CHỦ TỊCH NƯỚC LƯƠNG CƯỜNG: Mãi khắc ghi những hy sinh, đóng góp to lớn của nhân dân trang 5 SỐ 192 (7465) - Thứ Hai 25-8-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay “Tôi phải thay đồng đội, người thân ngắm trọn hòa bình” Cần một chiến lược đồng bộ cho chip bán dẫn “Make in Vietnam” trang 13 trang 11 trang 12 2 cự u phó chánh án TAND Cấp cao nhận tiền “chạ y á n” thế nà o?trang 6 Các địa phương chủ động ứng phó với bão số 5 với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Ảnh: NHÓM PV Điểm chuẩn ĐH năm 2025 tăng “ngược dòng”: Liệu có bất thường? Luật và đời Tiểu thương chờ lời đáp cho bài toán hóa đơn điện tử Những “tiếng lòng” của các tiểu thương liên quan đến hóa đơn điện tử không chỉ là nỗi niềm cá nhân. Nó phản ánh một vướng mắc lớn trong chính sách, khi yêu cầu của ngành thuế và quản lý thị trường chưa “chung một nhịp đập”. Và đã đến lúc cần một lời giải toàn diện. (Xem tiếp trang 7) Bão số 5 tiến sát siêu bão: KHẨN CẤP ỨNG PHÓtrang 2+3

2 Thời sự - Thứ Hai 25-8-2025 thoisu@phapluattp.vn NHÓM PHÓNG VIÊN Chiều 24-8, bão số 5 đã mạnh lên đầu cấp 14, giật cấp 16 với sức gió mạnh nhất 134-166 km/giờ. Dự báo từ trưa đến chiều 25-8, bão vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 vẫn còn khả năng mạnh thêm, có thể đạt cấp 15, sát cấp siêu bão. Chủ động các biện pháp ứng phó với bão ở mức cao nhất Trước tình hình đó, ngày 24-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ban hành Công điện khẩn số 13 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 5. “Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, khẩn trương triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biển, ven sông, khu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét… Chủ động bố trí lực lượng, vật tư tại khu vực trọng điểm, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại khu dân cư dễ bị chia cắt. Chuẩn bị phương án tiêu úng, chống ngập cho nông nghiệp, khu công nghiệp, đô thị, dân cư. Ghi nhận tại Sầm Sơn, nhiều ngư dân ở Thanh Hóa đã khẩn trương đưa tàu thuyền về khu vực neo đậu an toàn hoặc kéo “Các địa phương, đơn vị dừng ngay các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung công tác phòng, chống mưa bão. Tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động ứng phó với thiên tai… Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh” - chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu lập tức hỗ trợ 69 địa phương, mỗi địa phương 100 triệu đồng để chi cho công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn… Người dân gấp rút phòng, chống bão Trước nguy cơ bão đổ bộ, người dân tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Tại các hộ dân, mái nhà, cửa sổ, tường rào được chằng néo, củng cố; cây xanh có nguy cơ bật gốc được cắt tỉa, thu dọn để hạn chế thiệt hại. Ở khu vực ven biển, các đê biển, kè chắn sóng được gia cố chắc chắn bằng bao cát, bao tải và vật liệu chống xói mòn; nhiều đoạn đê cũ, hư hỏng được kiểm tra, sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn. Hệ thống cống rãnh, kênh mương nội đồng cũng được khơi thông, dọn dẹp rác, bùn đất nhằm đảm bảo thoát lũ nhanh, tránh ngập úng khi mưa lớn kèm bão. Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời chủ động vận hành xả nước thủy điện Bản Vẽ để cắt giảm lũ trước khi bão đổ bộ. Tại tỉnh Quảng Trị, từ tối 23 đến sáng 24-8, nhiều gia Bão số 5 tiến sát siêu bão: Khẩn cấp biện pháp ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9” - chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh khi bão ảnh hưởng trực tiếp, cần thiết sẽ cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu huy động lực lượng (quân đội, công an, biên phòng, thanh niên…) hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, cơ sở sản xuất, dịch vụ, công trình công cộng, hạ tầng quan trọng; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thu hoạch hoa màu, thủy sản sắp đến kỳ với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân ở nhà yếu, vùng trũng thấp, ven lên bờ để đảm bảo an toàn cho tài sản. Nhiều phương tiện được kéo vào khu vực đường Hồ Xuân Hương để trú tránh. Nhiều ngư dân cho biết rút kinh nghiệm từ các cơn bão trước, lần này sau khi nghe thông báo tất cả đều khẩn trương vào bờ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Trong khi đó, ngày 24-8, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm trưởng ban. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh có nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý... Cũng trong ngày, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ban hành công điện khẩn, huy động toàn hệ thống chính trị ứng phó với bão số 5, yêu cầu sơ tán dân, bảo vệ công trình, giảm thiểu thiệt hại. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão, mưa lũ; hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 24-8, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 phương tiện/248.820 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, diện tích lúa khu vực Bắc Trung Bộ 294.500 ha, đã chín 1.010 ha, trổ đến chín sáp 129.800 ha, làm đòng 143.000 ha, đứng cái 20.600 ha. Diện tích cây ăn quả tại các tỉnh Bắc Trung Bộ là 77.200 ha, trong đó, chuối 17.700 ha; cây có múi 27.800 ha chuẩn bị bắt đầu thu hoạch; 57.000 ha cao su có thể bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ. Tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh, TP ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là 611 ha, có khoảng 5.745 lồng bè các loại và có 384 chòi canh nuôi trồng thủy sản. Trước diễn biến của bão, bảy tỉnh, TP ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển. Các tỉnh, TP Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có phương án di dời dân cư với tổng số 152.387 hộ dân/586.770 nhân khẩu (Thanh Hóa 40.830 hộ dân/169.352 nhân khẩu; Quảng Trị 42.708 hộ dân/155.218 nhân khẩu; Huế 16.349 hộ dân/52.186 nhân khẩu; Đà Nẵng 52.500 hộ dân/210.014 nhân khẩu)… Tại tỉnh Quảng Trị, từ tối 23-8 đến sáng 24-8, nhiều gia đình đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa xuyên đêm nhằm hạn chế thiệt hại. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, người dân các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An cùng chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Thủ tướng: Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết Ngày 24-8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Công văn 70-CV/TW của Ban Bí thư về việc ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki). Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không được lơ là, chủ quan với bão số 5, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. “Hằng ngày trước 16 giờ, cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng” - Ban Bí thư yêu cầu và nhấn mạnh việc này nhằm chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản nhà nước. Văn phòng Trung ương Đảng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão. Văn phòng Thường trực BCĐ phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu 4 và các bộ, ngành liên quan đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của BCĐ tiền phương trong mọi tình huống. Đêm 24-8, tại Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến về công tác ứng phó với bão và mưa lũ do bão. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “phòng hơn là chống”, yêu cầu phải chuẩn bị ở mức cao nhất, đặc biệt phải đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên trên hết. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương chủ động chuẩn bị, đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó. Các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, công điện của Thủ tướng Chính phủ, công văn, công điện của các cấp, các ngành về việc tập trung ứng phó với bão số 5. Sau cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại cảng Cửa Lò (phường Cửa Lò) và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang (xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An). NGUYÊN THẢO - MINH TRÚC Ứng phó với bão số 5: Phương án di dời 152.387 hộ dân với 586.770 nhân khẩu Ngư dân ở Thanh Hóa đang khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ để tránh bão số 5. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

3 Thời sự - Thứ Hai 25-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Cuồng phong bão số 5 sẽ đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Trị với gió giật cấp 14 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ trưa đến chiều 25-8, bão vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cường độ tuy có giảm nhưng vẫn ở cấp bão rất mạnh, đầu cấp 12, giật cấp 14. Chiều 24-8, bão số 5 đã mạnh lên đầu cấp 14, giật cấp 16 với sức gió mạnh nhất 134-166 km/giờ. Lúc 16 giờ, tâm bão còn cách Nghệ An 470 km, Hà Tĩnh 450 km, bắc Quảng Trị 390 km về phía đông. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 vẫn còn khả năng mạnh thêm, có thể đạt cấp 15, sát cấp siêu bão. Bão vẫn đang di chuyển nhanh theo hướng tây về phía đất liền Việt Nam. Dự báo sáng sớm 25-8, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ đầu cấp 14, giật cấp 16. Từ trưa đến chiều 258, bão vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cường độ tuy có giảm nhưng vẫn ở cấp bão rất mạnh, đầu cấp 12, giật cấp 14. Với cấp bão rất mạnh này, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đặt cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 trên khu vực vùng ven biển và đất liền Thanh Hóa - Quảng Trị trong cả ngày 25-8. Lần gần nhất cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sử dụng cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở cấp 4 trên đất liền là bão Yagi năm 2024 và chưa từng sử dụng cấp 5, cấp cao nhất và cũng chính là cấp thảm họa. Dự báo do ảnh hưởng của bão, khu vực tây bắc Biển Đông (Hoàng Sa): Gió cấp 9-11, gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16; sóng cao 5-7 m, gần tâm cao 8-10 m; biển động dữ dội. Vùng biển Thanh Hóa - Huế (Hòn Ngư, Cồn Cỏ): Gió cấp 7-9, tăng cấp 10-11, gần tâm cấp 12-14, giật cấp 16; sóng cao 5-7 m, gần tâm cao 8-10 m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn): Gió cấp 6-7, giật cấp 9; phía nam (Bạch Long Vĩ): Gió cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 2,5-4,5 m; biển động rất mạnh. Cảnh báo nước dâng và ngập lụt ven biển từ Hải Phòng đến bắc Quảng Trị: Nước dâng cao 0,5-1,5 m. Nguy cơ cao ngập úng vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông vào chiều và tối 25-8. Từ đêm 24-8: Thanh Hóa - Quảng Trị gió cấp 8-10, gần tâm bão cấp 1113, giật cấp 14-15. Từ chiều tối 24 đến hết 26-8: Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa - Huế: Mưa 100-150 mm, cục bộ hơn 250 mm. Riêng Thanh Hóa - bắc Quảng Trị: Mưa rất to 200-400 mm, cục bộ có nơi hơn 700 mm. Nguy cơ mưa cực lớn (hơn 200 mm/3 giờ). Khu vực thượng và trung Lào: Mưa 100-250 mm (từ ngày 25 đến 27-8), có nơi hơn 500 mm. AN HIỀN ứng phó đình đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa xuyên đêm nhằm hạn chế thiệt hại. Vụ lúa hè thu năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 38.800 ha, đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch hơn 2.500 ha lúa. Trong khi đó, lực lượng chức năng và biên phòng cũng hỗ trợ người dân bản Ra Mai, xã Dân Hóa chằng chống nhà cửa. Trên tuyến biển, lực lượng Bộ đội biên phòng Quảng Trị cùng người dân khẩn trương đưa thuyền lên vị trí cao, chằng buộc đảm bảo an toàn. Chiều 24-8, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ, cho biết toàn bộ lực lượng và người dân trên đảo khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Cụ thể, các lực lượng được huy động để chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Theo bí thư đặc khu Cồn Cỏ, đặc khu sẽ đưa gần 400 quân, dân vào các hầm trú ẩn an toàn ở trên đảo, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng ứng phó với bão. Tại Đà Nẵng, nhiều lực lượng gồm Công an, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Cảnh sát đường thủy cũng triển khai kiểm tra, nhắc nhở tàu thuyền đang hoạt động trên sông cập bến, neo đậu an toàn trước khi bão vào. Tại cảng cá Thọ Quang, ngư dân cũng tích cực chằng chéo cố định tàu thuyền, tránh hư hại tài sản khi có mưa to, gió lớn.• Bão số 5 mạnh sát cấp siêu bão Chiều 24-8, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT) cung cấp thông tin mới về bão số 5 (tên quốc tế Kajiki). Thông tin tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 5 được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt, tốc độ di chuyển bão khá nhanh. Từ thời điểm là áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông cho đến chiều 24-8, bão thường xuyên di chuyển với tốc độ lên tới 20-25 km/giờ, thậm chí trên 25 km/giờ. Cường độ bão cũng mạnh lên rất nhanh. Thời điểm tối và đêm 22-8 khi mới vào Biển Đông ở mức áp thấp nhiệt đới (cuối cấp 6, đầu cấp 7), đến sáng 23-8 mạnh lên thành bão thì đến chiều đã mạnh lên cấp 13, tăng thêm 7 cấp. Đáng chú ý, theo dự báo của đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với bão số 3 Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017. Khi bão tiệm cận bờ, cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, đạt cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16. Khoảng trưa và chiều 25-8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Bình. Tuy nhiên, hoàn lưu bão rộng nên mây bão sẽ bao trùm nhiều tỉnh, trong đó hoàn rìa tây bắc bão đã gây mưa cho đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội. Về lũ, lũ quét, sạt lở đất, ở khu vực Bắc Bộ, lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục xuống chậm ở mức báo động (BĐ) 1 đến BĐ 2. Từ đêm 24 đến hết 25-8, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau: Thanh Hóa: Sông Bưởi lên mức BĐ2, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Mã lên trên BĐ1. Nghệ An: Thượng lưu sông Cả lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; hạ lưu sông Cả BĐ2-BĐ3. Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông La lên mức BĐ2-BĐ3. Quảng Trị: Sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. TP Huế: Sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ1-BĐ2. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại các tỉnh thuộc khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ (trọng tâm từ Thanh Hóa đến TP Huế). AN HIỀN Dự báo hướng di chuyển của bão số 5. (Ảnh do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp) Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về bão số 5. Ảnh: AH Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với bão số 5. Ảnh: VGP Người dân tỉnh Quảng Trị hối hả gặt lúa xuyên đêm, chạy đua với thời gian trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Ảnh: BT Lực lượng Bộ đội biên phòng ở Đà Nẵng nhanh chóng giúp ngư dân đưa thuyền thúng lên bờ nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: MT

4 Thời sự - Thứ Hai 25-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 144/CĐ-TTg về việc bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh và thực hiện TTHC thông suốt, hiệu quả trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để trình Thủ tướng phê duyệt, chậm nhất trước ngày 31-8-2025. Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung phương án, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025. Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, TTHC được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành theo đúng thời hạn được giao... (Theo TTXVN) • Trâu húc bé gái 4 tuổi tử vong. Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My (Nghệ An), cho biết bé BT (bốn tuổi) bị trâu hàng xóm húc đã không qua khỏi vào sáng 24-8. Sự việc xảy ra vào chiều 23-8, trong lú c bé T đang chơi gầ n nhà . ĐẮ C LAM • Dùng dao sát hại bạn nhậu rồi bỏ trốn. Ngày 248, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) đang phối hợp điều tra vụ án mạng khiến ông THL tử vong. Nguyễn Tấn Quí đượ c cho là đã sát hại bạn nhậu rồ i bỏ trố n nhưng bị bắt ngay sau đó . KHẢ DOANH • Khở i tố 2 ngườ i mua bá n trá i phé p hó a đơn. Ngày 24-8, Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Tấn Linh và Võ Quốc Việt. Việt mua rồi cung cấp cho Linh 80 hóa đơn khống với tổng số tiền gần 391 triệu đồng. CHÂU ANH Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội; khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo quy định. Tiếp tục tập trung rà soát, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập do quy định pháp luật; chủ động sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. NGỌC DIỆP Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025 vừ a được tổ chức tại Hà Nội, theo hình thức tranh biện đối kháng trực tiếp để 16 dự án xuất sắc nhất có cơ hội chứng minh, thuyết phục các giám khảo về giá trị thực tiễn, tính sáng tạo, tính bền vững - khả năng mở rộng và chất lượng tổng thể của bài thi. Được tổ chức bởi Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Công ty 1Matrix, cuộc thi VietChain Talents là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain, thu hút hơn 300 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên cả nước tham gia ngay từ vòng sơ loại, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và vị thế ngày càng cao của sân chơi trí tuệ, sáng tạo dành cho thế hệ lập trình viên tương lai. VietChain Talents 2025 có tổng giải thưởng lên tới 3,5 tỉ đồng. Trong đó, giải nhất chủ đề Blockchain Layer 1 có giá trị 1 tỉ đồng đã thuộc về đội KMASC với dự án nền tảng quản lý văn bằng chứng chỉ quốc gia - dự án hạ tầng blockchain có tính mở rộng cao, khả năng tích hợp đa lĩnh vực. NGỌ C DIỆ P Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Cuba La Colmenita đã đến Hà Nội, tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Ngày 26-8, tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra buổi biểu diễn của La Colmenita. Trong dịp này, La Colmenita sẽ trình diễn vở nhạc kịch Cô bé Lọ Lem theo phong cách The Beatles - một sự tái hiện câu chuyện cổ tích kinh điển, cùng những ca khúc bất hủ của nhóm nhạc huyền thoại người Anh. Theo ban tổ chức, vở diễn này được thiết kế dành cho mọi lứa tuổi, hứa hẹn là một lễ hội của âm nhạc, sắc màu và niềm vui, truyền tải những giá trị của tình bạn, tình đoàn kết, tôn vinh tài năng và sức mạnh tập thể. Vở nhạc kịch được dàn dựng bởi đạo diễn Carlos Alberto Cremata, đã được biểu diễn tại hơn 25 quốc gia, từng được đề cử giải Latin Grammy. Năm 2022, tác phẩm này được trao Huân chương Félix Varela hạng Nhất - phần thưởng cao quý nhất của Cuba dành cho một thiết chế văn hóa. La Colmenita là đoàn nghệ thuật thiếu nhi đầu tiên được UNESCO vinh danh Đại sứ Thiện chí UNICEF (năm 2007). T.THANH Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7-2025. Ảnh: VGP Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra khu trưng bày triển lãm thành tựu đất nước Sáng 24-8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đi kiểm tra sản phẩm trưng bày tại các gian hàng thuộc khu trưng bày ngoài trời chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Tham quan một số gian hàng tại khu trưng bày ngoài trời, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nhiều đơn vị đã tích cực chuẩn bị các sản phẩm trưng bày như TP Hà Nội, TP Hải Phòng... với những sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu, đại diện cho địa phương tham gia triển lãm. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương bám sát nội dung Công điện 142/ CĐ-TTg ngày 23-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Đặc biệt lưu ý bố trí bổ sung khu trưng bày ngoài trời các loại máy móc, trang thiết bị đặc sắc, điển hình, tiêu biểu phục vụ cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chuẩn bị tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ khai mạc triển lãm. (Theo baochinhphu.vn) 1 nam sinh được Trường ĐH Luật TP.HCM mời ở lại giảng dạy ngay khi tốt nghiệp Sáng 24-8, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân chính quy năm 2025 cho 1.594 sinh viên. Theo thống kê từ trường, trong số 1.594 sinh viên tốt nghiệp đợt này có 44 sinh viên đạt loại xuất sắc (2,76%), 457 sinh viên đạt loại giỏi (28,67%). Nhà trường đã khen thưởng 408 sinh viên là thủ khoa toàn trường, thủ khoa ngành, sinh viên xuất sắc, giỏi toàn khóa và 142 sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác quản lý lớp, hoạt động Đoàn, hội và phong trào sinh viên. Đặc biệt, thủ khoa toàn khóa Cao Đức Anh, sinh viên chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Anh ngành luật khóa 46, được vinh danh với điểm trung bình 3.9/4.0 - mức cao nhất trong hơn 40 năm hình thành và phát triển của trường. Với thành tích này, Đức Anh được trao học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ (2026-2029) trị giá 252 triệu đồng và lời mời ở lại trường làm giảng viên theo chính sách thu hút nhân tài trẻ của trường. Trong diễn văn chúc mừng, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM - TS Lê Trường Sơn nhắ n gử i: “Nếu cuộc đời là một cuốn sách thì hôm nay các em khép lại chương sinh viên và mở ra chương mới - chương của những người kiến tạo tương lai”. PHẠ M ANH “Những ngày ở Paris” - hồi ức về vẻ đẹp tình người nơi đất khách Sáng 24-8, tại TP.HCM, PGS-TS-BS - nhà văn Nguyễn Hoài Nam đã có buổi giao lưu ra mắt tác phẩm Những ngày ở Paris. Nói về lý do thực hiện tác phẩm, PGS-TS-BS - nhà văn Nguyễn Hoài Nam cho biết mình thực hiện để tri ân những người thầy, người đã hỗ trợ mình trong những ngày tháng học tập tại Paris. “28 năm rồi tôi đã rời xa Paris, tôi thực hiện cuốn sách để nhớ lại ngày xưa, trong đó những ngày học tập tại Paris là ký ức khó quên nhất. Tất cả suy nghĩ, về hồi ức được chuyển tải trong tác phẩm nhằm truyền tải quan điểm sống, tấm lòng của những người xa quê hương” - PGS-TS-BS - nhà văn Nguyễn Hoài Nam chia sẻ. Độc giả sẽ tìm thấy trong đó không chỉ những câu chuyện về Paris qua lăng kính của một người trẻ say mê khám phá, mà còn là những bài học về y đức, về sự tận tâm với nghề và cả những trăn trở, suy tư về sứ mệnh của người thầy thuốc. VĂN HÀ ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng: Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo đảm kịp thời, hiệu quả VietChain Talents 2025 thu hút hơn 1.000 lập trình viên trẻ Đoàn thiếu nhi Cuba sẽ biểu diễn tại Hà Nội Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Hai 25-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Đại biểu trẻ nhất sinh năm 2008 Buổi gặp mặt quy tụ 300 đại biểu từ 34 tỉnh, TP trong cả nước. Trong đó có 19 vị nguyên là chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chủ tịch, bí thư thứ nhất của năm tổ chức chính trị - xã hội; chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Đại biểu tiêu biểu đại diện cho giai cấp công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, người cao tuổi, doanh nhân, các vị chức sắc của 16 tôn giáo; đại biểu đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đại biểu đại diện cho 41/53 dân tộc thiểu số trên cả nước. Đại biểu cao tuổi nhất là ông Ngô Thanh Hoa 95 tuổi, dân tộc Hoa, hiện là chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Hoa, TP.HCM. Ông đã được tặng Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì. Đại biểu trẻ tuổi nhất là em Hồ Phương Linh, sinh năm 2008, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, vớ i nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Ngày 24-8, bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, đã tổ chức phiên livestream bán sầu riêng cùng bà con buôn làng. Phiên livestream có chủ đề: Sầu riêng Ami Kâo (sầu riêng của buôn làng) “Thơm như lời hứa - Ngọt như lòng dân” và “Sầu riêng - Niềm tự hào quê tôi”. Theo công bố của ban tổ chức, kết quả phiên livestream của nữ bí thư đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng và bán được gần 2 tấn sầu riêng. Ngoài ra, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đã quyên góp, ủng hộ tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng để giúp xã và bà con nông dân đầu tư kỹ thuật, phát triển ngành nông nghiệp. Kết thúc phiên livestream, bà Trinh cho biết rất xúc động vì tình cảm của mọi người và các doanh nghiệp gần xa đã dành cho bà con buôn làng của xã Ea Knuếc. Bà Trinh cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các sở, ngành đã tạo điều kiện, hỗ trợ để phiên livestream bán sầu riêng được diễn ra đúng kế hoạch. Trước khi giữ chức bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, bà Trinh (47 tuổi) từng giữ chức chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (cũ). Hôm 30-6, tại lễ sáp nhập tỉnh Đắk Lắk, bà Trinh vinh dự được đại diện cho lãnh đạo 102 xã, phường của tỉnh này phát biểu. Khi lên phát biểu, bà Trinh không nhìn vào văn bản soạn sẵn và buổi phát biểu rành mạch của bà Trinh đã gây “sốt” mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. TIẾN THOẠI CHÂN LUẬ N Sáng 24-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân cả nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025). Sức mạnh to lớn từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Tạ i buổ i gặ p mặ t, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta khắc ghi, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Trong đó, giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo thành khối liên minh công - nông - trí thức là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, trụ cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Theo Chủ tịch nước Lương Cường, liên minh này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, trở thành lực lượng nòng cốt vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu, vừa bền bỉ phục vụ hậu phương và tổ chức lực lượng cách mạng. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, liên minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố sức mạnh toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”” - Chủ tịch nước trích dẫn. Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đồng bào các tôn giáo, những người sống “tốt đời, đẹp đạo”, luôn đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào yêu nước, hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho người nghèo, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, đoàn kết và tiến bộ. Chủ tịch nước cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Theo Chủ tịch nước, đội ngũ doanh nhân luôn là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội. Bên cạnh đó, doanh nhân Việt Nam luôn thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc, gắn bó lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. “Đặc biệt, chúng ta bày tỏ tình cảm sâu nặng và lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Trải qua bao khó khăn, thử thách, đồng bào ở xa Tổ quốc luôn hướng về cội nguồn, tích cực đóng góp trí tuệ, tài lực và tình cảm cho quê hương, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè năm châu” - Chủ tịch nước nói. Chuyển “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” Chủ tịch nước khẳng định rằng: Trong suốt 80 năm qua mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. “Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, trước những bước ngoặt lớn của lịch sử với mục tiêu lớn lao của đất nước, nếu biết khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thì con thuyền cách mạng Việt Nam sẽ vượt qua mọi thác ghềnh, phong ba bão táp để cập bến bờ vinh quang” - Chủ tịch nước phát biểu. Ông cho biết hiện toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MTTQ CHỦ TỊCH NƯỚC LƯƠNG CƯỜNG: Mãi khắc ghi những hy sinh, đóng góp to lớn của nhân dân Chủ tịch nước Lương Cườ ng khẳng định những hy sinh, đóng góp to lớn của nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và kiều bào luôn được Đảng, Nhà nước khắc ghi, tri ân. cùng tiến” vươn tới tương lai. Từ Trung ương đến 34 tỉnh, TP và 3.321 xã, phường, đặc khu, cả hệ thống chính trị và hệ thống hành chính đều đang vận hành theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành khoa học, hạn chế trung gian, xóa bỏ trùng lặp chức năng, gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Các chủ trương lớn, những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử nêu trên đã và đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự hưởng ứng tích cực và niềm tin sâu sắc của các tầng lớp nhân dân. Đồng bào cả nước bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Đây là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, quý báu để chúng ta tiếp tục tiến bước trong kỷ nguyên mới” - Chủ tịch nước cho hay. Lược qua những diễn biến, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong cải cách, phát triển kinh tế - xã hội vừa qua, Chủ tịch nước khẳng định “đã thấy những dấu hiệu tích cực”. Và một trong những yếu tố quyết định cho những tín hiệu tích cực ấy là “Đảng và Nhà nước đã quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp lại các đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp”. Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định: “Bài học về lòng yêu nước, về tinh thần cách mạng, về sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ đi trước vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của các thế hệ tiếp nối”.• Chủ tịch nước khẳng định: “Bài học về lòng yêu nước, về tinh thần cách mạng, về sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ đi trước vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của các thế hệ tiếp nối”. Quang cảnh hội nghị. Ả nh: MTTQ Phiên livestream bán sầu riêng của nữ bí thư xã được ủng hộ hơn 3 tỉ đồng

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 25-8-2025 Sau khi nhận 200 triệu đồng, bà Phương yêu cầu phải đưa thêm 100 triệu đồng. Bà Phương đưa số tài khoản của mình cho hai phụ nữ trên. Chiều 24-8-2023, em gái bà L đến ngân hàng rút 100 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của bà Phương. Sau khi nhận đủ tiền, ngay trong ngày 24-8-2023, bà Phương chuyển 220 triệu đồng vào tài khoản của ông Phạm Việt Cường và giữ lại 80 triệu đồng cho mình. Ngày 25-8-2023, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm vụ án giết người, tuyên giảm án cho bị cáo Phạm Thành Chung từ 12 năm xuống còn 10 năm tù; bị cáo Phạm Văn Dũng được giảm án từ 7 năm xuống còn 5 năm tù. Ra giá 150 triệu đồng, giảm 1 năm 6 tháng tù Cũng theo kết luận điều tra, Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2024/ HSST ngày 4-3-2024 của TAND tỉnh Đắk Lắk phạt Trần Hoàng Đan 15 năm tù về tội giết người. Bị cáo Đan cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Qua giới thiệu của nhiều người, bà H (chị bị cáo Đan) gặp bị can Võ Trường Giang để tư vấn pháp luật, nhờ Giang liên hệ TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, giúp giảm hình phạt cho Đan. Giang tiếp tục liên hệ bị can Trịnh Ninh Bình (khi đó là thẩm tra viên, trưởng phòng Giám đốc kiểm tra I TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) nhờ xin giảm án cho bị cáo Đan. Về sau, các bên đồng ý mức chi 150 triệu đồng để giảm 1 năm 6 tháng tù cho bị cáo Đan. Ngày 17-5-2024, bà H gặp, đưa 150 triệu đồng cho Giang. Cùng ngày, Giang nộp số tiền trên vào tài khoản của mình rồi chuyển khoản cho ông Trịnh Ninh Bình. Sau khi nhận tiền, ông Bình đến phòng làm việc của ông Phạm Tấn Hoàng, phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ án bị cáo Đan), nhờ giúp giảm 1 năm 6 tháng tù cho bị cáo Đan thì ông Hoàng đồng ý. Ông Bình hai lần chuyển tổng cộng 140 triệu đồng từ tài khoản của mình đến tài khoản ông Hoàng. Theo kết quả điều tra, Bản án hình sự phúc thẩm số 214/2024/ HS-PT ngày 21-5-2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, do thẩm phán Phạm Tấn Hoàng làm chủ tọa, tuyên giảm cho bị cáo Trần Hoàng Đan từ 15 năm xuống còn 13 năm 6 tháng tù về tội giết người. Bị cáo Đan được giảm đúng 1 năm 6 tháng tù như đã thỏa thuận. Ngày 17-7, ông Hoàng đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đầu thú, nộp lại 140 triệu đồng do phạm tội mà có. Chi tiền cho thẩm phán để tòa hoãn xử, được hưởng án treo Theo kết quả điều tra, một nhóm bị cáo liên quan đến vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở tỉnh Đắk Lắk đã chi tiền để hối lộ thẩm phán nhằm được hoãn tòa, ở nhà ăn Tết và chi tiền để hưởng án treo. Ngày 26-9-2023, TAND thị xã Buôn Hồ (nay là TAND khu vực 8), tỉnh Đắk Lắk ban hành Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2023/HS-ST. Theo đó, tòa phạt Trần Văn Thọ 4 năm 9 tháng tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; Nguyễn Tiến Dũng 1 năm 3 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc; Nguyễn Tiến Vy 9 tháng tù về tội đánh bạc. Các bị cáo Nguyễn Quốc Hiến, Phạm Tiến Dũng, Lưu Văn Cảnh, Bùi Văn Chương, Nguyễn Thanh Tâm bị phạt từ 9 tháng đến 3 năm tù về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các bị cáo trên đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị can Nguyễn Tấn Đức khi đó là chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk được phân công làm chủ tọa phiên xử phúc thẩm. Sau khi kháng cáo, Vy đã nhờ bị can Hoàng Thị Sung liên hệ để xin giúp cho Vy và Tâm được hưởng án treo. Cuối tháng 12-2023, bà Sung liên hệ với bị can Nguyễn Đình Bảo, trưởng Văn phòng luật sư Đình Bảo (hàng xóm của bà Sung), nhờ giúp đỡ thì ông Bảo đồng ý. Sau đó, ông Bảo gọi, nhắn tin qua Zalo với bị can Nguyễn Thị Nga khi đó là phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ông Bảo nhờ bà Nga kết nối với TAND tỉnh Đắk Lắk để xin cho Vy, Tâm được hưởng án treo. Bà Nga trả lời là trường hợp của Vy có thể xem xét nhưng khó; còn Tâm thì không đủ điều kiện. Thời điểm TAND tỉnh Đắk Lắk xếp lịch xử vụ án trên gần đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các bị cáo trên muốn ở nhà ăn Tết nên nhờ bà Sung xin hoãn phiên tòa. Bà Sung tiếp tục nhờ ông Bảo. Ông Bảo nhờ bà Nga, bà Nga gọi điện thoại nhờ ông Nguyễn Tấn Đức. Ông Đức yêu cầu đưa 60 triệu đồng để hoãn phiên tòa. Đến ngày 2-1-2024, bà Sung chuyển khoản 60 triệu đồng cho ông Bảo. Sau đó, ông Bảo chuyển 50 triệu đồng cho bà Nga. Bà Nga tiếp tục chuyển 45 triệu đồng cho ông Đức. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 28 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ). Trong đó , nhiều bị can là cựu thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, TAND tỉnh Đắk Lắk, cựu kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư. Mẹ và dì nộp 300 triệu, hai con được giảm 4 năm tù Theo kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2023/HSST-CTN ngày 19-5-2023 của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phạm Thành Chung 12 năm tù, Phạm Văn Dũng 7 năm tù, cùng tội giết người. Hai bị cáo trên có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ông Phạm Việt Cường khi đó là phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Đầu tháng 8-2023, bà L (mẹ hai bị cáo Chung và Dũng) cùng người thân đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nộp tài liệu, xin giảm nhẹ hình phạt cho Chung và Dũng. Tại đây, bà L gặp bị can Nguyễn Thị Minh Phương (trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng). Bà L nhờ bà Phương giúp, xin giảm nhẹ hình phạt cho hai con của mình. Bà Phương đồng ý và yêu cầu bà L đưa 300 triệu đồng. Biết ông Phạm Việt Cường được phân công làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, bà Phương đến phòng làm việc gặp, nhờ ông Cường xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Chung, Dũng. Sau khi được ông Cường đồng ý, bà Phương thông báo cho bà L biết và yêu cầu đưa tiền. Khoảng 5 giờ ngày 24-8-2023, bà L cùng em gái đến gặp bà Phương tại TP Đà Nẵng. Khi gặp nhau, chị em bà L đưa bà Phương 200 triệu đồng và xin giảm 100 triệu đồng. 2 cự u phó chánh án TAND Cấp cao nhận tiền “chạ y á n” thế nào? Hai cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị cá o buộ c nhận tiền của người nhà ba bị cáo phạm tội giết người. Ngày 9-1-2024, ông Đức thay mặt HĐXX ký quyết định hoãn phiên tòa xử vụ án trên. Trong thời gian chờ xử phúc thẩm, Vy nhờ luật sư Nguyễn Đình Bảo kết nối với TAND tỉnh Đắk Lắk để xin cho Vy được hưởng án treo. Ông Bảo tiếp tục liên hệ nhờ bà Nga.Tuy nhiên, bà Nga trả lời nếu xin cho một mình Vy hưởng án treo thì rất khó vì Dũng có hành vi tương tự như Vy. Nếu xin cho Vy được hưởng án treo thì phải giải quyết cho Dũng cùng hưởng án treo mới an toàn. Biết thông tin trên, Dũng đồng ý đưa 130 triệu đồng để được hưởng án treo. Bà Nga liên hệ nhờ ông Đức thì ông đồng ý. Bà Nga yêu cầu ông Bảo phải đưa 600 triệu đồng; trong đó của Vy 500 triệu đồng, Dũng 100 triệu đồng. Phía Vy, Dũng chuyển 730 triệu đồng cho ông Bảo; ông Bảo chuyển cho bà Nga 600 triệu đồng. Bà Nga tiếp tục chuyển 270 triệu đồng cho ông Đức. Ngày 8-2-2024, ông Vũ Văn Tú (thẩm phán) được phân công thay ông Đức làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm trên. Ông Đức nói với ông Tú có người quen xin giảm án cho Vy và Dũng. Sau đó, qua tác động, Dũng tiếp tục chuyển thêm 50 triệu đồng để nhờ “chạy án”. Phiên tòa phúc thẩm ngày 1-32024 do thẩm phán Vũ Văn Tú làm chủ tọa tuyên phạt bị cáo Vy 2 năm cải tạo không giam giữ; Dũng 15 tháng tù cho hưởng án treo. Sau đó, ông Đức gọi ông Tú sang phòng làm việc của mình và đưa cho ông Tú 40 triệu đồng nói là tiền của các bị cáo Vy, Dũng.• Sau khi nhận đủ tiền, ngay trong ngày 24-82023, bà Phương chuyển 220 triệu đồng vào tài khoản của ông Phạm Việt Cường và giữ lại 80 triệu đồng cho mình. phapluat@phapluattp.vn Ai là người làm “cầu nối” Theo kết quả điều tra, bà Nguyễn Thị Nga (cựu phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã lợi dụng việc có nhiều mối quan hệ quen biết, nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen. Từ đó , kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo hướng có lợi. Theo điều tra, bà Nga đã nhận môi giới tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng để móc nối, can thiệp đến nhiều vụ án tại các tỉnh, TP. TIẾ N THOẠ I

