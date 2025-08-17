186-2025

Lãnh đạo Bộ Công an đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: BỘ CÔNG AN ĐỂ NGHỊ QUYẾT 66 ĐI VÀO CUỘC SỐNG Trí tuệ không nghỉ hưu: Tư duy mới từ Nghị quyết 66 Khám chữa bệnh chỉ trình CCCD:Nhanh, gọn nhẹ! Vì sao trái chuối Việt Nam "gây sốt" ở nước ngoài? "Vượt nắng, thắng mưa" nối thêm 221 km cao tốc Bắc - Nam dịp 2-9 trong so nay trang 8+9 trang 11 trang 6 trang 13 trang 4 Luật và đời Mong cái kết có hậu cho thầy Tâm Quyết định của VKSND khu vực 5 - tỉnh Cà Mau cho thầy hiệu trưởng Trần Văn Tâm được tại ngoại hôm 16-8 đã nhận được sự tán đồng, ủng hộ của dư luận. Bởi đó là một quyết định nhân văn, đúng luật, sau rất nhiều băn khoăn, tranh luận về việc thầy bị tạm giam hơn một năm qua và gánh lấy bản án bảy năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với người thầy ấy. (Xem tiếp trang 7) Tổng Bí thư: Giữ vững an ninh quốc gia - điều tiên quyết để đất nước hùng cường • Đại tá Phạm Hữu Thinh: 35 năm giữ lửa lực lượng cơ động tinh nhuệ KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

2 Thời sự - Thứ Hai 18-8-2025 VIẾT THỊNH Ngày 17-8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam; 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Sao vàng. Góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc Phát biểu tạu lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và tri ân những thành tích to lớn, chiến công hiển hách của lực lượng CAND. Theo Tổng Bí thư, 80 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng CAND dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện trực tiếp của Đảng. Sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự đùm bọc, che chở, giúp đỡ của nhân dân. Từ những ngày đầu giành chính quyền, khi bộ máy cách mạng còn rất non trẻ, lực lượng công an đã trở thành lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ thành quả của nhân dân. Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ oanh liệt, CAND đã cùng với toàn dân, toàn quân đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, giữ vững hậu phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt trong suốt 40 năm đổi mới, hội nhập và phát triển, CAND tiếp tục khẳng định vai trò vững của đất nước. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng CAND. Vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của nhân dân Đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới, vì một đất nước hòa bình, ổn định, một xã hội phát triển nhanh, bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên của công tác, nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ CAND trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Kiên quyết, kiên trì, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn… Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống mọi loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, xây dựng môi trường, xã hội an toàn, lành mạnh, để người dân yên tâm, lao động, học tập, sáng tạo, cống hiến. Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan công tâm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của nhân dân. Nêu cao vai trò MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, với xã hội kỷ cương, văn minh, nghĩa tình. “Ở đâu có dân, ở đó có phong trào. Nơi nào có phong trào mạnh, nơi đó có trật tự vững, an ninh bền” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và cho rằng lực lượng công an cần luôn lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân, vì hạnh phúc của nhân dân mà phấn đấu. Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Theo Tổng Bí thư, ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sĩ công an vẫn in đậm. Phía sau sự bình yên là công sức thầm lặng, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm. “Chúng ta càng phải trân trọng hơn những gì đang có hôm nay để nỗ lực hơn nữa vì ngày mai” - Tổng Bí thư nói. Lãnh đạo Bộ Công an đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: BỘ CÔNG AN nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là những lần đội nắng, phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về. Tổng Bí thư khẳng định bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tác động đa chiều đến môi trường an ninh phát triển của nước ta. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vừa mở ra những cơ hội to lớn, vừa tạo ra những thách thức mới đối với an ninh quốc gia. Những loại tội phạm truyền thống biến hóa, tinh vi hơn, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, ma túy, buôn bán người, tội phạm môi trường, tội phạm mạng, tội phạm mới gia tăng. Các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, bệnh dịch, biến đổi khí hậu, khủng bố, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh thông tin, an ninh chuỗi cung ứng ngày càng đan xen, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng CAND cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trước hết, CAND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và chế độ XHCN. Kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm: Nhân dân là gốc, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết, phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong Ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sĩ công an vẫn in đậm. Phía sau sự bình yên là công sức thầm lặng, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm. thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư: Giữ vững an ninh - điều tiên quyết để đất nước hùng Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân, vì hạnh phúc của nhân dân mà phấn đấu. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức trướng cho lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: VGP

3 Lực lượng Công an nhân dân đón nhận Huân chương Sao vàng Để ghi nhận công lao to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ Công an trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất cho Bộ Công an vì đã có bề dày truyền thống, có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Sao vàng lên cờ truyền thống của lực lượng CAND và trao bằng huân chương tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng lực lượng CAND bức trướng với dòng chữ:“Lực lượng CAND tuyệt đối trung thành, kỷ cương, đoàn kết, tận tụy phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân”. PHI HÙNG Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân (CAND), Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bộ Công an xin lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo, định hướng sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm. Nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, tiên phong, đi đầu Bộ Công an xác định đây là những chủ trương định hướng lớn, mệnh lệnh chỉ huấn quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời là nguồn động viên, khích lệ to lớn để lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Khơi dậy và hun đúc tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, bền vững của dân tộc. “Toàn lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững phẩm chất anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cộng sản; nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, tiên phong, đi đầu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách” - Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh. Cùng với đó, lực lượng công an sẽ tiếp tục hiệp đồng tác chiến hiệu quả với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của CAND Việt Nam anh hùng, bồi đắp thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng. Mãi mãi xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trào dâng niềm xúc động và tự hào Thay mặt các thế hệ cựu cán bộ chiến sĩ (CBCS) CAND phát biểu trong buổi lễ, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Trưởng Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam, cho biết với 95 năm tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng và 76 năm tuổi ngành CAND, đã trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc; được chứng kiến và góp phần vào sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CAND, hôm nay, ngồi dưới khán đài, được xem lại những hình ảnh tái hiện về lịch sử của lực lượng CAND Việt Nam, nghe Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong suốt 80 năm qua, ông thấy trào dâng niềm xúc động và tự hào. “Không tự hào sao được khi thế hệ chúng tôi, những người đi trước mở đường, đã xả thân vì độc lập, tự do của đất nước, vì sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, viết nên những trang sử vàng của lực lượng CAND. Hôm nay, các đồng chí, đồng đội của tôi đang tiếp bước, vượt bao khó khăn, gian khổ, miệt mài xả thân, vì dân, vì nước; từng bước tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào thực tiễn công tác và chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND thật sự vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc” - Thiếu tướng Phan Văn Lai nói. Thiếu tướng Phan Văn Lai mong muốn các đồng chí, đồng đội, những CBCS CAND hôm nay sẽ luôn cố gắng phấn đấu, học tập và rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, vượt mọi khó khăn, thử thách để xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn một lòng một dạ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Xúc động và tự hào khi được đại diện cho tuổi trẻ CAND phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng úy Trần Hà My, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, khẳng định: “Thế hệ trẻ chúng tôi luôn tự hào về truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng truyền thống đó được kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự hy sinh xương máu của bao thế hệ CBCS công an từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong CAND, thanh niên công an đã không ngừng rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt. Lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, công tác, chiến đấu và giúp đỡ nhân dân. Hình ảnh người thanh niên công an dũng cảm trên mặt trận phòng, chống tội phạm; tình nguyện “3 bám, 4 cùng” hướng về cơ sở; đi từng ngõ, gõ từng nhà, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh… đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.• Thời sự - Thứ Hai 18-8-2025 thoisu@phapluattp.vn quốc gia cường Cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, bền vững của dân tộc. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHI HÙNG Mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc Lực lượng Công an nhân dân mãi xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ năm cho lực lượng Công an nhân dân. (Bốn lần trước đó vào các năm 1980, 1985, 2000 và 2015.) Ảnh: PHI HÙNG Sự liêm chính và kỷ luật là xương sống của lực lượng Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21. Trong tình hình ấy, lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt, là lá chắn và là thanh kiếm bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Nhưng lá chắn chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng, khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng. Thanh kiếm chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài giũa bởi khoa học công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý. Từ thực tiễn phong phú của hơn 80 năm, Tổng Bí thư nói chúng ta có quyền tự hào nhưng không được chủ quan, có quyền nhìn lại để tri ân nhưng phải nhìn về phía trước để hành động. Mỗi bài học đều cần được hệ thống hóa, chuẩn hóa, mỗi kinh nghiệm đều phải được số hóa, chia sẻ, mỗi mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng. Sự liêm chính và kỷ luật là xương sống của lực lượng. Sự chuyên nghiệp và hiện đại là cơ bắp của lực lượng. Sự nhân văn và gần dân là trái tim của lực lượng. Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tổng Bí thư tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 80 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng CAND sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước của nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình.•

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 18-8-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Nhân sự mới Ngày 17-8, Đảng bộ xã Hồ Tràm, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định nhân sự xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Phan Khắc Duy được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Hữu Lộc là phó bí thư thường trực; ông Huỳnh Phi Khánh là phó bí thư, chủ tịch UBND xã. • Cùng ngày, Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã công bố quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới. Theo đó, bà Trần Thị Huyền Thanh giữ chức bí thư Đảng ủy phường, chủ tịch HĐND phường; ông Huỳnh Tấn Việt làm phó bí thư thường trực Đảng ủy phường; bà Võ Thị Chính làm phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường. • Đảng bộ phường Tân Thuận, TP.HCM cũng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Thuận gồm 33 người. Bà Hàng Thị Thu Nga được chỉ định làm bí thư Đảng ủy, hai phó bí thư là ông Phạm Văn An và ông Phạm Hồng Lộc. NHÓM PV Tin vắn • Bắt thanh niên lái xe Exciter cướp giật. Ngày 17-8, Công an phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa thông tin đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Trần Văn Thắng (35 tuổi) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, ngày 16-8, Thắng lái xe Exciter áp sát chị BTH (37 tuổi) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường rồi giật sợi dây chuyền vàng. MP • Cháy nhà khiến 1 phụ nữ tử vong. Ngày 17-8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nhà ông BCC (thôn 5, xã Ninh Sơn). Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường dập tắt đám cháy nhưng bà G (47 tuổi, vợ ông C) đã tử vong. MP Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), ngày 17-8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an cũng đã đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (Theo Chinhphu.vn) Ngày 17-8, Công an Hà Nội cho biết đã ra mắt bốn sản phẩm chuyển đổi số gồm tổng đài viên AI (1900 0113) và chatbot AI; hệ thống tổng đài 113, 114 thông minh; hệ thống số hóa thông minh và lưu trữ điện tử; bảo tàng số nhằm phục vụ nhân dân và nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đây là ứng dụng được Công an TP phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công TP xây dựng, phát triển nhằm tự động cung cấp các thông tin hữu ích cho người dân 24/7. Trong đó, tổng đài viên AI và chatbot AI là ứng dụng tập trung hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ và cung cấp các thông tin hữu ích liên quan lực lượng công an... P.HÙNG Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Công an Hà Nội ra mắt 4 sản phẩm chuyển đổi số phục vụ nhân dân UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty Cổ phần Mặt trời Vân Đồn - Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn - tổ hợp casino thí điểm cho người Việt tham gia. Trên phương án được phê duyệt, dự án có tổng diện tích lên đến 244,45 ha, được quy hoạch với mục tiêu xây dựng một siêu tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp (thí điểm cho người Việt), với các hoạt động chính: Kinh doanh casino, du lịch, khách sạn, resort, condotel và nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị, hội thảo, các cơ sở thể dục thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao… Tổ hợp dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD. N.SƠN Chấp thuận chủ đầu tư siêu tổ hợp dự án casino 2 tỉ USD tại Vân Đồn Lãnh đạo Việt Nam gửi thư mừng Quốc khánh Cộng hòa Indonesia Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Quốc khánh Cộng hòa Indonesia (17-8-1945 – 17-8-2025), ngày 17-8-2025, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư mừng tới Tổng thống Prabowo Subianto; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư mừng tới Chủ tịch Hội đồng Đại biểu nhân dân Puan Maharani. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono. (Theo TTXVN) Đà Nẵng đang xem xét xây dựng lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện Ngày 17-8, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã trả lời ý kiến công dân liên quan lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện. Trên cổng góp ý TP Đà Nẵng, một công dân nêu câu hỏi: TP đã có kế hoạch hoặc phương án chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang xe máy điện tại khu vực trung tâm chưa? Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay hiện nay Đà Nẵng đang tích cực nghiên cứu và xây dựng các đề án, kế hoạch nhằm từng bước chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng sạch, bao gồm cả việc khuyến khích sử dụng xe máy điện. Các giải pháp đang được xem xét gồm: Xây dựng lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi; đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc công cộng và tại các khu dân cư; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của xe điện. “Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi. Đồng thời lồng ghép vào các chương trình, đề án phát triển của TP trong thời gian tới” - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết. TẤN VIỆT 1 khu rừng ở Đắk Lắk ghi nhận 17 điểm có gà lôi trắng Ngày 17-8, ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã nhiều lần phối hợp đặt bẫy ảnh, ghi nhận được hình ảnh gà lôi trắng trong lâm phần quản lý. Trước đó, Vườn quốc gia Chư Yang Sin đã phối hợp với Viện Sinh học miền Nam và Viện Khoa học sự sống (thuộc Viện Hàn lâm Việt Nam), đặt bẫy ảnh, 41 lần bắt gặp hình ảnh gà lôi trắng ở 17 điểm khác nhau trong lâm phần quản lý. Theo ông Nghĩa, thời gian qua, Vườn quốc gia Chư Yang Sin đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo tồn quần thể gà lôi trắng tự nhiên trong lâm phần quản lý. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo, phổ biến các quy định pháp luật để người dân nâng cao ý thức, không săn bắn, không bẫy bắt, không mua bán động vật hoang dã quý hiếm hoặc các sản phẩm khác có nguồn gốc từ rừng. T.THOẠI Kiểm tra nhà hàng và vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma túy Ngày 17-8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an phường Nam Đông Hà đồng loạt kiểm tra nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory, qua đó phát hiện 145 người dương tính với ma túy. Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop (hoạt động dưới hình thức dạng bar), vào lúc 23 giờ 45 ngày 16-8, lực lượng chức năng xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy. Cùng thời điểm trên, tại vũ trường Victory, qua xét nghiệm nhanh 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy. N.DO

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 18-8-2025 PHI HÙNG Gần 35 năm khoác trên mình màu áo Công an nhân dân, từ một chiến sĩ nghĩa vụ đến cương vị phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đại tá Phạm Hữu Thinh đã kinh qua nhiều chuyên án lớn. Trong những ngày tháng 8, Hà Nội nóng như chảo lửa, chúng tôi gặp Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), vừa trở về từ thao trường, nơi hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đang tích cực luyện tập phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 sắp tới (nhiệm vụ A80). Trưởng thành từ người lính nghĩa vụ Giữa bộn bề công việc, ông bắt đầu kể về hành trình gần 35 năm khoác trên mình màu áo công an, hành trình không trải hoa hồng nhưng thấm đẫm lý tưởng cống hiến. “Tôi vào ngành công an tháng 3-1991. Trước đó, tôi là lính nghĩa vụ, thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân ba năm. Khi ấy, tôi làm trinh sát ngoại tuyến, thuộc đơn vị của Cục Ngoại tuyến trực thuộc Bộ Công an (A21). Ngày ấy, ai cũng nghĩ làm công an là nhàn nhưng nghề trinh sát thì chẳng có giờ giấc, chẳng phân biệt ngày hay đêm” - Đại tá Thinh nhớ lại. Sau hơn bốn tháng huấn luyện tại A21, ông được phân về Tiểu đoàn bảo vệ cơ quan ngoại giao, vẫn trực thuộc Cục A21. Tưởng như hành trình đã định hình nhưng ông lại quyết định thử sức một lần nữa. “Tôi đăng ký thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, đi thi với tư cách thí sinh của Bộ Công an. Khi đỗ rồi thì xác định luôn là sẽ đi đến cùng với con đường binh nghiệp. Bốn năm học ở đó gian khổ lắm, các bạn không thể tưởng tượng được. Dù là người của ngành công an nhưng chúng tôi được huấn luyện y hệt như sĩ quan quân đội - từ kỷ luật, thể lực đến thao trường, bắn súng, hành quân, sinh tồn… tất cả đều theo tiêu chuẩn theo chương trình huấn luyện trinh Đại tá Phạm Hữu Thinh: 35 năm giữ lửa lực lượng cơ động tinh nhuệ Gắn bó với lực lượng Cảnh sát cơ động ngay từ khi bước chân vào lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Phạm Hữu Thinh là một trong những người trực tiếp có mặt trong nhiều chuyên án lớn… sát đặc nhiệm” - Đại tá Phạm Hữu Thinh chia sẻ. Tốt nghiệp với tấm bằng sĩ quan chỉ huy tham mưu, ông tiếp tục hoàn thiện học vấn với hàng loạt văn bằng: Thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, thạc sĩ luật, thạc sĩ quản lý nhà nước - tất cả đều phải tranh thủ từng khoảng thời gian ít ỏi giữa những đợt công tác dày đặc. “Học để làm! Tôi xác định rõ trách nhiệm của mình vì được giao phụ trách mảng tham mưu tác chiến. Không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà phải có cả nền tảng lý luận vững chắc” - Đại tá Thinh nói. Những giây phút đối mặt với khủng bố hiểm nguy Gắn bó với lực lượng Cảnh sát cơ động ngay từ khi bước chân vào lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Phạm Hữu Thinh là một trong những người trực tiếp có mặt trong nhiều chuyên án lớn, từ chống buôn lậu, ma túy, cát tặc… nhưng có lẽ trận đánh khiến ông không bao giờ quên, đó là chuyên án chống khủng bố ở Đắk Lắk năm 2023. Theo Đại tá Thinh, việc truy quét các nhóm khủng bố tại xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (cũ, nay thuộc xã Ea Ktur) tỉnh Đắk Lắk là một trong những nhiệm vụ nặng nề và căng thẳng. Ngay sau khi nhận lệnh, tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. Tại hiện trường, toàn lực lượng lặng người khi chứng kiến đồng chí, đồng đội - là các chiến sĩ công an xã và cán bộ địa phương đã hy sinh ngay tại nơi làm việc. Đặc biệt nguy hiểm, theo Đại tá Thinh là thời điểm triển khai tác chiến. Trong điều kiện đêm tối, địa hình phức tạp, trời mưa phùn liên tục, ông và tổ công tác buộc phải có phương án đặc biệt. Từ chiều hôm trước, các tổ trinh sát nắm tình hình và có phán đoán rằng các đối tượng sẽ tìm cách trốn khỏi địa bàn trong đêm nên ông chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát tuần tra, bố trí đèn pha bao vây xung quanh khu vực, đồng thời tuần tra liên tục để đánh động khiến các đối tượng không dám rời vị trí. Một số đối tượng trong nhóm khủng bố cảnh giới ở chân đồi bị bắt ngay trong đêm. Chỉ khi đã đảm bảo chốt chặn các đường thoát thân, tổ công tác mới chuẩn bị phương án tấn công vào sáng hôm sau, lúc 7 giờ 30 phút. “Tình hình rất căng, một số đối tượng ở trên đồi, số còn lại cảnh giới ở chân đồi. Nếu không bắt được đối tượng cảnh giới thì khi tấn công vào, lực lượng sẽ bị đánh úp từ hai phía. Tôi buộc phải lựa chọn phương án an toàn là giữ vòng ngoài chặt, kiên quyết không để một người nào thoát” - Đại tá Thinh chia sẻ. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ, trời bắt đầu mưa rất to, trong khi địa bàn vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, không thể xác định rõ vị trí ẩn nấp của đối tượng. Đại tá Thinh, với trách nhiệm chỉ huy 300 quân, đã xin ý kiến lãnh đạo bộ để cho rút toàn bộ lực lượng ra ngoài ngay trong đêm. Đại tá Phạm Hữu Thinh nhớ lại: Lúc đó cực kỳ nguy hiểm, nếu nằm lại trong khu vực mà không biết đối tượng ở đâu, với việc chúng có vũ khí trong tay, chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể bị nguy hiểm. Chúng tôi xác định đây là truy quét đối tượng khủng bố, công khai thì không việc gì phải liều lĩnh tấn công ban đêm, để rồi gây nguy hiểm đến sinh mạng cán bộ, chiến sĩ. Sáng hôm sau, khi thời tiết thuận lợi, địa hình quan sát rõ ràng, tổ công tác phát lệnh tấn công. Thời điểm ra tay có ý nghĩa sống còn trong cả chuyên án. Nếu tấn công khi chưa xác định rõ vị trí, chưa bắt được lực lượng cảnh giới thì dù có bắt được đối tượng nhưng phải đánh đổi bằng hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ thì cũng không Lực lượng Cảnh sát cơ động đặc nhiệm tiếp cận nơi ẩn náu của các đối tượng khủng bố. Ảnh: BCA Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đang ngày đêm tập luyện, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80 thiêng liêng và tự hào. Ảnh PHI HÙNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM “Sự bình yên, hạnh phúc của người dân là mục tiêu tối thượng” Với đặc thù công việc khiến Đại tá Thinh thường xuyên đi công tác, xa nhà nhưng với ông, gia đình luôn là hậu phương vững chắc. Đó là nơi giúp ông tiếp thêm động lực để bước tiếp dù phía trước có là hiểm nguy, gian khó. “Trongmỗitrậnđánh, tôi luôn nghĩ phải sống sót để trở về, bởi sau lưng mình là vợ con đang đợi. Nhưng nếu cần hy sinh, tôi cũng không do dự. Bởi sự bình yên, hạnh phúc của người dân là mục tiêu tối thượng của người chiến sĩ Công an nhân dân” - Đại tá Phạm Hữu Thinh chia sẻ. Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ảnh: PHI HÙNG thể gọi là thành công. Các đối tượng khủng bố đã được tổ chức và huấn luyện, chúng lợi dụng địa hình hiểm trở: Rẫy cà phê, địa đạo cũ, nhà chòi, bờ suối, gốc cây… để ẩn nấp. Một số đối tượng từng được huấn luyện ở nước ngoài, có kỹ thuật chống truy dấu vết, vũ khí thì có súng AK, súng tự chế, dao Mỹ, mìn tự tạo… để chống trả đến cùng. “Bọn chúng khoảng 12 người, ẩn dưới luống cà phê, súng đã chĩa ra sẵn. Chỉ cần sơ sẩy là trúng đạn. Nhưng lúc đó tôi và anh em xác định phải liều và có thể không quay về…” - Đại tá Phạm Hữu Thinh kể. Theo Đại tá Phạm Hữu Thinh, tham gia chuyên án là hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk. Họ ăn ngủ tại chỗ, lội rẫy, vượt suối, lùng sục từng gốc cây, từng bụi rậm… tất cả đều chung một tinh thần không ai lùi bước. Và chỉ sau vài ngày, toàn bộ nhóm khủng bố trọng yếu đã bị bắt giữ.• Không chỉ dấn thân trong các chuyên án lớn, Đại tá Phạm Hữu Thinh còn tham gia trực tiếp vào hàng loạt sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như A40, A50, A70. Tiêu điểm Cống hiến thầm lặng Không chỉ dấn thân trong các chuyên án lớn, Đại tá Phạm Hữu Thinh còn tham gia trực tiếp vào hàng loạt sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như A40, A50, A70. Ông cũng từng chỉ đạo các phương án bảo vệ cho các đoàn nguyên thủ nước ngoài của các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga... khi sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Và trong nhiệm vụ A80, Đại tá Phạm Hữu Thinh là người xây dựng giáo án, kế hoạch huấn luyện, tổ chức phối hợp giữa các lực lượng... “Có những ngày nắng nóng đỉnh điểm, giữa thao trường, tôi thấy thương anh em vô cùng. Nhưng rồi tất cả đều hiểu đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cơ hội để lực lượng Công an nhân dân thể hiện hình ảnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước toàn dân…”- PhóTư lệnh BộTư lệnh Cảnh sát cơ động, chia sẻ.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 18-8-2025 chấm, dấu phẩy đều có thể tạo nên tác động lớn đối với xã hội. Ở tuổi 60, nhiều người không còn trẻ nhưng trong nghề làm luật, đó lại là lúc “chín” nhất. Những người từng đọc, viết thẩm định hàng trăm dự án luật, hiểu từng vướng mắc trong thi hành, nắm rõ các lỗ hổng kỹ thuật trong văn bản quy phạm pháp luật... không dễ thay thế. Họ là bộ nhớ sống của cả một giai đoạn lập pháp. Để họ rời hệ thống một cách máy móc vì lý do tuổi tác là điều không thật sự hợp lý, thậm chí là lãng phí nhân tài. Thực tiễn đã chứng minh không thiếu trường hợp cán bộ, công chức khi nghỉ hưu vẫn được mời làm cố vấn, chuyên gia phản biện pháp luật, thành viên tổ biên tập luật… Vì sao? Vì không ai hiểu tầng tầng lớp lớp trong một dự án luật bằng chính người từng kinh qua cả lý thuyết lẫn thực tiễn. Nghị quyết 66 không làm điều gì quá to tát, mà chỉ chính thức hóa và thể chế hóa một nhu cầu vốn đã tồn tại nhiều năm qua. Đây là một sự thừa nhận quan trọng về giá trị của trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy qua thời gian. Thay vì để nguồn lực quý báu này “nghỉ hưu” một cách lãng phí, Nghị quyết 66 đã mở ra một kênh chính thức để tận dụng họ. Việc chính thức hóa vai trò của các chuyên gia, cố vấn sau khi nghỉ hưu giúp họ tiếp tục cống hiến mà không vướng bận các chức vụ quản lý, tạo điều kiện để lớp trẻ phát triển. Hơn nữa, điều này cũng thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với những đóng góp của họ trong suốt quãng đời công tác. Chính sách này không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự có chuyên môn sâu trong một số lĩnh vực đặc thù, mà còn tạo ra một ngân hàng trí tuệ sống cho các thế hệ sau học hỏi. Khi những chuyên gia này có cơ hội truyền đạt kinh nghiệm, họ sẽ giúp rút ngắn thời gian đào tạo, tránh những sai lầm lặp lại và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ kế cận. Việc giữ chân những bộ óc lập pháp xuất sắc cũng là cách để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa công vụ, nơi tri thức và kinh nghiệm được tôn vinh. Chính sách đúng, triển khai phải trúng Tuy nhiên, đã là chính sách thì phải có ranh giới. Không thể để tinh thần trọng dụng trí tuệ bị bóp méo thành cơ chế ưu ái cán bộ. Cần thiết lập tiêu chuẩn và cơ chế đánh giá độc lập: Ai xứng đáng thì giữ lại, không có chuyện xin kéo dài theo phong trào. Trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đóng góp thực chất là ba tiêu chí cần được lượng hóa và giám sát chặt chẽ. Không để chính sách dành cho người xuất sắc trở thành “chỗ ẩn nấp” cho người không chịu rời bộ máy công quyền. Ngoài ra, cần công khai lý do giữ lại từng trường hợp, để người dân, người trẻ và cả chính hệ thống hành chính hiểu: Đây là người xứng đáng được “làm thêm”, chứ không phải là “người nhà” được “hưởng ưu ái”. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý không ai có thể giữ tinh thần làm việc lâu dài nếu bị xem như “người thừa nhưng tạm dùng”, vừa không có quyền, vừa không có vị thế, vừa không được công nhận chính thức. Đã giữ lại thì phải đối xử xứng đáng - ít nhất là về môi trường làm việc, quyền tự chủ chuyên môn và ghi nhận xứng đáng trong đánh CAO NGỌC ANH THI, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM Trong bối cảnh cải cách toàn diện nền hành chính và hệ thống pháp luật nhằm tạo bước phát triển đột phá cho đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 66-NQ/ TW với nhiều chính sách tiến bộ. Một trong những chính sách tiến bộ đó là cho phép kéo dài thời gian công tác đối với một số cán bộ, công chức đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong xây dựng pháp luật. Đây là bước đi đúng lúc, cần thiết và phản ánh tư duy dụng nhân tiến bộ: Không để tri thức rời hệ thống một cách cơ học chỉ vì lý do tuổi tác. Kinh nghiệm không nên nghỉ hưu cùng tuổi tác Trong ngành lập pháp, mỗi dấu Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM; PGS-TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật và nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, đồng chủ trì các phiên trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật” sáng 15-8. Ảnh: THUẬN VĂN giá tập thể. Không thể mời họ ở lại chỉ để ngồi họp hoặc ký văn bản hình thức cho đủ quy trình. Cùng với chính sách thu hút, tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi vào khu vực công, chính sách kéo dài thời gian công tác đối với một số cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu nhưng có trình độ chuyên môn cao đã tạo thành đôi cánh lý tưởng trong tuyển dụng và sử dụng nhân tài để thực hiện hoạt động công chức. Nghị quyết 66 không chỉ là một chính sách quản lý cán bộ, mà còn là lời khẳng định của Nhà nước pháp quyền: Tri thức không có “hạn sử dụng” cứng nhắc. Giữ lại những bộ óc đã góp phần làm nên nền lập pháp là giữ lại trí tuệ quốc gia, giữ lại giá trị không thể thay thế bằng văn bằng, tuổi tác hay chức vụ. Nhưng giữ thế nào, giữ ai và giữ để làm gì đó là bài toán không dễ nhưng bắt buộc phải giải và giải cho đúng.• Giữ lại những bộ óc đã góp phần làm nên nền lập pháp là giữ lại trí tuệ quốc gia, giữ lại giá trị không thể thay thế bằng văn bằng, tuổi tác hay chức vụ. phapluat@phapluattp.vn ĐỂ NGHỊ QUYẾT 66 ĐI VÀO CUỘC SỐNG Trí tuệ không nghỉ hưu: Tư duy mới từ Nghị quyết 66 Từ tinh thần của Nghị quyết 66, cần xây dựng quy định pháp luật để giữ chân người tài, tận dụng kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc tích lũy qua nhiều năm để đào tạo thế hệ trẻ, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. Sáng 15-8, Trường ĐH Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật”. Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã nêu nhiều điểm đột phá của Nghị quyết 66, đồng thời bàn giải pháp để làm sao đưa những nội dung ấy đi vào thực tiễn. Phát biểu kết luận hội thảo, TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, một lần nữa khẳng định ý nghĩa, giá trị và tầm vóc của Nghị quyết 66 - với những điểm mới, tiến bộ về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật. Ông Tú cũng dẫn chứng vụ cướp tiền ảo trên cao tốc, cho rằng TAND TP.HCM xử rất chính xác mặc dù pháp luật lúc đó chưa có quy định về việc xem tiền ảo là một loại tài sản. “Có một thực tế là bây giờ các tranh chấp, doanh nghiệp, kể cả cơ quan nhà nước cũng “đi lên Chính phủ”. Bây giờ tư duy mới phải“chuyển sang cho tòa án”. Tòa án hiện đại hóa, nâng cao chất lượng xét xử, như vậy sẽ nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật. Tổ chức thi hành pháp luật tốt thì hệ thống pháp luật sẽ được vận hành thông suốt, nghiêm minh, có thể giải quyết được các vấn đề mới…” - TS Tú nói. Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng cho rằng cần cải thiện truyền thông chính sách hơn nữa, để tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết 66 và các nghị quyết khác. TSTú nêu quan điểm cần chuyển từ tư duy“Luật phải là luật chi tiết” sang “Luật khung cho đúng bản chất pháp luật”. Ngoài ra, nhất thiết phải ứng dụng công nghệ trong xây dựng và thi hành pháp luật, nhất là triển khai hiệu quả đề án Big Data trong pháp luật và AI pháp luật… MINH CHUNG TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN Làm gì để nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật? Truyền lửa - không giữ ghế Điểm đáng hoan nghênh trong chính sách lần này là tư duy“truyền lửa”rất rõ ràng: Kéo dài công tác nhưng không giữ chức vụ quản lý. Không ai được giữ lại để “làm thay” lớp trẻ, không “neo ghế”, không ngáng đường thế hệ sau. Đây không phải là một chính sách để ai đó bám trụ quyền lực, mà họ phải là người dẫn dắt, trao truyền. Đó mới là trách nhiệm cao nhất của những người đã đi qua đủ thăng trầm công vụ, không phải giữ lại để đóng góp thêm vài văn bản, mà để đào tạo người kế nhiệm có thể làm được hàng trăm văn bản sau đó. Tiêu điểm

