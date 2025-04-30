184-2025

2 Thời sự - Thứ Sáu 15-8-2025 TS CAO VŨ MINH (*) Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình đổi mới đất nước. Một trong những trụ cột của nhà nước pháp quyền chính là xây dựng nền công vụ hoạt động chuyên nghiệp, liêm chính và hiệu quả, trong đó đội ngũ công chức đóng vai trò then chốt. Vì vậy, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng hệ thống công quyền hiện đại, phục vụ nhân dân. Cơ chế đặc biệt để nhân lực chất lượng cao tham gia hoạt động công vụ Trong nỗ lực thu hút nhân lực chất lượng cao vào khu vực công, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Mặc dù Luật Tổ chức TAND năm 2014 đã mở ra khả năng bổ nhiệm các chuyên gia, nhà khoa học làm thẩm phán TAND Tối cao nhưng những rào cản về thủ tục và ngạch bậc công chức vẫn còn tồn tại. Điều này khiến việc liên thông giữa khối công và tư chưa thực sự hiệu quả. Sự ra đời của Nghị quyết ban hành Nghị quyết 197/2025/ QH15, quy định về cơ chế đặc biệt để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho công tác xây dựng pháp luật. Quan trọng hơn, Luật Cán bộ, công chức năm 2025 đã thay thế luật năm 2008, tháo gỡ các vướng mắc về tuyển dụng và tiếp nhận nhân tài. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Nhà nước có cơ chế đặc biệt để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Việc tuyển dụng những đối tượng này có thể không cần thông qua thi tuyển hay xét tuyển. Ngoài ra, một điểm nổi bật của luật năm 2025 là quy định về việc ký hợp đồng với các chuyên gia để thực hiện các định thủ tục chứ không thể dừng lại ở những quy phạm tuyên ngôn. Năm 2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023/ QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Điểm c khoản 1 Điều 8 nghị quyết này quy định: “Trong thời gian thực hiện nghị quyết này, chuyên gia, người có tài năng đặc biệt làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn năm năm đối với thu nhập từ lương, tiền công”. Như vậy, muốn được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn năm năm đối với thu nhập từ lương, tiền công thì cá nhân phải là chuyên gia, người có tài năng đặc biệt. Vướng mắc phát sinh là trong hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ của nước ta tuy đồ sộ nhưng lại thiếu vắng quy phạm định nghĩa về chuyên gia, người có tài năng đặc biệt. Nói cách khác, hệ thống pháp luật Việt Nam không có bất kỳ quy định nào giải thích thế nào là chuyên gia, thế nào là người có tài năng đặc biệt. Pháp luật cũng không có quy định cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền chứng nhận chuyên gia, người có tài năng đặc biệt làm căn cứ cho việc xác định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Kết quả là việc miễn thuế thu nhập cá nhân từ lương, tiền công của chuyên gia, người Nhà nước có cơ chế đặc biệt để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi… Trong ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong cả nước. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật”. Hội thảo sẽ diễn ra tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM. Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 30-4-2025. Đây là một văn kiện có ý nghĩa chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đang định hình lại mọi khía cạnh của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của quốc gia, trong đó có công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Nghị quyết cũng đánh dấu bước ngoặt có tính cách mạng về hoàn thiện pháp luật. Nghị quyết 66-NQ/TW cùng với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 68NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là “bộ tứ trụ cột” để biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng. Xuất phát từ ý nghĩa đó, Hội thảo khoa học quốc gia “Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật” được tổ chức nhằm: Phân tích, bình luận chuyên sâu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 66-NQ/TW; bàn luận về đổi mới tư duy lập pháp và thi hành pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; đánh giá thực trạng xây dựng và thi hành pháp luật tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp khả thi để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 66-NQ/TW. Trong đó, hội thảo sẽ tập trung vào ba nội dung chính: - Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW. - Đổi mới tư duy thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW. - Truyền thông chính sách trong xây dựng pháp luật. Ngoài ra, hội thảo còn là dịp để tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật và cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Hội thảo sẽ có sự tham dự của các đại biểu, chuyên gia, 66-NQ/TW của Bộ Chính trị vào ngày 30-4-2025 đã giải quyết vấn đề này. Nghị quyết này đưa ra một chủ trương quan trọng là “thu hút, tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi vào khu vực công”. Đây được xem là tuyên ngôn về sự phối hợp giữa hai khối công và tư, tạo tiền đề cho các văn bản pháp luật khác được ban hành. Cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 66, Quốc hội đã nhiệm vụ chuyên môn. Đây là một phương thức linh hoạt, giúp các cơ quan nhà nước dễ dàng tiếp cận và sử dụng nhân tài mà không bị ràng buộc bởi các quy định truyền thống. Như vậy, chính sách thu hút nhân tài của Nghị quyết 66-NQ/TW đã được thể hiện một cách sống động trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Hiện thực hóa khát vọng “chiêu hiền đãi sĩ” Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng thu hút nhân lực chất lượng cao tham gia vào hoạt động công vụ thì cần phải có thêm những quy phạm định nghĩa và quy phạm thủ tục. Thế nào là chuyên gia, luật gia giỏi, luật sư giỏi thì cần phải được dẫn đường bằng các quy phạm định nghĩa, quy “Việc xây dựng một cơ chế đặc biệt, linh hoạt không chỉ giúp thu hút nhân tài mà còn tạo động lực cho các cơ quan công quyền thay đổi, trở nên năng động và hiệu quả hơn.” TS Cao Vũ Minh thoisu@phapluattp.vn Nghị quyết 66: Chính sách cho nền công vụ Hôm nay diễn ra Hội thảo “Nghị quyết 66: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và Trong bối cảnh hội nhập, việc đẩy mạnh các chính sách đột phá nhằm trọng dụng nhân tài là chìa khóa để kiến tạo một nền công vụ hiệu quả và bền vững.

3 có tài năng đặc biệt trong Nghị quyết 98/2023/QH15 chỉ dừng lại ở những trang văn bản. Chuyện này hoàn toàn có thể lặp lại nếu không có tiêu chí xác định chuyên gia hay thủ tục công nhận thế nào là luật gia giỏi, luật sư giỏi. Để chính sách tiến bộ được chuyển tải trọn vẹn Muốn có pháp luật tốt thì trước hết chính sách phải khả thi, rõ ràng. Chính sách là những tư tưởng, những định hướng, những mong muốn cần hướng tới, cần đạt được; còn pháp luật là hình thức, là phương tiện để chuyển tải, để thể hiện chính sách. Theo nghĩa đó, chính sách là linh hồn; còn pháp luật là hình thức, là phương tiện thể hiện của chính sách. Trên cơ sở các chính sách đúng đắn thì nội dung của pháp luật mới hợp pháp và hợp lý. Ngược lại, pháp luật là phương tiện chuyển tải chính sách vào cuộc sống. Do đó, nếu pháp luật có những hạn chế, khiếm khuyết thì rõ ràng chính sách sẽ được chuyển tải một cách không trọn vẹn. Chính sách “thu hút, tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi vào khu vực công” trong Nghị quyết 66-NQ/TW đã mở ra một cánh cổng rất lớn cho việc huy động nhân lực chất lượng cao vào kiến thiết nền công vụ. Do đó, các quy phạm pháp luật cần tạo ra hành lang pháp lý bảo đảm cho việc thực thi một cách hiệu quả. Muốn được như vậy, các quy phạm Thời sự - Thứ Sáu 15-8-2025 thoisu@phapluattp.vn đột phá để thu hút nhân tài thi hành pháp luật” Ông MAI NGỌC PHƯỚC, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM: Góp phần đưa Nghị quyết 66 vào thực tiễn cuộc sống Nghị quyết 66-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” là một văn kiện chính trị - pháp lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình tương lai phát triển bền vững của đất nước. Đây không chỉ là một văn bản chỉ đạo đơn thuần mà còn là một “kim chỉ nam” toàn diện, tạo ra đột phá tư duy và hành động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Nghị quyết 66 đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp. Thay vì chỉ xem pháp luật là công cụ quản lý nhà nước đơn thuần, nghị quyết đã nâng tầm pháp luật thành một công cụ kiến tạo phát triển, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Quan điểm “đầu tư cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật là đầu tư cho phát triển” là minh chứng rõ nhất cho sự chuyển đổi tư duy này. Nó khẳng định rằng việc ban hành các chính sách, pháp luật chất lượng cao không phải là một gánh nặng chi phí mà là một khoản đầu tư chiến lược, mang lại lợi ích to lớn cho cả nền kinh tế và xã hội. Là một cơ quan báo chí chuyên về pháp luật, báo Pháp Luật TP.HCM luôn tiên phong trong việc truyền tải, phân tích và phản biện các vấn đề pháp lý. Chúng tôi đã và đang nỗ lực để trở thành cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan lập pháp, hành pháp. Việc báo phối hợp với Trường ĐH Kinh tế - Luật - một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý uy tín hàng đầu, để tổ chức hội thảo này không chỉ là sự hợp tác giữa hai đơn vị mà còn là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa tri thức hàn lâm và hơi thở cuộc sống. Chúng tôi tin rằng với sự góp mặt của những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật như quý vị, hội thảo sẽ đưa ra nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, có giá trị thực tiễn cao, góp phần làm sáng tỏ những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 66-NQ/ TW, đồng thời đưa ra các giải pháp trong xây dựng và thực thi pháp luật theo tinh thần, tư duy tiến bộ mà Nghị quyết 66 đã đề ra, góp phần đưa nghị quyết này vào thực tiễn cuộc sống.• PGS-TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM): Hội thảo mang đến nền tảng tri thức học thuật và luận cứ pháp lý Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị là văn kiện mang tính đột phá lớn về tư duy chiến lược, định hướng đổi mới căn bản và toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Với thông điệp “Xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá”, Nghị quyết 66 khẳng định vai trò then chốt của một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống pháp luật như vậy không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố nền tảng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Hội thảo khoa học quốc gia “Nghị quyết 66-NQ/TW: Đột phá tư duy xây dựng và thi hành pháp luật” do Trường ĐH Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức hôm nay là diễn đàn quy tụ trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan báo chí. Đây là cơ hội để trao đổi, phân tích và đề xuất những khuyến nghị thiết thực, có giá trị tham khảo cao cho quá trình cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết 66, đưa những định hướng quan trọng này vào cuộc sống, trở thành nền tảng và động lực phát triển đất nước. Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi đây là lần thứ ba Trường ĐH Kinh tế - Luật hợp tác cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức hội thảo về một chủ đề vừa mang tính thời sự, vừa giàu giá trị học thuật. Với chức năng nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Kinh tế - Luật mang đến nền tảng tri thức học thuật và luận cứ pháp lý, đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM - cơ quan truyền thông lớn, uy tín - để lan tỏa những vấn đề pháp lý quan trọng đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và thúc đẩy hiệu quả thi hành pháp luật. Trân trọng cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã luôn đồng hành cùng trường trong các hoạt động học thuật và truyền thông chính sách, góp phần đưa tri thức pháp lý đến với cộng đồng. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều sáng kiến mới, đóng góp thiết thực cho tiến trình cải cách pháp luật, nâng cao chất lượng quản trị và thúc đẩy phát triển xã hội.• Nhà báo Mai Ngọc Phước (thứ hai từ trái) cùng PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh (thứ hai từ phải) tại Hội thảo khoa học quốc gia “30 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển có hiệu lực: Từ cam kết đến hành động của Việt Nam”. Ảnh: NGUYỆT NHI nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật, đại diện các cơ quan tư pháp Trung ương và TP.HCM, các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương. Các diễn giả của hội thảo gồm có: - TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; - GS-TS Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành luật; - Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM; - Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM; - TS Cao Vũ Minh, Trưởng bộ môn Luật Hành chính - nhà nước, khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM). Sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ tổng hợp các kiến nghị và giải pháp của các vị chuyên gia, nhà khoa học gửi tới Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; Chính phủ; các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm góp phần đưa Nghị quyết 66 đi vào cuộc sống. HUỲNH THƠ định nghĩa, quy phạm thủ tục cần được kích hoạt một cách mạnh mẽ nhằm nhanh chóng biến chủ trương thành hành động. Đặc biệt, việc chuyển hóa chính sách thành pháp luật cần chú trọng đến tính đồng bộ và khả thi. Các văn bản pháp luật không thể chỉ dừng lại ở những quy định chung chung mà phải cụ thể hóa thành các quy định rõ ràng về tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc. Nếu không, chính sách sẽ chỉ là một khẩu hiệu đẹp mà thiếu sức sống. Chính sách của Nghị quyết 66-NQ/TW thể hiện một tư duy mới mẻ: Coi trọng tài năng và kinh nghiệm hơn là các quy tắc hành chính cứng nhắc. Để hiện thực hóa điều này, các văn bản pháp luật cần loại bỏ những rào cản không cần thiết về bằng cấp, ngạch bậc và tuổi tác, tạo ra một “lối đi tắt” cho những người thực sự giỏi. Việc xây dựng một cơ chế đặc biệt, linh hoạt không chỉ giúp thu hút nhân tài mà còn tạo động lực cho các cơ quan công quyền thay đổi, trở nên năng động và hiệu quả hơn. Đây là chìa khóa để xây dựng một nền công vụ thực sự chuyên nghiệp và hiện đại, đủ sức giải quyết những thách thức phức tạp của kỷ nguyên mới. (*) TS Cao Vũ Minh hiện là trưởng bộ môn Luật Hành chính - nhà nước, khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.

4 Thời sự - Thứ Sáu 15-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Quốc vương và hoàng hậu Bhutan sắp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường và phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 22-8. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Hãng hàng không Vietjet đã tổ chức các chuyến bay chở khách du lịch đến Bhutan theo tuyến chuyên biệt. Theo thông tin của Chính phủ Bhutan, dự kiến từ năm 2025, Bhutan Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa Việt Nam và Bhutan với 10 chuyến bay khứ hồi cố định, xuất phát từ TP.HCM. Về giao lưu văn hóa - du lịch, ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh “vương quốc hạnh phúc”, thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế… NGỌ C DIỆ P • Bắ t nhó m chuyên trộm cắp xe máy ở chung cư. Ngày 14-8, Công an phường Hải Vân, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ NPN (16 tuổ i) và sáu ngườ i chuyên trộm cắp xe máy ở chung cư, thu giữ tang vật gồm chín xe máy các loại. MINH TRƯỜ NG • Công an Đắk Lắk công bố đường dây nóng xử lý tiêu cự c. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ là số điện thoại 0789.55.88.99 thay cho số cũ 0262.3.70.4444. VŨ LONG • Tự xưng nhân viên ngân hàng, lừa gần 30 tỉ đồng. Ngày 14-8, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi) để điều tra hành vi tự xưng là nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng của bốn bị hại. HẢ I DƯƠNG Ngày 14-8, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025 và lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng, xúc động khi về lại xã Tân Trào để dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và khánh thành tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. “Đây là vùng đất lịch sử thiêng liêng - nơi từng là thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại đưa đất nước đến độc lập, tự do” - Tổng Bí thư nói và khẳng định ngày hội là dịp để ôn lại lịch sử, ghi nhớ, tri ân cũng như khẳng định vai trò quan trọng, sự đóng góp vĩ đại của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo những “pháo đài an ninh nhân dân” giữa đại ngàn Việt Bắc. Riêng tại Tân Trào, địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai bài bản, sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét. Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương; đồng thời sáng tạo thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp ở địa phương, mục tiêu cao nhất là tất cả vì nhân dân. Địa phương cần tận dụng thời cơ sáp nhập hành chính để tạo bước đột phá về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra động lực phát triển mới cho cả vùng trung du, miền núi phía Bắc. PHI HÙ NG Ngày 14-8, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của các công ty có vốn sở hữu của nhà nước trên địa bàn TP. Tại cuộc họp, các doanh nghiệp đã nêu khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đến lãnh đạo TP Cần Thơ các vấn đề như cơ chế đặc thù về chính sách tài chính để xử lý nợ tồn đọng và bổ sung nguồn vốn chủ hữu… Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam yêu cầu Sở Tài chính, Văn phòng UBND TP tổng hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để sớm ra thông báo kết luận. Trong đó, đề cập rõ nhóm vấn đề khó khăn, kiến nghị, đề xuất thuộc sở, ngành nào phụ trách, tham mưu cho UBND TP. Theo ông Nam, các vấn đề các doanh nghiệp đặt ra cần có thời gian và thêm nhiều cuộc họp riêng với từng đơn vị để giải quyết. Ông cũng đề nghị các công ty, trong quá trình sản xuất, kinh doanh nếu gặp các vấn đề vướng mắc thì kịp thời thông tin để TP sớm có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp chung vào sự phát triển của TP. N.NAM Chiều 14-8, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, giá xăng dầu giảm hàng loạt. Cụ thể, xăng E5 ở mức 19.354 đồng/lít, giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; xăng A95 hiện 19.884 đồng/lít, giảm 190 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, còn 18.077 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 18.020 đồng/lít, giảm 640 đồng/lít. Dầu mazut ở mức 15.268 đồng/kg, giảm 379 đồng/kg. Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm, biến động tỉ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu như trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới. AN HIỀ N Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Ả nh: PH Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác thực chất nhằm bảo đảm an ninh biển Tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) mới đây đã diễn ra phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an về chủ đề “An ninh biển: Phòng ngừa, đổi mới và hợp tác quốc tế để ứng phó các thách thức mới nổi”. Phát biểu tại phiên họp, công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, khẳng định Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 cùng các văn kiện pháp lý quốc tế về hàng hải, môi trường và phòng, chống tội phạm trên biển đã tạo nên khuôn khổ pháp lý toàn diện cho quản trị đại dương và ứng phó với các thách thức về an ninh biển. Việt Nam kêu gọi các nước tôn trọng và thực thi đầy đủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương LHQ và UNCLOS, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia khác, tránh các hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng. Việt Nam cam kết tiếp tục cùng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc nỗ lực đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp luật pháp quốc tế. (Theo TTXVN) Hà Nội tri ân cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu Sáng 14-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu và nguyên lãnh đạo TP các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đối với các lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách; tôn vinh và tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của họ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các thế hệ cán bộ lão thành, người có công và nhân dân thủ đô để cùng chung sức xây dựng Hà Nội và đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. TRỌ NG PHÚ Đoàn Luật sư TP.HCM ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí Sáng 14-8, Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TP.HCM phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường An Lạc, TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Lạc. Đây là địa phương thứ hai mà Đoàn Luật sư TP.HCM ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí sau điểm tư vấ n tạ i phường Thủ Đức trướ c đó . Hoạt động này vừa mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, vừa thể hiện tinh thần tiên phong, tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TP.HCM trong việc mang kiến thức pháp luật phục vụ cộng đồng. HỮ U ĐĂNG Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt cựu thẩm phán ở Đắk Lắk Mới đây, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã bắt tạm giam ông Huỳnh Thành, cựu thẩm phán thuộc TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk. Theo tìm hiểu, ông Thành bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan một vụ án xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông Thành là thẩm phán, công tác tại TAND huyện Cư Kuin (cũ), nay là TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk. Năm 2023, một đương sự trong vụ kiện dân sự về tranh chấp đất đai do ông Thành trực tiếp xét xử tố cáo ông này sửa bản án. Cuối năm 2023, ông Thành bị tạm đình chỉ công tác. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Thành đã nghỉ việc theo chế độ từ hồi tháng 7-2025. TIẾ N THOẠ I ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thànhtượngđài“BácHồởTânTrào” TP Cần Thơ gỡ khó cho doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước Giá xăng dầu giảm hàng loạt, giá xăng còn hơn 19.000 đồng/lít Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Sáu 15-8-2025 thoisu@phapluattp.vn 480 thương hiệu tham gia triể n lã m PCCC Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC&CNCH thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025. Triển lãm có sự tham gia của 480 thương hiệu, các doanh nghiệp hàng đầu về kỹ thuật, phương tiện PCCC&CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ trong nước và quốc tế. Triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm: Hệ thống PCCC chủ động như máy bơm chữa cháy, thiết bị cứu hộ và thoát hiểm, thiết bị cảnh báo cháy, hệ thống hút khói; thiết bị cứu hộ và phòng, chống thảm họa như hệ thống GIS/GPS và liên lạc khẩn cấp, thiết bị phát hiện và phân tích chất độc, robot chữa cháy; thiết bị bay không người lái (UAV)... Chiều 14-8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn”. Tạ i hộ i thả o, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biế t thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không chỉ mang ý nghĩa lớn lao với dân tộc Việt Nam, mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc toàn cầu. Nhiều bài học lịch sử được đúc kết: Vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; biết nắm bắt thời cơ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; đặt niềm tin tuyệt đối vào nhân dân. Ông đề nghị hội thảo tập trung ba nhóm vấn đề: Phân tích bối cảnh, diễn biến và nhân tố làm nên thắng lợi; kế thừa và phát huy giá trị lý luận - thực tiễn; vận dụng sáng tạo các bài học vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp tri ân thế hệ đi trước, đồng thời là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển” - ông Nghĩa nhấn mạnh. Tại hội thảo, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình khái quát sáu bài học lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định. “Không có Đảng Cộng sản thì không có nước Việt Nam hôm nay” - ông nói. Ông cũng nêu những bài học về tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh nhân dân, chủ nghĩa yêu nước, đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ con số 211 đảng viên khi thành lập năm 1930, nay Đảng đã có hơn 5,6 triệu đảng viên, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2030 với mục tiêu Việt Nam là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. “Kể từ Cách mạng Tháng Tám 1945, lịch sử đang được viết tiếp rạng rỡ. Kỷ nguyên độc lập, tự do đã được tiếp nối bằng kỷ nguyên thống nhất đất nước, hòa bình, phát triển và sẽ tiếp tục bằng kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, giàu mạnh” - Phó Thủ tướng khẳng định. TRỌ NG PHÚ NGUYỄ N TÂN - TRẦ N LINH Sáng 14-8, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), an ninh an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sự kiện do Bộ Công an tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, đại diện các nước, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trong ngoài nước. Nâng cao kỹ năng cứu nạn, xây dựng văn hóa PCCC Tại diễn đàn, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công an đã chủ động chuẩn bị, tổ chức triển lãm và diễn đàn rất có ý nghĩa này, đặc biệt là đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại diễn đàn và ý kiến của người dân, doanh nghiệp để trình ban hành văn bản phù hợp, tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý, tổng kết thành mô hình, phải xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống thiên tai, nâng cao kỹ năng CNCH trong toàn dân. Qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa khả năng xảy ra cháy nổ, thiên tai, nếu không may xảy ra thì phải nhanh chóng khắc phục, hạn chế tối đa những hậu quả nghiêm trọng, cố gắng không để chết người. Thủ tướng đánh giá thời gian qua, công tác PCCC&CNCH đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. “Kết quả nổi bật về công tác PCCC&CNCH đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, tô thắm thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân” - Thủ tướng nhấn mạnh. Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, xả thân, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản. Đã có 34 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương khi quên mình chiến đấu với “giặc lửa” (kể từ năm 1961 đến nay). Xây dựng sổ tay, hướng dẫn về PCCC Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCCC có lúc, có nơi chưa hiệu quả; còn tình trạng buông lỏng quản lý, để xảy ra xây dựng các công trình không tuân thủ quy định về PCCC. Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan cần thực hiện các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tạo phong trào, xu thế, xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống, ứng phó thiên tai và nâng cao kỹ năng CNCH. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác PCCC&CNCH; tuyệt đối không “phó mặc”, “khoán trắng” cho lực lượng nòng cốt. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, không để tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về PCCC. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về PCCC&CNCH thông suốt, minh bạch, theo hướng tạo Thủ tướng Phạ m Minh Chính trò chuyện, động viên các chiến sĩ cảnh sát PCCC. Ảnh: VGP Thủ tướng: Không phó mặc, khoán trắng PCCC cho công an Thủ tướng yêu cầu nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác PCCC&CNCH, tuyệ t đố i không phó mặc, khoán trắng cho lực lượng nòng cốt. thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo đảm an ninh, an toàn; nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về PCCC. Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC&CNCH, công nghiệp an ninh, an toàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực PCCC&CNCH. Song song đó, ông cũng lưu ý người dân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định pháp luật; tăng cường ý thức, trách nhiệm, nâng cao năng lực về PCCC&CNCH trong doanh nghiệp; đầu tư phương tiện, trang thiết bị PCCC bảo đảm đúng quy định. Giới thiệu nhiều thiết bị, công nghệ mới trong PCCC...• Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý, tổng kết thành mô hình, phải xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống thiên tai, nâng cao kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trong toàn dân. Thủ tướ ng tham quan cá c gian hà ng tạ i triể n lã m. Ả nh: TRẦ N LINH Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Từ giá trị lịch sử đến sức sống trường tồn Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VIẾT THÀNH

6 Thời sự - Thứ Sáu 15-8-2025 Công an tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ ở vùng cao nguyên Lâm Đồng, mỗi nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đều là cuộc chạy đua với thời gian. Trong suốt hơn 20 năm gắn bó, ông Hồng đã trải qua nhiều vụ việc khắc nghiệt. Trong đó, vụ sạt lở tại Hoàng Hoa Thám để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Hàng chục ngàn mét khối đất đá đổ ập xuống, vùi lấp hoàn toàn một ngôi nhà, đe dọa sập nhiều công trình khác. Bên trong, năm người bị kẹt, trong đó có hai ông bà già nằm giữa khoảng trống chật hẹp. “Khi đó thời gian không cho phép chậm trễ, chúng tôi buộc phải tiếp cận từ một khe hẹp, chỉ vừa cho hai cán bộ lọt vào, thao tác trong bóng tối, bùn đất và nguy cơ sạt lở thứ cấp treo lơ lửng trên đầu” - Thượng tá Hồng kể. Nhờ phối hợp thuần thục và bản lĩnh, cả năm người được đưa ra ngoài an toàn. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, ông lại đối diện thử thách khắc nghiệt hơn: Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc lúc rạng sáng. Trạm CSGT bị đất đá vùi lấp, lực lượng PCCC&CNCH mất hơn 2 giờ vượt đường đèo để đến hiện trường. Ba đồng chí được tìm thấy trong đêm nhưng một người vẫn mất tích - người từng sát cánh với ông từ thời nghĩa vụ quân sự. “Áp lực khi ấy là vừa tìm bằng được đồng đội, vừa giải phóng tuyến đèo, vừa đảm bảo an toàn cho hàng trăm cán bộ đang làm nhiệm vụ… Cảm xúc lúc ấy thực sự vỡ òa khi tìm thấy đồng chí nguyên vẹn” - ông nghẹn lời. Ở Lâm Đồng - nơi địa hình đồi núi, nhiều thác nước và điểm sạt lở nguy hiểm - công tác phòng cháy, cứu hộ luôn được duy trì ở mức cao nhất. Với các cơ sở lưu trú, resort, homestay - những điểm thu hút khách du lịch nhưng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, lực lượng PCCC không chỉ kiểm tra mà còn hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải quyết thủ tục để vừa đảm bảo an toàn vừa không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh. “Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhanh hơn 30%-50% thời gian quy định. Mục tiêu cao nhất là an toàn cho nhân dân” - Thượng tá Hồng nói. “Tấm lá chắn” trước những âm mưu phản động Ở vùng đất nơi tiếng nói của 47 dân tộc hòa quyện với tiếng chuông nhà thờ, tiếng mõ chùa và những buổi lễ Tin lành, bình yên không phải là điều tự nhiên mà có. Thượng tá Lê Công Duy, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết nhiệm vụ của đơn vị bao gồm bảo đảm an ninh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, xử lý các vụ việc khiếu kiện phức tạp và đấu tranh với các tổ chức, cá nhân chống phá Nhà nước. Lâm Đồng từng là địa bàn bị các tổ chức phản động lưu vong nhắm tới. Giai đoạn 2001-2004, một số nhóm đã bị móc nối, hình thành khung tổ chức. Tuy nhiên, “nhờ sự cảnh giác và ủng hộ của nhân dân, chúng tôi kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ trong trứng nước, không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo tham gia các cuộc biểu tình” - Thượng tá Duy kể. Một vụ việc điển hình là tổ chức “Ủy ban Cứu người Việt trên biển” lợi dụng khó khăn trong cấp căn cước cho người Mông di cư tự do ở huyện Đam Rông để vu cáo Việt Nam phân biệt đối xử. Chúng còn kích động đòi cấp đất rừng phòng hộ và đưa “nhân chứng” ra nước ngoài xuyên tạc tại các diễn đàn quốc tế. Lực lượng an ninh nội địa đã chủ động xác minh, phản bác và cô lập kịp thời các đối tượng, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân. Không chỉ trên thực địa, mặt trận không gian mạng cũng là nơi các thế lực thù địch gia tăng chống phá. “Chúng tôi luôn nắm vững âm mưu, phân loại rõ các đối tượng bị nhắm tới, chủ động tiếp cận, thu thập chứng cứ, và khi đủ điều kiện thì kiên quyết xử lý theo pháp luật” - Thượng tá Duy nhấn mạnh.• ĐÀO HÀ - VÕ TÙNG 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam cũng là 80 năm lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bền bỉ gìn giữ từng bản làng, con phố, ngọn đồi, con suối. Những chuyên án được phá, những âm mưu bị chặn đứng, những mạng người được cứu sống… là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng. Những cuộc đối đầu không khoan nhượng Giữa vòng xoáy tội phạm ngày càng biến tướng, từ phố chợ cho tới không gian mạng, những chiến sĩ cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn lặng lẽ ở tuyến đầu, giữ bình yên cho “trái tim” phố núi. Với Thượng tá Trần Văn Trà, Trưởng phòng CSHS, thách thức lớn nhất là phải nắm chắc mọi thủ đoạn, phương thức phạm tội để chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả. “Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững sức đề kháng để không bị cám dỗ, không tiếp tay cho tội phạm. Đó là điều kiện tiên quyết để giữ vững an ninh trật tự” - ông nhấn mạnh. Những năm gần đây, Phòng CSHS đã triệt phá nhiều chuyên án lớn: Cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng ở Đức Trọng, đường dây trộm cắp - tiêu thụ xe gian liên tỉnh, tội phạm mạng, “tín dụng đen”... Điển hình là vụ cướp tiệm vàng ở Đức Trọng, đối tượng dùng súng khống chế và bắn vào bảo vệ. Chỉ sau 24 giờ truy xét thần tốc, lực lượng đã bắt giữ đối tượng, củng cố niềm tin của người dân. “Chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí người bị hại để thấu hiểu nỗi đau của họ. Chính điều đó thôi thúc chúng tôi quyết tâm làm rõ vụ án nhanh nhất” - Thượng tá Trà nói. Lâm Đồng - địa bàn du lịch, kinh tế phát triển cũng là “mảnh đất” của tội phạm công nghệ cao, xuyên biên giới. Phòng CSHS phối hợp chặt với lực lượng chuyên trách, nâng cao trình độ điều tra viên, triệt phá nhiều chuyên án quy mô lớn, trong đó có đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 200 tỉ đồng. “Nếu để bị chậm, chỉ xử lý khi hậu quả đã xảy ra, thiệt hại cho người dân và xã hội sẽ rất lớn” - Thượng tá Trà nhấn mạnh. Cái đầu lạnh, trái tim nóng giữa lằn ranh sinh tử Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập) hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. (Ảnh do công an cung cấp) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với các đối tượng đánh bạc. (Ảnh do công an cung cấp) thoisu@phapluattp.vn Chuyện chưa kể của những chiến sĩ công an giữa đại ngàn Sự bình yên của đại ngàn Lâm Đồng hôm nay được đánh đổi bằng mồ hôi, trí tuệ và cả máu của những chiến sĩ công an ngày đêm chung một lời thề: Vì nhân dân phục vụ. Chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ Ban lãnh đạo phòng đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ qua những nhiệm vụ khó, để họ trưởng thành từ thực tiễn, sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng giải quyết vụ việc phức tạp nhất.Tôi cũng từng là thế hệ kế thừa từ các chú, các anh đi trước - những người đã đặt nền móng, xây dựng nên truyền thống và danh hiệu vẻ vang của lực lượng CSHS. Thượng tá TRẦN VĂN TRÀ Điều gì có lợi cho dân thì hết sức làm Về mối quan hệ với nhân dân, điều gì có lợi cho dân thì hết sức làm, điều gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Với tôi, người lính cứu hỏa phải “nắm vững chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; có cái đầu lạnh để xử lý tỉnh táo và trái tim nóng - nhiệt huyết vì nhân dân. Thượng tá NGUYỄN TIẾN HỒNG Lá chắn lòng dân Song song đấu tranh, lực lượng an ninh nội địa còn kiên trì xây dựng “lá chắn lòng dân”. Tại các cộng đồng tôn giáo, đặc biệt là Tin lành - nơi có số lượng tín đồ đông đảo, lực lượng thường xuyên tranh thủ các vị chức sắc, người có uy tín. Vào những dịp lễ trọng, ban giám đốc công an tỉnh và cán bộ an ninh trực tiếp thăm hỏi, chúc mừng, kết hợp tuyên truyền về âm mưu chống phá, giúp các vị chức sắc truyền tải thông tin chính thống tới bà con. Thượng tá LÊ CÔNG DUY Họ đã nói KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19-8-1945 – 19-8-2025)

