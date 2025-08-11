180-2025

Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới trang 3 SỐ 180 (7453) - Thứ Hai 11-8-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay trang 7 Bướ c ngoặ t khi đề xuấ t phân vù ng hạ n chế xe xăng dầ u ở TP.HCM trang 8+9 Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ hôm 6-8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: TTXVN Ai kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của UBND cấp huyện? Nạn nhân của "bắt cóc online" là Gen Z, tại sao? Luật và đời Những vụ "bắt cóc online" gần đây khiến dư luận hoang mang. Công an TP.HCM và các tỉnh, TP đã vào cuộc quyết liệt để đảm bảo an toàn cho người dân, cộng đồng. Song điều khiến chúng ta phải chú ý và cần phân tích, mổ xẻ thấu đáo là tại sao những học sinh, sinh viên thế hệ Gen Z năng động, giỏi giang lại trở thành nạn nhân của n hững vụ "bắt cóc online"… (Xem tiếp trang 7) Việ t Nam cầ n tuyể n chọ n Tổ ng công trình sư như thế nà o? • Sự "hồ i sinh" củ a Kiế n trú c sư trưở ng trang 4+5 Cuộ c gặ p thượ ng đỉ nh Trump - Putin: Cơ hộ i hạ nhiệ t xung độ t Nga - Ukraine Chủ nhà Việ t Nam phả i thắ ng Thá i Lan ở trậ n "chung kế t sớ m" trang 15 trang 16

2 Thời sự - Thứ Hai 11-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Công an Hà Nội tổ chức Ngày hội Vì thủ đô bình yên Sáng 10-8, tại khu vực Tượng đài Đức vua Lý Thái Tổ, Công an TP Hà Nội tổ chức Ngày hội Vì thủ đô bình yên chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9. Điểm nhấn đặc biệt, ấn tượng trong chương trình là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an Hà Nội và quần chúng nhân dân thủ đô; 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP… Ngày hội không chỉ quảng bá hình ảnh đẹp, thân thiện, gần dân của lực lượng công an thủ đô, còn phô diễn sức mạnh tổng hợp, khẳng định sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Công an Hà Nội trong thời đại mới, xứng đáng với vị thế là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. PHI HÙ NG Chiều 10-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV). Thủ tướng nêu rõ phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Hiện nay, các cấp, các ngành, các chủ thể liên quan đều đang thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vấn đề là phải thực hiện tốt, hiệu quả, để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cụ thể, “cân, đong, đo, đếm” được, nhất là Việt Nam đã xác định được mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao; Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã xác định đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay 8,3%-8,5%, sang năm phải đạt tăng trưởng hai con số. Do đó, các cấp, các ngành, địa phương, các đơn vị, người dân, chủ thể liên quan phải thực hiện đồng bộ, toàn diện để đạt mục tiêu với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thần tốc, đột phá, bứt phá hơn nữa. (Theo Nhân Dân) Ngày 10-8, UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào “Chung tay giúp nhân dân phát triển kinh tế” và khôi phục diện tích cây trồng bị thiệt hại do mưa bão. Buổi lễ thu hút hàng trăm cán bộ, người dân, doanh nghiệp tham dự. Nằm ở vùng núi cao phía tây Quảng Ngãi, Măng Ri là xã đặc biệt khó khăn, nơi đồng bào Xơ Đăng sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Bão số 3 đã gây tổng thiệt hại khoảng 17,1 tỉ đồng; gần 26.500 cây sâm Ngọc Linh của 189 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại ước tính 12,5 tỉ đồng. Ngay tại lễ phát động, các tập thể và cá nhân đã ủng hộ hơn 1,8 tỉ đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt, 7.500 hạt sâm Ngọc Linh trị giá 750 triệu đồng, 500 cây sâm giống trị giá 125 triệu đồng, 150.000 cây cà phê trị giá 750 triệu đồng và 20.000 cây thông giống trị giá 40 triệu đồng. Nguồn lực này sẽ ưu tiên cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ bị thiệt hại nặng để sớm phục hồi sản xuất. Cây thông giống sẽ được trồng tại vùng đệm, tạo vành đai xanh chống xói mòn và phục vụ phát triển du lịch, dược liệu lâu dài. NGUYỄ N TIẾ N Sáng 10-8, Đội tuần tra CSGT cao tốc số 7 (Phòng 6 Cục CSGT) cho biết đã dùng xe đặc chủng chở sản phụ nguy kịch trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào BV Nhi đồng TP.HCM cấp cứu kịp thời. Trước đó, chiều 9-8, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, tổ công tác phát hiện chị ĐTNY (32 tuổi, Đồng Tháp) điề u khiể n ô tô liên tục ra tín hiệu cầu cứu, nhanh chóng tấp vào làn khẩn cấp. Chị Y báo với CSGT rằng trên xe có sản phụ HTT (25 tuổi, Đồng Tháp) đang trong tình trạng nguy kịch: Thiếu ôxy, động thai, thở dốc, cần đến BV gấp. Ngày cuối tuần, lượng xe trên tuyến rất đông, nguy cơ chậm trễ có thể đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và con. Nhận thấy tình huống đặc biệt nghiêm trọng, tổ công tác lập tức sử dụng xe chuyên dụng mở đường, đưa sản phụ đế n BV cấ p cứ u kịp thờ i. HUỲ NH DU Thủ tướng: Bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng 2 con số Sáng 10-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Thủ tướng yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải tập trung thực hiện mục tiêu không thay đổi là đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, cụ thể là đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, EVN phải lớn mạnh trở thành tập đoàn điện lực đứng thứ ba khu vực và phấn đấu cao hơn; khắc phục được tất cả hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra… Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm hệ thống điện chủ động, cân đối các nguồn điện hiện nay và đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh; quy hoạch nguồn và tải, sử dụng và phân phối tối ưu hóa hiệu quả; phát triển thị trường điện cạnh tranh, phát huy tối đa việc mua bán điện trực tiếp… NGỌC DIỆP Thủ tướng phê chuẩn chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 20212026 với ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. Trước đó ngày 8-8, tại kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Kim Long 48 tuổi, quê Bình Dương cũ, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Long từng có thời gian làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm (Dofico). Năm 2020, ông Long được bổ nhiệm giữ chức chánh văn phòng UBND tỉnh. Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai hiện có ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch tỉnh và các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Lê Trường Sơn, bà Nguyễn Thị Hoàng, ông Hồ Văn Hà và ông Nguyễn Kim Long. VŨ HỘI Công an thông tin vụ hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central Theo thông tin ban đầ u từ Công an TP Hà Nội, khoảng 0 giờ ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị NT (28 tuổi, ngụ chung cư Sky Central) về việc tối 9-8, chị bị người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central. Công an phường đã khẩn trương xác minh và đưa ĐCT (31 tuổi, trú cùng chung cư), người được xác định là đã hành hung chị T về trụ sở làm việc. Bước đầu xác định hai gia đình đã có mâu thuẫn từ trước. Tối 9-8, thấy chị NT tại tầng 1 của chung cư, ĐCT đến nói chuyện và xảy ra tranh cãi. ĐCT đã ra tay đánh chị NT. PHI HÙ NG Tìm thấy thi thể nghi là người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn Ngày 10-8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam trên núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang. Các lực lượng đã đưa thi thể xuống núi, đồng thời xác minh nhân thân nạn nhân và điều tra nguyên nhân tử vong; không loại trừ khả năng nạn nhân là thanh niên leo núi Hoàng Ngưu Sơn, được gia đình báo mất tích chiều 4-8 tên Nguyễn Bá Khánh Cường (22 tuổi).\ Trước hôm mất tích, Cường chạy xe máy từ phường Phan Rang ra Nha Trang. Sau đó gửi xe máy ở nhà người dân dưới chân núi, nói sẽ leo lên núi Hoàng Ngưu Sơn một mình. XUÂN HOÁ T ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân Quả ng Ngã i: Chung tay khôi phục diện tích cây trồng bị thiệt hại do mưa bão CSGT mở đường trên cao tốc, đưa sản phụ nguy kịch đến bệnh viện Tin vắn • 70 tài khoản Facebook bị lừa hơn 10 tỉ đồng. Ngày 10-8, Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang cù ng bố n ngườ i khá c để điều tra hành vi chiếm quyền truy cập vào 70 tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. MINH TRƯỜ NG • Nữ nhân viên Nhã Nam “mất tích” đã về nhà . Ngày 10-8, Công ty Nhã Nam cho biết nữ nhân viên tên NPM (30 tuổi, TP.HCM) đã trở về nhà. Chị M rời nhà vì lý do cá nhân, không phải do bị “bắt cóc online” như thông tin lan truyền trên mạng. NGUYỄ N TÂN • Giả khách mua hàng rồi giật điện thoại iPhone 14 Pro Max. Ngày 10-8, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phườ ng Bình Thạnh lấy lời khai Phạm Duy Phương (19 tuổi) về việc vờ vào cử a hàng hỏ i mua rồ i giật điện thoại iPhone 14 Pro Max bỏ chạy. PHẠ M HẢ I Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV). Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Hai 11-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Đây là dịp quan trọng để lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực để tiếp tục đưa quan hệ Việt - Hàn tiến vững, tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới. NGỌC DIỆP Vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) ngày 10-8, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam ở Thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13-8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun chào đón Tổng Bí thư và phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân bước trên thảm đỏ với hàng tiêu binh danh dự, chào hỏi các quan chức Hàn Quốc và cán bộ, nhân viên đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong sự chào mừng nồng nhiệt. Tạo khối thống nhất, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Chiều cùng ngày, tại Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao, ghi nhận các sáng kiến rất thiết thực và sát với yêu cầu thực tiễn hiện nay nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và định hướng thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo một khối thống nhất để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước. Với các bộ, ban ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp để điều phối, kết nối, chuyển giao tri thức, cụ thể hóa các chương trình, ý tưởng, đề xuất của các chuyên gia tại Hàn Quốc và các nước để hình thành các giải pháp, sản phẩm cụ thể, có giá trị gia tăng cao, góp phần giúp đạt được những mục tiêu lớn và giải những bài toán lớn của đất nước. Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới nghị Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước. Bốn định hướng trọng tâm của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn của báo chí Hàn Quốc về ý nghĩa chuyến thăm, quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc cũng như các chính sách của Việt Nam. Theo ông Bùi Thanh Sơn, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc, với mong muốn tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn, hợp tác thực chất toàn diện hơn và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn. Đây là dịp quan trọng để Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột trong quan hệ hai nước Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, là nguồn động lực chính thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Cùng với đó, hợp tác trong phục hồi chuỗi cung ứng cũng được hai nước xác định là ưu tiên chiến lược trong quan hệ. Hai nước cũng cần phối hợp để bảo đảm tính bền vững và linh hoạt của chuỗi cung ứng trên cơ sở hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Trên tinh thần đó, Việt Nam cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển chuỗi cung ứng đa dạng và có giá trị cao, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn và ở phân khúc cao hơn trong mạng lưới cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Đảng, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, tiếp tục đầu tư ổn định và lâu dài, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư mới và cùng phát triển. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp quan trọng để lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn. lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi toàn diện về những biện pháp lớn, xác định ưu tiên và mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực để tiếp tục đưa quan hệ Việt - Hàn tiến vững, tiến xa trong kỷ nguyên phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Qua chuyến thăm, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc tập trung triển khai một số định hướng hợp tác trọng điểm sau: Một là tăng cường trao đổi cấp cao, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Hai là nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, đặc biệt là các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam như cơ sở hạ tầng, điện tử công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, tổ hợp công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị, xứng tầm là trụ cột quan trọng hàng đầu của quan hệ song phương. Ba là định hình và đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Bốn là thúc đẩy những hướng hợp tác mới, đa dạng hơn về công nghiệp văn hóa, du lịch, lao động, biến đổi khí hậu, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân.• Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Văn phòng Quốc hội (QH) cho biết theo dự kiến, phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH sẽ diễn ra trong ba ngày (từ ngày 11 đến 13-8-2025; dự phòng ngày 14 và 15-8-2025) tại phòng họp Tân Trào, Nhà QH. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch QH thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý: Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp; bốn dự thảo: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND. Đồng thời, UBTVQH sẽ cho ý kiến về: Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. UBTVQH cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết của UBTVQH quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của QH, các cơ quan của HĐND; nghị quyết của UBTVQH quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế; nghị quyết của UBTVQH về số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ xem xét: báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 7-2025; báo cáo của đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”. Tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam. (Theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đến Thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN Quang cảnh phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QUỐC HỘI

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 11-8-2025 Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thay đổi cách mỗi người sống và làm việc. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu mỗi hệ thống chiến lược trọng yếu phải có một Tổng công trình sư để kết hợp giữa lãnh đạo chuyên môn và quản lý chương trình. Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng chính sách tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư (KTS) trưởng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với nhiều ưu đãi vượt trội để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, GS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam (VN) toàn cầu (AVSE Global), đánh giá Tổng công trình sư hay KTS trưởng là vấn đề mới ở VN. Do đó, để tuyển dụng được người phù hợp thì cần mở rộng phạm vi tìm kiếm ra cả nước ngoài. Đóng vai trò kết nối . Phóng viên: Thưa ông, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu và Chính phủ đang trình dự thảo nghị định về việc tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, KTS trưởng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với nhiều đột phá. Ông nghĩ sao về điều này? + GS Nguyễn Đức Khương: Đầu tiên phải khẳng định đây là chủ trương đúng đắn và rất quan trọng. Bởi trong bối cảnh hiện nay, với môi trường phát triển mới, chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức mới cả từ bên trong lẫn bên ngoài, do đó phải cấu trúc lại các hệ thống hỗ trợ cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, phải lựa chọn lại hệ thống ngành nghề ưu tiên, mang lại vị thế mới cho VN trong chuỗi giá trị toàn cầu, tạo nền tảng để xây dựng năng lực cạnh tranh trong trung và dài hạn. Tổng công trình sư hay KTS trưởng là những người có hiểu biết sâu về lĩnh vực chuyên môn, có tầm nhìn về sự phát triển của ngành nghề trong tương lai. Chẳng hạn như các ngành khoa học trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ… Đây cũng là những ngành sẽ phục vụ sự phát triển của VN trong tương lai. Họ cũng là người có tầm nhìn, kỹ năng, kiến thức cùng khả năng kết nối các chủ thể trong một lĩnh vực ngành nghề, giúp tái cấu trúc, tái định hình lại những cơ quan, bộ máy hay nguồn lực cần thiết mà chúng ta cần xây dựng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa được mục tiêu này, chúng ta cũng phải đương đầu với không ít khó khăn. Trong đó, VN chưa có hệ thống văn bản, pháp luật hay quy định về tiêu chí lựa chọn Tổng công trình sư, KTS trưởng; cũng chưa có quy định về đánh giá, tuyển dụng… với các vị trí này. Hiện nay trên thế giới cũng có một số mô hình tương tự và VN có thể tham khảo, học hỏi kinh nghiệm. Có nước chọn theo mô hình KTS trưởng đóng vai trò tham mưu chính sách cho cả một ngành; có quyền tham gia xây dựng chính sách, cơ chế phát triển của lĩnh vực đó. Cũng có quốc gia chọn mô hình nhà khoa học trưởng với vai trò tham mưu về cơ chế, chính sách, về lĩnh vực và ngành nghề cần được ưu tiên trong thúc đẩy tăng trưởng. . Như ông vừa nói thì VN cần làm gì để vượt qua những thách thức đó? + Thách thức là có nhưng không phải không vượt qua được, quan trọng là xác định được tiêu chí để lựa chọn con người phù hợp. Trung ương cũng đang đưa ra tiêu chí rất mở. Theo đó, Tổng công trình sư, KTS trưởng không chỉ là nhân tài trong nước mà có thể mở rộng tìm kiếm cả từ nước ngoài, miễn là họ phù hợp với yêu cầu công việc được giao. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, họ sẽ là người đóng vai trò quan trọng trong kết nối giữa các chủ thể, các cơ quan, bộ, ngành liên quan… Điều VN cần làm lúc này là tận dụng các công nghệ hiện đại của nước ngoài, chuyển giao công nghệ tiên tiến và về lâu dài là làm chủ được công nghệ cũng như nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới. Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng là người thiết kế các chính sách chiến lược trọng yếu của một quốc gia. Để thu hút họ, ngoài chính sách đãi ngộ, chúng ta phải tạo môi trường làm việc phù hợp. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vào ngày 6-8. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Tôi từng tham gia nhiều cuộc làm việc giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kiều bào ta ở nhiều nơi trên thế giới. Một trong những câu hỏi được kiều bào quan tâm nhiều nhất là khi đã nhập quốc tịch nước ngoài thì làm thế nào để có được hộ chiếu hay mua nhà ở VN, làm sao để có giấy tờ đi lại VN thường xuyên. Thời gian qua, chúng ta đều thấy Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm, có những điều chỉnh về pháp luật, giúp bà con kiều bào có thể tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh tế - xã hội trong nước. Bà con Việt kiều giờ đã có thể đứng tên mua nhà ở VN, việc làm hộ chiếu cũng đơn giản hơn rất nhiều… Rất nhiều kiều bào ta ở nước ngoài là những trí thức, nhà khoa học, chuyên gia… được đào tạo rất bài bản, có kinh nghiệm làm việc trong những tập đoàn quốc tế. Đây là nguồn lực tri thức rất lớn mà chúng ta cần huy động, tạo điều kiện để họ đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển đất nước, nhất là trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Thử làm một phép tính đơn giản, chỉ cần thu hút được 10% trí thức, chuyên gia trong tổng số 6 triệu kiều bào trên khắp thế giới hiện nay về nước làm việc và cống hiến, VN đã có 600.000 chuyên gia và nhà khoa học rồi. GS NGUYỄN ĐỨC KHƯƠNG NGỌC DIỆP thực hiện Việt Nam cần tuyển chọn Tổng sư như thế nào? Việt Nam sẽ có 600.000 chuyên gia và nhà khoa học nếu… TS NGUYỄN THỊ THU TRÀ, Phó Giám đốc điều hành nghiên cứu Trường CNAM (Pháp): Chi tiêu cho R&D Việt Nam còn quá thấp Chính phủ Pháp chi gần 60 tỉ euro cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tương đương 2,18% GDP (năm 2022-2023). Trong đó, khu vực tư nhân đóng góp 66%, nghĩa là doanh nghiệp là chủ thể chính của đổi mới sáng tạo; còn Nhà nước chỉ hỗ trợ 34%. Họ cũng có cơ chế ưu đãi thuế rất rõ ràng. Riêng năm 2021, Pháp đã giảm thuế khoảng 2,7 tỉ euro cho những doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư R&D. Pháp còn có chính sách hỗ trợ tài chính cho các luận án tiến sĩ hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường ĐH... Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới 2024, tỉ lệ chi tiêu cho R&D trên GDP của VN tăng từ 0,3% vào năm 2013 lên 0,43% vào năm 2021, một con số theo tôi còn rất khiêm tốn. Hiện chúng ta đặt mục tiêu nâng kinh phí chi R&D đạt 2% GDP vào năm 2030. Thực tiễn cho thấy VN chưa có một hệ sinh thái R&D hoàn chỉnh. Có doanh nghiệp, có trường, viện, nhà khoa học nhưng các bên chưa kết nối đủ chặt chẽ, mỗi bên còn làm việc theo hướng riêng... Môi trường nghiên cứu cũng chưa tạo được động lực bền vững cho nhà khoa học. Nhiều nhà nghiên cứu giỏi thiếu cơ hội tiếp cận đề tài lớn, thiếu tài chính hoặc không nhìn thấy tương lai dài hạn. Chính điều này khiến họ dễ nản lòng. Đáng chú ý, cơ chế, chính sách đãi ngộ, trọng dụng nhân tài còn nhiều bất cập, cần điều chỉnh để tạo sự công bằng và minh bạch. Ông HUỲNH NGỌC THÁI ANH, Trường Công nghệ TT&TT - ĐH Cần Thơ: Thu hút nhân lực cần tính đến cơ chế và kết nối Chính sách thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ từ nước ngoài về nước là đúng đắn và phù hợp với xu thế thời đại. Tuy nhiên, cần tính đến nhiều yếu tố. Ở mỗi quốc gia sẽ có những cơ chế hỗ trợ khác nhau Ý kiến GS Nguyễn Đức Khương

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 11-8-2025 NHƯ NGỌC Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025 thực hiện Nghị quyết 57 vào ngày 2-7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu các bộ, cơ quan tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho các vị trí Tổng công trình sư, Kiến trúc sư (KTS) trưởng để dẫn dắt và chịu trách nhiệm cao nhất về sự thành công của các chương trình, nhiệm vụ chiến lược quốc gia. Đây có lẽ là tiền đề quan trọng để đưa chức danh KTS trưởng một thời sống lại. Nói như vậy là bởi giai đoạn 1992-2002, Hà Nội cùng TP.HCM triển khai chế độ KTS trưởng TP nhưng sau đó đã dừng cho đến nay. KTS trưởng - 1 chức danh, 4 yếu tố TS Võ Kim Cương, nguyên Phó KTS trưởng TP.HCM, cho biết chức danh KTS trưởng trước đây thực chất là một công cụ quản lý của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển kiến trúc đô thị. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để trả lời câu hỏi có nên “hồi sinh” chức danh này thì cần soi xét từ nhiều khía cạnh và xác định rõ ba nội dung. Theo ông Cương, đầu tiên phải nhìn vào đối tượng mà chức danh ấy sẽ quản lý. TP.HCM bây giờ là một siêu đô thị rộng lớn, phức tạp gấp nhiều lần so với TP của ba thập niên trước. Do đó, phải xác định rõ phần việc nào trong chuỗi phát triển kiến trúc - quy hoạch thực sự cần một cá nhân quyết định, một đầu mối có trách nhiệm rõ ràng. Trường hợp cần thiết, chức danh này nên gắn với những công trình mang tính đặc biệt, những khu vực đòi hỏi tính thẩm mỹ, bản sắc hoặc giá trị nghệ thuật kiến trúc cao. Đó mới là nơi một cá nhân có thể phát huy hết vai trò và thế mạnh chuyên môn. Thứ hai là công cụ. Năng lực cá nhân dù cao đến đâu cũng cần đặt trong hệ quy chiếu phù hợp. Phải có hệ thống công cụ để KTS trưởng tác động, điều phối. Phải có thẩm quyền thực sự, đủ để biến ý tưởng thành chính sách, thành quy chuẩn và đủ để thuyết phục các bên liên quan. Thứ ba là tính tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành. Cụ thể, chúng ta đã có bộ khung pháp lý khá đầy đủ và chặt chẽ. Nếu muốn trao thêm thẩm quyền cho một cá nhân, phải xem xét liệu có mâu thuẫn với hệ thống pháp lý hiện hành hay không? Nhưng quan trọng hơn cả theo ông Cương là quyết tâm chính trị. Nhà nước, các cấp lãnh đạo cần giao quyền - thực quyền cho một cá nhân để thực thi vai trò đó. Khi trao chức danh KTS trưởng phải song hành với một cam kết rõ ràng về quyền lực, trách nhiệm và cả cơ chế phối hợp. “Cả bốn yếu tố trên phải được định hình rõ ràng thì mới có thể đặt lại vấn đề “hồi sinh” chức danh KTS trưởng. Chúng ta phải nhìn từ gốc rễ, từ hệ thống, từ chức năng thực tế và mục tiêu lâu dài” - ông Cương nhấn mạnh. Người cầm trịch cho diện mạo đô thị mới Theo KTS Trương Nam Thuận, Hội KTS Việt Nam, vai trò của KTS trưởng hiện đại là trung tâm điều phối chiến lược liên ngành với một văn phòng KTS trưởng, hoạt động như một “bộ não” thiết kế phát triển toàn diện cho đô thị/vùng. Nhiệm vụ của họ là dự báo xu hướng phát triển đô thị, kinh tế - xã hội, từ đó thiết kế các “đường dẫn” phát triển chiến lược. Ngoài viết ra các kế hoạch, KTS trưởng còn thiết kế cả hệ thống vận hành. Cụ thể là phát triển chiến lược tổng thể cho đô thị hoặc vùng đô thị, từ cấu trúc không gian, kinh tế - xã hội cho đến thị trường và văn hóa; thiết kế các sáng kiến chiến lược đột phá. Họ cũng là người định hướng các chương trình đầu tư công và tư nhân, đảm bảo đầu tư đi đúng mục tiêu, có giá trị dài hạn, không bị ngắt quãng bởi thay đổi nhiệm kỳ hay tác động cục bộ… “KTS trưởng không “ra lệnh”, mà tạo ra môi trường để các chuyên gia, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng làm việc hiệu quả hơn” - KTS Thuận nói. Trong khi đó, KTS Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội KTS TP.HCM, nhìn nhận trong bối cảnh hiện nay, vị trí KTS trưởng đặc biệt quan trọng. Nhưng đó không thể chỉ là vai trò của một cá nhân đơn độc. Kiến trúc - quy hoạch là công cuộc của cả một tập thể trí tuệ, trong đó một người đưa ra định hướng, nhiều người cùng đóng góp, phản biện và hiến kế để có thể tạo nên kết quả xứng đáng. Đặc biệt, quy hoạch không đơn thuần là sắp đặt không gian. Đó còn là bài toán về kinh tế, chính sách, đường lối phát triển và thậm chí là cả những yếu tố về chính trị. Do đó, người làm quy hoạch phải là người học rộng, biết sâu, dày dạn thực tiễn mới có thể đưa ra những ý kiến mang giá trị định hình tương lai. Theo ông Mười, khi Tổng Bí thư gợi ý về việc nên có KTS trưởng hoặc Tổng công trình sư thì đó là một tín hiệu tích cực cho một giai đoạn phát triển mới, đặc biệt với TP.HCM mở rộng. Phải có một người đủ năng lực và uy tín để làm “nhạc trưởng” cho bản giao hưởng phát triển của cả khu vực… Không thể là một cá nhân độc hành nhưng nhất định phải có một người chịu trách nhiệm chính. Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền hai cấp, ông Mười cho rằng KTS trưởng nếu được đặt vào đúng vị trí thì họ sẽ trở thành người đưa ra quan điểm, tầm nhìn và chịu trách nhiệm với từng quyết định. Khi đó, đội ngũ kỹ thuật, các bộ phận chuyên môn là những cánh tay nối dài của Nhà nước, sẽ hỗ trợ từ phía sau, đảm bảo các ý kiến của KTS trưởng mang tính pháp lý, khả thi và hiệu quả thực tiễn.• Tôi cho rằng đây mới chính là nền tảng thiết kế hệ thống giúp VN tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được lan tỏa . Có quan điểm cho rằng cơ chế chính là điểm nghẽn khiến nhiều nhân lực giỏi về khoa học công nghệ ở nước ngoài còn ngại ngần quay về. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? + VN cần một không gian rộng lớn hơn để phát triển khoa học công nghệ và Đảng, Nhà nước ta đã nhìn nhận ra điều này. Tri thức là nguồn lực, tài sản vô giá, càng đầu tư phát triển thì nó sẽ càng lan tỏa. Cơ chế là một trong những điểm nghẽn nhưng nhìn trong tổng thể theo tôi đó không phải là tất cả. Ở đây còn là điều kiện về môi trường làm việc để giúp các nhà khoa học, chuyên gia có đủ không gian phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của họ. Chỉ khi các nhà khoa học được tạo điều kiện, được đầu tư về kinh phí và có mục tiêu cụ thể thì họ mới tự chủ trong xây dựng phương pháp làm việc, xây dựng đội nhóm… để dẫn dắt, đạt kết quả như mong muốn. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan liên quan. Tôi ví dụ một nhà khoa học trong quá trình làm nghiên cứu sẽ cần kiểm chứng các kết quả nghiên cứu của họ thông qua các hội thảo, chuyên đề cả ở trong nước và quốc tế. Qua đó, họ có thể nhận được những phản hồi, ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Những điều này rất cần đến sự hỗ trợ về thủ tục, giấy tờ, visa… Với một nhà khoa học, điều quan trọng nhất là nghiên cứu công trình của họ được ứng dụng vào thực tiễn. Đây là quá trình chuyển hóa tri thức đòi hỏi sự tham gia của đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp. Tính chuyên nghiệp thể hiện ở khả năng kết nối để hình thành một hệ sinh thái, trong đó Nhà nước tạo lập môi trường thuận lợi; các trường ĐH, viện nghiên cứu có đội ngũ chuyên gia thực hiện đề tài; đồng thời có lực lượng chuyên trách chuyển giao, đưa tri thức khoa học công nghệ vào đời sống. Đặc biệt, sự kết nối này phải gắn chặt với cộng đồng doanh nghiệp, nơi trực tiếp sáng tạo ra giá trị cho nền kinh tế. VN đang có tốc độ tăng trưởng cao, năng động. Do vậy, chúng ta cần tạo ra những không gian thuận lợi, thay đổi cơ chế thông thoáng, kết nối giữa các chủ thể Nhà nước - viện - trường - doanh nghiệp… để tạo điều kiện cho các nhà khoa học cống hiến. Người VN rất giỏi, bởi trước mỗi khó khăn, thách thức thì đều tìm được lối ra. Sự sáng tạo, kiên trì, bền bỉ cũng như sự kết nối để trở thành cộng đồng đoàn kết trước những khó khăn chính là đầu vào quan trọng giúp biến những điều không thể thành có thể. Đồng thời tạo cảm hứng, lan tỏa các giá trị của VN ra thế giới. . Xin cảm ơn ông.• Về lâu dài, Việt Nam cần làm chủ được công nghệ cũng như nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới. Đây mới là nền tảng giúp Việt Nam tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Sự “hồi sinh” của Kiến trúc sư trưởng Để “hồi sinh” Kiến trúc sư trưởng, các chuyên gia cho rằng cần đánh giá, nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quyết tâm chính trị của lãnh đạo tầm cao. “KTS trưởng không “ra lệnh”, mà tạo ra môi trường để các chuyên gia, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng làm việc hiệu quả hơn.” KTS Trương Nam Thuận Trong giai đoạn phát triển mới hiện nay, việc “hồi sinh” Kiến trúc sư trưởng là tín hiệu tích cực, giúp TP.HCM có những định hướng phát triển tốt hơn về quy hoạch - đô thị. Ảnh: THUẬN VĂN Giữ vai trò thiết kế, điều phối chiến lược Tại Singapore, văn phòng KTS trưởng được tổ chức dưới mô hình Cục Tái phát triển đô thị (URA), Chief Planner (tương đương với KTS trưởng) đóng vai trò như một trung tâm điều phối chiến lược phát triển quốc gia, tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách, từ tầm nhìn dài hạn đến triển khai cụ thể. Họ làm việc với Bộ Phát triển Quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác như giao thông, môi trường, nhà ở, văn hóa… để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong phát triển không gian đô thị. Tại Nhật Bản, vai trò của KTS trưởng hiện diện rất rõ trong cấu trúc phát triển đô thị thông qua mô hình“KTS quy hoạch vùng”hoặc các tổ chức tương đương do chính quyền địa phương và các viện nghiên cứu phối hợp triển khai. trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với các nhà khoa học VN và gốc Việt ở nước ngoài, một số người bày tỏ băn khoăn về những cơ chế, chính sách của chúng ta. Đây cũng là lý do khiến nhiều người chưa mặn mà với việc quay về. Kế đó, một số nhà khoa học người Việt ở nước ngoài khi về nước gặp một số khó khăn trong tiếp cận với mạng lưới chuyên gia trong nước. Điều này khiến sự hợp tác gặp không ít trở ngại. Để thu hút được các Tổng công trình sư, KTS trưởng ở nước ngoài về, có lẽ VN cần có thêm nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi để lắng nghe, hiểu hơn những khó khăn mà các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đang gặp nếu về nước làm việc. Từ đó, cơ quan liên quan có thể đưa ra chính sách, chủ trương hành động cho từng lĩnh vực, ngành nghề. NGỌC DIỆP ghi

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 11-8-2025 phapluat@phapluattp.vn và không tiếp tục sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn. Về phía bị đơn, đơn vị này cho rằng tên Công ty “Bình Minh Việt” hoàn toàn không trùng và không gây nhầm lẫn với tên của công ty nguyên đơn. Đối với nhãn hàng in trên sản phẩm ống nhựa PVC của Công ty Bình Minh Việt là tuân thủ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 111/2021) về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa. Cụ thể, nhãn hàng hóa phải có “Logo - Tên hàng hóa - Tiêu chuẩn - Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa”. Hơn nữa, phía bị đơn cho rằng logo BVM mà phía mình sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và có quyết định chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ. Từ đó, bị đơn cho rằng Công ty Bình Minh Việt được thành lập và hoạt động hợp pháp; tên gọi của Công ty Bình Minh Việt không trùng, không gây nhầm lẫn với tên DN khác nên được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ; nhãn hàng in trên sản phẩm ống nhựa PVC của Công ty Bình Minh Việt đáp ứng quy định về nhãn hàng, hoàn toàn tuân thủ pháp luật. Đồng thời, phía bị đơn còn có yêu cầu phản tố buộc nguyên đơn chấm dứt tất cả hành vi ngăn cản hoạt động bình thường của Công ty Bình Minh Việt; buộc nguyên đơn xin lỗi công khai. Tòa sơ thẩm: Không có yếu tố gây nhầm lẫn Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 7-2024, phía nguyên đơn đã rút lại hai trong số năm yêu cầu khởi kiện ban đầu. Một là buộc bị đơn tiến hành thay đổi tên DN, cụ thể là loại bỏ cụm từ “Bình Minh” trong tên riêng của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP.HCM; hai là buộc bị đơn có cam kết không tiếp tục sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng dấu hiệu “Bình Minh” đối với nguyên đơn trong tương lai. Xét việc rút yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là tự nguyện nên HĐXX TAND TP.HCM đã đình chỉ xét xử các yêu cầu này. Tại phần nhận định, tòa sơ thẩm cho rằng logo nhãn hiệu giữa nguyên đơn và bị đơn không trùng lặp, giống nhau. Đồng thời, tên của hai DN cũng thể hiện rõ ràng, dễ phân biệt, không gây nhầm lẫn nên không có cơ sở cho rằng bị đơn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn. Từ đó, tòa tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải bỏ dấu hiệu “Bình Minh” trên các sản phẩm và các phương tiện kinh doanh. Cụ thể, HĐXX không chấp nhận việc buộc bị đơn ngừng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chứa dấu hiệu xâm phạm trên các thị trường truyền thống lẫn trực tuyến, đồng thời không chấp nhận yêu cầu buộc bị đơn phải công khai xin lỗi. HĐXX sơ thẩm cũng không chấp nhận các yêu cầu phản tố từ phía bị đơn. Sau phiên tòa sơ thẩm, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo. Tòa phúc thẩm: Không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ Xét xử phúc thẩm vào tháng 4-2025, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) đã giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo HĐXX phúc thẩm, nhãn hàng in trên ống nhựa của Bình Minh Việt là “Logo BVM - ống nhựa PVC-U - Tiêu chuẩn - SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN NHUA BINH MINH VIET 176/14B Nguyen Thi Thap phuong Binh Thuan quan 7 TPHCM”, còn nhãn hàng in trên ống nhựa của Bình Minh là “Logo BM - NHUA BINH MINH. Sản xuất tại C1-6-C1-80 Duong Vinh Lọc 2. KCN Vinh Lọc 2”. Đối chiếu logo và nhãn hàng in trên ống nhựa của nguyên đơn và bị đơn là hoàn toàn khác, không trùng lặp nhau nên không vi phạm điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ. Theo tòa, việc nguyên đơn cho rằng bị đơn sử dụng nhãn hiệu “Nhựa Bình Minh Việt” lên sản phẩm ống nhựa của mình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa cũng như gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu của nguyên đơn là chưa có cơ sở. Vì theo logo, nhãn hàng in trên ống nhựa của hai bên đều có dấu hiệu “BÌNH MINH” nhưng logo, nhãn hàng in kích thước kiểu chữ và nguồn gốc hàng hóa hoàn toàn khác nhau, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các kết luận của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ mà nguyên đơn cung cấp không đủ cơ sở để làm căn cứ giải quyết vụ án vì mẫu vật tại thời điểm mang đi giám định không đúng nhãn hiệu hiện nay đang tranh chấp. Mặt khác, theo Công văn số 77499 của Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (đại diện cho nguyên đơn) đã xác định: “Nhãn hiệu yêu cầu đăng ký của bị đơn không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện với nhãn hiệu của nguyên đơn”. Vì vậy, tên riêng của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt và HỮU ĐĂNG Vụ kiện liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa nguyên đơn là Công ty CP Nhựa Bình Minh và bị đơn là Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt dù đã có phán quyết phúc thẩm nhưng vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Tranh chấp giữa Bình Minh và Bình Minh Việt Theo đơn khởi kiện, Công ty CP Nhựa Bình Minh đăng ký doanh nghiệp (DN) lần đầu vào năm 2004, được biết đến là một trong những DN tiên phong trong ngành sản xuất vật liệu nhựa. Nhãn hiệu “Ống Nhựa Bình Minh” được đăng ký bảo hộ và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Sau đó, Công ty Bình Minh phát hiện Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt có hành vi sử dụng tên DN và sản xuất các sản phẩm ống nhựa PVC gắn dấu hiệu “BÌNH MINH VIỆT” tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Công ty Bình Minh, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Ống Nhựa Bình Minh”. Việc sử dụng cụm từ “Nhựa Bình Minh Việt” cho sản phẩm ống nhựa gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa cũng như gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu “Ống Nhựa Bình Minh” thuộc sở hữu của Công ty Bình Minh hiện đang được bảo hộ. Theo yêu cầu giám định từ nguyên đơn, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN đã ban hành các kết luận giám định kết luận dấu hiệu “NHỰA BÌNH MINH” và logo “BVM, ảnh” mà Công ty Bình Minh Việt sử dụng trong tên DN, gắn lên sản phẩm ống nhựa PVC là yếu tố xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu của Công ty Bình Minh. Từ đó, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn chấm dứt hành vi vi phạm, loại bỏ dấu hiệu “Bình Minh” trên sản phẩm và phương tiện kinh doanh; ngừng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm; xin lỗi công khai Cuộc chiến pháp lý giữa nhựa Bình Minh và Bình Minh Việt nhãn hiệu in trên sản phẩm của công ty này không tương tự đến mức gây nhầm lẫn về bố cục, cách thể hiện của các sản phẩm của nguyên đơn. *** Trao đổi với PV, luật sư Trương Anh Tú (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn) cho biết sau phiên tòa phúc thẩm phía Công ty CP Nhựa Bình Minh đã kiến nghị Viện trưởng VKSND Tối cao và Chánh án TAND Tối cao đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Luật sư Tú cho rằng hai cấp tòa đã xác định sai đối tượng tranh chấp. Đối tượng khởi kiện ở đây là yếu tố Bình Minh Việt, Nhựa Bình Minh Việt gắn trên sản phẩm như ống nước, van cầu, lọ keo, trên phương tiện kinh doanh... nhưng tòa lại sử dụng thuật ngữ logo để giải quyết vấn đề nhãn hiệu. Phía bị đơn - Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt cho rằng việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm là quyền của nguyên đơn, còn đề nghị này có được chấp nhận hay không lại là chuyện khác. “Còn hiện tại, án phúc thẩm vẫn đang có hiệu lực pháp luật và theo quy định, mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức phải tôn trọng phán quyết này của tòa. Chúng tôi có cơ sở pháp lý vững chắc và đó cũng là lý do hai cấp tòa đã tuyên chúng tôi thắng kiện” - đại diện Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt nói. Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ theo dõi và thông tin đến bạn đọc khi vụ án có diễn tiến mới.• Tòa cho rằng logo nhãn hiệu giữa nguyên đơn và bị đơn không trùng lặp, giống nhau; tên của hai doanh nghiệp cũng thể hiện rõ ràng, dễ phân biệt, không gây nhầm lẫn nên không có cơ sở cho rằng bị đơn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn. HĐXX sơ thẩm và phúc thẩm cùng chung nhận định tên gọi và nhãn hiệu của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... Trụ sở Công ty CP Nhựa Bình Minh (trái) và trụ sở Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt. Ảnh: HĐ Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay Theo quy định tại khoản 6 Điều 313 BLTTDS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Như vậy, trong trường hợp này, bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa Phúc phẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) sẽ có hiệu lực thi hành ngay. Do bản án phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm nên bản án sơ thẩm sẽ được thi hành theo quy định. Luật sư NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Đoàn Luật sư TP.HCM Nhãn hiệu nhựa của Công ty CP Nhựa Bình Minh (trái) và của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt. Ảnh: HĐ

