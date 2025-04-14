181-2025

2 Thời sự - Thứ Ba 12-8-2025 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀ N Sáng 11-8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TP.HCM nghỉ hưu góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Huy động tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân Mở đầu hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết trước khi có chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và thành lập TP.HCM mới, cả ba địa phương Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM đã chủ động, tích cực chuẩn bị cho đại hội, chỉ đạo xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và các nội dung chuẩn bị khác. Sau khi có Chỉ thị 45, mặc dù chưa chính thức sáp nhập, ba địa phương đã chủ động đi trước một bước trong định hướng, chuẩn bị văn kiện và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, bám sát nội dung chỉ đạo của Chỉ thị 45, các quan điểm, định hướng lớn, cập nhật các chủ trương, quyết sách mang tầm chiến lược của Trung ương, các phát biểu chỉ đạo của cố Tổng Bí thư mong muốn các cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TP.HCM nghỉ hưu, với kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác sẽ cho ý kiến vào một số vấn đề trọng tâm về chủ đề đại hội. Qua đó, đánh giá tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025; thành tựu, kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng TP.HCM giai đoạn 20252030, tầm nhìn đến năm 2045. “Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng mong muốn nhận được tình cảm, sự quan tâm, những đóng góp tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm của cùng đắt giá mà các nước phát triển đã trải qua. “Nếu tăng trưởng kinh tế cao nhưng không dựa trên nền tảng phát triển bền vững về con người thì chỉ sau 30-40 năm, thành quả có thể bị suy giảm nghiêm trọng” - ông Nguyễn Thiện Nhân nói. Ông cũng nêu dẫn chứng Nhật Bản là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 13%/năm trong suốt giai đoạn 1962-1995, tổng sản phẩm (GDP) năm 1995 cao hơn nước Mỹ. Tuy nhiên, từ năm 1996 đến nay, kinh tế của Nhật Bản hầu như đi ngang và suy giảm, GDP chưa bao giờ đạt lại mức đỉnh của năm 1995. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đây là ví dụ của việc tăng trưởng kinh tế nhưng con người tái tạo không đầy đủ. Theo dự báo, đến năm 2100, dân số Nhật Bản chỉ còn một nửa so với bây giờ, GDP cũng chỉ còn một nửa. Với Hàn Quốc, giai đoạn Nguyên lã nh đạ o hiế n kế để thành siêu đô thị quốc tế Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm “Đặc biệt là các bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong hai chuyến làm việc tại TP.HCM vừa qua” - ông Nghị nói thêm. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng bước thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, phường, thị trấn đã được triển khai đúng kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 22-8 như yêu cầu. Ông Nghị cho biết công tác chuẩn bị văn kiện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học. Vì vậy, TP.HCM cần huy động tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân. Trong đó, báo cáo chính trị là nội dung trung tâm, cần đánh giá đúng, sát, trung thực, khách quan và toàn diện về tình hình, kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm. Ban Thường vụ Thành ủy các nguyên lãnh đạo, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM xây dựng TP thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc gia và quốc tế” - ông Nghị nói. TP.HCM cần nhập cư 1 triệu lao động mới đạt mục tiêu tăng trưởng Góp ý văn kiện, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, GSTS Nguyễn Thiện Nhân cho biết thách thức lớn nhất của TP hiện nay là đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với nền tảng phát triển bền vững về con người. Đây là bài học vô Theo GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy tăng trưởng kinh tế cao phải đi đôi với sự phát triển bền vững về con người. Cá c cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TP.HCM nghỉ hưu đã đưa ra nhữ ng góp ý tâm huyế t và sâu sắ c cho dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Bà TRƯƠNG MỸ HOA, Nguyên Phó Chủ tịch nước: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở TP cần đặt trọng tâm vào sự rèn luyện, giữ gìn đạo đức, phẩm chất của cán bộ. TP có giải pháp ra sao về vấn đề tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức phẩm chất cán bộ thế nào, nhất là người đứng đầu trước những thách thức, bối cảnh hiện nay. Khi ba tỉnh sáp nhập, TP.HCM có 168 phường, xã và đặc khu. Việc này được thực hiện trong sự khẩn trương, nhanh nên việc cán bộ chưa thể thích ứng ngay với bộ máy mới là điều cần lưu tâm. Với quyền hạn lớn hơn, áp lực của cấp phường cũng lớn hơn. Trong nhiệm kỳ tới, khi ba tỉnh đã sáp nhập vào, đã gắn kết rồi thì TP có sự quan tâm ra sao với đội ngũ cấp phường, xã? Trình độ cán bộ, năng lực cán bộ trong bộ máy mới phải tính toán để có sự cân bằng, hài hòa trong đội ngũ. Phường, xã ổn thì mới vững, phải chú trọng xây dựng cấp cơ sở. Ông HUỲNH ĐẢM, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Phát huy khối đại đoàn kết 14 triệu dân TP.HCM Muốn đạt mục tiêu trong báo cáo chính trị thì phải phát huy sức mạnh của 14 triệudânTP.HCMcùngchung sức, đồng lòng. Người dân có khát vọng vươn mình thì cả dân tộc mới vươn mình. Do đó, văn kiện cần thể hiện nổi bật tinh thần cốt lõi của sự đoàn kết để sau đại hội làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc vấn đề này. Vì vậy, văn kiện đại hội cần nêu rõ đường lối, thể chế đúng đắn phù hợp, hợp lòng dân, hài hòa giữa quyền lợi và trách nhiệm. Đặc biệt, cán bộ phải tiêu biểu để làm gương cho quần chúng nhân dân. Ông PHẠM CHÁNH TRỰC, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM: Xác lập mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ làm động lực TP.HCM phải lấy sản xuất làm nền tảng trong phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp. Trong dự thảo báo cáo chính trị đại hội cần nhận định toàn diện và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đổi mới mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xác lập mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ làm động lực, tiến tới sự phát triển kinh tế một cách độc lập. TP.HCM cần tổ chức lại lực lượng sản xuất nhỏ, tiến đến hình thành lực lượng sản xuất quy mô lớn. Cùng với đó, cần điều chỉnh quy hoạch theo mô hình đa trung tâm, kết hợp với chỉnh trang đô thị. Phải xem lại toàn bộ quy hoạch để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình, tầm vóc của TP.HCM. Cầ n đưa mục tiêu mỗi cặp vợ chồng có 2,1 con vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bởi hiện nay mức sinh của TP.HCM đạt 1,45 con/phụ nữ là rất thấp, dưới chuẩn. Bên cạ nh đó , đi kèm với chỉ tiêu này là những chính sách khuyến khích. Ví dụ như chính sách Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY Ý kiến

3 Thời sự - Thứ Ba 12-8-2025 thoisu@phapluattp.vn NGỌ C DIỆ P Sáng 11-8, tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Khẳng định coi Việt Nam là quốc gia hết sức quan trọng trong khu vực, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc trong đường lối đối ngoại của mình và mong muốn cùng Tổng thống Lee Jae Myung và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục có bước chuyển biến mới, thực chất, hiệu quả, bền vững lâu dài trên tất cả lĩnh vực, tương xứng với khuôn khổ quan hệ ngoại giao cao nhất mà hai bên đã xác lập. Hai nhà lã nh đạ o nhất trí tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị và đẩy mạnh phối Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương Việ t Nam - Hà n Quố c. TP.HCM 1975-2018, đất nước này tăng trưởng kinh tế bình quân 9%/ năm nhưng từ năm 2018 đến nay, nền kinh tế của Hàn Quốc gần như chỉ đi ngang. “Tỉ lệ sinh của Hàn Quốc chỉ đạt 0,95 con/phụ nữ, Nhật Bản là 1,15 con/phụ nữ. Trong khi mức cần thiết để duy trì dân số là hai con/phụ nữ” - ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích. Theo nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM, từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy tăng trưởng kinh tế cao phải đi đôi với sự phát triển bền vững về con người. Trong đó, vai trò của Nhà nước cần hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững con người, môi trường và năng lượng. Với TP.HCM, trước đây có mức sinh thấp nhất cả nước (khoảng 1,35-1,39 con/phụ nữ). Sau khi sáp nhập ba địa phương, mức sinh của TP.HCM mới sau sáp nhập là khoảng 1,45 con/phụ nữ. “TP.HCM là siêu đô thị lớn nhất cả nước về kinh tế nhưng cũng là siêu đô thị sinh ít nhất cả nước. TP.HCM không duy trì được con người, người lao động nên cần người nhập cư, nếu không có người nhập cư, TP.HCM sẽ không được như hôm nay” - ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định. Theo ông, để duy trì được mô hình tăng trưởng hai con số, TP.HCM cần tăng 2,5% lao động mỗi năm, tương đương từ 800.000 đến 1 triệu người lao động sau mỗi năm năm. “Như vậy, nhiệm kỳ tới, TP.HCM cần nhập cư khoảng 1 triệu người lao động mới đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Như vậy, chúng ta cần kế hoạch để xây nhà cho 1 triệu người nhập cư để đáp ứng. Đây là lực lượng quan trọng đối với TP.HCM trong tương lai” - nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM góp ý kiến. Ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng TP cần tập trung vào vấn đề quy hoạch xây dựng. Theo ông, trong một thời gian dài, nhà cao tầng ở TP.HCM gần như thả nổi, nơi nào có mặt bằng đều có thể chạy, xin được giấy phép xây nhà cao tầng. Điều hợp chiến lược trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao - quốc phòng - an ninh; mở rộng hợp tác trên tất cả kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kiến tạo nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Đưa liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới Lãnh đạo hai nước chia sẻ quan điểm chung về việc cùng định hình và triển khai tầm nhìn chiến lược mới cho liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc từ hợp tác dựa trên thị trường sang hợp tác cùng phát triển chuỗi sản xuất, phát triển nhân lực chất lượng cao; từ phát triển theo chiều rộng sang theo chiều sâu, ưu tiên chất lượng, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và lợi ích phát triển bền vững dài hạn. Đưa liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới, phù hợp với nhu cầu và lợi ích hai nước trong bối cảnh tình hình mới hiện nay. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó sớm hoàn thành mục tiên kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương để Việt Nam hướng tới trở thành đối tác kiến tạo giá trị cùng Hàn Quốc trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.• này dẫn đến hệ quả là mật độ dân số gia tăng, hạ tầng quá tải. Bên cạnh đó, TP.HCM cần lên kịch bản ứng phó với các tình huống bất lợi trong bối cảnh xung đột, biến động của thế giới mà không thể lường trước được. Nguyên chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề xuất TP.HCM lập tổ công tác đặc biệt rà soát văn bản mà TP.HCM đã ban hành, các luật và văn bản dưới luật đang vướng mắc để tháo gỡ ngay.• Tiêu điể m Định hướng TP.HCM phát triển nhanh, vững chắc, bền vững Phát biểu tiếp thu, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết các góp ý văn kiện đại hội là tài liệu quý báu, thể hiện rõ hơn tầm nhìn, khát vọng phát triển chung của TP.HCM trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời thể hiện định hướng mang tính chiến lược, mang tính đột phá phát triển của TP trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, góp phần định hướng TP.HCM phát triển nhanh, vững chắc, bền vững trên mọi lĩnh vực. Ông khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo Tiểu ban văn kiện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, bảo đảm văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, thật sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ logistics, khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước; không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân. khuyến khích về nhà ở, chế độ thai sản, lương bổng, thu nhập, học phí, việc làm... Phải có chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con thì TP.HCM mới đảm bảo mức sinh. Bà PHẠM PHƯƠNG THẢO, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM: TP.HCM cần tạo “quả đấm” về xây dựng hạ tầng mới Về mục tiêu tổng quát của TP.HCM, nên khắc họa đậm nét đặc trưng của TP.HCM như xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống. TP.HCM phấn đấu vào top 100 TP đáng sống trên thế giới, như vậy mục tiêu “TP đáng sống” sẽ bao hàm cả chỉ số hạnh phúc. Trong văn kiện phải thể hiện rõ việc cố gắng xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc cũ, các dự án kéo dài như làm nhanh đường vành đai 2, tạo “quả đấm” về xây dựng hạ tầng mới. TP cần dứt khoát hơn nữa trong việc giải quyết các dự án còn tồn đọng suốt nhiều năm qua, tránh lãng phí. Công tác cán bộ phải tạo niềm tin trong nội bộ, phải bổ nhiệm được người xứng đáng, có uy tín vào các cơ quan, vị trí chủ chốt. Đi cùng đó phải là tinh thần dám “giải cứu” người bị oan sai. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vận hành bộ máy mới, cần quan tâm đến cán bộ cơ sở trong bối cảnh có quá nhiều áp lực và nhiệm vụ mới hiện nay. Ngoài ra, cần phát huy hơn nữa dân chủ trong Đảng. THANH TUYỀN ghi Việt Nam - Hàn Quốc ký 10 văn kiệ n hợ p tá c Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đã chứng kiến việc trao đổi 10 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, lao động, văn hóa... Trong đó có : Bản ghi nhớ giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc về hợp tác khoa học công nghệ. Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quyền tác giả, quyền liên quan giữa Bộ VHTT&DL Việt Nam và Bộ VH-TT&DL Hàn Quốc. Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác năng lượng tái tạo giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc. Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, ký giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc… Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 12-8-2025 Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận thực trạng rất mất vệ sinh của hoạt động giết mổ trái phép. Khi lực lượng chức năng đề nghị trình các loại giấy tờ, từ giấy phép giết mổ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo, hay việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nước thải, các chủ lò đều cùng chung một đáp án rằng không có bất kỳ thứ gì. Khóa trái cửa, cố thủ khi công an xuất hiện Các lò giết mổ heo lậu nằm sâu trong khu dân cư có đường đi hẹp, quanh co. Khi công an đi vào sâu bên trong các con hẻm, một số đối tượng liền hô hoán, báo động cho các lò mổ gần đó. Tại cơ sở của ông NTS (45 tuổi), khi thấy công an, một nhân công lập tức khóa trái cửa, cố thủ bên trong. Dù lực lượng chức năng liên tục gõ cửa, yêu cầu hợp tác, nhóm người bên trong vẫn không chấp hành. Sau hơn 1 giờ giằng co, ông S xuất hiện, ngỏ ý được lập biên bản và xin bỏ qua nhưng lực lượng chức năng quyết liệt yêu cầu mở cửa để vào kiểm tra. Bên trong, nhiều con heo đã bị mổ thịt, xử lý, sẵn sàng vận chuyển. Nền nhà nhầy nhụa máu, nội tạng vứt bừa bãi, nước thải hôi thối chảy tràn khắp nơi. Ông S thản nhiên thông tin rằng: “Mỗi ngày mổ 10-14 con, chủ yếu làm nửa đêm. Bị phạt vài lần rồi nhưng vẫn phải làm, sống nhờ nghề này”. Heo được giết mổ theo kiểu… “4 không” Tại hai cơ sở giết mổ không phép gần đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện cảnh tượng tương tự cơ sở của ông S: Nền xi măng loang lổ máu, nước thải, phân, nước tiểu, lông heo… tạo thành những vệt nước đỏ đen nhếch nhác, bốc mùi, chảy thẳng ra con suối cạnh nhà. Không bàn mổ, không dụng cụ bảo hộ, thợ mổ chỉ đi ủng, thậm chí mình trần, dùng tay trần kéo lê những tảng thịt trên nền đất nhơ nhớp. Dao mổ cũ kỹ, thau và can đựng huyết heo bẩn thỉu, thịt và nội tạng vứt đầy sàn, bất chấp nguy cơ nhiễm khuẩn. Điều đáng nói, cả ba lò mổ bị kiểm tra đều thừa nhận với cơ quan chức năng đã vi phạm “4 không”: Không giấy phép hoạt động; không giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo; không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không xử lý nước thải mà xả thẳng ra môi trường. Khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ, ông PVT (35 tuổi, quê Ninh Bình), chủ một trong ba cơ sở bị kiểm tra, thừa nhận: Cơ sở giết mổ không có giấy phép, mới làm vài tháng. Heo mua có nguồn gốc từ một doanh nghiệp lớn nhưng giấy tờ sáng mai mới có. Nước thải thì chảy thẳng xuống suối không qua xử lý. Tương tự, tại lò mổ của ông NVT (46 tuổi), công an phát hiện tương tự một con heo đang bị mổ dở, nhiều con khác còn trong chuồng, không giấy phép kinh doanh, không giấy hành nghề, không chứng nhận vệ sinh thú y. Ông T cũng nói nguồn gốc heo do ông lấy từ doanh nghiệp nhưng khi hỏi giấy tờ đâu thì ông diễn giải: “Heo có nguồn gốc nhưng nói nôm na là… không có giấy tờ”. Nhiều khó khăn trong giám sát, xử lý Ngày 6-8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai, cho biết dù ngành thú y và lực lượng liên ngành đã nhiều lần tổ chức kiểm tra tại phường Long Bình nhưng tình trạng giết mổ trái phép vẫn liên tục tái diễn. “Có thời điểm chúng tôi huy động tới 50 người chốt chặn, xử lý, tình hình có phần lắng xuống. Nhưng sau mỗi đợt ra quân, đâu lại vào đó vì chính quyền cơ sở thiếu quyết liệt” - ông Giang nhìn Hơn 12 giờ đêm 5-8-2025, lực lượng Công an phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra một số căn nhà trên địa bàn phường có dấu hiệu mổ heo lậu. Lực lượng Công an phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra một số căn nhà trên địa bàn phường có dấu hiệu mổ heo lậu. Ảnh: NHÓM PV Việc giết mổ gia súc, gia cầm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư năm 2020. Nếu giết mổ heo tại những nơi không được phép có thể bị phạt đến 8 triệu đồng và bị buộc xử lý nhiệt chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm động vật. Đồng thời, đối với hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh có thể bị phạt đến 15 triệu đồng và bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp. Bên cạnh đó, hành vi không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở giết mổ được xác định là vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Pháp luật hiện hành đã quy định rõ các điều kiện tại Luật Thú y năm 2015, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các quy định khác có liên quan. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt đến 2 triệu đồng đối với giết mổ nhỏ lẻ hoặc đến 5 triệu đồng đối với giết mổ tập trung. Ngoài ra, tùy mức độ vi phạm, cơ sở còn có thể bị đình chỉ hoạt động để khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Trường hợp có hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 317 BLHS. Liên quan đến trách nhiệm chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của heo đưa vào giết mổ, Luật Chăn nuôi năm 2018 có quy định rất rõ. Nếu cơ sở không lập sổ sách, ghi chép, lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc động vật dẫn đến không thể cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của động vật có thể bị phạt đến 3 triệu đồng. Còn việc xả thải ra môi trường của các lò mổ heo lậu bị nghiêm cấm theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tùy mức độ vi phạm, hành vi xả nước thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt đến 1 tỉ đồng, đồng thời cơ sở bị buộc đình chỉ hoạt động và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ môi trường. Trường hợp hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội gây ô nhiễm môi trường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 235 BLHS. Luật sư TRẦN CAO ĐẠI KỲ QUÂN, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai NHÓM PHÓNG VIÊN Công an đột kích các lò mổ Giết mổ heo “4 không” vi phạm pháp luật thế nào? Không bàn mổ, không dụng cụ bảo hộ, thợ mổ chỉ đi ủng, thậm chí mình trần, dùng tay trần kéo lê những tảng thịt trên nền đất nhơ nhớp. Heo bị chích điện, xẻ thịt trong các lò mổ heo lậu giữa đêm khuya. LTS: Ngày 18-7-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi các bộ, ngành và các tỉnh, TP về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ heo không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm... Tuy nhiên, tình trạng giết mổ heo “4 không” vẫn còn - không giấy phép giết Ớn lạnh lò mổ heo “4 không” - Bài 1

5 Ngày 11-8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng. Theo clip chia sẻ trên Facebook, ngày 8-8, em NPTNH (12 tuổi) nhận lời hẹn của một người bạn tên HN (14 tuổi, học sinh một trường THCS) đến khu vực đất trống tại phường Phan Thiết để nói chuyện, giải quyết do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Khi vừa đến điểm hẹn thì em H bị N cùng bốn thiếu niên bất ngờ dùng vỏ chai bia, tay chân tấn công tới tấp vào người gây thương tích. Trong lúc nhóm này đánh em H thì có người hô hoán “công an đến” nên cả nhóm bỏ chạy. Dù bị thương tích nhưng em H về nhà nói dối với gia đình là bị tai nạn giao thông nên gia đình đưa đến bệnh viện để chữa trị. Đến ngày 10-8, thấy trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera ghi lại cảnh nhóm thiếu niên đang hành hung con mình nên gia đình đưa em H đến Công an phường Phan Thiết trình báo vụ việc. P.NAM - V.TÙNG Ngày 11-8, thông tin tại buổi gặp mặt cơ quan báo chí, Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo Paynetcoin quy mô hàng tỉ USD. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm người tại TP.HCM. Nhóm người này đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024. com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng phần trăm hoa hồng giới thiệu. Sau đó nhóm này hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng phần trăm hoa hồng. Họ sử dụng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15-7, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Nghiệp vụ - Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng blockchain. Đồng thời, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp). Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi 5%-9% hằng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Người đầu tư sẽ đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VND. Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng thực tế không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN. Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (42 tuổi, ngụ TP.HCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư, lôi kéo hàng ngàn người tham gia với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỉ USD. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước. Đồng thời, ban chuyên án kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi. XUÂN NGUYỄN thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 12-8-2025 Công ty CP khẳng định không bán heo cho lò mổ lậu Khi được hỏi về nguồn gốc heo, các chủ lò mổ lậu khai mua từ thương lái hoặc “heo CP” nhưng không cung cấp được giấy tờ, hẹn sẽ bổ sung sau. Tuy nhiên, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Khang, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam, khẳng định: “Tất cả heo do CP bán ra đều có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, giấy kiểm dịch. Việc các chủ lò mổ nói mua heo từ CP là thiếu căn cứ. Hệ thống bán hàng của CP luôn có hóa đơn xuất ngay khi giao hàng, không thể có chuyện heo không giấy tờ”. lậu giữa đêm Nền nhà nhầy nhụa máu, nội tạng vứt bừa bãi, nước thải hôi thối chảy tràn khắp nơi. Nước thải được đổ thẳng xuống suối không qua xử lý. Xe máy chở heo đã bị xẻ thịt, phóng nhanh trên đường đưa đến các sạp để tiêu thụ. mổ; không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không xử lý nước thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường, tạo nguy cơ phát tán bệnh tật. Tuyến bài “Hãi hùng lò mổ heo “4 không”” sẽ phơi bày những tồn tại này. Bé gái 12 tuổi khi vừa đến chỗ hẹn đã bị nhóm bạn đánh hội đồng. (Ảnh cắt từ clip) Lực lượng chức năng khám xét địa điểm tổ chức lừa đảo tiền ảo tại Hà Nội. Ảnh: CACC Làm rõ clip bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng Công an triệt phá nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia Tiêu điểm Các lực lượng chức năng phường Long Bình trong năm 2024 và sáu tháng đầu năm 2025 đã tiến hành kiểm tra 56 lượt hộ kinh doanh, vận chuyển và giết mổ động vật trái phép. Qua đó, đã lập biên bản và đề xuất UBND TP Biên Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 42 trường hợp với tổng số tiền 214.500.000 đồng. Về xử lý tang vật và vật nuôi, 3.410 kg thịt heo đã giết mổ trái phép đã được xử lý nhiệt để chuyển đổi mục đích sử dụng; 229 con heo sống đã được di dời ra khỏi địa phương. nhận. Vị này nói thêm: Việc xử lý các điểm giết mổ trái phép là trách nhiệm chính của chính quyền địa phương. Ngành thú y chỉ đóng vai trò hỗ trợ chuyên môn. Nếu cơ sở không làm quyết liệt, tình trạng “trên nóng dưới lạnh” sẽ tiếp tục tồn tại. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, UBND phường Long Bình cho biết: Tại phường Long Bình, qua rà soát của các lực lượng chức năng, trên địa bàn phường có khoảng 62 cơ sở giết mổ heo trái phép. Để giải quyết vấn đề này, trong năm 2024 và sáu tháng đầu năm 2025, UBND phường đã có nhiều hoạt động như ban hành các quyết định kiện toàn nhân sự đoàn kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và các sản phẩm không phép. Đồng thời, ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không phép trên địa bàn phường nhằm tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm trên địa bàn. Lãnh đạo phường xác định có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý tình trạng giết mổ trái phép, như điển hình là việc chế tài vi phạm hành chính còn thấp, đầu tư cho lò giết mổ chuyên nghiệp tốn kém, địa phương còn thiếu nhân lực, trang thiết bị chuyên môn và phải đối mặt với thủ đoạn tinh vi của đối tượng.• Mời quý bạn đọc quét mã QR để xem phiên bản Emagazine và video.

6 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 12-8-2025 Xây dựng phường Pleiku xứng tầm vùng động lực của tỉnh Gia Lai Ngày 11-8, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ phường Pleiku có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển của một đơn vị hành chính mới, có tiềm năng to lớn, vị trí chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Pleiku thành phường kiểu mẫu, xứng tầm vùng động lực của tỉnh; phát triển đô thị thành điểm đến xanh, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc. “Ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế, với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt” - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ. Qua đó, tăng cường bám, nắm cơ sở, cầu thị lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng, xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. L.KIẾN Ngày 11-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Lào, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trung tướng Vongsone Inpanphim đã báo cáo Chủ tịch nước về kết quả hội đàm giữa hai chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Lào. Trung tướng Vongsone Inpanphim khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì QĐND Lào cũng luôn kề vai sát cánh cùng QĐND Việt Nam để bảo vệ, xây dựng đất nước; vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị trong thời gian tới QĐND hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, cán bộ và tổ chức; chú trọng củng cố, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong từng lĩnh vực, chương trình, dự án hợp tác giữa hai QĐND; tăng cường tuyên truyền, giáo dục hiệu quả về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; coi trọng hơn nữa hợp tác đào tạo nguồn nhân lực... Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, QĐND và nhân dân Lào đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào. (Theo TTXVN) Ngày 11-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Công an TP.HCM nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025). Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM bày tỏ sự trân trọng đối với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an TP.HCM và Đoàn ĐBQH TP.HCM. Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ niềm vinh dự khi đón tiếp Đoàn ĐBQH TP.HCM, coi đây là nguồn động viên to lớn đối với lực lượng. Giám đốc Công an TP.HCM cho biết trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an TP.HCM đã khai mạc triển lãm và phát động phong trào “Tuổi trẻ Công an TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác công an”. Trung tướng Mai Hoàng khẳng định Công an TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn; đoàn kết, đổi mới, tận tụy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. N.TÂN Ngày 11-8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 20252026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc. Theo đó, lễ khai giảng vẫn được tổ chức vào ngày 5-9 như mọi năm. Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12, tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 18-12026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026. Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026. Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31-7-2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12-6. T.THANH Thủ tướng chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Chính phủ Ngày 11-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ các nội dung công việc để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện, chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ hơn, đề xuất cấp có thẩm quyền với các vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu tiến độ và nâng cao chất lượng, trên cơ sở bám sát, tuân thủ nghiêm và vận dụng sáng tạo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục lấy ý kiến để tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ; báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định về công tác chuẩn bị đại hội, về góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, sâu sắc và sắc sảo… (Theo Chinhphu.vn) UBND xã Củ Chi khánh thành Trung tâm phục vụ hành chính công Ngày 11-8, UBND xã Củ Chi tổ chức lễ khánh thành Trung tâm phục vụ hành chính công sau khi hoàn thành sửa chữa, nâng cấp. Công trình được xem là dấu ấn quan trọng trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. UBND xã đã nâng cấp toàn diện trụ sở với diện tích 100 m², cải tạo khu vực tiếp dân, thay mới hệ thống điện, lắp đặt máy lạnh, bàn ghế, quầy giao dịch và trang bị thiết bị hỗ trợ hiện đại. N.TÂN VEC bổ sung trạm thu phí ở nút giao với vành đai 3 TP.HCM Ngày 11-8, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết sẽ bổ sung thêm trạm thu phí tại nút giao đường vành đai 3 để thu phí cho tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo kế hoạch, dự án thành phần 1A, đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP.HCM và Đồng Nai được đưa vào khai thác tạm từ ngày 19-8. Vì vậy, VEC phải bố trí tại vị trí trên một trạm thu phí để ghi nhận đầu vào và đầu ra của xe ở dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc này không làm phát sinh chi phí, mà giúp chủ xe có thêm sự lựa chọn phù hợp và thuận tiện hơn cho lộ trình di chuyển. V.LONG Xét xử 37 bị cáo làm việc cho công ty lừa đảo tại Campuchia Ngà y 11-8, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm vụ Vũ Hoàng Minh Tuấn cùng 36 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2021, Tuấn cùng 36 người ở TP.HCM, Nghệ An, Tây Ninh, Lâm Đồng, TP Cần Thơ, Hải Phòng làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do A Thơ (người Đài Loan) và công ty do Lê Minh Dũng (người Việt Nam) làm chủ. Cá c công ty này đều có trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Các công ty yêu cầu “nhân viên” gọi điện thoại cho bị hại giả danh cơ quan nhà nước, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2021 đến 2023, nhóm nà y lừa đảo chiếm đoạt của bố n bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng. Đ.LAM - Đ.HUỆ ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch nước tiếp chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chúc mừng Công an TP.HCM Dự kiến thi tốt nghiệp THPT 2026 vào ngày 11 và 12-6 Tin vắn • Bắt thanh niên vận chuyển hơn 3 kg ma túy đá. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định tạm giữ Giàng Seo Hòa (24 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, sáng 8-8, lực lượng chức năng bắt quả tang Hòa đang vận chuyển khoảng 3,025 kg ma túy đá. V.LONG • Bắt tạm giam 2 người đuổi đánh nhau. Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Mai Đình Bá (34 tuổi) và Nguyễn Hùng (56 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 5-8, hai người này đã sử dụng gậy sắt tấn công nhau trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình. N.TÂN Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào Vongsone Inpanphim. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

