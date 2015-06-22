190-2025

2 Đề cập tới những thách thức trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay dự báo thời gian tới, tình hình vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận xuất xứ, hàng hóa nước ngoài giả xuất xứ Việt Nam còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ tiên tiến như tem chống giả mạo, mã QR giả hoặc bao bì tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng. “Các bộ, ngành, các cấp chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi nhằm quét sạch buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” - ông Tuyên nói thêm. Dự báo tình trạng thuốc giả có xu hướng gia tăng Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề nghị bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đánh giá về tình trạng thuốc giả tại Việt Nam và dự báo xu hướng cũng như giải pháp cho vấn nạn này trong giai đoạn tới. Trả lời, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết theo WHO, không có quốc gia nào miễn nhiễm với vấn nạn thuốc giả. Bà cũng dẫn số liệu của WHO ước tính 10% thuốc tại các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình là kém chất lượng hoặc Thời sự - Thứ Sáu 22-8-2025 ĐỨC MINH Ngày 21-8, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả”. Không có thuốc giả ở các cơ sở khám chữa bệnh Báo cáo tại phiên giải trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tỉ lệ thuốc không đạt chất lượng, thuốc giả giảm mạnh từ hơn 10% những năm 1990-1991 xuống dưới 2% những năm gần đây. “Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỉ lệ thuốc không đạt chất lượng và thuốc giả của Việt Nam ở mức thấp so với trung bình của thế giới” - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông Tuyên thừa nhận gần đây có những vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc giả bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Điển hình là các đường dây sản xuất, buôn bán kháng sinh giả tại Hà Nội, Cần Thơ, Bến Tre (tháng 8-2024) và đường dây thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên nhiều địa bàn (tháng 4-2025). Nêu nguyên nhân, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng do nhu cầu thuốc cho công tác khám chữa bệnh của nhân dân tăng cao, đặc biệt sau dịch COVID-19; lợi nhuận trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc giả cao. Đáng chú ý, các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội (Zalo, Facebook, YouTube) là kênh chủ đạo để tiêu thụ thuốc giả, cũng như lợi dụng tâm lý người tiêu dùng muốn mua thuốc giá rẻ, tự điều trị. Trong khi đó, nhân sự làm công tác phòng, chống thuốc giả của ngành y tế khá mỏng cả ở cấp Trung ương và địa phương; các trung tâm kiểm nghiệm tại các địa phương mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng phần lớn trong số này chưa đáp ứng được yêu cầu. Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng ở khu vực bán lẻ cao hơn khu vực sản xuất, nhập khẩu và bán buôn. “Nhiều năm qua không ghi nhận thuốc giả ở các cơ sở khám chữa bệnh, thuốc giả phát hiện chủ yếu ở các cơ sở bán lẻ hoặc qua các kênh bán hàng điện tử” - ông Tuyên nói. giả mạo. “Tỉ lệ thuốc giả, kém chất lượng có thể lên đến 50% đối với thuốc bán qua mạng” - bà Lan nói. Vẫn theo bà Lan, thuốc giả ở các nước kém phát triển, có thu nhập thấp gồm rất nhiều loại, trong đó tập trung vào thuốc phòng, chống các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư, kháng sinh, vaccine dẫn đến các hậu quả rất nghiêm trọng. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng dự báo tình trạng thuốc giả xảy ra ở Việt Nam vẫn có xu hướng gia tăng. Hiện thị trường dược phẩm của Việt Nam khoảng 7-10 tỉ USD, đây là “cơ hội” để các doanh nghiệp làm ăn phi pháp. Do đó, cần tăng cường quản lý chất lượng từ sản xuất, lưu thông, phân phối đến bán lẻ để phòng, chống thuốc giả. Từ thực tế trên, Bộ Y tế đã tham mưu xây dựng luật, triển khai các giải pháp để khắc phục. Cụ thể, theo quy định của Luật Dược, 100% các lô vaccine và sinh phẩm đều được Viện Kiểm nghiệm vaccine và sinh phẩm quốc gia kiểm tra đạt yêu cầu mới được cấp giấy chứng nhận xuất xưởng. Các loại thuốc khác cũng phải đảm bảo 100% các lô thuốc đạt tiêu chuẩn mới được xuất xưởng. Thuốc trong quá trình lưu thông phải được cơ quan quản lý chất lượng nhà nước lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra chất lượng tại các cơ sở kiểm nghiệm nhà nước. Thông tin thêm, bộ trưởng Bộ Y tế cho biết hằng năm, các đơn vị y tế đã lấy mẫu kiểm nghiệm với 38.000 mẫu thuốc. Tỉ lệ thuốc không đạt chất lượng, thuốc giả những năm gần đây chỉ còn dưới 2%. Cụ thể, năm 2024, tỉ lệ không đạt chất lượng là 0,45%, tỉ lệ thuốc giả là dưới 0,1%. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng thông tin vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ việc xây dựng các cơ sở dữ liệu cũng như giải pháp để truy xuất nguồn gốc hàng đủ nhãn mác và cả tem chống hàng giả nhưng khi mở mã vạch ra lại “không có thông tin gì”. Còn theo địa chỉ đơn vị phân phối thì không liên hệ được. Ông Tạ Văn Hạ cho rằng nếu nhìn bằng mắt thường, rất khó nhận biết sản phẩm là giả hay thật, trong khi các sản phẩm thuốc giả và thực phẩm giả ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng người dân. “Nếu sản phẩm này là giả, trách nhiệm chính thuộc cơ quan nào? Cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoạt động của quản lý thị trường dưới cơ sở như thế nào? Theo Nghị định 98, sản xuất hàng giả chỉ xử phạt đến 100 triệu đồng, còn sản phẩm giả bán giá 700.000-800.000 đồng/hộp, với lợi nhuận như vậy, xử phạt mức đó đủ sức răn đe chưa?” - ông Hạ nêu hàng Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn hồi tháng 4-2025. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THANH HÓA Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại phiên giải trình. Ảnh: PHẠM THẮNG hóa nói chung, đặc biệt là thuốc và thực phẩm. Bộ Y tế đang cập nhật các thông tin liên quan đến thuốc giả trên các website của Bộ Y tế, Cục Quản lý dược hay ứng dụng việc cảnh báo sớm, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để hỗ trợ người dân nắm bắt các nội dung liên quan đến tình hình thuốc giả. “Chúng tôi khuyến cáo người dân khi mua thuốc phải mua theo đơn và mua ở các cơ sở uy tín, như các nhà thuốc bệnh viện, các đơn vị đã được cấp phép, các cơ sở quản lý theo chuỗi. Các cơ sở này chất lượng bao giờ cũng được quản lý rất chặt chẽ. Còn các cơ sở bán lẻ hoặc mua qua người này, người kia thì phải hết sức cảnh giác” - bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018, xây dựng Luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Trong đó, đề xuất tăng chế tài xử phạt về an toàn thực phẩm; xây dựng và ban hành quy định kinh doanh thuốc qua kênh trực tuyến. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hậu kiểm, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm dễ làm giả, phối hợp điều tra đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, chuyển ngay vụ việc có dấu hiệu hình sự cho cơ quan công an. Bộ Y tế cũng đề xuất áp dụng chế tài xử lý trách nhiệm chính quyền cơ sở nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, đề nghị UBND các tỉnh, thành tăng cường chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với cơ quan điều tra xử lý nghiêm vụ việc. Sản phẩm sữa giả, trách nhiệm chính thuộc về ai? Cầm trên tay hộp sữa non nhập khẩu từ Mỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nói ông nghi sản phẩm này là giả. Lý do bởi bề ngoài sản phẩm rất đẹp, Nhiều năm qua không ghi nhận thuốc giả ở các cơ sở khám chữa bệnh, thuốc giả phát hiện chủ yếu ở các cơ sở bán lẻ hoặc qua các kênh bán hàng điện tử. 31 vụ được chuyển cho cơ quan điều tra. Từ năm 2020 đến tháng 5-2025, ngành y tế đã kiểm tra gần 2 triệu cơ sở, xử lý 50.365 cơ sở vi phạm, phạt tổng cộng 247,24 tỉ đồng, áp dụng các biện pháp bổ sung như đình chỉ hoạt động, tiêu hủy sản phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng, chuyển 31 vụ cho cơ quan điều tra. Bộ Y tế cũng kiểm tra định kỳ 30% cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc. Năm 2024, Cục Quản lý dược và Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) thực hiện 210 đoàn kiểm tra. Thanh tra Bộ Y tế thực hiện 50 đoàn thanh tra, phạt 2,5 tỉ đồng. Hệ thống kiểm nghiệm lấy 43.000 mẫu thuốc, phát hiện 228 mẫu không đạt chất lượng và 23 mẫu nghi giả (chủ yếu là cefixim, cefuroxime, mebendazole)… Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Bộ trưởng Y tế: 50% thuốc bán có thể là thuốc giả Các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội (Zalo, Facebook, YouTube) là kênh chủ đạo để tiêu thụ thuốc giả, lợi dụng tâm lý người tiêu dùng muốn mua thuốc giá rẻ, tự điều trị.

3 Thời sự - Thứ Sáu 22-8-2025 thoisu@phapluattp.vn qua mạng MINH TRÚC Ngày 21-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 139 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2-9. Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài bốn ngày, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, đoàn khách quốc tế. Các thế lực thù địch có thể lợi dụng những sự kiện này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, du lịch, tham dự các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội… Do đó, để phục vụ nhân dân, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP chỉ đạo triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, PCCC. Trọng tâm là Quyết định 38/2022 của Thủ tướng ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 15-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22-6-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị 01/2023 của Thủ tướng về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới… Chủ động phòng ngừa và có phương án ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh. Không để bị động, tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở. Bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hoạt động vui chơi, đi lại, sức khỏe, tài sản của người dân. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết các tình huống phức tạp. Triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc. Tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng phương án ứng phó. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, truy quét mạnh các tệ nạn xã hội như đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng… Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, từ sớm, từ xa, nhất là tại các điểm tập trung đông người, nơi diễn ra các sự kiện, cửa ngõ ra, vào TP... Bộ Quốc phòng được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cơ quan này cũng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ VHTT&DL phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng. UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản. Bên cạnh đó, vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.• Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ VHTT&DL phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP chỉ đạo triển khai quyết liệt, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: VIẾT THỊNH Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2-9 Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP chỉ đạo triển khai quyết liệt các công tác, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2-9. loạt câu hỏi với đại diện Bộ Công Thương có mặt tại phiên giải trình. Ngoài ra, ông cũng đề cập đến vai trò quản lý nhà nước trong vấn đề kiểm soát tem chống hàng giả và mã vạch - hai yếu tố giúp người dân có niềm tin vào sản phẩm. Trả lời sau đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Nghị định 98 nêu rất rõ các tình huống để xác định hàng giả. Bởi vậy, hộp sữa đại biểu mang tới phiên giải trình “nhiều khả năng là giả”. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói việc chứng minh hàng giả phải do cơ quan chức năng thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, từ đó mới có căn cứ xử lý. Ông cho biết Bộ Công Thương sẽ rà soát, nghiên cứu sửa đổi quy định liên quan theo hướng có quy trình chặt chẽ, nhanh chóng phát hiện được hàng giả, thuốc giả. Về trách nhiệm của Bộ Công Thương, ông Tân cho rằng bộ có nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, còn việc tổ chức kiểm tra, xử lý chủ yếu của địa phương và lực lượng quản lý thị trường. “Bộ Công Thương vẫn phải lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra các lực lượng, trong đó có việc xử lý nghiêm các cán bộ quản lý thị trường có biểu hiện bao che cho hàng giả” - ông Tân nói. Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh thuốc giả và thực phẩm giả có lợi nhuận rất lớn nên chắc chắn sẽ có doanh nghiệp làm giả. Chế tài xử phạt đã có, kể cả xử lý hình sự song cần bổ sung chế tài phù hợp và quan trọng nhất vẫn là cơ chế phát hiện nhanh, xử lý nhanh và xử lý nghiêm. Ở vị trí điều hành phiên giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đặt vấn đề: Khi nghi ngờ có dấu hiệu hàng giả thì báo cho ai, ai sẽ xử lý và xử lý bằng cách nào? Theo ông Vinh, khi xây dựng các quy định pháp luật phải minh bạch để người dân biết được. “Chúng ta nói huy động nhân dân giám sát, bây giờ những việc người dân nghi ngờ, nếu mình có quy định rồi thì thông tin rộng rãi để người dân biết…” - ông Vinh nêu quan điểm. Trình bày thêm, ông Tạ Văn Hạ đánh giá cơ chế quản lý hiện nay rõ ràng là lỏng lẻo và thiếu hiệu quả. “Tôi muốn hỏi một sản phẩm giả thì trách nhiệm chính thuộc về ai. Khi phát hiện thế này thì dân báo cho ai. Tôi cho rằng cần phải có một cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về thực phẩm giả” - lời ông Tạ Văn Hạ. Giải trình thêm, Thứ trưởng Tân cho biết nếu người dân nhìn thấy, nghi ngờ hàng giả thì có thể gửi phản ánh đến các cơ quan chức năng, không chỉ riêng Bộ Công Thương mà các bộ, ngành và địa phương. Việc này đã có cơ chế khiếu nại, tố cáo; cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đầy đủ. “Trách nhiệm cơ quan tiếp nhận khiếu nại, tố cáo cũng rất rõ và đang thực hiện. Còn trách nhiệm các bộ, ngành đến đâu thì quy định rất rõ trong luật rồi. Chúng tôi nghĩ không có vấn đề gì phải băn khoăn” - theo Thứ trưởng Bộ Công Thương.• Giải trình thẳng thắn, xác định cụ thể trách nhiệm “Đây là chủ đề rất nóng, nóng từ mỗi gia đình, mỗi người dân” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nói tại phiên giải trình. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, tác hại của thuốc giả, thực phẩm giả đối với sức khỏe nhân dân và đối với nền kinh tế là rất lớn, đến mức có thể coi là hiểm họa; trong đó, nguy hiểm nhất là gây tác hại trực tiếp, lâu dài đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị bộ trưởng Bộ Y tế, bộ trưởng Bộ Công Thương và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan trả lời, giải trình thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, phân tích, đánh giá đúng thực tế những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là xác định cụ thể trách nhiệm. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp thiết thực, khả thi để khắc phục có hiệu quả, đúng địa chỉ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tại phiên giải trình. Ảnh: PHẠM THẮNG

4 Thời sự - Thứ Sáu 22-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN Ngày 21-8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quốc gia đánh giá cuối kỳ thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN đến năm 2025 theo Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 25-12016 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 161). Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết cộng đồng văn hóa - xã hội là một trong ba trụ cột của ASEAN, cùng với trụ cột kinh tế, chính trị. Đề án 161 đã triển khai được 10 năm với nhiều nội dung rất quan trọng. Các bộ, các địa phương đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng các kế hoạch hành động thực hiện đề án. Ông đề nghị các đại biểu đánh giá rõ những thành tựu và những khó khăn, tồn tại, đóng góp cụ thể để xây dựng bản đánh giá cuối kỳ gửi Thủ tướng và trình bày trước cộng đồng ASEAN, để thực hiện thành công mục tiêu của Đề án 161, kết thúc vào năm 2026... (Theo TTXVN) • Người đàn ông đốt phòng trọ nghi do ghen tuông. Ngày 21-8, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông đốt phòng trọ của người tình trên đường Hồ Văn Tư rồ i lên xe máy bỏ chạy. Nguyên nhân nghi do ghen tuông. PHẠ M HẢ I • Giải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) vừa giải cứu thành công anh NKN (22 tuổi) bị bắt cóc online. N bị nhóm lừa đảo dẫn dụ di chuyển qua nhiều địa bàn, đồng thời gia đình liên tục bị gây áp lực chuyển gần 3 tỉ đồng. NGUYỄ N TÂN • Mở hội thảo để bán hàng không rõ nguồn gốc. Ngày 21-8, Công an phường Tân An (Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ, xử lý thanh niên tên T (32 tuổ i) từ TP.HCM đến Đắk Lắk tổ chức nhiều buổi hội thảo để bán hàng (thự c phẩm chứ c năng, mỹ phẩm…) không rõ nguồn gốc cho người dân. TIẾ N THOẠ I Sáng 21-8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Phó Thủ tướng khẳng định việc đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ chính trị, đối ngoại quan trọng hàng đầu, triển khai Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm, khẳng định vị thế chiến lược về kinh tế, thương mại trong định hình trật tự kinh tế quốc tế mới. Với tầm quan trọng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức Năm APEC 2027 thành công về mọi mặt, từ nội dung đến công tác lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, văn hóa; tạo dấu ấn sâu đậm của Việt Nam và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phó Thủ tướng giao Ban Thư ký tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại phiên họp, hoàn thiện kế hoạch công tác tổng thể của ủy ban giai đoạn 2025-2027, làm cơ sở cho các tiểu ban xây dựng chương trình công tác. Nhấn mạnh khối lượng công việc cần triển khai là rất lớn, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn tất việc thành lập, kiện toàn năm tiểu ban và ban thư ký trong tháng 8-2025; ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác năm 20205 và cả giai đoạn 2025-2027 trong đầu tháng 9. NGỌ C DIỆ P Ngày 21-8, Sở KH&CN tỉnh Gia Lai, Trường ĐH Quy Nhơn và Công ty TORmem (Mỹ) ký kết thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại tỉnh Gia Lai. Theo ký kết, Công ty TORmem sẽ tư vấn, hỗ trợ các đơn vị của tỉnh trong việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của công ty. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bày tỏ hoan nghênh Công ty TORmem đã có những bước đi nhanh, thiết thực trong quá trình thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn và AI tại tỉnh Gia Lai. Đồng thời, nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các bên đặt nền tảng vững chắc, mở ra cơ hội lớn để Gia Lai phát triển công nghiệp bán dẫn và AI. Theo đó, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết. LÊ KIẾ N Chiều 21-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội bảy tháng đầu năm 2025. Tại buổi họp báo, liên quan đến quá trình xác minh, xử lý thông tin “Viện thẩm mỹ mồi chài dịch vụ chui” tại Viện thẩm mỹ Mega Kangnam (phường Cẩm Thành) mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở Y tế tỉnh đang phối hợp với công an tỉnh xác minh, xử lý. “Sau khi tiếp nhận thông tin, tôi đã ký văn bản chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở viện thẩm mỹ mà báo phản ánh và tất cả cơ sở thẩm mỹ khác trên địa bàn. Sắp tới, trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin” - bà Y Ngọc cho biết. Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh về việc Viện thẩm mỹ Mega Kangnam có dấu hiệu “hù dọa” để làm các dịch vụ lên đến hàng chục triệu đồ ng, mời chào làm dịch vụ trái phép... NGUYỄ N YÊN Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định việc đăng cai Năm APEC 2027 là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm, khẳng định vị thế chiến lược về kinh tế, thương mại trong định hình trật tự kinh tế quốc tế mới. Ảnh: VGP Bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử Quốc hội và HĐND Ngày 21-8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng sắp tới, ủy ban được giao xây dựng hai văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt. Đây là những văn bản hướng dẫn “xương sống”, đặt nền móng để triển khai đúng pháp luật, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử; qua đó, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và HĐND, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ông lưu ý bộ phận thường trực tổ biên tập rà soát kỹ lưỡng các văn bản, nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn thiện các dự thảo. (Theo TTXVN) Đồng Nai kịp thời ứng cứu, giúp dân khu vực bị ngập do mưa lớn Theo Công an tỉnh Đồng Nai, rạng sáng 21-8, sau trận mưa lớn kéo dài, cá c phường Long Bình, Phước Tân, Long Hưng... xảy ra ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, mức nước ở vùng trũng cao gần 2 m. Nhiều người dân phải đứng lên tủ quần áo, gác xếp, trèo lên mái nhà không thoát ra ngoài được. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh đã điều động trên 50 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường phối hợp với Công an phường Long Bình tổ chức đưa người dân đến khu vực an toàn. Với sự nỗ lực cứu nạn cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ đã đưa được 20 người dân, trong đó có nhiều trẻ em, người già và phụ nữ bị mắc kẹt trong nhà đến nơi an toàn; đồng thời giúp ngườ i dân thu hồi các tài sản bị nước cuốn đi… VŨ HỘI Trích xuất camera trên xe, CSGT xử phạt nhiều tài xế không thắt dây an toàn Ngày 21-8, Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa lưu thông trên đường Phan Văn Khải, TP.HCM. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã ghi nhận lại camera hành trình trên phương tiện để làm việc và xử lý lỗi vi phạm, đặc biệt là hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện. Qua kiểm tra camera, CSGT phát hiện nhiề u tài xế không thắt dây an toàn khi lái xe. Một cán bộ CSGT cho biết trước đây, tài xế thường chối lỗi nhưng hiện nay, việc trích xuất camera hành trình giúp việc xử phạt khách quan, minh bạch. PHẠ M HẢ I Giá xăng tăng vượt 20.000 đồng/lít Chiều 21-8, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, kể từ 15 giờ cùng ngày, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: Xăng E5 hiện ở mức 19.464 đồng/lít, tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; xăng A95 lên mức 20.092 đồng/lít, tăng 208 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.905 đồng/lít , giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa hiện ở mức 17.814 đồng/lít, giảm 206 đồng/lítl dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.116 đồng/kg, giảm 152 đồng/kg. AN HIỀ N ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tạo dấu ấn sâu đậm của Việt Nam trong Năm APEC 2027 Gia Lai ký kết với doanh nghiệp Mỹ để phát triển công nghiệp bán dẫn và AI Quảng Ngãi ra văn bản kiểm tra toàn diện các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Sáu 22-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Ngày 21-8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan CSĐT đã tạm giữ Lê Thanh Quân (35 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM) theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Lê Thanh Quân bị truy nã từ năm 2021 và ngày 16-8-2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp bắt giữ Quân tại phường Long Bình (TP.HCM). Quân đã được di lý về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, năm 2020, Quân nhận Lê Nguyễn Thúy Vy (32 tuổi) làm em nuôi và sử dụng Vy vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy. Cuối năm 2020, Quân giới thiệu Vy với Huỳnh Quốc Đạt (33 tuổi). Ngày 16-1-2021, Quân yêu cầu Vy nhận hàng tại chợ Kim Biên rồi cùng Đạt thuê ô tô đi Hà Tiên (Kiên Giang, nay là An Giang) để gửi sang Campuchia và nhận ma túy mang về TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó Quân đổi địa điểm, chỉ đạo Vy và Đạt đến phà Tân Châu - Hồng Ngự. Tại đây, Vy gửi hàng và nhận ma túy mang về TP.HCM. Khi về đến thị trấn Thường Thới Tiền (Đồng Tháp), Vy và Đạt bị lực lượng công an, biên phòng bắt quả tang. Kiểm tra bên trong các bao, thùng carton và túi nylon, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 77 kg ma túy các loại, gồm heroin, methamphetamine, ketamine và MDMA. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị thu giữ tại Đồng Tháp. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can đối với Vy và Đạt. Ngày 27-6-2022, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Vy án tử hình, Đạt tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. HẢI DƯƠNG LÊ THOA - THẢO PHƯƠNG Chiều 21-8, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Dương Văn Thơm, phụ trách Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM (thuộc Văn phòng UBND TP.HCM), đã thông tin về kết quả thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính trên địa bàn TP. Tiếp nhận và giải quyết đa dạng các thủ tục hành chính Theo ông Dương Văn Thơm, qua 45 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đưa chính quyền đến gần dân, sát dân hơn, Văn phòng UBND TP.HCM đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng mô hình “Một điểm đến, đa dịch vụ”. Qua đó, TP.HCM đã triển khai tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đối với 1.337/2.168 thủ tục hành chính ngay từ ngày 1-8. Dự kiến ngay trong tháng 10-2025, 100% thủ tục hành chính sẽ được thực hiện phi địa giới trên phạm vi toàn TP.HCM. “Mô hình tiếp nhận hồ sơ phi địa giới giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn địa điểm thuận lợi nhất, gần nhất để được tiếp nhận và giải quyết đa dạng các thủ tục hành chính” - ông Thơm nói. Tính đến sáng 21-8, 38 tổ địa bàn tại 38 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đã tiếp nhận khoảng 1.600 hồ sơ phi địa giới hành chính. Ông Thơm cho biết thủ tục phát sinh nhiều ở lĩnh vực đất đai, còn thủ tục thành lập doanh nghiệp không có nhiều. Vừa qua, TP.HCM bố trí nhân sự ở các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để vừa nhận hồ sơ của chi nhánh, vừa tiếp nhận hồ sơ phi địa giới của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Dự kiến tuần sau, TP.HCM sẽ làm việc với 38 tổ địa bàn về kết quả một tháng thực hiện tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính. Ông Dương Văn Thơm thông tin UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP rà soát, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phấn đấu đến tháng 10-2025 đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Chưa kể 100% thủ tục liên quan đến hoạt động doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục. Sở Tài chính được giao tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành nghị quyết thu lệ phí 0 đồng đối với tất cả thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến. Ngoài ra, để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, UBND TP đã chỉ đạo bổ sung các lĩnh vực được phục vụ Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 21-8. Ảnh: THẢO PHƯƠNG TP.HCM: 100% thủ tục hành chính sẽ được thực hiện phi địa giới Dự kiến ngay trong tháng 10-2025, 100% thủ tục hành chính sẽ được thực hiện phi địa giới trên phạm vi toàn TP.HCM. tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Trong đó có lĩnh vực thuế, BHXH, bưu chính công ích. Một số địa phương bố trí các dịch vụ như luật sư, dịch thuật, hỗ trợ soạn thảo văn bản, hồ sơ; lực lượng tình nguyện viên để hỗ trợ người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công… Nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 Cũng tại cuộc họp báo, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH&TT TP.HCM, đã chia sẻ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại TP.HCM. Theo ông Vũ, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, nhiều chương trình quan trọng đã và đang được triển khai. Cụ thể, từ ngày 19-8 đến 5-9, TP tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và một số địa điểm trung tâm. Tiếp đó, ngày 22-8, chương trình cầu truyền hình “Thời cơ vàng” trực tiếp kết nối ba điểm cầu Hà Nội - Huế - TP.HCM được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM). Ngày 29-8, TP sẽ tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Bến Dược và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, một chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức đồng thời tại ba điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm TP mới Bình Dương và quảng trường trung tâm Thủ Đức. Sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc vào lúc 21 giờ, TP sẽ bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại nhiều điểm, phục vụ đông đảo người dân. Ngoài ra, Sở VH&TT còn phối hợp với các đơn vị tổ chức 20 suất biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân tại nhiều quận, huyện của TP cũng như các tỉnh lân cận. Từ ngày 28-8 đến 5-9, TP.HCM còn tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Hà Nội, trong đó có các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc vào ngày 29-8. “Với chuỗi hoạt động đa dạng, thiết thực và quy mô, TP.HCM không chỉ góp phần kỷ niệm 80 năm sự kiện lịch sử trọng đại mà còn mang đến cho người dân nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc” - ông Vũ kỳ vọng.• Sở Tài chính được giao tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành nghị quyết thu lệ phí 0 đồng đối với tất cả thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến. Công an TP.HCM đã gửi đến buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội về việc phạt nguội vi phạm giao thông bằng camera. Theo Công an TP.HCM, trong tám tháng đầu năm 2025, Phòng CSGT TP.HCM đã phát hiện và cập nhật lên hệ thống để xử lý gần 70.000 trường hợp vi phạm. Thông tin về quy trình khiếu nại vi phạm phạt nguội, Công an TP.HCM cho biết khi nhận được thông báo vi phạm, nếu có thắc mắc hoặc không đồng tình, người dân có thể liên hệ và phối hợp với cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết. Cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm có trách nhiệm cho người vi phạm xem lại các hình ảnh hoặc video ghi lại thời điểm, địa điểm, biển số xe và lỗi vi phạm một cách rõ ràng, minh bạch. Nếu hình ảnh, video không thể hiện rõ ràng, sắc nét biển số xe hoặc không đủ yếu tố để cấu thành lỗi vi phạm, Phòng CSGT sẽ không ra thông báo vi phạm do không đủ cơ sở pháp lý. Trường hợp tình huống bất khả kháng hoặc theo điều tiết của CSGT, người vi phạm sẽ được xem xét áp dụng tình tiết loại trừ trách nhiệm hành chính được pháp luật quy định. “Nếu người lái xe vi phạm vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm… do tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc trong các tình huống cấp thiết như tránh một vụ tai nạn sắp xảy ra, nhường đường cho xe cứu hỏa, cứu thương..., người dân chỉ cần trình bày rõ ràng, hợp lý. Phòng CSGT sẽ xác minh lại tình hình giao thông tại thời điểm đó và nếu đúng sự thật, hành vi đó sẽ không bị xử phạt” - Công an TP.HCM nhấn mạnh. Cũng theo Công an TP.HCM, hệ thống camera giám sát của Phòng CSGT được kiểm định và bảo trì định kỳ. Tuy nhiên, nếu người dân có cơ sở cho rằng có lỗi kỹ thuật như sai lệch về thời gian, tốc độ, CSGT sẽ kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu hệ thống tại thời điểm đó. Nếu phát hiện lỗi, kết quả ghi nhận vi phạm đó sẽ bị hủy bỏ. Công an TP.HCM công bố quy trình xử lý và khiếu nại phạt nguội Người chủ mưu trong vụ vận chuyển 77 kg ma túy bị bắt Số ma túy trong vụ án mà lực lượng chức năng đã triệt phá. Ảnh: HD

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 22-8-2025 bác đơn, sau đó đến UBND tỉnh Cà Mau cũng bác đơn. Cuối năm 2021, sau khi bị chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bác khiếu nại (lần 2), ông Chín Vinh khởi kiện hành chính. Tháng 5-2022 và tháng 3-2023, lần lượt TAND tỉnh Cà Mau và TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) xử sơ thẩm rồi phúc thẩm vụ án hành chính này, tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Chín Vinh. Cả hai bản án cùng xác định trường hợp làm sổ hồng của ông Chín Vinh không phải nộp tiền sử dụng đất, theo quy định tại Điều 11 và Điều 100 Luật Đất đai. “Tòa án hai cấp đã chứng minh quan điểm, hiểu biết pháp luật của tôi ngay từ đầu là đúng. Vậy mà tôi phải mất tám năm yêu cầu, kiến nghị, xin cứu xét, khiếu nại, khởi kiện mới khiến người ta tin tôi trúng” - ông Chín Vinh nói. Trả lời câu hỏi vì sao ông không khởi kiện sớm hơn, để vụ việc kéo dài đến sáu năm ông mới khởi kiện, ông Chín Vinh nói: “Tôi thấy pháp luật quy định đã rõ ràng để hiểu nên cố gắng yêu cầu, kiến nghị, giải thích để anh em cán bộ nhìn thấy mà giải quyết cho tôi một cách nhẹ nhàng thôi. Tôi đâu ngờ họ không nghe tôi nói. Cùng đường tôi mới khởi kiện hành chính”. Khó khăn mới, trở ngại cũ Những tưởng bao nhiêu năm đó đã đủ khốn khổ, không ngờ lại phát sinh một khó khăn nan giải khác. Ngày 10-12-2024, ông Chín Vinh nhận trong tay giấy hẹn trả kết quả hồ sơ xin cấp sổ hồng. Vào giữa tháng 2-2025, ông nhận được thông báo thuế trước bạ 27,7 triệu đồng, ông vui mừng nộp thuế ngay lập tức và chờ ngày nhận sổ hồng. Thế nhưng mãi đến tháng 4-2025, trễ ba tháng so với giấy hẹn mà vẫn chưa nhận được kết quả. Ông đến bộ phận một cửa của TP Cà Mau cũ hỏi thì được trả lời chờ thêm vài ngày. Quá bức xúc, ông làm đơn gửi UBND TP Cà Mau cũ và được trả lời bằng văn bản (đề ngày 5-5-2025) rằng hồ sơ của ông đã phát sinh tranh chấp - ông H ở cặp ranh đất đã làm đơn tranh chấp đến phường 8 (cũ) và được UBND phường này thụ lý giải quyết vào ngày 4-4-2025 (nay là phường Lý Văn Lâm). UBND phường 8 đã tổ chức hòa giải bất thành, lập biên bản giao cho hai bên đương sự trước ngày 5-5-2025. Và từ đó đến nay, ông Chín Vinh đối diện trở ngại mới - ông H không khởi kiện, còn UBND phường Lý Văn Lâm thì cho rằng đất đang tranh chấp nên hồ sơ xin cấp sổ hồng của ông Chín Vinh bị dừng lại. PV báo Phá p Luậ t TP.HCM đã đặt vấn đề với chủ tịch UBND phường Lý Văn Lâm. Sau hơn một tuần rà soát sự vụ của ông Chín Vinh, ngày 7-8-2025, ông Ngô Văn Uy Vũ, Phó phòng Kinh tế - hạ tầng - đô thị, UBND xã Lý Văn Lâm, thừa chỉ đạo của chủ tịch phường, chính thức trao đổi với PV. Ông Vũ khẳng định việc dừng cấp sổ hồng cho ông Chín Vinh là đúng TRẦ N VŨ Từ năm 2015, ông Trần Quang Vinh (Chín Vinh) ở phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau bắt đầu làm thủ tục xin cấp sổ hồng cho căn nhà và đất của mình đang sinh sống. Thế nhưng ông Vinh vẫn chưa làm được vì nhiều lý do... Thắng kiện tại hai cấp tòa Ông Chín Vinh nguyên là chánh thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau. Năm 2015, ngay khi về hưu, ông làm thủ tục xin cấp sổ hồng cho căn nhà và đất của mình ở phường 8 (cũ), nay là phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng lúc đó là UBND TP Cà Mau cũ, thông báo cho ông phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất hơn 4,4 tỉ đồng cho phần đất ông xin chuyển mục đích sử dụng để làm sổ hồng. Với vốn hiểu biết pháp luật của mình, ông Chín Vinh rà soát và khẳng định trường hợp của mình được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất nên làm đơn khiếu nại. Tuy nhiên, UBND TP Cà Mau cũ Ông Trần Quang Vinh (Chín Vinh), phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ quy định, bởi vì đất đang có tranh chấp chưa được giải quyết xong. Ông Vũ cho rằng dù không có quyết định đang thụ lý giải quyết tranh chấp nào từ cơ quan thẩm quyền nhưng ông H đã tranh chấp với ông Vinh và được phường hòa giải bất thành. Việc tranh chấp này đến nay vẫn chưa có cơ quan nào giải quyết xong. Theo ông Vũ, nếu ông H vẫn không khởi kiện thì ông Chín Vinh có thể chủ động khởi kiện để xử lý dứt điểm tranh chấp. Khi đó, ông Vinh sẽ được cấp sổ hồng. “Tôi đang khiếu nại UBND phường Lý Văn Lâm về hành vi hành chính xác định đất của tôi đang có tranh chấp mà không đưa ra được một quyết định đang thụ lý giải quyết tranh chấp của cơ quan thẩm quyền. Nếu bị bác khiếu nại, tôi lại khởi kiện hành chính để chứng minh quan điểm pháp luật của tôi là đúng” - ông Chín Vinh bức xúc.• Theo ông Ngô Văn Uy Vũ, nếu ông H vẫn không khởi kiện thì ông Chín Vinh có thể chủ động khởi kiện để xử lý dứt điểm tranh chấp. Khi đó, ông Vinh sẽ được cấp sổ hồng. Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2024:“Đất đang có tranh chấp” là thửa đất có tranh chấp đất đai mà đang trong quá trình được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Truy tố 14 bị can trong 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng phapluat@phapluattp.vn VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu vàng xảy ra tại địa bàn tỉnh Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan. Theo đó, bị can Nguyễn Hoàng Sa (tên thường gọi là Tỷ hoặc Mon; ngụ Hà Nội) và Nguyễn Minh Trí (ngụ Long An cũ) cùng 12 bị can khác bị truy tố cùng về tội buôn lậu. Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế; nhu cầu kinh doanh vàng trong nước lớn, các bị can tại Long An (cũ), An Giang, Cà Mau, TP.HCM và Hà Nội đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỉ đồng. Trong đó, đường dây của bị can Nguyễn Hoàng Sa (hiện đã bỏ trốn) đã buôn lậu 36 kg vàng trị giá gần 80 tỉ đồng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang. Các bị can là chủ tiệm vàng, gồm: Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ đã thỏa thuận với Sa mua vàng lậu tại Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa (thường gọi là Nghĩa Trời hoặc ông Cá Linh, trú khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia) dùng xuồng máy vận chuyển USD được đóng trong thùng giấy giao cho “Xây”, “Mập” (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) để đặt mua vàng. Sau khi nhận vàng, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa). Xuyên giao vàng cho ba cá nhân do Sa thuê, gồm: Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải để vận chuyển về TP.HCM, An Giang, Cà Mau giao cho các chủ tiệm vàng trên và nhận tiền thanh toán. Cũng theo cáo trạng, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí nhận vận chuyển vàng thuê cho Nguyễn Hoàng Sa. Thông qua Sa, Trí biết Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia. Trí thỏa thuận bán vàng với các bị can là chủ tiệm vàng, gồm: Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng. Giữa năm 2024, Trí thỏa thuận mua vàng của Van Hear. Trí bỏ ra 150.000 USD đưa cho Van Hear; số tiền còn lại Van Hear chịu trách nhiệm thu xếp. Van Hear thuê Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến biên giới Việt Nam - Campuchia. Từ ngày 6 đến 17-12-2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá hơn 172 tỉ đồng. Nguyễn Minh Trí đã bán cho Khoa 29 kg vàng tổng trị giá gần 65 tỉ đồng và bán cho Thắng 48 kg vàng, tổng trị giá 107 tỉ đồng. Trí thu lợi bất chính 26.920 USD, tương đương 653 triệu đồng. SONG MAI Cà Mau: Nguyên chánh thanh tra 10 năm chưa làm được sổ hồng Tưởng đâu việc thắng kiện sẽ giúp ông Chín Vinh làm được sổ hồng nhưng sự việc lại rẽ theo hướng khác và đến nay đã 10 năm ông vẫn chưa làm được sổ hồng... Các bị can trong vụ án buôn lậu vàng xuyên biên giới. Ảnh: CA

