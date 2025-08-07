177-2025

2 Thời sự - Thứ Năm 7-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Vùng Cảnh sát biển 3 phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU Sáng 6-8, tại phường Phước Thắng, TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đại tá Cao Xuân Quận (Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3) đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - pháp lý quan trọng, nhằm triển khai nghiêm túc Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU. Cùng với đó, phát huy sức mạnh tổng hợp cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng, các địa phương ven biển làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đoàn thanh tra của EC sang làm việc tại Việt Nam lần thứ năm, tiến tới gỡ bỏ thẻ vàng đối với ngành thủy sản, góp phần bảo vệ, tái tạo và khai thác nguồn lợi thủy sản một cách bền vững… ĐỨC ĐỊNH - PHONG ĐIỀN Trưa 6-8, giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Cairo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ai Cập, tiếp tục lên đường thăm Angola. Trướ c đó , sáng cù ng ngày, tại trụ sở Thượng viện, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razeq. Chủ tịch Thượng viện Abdel-Wahab Abdel-Razeq đánh giá chuyến thăm diễn ra rất đúng thời điểm, qua đó, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới trên tất cả lĩnh vực, mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho hai đất nước, hai dân tộc. Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng, lợi thế của mỗi nước. Hai bên nhất trí sớm thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị hai nước để trao đổi thường xuyên, đề xuất các biện pháp tăng cường thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước. Cũ ng trong sáng 6-8, tại trụ sở Hạ viện, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El Gebaly. Bên cạnh việc giám sát triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Ai Cập nhất trí tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và diễn đàn liên nghị viện thế giới. Hai bên nhất trí nghiên cứu sớm thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin lập pháp. (Theo TTXVN) Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6-8, trong tháng 7, cả nước có 16,5 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 117,4 ngàn tỉ đồng và gần 79.000 lao động. Tính chung bảy tháng năm 2025, cả nước có 107,7 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 928,4 ngàn tỉ đồng và tổng số lao động 670.000 người, lần lượt tăng 10,6%, 5,5% và 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với số lượng doanh nghiệp thành lập mới, cả nước có thêm 66,3 ngàn doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong bảy tháng đạt 174.000 doanh nghiệp, tăng 22,9%. Bình quân mỗi tháng có 24,9 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại thị trường. MINH TRÚ C Thủ tướng: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới. Thủ tướng yêu cầu bí thư và chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân. Bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét, không có chỗ ở; bảo đảm tất cả học sinh phải được đến trường đúng dịp khai giảng; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời. Tập trung khắc phục nhanh nhất các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, nhất là công trình giao thông (phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của nhân dân), điện, viễn thông, nước sinh hoạt, y tế để bảo đảm đời sống, sinh hoạt của người dân. Giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp; bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà hoặc buộc phải di dời khẩn cấp (hoàn thành chậm nhất trong tháng 9-2025). NGỌ C DIỆ P Việt Nam vượt Malaysia, Indonesia về lượng khách du lịch quay lại cao nhất Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố bảng xếp hạng “Điểm đến thu hút du khách quay lại” mới nhất, ghi nhận Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất trong sáu tháng đầu năm 2025. Việt Nam chỉ xếp sau Nhật Bản và Thái Lan, vượt qua loạt đối thủ mạnh như Malaysia và Indonesia. Năm điểm đến được khách du lịch quay lại nhiều nhất tại Việt Nam gồm: Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Hà Nội và Phú Quốc. Trong đó, các địa phương ven biển ghi điểm nhờ thiên nhiên tươi đẹp và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, trong khi TP.HCM và Hà Nội hấp dẫn bởi nhịp sống năng động, chiều sâu văn hóa và ẩm thực đặc sắc. “Việt Nam đang trở thành điểm đến để du khách quay lại nhiều lần không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để khám phá thêm những trải nghiệm mới. Từ đô thị sôi động đến vùng biển yên bình, mỗi điểm đến đều mang bản sắc riêng, đủ sức tạo nên sự gắn bó cảm xúc” - ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận định. THU TRINH TP.HCM sẵn sàng cho triển lãm quốc tế PCCC&CNCH lớn nhất năm 2025 Ngày 6-8, tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM (PC07) tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp tổ chức Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 (Secutech Vietnam 2025). Phá t biể u chỉ đạ o, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực PCCC&CNCH, có ý nghĩa chính trị, xã hội và chuyên môn sâu rộng. Triển lãm thu hút sự tham dự của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 480 gian hàng đến từ các nhà sản xuất, cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực PCCC, CNCH, an ninh và an toàn. Các thương hiệu lớn sẽ mang đến nhiều sản phẩm, thiết bị mới với công nghệ tiên tiến. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh người chiến sĩ Công an TP.HCM, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. NGUYỄ N TÂN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Ai Cập, lên đường thăm Angola Ngày 6-8, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thông tin về sự cố bùn phun trào tại ngõ Núi Trúc xảy ra vào rạng sáng cù ng ngày. Theo MRB, sự cố xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng khi máy khoan TBM số 2 đang thi công đoạn ngầm thuộc gói thầu CP03 - thi công hầm và các ga ngầm của tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện hiện tượng hỗn hợp bùn và nước trào lên mặt đất, các lực lượng của chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu cùng chính quyền sở tại đã có mặt để khoanh vùng, xử lý sự cố. MRB cho biết đã huy động khẩn cấp 30 nhân sự, năm xe hút bùn cùng thiết bị chuyên dụng, bao cát, vật tư quây rào tạm để thu gom, vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng. Đến rạng sáng cùng ngày, hiện tượng phun bùn đã được kiểm soát. Theo đánh giá ban đầu, phạm vi ảnh hưởng của sự cố là nhỏ, không ghi nhận thiệt hại về người hay hạ tầng kỹ thuật. Dữ liệu quan trắc mặt đất trong suốt quá trình khoan vẫn nằm trong giới hạn cho phép. “Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của người dân - đặc biệt là các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp - trong quá trình xử lý sự cố này” - đại diện MRB nhấn mạnh. TRỌNG PHÚ Kiểm soát sự cố máy đào hầm metro Nhổn - Ga Hà Nội lại gây phun trào bùn tại ngõ Núi Trúc Gần 25.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng Tin vắn • Bắt người tấn công CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn. Ngày 6-8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Ngọc Ao (42 tuổi) để điề u tra hành vi vô cớ tấn công CSGT khi đang kiểm tra nồng độ cồn vào tố i 26-7. PHƯƠNG NAM • Nhậ n làm “bùa trúng số” để lừa tiền, và ng. Ngày 6-8, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Trần Thị Kim Kha (31 tuổi, bị truy nã đặc biệt). Kha xưng là “thầy bùa” chuyên làm “bùa trúng số”, cúng giải hạn… chiếm đoạt gần 700 triệu đồng và gần 2 lượng vàng củ a nhiều ngườ i. HẢ I DƯƠNG • Xử phạt chủ xe chở 97 con heo không có giấy kiểm dịch. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk vừ a xử phạ t ông NHL là chủ xe chở 97 con heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật từ Lâm Đồng đến Đắk Lắk với số tiền 7 triệu đồ ng và tiêu hủ y số heo này. TIẾ N THOẠ I Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân rời Cairo, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước Angola. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Năm 7-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai. VIẾ T THỊNH Ngày 6-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Bộ KH&CN, Đảng ủy Bộ VH-TT&DL và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tri ân tại buổi gặp mặt. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Luôn ghi nhận, đề cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, những người đã và đang góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc bằng trí tuệ, tâm huyết, tài năng và cống hiến không mệt mỏi của mình, những người đã góp phần làm rạng hơn “hào khí Thăng Long” trong gần một thế kỷ qua. Tổng Bí thư khẳng định trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn là lực lượng tiên phong trong việc khai sáng dân trí, xây dựng lý luận cách mạng và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn. Các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu đã truyền bá những tư tưởng yêu nước, tiến bộ và cách mạng, tinh thần khoa học, tạo tiền đề quan trọng cho phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. 80 năm qua, bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam cũng đều in đậm dấu ấn và sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học. Đó là những người anh dũng trong chiến đấu, bền bỉ trong sáng tạo, tiên phong trong đổi mới và tận hiến trong xây dựng đất nước... Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như nghệ sĩ là mạch nguồn cho sự trường tồn của đất nước, là nguyên khí quốc gia. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư biểu dương, ghi nhận, tri ân và hy vọng vào những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt kể từ khi có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta. Tại hội nghị, Tổng Bí thư đã thông báo về tình hình đất nước, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra: Phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao; lắng nghe ý kiến đóng góp của các Tổng Bí thư: Sự chính trực, tử tế là tấm khiên bảo vệ chân lý ngày hôm nay là nhờ truyền thống 4.000 năm văn hiến của dân tộc được hội tụ, kết tinh trong 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm đổi mới. Nhờ sự đồng lòng, hưởng ứng, sự lao động miệt mài, cống hiến của hàng triệu triệu tầng lớp nhân dân lao động, trong đó có lực lượng trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, luôn luôn coi trí thức, nhà khoa học, văn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Tổng Bí thư nhấn mạnh trong một thế giới đầy biến động, giữ vững mục tiêu hiện nay là: Duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là một yêu cầu rất cao, rất cấp bách. Để hoàn thành mục tiêu này, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, toàn dân cần hưởng ứng mạnh mẽ, trong đó cần sự chung tay góp sức của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và các văn nghệ sĩ. Do vậy, hơn lúc nào hết, vai trò của các nhà khoa học, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thắp sáng ngọn đuốc tri thức và sáng tạo càng trở nên then chốt. Các đồng chí không chỉ là những “kỹ sư tâm hồn”, những “kiến trúc sư của tương lai”, những người thể hiện “tiềm năng con người Việt Nam” mà còn là người giữ lửa, lan tỏa giá trị Việt, tinh thần Việt, bản sắc Việt trong Tại hộ i nghị, bày tỏ xúc động được Đảng, Nhà nước ghi nhận quá trình lao động, sáng tạo, những đóng góp tâm huyết của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong những năm qua. Đồ ng thờ i, tiếp tục quan tâm, động viên công tác, lao động nghệ thuật, nghiên cứu, sáng tạo, phấn đấu có nhiều công trình, tác phẩm lớn, có giá trị, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các đại biểu cũng chia sẻ ý kiến tâm huyết trong lĩnh vực chuyên môn của mình và khẳng định sự tin tưởng vào những quyết sách đổi mới của Đảng, Nhà nước nhằm đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự chính trực, trung thực và tử tế là tấm khiên bảo vệ chân lý, bảo vệ con người, giúp cho xã hội lành mạnh, phát triển. một thế giới đầy cạnh tranh và chuyển động. Văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận tinh thần Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần đồng hành cùng Đảng, cùng nhân dân, phát huy cao nhất trí tuệ, phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước để nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn… Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên số, thời đại mới. Văn nghệ sĩ cần là những chiến sĩ trên mặt trận tinh thần, không ngừng sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, có sức lan tỏa, truyền cảm hứng, nâng tầm tâm hồn con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập như hiện nay. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần thể hiện tinh thần dấn thân vì công việc, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng và phản biện chính sách trên tinh thần khoa học, nhân văn, dân tộc. Trí thức không chỉ là người nghiên cứu, giảng dạy, mà còn là người sáng tạo, bổ sung tri thức và đạo lý, góp phần định hình đường lối phát triển của đất nước trên tinh thần vì nước, vì dân, vì sự trường tồn của dân tộc; tích cực kết nối, lan tỏa tri thức, kinh nghiệm, giá trị tới thế hệ trẻ. Hãy trao truyền không chỉ kiến thức mà cả tinh thần dân tộc, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, lòng nhân ái cho lớp kế cận. Đây là cách thiết thực nhất để những giá trị tốt đẹp được phát huy và “sống mãi trong sự nghiệp dân tộc”. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, thật giả lẫn lộn, nhiều sự kiện, vụ việc được ngụy tạo bằng công nghệ, bằng trí tuệ nhân tạo thì phẩm chất của trí thức càng trở nên quan trọng. Sự chính trực, trung thực và tử tế là tấm khiên bảo vệ chân lý, bảo vệ con người, giúp cho xã hội lành mạnh, phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trung thực, khoa học, cách mạng, trách nhiệm xã hội. Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, sức sáng tạo và cống hiến cho đất nước, Tổng Bí thư tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai.• Tiêu điể m Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ chúng ta đang sống trong một thời đại mà tri thức là nguồn lực quan trọng bậc nhất của sự phát triển là “năng lượng mới” của thế kỷ XXI. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo… đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội. Nếu không kịp thời thích ứng, tiếp nhận và làm chủ, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hộ i nghị. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm và cá c đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Ả nh: TTXVN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 7-8-2025 Sáng 6-8, phát biểu tại Diễn đàn Giám sát của Quốc hội (QH) để kiến tạo phát triển, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết đây là diễn đàn giám sát đầu tiên mà QH tổ chức. Theo ông, việc giám sát đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo từ năm 1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đi giám sát nhiều cuộc ở những địa bàn quan trọng về kinh tế - xã hội, đi gần dân, sát dân để hiểu dân. Các Chủ tịch QH như Trường Chinh, Lê Quang Đạo, Nguyễn Hữu Thọ cũng như các Chủ tịch QH nhiều nhiệm kỳ đều tiến hành các hoạt động giám sát. Nghiêm túc, chất lượng Với quan điểm giám sát là để kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Chủ tịch QH nói QH khóa XV rất quan tâm tới công tác giám sát. Các cuộc giám sát đã làm hết sức nghiêm túc, có chất lượng và đều có báo cáo với đại biểu QH, báo cáo cử tri và nhân dân. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về hoạt động giám sát được quan tâm, có sự phối hợp chặt chẽ kịp thời giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Chất vấn đã trở thành một hình thức giám sát hiệu quả của QH. “Các kỳ họp QH đều có hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Hội đồng Dân tộc, các ủy ban có những phiên giải trình về những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm ở các bộ, ngành, các lĩnh vực mà nhân dân quan tâm” - Chủ tịch QH cho hay. Chủ tịch QH cho rằng công tác giám sát đã thể hiện rõ quan điểm đồng hành của QH với Chính phủ. Các quyết định về thể chế, xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều thể hiện quan điểm này. Đề cập đến các báo cáo dân nguyện trình ra Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH hằng tháng, Chủ tịch QH nhìn nhận Ban Dân nguyện (nay là Ủy ban Dân nguyện và Giám sát) đã làm tốt chức năng phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương để tổng hợp tình hình chung trong cả nước. “Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật ngày càng thiết thực, hiệu quả, năm sau tốt hơn năm trước” - Chủ tịch QH nói và đề cập đến công tác thể chế hóa, xây dựng luật của QH như Nghị quyết 197 thể chế hóa Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị; nhiều điểm nghẽn trong luật pháp được QH tháo gỡ. “Chúng ta đã thông qua 68 luật, nghị quyết, trên 213 luật có hiệu lực thi hành hiện nay” - Chủ tịch QH nêu. Giải quyết các hạn chế, vướng mắc Chủ tịch QH cũng đề cập đến những hạn chế, vướng mắc trong công tác giám sát, như việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát thời gian vừa qua chưa đầy đủ; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận giám sát chưa thực hiện quyết liệt, thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa hoạt động giám sát của QH với hoạt động kiểm toán, thanh tra, kiểm tra có lúc chưa chặt chẽ; chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng, thuận lợi để nhân dân, cử tri thực hiện quyền giám sát; cơ chế, điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu... “Diễn đàn hôm nay sẽ thảo luận giải pháp phát huy ưu điểm để khắc phục những thiếu sót, hạn chế” - Chủ tịch QH nói. Ông cho biết QH khóa XV đã ban hành các luật, nghị quyết theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Chính phủ, địa phương. Việc này được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, rõ ràng, cụ thể, “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Trong bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn yêu cầu hoạt động giám sát của QH, của UBTVQH phải đi vào thực chất để giám sát luật, nghị định, thông tư. “Phải xem luật đã ban hành thì nghị định có theo kịp thời không, nghị định có đúng với luật không; rồi xem xét thông tư có đúng với nghị định, với luật hay không. Đây là vấn đề mà chúng ta phải làm thường xuyên” - ông nói. Ông Trần Thanh Mẫn cho hay tới đây có thể thực hiện chỉ một cuộc họp của QH nhưng UBTVQH phải giám sát nhiều, thường xuyên, đột xuất để phát hiện những vấn đề, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Theo Chủ tịch QH, kinh tế - xã hội luôn chuyển biến liên tục đòi hỏi phải điều chỉnh luật, nghị định, thông tư cho phù hợp với tình hình thế giới, trong nước. Ông đề nghị diễn đàn trao đổi, thảo luận tập trung vào các vấn đề cần quan tâm để kết thúc diễn đàn có báo cáo tổng hợp gửi tới QH, Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương để kịp thời phục vụ việc sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của QH, HĐND các cấp. Giám sát cả chính sách và triển khai chính sách Nêu quan điểm tại diễn đàn, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 2 Lê Đình Thăng cho hay một trong những vấn đề cần giám sát là thực hiện ngân sách nhà nước và đặt vấn đề: “Liệu các chính sách đã tạo điều kiện để kiến tạo phát triển hay chưa?”. Theo ông Thăng, chính sách thuế hiện nay cần phải được mổ xẻ để xem đã kiến tạo phát triển chưa hay mới chỉ tập trung vào thu thuế. Thông tin vừa qua, theo ông Thăng, tiền thu từ đất trong sáu tháng đã gần đạt dự toán của cả năm 2025. Vậy cần phải làm rõ tỉ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải giám sát nhiều, giám sát thường xuyên, giám sát đột xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Quang cảnh Diễn đàn Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển. Ảnh: QH Thay mặt Chính phủ, một trong những đối tượng giám sát của QH, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhận định diễn đàn này là một sáng kiến kịp thời, thiết thực, thể hiện sự đồng hành của QH với Chính phủ. “Chính phủ được lắng nghe các ý kiến về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Trong thời gian qua, các hoạt động giám sát của QH nói chung đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, hoàn thành toàn bộ các nội dung, có sự cải tiến và điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn. Giám sát của QH đã tạo chuyển biến rõ nét trong các cơ quan chịu sự giám sát” - Phó Thủ tướng nói. Theo Phó Thủ tướng, giám sát của QH cũng thúc đẩy tiến độ nhiều dự án trọng điểm quốc gia, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết Thủ tướng luôn chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát của QH, sửa đổi luật pháp, xử lý các văn bản có dấu hiệu trái luật. “Thủ tướng và các bộ trưởng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phiên chất vấn của QH, được các đại biểu QH đánh giá cao, đáp ứng được yêu cầu của cử tri và nhân dân”- PhóThủ tướng nói. Ông bày tỏ mong muốn công tác giám sát của QH, của UBTVQH, các đoàn đại biểu QH và các đại biểu QH tập trung vào việc thực thi các luật, nghị quyết của QH đã thông qua, đặc biệt là các luật, nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ 2 và kỳ họp thứ 9. Đồng thời, các cuộc giám sát đều xác định đúng và trúng các vấn đề cần giám sát, nhất là các vấn đề sát sườn với thực tiễn cuộc sống. Phó Thủ tướng cũng mong muốn QH qua công tác giám sát sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung. CHÂN LUẬN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Giám sát của Quốc hội phải đi vào Tiêu điểm Hoạt động giám sát ngày càng thực chất, gắn với thực tiễn Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng hoạt động giám sát ngày càng thực chất, gắn với thực tiễn, đóng góp thiết thực cho công tác lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Qua đó, QH thể hiện rõ vai trò kiến tạo, dẫn dắt, đồng thời củng cố niềm tin của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Các tham luận làm rõ vai trò của giám sát trong phát hiện điểm nghẽn, thúc đẩy thực thi chính sách và hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thiết yếu như đầu tư công, tín dụng, ngân hàng, năng lượng, giáo dục, khoa học và công nghệ. Nhiều ý kiến nhấn mạnh giám sát cần được tiếp cận theo tư duy “kiến tạo và phát triển” thay vì chỉ kiểm tra, kiểm soát, đồng thời nêu rõ hạn chế trong phương pháp, cơ chế phối hợp, tính ràng buộc sau giám sát, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả giám sát trong thời gian tới. Mong Quốc hội tiếp tục đồng hành với Chính phủ

5 THANH TUYỀN Ngày 6-8, tại Bộ Tư lệnh TP.HCM, Đại hội Đảng bộ Quân sự TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 long trọng khai mạc. Đảng bộ Quân sự TP.HCM phát huy truyền thống anh hùng Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM, đánh giá trong năm năm qua, Đảng bộ Quân sự TP.HCM đã sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP; phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi thử thách, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 7, của Thành ủy và UBND TP về công tác quân sự, quốc phòng. Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, Đảng bộ Quân sự TP.HCM đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm đề ra cho nhiệm kỳ; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất. Qua đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nhấn mạnh Đảng bộ Quân sự TP cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết thắng. “Ngay sau đại hội phải tập trung triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng cấp trên và nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống” - Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu. Cùng với đó, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình hành động và cụ thể các đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục quán triệt, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Thành ủy TP.HCM nhằm nâng cao chất lượng tham mưu và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ. Tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược, nắm bắt tình hình, có kế hoạch, phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Song song đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực; chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ rộng khắp. Chủ động xây dựng quy chế phối hợp công tác quân sự, quốc phòng với cấp ủy chính quyền các địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. “Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự TP.HCM vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, tăng cường giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng” - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy quân đội, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ bảo đảm thật sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Lực lượng vũ trang TP.HCM luôn kiên định, vững vàng Trước đó, phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, đề nghị Đảng bộ Quân sự TP.HCM chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến mới của thời cuộc. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh cần chú trọng xây dựng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang TP, kiện toàn tổ chức, biên chế đúng quy định. Chính ủy Quân khu 7 đề nghị Đảng bộ Quân sự TP.HCM tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội các nước và các đơn vị hợp tác kết nghĩa truyền thống của lực lượng vũ trang TP.HCM. “Bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang TP.HCM cũng phải luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để TP và cả nước phát triển” - Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh.• thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 7-8-2025 lệ các khoản thu có khả năng tái tạo và khoản thu một lần. Vì nếu cứ dựa vào khoản thu một lần thì tính bền vững của ngân sách sẽ bị ảnh hưởng. Hay với thuế nhà đất, ông Thăng nói căn nhà của người dân 30 m2, 50 m2 hằng năm vẫn thu thuế sử dụng đất. Tuy nhiên, có những dự án hàng ngàn hecta nhưng 20 năm không triển khai. “Nếu chúng ta dạo quanh Hà Nội hoặc TP.HCM, chúng ta sẽ thấy có những dự án cỏ mọc tốt, 20 năm nay hoặc thậm chí hơn không triển khai nhưng đất đó Nhà nước đã giao rồi. Cách đây 20 năm chỉ mấy ngàn tỉ đồng, đến nay hàng trăm ngàn tỉ đồng nhưng Nhà nước không có quyền lợi gì ở chỗ này” - ông Thăng nêu vấn đề. Với các dự án này, khi chủ đầu tư xây dựng xong, giao dịch, người mua nhà đóng thuế thì lại làm tăng giá và người mua nhà lại nộp thuế cao hơn. “Điều đấy lại góp phần làm gia tăng giá nhà, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Vậy với chính sách thuế, cần phải xác định giám sát sâu chứ không thể nói chung chung. QH phải đi sâu để kiến tạo chính sách, mở đường cho chính sách sát thực Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng công tác giám sát đã thể hiện rõ quan điểm Quốc hội đồng hành với Chính phủ. Ảnh: PHẠM THẮNG thực chất mới” - ông Thăng kiến nghị. Ông Thăng cũng cho rằng có những sự… vô lý. Chẳng hạn Luật Ngân sách nhà nước vẫn yêu cầu duyệt quyết toán các đơn vị sự nghiệp công lập. “Duyệt quyết toán là duyệt việc sử dụng ngân sách trong khi họ không sử dụng ngân sách. Có những điểm nghẽn như vậy nhưng vừa rồi sửa Luật Ngân sách nhà nước chúng ta vẫn không tháo được” - ông Thăng nói và kiến nghị phải có chuyên đề giám sát sâu với sự tham gia của các đơn vị sự nghiệp công lập, các chuyên gia, nhà khoa học mới có thể tháo gỡ được. TS Bùi Tiến Hanh, Trưởng khoa Tài chính công Học viện Tài chính, cho rằng mặ c dù kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm đã được ban hành như ng các dự báo cơ bả n chư a đủ vữ ng chắ c để là m că n cứ xâ y dự ng mứ c trầ n và dự toá n trung hạ n đả m bả o độ tin cậy. Dự toán ngân sách năm chưa nhất quán với dự toán trung hạ n củ a nă m trư ớ c đó , sự khá c biệ t giữ a cá c nă m chư a được giải trình và đối chiếu đầy đủ. Ông Hanh cho rằng những vấn đề này có nhiều nguyên nhân, trong đó có vai trò giám sát thực hiện ngân sách nhà nước của QH. Ông Hanh cũng cho rằng nếu kết quả giám sát thực hiện ngân sách nhà nước của QH với những phát hiện, thảo luận thấu đáo về những điểm nghẽn, điểm bất cập trong các văn bản pháp luật có liên quan sẽ là cơ sở để hoàn thiện các quy định của pháp luật đúng hơn với thực tiễn.• Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn yêu cầu hoạt động giám sát của QH, của UBTVQH phải đi vào thực chất để giám sát luật, nghị định, thông tư. BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN: Đảng bộ Quân sự TP.HCM phát huy truyền thống anh hùng, vượt mọi thử thách Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá Đảng bộ Quân sự TP.HCM đã sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP; phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi thử thách. “Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự TP.HCM vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, tăng cường giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng” - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN Đại hội là sự tập trung cao trí tuệ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ Theo Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, nghị quyết đại hội là sự tập trung cao trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sức bật mới của toàn Đảng bộ. Muốn thực hiện thắng lợi phải xây dựng tổ chức đề án mạnh, đội ngũ cán bộ giỏi, có phương pháp, tác phong công tác khoa học, dân chủ, đoàn kết, biết quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp, đặc biệt là phải nêu gương, nhất là cán bộ chủ trì. “Sau khi sáp nhập sẽ còn rất nhiều công việc chưa có trong tiền lệ, nhiều vấn đề mới và yêu cầu cao hơn nhưng Quân khu 7 tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP; cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ, Đảng bộ Quân sự TP.HCM sẽ phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, tạo ra động lực mới cho phát triển và góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ” - Chính ủy Quân khu 7 tin tưởng.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 7-8-2025 phapluat@phapluattp.vn nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, về nguyên tắc, bất kỳ việc sử dụng, chỉnh sửa hay tái tạo hình ảnh của diễn viên bằng AI đều phải được sự cho phép của chính diễn viên đó. Việc nhà sản xuất phim tự ý dùng AI để thay đổi khuôn mặt, biểu cảm của diễn viên mà không có sự đồng ý rõ ràng là hành vi xâm phạm quyền đối với hình ảnh của họ. Xét trong trường hợp của phim Chốt đơn, việc sử dụng AI để chỉnh sửa, thay đổi hay tái tạo gương mặt của Thùy Tiên trong phim, nếu không có sự đồng ý rõ ràng của nữ diễn viên sẽ bị coi là xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân theo quy định của pháp luật dân sự. Thứ hai là quyền của người biểu diễn theo Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó, diễn viên được pháp luật bảo hộ với tư cách là người biểu diễn. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) có các quy định về quyền của người biểu diễn, trong đó có các quyền nhân thân quan trọng như được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn. Quyền được bảo vệ sự vẹn toàn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn. Việc sử dụng AI để thay đổi hoàn toàn khuôn mặt hoặc can thiệp sâu vào diễn xuất của diễn viên có thể bị xem là hành vi “sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc” hình tượng biểu diễn. Nếu việc thay đổi này tạo ra một hình ảnh, biểu cảm không tự nhiên, thiếu cảm xúc hoặc thậm chí tiêu cực, có thể gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp mà diễn viên đã xây dựng. Trong trường hợp của Hoa hậu Thùy Tiên trong phim Chốt đơn, việc dùng AI để thay đổi biểu cảm, ánh mắt, giọng nói hay toàn bộ gương mặt Thùy Tiên mà không có sự cho phép có thể bị xem là xuyên tạc hình tượng biểu diễn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng nếu phần hình ảnh thay thế đó thể hiện cảm xúc gượng gạo, tiêu cực hoặc khác xa với thông điệp diễn xuất ban đầu của cô ấy. Khi đó, không chỉ là xâm phạm quyền nhân thân mà còn ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu cá nhân của nghệ sĩ. Khoảng trống pháp lý về AI Thứ ba là vai trò quyết định của hợp đồng mà hai bên đã giao kết, trong thực tế mối quan hệ giữa diễn viên và nhà sản xuất được điều chỉnh chủ yếu bởi hợp đồng dịch vụ/hợp đồng lao động. Nội dung của hợp đồng này có vai trò quyết định trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên. Một hợp đồng chặt chẽ cần có điều khoản quy định cụ thể về phạm vi sử dụng hình ảnh của diễn viên. Liệu nhà sản xuất có được quyền sử dụng công nghệ CGI, AI để chỉnh sửa, thay thế hình ảnh của diễn viên hay không? Giới hạn của việc chỉnh sửa là gì?... Tiếp đến hình ảnh nhân vật do AI tạo ra dựa trên hình ảnh gốc của diễn viên có thể được xem là một dạng “tác phẩm phái sinh”. Hợp đồng cần làm rõ ai là chủ sở hữu của hình ảnh mới này và việc sử dụng nó ra sao. Như thông tin từ bộ phận pháp lý của nhà sản xuất cung cấp, họ cho rằng có quyền sử dụng một phần, toàn bộ hay không sử dụng hình ảnh Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM Dư luận đang hướng sự quan tâm đến việc nhà sản xuất phim Chốt đơn sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để tạo ra nhân vật thay thế Hoa hậu Thùy Tiên trước khi công chiếu chính thức. Việc sử dụng công nghệ để chỉnh sửa hình ảnh của cá nhân, đặc biệt là chỉnh sửa các tác phẩm nghệ thuật có sự tham gia của những cá nhân có sức ảnh hưởng như diễn viên, người mẫu, ca sĩ... là một vấn đề phức tạp, giao thoa giữa quyền nhân thân, quyền sở hữu trí tuệ và thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, có thể phân tích khía cạnh pháp lý đối với vụ việc thay thế hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phim Chốt đơn với những nội dung chính sau. Có thể bị xem là xuyên tạc hình tượng biểu diễn Thứ nhất là quyền của cá nhân đối với hình ảnh theo Điều 32 BLDS đã quy định rất rõ cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá Giới hạn của pháp luật vụ dùng AI thay hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên của Thùy Tiên, trong bất kỳ trường hợp nào do diễn viên vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng. Việc này cho thấy tầm quan trọng của các điều khoản ràng buộc và các chế tài, xử lý vi phạm đã được hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp cụ thể của phim Chốt đơn, phía nhà sản xuất cho rằng Thùy Tiên vi phạm một số điều khoản hợp đồng nên họ có quyền xử lý theo cách thay đổi khuôn mặt của Thùy Tiên trong phim. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm hợp đồng (nếu có) không thể vượt quá giới hạn của pháp luật, đặc biệt là khi ảnh hưởng đến quyền nhân thân và danh dự cá nhân. Cuối cùng là khoảng trống pháp lý về AI, cần phải thừa nhận rằng pháp luật Việt Nam hiện tại chưa có các quy định cụ thể, trực tiếp điều chỉnh về AI và các sản phẩm do AI tạo ra. Trong tương lai, chắc chắn pháp luật sẽ cần được bổ sung để theo kịp với sự phát triển của công nghệ.• Vụ việc của Hoa hậu Thùy Tiên và phim Chốt đơn là một ví dụ điển hình, cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một hành lang pháp lý rõ ràng và sự cần thiết phải chuyên nghiệp hóa các thỏa thuận hợp đồng trong ngành công nghiệp giải trí trước sự bùng nổ của công nghệ. Việc sử dụng AI để chỉnh sửa, thay đổi hay tái tạo gương mặt của Thùy Tiên trong phim, nếu không có sự đồng ý rõ ràng của nữ diễn viên sẽ bị coi là xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân… 14 cựu cán bộ hải quan hầ u tò a vì tiếp tay cho buôn lậu Ngà y 6-8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH SX TM Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (Chi cục Hải quan cảng 2 thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực 3) và các đơn vị liên quan. Theo cá o trạ ng đượ c đại diện VKS công bố tạ i tò a, từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, Nguyễn Tài Lộc (giám đốc Công ty Tài Lộc) và Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng) sử dụng các pháp nhân trong nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan. Từ đó , thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỉ đồng. Để thông quan trái phép, nhóm này đã đưa hối lộ, chi tiền ngoài cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2, thỏa thuận với Công ty Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan. Từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2024, công chức bước 2, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tiền chi ngoài hơn 8,1 tỉ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc. Trong đó, giá được đưa ra là 100.000 đồng/tờ khai hải quan, tiền thông quan là 800.000 đồng/container. Số tiền này được chia theo tỉ lệ rõ ràng. Trong đó, cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100.000 đồng/tờ khai và 15% tiền thông quan. Phần còn lại là 85% tiền thông quan sẽ nộp về cho Tô Thị Thu Hương (đội phó độ i thủ tục). Hương hưởng lợi 15%, còn lại đưa cho đội trưởng Đặng Hoàng Lân. Lân hưởng lợi 20%, còn nộp cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền (chi cục trưởng) 30%, ông Vũ Ngân Châu (chi cục phó) 30% và số còn lại giữ để chi cho hoạt động chung của đội thủ tục. VKSND Tối cao cáo buộc Hương đã nhận 7,8 tỉ đồng, hưởng lợi 4,4 tỉ đồng, Lân nhận 3 tỉ đồng, hưởng lợi 864 triệu đồng. Ngoài ra, hai cá n bộ tiế p nhậ n hồ sơ Trịnh Đăng Tài nhận hối lộ 5,4 tỉ đồng, hưởng lợi 845 triệu đồng và Phạm Tùng Dương nhận 2,4 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 405 triệu đồng. Vụ án này, hai bị cáo Hiền, Châu và sáu cán bộ đội thủ tục bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; sáu cựu công chức, lãnh đạo đội thủ tục bị truy tố tội nhận hối lộ. Bị cáo Lộc bị truy tố tội buôn lậu, bị cáo Tuyên bị truy tố tội buôn lậu và đưa hối lộ… NGỌ C SƠN Việc xử lý vi phạm hợp đồng (nếu có) không thể vượt quá giới hạn của pháp luật, đặc biệt là khi ảnh hưởng đến quyền nhân thân và danh dự cá nhân. Hình ảnh Thùy Tiên thật (trái) và sau khi được thay đổi bằng công nghệ CGI. Ảnh: NSX Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: NS

