2 Thời sự - Thứ Bảy 9-8-2025 NHƯ NGỌC Ngày 8-8, tọa đàm khoa học “Đô thị thông minh - khung pháp lý và lộ trình triển khai” do Bộ Xây dựng, ĐH Quốc gia TP.HCM (ĐHQGHCM), UBND TP.HCM đồng chủ trì đã diễn ra tại TP.HCM. Đô thị thông minh - bắt đầu từ ĐHQG-HCM Phát biểu tại tọa đàm, PGSTS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM, cho biết Nghị quyết 57-NQ/TW xác định mục tiêu thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, gắn với đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để triển khai hiệu quả nghị quyết, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành nhiều kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời có thông báo kết luận về việc nhanh chóng hình thành chính sách phát triển đô thị thông minh, nhấn mạnh xây dựng nghị định, quy định tiêu chí và khung pháp lý liên quan. Với vai trò là một ĐH đóng trên địa bàn TP.HCM, ĐHQGHCM chủ động phối hợp với lãnh đạo TP và Bộ Xây dựng tổ chức tọa đàm, nhằm tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học. “Khu đô thị ĐHQG-HCM đã cơ bản hoàn thiện về hạ tầng, với quy mô hơn 100.000 sinh viên đang học tập và sinh sống. Trên cơ sở đó, ĐHQG-HCM đề xuất được tiên phong triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh. ĐHQG-HCM đã TP và vận hành cơ chế chính quyền hai cấp, khung pháp lý cần thiết, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong đô thị và các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống người dân. TS Lê Hoài Long, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM, nhận định việc phát triển ĐHQG-HCM thành khu đô thị ĐH thông minh là bước đi chiến lược, vừa đáp ứng mục tiêu nội tại của đơn vị vừa đóng góp trực tiếp cho Đề án đô thị thông minh TP.HCM. Khi có bộ tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng làm kim chỉ nam và lộ trình triển khai bài triển thông minh - bền vững của TP.HCM và cả nước. TS Vũ Quốc Hoàng, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng ĐHQG-HCM, thông tin khu đô thị ĐHQG-HCM có diện tích 643,7 ha, nằm tại nút giao chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là vị trí đắc địa, cửa ngõ phía đông TP.HCM, thuận lợi kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, trung tâm hành chính - kinh tế của cả vùng. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các khu chức năng khép kín, hiện đại, thân thiện với môi trường. Tiến độ giải phóng mặt bằng và hạ tầng, tính đến tháng 6-2025 đã thu hồi diện tích là 586,2/643,7 ha, đạt tỉ lệ 91,06%. Hiện đang triển khai thi công các tuyến đường nội bộ như Isaac Newton, Quảng trường Sáng tạo, Galileo Galilei, đại lộ Đại học... phục vụ kết nối giữa các phân khu. TP.HCM sẽ là TP thông minh Tại buổi tọa đàm, ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Một góc khu đô thị ĐHQG TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG GIANG Theo tham luận của PGS-TS Trần Minh Triết, Singapore, quốc đảo với chỉ 5,9 triệu dân đang là “ngọn cờ đầu” trong cuộc đua đô thị thông minh, khi xếp hạng 5 toàn cầu theo IMD Smart City Index 2025. Kinh nghiệm của Singapore khẳng định: Muốn trở thành đô thị thông minh, cần có kế hoạch tổng thể rõ ràng và đầu tư bền bỉ theo thời gian. Trong khi đó, Bangkok (Thái Lan) xếp hạng 2 thế giới trong danh sách các TP đáng sống nhất theo Time Out Best Cities 2025. Bangkok ưu tiên giải quyết vấn đề cốt lõi, giao thông, trước khi mở rộng sang các lĩnh vực khác. Với kế hoạch phát triển hệ thống vận tải công cộng giúp 60% người dân sử dụng phương tiện công cộng (so với 40% hiện nay), Bangkok cho thấy hiệu quả khi bắt đầu từ những nhu cầu thiết yếu nhất của người dân. Jakarta (Indonesia) lại nổi bật nhờ sự sáng tạo trong ứng dụng công nghệ và thu hút người dân tham gia quản lý đô thị. Ứng dụng Qlue tích hợp AI là một ví dụ tiêu biểu, xử lý trung bình 1.400 phản ánh từ người dân mỗi ngày, từ hư hỏng hạ tầng đến các vấn đề an ninh, môi trường. Ngoài ra, TP còn đầu tư mạnh vào giải pháp chống ngập thông minh, một kinh nghiệm rất đáng giá với TP.HCM, nơi cũng đang đối mặt với thách thức tương tự. Trong khi đó, Kuala Lumpur (Malaysia) đang kiên trì xây dựng nền tảng đô thị thông minh bằng cách cải thiện hệ thống giao thông và quản lý năng lượng, tạo đà cho sự phát triển bền vững trong tương lai. So với các đô thị trên, TP.HCM với quy mô dân số khoảng 14 triệu người và đóng góp 23% GDP cả nước, sở hữu tiềm năng vượt trội, đặc biệt là về tốc độ tăng trưởng và dư địa phát triển. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng số vẫn còn hạn chế, đòi hỏi đầu tư bài bản vào hạ tầng công nghệ và nâng cao năng lực số cho toàn hệ thống. Từ kinh nghiệm quốc tế, TP.HCM có thể rút ra nhiều bài bắt đầu nghiên cứu và có những bước chuẩn bị ban đầu để hình thành mô hình đô thị thông minh theo các chuẩn mực tiên tiến” - ông Quân nhấn mạnh. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đánh giá cao buổi tọa đàm và bày tỏ mong muốn lắng nghe thêm ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học về những vấn đề then chốt. Đó là triển khai mô hình đô thị thông minh sau sáp nhập tỉnh, bản, ĐHQG-HCM có thể trở thành mô hình tiên phong về đô thị tri thức hiện đại, xanh và bền vững. Thành công của mô hình này sẽ tạo ra cộng hưởng: TP.HCM được cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và giải pháp công nghệ, trong khi môi trường đô thị thông minh của TP thúc đẩy ĐHQG-HCM phát triển mạnh mẽ hơn. Với sự quyết tâm của các cấp quản lý, sự đồng thuận của cộng đồng trường, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, mục tiêu “ĐHQG-HCM - khu đô thị ĐH thông minh, xanh, thân thiện” vào năm 2030 sẽ khả thi, góp phần vào sự phát Việc phát triển ĐHQG-HCM thành khu đô thị đại học thông minh là bước đi chiến lược, vừa đáp ứng mục tiêu nội tại của đơn vị, vừa đóng góp trực tiếp cho Đề án đô thị thông minh TP.HCM. Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới của phát triển đô thị, để Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội, cần xây dựng một lộ trình chiến lược với những khuyến nghị sau: Khẩn trương ban hành văn bản pháp quy ở cấp độ cao (luật hoặc nghị định của Chính phủ) để tạo ra một sân chơi chung minh bạch. Văn bản này cần định nghĩa rõ ràng các khái niệm (dữ liệu, mở hạ tầng số...) vai trò và trách nhiệm của các bên. Xây dựng bộ quy chuẩn tiêu chuẩn cho việc lập quy hoạch và phát triển đô thị theo tiêu chí thông minh, xây dựng đơn giá lập quy hoạch thông minh. Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung cấp quốc gia có phân chia thành từng lĩnh vực mang tính mở cho phép các đối tác cấp dưới có thể tự bổ sung vừa làm giàu thêm nguồn thông tin vừa thuận tiện trong khai thác sử dụng. Đẩy mạnh sử dụng công nghệ viễn thám (ảnh vệ tinh), GIS (hệ thống thông tin địa lý), Lidar Drone để khảo sát lập bản đồ và cập nhật dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác với chi phí hợp lý. Cần có một chính sách rõ ràng về việc chia sẻ và mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước. Mạnh dạn tạo lập môi trường thử nghiệm các phòng thí nghiệm về mô hình đô thị (sand box). Để khuyến khích đổi mới, Chính phủ nên lập các khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát. Xây dựng các kênh tương tác hai chiều tạo các nền tảng để người dân có thể gửi góp ý phản ánh về các vấn đề đô thị (kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm...) và các đề xuất quy hoạch một cách thuận tiện. ThS - kiến trúc sư NGÔ ANH VŨ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM Khuyến nghị nhằm thúc đẩy “quy hoạch thông minh” tại Việt Nam thoisu@phapluattp.vn TP.HCM quyết tâm xây dựng đô thông minh, tạo bước nhảy đột Những bài học từ các đô thị thông minh hàng đầu Đông Nam Á Đô thị thông minh không chỉ là mục tiêu chiến lược của TP.HCM mà còn được khởi đầu bằng đề xuất mô hình thí điểm tại ĐH Quốc gia TP.HCM, nơi được kỳ vọng trở thành hạt nhân tiên phong cho phát triển bền vững, hiện đại và tri thức. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tại buổi tọa đàm. Ảnh: VNUHCM

3 Thời sự - Thứ Bảy 9-8-2025 Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh xác định bốn giải pháp mang tính trọng tâm, trụ cột gồm: Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TP; xây dựng trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP; xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh; thành lập trung tâm an toàn thông tin cho TP. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn thị phá BẢO PHƯƠNG Ngày 8-8, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy - Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam và tổng kết nhiệm kỳ Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM. Tiếp tục là đầu mối kiến tạo thể chế Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, trân trọng ghi nhận sự đóng góp của ĐBQH các khóa. Ông nhìn nhận dù ở các ngành nghề, lĩnh vực, dân tộc, tôn giáo, giới tính hay độ tuổi khác nhau, các ĐBQH đều mang tinh thần yêu nước cháy bỏng, dấn thân không ngừng nghỉ, nêu cao tinh thần phụng sự, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì lợi ích của nhân dân. Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, trong thành quả 80 năm QH Việt Nam cũng có sự đóng góp rất đáng trân trọng và tự hào của các đoàn ĐBQH TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, mà nay là Đoàn ĐBQH TP.HCM mới. “Bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi mong Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần, trách nhiệm và uy tín của đoàn, là đầu mối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin, hỗ trợ, tạo điều kiện cho TP đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững của đất nước” - ông Nghị gửi gắm. Ông Nghị đề nghị Đoàn ĐBQH TP.HCM tập trung thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, QH, đặc biệt là Nghị quyết 98 và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, tiếp tục phát triển khoa học công nghệ, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và tạo lập không gian phát triển mới của TP. Tập trung xây dựng chính sách chăm lo an sinh xã hội, phát triển văn hóa và con người. Cùng với đó, ông Nghị yêu cầu Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chuyên nghiệp hóa đội ngũ ĐBQH, tăng tỉ lệ ĐB chuyên trách, bồi dưỡng kỹ năng lập pháp, giám sát và truyền thông. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đặt trọn niềm tin vào Đoàn ĐBQH TP.HCM với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì hạnh phúc nhân dân” - ông Nghị nói. Dấn thân, phụng sự để hoàn thành sứ mệnh Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch QH, đánh giá Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một đoàn ĐBQH có số lượng ĐBQH lớn, có nhiều đóng góp, chủ động, tích cực, sáng tạo vào hoạt động của QH và quá trình phát triển của TP.HCM. Đặc biệt, với sự đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH TP.HCM, từ sáng kiến, đề xuất của cấp ủy và chính quyền TP.HCM, QH đã thông qua hai nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM là Nghị quyết 54 và Nghị quyết 98. Ông Định thông tin từ ngày 1-7 sau khi TP.HCM sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn ĐBQH TP.HCM mới có 44 ĐBQH, đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào, cử tri TP.HCM. Theo ông, bối cảnh mới này đòi hỏi ĐBQH TP.HCM phải nỗ lực hơn nữa trong trau dồi các kỹ năng hoạt động, tư duy, tri thức, kinh nghiệm cùng với tinh thần dấn thân, phụng sự để hoàn thành sứ mệnh mà cử tri và nhân dân đã gửi gắm, kỳ vọng. “QH, Ủy ban Thường vụ QH sẽ luôn đồng hành cùng TP, quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, phù hợp với tầm vóc phát triển của TP” - ông Định nói. Đáng chú ý, ông Định yêu cầu Đoàn ĐBQH TP.HCM nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền TP để báo cáo Chính phủ, QH điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù của TP theo Nghị quyết 98 của QH trong bối cảnh, yêu cầu và không gian phát triển mới. “QH luôn ghi nhớ và trân trọng tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước, luôn trân trọng và biết ơn những đóng góp không ngừng nghỉ của ĐBQH các khóa của Đoàn ĐBQH TP.HCM” - ông Định nói và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia góp ý của các ĐBQH TP.HCM trong thời gian tới.• Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: THUẬN VĂN Quốc hội đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn để TP.HCM phát triển xứng tầm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đặt trọn niềm tin vào Đoàn đại biểu Quốc hội TP với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. học quan trọng. Từ Singapore, cần xây dựng tầm nhìn dài hạn, cam kết đầu tư nhất quán và tích hợp đồng bộ các hệ thống công nghệ thay vì phát triển rời rạc. Từ Bangkok, tập trung giải quyết triệt để các vấn đề căn bản, đặc biệt là giao thông, trước khi mở rộng sang các lĩnh vực khác. Từ Jakarta, ứng dụng công nghệ AI để tăng cường sự tham gia của người dân và triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là chống ngập. Từ Kuala Lumpur, chú trọng đầu tư vào giao thông thông minh và quản lý năng lượng - hai nền tảng cốt lõi cho một đô thị bền vững. NHƯ NGỌC Xây dựngTP.HCM, cho biết việc triển khai xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh là chủ trương lớn của lãnh đạo TP, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của TP trong những năm tới. “Xây dựng đô thị thông minh sẽ giúp TP giải quyết những thách thức của quá trình đô thị hóa và hỗ trợ việc thực hiện các chương trình đột phá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, trở thành một trong những điểm đến có sức hấp dẫn thu hút khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp...” - ông Kiên nhấn mạnh. Theo ông Lê Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, đô thị thông minh là một phương thức phát triển đô thị đang được các quốc gia trên thế giới quan tâm vì các lợi ích quan trọng đem lại cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền các đô thị. Thực tế, việc phát triển đô thị thông minh gặp một số khó khăn, hạn chế như thiếu thống nhất chung về đô thị thông minh và cách thức tổ chức thực hiện; thiếu cơ chế đặc thù trong thực hiện mua sắm, đấu thầu phát triển đô thị thông minh; thiếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn để chuẩn hóa việc thực hiện, liên thông, cũng như quản lý chi phí, tổ chức vận hành; thiếu nguồn lực đầu tư, cơ chế huy động nguồn vốn xã hội hóa. Từ những thực tế đó, ông Trung kiến nghị việc triển khai phát triển đô thị thông minh tại TP.HCM nên rà soát, ban hành Đề án phát triển đô thị thông minh, ưu tiên hoàn thiện nền tảng cho phát triển đô thị thông minh, đặc biệt là hệ thống dữ liệu quy hoạch và phát triển đô thị trên nền tảng GIS làm cơ sở để thông minh hóa công tác quy hoạch đô thị và quản lý quy hoạch... PGS-TS Trần Minh Triết, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, nhận định TP.HCM đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng cần được giải quyết. Vấn đề giao thông và môi trường đô thị đang trở thành nút thắt cổ chai trong quá trình phát triển. Theo số liệu từ Global Future Cities Programme, chỉ 4% dân số TP sử dụng xe buýt công cộng, trong khi 75% dân số phụ thuộc vào xe máy cá nhân. Tình trạng này không chỉ gây ra tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng không khí và chất lượng cuộc sống của người dân. Theo PGS-TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, với sự bùng nổ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào nhiều lĩnh vực, TP thông minh đã trở thành mô hình mẫu mực của nhiều đô thị hiện đại trên thế giới. Tuy nhiên, quá trình phát triển TP thông minh không chỉ dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến mà còn cần một hệ thống quản trị thông minh, đảm bảo mạng lưới tích hợp và tương thích giữa yếu tố công nghệ mới với những đặc thù của địa phương.• Bốn bài học cốt lõi Phát biểu tại chương trình họp mặt, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, nhấn mạnh có bốn bài học xuyên suốt, cốt lõi, còn nguyên giá trị, mang tính thời đại. Đó là bài học về bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về tư tưởng trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân và bài học về không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn, hoàn thiện thể chế, phục vụ phát triển đất nước. Dịp này, lãnh đạo QH đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp QH Việt Nam cho ĐBQH các khóa. Đoàn ĐBQH TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho 44 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XV, trong đó có báo Pháp Luật TP.HCM.

4 Thời sự - Thứ Bảy 9-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hợp tác Việt - Nhật Ngày 8-8, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực ĐBSCL”. Nhấn mạnh Việt Nam (VN) luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, như cầu Cần Thơ - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, hay dự án nâng cấp ĐH Cần Thơ và nhiều dự án khác tại các tỉnh ĐBSCL. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, doanh nghiệp VN phối hợp với Chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản thúc đẩy hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược. VN khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh. Hai bên cần tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ đầu tư tài chính mà còn chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ hiện đại, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. (Theo TTXVN) • Phá trường gà quy mô lớn, bắ t giữ 51 ngườ i. Ngày 8-8, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừ a triệt phá một trường gà quy mô lớn ở xã Hiệp Bình, bắt giữ 51 người, thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật. H.DU - N.TIẾN • Cảnh sát cứu 3 người mắc kẹt trong đá m cháy. Rạng sáng 8-8, lự c lượ ng cảnh sát đã kịp tiếp cận hiện trườ ng, cứ u ba ngườ i mắc kẹt trong đám cháy căn nhà năm tầng ở phố Quần Ngựa, phường Ngọc Hà, Hà Nộ i. PHI HÙ NG • Bắt đố i tượ ng bị truy nã đặc biệt về tội giết ngườ i. Ngày 8-8, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và di lý Phan Thiên Phước (24 tuổi) từ Vĩnh Long về An Giang để điều tra. Phước bị truy nã đặc biệt về tội giết người. HẢ I DƯƠNG Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam (28-81945 – 28-8-2025). Phá t biể u chỉ đạ o, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của ngành tài chính trong suốt 80 năm qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh bối cảnh mới đang đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết và nền kinh tế của nước ta có bứt phá mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành tài chính. Tổng Bí thư cũng yêu cầu ngành tài chính có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực để phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân… để tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược; cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao. Đồ ng thờ i, chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội để nâng cao đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư tin tưởng ngành tài chính nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, sẽ là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới vì một Việt Nam phồn thịnh, hùng cường. MINH TRÚ C Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố thách thức đan xen, sự đoàn kết của ASEAN quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ bằng cách củng cố cho vai trò trung tâm của ASEAN mới có thể đảm bảo cho sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực Đông Nam Á. Sáng cù ng ngày, tại Công viên Bến Bạch Đằng, TP.HCM long trọng tổ chức lễ thượng cờ ASEAN. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế, là mái nhà chung mà Việt Nam vừa được chở che vừa sẵn sàng gánh vác, cùng hướng đến một tương lai chung đầy khát vọng và trách nhiệm. TP.HCM cam kết tiếp tục đồng hành cùng cả nước, đóng góp xứng đáng vào tiến trình xây dựng một mái nhà chung ASEAN “đoàn kết hơn, tự cường hơn, chủ động hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn”. N.DIỆ P - B.PHƯƠNG Sáng 8-8, TP Hà Nội ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” hướng tới chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Theo Sở VH&TT Hà Nội, nền tảng “A80 - Tự hào Việt Nam” được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác mọi nội dung liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể dễ dàng tra cứu lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử, cũng như thông báo của cơ quan chức năng về tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế. Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp thông tin hậu trường, hình ảnh, video truyền hình trực tiếp và những khoảnh khắc đáng nhớ từ khắp mọi miền. TRỌ NG PHÚ Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: BTC Thủ tướng: Phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao, độ t phá hơn mặt bằng chung Sáng 8-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thủ tướng nhấ n mạ nh phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao, đột phá hơn mặt bằng chung của các xã, phường thủ đô và cả nước, đồng thời yêu cầu tinh thần tăng tốc, bứt phá, táo bạo hơn nữa. Theo đó, Thủ tướng gợi mở một số nhiệm vụ: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; vận hành chính quyền hai cấp thông suốt; đẩy mạnh chuyển đổi số, thay đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ. Cùng với đó là lập chiến lược phát triển dài hạn, khai thác tối đa lợi thế Hồ Tây, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với an sinh, an ninh và bảo vệ môi trường; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tham gia các dự án giao thông, văn hóa trọng điểm. Xem văn hóa là nguồn lực phát triển, biến di sản thành tài sản; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn di tích; nâng cao năng lực số hóa dữ liệu, cải cách hành chính, triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia… TRỌ NG PHÚ Lâm Đồng báo cáo việc khắc phục các vi phạm tại dự án sân golf Đồi Cù Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo việc khắc phục những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến dự án sân golf Đồi Cù và tòa nhà CLB golf Đồi Cù. Theo Sở NN&MT, đối với các vi phạm, khuyết điểm về chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hủy bỏ danh mục công trình tòa nhà CLB golf Đồi Cù. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đất đai sau khi dự án đầu tư được điều chỉnh, quy hoạch chi tiết xây dựng. Sở NN&MT đã thực hiện xong nội dung theo kế hoạch của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đối với dự án xây dựng tòa nhà CLB golf của Công ty CP Hoàng Gia ĐL. Liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng trên phần diện tích 1,5 ha rừng trồng tại sân golf Đồi Cù, Sở NN&MT đã đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Kết quả, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết hủy bỏ danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác và nội dung này đã xử lý dứt điểm. PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG Sẽ có 6 tuyến xe buýt điện mới hoạt động ở đặc khu Côn Đảo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất sá u tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo trong thời gian tới để người dân có thêm sự lựa chọn đi lại và bảo vệ môi trường. Sáu tuyến buýt bao gồm tuyến trung tâm Côn Đảo - sân bay Cỏ Ống (15 km); trung tâm - cảng Bến Đầm (24,8 km); các trục đường nội thị trung tâm (6,52 km); tuyến phía tây bắc - trung tâm (6,16 km); tuyến phía đông nam - trung tâm (6,16 km); tuyến du lịch - BT01. Theo trung tâm, tất cả tuyến xe buýt điện trên đều là tuyến mở mới, được sử dụng xe điện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Mỗi tuyến có năm xe, mỗi xe có thể chở 40 khách. Song song đó , tại Côn Đảo cũng sẽ xây dựng các điểm trung chuyển hành khách và bãi đậu xe tại sân bay Cỏ Ống, điểm trung chuyển cảng tàu khách Côn Đảo, cảng Bến Đầm. Trung tâm đang tiếp tục phối hợp rà soát hạ tầng kỹ thuật, vị trí xây dựng bến bãi, hệ thống trạm sạc điện. ĐÀ O TRANG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổ ng Bí thư: Ngành tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới Trang trọng lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN Hà Nội ra mắt nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” hướng tới Quốc khánh 2-9 Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Bảy 9-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Hình thành mô hình liên kết chuyên môn theo cụm, liên xã Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi mở các địa phương nghiên cứu hình thành mô hình liên kết chuyên môn theo cụm, liên xã trong các lĩnh vực đặc thù như phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, y tế dự phòng, thú y, bảo vệ thực vật... Theo đó, trong khi mỗi xã chưa thể bố trí đầy đủ cán bộ chuyên môn cho từng lĩnh vực, có thể thiết lập các tổ chức chuyên môn liên kết vùng dưới sự quản lý của các cơ quan cấp tỉnh, vừa đảm bảo hiệu quả vừa tiết kiệm nguồn lực. Mô hình này sẽ đặc biệt hữu ích trong bối cảnh các xã mới sáp nhập có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, khối lượng công việc vượt khả năng xử lý của bộ máy hiện tại. Liên kết chuyên môn sẽ giúp tăng tính chủ động trong ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, đồng thời tạo tiền đề cho việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển bền vững tại cơ sở. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cho rằng cần có cơ chế đặc thù cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, hải đảo, nơi gặp nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và đời sống cán bộ. Cần xem xét chính sách hỗ trợ nhà ở, điều kiện đi lại, phụ cấp công tác xa để bảo đảm cán bộ yên tâm làm việc. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 129 ngày 7-8-2025 về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2-9. Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 công trình, dự án trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam vào ngày 19-4 chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đạt được những kết quả tích cực, ý nghĩa. Để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Thủ tướng đã ban hành Công điện 57 chỉ đạo Bộ Xây dựng - cơ quan thường trực, các bộ, ngành, địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào ngày 19-8. “Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh” - Thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định điều này thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Minh chứng thực tiễn được thể hiện bằng các công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án, nhà thầu rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành theo đúng chỉ đạo. Trong đó, thống kê, phân loại cụ thể số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, số lượng dự án do tư nhân đầu tư, trong đó có cả vốn FDI, tổng cộng giá trị các nguồn vốn… và gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13-8. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì khẩn trương rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định. Đồng thời, lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, TP. Trong đó, điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia kết nối trực tiếp, trực tuyến đến các điểm cầu lớn còn lại. N.THẢO HẢI DƯƠNG Ngày 8-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Triển khai nhiều giải pháp để vận hành thông suốt Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh đều cho biết địa phương gặp khó khăn về việc thiếu biên chế chuyên thực hiện các thủ tục hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, Vĩnh Long thiếu 427 cán bộ chức danh chuyên môn; An Giang thiếu 282 biên chế, Đồng Tháp thiếu 523 biên chế. Dù vậy, các địa phương cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp, đảm bảo việc vận hành bộ máy thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết tỉnh đã sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, giảm từ 38 còn 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (giảm 65,8%) và giảm 4/13 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Cấp xã đã thành lập cơ quan chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức. Tuy nhiên, việc sắp xếp nhân sự ở cấp xã còn mang tính cơ học, thừa - thiếu cục bộ; thiếu 427 cán bộ ở 24 lĩnh vực chuyên môn. Một số hệ thống phần mềm vận hành chưa ổn định, dữ liệu chưa liên thông giữa khối Nhà nước và khối Đảng. Vĩnh Long kiến nghị Bộ Nội vụ cho tuyển thêm nhân sự chuyên môn, hướng dẫn quy định cụ thể vị trí việc làm, nâng cấp hệ thống phần mềm làm việc đồng bộ và khắc phục lỗi. Hiện còn 69 cơ sở cấp xã cần cải tạo, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-9; trước mắt tổ chức tập huấn cán bộ kiêm nhiệm để đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cho biết tỉnh cũng đã xây dựng “ngân hàng cán bộ” để kịp thời điều chuyển, bố trí chức danh chủ chốt, không để gián đoạn công việc của chính quyền địa phương hai cấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chia sẻ tỉnh sẽ giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công tác xa nhà, đến cuối năm bố trí xe công vụ (xe điện) cho cấp xã. Khó khăn hiện nay là một số địa bàn đông dân, thủ tục hành chính vẫn quá tải; riêng Phú Quốc mỗi tháng giải quyết hơn 8.000 hồ sơ, trong khi chưa có quy định xử lý thủ tục “không biên giới”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn thì đề xuất Trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn các tuyến giao thông trọng điểm qua tỉnh, hướng dẫn lập kế hoạch phát triển nhà ở sau sáp nhập và xác định quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại xã, phường sau sáp nhập. Rà soát, đánh giá cán bộ cấp xã Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Trung ương đang chỉ đạo tổng kết, đánh giá lại các vướng mắc về đất đai. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính ghi nhận, báo cáo về các dự án bảo đảm kinh tế, quốc phòng, an ninh mà các địa phương đề xuất. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HỒNG NHUNG PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ: Địa phương cần hoàn thành bố trí lãnh đạo, cán bộ các cấp trong tháng 8 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu bốn tỉnh ĐBSCL hoàn thành bố trí cán bộ, khẩn trương khắc phục thiếu nhân sự trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp. Về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông nhận định đang triển khai quyết liệt, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương cần hoàn thành bố trí lãnh đạo, cán bộ các cấp trong tháng 8; sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị; bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ theo quy định và cán bộ công tác sau sáp nhập. Trước khó khăn về nhân sự, Phó Thủ tướng cho rằng tình trạng bố trí cán bộ ở cấp xã hiện nay, số lượng tuy đủ nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều cán bộ, công chức được tuyển dụng từ trước khi cải cách, không đáp ứng tiêu chuẩn mới về năng lực, trình độ và kinh nghiệm, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn phức tạp như xây dựng, đất đai, tài chính - kế toán, công thương, nông nghiệp - môi trường... Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá lại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; báo cáo ban chỉ đạo địa phương các vướng mắc và giải pháp; huy động lực lượng cấp huyện hỗ trợ xã; điều động biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu theo tiêu chí chức danh; tổ chức đào tạo chuyên môn các lĩnh vực. Phó Thủ tướng đồng ý với kiến nghị tuyển chọn theo hợp đồng và căn cứ tiêu chí chức danh để xét đưa vào biên chế lâu dài. Cân nhắc cơ cấu tổ chức bộ máy cho chính quyền ở đặc khu, vùng sâu, vùng xa, vùng núi…• Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các địa phương cần hoàn thành bố trí lãnh đạo, cán bộ các cấp trong tháng 8; sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị; bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ theo quy định. Khởi công, khánh thành các công trình lớn tại 80 điểm cầu chào mừng Quốc khánh Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức cắt băng khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hôm 19-4. Ảnh: NGUYỆT NHI

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 9-8-2025 hướng dẫn về tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao. Cụ thể, trường hợp Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tiếp nhận vụ án, vụ việc đã được TAND Cấp cao thụ lý theo thủ tục phúc thẩm trước ngày 1-7-2025 mà chưa giải quyết xong thì Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã tiếp nhận vụ án, vụ việc tiếp tục giải quyết. Việ c này theo điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 225/2025/QH15 ngày 27-6-2025 của Quốc hội; khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 01/2025/NQHĐTP ngày 27-6-2025 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. TAND Tối cao đưa ra ví dụ: Tòa Phúc thẩm 3 tiếp nhận vụ án, vụ việc do TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị, đã được TAND Cấp cao tại TP.HCM thụ lý theo thủ tục phúc thẩm trước ngày 1-7-2025 mà chưa giải quyết xong. Trường hợp này, Tòa Phúc thẩm 3 tiếp tục giải quyết vụ án mà không chuyển vụ án, vụ việc nêu trên cho Tòa Phúc thẩm 2 giải quyết. Trường hợp bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm thì giao hồ sơ vụ án, vụ việc cho TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án, vụ việc đó hoặc TAND cấp tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ của TAND đó xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau đó bản án, quyết định sơ thẩm về vụ án này bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì do Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao có thẩm quyền theo lãnh thổ giải quyết (theo quy định tại Điều 3 Thông tư 03/2025/TT-TANDTC ngày 30-6-2025 của Chánh án TAND Tối cao). Trường hợp bản án, quyết định của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm thì do Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao có thẩm quyền theo lãnh thổ giải quyết theo quy định tại Điều 3 Thông tư 03/2025/ TT-TANDTC. Về xem xét, thẩm định tại chỗ Bên cạnh đó, có TAND có vướng mắc về xem xét, thẩm định tại chỗ. Theo TAND Tối cao, căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 101 BLTTDS; khoản 1, khoản 2 Điều 88 Luậ t TTHC thì đại diện UBND cấp xã có mặt khi thẩm phán tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ là chủ tịch UBND cấp xã (người đại diện theo pháp luật của UBND cấp xã) hoặc người được chủ tịch UBND YẾ N CHÂU Mới đây, TAND Tối cao đã ban hành Công văn 285/ TANDTC-PC về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của các TAND. Về tiế p nhậ n vụ á n, vụ việ c Theo đó, TAND Tối cao nhận được phản ánh, vướng mắc của một số TAND về việc thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của TAND trong quá trình triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS, Luật Tố tụng hành chính (TTHC)... Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, TAND Tối cao hướng dẫn một số vướng mắc. Trong đó, Quang cảnh tại một phiên tòa. Ảnh: TRẦN LINH cấp xã ủy quyền, phân công; đại diện công an cấp xã là trưởng công an cấp xã hoặc công an viên do trưởng công an cấp xã phân công. Do đó, trước khi tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, TAND phải có văn bản gửi chủ tịch UBND cấp xã hoặc trưởng công an cấp xã đề nghị cử đại diện UBND cấp xã, công an cấp xã có mặt khi thẩm phán tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ.• Trước khi tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, TAND phải có văn bản gửi chủ tịch UBND cấp xã hoặc trưởng công an cấp xã đề nghị cử đại diện UBND cấp xã, công an cấp xã có mặt khi thẩm phán tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ. Chuyển tộidanh2cựu phó chủ tịch vụ sai phạm đất đai tạ iLongXuyên phapluat@phapluattp.vn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại TP Long Xuyên cũ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố hai cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ là Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc cùng 15 cựu cán bộ khác. Vụ án xảy ra từ năm 2001 đến ngày 4-10-2023 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang (nay là phường Long Xuyên, tỉnh An Giang). Đáng chú ý, trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã chuyển đổi tội danh đối với hai cựu phó chủ tịch và sáu bị can khác từ tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận điều tra bổ sung, 13 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Long Xuyên khai ông Nguyễn Quốc Bảo (nguyên phó Phòng TN&MT TP Long Xuyên) đã ký ba hồ sơ cấp đất không đúng đối tượng liên quan đến sai phạm của ông Võ Văn Trung (đã chết). Bảy cán bộ Ban quản lý dự án TP Long Xuyên thừa nhận khi ký hồ sơ giao đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã không kiểm tra, đối chiếu danh sách. 13 hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu khai do ông Võ Văn Trung nhờ đứng tên, ký giấy tờ nhưng không kiểm tra. Vợ và con ông Trung khai không biết việc ông làm giả hồ sơ để được cấp đất, mua bán đất. Bảy hộ dân nhận chuyển nhượng lần đầu khai giao dịch trực tiếp, đưa tiền mặt cho ông Trung. Ngoài ra, tám bị can, trong đó có hai bị can Ngọc và Sinh thừa nhận không kiểm tra trước khi ký hồ sơ, không đối chiếu hồ sơ gốc, dẫn đến sai phạm trong giao hồ sơ đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước. Cơ quan điều tra xác định tám bị can này không phạm tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mà phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bở i vì họ không thuộc thành viên hội đồng bồi thường, các dự án đã kết thúc và khi ký hồ sơ không kiểm tra, đối chiếu phương án bồi thường. Còn chín bị can còn lại tiếp tục bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên. Đối với các công chứng viên Hà Đức Tiến, Nguyễn Thành Quốc, Dương Thanh Sang, Cao Thị Hồng Cúc, Phạm Thị Tuyết Mai, Dương Bá Lộc, Huỳnh Chánh Huy, kết luận điều tra xác định có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nên sẽ tiếp tục điều tra, xác minh. Điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cũng kết luận ông Phạm Thành Thái và bà Đặng Thị Hoa Rây (nguyên chủ tịch UBND TP Long Xuyên) cũ không cấu thành tội phạm do đã phân công, giao nhiệm vụ cho hai phó chủ tịch (là hai bị can Sinh và Ngọc) trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực liên quan; khi ký các hồ sơ sai phạm, hai bị can này không báo cáo, xin ý kiến. Ngoài ra, bà Đinh Thị Cẩm Hồng (vợ ông Trung) được xác định không có dấu hiệu tội rửa tiền nên không tiếp tục điều tra, xử lý. HẢI DƯƠNG Hướng dẫn tiếp nhận nhiệm vụ của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao TAND Tối cao vừa ban hành công văn giải đáp các vướng mắc của một số TAND trong việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND. TAND khu vực 10 - Đồng Nai cảnh báo nạn lừa đảo khi ký hợp đồng đại diện theo ủy quyền Theo thông báo của TAND khu vực 10 - Đồng Nai, thời gian gần đây có một số người thường xuyên làm đơn khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật. Những người này không phải là luật sư hay trợ giúp viên pháp lý theo quy định của pháp luật nhưng thường xuyên ngồi bên ngoài, kế bên văn phòng tiếp nhận đơn của TAND khu vực 10 - Đồng Nai hoặc đứng trong khuôn viên TAND để tiếp xúc với người dân, đương sự nhằm mục đích làm quen, xin số điện thoại và nhận đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng. Lãnh đạo TAND khu vực 10 - Đồng Nai thông báo đến ngườ i dân và các đương sự tham gia vụ án, vụ việc tại TAND này hãy cẩn thận, lưu ý khi ký hợp đồng đại diện theo ủy quyền đối với một số người như trên để tránh thiệt hại về tài sản của người dân, đương sự trong các vụ án, vụ việc mà TAND đang thụ lý, giải quyết. Lãnh đạo TAND khu vực 10 - Đồng Nai sẽ báo cáo vụ việc trên đến lãnh đạo TAND tỉnh Đồng Nai, đồng thời báo cáo với công an có thẩm quyền để theo dõi, kịp thời xử lý nếu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, nhằm bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đương sự khi tham gia tố tụng tại TAND. VŨ HỘ I Hai cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc trong vụ sai phạm đất đai. Ảnh: HD

