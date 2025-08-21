189-2025

Tổng Bí thư: “Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn” trang 2+3 SỐ 189 (7462) - Thứ Năm 21-8-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Phút chót, nhiều trường đại học phải dời lịch công bố điểm chuẩn TP.HCM quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn thành siêu đô thị quốc tế Thi hành án chi tiền đợt 3 cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát trang 9 trang 3 trang 7 trang 13 Gỡ vướng hóa đơn điện tử: Đề xuất gói giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh trang 10+11 Ngư dân Quảng Ninh vận chuyển hải sản đến các thương lái. Ảnh: NGUYỄN HINH Quảng Ninh vươn lên THÀNH TRUNG TÂM THỦY SẢN PHÍA BẮC Siết khí thải tất cả ô tô lưu thông ở Hà Nội, TP.HCM • Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với Quảng Ninh trang 4+5

2 Thời sự - Thứ Năm 21-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, ngày 20-8, lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ đã long trọng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Trong khắc nghiệt đã rèn đúc nên bản lĩnh của một Chính phủ vì dân Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ xúc động và tự hào được sum họp nơi đây để dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, được cùng các lãnh đạo công tác tại Chính phủ qua các thời kỳ nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc. Tổng Bí thư nhấn mạnh 80 năm trước, chính quyền cách mạng non trẻ ra đời giữa muôn vàn khó khăn “thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngân khố trống rỗng”. Chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân. Ông khẳng định các cán bộ, lãnh đạo Chính phủ khi ấy vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời cũng là kiến trúc sư thiết Khi Đổi mới được khởi xướng, chúng ta một lần nữa đi đầu trong đột phá tư duy: Chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới, nơi pháp luật, thị trường và kỷ cương quản trị trở thành bệ đỡ cho sáng tạo và khởi nghiệp. Trong tiến trình cách mạng để có ngày hôm nay, Tổng Bí thư cho rằng không thể không nhắc đến công lao, thành tích của các thành viên Chính phủ. “Từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước” - Tổng Bí thư khẳng định. Ông đánh giá mỗi kế hoạch năm năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án Chia sẻ với những khó khăn, nỗ lực của Chính phủ, Tổng Bí thư nhìn nhận đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích. “Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết” - Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá. “Ngọn lửa ấm” để mỗi cán bộ vững bước trong lúc khó khăn Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ, những người đã góp mồ hôi, xương máu, tuổi trẻ và cả tính mạng của mình để xây nền hành chính, quản trị quốc gia. Ông cũng trân trọng tưởng nhớ những đồng chí đã đi xa, những người anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc. “Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ “bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân” - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định và bày tỏ mong muốn các cán bộ, lãnh đạo đi trước, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hiện nay góp ý thẳng thắn, xây dựng, truyền cảm hứng, nâng đỡ lớp trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Tổng Bí thư: “Đằng sau sự chuyển của nền kinh tế là những đêm trắng kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền XHCN trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Điểm lại những thành tựu, những bước đi sau ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận Chính phủ lại đứng trước một sứ mệnh vô cùng nặng nề, trọng đại: Hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả đổ nát, đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ kiến thiết, phát triển. Giai đoạn đó từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng; mỗi quyết sách đều là sự cân nhắc đầy trăn trở giữa nhu cầu bức thiết và nguồn lực hạn hẹp. Giữa bộn bề thiếu thốn ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã kiên trì tìm đường đổi mới quản trị, thí điểm những cơ chế mới, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội. hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc; mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và BHYT, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau. Trên mặt trận đối ngoại, Chính phủ đã cùng toàn hệ thống chính trị kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Cùng với đó, mở rộng quan hệ đối tác; đưa Việt Nam trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những kết nối hạ tầng chiến lược, những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao mọc lên là bằng chứng sống động của một Việt Nam đổi thay từng ngày. “Xin các đồng chí hãy tiếp tục là “ngọn lửa ấm” để mỗi người cán bộ hôm nay, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước” - Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước. Phát triển kinh tế luôn song hành với bảo đảm công bằng xã hội Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Trước các khó khăn, hạn chế của nền kinh tế, Đảng ta đã quyết tâm thực hiện công cuộc Đổi mới, đổi mới tư duy, xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, chấp nhận nền kinh tế thị trường nhiều thành phần. Ngoài thành phần nhà nước và thành phần hợp tác xã, có thêm thành phần tư nhân, thực hiện phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường cạnh tranh định hướng XHCN. Đảng cũng ra đường lối đối ngoại cởi mở, hòa nhập sâu rộng quốc tế, xây dựng nền quốc phòng an ninh vững chắc. 40 năm, chúng ta vững bước thực hiện theo con đường đổi mới đã đưa đất nước ta tiếp tục phát triển kinh tế, đưa đất nước từ một nước kém phát triển vào cuối thập niên 1980 thế kỷ trước dần tiến lên nước phát triển trung bình thấp, nước phát triển trung bình và năm nay đang phấn đấu để thực hiện phát triển nước trung bình khá. Chúng ta đặt quyết tâm phát triển đất nước trở thành nước phát triển vào năm 2045 khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Phát triển kinh tế luôn song hành với tăng cường bảo đảm công bằng xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đương thời rất chú ý đến công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, không để ai ở lại phía sau. Chúng tôi vui mừng được đọc các thông báo rằng nước ta luôn đi đầu thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Thực hiện công cuộc phát triển đất nước đạt mục tiêu nêu trên luôn phải vượt qua nhiều thách thức, thách thức lớn nhất là phải đảm bảo tăng trưởng GDP hằng năm hai con số trong thời gian dài tới, quyết tâm chưa đủ, đòi hỏi phải luôn luôn cải tiến phương pháp thực hiện. Vào thập niên 1980, 1990 của thế kỷ trước, Thủy điện Hòa Bình - công trình thế kỷ với sự giúp đỡ của Liên Xô ta mới thực hiện được. Trên công trường có tới 700 chuyên gia là kỹ sư lành nghề và công nhân kỹ thuật của Liên Xô, công trình tổ chức làm việc theo hình thức kèm cặp, luôn chú trọng thu thập các sách kỹ thuật, các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật để chuẩn bị cho ngày sau. Khi chuyển sang xây dựng Thủy điện Yaly với quy mô nhỏ hơn ba lần so với Thủy điện Hòa Bình, chúng ta đã bước đầu tự khảo sát thiết kế và tổ chức xây dựng, có mời chuyên gia nhưng chỉ có 20 người. Vào thế kỷ 21, chúng ta xây dựng thủy điện lớn nhất của đất nước là Thủy điện Sơn La, chúng ta đã tự thiết kế, tự khảo sát thiết kế tổ chức xây dựng và lắp đặt thiết bị, đề xuất lập cơ chế đặc thù thực hiện dự án, nhờ đó đã nghiên cứu đề xuất nhiều sáng kiến và biện pháp trong xây dựng công trình, nhanh chóng đưa công trình vào hoàn thành vượt tiến độ ba năm, tiết kiệm 1,5 tỉ USD. Đến bây giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng để xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2, đấy là xây dựng năng lượng xanh, điện mặt trời, điện gió. Ông THÁI PHỤNG NÊ, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới ĐỨC MINH - NGUYỄN THẢO

3 Thời sự - Thứ Năm 21-8-2025 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀ N Sáng 20-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai nghiêm túc đề án sắp xếp, tinh gọn Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, cho biết theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và định hướng phát triển sau sáp nhập, hợp nhất, TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt, với quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị quốc tế. TP.HCM sẽ là một TP, đô thị tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. “Với nhiệm vụ cao cả và to lớn như thế, Đảng bộ chúng ta phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với TP kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đề ra trong nhiệm kỳ tới” - ông nhấn mạnh. Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP cần tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đồng bộ, hợp nhất với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo chủ trương của Đảng, đề án của Thành ủy đã ban hành. Theo ông, điểm mấu chốt và quan trọng nhất là phải tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đồng thuận trong nhân dân, sự thông suốt trong các cấp ủy, tổ chức Đảng. Cần nhận thức rõ việc sắp xếp tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, mà còn là một bước đi chiến lược để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh. TP.HCM quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn thành siêu đô thị quốc tế Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu công tác cán bộ phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, không để xảy ra các trường hợp sai phạm. mình họp bàn” Ông cũng mong những cán bộ đi trước sẽ tiếp tục viết, tiếp tục trao đổi, tiếp tục lắng nghe và truyền lại “nghệ thuật quản trị quốc gia” đã được rèn đúc qua cả một đời cống hiến. “Xin các đồng chí hãy tiếp tục là “ngọn lửa ấm” để mỗi người cán bộ hôm nay, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước” - Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ.• Đảng bộ các cơ quan Đảng TP phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị TP. Ông cũng yêu cầu toàn Đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không để xảy ra sai phạm trong công tác cán bộ Trong công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, tiến vào kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc và cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị sát sao trong đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng cũng yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tăng cường kỷ cương và phát huy vai trò dân chủ. Đặc biệt, công tác cán bộ phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, không để xảy ra các trường hợp sai phạm trong công tác cán bộ. Cùng với đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội TP, xác định vai trò quan trọng của chuyển đổi số toàn diện trong công tác Đảng theo tinh thần Nghị quyết 57 và Đề án 204 của Ban Bí thư. Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng cho rằng yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng TP là trở thành hình mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức... Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TP phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực tinh thần và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, cống hiến hiệu quả.• Tám thành tựu nổi bật Trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nhìn lại lịch sử 80 năm, Chính phủ đã trải qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào. Thủ tướng đã khái quát tám thành tựu nổi bật của Chính phủ trong hành trình 80 năm ấy. Đầu tiên là tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Cùng với đó là gánh vác sứ mệnh lịch sử, thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chính phủ đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tập trung xây dựng Nhà nước XHCN, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Chính phủ cũng thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế giúp đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, các cấp, các ngành, các địa phương đã tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế với ba trụ cột, gồm xóa quan liêu bao cấp, phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu và mở cửa, hội nhập với bên ngoài. Việt Nam từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, sáng tạo, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Song song đó, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển đất nước. Chính phủ cũng tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đáng chú ý, Chính phủ đã phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát huy những thành tựu quan trọng trong những năm qua, để đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. MINH TRÚC Ông Thái Phụng Nê, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành có 35 ủy viên, Ban Thường vụ có 11 ủy viên. Ông Nguyễn Thanh Nghị làm bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM. Năm phó bí thư gồm ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Ba phó bí thư chuyên trách gồm ông Nguyễn Khoa Hải, ông Lê Văn Phong và bà Lê Thị Hồng Nga. Ông Nguyễn Thanh Nghị làm bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH THÙY Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị TP.

4 Ông PHAN THANH NGHỊ, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh: Dành hơn 5% diện tích quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư lớn Quảng Ninh đã dành hơn 5% diện tích quy hoạch nuôi biển để thu hút các nhà đầu tư lớn, những đơn vị có vốn, công nghệ và tư duy kinh tế bài bản. Tuy nhiên, họ cũng nhìn thấy những rủi ro từ việc nuôi tự phát của người dân xung quanh có thể gây lây lan dịch bệnh nên còn e ngại. Thực tế đã có những doanh nghiệp tiên phong đưa con hàu Thái Bình Dương hay tu hài về Quảng Ninh rất thành công. Nhưng sau đó, khi người dân ồ ạt nuôi theo, phá vỡ quy hoạch, chính họ lại phải thu hẹp sản xuất hoặc rút lui. Đây là bài toán khó, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả chính quyền và sự thay đổi trong tư duy của người dân. Muốn phát triển bền vững, không thể làm ăn manh mún, may rủi được. Ông ĐÀO VĂN VŨ, Phó Chủ tịch thường trực UBND đặc khu Vân Đồn: Kiểm soát chặt chẽ việc nuôi trồng thủy sản Thời gian qua, Vân Đồn tập trung kiểm soát chặt chẽ việc nuôi trồng thủy sản theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phát triển bền vững, kiểm soát vùng nuôi theo Tiên phong trong việc ban hành quy chuẩn trong nuôi biển PGS-TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, cho hay Quảng Ninh là địa phương đầu tiên ban hành quy chuẩn sử dụng vật liệu phao nổi trong nuôi biển, một chủ trương đúng đắn, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cơ sở nuôi. Để phát triển nuôi biển bền vững, ông Dũng đề xuất Quảng Ninh cần hoàn thiện cơ chế giao biển, chi tiết hóa mức phí theo từng loại hình nuôi, thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời xây dựng hệ thống đào tạo, bảo hiểm và hỗ trợ kỹ thuật. Những giải pháp này vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo sinh kế ổn định cho ngư dân. thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 21-8-2025 Quảng Ninh có nhiều tiềm năng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm thủy sản miền Bắc, thông qua chiến lược phát triển nuôi biển bền vững gắn với kiểm soát chặt khai thác, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên, vừa bảo vệ nguồn lợi lâu dài. Quy hoạch nghề nuôi biển: Hướng đi đúng đắn! Một bước chuyển quan trọng của nghề nuôi biển Quảng Ninh là định hướng người dân từ làm ăn riêng lẻ sang liên kết trong hợp tác xã (HTX), thậm chí phát triển thành doanh nghiệp. Thành lập vào năm 2023, HTX Làng Chài (vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh) với 15 thành viên cũng vừa được giao khoảng 21 ha mặt biển. Đến nay, về cơ bản các thủ tục đã xong, HTX đã tiến hành thả hàu giống. Ông Dương Văn Xuyên, Giám đốc HTX, cho biết việc thành lập HTX và quy hoạch nuôi biển giúp bà con có giấy tờ, diện tích mặt nước nuôi trồng rõ ràng, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc sẽ có giá trị hơn, dễ dàng đưa vào siêu thị trong nước và xuất khẩu. “Đây là hướng đi đúng đắn, cần thiết để giúp nghề nuôi biển Quảng Ninh đi vào nề nếp, nâng cao thương hiệu thủy sản Quảng Ninh” - ông Xuyên nói. Tuy nhiên, theo ông Xuyên, thực tế nuôi biển còn rất nhiều khó khăn. “Ngư dân chúng tôi rất lúng túng khi khai báo thuế vì ít hiểu biết, thiếu phương tiện, sóng điện thoại ngoài biển yếu, lại không biết dùng máy tính. Chi phí thuê mặt nước cũng quá cao. Chúng tôi mong được tính phí theo diện tích thực tế thả giống, không gộp cả phần không sử dụng” - ông Xuyên bày tỏ. Tương tự, ông Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc HTX nuôi trồng và du lịch trải nghiệm Thành Tuân, cho biết ngay sau khi được giao mặt biển, các hội viên HTX đã nhanh chóng đóng phí và tiến hành thả giống, sản xuất. “Chúng tôi được giao mặt biển để canh tác với thời hạn 25 năm, mức phí đóng tính ra là 7,5 triệu đồng/ha. Ngoài nuôi hàu, chúng tôi dự tính phát triển thêm rong biển và du lịch trải nghiệm” - ông Thành chia sẻ. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, cho biết để trở thành trung tâm thủy sản miền Bắc vào năm 2030, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là đưa toàn bộ hoạt động nuôi trồng vào quy hoạch tổng thể, tránh phát triển tự phát. Phát triển thương hiệu thủy sản Quảng Ninh Hiện nay, Quảng Ninh có 186 cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản, trong đó 78 doanh nghiệp sở hữu nhà máy với công suất thiết kế 2.000-20.000 tấn thủy sản cấp đông/năm, đã được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc… Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư (Sở NN&MT), cho biết để tận dụng triệt để các cơ hội mở rộng thị trường mới trong năm năm tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng thương hiệu vùng biển Quảng Ninh gắn với hình ảnh sạch, bền vững, truy xuất nguồn gốc minh bạch. Các sản phẩm Không chỉ nổi tiếng với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn là địa phương giàu tiềm năng về kinh tế biển, đặc biệt trong nuôi trồng thủy sản. Người dân tại Vân Đồn thu hoạch hàu. Ảnh: NGỌC SƠN NHÓM PV Quảng Ninh vươn lên thành trung tâm thủy sản của phía Bắc Để trở thành trung tâm thủy sản miền Bắc vào năm 2030, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là đưa toàn bộ hoạt động nuôi trồng vào quy hoạch tổng thể. Ý kiến Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với Ngày 22-8, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo Pháp Luật TP.HCM sẽ đến Quảng Ninh. Chương trình sẽ phối hợp cùng với chính quyền Quảng Ninh góp phần hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Quảng Ninh là địa phương có biển thứ 24 mà báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình này. Đồng hành cùng chương trình lần này, về phía báo Pháp Luật TP.HCM, có sự tham dự của đại diện Ban Biên tập báo. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng và đông đảo bà con ngư dân. Tại Quảng Ninh, Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” sẽ thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân (mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng), gồm: Bình ắc-quy + bóng đèn LED + túi thuốc + hộp combo pin Con Ó + 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” (do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên). Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao tặng 4 máy tính bảng (do Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu tài trợ), 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 3 triệu đồng, gồm tiền mặt và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Sau lễ ra mắt vào tháng 4-2023, Chương trình “Cùng

5 đúng quy hoạch, khắc phục tình trạng nuôi trồng tự phát. Tính đến nay, trong thẩm quyền, đặc khu Vân Đồn đã có quyết định giao khu vực biển cho 109 hộ dân với diện tích 52,78 ha. Đồng thời phối hợp với Sở NN&MT tỉnh giao khu vực biển cho sáu doanh nghiệp, HTX với diện tích 367,18 ha; cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho chín doanh nghiệp, HTX. thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 21-8-2025 Một góc cảng cá Cái Rồng - đặc khu Vân Đồn. Ảnh: NGỌC SƠN Tiêu điểm 834.000 tấn là tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt được trong giai đoạn 2021-2025, trong khi mục tiêu đặt ra là 730.000 tấn. thủy sản được nuôi trồng, chế biến sẽ theo định hướng theo từng thị trường. Theo ông Minh, Trung Quốc hiện chiếm tới 90% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Quảng Ninh. Riêng sáu tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất qua các cửa khẩu đạt hơn 3,1 triệu tấn, trị giá trên 1,5 tỉ USD. Do vậy, ngoài duy trì thị trường truyền thống này, Quảng Ninh đang cũng đã nhắm tới các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU)…, các thị trường mà Việt Nam đã ký các hiệp định thương mại tự do. Chẳng hạn, với các thị trường cao cấp như EU, Nhật, Mỹ, tỉnh sẽ tập trung vào các sản phẩm như tôm, cá biển cao cấp, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, sản phẩm chế biến sâu... Tại các thị trường như ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc, tỉnh sẽ tập trung các sản phẩm tôm sú, tôm thẻ, cá rô phi, sản phẩm sơ chế/đông lạnh… cùng với đó là đầu tư công nghệ chế biến tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, GlobalG.A.P., ASC, BAP, chứng nhận Halal/ Kosher… đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu an toàn thực phẩm.• Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây không chỉ là nỗ lực hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC), mà còn là bước đi quan trọng để xây dựng một nghề cá hiện đại, bền vững. Dịp này, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh), về những kết quả đạt được cũng như các thách thức trong công tác chống khai thác IUU tại địa phương. 100% tàu cá 15 m trở lên đã lắp VMS . Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai công tác chống khai thác IUU như thế nào? + Ông Đỗ Đình Minh (ảnh): Ngay từ đầu năm, các cơ quan chuyên môn đã chủ động tham mưu để UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ đoàn thanh tra của EC. Về quản lý đội tàu, toàn tỉnh hiện có 4.283 tàu cá dài từ 6 m trở lên, đã cập nhật dữ liệu CCCD trên hệ thống VNFishbase đạt 100%, cấp phép khai thác cho 94,1% số tàu. Toàn bộ tàu dài từ 12 m trở lên đều đã đăng kiểm và 275/275 tàu cá dài từ 15 m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS), bắt buộc bật máy 24/24 giờ để truyền dữ liệu về trung tâm. Trong tháng 7-2025, sở đã trích xuất và thông báo cho sáu tàu cá mất tín hiệu VMS; năm tàu đã khắc phục thành công. Hằng tuần, sở đều lập danh sách các tàu có nguy cơ cao vi phạm để phối hợp kiểm tra, xử lý. Song song với quản lý, tỉnh cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và tập huấn pháp luật chống khai thác IUU để nâng cao ý thức của ngư dân. Mục tiêu là để người dân phải thấy rõ nếu còn để xảy ra vi phạm, thủy sản Việt Nam có nguy cơ mất thị trường xuất khẩu. Đó không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là lợi ích lâu dài của chính bà con ngư dân. . Ngoài những kết quả tích cực, công tác chống khai thác IUU ở Quảng Ninh còn tồn tại những bất cập gì và mục tiêu trong thời gian tới ra sao, thưa ông? + Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn. Cụ thể, Quảng Ninh chưa có cảng chỉ định nên việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng còn hạn chế. Trong khi đó, vùng biển của tỉnh rất rộng, nhiều bến ngang, tàu cá thường ra vào bến riêng nên sản lượng được kiểm soát tại các điểm đã công bố vẫn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, dù chính quyền hai cấp đã vận hành tương đối ổn định nhưng công tác thống kê ở một số xã, phường, đặc khu vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Với quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, chúng tôi đang tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để hỗ trợ địa phương, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý vi phạm về khai thác IUU. Chúng tôi cũng tập trung hướng dẫn ngư dân tuân thủ các quy định, đặc biệt là việc ghi chép nhật ký khai thác đúng thực tế. Nhận thức cộng đồng đang được nâng lên . Trong gần tám năm thực hiện các khuyến cáo của EC nhằm mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU cho thủy sản, nghề cá ở Quảng Ninh đã có sự thay đổi như thế nào, thưa ông? + Theo tôi, nghề cá ở Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung đã có sự thay đổi toàn diện. Nếu trước kia tỉnh chủ yếu dựa vào khai thác thì nay xu hướng đã thay đổi, nuôi trồng thủy sản ngày càng chiếm tỉ trọng lớn. Từ chỗ khai thác tự do, nay tỉnh đã chuyển sang nghề cá có trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ đội tàu, đánh giá nguồn lợi để sắp xếp lại hợp lý. . Vậy sự chuyển biến trong nhận thức của người dân hiện tại ra sao, thưa ông? + Một số bà con từng cho rằng việc lắp thiết bị giám sát hay khai báo qua cảng là rườm rà, tốn kém. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, đa phần đã đồng thuận, dần thay đổi thói quen. Nhiều ngư dân ý thức rằng nếu còn khai thác tận diệt, khai thác trái phép thì chính con cháu họ sau này sẽ mất nguồn cá sinh sống. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức của cộng đồng đang được nâng lên. . Xin cảm ơn ông.• Nghề cá Quảng Ninh thay đổi toàn diện sau gần 8 năm nỗ lực gỡ thẻ vàng Quảng Ninh có bờ biển dài hơn 250 km với hàng ngàn tàu cá hoạt động. Để ngăn chặn tình trạng khai thác IUU, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Từ chỗ khai thác tự do, nay tỉnh đã chuyển sang nghề cá có trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ đội tàu, đánh giá nguồn lợi để sắp xếp lại hợp lý. Lực lượng chức năng kiểm tra và tuyên truyền về chống khai thác IUU tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NGỌC SƠN Ngày 30-8, Bộ NN&MT sẽ gửi báo cáo cho Ủy ban châu Âu Theo kế hoạch, đến ngày 30-8, Bộ NN&MT sẽ gửi báo cáo cho Ủy ban châu Âu (EC) về kết quả chống khai thác IUU. Đây là căn cứ quan trọng để EC xem xét việc sang Việt Nam đợt 5 và quyết định có gỡ thẻ vàng trong năm nay hay không. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ NN&MT), cho biết cục sẽ cử chuyên viên đến các địa phương để hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác chống khai thác IUU. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh phải kiên quyết xử phạt tàu cá vi phạm ở mức cao nhất; trường hợp cố tình và nghiêm trọng cần xử lý hình sự để tăng tính răn đe. ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã được tổ chức tại 23 tỉnh, TP có biển với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại các tỉnh, TP có biển trên cả nước với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam. BAN TỔ CHỨC Quảng Ninh Lời cảm ơn Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình: Công ty CP Pin ắc-quy miền Nam (PINACO). Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ngân hàng NN&PTNT (Agribank). Tập đoàn Vingroup - Công ty CP. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Công ty CP Acecook Việt Nam. Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm. Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu. NHÓM PV

6 Thời sự - Thứ Năm 21-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Đoàn Nghi lễ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì Ngày 20-8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Nghi lễ Quân đội đã thể hiện sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, luôn giữ vững tác phong chính quy, trang nghiêm, chuẩn mực, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại... PV Trong thời gian qua, nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngày 20-8, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư cảm ơn. Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp, hiệp đồng của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, động viên của nhân dân, các cơ quan báo chí truyền thông và bạn bè quốc tế để các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thành công, lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa, mang đến cho nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam niềm xúc động, tự hào sâu sắc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân luôn “Tuyệt đối trung thành, kỷ cương, đoàn kết, tận tụy phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân” như Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm đã tin tưởng, kỳ vọng; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, bền vững của dân tộc. PHI HÙNG TP.HCM đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, hướng tới cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025. Bên cạnh kết quả đạt được, Sở NN&MT TP.HCM cũng nhận định trên địa bàn TP vẫn còn tồn tại tình trạng tàu cá có dấu hiệu tắt thiết bị VMS khi ra đến vùng ven biển miền Trung để qua mặt cơ quan chức năng hoặc gia tăng số vụ vượt ranh giới tại vịnh Bắc Bộ. Để khắc phục, TP kiến nghị Bộ NN&MT chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra tại vùng biển giáp ranh Trung Quốc, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao trong việc nắm bắt, xử lý thông tin tàu cá vi phạm. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, cho biết trước thực trạng đó, trong thời gian tới TP sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện, đảm bảo giám sát 100% phương tiện ra vào cảng và hoạt động trên biển. Đồng thời, các cơ quan chức năng lập danh sách các tàu có nguy cơ cao vi phạm để gửi các lực lượng chấp pháp phối hợp theo dõi, xử lý. Với quyết tâm cao, cùng sự phối hợp đồng bộ của các ngành, TP.HCM đặt mục tiêu chung tay với cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững. PV Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2 (2021-2025). Theo đó, Cục Đường bộ tham mưu cho Bộ Xây dựng phê duyệt đề án thứ hai đối với tuyến đường bộ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và 13 đoạn còn lại của tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau. 12 đoạn tuyến được quy định mức phí là 900 đồng/PCU/km, riêng tuyến Hòa Liên - Túy Loan thu phí 1.300 đồng/ PCU/km. Thời gian triển khai thu phí dự kiến từ quý I-2026. V.LONG Đoàn công tác của Quốc hội kiểm tra dự án sân bay Long Thành Ngày 20-8, trong chuyến làm việc tại tỉnh Đồng Nai, đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công trường dự án sân bay Long Thành. Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), báo cáo: Hiện nay, tất cả gói thầu của dự án được tổ chức thi công đồng loạt. Tại các gói thầu, liên danh các nhà thầu đã huy động để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá: “Hiện nay, các hạng mục công trình của dự án sân bay Long Thành đã thành hình rõ rệt”. Nhấn mạnh việc phải đảm bảo yêu cầu tiến độ cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu cần nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình. Cũng tại buổi kiểm tra công trường dự án, ông đã tặng quà, động viên chủ đầu tư, các nhà thầu thi công dự án. V.HỘI Hàng ngàn nhân viên y tế tham gia phục vụ sự kiện A80 Để phục vụ sự kiện A80 mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết bộ đã ban hành Kế hoạch 1105. “Kế hoạch này bao trùm tất cả lĩnh vực liên quan tới y tế, từ đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan tới thảm họa” - ông Đức cho hay. Số lượng nhân viên y tế tham gia đảm bảo công tác y tế trong dịp này lên tới hàng ngàn người, cùng hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các nơi. “Chúng tôi khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế” - ông Đức nói thêm. T.THANH TP.HCM tạm ngưng thi công trên các tuyến đường trong 2 ngày Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành thông báo về việc quản lý thi công trên các tuyến đường. Cụ thể, từ ngày 1 đến hết 2-9, tất cả công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP sẽ tạm ngưng thi công. Đây là biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất mỹ quan trong những ngày cao điểm lễ. N.NGỌC Khánh thành Bệnh viện An Bình Ngày 20-8, BV An Bình (TP.HCM) chính thức khánh thành dự án cải tạo, xây dựng mới (giai đoạn 2). PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh dự án xây dựng mới BV An Bình góp phần gia tăng số lượng BV công lập với cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP đối với sự phát triển của ngành y tế. “BV An Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm đa khoa chất lượng cao, đóng góp vào mục tiêu xây dựng hệ thống y tế thông minh, công bằng và hiệu quả vì sức khỏe người dân” - PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nói. T.PHƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thư cảm ơn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an TP.HCM quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU Chốt mức thu phí các tuyến trên đường bộ cao tốc Bắc - Nam Tin vắn • Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam người đánh phụ nữ ở sảnh chung cư. Ngày 20-8, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng. Thành là người đã hành hung chị T (28 tuổi) tại chung cư Sky Central trong vụ việc xảy ra vào ngày 9-8. P.HÙNG • Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm ở quán karaoke. Ngày 20-8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) đã kịp thời giải cứu bé gái HYH (14 tuổi, ngụ xã Nậm Cắn) bị dụ dỗ bỏ nhà đi. Bé H được giải cứu khi các đối tượng lạ mặt đang trên đường đưa đến một cơ sở karaoke ở xã Đô Lương (Nghệ An). Đ.LAM Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ảnh: PHI HÙNG

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==