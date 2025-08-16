185-2025

2 Thời sự - Thứ Bảy 16-8-2025 thoisu@phapluattp.vn HỮU ĐĂNG - MINH CHUNG Ngày 15-8, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật”. Đổi mới tư duy cả công tác xây dựng và thi hành pháp luật Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, đánh giá cao nỗ lực, sự phối hợp của Trường ĐH Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM trong việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Nghị quyết 66. TS Tú cho biết Nghị quyết 66 cùng với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân là “bộ tứ trụ cột” để thấy tầm quan trọng của các nghị quyết. Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng thông tin sắp tới Bộ Chính trị cũng sẽ ban hành các nghị quyết khác về y tế, giáo dục. “Nghị quyết 66 được ban hành kế thừa từ Nghị quyết 48 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Kế thừa Nghị quyết 27 năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai và tầm quan trọng của các văn bản luật. Các văn bản luật có hiệu lực lâu dài và tác động sâu rộng đến các quan hệ xã hội nên quy trình lập pháp phải chặt chẽ, nhằm hạn chế đến mức tối đa những sai sót. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, để một vấn đề nhanh chóng được thông qua quy định những tình huống quá khác nhau và quy định về những vấn đề mà nhà làm luật biết rõ sẽ có những thay đổi nhanh chóng. “Nghị quyết 66 gợi mở rất hợp lý là các luật, bộ luật quy định về quyền con người, quyền công dân, tố tụng tư pháp thì cần phải quy định chi tiết. Còn lại thì có thể ban hành luật khung. Tiếp đến vì lý do khách quan phải ban hành luật khung thì khi soạn thảo và trình dự án luật, cơ quan chủ trì soạn thảo phải trình cả dự thảo văn bản quy định chi tiết” - TS Minh nói. Chia sẻ thêm về kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc ban hành luật khung, TS Minh cho rằng có thể áp dụng chế độ thuê khoán chuyên gia hỗ trợ cho việc thẩm tra luật theo tinh thần Nghị quyết 66. Đồng thời, nghiên cứu trao quyền cho tòa án phán xét tính hợp pháp của văn bản quy định chi tiết khi có dấu hiệu trái luật. Cần điều chỉnh quy định pháp luật sát với thực tiễn Cũng tại hội thảo, Viện sĩ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện, cố vấn cao cấp Viện Pháp luật quốc tế và So sánh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, đánh giá cao tinh thần của Nghị quyết 66 với những điểm mới, tiến bộ về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật. Ông Điện nêu quan điểm cần bớt ban hành nhiều luật, chỉ ban hành những luật thực sự cần thiết, cái gì quan trọng phải được quy định trong luật chứ không phải quy định trong các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư. “Mạnh dạn cổ vũ cho người dân tự do làm những việc mà pháp luật không cấm. Nhà nước không nên lạm dụng việc cấm để hạn chế quyền tự do làm ăn, kinh doanh của người dân. Chỉ cấm những gì thực sự đáng cấm…” - ông Điện thẳng thắn. Pháp luật phải mang tính dẫn sáng tạo, phát triển đất nước đoạn mới. Từ các thông báo, kết luận của Tổng Bí thư tại các buổi làm việc. Tôi dẫn chứng như vậy để thấy được rằng Nghị quyết 66 được ban hành có tính kế thừa và phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước” - ông Tú nói. Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh quan điểm xây dựng pháp luật phải có sự đổi mới về tư duy. Không chỉ đổi mới trong xây dựng pháp luật mà còn đổi mới về tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật “vậy nên mới gọi là đột phá của đột phá”. Bên cạnh năm quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết 66 cũng đặt ra bảy nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Pháp luật không chỉ đơn giản là phương tiện để quản lý mà giờ đây pháp luật phải mang tính dẫn dắt để phục vụ sáng tạo, phát triển của đất nước trong tình hình mới. Để Nghị quyết 66 đi vào cuộc sống, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cho biết cần có sự chung tay, phối hợp của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan chức năng liên quan và từ các cơ quan báo chí để truyền thông chính sách, truyền thông pháp luật, bởi khối lượng công việc rất nhiều, khó và đồ sộ. Gợi mở về việc ban hành luật khung Trình bày tham luận tại hội thảo, TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết nhiều quốc gia trên thế giới, quy trình lập pháp rất phức tạp, từ đó dẫn tới kéo dài thời gian ban hành luật. Việc kéo dài thời gian của quy trình lập pháp có nguyên nhân chủ yếu là do tính chất thì luật khung được xem là giải pháp hữu hiệu. Luật khung là một loại văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Nghị viện/Quốc hội ban hành, trong đó chứa đựng những nguyên tắc, mục tiêu chung và giao quyền quy định chi tiết cho các cơ quan nhà nước khác (thường là các cơ quan hành chính). Nói cách khác, luật khung chỉ mang tính định hướng, còn các biện pháp triển khai thực hiện, các phương án hành vi cụ thể thì giao cho cơ quan hành chính quy định (ủy quyền lập pháp). Theo TS Minh, các trường hợp mà việc ban hành luật khung được xem là tối ưu có thể kể đến như: Luật đụng đến những vấn đề phức tạp; luật có nhiều đối tượng và nhiều hành vi bị điều chỉnh; luật phải Bằng thực hiện xét xử, ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM, đã nêu vấn đề thực tiễn còn nhiều vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật. Cụ thể, ông Thái dẫn chứng vụ án cướp tiền ảo trên cao tốc. Tại thời điểm đó thì pháp luật chưa xem tiền ảo là một loại tài sản, dẫn đến cơ quan tố tụng phải trăn trở, nghiên cứu rất kỹ lưỡng để có phương án giải quyết vụ việc… hay như các vụ án dân sự liên quan đến việc bảo vệ bên thứ ba ngay tình. “Tòa án chúng tôi không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng (Điều 4 BLTTDS)... Công tác thi hành pháp luật đôi khi đi trước công tác xây dựng pháp luật”- Phó Chánh ánTANDTP.HCM chia sẻ. Ông Thái cũng cho biết thêm TAND TP.HCM là nơi hằng ngày áp dụng pháp luật, phát hiện những vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án, tiếc là không có nhiều thời gian để tổng kết việc áp dụng pháp luật... “Nghị quyết 66 được ban hành có tính kế thừa và phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước” - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú. Đây là nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết 66 về công tác xây dựng pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước trong kỷ nguyên mới. Tòa án không thể từ chối giải quyết vì… chưa có luật Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN TS Nguyễn Thanh Tú (giữa), Thứ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các đại biểu, khách mời tại buổi hội thảo. Ảnh: NGUYỆT NHI

3 Thời sự - Thứ Bảy 16-8-2025 thoisu@phapluattp.vn HỮU ĐĂNG - MINH CHUNG Phát biểu khai mạc hội thảo, PGSTS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL), đánh giá hội thảo là diễn đàn quy tụ trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và cơ quan báo chí. Đây là cơ hội để trao đổi, phân tích và đề xuất những khuyến nghị thiết thực, có giá trị tham khảo cao cho quá trình cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết 66, đưa những định hướng quan trọng này vào cuộc sống, trở thành nền tảng và động lực phát triển đất nước. Với thông điệp “Xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá”, Nghị quyết 66 khẳng định vai trò then chốt của một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống pháp luật như vậy không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố nền tảng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Tại hội thảo, dưới góc độ vai trò của truyền thông trong xây dựng pháp luật, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết với sự bùng nổ thông tin, sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của các công cụ, nền tảng truyền tải thông tin đã tạo ra những thay đổi sâu sắc về sự tham gia của công chúng/người dân vào đời sống chính trị - pháp lý và công tác xây dựng chính sách, pháp luật. Theo nhà báo Đức Hiển, vai trò của truyền thông - bao gồm cả báo chí và mạng xã hội hiện nay không chỉ là truyền tải thông tin đơn thuần, một chiều mà đã trở thành những diễn đàn đa chiều, kết nối các luồng góp ý, phản biện, hiến kế từ công chúng đến với các cơ quan xây dựng pháp luật. Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia đã dân chủ hóa quá trình lập pháp khi mà các dự thảo luật được Hội thảo góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết 66 dắt để phục vụ Còn TS Thái Thị Tuyết Dung, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thanh tra - Pháp chế, ĐH Quốc gia TP.HCM, lại đau đáu vụ án thầy hiệu trưởng ở Cà Mau bị tòa tuyên phạt bảy năm tù với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng; hiện vẫn đang bị tạm giam. TS Dung cho rằng đây là một trong những câu chuyện có tác động rất lớn đến nhận thức của xã hội về thực thi pháp luật. Theo Điều 353 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì tội tham ô tài sản có dấu hiệu cấu thành tội phạm cơ bản là gây ra thiệt hại 2 triệu đồng. Theo TS Dung, trong tương lai cần điều chỉnh lại mức cấu thành cơ bản của tội này theo hướng gắn với thu nhập bình quân đầu người. “Với mức 2 triệu đồng hiện nay mà dùng làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự một người thì tôi cho rằng là thấp” - TS Dung nêu quan điểm. Về việc xây dựng luật, TS Dung cho rằng vấn đề nằm ở con người. Những nhà lập pháp phải là những người tinh hoa vì họ tạo được ra một hệ thống pháp luật để xã hội dựa vào làm điểm tựa, làm khuôn khổ. Nhưng nếu lập pháp không chuyên nghiệp, không thay đổi thì sẽ tạo ra những đạo luật có tính khả thi không cao, luật ban hành ra không thi thành được. Cuối buổi hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cũng đã có những trao đổi, phản hồi với các đại biểu xoay quanh những vấn đề mà các đại biểu đặt ra tại hội thảo về công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Ông Tú cũng cho biết sẽ có những báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật về việc các cơ quan, đơn vị đã có những buổi hội nghị, hội thảo để nêu những kiến nghị nhằm đưa Nghị quyết 66 đi vào thực tiễn, trong đó có hội thảo do Trường ĐH Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.• đưa ra lấy ý kiến trên các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức liên quan, được mổ xẻ sâu trên các diễn đàn báo chí và rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Thực tiễn tại Việt Nam đã có sự chuyển dịch trong tư duy từ tuyên truyền chính sách sang truyền thông chính sách. Theo ông Hiển, điểm sáng nổi bật về tư duy truyền thông chính sách mà chúng dễ nhận thấy nhất là việc Chính phủ, các bộ, ngành đã bắt đầu quan tâm sâu sắc về hoạt động truyền thông các dự thảo luật và các văn bản dưới luật, không chỉ trên hệ thống báo chí mà mạng xã hội và những phương thức truyền thông mới. Đó là khởi điểm của tư duy “truyền thông dẫn đường xây dựng, hoạch định, thực thi chính sách, pháp luật”. Dù vậy, ông Hiển đánh giá công tác truyền thông chính sách vẫn còn thiếu bài bản, không ít khi còn mang tính đơn tuyến; việc điều tra, khảo sát, đánh giá tác động chưa được quan tâm hoặc còn hình thức, việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hiệu quả còn hạn chế... Cũng theo ông Hiển, báo chí chính thống cũng là một trong những chủ thể trong dòng chảy truyền thông chính sách, pháp luật. “Mối quan hệ giữa truyền thông và xây dựng pháp luật không còn là mối quan hệ một chiều hay song song, mà đã trở thành một quan hệ mang tính tương tác cao. Truyền thông định hình dư luận, dư luận tạo áp lực lên quá trình lập pháp và ngược lại, chất lượng của quá trình lập pháp sẽ củng cố hoặc tác động niềm tin của công chúng vào hệ thống” - ông Hiển nói. Để mối tương tác này thực sự mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, ông Hiển kiến nghị năm giải pháp: Thể chế hóa các kênh đối thoại; đầu tư nâng cao “năng lực truyền thông chính sách” cho bộ máy công quyền lẫn các cơ quan báo chí; xây dựng chiến lược “truyền thông chủ động” và xây dựng một hệ thống pháp luật chất lượng cao trong thời đại số không chỉ là hoàn thiện các kỹ thuật lập pháp.• Hội thảo đã tạo diễn đàn đa chiều, kết nối các luồng góp ý, phản biện, hiến kế từ công chúng, nhà khoa học đến với các cơ quan xây dựng pháp luật. Ý kiến Ông PHẠM VĂN TUYÊN, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM: Mạnh dạn xử lý các khó khăn, vướng mắc của quy định Chính sách pháp luật khi ban hành phải phù hợp, sát với thực tiễn. Muốn như vậy thì đội ngũ xây dựng pháp luật phải sát, gần gũi với hơi thở cuộc sống, tránh trường hợp luật ban hành ra không áp dụng được. Bên cạnh đó, muốn đột phá trong thể chế, xây dựng pháp luật thì phải làm lược bỏ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Văn bản, quy định nào đang có khó khăn, vướng mắc đáp ứng một trong các tiêu chí theo Nghị quyết 206 của Quốc hội như: Quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong cùng một VBQPPL hoặc giữa các VBQPPL; quy định của VBQPPL không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý... thì mạnh dạn xử lý theo các phương án được nêu trong Nghị quyết 206. Ông PHAN THANH TÙNG, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM: Cần giao quyền chủ động cho TP.HCM thực hiện cơ chế đặc thù Thay đổi tư duy trong công tác xây dựng pháp luật có thể thấy từ góc nhìn xây dựng pháp luật bằng cơ chế quản lý sang xây dựng pháp luật để kiến tạo phục vụ. Hiện nay Luật Ban hành VBQPPL cũng cho phép ban hành các văn bản theo thủ tục rút gọn, việc này có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay cả nước đang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc phân cấp, phân quyền đang diễn ra đòi hỏi khối lượng văn bản phải ban hành rất lớn. Nghị quyết 66 cũng đặt ra chế định luật sư công, về vấn đề này, Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với các bộ, ngành; Sở Tư pháp TP.HCM cũng đang nghiên cứu và huy động đội ngũ chuyên gia làm công tác pháp luật để tham gia nghiên cứu góp ý xây dựng chế định. Hiện TP.HCM đang thực hiện chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, tuy nhiên hiện nay trong quá trình thực thi cơ chế đặc thù phát sinh rất nhiều vấn đề mà việc sửa đổi chính sách, quy định vẫn phải tuân theo quy định cũ (Quốc hội mới có quyền điều chỉnh). Do đó, cần kiến nghị cơ chế giao thẩm quyền chủ động cho TP.HCM điều chỉnh các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các cơ chế đặc thù. Từ trái qua: PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh (Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật) và nhà báo Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN Tiêu điểm Đổi mới căn bản tư duy lập pháp Phát biểu đề dẫn cho hội thảo, Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho rằng Nghị quyết 66 đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong tư duylậppháp.Thayvìchỉxempháp luật là công cụ quản lý nhà nước đơn thuần, Nghị quyết đã nâng tầm pháp luật thành một công cụ kiến tạo phát triển, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Quan điểm“Đầu tư cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật là đầu tư cho phát triển”là minh chứng rõ nhất cho sự chuyển đổi tư duy này. Nghị quyết cũng đã đặt ra yêu cầu phải “bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những người trực tiếp thực thi pháp luật phải hành động vì lợi ích chung, sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong thi hành pháp luật, nhằm tạo niềm tin vững chắc trong xã hội.

4 Thời sự - Thứ Bảy 16-8-2025 thoisu@phapluattp.vn TP.HCM mong muốn góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ Ngày 15-8, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày Độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ. Tại lễ kỷ niệm, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ: “Ở cấp địa phương, TP.HCM luôn mong muốn đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ cũng như tăng cường hợp tác giữa TP với các đối tác Ấn Độ”. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ thiện chí của TP trong việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP Mumbai, đồng thời mong muốn hai TP sẽ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong thời gian sớm nhất. “Đây sẽ là quan hệ hữu nghị hợp tác cấp địa phương đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân” - bà Thúy nói. Ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, khẳng định người dân hai nước hoàn toàn có thể tự hào về chiều sâu và sự rộng mở trong quan hệ giữa Việt Nam - Ấn Độ. Hai nước đang cùng nhau thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, phát triển bền vững, đồng thời làm sâu sắc thêm các kết nối văn hóa và giáo dục. BẢO PHƯƠNG • Cứu 5 ngư dân sau khi tàu va vào đá. Ngày 15-8, thông tin từ Đồn biên phòng An Hải - Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ứng cứu kịp thời năm ngư dân bị chìm tàu do va vào đá khi câu cá ngừ đại dương, trong vụ việc xảy ra ngày 14-8 trên vùng biển thôn Xóm Cát, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. T.THOẠI • Tây Ninh tiếp nhận 353 công dân từ Campuchia. Ngày 15-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất hồ sơ xử lý 353 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả ngày 8-8 tại cửa khẩu Xa Mát (xã Tân Lập). Phần lớn số này cư trú, lao động trái phép hoặc vi phạm pháp luật tại Campuchia. N.TIẾN Ngày 15-8, theo đề nghị của phía Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Trong không khí hữu nghị, hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỉ USD; đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư xuyên biên giới và tiếp tục đàm phán, giải quyết các vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhập quốc tịch đối với những người gốc Việt đủ điều kiện cũng như tạo điều kiện để người gốc Việt ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội Campuchia. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư tại Campuchia. Về tình hình quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực giải quyết hòa bình mọi tranh chấp phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên ASEAN thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan ngày 28-72025 nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực. (Theo Chinhphu.vn) Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa cho biết chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của hàng triệu trái tim Việt Nam, với số tiền ủng hộ đã vượt mốc 130 tỉ đồng, tính đến 13 giờ 25 ngày 15-8. Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển. Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương nhân năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960-2025). Chương trình diễn ra trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13-8, đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro, đến hết ngày 16-10-2025, nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững. THANH THANH Ngày 15-8, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định giám đốc và phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM. Theo đó, PGS-TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP.HCM, được bổ nhiệm làm giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM. TS Phạm Ngọc Lợi, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện Cán bộ TP.HCM, được bổ nhiệm làm phó giám đốc. PGS-TS Nguyễn Văn Y sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang (trước đây), nay là tỉnh Đồng Tháp; trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành giáo dục học, cao cấp lý luận chính trị. TS Phạm Ngọc Lợi sinh năm 1975, quê Xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp; trình độ: Tiến sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; cao cấp lý luận chính trị. LÊ THOA Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP Máy bay từng chở Bác Hồ được đưa về Trung tâm Hội chợ triển lãm Đêm 14-8, chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 - hiện vật lịch sử quý giá của ngành hàng không Việt Nam - được vận chuyển an toàn từ Bảo tàng Hàng không về Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia bằng xe siêu trường, siêu trọng. Theo thông tin từ Tổng Công ty Quản lý bay miền Bắc, đây là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 - đơn vị tiền thân của Đoàn bay 919 ngày nay. Đây cũng là một trong năm chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958. Trong số đó, chiếc IL-14 VN-C482 có ý nghĩa đặc biệt khi được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Máy bay không được trang bị radar hay thiết bị hỗ trợ hạ cánh, việc điều khiển IL-14 phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ và bản lĩnh của phi công. Điều đó càng khẳng định năng lực xuất sắc và tinh thần dũng cảm của Đội bay IL-14 thuộc Trung đoàn 919 trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. V.THỊNH Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo tuyển giáo viên Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ra thông báo kế hoạch tuyển giáo viên năm học 2025-2026 cho tất cả bậc học từ mầm non đến THPT. Theo đó, các trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT cần tuyển 671 giáo viên. Trong đó, khu vực 1 (TP.HCM trước đây) tuyển 460 giáo viên; khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây) tuyển 157 giáo viên; khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) tuyển 54 giáo viên. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, số lượng cần tuyển là 5.726 viên chức vị trí giáo viên. Trong đó, bậc mầm non là 615 giáo viên, tiểu học 2.040, THCS 3.071. Khu vực 1 tuyển 3.089 giáo viên; khu vực 2 tuyển 1.990 giáo viên; khu vực 3 tuyển 647 giáo viên. N.QUYÊN Quảng Ngãi: Cầu Trà Khúc 3 có tên mới là cầu Phước Lộc Ngày 15-8, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 7, ông Ngô Văn Trọng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cầu Trà Khúc 3, cây cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi, sẽ chính thức mang tên cầu Phước Lộc. Theo ông Trọng, các cơ quan chức năng thống nhất chọn tên Phước Lộc vì gắn liền với bến đò Phước Lộc tồn tại từ lâu trên sông Trà Khúc, ngay gần vị trí cầu. Lễ khánh thành cầu Phước Lộc sẽ diễn ra vào ngày 198. Cầu có tổng chiều dài 710 m, rộng 22,9 m, tổng vốn đầu tư 850 tỉ đồng. N.YÊN TP.HCM mở 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại khu vực Bình Dương Ngày 15-8, BS CKII Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết mạng lưới cấp cứu ngoại viện 115 TP.HCM chính thức ra mắt hai trạm cấp cứu vệ tinh mới tại khu vực Bình Dương, gồm trạm vệ tinh 115 thuộc BV đa khoa Bình Dương và BV Quân y 4. BS CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh: “Khi mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh 115 tiếp tục được mở rộng, người dân ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi, tăng khả năng cứu sống và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế khẩn cấp”. T.PHƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet Hàng triệu trái tim Việt Nam hưởng ứng chương trình ủng hộ Cuba PGS-TS Nguyễn Văn Y làm giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Bảy 16-8-2025 80 năm hình thành và phát triển, lực lượng CAND Việt Nam đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc qua những giai đoạn rực lửa chiến tranh và những thập niên đổi mới. Có những giá trị cốt lõi không bao giờ thay đổi, đó là bản lĩnh, trí tuệ và sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Đó chính là linh hồn của ngành. TS - Đại tá PHANTHANHLONG Họ đã nói thoisu@phapluattp.vn ĐÀO HÀ - VÕ TÙNG Trước thềm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) (19-8-1945 – 19-8-2025), Đại tá - TS Phan Thanh Long, nguyên Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử CAND, chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM: “Viết sử là hành trình đối thoại với quá khứ, đôi khi là sự giằng co giữa cảm xúc và nguyên tắc. Nhưng người viết sử, nếu không chọn đứng về phía sự thật thì lịch sử sẽ mãi là điều chưa trọn vẹn”. Ba mốc son trong tám thập niên . Phóng viên: Thưa đại tá, nếu chọn ba cột mốc tiêu biểu nhất trong tiến trình 80 năm của lực lượng CAND, không chỉ về mặt sự kiện mà còn ở chiều sâu tư tưởng, ông sẽ chọn giai đoạn nào và vì sao? + TS - Đại tá Phan Thanh Long: Nếu chọn ba cột mốc tiêu biểu nhất thì trước tiên đó là ngày thành lập lực lượng CAND (19-8-1945), ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Đây là cột mốc khai sinh ra lực lượng CAND Việt Nam - một quyết định chiến lược và kịp thời của Đảng và Bác Hồ. Ngay từ đầu, công an ba miền đã được hình thành: Sở Liêm phóng Bắc Bộ, Sở Trinh sát Trung Bộ, Quốc gia Tự vệ Cuộc Nam Bộ. Tuy tên gọi khác nhau nhưng mang chung một sứ mệnh: Bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân trước những hiểm họa từ bên ngoài và nội phản từ bên trong. Thứ hai, Sắc lệnh số 23 ngày 21-2-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thống nhất các tổ chức công an thành “Việt Nam Công an vụ”. Đây là dấu mốc đặt nền móng cho tổ chức chính quy, thống nhất toàn quốc đầu tiên của ngành. Ngay từ khi mới thành lập, tình hình đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, ngày 12-7-1946, lực lượng Công an đã lập nên chiến công vang dội khi phá vụ án Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu của Quốc dân Đảng cấu kết với gián điệp Pháp và các thế lực phản động trong nước nhằm đảo chính, lật đổ Chính phủ cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngày 12-7-1946 trở thành ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân. Đó là chiến công minh chứng cho sự trưởng thành, bản lĩnh và sự chỉ đạo đúng đắn, linh hoạt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, đánh thắng gián điệp Pháp, gián điệp Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, từ năm 1975 đến 1985, lực lượng CAND thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ và xây dựng đất nước. Thứ ba, thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, CAND đã đồng hành cùng đất nước trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đây là giai đoạn đòi hỏi lực lượng công an phải không ngừng đổi mới tư duy nghiệp vụ, tổ chức bộ máy, phát triển khoa học - công nghệ và đặc biệt là nâng cao bản lĩnh chính trị - tư tưởng để giữ vững thế trận an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập và nhiều mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Chuyên án CM12 là “trường học lớn” . Có sự kiện nào của ngành mà cho đến ngày nay vẫn còn để lại nhiều bài học quý hoặc những việc cần làm rõ hơn? + Tôi nghĩ một trong những sự kiện cần được nhìn nhận đúng mức hơn là chuyên án CM12 - một trận chiến thầm lặng nhưng vô cùng khốc liệt của lực lượng CAND sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Thời điểm đó, các thế lực phản động nước ngoài vẫn tiếp tục nuôi hy vọng “hậu chiến”, thực hiện âm mưu chống phá từ bên ngoài kết hợp với nội gián bên trong. Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã lập chuyên án CM12, phá tan tổ chức do Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy cầm đầu. Đây là những tên gián điệp biệt kích xâm nhập vào nội địa qua đường biển, chủ yếu tại huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) và một số khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 9-1981 đến tháng 9-1984, ta đã đón lõng 18 chuyến tàu xâm nhập, bắt hàng trăm tên địch, thu giữ lượng lớn vũ khí, điện đài và đặc biệt là 14 tấn tiền giả được in từ nước ngoài, nhằm mục đích phá hoại kinh tế đất nước. Điều tôi muốn nhấn mạnh là chuyên án này không chỉ phá vỡ âm mưu phản động, mà còn là đỉnh cao của nghệ thuật phản gián Việt Nam. Ta đã cảm hóa người của địch, dùng người của địch để đánh địch, điều khiển mọi hành động của chúng theo kịch bản do ta dựng sẵn. Năm 2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư), khi về thăm Hòn Đá Bạc, một trong những địa bàn trung tâm của chuyên án, đã đánh TS - Đại tá Phan Thanh Long, nguyên Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nhân dân. Ảnh: NGUYỆT NHI Ngành công an và những trang sử chưa từng kể Trong 80 năm hình thành và phát triển của ngành công an, có những trang sử chưa từng được in thành sách, có những trận đánh, những chuyên án, những hy sinh không tên mà chỉ sống trong trí nhớ của người trong cuộc. giá đây là một trong những chiến công mẫu mực, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và đặc biệt là sự gắn bó máu thịt giữa công an, quân đội và nhân dân. Không chỉ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, chuyên án CM12 còn là “trường học lớn”, đào tạo nên một thế hệ cán bộ an ninh xuất sắc, nhiều người sau này trở thành tướng lĩnh, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là điều cần được nhắc nhớ đầy đủ hơn trong dòng chảy lịch sử ngành. Và những tình tiết hấp dẫn… . Có những sự kiện nào chưa từng được kể không, thưa ông? + Vì lịch sử ngành còn gắn liền với hoạt động nghiệp vụ đặc thù nên có những sự kiện chưa thể công bố sớm, không phải vì giấu giếm, mà vì chúng vẫn liên quan đến bảo mật. Vì vậy, có những vụ việc mà trước đây chưa ai nhắc đến hoặc từng được hiểu chưa chính xác. Cho đến khi tiếp cận tư liệu, gặp nhân chứng và đối chiếu hồ sơ, chúng tôi mới làm sáng tỏ được bản chất sự việc. Chẳng hạn như vụ án gián điệp Bến Cát (Bình Dương ngày nay) xảy ra năm 1948 thời kỳ chống Pháp, từng được đánh giá là “vụ án lớn” với kết luận rằng cả làng làm gián điệp. Khi đó, vì một số lý do dẫn đến kết luận sai lệch. Năm 1951, tại Hội nghị Công an toàn quốc ở Tuyên Quang, khi lãnh đạo Sở Công an Nam Bộ báo cáo đây là chiến công lớn, các đồng chí cấp trên đã đặt dấu hỏi và đề nghị thanh tra. Tuy nhiên, phải đến tận năm 1993, khi Viện Lịch sử công an (hồi đó là Ban Tổng kết Lịch sử) biên soạn Lịch sử Công an Nam Bộ, vụ việc mới được rà soát kỹ lưỡng. Chúng tôi tiếp xúc với nhân chứng, thu thập đơn thư của người dân và kiến nghị lãnh đạo bộ. Sau đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định minh oan cho những gia đình bị kết án sai. Một trường hợp khác là vụ việc giải giới quốc vệ đội, Ty Công an Bà Rịa năm 1948. Do cách thức thực hiện nghiệp vụ không phù hợp, một số chiến sĩ đã bị bắt oan và chịu kết luận sai lầm. Sau này, trong quá trình viết lịch sử Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và Viện Lịch sử công an, chúng tôi làm rõ bản chất vụ việc và minh oan cho các cán bộ liên quan. Tôi muốn nhấn mạnh viết sử không phải để “tô hồng” hay “bôi đen”, mà để khôi phục sự thật một cách khách quan và nhân văn. Có những khúc quanh trong lịch sử ngành mà chỉ khi nhìn lại bằng cái tâm trong sáng và tinh thần trách nhiệm cao, ta mới thấy được sức nặng của sự thật và tầm quan trọng của sự công bằng lịch sử. . Xin cám ơn ông.• Có những khúc quanh trong lịch sử ngành mà chỉ khi nhìn lại bằng cái tâm trong sáng và tinh thần trách nhiệm cao, ta mới thấy được sức nặng của sự thật và tầm quan trọng của sự công bằng lịch sử. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19-8-1945 – 19-8-2025) TS - Đại tá Phan Thanh Long nhận định: Nhìn lại lịch sử, có một “hằng số” không bao giờ thay đổi, một giá trị bất biến, đó là phương châm:“Công an nhân dân -Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Chính vì điều đó, suốt 80 năm qua, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an - từ thời chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình đã không quản ngại hy sinh, đương đầu với gián điệp, các thế lực phản động và cả những cơ quan tình báo nước ngoài. Tất cả đều tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Tính “nhân dân” trong CAND rất cao. Lực lượng công an không chỉ mang bản chất giai cấp công nhân, mà còn là công cụ sắc bén của Đảng, vì nước, vì dân mà chiến đấu và cống hiến không ngơi nghỉ. Hằng số không đổi trong ADN người chiến sĩ

6 Thời sự - Thứ Bảy 16-8-2025 thoisu@phapluattp.vn chính quyền phục vụ, thực hiện tốt cơ chế phân cấp, ủy quyền” - ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên - đủ sức đảm đương nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Đảng bộ và hệ thống chính trị phường. Với vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông hiện đại và sự kết hợp giữa trung tâm logistics cùng với định hướng trở thành “trục đô thị - cảng xanh, thông minh”, phường Cát Lái sẽ là địa phương có vai trò đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của TP. Nhất là trong ngành logistics và thương mại - dịch vụ; sự phát triển của cảng Cát Lái tạo điều kiện cho các ngành phụ trợ phát triển, từ kho bãi, vận tải đến dịch vụ thương mại... Điều này giúp Cát Lái trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp. Từ đó, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phường cần tiếp tục quan tâm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống giao thông kết nối cảng Cát Lái - Phú Hữu - Khu công nghiệp và khu đô thị Cát Lái. Đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông đối ngoại, kết nối liên vùng để mở rộng không gian phát triển không chỉ cho Cát Lái mà còn cho cả TP.HCM. “Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, xem đây là một động lực quan trọng cho tăng trưởng, cần tập trung chỉ đạo rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, ứng dụng chuyển đổi số” - ông yêu cầu. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 27 thành viên. Trong đó, ông Đỗ Anh Khang được chỉ định làm bí thư Đảng ủy phường. Phải làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ Sáng cù ng ngà y, Đảng bộ phường Tân Định, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những kết quả ban đầu, toàn diện phường Tân Định đã đạt được sau 1,5 tháng đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Tân Định phải phát triển trụ cột là thương mại - dịch vụ. Trong đó, tổ chức lại các chợ truyền thống xanh, sạch, đẹp, văn minh, lịch sự, không có nạn chèo kéo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, làm sao để phường Tân Định thành phường đáng sống, hướng đến mục tiêu đưa TP.HCM thành top 100 TP đáng sống” - ông nói và đề nghị phường phát huy các giá trị, thiết chế văn hóa vốn có của địa phương, trở thành nguồn THANH TUYỀ N - LÊ THOA Sáng 15-8, Đảng bộ phường Cát Lái, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Nâng cấp hạ tầng, giao thông kết nối cảng Cát Lái Ông Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận phường Cát Lái hội tụ các yếu tố đặc biệt thuận lợi về giao thông, cảng biển, khu công nghiệp, tiềm năng phát triển đô thị ven sông, dịch vụ logistics và thương mại; là một trong những khu vực trọng điểm phát triển của TP.HCM. Với định hướng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu xây dựng Cát Lái trở thành “đô thị - cảng xanh, thông minh phía đông” của TP.HCM mới, lãnh đạo Thành ủy TP bày tỏ kỳ vọng phường Cát Lái sẽ xây dựng được hạ tầng kết nối liên vùng hiện đại; logistics xanh và thương mại dịch vụ phát triển… Cùng với đó, ông gợi mở thêm một số nhiệm vụ, giải pháp để phường Cát Lái nghiên cứu, hoàn thiện nghị quyết. Phường cần tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đổi mới tư duy, tầm nhìn, lề lối làm việc, phải thực sự trọng dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ. “Chính quyền phường Cát Lái cần tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ chính quyền quản lý sang Tạo môi trường thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp lực phục vụ cho du lịch, phát triển kinh tế. Bên cạnh việc sửa chữa vỉa hè, phường Tân Định cần ngầm hóa 100% đường dây điện, xây dựng đề án phấn đấu thành phường xanh, xứng đáng là phường đáng sống trong TP đáng sống. Trong xây dựng tổ chức bộ máy, chủ tịch UBND TP.HCM, mỗi cán bộ phải nhận thức, chuyển mạnh từ “tư duy hành chính” sang “tư duy phục vụ”; từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”, “làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; thực hiện tốt phương châm 5 thật - 6 rõ - 7 dám. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định gồm 27 người. Ông Lê Đức Thanh được chỉ định làm bí thư Đảng ủy phường.• Ngà y 15-8, Đảng bộ phường Phú Mỹ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biế t phường Phú Mỹ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược về công nghiệp, thương mại dịch vụ, cảng biển logistics. Ông nhấ n mạ nh Đảng bộ phường Phú Mỹ cần khẩn trương ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tăng cường bồi dưỡng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Cùng với đó là phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong trong toàn hệ thống. Phường cũng lưu ý phát huy tối đa tiềm năng địa kinh tế và lợi thế vị trí“cửa ngõ”của phường, đặc biệt là hệ thống khu công nghiệp, khu đô thị cảng biển, dịch vụ logistics. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ hiện đại, logistics chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững... Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phườ ng, ông Bùi Chí Thành được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy phường. Phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đượ c yêu cầ u mỗi cán bộ phải nhận thức, chuyển mạnh từ “tư duy hành chính” sang “tư duy phục vụ”; từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”, “làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ”. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH THÙY Tiêu điể m Khơi thông mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển Sáng 15-8, Đảng bộ phường Phú An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, tham dự và chỉ đạo đại hội. Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng bộ phường Phú An xây dựng chương trình hành động cụ thể, quyết tâm nỗ lực để khắc phục điểm nghẽn, tháo gỡ rào cản và khơi thông mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển. Bên cạnh đó, phường Phú An tập trung phát triển mô hình đô thị - công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Phát triển nông nghiệp sinh thái xanh, sạch, hệ thống sông, ven sông… tạo động lực phát triển du lịch. Đặc biệt, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, thúc đẩy liên kết giữa các phường lân cận cùng phát triển… Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú An gồm 33 người. Ông Nguyễn Hoàng Thông được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy phường. Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu chuyển mạnh từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thực hiện tốt cơ chế phân cấp, ủy quyền. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa cho đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

