SỐ 193 (7466) - Thứ Ba 26-8-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

2 Thời sự - Thứ Ba 26-8-2025 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN Sáng 25-8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất Mở đầu phát biểu nhận nhiệm vụ, tân bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao cho ông nhiệm vụ mới hết sức nặng nề với sự tin tưởng và kỳ vọng. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên - người cũng vừa nhận nhiệm vụ mới, các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận ông như một người đồng chí, đồng đội. “Đã 4 năm 3 tháng 21 ngày, tôi lại có cơ hội trở về mảnh đất này để đồng hành với mọi người cùng sự phát triển của TP.HCM. Đây là niềm vui lớn của bản thân, gia đình và có thể với cả những nơi mà tôi từng công tác. Niềm vui lớn, vinh dự cũng có nhưng suy nghĩ, cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này cũng giống như những lần nhận nhiệm vụ trước, đó là sự trăn trở, lo lắng. Trăn trở vì nhiệm doanh nghiệp về một chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chỉ vì sự tăng trưởng của TP mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp cho dù lớn hay nhỏ” - ông Trần Lưu Quang chia sẻ. Nhưng điều khiến ông trăn trở và lo lắng nhất là TP.HCM đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo nên sức mạnh. “Mong mỗi người đừng nghĩ mình ở đâu đến. Là người TP.HCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà RịaVũng Tàu mà thay vào đó, hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới” - tân Bí thư Thành ủy TP.HCM nói. Ông Trần Lưu Quang cũng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ ông trăn trở vì sự kỳ vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gần 14 triệu dân TP, sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả... vụ giao cho TP.HCM cực kỳ lớn, lo lắng vì sự kỳ vọng của các lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gần 14 triệu dân TP, sự chờ đợi của các nhà đầu tư, TP lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Thường trực Ban Bí thư. Tiếp nối vững vàng nhiệm vụ tại TP.HCM Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ông Trần Lưu Quang là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác từ địa phương đến Trung ương. Ông cũng là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, sâu sát với cơ sở, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có những đóng góp quan trọng vào các thành tích kết quả chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị giao trọng trách Bí thư Thành ủy TP.HCM TÂN BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM: Mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn cho gần 14 triệu dân “Mong mỗi người đừng nghĩ mình ở đâu đến. Là người TP.HCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu mà thay vào đó hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, một không gian phát triển mới.” Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị đối với ông. Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ tại TP mang tên Bác Hồ kính yêu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đề nghị TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đưa TP.HCM phát triển hơn nữa. “Sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương về cơ chế, chính sách, nguồn lực vượt trội và thấy rõ được trách nhiệm đối với cả nước, TP cần xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ có giá trị gia tăng cao. Từ đó, TP trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm phát triển đổi mới sáng tạo, năng động hội nhập, gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” - ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh. Ông tin tưởng TP.HCM tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước, có vị trí nổi trội, quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và nhanh chóng trở thành đô thị ngang tầm các TP lớn trên thế giới, trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch của châu Á và điểm đến hấp dẫn của toàn cầu.• Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và chúc mừng hai nhân sự là ông Trần Lưu Quang (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Nên (bìa phải). Ảnh: THUẬN VĂN Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê ở Tây Ninh; tốt nghiệp thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Ông có thời gian dài công tác tại Tây Ninh. Từ chuyên viên Sở KH&ĐT, ông Quang sau đó lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương như trưởng phòng; phó Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; phó giám đốc Sở KH&ĐT; chủ tịch UBND rồi bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Đến năm 2019, ông chuyển công tác về TP.HCM, giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Năm 2021, ông được điều động về Hải Phòng, giữ chức bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 1-2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang giữ chức phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 21-8-2024, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 1-2025, ông Trần Lưu Quang được Trung ương Đảng bầu bổ sung giữ chức ủy viên Ban Bí thư. Đến tháng 2-2025, Bộ Chính trị có quyết định về việc đổi tên Ban Kinh tế Trung ương thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; phân công ông Trần Lưu Quang giữ chức trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ông Dương Anh Đức làm trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tiêu điểm Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê Đà Nẵng, là phó giáo sư công nghệ thông tin, tiến sĩ toán học. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2003 tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) chuyên ngành bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán. Tháng 4-2007, ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đến tháng 11-2011, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM). Hơn ba năm sau đó (tháng 1-2015), ông được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. Tháng 7-2017, ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở TT&TT TP.HCM. Vào tháng 3-2020, tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP.HCM khóa IX đã bầu ông Dương Anh Đức làm phó chủ tịch UBND TP.HCM. Tháng 5-2024, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, phân công, chỉ định ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, làm bí thư Quận ủy quận 1. Tháng 7-2025, khi TP.HCM mới vận hành, ông Dương Anh Đức làm phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. T.T Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

3 Thời sự - Thứ Ba 26-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Ông Nguyễn Văn Nên và những chia sẻ đầy nghĩa tình THANH TUYỀN Bộ Chính trị cũng đã công bố quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Nên làm ủy viên thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng. Biết ơn đồng bào, các bậc lão thành, chuyên gia... Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Văn Nên cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương thời gian qua đã quan tâm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ, động viên và có những chia sẻ đầy trách nhiệm, nghĩa tình, giúp TP.HCM có được diện mạo như hôm nay. Nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM qua các thời kỳ, lãnh đạo các cấp, các tướng lĩnh, sĩ quan, lực lượng vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại TP.HCM... Nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ TP.HCM đã đi qua một chặng đường đầy thử thách, gian nan, có lúc tưởng chừng không thể qua. “Nhưng chính tinh thần đoàn kết, tình dân tộc nghĩa đồng bào đã giúp TP.HCM vượt qua khó khăn, thử thách đó. Đến nay, dù chưa có tổng kết nào đầy đủ nhưng nhân dân đã hiểu; Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, đánh giá đúng mức và trao tặng những phần thưởng đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM” - ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận. "...Tôi mãi khắc ghi" Nhìn lại chặng đường đã đồng hành cùng TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên tâm sự khó có thể quên được những ngày tháng cam go, khốc liệt, những ngày tháng để lại nhiều cảm xúc. Ông không thể quên những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí đã từng đồng cam cộng khổ, nhường cơm sẻ áo, nắm chặt tay nhau để vượt qua. “Có những khoảnh khắc trong đời người không thể nào quên, không phải vì sự huy hoàng mà là vì sự lặng lẽ làm lay động lòng người. Hôm nay, tôi đứng đây không phải nói lời chia tay mà gửi lời cảm ơn sâu nặng đến đồng bào, đồng chí. TP.HCM là nơi tôi từng sống, cống hiến, trăn trở từng ngày. Được đồng hành cùng Đảng bộ, phục vụ nhân dân TP.HCM là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi” - nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ. Ông cũng bộc bạch dù bản thân nỗ lực hết mình nhưng vẫn còn nhiều điều chưa làm được, nhiều việc còn dang dở và cả những việc chưa hài lòng. Trong đó có những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, thiếu sót. Ông nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, nhận trách nhiệm và tiếp tục bàn giao những gì có thể để những người nối tiếp cố gắng thực hiện. Nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng TP.HCM đã trải qua nhiệm kỳ không dễ dàng. Đại dịch đau thương, mất mát cùng với những tác động từ bên ngoài và biến động từ bên trong. Từ những việc cũ phải xử lý dứt khoát đến những đổi mới mang tính cách mạng, đây là những áp lực, thử thách lớn chưa từng có. Chính trong khó khăn, thức thách mới thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và người dân TP.HCM, thấy được những con người thầm lặng mà cao cả. “Chúc TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng mọi thời cơ và đổi mới, phát huy ưu điểm, vượt qua thách thức mới, tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn trong chặng đường mới, mãi mãi xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước” - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi lời chúc.• Ông Nguyễn Văn Nên chào hỏi đại biểu tại buổi công bố quyết định. Ảnh: THUẬN VĂN Tân trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học ngành kỹ thuật xây dựng; cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Ông Nguyễn Thanh Nghị từng là giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM lĩnh vực kỹ thuật xây dựng; được đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại ĐH George Washington, Mỹ. Từ cuối năm 2008 đến 2011, ông công tác và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ Xây dựng. Tháng 11-2011, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tháng 2-2014, ông được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển về công tác tại Kiên Giang, trải qua các vị trí như phó bí thư Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tháng 10-2020, ông Nguyễn Thanh Nghị được điều động, bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Xây dựng. Từ tháng 4-2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức bộ trưởng Bộ Xây dựng, trở thành bộ trưởng trẻ nhất nước khi chỉ mới 45 tuổi. Tháng 1-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động ông Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ: "Được đồng hành cùng Đảng bộ, phục vụ nhân dân TP.HCM là cơ hội lớn, tôi mãi khắc ghi". Ngày 25-8, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú nêu rõ tân trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương. Ông Nghị có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở… Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự trưởng ban là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị ông Nguyễn Thanh Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ lời cảm ơn Tổng Bí thư; cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm phân công ông vào cương vị mới. Ông cũng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy và nhân dân TP.HCM trong thời gian giữ cương vị phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Ông hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tân trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tập thể lãnh đạo ban cũng như sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đ.MINH - N.THẢO Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: CTV

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 26-8-2025 Lúc 18 giờ ngà y 25-8, tâm bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực NghệAn - HàTĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13. Quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho nhân dân Chiều 25-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp thứ hai trong ngày của Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki), cập nhật diễn biến bão, tình hình thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ ứng phó với bão số 5 tại các địa phương ngay trước thời điểm bão đổ bộ. Phó Thủ tướng nêu rõ theo dự báo khí tượng, bão vẫn duy trì cấp 12-13, giật cấp 16-17, không có khả năng giảm cường độ, hết sức nguy hiểm. Các địa phương phải quán triệt tinh thần không được chủ quan. Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương đã chủ động, trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và các công điện về ứng phó với bão số 5. Hiện nay, công điện thứ ba của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành với yêu cầu chặt chẽ hơn, các địa phương cần nghiên cứu và triển khai nghiêm túc. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai công việc đã đề ra, quan trọng nhất là “bảo đảm an toàn cho nhân dân”. Với thời gian còn lại không nhiều, nơi nào việc di dời chưa triệt để phải tập trung lực lượng hoàn thành, nhất là ở vùng nguy hiểm, nơi bão đổ bộ, nước dâng, sóng cao. Các địa phương đã có phương án, kịch bản và cần tiếp tục biển, đồng thời quan tâm đến vùng miền núi. Từ kinh nghiệm này, Thanh Hóa và Nghệ An phải tập trung ngay cho khu vực miền núi, nơi dự báo có mưa rất lớn đến trưa 26-8, tiềm ẩn nguy cơ lũ, hồ đập phải xả, hoàn lưu bão gây mưa lớn ở thượng nguồn biên giới. Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương vừa trải qua thiên tai nặng nề, chưa khắc phục xong nên cần tập trung cao độ. Các biện pháp “4 tại chỗ” phải phát huy, giao lực lượng quân đội, biên phòng triển khai. Đề nghị Viettel, VNPT cung cấp ngay thiết bị thông tin cho lực lượng bám dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Không có thông tin thì không chỉ đạo được. Trường hợp cần thiết, chủ tịch tỉnh có quyền trưng dụng thiết bị của doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “An toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu”. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc phòng, chống bão số 5 tại khu vực tuyến đê xung yếu ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: MINH TRƯỜNG Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết tỉnh đã sơ tán 19.230 người, mở rộng cả các hộ ở nhà không an toàn. Các tổ công tác tiếp tục bám sát diễn biến. Riêng tại Kỳ Anh đã ghi nhận gió cấp 11, cao hơn dự báo, cần đặc biệt lưu ý. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh báo cáo đã kêu gọi 2.915 phương tiện vào nơi tránh trú an toàn, ba phương tiện ở vùng biển tỉnh khác vẫn liên lạc bình thường. Địa phương đã di dời 4.245 hộ với hơn 11.000 nhân khẩu, trong đó vùng ven biển hơn 9.500 người. Cơ sở vật chất sẵn sàng đón dân sơ tán. Thiệt hại bước đầu chưa đáng kể, chỉ một số cây đổ, sụt lún cục bộ, ngập nhẹ. Đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết đến trưa 25-8, toàn bộ dân ở 17 xã ven biển đã được di dời vào nơi an toàn (1.905 hộ/7.024 nhân khẩu). Tỉnh huy động tám đoàn công tác, hai đoàn trực tại Quan Sơn và Mường Lát, các lực lượng quân sự, biên phòng bố trí lương thực dự trữ 19 tấn gạo, 9 tấn lương khô cùng các phương án ứng cứu. Mưa tập trung ở thị xã Nghi Sơn và Sầm Sơn, lượng mưa 20-30 mm. Gió ven biển cấp 6-7, khu vực miền núi mưa nhỏ, tình hình cơ bản ổn định. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thông tin lượng mưa hiện phổ biến 50-100 mm, riêng khu vực giáp Hà Tĩnh gần 300 mm. Mực nước sông Gianh dự kiến đạt báo động 3. Khoảng 20.000 ha lúa, hoa màu ngập úng. Hơn 8.725 tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn. Tỉnh đã sơ tán 1.362 hộ (4.139 người) tại vùng nguy cơ sạt lở, ngập úng. Hệ thống điện, thông tin liên lạc vẫn ổn định. Kho lương thực dự trữ gồm gần 80.000 thùng mì ăn liền, 13.000 suất lương khô, 5 tấn gạo, 21.000 thùng nước đóng chai. 600 hồ chứa vận hành an toàn (54,2% dung tích). Các lực lượng quân sự, công an, dân quân ứng trực theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại TP Huế, UBND TP đã họp trực tuyến với các phường, xã, triển khai công tác trực chiến. Các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở đã được kiểm tra trực tiếp. Phương án di dời dân sẵn sàng, danh sách đã lập, dự kiến trước khi bão đổ bộ 2 giờ sẽ có lệnh di dời. Về lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thuốc men đều đã được chuẩn bị. NHÓ M PHÓ NG VIÊN Chuẩn bị kỹ kịch bản ứng phó sau bão số 5 Sơ tá n hà ng chụ c ngà n ngườ i dân Thủ tướ ng: Chủ độ ng ứ ng phó , khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai Ngày 25-8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 146 về việc tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5. Tiếp theo các công điện 141, 143 để tập trung ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu: Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương có dự báo nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất. Sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho nhân dân. Công điện của Thủ tướng cũng nêu rõ bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu. Khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết. Quyết định hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường, trên sông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố. Phân công các lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí trong thường vụ, Ban Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão tối 24-8. Ảnh: VGP bám sát, tuyệt đối không được chủ quan. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Thanh Hóa dù không phải là địa bàn trọng điểm bão đổ bộ nhưng đã chủ động, chỉ đạo tốt công tác ứng phó ở ven

5 Tạ i Thanh Hóa, khoảng 18 giờ , mưa lớn kèm gió mạnh xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, cây xanh bật gốc, sóng biển dâng cao 2-4 m. Tại khu vực ven biển như Nghi Sơn, Tiên Trang, mưa xối xả kèm gió rít mạnh làm sóng biển cuồn cuộn đánh sát chân đê, gây nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn khu vực đê chắn sóng. Tại các phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa, nhiều tuyến đường trung tâm như Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), ngã tư bưu điện tỉnh, nút giao đại lộ Lê Lợi - Trần Phú bị ngập cục bộ. Nhiều cây xanh bật gốc, đổ gãy, đè trúng ô tô, trong khi đó nước ngập sâu khiến một số xe bị chết máy giữa đường, giao thông ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để thu dọn cây đổ, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông. Ngay trong chiều 25-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt không để người ở lại trên tàu thuyền neo đậu và lồng bè. Tại các huyện miền núi, tỉnh yêu cầu rà soát, di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu. Đồng thời kiểm soát chặt việc đi lại trên đường bộ, đường sông khi mưa lũ diễn biến phức tạp, đảm bảo thông tin liên lạc, lương thực, điện và phương án cứu hộ, hộ đê kịp thời. Tạ i Nghệ An, lúc 17 giờ 40, tại địa bàn tỉnh Nghệ An giáp Hà Tĩnh, gió giật mạnh từng cơn kèm theo mưa lớ n. Một số mái tôn bị hư hỏng, cây xanh đổ xuống đường. Cơ quan chức năng đã tạm đóng cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (tạm thời cấm các xe lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An). Bộ NN&MT đã có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, TP trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 25 đến sáng 27-8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; khả năng xuất hiện lũ, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ NN&MT đề nghị UBND các tỉnh, TP theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. • Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 18 giờ ngày 25-8, tâm bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13. Dự báo đến khoảng 4 giờ ngày 26-8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8 trên khu vực Trung Lào, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 24-8 đến sáng 25-8, khu vực Bắc Trung Bộ đã có lượng mưa rất lớn, nhiều nơi lên tới 500-600 mm. Với lượng mưa lớn như vậy và địa hình đồi dốc, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở phía tây của Bắc Trung Bộ hiện rất cao. “Trong đêm 25-8 và ngày 26-8, đặc biệt cần lưu ý: Toàn bộ phía tây của tỉnh Hà Tĩnh; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Trị; vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Nghệ An; một phần khu vực giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa. Những vùng này được đánh giá ở mức nguy cơ rất cao đến cực cao về lũ quét, sạt lở đất trong đêm nay và ngày mai” - ông Khiêm nhấn mạnh. Về cấp độ thiên tai: Ở Hà Tĩnh: Cấp độ 2 đối với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Nghệ An và Thanh Hóa: Cấp độ 1. Nếu mưa còn tiếp diễn, cấp độ thiên tai ở phía tây Thanh Hóa và phía tây Nghệ An có thể được nâng lên. AN HIỀN thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 26-8-2025 ngập lụt, sạt lở Tiêu điểm Phó Thủ tướng chỉ đạo phòng, chống bão ở Hà Tĩnh Sáng 25-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc phòng, chống bão số 5 tại khu vực tuyến đê xung yếu ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh). Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh huy động tối đa lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, di dời người dân đến các khu vực an toàn, đặc biệt là các nơi có vị trí xung yếu. Phó Thủ tướng giao lực lượng công an khuyến cáo người dân không ra đường từ 11 giờ đế n 18 giờ và các đơn vị truyền thông tiếp tục cập nhật tình hình mưa bão, nâng cao nhận thức cho người dân về mức độ nguy hiểm của bão số 5 để làm tốt hơn công tác phòng ngừa, ứng phó với bão. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu huy động cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia gia cố đê điều, không để tình trạng thiếu phương tiện, thiết bị như ghi nhận tại tuyến đê biển Hộ Thống (Hà Tĩnh) sáng 25-8. Những tuyến giao thông hay bị chia cắt cần bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng để khắc phục nhanh khi xảy ra sự cố. Phó Thủ tướng lưu ý tại các hồ đập phải tổ chức ứng trực thường xuyên, đo mực nước, báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm pháp lý về báo cáo gửi cho địa phương và cơ quan quản lý. Phó Thủ tướng nhấn mạnh khi bão đổ bộ, tình hình sẽ rất khẩn cấp. Nguy cơ người dân vì chờ lâu không thấy bão mà quay lại khu vực nuôi trồng thủy sản, tiềm ẩn rủi ro lớn. Quân đội và công an phải tập trung lực lượng ngăn ngừa, hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tài sản cho bà con. Chuẩn bị kịch bản ứng phó sau bão Trước đó, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương về Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiều khi lũ, trượt lở còn nguy hiểm hơn gió bão, phải khoanh vùng ngay những nơi xung yếu, điều động lực lượng và phương tiện vào trước, thực hiện “4 tại chỗ” tới tận thôn, bản, cụm dân cư, không chỉ dừng ở cấp xã… ngay sau bão, lũ Chấp hành Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các xã, phường trọng điểm, nhất là các xã, thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt khi bão, mưa lũ. Trong đó, tập trung triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư khỏi nơi nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ, điện, sóng thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản; xã, phường đến cấp tỉnh. Chỉ đạo vận hành bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi; bố trí phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống… Thủ tướng giao bộ trưởng Bộ NN&MT tiếp tục chỉ đạo công tác dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, mưa lũ; chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp... Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hồ đập thủy điện, hệ thống điện và các hoạt động khác của ngành. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và bảo đảm an toàn đối với hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không… Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ… AN HIỀ N Lực lượng chức năng phường Nghi Sơn (Thanh Hóa) hỗ trợ đưa người già, trẻ em tới khu vực an toàn chống bão. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Mưa bão gây tốc mái nhà ở Hà Tĩnh. Ảnh: MINH TRƯỜNG Bão số 5 vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh: Mưa lớ n, ngậ p sâu, cây xanh bật gốc Các tỉnh căng mình phòng, chống nguy cơ lũ quét, sạt lở điện; tuyệt đối không để xảy ra sự cố từ các hồ đập nhỏ, hồ thủy điện vừa và nhỏ. Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng trực tiếp kiểm tra tuyến đê biển Hội Thống (Hà Tĩnh); phân công các thành viên trong đoàn công tác cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành khác sẽ kiểm tra tại Nghệ An, Thanh Hóa và một số địa phương miền Trung. Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Tĩnh tập trung phương tiện ô tô, máy xúc, vật tư như bê tông, đá hộc để hoàn thành việc gia cố các điểm xung yếu của tuyến đê biển Hội Thống.• ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki) sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “An toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu”. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, các địa phương phải triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách, hoàn thành trước 11 giờ . Trước hết, các địa phương cần huy động lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực tâm bão và các tuyến đê ven biển xung yếu, nhất là bắc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. “Các tuyến đê hiện nay không đủ điều kiện để chống chịu với cấp bão dự báo, vì vậy phải khẩn trương di dời dân, đồng thời gia cố để hạn chế tối đa nguy cơ vỡ, tràn” - Phó Thủ tướng nêu rõ. Bên cạnh đó, các địa phương phải chuẩn bị kịch bản ứng phó sau bão. Lượng mưa dự báo lên tới 200-600 mm, có nơi 200-250 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở. “Nhiều khi lũ, trượt lở còn nguy hiểm hơn gió bão. Phải khoanh vùng ngay những nơi xung yếu, điều động lực lượng và phương tiện vào trước, thực hiện “4 tại chỗ” tới tận thôn, bản, cụm dân cư, không chỉ dừng ở cấp xã” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Về thông tin liên lạc, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra khả năng duy trì thông suốt, đặc biệt tại vùng núi, thôn bản. VNPT và Viettel phải bảo đảm trang thiết bị cho cán bộ chỉ đạo ở cơ sở. Bộ NN&MT, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm điều tiết liên hồ chứa thủy lợi, thủy

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 26-8-2025 NGỌC DIỆP Sáng 25-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao (28-8-1945 – 28-8-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Những bài học lớn còn nguyên giá trị Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả, đóng góp xuất sắc của ngành ngoại giao; đồng thời kỳ vọng toàn ngành ngoại giao tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lập nên nhiều thành tích, thành tựu mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư chỉ rõ truyền thống, thành tựu và lịch sử 80 năm vẻ vang đã để lại cho ngoại giao Việt Nam những bài học lớn, còn nguyên giá trị đến hôm nay và cả mai sau. Nhìn nhận ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành ngoại giao tập trung vào một số định hướng trọng tâm. Cụ thể, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam. Toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng - ngoại giao Nhà nước - đối ngoại nhân dân. Kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và thông tin đối ngoại… Tổng Bí thư cũng yêu cầu sự chuyên nghiệp về con người, tổ chức, kỷ luật thực thi; văn hóa ứng xử, nghệ thuật đàm phán, kỹ năng đa phương ngang tầm khu vực và toàn cầu. Phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam là kiên định về nguyên tắc, uyển chuyển về sách lược, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Không ngừng nâng cao vị thế đất nước đi đôi với tôn vinh giá trị của hòa bình, đề cao chủ nghĩa nhân văn cao cả và tích cực đóng góp có trách nhiệm đối với giá trị chung của nhân loại và cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh trải qua những biến động của thời cuộc, ngoại giao Việt Nam đã không ngừng vươn lên, khẳng định bản lĩnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển, bản lĩnh và khôn khéo trong ứng xử đối ngoại. Chúng ta có quyền tự hào rằng ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng ngoại giao Việt Nam - với bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và cốt cách của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang. Đó là tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển, không ngừng nâng cao vị thế đất nước. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Bộ Ngoại giao danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2023 đến 2025. Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Theo đó, Chủ tịch nước có quyết định về việc phong tặng Anh hùng Lao động với bà Nguyễn Thị Bình (tên khai sinh là Nguyễn Thị Châu Sa), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam, vì đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng phát biểu chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Bà từng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Tự do hạng Nhất của Lào. Mới đây, bà Nguyễn Thị Bình được suy tôn làm chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam. • Sứ mệnh lịch sử của ngoại giao Việt Nam Cũng trong ngày 25-8, Bộ Tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp (28-8-1945 – 28-8-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứVI.Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tham dự buổi lễ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng BộTưphápNguyễn HảiNinhnhấnmạnh ngày 28-8-1945 là mốc son lịch sử của dân tộc, là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào về việc thành lập Nội các thống nhất quốc gia gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp. Đây là dấu mốc khai sinh nền tư pháp của một nước Việt Nam mới - nước Việt Nam độc lập do người dân Việt Nam làm chủ. Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Bộ Tư pháp đã đi qua những chặng đường đầy thử thách, thăng trầm nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, xứng đáng với lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền”. Trước bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ và thách thức đan xen, bộ, ngành tư pháp nhận diện rõ một số yếu tố sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động trong thời gian tới. Bộ, ngành tư pháp đã và đang thích ứng một cách linh hoạt và chủ động trước bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích quan trọng của Bộ Tư pháp, toàn ngành tư pháp trong suốt 80 năm qua, đóng góp quan trọng cho những thành tựu chung của đất nước. Ra đời cùng với sự thành lập của Chính phủ lâm thời, khi vừa mới giành được độc lập trong tình thế“ngàn cân treo sợi tóc”, BộTư pháp đã cùng với chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ giải quyết những khó khăn bộn bề. Từ đó làm nên những dấu ấn lịch sử, mở đầu cho hành trình xây dựng và phát triển của ngành tư pháp. Hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được đổi mới, hoàn thiện đồng bộ phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn qua mỗi thời kỳ. “Nhìn lại lịch sử hình thành, phát triển và trưởng thành của Bộ Tư pháp và ngành tư pháp trong hành trình 80 năm qua, chúng ta có thể khái quát sáu dấu ấn nổi bật, khái quát bằng 36 chữ: Chủ động xây dựng pháp quyền; thực thi nghiêm túc pháp luật; hiệu quả trong án dân sự; tổ chức cán bộ nâng tầm; hợp tác quốc tế mở rộng; tích cực tháo gỡ vướng mắc” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Thủ tướng hy vọng với sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp, công tác tư pháp trong thời gian tới tiếp tục có bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ban ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và toàn ngành tư pháp, coi công tác tư pháp là công tác chung, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương. Ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển. phapluat@phapluattp.vn Tổng Bí thư cho rằng ngoại giao Việt Nam cần chuyên nghiệp về con người, tổ chức, kỷ luật thực thi, văn hóa ứng xử, nghệ thuật đàm phán... Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Ngành tư pháp luôn đồng hành, đóng góp quan trọng cho đất nước Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, ngày 25-8-2025. Ảnh: TTXVN

