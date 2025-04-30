183-2025

TP.HCM chuyển mạnh sang nền hành chính phục vụ dân trang 3 SỐ 183 (7456) - Thứ Năm 14-8-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay ỚN LẠNH LÒ MỔ HEO “4 KHÔNG” - BÀI 3 Heo lậu đến từ đâu và đi về đâu? Nới room tín dụng, tiền gửi tiếtkiệmcóbịảnhhưởng? trang 14 trang 11 trang 4+5 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu. Ảnh: NGUYỆT NHI TP.HCM đang đứng trước THỜI CƠ VÀNG ĐỂ BỨT PHÁ Vụnuôigàlôibị6nămtù:Anh Thànhbậtkhóckhiđượctạingoại HIỆN THỰC HÓA NGHỊ QUYẾT 66: Thiết lập các cơ chế bảo vệ sự liêm chính trong thi hành pháp luật trang 6+7 Chung tay chặn nạn giết mổ “4 không” vì bữa ăn sạch cho cộng đồng Trong những năm gần đây, các vụ việc về lò mổ heo lậu “4 không” - không giấy phép, không kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh, không nguồn gốc - thường xuyên được phát hiện, xử lý tại các địa phương. Những điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM từ các cơ sở giết mổ lậu ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai cho thấy các cơ sở hoạt động giết mổ này ngày càng trở nên tinh vi, trở thành một “nguồn” nguy hiểm trong chuỗi cung ứng thịt heo không an toàn cho người tiêu dùng. (Xem tiếp trang 4) trang 2+3 Điều tra

2 Thời sự - Thứ Năm 14-8-2025 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA Sáng 13-8, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa cho cả nước Tạ i hộ i nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấ n mạ nh: “Sứ mệnh TP.HCM là phải tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa cho cả nước”. Ông nhấn mạnh TP.HCM là siêu đô thị mang tầm cỡ quốc tế, top 100 TP đáng sống nhất thế giới. Thời gian tới, TP.HCM sẽ làm lại quy hoạch với tư duy “1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu”. Quan điểm của việc quy hoạch không phải cộng quy hoạch của ba khu vực mà trên tinh thần tối ưu hóa, chia sẻ lợi thế và phối hợp lợi thế so sánh của từng vùng. Ông cũng cho rằng cần tận dụng lợi thế “3 hành lang - 5 trụ cột”. Trong đó, “3 hành lang” gồm hành lang Bắc - Nam, lấy sông Sài Gòn làm trục chính, nối từ Tây Ninh xuống Bình nơi xuất khẩu, ra thế giới. Ngoài ra, hệ thống đường bộ như các đường vành đai 2, 3, 4, đường xuyên tâm kết nối Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã có hệ thống quy hoạch bài bản. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM đang đứng nhưng ngược lại thì 9%-10% là đã khó. Ông đề nghị TP điều chỉnh lên 10,5%-11%, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần tiên phong trong kỷ nguyên mới. Báo cáo chính trị lần này là kim chỉ nam định hướng cho việc quy hoạch lại TP trên không gian mới và không gian đô thị. Do đó, cần nói rõ triết lý phát triển TP sắp tới, phù hợp với một đô thị lớn, tầm cỡ như TP.HCM. Đây cũng là đầu bài, định hướng cho quy hoạch. “Trên cơ sở lợi thế về không gian phát triển và thế mạnh về địa - kinh tế, TP cần tập trung quy hoạch phát triển siêu đô thị đa trung tâm, bám theo sông và hướng biển trong dòng chảy của kỷ nguyên mới” - ông Trần Du Lịch nói và khẳng định đây là thời cơ để TP.HCM nâng cao vị trí, vai trò đối với cả nước và khẳng định vị thế tương xứng với khu vực và thế giới. Về chủ đề đại hội, TS Trần Du Lịch cho rằng cần đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân thành động lực phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới… TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nói trong trường hợp bối cảnh trong nước, quốc tế thuận lợi thì mục tiêu tăng trưởng 10% không khó đối với TP.HCM. Tuy nhiên, địa phương cần tính đến các kịch bản không khả quan. Ông đề xuất TP cần chú trọng đào tạo nhân lực có kỹ năng công nghệ đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.• TP.HCM đang đứng trước thời cơ để bứt phá Dương, TP.HCM; hành lang phía đông, nối từ Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Châu xuống Vũng Tàu, Cần Giờ; hành lang đông - tây, nối từ Đồng Nai xuyên qua Tây Ninh (Long An cũ). “5 trụ cột” trên tinh thần phát huy lợi thế của ba vùng, gồm công nghiệp, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế và khoa học công nghệ. Liên quan đến 7 đột phá chiến lược, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị tổ biên tập cần vạch những nội dung trọng tâm, trọng điểm của từng đột phá. Chẳng hạn, về hạ tầng, TP.HCM có đường sắt đô thị nhưng cần được quy hoạch lại, nối với Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Ngoài đường sắt cho hành khách, TP cần có đường sắt hàng hóa, nối từ Bàu Bàng qua Đồng Nai đi xuống cảng Cái Mép - Thị Vải. “Hiện TP.HCM đã giao Becamex đăng ký để làm, làm sao kết nối các khu công nghiệp để đỡ quá tải hạ tầng đường bộ, giảm chi phí tối đa cho logistics” - ông thông tin và cho biết tuyến đường sắt này đã được đăng ký, TP quyết định làm và Becamex sẽ nghiên cứu đầu tư, giúp hành lang công nghiệp đi từ nơi sản xuất đến trước thời cơ vàng để bứt phá, sự phát triển của TP không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì sự hưng thịnh của cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Ông bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tinh thần dấn thân vì lợi ích chung, cùng với những đóng góp quý báu thì dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP sẽ được hoàn thiện một cách tốt nhất. TP.HCM cần bám sông, hướng biển Trướ c đó , gó p ý tại hội nghị về mục tiêu tăng trưởng, TS Trần Du Lịch cho rằng “mục tiêu 10% là khá dè dặt với tình hình hiện nay”. Ông nhìn nhận nếu tình hình thế giới thuận lợi, triển khai “bộ tứ trụ cột” đạt kết quả cao thì mục tiêu hai con số là không khó “Trên cơ sở lợi thế về không gian phát triển và thế mạnh về địa - kinh tế, TP.HCM cần tập trung quy hoạch phát triển siêu đô thị đa trung tâm, bám theo sông và hướng biển trong dòng chảy của kỷ nguyên mới.” TS Trần Du Lịch Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá. Sự phát triển của TP.HCM không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì sự hưng thịnh của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Sáng 13-8, HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến của đại biểu HĐND TP.HCM góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại đây, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng chủ đề đại hội của TP cần tăng tính toàn diện trong quá trình lãnh đạo, xây dựng Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc đồng hành cùng Đảng bộ để tạo sự đồng thuận cho xã hội. Chủ đề cũng cần gắn với các chương trình đột phá về hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, công nghệ cao tương xứng với một siêu đô thị. TP cũng cần có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung như tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị. “Thiếu cơ chế này, tinh thần tiên phong, sáng tạo sẽ khó được phát huy một cách mạnh mẽ” - bà Lệ nói. Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề cập đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi một tầm vóc mới. Theo bà Lệ, văn kiện cũng xác định rõ sự hợp nhất ba địa phương đã tạo nên thực thể kinh tế - hành chính đặc biệt, với không gian phát triển mới chưa từng có. Không gian phát triển mới này không chỉ là sự cộng gộp về mặt địa lý, dân số, GRDP mà là không gian của sự liên kết, hỗ trợ… “Đây là giai đoạn lịch sử, có một không hai của TP. Văn kiện đại hội lần này có sứ mệnh kiến tạo nền tảng bền vững cho tương lai của một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế” - bà Lệ nói và tin tưởng TP.HCM sẽ phát triển xứng tầm, tiến vào kỷ nguyên mới. Tại hội nghị, nhiều ý kiến góp ý của đại biểu cũng đề cập đến các chỉ tiêu giao thông, đô thị, văn hóa, xã hội được ghi nhận. Đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh quan tâm đến chỉ tiêu xóa nhà tạm ven, trên kênh rạch, trong phương án đề xuất cần tính đến việc di dời, tái định cư cho người dân phải phù hợp với đời sống của người dân sinh sống trên địa bàn. Bà Thanh cũng góp ý văn kiện cần đánh giá thêm mặt được cũng như khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 98, bất cập liên quan đến chính sách để có đề xuất chính sách, cơ chế đột phá cho TP sau sáp nhập phát triển tốt nhất. Cùng với đó, nữ đại biểu đề xuất TP cần có chương trình đột phá phát triển xã, phường, đặc khu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Về chính sách phát triển kinh tế tư nhân, theo bà Thanh, cần có cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh an tâm hơn. Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho rằng TP.HCM cần tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn hạ tầng giao thông ở cửa ngõ với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. “Cần có sự đột phá trọng tâm về hạ tầng giao thông ở các nút giao này, làm sao để thông tuyến nhanh hơn, giảm thời gian đi lại cho người dân và cả cán bộ, công chức đi làm sau khi đã sáp nhập. Làm được điều này Bà Nguyễn Thị Lệ: Đây là giai đoạn lịch sử, có 1 không 2 của TP.HCM Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng lãnh đạo Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

3 Thời sự - Thứ Năm 14-8-2025 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Tân, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị. Rà soát các quy hoạch, đảm bảo thống nhất Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp dù mới vận hành được khoảng 45 ngày nhưng hệ thống chính trị phường Bình Tân đã nhanh chóng ổn định, phối hợp nhịp nhàng, vừa tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội, vừa đảm bảo triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Trước những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh diện mạo đô thị của phường Bình Tân đã thay đổi rõ nét với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư và đưa vào sử dụng như Công viên trung tâm Vĩnh Lộc, cầu Bà Hom, Trường THCS Lê Ngọc Hân… Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, phường Bình Tân có vị trí quan trọng ở cửa ngõ phía tây TP.HCM, là mắt xích quan trọng trong trục phát triển hướng tây - tây bắc, kết nối TP với các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL. Đồng thời, giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, bền vững. Điều này đòi hỏi phường phải chủ động kết nối, hòa mình vào sự phát triển chung của TP, khai thác tối đa lợi thế để trở thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại, đáng sống. Trên tinh thần đó, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phường Bình Tân rà soát các quy hoạch phát triển không gian trên địa bàn đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung của TP, khai thác tốt nhất tiềm năng, vị trí, quỹ đất và điều kiện riêng có của địa phương. Song song đó, bố trí quỹ đất hợp lý cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, không gian công cộng; phát triển hài hòa, bền vững phù hợp với điều kiện và quy mô dân số, diện tích và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực trọng yếu. Ông cũng đề nghị phường tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển hạ tầng đô thị, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn. Trong đó, cần tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế - giao thông trọng điểm như PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TP.HCM NGUYỄN THANH NGHỊ: Phải chuyển mạnh sang nền hành chính phục vụ dân Cũ ng trong sá ng 13-8, Đảng bộ phường Tam Bình, Đảng bộ phường Bình Đông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tạ i phườ ng Tam Bình, đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 31 người. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy phường. Tạ i phườ ng Bình Đông, đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồ m 33 người. Ông Võ Thành Khả, Chủ tịch UBND quận 8 cũ, được chỉ định làm bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường. Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, phường Bình Tân phải khai thác tối đa lợi thế để trở thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại, đáng sống. vàng TS VŨ THÀNH TỰ ANH, nguyên Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright: Cần chiến lược tích hợp, quản trị hệ thống Mục tiêu tăng trưởng 10% là mục tiêu có tính khát vọng, quyết tâm chính trị của TP.HCM. Tuy nhiên, mục tiêu này cần đi kèm với chính sách, phương án huy động, phân bổ nguồn lực và hệ quả về kinh tế vĩ mô, quản lý rủi ro. Chúng ta muốn đi nhanh thì cần bộ thắng tốt, động cơ tốt, bảo hiểm tốt. TP.HCM mới có lợi thế về quy mô lớn, sự đa dạng và bổ trợ giữa ba địa phương cũ. Để tận dụng lợi thế này cần có chiến lược tích hợp, quản trị hệ thống và hạ tầng kết nối tốt. Tôi đồng tình trụ cột phát triển TP.HCM thời gian tới vẫn là chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân. Để tăng trưởng cao, TP vẫn cần dựa vào công nghiệp công nghệ cao, không thâm dụng lao động, không đánh đổi môi trường… TSKH - kiến trúc sư NGÔ VIẾT NAM SƠN: Hướng tới tầm nhìn đột phá để phát triển mạnh hơn TP.HCM đang đứng trước cục diện mới, văn kiện cần làm rõ định hướng chiến lược mới của TP, nhất là về quy hoạch. TP.HCM mới đã trở thành tiểu vùng siêu đô thị, sắp tới chỉ cần kết nối tốt với Đồng Nai, Tây Ninh sẽ có vùng đô thị rất mạnh. Do vậy, quy hoạch của TP.HCM cần được làm lại chứ không thể cứ “cộng ba cái lại là xong”, qua đó hướng tới tầm nhìn đột phá để phát triển mạnh hơn, đạt tăng trưởng hai con số. Thời gian tới, TP.HCM vẫn phát triển theo hướng đô thị đa trung tâm, đa cực. Cụ thể, cực trung tâm TP.HCM đóng vai trò trung tâm kinh tế tài chính, đào tạo nhân lực, kết nối toàn cầu, sáng tạo khởi nghiệp, cung cấp nhân lực, tài chính cho cả vùng đô thị lớn. Cực Bình Dương lâu nay đã có thế mạnh phát triển công nghiệp, dù thu nhập cao nhưng chưa đóng góp cho ngân sách nhiều nên cần phát triển công nghiệp công nghệ cao. Cực Bà Rịa-Vũng Tàu cần phát triển kinh tế biển, hệ thống cảng biển kết nối cảng sông, phát triển đô thị cảng biển, du lịch biển từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải và kéo dài. Ba cực này cần phát triển trong mối tương quan, liên kết chặt chẽ với nhau. Đây là điều lâu nay TP.HCM muốn nhưng chưa làm được. TP cần thu hút nguồn vốn xã hội hóa để phát triển trục hạ tầng chiến lược đa phương thức. Việc này lâu nay các địa phương mạnh ai nấy làm nhưng giờ chúng ta đã có lực để làm. Phát triển hệ thống cảng sông liên kết với nhau nối ra cảng biển, kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ thành chuỗi logistics. Chưa kể cần phát triển đường sắt kết nối với các khu công nghiệp, hệ thống đường bộ vành đai 1, 2, 3, 4. Đường vành đai 4 hiện chạy đến xa lộ Biên Hòa, Vũng Tàu, tuy nhiên với tầm nhìn mới đường vành đai 4 cần chạy tới cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ và băng qua Cần Giờ, giúp việc liên kết vùng hiệu quả… Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Tú, Tỉnh lộ 10, Liên khu 4-5… để phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi; chú trọng tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và những địa điểm khác trên địa bàn. Ngoài ra, quản lý chặt chẽ đô thị ở các khu vực đô thị hóa; quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, không bỏ trống địa bàn, không để xây dựng trái phép, tự phát… Chuyển sang nền hành chính phục vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho rằng với đặc thù địa bàn đô thị hóa nhanh, dân cư đông, thành phần đa dạng, lao động tập trung lớn, giáp ranh nhiều xã, phường, tiềm ẩn nhiều phức tạp, phường Bình Tân cần xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Lực lượng công an, quân sự với các đoàn thể và lực lượng nòng cốt tại cơ sở cần nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành điểm nóng, băng nhóm tội phạm trên địa bàn. Đối với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu chính quyền phường tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ và kiến tạo, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm mục tiêu của chính quyền. “Đảng bộ phường cần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới “vừa hồng vừa chuyên”, nói đi đôi với làm, tránh hình thức, phô trương, ngại khó, ngại đổi mới, né tránh, không dám đương đầu trước khó khăn, thách thức; phát huy dân chủ trong Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương” - ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh. Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tân gồm 27 người. Bà Phạm Thị Ngọc Diệu được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường.• Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ và kiến tạo, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: HÀ THƯ cũng là chống lãng phí về thời gian đi lại của cán bộ, công chức” - bà Hằng nêu. THANH TUYỀ N Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ góp ý nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: NGUYỆT NHI

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 14-8-2025 Trong các số báo trước, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh tình trạng giết mổ heo theo kiểu “4 không”: Không giấy phép; không giấy chứng nhận nguồn gốc heo; không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không xử lý nước thải trước khi đẩy ra môi trường trên địa bàn phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Tháng 7-2025, chúng tôi cũng theo chân các nhóm giao nhận để tìm nguồn gốc của các đàn heo trước khi được chuyển đến lò mổ và đường đi của thịt heo từ lò mổ đến mâm cơm của người tiêu dùng. Truy vết nguồn gốc heo trong lò mổ lậu Liên tục trong nhiều ngày, nhóm PV ghi nhận nhiều xe tải 3-5 tấn liên tục di chuyển vào đường A2, Công viên Tam Hiệp để sang heo cho các xe nhỏ chở đến các lò mổ lậu trong hẻm đường Bùi Văn Hòa. Quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận ra nhiều xe tải giao heo tại Công viên Tam Hiệp xuất phát từ một lán heo tạm nằm phía sau nghĩa trang Xuân Trà của một người tên H. Tiếp tục truy vết, chúng tôi nghi ngờ lán heo của ông H nhận nguồn từ nhiều trại heo khác nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trước khi tập kết rồi phân phối cho các lò mổ không phép. Sau nhiều ngày thăm dò, sáng một ngày đầu tháng 8-2025, chúng tôi theo dõi, quan sát thấy hai xe tải biển số 60C-54XXX và 60H-10XXX xuất hiện, nhanh chóng lùa heo xuống lán của ông H. Sau khi thả gần 100 con heo vào lán, xe tải tiếp tục hành trình vòng vèo qua các xã vùng ven rồi hướng thẳng đến khu hồ Sông Mây, địa bàn thuộc xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom cũ. Tại đây, PV ghi hình chiếc xe lùi vào một nhà kho lợp tôn, khuất sâu trong khu hồ cá, nơi có hàng chục hồ lớn nhỏ, rải rác trong rừng tràm. Nhà kho được bịt kín mọi phía, chỉ chừa đúng một khoảng nhỏ để lùa heo ra vào. Không lâu sau, một nhóm người bên trong bắt đầu gom heo đưa lên xe tải. Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe đã đầy heo, rời khỏi khu hồ và quay lại lán của ông H, tiếp tục lùa xuống chuồng. Trong không gian chật chội, heo bị dồn cục, nhiều con nằm bệt, có dấu hiệu mệt lả. Ngay trước cửa trại, chúng tôi đã ghi hình hai con heo nằm bất động, để ngay cạnh lối ra vào, không biết còn sống hay đã chết. Từ “bãi trung chuyển” heo lậu chui hẻm về lò mổ Từ lán “trung chuyển” của ông H, các xe tải chở heo đến Công viên Tam Hiệp rồi chia nhỏ cho hàng chục chuyến xe len lỏi vào các hẻm nhỏ ở đường Bùi Văn Hòa để đưa heo không kiểm dịch về các điểm mổ lậu. Đơn cử chiều tối một ngày cuối tháng 7-2025, tại Công viên Tam Hiệp, chúng tôi theo dõi quy trình sang heo giữa các xe tải, một trong những mắt xích quan trọng để đưa heo không rõ nguồn gốc về các lò mổ lậu. Tại đường A2, đoạn sát công viên, liên tục nhiều xe tải trọng tải 3-5 tấn tấp vào lề đường để sang hàng chục con heo từ thùng xe lớn sang các xe nhỏ. Mỗi xe tải nhỏ sau khi nhận heo lại tỏa đi các hẻm nhỏ, chui sâu vào các khu dân cư để mổ lậu. Khoảng 40 phút sau, trong vai người đi phụ lùa heo, PV tiếp cận khu vực đường A2, nơi các xe nhỏ tiếp nhận heo. Tại đây, một xe tải nhỏ biển số 54S-53XXX dừng lại. Những người vận chuyển dùng cây sắt, gậy điện chích vào heo để lùa lên xe. Heo hoảng loạn, giãy giụa nhưng vẫn bị dồn ép lên thùng. Chỉ trong vòng 10 phút, xe đã chất khoảng 10 con heo và bắt đầu di chuyển. Trên xe, khi được hỏi về kỹ thuật lùa heo, tài xế chia sẻ: “Heo gột giờ nhiều con tăng động, bị chích điện nó cũng không đi, toàn phải dùng cái thúng úp mặt lại cho nó sợ, không thấy đường nữa mới xử lý được”. Tài xế cũng cho biết mỗi đêm giao heo cho khoảng 20 nhà, mỗi nhà 1-3 chuyến, có tổng cộng gần 40 chuyến lùa heo như vậy chỉ trong vài tiếng. Tất cả đều từ điểm sang tải ở Công viên Tam Hiệp rồi chia về các hẻm nhỏ ở đường Bùi Văn Hòa. Trên Trong nhiều ngày, hàng trăm con heo không kiểm dịch được tập kết tại Công viên Tam Hiệp, sau đó phân phối đến các lò mổ lậu trong khu vực phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Xe tải 3-5 tấn xuất phát từ lán heo tạm nằm phía sau nghĩa trang Xuân Trà của một người tên H, liên tục di chuyển vào đường A2, Công viên Tam Hiệp để sang heo cho các xe nhỏ. Ảnh trong bài: NHÓM PV Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và cả những tồn tại nói trên, lãnh đạo phường Long Bình, Đồng Nai đã có những kiến nghị với các ngành chức năng cùng phối hợp để giải quyết một cách hiệu quả. Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, chỉ đạo các lực lượng chức năng tại phường (công an, y tế, kinh tế) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn cấp trên (ví dụ: Đội Quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y) tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên, đột xuất, đặc biệt tập trung vào khung giờ ban đêm khi các lò mổ lậu hoạt động mạnh. Cần xây dựng cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời giữa các lực lượng để đảm bảo hiệu quả công tác. Thứ hai, đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông rộng rãi đến người dân về tác hại của việc sử dụng thịt không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch và lợi ích của việc sử dụng sản phẩm thịt có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm soát. Mục tiêu là từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng, khuyến khích người dân ưu tiên sản phẩm an toàn, có kiểm soát. Thứ ba, tiếp tục phối hợp với địa bàn giáp ranh xử lý các điểm trung chuyển heo, ví dụ phường Trấn Biên. Thứ tư, chỉ đạo các chợ, điểm bán lẻ trên địa bàn chỉ được phép kinh doanh thịt có dấu kiểm dịch, nguồn gốc rõ ràng. Sắp xếp lại khu vực bán thịt trong chợ để dễ kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị. Thứ năm, công tác đấu tranh với các lò mổ heo trái quy định là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp đồng bộ. Trong đó, lực lượng công an phường tiếp tục nỗ lực, chủ động trong công tác nắm tình hình, phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. NHÓM PV Heo lậu đến từ đâu Phường Long Bình đề xuất nhiều giải pháp Ớn lạnh lò mổ heo “4 không” - Bài 3 Điều tra Các cơ sở này không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng. Một số mẫu thịt được phát hiện nghi dương tính với salbutamol, chất tạo nạc bị cấm trong chăn nuôi nhiều năm nay. Loại hóa chất này nếu vượt ngưỡng cho phép, có thể gây hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng, từ rối loạn tim mạch, huyết áp đến các vấn đề thần kinh. Điều đáng lo ngại là nghi vấn về chất cấm salbutamol vẫn len lỏi vào thịt heo “4 không” thông qua các chuỗi giết mổ trái phép và người tiêu dùng khó có khả năng phân biệt thịt sạch với thịt có chất cấm. Nguy cơ từ lò mổ lậu còn vượt ra ngoài việc an toàn thực phẩm. Chúng phá hủy nỗ lực truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch heo, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn nguy cơ tái bùng phát. Một con heo không rõ nguồn gốc có thể mang mầm bệnh và khi được đưa vào lò mổ “4 không”, dịch bệnh có khả năng lan rộng, gây tổn thất kinh tế và đe dọa ngành chăn nuôi hợp pháp. Như vậy, lò mổ lậu không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phá hỏng cả hệ thống kiểm soát dịch tễ quốc gia. Bên cạnh đó, hoạt động giết mổ lậu thường gắn với các lợi ích kinh tế tức thời khiến người dân và chủ cơ sở chọn lợi ích trước mắt nguy cơ. Việc xử lý hành vi này gặp nhiều khó khăn: Các cơ sở thường né tránh kiểm tra, hoạt động vào ban đêm, thay đổi địa điểm liên tục. Điều này đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, từ công an, thú y đến quản lý thị trường để phá vỡ các ổ nhóm và truy xuất nguồn gốc từ gốc. Không thể chỉ dựa vào hậu kiểm mà công tác tiền kiểm - phòng ngừa, siết chặt quản lý đầu vào của heo, kiểm tra giấy tờ vận chuyển, giám sát nghiêm ngặt trước khi vào lò mổ là giải pháp sống còn. Việc này giúp tạo động lực cho các cơ sở chăn nuôi và giết mổ hợp pháp, đồng thời hạn chế nguy cơ mầm bệnh và chất cấm len lỏi vào chuỗi thực phẩm. Khi lò mổ lậu bị “khóa van”, các loại thịt nguy hại sẽ khó tiếp cận người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi. Chung tay chặn nạn giết mổ “4 không” vì bữa ăn sạch cho cộng đồng (Tiếp theo trang 1)

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 14-8-2025 và đi về đâu? Cảnh nhộn nhịp bên trong lò mổ lậu trá hình ngay giữa khu dân cư. Những tảng thịt heo không dấu kiểm dịch, không rõ nguồn gốc được bán lại cho tiểu thương, rồi đến các chợ nhỏ trước khi vào bữa ăn thường nhật. Tài xế lùa heo vào căn nhà không bảng hiệu để mổ lậu. Tiêu điểm Người dân bức xúc vì mùi hôi thối ở công viên Đứng tại khu vực Công viên Tam Hiệp vào các buổi chiều tối có thể nghe mùi hôi thối từ phân, nước tiểu của heo do các xe tải dừng đỗ, chuyển heo. Được biết khu vực này diễn ra việc giao nhận heo thường xuyên, thậm chí trong thời gian dài. Việc giao heo ngay khu vực công cộng đông người qua lại ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân. Chia sẻ với chúng tôi, một người dân bức xúc nói:“Tôi hay ra công viên này hóng mát, đi dạo thể dục, mà lúc nào cũng thấy các xe sang heo đằng kia. Ôi heo kêu inh ỏi, gió thổi nghe mùi hôi lắm. Mới tuần trước có chính quyền tới phạt, nay họ vẫn tiếp tục sang heo, chở heo bình thường. Ở đây người dân đều khó chịu nhưng không ai dám nói”. đường này, chiếc xe ì ạch len lỏi vào hẻm 113 rồi dừng lại trước một căn nhà dân sâu trong hẻm. Tài xế tự mở cửa, hạ bửng xe rồi lùa từng con heo vào bên trong một căn nhà không bảng hiệu, không một chỉ dấu gì cho thấy đây là lò mổ heo. Căn nhà được ngăn vách, chia khu, vậy là một lò mổ lậu trá hình ngay giữa khu dân cư. Bên trong khu nuôi nhốt và mổ heo này, một người đàn ông bật vòi nước xịt heo, đồng thời vào chuồng, dùng tay giật mạnh chân cho con heo đổ vật xuống sàn. Giải thích với PV đang “học việc” nghề giết mổ heo, người này nói thản nhiên: “Phải giật nằm xuống vì heo này ăn thuốc tạo nạc, chân yếu lắm, không đứng lâu nổi”. Việc sang tải, lùa heo bằng cách chích điện, tập kết vào lò mổ không phép là vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng đã tồn tại dai dẳng tại khu vực Long Bình. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt nhưng hệ thống này vẫn liên tục tái diễn và ngày càng tinh vi hơn. Mời quý bạn đọc quét mã QR để xem phiên bản Emagazine và video. Từ lò mổ đến chợ Tam Hòa và các nơi khác Heo sau khi được mổ ở các lò “4 không” sẽ được chở chủ yếu bằng xe máy ra chợ đầu mối Tam Hòa hoặc phân phối cho nhiều khách hàng trên địa bàn phường Long Bình trước khi đến bàn ăn của người dân. Ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM vào một số buổi rạng sáng tại chợ đầu mối Tam Hòa, liên tiếp nhiều xe máy chở theo con heo vừa được chẻ đôi, không dấu kiểm dịch, phóng nhanh vượt đèn đỏ, đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A rồi len vào từng sạp thịt trong chợ. Những tảng thịt heo không dấu kiểm dịch, không rõ nguồn gốc… nhanh chóng được bán lại cho tiểu thương rồi đến các chợ nhỏ trước khi vào bữa ăn thường nhật. Theo lãnh đạo UBND phường Long Bình, nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại địa bàn phường và các khu vực lân cận như chợ Tam Hòa luôn ở mức cao. Đặc biệt, người dân có thói quen mua thịt tươi sống, được giết mổ ngay trong đêm hoặc rạng sáng để kịp bán vào các buổi chợ sớm và chiều, phục vụ công nhân đi làm về. Bên cạnh đó, thói quen mua bán “quen biết bạn hàng” của một bộ phận người dân vẫn còn phổ biến. Họ ưu tiên sự tiện lợi và giá cả hơn là quan tâm đến nguồn gốc hay quy trình kiểm dịch của sản phẩm. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các lò mổ lậu hoạt động tùy tiện, khó kiểm soát. Đây là một “nút thắt” quan trọng trong việc quản lý, bởi chừng nào người dân còn chấp nhận và tìm mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc thì chừng đó thị trường cho thịt lậu vẫn còn tồn tại, làm suy yếu mọi nỗ lực kiểm soát từ phía cơ quan chức năng. Người tiêu dùng sẽ khó mà biết được hành trình của những con heo được nuôi bằng thứ thức ăn có trộn hóa chất gì, bị hành hạ đủ kiểu rồi chuyển Thời điểm này, trách nhiệm không chỉ thuộc về cơ quan quản lý mà còn là của người tiêu dùng. Chọn mua thịt có nguồn gốc rõ ràng, phản ánh và tố giác các cơ sở mổ heo lậu là những hành động trực tiếp và thiết thực bảo vệ mình và cộng đồng. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần mạnh tay hơn trong việc xử lý vi phạm, áp dụng cả biện pháp hành chính và hình sự khi cần thiết. Hành động cương quyết sẽ tạo hiệu ứng răn đe và dần dập tắt các lò mổ lậu “4 không”. Có thể thấy giết mổ “4 không” không chỉ là câu chuyện của một địa phương, mà là vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và uy tín của ngành chăn nuôi cả nước. Chặn đứng giết mổ trái phép, truy xuất nguồn gốc heo, giám sát chất cấm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là những bước đi quyết liệt để bảo vệ đàn heo sạch và giữ vững niềm tin của người dân vào thịt an toàn. Chính lúc này, sự phối hợp chặt chẽ, liên hoàn giữa chính quyền, ngành thú y, cơ quan chức năng và người dân mới có thể làm nên lá chắn vững chắc, ngăn chặn thịt bẩn len lỏi vào chợ, đồng thời bảo vệ an toàn cho từng bữa ăn của người Việt. Giữ nghiêm kỷ cương thị trường, dẹp bỏ lò mổ lậu, kiểm soát chất cấm, đó cũng chính là cách để cả xã hội cùng chống thực phẩm bẩn và xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững. MINH HẬU đến các lò giết mổ “4 không” ở phường Long Bình, trước khi chở đến các chợ và chẳng may rơi vào giỏ hàng của họ. Thế nhưng các chuyên gia y tế khi xem các đoạn video mà nhóm PV ghi nhận được đều có chung cái lắc đầu ngao ngán rồi tặc lưỡi: Những thứ thịt bẩn, không lai lịch, không kiểm dịch như thế này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ chứa vi khuẩn độc hại, mà hơn hết, nếu chẳng may có các chất tạo nạc như salbutamol thì bệnh tật chỉ có người tiêu dùng lãnh đủ.• Xử phạt 10 trường hợp thuộc đoàn xe nối nhau vượt đèn đỏ ở TP.HCM Ngày 13-8, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of Your Life và 10 nhân viên của công ty liên quan đến clip vi phạm giao thông tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ vào ngày 11-8. Qua trích xuất hình ảnh và xác minh, lực lượng chức năng xác định có 10 người lái xe máy hiệu Vespa không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông tại thời điểm nêu trên. Tại buổi làm việc, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp nói trên, đồng thời tạm giữ 10 giấy phép lái xe hạng A1 của các cá nhân vi phạm. Đại diện công ty và các nhân viên cũng được yêu cầu viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Theo quy định tại Nghị định 168/2021/NĐ-CP, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với người lái xe máy bị xử phạt 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. PC08 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu vực trung tâm TP, nơi thường xuyên có nhiều du khách và hoạt động du lịch. Trước đó, ngày 12-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hàng chục xe máy tay ga hiệu Vespa do nhiều người mặc áo cam điều khiển, lần lượt vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc ở trung tâm TP.HCM. Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ ngày 11-8 tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Clip do camera hành trình ô tô lưu thông phía sau ghi lại. Thời điểm trên, đoàn xe chạy trên đường Lê Lợi hướng về chợ Bến Thành. Khi đến ngã tư với đường Nguyễn Huệ, đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang đỏ nhưng đoàn xe không dừng lại mà tiếp tục rẽ phải về đường Lê Thánh Tôn. NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI Nam thanh niên bị bắt vì đặt bẫy động vật quý hiếm Ngày 13-8, Công an xã Trị An (Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện một vụ săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Trước đó vào tối 11-8, Công an xã Trị An tuần tra, kiểm soát địa bàn phát hiện THL (27 tuổi, ngụ xã Phú Lý) đi xe máy đứng bên đường có biểu hiện nghi vấn khi treo túi nylon đen bên hông xe. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi nylon là một con cầy vòi hương còn sống nặng 600 g, trong cốp xe máy có hai con nhím đã chết, không có đầu và nội tạng, với trọng lượng lần lượt là 4 kg và 4,2 kg. L đã đặt bẫy bắt số động vật trên trong rừng Cát Tiên, sau đó liên hệ bán cho một người không rõ lai lịch và hẹn gặp tại xã Trị An để giao dịch. Công an xã Trị An đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Hạt Kiểm lâm khu vực 5 thuộc Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai để xử lý theo quy định của pháp luật. VŨ HỘI CSGT làm việc với đại diện Công ty TNHH Du lịch mạo hiểm Ride of Your Life và 10 nhân viên của công ty liên quan đến clip vượt đèn đỏ tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Ảnh: NT

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 14-8-2025 phapluat@phapluattp.vn ThS TRƯƠNG THỊ TÚ MỸ (*) Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị đề cao yêu cầu tập trung xây dựng văn hóa xây dựng pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Thượng tôn pháp luật là nguyên lý cốt lõi của một nhà nước pháp quyền hiện đại. Tại Việt Nam, chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đã được khẳng định trong các văn kiện chính trị và Hiến pháp năm 2013. Để tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự trở thành thực tiễn sống động, công tác thi hành pháp luật phải được nâng cao về cả hiệu lực lẫn hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành pháp luật là then chốt để phá vỡ vòng luẩn quẩn “trách nhiệm tập thể”. Một trong những điểm nghẽn cố hữu của công tác thi hành lời chất vấn từ cơ quan giám sát hoặc đại diện nhân dân. Cơ chế này không chỉ nâng cao trách nhiệm giải trình mà còn tạo áp lực buộc người đứng đầu hành động thực chất, thay vì báo cáo thành tích hình thức. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ lợi ích công cộng Xét xử các vụ án hành chính là cơ chế để TAND thẩm tra hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý nhà thực thi đúng nhiệm vụ, công vụ được giao. Tuy nhiên, đây là quyền mang tính chất thụ động của tòa án và cần được khởi xướng bằng cơ chế khởi kiện hành chính của người dân. Hiện thực hóa Nghị quyết 66: Thiết bảo vệ sự liêm chính trong thi hành pháp luật tại Việt Nam hiện nay là trách nhiệm của người đứng đầu còn mang tính hình thức, dễ bị “hòa tan” trong cơ chế tập thể, dẫn đến tình trạng sai phạm không ai chịu trách nhiệm cụ thể. Trong khi đó, nguyên tắc “cá thể hóa trách nhiệm” là nền tảng trong quản trị công hiện đại, nhất là trong bộ máy hành chính nhà nước. Chính vì vậy, cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật chuyên biệt về trách nhiệm thi hành pháp luật của người đứng đầu trong từng lĩnh vực quản lý. Quy định này phải xác lập rõ nghĩa vụ pháp lý, chế tài vi phạm và giới hạn trách nhiệm ủy quyền, tránh tình trạng người đứng đầu né tránh trách nhiệm bằng cách đẩy cho cấp dưới. Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế kiểm điểm định kỳ và đối thoại công khai về kết quả thực thi pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tiêu cực hoặc liên quan đến quyền lợi của người dân. Mỗi quý, người đứng đầu phải có báo cáo đánh giá kết quả thi hành pháp luật trong phạm vi phụ trách, công khai rộng rãi và chịu trách nhiệm trả nước, qua đó loại bỏ các quyết định quản lý sai trái, buộc cơ quan, người có thẩm quyền Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng và lãng phí có vai trò quan trọng, góp phần đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của việc thi hành pháp luật. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc ứng dụng công nghệ số vào thi hành pháp luật không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc nếu muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch trong thực thi pháp luật. Một điển hình là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp quốc gia (cổng dịch vụ công quốc gia) bước đầu đã mang lại sự minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn chưa được tích hợp sâu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và chưa phát huy hết tiềm năng giám sát hành vi công vụ. Giải pháp ở đây là phát triển một nền tảng pháp lý số thống nhất, tích hợp toàn bộ quy trình xây dựng - áp dụng - giám sát - xử lý vi phạm pháp luật, được vận hành trên hạ tầng số và có sự tham gia tương tác của người dân. Phát triển nền tảng pháp lý số thống nhất Ứng dụng công nghệ giúp xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn ​Nghị quyết 66 là một bước đột phá, nhằm tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch và công bằng. Nghị quyết này đặt ra bốn điểm mấu chốt cần đổi mới, trong đó có việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực thi pháp luật. ​Việc ứng dụng công nghệ trong ngành tư pháp, đặc biệt là tại tòa án, là một xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. ​Thứ nhất, tăng tính công khai, minh bạch và tiếp cận pháp luật: ​Công nghệ số giúp số hóa và hệ thống hóa toàn bộ văn bản pháp luật, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, áp dụng. Việc xây dựng một cổng thông tin pháp luật quốc gia và công khai dữ liệu bản án sẽ tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động tư pháp, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật. Khi nguồn luật được số hóa và hệ thống hóa chặt chẽ, việc áp dụng pháp luật sẽ trở nên thống nhất, tránh tình trạng mỗi nơi một khác, giảm thiểu tình trạng án bị hủy, sửa và kéo dài, giúp nâng cao niềm tin vào sự công bằng của hệ thống tư pháp. ​Thứ hai, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp: ​Thực tế cho thấy tòa án áp dụng AI (chẳng hạn TAND khu vực 1 TP.HCM) đã giải quyết được các vụ án rút gọn, đảm bảo tính nhanh chóng, gọn nhẹ. Phần mềm quản lý hồ sơ và phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ thẩm phán và thư ký trong việc tổng hợp, phân loại vụ án, thậm chí đưa ra gợi ý về mức án, khung hình phạt. Điều này không chỉ giảm bớt công việc hành chính thủ công mà còn giúp thống nhất đường lối xét xử; giảm thiểu án oan sai và án bị hủy, sửa tùy tiện. ​Thứ ba, hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện pháp luật: K​ hi hệ thống pháp luật được công khai, việc lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo luật sẽ được thực hiện hiệu quả hơn thông qua các hệ thống tổng hợp ý kiến trực tuyến có sử dụng AI. AI có thể hỗ trợ đánh giá rủi ro pháp lý, từ đó giúp các nhà làm luật xây dựng chính sách và văn bản pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn, giải quyết các bất cập và chồng chéo hiện có. Thực tế cho thấy tòa án áp dụng AI đã giải quyết được các vụ án rút gọn, đảm bảo tính nhanh chóng, gọn nhẹ. Trong ảnh: Ông Nguyễn Cao Trí, Tổ số hóa TAND khu vực I (TP.HCM), đang làm việc trên hệ thống công nghệ AI nội bộ. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH Tham nhũng là một trong những nguy cơ lớn nhất dẫn đến sự tha hóa quyền lực, làm suy yếu toàn diện việc thi hành pháp luật. Trong ảnh: Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan. Ảnh: THUẬN VĂN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==