lượng truy bắt rapper Bình “gold” Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Bảy 26-7-2025 thoisu@phapluattp.vn Áp dụng KPI để đánh giá cán bộ, công chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện Bộ Nội vụ đang dự thảo và sẽ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về áp dụng KPI để đánh giá cán bộ, công chức. Trong đó, các tiêu chí phải được xây dựng từ thực tiễn, phù hợp với đặc thù từng địa phương. Ngoài ra, công tác tư tưởng, động viên, quan tâm nơi ở và đời sống của cán bộ khi di chuyển về trung tâm hành chính mới cũng cần được chú trọng. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp để xây dựng một cuốn tài liệu hỗ trợ tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, về chức năng nhiệm vụ, về thẩm quyền của lãnh đạo và của công chức cấp xã. Ngày 25-7, một số người dân ở các phường, xã tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại sân của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tại số 06 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột. Họ mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết như chăn màn, thuốc chữa bệnh, bánh mì, nước uống hỗ trợ người dân ở tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Sau khi tiếp nhận các vật dụng, lực lượng đơn vị tại đây, cùng người dân địa phương đã hỗ trợ đưa những nhu yếu phẩm lên phương tiện vận tải. Anh Bùi Xuân Phong (chủ phương tiện vận tải Phong Thương chạy hướng Đắk Lắk - Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) cho hay anh cùng với một số người bạn đang tích cực vận động người dân Đắk Lắk ủng hộ các nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân ở tỉnh Nghệ An. Sáng 25-7, anh đã nhận được nhu yếu phẩm, chiếm khoảng 1/3 thùng ô tô tải 30 tấn. Khi nào đầy xe, anh sẽ điều khiển xe này di chuyển ra Nghệ An để hỗ trợ bà con vùng lũ. Trong khi đó, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đã sẵn sàng giải pháp sử dụng máy bay không người lái (drone) kết hợp truyền dẫn vệ tinh phát sóng. Đây là biện pháp nhằm hỗ trợ người dân Nghệ An bị cô lập do lũ lụt. Máy bay không người lái bay ở độ cao hàng trăm mét, tạo vùng phủ sóng bán kính 6 km, có thể tiếp cận các khu vực ngập lụt, sạt lở hoặc địa hình đồi núi che chắn trong điều kiện các tuyến đường bị cô lập, xe phát sóng không thể tiếp cận, đảm bảo thông suốt liên lạc phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và người dân tại khu vực này. Chiều 25-7, tại xã miền núi Mỹ Lý (Nghệ An), nước lũ đã rút, trời ngớt mưa giông nhưng đường vào xã vẫn còn nhiều điểm sạt lở. Nước lũ đã cuốn trôi Trạm y tế xã Mỹ Lý và trang thiết bị y tế xuống dòng sông Nậm Nơn và vùi lấp dưới bùn đất. Nhà của nhiều y, bác sĩ, cán bộ của trạm y tế cũng bị lũ cuốn trôi, hư hỏng. Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, rưng rưng: “Lũ cuốn trôi tất cả rồi, không còn trạm y tế xã nữa. Có 165 ngôi nhà của người dân bị cuốn trôi, 189 ngôi nhà bị hư hỏng. Trước mắt chúng tôi cần cứu trợ nước uống, lương thực, thực phẩm cho người dân, tương lai cần nguồn ngân sách lớn của Nhà nước để “hồi sinh” cho bà con”. NHÓM PHÓNG VIÊN NGUYỄN THẢO - ĐỨC MINH Ngày 25-7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm 2025. Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong hai thập niên trở lại đây Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh trong sáu tháng qua, cả hệ thống chính trị và toàn dân đã vượt lên mọi thách thức, bất lợi tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ và thay đổi to lớn với bước ngoặt lịch sử, dấu ấn sâu sắc với những thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. “Bộ và ngành nội vụ là tâm điểm của cuộc cách mạng, với vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất và trực tiếp gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa có tiền lệ; vừa chạy vừa xếp hàng, đòi hỏi tham mưu thực hiện ngay ngắn, thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, nhiều chiều, bài bản, đồng bộ nhưng nhất quán, toàn diện” - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh. Cùng với đó, kinh tế có bước tăng trưởng cao nhất trong hai thập niên trở lại đây, sáu tháng đầu năm đạt 7,31%; ba đột phá chiến lược và bốn nghị quyết trụ cột được Bộ Chính trị ban hành và triển khai nhanh chóng, thần tốc bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Bộ trưởng cũng nêu ra những bài học cần rút ra từ thực tiễn triển khai. Đầu tiên, đó là tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Bà khẳng định đây là yếu tố quyết định sự thành công, thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Trung ương đặc biệt là của người đứng đầu. Thứ hai là bài học về lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, toàn diện và lựa chọn thời điểm chín muồi để hành động. Trong các kỳ họp Quốc hội, nhất là kỳ họp thứ 9 vừa qua đã tập trung để sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng, hàng loạt nghị quyết, nghị định, thông tư đã được ban hành để hướng dẫn triển khai, thực hiện. Bài học tiếp theo là phương pháp, cách thức tham mưu, triển khai chủ động, linh hoạt, bản lĩnh, tận tụy, không ngại khó, không kể thời gian, phối hợp chặt chẽ trong toàn ngành, toàn hệ thống. Thứ tư là bài học về giữ vững quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo toàn diện của Đảng, đảm bảo tính khoa học trong tổ chức bộ máy. Đây là nền tảng để tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp. Hoàn thiện, đồng bộ hệ thống thể chế, chính sách Về nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh mục tiêu chung là vừa phải đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương hai cấp, vừa phải hướng tới hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để phục vụ người dân tốt hơn. Quá trình thực hiện sẽ vừa làm vừa điều chỉnh khẩn trương, trọng tâm, hiệu quả gắn với đổi mới quản trị địa phương và quản trị quốc gia trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. “Chúng ta không thể tách rời quản trị quốc gia và quản trị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.TRUNG Ngành nội vụ gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa có tiền lệ Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, bộ và ngành nội vụ là tâm điểm của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, với vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất và trực tiếp gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa có tiền lệ. địa phương khi thực hiện” - bà Trà nói và cho biết thời gian tới, bộ sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức các tỉnh, TP để có cái nhìn tổng quan về quản trị địa phương. Nhiệm vụ hàng đầu được bà Trà đề cập đến là hoàn thiện, đồng bộ hệ thống thể chế, chính sách, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phù hợp với mô hình mới. Một nội dung quan trọng khác được các đại biểu quan tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. “Trước mắt cần tăng cường bổ sung cán bộ, nhất là cán bộ có chuyên môn sâu cho cấp xã” - bà Trà nói và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, các địa phương cần tập trung ưu tiên cho hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. “Đây là hình ảnh hiện thân sinh động nhất cho sự phục vụ, cho sự hài lòng của người dân” - bà Trà nói và dẫn chứng TP Hà Nội đã xây dựng một hệ thống trung tâm hành chính công rất phù hợp với đặc thù của thủ đô. Những nơi khác tùy theo điều kiện thực tiễn của địa phương để làm, miễn sao đạt mục tiêu là hiệu quả phục vụ cao nhất đối với người dân. Trong đó, ưu tiên để bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết, tận tình với công việc. Bộ Nội vụ cũng nghiên cứu những chính sách liên quan đến nhóm này để đáp ứng yêu cầu, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền mới. “Theo tinh thần Nghị quyết 57, Chính phủ đã nghiên cứu, đầu tư một hệ thống hạ tầng dùng chung, một phần mềm dùng chung cho cả hệ thống chính trị. Khi làm được thì mọi việc chắc chắn sẽ thông suốt hơn” - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói thêm và đề nghị trước mắt làm sao kết nối được dữ liệu liên thông giữa các xã, các tỉnh với nhau… giúp giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất.• Bộ và ngành nội vụ là tâm điểm của cuộc cách mạng, với vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất và trực tiếp gánh vác sứ mệnh lịch sử chưa có tiền lệ. Người dân Đắk Lắk góp nhu yếu phẩm gửi đến bà con Nghệ An Nước lũ đã cuốn trôi, hư hỏng hàng trăm ngôi nhà của người dân và Trạm y tế xã Mỹ Lý. Ảnh: ĐL

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 26-7-2025 em ruột của bà (ông Th). Ông Th yêu cầu tuyên bố bà Nga đã chết để bổ túc hồ sơ khai nhận di sản thừa kế. TAND TP.HCM cho rằng công an phường xác nhận bà Nga không thực tế cư ngụ tại địa phương từ năm 2005 đến nay. Ngoài ra, lời trình bày của ông Th và các chứng cứ khác thể hiện bà Nga đã bỏ nhà đi từ năm 2005, gia đình đã tìm kiếm nhiều lần. TAND TP.HCM cũng đã ra quyết định thông báo tìm kiếm đối với bà Nga theo quy định nhưng không có tin tức gì. Tòa cho rằng có cơ sở bà Nga biệt tích đã hơn năm năm, không có tin tức còn sống, từ đó tuyên bố bà Nga đã chết từ ngày 2-1-2011. Sau khi bà Nga bị tuyên bố đã chết, ngày 31-12-2020, căn nhà đã được khai nhận di sản thừa kế cho ông Th và một người em khác của bà Nga. Sau đó, hai người này đã chuyển nhượng nhà cho vợ chồng ông N; được sang tên vào ngày 5-4-2021. Ngày 31-5-2021, vợ chồng ông N tiếp tục chuyển nhượng căn nhà này cho ông T; cập nhật sang tên vào ngày 14-6-2021. Các lần chuyển nhượng đã diễn ra khi trong nhà của bà Nga vẫn có em họ của bà là ông Việt đang sinh sống, quản lý, sử dụng căn nhà. Đây cũng là lý do sau khi mua nhà trên giấy xong, ông T đã kiện ông Việt để đòi nhà. Xử sơ thẩm tháng 9-2022, TAND quận 10 (cũ) buộc ông Việt giao nhà cho ông T. Ông Việt kháng cáo, không đồng ý giao nhà. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 15-2-2023, đại diện VKS đề nghị hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lại và chờ kết quả giải quyết yêu cầu tuyên bố hủy quyết định tuyên bố bà Nga đã chết. Tuy nhiên, xử phúc thẩm vụ kiện đòi nhà, TAND TP.HCM cho rằng giao dịch mua bán giữa của ông T đã được thực hiện xong, nhà đã được sang tên cho ông T. Còn bà Nga ký giấy tờ ủy quyền cho ông Việt (năm 2021) quản lý, sử dụng căn nhà nhưng bà đã bị tuyên bố đã chết mà chưa có quyết định hủy quyết định bà đã chết. Bà Nga có quyền khởi kiện xem xét các giao dịch mua bán hoặc khởi kiện hai người em yêu cầu trả lại giá trị tài sản trong một vụ án khác. Từ đó, TAND TP.HCM đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T, buộc ông Việt phải trả nhà cho ông T. Được khôi phục các quyền về nhân thân và tài sản Trong khi đó, khi biết được sự việc mình bỗng dưng bị tuyên bố đã chết thì ngày 22-11-2021, bà Nga đã làm đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định của TAND TP.HCM về việc tuyên bố bà đã chết. Ông Th (tham gia với tư cách người liên quan) cũng thừa nhận YẾ N CHÂU Năm 2003, bà Trần Thị Nga được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn nhà tại đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10 (cũ), TP.HCM do cha mẹ để lại. Năm 2008, bà Nga đăng ký kết hôn tại UBND phường 10, quận 10 (cũ), TP.HCM. Tháng 6-2009, bà Nga theo chồng sang Mỹ định cư; bà giao cho em họ là ông Trần Tuấn Việt quản lý, sử dụng nhà. Từ đây dù vẫn đang sinh sống khỏe mạnh và làm ăn bình thường tại Mỹ nhưng tháng 9-2020, bà Nga bị TAND TP.HCM tuyên bố đã chết. Bỗng dưng bị tuyên bố đã chết Cụ thể, theo Quyết định 1522/2020/ QĐST-DS ngày 18-9-2020, người yêu cầu tuyên bố bà Nga chết là biết bà Nga định cư ở Mỹ nhưng không biết địa chỉ cụ thể, thỉnh thoảng chị em có liên lạc qua điện thoại. Ông Th cho rằng do người thân ở Việt Nam hướng dẫn làm thủ tục để nhận di sản thừa kế nên ông đã ký một số giấy tờ. Ông không đọc nội dung nên không biết đã ký đơn yêu cầu tuyên bố bà Nga đã chết. Ngày 23-3-2023, TAND TP.HCM mở phiên họp và nhận định bà Nga xuất cảnh định cư ở Mỹ vào tháng 6-2009. Bà Nga hiện còn mang quốc tịch Việt Nam, vẫn còn sống và đang cư trú tại Mỹ. Việ c này có giấy xác nhận của bang Texas và Lãnh sự quán Việt Nam tại Texas (Mỹ), phù hợp với giấy xác nhận về việc công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài của bà Nga, giấy khai sinh, thẻ xanh của bà Nga. Từ đó, TAND TP.HCM hủy bỏ quyết định tuyên bố bà Nga đã chết. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của bà Nga được khôi phục theo Điều 73 BLDS năm 2015.• TAND TP.HCM hủy bỏ quyết định tuyên bố bà Nga đã chết. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của bà Nga được khôi phục theo Điều 73 BLDS năm 2015. Nhó m người Trung Quốc lãnh án vụ tổ chứ c đá nh bạ c dướ i vỏ bọ c kinh doanh phapluat@phapluattp.vn Ngày 25-7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 15 bị cáo (quốc tịch Trung Quốc) trong vụ á n đá nh bạ c và tổ chứ c chứ c đá nh bạ c xả y ra trên đị a bàn. Trong đó, cá c bị cá o Wu Miao, Sun Aying và Wu Peng bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc; 12 bị cáo còn lại bị truy tố về tội đánh bạc. Theo cáo trạng, từ tháng 3-2024, Wu Miao và Sun Aying thành lập Công ty TNHH Mua bán xuất nhập khẩu Hân Hân tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An (cũ). Dưới vỏ bọc kinh doanh hàng Trung Quốc, họ cải tạo bốn căn phòng phía sau làm nơi tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi mạt chược, thu tiền xâu 1,6 triệu đồng/phòng. Các bị cáo sử dụng thẻ nhựa ghi điểm số tương đương giá trị tiền mặt để các con bạc quy đổi và chung chi với nhau. Mỗi tuần tổ chức hai lần, thu lợi bất chính trung bình 4-7 triệu đồng/tuần, tổng cộng khoảng 100 triệu đồng cho đến khi bị bắt. Khoảng 19 giờ ngày 22-9-2024, lực lượng Công an tỉnh Long An bắt quả tang 12 người Trung Quốc đang sát phạt tại ba phòng, mỗi phòng bốn người, mỗi người sử dụng 10 triệu đồng để đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: 637 triệu đồng tiền mặt, 1.970 USD, 18.530 CNY, 432 thẻ nhựa, 6 bộ máy mạt chược, điện thoại, máy tính và các vật dụng khác. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cá o trạ ng truy tố . HĐXX nhận định hành vi của Wu Miao, Sun Aying và Wu Peng là chủ mưu, tổ chức tinh vi, có sự phân công, lôi kéo nhiều người tham gia, cần xử lý nghiêm để răn đe. Các bị cáo còn lại trong vụ á n đều đánh bạc nhiều lần, mỗi lần từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng, có bị cáo từng thắng bạc hơn 16 triệu đồng. Trước đó, ngày 25-2, TAND huyện Đức Hòa (cũ) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Wu Miao mứ cán6năm tù, Sun Aying 5 năm 6 tháng tù, Wu Peng 5 năm tù. 12 bị cáo còn lại trong vụ á n bị tuyên cá c mức án 6-9 tháng tù. Sau đó, các bị cáo đã có đơn kháng cáo bả n á n sơ thẩ m. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, quá trình xét xử tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã quyế t đị nh giữ nguyên bản án sơ thẩm. HUỲ NH DU Ngườ i đang số ng bị tuyên đã chế t Tuy đã được công nhận còn sống, căn nhà của bà Nga đã bị cơ quan thi hành án cưỡng chế giao cho ông T… Quan hệ tài sản là một trong những vấn đề rất phức tạp bởi điều này ảnh hưởng đến quyền, lợi ích về tài sản của nhiều người, của người đã từng bị tuyên bố chết, những người thừa kế của người đó và những người khác có lợi ích liên quan và phải xem xét nhiều yếu tố. Trong vụ án trên, sau khi tòa hủy bỏ quyết định tuyên bố bà Nga đã chết thì quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của bà Nga phải được khôi phục. Về quan hệ tài sản, cụ thể về căn nhà của bà Nga, phải xem xét các giao dịch giữa các bên để xem xét người mua sau cùng có phải là người thứ ba ngay tình hay không. Các giao dịch mua bán được thực hiện trước khi bà Nga được tòa tuyên hủy quyết định đã chết. Trong trường hợp này, bà Nga phải chứng minh được những người mua không ngay tình mới có thể yêu cầu hủy các giao dịch mua bán này. Nếu không chứng minh được, bà Nga chỉ có thể căn cứ vào khoản 3 Điều 73 BLDS năm 2015 khởi kiện để yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn... Trường hợp biết bà Nga còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Luật sư BÙI TẤN ĐỦ, Đoàn Luật sư TP.HCM Muốn lấy lại nhà, bà Nga phải làm sao? Căn nhà mà trước đây bà Nga đứng tên chủ sở hữu. Ảnh: YC

