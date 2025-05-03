178-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 8-8-2025 ĐỨ C MINH - MINH TRÚC Sáng 7-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Kịp thời hỗ trợ nếu có người thiếu ăn, thiếu mặc Phát biểu kết luận, Thủ tướng khái quát những điểm nổi bật về tình hình trong tháng 7. Đáng chú ý, chúng ta bắt đầu vận hành bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ; đẩy mạnh ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xem trên địa bàn có ai thiếu ăn, thiếu mặc không để hỗ trợ kịp thời. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trong bảy tháng đầu năm, tạo khí thế, niềm tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2025. Thủ tướng cũ ng thẳng thắn làm việc cần linh hoạt hơn… Phân tích nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, ông lưu ý cần đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để xử lý vấn đề thực tiễn. Dự kiến khởi công, khánh thành 200 dự án, công trình lớn vào 19-8 Về bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ dự báo sẽ khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nhấn mạnh tháng 8 là tháng rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, cả ở cấp Trung ương và địa phương, cả các vấn đề vĩ mô và vi mô, phát huy tối đa sức mạnh của người dân, doanh nghiệp, coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán. Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, ông yêu cầu cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP Chiều 7-8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, PV đặt câu hỏi liên quan đến dự thảo Luật Giáo dục đại học (ĐH) (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi kiểm định chương trình ĐH. Theo đó, trừ một số ngành đặc thù như sư phạm, y dược, pháp luật, đối với chương trình đào tạo, các ngành còn lại sẽ không còn cơ chế kiểm định bắt buộc. Bộ GD&ĐT cũng dự kiến ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để rà soát, đánh giá lại báo cáo đánh giá của các trường. Trả lời, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết việc kiểm định chương trình đào tạo trong dự thảo Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) quy định kiểm định bắt buộc với cơ sở giáo dục ĐH, với các chương trình đào tạo giáo viên và lĩnh vực sức khỏe, pháp luật. Đối với kiểm định chương trình đào tạo, dự thảo luật không chỉ quy định bắt buộc đối với các chương trình đào tạo thuộc ngành lĩnh vực trên, mà còn quy định bắt buộc với các chương trình đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực khác theo danh mục do bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định. “Dự thảo Luật Giáo dục ĐH đang sửa đổi không bãi bỏ cơ chế kiểm định bắt buộc đối với chương trình đào tạo, thay vào đó thiết lập lại phạm vi kiểm định bắt buộc trên cơ sở tiếp cận rủi ro và ưu tiên lợi ích công cộng phù hợp với thông lệ quốc tế” - ông Chương nói. Ông Chương cho biết thêm Luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) cũng phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền quản lý nhà nước, quản lý ngành rõ cho Chính phủ, cho Bộ GD&ĐT. Quy định này cũng đảm bảo nguyên tắc phân loại và ưu tiên trong kiểm định, tương tự như nhiều nước đang thực hiện. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định dự thảo luật không loại bỏ kiểm định bắt buộc, mà trao quyền linh hoạt có kiểm soát cho Bộ GD&ĐT để điều chỉnh danh mục chương trình bắt buộc kiểm định. Thông tin thêm về việc dự kiến ứng dụng AI trong thẩm định kết quả kiểm định và đánh giá báo cáo của các trường, ông Chương cho biết trong dự thảo Luật Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT được giao trách nhiệm quy định việc thẩm định kết quả kiểm định và xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục ĐH. Trong thực tế, Bộ GD&ĐT cũng đã thực hiện Thông tư 13/2023 về giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số vướng mắc do chưa được chính thức quy định cơ chế thẩm định các báo cáo đánh giá ngoài nên cần phải đưa vào luật sửa đổi lần này để có cơ sở thực hiện. “Điều này giúp minh bạch hoạt động kiểm định chương trình ĐH, đúng nguyên tắc khách quan tăng cường trách nhiệm của các hội đồng kiểm định trong hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá ngoài” - ông Chương nói. Theo ông Chương, Bộ GD&ĐT xây dựng lộ trình ứng dụng AI về hoạt động này theo lộ trình nhằm hỗ trợ rà soát định tính và định lượng các báo cáo tự đánh giá, báo cáo kiểm định để phát hiện bất thường, nội dung sao chép. Bên cạnh đó, đưa ra cảnh báo sớm đối với rủi ro gian lận hoặc chất lượng báo cáo thấp trước khi tiến hành thẩm định trực tiếp. Việc này phù hợp với xu hướng. Tuy nhiên, ông Chương cũng nhấn mạnh AI không thay thế con người, mà là công cụ hỗ trợ chuyên gia đánh giá và thẩm định, đưa ra quyết định có cơ sở, khách quan và tiết kiệm chi phí hơn. “Việc ứng dụng AI trong thẩm định kết quả kiểm định hàng nhái. Cơ bản đồng tình với các kết quả nổi bật mà các đại biểu đã thống nhất, Thủ tướng khẳng định chúng ta đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, không để ai đói rét, thiếu ăn thiếu mặc, thiếu các điều kiện tối thiểu. Cùng với đó, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn năm năm so với chỉ tiêu của Đại hội XIII, đặc biệt là xóa nhà tạm với người có công trước ngày 27-7. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, người dân vui mừng đón nhận thành quả, khí thế phát triển của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân là việc quan trọng, cấp ủy, chính quyền phải luôn luôn quan tâm, làm thường xuyên, rà soát lại nhìn nhận nước ta còn những hạn chế, bất cập. Đặc biệt, ông lưu ý trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ cơ sở có nơi chưa phù hợp; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầ u tiếp tục xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí, trong đó có 3.000 dự án liên quan đất đai, các dự án điện Phiên họp thống nhất đánh giá nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung bảy tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết lĩnh vực, với 10 kết quả nổi bật. Trong đó, bước đầu vận hành tốt chính quyền địa phương hai cấp, chuyển trạng thái từ quản lý hành chính là chính sang kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều tỉnh, TP chủ động hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức từ nguồn ngân sách địa phương (như Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Cà Mau…). Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm (thu đủ chi, xuất đủ nhập, làm đủ ăn, cân đối lao động, năng lượng, lương thực được bảo đảm). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 7 tăng 3,19% so cùng kỳ, bình quân bảy tháng tăng 3,26%. Thu ngân sách nhà nước bảy tháng trên 1,57 triệu tỉ đồng, đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn khoảng 156.800 tỉ đồng thuế, phí, tiền thuê đất. Xuất nhập khẩu tháng 7 đạt 82,2 tỉ USD, tăng 16,8%; tính chung bảy tháng đạt gần 514,7 tỉ USD, tăng 16,3%; xuất siêu 10,18 tỉ USD. Kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực ở cả ba khu vực. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tăng từ 48,9 điểm trong tháng 6 lên 52,4 điểm trong tháng 7, phản ánh sự cải thiện rõ nét trong sức khỏe tổng thể của ngành sản xuất… Kinh tế tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước thoisu@phapluattp.vn Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, chính quyền 2 cấp vận hà nh AI chỉ hỗ trợ kiểm định chương trình đại học, không thay thế con người Thủ tướng yêu cầu rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt.

3 là một bước tiến phù hợp với các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, Nhà nước và ngành GD&ĐT đang thực thi, góp phần nâng cao chất lượng quản trị hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH Việt Nam trong giai đoạn mới” - ông Chương nhấn mạnh. MINH TRÚC PHI HÙ NG Ngày 7-8, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử Bộ Công an; trang truyền thống thành tựu CAND Việt Nam. Các chương trình đều mang tính đổi mới, sáng tạo Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), cho biết thời gian qua đã diễn ra hàng loạt sự kiện lớn của lực lượng CAND. Tinh thần chung của các chương trình đều mang tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực; thể hiện rõ sự hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, lớn mạnh của lực lượng CAND. Đồng thời, các chương trình đều được tổ chức theo hướng gần gũi với người dân, để người dân được tham gia giao lưu, trò chuyện trực tiếp, sát cánh cùng lực lượng CAND. Điển hình như chương trình gala âm nhạc “Vinh quang CAND Việt Nam” và chuỗi các hoạt động tại khu vực Hồ Gươm dịp kỷ niệm 77 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đặc biệt, với 35.000 người tham gia, đêm gala âm nhạc “Vinh quang CAND Việt Nam” ngày 8-6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được xác lập kỷ lục Việt Nam là sự kiện có số lượng người tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất Việt Nam từ trước đến nay. Đáng chú ý, về hoạt động an sinh xã hội, trong dịp 80 năm CAND Việt Nam, công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các nhà tài trợ tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Cụ thể, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn lực lượng đã huy động quyên góp ủng hộ 362 tỉ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại hai tỉnh (Cao Bằng và Gia Lai) theo chương trình của Chính phủ; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 210 tỉ đồng tại các địa phương. Trong sáu tháng đầu năm 2025, Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND chi trên 54 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; trợ cấp, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ; tặng quà gia đình chính sách và các hoạt động nghĩa tình khác. Các tổ chức chính trị, xã hội trong CAND tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội, tri ân, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí và tặng nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chuỗi hoạt động sắp diễn ra Trong thời gian tới, Bộ Công an cho biết sẽ tổ chức triển lãm “CAND Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (triển lãm từ ngày 5-8 đến 14-9, tại Bảo tàng Hà Nội); triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứ u nạ n cứ u hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm… Đáng chú ý là sự kiện nhạc hội Cảnh sát thế giới diễn ra từ ngày 9 và 10-8 tại bờ hồ Hoàn Kiếm để người dân được trực tiếp tham gia. Bộ Công an sẽ phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào và khánh thành tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào” (dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 14-8 tại Tuyên Quang); lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an tại 44 Yết Kiêu, Hà Nội và lễ khởi công xây dựng trụ sở mới tại 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Đồng thời, gắn biển một số công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8-2025). Ngoài ra, Bộ Công an cũng dự kiến tổ chức Chương trình “Ngày hội bình yên” với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, diễn ra từ ngày 16 đến 19-8 tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Bộ Công an sẽ phối hợp với báo Nhân Dân tổ chức sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” (từ 5 giờ đến 9 giờ ngày 16-8, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội); phối hợp cùng Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” - năm thứ 10.• Thời sự - Thứ Sáu 8-8-2025 Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), thông tin về việc ứng dụng AI trong kiểm định chương trình đại học. Ảnh: VGP Thủ tướng đề nghị tiếp tục xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí, trong đó có 3.000 dự án liên quan đất đai, các dự án điện… Các địa phương được yêu cầu giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và tiến hành khởi công đồng loạt vào ngày 19-12. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn đả m bả o thông suốt Với 35.000 người tham gia, đêm gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” ngày 8-6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được xác lập kỷ lục Việt Nam là sự kiện có số lượng người tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất Việt Nam từ trước đến nay. Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy (ảnh nhỏ) thông tin tại buổi họp báo và Bộ Công an chính thức ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Ảnh: PHI HÙNG Bộ Công an thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Công an sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra. Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, các bộ, ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, xong trước ngày 15-8. Ngân hàng Nhà nướ c (NHNN) có gói tín dụng ưu đãi về nhà ở cho các đối tượng này với cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi trong thực hiện. Một nhiệm vụ quan trọng khác là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Thủ tướng yêu cầu ổn định tỉ giá, hệ thống ngân hàng phải tăng cường quản trị thông minh, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất, chia sẻ với người dân và doanh nghiệp. NHNN khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng… Người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc tới nhiệm vụ rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về “bộ tứ trụ cột” và chương trình hành động của Chính phủ. Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn cung, không để thiếu năng lượng, điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hóa thiết yếu. Phải rà soát lại trường lớp bảo đảm “sáng, xanh, sạch, đẹp” và chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới; tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục xây dựng, trình các nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục. Một nhiệm vụ nữa được nhắc đến là tổng kết phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước; tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình lớn vào ngày 19-8 bảo đảm đúng quy định (dự kiến khoảng 200 công trình). Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.•

4 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm cựu tù chính trị Côn Đảo Ngày 7-8, tại đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (81 tuổi, cựu tù chính trị Côn Đảo). Ông Nguyễn Xuân Viên là thương binh tỉ lệ 21% và là cựu tù chính trị duy nhất hiện còn đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo. Tại gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, ông Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những công lao, đóng góp của cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên trong quá trình hoạt động cách mạng. Đồng thời, mong ông tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống thọ, luôn luôn là tấm gương sáng truyền lại tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ học tập. Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định Đảng bộ, chính quyền TP luôn dành nguồn lực quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ông cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện tốt nhất các chính sách đối với người có công trên địa bàn đặc khu Côn Đảo... T.KHÁNH • Cá voi xuất hiện trên vịnh Nha Trang. Chiều 7-8, ông Trần Văn Phú, Trưởng Bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết sáng cùng ngày, có một con cá voi bất ngờ xuất hiện, bơi lội, săn mồi ở khu vực gần đảo Hòn Mun trong khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Theo ông Phú, cá voi xuất hiện khiến nhiều du khách đang đi tham quan vịnh rất thích thú. X.HOÁT • Phát hiện 220 con heo mắc dịch tả châu Phi. Ngày 7-8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện 220 con heo nhiễm dịch tả châu Phi tại nhà bà NTH (ngụ phường An Nhơn), sắp được đưa đi tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và chuẩn bị các thủ tục để tiêu hủy đàn heo. L.KIẾN Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13-8. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ chia sẻ thế giới và khu vực nói chung, Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây là thời điểm phù hợp để lãnh đạo hai bên cùng nhau truyền đi thông điệp về quyết tâm hợp tác chặt chẽ và toàn diện, vì hòa bình ổn định, vì sự phát triển bền vững của khu vực cũng như của thế giới. Bản thân chuyến thăm này đã là một sự kiện nổi bật trong bang giao hai nước. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được chính quyền Hàn Quốc mời làm quốc khách ngay sau khi lên nắm quyền. Có thể dự đoán chuyến thăm này sẽ bao gồm nhiều hoạt động đa dạng, phong phú với những điểm nhấn chiến lược về chính trị, hợp tác kinh tế - thương mại, về văn hóa và nghệ thuật và cả về giao lưu nhân dân. Các trao đổi sẽ mang đậm tầm chiến lược, định hình cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên mới đang thành hình ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Chuyến thăm còn được kỳ vọng sẽ mở ra cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn một dung mạo mới, tăng trưởng cả về lượng, biến đổi cả về chất. (Theo TTXVN) Ngày 7-8, tại đường Nguyễn Huệ (TP.HCM), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại triển lãm, bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, nhấn mạnh: “Triển lãm ảnh không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử vàng son, mà còn là sự tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ ĐBQH”. Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 17-8. Ban tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh tư liệu với chủ đề “Vinh quang 80 năm QH Việt Nam”. Qua đó, khái quát về lịch sử vẻ vang của QH Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Ban tổ chức cũng trưng bày 50 hình ảnh chủ đề “Đoàn ĐBQH TP.HCM - Dấu ấn nhiệm kỳ 2021-2026”. B.PHƯƠNG Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa kết luận về chỉ đạo thực hiện một số nội dung liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 của Chính phủ. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương tiếp tục sử dụng Hướng dẫn số 3053 vào ngày 3-5-2025 của UBND TP.HCM về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và giải quyết chính sách, chế độ cho đến khi có hướng dẫn mới của UBND TP. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TP để làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động trong các cơ quan báo chí khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Điều này để đảm bảo tiến độ theo Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc “xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-82025”. T.TUYỀN Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra cầu Rạch Miễu 2 Ngày 7-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2. Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị thi công cầu Rạch Miễu 2 đã có giải pháp rút ngắn tiến độ thi công đến năm tháng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng lập hồ sơ, thủ tục để xem xét khen thưởng các đơn vị theo quy định. Đồng thời yêu cầu Bộ Xây dựng và các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, cập nhật công nghệ nhằm nâng cao năng lực ngành cầu đường Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Về vai trò của cầu Rạch Miễu 2, Phó Thủ tướng nhấn mạnh giao thông là xương sống kết nối các vùng kinh tế. Khi hạ tầng được kết nối sẽ thúc đẩy giao thương, đầu tư và tạo điều kiện để người dân thụ hưởng thành quả phát triển. Công trình được khởi công từ tháng 3-2022, dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2025. Đến nay, toàn bộ 17,6 km mặt bằng của dự án đã được bàn giao, đạt 100% toàn tuyến. Ngày 29-7, liên danh các nhà thầu thi công cầu chính dây văng đã tổ chức thử tải cầu Rạch Miễu 2. Hiện tổng giá trị sản lượng đạt 3.269/3.284 tỉ đồng, tương đương 99,55% giá trị hợp đồng. H.DƯƠNG TP.HCM sắp khởi công dự án bờ bắc kênh Đôi Ngày 7-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường dẫn đầu đoàn giám sát đến khảo sát thực tế tại dự án bờ bắc kênh Đôi và làm việc với các phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định về việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch thuộc địa bàn quận 8 (cũ). Tại buổi khảo sát, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), cho biết dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng. Dự án với mục tiêu chỉnh trang đô thị; di dời toàn bộ nhà lụp xụp nằm trên và ven các tuyến kênh rạch, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Sau khi thực hiện xong, dự án sẽ giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh hiện đại; hình thành và phát triển hạ tầng du lịch, phát triển giao thông đường thủy… Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đồng ý sẽ khởi công dự án trong tháng 8 (dự kiến là ngày 13-8). N.CHÂU Bắt đầu thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành từ 10-8 Ngày 7-8, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết từ 0 giờ ngày 10-8 tuyến đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được thực hiện thu phí. Cao tốc thu phí hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng (ETC) tại tất cả trạm. Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km, đi qua Đồng Nai, TP.HCM và Long An cũ. Bước đầu dự án mới đưa vào khai thác và thu phí khoảng 30km. Đoạn còn lại VEC sẽ đưa vào khai thác nhanh nhất vào cuối năm nay. V.LONG - P.NAM Giá xăng tăng, vượt 20.000 đồng/lít Ngày 7-8, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ, xăng E5 không cao hơn 19.608 đồng/lít, tăng 207 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng A95 ở mức 20.074 đồng/lít, tăng 234 đồng/lít. Dầu diesel 18.800 đồng/lít, giảm 268 đồng/lít. Dầu hỏa 18.660 đồng/lít, giảm 54 đồng/lít. Dầu mazút 15.647 đồng/kg, tăng 114 đồng/kg. A.HIỀN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chuyến thăm của Tổng Bí thư đến Hàn Quốc với những điểm nhấn chiến lược Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam Yêu cầu sớm trình đề án sắp xếp báo chí để giải quyết chế độ cho người lao động Tin vắ n Thời sự - Thứ Sáu 8-8-2025

5 Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trong tình hình mới. Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung rà soát, xây dựng và ban hành kịp thời các quy định, cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển NƠXH thuộc thẩm quyền của TP. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối tượng được hưởng chính sách NƠXH phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng. Ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo thuận lợi trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án phát triển NƠXH; đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh dự án NƠXH… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển NƠXH, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH được tiếp cận dễ dàng, đầy đủ thông tin. Nghiên cứu, đề xuất cắt giảm tối đa thời gian hoàn thành thủ tục hành chính trong việc thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, cấp phép, kinh doanh, mua bán, quản lý, sử dụng NƠXH... Có cơ chế, chính sách vượt trội nhằm khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, các nhà đầu tư tham gia đầu tư, phát triển các dự án NƠXH, nhất là các dự án NƠXH theo hướng mô hình xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, phát thải carbon thấp. Ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển NƠXH... Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển NƠXH; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, kịp thời để bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển NƠXH. Rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ NƠXH. Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP.HCM khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, trình UBND TP xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển NƠXH và thực hiện các chính sách hỗ trợ về NƠXH cho các đối tượng chính sách… Sở Xây dựng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển và ổn định các khu nhà trọ, nhà lưu trú công nhân hiện nay nhằm khuyến khích hơn nữa các tổ chức, cá nhân tham gia. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét tổ chức thực hiện thí điểm tại một số địa phương để làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai thực hiện chung trên toàn địa bàn. Thành ủy cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất nâng mức hỗ trợ nhà ở cho người có công và các đối tượng chính sách tại các chương trình mục tiêu. Nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho công nhân và lực lượng vũ trang nhân dân. Nghiên cứu, đề xuất phát triển đa dạng loại hình NƠXH và ban hành các cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua NƠXH, nhà lưu trú, ký túc xá cho công nhân, người có thu nhập thấp khu vực đô thị, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang phù hợp với khả năng chi trả của từng đối tượng thụ hưởng… Tiếp tục xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đủ điều kiện để hỗ tiếp cận nguồn vốn 120.000 tỉ đồng... THANH TUYỀN thoisu@phapluattp.vn Thành ủy TP.HCM yêu cầu nâng mức hỗ trợ, có chính sách mua, thuê nhà ở xã hội cho người có công, sinh viên, lực lượng vũ trang. Ảnh: QUANG HUY Việc gì trong khả năng, lãnh đạo phường sẽ chỉ đạo giải quyết ngay Trả lời các ý kiến phản ánh của người dân, ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, cho biết đã ghi nhận và tiếp thu những góp ý của người dân cho phường Phú Lợi để lãnh đạo phường biết và sẽ nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới. “Việc gì trong khả năng của phường thì lãnh đạo phường sẽ chỉ đạo giải quyết ngay. Còn vấn đề nào liên quan đến các ngành thì lãnh đạo phường sẽ tìm cách tháo gỡ trong thời gian sớm nhất” - ông Khanh trao đổi lại. Về phản ánh của người dân trong việc xác nhận cư trú, ông Khanh cho biết sẽ phối hợp với ngành công an để tìm cách giải quyết ngay, không để quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt là việc xác nhận cư trú sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giáo dục, y tế. “Lãnh đạo phường Phú Lợi cam kết không để bất cứ học sinh nào sinh sống trên địa bàn phường không được đi học vì liên quan đến xác nhận cư trú” - ông Khanh nhấn mạnh. LÊ ÁNH Ngày 7-8, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng Tổ đại biểu HĐND TP.HCM (đơn vị số 25) đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tại phường Phú Lợi. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã thông tin về một số vấn đề trọng tâm và những nghị quyết được thông qua trong kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Ngoài ra, các đại biểu cũng chia sẻ về kết quả bước đầu trong hơn một tháng vận hành chính quyền hai cấp. Đặc biệt là hoạt động tại các trung tâm phục vụ hành chính công ở các phường, xã trên địa bàn TP.HCM. Người dân phản ánh bị vướng xác nhận cư trú Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân đã phản ánh các vấn đề về chính sách giải quyết chế độ cho người có công, giáo dục, y tế, thủ tục hành chính, vấn đề thuế đất, xác nhận cư trú, chỉnh trang đô thị, kẹt xe... Đáng chú ý, nhiều cử tri phản ánh về việc xác nhận cư trú cho người tạm trú hiện nay còn vướng mắc, bất cập. Cụ thể, người dân khó xác nhận tạm trú khi ở trọ vì có liên quan đến nhiều giấy tờ. Nhiều người dân đã xây dựng nhà trọ cách đây vài chục năm. Thời điểm đó, chưa có quy định chặt chẽ về giấy phép xây dựng. Hiện nay khi cần xác nhận tạm trú, người dân phải có một số loại giấy tờ nhưng thời điểm trước đó không có. “Việc không thể xác nhận cư trú cho người dân sẽ phát sinh nhiều vấn đề như cho con đi học, y tế, đi làm…” - một người dân nêu ý kiến. Ngoài ra, người dân cũng đề nghị chính quyền địa phương phải công khai các thông tin cho người dân được biết. Đơn cử như việc sắp tới sẽ bỏ giấy phép xây dựng ở những khu vực nào, thông tin chích vaccine cho trẻ em ra sao… Từ đó, người dân sẽ hiểu, đồng thuận và chấp hành quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc công khai minh bạch sẽ bớt vấn đề nhũng nhiễu của cán bộ cấp dưới khi thực hiện nhiệm vụ. Phải giải quyết linh hoạt, không cứng nhắc Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cảm ơn những ý kiến góp ý và đề xuất của người dân, từ đó chính quyền địa phương và chính quyền TP sẽ tìm cách tháo gỡ, khắc phục những điểm còn thiếu sót. Ông Võ Văn Minh thông tin sau hơn một tháng vận hành chính quyền hai cấp, mặc dù công việc nhiều nhưng cán bộ phường, cán bộ của TP.HCM đã nỗ lực hết mình Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, trả lời những thắc mắc, phản ánh của người dân phường Phú Lợi. Ảnh: LÊ ÁNH Không để giấy tờ cư trú ảnh hưởng đến quyền lợi người dân Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị lãnh đạo phường phải linh hoạt giải quyết vấn đề cư trú, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tuy nhiên, ngoài những mặt thuận lợi thì cũng còn có một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh mong người dân đồng cảm, chia sẻ và góp ý để lãnh đạo, cán bộ cấp phường, xã tiếp tục khắc phục những hạn chế để phục vụ người dân được tốt nhất. Chủ tịch HĐND TP.HCM nhìn nhận: Những vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm của TP chúng tôi sẽ kiến nghị UBND TP để có những giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Còn những vấn đề nào của phường thì tôi đề nghị lãnh đạo phường phải giải quyết ngay. Đặc biệt là vấn đề xác nhận cư trú cho người dân. “Giấy phép xây dựng thời điểm trước đây là mang tính lịch sử. Nếu cứ xử lý cứng nhắc theo đúng thủ tục hành chính như hiện nay thì quyền lợi chính đáng của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đề nghị lãnh đạo phường Phú Lợi phải họp bàn để có giải pháp xử lý linh hoạt. Không thể xử lý vấn đề này một cách cứng nhắc, hành chính” - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.• Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh mong muốn người dân đồng cảm, chia sẻ và góp ý để lãnh đạo, cán bộ cấp phường, xã tiếp tục khắc phục những hạn chế để phục vụ người dân được tốt nhất. Thành ủy TP.HCM: Có chính sách tốt cho người thuê, mua nhà ở xã hội Thời sự - Thứ Sáu 8-8-2025

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 8-8-2025 Tuyên và Lộc có sự bàn bạc, thống nhất trong việc điều hành các nhóm Công ty Tài Lộc. Việc truy tố bị cáo Tuyên, Long về tội đưa hối lộ mà không xem xét hành vi đồng phạm của bị cá o Lộc trong việc đưa hối lộ là còn thiếu sót. Đối với các bị cáo tại Công ty Giám định Bảo Linh, theo tài liệu điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Văn Khang (giám đốc) đã chỉ đạo Hoàng Tuấn Sơn (phó giám đốc) và các giám định viên giám định không đúng quy định mà chỉ căn cứ vào tờ khai hải quan có sẵn. Trước khi ký, Khang đều gọi điện thoại cho các cán bộ kiểm hóa thì mới cấp giám định cho doanh nghiệp. Các bị cáo này không được các bị cáo nhóm Công ty Tài Lộc trao đổi cụ thể về số lượng hàng hóa trong container, nguồn gốc hàng hóa, lợi nhuận thế nào, thu lợi ra sao mà chỉ biết tạo thuận lợi để qua được thủ tục hải quan. Cùng với đó, Công ty Bảo Linh chỉ được nhận 1,2 triệu đồng/chứng thư giám định. Mọi giao dịch của Công ty Bảo Linh đều thông qua Long. HĐXX nhận thấy cần đánh giá, xem xét lại hành vi, ý thức chủ quan của Khang, Sơn để xác định chính xác có phạm tội buôn lậu hay không. Mặt khác, hành vi của các giám định viên cũng phải xem xét. Làm rõ hành vi, vai trò của mộ t số bị cá o Đối với nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ hải quan Hải Phòng, HĐXX cho biết lời khai của bị cáo Tô Thị Thu Hương (cựu đội phó đội thủ tục) khi nhận tiền từ Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng (cán bộ đội thủ tục) đều nói đưa lại cho Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến là hai đội trưởng trước đó của Hương. Tuy nhiên, tại hồ sơ điều tra cũng như tại phiên tòa, chỉ có bị cáo Đặng Hoàng Lân (cựu đội trưởng đội thủ tục) thừa nhận việc trên, các bị cá o Khiêm, Tuyến đều không thừa nhận. Hương khai có giai đoạn giảm tiền chi hải quan của doanh nghiệp, đã xin ý kiến của Khiêm, Tuyến. Chính vì vậy, cần xem xét Khiêm, Tuyến có nhận tiền hối lộ từ Hương đưa không. Đồng thời, cần xem xét, đánh giá vai trò trách nhiệm của Khiêm, Tuyến với chức trách là đội trưởng để xác định có phải chịu trách nhiệ m hì nh sự về nhóm tội phạm về chức vụ hay không. Đối với nhóm bị cáo là các cựu cán bộ hải quan có vai trò kiểm hóa, kiểm tra các container cho nhóm Công ty Tài Lộc, hồ sơ đều thể hiện các bị cáo đã nhận tiền trực tiếp của Long và được trích lại phần trăm để bỏ qua sai phạm. Điều này có dấu hiệu về tội nhận hối lộ như các cán bộ thủ tục nhận hồ sơ hải quan như Dương và Tài. Việc truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn là chưa chính xác. Đối với hai bị cáo là Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2), Vũ Ngân Châu (cựu phó chi cục trưởng) đều nhiều lần nhận tiền từ cựu đội trưởng Đặng Hoàng Lân, biết rõ đây là tiền của Công ty Tài Lộc đưa cho để bỏ qua các bước, bỏ qua các sai phạm phát sinh trong quá trình thông quan. Bị cáo Lân khai sau khi nhận tiền từ Hương đều có khai báo đầy đủ trên cơ sở chỉ đạo của bị cáo Hiền, NGỌ C SƠN Ngày 7-8, TAND TP Hải Phòng tiếp tục xét xử 22 bị cáo trong vụ án buôn lậu, đưa - nhận hối lộ… xảy ra tại Công ty TNHH SX TM Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (Chi cục Hải quan Cảng 2 thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực 3) và các đơn vị liên quan. Xem xét thêm tội danh với giám đốc Công ty Tài Lộc Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều vấn đề chưa đượ c làm rõ. Theo HĐXX, trên cơ sở xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX xét thấy tài liệu điều tra thể hiện lời khai của các bị cáo Ngô Quang Tuyên (kế toán Công ty Tài Lộc), Nguyễn Tài Lộc (giám đốc Công ty Tài Lộc), Nguyễn Quang Long (nhân viên thực hiện các thủ tục cho Công ty Tài Lộc) và mộ t số bị cáo khác cho thấy giữa bị cá o Bị cáo Tô Thị Thu Hương, cựu đội phó đội thủ tục hải quan tại tòa. Ảnh: NS ăn chia theo tỉ lệ nhất định. HĐXX nhận thấy cần xem xét Hương, Châu có phải chịu trách nhiệm hình sự đồng phạm tội nhận hối lộ hay không. Vì các lẽ đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của bị cáo Nguyễn Tài Lộc để xác định bị cáo có đồng phạm tội đưa hối lộ hay không. Làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của các bị cáo Nguyễn Văn Khang, Hoàng Tuấn Sơn để xác định chính xác tội danh. Làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của các giám định viên của Công ty Bảo Linh để xác định rõ trách nhiệm của những người này. Làm rõ hành vi, ý thức chủ quan, xem xét có hay không hành vi đồng phạm của Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến đối với tội nhận hối lộ. Xem xét, làm rõ các bị cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm hóa trong việc nhận tiền của Nguyễn Quang Long để bỏ qua các bước trong quá trình khai báo, kiểm tra hàng hóa, bỏ qua những sai phạm trong quá trình thông quan có tội nhận hối lộ hay không. Xem xét đánh giá hành vi, ý thức chủ quan của hai bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Ngân Châu có phải chịu trách nhiệm hình sự đồng phạm tội nhận hối lộ hay không. Làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của nguyên cán bộ Chi cục Thuế Hà Nội trong việc nhận tiền từ bị cáo Trần Thị Thủy.• HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi, ý thức chủ quan của bị cáo Nguyễn Tài Lộc để xác định bị cáo có đồng phạm tội đưa hối lộ hay không… Bắt quả tang người đàn ông cưỡng đoạt 250 triệu đồng của lãnh đạo văn phòng đất đai phapluat@phapluattp.vn Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự ông Phạm Quang Đạo (52 tuổi, ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ông Đạo bị bắt chiều 6-8 khi đang nhận 250 triệu đồng của một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Pleiku ngay tại trụ sở của đơn vị này. Thông tin ban đầu, năm 2009, ông Đạo nhận sang nhượng một lô đất từ ông TVH tại xã Gào, tỉnh Gia Lai với giá 170 triệu đồng, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN). Sau đó, UBND TP Pleiku cũ phát hiện thửa đất trên được cấp GCN không đúng quy định nên đã ra thông báo thu hồi GCN đã cấp hồi năm 2017. Sau đó, Đạo tìm ông TVH để đòi lại 170 triệu đồng nhưng không được. Ông Đạo cho rằng ông CĐT, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh TP Pleiku cũ (thời điểm đó làm cán bộ địa chính của UBND xã Gào) làm sai dẫn đến việc cấp GCN không đúng quy định. Ông Đạo yêu cầu ông CĐT có trách nhiệm trả lại tiền. Từ năm 2017, ông Đạo yêu cầu ông CĐT phải có trách nhiệm đòi 500 triệu đồng từ ông TVH. Ông Đạo nói nếu không đòi được, ông CĐT phải đưa cho ông 250 triệu đồng. Nếu ông T không thực hiện, ông Đạo sẽ khởi kiện hành vi sai phạm của ông T. Ông T nói mình đang được xem xét bổ nhiệm, chờ bổ nhiệm xong sẽ xem lại vụ việc. Tuy nhiên, đến nay ông T vẫn chưa giải quyết nên ông Đạo liên tục gọi điện thoại, nhắn tin, đến gặp trực tiếp yêu cầu ông T đòi tiền từ ông TVH hoặc phải tự đưa tiền. Lo sợ việc bị ông Đạo kiện sẽ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, ông CVT đồng ý đưa tiền cho ông Đạo. Chiều 6-8, ông Đạo đến phòng làm việc của ông T tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Pleiku nhận 250 triệu đồng, viết một giấy biên nhận, cam kết sẽ không khiếu nại gì thì bị cảnh sát bắt quả tang. LÊ KIẾ N Tò a trả hồ sơ vụ cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu HĐXX cho rằng cần xem xét thêm tội danh với giám đốc Công ty Tài Lộc, thay đổi tội danh đối với một số bị cáo… Theo cáo buộc, từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, NguyễnTài Lộc (giám đốc Công ty Tài Lộc) và Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng) sử dụng các pháp nhân trong nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan. Từ đó, thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỉ đồng. Để thông quan trái phép, nhóm này đã đưa hối lộ, chi tiền ngoài cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2, thỏa thuận với Công ty Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan. Từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2024, công chức bước 2, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền chi ngoài hơn 8,1 tỉ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc. Đưa hố i lộ để thông quan trái phép Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa. Ảnh: NS

