SỐ 198 (7471) - Thứ Tư 3-9-2025 Vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: VINH QUANG MÃI MÃI THUỘC VỀ NHÂN DÂN • Hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập • Lần đầu tiên tàu ngầm Kilo diễu binh trên biển "Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình; dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển. Nước CHXHCN Việt Nam quang vinh, muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân" - Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố trong diễn văn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Điều gì đang xảy ra vớigiá vàng trong những ngày qua? Chi phí lên thổ cư: Kiến nghị thu 20% theo bảng giá đất Bác yêu cầu khởi kiện vụ "4,5 tỉ đồng có để vừa cốp xe SH" Từ lực lượng săn bắt cướp huyền thoại đến đặc nhiệm TP.HCM CÚ HÍCH BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ - BÀI 1 Từ "tay xách nách mang" đến một cú quét QR Người dân tấp nập trở lại TP.HCM sau lễ 2-9

2 Thời sự - Thứ Tư 3-9-2025 NGUYÊN THẢO lược trích Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm có diễn văn phát biểu tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Báo Pháp Luật TP.HCM xin trân trọng lược trích bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết Hôm nay, trong không khí thiêng liêng, hào hùng của những ngày Cách mạng Tháng Tám, chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025). 80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam, Nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Chúng ta tự hào khẳng định rằng: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đó, chính là hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân. Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi. Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: Sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi người chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc”; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ “Nhân dân tôi”, “Tổ quốc tôi”. Phần cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới đồng bào, đồng chí chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.• (*) Tít do Tòa soạn đặt. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VT Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2-91945 – 2-9-2025), lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, Cuba, Cộng hòa Triều Tiên, Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Đuma quốc gia Quốc hội liên bang Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào, Quốc hội Lào, Chính phủ Lào và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel DíazCanel Bermúdez đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường. Lãnh đạo các nước Triều Tiên, Ấn Độ, Mông Cổ cũng đã gửi điện mừng đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. PV Xây dựng chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường XHCN, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng… Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến ngàn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về đất nước qua từng giai đoạn. Đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Đến năm 2045: Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân đang là mệnh lệnh hành động của chúng ta. Thực hiện thành công ba mục tiêu Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân. “Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình; dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển. Nước CHXHCN Việt Nam quang vinh, muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân” - Tổng Bí thư tuyên bố. Tiêu điểm thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư: Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: Sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Lãnh đạo các nước chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

3 Thời sự - Thứ Tư 3-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: BỘ CÔNG AN Quốc khánh 2-9: Triệu trái tim cùng chung nhịp đập Hàng ngàn chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 qua Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Giữa biển cờ đỏ thắm, tiếng hò reo vang dậy, những cái bắt tay thân tình đã làm bừng lên niềm tự hào, gắn kết quân - dân trong khoảnh khắc đầy xúc cảm. NHÓM PHÓNG VIÊN Khối nữ chiến sĩ lực lượng CSGT tiến bước qua Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Chiến sĩ khối tăng thiết giáp chào điều lệnh trong suốt quá trình diễu hành. Ảnh: PHI HÙNG Chiến sĩ khối Sĩ quan Phòng không - Không quân đi trong vòng tay nhân dân. Ảnh: HẢI ANH Các chiến sĩ rời Hà Nội trong từng cái bắt tay của người dân. Ảnh: KIỀU MI Người dân nhiều lứa tuổi với cờ đỏ, áo sao vàng tập trung từ sớm đón các lực lượng diễu binh, diễu hành. Ảnh: PHI HÙNG Người dân vẫy tay tiễn đoàn xe chở quân nhân, gửi gắm niềm tin yêu và tự hào đến các chiến sĩ. Ảnh: KIỀU MI

4 Tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh Cùng với thời điểm diễn ra nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, các biên đội tàu, máy bay tham gia diễu binh đã tổ chức chào cờ Tổ quốc trên biển. Thời sự - Thứ Tư 3-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Lần đầu tiên tàu ngầm Kilo diễu binh trên biển Tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân đã chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển. XUÂN HOÁT Trong không khí trang nghiêm, tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Hải đội dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại. Ảnh trong bài: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển, trên tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân. Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm diễu binh trên biển. Biên đội tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển. Tàu chỉ huy 015 đang duyệt đội hình diễu binh trên biển. Các chiến sĩ trên tàu ngầm Kilo thực hiện nghi thức chào cờ. Biên đội biên phòng diễu binh trên biển. Biên đội cảnh sát biển diễu binh trên biển.

5 Thời sự - Thứ Tư 3-9-2025 thoisu@phapluattp.vn Dấu ấn không phai trong lòng người dân 45 năm trôi qua kể từ ngày thành lập Đội SBC, TP được yên bình, phát triển rực rỡ. Trong ký ức người dân, SBC mãi là hình tượng đẹp: Trẻ, khỏe, gan dạ, bám phố, bám dân, xả thân chiến đấu sinh tử với tội phạm. Ngày nay, khi đi trên những con đường sầm uất của TP, ít ai biết rằng nơi ấy từng diễn ra những trận chiến khốc liệt của trinh sát SBC. Những câu chuyện được nhắc lại trong Huyền thoại SBC không chỉ là hoài niệm, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ TP mãi bình yên. Từ huyền thoại SBC đến đặc nhiệm hình sự hôm nay, tinh thần“vì nhân dân phục vụ”là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trên bước đường giữ gìn bình yên cuộc sống của người chiến sĩ cảnh sát hình sự. Đó chính là cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an TP.HCM hoàn thành sứ mệnh cao cả, tiếp tục viết nên những trang sử mới đầy tự hào. * Sách Huyền thoại SBC đang phát hành. Ngày 2-9, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục khoanh vùng, rà soát toàn bộ khu vực vụ nổ ở xã Hưng Thuận để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời khuyến cáo người dân khi phát hiện vật thể lạ cần báo ngay cho chính quyền để xử lý kịp thời. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 1-9, tại vườn sầu riêng thuộc ấp Trảng Sa, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh của chị Lê Thị Ngọc H (36 tuổi, ngụ xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh) xảy ra vụ nổ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Thuận nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Lực lượng Công binh thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp kiểm tra, rà soát khu vực bán kính 300 m quanh vụ nổ. Kết quả cho thấy tại hiện trường xuất hiện một hố đất có đường kính 12 m, sâu 4,7 m, cách tuyến đường giao thông nông thôn gần nhất 232 m. Các mảnh vỡ thu được tại chỗ được xác định là của một quả bom phá MK81 còn sót lại từ thời chiến tranh, nằm sâu dưới lòng đất khoảng 3-4 m. Vụ nổ không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại nhiều cây sầu riêng đã trồng được tám năm. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân không phải do tác động bên ngoài, mà do bom nằm lâu dưới lòng đất, chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và môi trường nên tự phát nổ. HUỲNH DU NGUYỄN TÂN Những trang viết trong tập truyện ký Huyền thoại SBC của tác giả Phạm Thanh Nghị - tác phẩm đoạt giải ba cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam - đã gợi lại ký ức hào hùng của một thời máu lửa. Dấu ấn huyền thoại một thời Sau năm 1975, tình hình an ninh trật tự ở TP.HCM vô cùng phức tạp, các băng nhóm tội phạm tồn tại trước giải phóng tiếp tục hoạt động, gây ra hàng chục ngàn vụ cướp, giết người, bắt cóc tống tiền. Chúng sẵn sàng xả súng chống trả khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Trước tình hình đó, ngày 8-4-1978, Công an TP.HCM quyết định thành lập Đội săn bắt cướp (SBC) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và các phân đội tại nhiều địa bàn trọng điểm. Đội khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ, phần lớn còn rất trẻ, tinh thông nghiệp vụ, võ thuật, được phép chạy xe tốc độ cao, vào đường cấm, được phép tiêu diệt tội phạm theo luật định. Trong suốt hơn 15 năm, SBC đã trở thành nỗi kinh hoàng của tội phạm và niềm tin yêu của nhân dân. Những vụ án chấn động như vụ sát hại nghệ sĩ Thanh Nga, vụ bắt cóc con của nghệ sĩ Kim Cương, con của BS Lã Hỷ hay việc triệt hạ băng cướp Mã Ngưu… đều gắn với những chiến công sáng ngời lòng quả cảm của lực lượng SBC. Những cái tên như Ba Tung, Hai Thành, Dương Minh Ngọc, Lý Đại Bàng, Kỷ Bình Thế, Vũ Đình Chiến, Lê Thanh Liêm… đã đi vào huyền thoại. Họ không chỉ dũng cảm trong cuộc chiến sinh tử với tội phạm mà còn có những quyết định nhân văn, để rồi sau đó tội phạm tự nguyện ra đầu thú, hoàn lương. Đại tá Trần Văn Tạo, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM, từng nói: “Máu các đồng chí đã đổ trên đường công vụ để lập nên những chiến tích oai hùng. Các đồng chí mãi là niềm tự hào của Công an TP mang tên Bác”. Nhiều câu chuyện gắn với SBC vẫn còn được nhắc lại với sự ngưỡng mộ: Trinh sát Lê Thanh Liêm thoát chết hy hữu khi đối mặt với tên cướp Điệp “chó”; trinh sát T dùng cú đá quyết định hạ gục tên cướp Tâm “hoàng đế”; hay “đại bàng” Lý Đại Bàng với những cú bay người quật ngã tội phạm trên đường phố. Không ít chiến sĩ đã hy sinh, bị thương nặng nhưng tên tuổi họ sống mãi trong lòng nhân dân. SBC cũng là lực lượng mang đậm tình người. Có người không nỡ nổ súng khi kẻ cướp đang bồng con nhỏ, có người trăn trở vì đã để tội phạm thoát trong phút nhân đạo. Nhưng rồi chính tình người ấy nhiều lần đưa tội phạm trở lại con đường thiện lương, tự giác ra đầu thú. Những câu chuyện này làm nên một SBC bình dị nhưng quá đỗi phi thường, quả cảm, nhân văn. Tiếp nối hào khí trong lực lượng đặc nhiệm hình sự Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, lực lượng SBC giải thể nhưng tinh thần quả cảm và cách đánh đặc thù của SBC đã trở thành nền tảng cho các đơn vị đặc nhiệm hình sự TP.HCM ngày nay. Các đội đặc nhiệm hình sự trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự ngày nay tiếp tục phát huy lối đánh nhanh, táo bạo, hiệu quả, bảo toàn lực lượng và tính mạng người dân. Nhiều chuyên án triệt phá băng nhóm ma túy, trộm, cướp, tội phạm công nghệ cao gần đây cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng này. Các chiến sĩ đặc nhiệm không chỉ giỏi võ thuật, lái xe tốc độ cao, sử dụng thành thạo vũ khí, mà còn được trang bị kỹ năng nghiệp vụ hiện đại. Trong nhiều chuyên án, họ phải đối mặt với tội phạm liều lĩnh, thậm chí có súng và lựu đạn nhưng vẫn kiên quyết khống chế. Nhân dân TP.HCM nhiều lần chứng kiến cảnh những trinh sát đặc nhiệm hòa vào dòng người trên đường, chỉ trong tích tắc đã khống chế, bắt gọn kẻ cướp. Điểm khác biệt của đặc nhiệm hôm nay so với SBC trước đây chính là việc gắn kết chặt chẽ với các biện pháp Trinh sát nổ súng khống chế đối tượng trong vụ án bắt cóc con của nghệ sĩ Kim Cương năm 1979. Ảnh: TN Từ lực lượng săn bắt cướp huyền thoại đến đặc nhiệm TP.HCM Trong những năm đầu sau giải phóng, lực lượng săn bắt cướp là biểu tượng quả cảm của Công an TP.HCM và tinh thần ấy hôm nay tiếp nối trong bước chân trinh sát đặc nhiệm hình sự trên từng tuyến phố, giữ bình yên cho TP mang tên Bác. nghiệp vụ hiện đại, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng và sự hỗ trợ của công nghệ. Hệ thống camera giám sát, cơ sở dữ liệu dân cư, công nghệ phân tích thông tin… giúp đặc nhiệm chủ động hơn trong đấu tranh với tội phạm. Tuy vậy, sự dũng cảm, mưu trí và quyết đoán trên thực địa vẫn là yếu tố quyết định, tiếp nối đúng chất SBC ngày nào. Nhiều cán bộ lão thành từng là trinh sát SBC, nay gặp lại các thế hệ trẻ đặc nhiệm đều chung nhận xét: Tinh thần “xả thân vì nhân dân” vẫn luôn nguyên vẹn. Đại tá Lê Thanh Liêm, cựu trinh sát SBC, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm ma túy, từng khẳng định: “SBC là huyền thoại, đặc nhiệm hình sự hôm nay đang viết tiếp huyền thoại đó theo cách của thời đại mới. Họ chính là SBC trong thời bình, bảo vệ nhân dân bằng cả trái tim và trí tuệ”.• SBC là huyền thoại, đặc nhiệm hình sự hôm nay đang viết tiếp huyền thoại đó theo cách của thời đại mới. Họ chính là SBC trong thời bình, bảo vệ nhân dân bằng cả trái tim và trí tuệ. Bìa cuốn sách Huyền thoại SBC của tác giả Phạm Thanh Nghị. Ảnh: TN Tây Ninh: Bom sót lại sau chiến tranh phát nổ, phá hủy vườn sầu riêng Khu vườn sầu riêng nơi bom sót lại phát nổ. (Ảnh cắt từ clip)

6 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 3-9-2025 Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít và làm việc ở Trung Quốc Chiều 2-9, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4-9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện như hiện nay, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa. Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (18-1-1950 - 18-1-2025), góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả. NGỌC THANH Tin vắn • 3 người mất tích ở hồ Cá Sấu tại Đắk Lắk. Chiều 2-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ việc ba thanh niên đuối nước, mất tích tại hồ Cá Sấu. Chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể một nạn nhân và tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại. TIẾN THOẠI • Truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc chở hàng. Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Phước Anh (35 tuổi), trú phường An Khê, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này đã sử dụng mạng xã hội, lừa đảo hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc của các tài xế khi đăng ký nhận vận chuyển hàng hóa... (Theo VOV) Sáng 2-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai nước. Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nồng nhiệt chúc mừng sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; chia sẻ đã cảm nhận rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam khi tận mắt chứng kiến không khí sôi động, tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam trong những ngày qua. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước cần tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau vượt qua các khó khăn, thách thức. Bên cạnh tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá về hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ chính trị… NGỌC DIỆP Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính xử lý thông tin báo chí và dư luận về vấn đề vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở TP.HCM. Trước đó, ngày 23-8, cổng thông tin điện tử Chính phủ đã có báo cáo về thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó có thông tin báo chí phản ánh về vấn đề vận hành chính quyền hai cấp ở TP.HCM. Theo nội dung báo chí phản ánh, sau gần hai tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Một trong những khó khăn nổi bật là việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc trong bối cảnh mới. Việc này kéo theo các tình trạng như quá tải công việc, khó đảm bảo chất lượng và tiến độ, thiếu hụt nguồn lực dự phòng khi công chức nghỉ phép, ốm đau hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng… Mặt khác, số lượng nhân sự lãnh đạo mỏng cũng làm hạn chế công tác quản lý, điều hành và tham mưu. Sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động, các đội quản lý trật tự đô thị thuộc cấp huyện cũ ngừng hoạt động; đồng thời tổ chức thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng cũng sắp xếp lại. Điều này dẫn đến tình trạng các phường, xã và đặc khu hiện nay không còn lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng. Về vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất của Chính phủ về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. N.THẢO Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các nước Campuchia, Cuba Sáng 2-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Chủ tịch Hun Sen cũng bày tỏ khâm phục trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại Việt Nam đã đạt được, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước phát triển, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. • Cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel đã hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, một biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế, được nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, giúp Cuba vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của bao vây cấm vận và bối cảnh quốc tế phức tạp; đánh giá cao các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba cho phát triển kinh tế - xã hội của Cuba và tăng cường quan hệ kinh tế song phương theo hướng thực chất, tận dụng các thế mạnh có tính bổ sung lẫn nhau giữa hai nước. NGỌC DIỆP (Theo TTXVN) Lượng khách đến siêu thị mua sắm vui chơi trong kỳ nghỉ lễ 2-9 tăng đột biến Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2-9, các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP.HCM vẫn thu hút nhiều gia đình đến vui chơi, giải trí, dù hoạt động mua sắm đã hạ nhiệt so với những ngày trước đó. Tuy chưa tổng kết toàn kỳ nghỉ lễ 2-9, các nhà bán lẻ lớn đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lượng khách đến vui chơi mua sắm tăng gấp hai lần, thậm chí là đột biến so với ngày thường. Đại diện Saigon Co.op cho biết đơn vị đã ghi nhận lượng khách đến mua sắm tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc tăng đột biến trong suốt kỳ nghỉ lễ, đặc biệt tại các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tương tự, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết đơn vị cũng ghi nhận lượng khách đến mua sắm tại các trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc tăng khoảng 15%-20% so với ngày thường, tập trung đông nhất vào các khung giờ cao điểm chiều và tối. Trong khi đó, lượng khách đến các trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị của Aeon Việt Nam tại khu vực Hà Nội tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, trong khi tại TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng khoảng hai lần. TÚ UYÊN Nhiều du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng tham quan di tích Huế ngày Quốc khánh Sáng 2-9, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Đáng chú ý, nhiều du khách mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng, áo dài truyền thống… Trong ngày Quốc khánh 2-9, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế miễn phí vé tham quan cho du khách là người Việt Nam tại các địa điểm thuộc quần thể di tích cố đô Huế. NGUYỄN DO ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng trong vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

7 Theo lịch xét xử, hôm nay, 3-9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xử vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng. Trước đó, phiên tòa ngày 15-8 phải hoãn do một bị cáo đang tại ngoại có sức khỏe yếu, không đủ khả năng tham gia phiên tòa. Trong vụ án trên, VKSND TP.HCM truy tố Giáp Thị Sông Hương, chủ cơ sở mái ấm Hoa Hồng, cùng các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh tội hành hạ người khác. Theo cáo trạng, ngày 4-9-2024, anh TDK (PV báo Thanh Niên) đến cơ quan công an trình báo việc các bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng thường xuyên đánh, hành hạ, chửi mắng đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng tại đây cùng các thông tin, tài liệu kèm theo. Cơ quan chức năng xác minh xác định cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập mái ấm Hoa Hồng hoạt động từ tháng 7-2023 do bà Giáp Thị Sông Hương làm người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý. Tại thời điểm xảy ra sự việc, mái ấm Hoa Hồng có 86 trẻ mồ côi, độ tuổi từ hai tháng đến năm tuổi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng. Bà Hương thuê 11 nhân viên bảo mẫu trông giữ, chăm sóc các bé và hai tài xế chở các bé đến trường mẫu giáo. Theo các giấy tờ liên quan, cơ sở này chỉ được phép được nuôi dưỡng 39 trẻ. Tuy nhiên, số lượng thực tế nhiều hơn do có người sinh xong bỏ con, có người đưa con đến nhờ nuôi hộ... Hiện nay, tất cả 86 trẻ đã được cơ quan chức năng chuyển đến nuôi tại các cơ sở bảo trợ trẻ em. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong quá trình chăm sóc các cháu, các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền nhiều lần chửi rủa, dùng tay, cầm cây lau nhà, đũa gỗ đánh vào cơ thể các bé khi thay tã, cho bé bú; xách ném các bé xuống nệm, tát, đánh vào cơ thể các bé. Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh khi chăm sóc 30 cháu tại phòng 102 đã nhiều lần dùng tay, chân, chai dầu gió, lược đánh, dùng tay xách, ném các cháu. Cũng theo cáo trạng, các bị cáo là bảo mẫu đều khai nhận khi được Hương tuyển dụng vào làm bảo mẫu đều là người có trình độ văn hóa thấp, không được học và tập huấn gì về kỹ năng, phương pháp sư phạm nuôi dạy trẻ. Bị cáo Hương là người chủ cơ sở và đã nuôi dưỡng vượt quá số lượng trẻ cho phép dẫn đến các bảo mẫu có cách hành xử bạo lực, thiếu chuẩn mực. Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra xác định cơ sở mái ấm Hoa Hồng có tổng cộng 86 trẻ, trong đó 39 trẻ được phép nuôi dưỡng, 47 trẻ còn lại do cha, mẹ, người thân gửi nuôi và trẻ bị bỏ rơi được Hương nhận nuôi. Quá trình điều tra đến nay chưa có tài liệu, chứng cứ thể hiện Hương nhận trẻ vào nuôi sau đó bán cho người xin nhận làm con nuôi nhằm thu lợi bất chính nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không có căn cứ xử lý về hành vi mua bán trẻ em. Đối với thông tin việc bán sữa thu lời bất chính của Hương, quá trình điều tra có kết quả, cơ sở được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ sữa cho các trẻ. Do số lượng sữa hỗ trợ nhiều các cháu uống không hết, thời hạn sử dụng sữa gần hết nên Hương đem sữa đi bán để lấy tiền về mua thực phẩm, lo cho các cháu học tập, đi bệnh viện... Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không có căn cứ xử lý Hương về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. SONG MAI Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 3-9-2025 HỮU ĐĂNG Vừa qua, TAND khu vực 3 - TP.HCM đã xét xử sơ thẩm lần hai vụ tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn là ông LĐH và bị đơn là vợ chồng ông VQP. Một trong những tình tiết đáng chú ý trong vụ án này liên quan đến việc nguyên đơn cho rằng đã bỏ 4,5 tỉ đồng vào cốp xe SH để giao cho bị đơn nên kiện đòi lại. Từng hủy án để thực nghiệm 4,5 tỉ đồng có cho vừa cốp xe SH Tranh chấp hợp đồng đặt cọc xuất phát từ việc bị đơn bán bất động sản cho nguyên đơn. Phía nguyên đơn trình bày sau khi hai bên công chứng hợp đồng đặt cọc thì chiều tối cùng ngày, nguyên đơn đã mang số tiền mặt là 4,5 tỉ đồng để trong túi nylon đen, bỏ vào cốp xe SH màu trắng chạy tới nhà riêng của vợ chồng bị đơn để thanh toán, hai bên không làm biên bản giao nhận tiền. Phía bị đơn thì lại khẳng định tình tiết này hoàn toàn không có thật, đồng thời cho rằng lời khai phi thực tế về mặt vật lý. Vụ án trải qua phiên sơ thẩm và phúc thẩm. Sau đó, vào tháng 9-2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) đã xét xử giám đốc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại. Tòa cấp cao khi đó nhận định nguyên đơn trình bày số tiền đặt cọc 4,5 tỉ đồng đã bỏ vào cốp xe SH màu trắng và tới nhà vợ chồng bị đơn để giao tiền, không có giấy tờ ký nhận. Tuy nhiên, tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ số tiền cọc trên đã giao là loại tiền mệnh giá bao nhiêu; xe SH nguyên đơn đã bỏ tiền vào cốp xe là loại xe nào. Bên cạnh đó, nếu cho rằng loại tiền có mệnh giá cao nhất là 500.000 đồng thì với số tiền có giá trị lớn như vậy có để được vào cốp xe hay không. Cấp giám đốc thẩm cho rằng vấn đề này chưa được thực nghiệm làm rõ. Còn trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm trước đó (tháng 8-2023), viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM nhận định nguyên đơn khai bỏ 4,5 tỉ đồng vào cốp của chiếc xe SH là không có cơ sở. Bởi vì kích thước của cốp xe SH tương đương kích thước của một cái máy in để bàn không thể đựng đủ hết số tiền nêu trên (dù mệnh giá tiền cao nhất 500.000 đồng). Giao một số tiền lớn nhưng không yêu cầu ký nhận, kiểm đếm Trước khi xét xử sơ thẩm lại lần 2, để cung cấp cho tòa án một nguồn chứng cứ khách quan và để chứng minh cho tình tiết mà nguyên đơn nêu ra là phi thực tế, bị đơn đã yêu cầu thừa phát lại (thuộc Văn phòng Thừa phát lại Bến Thành) đến để thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm cho thấy không thể để vừa 4,5 tỉ đồng vào cốp xe. Ảnh: ĐH Quá trình thực nghiệm, thừa phát lại đã sử dụng 4,5 tỉ đồng với toàn bộ là mệnh giá các tờ tiền là 500.000 đồng (mệnh giá lớn nhất), được rút trực tiếp từ ngân hàng để đảm bảo là tiền mới, phẳng và chiếm thể tích nhỏ nhất có thể. Về phương tiện chiếc xe Honda SH có dung tích cốp tương đương toàn bộ quá trình sắp xếp, đưa 90 cọc tiền (mỗi cọc 100 tờ) vào cốp xe. Tuy nhiên, dù đã sắp xếp bằng nhiều cách tối ưu nhất, yên xe vẫn không thể đóng lại được. Tại phiên sơ thẩm lần 2, HĐXX đã xét vi bằng mà bị đơn đã nộp về việc thực nghiệm để số tiền 4,5 tỉ đồng vào cốp xe hai loại xe SH125I và SH Mode màu trắng là không vừa. Cốp xe không đủ chứa dù thực nghiệm đủ ba cách để nguyên cọc tiền trong túi nylon để vào cốp xe, để nguyên cọc tiền và xé lẻ để vào cốp xe và xé toàn bộ cọc tiền để vào cốp xe. Toàn bộ số tiền 4,5 tỉ đồng không để vừa vào hai loại xe SH như nguyên đơn trình bày. Tại phiên tòa, tuy nguyên đơn cũng cung cấp bốn hình ảnh cho rằng cốp xe SH để vừa số tiền 4,5 tỉ đồng vào cốp nhưng hình ảnh chụp không thể hiện được để cùng lúc thấy ba lớp tiền để chồng lên nhau trong cốp xe. Bên cạnh đó, HĐXX cũng đánh giá số tiền 4,5 tỉ đồng là số tiền lớn chứ không phải nhỏ. Giữa nguyên đơn và bị đơn không có sự quen biết thân thiết với nhau trước đó nên không thể có việc nguyên đơn giao một số tiền lớn cho bị đơn mà không yêu cầu bị đơn ký nhận đã nhận tiền, cũng không biết bị đơn có kiểm đếm số tiền đã nhận không, đây là vấn đề rất vô lý. Từ sự vô lý của tình tiết nêu trên và sự không phù hợp của các tình tiết khác nên HĐXX đã không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.• Ngoài việc số tiền 4,5 tỉ đồng không để vừa cốp xe SH, HĐXX cho rằng nguyên đơn và bị đơn không có sự quen biết thân thiết nên không thể có việc giao một số tiền lớn mà không yêu cầu ký nhận, kiểm đếm… Bị cáo Giáp Thị Sông Hương (giữa) tại phiên tòa ngày 15-8. Ảnh: SONG MAI Hôm nay, tòa xử vụ cơ sở mái ấm Hoa Hồng hành hạ trẻ em phapluat@phapluattp.vn Bác yêu cầu khởi kiện vụ “4,5 tỉ đồng có để vừa cốp xe SH” Mua bán nhà bất thành, người mua cho rằng đã bỏ 4,5 tỉ đồng vào cốp xe SH đến giao tiền cọc cho bên bán nên giờ kiện đòi lại.

8 Chị Trần Thị Mai, ngụ phường Long Bình, chia sẻ: “Tôi cùng gia đình đi Hà Nội xem diễu hành, về lại TP.HCM đúng cao điểm nhưng thủ tục nhanh gọn, hành khách được hướng dẫn rõ ràng nên không quá vất vả”. Thống kê từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, cảng khai thác khoảng 725 chuyến bay với hơn 109.000 hành khách. Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, lượng hành khách từ các địa phương trở lại TP.HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp cả bên trong lẫn ngoài nhà ga. Tại khu vực ga đến, nhiều chuyến bay hạ cánh liên tiếp, hành khách mang theo hành lý xếp hàng chờ lấy đồ, không khí tấp nập. Các hoạt động trong sân bay được điều phối hợp lý, đảm bảo an toàn và thông suốt.• Đoàn tàu từ Phan Thiết đón hành khách trở về TP.HCM. Ảnh: THY NHUNG Đô thị - Thứ Tư 3-9-2025 cửa ngõ. Ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM chiều cùng ngày cho thấy tuyến đường Lê Khả Phiêu - trục huyết mạch kết nối các tỉnh miền Tây với TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp. Trong khi đó, ở phía đông TP, lưu lượng phương tiện từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM) cũng tăng dần từ khoảng 16 giờ 30. Tại nút giao thông An Phú, dòng xe từ cao tốc đổ về đông đúc, các phương tiện ken đặc, nối hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Không khí trở nên tất bật hơn bao giờ hết, báo hiệu một TP sôi động đang dần trở lại sau những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhà ga, sân bay nhộn nhịp người dân quay lại TP.HCM Trong ngày cuối nghỉ lễ 2-9, nhiều người dân đã bắt đầu quay lại TP.HCM nên khu vực sân bay, Ga Sài Gòn trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM lúc 17 giờ, hàng dài taxi nối đuôi nhau xếp hàng phía trước cổng ra của Ga Sài Gòn, sẵn sàng đón khách quay lại TP. Đến 17 giờ 10, đoàn tàu mang số hiệu SPT1 (từ Phan Thiết đến TP.HCM) chính thức cập bến, chuyên chở hàng ngàn hành khách sau kỳ nghỉ lễ. Bước xuống tàu là những hành khách với hành lý lỉnh kỉnh, ra xe và rời ga. Tại Ga Sài Gòn, hành khách có thể đón xe với hai cổng và nhiều loại phương tiện khác nhau nên không xảy ra việc ùn ứ, thay vào đó khu vực các cổng của ga khá thông thoáng. Đại diện ngành đường sắt cho biết NHƯ NGỌC - THY NHUNG - THU TRINH Chiều 2-9, dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vẫn chưa chính thức kết thúc nhưng tại bãi trả khách của Bến xe Miền Tây, không khí đã rộn ràng trở lại. Từng dòng người tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lý, quà quê… nối đuôi nhau trở lại TP.HCM. Dòng người đông đúc tại các bến xe, cửa ngõ TP.HCM Ngồi ở dãy ghế chờ cạnh bãi trả khách, bà Đoàn Thị Khuyên (quê Cà Mau) tựa lưng vào túi hành lý lớn, bên cạnh là vài túi quà quê mang từ nhà lên, kiên nhẫn chờ con trai đang đi lấy xe máy. Bà cho biết lễ này bà tranh thủ cùng mấy đứa nhỏ về quê chơi vài hôm. Về nhà, gặp lại họ hàng, ăn bữa cơm quê, nói chuyện đủ thứ… vui lắm. “Nhưng do sợ mấy ngày cuối lễ đông người, kẹt xe nên tôi với con đi sớm hơn một chút. Cũng tiếc lắm nhưng thôi, về sớm có thời gian nghỉ ngơi, mai còn đi làm lại. Tôi làm công nhân ở TP.HCM, ít có dịp về quê nên lễ nào cũng ráng về cho đỡ nhớ” - bà Khuyên chia sẻ. Chị Lan Hương (quê An Giang) tay ôm túi đồ ăn mẹ gói mang theo, cho biết chị cũng đã chủ động rời quê từ sớm. “Tôi về từ hôm 30-8, giờ tranh thủ quay lại để mai kịp đi làm. Mấy hôm ở nhà vui lắm, ăn uống, đi chơi, quây quần với gia đình. Nhưng ở quê mà thấy trời bắt đầu âm u là tôi lo liền. Trời mưa, kẹt xe thì về TP trễ, ảnh hưởng công việc. Nên thôi, đi sớm cho chắc” - chị Hương nói. Không khí trở lại TP sau kỳ nghỉ lễ không chỉ thể hiện ở các bến xe, mà còn rõ rệt trên nhiều tuyến đường từ chiều đến tối 2-9, Ga Sài Gòn đón năm chuyến tàu từ các tỉnh về TP.HCM. Cụ thể, chuyến SPT1 từ Phan Thiết đến lúc 17 giờ 10, SE7 từ Hà Nội đến lúc 17 giờ 35, SPT 3 cũng từ Phan Thiết đến lúc 18 giờ 30. Và hai chuyến còn lại là SE5 từ Hà Nội đến lúc 20 giờ 20 và SNT5 từ Nha Trang đến lúc 22 giờ. Vào ngày 3-9, lượng tàu bắt đầu đông hơn đến đón người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ. “Trong ngày 3-9 có đến 12 chuyến tàu từ các tỉnh, điểm du lịch đón hành khách trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ như Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết và Hà Nội với hàng ngàn người” - đại diện ngành đường sắt cho hay. Còn tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, chiều 2-9 cũng có nhiều chuyến bay từ Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Phú Quốc… hạ cánh khiến khu vực ga đến bắt đầu nhộn nhịp hành khách chờ lấy hành lý và di chuyển ra ngoài. Ngày 2-9, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 30-8 đến 2-9), địa phương đã đón hơn 193.400 lượt khách du lịch, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu du lịch ước tính đạt 183 tỉ đồng, tăng 35,5%. Trong số này, khách nội địa đạt hơn 162.600 lượt, khách quốc tế khoảng 800 lượt; khách lưu trú đạt hơn 106.200 lượt. Công suất phòng bình quân đạt 60%-65%, riêng các điểm “nóng” như Măng Đen và Lý Sơn đạt 95%-100%. Các điểm đến nổi bật vẫn là đảo Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Măng Đen cùng nhiều làng du lịch cộng đồng như Gò Cỏ, Bàu Cá Cái, Bình Thành. Theo bà Mân, lượng khách tăng cao năm nay đến từ hiệu ứng sáp nhập đơn vị hành chính, thúc đẩy nhu cầu khám phá vùng đất tỉnh mới; đồng thời nhờ hệ thống điểm đến được đầu tư bài bản, dịch vụ đa dạng và chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng, giúp Quảng Ngãi ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn. “Điều đáng mừng là không chỉ những điểm nổi tiếng, mà cả du lịch cộng đồng, sinh thái cũng hút khách, mang lại nguồn thu cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần giữ gìn văn hóa bản địa” - bà Mân nhấn mạnh. Về định hướng, lãnh đạo ngành du lịch cho hay Quảng Ngãi sẽ tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp lớn đầu tư, đồng thời hỗ trợ các địa phương phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, gắn với lợi ích thiết thực của người dân. NGUYỄN YÊN Bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ khoảng 50.000 hành khách ngày 2-9 Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Bến xe Miền Đông cũ cho biết ngày 2-9, bến xe dự kiến phục vụ hơn 6.000 hành khách, tương ứng với 494 chuyến xe. Tương tự, đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết ngày 2-9, bến xe dự kiến đón khoảng 5.100 hành khách, tương đương với 470 chuyến xe. Ở phía tây TP.HCM, ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, cho biết trong ngày 2-9, bến xe dự kiến phục vụ khoảng 50.000 hành khách, tương đương với 1.990 chuyến xe. Thông tin với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TXNP, cho biết trong bốn ngày nghỉ lễ 2-9, phà Cát Lái dự kiến phục vụ khoảng 65.000 lượt khách/ngày (ngày bình thường 42.000 lượt). Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp lễ này, đơn vị đã vận hành 320 chuyến phà đôi/ngày (ngày bình thường 180 chuyến đôi), phục vụ 7 phương tiện phà (2 phà 200 tấn, 4 phà 100 tấn, 1 phà 60 tấn). Cửa ngõ phía tây TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp. Ảnh: NHƯ NGỌC Thống kê từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2-9, cảng khai thác khoảng 725 chuyến bay với hơn 109.000 hành khách. Người dân tấp nập trở lại TP.HCM sau lễ 2-9 Chiều 2-9, tại các bến xe và cửa ngõ TP.HCM, lượng người và phương tiện tăng cao khi người dân bắt đầu quay lại TP sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Quảng Ngãi đón hơn 193.000 lượt khách du lịch dịp lễ 2-9, doanh thu gần 200 tỉ đồng Từ 14 giờ ngày 2-9, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cũng triển khai các đơn vị thuộc phòng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đón người dân trở lại TP.HCM lao động, học tập. Tiêu điểm Khu vực nhà ga T1 cũng bắt đầu nhộn nhịp hành khách. Ảnh: THU TRINH

