Khai mạc triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trang 3 SỐ 196 (7469) - Thứ Sáu 29-8-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Tân sinh viên "chen chân" tìm chỗ ở 4 trụ cột định vị Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trang 5 trang 13 trang 11 Thêm tin vui cho bệnh nhân chạy thận tại TP.HCM trang 12 Cơ hội gỡ vướng cho hàng loạt dự án "da beo" trang 10 Chỉ tuyển cử nhân luật một số trường làm thư ký tòa: Có hợp lý? Kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa X thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức... thôi việc sau sắp xếp bộ máy với mức vay tối đa 300 triệu đồng/người. Ảnh: TRẦN LINH CSGT TP.HCM thông tin về 125.000 người chưa được cấp bằng lái xe trang 6 HĐND TP.HCM thông qua 35 nghị quyết quan trọng trang 2+3

2 thoisu@phapluattp.vn Chiều 28-8, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 20212026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết trong tám tháng đầu năm 2025, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng, các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp, xuất nhập khẩu có bước tiến vững chắc; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của đa số người dân tiếp tục được cải thiện và không ngừng nâng cao. Tuy vậy, ông Võ Văn Minh cho rằng thực tiễn vẫn còn những vướng mắc về cơ chế, chính sách. Bộ máy chính quyền hai cấp cần tiếp tục hoàn thiện để vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp. “Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn và quyết định những vấn đề lớn phục vụ hỗ trợ này được áp dụng đối với người có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên. CBCCVC có hệ số phụ cấp chức vụ 0,7-0,9 là 8 triệu đồng/tháng; người có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 và người không có hệ số phụ cấp chức vụ, NLĐ là 4,8 triệu đồng/tháng. Việc hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày 1-7 đến khi CBCCVC, NLĐ được bố trí nhà ở công vụ hoặc đến hết ngày 30-6-2027. công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 12,5 triệu đồng với trường hợp phẫu thuật một mắt và tối đa không quá 25 triệu đồng đối với trường hợp phẫu thuật hai mắt. TP.HCM cũng hỗ trợ 5 triệu đồng (thay vì mức 3 triệu đồng) cho người sinh đủ hai con trước 35 tuổi, tầm soát trước, sau sinh cho mẹ và bé thuộc diện nghèo, cận nghèo. Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị quyết về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với cá nhân, tập thể của UBND TP.HCM, được HĐND TP.HCM khóa X quyết nghị tại kỳ họp. Cùng với đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thuộc diện bảo trợ xã hội, sống tại xã đảo, đặc khu HĐND TP.HCM thông qua 35 nghị công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP” - Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh nhấn mạnh. Theo đó, HĐND TP sẽ xem xét 35 nghị quyết ở các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế. Đây là những nghị quyết rất quan trọng để góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2021-2025). Thông qua nhiều chính sách khen thưởng, hỗ trợ Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người hoạt động không chuyên trách, người lao động (NLĐ) thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn. Theo đó, mức vay tối đa được TP.HCM áp dụng là 300 triệu đồng/người. HĐND TP.HCM cũng thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho CBCCVC, NLĐ bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất cho CBCCVC TP.HCM là 10,4 triệu đồng/tháng. Mức Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Theo đó, mức chi thu nhập tăng thêm đối với các đối tượng được hưởng theo hệ số là tối đa 1,8 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ và mức chi thu nhập tăng thêm đối với các đối tượng được hưởng theo số tiền cụ thể tối đa 3 triệu đồng/người/tháng, áp dụng từ quý III-2025 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết 98. Ngoài ra, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với Đây là những nghị quyết rất quan trọng để góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết định những vấn đề lớn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP. Các đại biểu dự kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X. Ảnh: TRẦN LINH Trong phần thảo luận, các đại biểu tranh luận liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức cấp xã thực hiện trong lĩnh vực tư pháp. Hầu hết đại biểu đánh giá việc ủy quyền các nội dung này là bước đi mạnh dạn của chính quyền TP, nhất là sau hai tháng TP vận hành bộ máy mới sau sáp nhập tỉnh và sắp xếp bộ máy. Dù vậy, với nội dung ủy quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai vẫn còn nhiều tranh luận. Cho rằng đây là nội dung cấp bách cần sớm thông qua để gỡ khó cho phường, xã, đại biểu Lê Minh Đức, Phó ban Pháp chế HĐND TP.HCM, nói việc ủy quyền là rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại. “Nếu giao quyền nhưng địa phương chưa có đủ điều kiện để thực hiện thì sẽ khó khả thi. Ngược lại, nếu không chủ động ủy quyền, khi phát sinh vụ việc của người dân mà không giải quyết kịp thời, tình hình sẽ càng phức tạp” - ông Đức nêu quan điểm và cho biết cá nhân ông ủng hộ việc ủy quyền nhưng nhấn mạnh cần quy định rõ điều kiện, tiêu chí để việc ủy quyền được thực hiện hiệu quả. Trong khi đó, Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy đề nghị cân nhắc việc ủy quyền liên quan đến nhóm chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản. Theo ông Bảy, trước đây Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan đến nhà đất đều cho phép cấp xã được thực hiện việc này. Tuy nhiên, thực tiễn tại TP.HCM và các địa phương khác còn xảy ra nhiều vấn đề nên đã chuyển giao toàn bộ hoạt động chứng thực giao dịch về bất động sản cho các tổ chức hành chính chuyên trách. Hơn nữa, việc chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản cần có dữ liệu nhưng cấp xã chưa có điều kiện dữ liệu để chứng thực sẽ rất rủi ro. “Cấp xã chưa được tiếp cận dữ liệu về đất đai, dữ liệu về ngăn chặn giao dịch bất động sản. Mặt khác, công chức không thể đi hỏi cơ quan này, cơ quan kia, trong khi hạn giải quyết hồ sơ rất ngắn” - ông bày tỏ lo ngại. Sau đó, các đại biểu đã thông qua nghị quyết. Theo dự thảo nghị quyết, chủ tịch UBND cấp xã tại TP.HCM được ủy quyền cho công chức quyền thực hiện chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong và ngoài nước cấp; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký người dịch các văn bản tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại. Công chức cấp xã cũng có thể được ủy quyền việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; di chúc; văn bản từ chối nhận di sản; văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để quyết định việc ủy quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, UBND TP.HCM sẽ nghiên cứu, trình HĐND TP xem xét, sửa đổi, bổ sung nghị quyết. THANH TUYỀN - BẢO PHƯƠNG Tranh luận việc ủy quyền công chức cấp xã TP.HCM chứng thực giấy tờ bất động sản Tiêu điểm Các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, khu dân cư; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, khu dân cư và mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn TP.HCM. THANH TUYỀN - BẢO PHƯƠNG Thời sự - Thứ Sáu 29-8-2025

3 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC Ngày 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã được tổ chức trọng thể. Triển lãm là một “trường học sống động” Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Triển lãm phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của cách mạng Việt Nam. Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước. Từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu. Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại cách đây đúng một năm, vào ngày 30-8-2024, TRIỂN LÃM “80 NĂM HÀNH TRÌNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC”: Niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn mình Triển lãm lấy chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9. Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Nhất là những lĩnh vực công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch. Cùng với đó là giới thiệu văn hóa Việt Nam - đất nước - con người với truyền thống 4.000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước. Các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam; cùng không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình. quyết quan trọng Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đánh giá các đại biểu HĐND TP đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua 35 nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau hợp nhất đơn vị hành chính. Các nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chăm lo đời sống nhân dân và đội ngũ CBCCVC. Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND TP, các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức triển khai nghị quyết theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm”. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay các tồn tại, yếu kém; để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5%. Ông cũng yêu cầu các cơ quan chủ động rà soát kỹ lưỡng các nội dung, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách mới phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, định hướng phát triển của TP.HCM và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, CBCCVC trên địa bàn. Với các vấn đề cấp bách đáp ứng yêu cầu của TP, ông Võ Văn Minh đề nghị các sở, ngành, UBND TP phối hợp với các ban, Thường trực HĐND TP để chuẩn bị chu đáo, trình HĐND xem xét. “Rà soát một số chính sách còn nhiều ý kiến để đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, công chức, người dân” - Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu. Côn Đảo 2 triệu đồng để tầm soát trước sinh, sơ sinh. TP.HCM cũng thông qua Nghị quyết quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội là 650.000 đồng/tháng, cao hơn 1,3 mức trợ cấp do Chính phủ quy định và áp dụng từ ngày 1-9. Hơn 12.000 tỉ đồng làm nút giao thông Gò Công Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao thông Gò Công trên đường vành đai 3 TP.HCM. Dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 12.440 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2029. Dự án gồm xây dựng mới phần tuyến đường dài khoảng 5,9 km và nút giao thông Gò Công. Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Theo nghị quyết, ranh giới khu vực TOD bao gồm nhà ga, depot và vùng phụ cận được xác định đến tận ranh các thửa đất nằm trong phạm vi bán kính 1.000 m tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot. chúng ta đã dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại vùng đất Đông Anh địa linh nhân kiệt, nơi có thành Cổ Loa, gắn liền với truyền thuyết về rùa thần Kim Quy trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành có liên quan và TP Hà Nội đã chủ động, tích cực vào cuộc, chỉ đạo, động viên, đồng hành cùng Tập đoàn Vingroup vượt qua mọi khó khăn, góp phần rút ngắn thời gian thi công từ hai năm (theo kế hoạch ban đầu) xuống còn 10 tháng, đáp ứng được tất cả yêu cầu đề ra của Thủ tướng và theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo Nhìn lại quá trình xây dựng trung tâm triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức triển lãm hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát bằng 36 chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan đặc sắc - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao”. Triển lãm lần này không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam về sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.• Khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức triển khai nghị quyết Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TRẦN LINH Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm. Ảnh: VGP Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy đề nghị cân nhắc việc ủy quyền liên quan đến nhóm chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản. Ảnh: TRẦN LINH Trường hợp xác định ranh giới khu vực TOD có phát sinh thửa đất có một phần diện tích nằm trong phạm vi bán kính 1.000 m tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot thì UBND TP.HCM xem xét, quyết định việc xác định ranh giới trọn thửa đất hoặc một phần thửa đất trong khu vực TOD. HĐND TP.HCM cũng thống nhất nguyên tắc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực TOD, ưu tiên tối đa sử dụng giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới, hạn chế xe cá nhân trong khu vực TOD. Đáng chú ý, HĐND TP lưu ý không xây dựng mới dự án nhà ở với loại hình công trình nhà ở riêng lẻ thấp tầng trong khu vực TOD.• Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước Thời sự - Thứ Sáu 29-8-2025

4 Thời sự - Thứ Sáu 29-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào Ngày 28-8, tại Thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025). Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Thượng tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đại diện các cơ quan, đơn vị của hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã điểm lại truyền thống gắn bó keo sơn, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời đề xuất những định hướng lớn nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực. Thay mặt Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào, Thượng tướng Thongloi Silivong khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là di sản vô giá, vừa là yếu tố quyết định thắng lợi cách mạng của mỗi nước, vừa là tài sản chung cần được gìn giữ, phát huy cho muôn đời sau. (Theo TTXVN) • Bắt tạm giam Miss Audition Ngọc Anh. Ngày 28-8, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (còn gọi là Miss Audition Ngọc Anh) và một số người liên quan để làm rõ hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép khí N2O (còn gọi là khí cười). NGUYỄN TÂN • Hơn 10 người đập phá quán ăn lúc nửa đêm. Ngày 28-8, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Hiệp Bình điều tra làm rõ vụ nhóm hơn 10 người kéo vào một quán ăn trên đường Đinh Thị Thi đập phá tài sản, đánh đuổi, đe dọa khách, chủ quán và nhân viên ngày 25-8. PHẠM HẢI • Bắt đối tượng truy nã khi nhập cảnh về Việt Nam. Ngày 28-8, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Cao Văn Beo (26 tuổi) bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng khi vừa nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. H.DƯƠNG - Q.MINH Sáng 28-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện; nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện. Ông đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 3 tỉ USD vào năm 2026, đặc biệt là phát huy tính bổ trợ lẫn nhau trong hàng hóa của hai nước để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế của mỗi nước… Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee cho rằng hai nước cần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương; khẳng định New Zealand sẵn sàng xem xét gia tăng nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam, từ đó giúp thương mại hai nước tăng trưởng, sớm đạt mục tiêu 3 tỉ USD. (Theo TTXVN) Ngày 28-8, tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh đã tổ chức lễ giỗ 84 năm ngày các lãnh đạo Đảng hy sinh (28-8-1941 – 28-8-2025). Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại nhiều điểm di tích gắn với khởi nghĩa Nam Kỳ, trong đó có đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước, di tích nơi họp Xứ ủy Nam Kỳ, Nghĩa trang liệt sĩ Hóc Môn và ngã ba Giồng - nơi thực dân Pháp xử bắn nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm, dù cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bị kẻ thù đàn áp khốc liệt, hàng ngàn chiến sĩ bị xử tử hoặc đày đi Côn Đảo, Bà Rá, Tà Lài nhưng tinh thần bất khuất và ý chí quật cường vẫn để lại dấu ấn chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp nối, xây dựng quê hương 18 thôn vườn trầu giàu mạnh, nghĩa tình. NGUYỄN TÂN Sáng 28-8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chủ trì buổi công bố quyết định và thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an phường Ngũ Hành Sơn vì đã điều tra, bắt giữ thành công nghi phạm người nước ngoài cướp tài sản tại tiệm vàng trên đường Núi Thành vào tối 26-8. Vụ cướp tài sản xảy ra lúc 19 giờ 45 ngày 26-8, nghi phạm đã chiếm đoạt một số trang sức bằng kim cương và vàng (giá trị gần 833 triệu đồng) và làm một nhân viên bảo vệ bị thương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn Công an TP Đà Nẵng đã điều tra làm rõ, bắt giữ thành công nghi phạm gây án là nam thanh niên người nước ngoài. LÊ PHI Chiều 28-8, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Kỳ này, nhà điều hành quyết định tăng giá hàng loạt các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng sinh học E5 lên hơn 19.771 đồng/lít, tăng 307 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; xăng A95 ở mức 20.363 đồng/lít, tăng 271 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S hiện ở mức 18.357 đồng/lít, tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa 18.225 đồng/lít, tăng 411 đồng/lít; dầu mazut 180CST tăng 144 đồng/kg, lên 15.260 đồng/kg. AN HIỀN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thăm, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng Ngày 28-8, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (85 tuổi, phường Khánh Hội), có chồng, con là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới. Bản thân mẹ cũng là thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Ông Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, gia cảnh của mẹ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ông cũng động viên tinh thần, mong mẹ Tài sống vui, sống khỏe để chứng kiến sự đổi thay từng ngày, từng giờ của TP và cả nước. Tại phường Xóm Chiếu, đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hạnh, 82 tuổi, có hai con là liệt sĩ khi tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới. BẢO PHƯƠNG Đà Nẵng khánh thành tượng Bác Hồ chào mừng ngày Quốc khánh Sáng 28-8, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã cắt băng khánh thành công trình tượng Bác Hồ nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025). Tượng Bác Hồ được đặt trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng (phường Hải Châu). Theo UBND TP Đà Nẵng, công trình thuộc dự án nhóm C, công trình dân dụng thuộc lĩnh vực văn hóa, cấp II. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 14 tỉ đồng. Tượng Bác Hồ được bố trí ở chính giữa khuôn viên, tượng cao 2,7 m, sâu 1,8 m, rộng 1,7 m, làm từ đá cẩm thạch màu trắng. Tượng Bác Hồ được khởi công ngày 22-3-2025. Tượng được sao chép nguyên mẫu tác phẩm tượng “Bác Hồ ngồi phê duyệt văn bản” đang trưng bày trong phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Trung ương Đảng tặng Thành ủy Đà Nẵng năm 2005. Tác giả của bức tượng là họa sĩ Nguyễn Văn Huỳnh, sáng tác năm 2002. Phía sau tượng Bác Hồ bố trí bức phù điêu được sắp xếp lại từ năm mảng với tổng chiều dài 15 m, cao 4,05 m, khắc họa hình ảnh Khuê Văn Các ở chính giữa và hình ảnh thắng cảnh Ngũ Hành Sơn của TP Đà Nẵng ở hai bên, được làm bằng vật liệu đá granit xám. LÊ PHI Cần Thơ: Ra mắt Tổ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự Ngày 28-8, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt Tổ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự (Tổ 198). Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh trật tự là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, hoạt động của Tổ 198 sẽ góp phần quan trọng trong phòng, chống tội phạm, tạo môi trường an toàn, an ninh cho TP. Tổ 198 hoạt động với khẩu hiệu: “Niềm tin - quyết tâm - hành động - mưu trí - dũng cảm”. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao việc thành lập tổ công tác, thể hiện quyết tâm của TP trong xây dựng môi trường an toàn, tạo động lực thu hút đầu tư. Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, yêu cầu Tổ 198 và công an các đơn vị liên quan quán triệt quy trình tuần tra, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. HẢI DƯƠNG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - New Zealand TP.HCM: Lễ giỗ 84 năm ngày các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh tại ngã ba Giồng Thưởng nóng lực lượng bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng Giá xăng lại tăng, vượt 20.000 đồng/lít Tin vắ n

5 Công an TP.HCM trang bị kỹ năng giúp sinh viên nhận diện lừa đảo Ngày 28-8, tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Công an TP.HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP tổ chức lễ khởi động chương trình “Tour 360: Học đường an toàn trong kỷ nguyên số”. Chương trình diễn ra từ tháng 8 đến tháng 122025 tại các trường THPT, ĐH, học viện và CĐ trên địa bàn TP. Nội dung trọng tâm là giúp hàng ngàn học sinh, sinh viên nhận diện các chiêu trò lừa đảo phổ biến như việc làm ảo, đa cấp trái phép, tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao qua điện thoại, Internet và cả hình thức “bắt cóc online”. Phát biểu tại lễ khởi động, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh: “Không gian mạng mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro, nơi tội phạm công nghệ cao hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng vệ số cho thế hệ trẻ là yêu cầu cấp bách và cũng là trách nhiệm của toàn xã hội. Chương trình “Tour 360” chính là sự cụ thể hóa trách nhiệm đó”. Theo Đại tá Trần Hồng Minh, các buổi triển khai của chương trình cần tạo không gian để học sinh, sinh viên vừa được cảnh báo vừa có cơ hội rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ. Mỗi điểm đến phải trở thành một ngày hội kiến thức pháp luật và kỹ năng số, góp phần hình thành những công dân số thông thái, có trách nhiệm. Ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP, cho biết trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phòng ngừa lừa đảo trong giới trẻ. “Tour 360” không chỉ dừng ở tuyên truyền mà còn hướng đến việc khuyến khích học sinh, sinh viên trở thành tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp cảnh giác trong cộng đồng học đường. Tại lễ khởi động, nhiều hoạt động được triển khai như triển lãm infographic, minigame trực tuyến, nhạc kịch tình huống “bắt cóc online”, chiếu video cảnh báo tội phạm công nghệ cao, giao lưu với chuyên gia Công an TP.HCM, chuyên gia tâm lý, KOL. Dịp này, các đơn vị cũng ra mắt “Biệt đội 360” với nhiệm vụ lan tỏa thông điệp cảnh giác trong môi trường học đường. Chương trình dự kiến có 30 chuyên đề, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Với sinh viên, hoạt động gắn với hội thảo, tọa đàm và đối thoại trực tiếp. Với học sinh THPT, nội dung được lồng ghép trong lễ chào cờ đầu tuần nhằm tạo sự gần gũi và hiệu quả trong tuyên truyền. NGUYỄN TÂN Thời sự - Thứ Sáu 29-8-2025 thoisu@phapluattp.vn GPLX tồn đọng trong thời gian qua, Thượng tá Nam cho biết trước ngày 16-7, TP.HCM tồn đọng 78.600 hồ sơ nhưng thời gian qua, Công an TP đã triển khai kế hoạch cao điểm tổ chức thi sát hạch với tất cả trường hợp này. TP đã tổ chức gần 300 kỳ thi sát hạch, có thời điểm mở trên 20 hội đồng thi/ngày với số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ tham gia, bất kể thứ Bảy, Chủ nhật. Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đủ điều kiện trên cơ sở danh sách đề nghị, bảo đảm minh bạch, đúng quy trình. Đồng thời đánh giá lại công tác đào tạo, cấp GPLX thực chất.• LÊ THOA Ngày 28-8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM, đã thông tin về việc tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn TP. Theo Thượng tá Nam, trên địa bàn TP hiện có 125.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi sát hạch lái xe nhưng chưa được cấp GPLX bản vật lý. “Chúng tôi chia sẻ với người dân về việc này” - Thượng tá Nam nói và cho biết sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi GPLX từ Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), phải thay đổi mẫu phôi theo tiêu chuẩn mới nhưng các vật tư lại nhập từ nước ngoài trong khi nhu cầu người dân tăng cao nên thiếu hụt phôi. Tuy nhiên, CSGT đã nhập toàn bộ dữ liệu lên môi trường điện tử, tích hợp vào ứng dụng VNeID. “Tất cả trường hợp GPLX điện tử đã tích hợp trên VNeID đều hợp lệ nên người dân được phép sử dụng khi tham gia giao thông” - Thượng tá Nam nói. Lãnh đạo PC08 cho biết Bộ Công an đang khẩn trương bố trí phôi về cho các địa phương. Khi nhận được đủ phôi, lực lượng Công an TP sẽ gấp rút hoàn thành cấp GPLX cho người dân bất kể ngày lễ, ngày nghỉ. Liên quan đến hồ sơ cấp Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HT CSGT TP.HCM thông tin về 125.000 người chưa được cấp bằng lái xe Phòng PC08 Công an TP.HCM cho biết 125.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi sát hạch nhưng chưa được cấp giấy phép lái xe bản vật lý đều đã được tích hợp dữ liệu trên VNeID và được phép sử dụng khi tham gia giao thông. Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Nam đã thông tin về công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2-9. Theo Thượng tá Nam, đây là dịp lễ lớn, thời gian nghỉ lễ kéo dài với nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nên nhu cầu giải trí, đi lại của người dân tăng cao. Vì vậy, khả năng cao tình hình trật tự, an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp hơn, trong đó có tình trạng “xe dù, bến cóc”. PC08 đã tham mưu Công an TP.HCM triển khai ra quân trong toàn lực lượng CSGT, bố trí tuần tra, xử lý hành vi vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ, bến xe, khu vực vận chuyển hàng hóa… PC08 sẽ đẩy mạnh phạt nguội và xử lý trách nhiệm đơn vị, cá nhân gắn với từng địa bàn, không để xảy ra vi phạm, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ nghiêm túc. Lãnh đạo PC08 cũng nhấn mạnh sẽ tập trung vào hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vì đây là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm khác. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang thụ lý vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ). Theo đó, công an đã khởi tố Huỳnh Mỹ Tính, cựu giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Tô Trí Hóa, cựu trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện và bốn giám đốc các công ty là đơn vị thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công gồm: Nguyễn Văn Thọ, Trương Hồng Phong, Võ Vương Linh, Bồ Văn Trong cùng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND xã Châu Thành đề nghị phân công người tham tố tụng với tư cách là bị hại. Bên cạnh đó, cho ý kiến về việc có yêu cầu gì về phần trách nhiệm dân sự hay không, có yêu cầu xử lý như thế nào đối với các bị can hay không? Theo thông tin ban đầu, công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, Hậu Giang cũ) có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Huỳnh Trân với tổng giá trị gói thầu hơn 9,4 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục như san lấp mặt bằng, cổng - hàng rào, khối hội trường 250 chỗ… Công trình bắt đầu thi công vào ngày 19-4-2017, đến ngày 30-11-2018 hoàn thành và đến ngày 20-12-2018 bàn giao cho UBND thị trấn Ngã Sáu đưa vào sử dụng. Ngày 10-8-2019, UBND thị trấn Ngã Sáu dự định sử dụng hội trường để tiến hành Đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ. Tuy nhiên, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị thì hệ thống mái ngói của hạng mục hội trường 250 chỗ bị sụp đổ, làm thiệt hại hoàn toàn kết cấu mái, may mắn không gây thiệt hại về người. CHÂU ANH “Tất cả trường hợp giấy phép lái xe điện tử đã tích hợp trên VNeID đều hợp lệ nên người dân được phép sử dụng khi tham gia giao thông.” Khởi tố 6 bị can liên quan vụ sập mái hội trường ở tỉnh Hậu Giang cũ Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng phòng PC08 Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ LIÊN Hiện trường vụ sập mái hội trường. Ảnh: C.ANH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 29-8-2025 26 chuyên viên công nghệ thông tin và 50 thư ký viên); TAND các tỉnh phía Bắc (từ TP Huế trở ra) được giao 239 chỉ tiêu thư ký viên; phía Nam (từ TP Đà Nẵng trở vào) có 433 chỉ tiêu thư ký viên. Hình thức tuyển dụng gồm xét tuyển và thi tuyển, dự kiến tổ chức trong tháng 10-2025 tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài các tiêu chuẩn chung về quốc tịch, đạo đức, sức khỏe, chiều cao, cân nặng, ứng viên vị trí thư ký viên bắt buộc phải tốt nghiệp cử nhân luật (văn bằng 1) loại khá trở lên tại những trường cụ thể. Đối với TAND Tối cao và các tỉnh phía Bắc: Chỉ chấp nhận văn bằng từ Học viện Tòa án, Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Luật - ĐH Huế. Đối với các tỉnh phía Nam: Ngoài những trường nêu trên, thí sinh có thể nộp hồ sơ nếu tốt nghiệp từ Trường ĐH Luật TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Cần Thơ, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Đà Lạt. Các ứng viên có bằng cử nhân luật (văn bằng 1) loại khá trở lên nhưng không tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo luật nêu trên sẽ không đủ điều kiện để dự thi tuyển thư ký viên. Đối với 26 chỉ tiêu chuyên viên công nghệ thông tin, ứng viên phải có bằng cử nhân trở lên thuộc các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, điện tử - viễn thông... Ngoài ra, cần đáp ứng yêu cầu về kỹ năng ngoại ngữ, tin học theo vị trí việc làm. Thí sinh ứng tuyển nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin tuyển dụng TAND Tối cao (http://tuyendungtandtc. com), sau đó gửi bộ hồ sơ giấy qua đường bưu điện về Vụ Tổ chức cán bộ TAND Tối cao, số 48 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày 27-8 đến hết 25-9-2025. Nên chọn công bằng, khoa học PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đánh giá rằng thông báo tuyển dụng của TAND Tối cao là một tín hiệu tích cực, cho thấy cơ quan này đã quan tâm hơn đến việc bảo đảm quyền ứng tuyển và lựa chọn nghề nghiệp của người lao động. Theo ông Hùng, điều này đặc biệt có ý nghĩa với sinh viên mới tốt nghiệp, bởi thông báo đã mở ra cơ hội nghề nghiệp trong một lĩnh vực vốn được xem là có tính cạnh tranh và yêu cầu cao về chuyên môn. PGS-TS Lê Minh Hùng cho rằng việc xác định và công bố một số trường ĐH được tuyển dụng là động thái mang tính công nhận chất lượng đào tạo. “Những trường được nêu trong danh sách đều là các cơ sở có uy tín và sự công nhận từ TAND Tối cao cũng cho thấy sự đánh giá cao đối với chất lượng đào tạo ở những nơi này” - ông Hùng nói. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự băn khoăn trước cách làm trên. Ông cho rằng nếu chỉ ưu tiên tuyển dụng sinh viên từ một số trường nhất định thì vô hình trung sẽ dẫn đến sự hạn chế cơ hội việc làm cho sinh viên các trường khác, dù họ cũng có năng lực và khát vọng nghề nghiệp không kém. “Các trường trong danh sách được công bố đều tốt nhưng không có nghĩa sinh viên từ những trường khác không giỏi. Thực tế, nhiều em rất xuất sắc, được đào tạo bài bản, đã qua kiểm định chất lượng và hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp” - ông nhấn mạnh. HUỲNH THƠ Mới đây, Thông báo số 879/ TB-TANDTC của TAND Tối cao về việc tuyển dụng công chức đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới sinh viên luật, các cử nhân luật... Điểm đáng chú ý trong thông báo này là quy định các ứng viên muốn nộp hồ sơ thi tuyển chức danh thư ký tòa phải là cử nhân luật loại khá (chính quy) đến từ các trường được TAND Tối cao liệt kê. Việc tuyển dụng này ngay lập tức tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, bởi một số trường ĐH “tên tuổi” có đào tạo ngành luật lại không nằm trong danh sách mà TAND Tối cao liệt kê. Không ít sinh viên bày tỏ sự hụt hẫng khi thấy trường mình không có tên trong danh sách. Họ cho rằng việc giới hạn cơ sở đào tạo ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ là thiếu công bằng, làm giảm cơ hội nghề nghiệp của những người có năng lực thực sự. Chỉ tuyển cử nhân luật một số trường Cụ thể, theo thông báo tuyển dụng, tổng chỉ tiêu là 748 biên chế, gồm 26 chuyên viên công nghệ thông tin và 722 thư ký viên. Trong đó, các đơn vị thuộc TAND Tối cao sẽ tuyển 76 biên chế (gồm Chỉ tuyển cử nhân luật một số trường làm thư ký tòa: Có hợp lý? Theo PGS-TS Lê Minh Hùng, điểm cốt lõi trong tuyển dụng phải là năng lực cá nhân, chứ không chỉ dừng lại ở tên gọi của cơ sở đào tạo. Ngay cả trong những trường được nêu tên, không phải tất cả sinh viên đều đáp ứng đủ tiêu chí tuyển chọn. Do đó, cạnh tranh công bằng thông qua thi tuyển và phỏng vấn là cách đánh giá chính xác nhất. Từ góc độ đó, ông cho rằng việc tuyển dụng dựa vào danh sách trường được chỉ định có thể thiếu tính khoa học, chưa thật sự công bằng. Thay vào đó, cần xây dựng cơ chế tuyển chọn dựa trên tiêu chí rõ ràng, khách quan và minh bạch, từ đó khuyến khích sự nỗ lực của mọi sinh viên theo học ngành luật, bất kể họ đến từ trường nào.• Bạn Trịnh Thu Lộc, cựu sinh viên khóa 47 khoa Luật Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (nay là ĐH Kinh tế TP.HCM), cho biết: “Ngay cả bản thân em từng có thời gian làm việc tại tòa án, em thấy nhiều bạn xuất thân từ các trường không nằm trong danh sách, thậm chí các bạn tốt nghiệp tại các trường tư nhưng vẫn làm việc rất tốt. Việc chỉ định một số trường được ứng tuyển vô tình tạo ra sự bất công đối với sinh viên luật ở những trường khác. Khi đọc thông báo hôm qua, em cảm thấy rất buồn”. Bạn Lộc cho biết thêm ngay sau khi thông báo được công bố, trên các diễn đàn sinh viên luật đã nảy sinh nhiều tranh luận với không ít ý kiến trái chiều. Bạn Trần Trung Kiên, cựu sinh viên khóa 47 khoa Luật ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng quyết định trên gây ra sự thiệt thòi cho không ít cử nhân luật. Bạn Kiên nói: “Khoa Luật của trường em đã đào tạo hơn 20 năm nay nhưng lại không có tên trong danh sách. Em vừa mới ra trường và kỳ vọng được thi tuyển vào cơ quan nhà nước, thế nên thông báo này làm em thực sự bất ngờ. Theo em, TAND Tối cao tổ chức kỳ thi tuyển là đã có thể đánh giá năng lực chọn ra những công chức có chất lượng, không cần phải giới hạn theo trường đào tạo như vậy”. Bạn Trịnh Võ Minh Luật (sinh viên năm tư khoa Luật và Khoa học chính trị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) thừa nhận cảm giác đầu tiên khi đọc thông báo là“hụt hẫng”. Bạn này chia sẻ: Thư ký tòa án là vị trí mà không chỉ em, mà nhiều sinh viên luật khác đều mong muốn. Khi trường mình không có tên, em tự đặt câu hỏi: Tại sao lại như vậy? Bạn Luật nhấn mạnh trong suốt bốn năm học, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng mà còn có cơ hội trải nghiệm học thuật qua các phiên tòa giả định, cuộc thi luật sư trẻ, tài năng sinh viên luật… Cho nên về cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, sinh viên trường này hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của công việc thư ký tòa. Hụt hẫng vì trường không có tên Theo PGS-TS Lê Mạnh Hùng, điểm cốt lõi trong tuyển dụng phải là năng lực cá nhân, chứ không chỉ dừng lại ở tên gọi của cơ sở đào tạo. Việc tuyển dụng dựa vào danh sách trường được chỉ định có thể thiếu tính khoa học, chưa thật sự công bằng. phapluat@phapluattp.vn Thông báo tuyển dụng thư ký tòa của TAND Tối cao giới hạn đối tượng tốt nghiệp từ một số trường ĐH khiến nhiều sinh viên luật, cử nhân luật bất ngờ và hụt hẫng... Tân thủ khoa ngành luật (khóa 2021-2025) khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật (trường nằm trong danh sách được TAND Tối cao tuyển chọn). Ảnh minh họa: UEL Tiêu điểm Làm giảm sự đa dạng nguồn nhân lực trong ngành tư pháp Nếu chỉ nhìn vào tên trường để quyết định thì sẽ tạo ra cảm giác cánh cửa nghề nghiệp bị khép lại với nhiều sinh viên giỏi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến niềm tin xã hội mà còn làm giảm đi sự đa dạng nguồn nhân lực trong ngành tư pháp. Cách làm phù hợp hơn là bảo đảm một sự cạnh tranh sòng phẳng, bình đẳng, để mỗi cá nhân có cơ hội chứng minh năng lực thông qua quá trình phỏng vấn và thi tuyển. Chỉ khi đó, việc tuyển dụng mới thực sự công bằng, khoa học và đáp ứng kỳ vọng của xã hội về một đội ngũ cán bộ tư pháp vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu bản lĩnh nghề nghiệp. PGS-TS LÊ MINH HÙNG, Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng khoa Luật và Khoa học chính trị Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

