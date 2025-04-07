197-2025

SỐ 197 (7470) - Thứ Bảy 30-8-2025 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Quần đảo Trường Sa Quần đảo Hoàng Sa

2 Thời sự - Thứ Bảy 30-8-2025 LÊ THOA thực hiện Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Người từng khẳng định đầy xúc động và kiên định: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. TS Nguyễn Quỳnh Anh, chuyên gia lĩnh vực khoa học chính trị và an ninh, nhận định quan điểm ấy không chỉ là ngọn cờ dẫn lối cho dân tộc Việt Nam vượt qua những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, mà đến hôm nay vẫn tiếp tục tỏa sáng như một giá trị cốt lõi, soi đường cho hành trình kiến thiết, phát triển đất nước trong thời kỳ hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên. “Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết” - nguyên tắc làm nên lịch sử . Phóng viên: Nhìn lại lịch sử 80 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước, dù trải qua nhiều thăng trầm, chúng ta vẫn kiên định đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Thực tiễn đã minh chứng điều này thế nào, thưa ông? + TS Nguyễn Quỳnh Anh (ảnh): Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là khẩu hiệu mà là nguyên tắc sống còn, được chứng minh bằng những minh chứng lịch sử hùng hồn ở những thời khắc cam go nhất của vận mệnh dân tộc. Ngay sau ngày lập nước, đánh dấu bằng bản Tuyên ngôn độc lập (ngày 2-9-1945), chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với ba thứ giặc là đói, dốt và ngoại xâm. thẳng vào sự thật, thừa nhận sai lầm và đề xướng công cuộc đổi mới tại Đại hội VI. Nhờ đó, Việt Nam từ một quốc gia nghèo, hậu chiến, đã trở thành nền kinh tế có quy mô hơn 430 tỉ USD (năm 2024), đứng thứ 35 thế giới và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh. Lịch sử 80 năm cho thấy ở mọi bước ngoặt quan trọng, nguyên tắc “đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết” luôn là nhân tố cốt lõi làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Giữ vững nguyên tắc này qua 80 năm đầy biến động không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lợi ích quốc gia, dân tộc tinh thần ấy thể hiện nổi bật nhất trên hai mặt trận. Thứ nhất là công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - một cuộc chiến “chống giặc nội xâm” để bảo vệ lợi ích quốc gia và sự tồn vong của chế độ. Tham nhũng làm xói mòn lòng tin, suy yếu bộ máy, gây tổn thất kinh tế và kìm hãm phát triển. Vì lợi ích tối cao của đất nước, Đảng đã triển khai cuộc đấu tranh này với quyết tâm chính trị rất cao, có thể xem là “cuộc đại phẫu” chưa từng có tiền lệ. Việc xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng lớn, liên quan tới cả cán bộ cấp cao, kể cả người từng giữ trọng trách lãnh đạo là minh chứng đanh thép. Đó là việc đau xót, gây khó khăn trong công tác cán bộ nhưng không thể không làm. Hành động quyết liệt đó đang từng bước củng cố niềm tin và làm trong sạch môi trường chính trị - xã hội để đất nước phát triển bền vững. Thứ hai là cuộc cách mạng trong tổ chức bộ máy và đổi mới, mở rộng không gian phát triển theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-102017, Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 7-4-2025, Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 ngày 14-4-2025 và nhiều kết luận của Trung ương, nhằm thực hiện công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” như Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo. Quá trình này chắc chắn đụng chạm tới lợi ích của nhiều người, từ sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư đến thay đổi thói quen, nếp sống và Đường phố Hà Nội rợp bóng cờ hoa, người dân chào đón đoàn các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình, ngày 27-8. Ảnh: PHI HÙNG Phía Bắc có 20 vạn quân Tưởng, phía Nam quân Anh dọn đường cho thực dân Pháp trở lại. Trong bối cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, lợi ích tối cao lúc này là giữ vững nền độc lập vừa giành được, bảo toàn lực lượng cách mạng còn non yếu. Vì mục tiêu tối thượng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã có những quyết sách thể hiện rõ tư duy đặt lợi ích dân tộc lên trên mọi định kiến. Đó là chủ trương “hòa Tưởng để đánh Pháp”, nhân nhượng cho các đảng phái đối lập 70 ghế trong Quốc hội. Khi Pháp và Tưởng ký Hiệp ước Hoa - Pháp (ngày 28-2-1946), ta ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 nhằm “hòa với Pháp để đuổi Tưởng”. Trong hai cuộc kháng chiến, tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là sự cụ thể hóa cao nhất của lợi ích quốc gia, dân tộc. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Sau năm 1975, đất nước bước vào thời kỳ xây dựng, kiến thiết đất nước. Mô hình kinh tế tập trung bao cấp kéo dài khiến khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, lạm phát phi mã, có lúc lên đến hơn 700%. Trước tình hình đó, Đảng đã dũng cảm nhìn luôn được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành ngọn cờ tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay thành phần xuất thân… Sợi chỉ đỏ trong chỉnh đốn Đảng, cải cách bộ máy . Hiện nay, quan điểm “đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết” được vận dụng thế nào và thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực nào? + Bước vào giai đoạn phát triển mới, giữa bối cảnh thế giới và trong nước đan xen cả thời cơ và thách thức, quan điểm này tiếp tục là nguyên tắc chỉ đạo, được vận dụng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tuy nhiên, hiện nay, . Phóng viên: Từ những bài học đã qua, sợi chỉ đỏ “lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, trước hết” cần được phát huy ra sao để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới? + TS Nguyễn Quỳnh Anh: Đây là vấn đề mang tầm vóc tương lai, gắn với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Trong kỷ nguyên mới, việc phát huy quan điểm “lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết”đòi hỏi tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và những hành động đột phá, đặc biệt là sự cân bằng giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững, giữa hội nhập và gìn giữ bản sắc. Lợi ích quốc gia giờ đây không thể chỉ đo bằng GDP, mà phải là phát triển kinh tế bền vững, công bằng xã hội, ổn định chính trị, trong sạch môi trường, độc lập trong đối ngoại và giàu bản sắc văn hóa. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, theo tôi, cần tập trung vào “bốn trụ cột đột phá chiến lược”mà Đảng đã đưa ra. Thứ nhất là đột phá thể chế nhằm tháo gỡ rào cản để giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực. Một thể chế hiện đại, minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền tài sản và tự do kinh doanh sẽ là nền tảng cho một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư, chống tham nhũng, lãng phí và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Thứ hai là đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Để phát triển nhanh nhưng bền vững, không có con đường nào khác là phải dựa vào tri thức. Đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… chính là đầu tư cho tương lai. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là lợi ích lâu dài của dân tộc, giúp chúng ta tăng trưởng về chất, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên. Thứ ba là phát triển kinh tế tư nhân. Khu vực này phải trở thành một động lực quan trọng, đóng vai trò trung tâm trong sản xuất và tạo việc làm. Cần loại bỏ định kiến, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân lớn mạnh, trở thành lực lượng doanh nghiệp dân tộc vững vàng, có sức cạnh tranh toàn cầu. “Doanh nhân là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế” - họ chính là lực đẩy cho nền kinh tế độc lập, tự chủ. Thứ tư là đột phá trong hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, hội nhập là để vươn lên, chứ không hòa tan. Lợi ích quốc gia nằm ở khả năng“biến ngoại lực thành nội lực” - thu hút vốn, công nghệ, tri thức quản trị tiên tiến để phục vụ chiến lược phát triển. Đồng thời, cần phát huy“sức mạnh mềm”qua quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Giữ bản sắc trong hội nhập là cách để không bị đồng hóa. Văn hóa chính là nền tảng tinh thần và sức đề kháng của quốc gia. Chỉ khi đứng vững trên đôi chân của chính mình, với một nền kinh tế tự chủ và một bản sắc văn hóa sâu sắc, đất nước mới có thể phát triển bền vững. Tôi cho rằng phát huy tinh thần “lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết” trong kỷ nguyên mới là định hướng xuyên suốt cho một tư duy phát triển toàn diện, cân bằng và lâu dài. Nếu thực hiện đồng bộ bốn trụ cột đột phá này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, sánh vai cùng bạn bè năm châu. 4 trụ cột đột phá: Hiện thực hóa khát vọng thoisu@phapluattp.vn 80 năm độc lập và khát “Lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình 80 năm phát triển và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam. 80 NĂM RẠNG RỠ NON SÔNG

3 tình cảm gắn bó với địa danh cũ. Nhưng vì một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của đất nước, chúng ta phải quyết tâm thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên gác lại lợi ích cá nhân, cùng chung tay vì sự nghiệp lớn. Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh cần “từ bỏ những tâm lý, thói quen, nếp nghĩ cũ, đặc biệt là tư duy vùng miền để hướng tới tầm nhìn rộng lớn hơn: Đất nước là quê hương, vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Cả hai mặt trận ấy đều là cuộc đấu tranh đầy cam go, đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh nhưng vì phụng sự lợi ích quốc gia nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân. Bản lĩnh đối ngoại - nâng cao vị thế trên trường quốc tế . Vậy trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, chúng ta cần thể hiện điều đó như thế nào để vừa bảo đảm chủ quyền, vừa phát huy sức mạnh mềm của đường lối ngoại giao Việt Nam? + Đây là bài toán chiến lược mà mọi quốc gia toàn cầu hóa đều phải đối mặt. Việt Nam đang giải bài toán đó bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát bằng hình ảnh rất sâu sắc: Ngoại giao “cây tre Việt Nam”. Cây tre tượng trưng cho một triết lý đối ngoại toàn diện “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”. “Gốc vững” là nội lực đất nước, sự đoàn kết toàn dân, kinh tế phát triển, quốc phòng - an ninh vững vàng. Nội lực mạnh mới tạo nền tảng để đối ngoại hiệu quả, bền vững. “Thân chắc” là lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyên tắc bất biến “độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội”. Đây là điểm tựa cho mọi hoạt động đối ngoại. Chúng ta kiên trì, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế. “Cành uyển chuyển” là bản lĩnh trong xử lý quan hệ quốc tế. Trên nền nguyên tắc rõ ràng, chúng ta ứng xử khôn khéo, linh hoạt, chủ động là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Không chọn bên, mà chọn chính nghĩa, hòa bình, hợp tác và trên hết là chọn lợi ích quốc gia. Tinh thần này thể hiện rõ qua việc Việt Nam chủ động hội nhập toàn diện, sâu rộng. Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP… không chỉ mở ra thị trường tiêu thụ hàng chục ngàn tỉ USD, mà còn thúc đẩy cải cách trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một minh chứng sinh động là câu trả lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos (tháng 1-2025). Khi được hỏi liệu có sẵn sàng chơi golf với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng nói: “Nếu chơi golf mà mang lại lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cho đồng bào thì tôi sẵn sàng”. Câu trả lời thể hiện tư duy ngoại giao thực chất, linh hoạt, không câu nệ hình thức, tất cả đều vì lợi ích đất nước. Đó chính là cách Việt Nam giữ vững chủ quyền, đồng thời nâng cao vị thế và sức mạnh mềm trên trường quốc tế. . Xin cảm ơn ông.• Ông CHU VĂN TÂN (Cựu chiến binh, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội): Tự hào về những thay đổi vượt bậc của đất nước Được chứng kiến nhiều sự kiện lớn trong năm nay cũng như những sự thay đổi vượt bậc trong thời gian qua, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về sự phát triển của đất nước. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tôi cùng các cựu chiến binh tại địa phương được tham gia nhiều hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm, như đi thăm mộ liệt sĩ, thăm những trung tâm thương binh, liệt sĩ… Là một người lính từng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khi được trực tiếp tham gia vào những hoạt động dịp đại lễ lớn của dân tộc, tôi cảm nhận đất nước ta ngày càng phát triển đàng hoàng, to đẹp như lời Bác Hồ đã dạy. Rất tự hào, hãnh diện về những thành quả cách mạng, những thành tựu phát triển của đất nước hôm nay. Tôi cũng rất tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và quá trình chuyển mình để bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Đặc biệt, trong những ngày thu tháng 8 này, nhìn dòng người đổ xuống đường xem diễu binh, diễu hành với những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, rồi hình ảnh những chiến sĩ ngày ngày luyện tập trên thao trường cho buổi lễ kỷ niệm… tôi mong Việt Nam sẽ ngày càng có một tương lai tươi sáng hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ông TRƯƠNG VIẾT TOAN (Cựu chiến binh, lính trinh sát thuộcTrung đoàn 19, Sư đoàn 968): Việt Nam đang vững bước trên con đường phát triển Qua hàng ngàn năm lịch sử - từ thuở vua Hùng dựng nước, mọi thế hệ người Việt Nam ai ai cũng mang trong tim niềm tự hào cháy bỏng về dân tộc. Ngày hôm nay, dân tộc Việt Nam đang vững bước trên con đường phát triển. Ước nguyện của Bác Hồ kính yêu là xây dựng đất nước “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” - đang từng ngày trở thành hiện thực. Một Việt Nam ngày càng đổi mới, đi lên, để dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Em VŨ THỊ HOA (Sinh viên năm 2 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, quê Hưng Yên): Trang bị hành trang tri thức để vững bước vào kỷ nguyên mới Em rất tự hào vì là người Việt Nam. Khi được xem những khối diễu binh, diễu hành đi qua, được tận mắt nhìn thấy dàn khí tài là những xe tăng uy lực, những vũ khí hiện đại…, em cảm nhận được sức mạnh hùng hậu của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như sự phát triển mạnh mẽ của đất nước mình. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thay đổi cả về tư duy lẫn hành động. Những công trình mang tính biểu tượng liên tục được khánh thành với thời gian thần tốc, những sự kiện lớn được tổ chức quy mô và những chính sách sát sườn với đời sống người dân… Em tin tưởng trong tương lai Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh và nhanh hơn nữa. Em cũng hy vọng trong tương lai Việt Nam sẽ phát triển nền kinh tế số, môi trường sống xanh, bền vững và một hệ thống giáo dục đổi mới để phát huy tối đa năng lực cá nhân, trao quyền nhiều hơn cho những người trẻ như chúng em để đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước. Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Do vậy, em mong thanh niên Việt Nam cần chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng phấn đấu để khẳng định bản thân. Để Việt Nam lớn mạnh hơn nữa, thế hệ trẻ cần hành trang tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Bà NINH THỊ MINH (65 tuổi, xã Quỳnh An, Hưng Yên): Người dân ngày càng được hưởng lợi hơn Gia đình tôi ở quê chỉ trồng trọt, chăn nuôi. Khi cả nước vận hành mô hình chính quyền hai cấp, tôi có thể cảm nhận được những thay đổi rõ ràng trong quá trình làm thủ tục hành chính. Những thay đổi đó đã mang đến rất nhiều lợi ích và sự thuận tiện cho người dân. Đơn cử thủ tục đóng dấu, làm giấy tờ tại địa phương được thực hiện rất nhanh chóng, thuận lợi hơn. Nhờ những biến chuyển thay đổi này, đời sống nhân dân sẽ ngày một khấm khá hơn. MINH TRÚC - AN HIỀN - NGỌC DIỆP ghi Thời sự - Thứ Bảy 30-8-2025 Trong kỷ nguyên mới, lợi ích quốc gia, dân tộc cần được thực hiện với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và những hành động đột phá. thoisu@phapluattp.vn vọng vươn mình của dân tộc Ý kiến Tự hào góp phần nhỏ bé cho một Việt Nam hùng cường Được sống và làm việc trong kỷ nguyên đất nước đang vươn mình mạnh mẽ, tôi thấy vô cùng tự hào. Cửa hàng nhỏ của tôi mở ra không chỉ để phục vụ bà con, mà còn để hòa vào không khí chung của A80, của một dân tộc đang bước tới những trang sử mới. Việt Nam đang ở trong giai đoạn phát triển đột phá. Những chính sách nhân văn của Nhà nước - từ miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn cho học sinh, đến những cải cách vì đời sống nhân dân - làm tôi càng thêm tin yêu và tự hào về quê hương. Bởi đó là minh chứng cho một Việt Nam hùng cường, luôn luôn vì lợi ích của người dân, hướng tới xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Bản thân tôi, dẫu chỉ là một doanh nhân nhỏ cũng luôn muốn góp phần vào sự phát triển chung. Tôi tin rằng trong kỷ nguyên này, Việt Nam sẽ ngày càng tỏa sáng, để mỗi người dân đều có quyền tự hào khi nói: Tôi là người Việt Nam. Ông NGUYỄN NAM KHÁNH (chủ cửa hàng tranh ở Hà Nội) Khối Sĩ quan Lục quân trong buổi tổng hợp luyện lần hai tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TRUNG ĐẶNG Các biên đội máy bay trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2-9. Ảnh: CTV VIỆT NAM (2-9-1945 – 2-9-2025)

4 bị ông Trump thách thức. Quan trọng hơn cả là có đổi mới thành công, có tự cởi trói thành công hay không. Tự cởi trói là vượt qua những gì cũ kỹ, lạc hậu. Tuy nhiên, khi đánh giá những gì thuộc về lịch sử luôn cần đặt trong bối cảnh cụ thể của nó. Cơ chế tập trung, bao cấp, biến nông thôn thành hợp tác xã trên thực tế đã giúp tập trung nhân lực, vật lực trong thời chiến. Một xã hội thời chiến ở miền Bắc đã được tổ chức chặt chẽ, đoàn kết làm hậu phương vững chắc cho miền Nam đánh Mỹ, nhờ đó mà Việt Nam chiến thắng. Nhưng thực tiễn phát triển đã không như mong đợi. Cơ chế tập trung, bao cấp phù hợp với thời chiến nhưng trở thành quan liêu, cản trở sự phát triển đất nước trong thời bình và Đại hội VI bắt đầu thoát khỏi tư duy cũ ấy, để rồi mở ra công cuộc đổi mới với kết quả lớn lao mà chúng ta ngày nay đang thụ hưởng. Dù vậy, 63 tỉnh, TP với chính quyền địa phương ba cấp là phù hợp với năng lực quản lý trước đây nhưng nay trong bối cảnh mới của khoa học, công nghệ, của chuyển đổi số thì phải thay đổi. Bỏ cấp huyện, tổ chức lại lãnh thổ thành 34 tỉnh, thành lớn là điều trước đây chưa thực sự mạnh dạn nghĩ tới thì nay phải tự cởi trói tư duy mà làm cho bằng được. Có vậy mới tiến vào kỷ nguyên mới được. Trước dòng thác lịch sử, mỗi cá nhân nếu biết chuyển hóa để vươn lên giá trị mới thì sẽ bước tiếp được tới tương lai. Còn than vãn, kêu khó này kia thì tự mình đang thương tiếc những sợi dây trói của quá khứ. Ôn lại lịch sử như thế giúp ta hiểu hơn hiện tại, để mà chủ động hơn trong đổi mới tư duy, thích ứng hơn với Thời sự - Thứ Bảy 30-8-2025 Kỷ nguyên vươn mình không tự đến Cơ hội đang đến với cả thế giới. Chúng ta hội nhập kịp thì tiến cùng, còn đến muộn thì chỉ hưởng nước đục. Giờ là thời đại của cạnh tranh bởi hàm lượng chất xám và văn hóa tích hợp trong từng sản phẩm. Tất cả phơi bày trước mặt chúng ta mối nguy cần hóa giải. Chúng ta hay đếm bài báo đăng quốc tế để đánh giá các nhà khoa học nhưng đã ai đặt câu hỏi những nghiên cứu ấy giải quyết được bài toán cụ thể nào của đất nước? Vậy nên tôi đánh giá cao cách tiếp cận của các nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị. Nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, phải đóng góp thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội. Thế mới không lãng phí chất xám, lãng phí cơ hội phát triển. Chúng ta phải hướng công tác dân vận vào chính đội ngũ trí thức, nhà khoa học. Làm sao để bao tài nguyên đất nước đã nuôi dưỡng họ thì giờ tri thức ấy phải đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, vào phát triển đất nước. GS PHẠM HỒNG TUNG thoisu@phapluattp.vn NGHĨA NHÂN thực hiện Cách mạng Tháng Tám và lời dạy của các bậc tiền nhân đặt ra những yêu cầu mới về nhân sự Đại hội XIV, những người sẽ tiếp tục dẫn dắt sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện mang tính bước ngoặt của dân tộc ta” - GS sử học Phạm Hồng Tung, ĐH Quốc gia Hà Nội, mở đầu câu chuyện với báo Pháp Luật TP.HCM như vậy trong không khí cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Những giá trị thể chế lớn lao . Phóng viên: Cách mạng Tháng Tám là bước ngoặt lịch sử, đoàn kết, tập hợp sức mạnh dân tộc, tự tin thoát đời nô lệ, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc. Lịch sử cách mạng ấy có thể giúp gì cho đất nước, ở ngưỡng cửa mà chúng ta hy vọng là kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc? + GS Phạm Hồng Tung (ảnh): Một giá trị lớn nhất mà đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự là Cách mạng Tháng Tám cùng với thiên tài Hồ Chí Minh đã lập nên nền dân chủ cộng hòa. Ở thời điểm đó là nền cộng hòa thực sự đầu tiên của cả châu Á chứ không riêng gì Đông Nam Á. Chúng ta đã tổ chức tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội lập hiến. Quốc hội ấy đã thông qua bản Hiến pháp hiện đại, có thể sánh vai với các nhà nước hiện đại. Các nước châu Á lúc đó chưa đâu thực hiện tổng tuyển cử. Nhật Bản có Quốc hội nhưng là Quốc hội của chế độ quân chủ lập hiến. Quốc hội của Trung Hoa Dân Quốc là đại những thách thức trong quá trình phát triển. . Cuộc cách mạng về tổ chức và bộ máy mà ông nói được hiểu là để chuẩn bị các nền tảng quan trọng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Từ góc độ lịch sử, ông cảm nhận thế nào về những bước chuyển mình rất lớn lao đang diễn ra này? + Khi Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vấn đề về kỷ nguyên vươn mình gần một năm trước, chúng tôi mừng lắm. Vì nghiên cứu dòng chảy lịch sử, chúng tôi từ lâu đã cảm nhận rõ sự tụt hậu của đất nước. Tôi rất ủng hộ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nhưng với những kết quả ban đầu ấy, khi Tổng Bí thư Tô Lâm trong những bài phát biểu đầu tiên của mình nhấn mạnh yêu cầu chống lãng phí, nhất là lãng phí cơ hội phát triển; thẳng thắn chỉ ra sự tụt hậu của đất nước không còn là nguy cơ nữa, nói rõ “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” thì tôi thấy dấu hiệu đất nước sẽ có những thay đổi tích cực hơn nữa. Từ lời dạy của tiền nhân tới yêu cầu nhân sự Đại hội XIV . Vậy lịch sử cho chúng ta lời khuyên gì để có thể thành công trong kỷ nguyên mới? + Ôn lại lịch sử để thấy mọi cuộc cải cách đều là tự cởi trói, tự vượt lên chính mình, rất gian truân và có thể thất bại hoặc kết quả không như kỳ vọng. Đảng ta cũng vậy, mỗi cuộc cải cách lớn đều cần nhuần nhuyễn, chủ trương đúng rồi thì phải chú trọng tuyên truyền, vận động, lãnh đạo quần chúng. Như lần này, mới bước vào tinh Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà tặng kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình “Xuân Quê hương năm 2025”. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN diện cho lực lượng quân phiệt và đại địa chủ. Indonesia thì một nhóm trí thức Tây học ngồi với nhau tự soạn ra hiến pháp, tuyên ngôn độc lập xong là công bố luôn, không thông qua bởi Quốc hội. Cách mạng Tháng Tám như thế cho phép chúng ta đối thoại thể chế với các nước, tự tin rằng từ rất sớm, khi mới lập quốc, Việt Nam đã ra đời chế độ cộng hòa mang giá trị phổ quát nhà nước pháp quyền của nhân loại. Những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám còn cho chúng ta những bài học sâu sắc về tổ chức và vận hành nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền. Đó là khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thuyết phục các đại biểu Quốc hội khóa I do dân bầu chấp nhận bổ sung 70 ghế cho đại biểu không qua bầu cử cho Việt Quốc, Việt Cách. Đó cũng là cách mà chúng ta bầu đại biểu Quốc hội khóa II trong hoàn cảnh nước nhà bị chia cắt. Do không thể tổ chức bầu cử trong miền Nam được, 91 đại biểu miền Nam của Quốc hội khóa I tiếp tục được kéo dài nhiệm kỳ để thực hiện nhiệm vụ khóa II, đảm bảo Quốc hội mang tính đại diện cho cử tri cả nước Việt Nam thống nhất… Đấy là những giá trị thể chế lớn lao mà Đảng ta phải luôn suy nghĩ, trăn trở trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Quy luật của “tự cởi trói”, vượt qua chính mình… . 80 năm đã trôi qua có thể nói chỉ một nửa thời gian là tập trung cho nhiệm vụ đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nửa còn lại là quá trình xây dựng, phát triển đất nước, mà các bước ngoặt đều là nỗ lực tự cởi trói, như Đổi mới 1986... Vậy có thể hiểu rằng xây dựng Nhà nước pháp quyền cũng là trở lại với các giá trị mà Cách mạng Tháng Tám tranh đấu? + Nước nào, thể chế nào cũng vậy, sự phát triển của mỗi quốc gia đều là vượt qua chính mình. Hãy xem ông Trump của đảng Cộng hòa mới nhậm chức tổng thống chín tháng, đã xét lại và thay đổi bao nhiêu chính sách mà phe Dân chủ tạo dựng dưới thời ông Joe Biden. Thậm chí giới tinh hóa chính trị truyền thống của Mỹ cũng Một giá trị lớn nhất mà đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự là Cách mạng Tháng Tám cùng với thiên tài Hồ Chí Minh đã lập nên nền dân chủ cộng hòa. Vượt qua chính mình, bước tương lai Trong hành trình của kỷ nguyên mới, mỗi người, mỗi vị trí… đều phải tự vượt lên chính mình, vượt qua những cũ kỹ, lạc hậu, chưa phù hợp để bước tới tương lai. 80 NĂM RẠNG RỠ NON SÔNG

5 Thời sự - Thứ Bảy 30-8-2025 thoisu@phapluattp.vn tới TS VŨ KIM HẠNH DUNG (*) Kể từ ngày 2-9-1945, Việt Nam đã trải qua gần 80 năm đầy thử thách và chuyển mình mạnh mẽ. Từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, chúng ta đã vươn lên trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, có vị thế ngày càng rõ nét trên trường quốc tế. Thành tựu đó là kết quả của tư duy phát triển nhất quán: Lấy nội lực làm nền tảng, làm gốc; đồng thời chủ động, linh hoạt tận dụng ngoại lực để tạo bứt phá. Tư duy này đã được khẳng định xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội VIII, IX đến Đại hội XIII và tiếp tục làm rõ trong dự thảo Đại hội XIV. Kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực không chỉ là nguyên lý phát triển, mà còn là điều kiện để Việt Nam giữ vững độc lập, tự chủ trong một thế giới nhiều biến động. Nội lực là gốc rễ, ngoại lực là cơ hội Nếu như trong thời chiến, nội lực là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của ý chí kiên cường, bất khuất thì nay thời bình, nội lực chuyển hóa thành khát vọng đổi mới, cải cách, vươn lên để thoát khỏi trì trệ và hội nhập sâu rộng với thế giới. Quan điểm này đã được Đảng ta đúc kết và phát triển qua từng thời kỳ. Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: “Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”. Đây là sự kế thừa và phát triển tư duy từ những định hướng trước đó, thể hiện sự nhất quán về triết lý phát triển: Nội lực là nền tảng cốt lõi, là điểm tựa vững chắc để Việt Nam hội nhập một cách chủ động, hiệu quả. Ngày nay, nội lực quốc gia không chỉ là ý chí đoàn kết, mà đã được định hình trên ba trụ cột cơ bản. Trước hết là con người và giáo dục là yếu tố trung tâm trong mọi chiến lược phát triển. Nhân lực chất lượng cao là chìa khóa để Việt Nam tham gia vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh. Kế đến là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất và vượt qua mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ. Cuối cùng, văn hóa, ổn định chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân chính là chất keo gắn kết xã hội, tạo nên sức mạnh mềm, góp phần nâng cao bản sắc và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Nếu nội lực là gốc rễ tạo nên sức bật từ bên trong thì ngoại lực được ví như “dòng nước” nuôi dưỡng sự phát triển của đất nước. Trong 80 năm qua, đặc biệt từ sau Đổi mới 1986, ngoại lực đã đóng vai trò to lớn trong việc đưa Việt Nam vượt thoát khủng hoảng, mở cửa hội nhập và tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, tận dụng ngoại lực luôn đi kèm với những rủi ro và thách thức. Việc phụ thuộc quá lớn vào một vài thị trường dễ dẫn tới mất cân bằng thương mại. Biến động địa - chính trị toàn cầu, xung đột thương mại hay đứt gãy chuỗi cung ứng đều có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Văn kiện Đại hội IX từng nhấn mạnh: “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế”. Đến Đại hội XIII tiếp tục cụ thể hóa: “Tranh thủ ngoại lực, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế”. Lịch sử và thực tiễn đã chứng minh rằng ngoại lực cần được tranh thủ và tận dụng một cách khôn khéo nhưng không bao giờ được đánh đổi bằng sự lệ thuộc, mất đi quyền tự chủ và độc lập trong đường lối phát triển của đất nước. Dân tộc Việt Nam hoàn toàn có thể vững bước Lịch sử Việt Nam là minh chứng sống động cho sức mạnh của việc kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, dịch chuyển chuỗi cung ứng, Việt Nam cần vận dụng linh hoạt chiến lược kết hợp nội lực với ngoại lực, vừa kế thừa bài học lịch sử, vừa thích ứng với xu thế thời đại. Trong đó, cần tiếp tục khẳng định và duy trì tư duy độc lập, tự chủ trong đường lối đối ngoại. Đây là “cái neo” bảo đảm để hội nhập mà không hòa tan, mở cửa mà không lệ thuộc. Đồng thời, phải đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, không để rơi vào tình trạng phụ thuộc quá mức vào một đối tác nào. Việt Nam cũng cần đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, kinh tế xanh và khoa học công nghệ. Đây là chìa khóa để tăng năng suất, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu mới. Đồng thời, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu không củng cố được “xương sống” này, ngoại lực sẽ chỉ dừng lại ở mức “FDI vào - gia công rẻ”, mà không trở thành động lực phát triển bền vững. Như vậy, 80 năm qua, Việt Nam đã đi được một chặng đường dài với nhiều thành tựu to lớn. Bài học xuyên suốt cũng là kim chỉ nam cho chặng đường tới, chính là sự kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể, được thể hiện qua chiến lược phát triển con người, khoa học công nghệ, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo. Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội, nhiều thách thức nhưng nhờ nội lực được bồi đắp, ngoại lực được tranh thủ khéo léo, cùng tầm nhìn chiến lược rõ ràng, dân tộc Việt Nam hoàn toàn có thể vững bước, không chỉ khẳng định vị thế trong khu vực mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, thịnh vượng chung của thế giới.• (*) Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội, thách thức nhưng nhờ nội lực được bồi đắp, ngoại lực được tranh thủ khéo léo, cùng tầm nhìn chiến lược rõ ràng, dân tộc Việt Nam hoàn toàn có thể vững bước. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chia sẻ và động viên kiều bào tại New Zealand năm 2024. Ảnh: VGP Việt Nam - từ nội lực vững vàng đến hội nhập chủ động Lịch sử phát triển 80 năm qua của đất nước là minh chứng sống động cho sức mạnh của việc kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực. gọn bộ máy, chưa tiết kiệm được nhiều đâu nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm quyết ngay việc miễn học phí. Tôi tiếp xúc các nơi thấy dân rất ủng hộ. Giờ chủ yếu là cán bộ tâm tư thì phải làm tốt công tác vận động, làm tốt công tác chính sách, để guồng máy sớm trôi chảy. Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, điều quan trọng nhất vẫn phải chọn được người tài cho đất nước. Trong chiến tranh, trong khó khăn thời hậu chiến, bom đạn, nghèo đói chúng ta không sợ và đã vượt qua được. Còn trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, thế giới có nhiều thay đổi, công nghệ phát triển, thay đổi nhanh trong mọi mặt của thế giới, chúng ta đang tụt hậu về trình độ phát triển. Vậy thì đây là lúc chúng ta cần chọn được người tài… . Ông muốn nói đến Đại hội XIV sắp tới? + Đúng vậy. Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc cần chọn được người tài, đủ trình độ quán chiếu lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, quán chiếu được tình hình trong nước, tình hình thế giới. Và để làm được, thế hệ lãnh đạo tới đây còn phải biết tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được tình hình. Toàn xã hội phải nhanh chóng nắm bắt, bám sát được những bước chuyển của công nghệ. Phải thu hẹp khoảng cách tri thức bởi với sự phát triển công nghệ hiện nay thì một ngày băng vạn dặm. . Vậy theo ông, có nhiều hy vọng không? + Một số bạn bè quốc tế mà tôi tiếp xúc nhận xét rằng một năm qua, Việt Nam đã có những bước chuẩn bị cho việc bước vào kỷ nguyên mới mà rõ nét nhất là sự hình thành thế hệ lãnh đạo, cơ chế lãnh đạo, cơ tầng lãnh đạo technocracy. Tức là sự lên ngôi của những nhà kỹ trị. Tôi cũng hy vọng như vậy nhưng vẫn lo ngại về những thách thức mang tính thời đại. Đó là chủ nghĩa cường quyền nước lớn, là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, là sự tha hóa của tính nhân bản trong thế giới chuyển đổi số. Dù vậy, thời đại cũng mang tới cho chúng ta những cơ hội bằng vàng nếu có thể thực thi được chiến lược phát triển rút ngắn, nếu giáo dục và đào tạo có thể giúp chuyển đổi nghề trơn tru cho lực lượng lao động trong quá trình chuyển đổi số. Tôi đã thấy được những nét như vậy trong dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIV, nhấn mạnh lấy kết quả đầu ra làm thước đo của chính sách. . Xin cảm ơn ông.• VIỆT NAM (2-9-1945 – 2-9-2025) TS Vũ Kim Hạnh Dung.

6 Đảng ủy UBND TP.HCM trao Huy hiệu Đảng cho 66 đảng viên Ngày 29-8, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9. Dịp này, Đảng ủy UBND TP tổ chức trao Huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng cho 66 đảng viên tiêu biểu. • Cùng ngày, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM cũng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2-9. Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, cho biết có 30 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. L.THOA - T.TUYỀN • Công an giải cứu thiếu nữ bị “bắt cóc online”. Ngày 29-8, Công an xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) vừa giải cứu thành công cháu T (17 tuổi) bị “bắt cóc online”, đưa về gia đình an toàn. Thiếu nữ này đã bị nhóm lừa đảo đe dọa tinh thần, tự giam mình tại một nhà nghỉ thuộc phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. V.HỘI • Thanh niên buông 2 tay khi điều khiển xe máy bị tịch thu xe. Ngày 29-8, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng PC08 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản đối với Nguyễn QM và Nguyễn TTT (cùng 17 tuổi) về các hành vi buông hai tay khi đang điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển và người ngồi trên xe, đồng thời giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tổng hình phạt áp dụng là tịch thu phương tiện và phạt tiền 6 triệu đồng. N.YÊN • 2 mẹ con tử vong sau va chạm với xe tải. Ngày 29-8, lãnh đạo UBND xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa cho biết sáng cùng ngày, tại đoạn qua thôn Phước Lâm, xã Tân Định xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải làm hai mẹ con đi trên xe máy là H (38 tuổi) và Q (bốn tuổi) tử vong. X.HOÁT Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn ngày 28-8 đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu QH đối với ông Trần Lưu Quang. Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu QH TP Hải Phòng, chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu QH TP Hải Phòng đến Đoàn đại biểu QH TP.HCM. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH có hiệu lực từ ngày ký. NGUYÊN THẢO Từ chiều 29-8, người dân ở TP.HCM bắt đầu về quê nghỉ lễ 2-9. Lúc 16 giờ, tại Bến xe Miền Đông (phường Bình Thạnh), từng dòng người hối hả đổ về bến xe, mang theo hành lý về quê và đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày. Khu vực nhà chờ bên trong Bến xe Miền Đông cũ nhanh chóng chật kín. Tại các cổng ra vào, lượng người liên tục đổ về khiến không khí bến xe càng thêm náo nhiệt. Khu vực bán vé đông nghẹt, nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt mua vé. Khu vực chờ lên xe cũng nhộn nhịp không kém. Phía bên ngoài bến, dòng xe công nghệ, taxi, xe cá nhân đưa đón người dân ra vào bến tấp nập. Một số thời điểm, khu vực trước cổng bến xe gần như “đóng băng” do lượng xe dừng đỗ quá lớn. Chị Lê Thị Thu Hà (34 tuổi, quê Bình Định) chia sẻ trong lúc tay xách nách mang hành lý nặng trĩu: “Tôi xin nghỉ làm sớm để kịp ra bến xe về quê. Hồi lễ 30-4 không về được nên dịp này tôi đưa cả nhà cùng về. Giá vé năm nay tương đối ổn định, chỉ tăng nhẹ, việc mua vé cũng không gặp khó khăn”. Lượng hành khách tăng đột biến khiến nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào tình trạng “cháy vé” từ sớm. Trong đó, tại quầy bán vé của Công ty CP Xe khách Phương Trang, nhân viên cho biết toàn bộ vé tuyến TP.HCM - Đà Lạt đã bán hết sạch trong hai ngày 29 và 30-8. Tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 29-8, lượng khách đi và đến sân bay khá đông nhưng nhà ga vẫn đảm bảo thông thoáng, trật tự. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 29-8, sân bay khai thác 718 chuyến bay với khoảng 110.000 hành khách. Trong khi đó, lúc 16 giờ ngày 29-8 tại Ga Sài Gòn, rất đông người dân ra ga từ sớm để chờ tàu dù chuyến tàu cận kề nhất xuất phát lúc 17 giờ 55 phút. Đến khoảng 16 giờ 30, khu vực nhà chờ của Ga Sài Gòn bắt đầu kín chỗ ngồi. Từ nay đến ngày 3-9, ngành đường sắt chạy tổng cộng 177 chuyến tàu. NHÓM PV UBND TP Hà Nội vừa hoàn tất việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy định thực hiện vùng phát thải thấp (LEZ) trên địa bàn theo Luật Thủ đô. Nội dung dự thảo sẽ được trình HĐND TP xem xét tại kỳ họp cuối năm 2025 và dự kiến có hiệu lực từ năm 2026. Theo dự thảo, từ ngày 1-7-2026, vùng LEZ sẽ được áp dụng trong phạm vi vành đai 1; đến ngày 1-1-2028 mở rộng ra vành đai 2; từ ngày 1-1-2030 sẽ phủ tới vành đai 3, đồng thời khuyến khích các xã, phường khác lập vùng phát thải thấp. Từ năm 2031 trở đi, các khu vực đáp ứng một trong ba tiêu chí đều phải triển khai vùng LEZ, gồm: Nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế phát thải theo quy hoạch thủ đô; đặc biệt là khu dân cư tập trung tại 12 quận cũ; khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông; khu vực có chất lượng không khí trung bình năm không đạt quy chuẩn quốc gia. Hà Nội sẽ cấm xe tải hạng nặng chạy dầu diesel, xe máy và mô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời hạn chế hoặc cấm ô tô không đạt chuẩn khí thải mức 4 tại các vùng LEZ. Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng sẽ đề xuất ban hành phí, lệ phí môi trường đối với phương tiện cơ giới có phát thải. TRỌNG PHÚ CSGT túc trực tại điểm nóng giao thông, vừa điều tiết xe, vừa phát nước cho người dân trên đường di chuyển để tránh mệt mỏi. Ảnh: PHẠM HẢI Nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng báo Nhân Dân ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng Chiều 29-8, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), báo Nhân Dân đã tổ chức lễ tiếp nhận bản thảo và bản quyền bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng do nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình trao tặng. Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác ca khúc vào tối 28-4-1975, khi nghe tin quân ta tiến vào Sài Gòn, Như có Bác trong ngày đại thắng được nhạc sĩ hoàn thành trong vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ. Ca khúc được thu âm và phát sóng trong bản tin thời sự đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 30-4-1975, công bố chiến thắng lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giai điệu hào hùng cùng lời ca “Việt Nam - Hồ Chí Minh!” đã trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, khát vọng độc lập và niềm tự hào dân tộc vang vọng trong trái tim người Việt qua nhiều thế hệ. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng bài hát trong các hoạt động phi lợi nhuận và lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần của ca khúc, nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình quyết định trao tặng báo Nhân Dân quyền quản lý bản thảo và bản quyền bài hát. PV Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 29-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 6. Khoảng 7 giờ sáng 30-8, bão số 6 ở trên vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. A.HIỀN Công an TP.HCM ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông Ngày 29-8, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2-9. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết từ 14 giờ ngày 29-8, các đơn vị thuộc PC08 sẽ đồng loạt ra quân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Cùng với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, PC08 triển khai các biện pháp công nghệ như camera thông minh, flycam để giám sát tình hình giao thông, hỗ trợ xử lý nhanh các sự cố, vi phạm. Sau 14 giờ ngày 2-9, PC08 cũng tiếp tục kiểm soát cao điểm tình hình giao thông sau kỳ nghỉ lễ. P.HẢI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Đông đảo người dân về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2-9 Hà Nội dự kiến mở rộng vùng cấm xe chạy xăng, dầu từ tháng 7-2026 Thời sự - Thứ Bảy 30-8-2025 thoisu@phapluattp.vn Cùng bạn đọc Kính thưa quý bạn đọc, Sau số báo này, ấn bản báo in báo Pháp Luật TP.HCM xin phép được tạm nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hẹn gặp lại quý bạn đọc trên số báo ra ngày 3-9. Trong thời gian đó, báo điện tử Pháp Luật TP.HCM (plo.vn) và các nền tảng số của báo vẫn cập nhật liên tục tin tức thời sự, cùng nhiều bài viết hấp dẫn khác trên tất cả lĩnh vực chính trị, pháp lý, kinh tế, đô thị, văn hóa, xã hội, quốc tế, thể thao… Cảm ơn quý bạn đọc đã luôn tin cậy, ủng hộ và đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM suốt thời gian qua. Kính chúc quý bạn đọc có một kỳ nghỉ lễ an vui, hạnh phúc! Trân trọng. BAN BIÊN TẬP Tin vắ n

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==