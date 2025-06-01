188-2025

SỐ 188 (7461) - Thứ Tư 20-8-2025 Việt Nam và Bhutan sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác trong nhiề u lĩ nh vự c CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn GỠ VƯỚNG để hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử • Hôm nay, báo Pháp Luậ Pháp Lu t TP.HCM t TP.HCM tổ chức tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp” Người dân và du khách tham quan, mua sắm tại chợ Bến Thành, TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI ĐỂ NGHỊ QUYẾT 66 ĐI VÀO CUỘC SỐNG Pháp luật phải trở thành điểm tựa vững chắc cho doanh nghiệp an tâm làm ăn PGS-TS Nguyễn Tấn Phát làm bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi từ việc miễn thị thực Hẻm rộng, phố thông nhờ phong trào hiến đất Khánh thành, khởi công hàng loạt công trình trọng điểm của đất nước trong so nay trang 2+3 trang 11 trang 8+9 trang 4 trang 7 trang 5 trang 6 Triển vọng hòa bình Nga-Ukraine sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Mỹ trang 16

2 lý, ví dụ trong vòng ba ngày kể từ thời điểm bán hàng, sẽ không mâu thuẫn với mục tiêu chống thất thu thuế. Việc này sẽ giúp người bán có đủ thời gian để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên hóa đơn, giúp việc tuân thủ trở nên khả thi hơn thay vì đẩy họ vào thế có thể vi phạm bất cứ lúc nào. Cần một cú hích chính sách mạnh mẽ . Thưa ông, mục tiêu cuối cùng của cuộc cải cách này không chỉ là quản lý thuế mà là tạo tiền đề để các hộ kinh doanh “lớn lên”, hướng tới mục tiêu 2 triệu DN vào năm 2030. Vậy ngoài các giải pháp trước mắt, chúng ta cần cú hích chính sách đột phá nào, đặc biệt là từ phía Nhà nước? + Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Gỡ vướng về chi phí hay thủ tục chỉ là bước đi đầu tiên, là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu DN, chúng ta cần những cơ chế đột phá hơn để các hộ kinh doanh thực sự muốn “lớn lên”. Cú hích thực sự sẽ đến khi họ nhìn thấy rõ những lợi ích vượt trội và cụ thể khi chuyển đổi thành DN. Đó là quyền được trừ các chi phí hợp lý vào doanh thu tính thuế, được chuyển lỗ trong năm năm liên tiếp và được hưởng các chính sách thuế suất ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, lợi ích dù rõ ràng nhưng rào cản về chi phí tuân thủ vẫn còn đó. Đây là lúc vai trò của Nhà nước trở nên quyết định. Cụ thể là thay vì để thất thoát hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế mỗi năm, chúng ta có thể trích một phần nhỏ trong số thuế sẽ thu đúng, thu đủ trong tương lai để đầu tư ngược lại cho người dân. Đó là trang bị miễn phí phần mềm, các nền tảng số dùng chung, thiết bị cần thiết cho các hộ kinh doanh. Đây là một khoản đầu tư cho tương lai, cho mục tiêu 2 triệu DN và cho sự phát triển bền vững của Thời sự - Thứ Tư 20-8-2025 QUANG HUY - THU HÀ Từ ngày 1-6-2025, bắt đầu áp dụng chính sách hóa đơn điện tử (HĐĐT) kết nối với cơ quan thuế cho các hộ kinh doanh có doanh thu lớn, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn cơ chế thuế khoán từ ngày 1-1-2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm minh bạch hóa, chống thất thu thuế, là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, con đường này tồn tại nhiều rào cản về chi phí, tâm lý cũng như bài toán hàng tồn kho. Để làm rõ những nút thắt chính sách, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa thuộc Hiệp hội DN TP.HCM (HUBA). Bốn rào cản lớn đang níu chân hộ kinh doanh . Phóng viên: Thưa ông, chủ trương bỏ thuế khoán có thể được xem là cuộc cải cách lớn, tiệm cận với thông lệ quốc tế? + Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa (ảnh): Phải khẳng định rằng việc chuyển đổi sang HĐĐT tiến tới bỏ hẳn thuế khoán là một xu thế không thể đảo ngược và là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Chính phủ. Nó giúp tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và tăng thu hiệu quả cho ngân sách nhà nước. Đây là bước đi tiệm cận với thông lệ quốc tế, hướng tới một nền tài chính công minh bạch. Tuy nhiên, đằng sau chủ trương mang tầm vóc vĩ mô này còn nhiều trăn trở mà hàng trăm ngàn hộ kinh doanh đang phải đối mặt hằng ngày. Chúng ta phải hình dung rằng họ giống như những người đang quen đi trên con đường làng, bỗng chốc phải lao ra đường cao tốc với những luật lệ hoàn toàn mới. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là việc học thêm vài thao tác công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy quản trị, về dòng tiền và về ý thức tuân thủ pháp luật. Nếu không có những bước đệm và sự hỗ trợ cần thiết, cú sốc chính sách này có thể khiến nhiều người gặp khó khăn. . Ông có thể nói rõ hơn về những thách thức mà các hộ kinh doanh có địa chỉ kinh doanh cố định đang gây khó khăn rất lớn cho mô hình bán hàng online, một xu thế kinh doanh ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, quy định phải xuất HĐĐT ngay tại thời điểm bán hàng là không thực tế với các ngành bán lẻ, ăn uống vào giờ cao điểm, khi lượng giao dịch diễn ra liên tục với giá trị nhỏ. Tránh tư duy “áp chung một chiếc áo” . Trước những thách thức lớn như vậy, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống mà không gây xáo trộn sinh kế của hàng triệu người, theo ông đâu Quy định xuất hóa đơn ngay tại thời điểm bán hàng dù minh bạch nhưng lại thiếu thực tế, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh. Ảnh: TÚ UYÊN đang phải đối mặt khi quá trình chuyển đổi này bắt đầu? + Qua quá trình làm việc trực tiếp, tôi nhận thấy các hộ kinh doanh đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn bởi bốn nhóm vướng mắc lớn. Bốn rào cản này đang níu chân họ, cần được tháo gỡ một cách đồng bộ. Thứ nhất, đó là gánh nặng về chi phí đầu tư ban đầu. Để đáp ứng yêu cầu mới, các hộ kinh doanh buộc phải trang bị một loạt công cụ mà trước đây họ chưa từng cần đến. Cụ thể như máy POS thanh toán thẻ, phần mềm kế toán, phần mềm xuất HĐĐT cho đến chi phí chữ ký số hằng năm. Đối với một cửa hàng tạp hóa nhỏ hay một quán ăn gia đình, khoản chi phí này có thể lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng. Đây là một khoản đầu tư không nhỏ, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn kinh doanh vốn đã rất eo hẹp của họ. Dù Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại công điện ngày 12-6 yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu giải pháp cung cấp phần mềm miễn phí nhưng lộ trình cụ thể và thời điểm triển khai vẫn là một câu hỏi lớn mà các hộ kinh doanh đang chờ đợi. Thứ hai, có lẽ là rào cản lớn nhất, chính là vấn đề tâm lý và kỹ năng công nghệ. Nhiều chủ hộ kinh doanh, đặc biệt là những người lớn tuổi, đã quen với phương thức kinh doanh truyền thống trong hàng chục năm. Đối với họ, việc tiếp cận và sử dụng thành thạo các thiết bị, phần mềm công nghệ là một thách thức thực sự. Nỗi sợ “làm sai bị phạt” và tâm lý e ngại thay đổi đã tạo ra bức tường vô hình nhưng vô cùng kiên cố. Thứ ba, bài toán hàng tồn kho, một vấn đề cực kỳ nan giải và được xem là “quả bom nổ chậm”. Sau hàng chục năm kinh doanh theo phương thức cũ, nơi việc lấy hóa đơn, chứng từ đầu vào không phải là ưu tiên, nhiều hộ đã tích lũy một lượng hàng hóa khổng lồ không có chứng từ. Khi chuyển sang cơ chế mới, toàn bộ lượng hàng tồn này bỗng trở thành một rủi ro pháp lý lớn, bởi họ không thể chứng minh được nguồn gốc hàng hóa. Cuối cùng, các vướng mắc về những quy định còn thiếu linh hoạt trong thực tiễn. Ví dụ, yêu cầu phải là giải pháp và lộ trình chuyển đổi hợp lý nhất? + Việc áp dụng một chính sách mới cần tuyệt đối tránh tư duy “áp một chiếc áo chung cho tất cả”, mà phải tính đến sức chịu đựng và khả năng thích ứng của từng nhóm đối tượng. Chúng ta không thể kỳ vọng một tiểu thương ở chợ truyền thống có thể ngay lập tức vận hành sổ sách, xuất hóa đơn thành thạo như một DN chuyên nghiệp. Vì vậy, một lộ trình chuyển đổi hợp lý, có phân loại đối tượng là tối quan trọng. Tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể. Thứ nhất, cần phân tầng quản lý dựa trên quy mô doanh thu đồng bộ với Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Đây là chìa khóa để giảm áp lực tuân thủ. Cụ thể, nên bắt buộc áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ (như DN) đối với các hộ có doanh thu lớn từ 3 tỉ đồng/năm trở lên. Về bản chất, các hộ kinh doanh quy mô lớn này đã hoạt động như một DN, việc yêu cầu họ thực hiện nghĩa vụ thuế tương xứng là công bằng và quan trọng là để tránh tình trạng “DN núp bóng hộ kinh doanh” gây thất thu thuế và tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Ngược lại, với hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ có doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm, Nhà nước nên cho phép họ được quyền lựa chọn giữa phương pháp khấu trừ hoặc nộp trực tiếp trên doanh thu. Việc trao cho họ quyền tự quyết này sẽ giúp họ không bị “ngợp”, có thời gian để học hỏi, làm quen dần và tự chọn ra phương pháp phù hợp nhất với mô hình kinh doanh của mình. Bên cạnh đó cũng nên xem xét giảm mức thuế suất nộp trực tiếp trên doanh thu cho các hộ kinh doanh. Thứ hai, cần nới lỏng quy định về thời điểm xuất hóa đơn. Quy định xuất hóa đơn ngay tại thời điểm bán hàng dù minh bạch nhưng lại thiếu thực tế. Việc cho phép một độ trễ hợp Với hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ có doanh thu dưới 3 tỉ đồng/ năm, Nhà nước nên cho phép họ được quyền lựa chọn giữa phương pháp khấu trừ hoặc nộp trực tiếp trên doanh thu. Ra mắt cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế Mới đây, Cục Thuế đã ra mắt cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế (ngày 18-8). Đây là kênh thông tin chính thức giúp cá nhân, hộ kinh doanh và DN dễ dàng tra cứu, nắm vững quy định, qua đó thực hiện nghĩa vụ thuế chính xác, tránh các sai sót không đáng có. Theo Cục Thuế, cổng thông tin này ra đời nhằm đáp ứng sự phát triển của kinh tế số, khi các mô hình kinh doanh ngày càng đa dạng. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Cục Thuế và Công ty CP MISA với mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Điểm nhấn đặc biệt của cổng thông tin là tích hợp trợ lý ảo (chatbot AI) không chỉ giải đáp về thuế mà còn tư vấn các kiến thức kinh doanh, giúp người dùng nâng cao hiệu quả bán hàng. Cục Thuế kỳ vọng đây sẽ là công cụ mạnh mẽ, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính minh bạch, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Gỡ vướng để hộ kinh doanh Để hướng tới mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp, việc bỏ thuế khoán là tất yếu nhưng cần gỡ bỏ các rào cản lớn về chi phí, tâm lý cho các hộ kinh doanh.

3 Thời sự - Thứ Tư 20-8-2025 thoisu@phapluattp.vn sử dụng hóa đơn điện tử Bà NGUYỄN THỊ CÚC, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam: Nâng ngưỡng doanh thu được miễn thuế lên 400-500 triệu đồng/năm Hiện nay, mức doanh thu miễn thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh 200 triệu đồng/năm đã quá lạc hậu. Mức này chỉ tương đương doanh thu hơn 540.000 đồng/ngày, không còn phù hợp với bối cảnh chi phí và mức sống hiện tại. Do đó, kiến nghị cần mạnh dạn nâng ngưỡng doanh thu được miễn thuế lên 400-500 triệu đồng/năm. Việc này không chỉ tương xứng với định hướng điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, mà còn giúp giảm đáng kể gánh nặng thủ tục hành chính cho hàng triệu hộ kinh doanh và cả cơ quan thuế. Hệ lụy trực tiếp từ mức miễn thuế thấp cũng là một nút thắt lớn về HĐĐT. Khi hộ kinh doanh được miễn thuế, họ không xuất hóa đơn khiến các DN mua hàng của họ không có chứng từ đầu vào hợp lệ để kê khai chi phí. Vướng mắc này đang gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của nhiều bên. Để giải quyết, một giải pháp linh hoạt đã được đề xuất: Cho phép bên mua hàng được đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn và thực hiện nộp thuế thay cho bên bán. Cơ chế này vừa giúp hợp thức hóa chứng từ cho DN, vừa tránh gây phiền hà cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, cần có quy định cụ thể để kết nối, đồng bộ dữ liệu khi chuyển đổi sang mã số định danh cá nhân. Điều này nhằm tháo gỡ lúng túng cho những người có nhiều nguồn thu nhập ở các địa phương khác nhau, giúp họ thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận lợi nhất. Ông PHAN MẠNH HÀ, Giám đốc đối ngoại Shopee Việt Nam: Nghị định 117: Cần lộ trình rõ ràng, tránh vướng Tôi hoàn toàn đồng thuận với mục tiêu của Nghị định 117/2025/NĐ-CP quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử trong việc xác định và quản lý nghĩa vụ thuế của các cá nhân kinh doanh, qua đó đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà bán hàng cần có thời gian và sự hỗ trợ để hiểu rõ những thay đổi trong khung pháp lý, đặc biệt là trách nhiệm khấu trừ thuế tại nguồn của sàn. Qua thực tiễn hoạt động tại sàn, Shopee ghi nhận những băn khoăn của các nhà bán hàng về thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai nộp thuế và xuất hóa đơn. Do vậy, kiến nghị các nội dung hướng dẫn về chính sách thuế cần được truyền tải một cách rõ ràng và thống nhất ở tất cả các cấp, từ cơ quan thuế trung ương đến địa phương. Việc Nghị định 117/2025 đi vào hiệu lực cũng trùng với thời điểm có nhiều thay đổi lớn về hành chính như định danh điện tử và sắp xếp lại đơn vị hành chính. Điều này đòi hỏi cả sàn và nhà bán hàng phải có một lộ trình điều chỉnh phù hợp để thích ứng. Trong bối cảnh chuyển giao này, các nền tảng rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và phản hồi kịp thời từ cơ quan thuế để tháo gỡ vướng mắc. Cần có chính sách hỗ trợ sâu rộng cho các nhà bán hàng là hộ/ cá nhân kinh doanh và ngay cả các sàn thương mại điện tử, vốn là đối tượng phải thay đổi, đầu tư hạ tầng để đáp ứng yêu cầu và trách nhiệm mới được quy định trong nghị định. Một hệ thống thuế hợp lý và thân thiện được tin tưởng sẽ không chỉ nâng cao tính tuân thủ mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thương mại điện tử nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Ông ĐỖ DUY THANH, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Horeca Business School: Thủ tục hành chính đối với thu thuế cần thuận tiện hơn Để làm tốt và đúng lộ trình bỏ thuế khoán từ đầu năm sau, chúng ta cần chuẩn hóa bộ công cụ kê khai đơn giản, phát triển phần mềm bán hàng dễ sử dụng, tích hợp HĐĐT, phù hợp với quy mô hộ kinh doanh nhỏ; giao diện trực quan, dễ sử dụng, giảm thiểu thao tác kỹ thuật. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần hỗ trợ chi phí đầu tư công nghệ, triển khai các gói hỗ trợ chi phí mua máy POS, phần mềm bán hàng cho hộ kinh doanh nhỏ, thông qua các chính sách ưu đãi hoặc hợp tác với các công ty công nghệ tài chính. QUANG HUY - THU HÀ ghi Ông MAI XUÂN THÀNH, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính): Luật Quản lý thuế mới hướng tới phục vụ Ngành thuế sẽ trình Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Quản lý thuế 2019, khẳng định đây là một đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh mới. Lý do được đưa ra là sự bùng nổ của kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới đã khiến khung pháp lý hiện hành không còn phù hợp. Định hướng cốt lõi của lần sửa đổi này là một cuộc cải cách triệt để về tư duy, chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người nộp thuế làm trung tâm để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, công tác quản lý sẽ được chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện. Đây sẽ là nền tảng để siết chặt quản lý đối với thương mại điện tử và các dịch vụ số xuyên biên giới. Song song đó, các quy định sẽ được xây dựng để áp dụng phương thức quản lý rủi ro nhằm tăng cường chống thất thu và chuyển giá. Về lộ trình, dự án luật dự kiến được trình Quốc hội và thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC, Phó phòng Pháp chế VCCI Chi nhánh TP.HCM: Kiến nghị lùi một năm, nâng ngưỡng 3 tỉ đồng gỡ khó HĐĐT Nghị định 70/2025/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 1-6-2025 với quy định: Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên phải sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền kết nối cơ quan thuế. Theo Bộ Tài chính, trong hơn 5 triệu hộ kinh doanh cả nước, có khoảng 3,6 triệu hộ đang được quản lý thuế nhưng chỉ 37.000 hộ có doanh thu trên 1 tỉ đồng phải áp dụng HĐĐT kết nối cơ quan thuế, tức là dưới 1% tổng số hộ. Đây đều là những hộ kinh doanh có doanh thu khoán rất lớn. Tuy nhiên, ngưỡng 1 tỉ đồng đang tạo ra nhiều lo ngại. Trong một số ngành (tạp hóa, dịch vụ ăn uống), doanh thu vượt 1 tỉ đồng nhưng lợi nhuận rất mỏng, việc áp dụng HĐĐT kết nối cơ quan thuế và nộp thuế theo tỉ lệ trên doanh thu có thể khiến hộ rơi vào tình trạng “doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp hoặc lỗ”. Do đó, chúng tôi kiến nghị quy định rõ thời gian chuyển tiếp tối thiểu một năm, không xử phạt giai đoạn đầu để hộ kịp chuẩn bị. Nâng ngưỡng áp dụng HĐĐT kết nối cơ quan thuế từ 1 tỉ lên 2-3 tỉ đồng/năm, phù hợp với thực tiễn. Cho phép hộ bán lẻ nhỏ (tạp hóa, quán ăn) sử dụng hóa đơn đơn giản, không bắt buộc kết nối ngay. Có cơ chế miễn, giảm thuế 6-12 tháng đầu và hỗ trợ phần mềm, máy tính tiền giá rẻ, đặc biệt cho nhóm hộ dễ bị tổn thương. Ý kiến chuyên gia quốc gia. Nó không chỉ giải quyết triệt để bài toán chi phí mà còn thể hiện sự đồng hành của Chính phủ, qua đó đảm bảo thu đúng, thu đủ và quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận xã hội cao. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đơn giản hóa các quy định trong luật thuế. Chẳng hạn, nên cho phép các DN siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh được áp dụng phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu. Điều này giúp họ không cần phải duy trì một bộ máy kế toán phức tạp mà vẫn tuân thủ tốt pháp luật thuế, qua đó giảm bớt gánh nặng và giúp họ tự tin bước vào sân chơi lớn hơn. . Xin cảm ơn ông.• Với chủ hộ kinh doanh là người lớn tuổi, việc tiếp cận và sử dụng các thiết bị, phần mềm là một thách thức. Ảnh: TÚ UYÊN Tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp” Hôm nay (20-8), báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc HĐĐT, hướng tới 2 triệu DN” tại 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của Sở Tài chính TP.HCM, Thuế TP.HCM, Hiệp hội DN TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa… cùng nhiều lãnh đạo các DN, đơn vị cung ứng dịch vụ - HĐĐT và đông đảo tiểu thương, nhà bán hàng trực tiếp và cả bán hàng online. Tọa đàm được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn đối thoại thẳng thắn và đa chiều, tập trung vào các mục tiêu then chốt. Làm rõ lộ trình chuyển đổi sang HĐĐT đến năm 2026 và các chính sách thuế, khuyến khích khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN. Bên cạnh đó, tháo gỡ các rào cản về tâm lý, chi phí, công nghệ và quy trình thông qua đối thoại trực tiếp giữa hộ kinh doanh, cơ quan thuế và các chuyên gia…

4 Thời sự - Thứ Tư 20-8-2025 thoisu@phapluattp.vn GIANG MINH Trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM phong trào hiến đất mở hẻm đang được cộng đồng hưởng ứng, biến ước mơ về một mạng lưới giao thông nội bộ thông thoáng dần thành hiện thực. Những mét đất từng là sân vườn, rặng chuối giờ đã nhường chỗ cho những con hẻm mới rộng rãi. Tự nguyện hiến đất, mở hẻm vì cái chung Nhờ sự đồng lòng của người dân, hàng trăm mét vuông đất đã được tự nguyện hiến tặng, góp phần hình thành hệ thống giao thông nội bộ thông suốt, khang trang, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con. “Nhà tôi hiến đất từ đây đến hết rặng chuối kia, phần còn lại là mấy anh em bác Mười ở phía dưới hiến đất. Mong ít bữa nữa có con hẻm khang trang để bà con đi lại thuận lợi” - bà Thạch Thị Song, 78 tuổi, đồng bào Khmer, ngụ hẻm 175/20/6 Đường số 2, chia sẻ khi dẫn chúng tôi ra công trình đang thi công. Con hẻm mà bà Song nhắc đến là hẻm liên khu phố 6667-68, có chiều dài hơn 120 m, rộng 2-4 m, nối liền hẻm 175/20 Đường số 2 với hẻm 73. Sau khi hoàn thành, con hẻm này sẽ giúp “chia lửa” cho tuyến đường Đình Phong Phú - Đường số 2 - tuyến đường thường xuyên bị kẹt xe. Để thực hiện công trình này, năm hộ dân đã hiến gần 300 m² đất, trị giá gần 7 tỉ đồng. Đây cũng là lần thứ hai gia đình bà Song hiến đất. Lần đầu vào năm 2021, bà Song hiến 120 m² cho địa phương để mở rộng hẻm 175. Lần này, bà tiếp tục hiến gần 100 m² đất nữa. “Đất mất đi cũng tiếc nhưng đổi lại bà con đi lại dễ dàng, bớt kẹt xe thì cũng đáng. Mình khó khăn nhưng nghĩ cho cộng đồng thì vui lắm” - bà Thạch Thị Song bộc bạch về quyết định hiến đất để mở hẻm. Cũng như gia đình bà Song, gia đình ông Trương Văn Mười tự nguyện hiến phần đất còn lại để hoàn thiện tuyến hẻm. “Địa phương vận động là gia đình tôi đồng ý ngay. Chỉ mong sớm có con đường thông thoáng để bà con không phải chen chúc như trước” - ông Mười vui vẻ nói. Công khai quy hoạch để dân chung tay mở hẻm Theo Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, công trình mở hẻm liên khu phố 66-67-68 là một trong những công trình trọng điểm do nhân dân và chi bộ khu phố 67 triển khai, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Song song đó, phường cũng khánh thành công trình nâng cấp Đường số 179, khu phố 18; khởi công nâng cấp Đường số 2 (khu phố 56-57-58-6667); khánh thành Trung tâm Camera AI giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông… tạo diện mạo mới cho hạ tầng đô thị. Trước khi sáp nhập, các phường thuộc Tăng Nhơn Phú hiện nay đã có truyền thống nâng cấp, mở rộng đường, hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với hàng chục công trình tiêu biểu. Tính chung, người dân đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, trị giá gần 50 tỉ đồng, cùng đóng góp để nâng cấp, chỉnh trang 58 tuyến đường, hẻm. Sau khi hợp nhất, tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Bí thư Nguyễn Bạch Hoàng Phụng khẳng định: “Hiến đất mở đường, mở hẻm phải đi đôi với quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng, gắn với nhiệm vụ chính trị của TP và địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động sức mạnh toàn dân, công khai, minh bạch quy hoạch để người dân thấy rõ lợi ích lâu dài của việc cùng chung tay”. Mục tiêu của phường Tăng Nhơn Phú trong giai đoạn tới là xây dựng hệ thống giao thông nội bộ thông suốt, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, an toàn, góp phần đưa Tăng Nhơn Phú trở thành một phường văn minh, hiện đại, đáng sống, nơi người dân vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng thành quả phát triển.• Gia đình bà Thạch Thị Song (thứ hai từ trái qua) và ông Trương Văn Mười hiến đất để địa phương mở hẻm liên khu phố 66-67-68. Ảnh: GIANG MINH Dự kiến tiếp tục mở rộng nhiều tuyến hẻm Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tăng Nhơn Phú dự kiến tiếp tục nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến hẻm. Có thể kể đến như hẻm 140 đường Cầu Xây 2; hẻm 39, 82 Đường số 10 (khu phố 63, 75); hẻm 3, 7 Đường 385 (khu phố 42); hẻm 144, 198, 138 đường Man Thiện; hẻm 157 đường Lê Văn Việt; hẻm 24 đường Tú Xương; hẻm 20 Đường 160; các hẻm nhánh khu phố 69; nâng cấp hai nhánh hẻm 135 Đường số 14 (khu phố 65) và Đường số 2 liên khu 57-58-66… “Đất mất đi cũng tiếc nhưng đổi lại bà con đi lại dễ dàng, bớt kẹt xe thì cũng đáng. Mình khó khăn nhưng nghĩ cho cộng đồng thì vui lắm” - bà Thạch Thị Song bộc bạch về quyết định hiến đất để mở hẻm. TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Ngày 19-8, tại đường Nguyễn Huệ, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT, đã ôn lại cột mốc 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công. Theo ông, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được coi là một trong những mốc son chói lọi nhất - bản anh hùng ca vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc thế kỷ XX. Sau thắng lợi đó, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ban tổ chức triển lãm ảnh tại các địa điểm gồm đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi đoạn phía trước Sở VH&TT và đối diện Công viên Chi Lăng. Tại đường Nguyễn Huệ, ban tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh với chủ đề “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Bộ ảnh khái quát diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước. Tại đường Đồng Khởi (đoạn phía trước Sở VH&TT), ban tổ chức trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “TP.HCM vững tin hướng tới kỷ nguyên mới” gồm 70 ảnh giới thiệu TP.HCM, bao gồm cả hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu bước vào kỷ nguyên mới, đánh dấu sự thay đổi lớn về quy mô, định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược. Đối diện Công viên Chi Lăng, triển lãm ảnh có chủ đề “Sắc màu văn hóa - du lịch TP.HCM”. Qua đó, giới thiệu các hình ảnh nghệ thuật thể hiện những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người, các di tích văn hóa - lịch sử, kiến trúc nghệ thuật… của TP.HCM. Triển lãm ảnh diễn ra từ ngày 19-8 đến 5-9. BẢO PHƯƠNG Hẻm rộng, phố thông nhờ phong trào hiến đất Phong trào hiến đất mở rộng hẻm ở TP.HCM đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp trong xây dựng đô thị văn minh. Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG CSGT cứu người đàn ông bán vé số sắp rơi xuống hồ nước sâu Ngày 19-8, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, một câu chuyện nhỏ nhưng giàu ý nghĩa đã diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Khi đang tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện một người đàn ông lớn tuổi, bị khuyết tật, điều khiển xe đạp điện thì bất ngờ mất lái lao tự do về phía hồ nước sâu ở ven đường. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra cùng người dân đã kịp thời ứng cứu, đưa người đàn ông ra khỏi tình huống nguy hiểm. Người đàn ông khoảng 60 tuổi, hành nghề bán vé số mưu sinh, không chỉ được cứu khỏi tai nạn mà còn được các chiến sĩ CSGT Hàm Tân tìm lại xấp vé số rơi xuống đường và gửi phần cơm để ông có thể tiếp tục hành trình trong một ngày tưởng như quá sức nặng nề. Đằng sau sắc phục và nhiệm vụ tuần tra, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân lặng lẽ cúi xuống nhặt lại từng tờ vé số, ân cần trao phần cơm cho người nghèo giữa quốc lộ chính là khoảnh khắc đẹp của lòng nhân ái. Người đàn ông khuyết tật thoát nạn, trở lại với cuộc sống mưu sinh, còn trong lòng những người chứng kiến vẫn còn dư âm đẹp về các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hàm Tân trong ngày kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025). P.NAM - V.TÙNG Các chiến sĩ CSGT Hàm Tân sau khi cứu đã trao phần cơm trưa cho người đàn ông khuyết tật. Ảnh: BĐ

5 Thời sự - Thứ Tư 20-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khoa học, chất lượng, cùng ý thức và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đại biểu trước Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sáng 19-8, Đảng bộ phường Sài Gòn, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấ n mạ nh phường Sài Gòn có vị trí địa - chính trị quan trọng, là vùng lõi của trung tâm TP, là cứ điểm của hệ thống các cơ quan hành chính, nơi diễn ra các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội lớn của TP… tạo cơ sở để kinh tế, dịch vụ được phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý, phường có hơn 5.000 doanh nghiệp, 1.000 hộ kinh doanh đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân và tăng thu ngân sách cho Nhà nước, giúp phường có thu nhập bình quân đầu người cao nhất TP.HCM. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đạt top 100 TP đáng sống trên thế giới, trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, tiên phong về thể chế, khoa học công nghệ. “TP.HCM phải thực hiện được tầm nhìn nêu trên, trong đó có trách nhiệm của phường Sài Gòn” - ông nói. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 có 27 người. PGS-TS Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm bí thư Đảng ủy phường. • Cù ng ngà y, Đảng bộ phường Phú Nhuận, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phú Nhuận đặt ra 20 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, đến năm 2030, trên 35% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, 100% trường học ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, tỉ lệ tốt nghiệp THCS hằng năm đạt trên 99%. Về hạ tầng, phường sẽ tập trung xây dựng BV Phú Nhuận (Cơ sở 1), nâng cấp Trường THCS Ngô Tất Tố và xây dựng Cơ sở 2 Trường THCS Đào Duy Anh. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Nguyễn Đông Tùng giữ chức bí thư Đảng ủy phườ ng. LÊ THOA THANH TUYỀ N Sáng 19-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, tham dự đại hội. Cùng dự đại hội có 283 đại biểu, đại diện cho 6.454 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Đảng, nội chính Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết Đại hội lần thứ I, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM tiến hành phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức vào sáng 20-8. Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, trước và trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP vẫn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Đến nay, 100% các chi bộ, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TP đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Điều này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của toàn Đảng bộ. “Đại hội lần này không chỉ là một sự kiện nội bộ của Đảng bộ mà còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ” - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh. Đặc biệt, theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, nghị quyết đại hội sẽ lãnh đạo các cấp ủy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP, Đảng ủy TAND, Đảng ủy VKSND TP. Đây đều là những Đảng bộ lớn, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, nhiệm vụ chính trị của TP trong lĩnh vực xây dựng Đảng, lĩnh vực nội chính và vai trò đại diện tiếng nói người dân TP. Từ đó, ông Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và toàn thể đảng viên. Đề xuất phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi Chủ tịch HĐND TP.HCM cho hay tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác chuẩn bị đại hội ngày 29-7, lãnh đạo Tổ công tác số 1 của Thành ủy đã chỉ đạo: “Đảng bộ các cơ quan Đảng TP phải tổ chức thành công đại hội thực chất, đi đầu, mẫu mực và làm gương cho các Đảng ủy, địa phương của TP.HCM về mọi phương diện; quan tâm đến những nhiệm vụ, giải pháp đề ra của nhiệm kỳ 2025-2030 phải có tính khả thi, hành động quyết liệt, thể hiện rõ nét trong công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực”. Theo ông Võ Văn Minh, để đạt được yêu cầu đó, một trong những nội dung trọng tâm và then chốt cần nghiêm túc, sâu sát là thảo luận các văn kiện với tinh thần xây dựng cao. Với báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết trình đại hội, ông Võ Văn Minh cho rằng cần thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. “Đặc biệt, chúng ta cần tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về mục tiêu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TUYỀN Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM: Thực chất, đi đầu, mẫu mực Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấ n mạ nh mỗi ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ là viên gạch quý giá để xây dựng các văn kiện thêm hoàn thiện. tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị” - ông Minh nói. Cùng với đó là các nội dung về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện dân chủ cơ sở và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. “Mỗi ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ là viên gạch quý giá để xây dựng các văn kiện thêm hoàn thiện” - Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh. Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM, Đại hội I Đảng bộ TP.HCM và Đại hội XIV của Đảng, ông Võ Văn Minh cho rằng đây là nội dung mới và rất quan trọng. Vì vậy, các đại biểu cần bám sát dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ I Đảng bộ TP và văn kiện trình đại hội của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 để có những đánh giá, phân tích và đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của Đảng bộ và TP, đảm bảo tính khả thi cao khi triển khai thực hiện. Với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu cần tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị.• Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy Đảng và toàn thể đảng viên. PGS-TS Nguyễn Tấn Phát làm bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Ông Nguyễn Đông Tùng làm bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận, TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với PGSTS Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn. Ảnh: NGUYỆT NHI Ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

6 Thời sự - Thứ Tư 20-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Tăng cường hợp tác xây dựng Đảng giữa Việt Nam và Lào Chiều 19-8, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Thành Tâm (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban) làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Boudsadi Thanameung làm trưởng đoàn. Hai bên nhất trí cho rằng việc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phân công Ban Tổ chức Trung ương chủ trì đoàn sang trao đổi, làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa hai ban nói riêng. Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị, thắm tình đồng chí anh em, thể hiện quyết tâm của hai ban trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thiết thực vào việc củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. (Theo TTXVN) Tin vắ n • CSGT truy đuổi 30 km, bắt 3 kẻ trộm. Ngày 19-8, Tổ CSGT số 8 thuộc Trạm CSGT Madagui (Lâm Đồng) truy đuổi hơn 30 km bắt Lê Văn Thành và hai ngườ i đi trên ô tô gắn biển số giả. Nhóm này đã gây ra nhiều vụ trộm trước đó. P.NAM - V.TÙNG • Phạm nhân thụ án 12 năm tù trốn khỏi trại giam. Ngày 19-8, cơ quan chức năng nỗ lực truy bắt Trần Ngọc Hòa (36 tuổi) trốn khỏi nơi giam giữ. Hòa đang thụ án 12 năm tù tạ i trại giam số 6 (đóng tại Nghệ An). ĐẮ C LAM • Xử phạt nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường. Ngày 19-8, Công an phường Bình Trưng phối hợp lập biên bản xử phạ t ba người giăng lưới đánh cầu lông giữa Đường số 60, khu dân cư Văn Minh (TP Thủ Đức cũ, TP.HCM) với số tiề n 200.000-250.000 đồng/ngườ i. PHẠ M HẢ I Sáng 19-8, sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo của Bhutan, lấy chỉ số hạnh phúc quốc gia tổng thể làm thước đo, trong đó con người, thiên nhiên, văn hóa và hạnh phúc của nhân dân cũng được đề cao một cách cân bằng, hài hòa, đặt con người ở trung tâm của sự phát triển, coi trọng bản sắc văn hóa, gìn giữ môi trường sống. Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck khẳng định Bhutan coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck thống nhất khuyến khích các cơ quan, bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác, tạo thuận lợi mở cửa cho hàng hóa thế mạnh của nước này tiếp cận thị trường nước kia, hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại tăng nhiều lần trong thời gian tới. Hai bên cho rằng cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật; khuyến khích các hãng hàng không hai nước sớm xem xét mở đường bay thẳng… NGỌ C DIỆ P Sáng 19-8, tại tượng đài Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống (Công viên Âu Lạc, phường Chợ Quán), Công an TP.HCM long trọng tổ chức lễ dâng hoa và vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP.HCM) đại diện Bộ Công an cùng các phó giám đốc Công an TP.HCM. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp (Phó Giám đốc Công an TP.HCM) nhấ n mạ nh 80 gương điển hình tiên tiến toàn diện tiêu biểu có mặt tại lễ vinh danh chính là những bông hoa tươi thắm trong “rừng hoa” thi đua toàn lực lượng Công an TP anh hùng. Phong trào thi đua là động lực để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện phẩm chất, nâng cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng cùng ngày, Công an TP.HCM cũng tổ chức lễ khánh thành công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 20. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng Ban giám đốc Công an TP.HCM dự và cắt băng khánh thành công trình bích họa. NGUYỄ N TÂN Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học (NLSH) tại Việt Nam. Theo dự thảo, từ ngày 1-1-2026, cả nước sẽ chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 và xăng nền. Từ ngày 1-1-2031, chuyển sang sử dụng xăng E15 hoặc cao hơn căn cứ vào kết quả của giai đoạn triển khai thực hiện xăng E10, tình hình kinh tế - xã hội và sự phát triển của công nghệ thiết bị, động cơ sử dụng xăng tại thời điểm đó. Tại hội thảo góp ý cho dự thảo, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho rằng để lộ trình về áp dụng tỉ lệ phối trộn NLSH được triển khai có hiệu quả, cần cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin về tính năng, ích lợi và sự tương thích của NLSH đến các chủ xe. Đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam thì đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành lộ trình tỉ lệ phối trộn NLSH để địa phương và doanh nghiệp có cơ sở chuẩn bị... AN HIỀ N Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ảnh: TTXVN Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Sáng 19-8, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026). Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm 80 ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của QH trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, cần tập trung cao độ, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III, để quý IV công bố các sản phẩm và chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm cấp quốc gia vào cuối tháng 12-2025. Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi toàn bộ nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công lễ kỷ niệm. (Theo TTXVN) TP.HCM tổ chức du lịch hè cho 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Sáng 19-8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam và nhiều đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương - Chắp cánh ước mơ, vững bước tới trường”. Sự kiện đã mang đến một ngày hội mùa hè đặc biệt cho 3.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và các em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong không khí sôi động và đầy màu sắc, các em nhỏ đã được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, nhận những phần quà và học bổng thiết thực. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lên đến 1,8 tỉ đồng. Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết chương trình không chỉ mang lại niềm vui trong ngày hè cho các em nhỏ mà còn là lời nhắn gửi yêu thương và sự quan tâm của cộng đồng. THU TRINH Bệnh viện thông tin sức khỏe của 15 người vụ lật xe khách ở Đắk Lắk Chiều 19-8, trao đổi với báo Phá p Luậ t TP.HCM, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc BV đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), cho biết BV đã có báo cáo nhanh về tình hình các nạn nhân vụ lật xe khách trên địa bàn. “Hiện chưa có nạn nhân nào nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đang tập trung nhân lực để chữa trị cho những người bị nạn” - ông Giáp nói. Theo báo cáo, BV đã tiếp nhận 15 nạn nhân vụ lật xe khách. Trong đó , năm ngườ i bị gãy xương sườn ở các mức độ khác nhau. Mộ t ngườ i bị dập nát cẳng bàn tay phải, phải chuyển mổ cấp cứu, cắt cụt 1/3 cánh tay. Mộ t ngườ i bị dập nát hoàn toàn bàn tay phải, phải phẫu thuật cắt cụt bốn ngón của bàn tay bị thương… Sáng 19-8, xe khách 50H-550.55 chở theo 46 người, lưu thông trên Quốc lộ 14, đế n địa bàn xã Krông Búk (Đắk Lắk) thì bị lật khiến 46 người kẹt lại trong xe. Lực lượng chức năng và người dân đã đập kính xe, giải cứu các nạn nhân. TIẾ N THOẠ I Sun PhuQuoc Airways đón thêm 2 máy bay hiện đại, mở bán vé ngay trong tháng 10 Ngày 19-8, tại sân bay Nội Bài, Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển đã đón đồng thời hai máy bay Airbus A321CEO. Sự kiện trên diễn ra chỉ sau chín ngày Sun PhuQuoc Airways đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên hôm 10-8. Điều này cho thấy hãng đang tiến nhanh hơn đến cột mốc hoàn thiện đội tám máy bay trong năm nay để mở bán vé vào tháng 10 và cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên dự kiến vào tháng 11. VIẾ T LONG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Việt Nam và Bhutan sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác trong nhiề u lĩ nh vự c Công an TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa vào dịp 19-8 Từ 2026 cả nước sẽ sử dụng xăng E10 và xăng nền, từ 2031 sẽ sử dụng xăng E15?

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==