SỐ 191 (7464) - Thứ Bảy 23-8-2025 Khai mạc triển lãm ảnh 80 năm Cách mạngThángTám và Quốc khánh 2-9 tại Vũng Tàu CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Siêu đô thị TP.HCM: 4 CHÌA KHÓA biến tiềm năng thành hiện thực • Sáng nay (23-8), khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo khảo sát thực địa và nghe báo cáo về địa điểm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI Mua thuốc online: Kiểm soát rủi ro thế nào? Nhiề u trường đại học công bố điểm chuẩn,cóngànhsátmức tuyệt đối 30/30 Hiểu sai về việc cấm xe xăng, người dân khôngdámmua xe mới Thuế thu nhập doanh nghiệp mới tạo cơ chế đột phá cho đầu tư xanh CHƯƠNG TRÌNH "CÙNG NGƯ DÂN THẮP SÁNG ĐÈN TRÊN BIỂN" Tiếp sức để ngư dân Quảng Ninh vươn khơi trong so nay Nga-Ukraine: Vẫn nhiều bất đồng, chưa thấy hướng ra

2 Thời sự - Thứ Bảy 23-8-2025 LÊ THOA thực hiện Sáng nay (23-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra tại hội trường Bộ Tư lệnh TP.HCM. Nhiệm kỳ 2025-2030 cũng là giai đoạn quyết định vị thế và diện mạo của TP.HCM trong kỷ nguyên phát triển mới. Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ UBND TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, trở thành một đầu mối lớn về giao thông và logistics, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh, hiện đại, bền vững. PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình (ảnh), Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐH Quốc gia TP.HCM trực thuộc Trường ĐH Kinh tế - Luật, nhìn nhận mục tiêu nêu trên chính là nền tảng TP.HCM xây dựng một siêu đô thị trong tương lai. Mô hình siêu đô thị “đa cực - đa trung tâm - siêu kết nối” . Phóng viên: TP.HCM hướng đến một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế trong nhiệm kỳ tới. Vậy tầm vóc của siêu đô thị sẽ ra sao, thưa ông? + PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình: Theo thông lệ quốc tế, một siêu đô thị không chỉ được xác định bởi dân số hay GDP lớn, mà còn bởi vai trò điều phối vùng, khả năng thu hút vốn, công nghệ và sáng tạo. Với diện tích khoảng 6.770 km², dân số hơn 14 triệu người và GRDP hơn 2,7 triệu tỉ đồng (chiếm gần 25% GDP cả nước) sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM đã hội đủ điều kiện để định hình như một siêu đô thị đa cực. đây là chiến lược chính trong giai đoạn mới hiện nay, phù hợp quy hoạch đô thị hiện đại, kết hợp quy hoạch sử dụng đất và giao thông công cộng. Từ đó, tối ưu hóa việc sử dụng không gian đô thị xung quanh các trục giao thông công cộng (như metro, BRT, đường sắt đô thị), thúc đẩy phát triển bền vững, giảm ùn tắc, ô nhiễm và chi phí hạ tầng đô thị. TP.HCM cũng cần cơ chế thu hồi một phần giá trị tăng thêm từ đất quanh ga để tài trợ tuyến metro, kết hợp nhà ở xã hội TOD để cân bằng tiếp cận. Đồng thời kết nối hiệu quả giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với sân bay quốc tế Long Thành; phát triển đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và logistics thông minh nhằm tăng cường liên kết giữa các cực đô thị, khu công nghiệp và cảng biển. Đồng thời, phải đột phá xanh, lập quỹ đầu tư hạ tầng xoay vòng và thu hồi giá trị tăng thêm từ đất đai. Để tạo môi trường phát triển năng động, TP cần cơ chế đặc biệt để bảo vệ những cá nhân, tổ chức dám nghĩ, dám làm, thúc đẩy thử nghiệm chính sách linh hoạt (sandbox), đơn giản hóa quy trình hành chính và áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý đô thị. Đây chính là cơ sở để TP.HCM vươn lên thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, đóng vai trò trụ cột tăng trưởng quốc gia trong kỷ nguyên mới. Nâng cao vị thế cạnh tranh quốc tế . Vậy theo ông, Trung tâm tài chính quốc tế có vai trò ra sao trong việc hướng đến siêu đô thị TP.HCM? + Với thực tiễn hiện nay, việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp TP kết nối sâu hơn với dòng vốn toàn cầu, thu hút các tổ chức tài chính lớn, phát triển các sản phẩm hiện đại như trái phiếu xanh, quỹ đầu tư hạ tầng, fi ntech và thị trường phái sinh. Trung tâm này đồng thời sẽ tạo ra một hệ sinh thái tài chính, công nghệ và pháp lý có tiêu chuẩn cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TP, đóng vai trò then chốt trong việc đưa TP.HCM trở thành một cực tăng trưởng mang tính toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, TP.HCM cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết 66 về cải cách tư pháp, hướng tới xây dựng một cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và tài chính minh bạch, hiệu quả, thân thiện với nhà đầu tư. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các hoạt động trọng tài, hòa giải quốc tế, thí điểm các tòa án chuyên trách về thương mại và tài chính với quy trình xét xử điện tử song ngữ Anh - Việt. Các cơ chế công nhận và thi hành phán quyết trọng tài cần được chuẩn hóa, đồng thời áp dụng nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, xác minh khách hàng, bảo vệ quyền tài sản và xử lý tài sản bảo đảm. Bên cạnh hệ thống pháp lý, TP.HCM cần phát triển các thị trường tài chính đa dạng, mở rộng thêm sang thị trường vốn hạ tầng như trái phiếu dự án, quỹ đầu tư bất động sản hạ tầng, cũng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cùng khảo sát thực địa nơi được xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI Vì thế, TP.HCM trong giai đoạn tới sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị “đa cực - đa trung tâm - siêu kết nối”. Trong đó, đa cực là cấu trúc không gian gồm nhiều “cực chức năng” liên kết chặt chẽ bằng hạ tầng hiện đại trên nền tảng số thống nhất. Còn đa trung tâm nghĩa là trong mỗi cực đều có trung tâm chuyên môn sâu. Với TP.HCM sau khi mở rộng không gian phát triển mới thì khu vực TP Thủ Đức cũ sẽ là trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; khu vực trung tâm TP.HCM cũ và khu vực Nam Sài Gòn là dịch vụ chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế; khu vực phía tây bắc TP.HCM cũ và tỉnh Bình Dương cũ là trung tâm công nghiệp công nghệ cao gắn với các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, còn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ là trung tâm năng lượng bền vững quốc gia. Còn siêu kết nối là kết cấu hạ tầng ba lớp gồm kết nối vật lý (đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng - sân bay…), kết nối số (dữ liệu mở, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, 5G/6G, TP số, đô thị thông minh…) và kết nối thể chế (cơ chế đặc thù, điều phối vùng, thủ tục một cửa số hóa…). Mở rộng chính sách thí điểm TOD ra toàn vùng . Để trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế trong kỷ nguyên mới, TP.HCM cần đột phá vào những nội dung gì? + Theo tôi, trước hết TP.HCM cần có sự đột phá về kết cấu hạ tầng và không gian phát triển theo mô hình TOD (phát triển định hướng giao thông công cộng). TP phải xác định về cơ chế, chính sách phù hợp và xứng tầm đối với sự phát triển của một siêu đô thị. Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết 98/2023 bước đầu đã tạo ra một bước ngoặt thể chế đặc biệt quan trọng, tạo khung pháp lý đột phá giúp TP.HCM tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, ngân sách, hạ tầng và phân cấp quản lý trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, để TP phát triển đúng tầm vóc, tôi cho rằng cần thiết phải mở rộng Nghị quyết 98 theo hướng thể chế hóa vai trò “chính quyền vùng siêu đô thị” giúp TP.HCM thực hiện các dự án liên kết vùng, tự chủ điều phối đầu tư công và quy hoạch đa ngành. Các chính sách thí điểm TOD cũng cần mở rộng ra toàn vùng, không chỉ giới hạn ở các tuyến metro trọng điểm cũng như triển khai các cơ chế tài chính tiên tiến như phát hành trái phiếu đô thị TP.HCM cần sự đột phá về kết cấu hạ tầng và không gian phát triển theo mô hình TOD, tối ưu hóa sử dụng không gian đô thị xung quanh các trục giao thông công cộng… Với những lợi thế sẵn có về vị trí địa kinh tế, quy mô dân số, tiềm lực khoa học công nghệ cùng tầm nhìn phát triển đã được khẳng định trong các nghị quyết quan trọng của Đảng và chính quyền TP.HCM, tôi tin rằng TP sẽ định hình rõ nét hơn là một siêu đô thị đa cực, đa trung tâm và kết nối tốt. TP không chỉ lớn hơn về quy mô diện tích và dân số sau sáp nhập, mà quan trọng hơn là thông minh hơn trong quản trị, xanh hơn trong phát triển, hiện đại hơn trong hạ tầng và hấp dẫn hơn trong năng lực cạnh tranh toàn cầu. Hình hài đó sẽ là một đô thị tài chính - công nghệ - dịch vụ hàng đầu khu vực, trung tâm sáng tạo, đổi mới và văn hóa, nơi vừa thu hút nguồn lực quốc tế vừa tạo dựng môi trường sống xanh, sạch và nghĩa tình cho người dân. Đây là kỳ vọng hoàn toàn khả thi nếu TP.HCM tận dụng tốt cơ chế đặc thù, phát huy tinh thần đột phá của bộ tứ nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị gồm Nghị quyết 57, 59, 66 và 68. PGS-TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Định hình rõ nét về siêu đô thị TP.HCM thoisu@phapluattp.vn Siêu đô thị TP.HCM: 4 chìa khóa TP.HCM sẽ sớm trở thành một siêu đô thị toàn cầu nếu tận dụng tốt cơ chế đặc thù, phát huy tinh thần đột phá từ bộ tứ nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

3 Nhà nước cam kết tiếp tục gỡ bỏ rào cản thị trường, cải cách thủ tục gia nhập và rút lui để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, giảm tối đa chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Chính phủ cũng nhiều lần khẳng định vai trò của khu vực tư nhân trong thực hiện các đại dự án, công trình trọng điểm như hạ tầng hay chuyển đổi số, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết 68 vào thực tiễn. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng giữa Nhà nước và tư nhân để thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn. Tôi cho rằng nếu xây dựng được lòng tin giữa các bên, khu vực tư nhân hoàn toàn có thể đảm trách các dự án lớn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Nhà nước phải nhanh chóng thể chế hóa các ưu đãi trong Nghị quyết 68 thành luật và các quy định dưới luật, tạo nền tảng pháp lý rõ ràng. Bản thân các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cũng cần thay đổi tư duy, dám nghĩ lớn, làm lớn, thượng tôn pháp luật, minh bạch tài chính, đầu tư vào công nghệ số và tự động hóa để tạo giá trị gia tăng bền vững. Chủ động liên kết với các tập đoàn quốc tế để học hỏi công nghệ, mô hình quản trị, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đáng chú ý, TP.HCM cần được trao quyền tự chủ phù hợp với vai trò của một siêu đô thị, đặc biệt trong các dự án liên kết vùng, điều phối đầu tư công và quy hoạch đa ngành. Việc thẩm định và quyết định các dự án chiến lược như cảng trung chuyển, khu logistics hay hành lang công nghiệp - đô thị mới nên được giao trực tiếp cho TP.HCM thay vì phải trình qua các bộ, ngành Trung ương như hiện nay. . Xin cảm ơn ông.• Thời sự - Thứ Bảy 23-8-2025 thoisu@phapluattp.vn biến tiềm năng thành hiện thực TS NGUYỄN ĐỨC QUYỀN, Học viện Cán bộ TP.HCM: Xây dựng nhân lực toàn cầu, kiến tạo tương lai TP.HCM Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND TP.HCM xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế là một công trình trọng điểm, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa có tính cấp thiết đối với hành trình vươn tầm của TP. Nhân lực chất lượng cao mà TP.HCM hướng tới là những cá nhân có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng linh hoạt và năng lực giải quyết vấn đề trong một môi trường toàn cầu đầy biến động. Họ là những người làm chủ công nghệ, thành thạo ngoại ngữ, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm. Tiêu chuẩn quốc tế, vì thế ngoài tri thức còn bao gồm thái độ, phẩm chất và năng lực làm việc trong một hệ sinh thái đa văn hóa, đa ngành nghề. Để xây dựng được đội ngũ như vậy, TP.HCM cần triển khai các chính sách vượt trội nhằm thu hút và phát triển nhân tài. Việc tạo ra một môi trường làm việc hấp dẫn, cơ chế đãi ngộ xứng đáng, đồng thời tạo cơ hội để nhân tài được cống hiến và phát triển lâu dài là yếu tố then chốt… Xây dựng hệ sinh thái nguồn nhân lực quốc tế là một tầm nhìn chiến lược dài hạn, nhằm hình thành thế hệ công dân mới - đủ năng lực và bản lĩnh để đưa TP.HCM vươn lên tầm khu vực, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á. Đây vừa là mục tiêu của một nhiệm kỳ, vừa là cam kết phát triển bền vững, đặt nền móng cho một tương lai phồn vinh và hội nhập sâu rộng của TP. Kiến trúc sư KHƯƠNG VĂN MƯỜI, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam: Cần một quy hoạch chung để liên kết các thế mạnh Việc hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu là một bước đi hoàn toàn hợp lý, bởi ba địa phương này sở hữu những tiềm năng có thể bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Tuy nhiên, để biến sự hợp nhất này thành một thực thể phát triển mạnh mẽ, nhiệm vụ cấp bách là xây dựng một quy hoạch tổng thể chung nhằm tạo ra các liên kết chiến lược. Theo tôi, các kế hoạch, dự án đang triển khai tại từng địa phương như chống ngập, cải tạo môi trường… vẫn sẽ tiếp tục. Cái mới và quan trọng nhất ở đây là tầm nhìn và quy mô đã được mở rộng. Thay vì mỗi nơi tự lo, giờ đây một chính quyền đô thị duy nhất sẽ giải quyết các bài toán chung trên một vùng đất lớn hơn. Chìa khóa thành công nằm ở quy hoạch liên kết. Một bản quy hoạch chung phải vạch ra được cách kết nối hạ tầng để khai thác tối đa thế mạnh của từng khu vực. Ví dụ, phải tính toán ngay việc xây một cây cầu nối Cần Giờ với Vũng Tàu để tạo thành một trục ven biển thống nhất. Hệ thống cảng biển của cả vùng, từ Cát Lái đến Cái Mép - Thị Vải cần được sắp xếp lại thành một cụm cảng duy nhất, phân chia chức năng hợp lý để tăng sức cạnh tranh và giá trị kinh tế. Các tuyến đường vành đai đang xây dựng chính là bộ khung xương cho siêu đô thị tương lai. Việc nhanh chóng hoàn thiện các trục kết nối này sẽ là tiền đề vật chất để bản quy hoạch chung đi vào đời sống. Nói cách khác, đây không phải là lúc làm những quy hoạch mới hoàn toàn, mà là ngồi lại để tích hợp những gì đang có, bổ sung các công trình kết nối mới, từ đó tạo ra một sức mạnh cộng hưởng, giúp siêu đô thị cất cánh. Kiến trúc sư VÕ KIM CƯƠNG, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM: Hướng đi đa trung tâm là lời giải hợp lý Trong bối cảnh các dự án hạ tầng lớn đang được triển khai, một câu hỏi mang tính nền tảng được đặt ra là chúng ta đã thực sự hiểu đúng và định nghĩa rõ về “siêu đô thị” hay chưa? Việc gọi gộp toàn bộ diện tích khổng lồ của ba tỉnh, TP thành một “siêu đô thị” là khái niệm có phần mơ hồ. Nhiều ý kiến của chuyên gia cho rằng các dự án hạ tầng đang làm thực chất là để thực hiện các quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia đã có từ trước, chứ không phải để phục vụ một “siêu đô thị” chưa rõ hình hài. Do đó, việc phát triển cần có mục tiêu cụ thể, trong đó hướng đi phù hợp và thực tế hơn là phát triển theo mô hình một “vùng đô thị đa trung tâm” hay một “mạng lưới đô thị”. Trong mô hình này, vẫn có những trung tâm đô thị riêng biệt như trung tâm TP.HCM, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu... Nhiệm vụ của quy hoạch là dùng hạ tầng giao thông hiện đại để kết nối các trung tâm này lại với nhau một cách thông suốt, hiệu quả. Quan trọng hơn, không gian xen kẽ giữa các đô thị này phải được bảo tồn và phát triển cho nông nghiệp, sinh thái và các vùng nông thôn. Đó mới là cách phát triển hợp lý và bền vững. Bà GIANG HUỲNH, Giám đốc nghiên cứu Savills TP.HCM: Bốn yếu tố then chốt cần được giải quyết song hành Việc sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu là một chủ trương lịch sử, hứa hẹn tạo ra một vùng kinh tế cực lớn. Tuy nhiên, để biến tiềm năng khổng lồ này thành hiện thực, cần một lộ trình thực thi đồng bộ và quyết liệt. Theo đó, bốn yếu tố then chốt cần được giải quyết song hành để quá trình sáp nhập thực sự hiệu quả. Thứ nhất, khẩn trương rà soát, đơn giản hóa và thống nhất thủ tục hành chính - đất đai trên toàn vùng, tạo ra một môi trường pháp lý thông suốt. Thứ hai, xây dựng một quy hoạch tổng thể chung cho cả ba địa phương, tránh tình trạng phát triển manh mún, chồng chéo. Quy hoạch này phải ưu tiên kết nối hạ tầng và định hình rõ các khu dân cư, công nghiệp, dịch vụ trong tương lai. Thứ ba, thiết lập cơ chế tài chính đặc thù, đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được giải ngân hiệu quả cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Cuối cùng, tất cả phải được định hướng bởi một chiến lược phát triển chung rõ ràng và dài hạn. Quy hoạch trên quỹ đất lớn sẽ giúp giải quyết bài toán giãn dân và khơi thông nguồn cung nhà ở. Tuy nhiên, các khu đô thị mới phải đảm bảo kết nối thuận tiện với trung tâm để thu hút người dân có nhu cầu ở thực. QUANG HUY - LÊ THOA ghi Ý kiến như các công cụ tài chính xanh như trái phiếu xanh, trái phiếu chuyển đổi và quỹ tín thác carbon. Về công nghệ và nguồn nhân lực, TP.HCM chú ý đầu tư phát triển các trung tâm dữ liệu quốc tế, xây dựng nền tảng định danh số và chữ ký số có thể sử dụng xuyên biên giới. Lập các “phòng thí nghiệm sandbox” để thử nghiệm các mô hình mới trong lĩnh vực fi ntech, regtech và suptech. Không gian thể chế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này, khi Trung tâm tài chính quốc tế cần được xác định là một khu chức năng đặc thù trong siêu đô thị đa cực, được hưởng các cơ chế phân cấp và ủy quyền tối đa theo Nghị quyết 98 của Quốc hội. TP.HCM phải triển khai mạnh mẽ mô hình một cửa số hóa toàn diện, hướng đến việc 100% thủ tục hành chính được thực hiện qua nền tảng số; áp dụng mô hình cửa sổ điều tiết linh hoạt để kịp thời xử lý, cấp phép cho các sản phẩm tài chính mới, bảo đảm yêu cầu quản lý rủi ro hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển đô thị thông minh, hội nhập toàn cầu. Tôi cho rằng tập trung triển khai đồng bộ những nội dung này sẽ là nền tảng quan trọng để TP.HCM xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và nâng cao vị thế cạnh tranh quốc tế của TP. Trao quyền tự chủ trong các dự án liên kết vùng… . Và đây cũng là lúc chúng ta cần tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng TP phát triển? + Như tôi đã đề cập, để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và siêu kết nối, TP.HCM cần huy động hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó khu vực tư nhân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một điểm tích cực là Nghị quyết 68 đã yêu cầu bảo đảm sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận và sử dụng các nguồn lực như vốn, đất đai, tài nguyên, nhân lực… Khu vực tư nhân nay được tạo điều kiện tham gia vào đấu thầu các dự án, kể cả trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, kết cấu hạ tầng và dịch vụ công. Với những lợi thế có sẵn cùng sự phát triển không ngừng nghỉ, TP.HCM đang định hình trở thành một siêu đô thị đa cực, đa trung tâm và kết nối toàn cầu. Ảnh: THUẬN VĂN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 23-8-2025 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng nhiều cán bộ Ngày 22-8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, các ông Nguyễn Đức Quyền (trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa), Lê Đức Giang (trong thời gian giữ chức vụ tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa), Lê Hồng Sơn (trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), Ngô Công Tước (trong thời gian giữ chức vụ tỉnh ủy viên, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những cán bộ này còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các cán bộ Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước. Đ.MINH - N.THẢO Tin vắn • Công an giúp sinh viên tìm lại laptop bị mất ở ký túc xá. Ngày 228, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) thông tin đã bắt giữ nghi phạm Phan Văn Đạt (21 tuổi, xã Duy Xuyên). Đạt là người thực hiện vụ trộm bốn laptop của sinh viên ở khu ký túc xá phía tây TP vào ngày 21-8. M.TRƯỜNG • Giá USD chợ đen tăng kỷ lục. Ngày 22-8, giá USD trên thị trường chợ đen tăng mạnh lên ngưỡng 26.630 - 26.730 đồng/USD, đánh dấu mức cao kỷ lục nhất trong lịch sử giao dịch. Ở thị trường chính thức, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá ở mức 25.298 đồng/USD, tăng 25 đồng so với hôm trước. T.LINH Ngày 22-8, UBND TP.HCM cùng Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28-8-1945 _ 28-8-2025) và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM (1975-2025). Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết trong bối cảnh mới khi cả nước đang tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cũng như thế giới, khu vực chuyển biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn, nặng nề hơn về đẩy mạnh hội nhập quốc tế đồng bộ, toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. Cùng với đó, đòi hỏi người làm công tác đối ngoại phải có tư duy mới, nhận thức mới và cách làm mới. Do đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Sở Ngoại vụ TP.HCM dựa trên cơ sở thực tiễn và tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực mới của TP, có nghiên cứu biện pháp tăng cường phối hợp giữa quốc phòng - an ninh - đối ngoại, giữa chính trị với kinh tế - văn hóa - xã hội. Ông lưu ý Sở Ngoại vụ triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; tiếp tục duy trì và phát huy tốt khuôn khổ quan hệ hữu nghị hợp tác đã thiết lập giữa TP.HCM. Tại buổi lễ, Sở Ngoại vụ TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc… BẢO PHƯƠNG Trong dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện, Bộ Công Thương vừa đề xuất hai phương án về giá bán lẻ điện để sạc xe điện. Phương án 1 (quy định tổng quát và yêu cầu lắp đặt công tơ đo đếm riêng, trừ trường hợp hộ gia đình sinh hoạt có lắp đặt trụ sạc): Giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện phục vụ sạc điện các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng. Trường hợp sạc xe điện của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt đối với toàn bộ sản lượng đo đếm. Phương án 2 (quy định chi tiết việc áp giá và quy định cho hai trường hợp có công tơ đo đếm riêng và không có công tơ đo đếm riêng): Sạc xe điện bao gồm các trạm/trụ sạc điện phục vụ các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng. A.HIỀN Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN LINH Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Người làm đối ngoại phải có cách làm mới Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án về giá bán lẻ điện để sạc xe điện Ngày 22-8, Bộ NN&MT tổ chức cuộc họp để triển khai công tác ứng phó sớm với áp thấp nhiệt đới đang chuẩn bị vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết ông đã trao đổi với giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và thấy rằng dù hiện tại vùng áp thấp nhiệt đới này vẫn đang nằm ở ngoài khơi Philippines, tuy nhiên dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong những giờ tới, sau đó rất nhanh hình thành bão và di chuyển rất nhanh. “Vì đây là cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông và đi rất nhanh, nếu chúng ta không chuẩn bị trước, không tính toán kỹ thì sẽ rất nguy hiểm...” - Thứ trưởng Hiệp cho biết. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo khoảng đêm 22-8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, khả năng sẽ mạnh lên thành bão, thành cơn bão thứ 11 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ năm trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki). AN HIỀN Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp khẩn để ứng phó với bão Kajiki Ông Nguyễn Toàn Thắng làm giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Ngày 22-8, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM trước khi sáp nhập), giữ chức giám đốc Sở NN&MT TP.HCM. UBND TP.HCM cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), giữ chức trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM. Các phó trưởng ban gồm ông Lê Văn Thinh, ông Võ Thanh Phong, ông Nguyễn Trung Tín, ông Phạm Thanh Trực, ông Trần Việt Hà, bà Nguyễn Võ Minh Thư, ông Lê Viết Phúc, ông Trương Văn Phong, ông Nguyễn Bá Khải và bà Lê Thị Kim Châu. LÊ THOA Hà Nội: 5 điểm, 6 trận địa bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9 Ngày 22-8, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại Thủ đô Hà Nội. Theo đó, Hà Nội có tổng số 5 điểm bắn, gồm 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì, hiệp đồng với Công an TP chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn. T.PHÚ Thuế TP.HCM làm video hướng dẫn dễ hiểu hỗ trợ hộ kinh doanh Ngày 22-8, tại Hội nghị tọa đàm với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới năm 2025”, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM, cho biết lũy kế bảy tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 375.025 tỉ đồng, tăng mạnh 18% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 75% dự toán cả năm do Chính phủ giao. Riêng số liệu tháng 7-2025, ngành thuế TP.HCM thu về 80.887 tỉ đồng chỉ trong một tháng, ghi nhận mức tăng trưởng đột phá, ước tính lên đến gần 64% so với cùng kỳ tháng 7-2024. Theo ông Đoàn Minh Dũng, đây là kết quả cộng hưởng từ các nhóm giải pháp được kích hoạt đồng bộ ngay sau khi sáp nhập. “Chúng tôi đã thành lập các tổ tuyên truyền cơ động đến tận nơi “cầm tay chỉ việc” cho hộ kinh doanh. Song song đó là xây dựng các video hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu về các chính sách quy định thuế mới đăng tải trên Zalo, Facebook để người nộp thuế dễ tiếp cận” - ông Dũng nhấn mạnh. Q.HUY 56 ki-ốt bị thiêu rụi trong vụ đốt nhà gây cháy chợ Ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh, có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. Trước đó, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, lửa bùng phát từ căn hộ của ông Nguyễn Văn Phúc trong khu chợ nhà lồng thuộc ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng. Lửa cháy lan sang các ki-ốt liền kề. Lực lượng chức năng đã dập lửa trong gần 2 giờ mới khống chế được. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng có 56 ki-ốt của 25 hộ dân bị thiêu rụi. Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, cho biết ông Phúc dùng dao chém vợ vì mâu thuẫn. Khi người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, ông này đã tự đốt nhà. T.VŨ - V.TÙNG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 23-8-2025 LÊ Á NH - LÊ THOA Sá ng 22-8, Đảng bộ phường Bến Thành, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 20252030. Tham dự đại hội có ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Bến Thành là phường trung tâm, “trái tim” của TP.HCM Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhìn nhận phường Bến Thành có vai trò là phường trung tâm, “trái tim” của TP.HCM, là nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế đặc sắc. Phường cũng có trách nhiệm đặc biệt trong việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của TP.HCM trở thành cực tăng trưởng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, cửa ngõ kết nối toàn cầu, ngang tầm các siêu đô thị quốc tế. Trên tinh thần đó, ông Thông đề nghị phường Bến Thành phát huy tối đa lợi thế trung tâm để phát triển kinh tế, kinh tế đêm, thương mại - dịch vụ cao cấp, du lịch văn hóa gắn với phát triển kinh tế số. Trong đó, phường phải sớm định hình không gian phát triển mới, khai thác đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm năng thương mại - dịch vụ, du lịch; khơi dậy sức mạnh nội lực là cơ bản lâu dài, đồng thời thu hút mạnh mẽ nguồn lực bên ngoài để tạo đột phá. “Mục tiêu là xây dựng phường Bến Thành thành thương hiệu lan tỏa trong và ngoài nước, ai cũng muốn đến” - ông Thông nhấn mạnh. Song song đó, kinh tế địa phương phải gắn với đô thị hóa bền vững, chú trọng chỉnh trang hạ tầng, phấn đấu không còn những khu nhà chung cư xuống cấp. Ông Thông đề nghị phường có kiến nghị giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng dở dang, đặc biệt là công trình tại tứ giác Bến Thành, sớm đưa vào khai thác, phát triển thương mại - dịch vụ, tránh lãng phí. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị phường triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư các ngành có giá trị gia Theo ông Đặng Minh Thông, Đảng bộ phường Bến Thành phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Xây dựng phường Bến Thành thành thương hiệu lan tỏa trong, ngoài nước Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhấ n mạ nh mục tiêu là xây dựng phường Bến Thành thành thương hiệu lan tỏa trong và ngoài nước, ai cũng muốn đến. tăng cao, qua đó khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch hàng đầu của TP. Ngoài ra, với đặc thù là phường trung tâm của trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não, công trình trọng điểm, khu vực có đông khách quốc tế, phường Bến Thành phải xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xuyên suốt. Đảng bộ phường Bến Thành phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành gồm 31 người. Bà Hoàng Thị Tố Nga giữ chức bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường. Phường Phú Lợi có lợi thế vượt trội về giao thương và di chuyển Cù ng ngà y, Đảng bộ phường Phú Lợi, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Phát biểu tại đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường Phú Lợi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Võ Văn Minh đề nghị phường Phú Lợi, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Đồng thời, tiếp tục tận dụng tốt những lợi thế của phường để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, phường Phú Lợi có lợi thế vô cùng vượt trội về giao thương và di chuyển, các có tuyến đường huyết mạch đi qua như Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn giúp kết nối nhanh chóng với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, được “kẹp” giữa hai tuyến metro số 1, số 2 trong tương lai. “Phường Phú Lợi phải tận dụng lợi thế, tiềm năng sẵn có khi có các tuyến đường huyết mạch đi qua. Trong tương lai còn hình thành hai tuyến metro số 1, số 2, điều này sẽ là lợi thế rất lớn, tạo sức bật cho địa phương phát triển” - ông Minh nhấn mạnh. Bên cạnh đó, phường Phú Lợi phải đẩy mạnh phát triển kinh tế vì số lượng doanh nghiệp trên địa bàn rất lớn. Nếu phát triển thêm được nhiều doanh nghiệp nữa thì sẽ tạo sức bật cao cho địa phương phát triển trong tương lai. Ngoài ra, ông Minh còn lưu ý trong tương lai phường Phú Lợi sẽ hình thành thị trường bất động sản, các khu trung tâm thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp rất sôi động, nhất là khi các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành đi qua địa bàn. “Phường Phú Lợi kết hợp vừa cải tạo, chỉnh trang, tăng không gian xanh cho đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại theo mô hình phát triển giao thông công cộng gắn với quy hoạch sử dụng đất dọc theo các tuyến giao thông, tuyến metro số 1 và số 2, bảo đảm hài hòa, thống nhất với phát triển chung của TP” - ông Minh lưu ý. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lợi gồm 33 người.• Chính quyền phải có dấu ấn mới, đô thị phải có diện mạo mới Chiều 22-8, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết tầm nhìn TP.HCM trong giai đoạn mới phải là siêu đô thị mang tầm quốc tế, top 100 TP đáng sống nhất thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với định hướng này, các phường, xã nói chung và phường Cầu Ông Lãnh nói riêng phải xác định những việc cần làm để đóng góp cho TP.HCM phát triển. Trong đó, phường Cầu Ông Lãnh phải củng cố và hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp vững mạnh, vừa chạy vừa hoàn thiện, tăng cường chính quyền số. “Làm sao để bí thư, chủ tịch phường đi đâu cũng chỉ cần dùng điện thoại thông minh là xử lý được hồ sơ của người dân” - ông Được nhấn mạnh và đề nghị cán bộ, đảng viên phải lấy nhân dân, doanh nghiệp là chủ thể phục vụ, là người đến để đặt hàng cho địa phương giải quyết. Ông cho rằng không có khái niệm “dân đến xin, mình cho” mà dân đề nghị, trách nhiệm của chính quyền là phải giải quyết. Về chỉnh trang đô thị, ông Được đề nghị phường Cầu Ông Lãnh phải xây dựng diện mạo mới, chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp, đường thông hè thoáng, không quản lý lỏng lẻo để tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. "Chính quyền phải có dấu ấn mới, đô thị phải có diện mạo mới" - ông Nguyễn Văn Được nói và đánh giá cao chủ đề đại hội của phường có nêu bật vấn đề xây dựng "dấu ấn mới - diện mạo mới". Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người. Ông Nguyễn Duy An giữ chức bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Trung Châu Tuyên giữ chức phó bí thư thường trực Đảng ủy; bà Trương Thị Minh Dung giữ chức phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường. Ông Nguyễn Duy An sinh năm 1977, trình độ: Thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó ông An làm phó chủ tịch UBND quận 1. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh đặt ra 26 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, phường trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững với những “dấu ấn mới - diện mạo mới”. Giai đoạn này, phường sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình, thúc đẩy kinh tế đêm, du lịch cộng đồng. Đồng thời, thu hút các nhà đầu tư tham gia khai thác các “phân khu” theo định hướng phát triển chung của phường; lập quy hoạch đô thị theo thẩm quyền; triển khai đồng bộ các chương trình cải tạo hẻm, nâng cấp vỉa hè, chiếu sáng thông minh, cây xanh, mỹ quan đô thị. Đáng chú ý, phường Cầu Ông Lãnh sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh theo đúng thẩm quyền; triển khai các giải pháp khai thác, phát triển kinh tế ban đêm. LÊ THOA Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HÀ THƯ Tiêu điểm Cù ng ngà y, Đảng bộ phường Tân Bình, phườ ng Phú Định tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tạ i phườ ng Tân Bình, đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Bình. Ông NguyễnHoàngLongđượcchỉđịnh giữ chức bí thư Đảng ủy phường. Tạ i phườ ng Phú Định, đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Định gồm 33 người. Ông Phạm Ngọc Muôn được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

6 dân” - phó giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh nói. Nhân dịp này, ông Nghị bày tỏ tin tưởng rằng nghề cá Quảng Ninh sẽ ngày một phát triển bền vững, cuộc sống ngư dân sẽ ấm no, hạnh phúc hơn và quan trọng hơn hết là chủ quyền biển, đảo quê hương luôn được giữ vững. Tiếp sức cho bà con an tâm bám biển Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - Trưởng Ban tổ chức chương trình, chia sẻ rất vui mừng khi chương trình đến với chính quyền và bà con ngư dân tỉnh Quảng Ninh. Ông Nguyễn Thái Bình cho biết với sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho ngư dân hiểu và vận dụng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, thúc đẩy việc phát triển đời sống của ngư dân và phát triển kinh tế biển. Trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ. Ông Nguyễn Thái Bình nhận định rằng một trong những kỳ vọng lớn hiện nay của ngư dân và doanh nghiệp thủy sản Quảng Ninh là việc Việt Nam sớm được gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. “Nếu thành công, giá trị hải sản xuất khẩu có thể tăng 30%-50%, mở ra cơ hội lớn cho thị trường quốc tế, từ đó cải thiện thu nhập cho ngư dân và nâng cao thương hiệu thủy sản NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 22-8, tại Nhà văn hóa đặc khu Vân Đồn, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Nghề cá: Một trụ cột kinh tế của Quảng Ninh Tại chương trình, ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương này có đường bờ biển dài gần 250 km cùng ngư trường rộng hơn 6.100 km2, là nơi sinh sống, mưu sinh của hàng ngàn tàu cá và hơn 10.000 người lao động đánh bắt cá khắp biển xa gần. “Nghề đánh bắt của bà con cũng rất đa dạng, với nhiều loại hình như lưới kéo, lưới rê, chài chụp kết hợp ánh sáng, nghề câu vàng là chủ yếu, bên cạnh đó còn có các nghề khác như te xiệp, đăng đáy, lặn, lồng bẫy… Mỗi nghề mang lại nguồn thu nhập quý giá cho từng gia đình, góp phần tạo nên sự phong phú của nghề cá Quảng Ninh” - ông Nghị nói. “Qua nhiều thế hệ, bà con ngư dân chân chất, kiên cường vẫn luôn là “cột mốc sống”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - ông Nghị nói, đồng thời khẳng định Quảng Ninh luôn xác định khơi dậy và phát huy truyền thống nghề cá là một trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh. Cũng theo ông Nghị, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” thật sự ý nghĩa với từng phần quà mà bà con nhận được. Những món quà ấy không chỉ giúp bà con yên tâm hơn trong lao động sản xuất, mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để bà con vững tin bám biển, tiếp tục vươn khơi bám nghề. “Chúng tôi đánh giá rất cao và cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã có sáng kiến, khởi xướng và tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này. Đây cũng là dịp để thắt chặt hơn nữa tình cảm, sự đồng lòng giữa chính quyền, báo chí, doanh nghiệp với bà con ngư Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM - Trưởng Ban tổ chức chương trình, cùng ông Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trao quà cho các học sinh. Ảnh: PHI HÙNG của tỉnh nói riêng và của Việt Nam nói chung” - ông Bình nhấn mạnh. Trong bối cảnh đó, thông qua Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, báo Pháp Luật TP.HCM kỳ vọng chung tay với Quảng Ninh, giúp ngư dân làm kinh tế biển bền vững; góp phần nâng cao nhận thức của bà con ngư dân về chống đánh bắt trái phép, sớm gỡ thẻ vàng IUU. “Đến với Quảng Ninh lần này, chương trình của chúng tôi cũng mang đến những món quà, tình cảm, sự động viên kịp thời, ý nghĩa, tiếp sức để bà con ngư dân an tâm bám biển” - Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM nói. Em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 7 Trường THCS Vạn Yên (Vân Đồn), cho biết cảm thấy rất vui khi nhận được những phần quà từ chương trình. “Em sẽ tặng lại ba lô cho anh trai em học lớp 8, bút chì và cục tẩy thì cho em gái em tập viết, còn vở thì em sẽ giữ để dùng cho năm học mới” - My nói. Riêng 2 triệu đồng tiền mặt, My cho biết sẽ đưa cho cha mẹ để mua quần áo mới cho cả nhà. Còn theo chị Hoàng Thị Mến, ngư dân thôn 8, Hạ Long, Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” rất ý nghĩa, mang đến cho ngư dân Quảng Ninh nhiều món quà thiết thực. “Vợ chồng tôi chỉ đánh bắt thủy hải sản gần bờ nên thu nhập cũng không cao, nhiều hôm không được gì. Tôi mong địa phương và các đơn vị quan tâm đến bà con ngư dân nhiều hơn và hướng dẫn thêm cho chúng tôi thông qua những chương trình như thế này. Các đơn vị càng sát sao, ngư dân chúng tôi càng thấy vững tin” - chị Mến chia sẻ.• Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ đầu năm 2023, diễn ra tại 28 tỉnh, TP giáp biển trên cả nước với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho ngành hải sản của Việt Nam. Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã đoạt giải nhất giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42 năm 2024 và mới đây nhất là đoạt giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 4 năm 2025. Lãnh đạo trung ương và nhiều tỉnh, TP trong cả nước cùng với nhân dân đánh giá đây là chương trình xã hội thiện nguyện có giá trị, mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” cũng hướng tới việc hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ. Chương trình là cầu nối để cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân yên tâm bám biển, khẳng định, gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. “Qua nhiều thế hệ, bà con ngư dân chân chất, kiên cường vẫn luôn là “cột mốc sống”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG NGƯ DÂN THẮP SÁNG ĐÈN TRÊN BIỂN” Tiếp sức để ngư dân Quảng Ninh vươn khơi Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình ngư dân, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Tại sự kiện, Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm: Cuốn cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản (do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên), bình ắc quy, đèn LED, hộp combo pin Con Ó, cùng các loại thuốc cần thiết. Cùng với đó, Ban tổ chức chương trình trao tặng 4 máy tính bảng, 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 3 triệu đồng, gồm tiền mặt và một số dụng cụ học tập) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Tiêu điểm Thời sự - Thứ Bảy 23-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Em Nguyễn Trà My cùng mẹ nhận quà từ chương trình. Ảnh: THANH TÚ

