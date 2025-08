174-2025

SỐ 174 (7447) - Thứ Hai 4-8-2025 Ban Bí thư: Kiên quyết chống bệnh thành tích, nể nang, né tránh CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ ĐỨC PHỚC: Thị trường chứng khoán là công cụ đầu tư hiệu quả Thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục là một trong những động lực cho phát triển đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Ảnh: HOÀNG GIANG Thủy sản, hồ tiêu...gặp khó vì vướng thuế giá trị gia tăng Để ga metro số 1 đưa vàokinh doanh thành “gà đẻ trứng vàng” Đề xuất bổ sung chế tài, tăng mức phạt với xe kinhdoanh vận tải Giá đất điều chỉnh biến giấc mơ an cư thành hiện thực NHỮNG KỊCH BẢN LỪA ĐẢO “BẮT CÓC ONLINE” - BÀI 1 Nạn nhân những vụ “bắt cóc online” kể lại việc bị dẫn dụ trong so nay trang 2+3 trang 9 trang 5 trang 14 trang 11 trang 8 trang 4 Tôn trọng “luật chơi” của thị trường chứng khoán Hiện nay, thị trường chứng khoán được xem là thị trường bậc cao, nơi tiên phong cho tính tuân thủ và minh bạch. Việc kiểm soát, giám sát để đảm bảo sự công bằng cho các chủ thể tham gia là cần thiết. Cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp cần chú trọng công tác giám sát, đảm bảo công bằng, minh bạch cho các chủ thể tham gia thị trường. Thế nhưng “tính thị trường” mới là yếu tố hàng đầu cần được gầy dựng và bảo vệ... (Xem tiếp trang 2+3) Đắk Lắk tìm cách giữ voi nhà ở lại với người trang 13

2 Thời sự - Thứ Hai 4-8-2025 CHÂN LUẬN Trong suốt 25 năm qua, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam (VN) đã và đang thể hiện được vai trò là một kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng của nền kinh tế đất nước. Dù có những lúc thăng trầm theo đúng quy luật nhưng phải khẳng định rằng: TTCK sẽ tiếp tục là một trong những động lực cho phát triển đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định: “Sau 25 năm hình thành và phát triển, TTCK VN đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận”. Huyết mạch của nền kinh tế . Phóng viên: Thưa Phó Thủ tướng, những thành tựu đáng ghi nhận đó được thể hiện qua các con số biết nói nào? + Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Vào đúng ngày kỷ niệm 25 năm thành lập TTCK VN, VN-Index đã đạt hơn 1.557 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 52.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 2 tỉ USD. Tôi cho rằng đây là một tín hiệu vui, tích cực cho TTCK. Tất nhiên, TTCK thì luôn biến động, có tăng, có giảm. Quan trọng nhất là thị trường cần phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế, là kênh đầu tư hấp dẫn, an toàn cho nhà xử lý được 1 triệu lệnh/ngày vào năm 2021, nay đã đạt 2,5 triệu lệnh và đang hướng tới mục tiêu 5 triệu lệnh/ngày, đảm bảo tính thanh khoản và ổn định. Hay về nhà đầu tư, nếu như ban đầu cả thị trường chỉ có khoảng 3.000 tài khoản thì đến nay con số tài khoản chứng khoán đã vượt con số 10 triệu tài khoản nhà đầu tư. Điều này cho thấy TTCK đã có sức hấp dẫn rất lớn và là công cụ đầu tư hiệu quả của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Những điều sơ lược trên đây cũng đủ chứng minh rằng: TTCK VN đến nay đã góp phần huy động hàng triệu tỉ cho đầu tư, phát triển. Có người ví von TTCK là “huyết mạch” của nền kinh tế hiện đại. Nhận định này, tôi cho rằng là chính xác. Trong hệ thống tài chính quốc gia của VN, TTCK đến nay đã chứng minh được mình là một trong những trụ cột quan trọng. phù hợp của Quốc hội, Chính phủ đã xác định nâng hạng TTCK từ cận biên lên mới nổi là một ưu tiên chiến lược. Bởi khi TTCK VN được nâng hạng, ngoài việc thu hút thêm dòng vốn cho nền kinh tế thì vị thế của VN cũng được nâng lên trong bản đồ tài chính toàn cầu. Chính phủ, Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cho Bộ Tài chính và nhiệm vụ nâng hạng TTCK VN được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ phải triển khai thành công nhiệm vụ này. Để TTCK VN được nâng hạng thì các tiêu chí về thanh khoản, minh bạch, khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài là điều phải chú trọng. Cùng với đó, các khung khổ pháp lý phù hợp các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ cũng phải được rà soát. Chỉ khi cả hệ thống đồng lòng vào cuộc, mỗi chủ thể hoàn thành trách nhiệm của mình thì khi đó, mục tiêu nâng hạng TTCK VN mới đạt được và bền vững. . Theo cách này, có lẽ ông hàm ý rằng cần phải có sự thận trọng cần thiết trong bối cảnh TTCK VN đang phát triển nhanh. Kinh nghiệm của ông hồi làm bộ trưởng Bộ Tài chính trước biến động của thị trường đã cho thấy điều gì? + Điều mà Chính phủ và cá nhân tôi luôn lưu ý đối với TTCK VN là thị trường Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Ảnh: PM Từ những viên gạch đầu tiên, 25 năm qua thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã vượt qua bao thăng trầm, thử thách và đã đạt nhiều bước tiến quan trọng. Điển hình là đến nay, với hơn 10 triệu tài khoản nhà đầu tư, hơn 1.600 công ty niêm yết và mức vốn hóa 300 tỉ USD, TTCK đóng vai trò then chốt trong việc dẫn vốn trung và dài hạn. Thanh khoản cải thiện mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành thị trường có giá trị giao dịch hằng ngày dẫn đầu ASEAN, đạt trung bình trên 1 tỉ USD. TTCK đang hướng tới mục tiêu trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đặc biệt, TTCK đang từng bước hướng đến chuẩn mực minh bạch, hiệu quả và hội nhập, trở thành điểm đến tin cậy của cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Từ đó, công tác xây dựng khung pháp lý luôn đòi hỏi phải toàn diện, đầy đủ, công bằng, vừa phù hợp với thực tiễn vừa đảm bảo tính kiến tạo cho tương lai. Một trong những nguyên lý quản lý nhà nước đối với TTCK là duy trì liên tục công tác giám sát, đảm bảo tuân thủ pháp luật và tăng cường quản trị, cảnh báo rủi ro để bảo vệ lợi ích chính đáng của cả Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tác động từ một bên nào đó hay một ai đó là điều rất kiêng kỵ đối với một thị trường tài chính bậc cao, nơi mà quyền và lợi ích, nghĩa vụ là một thể thống nhất, không thể tách rời. Những người am hiểu TTCK Việt Nam hẳn vẫn còn nhiều nuối tiếc khi nhìn lại những biến động tiêu cực hồi năm 2022. Bởi khi cơ quan chức năng phải xử lý những hành vi “thao túng chứng khoán” thì trước đó, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đã cảnh báo những dấu hiệu về việc này. Thậm chí, họ cũng đã có những động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn chuyện “thao túng chứng khoán” xảy ra. Nhưng “bằng cách nào đó”, những hành vi xấu vẫn “có cửa” tồn tại, tác động tiêu cực đến thị trường này. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp còn gặp những giới hạn về công cụ và thẩm quyền thực thi để can thiệp kịp thời. Nhiều người tiếc nuối: Nếu những sai phạm ấy đầu tư. Để làm được điều đó thì TTCK VN phải tiên phong trong việc bảo đảm tính minh bạch nhằm góp phần tăng tính minh bạch cho nền kinh tế. . Có người ví von TTCK là “huyết mạch” của nền kinh tế hiện đại? + Nhìn lại một chặng đường, chúng ta thấy TTCK VN từ hai doanh nghiệp, quy mô vốn hóa chỉ 0,28% GDP tại thời điểm thành lập cách đây 25 năm, đến nay đã có trên 1.600 doanh nghiệp tham gia thị trường với quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và trái phiếu đạt gần 100% GDP. TTCK VN đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế và các tổ chức kinh tế. Các sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Hà Nội (HNX) đã trở thành nơi niêm yết cho các doanh nghiệp lớn, đầu ngành của đất nước. Hệ thống giao dịch đã được nâng cấp đáng kể, riêng trên HOSE, từ chỗ chỉ Phải được nâng hạng và quản lý được rủi ro . Mới đây, Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt ra mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi cho TTCK VN. Theo ông, mục tiêu liệu có thể hoàn thành đúng lộ trình? + Từ chủ trương, định hướng của Đảng, từ các quyết sách Một trong những yếu tố để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển lành mạnh là có giải pháp để tăng nguồn cung cổ phiếu chất lượng, uy tín. Nếu là “huyết mạch” của nền kinh tế thì TTCK rõ ràng là cần một “cơ thể” khỏe mạnh để phát huy vai trò duy trì sự sống; nếu là “hàn thử biểu” thì người ta sẽ nhìn vào TTCK để biết được sức khỏe, tính ổn định và xu hướng phát triển cũng như rủi ro của nền kinh tế quốc gia. Điều đó cũng có nghĩa là để TTCK VN phát triển bền vững, đạt được các mục tiêu tự thân của mình thì chỉ một mình TTCK VN nỗ lực là không đủ. Là một trụ cột của nền tài chính quốc gia, TTCK cần có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả từ các ngành, các lĩnh vực khác. Nếu không thì TTCK sẽ méo mó, phát triển không thực chất, không làm tròn sứ mệnh. Mặt khác, sự bền vững của TTCK VN cũng sẽ tùy thuộc rất nhiều vào niềm tin của các nhà đầu tư. Mà niềm tin của các nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào các chủ trương, định hướng của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Vừa qua, các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thể hiện qua bốn Nghị quyết 57, 59, 66, 68 đã có tác động cổ vũ và củng cố niềm tin cho người dân, cho các nhà đầu tư. Quốc hội đã mau chóng thể chế hóa các nghị quyết này. Phó Thủ tướng HỒ ĐỨC PHỚC Củng cố niềm tin cho người dân và nhà đầu tư thoisu@phapluattp.vn Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Thị trường chứng khoán là công hiệu quả Tôn trọng “luật chơi” của thị trường chứng khoán (Tiếp theo trang 1) Sau 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, chứng khoán Việt cần tận dụng tốt cơ hội để cải cách.

3 CHÂN LUẬN Trải qua chặng đường 25 năm thành lập và phát triển, thanh khoản của thị trường Việt Nam (VN) có thời điểm đã vượt nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore. Tuy vậy, để duy trì đà phát triển, cần nhiều giải pháp để thúc đẩy thị trường này. Bà TRẦN ANH ĐÀO, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành HOSE: Dấu ấn 25 năm gắn với sự phát triển của nền kinh tế Chúng tôi rất tự hào vì HOSE trải qua chặng đường 25 năm thành lập và phát triển nhiều dấu ấn. Dấu ấn từ những ngày đầu tiên, khi chúng ta chỉ có hai cổ phiếu, tới dấu ấn năm 2006 khi gia nhập WTO đạt được những cú hích đầu tiên. Sau đó thăng trầm từ khủng hoảng tài chính năm 2008, thị trường đi ngang trong thời gian dài, thời kỳ COVID-19 - bùng nổ giao dịch trực tuyến, làm nền tảng cho sự bứt phá ngày hôm nay. Dấu ấn 25 năm thị trường chứng khoán (TTCK) VN, gắn với sự phát triển của nền kinh tế, gắn với sự kiện trọng đại của đất nước với những thay đổi chính sách. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các thành viên thị trường đang xây dựng nền tảng tiếp theo của thị trường, nâng cấp hệ thống giao dịch, cải tiến thủ tục, gắn IPO với niêm yết… Đây là những điều đáng mong chờ cho giai đoạn tiếp theo. Bà NGUYỄN NGỌC ANH, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM): Thị trường đang được hưởng lợi từ “sức nóng” nâng hạng Qua ghi nhận từ các cuộc làm việc, FTSE Russell đánh giá cao những nỗ lực cải cách gần đây, đặc biệt là việc bãi bỏ quy định nhà đầu tư phải có đủ tiền trước khi đặt mua chứng khoán. Họ cũng ghi nhận thanh khoản của thị trường VN đã vượt nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore (theo báo cáo của Morgan Stanley). Để duy trì đà phát triển, FTSE Russell đề xuất tập trung vào ba giải pháp: Đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài, áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và nới lỏng giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài. Qua trao đổi với FTSE Russell và các nhà đầu tư quốc tế là khách hàng của SSI, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng VN có thể được FTSE thông báo nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 9 tới đây. Đây là thành quả sau những nỗ lực không ngừng nghỉ từ các thành viên thị trường và cũng là động lực để chúng ta tiếp tục nỗ lực cố gắng cho mục tiêu lớn hơn với thị trường vốn VN. Bên cạnh các yếu tố vĩ mô tích cực, TTCK đang cho thấy “sức nóng” nhờ kỳ vọng nâng hạng. Dòng tiền đang đón đầu kết quả tích cực của tiến trình nâng hạng. Dòng tiền luôn đi trước các cơ hội và kỳ vọng nâng hạng đang là động lực chính thúc đẩy thị trường. Với những cải cách mạnh mẽ từ Chính phủ và tín hiệu tích cực từ các tổ chức đánh giá, dòng vốn đang cho thấy niềm tin rõ rệt. Tôi tin rằng khi thông tin nâng hạng được công bố vào tháng 9, thị trường sẽ đón thêm nhiều dòng tiền mới, tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đối với SSI, chúng tôi cũng đã có sẵn những kịch bản chuẩn bị để tận dụng tối đa cơ hội này. Theo ước tính, khi được nâng hạng, VN có thể thu hút thêm khoảng 1 tỉ USD từ các quỹ chỉ số và 4 tỉ USD từ quỹ chủ động. Ông TRẦN NGỌC NGUYÊN, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau: Giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế tăng cường quản trị Việc niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE không chỉ giúp Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) nâng cao vị thế trên thị trường vốn, mà còn giúp cho công ty nâng cao công tác quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Theo đó, tăng cường sự minh bạch thông tin cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. PVCFC cũng được vinh danh top 5 doanh nghiệp niêm yết tại VN có điểm số quản trị cao nhất, theo kết quả đánh giá của ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024 - bộ tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp uy tín hàng đầu khu vực. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận quốc tế cho năng lực quản trị vượt trội của PVCFC, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ với cổ đông, đối tác và cộng đồng về con đường phát triển minh bạch, có trách nhiệm và trường tồn.• Thời sự - Thứ Hai 4-8-2025 Trung ương đã xác định tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế là một giải pháp để phát huy toàn bộ nguồn lực cho đất nước phát triển. Chính phủ đã báo cáo trước Quốc hội rằng nếu có thể tháo gỡ được 2.200 dự án đang vướng mắc hiện nay thì sẽ giải phóng được 230 tỉ USD để phát triển kinh tế. Khi đó, năng lực của nền kinh tế mới được tăng cường, củng cố để đủ khả năng hấp thụ dòng vốn từ sự phát triển nhanh của TTCK VN. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn cụ đầu tư Theo ước tính, khi được nâng hạng, Việt Nam có thể thu hút thêm khoảng 1 tỉ USD từ các quỹ chỉ số và 4 tỉ USD từ quỹ chủ động. Thanh khoản của thị trường Việt Nam đã vượt nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore. Ảnh: NGUYỆT NHI Thanh khoản thị trường Việt Nam vượt nhiều nước trong khu vực Theo báo cáo của Morgan Stanley, thanh khoản của thị trường Việt Nam đã vượt nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore. được xử lý nghiêm minh, từ sớm, từ xa thì chẳng những thị trường được bảo vệ, mà những sai phạm cũng được xử lý kịp thời nhằm kiến tạo những nguồn cổ phiếu chất lượng, minh bạch và an toàn. 25 năm nhìn lại, dễ thấy rằng để TTCK Việt Nam phát triển bền vững, ngoài việc cải cách thể chế, nâng cao chất lượng doanh nghiệp, củng cố niềm tin, tăng cường năng lực nền kinh tế quốc gia… thì một việc cần làm là thượng tôn pháp luật và tôn trọng tính thị trường. Luật pháp thường không cần nghiêm khắc, chỉ cần nghiêm minh là đã đủ để kiến tạo. Khi “luật chơi” được tôn trọng và thực thi hiệu quả thì TTCK mới thực sự là “huyết mạch”, là “hàn thử biểu” của nền kinh tế như nhiều người kỳ vọng. CHÂN LUẬN càng phát triển nhanh thì lại cần phải có nhiều giải pháp ở các lĩnh vực khác để năng lực của nền kinh tế đủ khả năng hấp thụ được nguồn lực từ TTCK cũng như từ các kênh đầu tư khác. Lịch sử của TTCK VN đã từng có những biến động, như hồi năm 2006, lúc VN chuẩn bị gia nhập WTO. Khi đó, TTCK VN tăng trưởng rất nhanh với tâm lý lạc quan từ các nhà đầu tư và tình trạng mất cân đối đã diễn ra. Hay giai đoạn 2021-2022, khi tôi còn làm bộ trưởng Bộ Tài chính, những biến động cũng xảy ra trên TTCK. Việc thao túng cổ phiếu, rồi những trục trặc kỹ thuật cho thấy rủi ro trong bối cảnh phát triển nhanh là điều khó tránh khỏi nếu thiếu sự giám sát và quản lý phù hợp, nghiêm minh. Còn hiện tại, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường, sự tăng trưởng số lượng các nhà đầu tư cá nhân thì đòi hỏi một quy trình dự báo, cảnh báo, kiểm soát hiệu quả đối với thị trường càng phải được đặt ra. Chính phủ cũng có yêu cầu Bộ Tài chính cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lên phương án để xây dựng bộ chỉ báo sớm nhằm nhận diện sớm, toàn diện các diễn biến trên TTCK, từ đó có giải pháp hiệu quả, kịp thời. . Với TTCK VN, làm sao để thị trường này phát triển bền vững trong giai đoạn tới, giai đoạn đầy bất ổn của thế giới nhưng VN lại đi ngược xu hướng khi đặt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo? + Tôi cũng từng nói nhiều lần: Pháp lý hoàn thiện, công nghệ cao và con người là ba yếu tố then chốt để TTCK VN phát triển bền vững. Như chúng ta biết, việc hoàn thiện hệ thống giao dịch KRX cùng với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp TTCK VN hoạt động hiệu quả và an toàn hơn. Sự minh bạch trong tất cả hoạt động trên thị trường sẽ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản trị doanh nghiệp và đảm bảo rằng mọi thông tin trên thị trường đều được công khai, chính xác. Nhưng yếu tố nền tảng, cần thiết nhất, tôi cho rằng vẫn là con người. Con người ở đây không chỉ là các cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước đối với TTCK, mà còn cả các nhà đầu tư. Bối cảnh đất nước hiện nay đang trở thành cơ hội tốt để cải cách, phát triển hơn. TTCK VN cần tận dụng tốt cơ hội này. . Xin cảm ơn ông.•

4 Thời sự - Thứ Hai 4-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Ra mắt sách Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội - Những quyết sách lịch sử Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội - Những quyết sách lịch sử. Cuốn sách do PGS-TS Vũ Trọng Lâm làm chủ biên, được cấu trúc theo từng kỳ đại hội. Từ đó, người đọc có thể nhìn thấy logic phát triển của Đảng, một tổ chức chính trị không ngừng tự đổi mới để thích ứng với những yêu cầu khắt khe của lịch sử, của thực tiễn cách mạng và của lòng dân. Trong hơn 400 trang sách, những quyết sách tại các kỳ đại hội không chỉ được liệt kê theo dòng thời gian, mà còn được đặt trong tương quan lịch sử, chính trị rộng lớn, gắn với các biến động trong nước và thế giới. Sự gắn kết giữa hoàn cảnh và hành động làm nổi bật tinh thần chủ động, nhạy bén, sáng tạo của Đảng trong từng giai đoạn. Cuốn sách truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ của Đảng. Người đọc không chỉ thấy được hành trình phát triển của đất nước, mà còn cảm nhận quá trình trưởng thành về tư duy, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của một chính đảng cách mạng. PV • Tìm được thi thể cô gái nhảy xuống sông Tắc. Ngày 3-8, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể cô gái nghi trầm cảm nhảy cầu Trường Phước xuống sông Tắc, phường Long Phước, TP.HCM. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 1-8, người dân phát hiện một phụ nữ chạy xe máy mang biển số TP.HCM lên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông. P.HẢI • Cháy nhà xưởng ở Tây Ninh, thiệt hại 9 tỉ đồng. 1 giờ sáng 3-8, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH CN Evergreen Tree Việt Nam (cụm công nghiệp Tân Hội 1, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh) vào tối 2-8. Toàn bộ khu nhà xưởng rộng 11.800 m² bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 9 tỉ đồng. N.TIẾN Ngày 3-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại các xã Na Son, Tìa Dình, Xa Dung của tỉnh Điện Biên. Từ sân bay Điện Biên, Thủ tướng và đoàn công tác di chuyển vào khu vực các xã nói trên bằng đường bộ và trực thăng, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, chia buồn cùng các gia đình có người thân bị thiệt mạng. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng huy động một số trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại vùng bị cô lập, chia cắt. Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các bộ, ngành liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, không để người dân bị đói khát, rét, không có chỗ ở. Sau đó, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành tỉnh Điện Biên, Quân khu 2, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng)... về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, tính đến 22 giờ ngày 2-8, có 10 người bị chết, 7 người bị thương, 325 nhà dân bị thiệt hại, cùng với đó, nhiều đoạn đường, cầu cống bị lũ cuốn trôi… Ước tính tổng thiệt hại là 500 tỉ đồng. (Theo Chinhphu.vn) Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi đây là mệnh lệnh chính trị. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên phải xác định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng là cuộc họp quan trọng nhất, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thời lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; tuyệt đối không được họp chi bộ kết hợp các cuộc họp khác. “Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, thống nhất thực hiện sinh hoạt chi bộ toàn Đảng vào ngày 3 hằng tháng, nếu vào ngày nghỉ hoặc trường hợp đặc biệt sinh hoạt trong tuần đầu tiên của tháng” - Ban Bí thư yêu cầu và nhấn mạnh kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục triệt để những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ kéo dài nhiều năm qua. Đáng chú ý phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ít nhất mỗi quý một lần. “Thường xuyên cập nhật, đưa các quan điểm, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo mới, quan trọng của Đảng, của Tổng Bí thư vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề” - Ban Bí thư nêu rõ. Bí thư chi bộ, cấp ủy phải lắng nghe, tôn trọng các ý kiến đóng góp, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực; kiên quyết chống bệnh thành tích, nể nang, né tránh, ngại va chạm… N.THẢO Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự và đề xuất Chính phủ đồng ý trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến, thông qua dự án luật này tại kỳ họp thứ 10. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, dự luật đề xuất bổ sung quy định miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi được miễn thị thực có thời hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc này dựa trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Chính phủ. Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức… N.THẢO Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người dân tại bản Háng Pú Xi. Ảnh: VGP Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập và Angola Ngày 3-8, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ai Cập và Cộng hòa Angola từ ngày 3 đến 9-8. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện cam kết tạo đột phá, nâng tầm quan hệ, củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Qua đó, tạo động lực, mở ra giai đoạn hợp tác mới, nhất là về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola cũng như các nước châu Phi khác. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước vừa khẳng định quan hệ thủy chung, son sắt được hình thành và hun đúc trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, vừa là dịp để Việt Nam và hai nước Ai Cập, Angola trao đổi các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững hơn; đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập quốc tế trong tình hình mới của mỗi nước. NGỌC DIỆP Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo thanh tra chuyên đề 900 dự án Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký công văn gửi Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương yêu cầu đôn đốc báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề các dự án khó khăn, vướng mắc. Để có cơ sở, số liệu kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ (TTCP) đề nghị Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành và các cục: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI thuộc TTCP khẩn trương báo cáo tình hình triển khai các cuộc thanh tra. Nội dung báo cáo gồm: Số lượng các đoàn thanh tra, thời gian tiến hành thanh tra, thời gian kết thúc thanh tra, số lượng các cơ quan, đơn vị được thanh tra theo phụ lục và đề cương hướng dẫn gửi về TTCP trước ngày 5-8 qua Tổ công tác, Cục VII. Trước đó, ngày 23-7, TTCP ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề hơn 900 dự án ở các bộ, ngành, địa phương. PV Người đàn ông ở Tây Ninh trả lại gần 250 triệu đồng bị chuyển nhầm Ngày 3-8, Công an xã Phước Lý (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ anh Nguyễn Văn Đạo (ngụ tỉnh Cà Mau) nhận lại 248,5 triệu đồng bị chuyển nhầm trước đó. Trước đó, ngày 5-7, anh Đạo dùng tài khoản ngân hàng để chuyển 248,5 triệu đồng nhưng vô tình gửi nhầm vào tài khoản của anh Lê Hoàng Thiện (ngụ tỉnh Tây Ninh). Ngay khi phát hiện tiền trong tài khoản, anh Thiện không sử dụng mà chủ động đến Công an xã Phước Lý trình báo. H.DU ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng tới Điện Biên thăm hỏi người dân chịu thiệt hại do thiên tai Ban Bí thư: Kiên quyết chống bệnh thành tích, nể nang, né tránh Bộ Công an có đề xuất mới về miễn thị thực với người nước ngoài Tin vắ n Chia buồn Được tin cụ bà HOÀNG THỊ TIỆC, sinh năm 1928 Là thân mẫu của ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; do tuổi cao sức yếu đã tạ thế vào hồi 16 giờ 30 ngày 2-8-2025 (tức ngày 9-6 năm Ất Tỵ). Lễ viếng từ 6 giờ 30 ngày 3-8-2025 (tức ngày 10-6 năm Ất Tỵ) tại thôn Long Trung, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. Lễ gia đình từ 11 giờ 20 đến 12 giờ 10 ngày 4-8-2025 (ngày 11-6 năm Ất Tỵ). Lễ tập thể từ 12 giờ 15 đến 12 giờ 50 ngày 4-8-2025 (ngày 11-6 năm Ất Tỵ). Lễ di quan lúc 13 giờ 5 ngày 4-8-2025 (ngày 11-6 năm Ất Tỵ). An táng tại nghĩa trang Mũi Rồng. Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên báo Pháp Luật TP.HCM xin thành kính chia buồn cùng ông Phan Xuân Thủy và gia đình.

5 Thời sự - Thứ Hai 4-8-2025 Từ tháng 3 đến nay, PC02 Công an TP.HCM ghi nhận 18 vụ việc “bắt cóc online”, tổng số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt khoảng 3,5 tỉ đồng. Nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, thiếu kỹ năng ứng phó, dễ bị thao túng tâm lý. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN TÂN - BĂNG TÂM Liên tiếp trong một thời gian ngắn, tại TP.HCM và các địa phương đã xảy ra các vụ “bắt cóc online” nhắm vào các học sinh, sinh viên dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đe dọa để nạn nhân tự cách ly với người thân Ngày 25-7, bà PTBT (50 tuổi, ngụ Khánh Hòa) hốt hoảng đến Công an phường Hòa Hưng trình báo con gái là NNDQ (17 tuổi) mới vào TP.HCM đi thi thì mất liên lạc, nghi bị bắt cóc. Người mẹ nhận hàng loạt tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên con gái sử dụng số điện thoại lạ, dọa “sẽ bị hiếp dâm và bán cháu sang Campuchia” nếu không chuyển tiền chuộc. Hoảng sợ, bà T chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản đứng tên con gái. Tuy nhiên sau đó, con bà vẫn biệt tăm, không liên lạc được. Nhận thông tin, Công an phường Hòa Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện Q đang tự nhốt mình trong một khách sạn trên đường Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, điện thoại liên tục trong trạng thái “làm việc với công an”. Được giải cứu, nữ sinh kể lại: Vào sáng cùng ngày, khi đang đi uống cà phê với hai người em họ thì nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an Khánh Hòa. Người này “cảnh báo” tài khoản ngân hàng của Q bị lợi dụng để rửa tiền. Sau đó, một người khác xưng là Công an TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu Q tải ứng dụng Zoom “hợp tác điều tra”, đồng thời yêu cầu giữ kín chuyện, tạm thời ở một mình, lánh mặt người thân. “Họ yêu cầu tìm một khách sạn gần đó thuê ở. Sau đó, họ liên tục gọi qua Zoom, bắt phải chuyển 150 triệu đồng để chứng minh trong sạch. Vì không có tiền, họ bảo em nói dối với mẹ là nhận được học bổng, cần tiền làm thủ tục nhập học” - Q kể lại. Nhận thông tin của con gái qua điện thoại, bà T nghi ngờ nên yêu cầu con gái quay video tại trường ĐH để chứng minh, Q không thực hiện được vì đang ở khách sạn. Những kẻ lừa đảo yêu cầu Q ngắt liên lạc, tắt định vị điện thoại. “Lúc đó em không biết gì nữa, họ nói thì em phải làm theo” - nữ sinh Q run sợ khi kể lại. Chỉ khi lực lượng chức năng ập vào, cô gái mới được giải cứu và biết mình đã rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo. Nam sinh bị điều đến nhiều khách sạn Trước đó một ngày, nam sinh viên năm hai tên A (20 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, TP.HCM) cũng rơi vào kịch bản tương tự. A nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là shipper, thông báo có đơn hàng chưa nhận. Ngay sau đó, một người gọi video qua Zalo, nói A liên quan tới vụ rửa tiền, ma túy. Trong cuộc gọi, kẻ này mặc sắc phục công an. Những kẻ lừa đảo cho A xem hình ảnh một valy chứa tiền, túi bột trắng và một người đàn ông mặc đồng phục công an đang “báo án” là A đã bán tài khoản ngân hàng cho đường dây tội phạm. “Họ dọa em liên quan tới việc bán tài khoản ngân hàng lấy số tiền 250 triệu đồng, nếu không chứng minh sẽ bị bắt giam…” - A nhớ lại. Sau khi thao túng tâm lý làm cho A lo sợ, nhóm này yêu cầu A tải Zoom, chuyển đến ở các khách sạn ngoại thành TP.HCM để “hợp tác điều tra” và không được nói cho bất kỳ ai, A đã răm rắp làm theo chỉ dẫn. “Họ yêu cầu em phải có tiền để chứng minh không phải túng thiếu mà bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm, nếu không có tiền thì gọi về nhà xin. Họ đưa lý do nói với gia đình là được học bổng du học, cần sao kê tài khoản để chứng minh” - A kể. Nam sinh sau đó mượn bạn bè gần 50 triệu đồng chuyển cho kẻ lừa. Sang ngày 25-7, những kẻ lừa đảo đã đặt xe cho A để đi qua Siêu thị Aeon ở quận Tân Phú (cũ), sau đó những kẻ lừa Trinh sát Đội 2 PC02 Công an TP.HCM lần theo từng manh mối để tìm kiếm, giải cứu nữ sinh bị đối tượng giả danh công an “lừa bán online” qua Campuchia. Ảnh: NT Nạn nhân những vụ “bắt cóc online” kể lại việc bị dẫn dụ Những kẻ lừa đảo “bắt cóc online” có kịch bản chặt chẽ và khi nạn nhân lo sợ, họ sẽ thao túng tâm lý để nạn nhân phải làm theo chỉ dẫn. đảo tiếp tục đặt xe cho em về Củ Chi. Tại đây, A được yêu cầu tự nhốt trong khách sạn. Rất may, Công an TP.HCM kịp thời can thiệp, xác định vị trí và giải cứu nam sinh an toàn. Bị bán qua Campuchia Một vụ việc khác nghiêm trọng xảy ra với nữ sinh NNBN (19 tuổi), sinh viên năm nhất tại TP.HCM. Ngày 26-6, mẹ nữ sinh N - bà NTTD (64 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) đến công an trình báo con gái bị đưa sang Campuchia sau khi bà nhận hàng loạt tin nhắn đòi 500 triệu đồng chuộc người. Theo điều tra, nữ sinh này bị thao túng tâm lý và làm theo chỉ dẫn của nhóm giả danh công an. Chúng yêu cầu cô diễn cảnh bị bắt cóc để mẹ gửi tiền “chứng minh tài chính”. Quá trình di chuyển được thực hiện qua nhiều khâu: Xóa toàn bộ ứng dụng trên điện thoại chỉ giữ lại Zoom, bắt xe buýt từ Bến xe An Sương đi Gò Dầu (Tây Ninh) và bị đưa ra khỏi Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. N bị kẻ giả danh công an “bán online” cho một công ty tại TP Bavet (Campuchia), bị thu giữ giấy tờ, ép mở tài khoản mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau vài ngày không làm được việc, cô bị đe dọa sẽ “bị bán tiếp”. May mắn, Công an TP.HCM phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời giải cứu N thành công. Về các thủ đoạn lừa đảo nói trên, Thiếu tá Châu Thị Kim Ngọc, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (PC02 Công an TP.HCM), nhận định đây là thủ đoạn mới, tinh vi, kẻ lừa không tiếp xúc nạn nhân mà hoàn toàn bị thao túng qua mạng. “Nhiều trường hợp bị yêu cầu quay clip cởi đồ, dựng cảnh la hét rồi gửi về gia đình để tạo cảm giác bị tra tấn, ép người nhà chuyển tiền” - Thiếu tá Ngọc phân tích.• “Lúc đó em không biết gì nữa, họ nói thì em phải làm theo” - nữ sinh Q run sợ khi kể lại. Chỉ khi lực lượng chức năng ập vào, cô gái mới được giải cứu và biết mình đã rơi vào bẫy của nhóm lừa đảo. Ngày 3-8, tổ công tác chuyên trách xử lý các vụ“bắt cóc online”thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa giải cứu thành công hai nam sinh viên bị nhóm lừa đảo điều hướng, khống chế qua Zoom để nhốt mình trong khách sạn. Trước đó, khoảng 18 giờ 45 ngày 2-8, ông TĐT (50 tuổi, ngụ Lâm Đồng) báo cho người quen là ông LVT (49 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, TP.HCM) về việc con trai ông là TTH (19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa) mất liên lạc. Ông T cho biết sáng cùng ngày, H rời khỏi ký túc xá Bách khoa (phường Diên Hồng, TP.HCM) nhưng đến tối vẫn chưa quay về. Đồng thời, gia đình nhận được yêu cầu chuộc người với số tiền 600 triệu đồng. Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) PC02 phối hợp với tổ công tác địa bàn và Công an phường Diên Hồng vào cuộc xác minh. Đến 20 giờ 45, lực lượng chức năng phát hiện H đang tự nhốt mình tại một khách sạn trên địa bàn và đưa nạn nhân về nơi an toàn. H cho biết có một người gọi điện thoại tự xưng là cán bộ viện kiểm sát, thông báo H liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu H đến nơi vắng để làm việc. H đến khách sạn HA (phường Diên Hồng), sau đó di chuyển đến khách sạn PL gần đó và kết nối Zoom với nhóm lừa đảo. Tại đây, H bị hướng dẫn chuyển tổng cộng 129 triệu đồng qua năm lần giao dịch vào tài khoản 907724686... Tối 2-8, tổ công tác chuyên trách của PC02 phối hợp với Công an phường Gia Định kịp thời giải cứu sinh viên TQM (18 tuổi, ngụ TP.HCM) khỏi một vụ lừa đảo có kịch bản tương tự. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện M đang ở trong một khách sạn trên địa bàn và nhanh chóng giải cứu. M chỉ mới chuyển cho các đối tượng lừa đảo 2,1 triệu đồng. Tổ xử lý “bắt cóc online” giải cứu 2 sinh viên bị lừa LTS: Thời gian gần đây, Công an TP.HCM liên tục ghi nhận các vụ việc học sinh, sinh viên bị lừa đảo qua hình thức “bắt cóc online”. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, kẻ lừa đảo không tiếp cận nạn nhân mà thao túng tâm lý qua mạng để các nạn nhân tự cách ly với mọi người, làm theo hướng dẫn của bọn lừa đảo. Công an TP.HCM nhận định đây là thủ đoạn mới, những kẻ lừa đảo lên kịch bản rất chặt chẽ để đưa nạn nhân vào tròng. Những kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” - Bài 1 Thời điểm Công an TP.HCM đến khách sạn giải cứu, nữ sinh Q vẫn đang bị các đối tượng giả danh công an điều khiển qua Zoom. Ảnh: NT Công an TP.HCM giải cứu nam sinh tự nhốt mình trong khách sạn và chuyển tiền cho nhóm lừa đảo “bắt cóc online”. Ảnh: CA

6 Sáng 3-8, tại trụ sở TAND TP.HCM (cơ sở chính), Học viện Tư pháp phối hợp với Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ), CHLB Đức đã tổ chức phiên tòa hình sự giả định về người chưa thành niên phạm tội. Phiên tòa giả định về người chưa thành niên và hội thảo bình luận về kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong phiên tòa hình sự giả định là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình hợp tác đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp CHLB Đức. Tham dự phiên tòa giả định có sự tham dự của các chuyên gia đến từ nước Đức như ông Urs Koerner Von Gustorf, luật sư chuyên ngành Luật hình sự, Công ty Luật tại Berlin; bà Friederike Franziska Bartle, thẩm phán Tòa án Quận tại Berlin; bà Annette Eisenhardt, thẩm phán Tòa án Quận tại Berlin và đại diện Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM. Theo ông Nguyễn Trường Thiệp, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, phiên tòa giả định về người chưa thành niên là cơ hội cho các giảng viên, học viên của học viện, đặc biệt là các học viên trong chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư của Học viện Tư pháp có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề luật trên thực tế từ các chuyên gia là những thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư giỏi và có bề dày kinh nghiệm của CHLB Đức. Phiên tòa hình sự giả định không chỉ là một mô hình mô phỏng thực tiễn xét xử mà còn là một phương thức đào tạo hiện đại, hiệu quả, giúp người học vận dụng kiến thức đã học vào tình huống cụ thể, rèn luyện kỹ năng tố tụng, tư duy pháp lý và đạo đức nghề nghiệp. Trong bối cảnh Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, việc nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực trong áp dụng các quy định mới trong quá trình tham gia giải quyết vụ án hình sự liên quan đến người chưa thành niên có nhiều ý nghĩa, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. HỮ U ĐĂNG Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 4-8-2025 đã được CQĐT tách hành vi và tài liệu có liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ, xem xét xử lý sau khi có căn cứ. Cụ thể, để chuyển nhượng bốn cơ sở nhà đất trên cho Đinh Trường Chinh (đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn), ngày 23-12-2015, Huỳnh Thế Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Đinh Trường Chinh tại Phòng Công chứng số 7. Công chứng viên HMT đã thực hiện công chứng cho hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 23-12-2015 giữa Vinafood II với Công ty Việt Hân Sài Gòn. Ông T đã trực tiếp soạn thảo hợp đồng trên cơ sở đề nghị và các thông tin, tài liệu do Chinh và Năng cung cấp. Hợp đồng do ông T soạn thảo có nội dung Vinafood II chuyển nhượng một phần giá trị quyền sử dụng đất trị giá 570 tỉ đồng cho Công ty Việt Hân Sài Gòn có nội dung trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Luật Đất đai năm 2013, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014... CQĐT xét thấy cần phải tiếp tục điều tra, xác minh thu thập thêm thông tin, tài liệu để làm rõ ông T có câu kết với hai bị can Năng và Chinh để công chứng cho hợp đồng trên hay không. Thời điểm thực hiện công chứng, ông T biết rõ hay không biết hợp đồng trên có nội dung sai phạm và đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục được quy định theo Luật Công chứng 2014 hay chưa. Quá trình điều tra, CQĐT không thu thập được thông tin, tài liệu chứng minh công chứng viên T có vụ lợi khi thực hiện công chứng cho hợp đồng nêu trên. Làm rõ hành vi củ a em họ Đinh Trường Chinh Cũng theo hồ sơ, Hoàng Ngọc Cẩm Hồng được Chinh nhờ đứng tên trung gian ký kết các hợp đồng chuyển nhượng vốn góp gồm: Hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp trị giá 792 tỉ đồng giữa Công ty Việt Hân với Hồng, hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp trị giá 1.683 tỉ đồng giữa Hồng với Công ty Mùa Đông nhằm mục đích giúp Chinh trốn thuế và che giấu việc được hưởng lợi từ chuyển nhượng. Hồng không có khả năng tài chính, không có điều kiện, nhu cầu thực tiễn để mua 99% vốn góp trị giá 792 tỉ đồng của Công ty Việt Hân tại Công ty Việt Hân Sài Gòn. Qua làm việc với Hoàng Ngọc Mạnh Hùng (anh Hồng), được biết Hồng ít về Việt Nam, hoàn cảnh gia đình tại Canada khó khăn, không có khả năng tài chính để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam với số tiền 792 tỉ đồng. Khoảng cuối năm 2015, đầu năm 2016 Hồng về Việt Nam thăm gia đình và gặp Chinh. Chinh đã mua vé máy bay cho Hồng từ Canada về Việt Nam để nhờ Hồng đứng tên ký trên một số giấy tờ nhưng Hùng không biết cụ thể là những giấy tờ gì. Theo kết quả xác minh xuất nhập cảnh, ngày 28-12016, Hồng nhập cảnh Việt Nam và chỉ hai ngày sau đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 99% vốn góp từ Công ty Việt Hân với giá 792 SONG MAI Như báo Phá p Luậ t TP.HCM đã đưa tin, VKSND TP.HCM vừ a ban hành cáo trạng truy tố ba bị can Huỳnh Thế Năng (cựu tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (cựu phó tổng giám đốc Vinafood II) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Công chứng viên có vụ lợ i? Theo hồ sơ, Huỳnh Thế Năng, Nguyễn Thọ Trí đã câu kết với Đinh Trường Chinh chuyển nhượng nhà đất 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP.HCM nhưng không thông qua đấu giá, gây thiệt hại cho Nhà nước 970 tỉ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điề u tra (CQĐT) đã làm việc và xác định nhiều cá nhân, tổ chức liên quan có hành vi sai phạm. Đối với trách nhiệm của Phòng Công chứng số 7 và hành vi liên quan bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (quốc tịch Canada, em họ bị can Đinh Trường Chinh) Huỳnh Thế Năng (bên phải) và Đinh Trường Chinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA tỉ đồng. Đến ngày 2-2-2016, Hồng lại ký hợp đồng để chuyển nhượng 99% vốn góp này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng. Sau đó, Hồng xuất cảnh qua Canada vào ngày 10-2-2016. Toàn bộ số tiền 1.683 tỉ đồng được Hồng chuyển chuyển về lại Công ty Việt Hân và cá nhân Chinh. Kết quả điều tra xác định Hồng không thụ hưởng số tiền này, không mang tiền ra nước ngoài hay kinh doanh, mua sắm tại Việt Nam... Kết quả điều tra đến nay chỉ mới xác định được giao dịch dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước là giao dịch giữa Vinafood II với Công ty Việt Hân. Quá trình điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ chứng minh Hồng có liên quan trực tiếp đến vụ án. Hiện nay, Hồng đang định cư, sinh sống tại Canada nên CQĐT chưa thể lấy lời khai để làm rõ có hay không có mối liên quan của Hồng đối với vụ án. Do đó, cần phải tiếp tục tiến hành điều tra, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để chứng minh làm rõ có hay không có hành vi đồng phạm giúp sức của Hồng trong vụ án để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.• Quá trình điều tra, cơ quan điề u tra không thu thập được thông tin, tài liệu chứng minh công chứng viên HMT có vụ lợi khi thực hiện công chứng cho hợp đồng. Thẩm phán, luật sư chuyên về hình sự của Đức tại phiên tòa giả định. Ảnh: HVTP phapluat@phapluattp.vn Vụ Vinafood II: Tiế p tụ c làm rõ hành vi củ a công chứ ng viên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ công chứng viên có câu kết với các bị can để công chứng cho hợp đồng chuyển nhượng đất vàng hay không. Liều lĩnh thuê xe chở mình cùng “gói hàng” từ TP.HCM ra Đà Nẵng TAND TP Đà Nẵng vừ a tuyên phạ t bị cá o Trần Bảo Quốc (48 tuổi, trú TP.HCM) 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 11-10-2024, một người tên Tom (chưa rõ lai lịch) liên hệ với Trần Bảo Quốc qua ứng dụng Telegram để thuê Quốc vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Đà Nẵng. Điều kiện để được nhận thù lao là phi vụ giao hàng phải được hoàn thành. Sau đó, Tom thông báo vị trí để Quốc đến lấy gói hàng chứa ma túy rồi đưa về cất giấu. Đến tối 11-10, Quốc gọi điện thoại thuê anh Lê Văn Tuấn (tỉnh Tây Ninh) là tài xế chạy dịch vụ Grab chở Quốc từ TP.HCM ra Đà Nẵng. Khi di chuyển đến địa phận huyện Hòa Vang cũ (TP Đà Nẵng) thì bị công an tiến hành khám xét, bắt giữ. Kết quả giám định cho thấy tổng khối lượng ma túy thu giữ gồm 1,1 kg Ketamine và 19,629 g Methaphetamine, 22,827 g MDMA. Quốc khai từ ng vào tù về các tội cướp giật tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vì không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài nên nhận vận chuyển ma túy. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nhằm trục lợi cá nhân, bất chấp hậu quả pháp lý, tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội và tuyên án như trên. MINH TRƯỜ NG Thẩm phán, luật sư Đức tham gia phiên tòa giả định tại TP.HCM

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==